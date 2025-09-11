10 Perangkat Lunak Otomatisasi Rekrutmen untuk Mempercepat Proses Perekrutan pada Tahun 2025

Perekrutan saat ini bukan hanya tentang memposting lowongan dan menunggu—telah menjadi lebih fleksibel dari itu, dengan fokus pada peningkatan pengalaman kandidat. Anda perlu bertindak cepat, tetap terorganisir, dan menemukan kandidat yang berkualitas sebelum pesaing melakukannya.

Platform otomatisasi perekrutan yang tepat dapat mengubah proses perekrutan Anda, membantu Anda dengan mudah mencari talenta terbaik, mengelola kandidat, dan mengoptimalkan alur kerja perekrutan Anda.

Itulah mengapa kami menyusun daftar perangkat lunak otomatisasi perekrutan terbaik ini untuk mengurangi waktu perekrutan dan meningkatkan upaya akuisisi talenta Anda.

Siap untuk menyederhanakan perjalanan perekrutan Anda? Mari kita mulai.

Tools Terbaik untuk Fitur utama Harga* ClickUp Pelacakan dan kolaborasi proses perekrutan end-to-end untuk tim dari berbagai ukuran Alur kerja perekrutan yang disesuaikan, otomatisasi tugas, dan deskripsi pekerjaan yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI) Rencana gratis tersedia; Penyesuaian tersedia untuk perusahaan Workable Pencarian kandidat dan perekrutan yang didukung AI untuk tim kecil hingga menengah Posting ke lebih dari 200 papan lowongan kerja, penyaringan CV berbasis AI, dan penjadwalan wawancara mandiri Mulai dari $169/bulan (hingga 20 pengguna) Greenhouse Proses perekrutan terstruktur dan alur kerja yang dapat diskalakan untuk tim berukuran menengah hingga perusahaan besar Alur kerja kustom, lembar penilaian kandidat, pelacakan DE&I Harga khusus Zoho Recruit Otomatisasi perekrutan yang dapat disesuaikan untuk agensi dan tim HR Pencocokan kandidat berbasis AI, pemrosesan CV, portal klien dan kandidat Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $30/bulan Recruit CRM Agen perekrutan kecil hingga menengah yang didorong oleh otomatisasi Otomatisasi, alur kerja Kanban, deskripsi pekerjaan GPT Mulai dari $36 per bulan Manatal Pencarian dan pengayaan kandidat yang didukung AI untuk perusahaan kecil hingga menengah Penilaian kandidat berbasis AI, pengayaan data dari lebih dari 20 platform Mulai dari $19 per bulan Paradox Rekrutmen dan otomatisasi berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk tim berukuran menengah hingga perusahaan besar AI percakapan untuk langkah-langkah perekrutan, dukungan multibahasa Harga khusus Fetcher Pencarian dan keterlibatan kandidat yang didukung AI untuk tim kecil hingga menengah Pencarian AI, saluran perekrutan yang berfokus pada keragaman, dan pengiriman email otomatis Mulai dari $499 per bulan SmartRecruiters Otomatisasi perekrutan perusahaan yang dapat diskalakan Penjadwalan wawancara AI, integrasi CRM, alur kerja fleksibel Harga khusus SeekOut Pencarian kandidat dan perencanaan tenaga kerja yang didukung AI untuk perusahaan menengah hingga besar Pencarian AI, analitik tenaga kerja, pasar talenta internal Harga khusus

Apa yang Harus Anda Cari dalam Perangkat Lunak Otomatisasi Rekrutmen

Saat memilih perangkat lunak otomatisasi perekrutan, Anda membutuhkan lebih dari sekadar dashboard yang mencolok. Fokus pada fitur yang secara aktif mendukung praktik perekrutan yang adil, mempermudah tugas manual, dan membantu Anda menemukan kandidat yang berkualitas lebih cepat. Berikut adalah fitur wajib untuk stack teknologi perekrutan Anda:

Otomatisasi alur kerja : Tetapkan tugas, jadwalkan wawancara, dan otomatisasi komunikasi hanya dengan beberapa klik

Pencocokan kandidat : Gunakan alat berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mencocokkan kandidat dengan deskripsi pekerjaan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan

Penjadwalan wawancara : Koordinasikan wawancara secara otomatis tanpa perlu komunikasi bolak-balik yang terus-menerus

Alat pemasaran rekrutmen : Promosikan lowongan pekerjaan dan tarik talenta terbaik dengan kampanye yang ditargetkan

Laporan otomatis : Buat laporan tentang waktu perekrutan, efektivitas sumber daya, dan keterlibatan kandidat

Alat keterlibatan kandidat : Jaga agar pelamar kerja tetap terinformasi dan tertarik sepanjang proses rekrutmen

Integrasi dengan CRM dan ATS: Sinkronkan data kandidat dengan mudah tanpa perlu memasukkan data secara manual yang memakan waktu

🔍 Tahukah Anda? 92% perusahaan melaporkan mendapatkan manfaat dari AI dalam perekrutan.

