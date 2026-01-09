Alternatif Terbaik Comet Browser yang Layak Dicoba pada Tahun 2026

Browser modern tidak lagi sekadar jendela pasif ke internet. Mereka adalah pusat produktivitas, asisten AI, asisten penelitian, dan alat privasi yang digabungkan menjadi satu.

Comet Browser berusaha untuk mendefinisikan ulang pengalaman tersebut, tetapi bagi banyak pengguna, lapisan AI-nya masih terasa eksperimental daripada esensial.

Itulah mengapa panduan ini mengulas alternatif terbaik Comet Browser yang menawarkan kemampuan AI yang lebih cerdas dan performa yang lebih baik.

Mengapa Memilih Alternatif Comet Browser?

Meskipun pengguna menyukai konsep pengalaman browsing berbasis AI di Comet, mereka seringkali merasa hal itu kurang revolusioner dalam praktiknya.

Berikut adalah beberapa batasan alat ini:

Kekurangan integrasi : Menawarkan koneksi bawaan yang terbatas dengan platform manajemen proyek, dokumentasi, dan kolaborasi, yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengguna yang bergantung pada alur kerja yang terintegrasi dengan baik.

Kustomisasi terbatas : Tidak menyediakan kontrol detail atas ekstensi, tata letak, pintasan, atau otomatisasi.

Kinerja yang tidak konsisten: Menyebabkan masalah stabilitas dan kinerja bagi pengguna yang bergantung pada banyak tab, ekstensi, atau alur kerja yang didukung AI.

Tidak memiliki sistem produktivitas bawaan: Tidak dilengkapi dengan fitur manajemen tugas, pelacakan tujuan, agen AI, sinkronisasi konteks antar perangkat, dll.

Alternatif Comet Browser Sekilas

Alat Terbaik untuk Fitur terbaik Harga* Arc Browser Penjelajahan yang terorganisir dan modern dengan pemisahan ruang kerja yang intuitif. Ruangan untuk konteks penelusuran yang berbeda, bilah tab vertikal, dan Command Bar untuk navigasi cepat. Gratis Google Chrome Kecepatan, keandalan, dan dukungan ekstensi yang luas Sinkronisasi lintas perangkat yang mulus, ekosistem ekstensi yang luas, layanan Google yang terintegrasi. Gratis Microsoft Edge Copilot Produktivitas yang didukung AI dan integrasi dengan Microsoft 365 Fitur Copilot bawaan untuk pembuatan konten dan ringkasan, Immersive Reader, serta Collections untuk menyimpan penelitian dan catatan. Gratis SigmaOS Multitasking dan organisasi alur kerja untuk pengguna yang berorientasi pada produktivitas Ruangan kerja serupa proyek, Look It Up untuk ringkasan dari berbagai sumber, pratinjau Command-Hover. Gratis; Paket Pro mulai dari $20/bulan Brave Browser Perlindungan privasi yang kuat dan pemblokiran iklan Brave Shields, jendela pribadi Tor yang terintegrasi, Brave Talk bawaan untuk panggilan video pribadi, asisten AI Leo. Gratis; Harga kustom DuckDuckGo Browser Privasi ketat secara default dan tanpa pelacakan data. Pemblokiran pelacak, pencarian terenkripsi, Tombol Api untuk menghapus data dengan satu klik. Gratis; Paket Pro mulai dari $9,99/bulan Dia Browser Browsing minimalis dan bebas gangguan dengan integrasi AI yang ringan. Antarmuka tab vertikal, nada asisten AI yang dapat disesuaikan, dan kotak pencarian AI untuk perintah bahasa alami. Gratis; Paket Pro mulai dari $20/bulan Opera Neon Antarmuka kreatif dan eksperimental dengan otomatisasi AI bawaan. Tab gelembung visual, alat AI (Chat, Do, Make), pesan terintegrasi, pemutar video yang dapat dipisahkan, dan tangkapan layar halaman web. $19,90 Zen Browser Browsing sehari-hari yang bersih dan terorganisir dengan personalisasi. Mode Kompak untuk gaya minimalis, editor PDF bawaan, dan penjelajahan yang dioptimalkan untuk performa. Gratis Vivaldi Penyesuaian yang mendalam dan kontrol untuk pengguna tingkat lanjut Tata letak tab yang dapat disesuaikan, pembagian layar, penyesuaian tema, dan gestur. Gratis Arc Search Jawaban cepat dan didukung AI untuk penelitian dan membaca. Ringkasan Browse for Me, pengarsipan tab otomatis, tampilan membaca yang disederhanakan Gratis

Alternatif Terbaik untuk Comet Browser yang Dapat Digunakan

Mari kita lihat secara detail alternatif terbaik untuk Comet Browser 🔍

1. Arc Browser (Terbaik untuk penjelajahan yang terorganisir dan modern)

melalui Arc Browser

Jika Anda salah satu dari orang-orang yang saat ini memiliki sekitar 47 tab terbuka, Arc Browser mungkin menjadi pilihan yang baik. Fitur unggulannya: Spaces. Ini adalah ruang kerja khusus yang memisahkan konteks penelusuran Anda dengan rapi. Alokasikan satu untuk pekerjaan, satu untuk proyek pribadi, dan satu untuk usaha sampingan yang ingin Anda bangun. Setiap Space memiliki tab, bookmark, dan bahkan tema sendiri.

