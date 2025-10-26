Alternatif Terbaik Mistral AI untuk Model Bahasa Lanjutan

Mistral AI telah menjadi salah satu startup teknologi paling dibicarakan di Prancis dan sering dianggap sebagai jawaban Eropa terhadap OpenAI. Meskipun Mistral AI berhasil mewujudkan motto-nya,” AI terdepan di tangan semua orang,” banyak pengguna mengatakan bahwa responsnya tidak selalu akurat atau faktual.

Hal itu tidak mengurangi sejauh mana teknologi AI telah membantu orang di tempat kerja di berbagai industri. Sebuah studi terbaru McKinsey menunjukkan bahwa karyawan jauh lebih terbuka untuk menggunakan AI daripada yang mungkin dipikirkan oleh para pemimpin mereka.

Itulah mengapa penting untuk memiliki akses ke asisten AI cerdas dan multibahasa yang memahami berbagai cara kerja.

Dalam artikel ini, kita akan membahas beberapa alternatif terbaik untuk Mistral AI yang dapat membantu dalam penulisan, analisis informasi, dan mempermudah tugas-tugas sehari-hari.

🤔 Tahukah Anda? Menurut penelitian Accenture, lebih dari 40% aktivitas kerja di Amerika Serikat dapat ditingkatkan, diotomatisasi, atau diubah dengan GenAI. Perubahan ini diperkirakan akan berdampak terbesar pada sektor hukum, perbankan, asuransi, dan pasar modal—disusul oleh ritel, perjalanan, kesehatan, dan energi.

Alternatif Terbaik Mistral AI dalam Sekilas

Berikut ini perbandingan singkat antara opsi alternatif Mistral AI terbaik yang tersedia, untuk membantu Anda memilih yang paling sesuai berdasarkan beberapa fitur kunci, kecepatan pemrosesan, kemampuan multimodal, harga, dan ulasan pengguna.

Alat Terbaik untuk Fitur utama Harga* Peringkat ClickUp Mengintegrasikan AI dengan manajemen proyek, dokumen, dan alur kerja ClickUp Brain untuk penulisan dan ringkasan, otomatisasi, Talk to Text yang didukung AI, dan Agen AI Rencana gratis; penyesuaian untuk perusahaan G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5 OpenAI GPT-4 Respons AI yang akurat dan serbaguna Mampu menangani penalaran kompleks dan pemecahan masalah, analisis data canggih, GPT-4o untuk pemrosesan real-time, kemampuan multibahasa, dan GPT yang dapat disesuaikan Paket berbayar mulai dari $20 per bulan per pengguna G2: 4,7/5 Capterra: 4,5/5 Claude AI Percakapan alami yang mirip manusia Pemrosesan konteks, dukungan multibahasa, analisis data canggih, berbagai model (Haiku, Sonnet, Opus), fitur kolaborasi Paket berbayar mulai dari $20 per bulan per pengguna G2: 4.4/5 Capterra: 4.6/5 Google DeepMind Gemini AI multimodal dan penalaran mendalam Pemahaman teks, gambar, audio, dan video, Mode Deep Think, dukungan multibahasa, integrasi dengan Google Workspace, asisten kustom (Gems) Gratis G2: 4.4/5 Llama (Meta AI) Pengembangan AI yang skalabel dan terbuka Kemampuan multimodal, opsi penyesuaian model, jendela konteks besar, dan skalabilitas yang efisien secara biaya Gratis G2: 4.3/5 Cohere Solusi AI tingkat perusahaan, privat Model generatif multibahasa, pencarian dan peringkat semantik, implementasi aman, ruang kerja AI untuk perusahaan Penawaran harga khusus G2: 4.5/5 Capterra: 4.5/5 Hugging Face Proyek kolaborasi AI dan NLP sumber terbuka lebih dari 1 juta model open-source, transformer yang telah dilatih sebelumnya untuk NLP dan pengenalan gambar, ruang kolaboratif, integrasi perpustakaan ML, dan alat-alat untuk perusahaan Paket berbayar mulai dari $9 per bulan per pengguna Microsoft Azure AI Solusi AI yang skalabel dan siap untuk perusahaan Akses ke model OpenAI GPT, Azure AI Foundry, kepatuhan dan keamanan bawaan, pencarian dan pengambilan data canggih, serta alat pemantauan Penawaran harga khusus G2: 4.4/5 Capterra: 4.6/5 Perplexity AI Penelitian real-time dan pencarian AI multi-model Pencarian web langsung dengan kutipan, dukungan GPT-4, Claude, Grok, unggahan PDF dan CSV, serta ruang kolaboratif Rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $20/bulan per pengguna G2: 4.7/5 Capterra: 4.7/5 AI21 Labs Jurassic-2 Pembuatan konten panjang dan faktual Menghasilkan konten yang koheren, multibahasa, dan faktual, kemampuan mengikuti instruksi tanpa pelatihan (zero-shot), API untuk ringkasan dan koreksi tata bahasa, latensi Penawaran harga khusus

Mengapa Memilih Alternatif Mistral AI?

Alat seperti Mistral AI dapat menangani penulisan atau penalaran dengan baik, tetapi mereka berada di luar proyek dan dokumen Anda. Itu berarti Anda harus terus-menerus menyalin, berpindah antar tab, dan menjelaskan konteks yang sama berulang kali.

Hasilnya? Data yang terfragmentasi, proyek yang lambat, dan tim yang merasa selalu tertinggal satu langkah.

