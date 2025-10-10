8 Agen AI Terbaik untuk Desainer dalam Mengotomatisasi Proses Kreatif

Seiring dengan meningkatnya permintaan akan konten visual di berbagai industri, baik dari perusahaan maupun konsumen, kebutuhan akan desainer berbakat belum pernah sebesar ini.

Namun, hampir 40% perusahaan di industri desain kesulitan untuk secara konsisten menghasilkan desain yang menarik secara visual.

Dan dengan begitu banyak tugas yang harus ditangani oleh seorang desainer, masuk akal untuk beralih ke kecerdasan buatan untuk mengotomatisasi beberapa hal, menciptakan kemungkinan baru.

Beruntungnya, para desainer telah membuat kemajuan signifikan dengan agen AI. Mereka kini dapat mengambil alih beberapa tugas yang lebih repetitif, membantu tim bekerja lebih cepat tanpa kehilangan sentuhan desainer manusia.

Alat Terbaik untuk Fitur utama Harga* ClickUp Perencanaan dan otomatisasi tugas kreatif Agen AI dalam tugas/dokumen/chat, ClickUp Brain, Whiteboards, integrasi Figma, dan pembaruan real-time Gratis; Paket berbayar tersedia Canva AI Pembuatan gambar AI yang cepat dan berorientasi visual Magic Media, Text to Image, Text to Graphic, preset gaya, integrasi Runway Gratis, Berbayar mulai dari: $15/bulan per pengguna Khroma Pembuatan palet warna AI yang disesuaikan Latih preferensi warna, generator palet berbasis browser, dan skor aksesibilitas Gratis Galileo AI Membuat tata letak antarmuka pengguna (UI) dari prompt teks Desain antarmuka berbasis prompt, branding visual, templat yang didukung oleh Gemini Harga khusus Uizard Pembuatan wireframe dan mockup cepat dengan perintah AI Masukan teks/screenshot, pembangkitan UI otomatis, tema responsif, kolaborasi real-time Gratis, Berbayar mulai dari $19/bulan per pengguna Runway Cerita video dan efek yang didukung AI Konversi teks ke video, kuas animasi, narasi suara, dan efek AI dalam satu platform Gratis, Berbayar mulai dari $15/bulan per pengguna Adobe Firefly Tim kreatif dalam ekosistem Adobe Prompt teks/gambar, moodboarding, terjemahan, Scene to Image Gratis, Berbayar mulai dari $9,99/bulan per pengguna Figma AI Kolaborasi desain real-time dengan AI terintegrasi Auto-layout, antarmuka pengguna yang dapat diedit, penghapusan latar belakang, pencarian aset visual Gratis, Berbayar mulai dari $20/bulan per pengguna

Apa itu Agen AI untuk Desainer?

Bayangkan ini: Anda sedang mengerjakan layar aplikasi baru. Saat Anda menyesuaikan palet warna, asisten AI menyarankan tiga alternatif berdasarkan tren pasar terkini. Ia memperbaiki alur pengguna, menandai ketidakkonsistenan dalam tata letak Anda, dan bahkan menarik grafik vektor yang sesuai dengan gaya merek Anda.

Itulah janji dari alat agen AI untuk desainer. Agen-agen khusus ini—sering didukung oleh machine learning—dapat menjalankan tugas, beradaptasi dengan masukan pengguna, dan mendukung seluruh proses desain dengan kesadaran konteks untuk membantu tim desain bekerja lebih efisien.

Berikut ini ringkasan beberapa fungsinya:

✅ Mengotomatisasi tugas-tugas berulang seperti mengubah ukuran aset, memberi label pada file, atau mengganti nama lapisan

✅ Menghasilkan berbagai ide desain, mengeksplorasi variasi, dan menemukan solusi inovatif yang mungkin tidak Anda pertimbangkan

✅ Memungkinkan kolaborasi real-time, memudahkan tim desain berbagi pekerjaan dan mengumpulkan umpan balik

✅ Menganalisis data pengguna dan mengakses basis data untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih terinformasi selama proses kreatif

✅ Terintegrasi dengan alat desain seperti Figma untuk meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan

Apa yang Harus Anda Cari dalam Agen AI untuk Desainer?

