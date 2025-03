15 Aplikasi Alur Kerja Terbaik untuk Meningkatkan Manajemen Proyek Anda (Gratis dan Berbayar)

Lari bersama saya di sini-kita mulai dengan latihan. ๐Ÿ‹๐Ÿปโ€โ™€๏ธ

Tuliskan semua aplikasi alur kerja yang Anda gunakan-dari penyedia email hingga spreadsheet ke CRM Anda atau tumpukan teknologi.

Sekarang, bisakah Anda menuliskan semua alat bantu yang digunakan manajer proyek Anda? Bagaimana dengan 2-3 rekan kerja lainnya?

Jika Anda kehabisan ruang di halaman pertama, kemungkinan besar Anda melihat masalahnya. Ada banyak sekali aplikasi alur kerja di luar sana, dan yang lebih buruk lagi, banyak alat yang ada di daftar Anda mungkin melakukan hal yang sama. ๐Ÿ‘€

Jika hal ini berlaku untuk situasi Anda, inilah saatnya untuk memikirkan kembali bagaimana Anda mengelola alur kerja Anda .

Hanya karena Anda melihat aplikasi alur kerja baru, bukan berarti Anda harus menggunakannya. . Daripada berpindah-pindah alat, mulailah mencari cara untuk menghubungkan titik-titik tersebut.

AKA, carilah aplikasi manajemen alur kerja yang lengkap, kuat, dan lengkap. ๐Ÿค“

Apa yang dimaksud dengan Aplikasi Manajemen Alur Kerja?

Aplikasi manajemen alur kerja adalah alat perangkat lunak yang membantu individu atau tim untuk merencanakan, mengatur, dan merampingkan proses kerja mereka. Aplikasi ini biasanya mencakup fitur-fitur seperti pelacakan tugas, manajemen proyek, dan alat kolaborasi, otomatisasi dokumen dan pelaporan.

Dan meskipun tidak ada aplikasi ajaib yang dapat menyelesaikan segala sesuatu, beberapa alat bantu membantu Anda untuk mendekati!

Mari kita lihat dan bandingkan aplikasi-aplikasi utama untuk manajemen alur kerja online agar Anda dapat mulai menggunakan alat bantu terbaik untuk mengoptimalkan proses-proses unik Anda.

Cara Memilih Aplikasi Manajemen Alur Kerja Terbaik

Berikut ini adalah daftar periksa yang telah disetujui oleh ClickUp tentang cara menyiapkan diri Anda untuk sukses saat mengelola alur kerja Anda:

1. Tuliskan alur kerja Anda

Ingat latihan di awal tulisan ini? Kejutan! Anda sudah setengah jalan untuk menyelesaikan tugas mini ini.

Mendapatkan proyek terkendali dimulai dari sini! Dokumentasikan pekerjaan Anda dengan bahasa yang lugas dan langsung. Buatlah secara langsung untuk menghilangkan ruang untuk kesalahan atau salah tafsir ketika anggota tim baru melihatnya sendiri!

Saran kami?

Gambarkan saja! Jika Anda seorang pembelajar visual -seperti yang dilakukan oleh banyak dari kita-tunjukkan alur kerja Anda, bukan memberi tahu. Dan jika Anda ingin melangkah lebih jauh lagi, lihat Papan Tulis baru dari ClickUp untuk membawa gambar Anda, diagram alur kerja dan proses untuk hidup. ๐ŸŽจ

Bagikan dokumen ini dengan tim Anda untuk memastikan semua orang berada di halaman yang sama dan buka halaman aliran komunikasi bagi mereka yang mungkin telah melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda. ๐Ÿ’œ

Beberapa detail penting yang perlu diingat adalah:

๐Ÿ‘‰ Tugas apa saja yang terlibat?

๐Ÿ‘‰ Siapa yang bertanggung jawab atas setiap tugas? Jangan lupa untuk menyebutkan semua orang yang terlibat dalam tugas.

๐Ÿ‘‰ Tentukan tenggat waktu utama Anda dan jalur kritis ๐Ÿ‘‰ Apakah Anda menggunakan templat alur kerja ?

2. Mengidentifikasi hubungan, ketergantungan, dan pemblokir

Mari kita gali lebih dalam lagi.

Anda sudah menyusun tugas-tugas Anda, Anda sudah memiliki tanggal jatuh tempo, dan Anda sudah membagi pekerjaan tim di antara setiap anggota. Namun, apa hubungan di antara tugas-tugas ini?

Anda tidak dapat memulai setiap tugas sekaligus, tetapi dengan menentukan hubungan, ketergantungan, dan penghalang di antara item tindakan Anda, Anda menjadi lebih spesifik tentang kapan setiap fase akan dimulai dan diakhiri.