Karena ukurannya yang lebih kecil, Mistral 7B terkadang kurang mendalam dalam penalaran kompleks atau percakapan yang halus, terutama jika dibandingkan dengan model yang lebih besar.

Karena ukurannya yang lebih kecil, Mistral 7B terkadang kurang mendalam dalam penalaran kompleks atau percakapan yang halus, terutama jika dibandingkan dengan model yang lebih besar.

Pandangan jujur dari seorang pengguna Mistral AI ini mencerminkan tantangan yang dialami banyak orang lain. Sayangnya, itu bukan satu-satunya masalah.

Platform AI ini juga menghadapi masalah-masalah umum berikut:

Mengalami kesulitan dalam penalaran kompleks dan percakapan yang rumit, terutama saat menangani pemecahan masalah tingkat lanjut atau logika bertahap

Cenderung menghasilkan respons yang bertele-tele atau generik, kurang kreatif dibandingkan model bahasa lainnya

Ketepatan yang lebih rendah dalam tugas pemrograman dan jawaban teknis, sehingga memerlukan prompt yang lebih rinci untuk mendapatkan hasil yang dapat digunakan

Kinerja multibahasa yang terbatas, dengan pengguna mencatat hasil yang lebih lemah dalam bahasa seperti Ukraina

Kesenjangan ini menjelaskan mengapa banyak tim kini mencari alternatif untuk Mistral AI yang menawarkan kedalaman, ketepatan, dan kemampuan multibahasa yang lebih kuat dalam alur kerja AI mereka.

Alternatif Terbaik Mistral AI yang Dapat Digunakan

Tujuan utamanya bukan hanya untuk beralih dari Mistral. Ini tentang menggunakan AI untuk produktivitas dengan cara yang lebih sesuai dengan cara Anda bekerja setiap hari. Mungkin Anda membutuhkan jawaban yang lebih jelas, dukungan bahasa yang lebih kuat, atau asisten yang terasa lebih intuitif saat menangani proyek Anda.

Di bawah ini, kami telah meninjau beberapa alternatif terbaik Mistral AI yang sedang digunakan oleh orang-orang seperti Anda.

1. ClickUp (Terbaik untuk mengintegrasikan AI langsung ke dalam manajemen proyek, dokumen, dan alur kerja)

Ubah pengetahuan yang tersebar menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti dalam hitungan detik menggunakan ClickUp Brain

Sebagian besar alat AI menjanjikan untuk mempermudah pekerjaan, tetapi inilah kenyataannya: mereka seringkali hanya menjadi aplikasi terpisah dalam tumpukan aplikasi yang sudah padat. Anda mungkin menggunakan satu alat untuk menghasilkan teks, alat lain untuk merangkum catatan rapat, dan platform terpisah untuk mengelola tugas. Jaringan konteks yang tersebar dan alat yang terisolasi ini adalah penyebaran pekerjaan, dan hal ini berdampak besar pada produktivitas dan potensi tim Anda.

ClickUp menawarkan pendekatan yang berbeda.

Alih-alih menambahkan AI ke alat mandiri lainnya, ClickUp Brain terintegrasi langsung ke dalam sistem yang sudah Anda gunakan untuk bekerja. Tugas, Dokumen, Obrolan, dan laporan Anda tetap terhubung—dan AI sudah memahami konteks setiap proyek.

Mari kita lihat bagaimana cara kerjanya.

Aktifkan AI untuk bekerja di mana pun Anda bekerja menggunakan ClickUp Brain

Coba ClickUp Brain secara gratis Ingin merangkum thread proyek secara instan? Manfaatkan ClickUp Brain

ClickUp Brain terintegrasi langsung ke dalam ClickUp, sehingga Anda tidak perlu berpindah antar alat untuk merancang ide atau menentukan langkah selanjutnya.

Dengan ClickUp Brain, Anda dapat membuka tugas dan secara instan merangkum komentar selama seminggu menjadi pembaruan yang rapi. Anda dapat menyusun ringkasan proyek, membersihkan pesan panjang, atau bahkan mengedit konten untuk menyesuaikan nada yang berbeda. Fitur Connected AI dari ClickUp Brain seperti memiliki seseorang yang sudah mengenal proyek Anda dan berbisik langkah selanjutnya di telinga Anda.

💯 Coba ini: Saat memulai proyek baru, masukkan prompt singkat di ClickUp Brain seperti “Ringkas risiko utama berdasarkan peluncuran sebelumnya.” Ini akan mengumpulkan wawasan dari dokumen dan tugas yang sudah ada untuk memberi Anda awal yang baik.

Kemudian ada ClickUp Brain MAX, yang membawa hal-hal ke level yang lebih tinggi:

Pencarian perusahaan terintegrasi: Terhubung dengan alat seperti Google Workspace, GitHub, dan Figma, memungkinkan Anda mencari dan mengakses file, tugas, dan percakapan menggunakan pencarian semantik

Talk to Text: Mendukung Mendukung fitur talk-to-text berbasis AI, memungkinkan Anda membuat tugas, memperbarui kalender, menugaskan pekerjaan, dan menyusun dokumen menggunakan perintah suara dalam 40 bahasa—menghemat waktu dalam proses rutin

Platform AI terpadu: Menyediakan model AI premium seperti Gemini, ChatGPT, DeepSeek, dan Claude dalam satu tempat. Ini berarti Anda dapat mengakses berbagai alat AI untuk pemrograman, penulisan, otomatisasi, dan analisis tanpa perlu Menyediakan model AI premium seperti Gemini, ChatGPT, DeepSeek, dan Claude dalam satu tempat. Ini berarti Anda dapat mengakses berbagai alat AI untuk pemrograman, penulisan, otomatisasi, dan analisis tanpa perlu mengelola banyak platform AI yang terpisah

Ganti model bahasa besar (LLMs) di ClickUp Brain untuk menyesuaikan pengalaman AI Anda.

