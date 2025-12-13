Cara Mengotomatisasi Pemasaran LinkedIn dengan AI untuk Peningkatan Interaksi

Sebuah studi tentang Kondisi Pemasaran di LinkedIn menemukan bahwa tim penjualan masih mengabaikan LinkedIn untuk pemasaran B2B. Lebih dari 90% upaya pemasaran keluar mereka masih dilakukan melalui email, sementara LinkedIn tetap menjadi pilihan terakhir.

Tingkat respons email dingin rata-rata adalah 5,1%. Pesan langsung (DM) LinkedIn mendapatkan lebih dari 10,3%, dua kali lipat tingkat keterlibatan.

Para pengambil keputusan Anda sudah aktif di LinkedIn. Jadi, mengapa tidak menjadikan LinkedIn sebagai saluran pemasaran keluar utama Anda?

Untuk ini, Anda perlu terbiasa dengan otomatisasi LinkedIn—mengirim permintaan koneksi, menjadwalkan tindak lanjut, dan melacak interaksi.

Di bawah ini, kami menunjukkan cara mengotomatisasi upaya pemasaran LinkedIn dengan AI.

⭐ Template Terpilih Apakah Anda terus-menerus berpindah antara alat dan spreadsheet hanya untuk menjaga proses pemasaran LinkedIn tetap terorganisir secara skala besar? Hal itu tidak perlu terjadi. Template Rencana Aksi ClickUp untuk Pemasaran mengintegrasikan alur kerja kampanye Anda dalam satu tempat. Status berwarna, tag departemen, dan bendera prioritas membuat alur kerja Anda mudah dibaca. Sempurna saat Anda menangani pesan pribadi di ratusan akun LinkedIn. Dapatkan template gratis Kelola kampanye otomatisasi outreach LinkedIn Anda, mulai dari outreach hingga follow-up dan kustomisasi, dengan Template Rencana Aksi ClickUp untuk Outreach.

Mengapa Pemasaran di LinkedIn Masih Efektif

Inilah alasan mengapa LinkedIn terus mendominasi generasi lead B2B:

Penargetan yang tepat: Anda dapat menargetkan orang-orang yang sesuai dengan profil pelanggan ideal Anda menggunakan judul pekerjaan, ukuran perusahaan, industri, dan filter geografis, daripada menebak demografi seperti platform lain.

Lingkungan dengan niat tinggi: Orang masuk ke LinkedIn secara khusus untuk tujuan karier dan bisnis, sehingga mereka lebih terbuka terhadap peluang bisnis yang relevan dibandingkan saat mereka scrolling Instagram atau Facebook untuk hiburan.

Tingkat respons yang lebih tinggi: Tingkat penerimaan undangan LinkedIn rata-rata adalah 37%, yang membuka peluang untuk membangun koneksi dan berinteraksi dengan prospek Anda.

Data perilaku yang kaya: Tampilan profil, interaksi posting, perubahan pekerjaan, dan pembaruan perusahaan memberikan sinyal real-time tentang minat prospek dan waktu yang tepat.

Batasan otomatisasi yang lebih ketat: LinkedIn menerapkan batasan harian untuk koneksi guna mencegah upaya pemasaran spam dan memaksa Anda untuk fokus pada kualitas daripada kuantitas.

🤯 Tahukah Anda? LinkedIn memiliki lebih dari 1,2 miliar anggota di 200 negara dan wilayah di seluruh dunia. melalui LinkedIn

Apa yang Anda Butuhkan Sebelum Mengotomatisasi Pemasaran LinkedIn

Otomatisasi LinkedIn bekerja paling baik ketika Anda memiliki dasar yang tepat. Jadi, sebelum Anda mulai mengotomatisasi upaya pemasaran Anda, berikut adalah beberapa hal dasar yang perlu Anda lakukan dengan benar.

Pahami aturan LinkedIn

Tidak mungkin Anda bisa terhubung dengan semua ICP sekaligus. Berikut adalah aturan LinkedIn yang harus Anda ketahui untuk menghindari pembatasan akun dan menjaga agar upaya pemasaran Anda tetap berjalan secara konsisten.

Tindakan LinkedIn Gratis Premium LinkedIn Sales Navigator Permohonan Koneksi Mingguan Hingga 100 (80 disarankan) Hingga 100 Hingga 100 Permohonan Koneksi Mingguan (SSI Tinggi) N/A Hingga 200 Hingga 200 Batasan Pesan Permintaan Koneksi 200 karakter 300 karakter 300 karakter Pesan Permintaan Koneksi (Catatan) 5–10 per bulan Tanpa batas (dalam batas mingguan) Tanpa batas (dalam batas mingguan) Batasan Pengiriman DM Mingguan ~100 pesan ~150 pesan ~150 pesan Panjang Pesan 8.000 karakter 8.000 karakter 8.000 karakter Ukuran Lampiran 20MB 20MB 20MB

Mengabaikan batasan ini dapat membuat Anda berisiko diblokir secara sementara atau permanen.

