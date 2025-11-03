Mengapa Penumpukan Kebiasaan Berhasil Tapi Tidak Bertahan Lama

Habit stacking terdengar menjanjikan.

Rumusnya sederhana: “Setelah saya [Kebiasaan Saat Ini], saya akan [Kebiasaan Baru]. ” Anda menghubungkan tindakan kecil baru dengan sesuatu yang sudah Anda lakukan secara otomatis setiap hari.

Contohnya, ingin mulai membersihkan gigi dengan benang? Lakukan saja setelah Anda menyikat gigi.

Dan terkadang, hal ini bekerja seperti sihir.

Bayangkan meletakkan vitamin harian Anda tepat di samping mesin kopi. Tiba-tiba, mengonsumsinya menjadi mudah, menjadi bagian dari ritual pagi yang sudah tertanam. Hal ini berhasil karena memanfaatkan autopilot otak, menggunakan isyarat yang kuat dan sudah ada untuk memicu respons sederhana tanpa memerlukan banyak pemikiran atau kekuatan kehendak. Rasanya seperti Anda telah "mengakali" rutinitas Anda.

Namun, ada cerita lain.

Mungkin Anda pernah mencoba menumpuk sesi jurnal selama 5 menit setelah menyikat gigi. Itu berhasil selama seminggu, mungkin dua minggu, tapi kemudian… itu hanya menghilang, meskipun Anda masih menyikat gigi setiap malam.

Mengapa? Jika pemicu sudah ada, mengapa kebiasaan tidak selalu bertahan?

Ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa membangun kebiasaan yang benar-benar otomatis membutuhkan waktu, seringkali jauh lebih lama dari yang kita harapkan, dan yang lebih penting, kebiasaan baru tersebut harus terasa berharga atau memberikan penghargaan tersendiri, bukan hanya ditambahkan ke sesuatu yang lain.

Menetapkan pemicu saja bukanlah seluruh cerita.

Dari Mana Habit Stacking Berasal

Istilah “habit stacking” sebenarnya cukup baru.

Meskipun orang mungkin telah menghubungkan kebiasaan sejak lama, nama dan kerangka kerja spesifiknya baru populer belakangan ini.

Seorang penulis bernama S. J. Scott tampaknya pertama kali memperkenalkan istilah ini dalam bukunya Habit Stacking: 97 Perubahan Kecil dalam Hidup yang Memakan Waktu Lima Menit atau Kurang.

Ide dasarnya berfokus pada melakukan banyak perbaikan kecil dengan menambahkan tindakan-tindakan kecil dan cepat (yang memakan waktu lima menit atau kurang) ke dalam rutinitas yang sudah Anda miliki.

Konsep ini benar-benar meledak dan menjangkau audiens yang jauh lebih luas berkat James Clear dalam bukunya yang laris Atomic Habits, di mana ia memaparkan habit stacking sebagai strategi praktis dalam sistemnya yang lebih besar untuk membangun kebiasaan yang lebih baik.

via James Clear

Dia menekankan penggunaan rumus “Setelah [Kebiasaan Saat Ini], saya akan [Kebiasaan Baru]” sebagai cara yang jelas untuk menggunakan rutinitas yang sudah ada sebagai petunjuk yang jelas untuk perilaku baru yang ingin Anda bangun.

Berkat dia, habit stacking kini menjadi teknik andalan bagi banyak orang yang berusaha membuat perubahan bertahan lama.

Apa yang Memicu Penumpukan Kebiasaan di Dalam Pikiran Anda

Jadi, mengapa penumpukan kebiasaan terdengar begitu meyakinkan?

Karena hal ini memanfaatkan cara kerja otak kita yang sebenarnya.

Autopilot otak

Ketika kita melakukan sesuatu berulang kali dengan cara yang sama, otak kita belajar untuk menjalankan tindakan tersebut secara otomatis. Hal ini menghemat energi mental. Habit stacking berusaha memanfaatkan sistem otomatis ini untuk menyisipkan perilaku baru.

Bayangkan belajar mengemudi.

Pada awalnya, Anda harus memikirkan setiap detail kecil: periksa cermin, berikan isyarat, putar setir dengan tepat. Otak Anda bekerja dalam mode "berpikir," mencoba memahami hubungan antara tindakan Anda dan hasilnya (seperti berhasil membelokkan mobil).

Tapi setelah Anda mengemudi di rute yang sama ke tempat kerja ratusan kali? Anda mungkin tiba di tujuan tanpa mengingat bagian-bagian dari perjalanan. Itu karena otak Anda beralih ke "mode autopilot." Otak Anda belajar bahwa melihat tanda jalan tertentu (Stimulus) berarti saatnya untuk berbelok ke arah tertentu (Respons), tanpa perlu memikirkan tujuannya.

🧠 Penelitian mendukung hal ini: Para ilmuwan mempelajari "autopilot" otak dengan mengamati hewan, seperti tikus, belajar tugas-tugas. Pertama, seekor tikus belajar bahwa menekan tuas akan memberinya butiran makanan yang lezat. Awalnya, tikus menekan tuas karena ingin mendapatkan butiran tersebut. Jika para ilmuwan membuat butiran tersebut terasa tidak enak, tikus segera berhenti menekan; ia memikirkan hasilnya. Pembelajaran yang berfokus pada tujuan ini menggunakan bagian tertentu dari pusat kebiasaan otak. Namun, jika tikus tersebut sering menekan tuas tersebut, sesuatu berubah. Setelah pengulangan yang intensif, tindakan tersebut menjadi otomatis. Sekarang, bahkan jika para ilmuwan membuat pelet tersebut terasa buruk, tikus yang terlatih berlebihan tetap menekan tuas tersebut! Tindakan ini bukan lagi tentang tujuan; itu hanyalah respons otomatis yang dipicu oleh stimulus (melihat tuas). Perilaku otomatis ini menggunakan bagian yang berbeda dan lebih otomatis dari pusat kebiasaan otak.

Hubungan otomatis ini disebut S-R connection. Hubungan ini ditangani oleh bagian berbeda dari pusat kebiasaan otak Anda, yaitu dorsolateral striatum. Sistem autopilot ini sangat efisien; ia berjalan tanpa banyak usaha, membebaskan pikiran Anda untuk fokus pada hal lain.

Namun, hal ini juga agak tidak logis; penumpukan kebiasaan hanya mengikuti pemicu, bahkan jika situasinya sedikit berubah.

Habit stacking terasa tepat karena berusaha memanfaatkan autopilot ini. Ia mengasumsikan kebiasaan lama dan otomatis Anda (seperti menuang kopi) dapat bertindak sebagai Stimulus untuk memicu Respons kebiasaan baru Anda (seperti minum vitamin).