Agen AI yang tepat untuk desainer harus melampaui fungsi dasar seperti otomatisasi alur kerja AI dan harus dapat meningkatkan efisiensi bisnis dengan memenuhi beberapa persyaratan kunci:

Sediakan antarmuka pengguna yang ramah dan intuitif, baik itu alat AI berbasis obrolan untuk pemula , dilengkapi dengan suara, atau terintegrasi dalam alat desain yang sudah ada

Beradaptasi dengan berbagai lingkungan desain, mulai dari proyek UI/UX hingga grafis vektor atau bahkan materi pemasaran

Menunjukkan penalaran nyata dan pengambilan keputusan dengan menganalisis masukan pengguna, mengambil data dari sumber data, dan merekomendasikan langkah selanjutnya

Sesuaikan dengan kebutuhan Anda, baik Anda seorang desainer solo maupun bagian dari tim desain besar yang bekerja di berbagai platform

Pastikan pertimbangan etika tetap terjaga. Cari agen yang mengelola privasi dan menawarkan opsi desain inklusif

👀 Fakta Menarik: Dalam demo oleh xAI dan OpenAI, agen otonom menjadwalkan acara kalender dengan "berkomunikasi" satu sama lain, tanpa melibatkan manusia. Selamat datang di koordinasi tanpa kotak masuk.

Agen AI Terbaik untuk Desainer

Berikut adalah daftar agen AI untuk desainer yang patut Anda perhatikan. Setiap agen ini fokus pada kegunaan di dunia nyata sambil tetap memberikan performa, kecepatan, dan fleksibilitas yang optimal.

1. ClickUp (Terbaik untuk perencanaan tugas kreatif dan otomatisasi)

Berikan tim desain struktur yang mereka butuhkan tanpa mengganggu kreativitas manusia dengan agen AI ClickUp

Tim desain saat ini membutuhkan lebih sedikit alat yang terpisah dan lebih banyak sistem yang terintegrasi. ClickUp memudahkan hal ini dengan menggabungkan konsolidasi internal dengan integrasi.

Inilah yang membedakan ClickUp: Ia memungkinkan desainer menyinkronkan pekerjaan di berbagai aplikasi tanpa perlu beralih tab. Hal ini memungkinkan agen AI mengakses semua sumber data Anda, memberikan keunggulan kompetitif dengan mempercepat alur kerja.

Buat draf konten, ringkas diskusi, generate gambar, dan lebih banyak lagi dengan ClickUp Brain

ClickUp Brain dapat membantu Anda brainstorming dan membuat konten, menghasilkan mock-up, serta mengidentifikasi konteks kerja kritis yang Anda butuhkan

ClickUp Brain berfungsi sebagai agen AI/asisten yang dirancang khusus untuk meningkatkan efisiensi alur kerja desainer dengan mengotomatisasi, menghasilkan, dan mengorganisir pekerjaan kreatif di dalam platform ClickUp.

Desainer dapat memanfaatkan generasi gambar AI Brain untuk secara instan menciptakan seni konsep, mockup, atau referensi visual dari prompt teks sederhana menggunakan berbagai model AI, seperti Gemini dan Claude. Hal ini sangat berguna untuk prototipe cepat, papan suasana, atau presentasi klien.

Gambar yang dihasilkan oleh AI ini dapat langsung dilampirkan ke tugas atau Dokumen, memudahkan untuk mengulang, berbagi, dan mengintegrasikan aset visual ke dalam proyek yang sedang berjalan tanpa perlu berganti alat.