Selain itu, Arc menghilangkan tab horizontal sepenuhnya dan menggantinya dengan sidebar vertikal yang memungkinkan Anda melihat isi setiap tab.

Command Bar mempermudah navigasi dan kontrol dengan fitur pencarian gaya Spotlight untuk seluruh pengalaman browsing Anda. Dengan satu pintasan keyboard, Anda dapat langsung beralih ke tab terbuka, halaman yang disematkan, bookmark, atau tindakan browser.

Fitur terbaik Arc Browser

Buka browser mini untuk pencarian cepat tanpa mengganggu alur kerja Anda saat ini dengan Little Arc

Sesuaikan situs web menggunakan Boosts , yang memungkinkan Anda mengubah tampilan dan perilaku halaman secara visual dan fungsional.

Brainstorm secara visual menggunakan Easels, ruang seperti papan tulis untuk catatan, tangkapan layar, dan elemen desain.

Batasan Arc Browser

Ini terutama merupakan aplikasi yang berfokus pada desktop, dengan pengalaman pengguna Mac yang jauh lebih baik daripada versi Windows dalam hal fitur dan stabilitas.

Harga Arc Browser

Gratis

Ulasan dan penilaian Arc Browser

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

🔍 Tahukah Anda? ‘Mode penelusuran pribadi ’ pertama kali diperkenalkan oleh Safari Apple pada tahun 2005. Baru beberapa tahun kemudian Chrome dan Firefox mengikuti jejaknya.

2. Google Chrome (Terbaik untuk kecepatan dan dukungan ekstensi)

melalui Google Chrome

Google Chrome menawarkan ekosistem ekstensi browser yang sangat besar, dengan dasar Chromium yang memastikan kompatibilitas lintas platform dan pembaruan keamanan yang rutin. Terkadang, keandalan inilah yang Anda butuhkan.

Perpustakaan ekstensi platform ini mencakup segala hal: memblokir gangguan, menandai PDF, dan bahkan mengotomatisasi tugas-tugas berulang. Toko Web-nya memiliki ribuan solusi yang telah diuji oleh jutaan pengguna (Tak heran pengguna mengatakan, ‘Cukup cari di Google, kan?’).

Sinkronisasi lintas perangkat juga berjalan lancar. Tab, bookmark, kata sandi, dan riwayat Anda akan mengikuti Anda ke mana pun. Dan jika Anda seorang pengembang, Chrome DevTools menawarkan alat canggih untuk debugging, analisis kinerja, inspeksi jaringan, dan pengujian desain responsif.

Fitur terbaik Google Chrome

Proyeksikan tab atau layar desktop Anda secara langsung ke Chromecast atau TV pintar untuk kolaborasi yang mudah.

Dapatkan perlindungan phishing dan malware bawaan, sandboxing, pembaruan otomatis, dan pemberitahuan pelanggaran kata sandi.

Nikmati layanan Google yang terintegrasi seperti Google Translate untuk terjemahan halaman secara instan dan Google Safe Browsing yang memberi peringatan tentang situs berbahaya secara real-time.

Batasan Google Chrome

Manajer kata sandi-nya tidak dapat membedakan antara kata sandi dan OTP, sehingga membuat pembayaran online menjadi tidak efisien.

Harga Google Chrome

Gratis

Ulasan dan peringkat Google Chrome

G2: 4.7/5 (1.600+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (2.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Google Chrome?

Menurut seorang pengulas Capterra:

Ada banyak aplikasi penjelajah web, tetapi saya paling suka Chrome karena kesederhanaannya dan antarmuka pengguna yang sederhana. Saya menyukai fitur seperti penjelajahan tab, bookmark, bilah pencarian yang kuat, dan Chrome unggul dalam pencarian, sehingga memudahkan untuk menemukan informasi yang Anda butuhkan…

Ada banyak aplikasi penjelajah web, tetapi saya paling suka Chrome karena kesederhanaannya dan antarmuka pengguna yang sederhana. Saya menyukai fitur seperti penjelajahan tab, bookmark, bilah pencarian yang kuat, dan Chrome unggul dalam pencarian, sehingga memudahkan Anda menemukan informasi yang Anda butuhkan…

🧠 Fakta Menarik: Google Chrome diluncurkan pada tahun 2008 dengan sebuah komik! Google merilis komik bergambar berhalaman 38 yang menjelaskan cara kerja Chrome. Begini tampilannya: melalui Google Books

📚 Baca Lebih Lanjut: Ekstensi Chrome Terbaik untuk Produktivitas

3. Microsoft Edge (Terbaik untuk produktivitas yang didukung AI)

melalui Microsoft Edge

Microsoft Edge Copilot menggabungkan kecepatan dan kompatibilitas Edge yang didukung Chromium dengan kecerdasan buatan generatif bawaan yang berfokus pada produktivitas. Sidebar menyediakan bantuan real-time untuk merangkum halaman, menghasilkan konten, menjawab pertanyaan, dan mengotomatisasi tugas berbasis web. Ia terintegrasi secara mendalam dengan suite Microsoft 365 untuk produktivitas bisnis.