Anda mencoba menambahkan langkah ke program S-R yang sudah ada, berharap tindakan baru tersebut ikut serta tanpa perlu mode berpikir yang melelahkan.

Kurangi pemikiran, kurangi stres

Alasan besar lainnya mengapa menumpuk kebiasaan terdengar bagus adalah karena kebiasaan terasa mudah. Ketika Anda melakukan sesuatu secara otomatis, Anda tidak perlu benar-benar memperhatikan.

Jadi, saat Anda melakukan tindakan rutin, pikiran Anda seringkali berada di tempat lain dan tidak fokus pada tugas yang sedang dilakukan.

Pikiran yang melayang-layang ini tidak selalu buruk; itu berarti kebiasaan tersebut berjalan lancar di latar belakang, membebaskan daya pikir Anda untuk hal-hal lain.

Dan karena Anda tidak perlu berpikir terlalu keras, tindakan kebiasaan juga cenderung terasa kurang stres. Anda merasa kurang kewalahan dan lebih mengontrol diri saat melakukan kebiasaan dibandingkan saat melakukan hal-hal yang memerlukan usaha sadar.

🧠 Penelitian mendukung hal ini: Para peneliti ingin melihat ke dalam pikiran orang-orang selama aktivitas sehari-hari untuk mengetahui apakah kita benar-benar memikirkan apa yang kita lakukan, terutama ketika itu adalah kebiasaan. Mereka memberikan jam tangan khusus kepada siswa yang berbunyi bip sekitar sekali setiap jam. Ketika jam tangan berbunyi bip, siswa harus berhenti dan mencatat tepat apa yang mereka lakukan, apa yang mereka pikirkan, dan bagaimana perasaan mereka pada saat itu. Setelah mengumpulkan jurnal-jurnal ini, para peneliti menanyakan kepada siswa tentang tindakan yang mereka tulis, seberapa sering mereka melakukannya, dan apakah mereka biasanya melakukannya di tempat yang sama. Berdasarkan hal ini, mereka mengelompokkan tindakan-tindakan tersebut ke dalam: “Kebiasaan” (dilakukan hampir setiap hari, di tempat yang sama)

“Nonhabits” (dilakukan lebih jarang atau di tempat yang berbeda) Kemudian mereka membandingkan entri jurnal dan menemukan bahwa saat orang sedang melakukan kebiasaan mereka, pikiran mereka seringkali berada di tempat lain sepenuhnya, seperti memikirkan pekerjaan rumah saat mengemudi, atau melamun saat menyikat gigi. Namun, saat melakukan aktivitas non-kebiasaan, pikiran mereka seringkali sesuai dengan tindakan mereka, menunjukkan bahwa mereka perlu fokus.

Habit stacking menjanjikan untuk memberikan kualitas yang mudah dan tanpa stres pada perilaku baru dengan menghubungkannya dengan perilaku yang sudah terasa mudah.

Sistem pengingat bawaan Anda

Akhirnya, habit stacking terasa cerdas karena memberikan pengingat otomatis. Anda tidak perlu alarm atau catatan tempel. Pengingat tersebut sudah terintegrasi dalam alur harian Anda: melakukan kebiasaan lama akan memicu Anda untuk melakukan kebiasaan baru.

Otak kita sangat pandai menghubungkan petunjuk di lingkungan kita dengan tindakan tertentu, terutama untuk hal-hal yang sering kita lakukan. Melihat sikat gigi (petunjuk) membuat Anda mengambil pasta gigi (tindakan) tanpa berpikir. Atau jika Anda seekor tikus, melihat butiran gula (petunjuk) membuat Anda menekan tuas untuk ingin mendapatkannya (tindakan).

Hubungan antara pemicu dan tindakan ini merupakan bagian inti dari cara kerja kebiasaan.

Kebiasaan utama yang Anda pilih menjadi sinyal yang sangat spesifik dan dapat diandalkan. Karena Anda sudah melakukannya secara konsisten di lingkungan yang familiar, sinyal ini menjadi pemicu kuat bagi otak Anda untuk memulai tindakan berikutnya yang Anda hubungkan dengannya.

Hal ini menghilangkan kesulitan dalam mengingat dan membuat kebiasaan baru terasa seperti langkah alami berikutnya.

melalui Giphy

Namun, Habit Stacking Lebih dari Sekadar Pemicu

Oke, jadi habit stacking terasa tepat karena memicu sistem autopilot dan pengingat bawaan otak Anda. Menghubungkan tindakan baru dengan tindakan lama terasa seperti jalan pintas yang cerdas.

Namun, hanya mengetahui mengapa hal itu terasa tepat tidak cukup untuk menjamin kesuksesan.

Jika Anda pernah mencoba menumpuk kebiasaan dan menemukan bahwa kebiasaan baru tidak bertahan, Anda tidak sendirian. Rumus sederhana ini sering kali mengabaikan beberapa bagian penting dari puzzle yang menurut ilmu pengetahuan sangat penting untuk mengubah niat menjadi kebiasaan otomatis.

Faktor 1: Kebiasaan dibangun, bukan dihack

Elemen konteks yang paling penting adalah waktu.

Kita sering mendengar mitos seperti “membutuhkan 21 hari untuk membentuk kebiasaan,” tetapi kenyataannya biasanya jauh lebih lama dan lebih rumit.

🧠 Penelitian mendukung hal ini: Sebuah studi secara cermat melacak orang-orang yang membangun kebiasaan sehat baru, seperti makan buah setiap hari atau berlari. Mereka mengukur seberapa otomatis perilaku tersebut terasa setiap hari.

Yang mereka temukan adalah, ya, perasaan otomatisasi meningkat seiring dengan pengulangan. Namun, hal itu tidak terjadi secara linier. Awalnya meningkat dengan cepat, lalu kemajuan menjadi semakin lambat hingga akhirnya mencapai titik jenuh.

Yang lebih penting, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai plateau, di mana kebiasaan terasa seotomatis mungkin, bervariasi secara signifikan. Waktu rata-rata adalah 66 hari, tetapi bagi beberapa orang, hanya membutuhkan 18 hari, sementara bagi yang lain, bisa memakan waktu hingga lebih dari delapan bulan (254 hari)!

Penelitian tentang waktu yang dibutuhkan untuk membentuk kebiasaan menunjukkan bahwa habit stacking mungkin membantu Anda memulai melakukan suatu tindakan secara konsisten, tetapi mengubah tindakan tersebut menjadi kebiasaan yang sejati dan otomatis adalah proses yang panjang. Hal ini membutuhkan kesabaran dan ketekunan jauh melampaui beberapa minggu.