Respons AI kontekstual: Dengan memanfaatkan grafik kerja mendalam ClickUp, Brain Max menyediakan output AI yang didasarkan pada konteks tugas, dokumen, pertemuan, dan aplikasi terhubung Anda.

📌 Contoh: Seorang direktur kreatif memimpin sesi brainstorming untuk kampanye iklan baru. Dengan Brain Max, setiap ide direkam, disortir berdasarkan tema, dan diubah menjadi tugas untuk penulis naskah, desainer, dan perencana media sebelum tim meninggalkan ruangan. Tim yang menggunakan Brain Max melaporkan penghematan 1,1 hari kerja setiap minggu, menyelesaikan tugas 4 kali lebih cepat daripada mengetik secara manual, dan mengurangi biaya perangkat lunak hingga 88%.

🎥 Tonton bagaimana Anda dapat memaksimalkan produktivitas dan mengekstrak wawasan dari alat-alat di seluruh alur kerja Anda menggunakan ClickUp Brain:

Ide-ide Anda menjadi nyata di ClickUp Docs

Bekerja sama dalam pembuatan proposal dengan komentar dan edit secara real-time menggunakan ClickUp Docs

ClickUp Docs terasa seperti buku catatan bersama yang tidak pernah kehabisan ruang.

Anda bisa memulai dari hal kecil, mencatat beberapa ide untuk proyek, dan melihatnya berkembang menjadi strategi lengkap dengan tabel, gambar, dan tautan ke tugas. Yang membuatnya istimewa adalah semua elemen tetap terhubung. Sebuah catatan dalam dokumen dapat langsung menjadi tugas, dan Anda dapat menandai rekan tim untuk memberikan umpan balik tepat di tempat yang dibutuhkan.

📌 Contoh: Seorang pemimpin tim data science menyusun rencana untuk menyesuaikan model bahasa di Docs. Dengan satu klik, langkah-langkah pelatihan model menjadi tugas yang ditugaskan kepada insinyur dan spesialis ML ops, masing-masing dengan batas waktu dan komentar yang kaya konteks, memungkinkan kolaborasi yang lancar tanpa perlu rapat perencanaan sprint tambahan.

Jaga pekerjaan tetap teratur dan mudah dikelola dengan ClickUp Tasks

Lacak ketergantungan tugas untuk menghindari penundaan proyek dengan ClickUp Tasks

Tugas ClickUp seperti penanda kecil yang memberitahu Anda tepat apa yang perlu dilakukan selanjutnya. Setiap tugas dapat menampung diskusi, lampiran, dan pembaruan progres, sehingga Anda tidak perlu bingung tentang status pekerjaan.

Anda dapat menyesuaikan tugas sesuai gaya Anda, baik itu prioritas berwarna, pengingat berulang, atau membagi tujuan besar menjadi subtugas. Semua hal tersebut tersedia dan terlihat oleh tim Anda, sehingga tidak ada yang terlewat.

💡 Tips Pro: Coba minta ClickUp Brain untuk merangkum thread tugas yang panjang. Ini menghemat waktu dan membantu anggota tim baru memahami apa yang sudah diputuskan.

Biarkan tugas-tugas rutin ditangani secara otomatis dengan ClickUp Automations

Aktifkan pembaruan status yang dihasilkan AI secara otomatis dengan ClickUp Automations

ClickUp Automations adalah alat yang bekerja di latar belakang untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin. Anda cukup mengaturnya sekali, lalu biarkan sistem mengurus pembaruan rutin, penugasan, dan perubahan status tanpa perlu intervensi manual.

Dengan pembuat AI, Anda cukup menjelaskan apa yang ingin Anda otomatisasi, dan ClickUp akan mengurusnya untuk Anda. Mulai dari penugasan tugas baru secara otomatis hingga pembaruan status proyek, otomatisasi menjaga momentum agar Anda dapat fokus pada pekerjaan yang bermakna.

📌 Contoh: Sebuah agensi atau tim dapat menggunakan ClickUp Automations untuk secara instan menugaskan permintaan klien baru ke manajer akun yang tepat. Batas waktu dan pengingat tindak lanjut dibuat secara otomatis, memastikan setiap klien mendapatkan perhatian tepat waktu tanpa perlu penyortiran manual.

Fitur terbaik ClickUp

Tulis, ringkas, dan edit dokumen atau tugas dengan AI yang memahami konteks proyek.

Otomatiskan pembuatan tugas dan pelaporan dengan asisten AI pribadi Anda , Brain Max, untuk pembaruan proyek yang lebih cepat.

Dapatkan jawaban instan dan pencarian mendalam di seluruh ruang kerja Anda.

Tampilkan SOP yang relevan, pembelajaran sebelumnya, atau data klien untuk proses onboarding yang lebih lancar.

Dukung tim multibahasa dengan terjemahan dan ringkasan real-time.

Batasan ClickUp

Fitur AI canggih seperti Brain Max mungkin memerlukan paket berbayar.