3. Bersiaplah untuk melakukan pembaruan dan bersiaplah untuk melakukan pivot

Hal yang menarik dari manajemen alur kerja adalah bahwa hal ini tidak pernah selesai. Akan selalu ada cara baru untuk mengoptimalkan proses Anda agar tim Anda terus bergerak seperti mesin yang diminyaki dengan baik.

Dengan perspektif yang baru atau melihat ke belakang, Anda mungkin akan melihat peluang baru yang sebelumnya terlewatkan.

Selain itu, Anda telah sampai pada bagian yang menyenangkan! Anda telah menyelesaikan pekerjaan yang menyibukkan, sekarang saatnya untuk memasukkan dan memainkan proses Anda ke dalam alat pilihan Anda untuk terus membangun alur kerja yang lebih baik.

15 Aplikasi Alur Kerja Terbaik untuk Tim Anda di Tahun 2024

1. ClickUp

atur proyek Anda dengan mudah di bawah Hirarki unik ClickUp, lalu sesuaikan cara Anda memvisualisasikan pekerjaan Anda dari lebih dari 15 Tampilan_

Sebagai salah satu aplikasi alur kerja paling fleksibel yang tersedia, ClickUp meningkatkan produktivitas Anda dan berkembang seiring dengan pertumbuhan Anda. Menawarkan berbagai cara untuk memvisualisasikan pekerjaan Anda-apa pun itu Tampilan ClickUp yang Anda gunakan-dengan tampilan Daftar, Papan, Kotak, Kalender, Gantt, dan lainnya.

Buat proyek untuk setiap alur kerja Anda, lalu buat dan tetapkan tugas terkait kepada orang-orang di tim Anda. Bahkan juga memiliki beberapa fungsi penerima tugas! Jadi, Anda bisa menugaskan beberapa anggota untuk satu tugas dan Anda tidak dibatasi untuk satu tugas per orang. Bicara tentang kolaborasi dan transparansi. ๐Ÿ˜

Fitur-fitur utama ClickUp untuk manajemen alur kerja

Daftar periksa: Buat daftar item yang harus ditinjau sebelum proses selesai

Subtugas: Membuat tugas lain untuk ditindaklanjuti atau ditambahkan ke tugas utama

Status Khusus : Sesuaikan alur kerja Anda dengan status agar sesuai dengan setiap proyek

Integrasi: Kelola dan berkolaborasi dalam alur kerja Git, sinkronkan pelacakan waktu dengan Harvest, dan kirim tugas ke dan dari Slack. Dan itu bukan satu-satunya!

Tugas Berulang : Secara otomatis menyebabkan tugas-tugas penting diulang pada interval tertentu

Bilah Alat Multitask: Pilih beberapa tugas atau grup tugas dengan mudah dan buat perubahan sebanyak yang Anda inginkan dengan satu klik

Seret dan Jatuhkan : Seret dan letakkan tugas di mana pun mereka berada di tampilan ClickUp - Papan, Daftar, atau Kotak

Favorit : Buat bilah sisi khusus Anda sendiri untuk menyertakan penyortiran, pemfilteran, dan bahkan tampilan favorit Anda

Seluler aplikasi tersedia di iOS dan perangkat Android

Templat: Gunakan templat alur kerja yang sudah dibuat sebelumnya dari ClickUp untuk memetakan alur kerja tim Anda. Templat Peta Pikiran Sederhana ClickUp adalah templat alur kerja ramah pemula yang bagus untuk memulai!

Visualisasikan alur kerja Anda dalam diagram yang fleksibel dengan templat Peta Pikiran Sederhana dari ClickUp

โœ Kelebihan ClickUp

Banyak sekali integrasi untuk meningkatkan proses Anda

Kemampuan otomatisasi tingkat lanjut termasuk lebih dari 50 otomatisasi yang telah dibuat sebelumnya untuk meningkatkan hasil Anda

Pilihdari pustaka ClickUp yang terus berkembang atau buat sendiri untuk mereplikasi alur kerja Anda di proyek-proyek mendatang

โŒ Kekurangan ClickUp

Dengan begitu banyak fitur dan cara untuk menyesuaikan alur kerja Anda, beberapa pengguna mungkin memiliki kurva pembelajaran yang lebih curam

Kemampuannya untuk mempersonalisasi dan menyesuaikan platform mungkin terlalu bebas untuk beberapa orang yang mencari dasar-dasarnya

Harga ClickUp

Paket Gratis Selamanya : Terbaik untuk penggunaan pribadi

: Terbaik untuk penggunaan pribadi Paket Tak Terbatas : Terbaik untuk tim kecil ($7/anggota per bulan)