Berita baik dari studi tersebut? Melewatkan satu hari di sini dan di sana tampaknya tidak mengganggu proses secara keseluruhan. Konsistensi adalah kunci, tetapi konsistensi sempurna tidak diperlukan.

Faktor 2: Nilai dari kebiasaan

Hanya memiliki pengingat saja tidak cukup untuk membuat kebiasaan baru bertahan dalam jangka panjang.

Pikirkanlah: mengapa kita mengulangi setiap tindakan? Biasanya, karena ada hal baik yang dihasilkan darinya, atau karena hal itu terasa penting bagi kita.

Rumus sederhana habit stacking sering kali melupakan bagian penting ini: nilai dari kebiasaan baru. Jika tindakan baru tidak terasa bermanfaat, pemicu dari kebiasaan lama Anda pada akhirnya akan berhenti bekerja.

Penguatan: Mesin perilaku

Otak kita dirancang untuk mengulangi tindakan yang membawa hasil positif. Ini disebut penguatan positif.

Ketika Anda melakukan sesuatu dan langsung mendapatkan hadiah setelahnya, bahkan hal kecil seperti merasa senang atau mencentang item dari daftar, otak Anda belajar mengasosiasikan tindakan tersebut dengan hadiah. Hal ini membuat Anda lebih cenderung melakukannya lagi di lain waktu.

Jika kebiasaan bertumpuk Anda tidak memiliki sama sekali bentuk hadiah atau perasaan positif yang terkait, baik secara alami maupun yang Anda tambahkan sendiri, otak Anda memiliki sedikit alasan untuk terus melakukannya, bahkan jika pengingatnya ada.

Dopamin: Pengukur nilai otak Anda

Ada zat kimia di otak Anda yang disebut dopamin yang memainkan peran besar dalam hal ini.

Tingkat dopamin menandakan seberapa berharga otak Anda menganggap suatu tindakan saat ini dalam hal mendapatkan hadiah di masa depan. Ketika dopamin tinggi untuk suatu tindakan, Anda merasa lebih termotivasi untuk melakukannya, dan otak Anda bekerja lebih keras untuk belajar cara mendapatkan hadiah yang terkait dengannya.

Jika kebiasaan bertumpuk baru Anda tidak memicu sinyal nilai ini, Anda tidak akan merasa termotivasi untuk melakukannya, terutama jika masih terasa membosankan.

👉🏽 Baca Juga: Cara Meningkatkan Produktivitas dengan Rutinitas Pagi Rendah Dopamin

Nilai dipelajari: Mengetahui apa yang layak

Menariknya, otak Anda tidak secara otomatis mengetahui seberapa berharga sesuatu dalam setiap situasi.

Untuk kebutuhan dasar seperti rasa lapar, Anda sering harus belajar seberapa baik rasa makanan tertentu terasa saat Anda lapar untuk benar-benar menghargainya dalam keadaan tersebut. Ini disebut pembelajaran insentif.

🧠 Penelitian mendukung hal ini: Para peneliti mengajarkan tikus yang tidak lapar untuk menekan tuas demi mendapatkan pelet makanan khusus yang belum pernah mereka coba sebelumnya. Tikus-tikus tersebut belajar melakukan tindakan tersebut. Kemudian, para peneliti membuat tikus-tikus itu lapar dan mengembalikan mereka ke tuas, tetapi tidak memberikan pelet apa pun saat mereka menekan (ini adalah tes pemadaman untuk melihat apa yang mereka harapkan). Sekarang, Anda mungkin berpikir bahwa tikus yang lapar akan menekan tuas dengan gila-gilaan, kan? Tapi secara mengejutkan, mereka tidak menekan tuas lebih banyak daripada saat mereka tidak lapar. Sepertinya hanya merasa lapar saja tidak cukup untuk membuat mereka "ingin" mendapatkan pelet spesifik itu lebih banyak. Inilah kuncinya: para peneliti mengambil kelompok tikus lain. Sebelum melatih mereka untuk menekan tuas, mereka membiarkan tikus-tikus ini makan pelet makanan khusus saat mereka sudah lapar. Kemudian, tikus-tikus ini belajar menekan tuas meskipun tidak lapar, sama seperti kelompok pertama. Ketika tikus-tikus ini dibuat lapar dan diuji dengan tuas (lagi, tanpa diberi pelet), mereka menekan tuas jauh lebih sering daripada tikus-tikus yang tidak pernah makan pelet saat lapar sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa tikus-tikus tersebut harus belajar seberapa baik pelet tersebut saat mereka merasa lapar.

Proses belajar nilai sesuatu berdasarkan perasaan atau kebutuhan Anda saat ini disebut sebagai pembelajaran insentif.

Demikian pula, untuk kebiasaan baru, Anda mungkin perlu merasakan manfaatnya secara langsung atau menghubungkannya dengan perasaan yang Anda hargai saat Anda berada dalam keadaan di mana kebiasaan tersebut penting (seperti merasakan ketenangan setelah meditasi saat Anda stres) agar otak Anda benar-benar menyadari nilainya.

Dengan kata lain, hanya mengetahui bahwa hal itu "baik untuk Anda" tidak selalu cukup.

Menghubungkan diri: Membuatnya berarti secara pribadi

Salah satu cara ampuh untuk menambah nilai adalah dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan siapa Anda atau siapa yang ingin Anda jadi: identitas Anda. Kebiasaan yang terhubung dengan nilai-nilai inti atau rasa diri kita terasa lebih penting dan lebih mungkin bertahan lama.

🧠 Penelitian mendukung hal ini: Para ilmuwan ingin mengetahui apakah kebiasaan yang terasa seperti "bagian dari diri Anda" lebih kuat atau berbeda. Dalam sebuah studi, peserta diminta untuk meninjau daftar panjang perilaku, seperti “berdonasi ke amal” atau “belajar di akhir pekan. ” Untuk setiap perilaku, orang-orang menilai seberapa besar perilaku tersebut menjadi kebiasaan bagi mereka dan, yang lebih penting, seberapa besar perilaku tersebut mencerminkan “diri sejati” mereka. Mereka menemukan bahwa bagi orang-orang yang kuat menghubungkan kebiasaan mereka dengan diri sejati mereka, kebiasaan tersebut juga terkait dengan perasaan lebih baik tentang diri mereka (tingkat harga diri yang lebih tinggi) dan lebih fokus pada pencapaian tujuan pribadi mereka.