Integrasi perusahaannya membedakannya dari Comet. Edge Copilot terintegrasi dengan alur kerja bisnis yang sudah ada. Jika perusahaan Anda menggunakan alat Microsoft, browser AI ini menjadi bagian dari ekosistem Anda.

Anda dapat menyusun email di Outlook, membuat laporan menggunakan data perusahaan Anda, mengekstrak wawasan dari dokumen SharePoint, dan mempermudah pekerjaan dengan pintasan cerdas. Semua ini dapat Anda lakukan sambil mematuhi kebijakan keamanan dan kepatuhan tingkat perusahaan.

Fitur terbaik Microsoft Edge

AI Copilot bawaan, yang dapat diakses melalui sidebar khusus di Edge. Gunakan AI untuk produktivitas dengan menyusun, merangkum, dan menganalisis konten menggunakanbawaan, yang dapat diakses melalui sidebar khusus di Edge.

Aktifkan Immersive Reader untuk membaca tanpa gangguan, menyederhanakan halaman web menjadi format yang bersih.

Organisir penelitian, gambar, dan catatan, sinkronisasikan di semua perangkat, dan ekspor ke Word atau Excel dengan fitur Collections-nya.

Batasan Microsoft Edge

Terkadang, browser ini macet saat menjalankan tugas tertentu (skrip).

Harga Microsoft Edge

Gratis

Ulasan dan penilaian Microsoft Edge

G2: 4.3/5 (320+ ulasan)

Capterra: 4.3/5 (540+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Microsoft Edge?

Dari seorang pengulas G2:

Yang paling membantu bagi saya adalah seberapa cepat browser ini berfungsi sebagai mesin pencari. Sebagian besar perangkat yang saya gunakan secara default menggunakan browser lain, jadi saya harus secara sengaja memilih Edge, tetapi secara keseluruhan, saya hanya memiliki pengalaman positif dengan browser ini.

Yang paling membantu bagi saya adalah seberapa cepat browser ini beroperasi sebagai mesin pencari. Sebagian besar perangkat yang saya gunakan secara default menggunakan browser lain, jadi saya harus secara sengaja memilih Edge, tetapi secara keseluruhan, saya hanya memiliki pengalaman positif dengan browser ini.

Apakah Anda menjadi korban dari penyebaran pekerjaan? Tonton video ini untuk melihat bagaimana Anda dapat mengumpulkan semua pekerjaan Anda di satu tempat dan menghemat berjam-jam setiap minggu ⏰

4. Sigma OS (Terbaik untuk multitasking dan organisasi alur kerja)

melalui Sigma OS

Sigma OS mengoptimalkan pengalaman browsing Anda dengan multitasking dan optimasi alur kerja. Ia mengorganisir ruang kerja seperti papan proyek, memungkinkan Anda mengelompokkan tab sebagai tugas, beralih antara 'sesi,' dan bahkan mengatur tab untuk ditutup otomatis setelah selesai.

Alih-alih mengandalkan AI untuk membimbing penjelajahan Anda, ia memberikan alat khusus untuk tetap terorganisir dan fokus. Peralihan yang lancar memungkinkan Anda berpindah dengan mulus antara tugas dan proyek menggunakan antarmuka berbasis keyboard. Dengan konteks yang persisten, tab berperilaku lebih seperti tugas daripada halaman sementara.

Selain itu, pintasan produktivitas, pengelompokan tab cerdas, dan penjelajahan layar terbagi yang powerful menjadikannya pilihan yang baik untuk profesional sibuk.

Fitur terbaik Sigma OS

Gunakan Look it up untuk menyusun halaman ringkasan komprehensif dari berbagai sumber web.

Dapatkan pratinjau tautan saat mengarahkan kursor dengan Command-Hover untuk wawasan cepat tanpa perlu membuka tab baru.

Sesuaikan tampilan menggunakan Magic Theme, yang menyesuaikan warna browser Anda dengan warna situs web saat ini untuk tangkapan layar yang estetis.

Batasan Sigma OS

Alat ini tidak mendukung perpustakaan ekstensi yang luas yang tersedia di Chrome atau Edge.

Harga Sigma OS

Gratis

Personal Pro: $20/bulan

Personal Max: $30/bulan

Ulasan dan penilaian Sigma OS

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

📮 ClickUp Insight: 30% pekerja percaya bahwa otomatisasi dapat menghemat 1–2 jam per minggu, sementara 19% memperkirakan hal itu dapat membebaskan 3–5 jam untuk pekerjaan yang mendalam dan terfokus. Bahkan penghematan waktu yang kecil pun bisa berakumulasi: hanya dua jam yang dihemat setiap minggu setara dengan lebih dari 100 jam per tahun—waktu yang dapat dialokasikan untuk kreativitas, pemikiran strategis, atau pengembangan pribadi. 💯 Dengan AI Agents dan ClickUp Brain, Anda dapat mengotomatisasi alur kerja, menghasilkan pembaruan proyek, dan mengubah catatan rapat menjadi langkah-langkah tindakan yang dapat dilaksanakan—semua dalam satu platform. Tidak perlu alat atau integrasi tambahan—ClickUp menyediakan semua yang Anda butuhkan untuk mengotomatisasi dan mengoptimalkan hari kerja Anda dalam satu tempat. 💫 Hasil Nyata: RevPartners berhasil mengurangi 50% biaya SaaS mereka dengan menggabungkan tiga alat ke dalam ClickUp—mendapatkan platform terpadu dengan fitur lebih banyak, kolaborasi yang lebih erat, dan sumber kebenaran tunggal yang lebih mudah dikelola dan diskalakan.