: Terbaik untuk tim kecil ($7/anggota per bulan) Paket Bisnis : Terbaik untuk tim berukuran sedang atau lebih ($12/anggota per bulan)

: Terbaik untuk tim berukuran sedang atau lebih ($12/anggota per bulan) Paket Perusahaan: Hubungi ClickUp untuk harga khusus

Mengapa pelanggan ๐Ÿ’œ ClickUp

G2: 4.7/5 (4.260+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (2.740+ ulasan)

2. Trello

via Trello Trello dikenal dengan layanan Papan Kanban cara mudah untuk melihat tugas dan status tugas saat ini. Hal ini sangat masuk akal untuk manajemen alur kerja, saat Anda memindahkan tugas dari satu status ke status lainnya seperti "sedang berlangsung" atau "selesai"

Trello mengunci Anda ke dalam sistem tampilan papan, namun memberikan konsistensi di seluruh tim Anda.

Bandingkan Jira Vs Trello !

Fitur-fitur utama Trello untuk manajemen alur kerja

Tag dan label

Fungsionalitas seret dan lepas

Grafik kemajuan

Pengingat dan tanggal jatuh tempo

Tampilan papan kanban

Status dengan papan

Integrasi

โœ Kelebihan Trello

Mudah mengidentifikasi hambatan dan status tugas dengan papan Kanban

Banyak sekali yang berbeda kasus penggunaan untuk papan Trello baik Anda di bagian penjualan, operasi orang, pekerja lepas, atau pengembangan perangkat lunak

Mudah berkomunikasi melalui kartu Trello

โŒ Kekurangan Trello

Ruang khusus untuk mencatat yang terbatas

Tidak memiliki pelacak waktu asli

Paket gratis terbatas dan paket berbayar yang mahal

Harga Trello

Trello menawarkan paket gratis dengan paket berbayar mulai dari $6/pengguna per bulan.

Peringkat pelanggan Trello

G2: 4.4/4 (12.640+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (20.890+ ulasan)

3. Asana

via Asana Asana mudah digunakan dan akan membantu manajemen alur kerja Anda. Sebagai aplikasi alur kerja, Asana merampingkan alur kerja membantu manajemen tugas, dan membuat manajemen proyek menjadi lebih sederhana.

Tidak memiliki fungsi manajemen proyek inti - seperti Bagan Gantt -tetapi tetap akan berfungsi sebagai pusat untuk pekerjaan Anda. Bandingkan Asana Vs ClickUp !

Fitur-fitur utama Asana untuk manajemen alur kerja

Ruang kerja

Aktivitas dan umpan pemberitahuan

Lampiran untuk manajemen file

Beberapa tampilan

Izin proyek

Bidang khusus

โœ Kelebihan Asana

Menarik secara visual dan mudah digunakan

Memindahkan dan menetapkan tugas dengan cepat dengan fungsionalitas seret dan lepas

Bagus untuk mengatur tugas-tugas sederhana

โŒ Kekurangan Asana

Kemampuan manajemen tugas terbatas yang dapat menyulitkan untuk berkolaborasi dengan tim

Paket gratis terbatas dan paket berbayar bisa menjadi mahal bahkan untuk tim yang lebih kecil

Kurang fleksibel dalam hal tampilan, fitur, prioritas tugas, dan organisasi tugas

Harga Asana

Asana menawarkan paket Dasar tanpa biaya, dengan paket berbayar mulai dari $13,49/pengguna per bulan.

Peringkat pelanggan Asana

G2: 4.3/5 (8.210+ ulasan)

Capterra: 4,5/5 (10.720+ ulasan)

4. Lucidchart

via Lucidchart

Lucidchart adalah platform diagram lengkap yang akan membantu Anda memikirkan dan memetakan setiap fase proyek Anda.

Ini sempurna untuk diagram alur, spesifikasi produk, atau bagan organisasi . Diagram ini menciptakan rantai komando dan kemudian memperhitungkan berbagai kemungkinan dengan cara yang kohesif. Anda kemudian dapat membagikan diagram tersebut ke seluruh organisasi atau tim untuk membantu semua orang melihat dengan tepat apa yang harus dilakukan selanjutnya.

Lihat panduan ini di_ aplikasi organisasi terbaik !

Fitur-fitur canggihnya memberi Anda kemampuan AI dan Integrasi Visio .