Dalam bagian lain dari penelitian mereka, mereka meminta orang-orang untuk menilai perilaku yang sama, tetapi mereka membuat satu kelompok memikirkan alasan mengapa mereka mungkin melakukan setiap perilaku dengan menghubungkannya ke nilai pribadi inti (seperti “membantu orang lain” atau “prestasi”).

Kelompok lain mengaitkan perilaku dengan waktu tertentu dalam sehari. Hasilnya menunjukkan bahwa orang yang secara aktif menghubungkan perilaku mereka dengan nilai-nilai mereka akhirnya memiliki hubungan yang lebih kuat antara kebiasaan mereka dan rasa diri sejati mereka.

Ini menunjukkan bahwa secara sadar memikirkan bagaimana kebiasaan selaras dengan nilai-nilai atau identitas Anda membantu membuat kebiasaan tersebut terasa lebih bermakna dan lebih seperti “Anda. ”

Sederhananya, otak Anda sebenarnya memiliki area yang tumpang tindih untuk memikirkan diri sendiri dan menentukan nilai.

Ketika suatu kebiasaan terasa seperti "sesuatu yang dilakukan oleh orang seperti saya," kebiasaan tersebut memperoleh nilai khusus yang melampaui imbalan sederhana, membuat Anda lebih termotivasi untuk terus melakukannya bahkan saat situasinya sulit.

Apa yang sebenarnya dikatakan data tentang motivasi: ClickUp Insights Dalam survei terbaru yang dilakukan oleh ClickUp, 78% orang mengakui bahwa mereka kesulitan untuk tetap termotivasi dalam mencapai tujuan jangka panjang. Bukan berarti mereka tidak peduli. Otak kita secara alami cenderung menginginkan hasil cepat. Ketika kemajuan tidak terlihat, usaha terasa sia-sia. Di sisi lain, 45% responden mengatakan bahwa membagi tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil membantu mereka tetap termotivasi, tetapi kebanyakan orang jarang mengikuti struktur tersebut. Kita tahu apa yang akan membantu, tetapi kita tidak selalu membangun sistem untuk mewujudkannya. Tanda peringatan lain? Hanya 34% orang yang meluangkan waktu untuk merenung ketika tujuan tidak tercapai. Itu berarti dua pertiga dari kita kehilangan wawasan berharga yang dapat membuat tujuan berikutnya lebih mudah. melalui ClickUp Insights Sederhananya, kita bermaksud untuk mencapai tujuan atau membangun kebiasaan, tetapi tidak selalu melakukannya hingga tuntas. Kita tahu apa yang penting, tetapi tidak selalu tahu kapan melakukannya. Dan kita menginginkan kemajuan, namun sering lupa untuk melacaknya. Hasilnya? Celah motivasi yang perlahan melebar seiring waktu. Memahami celah ini sangat penting karena motivasi memerlukan perencanaan yang sadar di sekitarnya.

Faktor 3: Dilema otomatisasi

Hal yang membuat kebiasaan berguna, yaitu " otomatisasi " mereka, juga dapat menimbulkan masalah potensial. Menumpuk kebiasaan bergantung pada autopilot ini, tetapi autopilot tidak selalu cerdas.

Kebiasaan bersifat kaku

Kebiasaan yang Anda bentuk cenderung menjadi sangat terkait dengan sinyal dan konteks spesifik di mana Anda mempelajarinya.

Para ilmuwan ingin mengetahui apakah tugas-tugas yang sering kita lakukan (yang terasa otomatis) dikendalikan oleh tujuan (pulang ke rumah) atau hanya dipicu oleh petunjuk (seperti tanda jalan).

Dalam sebuah studi (Yin & Knowlton, 2006), mereka melatih seekor tikus dengan sangat baik untuk menekan tuas demi mendapatkan hadiah yang lezat. Kemudian, mereka membuat hadiah tersebut terasa tidak enak (devaluasi). Jika tikus masih memikirkan tujuannya, seharusnya ia berhenti menekan. Namun, seringkali tikus yang terlalu terlatih tetap menekan tuas! Hal ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut telah menjadi kebiasaan kaku, respons otomatis yang dipicu oleh stimulus, mengabaikan hasil yang kini tidak menyenangkan.

Studi lain menemukan bahwa kebiasaan-kebiasaan ini sangat terkait dengan tempat atau situasi spesifik di mana mereka dipelajari. Studi otak selanjutnya mengonfirmasi bahwa sirkuit otak yang berbeda menangani tindakan yang berfokus pada tujuan versus kebiasaan otomatis yang dipicu oleh sinyal, dan sirkuit kebiasaan kurang fleksibel dan sangat terkait dengan situasi spesifik.

Dengan kata lain, sistem kebiasaan otak Anda tidak terlalu fleksibel. Ia hanya menjalankan program saat pemicu muncul. Ini berarti jika situasi Anda berubah, misalnya jadwal pagi Anda terganggu, atau tempat di mana Anda melakukan kebiasaan utama Anda berubah, pemicu mungkin menghilang atau berubah, dan seluruh tumpukan kebiasaan Anda bisa dengan mudah hancur.

Menumpuk kebiasaan bekerja paling baik ketika kebiasaan utama Anda terjadi secara stabil dan dapat diprediksi, yang tidak selalu realistis bagi orang dengan jadwal yang tidak teratur.

Kebiasaan seringkali dilakukan tanpa sadar

Karena Anda tidak perlu banyak berpikir untuk melakukan kebiasaan, pikiran Anda sering kali melayang.

Contohnya: Studi jurnal yang kita bahas sebelumnya, di mana para peneliti menemukan bahwa orang sering memikirkan hal-hal yang sama sekali tidak terkait saat melakukan kebiasaan mereka.

Meskipun ini menghemat energi mental, hal ini berarti Anda mungkin melakukan kebiasaan tersebut tanpa benar-benar menyadarinya atau terlibat dengannya. Hal ini dapat menyebabkan perasaan terputus dari tujuan sebenarnya atau rasa diri Anda.

Terkadang, ketidakpedulian ini bahkan dapat menimbulkan masalah jika situasi memerlukan penyesuaian sadar, namun autopilot Anda terus menjalankan program lama yang tidak sesuai.

melalui Giphy

Cara yang Lebih Cerdas (dan Lebih Lengkap) untuk Menumpuk Kebiasaan

Mengetahui jebakan umum dalam habit stacking bukanlah untuk membuat Anda putus asa; sebaliknya, hal itu dimaksudkan untuk membantu Anda menghindarinya. Sebaliknya, memahami ilmu di baliknya membantu kita membangun strategi yang jauh lebih cerdas.