Perangkat Lunak Otomatisasi Rekrutmen Terbaik

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Saatnya untuk memperbarui alat Anda dengan otomatisasi perekrutan canggih yang mempercepat proses pencarian dan penyaringan kandidat serta mengurangi tugas administratif. Mari kita bahas alat otomatisasi perekrutan terbaik:

1. ClickUp (Terbaik untuk pelacakan proses perekrutan end-to-end dan kolaborasi)

Mulai otomatisasi HRM dengan ClickUp Otomatiskan alur kerja HR secara end-to-end dengan ClickUp untuk tim HR—mulai dari perekrutan dan onboarding hingga penilaian kinerja

ClickUp, aplikasi serba guna untuk pekerjaan, adalah platform manajemen perekrutan all-in-one yang ideal, menggabungkan alur kerja kustom, pelacakan kandidat, otomatisasi tugas, dan fitur lainnya.

Dengan ClickUp untuk tim HR, Anda dapat mengotomatisasi tugas-tugas berulang, mengoptimalkan pengelolaan kandidat, dan menyimpan catatan detail pelamar untuk referensi dalam satu aplikasi.

Mulailah dengan membuat ruang khusus "Rekrutmen" untuk tim Anda bekerja. Ini adalah sumber informasi utama Anda untuk alur kerja, deskripsi pekerjaan, penilaian kandidat, dan segala hal lainnya.

Tambahkan Template Calon Karyawan ClickUp, yang akan membuat Folder dan daftar untuk setiap departemen atau posisi yang tersedia. Anda kemudian dapat membuat Tugas ClickUp untuk setiap calon karyawan yang berfungsi sebagai catatan dinamis dan dapat dilacak sepanjang proses perekrutan.

Pantau alur rekrutmen dengan Status Tugas Kustom ClickUp

Template ini menyediakan tampilan alur kerja terstruktur untuk kandidat, dengan Status Tugas Kustom seperti Dikirim, Wawancara Telepon, Penawaran, dan Diterima. Template ini juga dilengkapi dengan bidang bawaan untuk mencatat CV, catatan perekrut, dan hasil wawancara. Anda bahkan dapat melampirkan CV atau tautan portofolio langsung ke tugas kandidat, sehingga perbandingan antar pelamar menjadi lebih mudah.

Gabungkan dengan Template Rencana Aksi Rekrutmen ClickUp, yang membantu tim perekrutan menetapkan jadwal yang jelas dan membagikan tanggung jawab selama siklus rekrutmen. Template ini mencakup daftar tugas untuk pencarian kandidat, penyaringan, wawancara, dan onboarding, serta aturan otomatisasi ClickUp untuk memastikan tidak ada langkah yang terlewat.

Dapatkan template gratis Dapatkan struktur siap pakai untuk mengorganisir tahap kandidat, daftar periksa wawancara, lembar penilaian, dan pengingat dengan Template Rencana Aksi Rekrutmen ClickUp

Pindahkan kandidat melalui tahap-tahap secara otomatis, tetapkan tugas berikutnya, kirim pengingat, atau picu tindak lanjut agar alur kerja perekrutan Anda tetap konsisten dan efisien. Gunakan garis waktu bawaan untuk memantau kemajuan dengan cepat dan mengidentifikasi hambatan sebelum menghambat proses perekrutan.

Atur otomatisasi ClickUp yang disesuaikan untuk memindahkan kandidat melalui pipeline, menugaskan tugas kepada tim Anda, dan mengirim pengingat serta tindak lanjut

Di dalam platform, ClickUp Docs berfungsi sebagai pusat informasi untuk catatan kandidat, umpan balik wawancara, dan penilaian bersama, sementara ClickUp Brain, kecerdasan buatan (AI) kerja paling lengkap di dunia, membantu Anda menyusun deskripsi pekerjaan secara instan, merangkum aplikasi, dan menghasilkan pertanyaan wawancara—menghemat waktu para perekrut.

