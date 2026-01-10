10 Alat Manajemen Media Sosial Terbaik untuk Agen pada Tahun 2026

Dengan lebih dari 10.000 agensi digital di Amerika Serikat saja, kini lebih penting dari sebelumnya bagi merek untuk memiliki kehadiran media sosial yang kuat agar tetap kompetitif.

Dan bagi agensi pemasaran yang mengelola satu atau beberapa merek, mulai dari pembuatan konten hingga pelaporan kinerja, menggunakan rangkaian alat yang tepat dapat membantu Anda mencapai hal tersebut. Mulai dari perangkat lunak manajemen proyek untuk merencanakan, mengelola, dan melacak setiap bagian alur kerja media sosial Anda hingga kolaborasi konten, alat-alat ini akan memastikan Anda memaksimalkan upaya tim dan menetapkan strategi konten yang sukses.

Saatnya meningkatkan strategi media sosial Anda. Berikut adalah 10 alat manajemen media sosial terbaik untuk agensi yang tersedia saat ini!

Alat manajemen media sosial membantu agensi dan bisnis mengelola akun media sosial mereka dengan lebih efisien.

Alat-alat ini menyediakan berbagai fitur, seperti:

Perencanaan dan penjadwalan posting

Pemantauan media sosial

Kolaborasi tim

Analisis dan pelaporan

Manajemen proyek dan manajemen kampanye

Dan masih banyak lagi

Secara keseluruhan, alat-alat ini dirancang untuk mengurangi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rutin sehingga agensi dapat fokus pada pekerjaan yang bernilai.

Apa yang Membuat Sebuah Alat Manajemen Media Sosial Menjadi Baik?

Alat manajemen media sosial yang andal harus memiliki aspek-aspek berikut:

Antarmuka Pengguna yang Intuitif

Fitur kalender yang menampilkan ringkasan konten di berbagai platform

Fitur umpan balik dan kolaborasi

Alur kerja persetujuan dengan opsi kustom atau yang sudah ditentukan sebelumnya

Harga yang terjangkau dan fleksibel untuk skala bisnis

Mengapa Agensi Anda Harus Menggunakan Alat Manajemen Media Sosial?

Sebagai agensi, memantau berbagai kampanye klien di berbagai saluran media sosial bisa menjadi tantangan tersendiri. Alat manajemen media sosial yang baik memungkinkan agensi untuk menangani semua pekerjaan penting: menganalisis data, mengukur kinerja, berkolaborasi dengan klien, serta membuat dan mendistribusikan konten.

Dengan demikian, mari kita bahas 10 alat manajemen media sosial yang akan membantu membawa agensi Anda ke level berikutnya. ? ?

1. ClickUp

Pilihan terbaik untuk manajemen proyek all-in-one dan kolaborasi tim

Pantau pembaruan proyek, kelola alur kerja, dan berkolaborasi dengan tim, semuanya dari ClickUp Workspace Anda

ClickUp adalah platform manajemen proyek dan produktivitas terkemuka. Pada intinya, ClickUp dirancang sebagai solusi manajemen proyek all-in-one untuk membantu tim tetap mengontrol tugas-tugas mereka, mengelola setiap bagian alur kerja secara efektif, dan mencapai tujuan mereka.

Lalu, mengapa alat ini berguna bagi agensi pemasaran? Berikut beberapa alasannya:

1️⃣ Platform yang sepenuhnya dapat disesuaikan dan dilengkapi dengan fitur-fitur fleksibel: Platform ini menawarkan ratusan fitur canggih, antarmuka yang ramah pengguna, dan platform yang sepenuhnya dapat disesuaikan. Artinya, Anda dapat mengonfigurasi ClickUp sesuai kebutuhan proyek, kasus penggunaan, preferensi, dan alur kerja Anda, sehingga alat ini sangat cocok untuk tim mana pun, termasuk tim pemasaran media sosial.

2️⃣ Manajemen proyek dan kolaborasi tim: Dengan ClickUp, tim pemasaran akan memiliki akses ke fitur manajemen proyek dan kolaborasi yang canggih. Pilih lebih dari 15 tampilan khusus untuk mengatur proyek pemasaran konten sesuai keinginan Anda, serangkaian alat, termasuk ClickUp Docs untuk blog, wiki, SOP, dan kebutuhan dokumentasi lainnya, serta Papan Tulis kolaboratif untuk brainstorming, perencanaan strategi, dan pemetaan konsep. Manajer dan tim media sosial juga dapat memanfaatkan tampilan Kalender ClickUp, tempat mereka dapat merencanakan, mengoordinasikan, dan mengelola kalender media sosial dan konten mereka.