Habit stacking berguna, tetapi tidak sebagai rencana mandiri. Anggaplah sebagai membangun fondasi, bukan membangun seluruh rumah. Kunci sebenarnya adalah menggunakan stacking untuk memulai proses, lalu mengelola proses secara aktif dengan fokus pada hal-hal yang menurut ilmu pengetahuan benar-benar penting untuk membuat kebiasaan bertahan: ketekunan, nilai, dan kesadaran.

Langkah 1: Siapkan dasar-dasarnya

Pertama, Anda masih perlu mengatur tumpukan dengan benar untuk memberikan awal yang terbaik bagi diri Anda.

Bagian ini menggunakan konsep dasar habit stacking, tetapi kami melakukannya dengan pemahaman bahwa ini hanyalah langkah pertama.

✅ Pilih jangkar yang kokoh: Temukan kebiasaan yang sudah Anda lakukan setiap hari tanpa gagal, hampir tanpa berpikir. Pastikan kebiasaan itu terjadi pada waktu dan tempat yang sangat konsisten. Menyikat gigi, membuat kopi pertama, menutup laptop untuk hari itu – ini sering menjadi jangkar yang baik karena dapat diandalkan. Jangkar yang lemah atau tidak konsisten tidak akan berfungsi sebagai pemicu.

✅ Pilih satu kebiasaan kecil baru: Mulailah dari hal yang sangat kecil. Jika Anda ingin berolahraga, jangan menumpuk "pergi ke gym selama satu jam." Tumpuk "kenakan sepatu lari." Jika Anda ingin menulis, tumpuk "tulis satu kalimat." Menjaga agar tetap sangat sederhana mengurangi gesekan awal dan membuatnya jauh lebih mudah untuk benar-benar melakukannya di hari-hari awal.

✅ Gunakan rumus yang jelas: Nyatakan rencana Anda dengan jelas menggunakan struktur “Setelah/Sebelum”. “Setelah saya menaruh piring sarapan di wastafel, saya akan mengambil vitamin saya.” Mengatakannya atau menuliskannya membuat hubungan tersebut jelas di pikiran Anda. Langkah awal ini menciptakan pemicu yang membantu Anda mengingat tindakan baru saat kebiasaan pemicu terjadi.

Langkah 2: Bangun strukturnya

Membuat tumpukan kebiasaan hanyalah awal. Pekerjaan sesungguhnya adalah mengubah tautan yang rapuh menjadi kebiasaan yang kuat dan otomatis. Seperti yang kita pelajari dari studi di atas, hal ini membutuhkan lebih dari sekadar pemicu; Anda perlu secara aktif mengelola prosesnya.

❗️Rencanakan untuk konsistensi

Ingat studi yang kita bahas sebelumnya yang menunjukkan bahwa sebuah kebiasaan bisa membutuhkan waktu dua bulan, enam bulan, atau bahkan lebih lama untuk terbentuk sepenuhnya? Itu berarti Anda perlu bersabar dan terus melakukannya, bahkan ketika belum terasa otomatis. Menumpuk kebiasaan memberi Anda dorongan awal, tetapi pengulangan yang konsisten seiring waktu lah yang sebenarnya membentuk kebiasaan di otak Anda.

Dengan kata lain, jangan harapkan hasil instan. Fokuslah pada melakukan tindakan setelah kebiasaan utama Anda, hari demi hari. Dan jika Anda melewatkan satu hari? Jangan terlalu khawatir. Kesalahan sesekali tidak akan menghancurkan kemajuan Anda; cukup kembali ke jalur yang benar keesokan harinya.

❗️Rancang alasan di baliknya

Hanya mengulangi suatu tindakan tidak selalu cukup jika terasa tidak berguna. Otak Anda membutuhkan alasan untuk terus melakukannya, terutama selama fase awal ketika masih membutuhkan usaha. Ini berarti Anda perlu memastikan kebiasaan baru terasa berharga. Anda dapat melakukannya dengan:

✅ Menghubungkannya dengan tujuan atau identitas Anda: Tanyakan pada diri Anda: Bagaimana tindakan kecil ini membantu saya menjadi orang yang ingin saya jadi? Bagaimana hal ini selaras dengan nilai-nilai saya (seperti sehat, produktif, atau baik hati)?

✅ Memperhatikan atau menambahkan hadiah: Apakah kebiasaan itu sendiri terasa menyenangkan? Jika tidak, apakah Anda bisa menambahkan hadiah kecil dan segera setelahnya? Bahkan hanya dengan mengakui sebuah 'kemenangan' atau merasakan sedikit kepuasan, otak Anda akan belajar bahwa tindakan tersebut layak dilakukan. Hal ini memanfaatkan sistem dopamin otak, yang memicu motivasi dengan melacak nilai. Tanpa adanya imbalan, otak Anda tidak akan melihat alasan untuk terus berusaha.

❗️Jaga kesadaran

Karena kebiasaan bisa kaku, penting untuk sesekali mengeceknya. Tanyakan pada diri sendiri: Apakah tumpukan kebiasaan ini masih efektif? Apakah kebiasaan dasar masih dapat diandalkan? Apakah kebiasaan baru ini benar-benar membantu saya, atau saya hanya melakukan rutinitas tanpa makna?

Sebuah kesadaran yang kecil memastikan kebiasaan Anda bekerja untuk Anda, bukan sebaliknya.

💡Tips Pro: Cara terbaik untuk tetap sadar akan kebiasaan Anda? Buatlah pelacak kebiasaan. Dan tempat terbaik untuk memulainya adalah dengan 18 templat penumpukan kebiasaan gratis ini yang dapat Anda atur dengan cepat.

Langkah 3: Nikmati manfaatnya, dan teruskan

Ketika Anda menggunakan teknik menumpuk kebiasaan dengan cerdas sebagai titik awal, dikombinasikan dengan kesabaran dan membuat kebiasaan tersebut terasa berharga, hal ini benar-benar dapat membantu. Ini bukan sihir, tetapi memang menawarkan beberapa keuntungan nyata:

Ini memberikan titik awal yang bagus: Menghubungkan kebiasaan baru dengan kebiasaan lama memanfaatkan pemicu yang sudah ada. Hal ini pasti mengurangi dorongan awal yang Anda butuhkan untuk memulai tindakan baru.

Ini memanfaatkan momentum: Anda sudah melakukan kebiasaan pertama, jadi menambahkan kebiasaan kedua langsung setelahnya terasa lebih alami daripada mencoba mengingatnya secara tiba-tiba.

