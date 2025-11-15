13 Perangkat Lunak CRM yang Mematuhi HIPAA Terbaik untuk Pengelolaan Data Pasien yang Aman

Dalam bidang kesehatan, data pasien seperti detak jantung—konstan, vital, dan berisiko besar jika tidak dilindungi.

Baik itu klinik yang sibuk, praktik kesehatan, atau jaringan layanan kesehatan besar, menjaga keamanan informasi pasien sambil mengelola janji temu, rencana perawatan, dan pemantauan berkala sangatlah penting.

Dengan pasar CRM kesehatan global diperkirakan tumbuh sebesar 7,7% CAGR hingga 2030, memilih CRM yang sesuai dengan HIPAA telah menjadi hal yang esensial bagi industri kesehatan.

Perangkat lunak CRM yang tepat membantu penyedia layanan kesehatan melindungi data pasien dengan kontrol akses dan memberikan tim alat untuk mengelola hubungan dan operasional dengan lancar di belakang layar.

Siap untuk melindungi interaksi pasien, menyederhanakan proses sehari-hari, dan meningkatkan kepuasan pasien? Jelajahi 13 pilihan CRM yang sesuai dengan HIPAA terbaik kami untuk membantu Anda memilih alat yang tepat untuk Anda.

13 Perangkat Lunak CRM yang Sesuai dengan HIPAA Terbaik dalam Sekilas

Berikut ini perbandingan singkat antara perangkat lunak CRM yang sesuai dengan HIPAA teratas untuk membantu Anda memilih yang paling sesuai:

Alat Terbaik untuk Fitur Utama Harga* ClickUp Manajemen proyek dan klien all-in-one Otomatisasi proses onboarding dan pengingat, mengontrol akses, mengamankan formulir, tampilan yang dapat disesuaikan, templat CRM. Rencana gratis; penyesuaian untuk perusahaan. Salesforce Health Cloud Jaringan layanan kesehatan besar yang membutuhkan tampilan pasien terpadu. Menghubungkan data klinis/non-klinis, mengotomatisasi penjadwalan, Agentforce AI, integrasi EHR. Paket berbayar mulai dari $325 per bulan per pengguna. LeadSquared Akuisisi dan keterlibatan pasien dengan kecepatan tinggi Otomatisasi tindak lanjut, penilaian prospek, otomatisasi pemasaran, perlindungan data, dan integrasi. Paket berbayar mulai dari $60 per bulan per pengguna. Keap Klinik kecil yang mengotomatisasi tindak lanjut dan pembayaran. Otomatisasi pembayaran/pengingat, penagihan yang aman, pembayaran online, formulir, dan integrasi email. Paket berbayar mulai dari $299 per bulan per pengguna. HIPAA CRM Praktik kesehatan yang berorientasi pada anggaran dan membutuhkan manajemen data yang aman. Simpan/kelola informasi pasien, keamanan AWS, kontrol akses, dan catatan audit. Rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $2 per bulan per pengguna. Zendesk Kolaborasi antar departemen dan interaksi yang aman. Catatan terpadu, dukungan omnichannel, pesan aman, basis pengetahuan, wawasan AI. Paket berbayar mulai dari $19 per pengguna Caspio Aplikasi kesehatan yang sepenuhnya dapat disesuaikan tanpa perlu coding. Pembuat tanpa kode, integrasi aman, kontrol akses, alat kepatuhan Paket berbayar mulai dari $100 per bulan per pengguna. Pipedrive Manajemen pipeline yang intuitif untuk penjualan Alur kerja AI, pemeliharaan, wawasan real-time, integrasi Paket berbayar mulai dari $24 per bulan per pengguna. Insightly CRM terintegrasi, pemasaran, dan manajemen proyek CRM terintegrasi, otomatisasi pemasaran, pelacakan proyek, integrasi, aplikasi seluler Paket berbayar mulai dari $29 per bulan per pengguna. NexHealth Menghilangkan pekerjaan administrasi pasien secara manual Pemesanan online, formulir pasien, verifikasi asuransi, pembayaran, sinkronisasi EHR Harga disesuaikan Creatio Perusahaan yang membutuhkan penyesuaian CRM yang cepat. Otomatisasi alur kerja tanpa kode, panduan AI, dasbor, dan skalabilitas lintas tim. Paket berbayar mulai dari $25 per bulan per pengguna. Zoho CRM Efisien biaya, kolaborasi multi-tim Teamspaces, Zia AI, alur kerja tanpa kode, lebih dari 1.000 integrasi Paket berbayar mulai dari $20 per bulan per pengguna. PatientPop Pertumbuhan praktik dan visibilitas online SEO, ulasan, penjadwalan online, formulir mobile, otomatisasi pendaftaran. Harga disesuaikan

Apa yang Harus Anda Cari dalam Perangkat Lunak CRM yang Sesuai dengan HIPAA?

Apa yang membedakan sistem CRM yang sesuai dengan HIPAA dari sistem CRM standar?

Perbedaan utamanya terletak pada kemampuannya untuk melindungi data pasien yang sensitif dan membantu penyedia layanan kesehatan mematuhi regulasi kepatuhan HIPAA. 🏥

Saat memilih perangkat lunak CRM yang sesuai dengan HIPAA, pastikan perangkat lunak tersebut dilengkapi dengan fitur seperti enkripsi data dan tidak hanya mengelola interaksi pasien—tetapi juga memperkuat keamanan data, privasi pasien, dan kepatuhan regulasi di setiap tahap. Cari:

✅ Enkripsi data yang kuat untuk informasi pasien, baik saat disimpan maupun saat ditransmisikan.

✅ Kontrol akses granular dan otentikasi multi-faktor sehingga hanya personel yang berwenang yang dapat mengakses data pasien sambil meminimalkan tugas administratif.

✅ Catatan audit terperinci untuk melacak siapa yang mengakses catatan pasien dan kapan.