Buat deskripsi pekerjaan, ringkas CV, analisis profil kandidat, dan lebih banyak lagi dengan AI yang sadar konteks dari ClickUp Brain

Mencari cara lain untuk menggunakan AI dalam perekrutan? Berikut adalah tips terbaik kami:

💡 Tips Pro: Otomatiskan pembaruan alur kandidat Anda dengan ClickUp Autopilot Agents. Saat ada pelamar baru, agen dapat secara otomatis menandai mereka berdasarkan peran, membuat tugas dengan CV mereka terlampir, dan menambahkan mereka ke daftar atau papan yang tepat. Bahkan, agen ini dapat menilai CV dengan AI sehingga perekrut dapat langsung melihat kandidat yang paling cocok di bagian atas.

Fitur terbaik ClickUp

Buat alur kerja perekrutan kustom untuk memandu kandidat melalui setiap tahap perekrutan

Gunakan templat pelacakan pelamar yang sudah jadi untuk membangun alur kerja yang terstruktur dengan mudah

Implementasikan otomatisasi tugas tanpa kode untuk menjadwalkan wawancara dan menangani tindak lanjut secara otomatis

Gunakan Docs untuk membuat catatan kolaboratif dan profil kandidat yang dapat Anda perbarui secara real-time dan kembalikan dengan kontrol versi

Batasan ClickUp

Fitur-fitur yang tersedia dapat membingungkan bagi tim kecil

Opsi penyesuaian mungkin memerlukan kurva pembelajaran

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2: 4.7/5 (10.200+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.400+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Inilah yang dikatakan oleh seorang pengguna G2:

ClickUp menyelesaikan masalah dari pemasaran, penjualan, keuangan, perekrutan, konten… hampir semua departemen. Skrip penjualan kami ada di dalam ClickUp. Proses onboarding pelanggan baru secara otomatis diambil dari otomatisasi ClickUp. Pengguna yang membuat formulir Google akan memiliki tugas yang dibuat secara otomatis. Tim operasional kami akan menerima pemberitahuan jika tugas memakan waktu terlalu lama. Ada begitu banyak hal. ClickUp adalah segalanya, di mana saja, sekaligus. Dan sekarang dengan ClickUp AI… Wow, kami merangkum transkrip pertemuan kami (dan banyak lagi).

ClickUp menyelesaikan masalah dari pemasaran, penjualan, keuangan, perekrutan, konten… hampir semua departemen. Skrip penjualan kami ada di dalam ClickUp. Proses onboarding pelanggan baru secara otomatis diambil dari otomatisasi ClickUp. Pengguna yang membuat formulir Google akan memiliki tugas yang dibuat secara otomatis. Tim operasional kami akan menerima pemberitahuan jika tugas memakan waktu terlalu lama. Ada begitu banyak hal. ClickUp adalah segalanya, di mana saja, sekaligus. Dan sekarang dengan ClickUp AI… Wow, kami merangkum transkrip pertemuan kami (dan banyak lagi).

📮 ClickUp Insight: 45% pekerja telah mempertimbangkan untuk menggunakan otomatisasi, tetapi belum mengambil langkah tersebut. Faktor-faktor seperti waktu yang terbatas, ketidakpastian tentang alat terbaik, dan pilihan yang membingungkan dapat menghambat orang untuk mengambil langkah pertama menuju otomatisasi. ⚒️ Dengan agen AI yang mudah dibuat dan perintah berbasis bahasa alami, ClickUp memudahkan Anda untuk memulai otomatisasi. Mulai dari penugasan tugas otomatis hingga ringkasan proyek yang dihasilkan AI, Anda dapat mengakses otomatisasi yang kuat dan bahkan membuat agen AI kustom dalam hitungan menit—tanpa kurva pembelajaran. 💫 Hasil Nyata: QubicaAMF mengurangi waktu pelaporan sebesar 40% dengan menggunakan dashboard dinamis dan grafik otomatis ClickUp, mengubah jam kerja manual menjadi wawasan real-time.

melalui Workable

Workable dirancang untuk tim perekrutan yang ingin bergerak cepat tanpa melewatkan talenta terbaik. Perangkat lunak ini menonjol di pasar perangkat lunak otomatisasi perekrutan dengan menggabungkan sumber daya yang kuat, pencocokan kandidat yang didukung AI, dan pelacakan pelamar yang terintegrasi dalam satu sistem.