Jadwalkan posting media sosial, blog, dan pengumuman bersamaan dengan tugas dan rapat Anda lainnya menggunakan tampilan Kalender di ClickUp

3️⃣ Memungkinkan tamu seperti klien dan tim eksternal: Untuk berkomunikasi dengan klien dan tim eksternal, agensi dapat mengundang tamu untuk bergabung ke Workspace mereka dan menggunakan pengaturan Berbagi dan Privasi untuk mengontrol akses yang dimiliki tamu. Memberikan akses ClickUp kepada klien berarti Anda dapat bekerja sama dengan mereka di dalam platform dan menggunakan fitur seperti Proofing yang memungkinkan Anda memberi anotasi pada gambar, video, dan PDF untuk memudahkan komunikasi serta mempercepat proses umpan balik dan persetujuan.

Sentralisasikan umpan balik dan percepat proses persetujuan dengan Proofing dengan menugaskan komentar langsung pada lampiran tugas

4️⃣ Perpustakaan templat yang dapat disesuaikan: ClickUp menawarkan perpustakaan templat untuk setiap kebutuhan, termasuk Templat Media Sosial tingkat pemula dan Templat Kalender Media Sosial Modern untuk memberikan kerangka kerja yang kokoh bagi alur kerja Anda di ClickUp. Ada juga templat tingkat lanjutan untuk membantu Anda mengembangkan strategi media sosial dan mengelola semua pekerjaan, tim, serta klien Anda di satu tempat—Templat Posting Media Sosial oleh ClickUp!

Template Posting Media Sosial dari ClickUp mencakup tampilan siap pakai yang fleksibel, Status Kustom, Bidang Kustom, dan banyak lagi; template media sosial pribadi Anda ini memberikan fondasi yang sempurna untuk mengintegrasikan, menyusun strategi, dan mengoptimalkan konten Anda

Baik untuk agensi, tim kecil, perusahaan besar, atau yang berada di antara keduanya, ClickUp dapat membantu Anda tetap terorganisir dan produktif. Gabungkan proyek pemasaran media sosial Anda dan jaga agar berjalan lancar dengan alat manajemen proyek all-in-one ini—mungkin inilah yang dibutuhkan oleh agensi media sosial Anda.

Fitur terbaik

Lebih dari 15 tampilan kustom : Lebih dari 15 tampilan kustom untuk memvisualisasikan pekerjaan Anda sesuai keinginan, termasuk tampilan Kalender

ClickUp Brain: Buat Buat konten yang dihasilkan AI menggunakan alat AI ClickUp

Tampilan kalender : Kelola kalender media sosial Anda, buat konten media sosial, dan lakukan lebih banyak lagi dalam satu tampilan

Platform yang sepenuhnya dapat disesuaikan : Sesuaikan ClickUp sesuai kebutuhan Anda. Gunakan untuk : Sesuaikan ClickUp sesuai kebutuhan Anda. Gunakan untuk manajemen proyek situs web , manajemen konten, dan banyak lagi

Proofing : Percepat proses umpan balik dan persetujuan dengan menambahkan anotasi langsung pada gambar, video, dan PDF serta menandai anggota tim atau klien

Tag : Tambahkan tag khusus untuk mengelompokkan tugas Anda berdasarkan kategori

Tanda prioritas : Tandai tugas Anda sebagai prioritas mendesak, tinggi, normal, dan rendah agar tim Anda tahu : Tandai tugas Anda sebagai prioritas mendesak, tinggi, normal, dan rendah agar tim Anda tahu apa yang harus diprioritaskan

Template yang dapat disesuaikan : Pilih dari lebih dari 1.000 template yang dapat disesuaikan untuk setiap kebutuhan, termasuk : Pilih dari lebih dari 1.000 template yang dapat disesuaikan untuk setiap kebutuhan, termasuk template kalender konten

Aplikasi seluler : ClickUp tersedia di perangkat seluler. Akses pekerjaan Anda kapan saja dan di mana saja

Kemampuan integrasi: Hubungkan ClickUp dengan lebih dari 1.000 alat kerja lainnya untuk mengumpulkan semua pekerjaan Anda di satu tempat dan menyederhanakan alur kerja Anda

Harga

Paket gratis : Selamanya

Tanpa Batas : $7 per anggota/bulan

Bisnis : $12 per anggota/bulan

Enterprise: Hubungi tim penjualan untuk informasi harga

Peringkat dan ulasan pelanggan

G2: 4,7 dari 5 (6.547 ulasan)

Capterra: 4,7 dari 5 (3.602 ulasan)

2. Planable

Terbaik untuk kolaborasi konten

Planable adalah alat perencanaan dan kolaborasi konten yang membantu tim pemasaran merencanakan, melihat pratinjau, menyetujui, dan berkolaborasi dalam konten media sosial mereka.