👀 Tahukah Anda? Pada 6 Maret 2025, dua platform penjualan dan keterlibatan besar—Apollo.io dan Seamless.ai—menghilang dari hasil pencarian LinkedIn sebagai bagian dari tindakan keras platform tersebut terhadap praktik pengumpulan data melalui ekstensi Chrome.

⚡ Arsip Template: Template Media Sosial Gratis dan Dapat Diedit untuk Menghemat Waktu Anda

Optimalkan profil LinkedIn Anda

Penting bagi Anda untuk membangun merek pribadi di LinkedIn yang menonjolkan keterampilan Anda dan menceritakan kisah unik Anda.

Berikut ini daftar periksa singkat untuk mengoptimalkan profil pribadi dan perusahaan Anda:

Profil pribadi Halaman Perusahaan ✅ Foto profil profesional ✅ Judul yang berfokus pada nilai ✅ Bagian pengalaman yang lengkap (dengan hasil yang dapat diukur) ✅ Rekomendasi ✅ Postingan yang dapat interaksi dengan prospek Anda ✅ Logo berkualitas tinggi✅ Tagline perusahaan yang jelas/nilai proposisi✅ Pembaruan dan posting perusahaan terbaru✅ Sorotan produk dan layanan✅ Informasi kontak dan tautan situs web

👀 Tahukah Anda? Engagement LinkedIn meningkat 30% secara tahunan pada tahun 2024, yang lebih tinggi daripada platform media sosial lainnya.

Tentukan Profil Pelanggan Ideal (ICP) Anda

Anda tidak boleh mengirim permintaan ke sembarang orang. Pertama, ada batasan jumlah undangan mingguan, dan kedua, Anda tidak akan mendapatkan manfaat apa pun dengan terhubung dengan orang-orang yang tidak relevan.

Sebelum Anda memperluas jangkauan LinkedIn Anda, Anda perlu mengetahui orang-orang yang ingin Anda hubungi—profil pelanggan ideal (ICP) Anda.

Berikut adalah beberapa pertanyaan yang dapat Anda ajukan untuk mendapatkan pemahaman yang sangat spesifik tentang ICP Anda:

Perusahaan seperti apa yang menjadi prospek ideal Anda?

Apa saja jabatan pekerjaan yang dimiliki oleh pelanggan terbaik Anda?

Masalah apa yang sedang mereka upayakan untuk selesaikan?

Apakah solusi Anda ditujukan untuk startup atau perusahaan besar?

Alat apa yang sudah mereka gunakan yang melengkapi layanan Anda?

Di mana lokasi geografis perusahaan/orang-orang ini?

Semakin spesifik definisi persona pengguna Anda, semakin baik Anda dapat menemukan prospek yang sangat relevan dengan penawaran Anda.

👀 Tahukah Anda? LinkedIn Intro diluncurkan pada Oktober 2013 sebagai fitur iOS yang menyisipkan informasi profil LinkedIn ke dalam header email. Hanya beberapa bulan kemudian, pada Februari 2014, fitur ini dihentikan karena meningkatnya kekhawatiran keamanan dan privasi terkait cara aksesnya terhadap data email. via TechCrunch

📚 Baca Lebih Lanjut: Alat Penjualan untuk Usaha Kecil untuk Meningkatkan Strategi Penjualan

Cara Mengotomatisasi Aktivitas Pemasaran di LinkedIn Menggunakan AI

Memperluas jangkauan LinkedIn bukanlah hal yang mudah.

Terlalu cepat, dan Anda berisiko terkena pembatasan akun. Terlalu lambat, dan aliran prospek Anda akan kering. AI memungkinkan Anda untuk mempersonalisasi pengumpulan prospek LinkedIn secara massal. Berikut ini yang dapat dilakukan AI:

Pesan yang sangat relevan dibuat dalam hitungan detik menggunakan AI untuk penulisan konten.

Tindak lanjut otomatis yang tetap terasa personal

Setiap prospek dilacak di satu tempat

Mari kita lihat bagaimana Anda dapat mengotomatisasi upaya pemasaran LinkedIn menggunakan AI secara bertahap.

1. Tetapkan tujuan kampanye

Apa yang ingin Anda capai dengan otomatisasi LinkedIn?

Ini bisa berupa menjadwalkan panggilan penemuan untuk memulai percakapan langsung dengan prospek. Atau mempromosikan sumber daya konten dan mendorong orang untuk mengunduh panduan. Atau meningkatkan kepadatan jaringan dan memperluas koneksi di dalam segmen ICP atau industri tertentu.

Apa pun tujuan Anda, tentukanlah.