5. Brave Browser (Terbaik untuk privasi yang kuat dan pemblokiran iklan)

melalui Brave Browser

Data Anda tersebar di mana-mana. Setiap situs web melacak Anda dan bahkan membuat profil tentang kebiasaan browsing Anda. Brave secara default memblokir iklan, pelacak, dan cookie pihak ketiga.

Tanpa skrip pelacakan dan jaringan iklan yang dimuat di latar belakang, halaman web muncul dengan cepat. Alat ini juga menggunakan perlindungan privasi canggih, seperti randomisasi sidik jari dan HTTPS Everywhere.

Selain itu, dilengkapi dengan Leo, asisten AI terhubung yang memproses permintaan secara lokal jika memungkinkan. Dengan cara ini, Anda mendapatkan wawasan AI tanpa perlu mengirim riwayat penelusuran Anda ke tempat lain.

Fitur terbaik Brave Browser

Lindungi privasi Anda dengan Brave Shields yang secara default memblokir iklan, pelacak, dan sidik jari digital.

Berselancar secara anonim menggunakan jendela pribadi dengan akses Tor yang terintegrasi.

Lakukan panggilan video pribadi melalui Brave Talk, yang terintegrasi langsung ke dalam browser.

Batasan Brave Browser

Fitur pemblokiran agresifnya kadang-kadang menyebabkan situs yang ingin melacak Anda tidak berfungsi.

Harga Brave Browser

Gratis

Penawaran harga khusus

Ulasan dan penilaian Brave Browser

G2: 4.6/5 (lebih dari 500 ulasan)

Capterra: 4.7/5 (340+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Brave Browser?

Inilah yang dikatakan oleh seorang pengguna G2:

Saya paling menyukai fitur 'tanpa iklan' Brave, yang membuat penelusuran menjadi bersih. Antarmuka penggunanya sangat baik, bersih, dan mudah digunakan, sehingga navigasi menjadi sangat sederhana. Selain itu, fitur ini juga membantu dalam penelusuran yang cepat.

Saya paling suka fitur 'tanpa iklan' Brave, yang membuat penelusuran menjadi bersih. Antarmuka penggunanya sangat baik, bersih, dan mudah digunakan, sehingga navigasi menjadi sangat sederhana. Selain itu, fitur ini juga membantu dalam penelusuran yang cepat.

📚 Baca Lebih Lanjut: Ekstensi Chrome AI Terbaik untuk Meningkatkan Produktivitas Sehari-hari

6. DuckDuckGo (Terbaik untuk privasi ketat secara default)

melalui DuckDuckGo

Browser seperti Comet memerlukan akses data yang signifikan untuk berfungsi dengan baik. Browser DuckDuckGo tidak sejalan dengan paradigma ini.

Browser ini berkomitmen pada privasi, dengan memblokir pelacak, pencarian terenkripsi, dan penelusuran anonim secara default. Berbeda dengan browser lain, browser ini tidak pernah menyimpan riwayat pencarian atau data pengguna, dan terintegrasi dengan HTTPS Everywhere untuk memastikan koneksi aman.

Pemblokir iklan browser secara otomatis menghapus elemen-elemen mengganggu, dan dasbor privasi membantu Anda memantau pelacakan situs secara real-time. Situs web diberi peringkat privasi sederhana (A–F) sehingga Anda dapat dengan cepat melihat seberapa besar situs tersebut menghormati privasi pengguna dan memutuskan apakah ingin melanjutkan penelusuran di sana.

Fitur terbaik DuckDuckGo

Hapus data penelusuran secara instan dengan tombol Fire Button yang menghapus cookie, riwayat, dan pelacak dengan satu klik.

Aktifkan Global Privacy Control (GPC) , yaitu standar privasi yang secara otomatis memberi sinyal kepada situs web untuk tidak melacak atau membagikan data Anda.

Gunakan Bangs Shortcuts untuk mencari atau langsung menuju ribuan situs web spesifik dengan perintah cepat.

Batasan DuckDuckGo

Antarmuka yang ketinggalan zaman dan kurangnya alat canggih dibandingkan dengan browser lain, membuat hasil pencarian kurang relevan.

Harga DuckDuckGo

Gratis

Layanan Berlangganan Empat-in-Satu: $9,99/bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat DuckDuckGo

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang DuckDuckGo?

Seorang pengulas Capterra mengatakan:

Ini benar-benar berfokus pada privasi pengguna. 100%. Saya benar-benar menyukai fakta bahwa ada opsi untuk terhubung ke domain-domain berbeda di seluruh dunia, dan ada tombol api yang menghapus (dan saya maksudkan benar-benar menghapus) informasi, jadi seseorang dapat berpindah-pindah, bagaimanapun juga.