ClickUp Brain melampaui pembuatan gambar dengan mengotomatisasi operasi desain rutin dan meningkatkan kolaborasi. Ia dapat memecah brief desain yang kompleks menjadi subtugas yang dapat dieksekusi, merangkum umpan balik klien, dan menampilkan pembaruan proyek yang jelas dari ruang kerja Anda. Selain itu, desainer dapat menggunakan Brain untuk menyempurnakan konten tertulis, menerjemahkan komunikasi untuk tim global, dan memicu pengingat atau perubahan status berdasarkan aturan alur kerja.

Deploy agen untuk menangani tugas sehari-hari Anda

Agen AI ClickUp terintegrasi langsung ke dalam ClickUp Tasks, ClickUp Docs, dan ClickUp Chat — tempat di mana desainer sudah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkomunikasi dengan tim mereka dan menyelesaikan tugas-tugas mereka.

Gunakan ClickUp AI Agents untuk mengotomatisasi tugas, menjawab pertanyaan, dan menyelesaikan lebih banyak pekerjaan

Agen-agen ini, yang bekerja secara paralel dengan ClickUp Automations, dapat menjalankan tugas-tugas seperti memperbarui status, menugaskan pemilik, merangkum diskusi, dan bahkan menghasilkan subtugas secara otomatis.

Ini adalah cara yang fleksibel untuk mengotomatisasi tugas dan mengintegrasikan AI ke dalam alur kerja desain harian Anda. Anda juga dapat menambahkan agen AI bersertifikat di ClickUp yang dirancang khusus untuk meninjau konten sesuai dengan kepatuhan merek atau pemeriksaan kualitas.

Brainstorm secara langsung dengan tim Anda menggunakan ClickUp Whiteboards

Jembatani kesenjangan antara proses kreatif dan pelaksanaan dengan ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards memungkinkan tim desain untuk brainstorming, menggambar ide inovatif, dan merancang alur pengguna dengan sentuhan unik: setiap catatan tempel atau diagram dapat diubah menjadi tugas secara instan. Hal ini mengubah pemikiran kreatif menjadi tindakan, menjaga momentum di seluruh proyek.

Integrasi yang kuat dan fitur pencarian untuk menghubungkan data

Menggabungkan alat desain seperti Figma atau Adobe XD dengan ClickUp memungkinkan sinkronisasi real-time tugas dan pembaruan desain melalui ClickUp’s Enterprise Search + ClickUp Integrations.

Pemimpin kreatif dapat menugaskan subtugas berdasarkan pembaruan file, sementara pemasar melacak kesiapan aset di dalam ruang kerja yang sama. Ini adalah jembatan sejati antara alur kerja kreatif dan manajemen proyek desain yang terstruktur.

ClickUp Enterprise Search membantu Anda mengumpulkan semua konteks pekerjaan di satu tempat

Terakhir, ClickUp untuk tim desain berarti Anda dapat mengatur pekerjaan secara real-time. Platform kolaboratif ini menyederhanakan seluruh proses desain, mulai dari ideasi hingga persetujuan akhir, dengan mengonsolidasikan tugas, umpan balik, dan aset di satu tempat. Desainer dapat menggunakan fitur seperti Proofing untuk menambahkan, menugaskan, dan menyelesaikan komentar langsung pada gambar, video, dan PDF, sehingga memudahkan pengumpulan umpan balik dan iterasi pada pekerjaan kreatif tanpa perlu meninggalkan ClickUp.

Fitur terbaik ClickUp

Integrasikan Figma, Adobe XD, dan alat lainnya ke dalam perangkat lunak kolaborasi desain terpusat

Gunakan AI untuk mengotomatisasi tugas-tugas seperti pembaruan status, subtugas, dan ringkasan komentar dengan ClickUp Brain

Buat draf brief kreatif, email, dan ringkasan menggunakan alat penulisan yang didukung AI yang terintegrasi

Ubah sketsa papan tulis menjadi tugas secara instan , menghubungkan ideasi dengan eksekusi

Otomatiskan tugas dari desain yang dihasilkan AI, yang terintegrasi ke dalam alur kerja desain grafis yang sedang berjalan