Selanjutnya, tetapkan target yang dapat diukur. Karena tanpa angka, otomatisasi Anda tidak memiliki dasar untuk dioptimalkan.

Bagaimana ClickUp dapat membantu?

Gunakan Template Rencana Aksi Outreach ClickUp untuk merancang kampanye outreach Anda dengan tujuan yang jelas dan hasil yang dapat diukur.

Dapatkan template gratis Optimalkan upaya pemasaran LinkedIn Anda dengan Template Rencana Aksi Pemasaran ClickUp.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tetapkan tujuan untuk apa yang perlu dilakukan setiap hari

Tambahkan tag prioritas ke setiap tugas, tambahkan penanggung jawab, dan status kemajuan.

Tambahkan tanggal mulai dan tanggal jatuh tempo untuk kampanye agar tetap terkendali.

Sertakan tingkat kesulitan tugas dan komentar untuk semua pemangku kepentingan.

📚 Baca Lebih Lanjut: Cara Membuat Kalender Konten LinkedIn untuk Merencanakan dan Jadwalkan Postingan Anda

2. Bangun basis data prospek

Anda memerlukan daftar prospek yang jelas dan terdefinisi dengan baik. Mengapa demikian?

AI dapat mempersonalisasi, menilai, dan mengurutkan pesan dengan lebih efektif ketika data dasar Anda terorganisir dengan baik.

Mulailah dengan filter ICP Anda dan identifikasi siapa yang sebenarnya ingin Anda jangkau: jabatan, industri, ukuran perusahaan, dan wilayah. Gunakan LinkedIn Sales Navigator untuk menyempurnakan daftar Anda menggunakan sinyal niat tinggi seperti:

Orang-orang yang baru saja memposting

Perubahan peran dalam 90 hari terakhir

Perusahaan dengan pertumbuhan jumlah karyawan atau pendanaan

Tim yang sedang merekrut untuk posisi yang diselesaikan oleh produk Anda

Perkaya daftar Anda dengan konteks dasar. Ini termasuk headline mereka, posting terbaru, informasi perusahaan, dan sinyal masalah untuk mempersonalisasi pesan secara berarti.

Bagaimana ClickUp dapat membantu?

Gunakan ClickUp Docs untuk membuat sumber informasi tunggal untuk aset pemasaran Anda: definisi ICP, kerangka pesan, aturan otomatisasi, dan logika segmentasi prospek.

Buat templat outreach, SOP, dan daftar periksa kampanye di Clickup Docs

Anda dapat menyisipkan bookmark, tabel, gambar, tautan, dan bahkan dasbor untuk memformat dokumentasi Anda sesuai keinginan.

Semua anggota tim Anda dapat berkolaborasi. Tandai orang lain dengan komentar, soroti umpan balik, dan bahkan ubah teks langsung menjadi tugas sehingga ide-ide Anda menjadi tindakan yang dapat dilacak.

💡 Tips Pro: Gunakan LinkedIn Sales Navigator untuk mendapatkan rekomendasi prospek berdasarkan pencarian yang telah Anda simpan. Tim penjualan Anda dapat menemukan dan terhubung dengan prospek yang berkualitas melalui filter lanjutan yang melampaui kemampuan pencarian dasar versi gratis.

3. Buat pesan outreach yang dipersonalisasi

Email dingin generik menghasilkan tingkat respons sebesar 2,8%.

Tambahkan sedikit personalisasi, dan tingkat respons melonjak menjadi 6,5%. Dalam studi yang sama, 73% pengambil keputusan menyatakan bahwa mereka lebih cenderung merespons pesan dingin ketika merasa pesan tersebut personal.

Singkatnya, pesan yang dipersonalisasi mendapatkan lebih banyak tanggapan. Untuk meningkatkan peluang Anda mendapatkan tanggapan di LinkedIn, ikuti langkah-langkah sederhana berikut:

Referensi hal spesifik: posting terbaru, perubahan peran, atau pembaruan perusahaan.

Jaga pesan Anda dalam 2–3 kalimat dengan satu tujuan yang jelas.

Berikan sesuatu yang bermanfaat (wawasan, sumber daya, sudut pandang) sebelum meminta waktu.

Menyesuaikan semua pesan ini secara manual seperti berlomba dengan waktu.

Gunakan alat AI untuk mengotomatisasi langkah ini.

Bagaimana ClickUp dapat membantu?

ClickUp Brain memudahkan proses personalisasi.

AI ini memahami seluruh sistem outreach Anda, karena terintegrasi dalam ClickUp. Alat AI ini memiliki konteks dari daftar, tugas, dokumen, bidang CRM, dan catatan Anda.

Artinya, sistem ini dapat menghasilkan pesan outreach, ringkasan, dan tugas tindak lanjut berdasarkan alur kerja Anda yang sebenarnya, bukan tebakan generik.