Fitur-fitur utama Lucidchart untuk manajemen alur kerja

Membuat dan mengedit bentuk untuk diagram alur kerja dan proses

Menyembunyikan lapisan di dalam diagram

Mengimpor dari alat serupa

Pembuatan diagram otomatis

Catatan untuk berkomentar/kolaborasi

โœ Kelebihan Lucidchart

Platform berbasis cloud yang dapat diakses dari perangkat apa pun

Terintegrasi dengan platform produktivitas seperti aplikasi Google, Workspace, dan Slack

Mengimpor data dari aplikasi keren lainnya seperti Excel, Zapier, dan Salesforce

โŒ Kekurangan Lucidchart

Tidak ada mode offline

Fitur-fitur terbatas yang disertakan dengan paket dasar

Antarmuka yang terasa ketinggalan zaman

Lucidchart menawarkan paket gratis dengan paket berbayar mulai dari $7,95 untuk pengguna perorangan atau $9/pengguna untuk paket tim.

Peringkat pelanggan Lucidchart

G2: 4,6/5 (1.600+ ulasan)

Capterra: 4,5/5 (1.410+ ulasan)

Terbaik untuk Proses Manajemen Alur Kerja

Setelah peta Anda dirancang, Anda memerlukan cara untuk melacak setiap detail dan menindaklanjuti apa yang terjadi.

Alat-alat ini akan membantu Anda memetakan kemajuan Anda setelah Anda mengimplementasikan suatu proses.

5. Fluix

via Fluix

Jika Anda mencari alur kerja manajemen di konstruksi atau perusahaan manufaktur, Fluix bisa menjadi alatnya.

Alur kerjanya yang multiguna memungkinkan Anda mengotomatiskan hampir semua proses: inspeksi lapangan, K3LH, distribusi pembicaraan kotak peralatan, pelatihan karyawan dan banyak lagi. Anda dapat membuat formulir di editor formulir bawaan atau memilihnya dari pustaka aplikasi, menetapkan tugas kepada pihak yang bertanggung jawab, mengatur tanggal jatuh tempo, dan memantau kemajuan tugas.

Selain itu, semua fitur ini tersedia secara offline, yang sangat penting bagi tim yang bekerja di daerah terpencil tanpa akses Internet biasa.

Selain itu, kemampuan pelaporan memungkinkan Anda mengekstrak data yang dikumpulkan dengan formulir dan menganalisisnya untuk mendapatkan wawasan dan tindakan lebih lanjut. Anda juga dapat mengintegrasikan akun Fluix Anda dengan berbagai analitik alur kerja dan menyinkronkan data Anda di antara berbagai platform.

Fitur-fitur utama Fluix untuk manajemen alur kerja

Pemberian tugas

Pembuat formulir

PDF seluler dan formulir web

Distribusi dokumen

Tanda tangan elektronik

Bekerja dalam mode offline

Templat konstruksi

โœ Kelebihan Fluix

Kurva pembelajaran yang kecil dan pengaturan yang mudah

Alur kerja yang dirancang untuk iPad

Penyimpanan awan dan fitur integrasi

โŒ Kekurangan Fluix

Alur kerja yang dirancang untuk iPad bisa jadi membatasi

Kurangnya dukungan untuk kolaborasi seperti berbagi dokumen

Harga Fluix

Fluix tidak menawarkan paket gratis. Fluix mulai dari $30/pengguna per bulan dengan sepuluh pengguna sudah termasuk. Dari sana, harganya bervariasi tergantung pada jumlah pengguna dan add-on yang dimulai dengan tambahan $5/pengguna per bulan.

Peringkat pelanggan Fluix

G2: 4,8/5 (10+ ulasan)

Capterra: 4,9/5 (30+ ulasan)

6. Jalan Proses

via Process Street

Templat dan lebih banyak templat.

Kekuatan Process Street adalah dalam pendekatan templatnya terhadap proses. Buat daftar setiap proses Anda dalam daftar periksa lalu simpan dan gunakan di beberapa area ruang kerja.

Ini sangat bagus jika Anda perlu mengelola item penutupan untuk suatu shift, item pemeliharaan di lantai produksi, atau item yang harus dilakukan di menit-menit terakhir sebelum mengirim produk ke vendor. Bahkan menggunakannya di HR sebelum orientasi karyawan baru atau mewawancarai prospek.

Fitur yang populer adalah logika kondisionalnya yang mengatur skenario berbeda untuk daftar periksa dan templat Anda. Hal ini memberikan arahan kepada tim Anda bahkan di tengah-tengah beberapa pilihan.