✅ Perjanjian Mitra Bisnis (BAA) yang ditandatangani untuk mengklarifikasi tanggung jawab bersama terkait informasi kesehatan yang dilindungi.

✅ Alat cadangan, pemulihan, dan komunikasi yang aman untuk mencegah kebocoran data dan melindungi hubungan dengan pasien.

📖 Baca Juga: Perangkat Lunak Terbaik yang Sesuai dengan HIPAA untuk Tim Kesehatan

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

13 Perangkat Lunak CRM yang Mematuhi HIPAA Terbaik

Berikut adalah 13 solusi perangkat lunak CRM yang mematuhi HIPAA dan dipercaya oleh penyedia layanan kesehatan:

1. ClickUp (Terbaik untuk manajemen proyek dan klien all-in-one)

Lihat setiap bagian alur kerja layanan kesehatan Anda dengan jelas menggunakan tampilan yang dapat disesuaikan ClickUp dan alur kerja manajemen proyek

Antara mengelola informasi pasien, melakukan tindak lanjut secara terus-menerus, dan memastikan hanya personel yang berwenang yang dapat mengakses informasi yang seharusnya, margin kesalahan selalu ada.

Satu kesalahan kecil saja bisa menyebabkan kebocoran data atau pelanggaran HIPAA. Tidak ada yang ingin menghadapi masalah seperti itu dalam sistem kesehatan, terutama saat menangani informasi kesehatan yang sensitif.

Sebagai ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, ClickUp membantu profesional kesehatan dan tim SaaS medis dalam mengatasi tantangan ini secara efektif. Asisten AI bawaan ClickUp, ClickUp Brain, menghubungkan semua alur kerja Anda dan membuat pengetahuan dapat diakses secara instan.

Kelola hubungan pasien, lindungi informasi sensitif pasien, dan lacak setiap interaksi dalam satu sistem CRM yang sesuai dengan HIPAA dari ClickUp

Lindungi data pasien dengan ClickUp’s CRM yang sesuai dengan HIPAA

ClickUp menyediakan tim CRM dengan sistem CRM yang kuat dan sesuai dengan HIPAA, dirancang untuk menjaga setiap detail—mulai dari riwayat medis hingga catatan asuransi—aman dan hanya dapat diakses oleh personel yang berwenang.

Dengan kontrol akses yang detail, Anda dapat dengan mudah mengatur izin sehingga hanya anggota tim yang berwenang yang dapat melihat atau mengedit data pasien, memastikan kepatuhan dan ketenangan pikiran.

Namun, langkah keamanan yang kuat tidak hanya tentang mengamankan sistem. Catatan audit ClickUp memungkinkan Anda melacak siapa yang mengakses atau memperbarui catatan pasien, memberikan transparansi dan pertanggungjawaban untuk setiap tindakan. Ini berarti Anda selalu siap untuk pemeriksaan kepatuhan dan dapat dengan cepat menyelesaikan masalah data apa pun.

Selain itu, Template CRM ClickUp memberikan penyedia layanan kesehatan cara siap pakai untuk mengelola data pasien, detail asuransi, dan informasi kontak secara terorganisir di satu tempat yang aman.

Dapatkan templat gratis Organisir kontak pasien, tahap perawatan, dan tindak lanjut dalam alur kerja CRM yang sudah siap pakai dengan Template CRM ClickUp.

Alih-alih mengatur pengingat secara manual atau mengandalkan catatan tempel, klinik dapat mengotomatisasi penjadwalan janji temu dan tindak lanjut langsung dalam sistem, mengurangi jumlah pasien yang tidak hadir dan pemeriksaan yang terlewat.

Hemat waktu dengan Otomatisasi ClickUp

ClickUp Automations dan ClickUp Agents sangat cocok untuk tim kesehatan yang ingin menghabiskan lebih sedikit waktu untuk administrasi dan lebih banyak waktu bersama pasien.

Otomatisasi pendaftaran pasien, pengingat janji temu, dan tindak lanjut untuk mengurangi pekerjaan administratif dan melindungi data pasien dengan ClickUp Automations

Bayangkan ini: seorang pasien baru mengisi formulir pendaftaran online, dan ClickUp secara instan membuat catatan pasien, menugaskan pendaftaran tersebut kepada perawat yang tepat, dan menjadwalkan panggilan sambutan.

Pengingat janji temu? Dikirim secara otomatis melalui email atau SMS, mengurangi jumlah pasien yang tidak hadir. Formulir persetujuan dan catatan tindak lanjut? Dikumpulkan, disimpan, dan dihubungkan ke profil pasien—tidak perlu lagi mengejar dokumen kertas. Agen dapat membantu menjawab pertanyaan atau membantu orang menemukan apa yang mereka butuhkan, tanpa pengawasan manual.

Latih agen kustom di ClickUp untuk menangani alur kerja asinkron.

Anda bahkan dapat mengotomatisasi verifikasi asuransi, permintaan perpanjangan resep, dan survei pasca kunjungan. Dengan membiarkan ClickUp menangani tugas administratif yang berulang, klinik Anda dapat fokus pada hal yang paling penting: memberikan perawatan pasien yang unggul.

Pantau alur kerja dengan Dashboard ClickUp dan Formulir ClickUp

Bagi klinik dan praktik yang mengelola banyak pasien dan penyedia layanan, Dashboard ClickUp, tampilan timeline, dan Formulir ClickUp memberikan kejelasan dan kendali pada setiap alur kerja.

Lacak komunikasi pasien, rencana perawatan, dan beban kerja staf dalam satu tampilan yang jelas melalui Dashboard ClickUp

Dashboard ClickUp memungkinkan Anda memvisualisasikan alur pasien, melacak hasil laboratorium yang belum selesai, dan memantau beban kerja staf—semua dalam satu tempat. Formulir ClickUp memudahkan Anda mengumpulkan umpan balik pasien atau informasi pra-kunjungan secara aman dalam satu tempat.