Asisten AI merangkum posting LinkedIn, mengidentifikasi masalah spesifik peran, dan mengekstrak detail kunci yang dapat Anda gunakan dalam pesan Anda.

Kemudian gunakan BrainGPT untuk merombak pesan pemasaran Anda dalam berbagai nada, membuat versi singkat 2–3 kalimat, atau menghasilkan berbagai sudut pandang (berbasis nilai, berbasis masalah, berbasis wawasan). Uji variasi ini untuk melihat mana yang paling resonan dengan setiap ICP.

Buat draf email penjualan inbound yang menanggapi keberatan umum dan menawarkan bukti sosial menggunakan ClickUp Brain.

Jangan lupa untuk menambahkan sentuhan personal pada konten yang dihasilkan AI dan sertakan ciri khas kepribadian Anda dalam pesan tersebut.

Dan ide-ide bisa muncul di waktu yang tidak terduga—seperti setelah membaca postingan prospek, di tengah panggilan telepon, atau saat Anda sedang meninjau pipeline Anda.

Menulis semuanya secara manual memperlambat Anda. Solusinya: ClickUp’s Talk-to-Text. Dengan Talk-to-Text, Anda dapat:

Otomatiskan penandaan rekan tim, tugas, atau dokumen saat mendikte menggunakan @mentions dan tautan yang sadar konteks.

Dapatkan kosakata pribadi yang secara otomatis mengisi nama produk, singkatan, dan kata-kata yang paling sering digunakan dalam teks yang didiktekan agar terdengar seperti Anda.

Ubah catatan suara menjadi teks terstruktur dan tetapkan sebagai tugas.

Akses ChatGPT, Claud, Gemini, dan model AI lainnya tanpa perlu berganti aplikasi—mengurangi penyebaran AI

Jaga agar CRM LinkedIn Anda tetap terorganisir dengan masukan suara instan.

BrainGPT juga dapat melakukan pencarian web dari jendela yang sama, tanpa perlu meninggalkan Workspace Anda.

📮 ClickUp Insight: 24% pekerja mengatakan tugas-tugas berulang menghalangi mereka untuk melakukan pekerjaan yang lebih bermakna, dan 24% lainnya merasa keterampilan mereka tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Itu hampir setengah dari tenaga kerja yang merasa terhambat secara kreatif dan tidak dihargai. 💔 ClickUp membantu mengalihkan fokus kembali ke pekerjaan yang berdampak tinggi dengan agen AI yang mudah diatur, mengotomatisasi tugas berulang berdasarkan pemicu. Misalnya, ketika suatu tugas ditandai sebagai selesai, Agen AI ClickUp dapat secara otomatis menugaskan langkah berikutnya, mengirim pengingat, atau memperbarui status proyek, sehingga Anda terbebas dari tindak lanjut manual. 💫 Hasil Nyata: STANLEY Security berhasil mengurangi waktu yang dihabiskan untuk membuat laporan hingga 50% atau lebih dengan alat pelaporan yang dapat disesuaikan dari ClickUp—membebaskan tim mereka untuk fokus lebih sedikit pada format dan lebih banyak pada peramalan.

4. Pilih stack teknologi Anda

Otomatisasi LinkedIn bukanlah pekerjaan yang hanya membutuhkan satu alat. Alat yang berbeda menangani bagian-bagian spesifik dari proses outreach Anda. Misalnya:

Alat Tujuan Alat penemu prospek LinkedIn Sales Navigator mengotomatisasi proses pencarian prospek LinkedIn untuk Anda. Gunakan alat ini untuk menemukan profil LinkedIn berdasarkan kriteria ICP Anda, seperti jabatan, ukuran perusahaan, industri, dan filter lokasi. Alat pengambilan data Beberapa alat otomatisasi LinkedIn terbaik, seperti Phantombuster dan Lusha , menjelajahi profil LinkedIn dan mengekstrak informasi berguna seperti alamat email, nomor telepon, detail perusahaan, dan aktivitas terbaru. Alat pemasaran Expandi dan Dripify memungkinkan Anda mengirim pesan outreach yang dipersonalisasi dan membuat urutan tindak lanjut otomatis yang dipicu berdasarkan respons prospek. Alat analisis kinerja Gunakan alat keterlibatan LinkedIn seperti Shield Analytics dan Taplio untuk melacak metrik kampanye Anda, seperti tingkat penerimaan koneksi, tingkat pembukaan pesan, dan data konversi, untuk menunjukkan apa yang berhasil. Alat pelacakan aktivitas Lead Delta dan WeConnect memantau interaksi prospek dengan profil, konten, dan pesan Anda untuk membantu Anda memprioritaskan tindak lanjut.

Saat Anda baru memulai pemasaran LinkedIn, Anda tidak memerlukan seluruh infrastruktur teknologi. Sebaliknya, Anda membutuhkan satu ruang kerja terpusat untuk menjalankan proses Anda.