Dengan Planable, Anda dapat dengan mudah berbagi ide postingan dengan rekan kerja dan klien serta menerima umpan balik secara real-time di tempat yang sama. Dengan pembaruan terbaru mereka, Universal Content, tim dapat membuat dan berkolaborasi dalam berbagai jenis konten: postingan media sosial, buletin, blog, deskripsi produk, dan segala hal di antaranya.

Ada beberapa cara di mana Planable mempermudah proses persetujuan konten. Sebagai permulaan, pengguna Planable dapat memilih salah satu dari 4 alur kerja persetujuan — Tanpa, Opsional, Wajib, dan Beberapa tingkat persetujuan. Yang terakhir memungkinkan pengguna menyesuaikan persetujuan mereka sesuai pengaturan yang sesuai dengan situasi mereka dan menambahkan lapisan keamanan ekstra dengan memastikan postingan melalui rantai persetujuan sebelum dipublikasikan. Misalnya, Anda dapat mengatur agar sebuah postingan harus terlebih dahulu melalui bagian hukum klien sebelum dipublikasikan.

Antarmuka Planable yang intuitif juga memudahkan kolaborasi antar tim. Percakapan tim Anda terpusat dalam satu platform, dan Anda dapat dengan mudah menandai anggota lain untuk memulai diskusi atau meninjau konten. Hal ini karena percakapan ditampilkan tepat di samping postingan yang bersangkutan dalam bentuk komentar dan balasan.

Ada juga kolaborasi eksternal. Konten dan komentar dapat disetel ke "internal" hingga Anda 100% yakin bahwa konten tersebut siap untuk disetujui klien. Sedangkan untuk klien, tersedia opsi untuk membuat tautan yang mengarah langsung ke postingan, sehingga sangat mudah bagi klien untuk langsung mengakses dan membagikan pendapat mereka di kolom komentar.

Baik Anda adalah agensi pemasaran berskala kecil maupun mengelola banyak klien yang berbeda, Planable menyediakan alat untuk menyederhanakan proses kolaborasi guna mendapatkan hasil yang lebih baik dari kampanye Anda. Anda dapat memulainya dengan merencanakan peluncuran produk dan menggunakan Planable untuk menyinkronkan konten dari semua saluran (media sosial, blog, email, spanduk, dll.).

Fitur terbaik

Alur kerja persetujuan berjenjang dan dapat disesuaikan

Sinkronkan dan/atau sesuaikan postingan untuk platform media sosial (belum tersedia untuk konten universal)

Tampilan kalender yang intuitif dan elegan

Filter yang dapat disesuaikan untuk konten Anda yang dapat disimpan sebagai Tampilan Kustom

Lima cara untuk melihat konten (Grid, Daftar, Feed, Kalender

Kolaborasi secara real-time

Alat pengeditan gambar dalam aplikasi

Integrasi dengan platform media sosial utama

Harga

Paket gratis

Basic : $13 per pengguna/bulan

Pro : $26 per pengguna/bulan

Enterprise: Hubungi kami untuk informasi harga

Peringkat dan ulasan pelanggan

G2: 4,6 dari 5 (548 ulasan)

Capterra: 4,5 dari 5 (305 ulasan)

3. Hootsuite

Terbaik untuk agensi pembuatan konten dan pelaporan

Hootsuite adalah salah satu alat manajemen media sosial tertua dan paling terkemuka yang ada saat ini. Hootsuite telah membuktikan dirinya sebagai salah satu solusi andalan bagi agensi yang ingin berinvestasi dalam upaya pemasaran media sosial mereka.

Hootsuite menawarkan berbagai fitur yang diharapkan dari alat media sosial sekelasnya, termasuk penjadwalan posting, pemantauan, manajemen tugas, dan pelaporan kinerja. Berkat perpaduan yang seimbang antara fitur pelaporan dan manajemen proyek, Hootsuite merupakan solusi yang tepat bagi agensi yang menangani proyek-proyek yang menuntut kinerja tinggi sekaligus sarat dengan unsur kreatif.