Obrolan terintegrasi untuk mendiskusikan ide dan berkolaborasi dalam panggilan secara langsung di dalam platform

Akses berbagai model AI, lakukan pencarian web mendalam, dan lebih banyak lagi melalui ClickUp Brain

Batasan ClickUp

Kurva pembelajaran dapat cukup curam bagi tim yang baru menggunakan sistem all-in-one

Beberapa fitur AI canggih memerlukan add-on berbayar

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang ClickUp

Pengguna G2 ini berbagi:

Saya menggunakan ClickUp setiap hari. Selain itu, otomatisasi dan alat AI menghemat banyak waktu saya untuk tugas-tugas berulang. Mengatur ruang proyek, tugas, dan otomatisasi ternyata sangat lancar.

Saya menggunakan ClickUp setiap hari. Selain itu, otomatisasi dan alat AI menghemat banyak waktu saya untuk tugas-tugas berulang. Mengatur ruang proyek, tugas, dan otomatisasi ternyata sangat lancar.

2. Canva AI (Terbaik untuk pembangkitan gambar AI yang cepat dan berorientasi visual)

melalui Canva AI

Jika Anda kesulitan mengumpulkan aset dari perpustakaan stok atau mencari gaya ilustrasi yang tepat di berbagai platform, Anda tidak sendirian.

Bagi desainer yang membutuhkan visual kustom dengan cepat tetapi tidak ingin menghabiskan berjam-jam di Photoshop, AI Canva menawarkan solusi cepat. Anda dapat meminta AI ini untuk mendesain berdasarkan prompt, membuat gambar, kode, atau bahkan membuat klip video untuk Anda. AI ini juga dilengkapi dengan fitur suara ke teks untuk membantu Anda menjelaskan prompt Anda secara detail.

Dengan alat seperti Magic Media dan Text to Image, Canva memungkinkan Anda menghasilkan grafik, ikon, atau adegan lengkap berdasarkan prompt dan gaya visual yang Anda inginkan. Tanpa plugin, tanpa perlu beralih aplikasi—cukup ketik apa yang Anda butuhkan dan langsung masukkan ke dalam tata letak Anda.

Fitur terbaik AI Canva

Buat gambar AI secara instan menggunakan Magic Media’s Text to Image dengan gaya yang dapat disesuaikan

Gunakan Text to Graphic untuk membuat ikon, stiker, dan ilustrasi yang disesuaikan dengan merek Anda

Buat video pendek yang didukung AI menggunakan integrasi model Gen-2 dari Runway

Coba preset gaya seperti Watercolor, Neon, dan Retrowave untuk menyesuaikan arah visual Anda

Batasan AI Canva

Tidak ada prompt lanjutan; memerlukan masukan baru untuk perubahan

Output gambar secara default berbentuk persegi kecuali disesuaikan secara manual

Rencana gratis membatasi Anda hingga 50 gambar AI dan 5 video, yang habis dengan cepat

Harga Canva AI

Gratis

Pro : $15/bulan per pengguna

Tim : $10/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian AI Canva

G2 : 4.7/5 (4.500+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (lebih dari 50 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Canva AI

Pengguna G2 ini menyoroti:

Fitur AI ini bekerja seperti sihir. Menambahkan musik, menghasilkan konten berbasis AI, membuat musik sendiri menggunakan alat AI terintegrasi, dan banyak lagi, menjadikan alat ini sebagai mesin ajaib yang tak tergantikan.

Fitur AI ini bekerja seperti sihir. Menambahkan musik, menghasilkan konten berbasis AI, membuat musik sendiri menggunakan alat AI terintegrasi, dan banyak lagi, menjadikan alat ini sebagai mesin ajaib yang tak tergantikan.

3. Khroma (Terbaik untuk pembangkitan palet warna AI yang dipersonalisasi)

melalui Khroma

Saat Anda mendesain untuk sebuah merek, sebagian besar alat warna either membanjiri Anda dengan pilihan atau membatasi Anda pada selera orang lain.