Bagaimana ClickUp dapat membantu?

ClickUp, ruang kerja AI terintegrasi, mengumpulkan semua masukan outreach Anda. Ini mencakup detail kontak, dokumen kriteria ICP, templat pesan, data prospek, dan metrik kinerja.

Impor data yang telah diperkaya dari alat otomatisasi LinkedIn ke ClickUp. BrainGPT dapat merangkum data tersebut untuk setiap prospek, menyoroti masalah utama, dan mengekstrak poin pembicaraan untuk pesan outreach.

AI secara otomatis memperbarui panduan pemasaran Anda. Saat Anda menyempurnakan urutan pemasaran atau menemukan strategi yang efektif, AI akan bertindak sebagai asisten dokumentasi Anda, merevisi SOP dan templat pemasaran Anda.

Inilah perbedaan antara alat otomatisasi LinkedIn tradisional dan ruang kerja terintegrasi:

Struktur Tradisional Converged AI Workspace (ClickUp Brain) Pemasaran LinkedIn tersebar di 6–10 alat (Sales Nav, spreadsheet, templat pesan, pelacak) Semua penelitian outreach, catatan ICP, templat pesan, dan tugas terpusat dalam satu hub ClickUp yang aman. Kontekstual hilang antar aplikasi — Anda melakukan riset di satu alat, menulis pesan di alat lain, dan melacak kemajuan di spreadsheet. Asisten AI dan agen AI beroperasi dengan konteks lengkap dari dokumen Anda, bidang CRM, tugas, dan urutan. Waktu terbuang percuma saat berganti-ganti alat, memperbarui lembar kerja, dan menyinkronkan informasi secara manual. Dashboard diperbarui secara otomatis dalam waktu nyata dengan status outreach, tindak lanjut, dan kinerja pesan. Solusi AI yang tidak menyimpan riwayat pesan sebelumnya atau aturan ICP. AI terintegrasi di seluruh tugas, dokumen, dan percakapan — membawa ICP, templat, dan aturan personalisasi Anda ke mana pun.

👀 Tahukah Anda? LinkedIn dilarang atau dibatasi secara ketat di negara-negara berikut. Rusia: Status: Masih diblokir Pada November 2016 , pengadilan di Moskow memutuskan LinkedIn harus diblokir karena melanggar undang-undang lokalisasi data Rusia.Masih diblokir

Status: Masih diblokir Status: Masih diblokir China: LinkedIn menghentikan Status: LinkedIn tidak lagi mengoperasikan layanan sosial atau papan lowongan kerja secara penuh di China. LinkedIn menghentikan layanan utamanya di China dan beralih ke model terbatas.LinkedIn tidak lagi mengoperasikan layanan sosial atau papan lowongan kerja secara penuh di China.

Status: LinkedIn tidak lagi mengoperasikan layanan sosial atau papan lowongan kerja secara penuh di China. Status: LinkedIn tidak lagi mengoperasikan layanan sosial atau papan lowongan kerja secara penuh di China.

5. Atur alur kerja otomatisasi

Outreach LinkedIn tidak hanya berhenti pada mengirim permintaan koneksi. Anda perlu melacak respons dan melakukan follow-up secara konsisten untuk akhirnya mengubah prospek Anda menjadi pelanggan yang membayar.

Ketika Anda mengelola outreach untuk ratusan prospek, tidak mungkin Anda bisa menangani semuanya secara manual. Anda membutuhkan alur kerja otomatis berbasis AI yang terus berjalan bahkan saat Anda tidak memantau setiap respons.

Namun, saat mengotomatisasi, pastikan untuk mengatur batas-batas berikut:

Atur permintaan koneksi harian

Kirim permintaan koneksi secara berkala

Kirim pesan selama jam kerja prospek untuk memaksimalkan tingkat respons dan terlihat lebih manusiawi.

Bagaimana ClickUp dapat membantu?

Dengan ClickUp Automations, Anda dapat membuat alur kerja berbasis pemicu tanpa kode yang aktif saat prospek melewati tahap-tahap berbeda. Alur kerja ini menjalankan sistem outreach Anda di latar belakang.

Aktifkan otomatisasi yang Anda butuhkan atau sesuaikan aturan melalui AI berdasarkan alur kerja Anda.

Tentukan aturan "jika ini, maka itu" dalam Automations yang menghemat waktu dan menghilangkan langkah yang terlewat.

Misalnya, Anda dapat mengatur otomatisasi untuk menerapkan tag "Connected" segera setelah prospek berpindah ke status "Connection Accepted", sehingga CRM Anda tetap terupdate.

Otomatisasi juga dapat dihubungkan dengan tenggat waktu yang akan datang, perubahan penugas, atau bahkan peristiwa pelacakan waktu, memastikan tugas tetap diberi label secara konsisten.