It can membangun konsistensi (jika dihubungkan dengan baik): Jika Anda menghubungkan kebiasaan baru dengan sesuatu yang Anda hargai atau dengan siapa Anda ingin menjadi, menumpuk kebiasaan dapat membantu membangun pengulangan yang diperlukan untuk membuat koneksi tersebut terasa nyata seiring waktu.

Ini bekerja untuk penambahan sederhana: Menumpuk kebiasaan sangat efektif untuk menambahkan tindakan kecil dan dapat diulang ke berbagai bagian hari Anda, baik itu terkait kesehatan, pekerjaan, atau kehidupan rumah tangga.

Dapat mengurangi stres (seiring waktu): Setelah seluruh tumpukan kebiasaan (kebiasaan lama + kebiasaan baru) menjadi otomatis setelah banyak latihan, melakukan urutan tersebut dapat terasa mudah dan kurang stres daripada memikirkan setiap langkahnya.

Menumpuk Kebiasaan dengan Lebih Cerdas dalam Praktik

Melihat bagaimana penumpukan kebiasaan dapat diterapkan pada berbagai bagian hari membantu membuat ide ini lebih jelas.

Ingat rumus sederhana: “Setelah/Sebelum [Kebiasaan Saat Ini], saya akan [Kebiasaan Baru]. ” Namun, ingatlah juga mengapa Anda melakukannya dan bahwa hal ini membutuhkan waktu.

Berikut adalah contoh rutinitas tentang bagaimana Anda dapat menerapkan hal ini.

Untuk pagi Anda

Stack: “Setelah saya menuangkan cangkir kopi pertama, saya akan duduk dan meditasi selama dua menit”

Wawasan: Ini menggunakan anchor harian yang kuat (kopi) untuk Ini menggunakan anchor harian yang kuat (kopi) untuk rutinitas pagi Anda. Memulai dengan hanya dua menit membuatnya mudah untuk dimulai, yang merupakan kunci. Nilai potensial di sini mungkin adalah merasa lebih tenang, yang memperkuat kebiasaan seiring waktu.

Memulai hari kerja Anda

Stack: “Setelah saya membuka laptop, saya akan langsung memeriksa 3 tugas teratas untuk hari ini di ClickUp”

Wawasan: Membuka laptop adalah pemicu yang jelas dan konsisten. Tindakan kecil ini memberikan struktur dan fokus segera, memberikan nilai kejelasan dan mengurangi kemungkinan tersesat dalam email pertama kali.

Mendapatkan olahraga

Stack: “Setelah saya melepas sepatu kerja saat pulang ke rumah, saya akan langsung mengenakan sepatu lari”

Wawasan: Ini menghubungkan tindakan baru yang diinginkan (bersiap untuk berolahraga) langsung dengan rutinitas yang sudah ada (pulang ke rumah). Ini mengatasi hambatan pertama – bersiap-siap. Nilai sebenarnya datang dari olahraga itu sendiri, tetapi tumpukan ini membuat memulai menjadi lebih mudah. Namun, ini mungkin gagal jika rutinitas 'pulang ke rumah' Anda berubah.

Menyiapkan diri untuk tidur di malam hari

Stack: “Setelah saya selesai mencuci piring makan malam, saya akan mencatat satu hal baik yang terjadi hari ini di jurnal saya”

Wawasan: Menyelesaikan tugas adalah titik akhir yang jelas. Hal ini memberikan momen refleksi, yang dapat terasa memuaskan (nilai) dan terhubung dengan tujuan seperti berlatih rasa syukur. Membatasinya hanya pada "satu hal baik" membuatnya dapat dicapai bahkan saat lelah.

Untuk rutinitas tim

Stack: “Setelah rapat harian kami selesai, saya akan meluangkan 2 menit untuk memperbarui papan kemajuan proyek di ClickUp”

Wawasan: Ini menggunakan acara tim sebagai pemicu untuk tugas individu yang bermanfaat bagi tim. Nilainya adalah komunikasi yang lebih baik dan kejelasan. Hal ini bergantung pada pertemuan yang berlangsung secara konsisten.

Sekali lagi, jangan lupa: Membangun kebiasaan otomatis yang sejati membutuhkan waktu. Pastikan kebiasaan baru yang Anda tambahkan terasa berharga atau memuaskan, mungkin dengan mengaitkannya dengan tujuan atau identitas Anda; jika tidak, pemicu tersebut pada akhirnya akan kehilangan kekuatannya.

Meskipun konsistensi penting, jangan menyerah jika Anda melewatkan satu hari; cukup kembali melakukannya. Menumpuk kebiasaan memberikan dorongan yang berguna, tetapi kesabaran dan menjadikan kebiasaan tersebut pentinglah yang benar-benar menjadikannya bagian yang bertahan lama dari rutinitas Anda.

Habit Stacking dalam Konteks: Teknik Terkait

Habit stacking adalah alat yang populer, tetapi bukan satu-satunya cara orang mencoba membangun kebiasaan.

Terkadang konsep ini tercampur dengan ide-ide lain. Memahami perbedaannya membantu Anda memilih pendekatan yang tepat untuk mencapai tujuan Anda.

Habit Stacking vs. Temptation Bundling vs. Two-Minute Rule Habit Stacking Penggabungan Godaan Aturan Dua Menit Definisi Menghubungkan kebiasaan baru setelah kebiasaan yang sudah ada Menggabungkan tindakan yang menyenangkan dengan tindakan yang diperlukan Memulai kebiasaan baru hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 menit Fokus Utama Menggunakan kebiasaan yang sudah ada sebagai pemicu/tanda Menggunakan tindakan yang menyenangkan sebagai hadiah langsung Membuat kebiasaan mudah untuk dimulai Kasus Penggunaan Terbaik Menambahkan tindakan kecil dan sederhana ke dalam rutinitas Membuat tugas-tugas yang kurang menyenangkan menjadi lebih memotivasi Mengatasi penundaan dan membangun konsistensi

Menumpuk vs. Pengemasan godaan

Temptation bundling adalah tentang menghubungkan sesuatu yang Anda ingin lakukan dengan sesuatu yang Anda seharusnya lakukan, tetapi mungkin tidak terlalu Anda nikmati.

Bayangkan hanya memperbolehkan diri Anda menonton acara Netflix favorit (keinginan) saat Anda berada di treadmill (harus). Aktivitas yang menyenangkan ini berfungsi sebagai hadiah instan, membuat tugas yang kurang menyenangkan menjadi lebih menarik.

Perbedaan utamanya terletak pada fokus:

Habit Stacking berfokus pada pemicu atau petunjuk . Ia menggunakan kebiasaan yang sudah ada untuk mengingatkan Anda untuk melakukan kebiasaan baru segera setelahnya. Tugas utamanya adalah memastikan Anda mengingat dan memulai tindakan tersebut.