Berikut ini panduan visual singkat tentang bagaimana ClickUp menggunakan AI untuk mengoptimalkan alur kerja otomatis bagi bisnis kesehatan:

Fitur terbaik ClickUp

Otomatisasi proses pendaftaran pasien, pengingat, dan serah terima untuk mengurangi pekerjaan manual yang membosankan.

Lacak komunikasi pasien, jadwal perawatan, dan tugas staf dengan lebih dari 15 tampilan yang dapat disesuaikan.

Kumpulkan riwayat medis dan umpan balik pasien secara aman menggunakan formulir yang sesuai dengan HIPAA.

Kontrol siapa yang dapat mengakses data pasien dengan kontrol akses terperinci dan catatan audit.

Organisir kontak, rencana perawatan, dan tindak lanjut menggunakan templat CRM ClickUp.

Batasan ClickUp

Bisa terasa membingungkan bagi tim kecil yang baru menggunakan alat CRM.

Beberapa templat khusus kesehatan mungkin memerlukan penyesuaian khusus.

Pengaturan otomatisasi memiliki kurva pembelajaran bagi staf non-teknis.

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang ClickUp

Pengalaman kami, yang dimulai dengan mengelola proses Scrum, membawa kami untuk mengelola semua proses dan tim kami, termasuk CRM, melalui ClickUp. Perangkat lunak ini memiliki banyak kelebihan, seperti kemudahan penggunaan, kemudahan implementasi, beragam templat, kemudahan integrasi untuk semua proses organisasi, beragam fitur, kemudahan pemahaman, antarmuka pengguna yang ramah, dukungan pelatihan dan informasi, serta dukungan pelanggan.

Pengalaman kami, yang dimulai dengan mengelola proses Scrum, membawa kami untuk mengelola semua proses dan tim kami, termasuk CRM, melalui ClickUp. Perangkat lunak ini memiliki banyak kelebihan, seperti kemudahan penggunaan, kemudahan implementasi, beragam templat, kemudahan integrasi untuk semua proses organisasi, beragam fitur, kemudahan pemahaman, antarmuka pengguna yang ramah, dukungan pelatihan dan informasi, serta dukungan pelanggan.

📖 Baca Juga: 10 Perangkat Lunak CRM Gratis Terbaik

2. Salesforce Health Cloud (Terbaik untuk jaringan layanan kesehatan besar yang membutuhkan tampilan pasien terpadu)

melalui Salesforce

Seiring pertumbuhan organisasi kesehatan, kompleksitas dalam mengelola data pasien, detail asuransi, dan koordinasi perawatan juga meningkat. Catatan pasien yang terfragmentasi dan tim yang terputus-putus membuat sulit untuk memberikan perawatan yang konsisten dan melindungi privasi pasien.

Salesforce Health Cloud menyediakan penyedia layanan kesehatan, asuransi kesehatan, dan tim kesehatan masyarakat dengan sistem manajemen hubungan pelanggan (CRM) yang aman dan sesuai dengan HIPAA, yang mengintegrasikan informasi pasien, termasuk catatan kesehatan elektronik.

Perangkat lunak ini juga mengotomatisasi proses untuk meningkatkan hasil perawatan pasien sambil memenuhi standar keamanan data yang ketat.

Fitur terbaik Salesforce Health Cloud

Menghubungkan data klinis dan non-klinis dalam satu platform CRM yang sesuai dengan HIPAA.

Otomatisasi pendaftaran pasien, verifikasi manfaat, dan penjadwalan janji temu.

Gunakan Agentforce AI untuk memantau tren penyakit dan mengotomatisasi alur kerja pemantauan kesehatan.

Buat rencana perawatan yang fleksibel untuk mengatasi faktor penentu sosial dan meningkatkan keterlibatan pasien.

Integrasikan dengan mudah dengan sistem EHR dan EMR untuk memastikan informasi pasien tetap terupdate dan hanya dapat diakses oleh personel yang berwenang.

Batasan Salesforce Health Cloud

Harga dapat menjadi tinggi bagi penyedia layanan kesehatan atau klinik yang lebih kecil.

Membutuhkan pelatihan dan dukungan khusus untuk pengaturan penuh dan integrasi.

Menyesuaikan fitur-fitur lanjutan mungkin memerlukan sumber daya admin teknis.

Harga Salesforce Health Cloud

Health Cloud Enterprise : $350 per bulan per pengguna

Health Cloud Unlimited : $525 per bulan per pengguna

Agentforce 1 for Service : $750 per bulan per pengguna

Agentforce 1 for Sales: $750 per bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Salesforce Health Cloud

G2 : 3.8/5 (35+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang Salesforce Health Cloud

Ulasan G2 ini mencatat:

Koleksi lengkap alat dan fitur yang dapat mengubah operasional organisasi kesehatan apa pun. Menyediakan informasi detail tentang pasien, seperti riwayat janji temu, kondisi kesehatan saat ini, spesialis yang merawat pasien, dan resep obat, semuanya dalam satu tempat.

Koleksi lengkap alat dan fitur yang dapat mengubah operasional organisasi kesehatan apa pun. Menyediakan informasi detail tentang pasien, seperti riwayat janji temu, kondisi kesehatan saat ini, spesialis yang merawat pasien, dan resep obat, semuanya dalam satu tempat.

Pelajari cara menulis catatan SOAP. Tonton video ini:

3. LeadSquared (Terbaik untuk akuisisi dan keterlibatan pasien dengan kecepatan tinggi)

melalui LeadSquared

Banyak klinik kehilangan pasien baru sebelum mereka bahkan masuk ke klinik.

Hal ini karena tidak ada cara yang jelas untuk menilai atau memprioritaskan prospek, yang dapat membuang waktu staf dan melemahkan kepercayaan.