⭐ Bonus: ClickUp Agents membawa otomatisasi Anda ke level berikutnya. Berbeda dengan aturan berbasis pemicu sederhana, Agents dapat menjalankan tugas bertahap yang berkelanjutan atas nama Anda. Misalnya, Anda dapat membuat Agent yang: Periksa daftar LinkedIn Outreach Anda setiap pagi.

Mengidentifikasi prospek yang belum dihubungi dalam 3 hari

Ringkasan pesan atau catatan terakhir

Membuat tugas bernama ‘Kirim Tindak Lanjut 2 ke [Prospek]’

Menugaskan tugas ini kepada Anda dengan batas waktu.

6. Luncurkan, pantau, dan skalakan kampanye pemasaran Anda.

Mulailah kampanye pemasaran Anda dengan skala kecil dan uji efektivitasnya sebelum memperluasnya ke daftar prospek lengkap Anda.

Selama minggu uji coba Anda, pantau metrik kunci berikut:

Tingkat penerimaan: Harus di atas 30% untuk prospek yang ditargetkan dengan baik; angka di bawah itu menandakan penargetan yang buruk atau pesan yang lemah.

Tampilan profil : Jika tingkat tampilan setelah menerima permintaan tinggi tetapi tingkat penerimaan rendah, hal ini menunjukkan kebutuhan untuk mengoptimalkan profil.

Tingkat respons: Pantau berapa banyak koneksi yang diterima yang merespons pesan tindak lanjut pertama Anda; targetkan tingkat respons 15-20%.

Setelah kampanye uji coba Anda menunjukkan hasil yang konsisten, tingkatkan secara bertahap.

Buat beberapa variasi kampanye yang sukses. Uji industri yang berbeda, ukuran perusahaan, atau jabatan pekerjaan sambil tetap menggunakan templat pesan yang terbukti efektif dan urutan waktu yang telah teruji.

Bagaimana ClickUp dapat membantu?

Gunakan Dashboard ClickUp untuk melihat apa yang sedang Anda kerjakan dan ubah menjadi grafik dan diagram.

Dashboard secara otomatis mengumpulkan data dari tugas dan bidang yang Anda kerjakan untuk menciptakan tampilan terpadu tingkat tinggi di Workspace Anda.

Anda bahkan dapat membuat dashboard pelaporan internal dan eksternal yang detail untuk semua akun Anda. Dashboard utama untuk jajaran eksekutif (C-suite) dan dashboard individu untuk semua SDR.

Pilih dari Dashboard Cards untuk menyesuaikan Dashboard sesuai kebutuhan Anda. Ekspor dalam format PDF dan kirimkan ke pemangku kepentingan yang bersangkutan.

Dapatkan ringkasan dan pembaruan AI secara instan dengan ClickUp Dashboards

⚒️ Tips Cepat: Kartu AI memberikan wawasan real-time yang diperbarui otomatis langsung di dasbor ClickUp Anda. Dalam hal pemasaran LinkedIn, hal ini berarti: Tambahkan Kartu Ringkasan Eksekutif AI untuk mendapatkan gambaran real-time tentang pipeline outreach Anda (Terhubung, Menunggu Balasan, Tindak Lanjut Diperlukan)

Tambahkan Kartu AI StandUp untuk melihat sorotan harian seperti prospek yang berinteraksi, prospek yang terhenti, atau tindak lanjut yang terlambat.

Gunakan Kartu Tujuan AI untuk tetap sejalan dengan target mingguan: jumlah permintaan koneksi, balasan, atau pertemuan yang dijadwalkan. AI Cards mengambil konteks dari tugas, status, bidang kustom, dan catatan Anda, dan memberikan ringkasan data yang didukung AI.

👀 Tahukah Anda? Menurut Statista, lebih dari 84% pemasar B2B percaya bahwa LinkedIn memberikan nilai terbaik bagi organisasi mereka dibandingkan platform lain seperti Facebook dan Twitter.

Prompt Terbukti untuk Pemasaran di LinkedIn

Bagaimana cara menghindari permintaan koneksi yang generik yang bisa dikenali orang dari jauh?

Gunakan prompt yang dirancang dengan baik agar setiap pesan relevan dan berpotensi membantu dalam upaya pemasaran Anda.

Berikut adalah beberapa panduan yang berguna.

🤖 Prompt permintaan koneksi

Petunjuk: Tulis pesan koneksi berisikan 200 karakter yang mengaitkan alasan saya untuk terhubung dengan detail spesifik dari postingan terbaru prospek, inisiatif perusahaan, atau pergeseran industri. Buatlah terasa seperti pengamatan antar sesama profesional, bukan penawaran penjualan.