Fitur-fitur utama Process Street untuk manajemen alur kerja

Membuat dokumen prosedur dengan cepat

Integrasikan dengan 1000 aplikasi web

Menetapkan item daftar periksa

Membuat formulir

Tetapkan tanggal jatuh tempo

Logika bersyarat dalam alur kerja

โœ Memproses Kelebihan Street

Antarmuka pengguna yang sederhana

Dapat dengan mudah membuat dokumen terstruktur

Dapat menambahkan file audio dan video ke dokumen

Mudah melacak aktivitas harian dengan umpan aktivitas

โŒ Kekurangan Process Street

Tidak ada versi offline

Tidak menawarkan aplikasi desktop

Kurangnya dukungan prioritas pada paket dasar

Proses Harga jalanan

Process Street menawarkan paket gratis untuk pengguna perorangan. paket bantuan dikenakan biaya $30/pengguna per bulan.

Peringkat pelanggan Process Street

G2: 4.6/5 (170+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (550+ ulasan)

7. Tallyfy

via Tallyfy

Jika Anda lebih suka daftar periksa Anda dalam tampilan papan atau kartu, maka Tallyfy mungkin merupakan pilihan yang baik untuk proses berpikir. Modusnya adalah Blueprint, yang merupakan kata yang bagus untuk sebuah templat.

Atur prosesnya, tambahkan informasi apa pun ke kartu yang relevan, dan kemudian jalankan. Anda juga mendapatkan pembaruan kemajuan pada setiap kartu dan pekerjaan apa yang telah dilakukan terhadap item tersebut.

Manajer mendapatkan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dilakukan oleh setiap karyawan untuk mengelola risiko atau masalah dengan lebih baik.

Fitur-fitur utama Tallyfy untuk manajemen alur kerja

Formulir untuk proyek baru

Pelacakan waktu nyata

Logika bersyarat dan percabangan

API dan webhook

Komentar

Pelaporan masalah

โœ Menghitung keuntungan

Mengatur data dengan bidang formulir terstruktur

Menyembunyikan tugas dengan mudah

Segmentasikan obrolan dengan fitur "laporkan masalah"

โŒ Menghitung kekurangan

Kustomisasi terbatas

UI yang terasa ketinggalan zaman yang bisa jadi sulit untuk dinavigasi

Tidak ada templat yang dibuat sebelumnya

Tallyfy harga

Paket Tallyfy mulai dari $5/pengguna per bulan dan bisa mencapai $30/pengguna per bulan untuk aplikasi tambahan di luar dokumen. Tidak menawarkan paket gratis, tetapi ada sedikit potongan harga untuk membayar tahunan.

Peringkat pelanggan Tallyfy

G2: 5/5 (1 ulasan)

Capterra: 4.3/5 (10+ ulasan)

Terbaik untuk Otomatisasi Alur Kerja

Buat alur kerja instan di antara alat yang paling sering Anda gunakan, seperti menambahkan email berbintang ke spreadsheet Google atau memulai email ke atasan Anda setelah tugas yang ditugaskan kepada Anda selesai.

Alat-alat ini memberi Anda kemampuan untuk menggabungkan ratusan alat produktivitas bersama untuk membuat hidup Anda lebih mudah.

8. Zapier

via Zapier

Zapier mengoordinasikan antara alat yang berbeda, sesederhana itu.

Ini memudahkan untuk memulai dan memiliki banyak sekali kombinasi-lebih dari yang dapat Anda bayangkan.

Anda dapat menghubungkan alat komunikasi ke email Anda, atau mentransfer informasi formulir ke dalam perangkat lunak manajemen proyek (seperti ClickUp!). Apa pun yang ingin Anda otomatisasi, Zapier mungkin telah menemukan cara untuk melakukannya.

ClickUp dinobatkan sebagai salah satu dari Aplikasi dengan pertumbuhan tercepat di Zapier , dan Anda dapat melihat semua yang dapat Anda lakukan dengan ClickUp dan Zapier di sini. Pada paket yang lebih besar, Anda bisa mengimplementasikan tindakan multi-langkah untuk memastikan proses Anda selesai.

Fitur-fitur utama Zapier untuk manajemen alur kerja

Mengatur pemicu dari aplikasi apa pun yang didukung oleh Zapier

Masuk ke aplikasi web Anda dan mengotomatiskan tugas

Ribuan alat yang tersedia

Logika bersyarat

Multi-langkah

โœ Kelebihan Zapier

Beberapa templat alur kerja otomatis (Lihat ini Alur Kerja Desain Web panduan)

Menyimpan daftar riwayat otomatisasi yang sedang berjalan

Dapat mengotomatiskan beberapa tugas dengan satu pemicu

โŒ Kekurangan Zapier

Harganya bisa sangat mahal

Kurva pembelajaran jika belum ada koneksi yang sudah diatur sebelumnya antara dua aplikasi

Harga Zapier

Zapier menawarkan paket gratis dan beberapa opsi paket berbayar mulai dari $29,99/pengguna yang ditagih setiap bulan.