Fitur terbaik

Manajer dapat menugaskan postingan media sosial tertentu kepada anggota tim tertentu.

Kalender Hootsuite menawarkan tiga cara untuk melihat kalender (Daftar, minggu, bulan) dan dua tampilan tambahan (berdasarkan status posting atau jejaring sosial)

Fitur analitik dan pelaporan yang terperinci

Keterbatasan

Tidak ada perpustakaan media terpusat untuk berbagi aset

Fitur kolaborasi yang relatif terbatas dibandingkan dengan alat lain

Harga yang mahal

Tidak ada kontrol versi untuk postingan

Tidak ada cara untuk membagikan postingan kepada tamu

Harga

Profesional: $99 per bulan

Tim: $249 per bulan

Bisnis: $739 per bulan

Perusahaan: Hubungi kami untuk informasi harga

Peringkat dan ulasan pelanggan

G2 : 4,1 dari 5 (3.840 ulasan)

Capterra: 4,4 dari 5 (3.412 ulasan)

4. Agorapulse

Terbaik untuk manajemen media sosial dan manajemen proyek

Agorapulse adalah platform manajemen media sosial yang menawarkan fitur penjadwalan dan manajemen tugas. Yang membedakan Agorapulse dari alat media sosial lainnya untuk agensi adalah jangkauan niche yang terkait dengan pemasaran, mulai dari analitik, pemantauan kata kunci, dan pemantauan media sosial hingga manajemen proyek.

Fitur terbaik

Kalender konten visual

Add-on kalender bersama untuk kolaborasi eksternal

Mencakup berbagai tugas pemasaran media sosial

Fitur manajemen proyek media sosial yang andal

Keterbatasan

Tanpa persetujuan berjenjang

Kurva pembelajaran yang curam

Antarmuka pengguna (UI) dapat ditingkatkan

Harga

Paket gratis

Standar: $49 per pengguna/bulan (ditagih per tahun)

Profesional: $79 per pengguna/bulan (ditagih per tahun)

Tingkat Lanjut: $119 per pengguna/bulan (ditagih per tahun)

Khusus: Hubungi kami untuk informasi harga

Peringkat dan ulasan pelanggan

G2: 4,5 dari 5 (871 ulasan)

Capterra: 4,6 dari 5 (698 ulasan)

5. Sprout Social

Terbaik untuk pemantauan media sosial

Sprout Social adalah alat manajemen media sosial yang dirancang khusus untuk agensi. Sprout Social memungkinkan Anda mengelola beberapa akun dengan mudah dalam satu platform dan berkolaborasi antar tim. Anda juga dapat mengukur keberhasilan kampanye Anda dengan fitur analitik dan pelaporan yang detail.

Terakhir, fitur hebat lainnya dari Sprout Social adalah perpustakaan asetnya yang luas. Karena agensi, secara definisi, sangat bergantung pada aset, perpustakaan aset Sprout memberikan nilai tambah yang besar dengan menyediakan sub-platform lengkap tempat agensi dapat berbagi, mengelola, dan mendistribusikan aset kepada tim dan klien.

Fitur terbaik

Kotak masuk cerdas untuk menyortir permintaan dan pekerjaan dengan cepat

Perpustakaan aset dengan dua cara tampilan yang memudahkan pengelolaan aset secara cepat dan mudah

Analisis mendalam, pemantauan media sosial, dan fitur pemantauan

Kolaborasi eksternal menjadi mudah dan sederhana

Keterbatasan

Harga yang mahal untuk agensi berskala kecil

Tidak dapat mengelompokkan postingan di kalender

Tidak ada opsi seret dan lepas di kalender

Harga

Standar: $249 per bulan

Profesional: $399 per bulan

Tingkat Lanjut: $499 per bulan

Perusahaan: Hubungi kami untuk informasi harga

Peringkat dan ulasan pelanggan

G2: 4,4 dari 5 (2.367 ulasan)

Capterra: 4,4 dari 5 (550 ulasan)

6. Buffer

Terbaik untuk integrasi, pelaporan, dan pengelolaan

Meskipun Buffer telah dikenal luas berkat berbagai integrasinya, platform ini juga merupakan alat yang sangat berguna bagi agensi dari berbagai skala.