LeadSquared mengatasi hal ini dengan menyediakan sistem CRM kesehatan bagi penyedia layanan kesehatan yang mencatat setiap pertanyaan pasien, menjaga keamanan data pasien yang sensitif, dan mengotomatisasi tindak lanjut.

Fitur terbaik LeadSquared

Otomatisasi tindak lanjut pasien, penjadwalan janji temu, dan pengingat untuk mengurangi pekerjaan manual.

Menilai pertanyaan pasien untuk membantu staf memprioritaskan prospek bernilai tinggi dan meningkatkan keterlibatan pasien.

Sentralisasikan data pasien dalam satu sistem CRM yang sesuai dengan HIPAA dengan kontrol akses hanya untuk personel yang berwenang.

Gunakan otomatisasi pemasaran untuk menjalankan kampanye yang menarik dan mengubah pasien baru secara aman.

Integrasikan dengan mudah ke alat kesehatan yang sudah ada untuk mengelola komunikasi pasien dan melacak hasil pengobatan.

Batasan LeadSquared

Beberapa pengguna melaporkan keterbatasan dalam keandalan sistem telepon dan fleksibilitas pelaporan.

Mungkin memerlukan pelatihan tambahan untuk tim yang baru menggunakan otomatisasi CRM.

Berganti penyedia layanan dapat menjadi rumit karena tantangan migrasi data.

Harga LeadSquared

Sales Pro : $60 per bulan per pengguna

Sales Super: $100 per bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat LeadSquared

G2 : 4.5/5 (240+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang LeadSquared

Ulasan G2 ini berbagi:

LeadSquared Sales + Mobile CRM unggul dengan antarmuka yang intuitif dan integrasi yang mulus, memungkinkan tim untuk mengelola prospek, melacak aktivitas, dan meningkatkan produktivitas dengan mudah di mana saja.

LeadSquared Sales + Mobile CRM unggul dengan antarmuka yang intuitif dan integrasi yang mulus, memungkinkan tim untuk mengelola prospek, melacak aktivitas, dan meningkatkan produktivitas dengan mudah di mana saja.

📖 Baca Juga: 10 Contoh CRM untuk Membangun Hubungan Pelanggan yang Lebih Kuat

📮 ClickUp Insight: 1 dari 5 profesional menghabiskan 3+ jam setiap hari hanya untuk mencari file, pesan, atau konteks tambahan terkait tugas mereka. Itu hampir 40% dari waktu kerja penuh yang terbuang untuk sesuatu yang seharusnya hanya memakan waktu beberapa detik! Fitur Pencarian Perusahaan Bertenaga AI ClickUp mengintegrasikan semua pekerjaan Anda—meliputi tugas, dokumen, email, dan obrolan—sehingga Anda dapat menemukan apa yang Anda butuhkan tepat saat Anda membutuhkannya tanpa perlu berpindah antar alat.

4. Keap (Terbaik untuk klinik kecil yang mengotomatisasi tindak lanjut pasien dan pembayaran)

melalui Keap

Lebih dari 40% pasien khawatir tagihan medis mereka mengandung kesalahan, dan ketika kesalahan penagihan menumpuk, kepercayaan pasien dapat hilang dengan cepat. Bagi klinik kecil dan praktik kesehatan, tagihan yang tersebar dan pengingat pembayaran terlambat dapat menghabiskan berjam-jam setiap minggu dan membahayakan informasi pasien yang sensitif.

Keap menggabungkan semua fungsi ini ke dalam satu perangkat lunak CRM kesehatan. Perangkat lunak ini menjaga keamanan data pembayaran pasien, mengotomatisasi pengingat janji temu dan tindak lanjut penagihan, serta membebaskan waktu untuk hal yang benar-benar penting: perawatan pasien.

Fitur terbaik Keap

Otomatisasi pengingat untuk pembayaran, janji temu, dan tindak lanjut tanpa perlu pelacakan manual.

Simpan detail pasien dan informasi penagihan secara aman dalam satu platform CRM yang sesuai dengan HIPAA.

Buat formulir pendaftaran sederhana yang terhubung langsung ke alur kerja komunikasi pasien.

Terima dan lacak pembayaran secara online, mengurangi kesalahan penagihan dan paperwork.

Integrasikan dengan alat penjadwalan dan email populer untuk memastikan interaksi pasien berjalan lancar.

Batasan Keap

Ditujukan terutama untuk praktik kecil, mungkin tidak cocok untuk sistem kesehatan yang lebih besar.

Beberapa otomatisasi kustom memerlukan pengaturan tambahan untuk tim non-teknis.

Harga dapat terasa mahal bagi klinik dengan anggaran terbatas dan kebutuhan CRM dasar.

Harga Keap

Pro: $299 per bulan

Ulasan dan peringkat Keap

G2 : 4.2/5 (1.560+ ulasan)

Capterra: 4.1/5 (1.300+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Keap

Ulasan Capterra ini menampilkan:

Pengalaman saya dengan Keap sebagian besar positif. Ini adalah alat yang andal bagi bisnis yang ingin mengotomatisasi proses mereka dan mengonsolidasikan interaksi pelanggan.

Pengalaman saya dengan Keap sebagian besar positif. Ini adalah alat yang andal bagi bisnis yang ingin mengotomatisasi proses mereka dan mengonsolidasikan interaksi pelanggan.

🧠 Tahukah Anda? Sekitar 30% pasien datang terlambat untuk janji temu, dan tingkat ketidakhadiran rata-rata di bidang kesehatan masih berkisar antara 15%–20%.

5. HIPAA CRM (Pilihan terbaik untuk praktik yang berorientasi pada anggaran dan membutuhkan manajemen data pasien yang aman)

melalui HIPAA CRM

Banyak klinik kecil dan praktik swasta menginginkan keamanan sistem CRM yang sesuai dengan HIPAA, namun mereka ragu karena biaya pengaturan yang kompleks terkait dengan portabilitas asuransi dan akuntabilitas.