Peringkat pelanggan Zapier

G2: 4,5/5 (900+ ulasan)

Capterra: 4,7/5 (2.000+ ulasan)

9. IFTTT

via IFTTT

Kependekan dari If This Then That, IFTTT adalah solusi bagi tim yang ingin menghubungkan dan mengotomatiskan pekerjaan mereka yang tersebar di berbagai perangkat, layanan, atau aplikasi. Ini memungkinkan Anda untuk menyesuaikan dan mengontrol integrasi kami melalui pemicu dan tindakan untuk membuat otomatisasi tanpa kode.

Fitur-fitur utama IFTTT untuk manajemen alur kerja

Banyak sekali otomatisasi

Templat otomatisasi yang disebut "Applet"

Fitur kustomisasi

Beberapa integrasi

โœ Kelebihan IFTTT

Dapat mengotomatiskan proses untuk lebih dari 700 layanan termasuk pendidikan, email, atau bahkan memeriksa cuaca

Perpustakaan otomatisasi yang luas yang dibuat oleh pengguna IFTTT lain untuk digunakan siapa saja

Sangat bagus untuk mengotomatiskan tugas-tugas berulang yang membuat hidup lebih mudah

โŒ Kekurangan IFTTT

Beberapa aplikasi sudah dapat melakukan otomatisasi yang disediakan IFTTT

Sulit digunakan di Android

Sedikit kurva pembelajaran untuk menavigasi bahasa dan kata-kata IFTTT

Sulit untuk membuat alur kerja otomatis untuk tindakan atau tugas yang kompleks

Harga IFTTT

IFTTT menawarkan paket gratis dengan dua paket berbayar tambahan mulai dari $8/bulan.

Peringkat pelanggan IFTTT

G2: 4,5/5 (100+ ulasan)

Capterra: 4,6/5 (170+ ulasan)

10. Membuat

via Make

Sebelumnya bernama Integromat, Make adalah pintasan yang bagus. Sama seperti Zapier, Make menghubungkan aplikasi yang paling sering Anda gunakan. Make memberi Anda sedikit lebih banyak informasi dan data yang lebih rinci daripada Zapier dan menghubungkan lebih banyak aplikasi yang digerakkan oleh pengembang.

Sama seperti Excel, Anda juga dapat meminta fungsi untuk membantu Anda menavigasi dan memulai alur kerja.

Fitur-fitur utama Make untuk manajemen alur kerja

Informasi proses yang terperinci

Fungsi pencarian yang disempurnakan

Pengambilan data tingkat lanjut

Router untuk beberapa proses

Ribuan operasi setiap bulan

โœ Membuat pro

Mudah menghubungkan aplikasi dengan seret dan lepas yang sederhana

Otomatisasi yang kuat tanpa kode atau pengetahuan pemrograman

Mendukung beberapa kasus penggunaan termasuk penjualan, pemasaran keuangan, SDM, dan banyak lagi

Terhubung ke perangkat lunak alur kerja populer, seperti CRM danalat pemasaran โŒ Membuat kontra

Bisa jadi menantang jika Anda tidak terlalu berpikiran teknis

Tutorial bisa jadi sulit untuk diikuti

Kurva pembelajaran yang curam

Membuat harga

Make menawarkan paket gratis dan beberapa paket berbayar mulai dari $10,59 yang ditagihkan setiap bulan.

Buat peringkat pelanggan

G2: 4.8/5 (160+ ulasan)

Capterra: 4,8/5 (230+ ulasan)

11. Pipefy

via Pipefy

Pipefy menyediakan integrasi, tetapi juga menawarkan templat di area bisnis tertentu, seperti untuk penjualan, penerimaan pelanggan, atau perekrutan.

Templat-templat ini menyederhanakan daftar periksa proses Anda dan memberi Anda templat-templat yang sudah jadi yang luar biasa untuk menyelesaikan pekerjaan Anda.

Sistem kartu Pipefy membantu Anda membuat tugas-tugas otomatis, menghubungkannya dengan tindakan yang tepat, lalu duduk dan menunggu pekerjaan selesai. Anda akan diberitahu ketika sudah selesai.

Ini adalah cara yang bagus untuk mengatur proses otomatis Anda dan kemudian melihatnya beraksi.