Ini sepenuhnya berfokus pada privasi pengguna. 100%. Saya benar-benar menyukai fakta bahwa ada opsi untuk terhubung ke domain-domain berbeda di seluruh dunia, dan ada tombol api yang menghapus (dan saya maksudkan benar-benar menghapus) informasi, jadi seseorang dapat berpindah-pindah, bagaimanapun juga.

Berfokus pada desain dan pengalaman

7. Dia Browser (Terbaik untuk penggunaan minimalis dan bebas gangguan)

melalui Dia Browser

Dia Browser dikembangkan untuk pengguna yang menginginkan antarmuka sederhana sambil tetap mempertahankan fitur produktivitas canggih. Anda mendapatkan tab vertikal, manajemen ruang kerja, dan pintasan keyboard, namun dalam kemasan minimalis.

Sistem Skills alat ini memungkinkan Anda menggunakan AI untuk merangkum artikel secara otomatis, menyusun email sesuai gaya penulisan Anda, membuat panduan belajar, atau melakukan tugas-tugas khusus. Anda dapat belajar sendiri atau meminta penjelasan dan soal latihan tentang topik apa pun saat menjelajah. Selain itu, kepribadian dan nada obrolan AI chatbot dapat disesuaikan dengan gaya Anda.

Percakapan, riwayat, dan data pribadi lainnya dienkripsi dan disimpan secara lokal. Hanya konteks minimal yang diperlukan untuk respons yang dikirimkan ke mitra tepercaya.

Fitur terbaik Dia Browser

Berinteraksi secara instan dengan percakapan AI yang terintegrasi di samping tab untuk jawaban cepat.

Tulis untuk saya , yang tersedia langsung saat mengetik. Percepat pembuatan konten dengan saran teks AI browser , yang tersedia langsung saat mengetik.

Buat kutipan, kartu flash, resume, dan anggaran dengan cepat menggunakan pintasan AI bawaan.

Batasan Dia Browser

Hanya tersedia di macOS dengan Apple Silicon (M1 dan versi selanjutnya), sehingga membatasi akses bagi pengguna Windows dan Linux.

Harga Dia Browser

Gratis

Pro: $20/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Dia Browser

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

🔍 Tahukah Anda? Prefiks 'www' yang masih kita lihat dalam URL saat ini sebenarnya opsional. Itu hanyalah konvensi penamaan, bukan persyaratan teknis.

8. Opera Neon (Terbaik untuk antarmuka kreatif dan eksperimental)

melalui Opera Neon

Selanjutnya dalam daftar kami adalah Opera Neon. Ini adalah asisten digital bertenaga AI yang juga berfungsi sebagai browser. Platform ini dilengkapi dengan antarmuka kreatif dan eksperimental yang dibangun di sekitar alat otomatisasi browser. Fiturnya mencakup Chat, Do, dan Make (beberapa asisten AI) yang memungkinkan pengguna berinteraksi dalam percakapan, mengotomatisasi tugas web, dan membuat aplikasi yang dapat dibagikan langsung di browser.

Antarmukanya juga berbeda. Tabs tampil sebagai gelembung, tata letak visualnya imersif, dan semuanya terasa dinamis. Alat ini bahkan dapat bekerja pada tugas-tugas saat pengguna offline, berkat kecerdasan berbasis awan yang dimilikinya.

Fitur terbaik Opera Neon

Berkomunikasi langsung di dalam browser dengan fitur pesan terintegrasi.

Lakukan multitasking dengan menonton video di pemutar pop-out sambil terus menjelajah.

Ambil dan simpan tangkapan layar halaman web dengan cepat untuk referensi atau berbagi.

Batasan Opera Neon

Pintas keyboard standar yang tidak konsisten atau hilang

Harga Opera Neon

Standard: $19,90

Ulasan dan penilaian Opera Neon

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

🔍 Tahukah Anda? Istilah ‘perang browser ’ muncul selama persaingan pada tahun 1990-an antara Netscape Navigator dan Internet Explorer. Pada saat itu, Netscape adalah browser dominan dengan pangsa pasar lebih dari 80%. Namun, ketika Microsoft menyertakan Internet Explorer secara gratis dengan setiap PC Windows, persaingan menjadi lebih sengit.

9. Zen Browser (Terbaik untuk penjelajahan sehari-hari yang bersih dan rapi)

melalui Zen Browser

Zen Browser dirancang untuk pengguna yang mengutamakan estetika bersih dan pengalaman browsing sehari-hari yang lancar. Antarmukanya minimalis, sehingga Anda dapat fokus pada tugas-tugas penting dengan transisi yang mulus dan bilah alat yang rapi. Anda mendapatkan mode baca, penandaan cepat, dan integrasi produktivitas yang halus.

Sesuaikan browser Anda secara menyeluruh dengan warna latar belakang, tema, gradien, ukuran elemen, dan penempatan tata letak. Selain itu, platform ini memungkinkan Anda mengimpor CSS kustom melalui Berkas Chrome Pengguna untuk mengubah fungsi browser Anda melampaui pengaturan default.