Bagi tim yang menyimpan data pasien di spreadsheet atau berkas kertas, risiko kebocoran data atau pelanggaran HIPAA terlalu tinggi untuk diabaikan.

HIPAA CRM dari FreeCRM menawarkan opsi praktis dan gratis untuk mengelola data pasien yang sensitif, penjadwalan janji temu, dan interaksi dengan pasien di cloud—sambil memenuhi standar keamanan data yang ketat yang ditetapkan oleh Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan (HIPAA).

Fitur terbaik CRM HIPAA

Simpan dan kelola informasi kontak pasien, riwayat medis, dan detail penagihan secara aman di satu tempat.

Beroperasi di pusat data Amazon AWS dengan redundansi bawaan dan enkripsi data yang kuat.

Kontrol akses sehingga hanya personel yang berwenang yang dapat melihat catatan pasien yang sensitif.

Pantau penjadwalan janji temu, interaksi pasien, dan tindak lanjut untuk meningkatkan hasil perawatan pasien.

Gunakan catatan audit dan alat kepatuhan untuk memenuhi peraturan HIPAA tanpa biaya tambahan.

Batasan CRM HIPAA

Fitur otomatisasi lanjutan yang terbatas dibandingkan dengan solusi CRM berbayar.

Opsi dukungan dan penyesuaian mungkin lebih dasar dibandingkan sistem enterprise.

Mungkin tidak cocok untuk penyedia layanan kesehatan dengan banyak lokasi yang lebih besar.

Harga CRM HIPAA

Gratis

Pro : $2 per bulan per pengguna

Enterprise & HIPAA: $50 per bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan CRM HIPAA

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

📖 Baca Juga: Cara Membangun dan Mengelola CRM Langsung di ClickUp

6. Zendesk (Terbaik untuk Kolaborasi Antar Departemen dan Interaksi Pasien yang Aman)

melalui Zendesk

Ketika pasien harus mengulang riwayat medis mereka ke beberapa departemen, hal ini menandakan sistem yang terpisah-pisah yang membuang waktu dan mengganggu kualitas perawatan.

Zendesk bertujuan untuk menutup celah-celah ini dengan bertindak sebagai solusi CRM dan layanan terpadu yang menghubungkan staf lini depan, tim administratif, dan penyedia layanan medis dengan tampilan pasien yang terintegrasi.

Dengan fitur keamanan yang sesuai dengan HIPAA dan alat omnichannel, Zendesk membantu tim kesehatan memberikan dukungan yang aman, efisien, dan personal di setiap titik kontak.

Fitur terbaik Zendesk

Menyediakan catatan pasien terpadu yang dapat diakses di seluruh departemen dan saluran.

Otomatisasi sistem tiket, tindak lanjut janji temu, dan pengingat untuk mengurangi kemacetan.

Memungkinkan komunikasi pasien yang aman melalui email, obrolan, telepon, dan pesan sosial.

Bangun area layanan mandiri seperti portal pasien dan basis pengetahuan.

Akses dasbor yang dapat disesuaikan dan wawasan berbasis AI untuk mengidentifikasi tren perawatan.

Batasan Zendesk

Alat AI canggih memerlukan paket tingkat atas dan biaya tambahan.

Beberapa konfigurasi teknis diperlukan untuk menyesuaikan alur kerja secara penuh.

Tidak ada rencana gratis permanen; fitur lanjutan dapat meningkatkan biaya dengan cepat.

Harga Zendesk

Suite Team : $69 per bulan per pengguna

Suite Professional : $149 per bulan per pengguna

Suite Enterprise: Harga disesuaikan

Ulasan dan peringkat Zendesk

G2 : 4.3/5 (6.200+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Zendesk

Ulasan G2 ini mengatakan:

Integrasi dengan CRM kami dan aplikasi pihak ketiga berjalan lancar, memungkinkan tampilan terpusat atas interaksi pelanggan. Laporan yang kuat dari Zendesk juga membantu kami melacak metrik kunci dan terus meningkatkan operasi dukungan kami.

Integrasi dengan CRM kami dan aplikasi pihak ketiga berjalan lancar, memungkinkan tampilan terpusat atas interaksi pelanggan. Laporan yang kuat dari Zendesk juga membantu kami melacak metrik kunci dan terus meningkatkan operasi dukungan kami.

📖 Baca Juga: Cara Mengevaluasi Perangkat Lunak CRM Sebelum Membeli

7. Caspio (Pilihan terbaik untuk membangun aplikasi manajemen kesehatan yang sepenuhnya disesuaikan tanpa perlu coding)

melalui Caspio

Banyak praktik kesehatan mengalami kesulitan karena sistem perangkat lunak yang mereka gunakan saat ini kaku, dipenuhi dengan fitur yang tidak mereka gunakan, atau sangat mahal untuk diskalakan.

Caspio mengatasi kompleksitas tersebut dengan menyediakan platform low-code bagi rumah sakit, klinik, dan praktik swasta untuk membangun solusi yang tepat sesuai kebutuhan mereka, sehingga meningkatkan efisiensi operasional.

Apakah Anda membutuhkan portal pasien, alur kerja pendaftaran, atau sistem informasi rumah sakit yang sepenuhnya terintegrasi, pembuat drag-and-drop Caspio membantu tim non-teknis untuk mengimplementasikan aplikasi yang sesuai dengan HIPAA dengan cepat. Selain itu, Anda hanya membayar untuk penyimpanan, fitur, dan kinerja yang sebenarnya Anda gunakan.

Fitur terbaik Caspio

Bangun portal pasien kustom, dasbor, formulir, dan aplikasi pelacakan tanpa perlu coding.

Integrasikan dengan aman dengan alat kesehatan lainnya dan otomatisasi alur kerja rutin.

Mengontrol akses pengguna, menjalankan laporan detail, dan memenuhi persyaratan HIPAA secara langsung.

Luncurkan proyek dalam hitungan minggu, bukan bulan—skalakan dan modifikasi kapan saja.