Fitur-fitur utama Pipefy untuk manajemen alur kerja

Koneksi ke lebih dari 500 aplikasi

Templat proses

Database perusahaan yang aman untuk tindakan

Logika bersyarat

โœ Kelebihan Pipefy

Pelaporan terperinci untuk melacak status proyek

Menghubungkan berbagai proses dalam platform

Portal layanan untuk mengelola dokumen, kebijakan, dan formulir permintaan

Integrasi asli dengan Slack, GitHub, BitBucket, dan Google Hangouts

โŒ Kekurangan Pipefy

Opsi kustomisasi terbatas dengan paket gratis

Tidak ada komentar yang ditetapkan

Fungsionalitas seluler terbatas

Kurangnya fitur pelacakan tim utama

Harga Pipefy

Pipefy menawarkan paket gratis untuk pengguna perorangan dan tim kecil, dengan paket berbayar mulai dari $30/pengguna per bulan.

Peringkat pelanggan Pipefy

G2: 4,6/5 (180+ ulasan)

Capterra: 4,6/5 (270+ ulasan)

Terbaik untuk manajemen Pengetahuan

Anda mungkin juga membutuhkan lokasi pusat untuk menyimpan semua dokumen proses Anda dokumen, spreadsheet, presentasi, dan informasi produk.

12. Pengertian

via Notion

Notion adalah pendatang baru yang dengan cepat mendapatkan popularitas. Fitur penyuntingan sebaris, antarmuka pengguna yang sederhana, dan kemudahan penggunaan telah membuatnya menjadi opsi yang populer. Gagasan lebih untuk menulis dan mengedit dokumen, tidak harus menyimpan lampiran yang besar.

Anda dapat dengan cepat membuat tabel, dokumen, dan lainnya untuk data Anda langsung di dalam satu antarmuka, menghilangkan titik gesekan alat lain seperti Microsoft Office atau dokumen Google.

Fitur-fitur Key Notion untuk manajemen alur kerja

Catatan dan dokumen

Asisten penulisan Notion AI

Basis pengetahuan

Spreadsheet dan basis data

Fungsionalitas seret dan lepas

โœ Kelebihan gagasan

Fitur pencatatan yang kuat

Buat blok kode di catatan Anda dengan opsi pemformatan yang unik

Banyak sekali templat

Bagus untuk kolaborasi tim

โŒ Kekurangan

Antarmuka pengguna yang kompleks

Fitur pelacakan tujuan yang terbatas

Tidak ada visualisasi ketergantungan

Bisa jadi sulit untuk mengotomatisasi pekerjaan

Harga gagasan

Notion menawarkan paket gratis dan paket berbayar mulai dari $5 yang ditagihkan setiap bulan.

Peringkat pelanggan Notion

G2: 4.6/5 (490+ ulasan)

Capterra: 4,8/5 (590+ ulasan)

13. Slite

via Slite

Slite diarahkan secara ketat untuk menulis, berkomunikasi, dan menciptakan proses Anda. Saus rahasianya ada pada pilihan menunya.

Antarmuka yang mirip Slack membantu kreator mengelola dokumen, menandainya, dan mengkategorikannya dengan cepat. Buat saluran untuk berbagai informasi, dan kemudian kurasi lebih lanjut saluran tersebut menjadi lebih terperinci.

Antarmuka pengguna Slite dapat memberikan lebih banyak arahan daripada Notion.

Fitur-fitur utama Slite untuk manajemen alur kerja

Pengeditan teks yang kaya

Tabel, penyematan, dan lampiran

Menulis secara kolaboratif

Membuat daftar periksa dan memproses dokumen

penyimpanan 10GB

โœ Kelebihan Slite

Mudah diatur

Antarmuka yang ramah pengguna

Kemampuan kolaborasi tim yang aktif

โŒ Kekurangan

Jumlah integrasi yang terbatas

Dukungan offline terbatas

Tidak ada indeksasi Google

Harga miring

Slite menawarkan paket gratis dan paket berbayar mulai dari $8/pengguna per bulan.

Peringkat pelanggan Slite

G2: 4,7/5 (120+ ulasan)

Capterra: 4,7/5 (30+ ulasan)

Terbaik untuk Rapat dan Komunikasi Alur Kerja

Tidak peduli seberapa terorganisirnya Anda dalam manajemen alur kerja, komunikasi yang jelas adalah perekat yang menyatukan semuanya! Mengadakan rapat yang konstruktif, umpan balik, dan kolaborasi adalah kunci untuk mengoptimalkan proses Anda.

14. Kalender

via Calendly

Dengan fitur penjadwalan yang mudah dan warna aksen biru seperti Zoom, Calendly adalah rajanya momen "tunggu, sepertinya saya pernah menggunakan ini sebelumnya".

Dan TBH, Anda mungkin sangat menyukainya.

Calendly menghilangkan kerepotan dalam menjadwalkan pertemuan virtual atau pertemuan langsung. Baik Anda hanya bertemu dengan satu orang atau dalam grup, Anda dapat dengan mudah membagikan tautan dengan ketersediaan Anda untuk memungkinkan tamu Anda menentukan waktu.