Zen Mods adalah ekstensi ringan yang dibuat oleh pengguna, yang memperluas baik desain maupun fungsi. Ini memberikan Anda add-on yang diperbarui secara berkala dan dibuat oleh pengguna, yang meningkatkan baik desain maupun kegunaan. Fitur unggulan lainnya adalah Zen Glance, yang memungkinkan Anda melihat pratinjau tautan dengan cepat menggunakan jendela overlay untuk multitasking dan penelitian.

Fitur terbaik Zen Browser

Gunakan Mode Kompak untuk menyembunyikan bilah sisi tab saat tidak diperlukan.

Optimalkan kinerja dengan penggunaan memori yang lebih rendah dan efisiensi termal yang lebih baik dibandingkan dengan pesaing.

Edit PDF dengan editor bawaan yang dilengkapi alat anotasi, penyisipan gambar, dan antarmuka yang intuitif.

Batasan Zen Browser

Tidak ada versi mobile dari Zen Browser, yang membatasi kelancaran penggunaan bagi pengguna yang bergantung pada sinkronisasi antar perangkat.

Harga Zen Browser

Gratis

Ulasan dan penilaian Zen Browser

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

🧠 Fakta Menarik: Fitur tab browsing, yang memungkinkan Anda membuka beberapa halaman web dalam satu jendela, pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994 oleh browser yang kurang dikenal bernama InternetWorks (oleh BookLink Technologies) melalui antarmuka Multiple Document Interface (MDI).

10. Vivaldi (Terbaik untuk kustomisasi dan kontrol yang mendalam)

melalui Vivaldi

Meskipun Comet adalah asisten AI yang melakukan tugas-tugas untuk Anda, Vivaldi menawarkan rangkaian alat di mana Anda dapat membangun tepat apa yang Anda butuhkan. Ini adalah alat yang solid bagi pengguna yang mencari kustomisasi mendalam dan kontrol detail atas setiap aspek penjelajahan.

Anda dapat menyesuaikan hampir semua hal, termasuk mengatur ulang tata letak tab (horizontal atau vertikal), menumpuk tab untuk alur kerja yang digabungkan, dan membagi layar dengan tata letak tab. Sesuaikan tema warna, pintasan navigasi, dan bahkan konfigurasikan gestur gerakan.

Selain itu, alat ini dilengkapi dengan panel catatan bawaan, alat tangkapan layar, kalender, dan klien email. Sementara Comet mengadopsi pendekatan AI-first untuk produktivitas, Vivaldi memberikan Anda blok bangunan untuk membuat lingkungan penjelajahan Anda secara manual.

Fitur terbaik Vivaldi

Jaga privasi Anda dengan memblokir pelacak, mengontrol sinkronisasi data, dan memilih untuk tidak berpartisipasi dalam analisis.

Optimalkan kinerja dengan menonaktifkan tab yang tidak digunakan untuk mengurangi penggunaan memori dan CPU.

Simpan seluruh jendela browser untuk ditinjau atau dipulihkan nanti dengan fitur snapshot-nya.

Batasan Vivaldi

Pengguna mengeluh bahwa browser macet saat menjelajah dalam mode penyamaran.

Harga Vivaldi

Gratis

Ulasan dan penilaian Vivaldi

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: 4.8/5 (40+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Vivaldi?

Dari pengguna Capterra:

Menurut saya, fitur terbaik dari browser ini adalah manajemen tab, Anda dapat memindahkannya ke mana pun Anda inginkan.

Menurut saya, fitur terbaik dari browser ini adalah manajemen tab, Anda dapat memindahkannya ke mana pun Anda inginkan.

Browser bertenaga AI

11. Arc Search (Terbaik untuk jawaban cepat yang didukung AI)

melalui Arc Search

Arc Search adalah browser seluler dari Arc Browser. Fokusnya hanya pada satu hal: membantu Anda menemukan dan memahami informasi dengan cepat. Fitur Browse for Me-nya merangkum pengetahuan dari seluruh web, menyajikan jawaban ringkas dalam sidebar yang terintegrasi.

Platform ini juga mengintegrasikan model AI canggih yang menangani pertanyaan secara percakapan, menyaring hasil berdasarkan relevansi, dan menyediakan tautan cepat untuk eksplorasi lebih lanjut.

Perbedaan utama dari Comet adalah Arc Search merupakan alat penelitian, bukan eksekutor tugas. Hal ini menjadikannya berguna bagi peneliti, mahasiswa, dan siapa pun yang melakukan pembacaan mendalam secara online.

Fitur terbaik Arc Search

Ringkas halaman web dengan Pinch to Summarize , yang meringkas artikel panjang menjadi ringkasan singkat yang dihasilkan oleh AI.

Ikuti percakapan dengan bahasa alami menggunakan Call Arc, yang memungkinkan Anda melakukan interaksi AI dengan suara yang meniru panggilan telepon.

Otomatis arsipkan tab lama untuk menjaga tampilan penjelajahan Anda tetap rapi dan bebas dari kekacauan.

Batasan Pencarian Arc

Masalah kinerja mungkin timbul saat menangani terlalu banyak tab atau aplikasi web yang membutuhkan banyak sumber daya.