Batasan Caspio

Pengaturan awal mungkin masih memerlukan perencanaan teknis untuk integrasi yang kompleks.

Beberapa fitur kepatuhan lanjutan memerlukan biaya bulanan tambahan.

Penggunaan dengan volume tinggi atau catatan data yang besar dapat meningkatkan biaya rencana.

Harga Caspio

Lite : $100 per bulan per pengguna

Plus : $300 per bulan per pengguna

Bisnis : $600 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga disesuaikan

Ulasan dan peringkat Caspio

G2 : 4.5/5 (150+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (220+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Caspio

Ulasan G2 ini mencakup:

Dua faktor kritis dalam pemilihan Caspio oleh kami adalah (1) kemampuan untuk memiliki keamanan tingkat HIPAA dan (2) fakta bahwa Anda tidak perlu membayar per pengguna. Kami menjalankan aplikasi dengan banyak pengguna yang berbeda yang berinteraksi dengan sumber data yang sama.

Dua faktor kritis dalam pemilihan Caspio oleh kami adalah (1) kemampuan untuk memiliki keamanan tingkat HIPAA dan (2) fakta bahwa Anda tidak perlu membayar per pengguna. Kami menjalankan aplikasi dengan banyak pengguna yang berbeda yang berinteraksi dengan sumber data yang sama.

8. Pipedrive (Terbaik untuk tim penjualan yang menginginkan manajemen pipeline yang intuitif)

melalui Pipedrive

Saat menghubungi penyedia layanan kesehatan atau bisnis kesehatan lainnya, 60% pasien tidak akan menunggu di telepon lebih dari satu menit—dan hanya 32% yang akan repot-repot menelepon kembali jika tidak terhubung.

Ketidak sabaran yang sama juga ada di bidang penjualan: prospek mengharapkan tanggapan cepat, tepat waktu, dan tanpa hambatan.

Pipedrive membantu tim penjualan memenuhi harapan tersebut dengan alur kerja yang intuitif, saran berbasis AI, dan otomatisasi yang menjaga kesepakatan tetap berjalan lancar tanpa membebani tim penjualan dengan tugas administratif.

Fitur terbaik Pipedrive

Otomatisasi pemeliharaan prospek dan tindak lanjut dengan alur kerja yang didorong oleh kecerdasan buatan (AI).

Sesuaikan beberapa saluran penjualan untuk menyesuaikan dengan proses unik.

Integrasikan dengan lebih dari 500 aplikasi dan alat untuk mengintegrasikan seluruh ekosistem teknologi Anda.

Generate wawasan penjualan real-time, perkiraan, dan laporan kustom.

Gunakan add-on untuk generasi prospek, pelacakan pengunjung situs web, dan manajemen dokumen.

Batasan Pipedrive

Tingkat otomatisasi lebih dasar dibandingkan dengan CRM perusahaan.

Beberapa integrasi lanjutan bergantung pada konektor pihak ketiga seperti Zapier.

Migrasi data dari CRM lain mungkin memerlukan upaya pengaturan tambahan.

Harga Pipedrive

Lite : $19 per bulan per pengguna

Pertumbuhan : $34 per bulan per pengguna

Premium : $64 per bulan per pengguna

Ultimate: $89 per bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Pipedrive

G2 : 4.3/5 (2.500+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (lebih dari 3.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Pipedrive

Ulasan G2 ini mencatat:

Bagi seseorang yang tidak memiliki pengalaman tingkat lanjut dalam mengonfigurasi CRM, prosesnya sangat mudah dan cepat. Ada begitu banyak integrasi dan otomatisasi yang dapat Anda konfigurasi, yang sebelumnya terbatas pada CRM kami sebelumnya.

Bagi seseorang yang tidak memiliki pengalaman tingkat lanjut dalam mengonfigurasi CRM, prosesnya sangat mudah dan cepat. Ada begitu banyak integrasi dan otomatisasi yang dapat Anda konfigurasi, yang sebelumnya terbatas pada CRM kami sebelumnya.

📖 Baca Juga: 6 Contoh Perangkat Lunak CRM untuk Menginspirasi Strategi Otomatisasi Anda

9. Insightly (Terbaik untuk integrasi CRM + pemasaran + manajemen proyek)

melalui Insightly

Mengelola penjualan, pemasaran, dan proyek di satu tempat bisa terasa membingungkan, terutama jika alat-alat tidak terhubung atau memerlukan solusi sementara yang terus-menerus.

Insightly menangani hal ini secara langsung dengan CRM modern dan fleksibel yang menggabungkan manajemen pipeline, otomatisasi pemasaran, tiket dukungan, dan integrasi mendalam dalam satu platform terpadu.

Ini berarti tim yang berkembang dapat menyesuaikan alur kerja, mengotomatisasi tugas, dan menyelaraskan tim pemasaran dengan lebih cepat—tanpa menghabiskan sumber daya pada sistem yang terputus.

Fitur terbaik Insightly

Sentralisasikan kontak, alur kerja, dan aktivitas penjualan dalam satu CRM.

Otomatisasi alur kerja, pemasaran email, dan pemeliharaan prospek dengan alat bawaan.

Kelola proyek bersamaan dengan saluran penjualan menggunakan objek dan tata letak kustom.

Hubungkan lebih dari 500 aplikasi menggunakan AppConnect untuk aliran data yang lancar.

Gunakan aplikasi seluler untuk memperbarui catatan dan mengelola tugas saat bepergian.

Batasan Insightly

Kurva pembelajaran untuk mengatur otomatisasi kustom dapat cukup curam.

Beberapa integrasi mungkin memerlukan konfigurasi tambahan atau alat pihak ketiga.

Beberapa fitur lanjutan hanya tersedia pada paket berlangganan tingkat atas.