Dari sana, acara akan ditambahkan ke kalender Anda! Itu saja-sangat sederhana!

Fitur-fitur utama manajemen kerja Calendly

Pengingat otomatis, tindak lanjut, dan pemicu integrasi

Preferensi dan kontrol ketersediaan

Beberapa opsi lokasi pertemuan langsung dan virtual

Terintegrasi dengan kalender dengan 70+ aplikasi termasuk ClickUp !

โœ Pro yang sangat baik

Tambahkan Calendly langsung ke situs web atau email Anda untuk penjadwalan yang mudah

Mengotomatiskan komunikasi sebelum dan sesudah rapat

Integrasi dengan alat populer seperti Zoom dan Zapier

โŒ Kekurangan Calendly

Mengandalkan integrasi bisa jadi sulit bagi para undangan untuk menavigasinya

Tidak bekerja dengan baik dengan beberapa versi Outlook

Harga Calendly

Calendly menawarkan paket gratis dan beberapa paket berbayar mulai dari $10/pengguna per bulan.

Peringkat pelanggan Calendly

G2: 4,7/5 (1.290+ ulasan)

Capterra: 4,7/5 (2.010+ ulasan)

15. Kendur

via Slack

Kami menyukai Kendur ! Dengan konsep dan jumlah kegembiraan yang sebanding dengan AIM, Slack adalah platform perpesanan yang fleksibel dan terorganisir yang menawarkan alternatif yang lebih cepat untuk email.

Atur tim Anda dalam saluran-saluran untuk titik koneksi yang mudah di seluruh departemen, kantor, dan zona waktu-bahkan dengan perusahaan lain.

Biarkan kreativitas perusahaan Anda menjadi sedikit liar dengan saluran yang dirancang untuk menyatukan orang-orang! Buatlah saluran untuk para penggemar bersepeda, koki amatir, hewan peliharaan, dan kutu buku Star Wars-terutama jika sebagian besar karyawan perusahaan Anda bekerja secara tidak serempak atau dari rumah.

Peringatan yang adil, saluran bisa sangat menyenangkan tetapi juga mudah lepas kendali. Anda mungkin harus melakukan pembersihan saluran setidaknya setahun sekali.

kiat pro:_ tunda notifikasi Slack Anda selama akhir pekan atau Anda akan mendengar *suara itu* bahkan dalam mimpi Anda.

Fitur-fitur utama manajemen kerja Slack

Panggilan audio dan video

Lebih dari 2.000 integrasi

Pembuat alur kerja untuk otomatisasi

Berbagi file

โœ Kelebihan Slack

Pesan instan yang mudah, berbagi file, dan aksesibilitas

Lebih dari 2.000 integrasi dan banyak sekali otomatisasi yang dapat membuat Slack menjadi lebih kuat dan berguna

Perpustakaan emoji yang luas untuk reaksi kreatif

Pencarian di semua percakapan tim

โŒ Kekurangan Slack

Harus mengandalkan integrasi untuk memajukan pekerjaan Anda dengan Slack

Tidak dapat membuat sub-saluran untuk manajemen tugas yang lebih baik

Kurang secara keseluruhan manajemen beban kerja fitur-fitur seperti penetapan tujuan, membuat dan menugaskan tugas, dan melacak kemajuan

Status terbatas pada pengguna individu, bukan proyek

Penetapan harga yang longgar

Slack menawarkan paket gratis dengan opsi berbayar mulai dari $8/pengguna per bulan.

Peringkat pelanggan Slack

G2: 4,5/5 (29.650+ ulasan)

Capterra: 4,7/5 (21.210+ ulasan)

ClickUp: Aplikasi Alur Kerja Terbaik untuk Tim Anda

Masih ingat daftar yang Anda buat di bagian atas halaman ini?

Berapa banyak dari alat bantu tersebut yang bisa Anda hubungkan dengan lebih efektif atau bahkan Anda hilangkan sama sekali dengan alat bantu ini?

Dan inilah pertanyaan jebakan: apakah Anda pernah berpikir untuk menyertakan pengolah kata atau spreadsheet Anda? Itu adalah alat yang bisa ditiadakan juga.

Atau bagaimana dengan catatan tempel ? Ini jelas bukan cara yang baik untuk melacak proses atau status bisnis!

Anda mungkin menggunakan lebih banyak alat daripada yang Anda pikirkan dan aplikasi alur kerja ini adalah cara terbaik untuk menggantikannya! Lihatlah produktivitas Anda meningkat dengan alat bantu alur kerja ini.