Harga Arc Search

Gratis

Peringkat dan ulasan Arc Search

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Otomatiskan tindakan browser web Anda dengan ClickUp

Pekerjaan saat ini tidak efisien.

Proyek, pengetahuan, dan komunikasi kami tersebar di berbagai alat yang terpisah, yang menghambat produktivitas kami.

ClickUp mengurangi penggunaan alat yang berlebihan dengan menggabungkan proyek, pengetahuan, dan obrolan dalam satu tempat—semua didukung oleh AI yang membantu Anda bekerja lebih cepat dan cerdas.

Begini cara ClickUp mengintegrasikan semua yang Anda butuhkan:

Bawa web ke ruang kerja Anda

Extensi Chrome ClickUp memungkinkan Anda mengumpulkan informasi dari mana saja di internet dan membawanya ke ruang kerja ClickUp Anda.

Ubah riwayat penelusuran Anda menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti dengan ekstensi Chrome ClickUp.

Misalkan Anda sedang membaca artikel yang berisi wawasan untuk kampanye Anda berikutnya. Tidak perlu beralih konteks, Anda bisa langsung:

Simpan halaman dan ubah menjadi dan ubah menjadi Tugas ClickUp dengan judul, URL, dan tangkapan layar.

Lacak waktu secara langsung dari browser Anda saat melakukan riset atau menulis.

Ambil dan beri anotasi pada tangkapan layar , termasuk menggambar, memburamkan, atau menandai, sebelum melampirkannya ke komentar.

Tambahkan catatan atau pengingat menggunakan menggunakan ClickUp Notepad yang disinkronkan, yang dapat diakses dari halaman mana pun.

Lampirkan email dari Gmail langsung ke Tugas, sehingga kotak masuk dan ruang kerja Anda tetap terhubung.

🔍 Tahukah Anda? Pada browser awal tahun 1990-an dan awal 2000-an, bilah alamat hanya digunakan untuk memasukkan URL lengkap. Mengetikkan kueri non-URL seperti ‘kucing’ akan menghasilkan kesalahan atau navigasi gagal. Fungsi ini berubah ketika bilah alamat dan bilah pencarian digabungkan, yang dikenal sebagai ‘omnibox’ di Google Chrome.

Tambahkan produktivitas yang didukung AI

Anda telah menyimpan artikel kampanye yang informatif menggunakan ekstensi Chrome ClickUp, mengubahnya menjadi Tugas, menambahkan catatan, dan bahkan melacak waktu saat melakukan riset.

Lalu apa selanjutnya? ClickUp Brain, asisten berbasis AI platform ini, mengubah informasi ini menjadi tindakan.

Minta ClickUp Brain untuk menganalisis konten yang Anda bookmark saat menjelajah.

Fitur pencarian cerdas secara instan menampilkan sorotan dari halaman yang Anda bookmark, dokumen yang terhubung, dan tugas terkait, memberikan ringkasan kontekstual tanpa perlu pencarian manual.

Ide-ide yang Anda tangkap dengan ekstensi Chrome berkembang menjadi strategi, rencana, dan komunikasi yang terstruktur. Selain itu, ClickUp Brain dirancang dengan privasi tingkat perusahaan, sehingga data Anda tetap aman.

Selain itu, perangkat lunak jaringan saraf secara otomatis menghasilkan Tugas, Subtugas, dan penugas, bahkan mengisi garis waktu atau pembaruan kemajuan seiring berjalannya pekerjaan.

Inilah yang dikatakan Chelsea Bennett, Manajer Engagement Merek di Lulu Press, tentang ClickUp:

Platform manajemen proyek sangat penting bagi tim pemasaran, dan kami menyukai bahwa platform ini membantu kami tetap terhubung dengan departemen lain. Kami menggunakan ClickUp setiap hari, untuk segala hal. Platform ini sangat membantu tim kreatif kami dan telah membuat alur kerja mereka lebih baik dan efisien.

Platform manajemen proyek sangat penting bagi tim pemasaran, dan kami menyukai bahwa platform ini membantu kami tetap terhubung dengan departemen lain. Kami menggunakan ClickUp setiap hari, untuk segala hal. Platform ini sangat membantu tim kreatif kami dan telah membuat alur kerja mereka lebih baik dan efisien.

Otomatiskan alur kerja yang sesuai dengan kebutuhan Anda.

Anda telah mengumpulkan wawasan, membuat rencana kampanye dengan ClickUp Brain, dan menugaskan tugas. Kini, saatnya menjaga alur kerja Anda berjalan lancar tanpa perlu terus-menerus melakukan pengecekan dengan ClickUp Automations.

Trigger tindakan seperti perubahan status, penugasan tugas, email, dan notifikasi berdasarkan aturan seperti ‘Ketika tugas dipindahkan ke In Progress, tugaskan ke X‘. Anda dapat memilih dari templat yang sudah dirancang sebelumnya untuk memulai dengan cepat atau menyesuaikan alur kerja otomatisasi multi-langkah Anda sendiri.

Buat otomatisasi ClickUp kustom dengan pemicu dan tindakan spesifik untuk menjaga alur kerja Anda tetap lancar.