Harga Insightly

Plus : $29 per bulan per pengguna

Profesional : $49 per bulan per pengguna

Enterprise: $99 per bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Insightly

G2 : 4.2/5 (920+ ulasan)

Capterra: 4.0/5 (1.200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Insightly

Ulasan G2 ini berbagi:

Insightly sangat responsif. Fitur pencariannya luar biasa. Antarmukanya mudah dinavigasi, dan saat waktunya untuk mengotomatisasi, Insightly memiliki fitur otomatisasi yang kuat. CRM ini cukup ramah pengguna untuk digunakan setiap hari.

Insightly sangat responsif. Fitur pencariannya luar biasa. Antarmukanya mudah dinavigasi, dan saat waktunya untuk mengotomatisasi, Insightly memiliki fitur otomatisasi yang kuat. CRM ini cukup ramah pengguna untuk digunakan setiap hari.

10. NexHealth (Terbaik untuk menghilangkan pekerjaan administrasi pasien secara manual)

melalui NexHealth

Satu formulir yang terlewat atau janji temu yang tidak hadir dapat berujung pada berjam-jam pekerjaan administratif yang terbuang sia-sia bagi staf front desk yang sibuk—dan membuat pasien frustrasi bahkan sebelum mereka masuk ke dalam gedung.

NexHealth mengatasi hal ini dengan mengotomatisasi tugas-tugas berulang yang menghambat praktik—berintegrasi secara mulus dengan perangkat lunak manajemen pasien yang sudah ada untuk mensinkronkan janji temu pasien, formulir, pembayaran, dan pengingat secara langsung dengan sistem catatan kesehatan Anda secara real-time.

Fitur terbaik NexHealth

Otomatisasi pemesanan janji temu online dan penjadwalan ulang.

Digitalisasi pengelolaan pasien dengan formulir pendaftaran yang memiliki sinkronisasi instan.

Kirim pengingat otomatis dan kampanye pemasaran.

Proses pembayaran lebih cepat dan kurangi tugas penagihan manual.

Verifikasi kelayakan asuransi secara otomatis sebelum kunjungan.

Batasan NexHealth

Penyesuaian untuk alur kerja praktik yang unik mungkin terasa terbatas.

Opsi pelaporan lanjutan dapat lebih mendalam untuk beberapa klinik.

Harga mungkin lebih tinggi untuk praktik solo kecil.

Harga NexHealth

Harga khusus

Ulasan dan peringkat NexHealth

G2 : 4.8/5 (lebih dari 60 ulasan)

Capterra: 4.7/5 (30+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang NexHealth

Pengguna G2 ini mencatat:

Yang paling saya sukai dari NexHealth adalah bagaimana ia menyederhanakan seluruh pengalaman pasien. Mulai dari penjadwalan yang mudah dan pengingat otomatis hingga integrasi EHR yang mulus, ia mengurangi beban administratif dan meningkatkan komunikasi.

Yang paling saya sukai dari NexHealth adalah bagaimana platform ini menyederhanakan seluruh pengalaman pasien. Mulai dari penjadwalan yang mudah dan pengingat otomatis hingga integrasi EHR yang mulus, platform ini mengurangi beban administratif dan meningkatkan komunikasi.

11. Creatio (Pilihan terbaik untuk perusahaan yang tidak ingin menunggu berbulan-bulan untuk penyesuaian CRM)

melalui Creatio

Bagi bisnis di mana bahkan perubahan kecil pada alur kerja dapat memakan waktu berbulan-bulan karena hambatan IT, Creatio merevolusi situasi dengan CRM dan otomatisasi proses berbasis AI yang tidak memerlukan kode.

Alih-alih menghadapi batasan yang kaku, tim kesehatan dapat dengan cepat membangun, memodifikasi, dan menskalakan proses penjualan, pemasaran, dan layanan sambil meningkatkan efisiensi operasional tanpa bantuan teknis yang mendalam.

Keunggulan utama platform ini terletak pada cara menggabungkan panduan berbasis AI—seperti saran tindakan terbaik berikutnya—dengan desainer tanpa kode yang benar-benar fleksibel, sehingga tim operasional dapat beradaptasi dengan cepat sambil tetap sejalan.

Fitur terbaik Creatio

Otomatisasi alur kerja penjualan, pemasaran, dan layanan yang kompleks tanpa perlu coding.

Gunakan AI untuk merekomendasikan tindakan, meramalkan penjualan, dan mengurangi entri data manual.

Integrasi dengan mudah dengan alat pihak ketiga seperti QuickBooks dan Zoho.

Desain dasbor kustom dan templat proses untuk tim yang berbeda.

Skalakan alur kerja di seluruh departemen sambil mempertahankan pandangan pelanggan yang terintegrasi.

Batasan Creatio

Kurva pembelajaran awal untuk penyesuaian lanjutan

Beberapa elemen antarmuka pengguna (UI) terasa ketinggalan zaman.

Opsi branding lanjutan dikenakan biaya tambahan pada paket dengan harga lebih rendah.

Harga Creatio

Pertumbuhan : $25 per bulan per pengguna

Enterprise : $55 per bulan per pengguna

Tanpa Batas: $85 per bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Creatio

G2 : 4.6/5 (lebih dari 300 ulasan)

Capterra: 4.7/5 (120+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Creatio

Ulasan G2 ini menampilkan:

Creatio memiliki banyak fitur berharga dan menarik, termasuk kemudahan untuk membuat proses dengan cepat dan sederhana tanpa perlu pemrograman, yang mempercepat adopsi teknologi di semua bidang organisasi.

Creatio memiliki banyak fitur berharga dan menarik, termasuk kemudahan untuk membuat proses dengan cepat dan sederhana tanpa perlu pemrograman, yang mempercepat adopsi teknologi di semua bidang organisasi.

12. Zoho CRM (Terbaik untuk kolaborasi multi-tim yang efisien dan hemat biaya)

melalui Zoho CRM

Anggaran yang ketat dan tim yang tersebar dapat membuat kolaborasi terasa mustahil, terutama ketika setiap departemen menginginkan alatnya sendiri.