Khroma mengubah hal itu dengan melatih AI-nya berdasarkan preferensi Anda, mempelajari apa yang Anda sukai (dan benci), dan menghasilkan palet warna yang benar-benar sesuai dengan gaya visual Anda.

Alih-alih memilih dari swatch acak, agen AI desain Khroma belajar dari ribuan palet yang dibuat oleh desainer dan menggabungkan pembelajaran tersebut dengan masukan warna Anda, membentuk basis pengetahuan internal. Tujuan akhir: Membantu Anda bergerak cepat sambil menyelesaikan tugas-tugas spesifik dan tetap menjaga kreativitas manusia sebagai prioritas utama.

Fitur terbaik Khroma

Latih algoritma yang dipersonalisasi berdasarkan warna yang Anda pilih untuk memblokir warna yang tidak diinginkan

Buat palet warna tak terbatas, gradien, dan contoh tipografi langsung di browser Anda

Saring dan cari palet berdasarkan hue, tint, value, kode hex, atau nilai RGB

Simpan favorit dengan metadata warna lengkap, termasuk skor aksesibilitas (WCAG)

Lihat palet dalam konteks desain yang berbeda, seperti teks, overlay gambar, dan mockup

Batasan Khroma

Tidak ada akses offline; hanya berbasis browser

Kemampuan terbatas untuk menyesuaikan palet yang dihasilkan secara manual

Tidak ada integrasi dengan alat desain seperti Figma atau Adobe

Harga Khroma

Gratis

Ulasan dan peringkat Khroma

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Jika Anda bosan menangani tugas-tugas berulang secara manual, berikut panduan singkat tentang cara ClickUp menggunakan AI untuk mengotomatisasi pekerjaan:

4. Galileo AI (Terbaik untuk menghasilkan tata letak antarmuka pengguna (UI) dari prompt teks)

melalui Galileo AI

Mockup tidak boleh memakan waktu berhari-hari. Misalnya, Anda sedang mendesain dashboard aplikasi kripto atau sistem pemesanan untuk musisi. Masing-masing memiliki alur, warna, dan kebutuhan tata letak yang berbeda. Namun, setiap kali, Anda harus membangun kembali kerangka UI dari awal.

Galileo AI mengubah hal itu. Anda cukup mengetikkan satu perintah—“halaman daftar produk untuk toko perlengkapan hiking dengan tema biru, bilah filter, dan kartu produk”—dan secara instan menghasilkan desain antarmuka yang dapat digunakan.

Sejak bergabung dengan Google, Galileo (sekarang Stitch) telah mengintegrasikan model Gemini untuk menghasilkan desain AI yang lebih kaya, membantu tim desain dengan cepat membangun antarmuka pengguna (UI) yang konsisten dan responsif untuk industri atau platform apa pun.

Fitur terbaik Galileo AI

Buat antarmuka pengguna yang ramah dengan hanya mendeskripsikan apa yang Anda inginkan

Terapkan branding visual yang konsisten dengan tema warna adaptif di seluruh komponen

Akses perpustakaan template yang beragam untuk industri seperti ritel, SaaS, atau kesehatan

Sesuaikan elemen antarmuka pengguna (UI) umum seperti bilah pencarian, filter, dan kartu produk

Pratinjau dan iterasi antarmuka dengan umpan balik dan penyesuaian secara real-time

Batasan Galileo AI

Membutuhkan waktu untuk menguasainya karena fiturnya yang sangat beragam

Template inti tidak sepenuhnya fleksibel untuk perubahan desain yang radikal

Penggunaan sumber daya yang tinggi dapat memperlambat kinerja pada perangkat dengan spesifikasi rendah

Harga Galileo AI

Harga khusus

Ulasan dan peringkat Galileo AI

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang Galileo AI

Seorang pengguna mengatakan :

Sangat menikmati Galileo AI sejauh ini. Kecepatan di mana ia menghasilkan mockup yang rapi sungguh luar biasa. Meskipun tidak sempurna, ia memberikan titik awal yang bagus yang menghemat berjam-jam kerja. Tidak sabar untuk melihat pembaruan lebih lanjut.