Langkah selanjutnya dalam produktivitas AI

Jika ClickUp Brain memberikan cara untuk mengelola proyek secara cerdas, ClickUp BrainGPT memberikan pusat kecerdasan buatan (AI) yang benar-benar memahami seluruh ruang kerja Anda. Ia menganalisis jawaban dan konteks dari semua aplikasi berbasis cloud dan lokal Anda untuk memberikan satu ruang kerja yang terfokus.

Gunakan ClickUp BrainGPT untuk memahami ruang kerja Anda dengan lebih baik.

Anda juga dapat mencari informasi di internet melalui ClickUp Brain dan BrainGPT untuk memahami informasi real-time apa pun.

Cari di internet dengan ClickUp BrainGPT

Dari wawasan browser hingga kemajuan nyata tanpa kehilangan konteks

Browser AI sangat baik dalam menjawab pertanyaan. Mereka merangkum halaman, menampilkan wawasan, dan membantu Anda memahami apa yang Anda baca dengan lebih cepat.

Namun, begitu Anda menutup tab, pekerjaan biasanya terhenti.

Seseorang masih harus:

Ubah wawasan tersebut menjadi tugas.

Tentukan siapa yang memilikinya

Tetap bergerak saat keadaan berubah

Di sinilah Super Agents berperan.

Super Agents berada di dalam ClickUp dan bertindak seperti rekan AI yang memahami konteks yang Anda tangkap saat menjelajah. Alih-alih meminta Anda untuk mengulang apa yang Anda temukan, mereka melanjutkan dari tempat di mana browser Anda berhenti.

Contoh:

Anda menyimpan penelitian dari web → Super Agent mengubahnya menjadi langkah-langkah terstruktur selanjutnya.

Anda menandai halaman sebagai penting → Super Agent akan mengikuti perkembangan ketika pekerjaan terkait terhalang.

Anda menyimpan beberapa sumber → Super Agent menghubungkannya menjadi pembaruan bersama atau ringkasan.

Perbedaannya halus namun penting.

Browser membantu Anda mengakses informasi. Super Agents membantu informasi tersebut bergerak maju.

Tidak perlu menjelaskan ulang. Tidak perlu menyalin-tempel. Tidak ada kehilangan konteks.

Temukan semua aset kerja Anda di satu tempat

Fitur Pencarian Perusahaan ClickUp memberikan Anda satu tempat pusat untuk mencari dan mendapatkan jawaban di seluruh ruang kerja Anda. Fitur ini menghubungkan tugas, dokumen, obrolan, rapat, dan bahkan aplikasi pihak ketiga yang terhubung seperti Google Drive, Slack, Notion, Gmail, dan lainnya, sehingga Anda dapat menemukan apa yang Anda butuhkan secara instan tanpa perlu membuka setiap platform secara terpisah.

Temukan apa pun di seluruh ruang kerja Anda dengan Enterprise Search.

Integrasikan Penjelajahan dengan Ruang Kerja Anda di ClickUp

Jika ada satu hal yang kita pelajari dari perkembangan browser, itu adalah kecepatan, kesederhanaan, dan integrasi cerdas yang menjadi kunci kesuksesan.

Sementara Comet beroperasi sebagai perusahaan browser dengan fitur AI yang ditambahkan di atasnya, ClickUp adalah platform produktivitas lengkap dengan integrasi browser. Ini memberikan Anda ruang kerja AI terintegrasi yang menggabungkan Tugas, Dokumen, kolaborasi, manajemen pekerjaan, dan semua fungsi AI yang Anda harapkan (dan lebih lagi!).

Daftar di ClickUp secara gratis hari ini! ✅

Pertanyaan Umum

Ya, Perplexity Comet gratis untuk sebagian besar pengguna, dengan semua fitur utama tersedia di Mac dan Windows tanpa biaya. Langganan premium bernama Perplexity Max membuka fitur tambahan dan integrasi lanjutan.

Beberapa browser web yang berfokus pada privasi teratas meliputi: Brave, Safari, Vivaldi, Mozilla Firefox, dan Tor Browser.

Leo AI dari Brave, otomatisasi alur kerja Arc Marx, dan AI Microsoft Edge Copilot menawarkan keseimbangan yang baik antara produktivitas dan privasi.

Integrasi memungkinkan ringkasan yang dihasilkan browser, penelitian yang disimpan, dan otomatisasi web untuk langsung mengisi tugas ClickUp atau acara kalender. Hal ini mempermudah alur kerja manajemen proyek digital, memungkinkan Anda memicu otomatisasi, membuat dokumentasi, dan menyinkronkan catatan rapat antar browser.

Ya, Microsoft Edge dan Sigma OS dapat meniru banyak fitur Comet. Namun, jika Anda mencari manajemen alur kerja end-to-end yang didukung AI, ClickUp adalah pilihan terbaik.

Prioritaskan pengaturan privasi dan transparansi. Pengelolaan data yang dapat dipilih, kemampuan mengontrol memori AI, dan kebijakan yang jelas sangat penting. Fitur produktivitas seperti pencarian multi-sumber, ringkasan bawaan, dan integrasi yang mulus dengan platform manajemen tugas seperti ClickUp juga wajib ada.