Prompt: Buat catatan koneksi singkat yang merujuk pada satu detail unik dari profil prospek (misalnya, kegiatan sukarela, proyek sampingan, sertifikasi khusus) untuk menunjukkan perhatian yang tulus terhadap detail. Hindari menawarkan apa pun.

Jika Anda baru mengenal AI dalam penjualan, video ini menunjukkan alat, prompt, dan templat yang dapat Anda gunakan dalam upaya pemasaran Anda hari ini.

🤖 Prompt pesan pertama

Petunjuk: Tulis pesan berisikan 2–3 kalimat yang menggunakan pola interupsi (pujian tak terduga, wawasan, atau pengamatan) yang diambil dari aktivitas prospek atau berita perusahaan mereka—sesuatu yang membuat mereka berhenti sejenak dan berpikir.

Petunjuk: Buat pesan pembuka yang mengarahkan percakapan berdasarkan prioritas saat ini dari prospek, berdasarkan peran dan aktivitas terbaru mereka. Buatlah terdengar seperti rasa ingin tahu yang tulus, bukan sekadar outreach.

Prompt: Ubah pesan ini menjadi pembuka yang ringkas dan bermakna, yang merujuk pada metrik, tren, atau perubahan spesifik yang relevan dengan peran prospek.

🤖 Prompt pasca-interaksi

Petunjuk: Tulis pesan DM yang melanjutkan percakapan dari postingan terbaru mereka—tambahkan satu sudut pandang yang bertentangan atau alternatif untuk memicu percakapan yang lebih mendalam tanpa menjadi konfrontatif.

Prompt: Buat pesan yang merespons posting LinkedIn ini dengan menyoroti detail yang tidak disebutkan oleh prospek tetapi akan dia hargai. Jaga agar pesan tetap santai dan cerdas.

🤖 Prompt tindak lanjut

Petunjuk: Tulis balasan yang memberikan nilai tambah baru daripada mengulang pesan pertama. Ambil satu wawasan relevan dari industri prospek dan hubungkan secara bermakna dengan poin sebelumnya.

Prompt: Buat pesan tindak lanjut yang mengasumsikan niat positif (mereka sibuk), memperkenalkan wawasan kecil, dan mengajukan pertanyaan tanpa tekanan yang mereka nikmati untuk dijawab.

🤖 Prompt yang didorong oleh wawasan

Petunjuk: Tulis pesan yang membagikan tren atau sinyal spesifik yang relevan dengan peran mereka, didukung oleh satu baris logika pendukung. Pesan tersebut harus terasa seperti sesuatu yang akan mereka bookmark, bukan diabaikan.

Petunjuk: Buat pesan langsung (DM) yang didasarkan pada wawasan, yang mengidentifikasi tren mikro dari 30 hari terakhir di industri mereka dan menyajikannya sebagai pengamatan yang thoughtful. Jangan berjualan.

🤖 Prompt pembuka percakapan

Petunjuk: Buat pesan DM yang mengajukan pertanyaan yang cerdas dan spesifik berdasarkan latar belakang prospek, tahap perkembangan perusahaan, atau keberhasilan terbaru mereka—sesuatu yang membuat mereka ingin merespons karena menunjukkan ketertarikan yang tulus.

Petunjuk: Tulis pembuka singkat yang menghubungkan salah satu aspek pengalaman masa lalu mereka dengan hal yang relevan yang sedang terjadi di industri mereka saat ini.

📚 Baca Lebih Lanjut: Cara Menghubungi Perekrut di LinkedIn (+Contoh)

Praktik Terbaik untuk Pemasaran LinkedIn Berbasis AI

AI memudahkan proses pemasaran di LinkedIn, tetapi risikonya kini lebih tinggi dari sebelumnya.

Semua orang memiliki akses ke alat yang sama. Artinya, kecuali Anda mengirim pesan yang sangat dipersonalisasi, upaya pemasaran Anda tidak akan mendapat perhatian.

1. Buat setiap pesan LinkedIn berdasarkan wawasan yang nyata.

AI bekerja paling baik ketika memiliki sesuatu yang spesifik untuk diproses. Berikan konteks dari audiens target Anda, termasuk posting terbaru mereka, perubahan peran, tren perekrutan, atau detail lain yang telah Anda kumpulkan di CRM LinkedIn Anda.

Minta AI untuk menghasilkan pesan LinkedIn yang mencerminkan sinyal-sinyal tersebut. Dengan data-data ini, Anda akan terkejut betapa manusiawi pesan LinkedIn tersebut terdengar.

2. Jaga keamanan akun LinkedIn Anda dengan mematuhi batasan LinkedIn.

Platform AI dan otomatisasi dapat membuat upaya pemasaran LinkedIn Anda terasa mudah, tetapi algoritma LinkedIn akan menghukum aktivitas yang terlihat tidak alami.

Tetap dalam batas undangan mingguan, hindari lonjakan pesan mendadak, dan atur aktivitas sepanjang hari untuk meniru perilaku pengguna normal.