Sangat menikmati Galileo AI sejauh ini. Kecepatan di mana ia menghasilkan mockup yang rapi sungguh luar biasa. Meskipun tidak sempurna, ia memberikan titik awal yang bagus yang menghemat berjam-jam kerja. Tidak sabar untuk melihat pembaruan lebih lanjut.

5. Uizard (Terbaik untuk pembuatan wireframe dan mockup cepat dengan prompt AI)

melalui Uizard

Pernahkah Anda diminta oleh lima pemangku kepentingan untuk membuat mockup sebelum akhir hari?

Itulah skenario yang menjadi dasar pengembangan Uizard. Alih-alih menyeret kotak di Figma atau menggambar ulang wireframe yang sama untuk ketiga kalinya, cukup deskripsikan apa yang Anda butuhkan dalam teks biasa.

Alih-alih membangun setiap elemen secara manual, pengguna cukup menjelaskan kebutuhan mereka dalam teks biasa dan alami—misalnya, “Dashboard web untuk situs e-commerce yang menampilkan produk terlaris, grafik pendapatan, dan tabel pesanan terbaru.”

Mesin eksklusif Uizard memproses prompt ini dan secara instan menghasilkan prototipe antarmuka pengguna (UI) yang lengkap dan dapat diedit. Output ini lebih dari sekadar gambar statis; ia mencakup tata letak logis yang sesuai dengan pola desain yang telah ditetapkan, tema yang kohesif (warna dan font) yang telah diterapkan sebelumnya, serta komponen modular yang sepenuhnya terstruktur dan siap untuk dimodifikasi secara langsung.

Fitur terbaik Uizard

Buat mockup antarmuka pengguna (UI) yang dapat diedit dari teks biasa, tangkapan layar, atau sketsa tangan

Buat tema desain responsif yang disesuaikan dengan merek Anda secara instan

Gunakan AI untuk menyarankan teks, membuat aset gambar, dan memetakan perhatian pengguna

Beralih antara tampilan wireframe dan mockup untuk menyesuaikan tingkat detail desain

Bekerja sama dengan tim secara real-time dan bagikan tautan publik secara instan

Batasan Uizard

Autodesigner memerlukan langganan berbayar, dengan akses AI yang terbatas pada tingkat gratis

Beberapa tata letak yang dihasilkan terasa terlalu sederhana atau generik

Kurang memiliki kontrol sistem desain yang mendalam dan alat bantu aksesibilitas

Harga Uizard

Gratis

Pro : $19/bulan

Bisnis : $39/bulan

Enterprise: Harga khusus

Uizard ulasan dan penilaian

G2 : 4.5/5.0 (40+ ulasan)

Capterra: 4.6/5.0 (190+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Uizard

Catatan pengguna Capterra ini:

Berkat Uizard, saya tidak perlu lagi hanya membayangkan ide di kepala, tetapi bisa dengan cepat menggambarnya. Hal ini membuat proses pembuatan desain menjadi jauh lebih cepat.

Berkat Uizard, saya tidak perlu lagi hanya membayangkan ide di kepala, tetapi bisa dengan cepat menggambarnya. Hal ini membuat proses pembuatan desain menjadi jauh lebih cepat.

6. Runway (Pilihan terbaik untuk narasi video bertenaga AI dan efek khusus)

melalui Runway

Desainer diharapkan dapat melakukan segala hal saat ini, mulai dari merancang visual, mengedit video, membersihkan audio, hingga terkadang bahkan membuat skrip animasi.

Namun, berganti-ganti alat untuk setiap tugas mengganggu alur kerja dan menghabiskan waktu. Saat kreativitas Anda sedang mengalir, hal terakhir yang Anda inginkan adalah menghabiskan berjam-jam berpindah-pindah antara perangkat lunak hanya untuk menganimasi klip 10 detik atau menghapus latar belakang.