Temptation Bundling berfokus pada hadiah. Metode ini menggunakan aktivitas yang menyenangkan yang dilakukan selama atau segera setelah kebiasaan yang diinginkan untuk membuat kebiasaan itu sendiri lebih menarik dan memotivasi.

Jadi, meskipun keduanya menghubungkan perilaku, stacking menggunakan pemicu untuk memulai, sementara bundling menggunakan hadiah untuk memotivasi. Anda bahkan dapat menggabungkannya: “Setelah saya [menyelesaikan laporan kerja – kebiasaan utama], saya akan [melakukan 15 menit pekerjaan rumah tangga – kebiasaan baru], dan sambil melakukan pekerjaan rumah tangga, saya akan [mendengarkan podcast favorit saya – paket godaan]. ”

Menumpuk dan Aturan Dua Menit

Aturan Dua Menit sangat sederhana: saat Anda memulai kebiasaan baru, pastikan kebiasaan tersebut dapat dilakukan dalam waktu kurang dari dua menit. Daripada menargetkan “baca 30 menit setiap malam,” mulailah dengan “baca satu halaman.” Daripada “lakukan 30 push-up,” mulailah dengan “lakukan satu push-up.”

Aturan ini mengatasi bagian tersulit dari sebuah kebiasaan: memulai. Dengan membuat tindakan awal menjadi sangat mudah, Anda mengatasi kemalasan dan perasaan kewalahan. Hal ini menurunkan "energi aktivasi" yang dibutuhkan untuk memulai.

Habit stacking dan Aturan Dua Menit bekerja dengan sempurna bersama-sama. Habit stacking memberikan Anda pengingat (waktu dan tempat), sedangkan Aturan Dua Menit membuat tindakan itu sendiri begitu mudah sehingga Anda tidak bisa menolaknya. Misalnya:

Stack: “Setelah saya menaruh piring sarapan di wastafel…”

+ Aturan Dua Menit: “…Saya akan mengenakan sepatu lari saya.” (Alih-alih “berlari selama 30 menit”)

Dengan menumpuk versi kecil, dua menit dari kebiasaan yang Anda inginkan ke kebiasaan dasar Anda, Anda membangun konsistensi terlebih dahulu. Setelah kehadiran terasa otomatis, Anda dapat secara bertahap meningkatkan durasi atau tingkat kesulitan.

Membangun Sistem Anda: ClickUp untuk Penumpukan Kebiasaan yang Cerdas

Memahami ilmu di balik habit stacking adalah satu hal; namun, menerapkannya secara konsisten setiap hari adalah hal lain.

Kami telah melihat bahwa hanya membuat tumpukan kebiasaan saja tidak cukup. Anda juga perlu mengelola ketekunan jangka panjang yang diperlukan, memastikan kebiasaan tersebut terasa berharga, dan tetap waspada (kesadaran) agar rutinitas Anda tidak menjadi jebakan kaku.

Inilah saatnya sistem dapat membuat perbedaan besar, dan di sinilah ClickUp dapat menjadi pusat komando Anda untuk membangun kebiasaan dengan cara yang cerdas, membantu Anda menghadapi tantangan tersebut secara langsung.

Mengelola maraton

Bagian tersulit dalam membangun kebiasaan seringkali adalah bertahan cukup lama hingga kebiasaan tersebut menjadi otomatis, yang bisa memakan waktu berbulan-bulan. Menumpuk kebiasaan memberi Anda sinyal awal, tetapi Anda membutuhkan cara untuk melacak konsistensi Anda selama periode yang panjang dan terus melakukannya.

✅ Lakukan setiap hari: Gunakan ClickUp Recurring Tasks. Anda dapat mengatur kebiasaan bertumpuk Anda (misalnya, “Setelah minum kopi: Meditasi 2 menit”) untuk muncul secara otomatis di daftar tugas Anda setiap hari. Ini menghilangkan kebutuhan untuk mengingat tugas itu sendiri dan memungkinkan Anda fokus melakukannya saat kebiasaan utama terjadi.

✅ Pecah menjadi bagian-bagian kecil: Di dalam tugas berulang Anda, gunakan Daftar Tugas ClickUp. Mungkin tumpukan kebiasaan Anda melibatkan beberapa langkah kecil. Daftar tugas memungkinkan Anda memecahnya menjadi bagian yang lebih kecil dan mendapatkan sensasi kepuasan kecil saat mencentang sesuatu, yang membantu memperkuat tindakan tersebut.

Daftar periksa di Tugas ClickUp membantu Anda membagi tugas menjadi detail yang lebih rinci

✅ Lihat rentetan Anda: Gunakan Dashboard ClickUp untuk memvisualisasikan kemajuan Anda. Anda dapat membuat grafik sederhana yang menunjukkan berapa hari berturut-turut Anda telah menyelesaikan tugas kebiasaan berulang Anda. Melihat rentetan yang terus bertambah dapat sangat memotivasi dan membantu Anda menghargai usaha jangka panjang yang Anda lakukan.

Bangun dasbor tanpa kode dengan mudah untuk melacak kemajuan Anda

Menumbuhkan nilai dan makna

Hanya hadir saja tidak cukup; kebiasaan tersebut harus terasa penting bagi Anda agar dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Otak Anda perlu melihat nilai dari usaha tersebut, terutama sebelum kebiasaan tersebut menjadi sepenuhnya otomatis.

✅ Hubungkan kebiasaan dengan tujuan besar: Dengan ClickUp Tasks, Anda dapat membuat tujuan untuk hasil besar yang ingin Anda capai (seperti “Meningkatkan kesehatan saya” atau “Belajar bahasa Spanyol”). Kemudian, Anda dapat menghubungkan tugas kebiasaan harian yang berulang langsung ke tujuan-tujuan ini. Hal ini menciptakan koneksi visual yang jelas, terus mengingatkan Anda mengapa Anda melakukan tindakan kecil itu setiap hari. Melihat bagaimana hal itu berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar memberikan motivasi yang kuat.

✅ Refleksikan identitas Anda: Sisihkan waktu, mungkin setiap minggu, untuk menulis beberapa kalimat di ClickUp Docs tentang bagaimana kebiasaan baru Anda terhubung dengan orang yang ingin Anda jadi atau nilai-nilai yang Anda pegang. Catat dan temukan: apakah Anda menjadi lebih sehat? Lebih sadar? Lebih terorganisir? Refleksi eksplisit tentang koneksi ini membantu memperkuat ikatan kebiasaan dengan identitas Anda, yang menurut penelitian membuatnya jauh lebih tahan lama.