Pengaturan otomatisasi yang kompleks dapat memakan waktu untuk dikonfigurasi.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang ClickUp

Ulasan G2 ini mencatat:

Peluncuran fitur dan pembaruan baru secara berkelanjutan menunjukkan komitmen tim dalam meningkatkan pengalaman pengguna. Salah satu penambahan yang menonjol adalah alat AI, ClickUp Brain. Alat ini telah mengubah cara saya mengelola tugas dan proyek dengan mengotomatisasi proses rutin dan memberikan saran cerdas, menghemat waktu dan tenaga saya secara signifikan.

Peluncuran fitur dan pembaruan baru secara berkelanjutan menunjukkan komitmen tim dalam meningkatkan pengalaman pengguna. Salah satu penambahan yang menonjol adalah alat AI, ClickUp Brain. Alat ini telah mengubah cara saya mengelola tugas dan proyek dengan mengotomatisasi proses rutin dan memberikan saran cerdas, menghemat waktu dan tenaga saya secara signifikan.

Berikut panduan visual singkat tentang cara menghubungkan alat dan sumber daya proyek yang tersebar untuk alur kerja yang lebih lancar dengan ClickUp Brain:

2. OpenAI GPT-4 (Terbaik untuk respons AI yang akurat dan serbaguna)

melalui ChatGPT

Dalam hal model bahasa besar, GPT-4 telah menetapkan standar yang masih berusaha dikejar oleh banyak alat lain. Alasan di balik kesuksesannya: ia terasa lebih dekat dengan percakapan yang mendalam dengan seseorang yang benar-benar memahami konteks.

Bagi pengembang, ilmuwan data, dan bisnis yang mencari alternatif Mistral AI, GPT-4 menawarkan kemampuan penalaran yang lebih mendalam, basis pengetahuan yang lebih luas, dan dukungan multibahasa yang lebih baik untuk proyek global.

Fitur terbaik OpenAI GPT-4

Tangani tugas-tugas kompleks dengan kedalaman dan nuansa yang lebih baik daripada model-model yang lebih kecil.

Dukung analisis data canggih, pemrograman, dan pemecahan masalah.

Tawarkan pemrosesan yang lebih cepat melalui model seperti GPT-4o untuk pekerjaan real-time.

Berikan dukungan multibahasa yang luas untuk tim internasional.

Dukung kustomisasi dengan proyek, GPT kustom, dan berbagai agen LLM

Batasan OpenAI GPT-4

Biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa alternatif.

Kesalahan sesekali pada pertanyaan yang sangat spesifik atau niche.

Harga OpenAI GPT-4

Gratis

Plus : $20 per bulan per pengguna

Pro: $200 per bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan OpenAI GPT-4

G2 : 4.7/5 (840+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (220+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang OpenAI GPT-4

Ulasan G2 ini menyoroti:

Kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan yang sama dalam hitungan menit, yang biasanya membutuhkan waktu berhari-hari bagi manusia. Ia dapat mengingat percakapan, sehingga menjadi alat yang efisien saat kita ingin melakukan modifikasi pada informasi tertentu berulang kali.

Kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan yang sama dalam hitungan menit, yang biasanya membutuhkan waktu berhari-hari bagi manusia. Ia dapat mengingat percakapan, sehingga menjadi alat yang efisien saat kita ingin melakukan modifikasi pada informasi tertentu berulang kali.

📮 ClickUp Insight: Sepertiga responden menyoroti pengembangan keterampilan sebagai alasan utama untuk menjelajahi AI. Bayangkan ini: seorang rekan tim non-teknis ingin membuat potongan kode untuk halaman web. Semakin banyak konteks yang dimiliki AI tentang pekerjaannya, semakin cerdas dan berguna bantuannya menjadi. Di situlah AI ClickUp menonjol. Sebagai aplikasi serba guna untuk pekerjaan, ia sudah memahami proyek Anda dan dapat memandu Anda melalui setiap langkah—atau bahkan menghasilkan potongan kode untuk Anda.

3. Claude (Terbaik untuk percakapan alami dan mirip manusia)

melalui Claude

“Apakah ada yang lain yang bosan berbicara atau mendengarkan chatbot daripada manusia sungguhan saat mencoba menangani masalah dukungan atau masalah tertentu?” Komentar Reddit ini menggambarkan bagaimana banyak orang merasa ketika alat AI terdengar robotik atau tidak peduli.

Tapi bukan Claude. Dibuat oleh Anthropic, ia berfokus pada membuat percakapan terasa alami, hampir seperti Anda sedang berbicara dengan seseorang yang benar-benar memahami apa yang Anda tanyakan.

Bagi siapa pun yang mencari alternatif Mistral AI, Claude menonjol karena kemampuannya dalam menangani penalaran yang mendalam, analisis data, dan percakapan multibahasa. Sebagian besar ulasan tentang Claude menunjukkan bahwa ia melakukannya tanpa kehilangan sentuhan manusiawi.

Fitur terbaik Claude

Berikan respons yang alami dan mirip manusia, sehingga terasa lebih seperti percakapan daripada skrip.

Dukung analisis data, tugas pemrograman, dan penelitian yang lebih mendalam dengan kemampuan penalaran canggih.

Menyediakan berbagai model AI (Haiku, Sonnet, Opus) untuk menyesuaikan dengan tingkat kompleksitas tugas yang berbeda.

Aktifkan kolaborasi dengan fitur yang berfokus pada tim dan manajemen dokumen

Integrasikan dengan alat yang sudah ada untuk integrasi yang lebih lancar ke dalam alur kerja Anda.