Itulah mengapa Runway menonjol. Perangkat lunak otomatisasi tugas ini menggabungkan pembuatan video berbasis AI, pengeditan, pembangkitan audio, dan efek visual dalam satu ruang terpadu. Anda dapat menggambar ide dalam teks dan langsung melihatnya diubah menjadi video dinamis.

Perlu menyesuaikan bingkai? Menukar elemen? Menambahkan narasi suara? Runway menangani semua itu dalam satu tempat.

Fitur terbaik Runway

Buat video sinematik dari prompt teks, gambar, atau input video

Tambahkan suara sinkronisasi bibir dan audio kustom dengan teknologi text-to-speech

Ubah gambar statis menjadi klip animasi menggunakan kuas gerak

Edit, ganti, dan gabungkan visual menggunakan alat yang didukung AI

Buat tekstur 3D dan aset untuk game atau animasi

Batasan Runway

Tidak ada akses offline; memerlukan koneksi internet yang stabil

Kualitas generasi gambar masih tertinggal dibandingkan pesaing teratas

Paket berlangganan yang lebih tinggi mungkin diperlukan untuk proyek video berdurasi panjang atau beresolusi tinggi

Harga Runway

Gratis

Standar : $15/bulan per pengguna

Pro : $35/bulan per pengguna

Unlimited : $95/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Runway

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang Runway

Pengguna G2 ini berbagi:

RunwayML adalah salah satu alat AI terbaik yang ada, sangat mudah digunakan. Saya sangat menyukai alat gambar/teks-ke-video-nya yang bekerja seperti tongkat sihir, sangat mudah diimplementasikan dalam alur kerja pengeditan video saya

RunwayML adalah salah satu alat AI terbaik yang ada, sangat mudah digunakan. Saya sangat menyukai alat gambar/teks-ke-video-nya yang bekerja seperti tongkat sihir, sangat mudah diimplementasikan dalam alur kerja pengeditan video saya

👀 Fakta Menarik: Para peneliti di DeepMind mengembangkan agen AI yang memainkan game seperti StarCraft II dan menemukan celah dalam game yang belum pernah ditemukan oleh pemain manusia.

7. Adobe Firefly (Pilihan terbaik untuk tim kreatif dalam ekosistem Adobe)

melalui Adobe Firefly

Jika Anda sudah menggunakan alat seperti Photoshop, Illustrator, atau Express, Adobe Firefly dapat terintegrasi tanpa mengganggu alur kerja Anda. Ia membantu Anda membuat mockup visual, merancang storyboard kampanye, atau melokalkan konten langsung di dalam aplikasi yang Anda gunakan setiap hari.

Apakah Anda perlu menghasilkan beberapa visual untuk presentasi atau menerjemahkan video sambil mempertahankan nada aslinya? Firefly menangani hal itu dengan antarmuka yang bersih dan hasil yang andal.

Selain itu, sistem ini dirancang dengan mempertimbangkan produksi—menggunakan sistem AI yang mendukung berbagai format sambil menjaga aset gambar tetap aman secara komersial.

Fitur terbaik Adobe Firefly

Generate gambar berkualitas tinggi, vektor, dan video pendek dari teks atau prompt gambar

Sesuaikan gaya atau struktur menggunakan gambar referensi, dan pilih rasio aspek kustom

Gunakan Firefly Boards untuk moodboarding yang didukung AI dan kolaborasi ide tim

Terjemahkan video ke lebih dari 20 bahasa sambil mempertahankan nada dan sinkronisasi bibir

Buat efek video, ilustrasi spasial, dan visual kemasan dengan Scene to Image dan Text to Video

Batasan Adobe Firefly

Membatasi durasi video yang dihasilkan menjadi 5 detik, bahkan pada paket berbayar

Tidak ada kotak prompt negatif atau pengeditan prompt lanjutan untuk menyempurnakan hasil