✅ Dapatkan wawasan lebih dalam dengan AI: Jika Anda menggunakan ClickUp Docs untuk refleksi, Anda dapat meminta ClickUp Brain untuk wawasan lebih lanjut tentang refleksi Anda. Misalnya, pertanyaan seperti, “Bagaimana meditasi selama 2 menit setiap hari berkontribusi pada tujuan saya untuk merasa lebih tenang?” atau “Ringkas refleksi saya tentang kebiasaan ini selama sebulan terakhir” dapat membantu Anda dengan cepat melihat pola yang mungkin terlewatkan, memperkuat nilai yang Anda dapatkan, dan menjaga motivasi Anda tetap tinggi.

Meninjau dan menyesuaikan

Kebiasaan membuat hidup lebih mudah dengan berjalan secara otomatis, tetapi sistem otomatis tersebut memerlukan pemeriksaan berkala untuk memastikan bahwa ia masih membawa Anda ke arah yang Anda inginkan.

ClickUp dapat membantu Anda menyisipkan momen kesadaran untuk menjaga agar tumpukan kebiasaan Anda tetap efektif.

✅ Analisis kemajuan Anda: Jika Anda telah melacak kebiasaan Anda menggunakan Dashboards atau menulis refleksi di Docs, mintalah Brain untuk “Ringkas konsistensi saya pada [tugas kebiasaan] bulan ini” atau “Apa tantangan yang saya sebutkan dalam refleksi kebiasaan saya?”. Ini dapat dengan cepat menyoroti pola atau masalah yang mungkin Anda lewatkan.

✅ Otomatisasi bendera: Dengan ClickUp Automations, Anda dapat mengatur aturan, misalnya, jika tugas kebiasaan harian Anda terlambat lebih dari tiga kali dalam seminggu, sistem akan secara otomatis menambahkan komentar seperti “Periksa apakah tumpukan ini masih berfungsi” atau bahkan menugaskan tugas kepada Anda untuk meninjauinya. Ini berfungsi sebagai sistem peringatan dini jika tumpukan mulai runtuh.

Mulai lebih cepat dengan templat

Membangun sistem ini membutuhkan sedikit usaha, tetapi templat dapat memberikan Anda keuntungan besar, terutama untuk melacak kebiasaan Anda secara konsisten.

Standarkan langkah-langkah tumpukan Anda dengan templat daftar periksa ClickUp

Jika kebiasaan bertumpuk Anda melibatkan beberapa tindakan kecil (seperti “Setelah minum kopi: minum vitamin, minum air, tulis satu kalimat di jurnal”), Anda dapat menyimpan urutan ini menggunakan templat daftar periksa ClickUp.

Kemudian, Anda dapat langsung menambahkan daftar tugas lengkap tersebut ke tugas berulang harian Anda, memastikan Anda tidak melewatkan langkah apa pun dan menjaga konsistensi rutinitas.

Lacak kebiasaan dengan lebih baik menggunakan Template Pelacak Kebiasaan Pribadi ClickUp

Dapatkan templat gratis Bangun pusat pengelolaan kebiasaan Anda dengan Template Pelacak Kebiasaan Pribadi ClickUp

Daripada membangun sistem pelacakan dari awal, Anda dapat menggunakan sesuatu seperti Template Pelacak Kebiasaan Pribadi ClickUp.

Template ini sudah disiapkan dengan cara untuk mencatat kebiasaan Anda, mencentang kebiasaan tersebut setiap hari (sering menggunakan Custom Fields), dan melihat kemajuan Anda secara visual (melalui berbagai tampilan ClickUp ).

Template ini memberikan struktur yang kokoh dan terorganisir sejak awal, sehingga memudahkan Anda dalam mengelola proses panjang pembentukan kebiasaan.

Melampaui Trik dan Menuju Perubahan yang Bertahan Lama

Habit stacking adalah cara yang baik untuk memulai. Metode ini memanfaatkan kecenderungan otak Anda terhadap rutinitas untuk memberikan dorongan.

Namun, hanya menghubungkan dua tindakan bukanlah seluruh cerita jika Anda ingin kebiasaan benar-benar melekat.

Kebiasaan yang sesungguhnya membutuhkan waktu untuk terbentuk. Dan tindakan baru tersebut harus terasa penting atau menyenangkan bagi Anda. Otak Anda membutuhkan alasan untuk terus melakukannya.

Jadi, mulailah dengan teknik stacking. Bersabarlah, buat kebiasaan baru ini berarti bagi Anda, dan sesekali periksa kembali untuk memastikan masih bermanfaat.

Saatnya mengambil langkah cerdas pertama menuju pembentukan kebiasaan yang bertahan lama! Selamat Menumpuk!

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Habit stacking berarti melakukan kebiasaan baru segera setelah kebiasaan lama yang sudah Anda miliki. Kebiasaan lama bertindak sebagai pengingat atau pemicu untuk kebiasaan baru, membantu Anda mengingat untuk melakukannya.

Pertama, pilih kebiasaan yang Anda lakukan setiap hari tanpa berpikir (seperti menyikat gigi). Kedua, pilih tindakan baru yang sangat kecil yang ingin Anda lakukan (seperti membersihkan gigi dengan benang gigi pada satu gigi). Ketiga, buat rencana sederhana: “Setelah saya [kebiasaan lama], saya akan [kebiasaan baru].”

– Setelah saya menuangkan kopi pagi, saya akan memikirkan satu hal yang saya syukuri– Setelah saya melepas sepatu kerja, saya akan mengenakan pakaian olahraga– Sebelum saya masuk ke tempat tidur, saya akan menaruh ponsel di charger di seberang ruangan

ClickUp dapat mengingatkan Anda untuk melakukan kebiasaan Anda setiap hari menggunakan Tugas Berulang. Anda dapat menggunakan Dashboard untuk melihat seberapa sering Anda sebenarnya melakukannya. Menghubungkan tugas dengan Tujuan membantu Anda mengingat mengapa kebiasaan tersebut penting. Anda dapat menggunakan Dokumen atau Brain (AI) untuk memikirkan kemajuan Anda dan tetap termotivasi.

Menumpuk kebiasaan membantu Anda memulai kebiasaan baru segera. Namun, membuatnya terasa otomatis membutuhkan waktu. Rata-rata, mungkin membutuhkan beberapa bulan, tetapi hal ini benar-benar tergantung pada orang dan kebiasaan tersebut. Bisa lebih cepat, atau bisa juga memakan waktu lebih lama. Kunci utamanya adalah bersabar dan terus berlatih.