Buffer memungkinkan Anda membuat dan menjadwalkan postingan dengan mudah di berbagai akun media sosial. Analisisnya yang sangat baik memungkinkan Anda melacak kinerja postingan, membuat laporan kemajuan, dan membandingkan diri Anda dengan pesaing. Selain itu, fitur penjadwalan massal menjadikannya alat yang sempurna untuk agensi dengan daftar klien yang banyak.

Fitur terbaik

Banyak integrasi, termasuk Canva

Pelacakan dan pengelolaan kampanye; Anda dapat membuat konten di jendela kampanye serta melacak postingan yang dijadwalkan, telah dipublikasikan, masih dalam draf, dan sedang dalam proses persetujuan

Memiliki paket harga yang khusus ditujukan untuk agensi

Keterbatasan

Tidak ada label dan tag untuk postingan, yang sebenarnya sangat penting dalam inisiatif media sosial berskala besar

Tidak memungkinkan kolaborasi dengan tim eksternal

Infrastruktur persetujuan Hootsuite agak terbatas dalam arti bahwa selain alur kerja persetujuan 1 banding 1, pengguna tidak dapat mengatur persetujuan berdasarkan tingkatan

Harga

Paket gratis

Essentials: $6 per saluran/bulan

Team: $12 per saluran/bulan

Agen: $120 untuk 10 saluran/bulan

Peringkat dan ulasan pelanggan

G2: 4,3 dari 5 (971 ulasan)

Capterra: 4,5 dari 5 (1.390 ulasan)

7. Sendible

Pilihan terbaik untuk agensi kecil hingga menengah

Selanjutnya dalam daftar ini adalah Sendible, alat yang kuat yang dirancang untuk membantu agensi mengelola akun media sosial mereka. Sendible menawarkan beragam fitur yang cukup lengkap, termasuk kalender konten, pesan otomatis, dan kemampuan pelaporan. Selain itu, Sendible memungkinkan pengguna untuk berkolaborasi dengan klien dan anggota tim dalam proyek secara real-time.

Sendible memiliki beberapa fitur yang membedakannya dari alat serupa, seperti pemantauan DM dan dasbor klien. Fitur yang terakhir ini sangat efektif dalam menyederhanakan pengelolaan hubungan tim-klien. Fitur lain yang juga patut disebutkan adalah editor gambar bawaan dan saran topik.

Fitur terbaik

Pengguna dapat menyinkronkan dan mengedit postingan di berbagai platform media sosial sekaligus, alih-alih mengedit setiap postingan satu per satu

Kalender media sosial yang intuitif dan sangat mudah digunakan

Pemantauan DM

Client Connect memungkinkan klien untuk menghubungkan akun media sosial mereka ke Dasbor Klien tanpa perlu membagikan kredensial login mereka

Alur kerja persetujuan khusus untuk klien dan tim media sosial

Keterbatasan

Pengalaman seluler dapat ditingkatkan

Harga

Creator: $29 per bulan

Traction: $89 per bulan

Harga: $199 per bulan

Peringkat dan ulasan pelanggan

G2: 4,5 dari 5 (832 ulasan)

Capterra: 4,5 dari 5 (116 ulasan)

8. Later

Pilihan terbaik untuk agensi media sosial dan pemasaran konten

Later adalah pilihan yang sangat baik bagi agensi mana pun yang ingin meningkatkan manajemen media sosialnya ke level berikutnya. Sistem penjadwalan yang intuitif memungkinkan pengguna merencanakan dan memposting konten di berbagai kanal dalam satu tempat, sehingga menghemat waktu dan tenaga. Later juga menawarkan fitur analitik yang kuat dan alat SEO.

Selain itu, perpustakaan media visual Later memudahkan penyimpanan dan pengorganisasian konten visual, sehingga pengguna dapat dengan cepat menemukan foto atau video yang sempurna untuk postingan berikutnya. Dengan fitur-fitur canggih seperti ini, tidak heran jika Later telah menjadi salah satu alat manajemen media sosial agensi yang paling populer.

Fitur terbaik

Integrasi dengan WordPress

Kemudahan penggunaan dan antarmuka yang bersih

Perpustakaan media yang lengkap yang memudahkan pengelolaan aset untuk tim dan pengelolaan klien

Mendukung tautan di bio

Keterbatasan

Tidak ada integrasi Google Profile (sebelumnya Google My Business)

Harga yang agak kaku. Misalnya, paket Starter dan Growth membatasi jumlah posting menjadi 30 dan 150 per platform media sosial, masing-masing.