Jika Anda mengelola beberapa akun LinkedIn di tim Anda (untuk SDR, pendiri, atau anggota yang berinteraksi dengan klien), pastikan setiap akun mengikuti batas aman masing-masing. Setiap akun harus mempertahankan ritme pengiriman, periode pemanasan, dan pola aktivitas hariannya sendiri.

3. Gunakan alat prospek LinkedIn Anda untuk meningkatkan akurasi.

LinkedIn Sales Navigator atau alat prospek LinkedIn lainnya seharusnya membantu Anda menjangkau prospek yang lebih baik, bukan lebih banyak prospek.

AI dapat menilai prospek, mengekstrak konteks, dan mengidentifikasi sinyal positif saat input targeting Anda akurat. Bahkan personalisasi yang bagus pun tidak dapat memperbaiki daftar yang buruk.

AI dapat menyusun pengantar, merangkum profil, mengedit pesan Anda, dan menghasilkan wawasan mikro.

Hindari mengubah upaya pemasaran Anda menjadi spam yang berlebihan. Gunakan alat otomatisasi LinkedIn untuk tindak lanjut, urutan pesan, dan pengayaan konten, tetapi pastikan logika dan nada pesan tetap dikendalikan oleh manusia.

5. Sesuaikan setiap interaksi pemasaran dengan tahap, peran, dan tingkat urgensi audiens target Anda.

Pemimpin tingkat eksekutif merespons strategi; manajer tingkat menengah merespons kepraktisan; operator merespons detail spesifik. Minta AI untuk menyesuaikan nada, nilai, dan sudut pandang berdasarkan siapa yang Anda ajak bicara.

Outreach LinkedIn bekerja paling efektif ketika pesan Anda sesuai dengan tantangan yang sedang dihadapi oleh prospek.

6. Gunakan AI untuk menjelajahi berbagai sudut pandang

Saat Anda mengotomatisasi proses pencarian prospek di LinkedIn, mintalah AI untuk memberikan beberapa versi pesan. Pesan-pesan tersebut bisa berfokus pada wawasan, masalah, atau pendekatan yang berlawanan.

Identifikasi ide terbaik dan buat pesan yang sangat dipersonalisasi agar lebih menonjol di kotak masuk yang ramai.

Prinsip Apa yang harus dilakukan Mengapa hal ini penting Bangun setiap pesan berdasarkan wawasan yang nyata Gunakan AI dengan konteks spesifik: posting terbaru, perubahan peran, catatan CRM, atau sinyal hangat untuk menghasilkan pesan yang disesuaikan. Semakin banyak konteks = semakin manusiawi, relevan, dan berkualitas tinggi dalam menjangkau audiens. Patuhi batasan LinkedIn untuk menjaga keamanan akun Anda Tetaplah dalam pola aktivitas alami LinkedIn; atur tindakan secara bertahap; berikan setiap akun waktu pemanasan dan ritme tersendiri. Mencegah bendera, pembatasan, dan melindungi kelancaran pengiriman. Gunakan alat prospek untuk akurasi, bukan volume Gunakan Sales Navigator atau alat prospek Anda untuk menyempurnakan kesesuaian target; biarkan AI menilai prospek dan mengekstrak sinyal. Personalisasi yang baik tidak dapat memperbaiki daftar yang buruk. Anggap alat otomatisasi sebagai asisten, bukan pengganti Gunakan otomatisasi untuk tindak lanjut, urutan pesan, dan pengayaan; pastikan logika dan nada pesan tetap dipimpin oleh manusia. Menghindari volume spam dan menjaga keaslian. Sesuaikan outreach dengan peran, tahap, dan tingkat urgensi Minta AI untuk menyesuaikan nada dan sudut pandang: strategi untuk jajaran eksekutif, kepraktisan untuk manajer, dan detail spesifik untuk operator. Relevansi meningkatkan kemungkinan respons. Gunakan AI untuk menjelajahi berbagai sudut pandang Buat variasi (berbasis wawasan, berbasis masalah, atau berlawanan) dan pilih ide yang paling kuat. Membantu pesan Anda menonjol di kotak masuk yang ramai.

⚡ Arsip Template: Template Influencer Terbaik untuk Mengelola Outreach

Optimalkan upaya pemasaran LinkedIn Anda dengan ClickUp

Pesan LinkedIn terbaik adalah yang terasa seolah-olah berasal dari Anda.

Alat otomatisasi LinkedIn membantu Anda mengirimkannya.

ClickUp membantu Anda mengelola seluruh sistem—urutan pesan, catatan, elemen personalisasi, revisi AI, dan tindak lanjut.

Apa yang menghambat Anda untuk mengotomatisasi upaya pemasaran LinkedIn Anda? Daftar di ClickUp secara gratis dan mulailah sekarang.