Batasan Claude

Ketiadaan alat pembuat gambar atau video bawaan

Mungkin memerlukan lebih banyak pertukaran pesan untuk menyelesaikan tugas yang lebih panjang secara menyeluruh.

Harga Claude

Gratis

Pro: $20 per bulan per pengguna

Tim: $25/bulan per pengguna

Max: $100 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Claude

G2 : 4.4/5 (55+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (20+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Claude

Ulasan Capterra ini mencakup:

Claude membuat saya merasa seolah-olah sedang berbicara dengan orang sungguhan yang sangat cerdas. Ia realistis dan menjawab pertanyaan saya dengan jujur. Saya mendapatkan jawaban yang sebagian besar akurat darinya.

Claude membuat saya merasa seolah-olah sedang berbicara dengan orang sungguhan yang sangat cerdas. Ia realistis dan menjawab pertanyaan saya dengan jujur. Saya mendapatkan jawaban yang sebagian besar akurat darinya.

👀 Fakta Menarik: Menambahkan frasa sederhana “Mari kita pikirkan langkah demi langkah” ke instruksi LLM dapat meningkatkan akurasi outputnya lebih dari tiga kali lipat pada berbagai tugas, mulai dari matematika hingga penalaran strategis, menurut sebuah studi.

4. Google DeepMind Gemini (Terbaik untuk AI multimodal dan penalaran mendalam)

melalui Gemini

Gemini terasa seperti asisten yang tenang yang dapat menangani hampir segala hal yang Anda berikan padanya. Ia tidak terbatas pada teks – Anda dapat memasukkan gambar, audio, bahkan video, dan ia tetap akan menemukan cara untuk memahami dan merespons dengan bijak.

Baru-baru ini, bahkan berhasil menyelesaikan lima dari enam soal di Olimpiade Matematika Internasional, menunjukkan seberapa baik ia dapat memecahkan tantangan kompleks. Yang membuat Gemini istimewa adalah cara kerjanya yang berkolaborasi dengan Anda. Baik Anda sedang meneliti makalah ilmiah, menerjemahkan antar bahasa, atau menganalisis data besar, Gemini terasa tenang, stabil, dan dapat diandalkan.

Dan jika Anda sudah menggunakan Gmail, Docs, atau alat Google lainnya, Gemini dapat diintegrasikan dengan mudah tanpa memerlukan usaha ekstra.

Fitur terbaik Google DeepMind Gemini

Proses dan hasilkan konten dalam berbagai format, termasuk teks, gambar, audio, dan video.

Tangani pemikiran tingkat lanjut dan pemecahan masalah bertahap dengan mode Deep Think.

Berikan dukungan multibahasa yang kuat untuk tim dan proyek global.

Integrasikan dengan mulus ke dalam alat Google Workspace seperti Gmail, Docs, Sheets, dan Meet.

Tawarkan asisten AI kustom (Gems) untuk alur kerja agen AI dan analisis data khusus.

Batasan Google DeepMind Gemini

Terkadang menghasilkan kutipan yang tidak akurat atau data real-time yang sudah usang.

Generasi gambar multimodal masih terus berkembang untuk prompt yang kompleks.

Harga Google DeepMind Gemini

Gratis

Google AI Pro: $19,99/bulan per pengguna

Google AI Ultra: $249,99/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Google DeepMind Gemini

G2 : 4.4/5 (250+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang Google DeepMind Gemini

Ulasan G2 ini mencatat:

Gemini telah menjadi bagian inti dari alur kerja kami. Seiring waktu, responsnya telah meningkat secara signifikan, terutama dengan model 2.5 Flash yang lebih baru. Saya juga menyukai cara kerjanya yang baik dengan Vertex AI untuk pengindeksan file; integrasinya lancar, dan modelnya mengikuti instruksi dengan baik serta menghasilkan hasil yang akurat

Gemini telah menjadi bagian inti dari alur kerja kami. Seiring waktu, responsnya telah meningkat secara signifikan, terutama dengan model 2.5 Flash yang lebih baru. Saya juga menyukai cara kerjanya yang baik dengan Vertex AI untuk pengindeksan file; integrasinya lancar, dan modelnya mengikuti instruksi dengan baik serta menghasilkan hasil yang akurat

5. Llama (Meta AI) (Terbaik untuk pengembangan AI yang skalabel dan terbuka)

melalui Meta

“Kami terus mendengarkan masukan dari komunitas pengembang dan mitra kami untuk membuat model dan fitur kami menjadi lebih baik, dan kami menantikan kerja sama dengan komunitas untuk terus mengembangkan dan mengoptimalkan nilai yang mereka tawarkan,” kata juru bicara Meta, Ryan Daniels.

Semangat keterbukaan itulah yang membuat Llama begitu menarik. Dirancang untuk pengembang dan bisnis yang menginginkan kontrol lebih besar, Llama 4 menawarkan kemampuan multimodal, memahami teks dan visual sambil tetap cepat dan efisien biaya.

Dibangun untuk skalabilitas, memudahkan Anda untuk bereksperimen, menguji, dan mengimplementasikan aplikasi AI tanpa memerlukan infrastruktur yang berat. Komunitas di sekitar Llama berkembang pesat, dengan ekosistem Meta mendukung berbagai aplikasi mulai dari chatbot hingga analisis dokumen hingga alat pemikiran agen canggih.