Paket pemula membatasi data analitik hingga tiga bulan data

Harga

Paket Pemula: $18 per bulan

Pertumbuhan: $40 per bulan

Tingkat Lanjut: $80 per bulan

Peringkat dan ulasan pelanggan

G2: 4,6 dari 5 (289 ulasan)

Capterra: 4,4 dari 5 (358 ulasan)

9. Planoly

Pilihan terbaik untuk agensi menengah hingga besar

Planoly adalah pilihan lain yang sangat baik bagi agensi yang ingin mengoptimalkan alur kerja media sosial mereka. Platform penjadwalan populer ini kompatibel dengan Instagram, Pinterest, Twitter, Facebook, dan platform besar lainnya.

Planoly menyediakan antarmuka visual yang sederhana yang membantu Anda berkolaborasi, merencanakan kampanye, melacak metrik kinerja, dan menganalisis hasil. Planoly juga memudahkan Anda membuat visual yang menawan dengan menawarkan lebih dari tujuh juta foto stok, grafik, dan font bermerek.

Fitur terbaik

Mendukung tautan di bio

Perencana video TikTok yang andal dan terintegrasi dalam aplikasi

Mendukung posting silang antar platform (misalnya, video TikTok ke YouTube Shorts)

Keterbatasan

Masa uji coba gratis hanya berlangsung selama tujuh hari

Agensi kecil mungkin merasa Planoly sulit dijangkau karena Paket Starter membatasi jumlah unggahan bulanan

Harga

Paket Pemula: $13 per bulan

Pertumbuhan: $23 per bulan

Profesional: $43 per bulan

Peringkat dan ulasan pelanggan

G2: 4,3 dari 5 (64 ulasan)

Capterra: 4,5 dari 5 (46 ulasan)

10. Loomly

Terbaik untuk analisis dan kolaborasi

Entri terakhir dalam daftar kami tentang alat media sosial terbaik untuk agensi adalah Loomly.

Loomly menawarkan antarmuka pengguna yang intuitif sehingga penjadwalan dan penerbitan postingan menjadi mudah, serta memungkinkan pengguna untuk melihat pratinjau postingan di semua saluran mereka dan mengatur proses persetujuan otomatis dengan peran dan izin yang dapat disesuaikan.

Fitur terakhir ini memberikan tim agensi kendali yang lebih besar atas konten klien mereka sekaligus memastikan konsistensi merek. Dengan menggunakan Loomly, agensi juga dapat menganalisis kinerja konten mereka melalui laporan terperinci mengenai keterlibatan, jangkauan, dan metrik lainnya. Semua ini menjadikan Loomly pilihan ideal bagi agensi yang ingin meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan media sosial.

Fitur terbaik

Mendukung integrasi Snapchat

Alur kerja tim yang dapat disesuaikan untuk menyetujui dan mempublikasikan konten media sosial

Ide postingan yang disarankan dan umpan RSS untuk menginspirasi tim Anda

Keterbatasan

Tanpa ruang kerja atau folder

Publikasi postingan Instagram dan Facebook secara manual

Masalah antarmuka pengguna (UI) dengan filter

Harga

Harga dasar: $35 per bulan

Standar: $7 per bulan

Tingkat Lanjut: $172 per bulan

Premium: $359 per bulan

Perusahaan: Hubungi kami untuk informasi harga

Peringkat dan ulasan pelanggan

G2: 4,6 dari 5 (1.307 ulasan)

Capterra: 4,7 dari 5 (476 ulasan)

Alat manajemen media sosial terbaik untuk agensi bergantung pada kebutuhan dan ukuran masing-masing. Agensi yang lebih besar mungkin memerlukan solusi yang lebih canggih dengan kemampuan otomatisasi dan analitik yang lebih mendalam.

Sebaliknya, agensi yang lebih kecil mungkin cukup menggunakan solusi yang lebih sederhana yang menawarkan fitur-fitur yang cukup untuk melakukan hal-hal dasar. Apa pun kebutuhan Anda, pasti ada platform penjadwalan media sosial yang dapat memenuhinya—Anda hanya perlu memilih yang memberikan fitur dan fleksibilitas untuk mendukung kebutuhan Anda yang terus berkembang serta bisnis yang semakin besar!

Penulis Tamu:

Marco Giuliani adalah seorang pemasar konten di Planable dan seorang YouTuber pemula. Keahliannya meliputi penulisan konten, penulisan naskah media sosial, dan novel grafis neo-noir.