Zoho CRM mengatasi hal ini dengan menyediakan sistem all-in-one yang terjangkau dan sesuai peraturan bagi bisnis yang sedang berkembang, di mana tim-tim yang berbeda—penjualan, pemasaran, dukungan, dan alat komunikasi pasien—dapat bekerja sama dalam ruang kerja yang terdedikasi.

Dengan kombinasi kecerdasan buatan kontekstual dan antarmuka yang intuitif, tim tetap terhubung tanpa harus mengeluarkan anggaran tambahan untuk perangkat lunak yang terpisah-pisah atau pengembangan kustom yang mahal.

Fitur terbaik Zoho CRM

Hubungkan tim lintas fungsi dengan Teamspaces yang berorientasi pada tujuan.

Otomatisasi tugas dan personalisasi komunikasi dengan Zia, asisten AI Zoho.

Sesuaikan alur kerja penjualan, frekuensi, dan peramalan dengan alat tanpa kode.

Integrasikan dengan mudah dengan lebih dari 1.000 aplikasi melalui Zoho Marketplace.

Migrasi dengan cepat dari CRM lain atau spreadsheet dengan panduan onboarding.

Batasan Zoho CRM

Penyesuaian lanjutan dapat menjadi rumit tanpa dukungan teknis.

Beberapa pengguna melaporkan kinerja yang lebih lambat saat menggunakan set data besar.

Kedalaman fitur mungkin membingungkan tim kecil pada awalnya.

Harga Zoho CRM

Standar : $20 per bulan per pengguna

Profesional : $35 per bulan per pengguna

Enterprise : $50 per bulan per pengguna

Ultimate: $65 per bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Zoho CRM

G2 : 4.1/5 (2.790+ ulasan)

Capterra: 4.3/5 (6.960+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Zoho CRM

Pengguna G2 ini mencatat:

Zoho CRM menawarkan antarmuka yang kuat dan dapat disesuaikan yang terintegrasi secara mulus dengan ekosistem pemasaran digital kami. Alur kerja otomatisasi, penilaian prospek, dan alat komunikasi multikanal memungkinkan kami untuk memberikan pengalaman yang dipersonalisasi secara massal.

Zoho CRM menawarkan antarmuka yang kuat dan dapat disesuaikan yang terintegrasi secara mulus dengan ekosistem pemasaran digital kami. Alur kerja otomatisasi, penilaian prospek, dan alat komunikasi multikanal memungkinkan kami untuk memberikan pengalaman yang dipersonalisasi secara massal.

📖 Baca Juga: Praktik Terbaik Manajemen Proyek di Bidang Kesehatan

13. PatientPop (Terbaik untuk pertumbuhan praktik dan visibilitas online)

melalui PatientPop

Bagi banyak praktik kesehatan independen, aliran pasien yang tidak konsisten dan kehadiran online yang lemah dapat membuat pertumbuhan terasa mustahil.

PatientPop, kini menjadi bagian dari Tebra, mengatasi masalah ini dengan menyediakan platform all-in-one yang meningkatkan visibilitas online bisnis Anda, menarik pasien baru, dan memastikan kalender Anda tetap penuh.

Alat-alatnya membantu praktik muncul di bagian atas hasil pencarian, mengumpulkan ulasan yang bagus, dan menawarkan penjadwalan yang mudah dan fleksibel—sehingga pasien dapat membuat janji 24/7 sementara staf resepsionis tetap tenang.

Fitur terbaik PatientPop

Otomatisasi pemesanan online dan pengingat janji temu untuk mengisi jadwal Anda dengan mudah.

Tingkatkan peringkat pencarian dan reputasi Anda dengan fitur SEO bawaan dan manajemen ulasan.

Modernisasi pengalaman pasien dengan penjadwalan universal dan formulir yang ramah seluler.

Menghemat waktu staf dengan mendigitalkan tugas rutin seperti pendaftaran, verifikasi asuransi, dan tindak lanjut.

Batasan PatientPop

Opsi pelaporan dapat terbatas untuk kebutuhan analitik lanjutan.

Beberapa pengguna melaporkan masalah pembaruan sesekali saat menghasilkan laporan.

Beberapa add-on otomatisasi dapat menambah biaya tambahan untuk praktik dengan volume tinggi.

Harga PatientPop

Harga khusus

Ulasan dan penilaian PatientPop

G2 : 4.1/5 (230+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang PatientPop

Ulasan G2 ini menandai:

Akses ke catatan pasien melalui telepon atau desktop sangat baik. Kemampuan untuk membuat catatan cepat dan mudah secara langsung adalah fitur yang sangat berguna.

Akses ke catatan pasien melalui telepon atau desktop sangat baik. Kemampuan untuk membuat catatan cepat dan mudah secara langsung adalah fitur yang sangat berguna.

ClickUp, Check Up, dengan HIPAA Wrapped

Menjaga informasi pasien merupakan landasan kepercayaan antara penyedia layanan kesehatan dan pasien yang mereka layani.

Meskipun banyak CRM yang menjanjikan untuk mengelola data pasien, tidak semuanya benar-benar melindungi data tersebut sesuai dengan persyaratan regulasi kesehatan. Beberapa sistem sangat baik untuk tim penjualan, tetapi mereka meninggalkan terlalu banyak celah dalam enkripsi, kontrol akses, dan jejak audit yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan seperti, “Siapa yang melihat file ini dan kapan?”

ClickUp mengubah itu. 🌟

Ini adalah ruang kerja fleksibel di mana Anda dapat menjaga catatan pasien yang sensitif tetap aman, mengotomatisasi pengingat janji temu dan tindak lanjut, serta memastikan hanya orang yang berwenang yang dapat mengakses informasi yang tepat. Jika Anda serius dalam melindungi data pasien dan memberikan ketenangan pikiran bagi tim Anda, daftarlah di ClickUp sekarang!