Fitur terbaik Llama

Tawarkan model multimodal asli dengan kecerdasan teks dan visual

Sediakan jendela konteks terdepan di industri untuk menganalisis dokumen panjang

Mungkinkan skalabilitas yang efisien dengan inferensi dan implementasi yang efisien

Integrasikan dengan platform seperti AWS untuk membangun dan menguji dengan lebih mudah

Dukung komunitas open-source yang besar untuk kolaborasi dan inovasi

Batasan Llama

Beberapa model canggih (seperti Behemoth) masih dalam tahap pratinjau

Mungkin memerlukan keahlian teknis yang lebih untuk menyesuaikan dan mengimplementasikan sepenuhnya

Harga Llama

Gratis

Harga khusus

Ulasan dan peringkat Llama

G2 : 4.3/5 (145+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang Llama

Ulasan G2 ini mencatat:

Meta Llama 3 sangat unggul dalam memahami dan merespons bahasa alami, sehingga percakapan terasa lancar dan alami. Versi ini lebih akurat dibandingkan versi Llama sebelumnya dan memberikan jawaban yang relevan, yang meningkatkan produktivitas dan pengalaman pengguna. Selain itu, Meta Llama 3 juga terintegrasi dengan aplikasi pengembangan.

Meta Llama 3 sangat unggul dalam memahami dan merespons bahasa alami, sehingga percakapan terasa lancar dan alami. Versi ini lebih akurat dibandingkan versi Llama sebelumnya dan memberikan jawaban yang relevan, yang meningkatkan produktivitas dan pengalaman pengguna. Selain itu, Meta Llama 3 juga terintegrasi dengan aplikasi pengembangan.

👀 Fakta Menarik: Istilah “kecerdasan buatan” pertama kali diperkenalkan pada tahun 1956 selama workshop musim panas di Dartmouth College, di mana para peneliti mengeksplorasi ide tentang mesin yang dapat “berpikir.”

6. Cohere (Pilihan terbaik untuk solusi AI tingkat perusahaan yang privat)

melalui Cohere

“Saya lebih menikmati Cohere daripada API asisten GPT… lebih cepat, hasilnya konsisten, dan kutipan yang diberikan akurat,” kata seorang pengguna Reddit saat membahas penerapan AI di dunia nyata. Perasaan ini mencerminkan mengapa banyak tim beralih ke Cohere.

Dirancang untuk bisnis yang membutuhkan AI yang aman dan dapat disesuaikan, Cohere menggabungkan model generatif multibahasa, alat pencarian yang kuat, dan ruang kerja AI yang disesuaikan untuk kasus penggunaan perusahaan yang kompleks.

Dari analisis dokumen hingga asisten AI yang didukung teknologi, Cohere menonjol karena kemampuannya untuk menyesuaikan model pada data proprietary sambil menjaga privasi data yang ketat.

Fitur terbaik Cohere

Generate teks multibahasa dengan model Command berperforma tinggi

Sediakan pencarian multimodal yang akurat dan peringkat semantik dengan Embed dan Rerank

Sesuaikan model pada data perusahaan eksklusif dengan generasi yang diperkuat oleh pengambilan data

Tawarkan deployment yang aman dan privat melalui VPC, cloud, atau lingkungan on-premise

Aktifkan kolaborasi perusahaan dengan North, ruang kerja AI yang disesuaikan untuk tim modern

Batasan Cohere

Membutuhkan keahlian teknis untuk penyesuaian lanjutan

Informasi publik yang terbatas tentang harga standar

Harga Cohere

Harga khusus

Ulasan dan penilaian Cohere

G2 : 4.5/5 (20+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (20+ ulasan)

👀 Fakta Menarik: IBM Watson, yang terkenal karena memenangkan Jeopardy! pada tahun 2011, kemudian digunakan di bidang kesehatan untuk membantu dokter dalam diagnosis kanker dan rekomendasi pengobatan.

7. Hugging Face (Terbaik untuk kolaborasi AI sumber terbuka dan proyek NLP)

melalui Hugging Face

Hugging Face terasa seperti kafe komunitas yang ramah bagi para pembuat AI dengan antarmuka yang intuitif. Ini adalah tempat di mana orang-orang berbagi model, ide, dan alat secara terbuka, membantu satu sama lain belajar dan menciptakan. Anda tidak perlu menjadi ahli teknologi untuk dapat menavigasi di sini.

Apakah Anda ingin mengajarkan komputer untuk memahami bahasa, membuat asisten suara, atau sekadar menjelajahi apa yang dapat dilakukan AI, Hugging Face menyediakan ruang yang ramah untuk memulai.

Fitur terbaik Hugging Face

Berikan akses ke lebih dari 1 juta model open-source, dataset, dan aplikasi AI untuk prototipe cepat

Sediakan model transformer yang telah dilatih sebelumnya untuk tugas-tugas NLP, suara, penglihatan, dan multimodal

Aktifkan pengembangan kolaboratif dengan Spaces untuk mengimplementasikan dan berbagi demo AI

Dukung integrasi yang mulus dengan perpustakaan ML seperti PyTorch dan TensorFlow untuk pelatihan dan penyempurnaan model

Sediakan alat berstandar perusahaan untuk pengembangan AI yang aman dengan fitur seperti SSO, catatan audit, dan kontrol akses yang detail

Batasan Hugging Face

Membutuhkan sumber daya komputasi yang tinggi untuk menjalankan model besar

Alat visualisasi yang terbatas untuk arsitektur model dan hasil

Harga Hugging Face

Pro: $9 per bulan per pengguna

Tim: $20/bulan per pengguna

Enterprise: $50/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Hugging Face

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang Hugging Face

Ulasan Gartner Peer Insights ini berbagi:

Platform ini menyediakan perpustakaan yang luas dari model yang telah dilatih sebelumnya dan NLP, yang mengurangi waktu dan usaha yang diperlukan untuk pengembangan. Yang telah terbukti efektif adalah integrasi yang luar biasa dengan perpustakaan seperti PyTorch dan TensorFlow.