Pembangkitan teks dalam gambar seringkali tidak dapat diandalkan atau terdistorsi

Harga Adobe Firefly

Gratis

Firefly Standard : $9,99/bulan per pengguna

Firefly Pro : $29,99/bulan per pengguna

Firefly Premium: $199,99/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Adobe Firefly

G2 : 4.57/5.0 (5+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang Adobe Firefly

Pengguna G2 ini menambahkan:

Adobe Firefly sangat intuitif, terutama jika Anda sudah familiar dengan ekosistem Adobe. Saya menemukan bahwa alat ini sangat membantu untuk menghasilkan ide dengan cepat dan membuat konten media sosial berkualitas tinggi tanpa memerlukan keterampilan desain yang mendalam.

Adobe Firefly sangat intuitif, terutama jika Anda sudah familiar dengan ekosistem Adobe. Saya menemukan bahwa alat ini sangat membantu untuk menghasilkan ide dengan cepat dan membuat konten media sosial berkualitas tinggi tanpa memerlukan keterampilan desain yang mendalam.

8. Figma AI (Terbaik untuk kolaborasi desain real-time dengan AI bawaan)

melalui Figma

Deadline tidak menunggu nama lapisan yang rapi, aset yang hilang, atau mockup statis. Figma AI membantu Anda melewati langkah-langkah berulang, seperti mengganti nama lapisan atau menghapus latar belakang gambar, sehingga Anda dapat fokus pada pemecahan masalah produk yang nyata dan meningkatkan pengalaman pengguna.

Desainer dapat mengubah antarmuka pengguna statis menjadi prototipe interaktif dengan satu klik, menghasilkan konten placeholder yang realistis, atau menggunakan pencarian visual untuk menemukan komponen yang sudah ada di seluruh ruang kerja.

Lebih baik lagi, fitur seperti saran tata letak otomatis dan layar yang dihasilkan AI yang dapat diedit dapat mempercepat waktu dari tahap ideasi hingga iterasi.

Fitur terbaik Figma AI

Buat mockup antarmuka pengguna (UI) yang dapat diedit dari prompt teks menggunakan sistem desain bawaan

Ubah desain statis menjadi prototipe interaktif dengan satu klik

Otomatisasi penamaan lapisan dan mengganti teks placeholder dengan konten yang ditulis oleh AI

Hapus latar belakang gambar secara instan dan terjemahkan teks dalam file desain

Gunakan pencarian visual untuk menemukan aset berdasarkan gambar atau tangkapan layar yang diunggah

Batasan AI Figma

Beberapa fitur (seperti antarmuka pengguna yang dihasilkan AI) masih dalam tahap beta dan belum tersedia secara luas

Tidak ada kontrol lanjutan untuk menyempurnakan desain yang dihasilkan setelah draf pertama

Keterandalan fitur dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas prompt atau kasus penggunaan

Harga Figma AI

Gratis

Profesional : $20/bulan per pengguna

Organisasi : $55/bulan per pengguna

Enterprise: $90/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian AI Figma

G2 : 4.7/5.0 (1.200+ ulasan)

Capterra: 4.7/5.0 (810+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Figma AI

Pengguna Capterra ini menonjol:

Ide di balik Figma sangat brilian. Aplikasi ini dirancang untuk membantu tim konten dan desain bekerja sama dalam mengembangkan aplikasi, alih-alih kedua tim tersebut terpisah selama proses pengembangan.

Ide di balik Figma sangat brilian. Aplikasi ini dirancang untuk membantu tim konten dan desain bekerja sama dalam mengembangkan aplikasi, alih-alih kedua tim tersebut terpisah selama proses pengembangan.

👀 Fakta Menarik: Amazon sedang menguji coba agen AI yang dipersonalisasi yang bertindak sebagai asisten belanja, merekomendasikan produk, membandingkan harga, dan menyelesaikan pembelian berdasarkan perilaku dan niat Anda.