Platform ini menyediakan perpustakaan yang luas dari model yang telah dilatih sebelumnya dan NLP, yang mengurangi waktu dan usaha yang diperlukan untuk pengembangan. Yang telah terbukti efektif adalah integrasi yang luar biasa dengan perpustakaan seperti PyTorch dan TensorFlow.

👀 Tahukah Anda: Film Her (2013) dan Ex Machina (2014) memenangkan Penghargaan Academy untuk naskah yang mengeksplorasi hubungan manusia-AI. Keduanya benar-benar inovatif dan jauh di depan zamannya.

8. Microsoft Azure AI (Pilihan terbaik untuk solusi AI yang skalabel dan siap untuk perusahaan)

melalui Microsoft

“Sama seperti layanan lain di Azure, jika Anda tahu apa yang Anda lakukan dan mengapa Anda menggunakan layanan tersebut, Anda akan mendapatkan hasil yang diinginkan.” Komentar Reddit ini menggambarkan Microsoft Azure AI dengan sempurna. Ini bukan tongkat sihir yang siap pakai, tetapi platform yang kuat dan andal yang memberikan hasil bagi tim yang memahami tujuan mereka.

Azure AI dirancang untuk bisnis yang ingin mengembangkan aplikasi cerdas secara besar-besaran sambil menjaga keamanan dan kepatuhan data. Mulai dari membangun chatbot HR hingga mendukung penambangan pengetahuan dan dukungan pelanggan skala besar, perusahaan seperti Vodafone dan McDonald’s telah menggunakan Azure AI untuk menciptakan pengalaman yang lebih personal dan efisien.

Fitur terbaik Microsoft Azure AI

Deploy berbagai model, termasuk seri GPT terbaru dari OpenAI, dengan antarmuka API yang terpadu

Sesuaikan aplikasi AI menggunakan Azure AI Foundry dan toolchain agen

Lindungi data dan pastikan kepatuhan dengan fitur keamanan dan keselamatan bawaan

Akses kemampuan pencarian dan pengambilan data canggih dengan Azure AI Search

Pantau dan optimalkan kinerja aplikasi secara skala besar

Batasan Microsoft Azure AI

Membutuhkan insinyur berpengalaman untuk pengaturan yang kompleks

Fitur dan ketersediaan dapat bervariasi tergantung pada wilayah

Menyesuaikan model dapat menjadi mahal seiring waktu

Harga Microsoft Azure AI

Harga khusus

Ulasan dan penilaian Microsoft Azure AI

G2 : 4.4/5 (2.090+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (1.920+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Microsoft Azure AI

Ulasan G2 ini mencatat:

Microsoft Azure menonjol dengan rangkaian layanan cloud yang komprehensif, mendukung berbagai kebutuhan bisnis, mulai dari hosting aplikasi sederhana hingga solusi AI dan machine learning yang canggih. Jangkauan globalnya dengan jaringan pusat data yang luas memastikan ketersediaan tinggi, latensi rendah, dan kepatuhan regulasi di seluruh wilayah.

Microsoft Azure menonjol dengan rangkaian layanan cloud yang komprehensif, mendukung berbagai kebutuhan bisnis, mulai dari hosting aplikasi sederhana hingga solusi AI dan machine learning yang canggih. Jangkauan globalnya dengan jaringan pusat data yang luas memastikan ketersediaan tinggi, latensi rendah, dan kepatuhan regulasi di seluruh wilayah.

9. Perplexity AI (Terbaik untuk penelitian real-time dan pencarian AI multi-model)

melalui Perplexity

Lebih dari sepertiga penduduk Amerika kini menggunakan alat AI untuk penelitian dalam proyek kerja atau sekolah. Tren yang terus berkembang ini menunjukkan bagaimana AI telah menjadi mitra tepercaya dalam mencari informasi dan memahami topik yang kompleks. Di antara banyak opsi yang tersedia, Perplexity AI menonjol sebagai salah satu alat paling andal untuk penelitian real-time.

Berbeda dengan chatbot statis, Perplexity secara aktif mencari informasi di web saat Anda berinteraksi, mengumpulkan data terbaru dan terverifikasi untuk mendukung jawabannya.

Baik Anda menganalisis data, menulis makalah penelitian, atau menyiapkan presentasi, platform ini memberikan akses ke berbagai model AI seperti GPT-4 Omni, Claude 3, Grok, dan DeepSeek R1—semua dalam satu tempat.

Anda bahkan dapat mengunggah PDF, CSV, atau gambar untuk mendapatkan ringkasan dan wawasan dalam hitungan detik. Bagi tim, fitur kolaboratif Spaces memudahkan berbagi temuan dan menjaga keselarasan semua anggota selama proyek yang intensif penelitian.

Fitur terbaik Perplexity AI

Cari di web secara real-time dengan sumber yang dikutip untuk setiap jawaban

Beralih antara berbagai model AI, termasuk GPT-4, Claude, Grok, dan DeepSeek

Unggah file PDF, CSV, gambar, dan teks untuk ringkasan dan analisis yang cepat

Bekerja sama dengan rekan tim di Spaces dan tetapkan instruksi kustom untuk respons yang konsisten

Hubungkan dengan lebih dari 800 alat produktivitas melalui integrasi seperti Albato dan Boost Space

Batasan Perplexity AI

Kolaborasi tim kekurangan obrolan bersama dan pelaporan canggih

URL gambar publik tetap dapat diakses, menimbulkan kekhawatiran keamanan

Harga untuk perusahaan lebih tinggi dibandingkan alternatif serupa

Harga Perplexity AI

Gratis

Pro : $20/bulan per pengguna

Enterprise Pro: $40/bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Perplexity AI

G2 : 4.7/5 (45+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (20+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Perplexity AI

Ulasan Capterra ini berbagi:

Saya menggunakannya setiap hari dan telah membuat banyak koleksi yang sesuai dengan berbagai konteks berbeda, yang membantu saya dalam mengatur pekerjaan saya yang sangat beragam setiap hari. Ini bekerja dengan sangat baik, dan saya berharap perkembangan lebih lanjut dari model bahasa besar (LLMs) yang terkait akan membuatnya semakin bermanfaat.

Saya menggunakannya setiap hari dan telah membuat banyak koleksi yang sesuai dengan berbagai konteks berbeda, yang membantu saya dalam mengatur pekerjaan saya yang sangat beragam setiap hari. Ini bekerja dengan sangat baik, dan saya berharap perkembangan lebih lanjut dari model bahasa besar (LLMs) yang terkait akan membuatnya semakin bermanfaat.

10. AI21 Labs Jurassic-2 (Terbaik untuk pembuatan konten panjang dan faktual)

Terkadang Anda hanya membutuhkan alat AI yang terasa stabil dan dapat diandalkan, terutama saat membuat laporan panjang atau dokumen detail di mana akurasi sangat penting.

Di situlah Jurassic-2 dari AI21 Labs berperan. Dirancang untuk membantu individu dan tim menulis konten yang jelas dan rapi, seolah-olah ditulis oleh seseorang yang benar-benar menguasai topik tersebut.

Jurassic-2 mampu menangani teks yang besar dan kompleks tanpa kehilangan jejak fakta. Ia juga memahami beberapa bahasa dan dapat mengikuti instruksi Anda tanpa memerlukan banyak contoh terlebih dahulu. Perusahaan sering menggunakannya saat ingin menulis laporan profesional, panduan teknis, atau bahkan artikel yang terstruktur dengan baik tanpa harus menghabiskan berjam-jam untuk mengedit.

Fitur terbaik AI21 Labs Jurassic-2

Buat konten panjang, faktual, dan koheren yang disesuaikan untuk kasus penggunaan bisnis dan teknis

Manfaatkan fitur zero-shot instruction-following untuk penanganan prompt yang lebih alami

Akses kemampuan multibahasa untuk pembuatan konten global

Manfaatkan API khusus tugas seperti Wordtune untuk ringkasan, paraphrasing, dan koreksi tata bahasa

Capai latensi yang lebih rendah dan optimasi biaya dibandingkan dengan model pesaing yang lebih besar

Batasan AI21 Labs Jurassic-2

Terbatas pada pembangkitan teks tanpa kemampuan gambar bawaan atau kemampuan multimodal

Opsi penyempurnaan memerlukan keahlian dan sumber daya tambahan

Harga AI21 Labs Jurassic-2

Harga khusus

Peringkat dan ulasan AI21 Labs Jurassic-2

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Jika Anda masih mencari opsi di luar yang telah kami bahas, berikut beberapa alat AI lain yang semakin populer karena kemampuannya menangani tugas-tugas khusus:

Writer (Palmyra Models): Menyediakan model yang disesuaikan, privasi tingkat perusahaan, dan panduan gaya untuk komunikasi yang konsisten

Dust: Dirancang untuk membangun asisten AI kustom yang beradaptasi dengan alur kerja tim Anda

Jasper AI: Membuat salinan iklan, konten blog, dan pesan merek dengan fitur kolaborasi untuk agensi dan tim konten

Coba ClickUp untuk AI yang Sadar Konteks

Kami telah menjelajahi beberapa alat AI yang mengesankan, masing-masing menawarkan cara untuk menulis, merencanakan, dan berpikir lebih cepat.

Namun, inilah kenyataannya: sebagian besar alat ini, termasuk Mistral AI, masih terasa seperti aplikasi terpisah yang harus Anda tambahkan ke alur kerja Anda. Itu berarti Anda harus terus-menerus beralih konteks dan mengetik ulang detail yang sama.

ClickUp berbeda. Alih-alih menjadi chatbot AI atau generator dokumen biasa, ClickUp menempatkan AI langsung di tempat di mana pekerjaan Anda sudah ada—proyek, tugas, dan dokumen Anda.

Dengan ClickUp Brain dan ClickUp Brain Max, Anda tidak hanya menghasilkan teks; Anda mengotomatiskan seluruh alur kerja, mengubah ide menjadi rencana yang dapat dilaksanakan, dan mendapatkan jawaban dalam konteks penuh tanpa meninggalkan ruang kerja Anda.

Jika Anda siap untuk melampaui alat AI yang bekerja secara terpisah dan sebaliknya membawa kecerdasan ke inti proyek Anda, daftarlah ke ClickUp hari ini!