Posting lowongan kerja Anda di lebih dari 200 platform lowongan kerja dengan satu klik dan akses database lebih dari 400 juta profil untuk menemukan kandidat pasif dengan cepat. Penyaringan CV otomatis, wawancara yang dijadwalkan sendiri, dan deskripsi pekerjaan yang dihasilkan AI mengurangi tugas-tugas berulang secara drastis. Hal ini membantu Anda fokus pada pemilihan kandidat terbaik daripada terjebak dalam pekerjaan administratif.

Fitur terbaik Workable

Manfaatkan pemrosesan CV berbasis AI dan penyempurnaan teks skor untuk menstandarkan evaluasi dan meningkatkan penilaian kandidat

Atur pemberitahuan email otomatis untuk menjaga kandidat dan anggota tim perekrutan tetap terinformasi sepanjang proses perekrutan

Tawarkan wawancara dengan penjadwalan mandiri dan sinkronisasi kalender untuk koordinasi yang lebih cepat

Batasan Workable

Beberapa fitur AI hanya tersedia di tingkatan harga yang lebih tinggi

Penyesuaian pelaporan dapat terasa terbatas dibandingkan dengan alat BI mandiri

Harga yang fleksibel

Standar: $299/bulan untuk hingga 20 pengguna

Premier: $599/bulan untuk hingga 20 pengguna

Ulasan dan peringkat Workable

G2: 4.5/5 (650+ ulasan)

Capterra: 4. 4/5 (600+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Workable?

Sebuah ulasan Capterra menyebutkan:

Antarmuka pengguna (UI) sangat baik, pusat bantuan AI sangat membantu, dan wawancara kandidat dapat dijadwalkan dengan menghubungkan email resmi kami… Terkadang portal menjadi lambat jika data lebih banyak, namun membutuhkan lebih dari 10 detik untuk memuat ulang halaman berikutnya

Antarmuka pengguna (UI) sangat baik, pusat bantuan AI sangat membantu, dan wawancara kandidat dapat dijadwalkan dengan menghubungkan email resmi kami… Terkadang portal menjadi lambat jika data lebih banyak, namun membutuhkan lebih dari 10 detik untuk memuat ulang halaman berikutnya

🔍 Tahukah Anda? 90% perekrut mengatakan AI telah mempercepat proses perekrutan, sementara hampir 80% melaporkan bahwa hal itu telah menghemat biaya mereka. Alat otomatisasi bukan hanya tren—mereka menjadi standar baru dalam perekrutan untuk mencari, menyaring, dan merekrut lebih cepat dari sebelumnya.

3. Greenhouse (Terbaik untuk perekrutan terstruktur dan alur kerja yang dapat diskalakan)

melalui Greenhouse

Greenhouse menonjol di bidang perangkat lunak rekrutmen dengan pendekatan perekrutan yang terstruktur. Ia membantu Anda mengembangkan tim dengan presisi dan keadilan. Alih-alih mengandalkan insting dalam pengambilan keputusan perekrutan, Greenhouse memastikan konsistensi di setiap tahap, mulai dari pencarian kandidat hingga onboarding.

Gunakan perangkat lunak ini untuk mengatur alur kerja kustom, menggunakan skor penilaian untuk menyelaraskan evaluasi tim Anda, dan mengotomatisasi penjadwalan wawancara. Perangkat lunak ini melampaui sistem pelacakan aplikasi dasar dengan integrasi mendalam, alat DE&I yang kuat, dan laporan detail untuk meningkatkan keputusan perekrutan dan mendorong kesuksesan talenta jangka panjang.

Fitur terbaik Greenhouse

Bangun proses perekrutan yang terstruktur dengan alur kerja kustom dan kit wawancara

Gunakan lembar penilaian kandidat untuk menyelaraskan umpan balik dan mengambil keputusan yang konsisten dan terinformasi

Hubungkan dengan lebih dari 500 integrasi yang sudah siap pakai, seperti LinkedIn, Indeed, dan ZipRecruiter, untuk mensinkronkan data dan mempermudah alur kerja

Batasan Greenhouse

Pengguna melaporkan bahwa pelaporan dapat sulit untuk dinavigasi

Email yang dikirim melalui platform ini terkadang dapat masuk ke folder spam kandidat

Harga Greenhouse

Harga khusus

Ulasan dan peringkat Greenhouse

G2: 4. 4/5 (3.300+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (730+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Greenhouse?

Inilah yang dikatakan pengguna G2 tentang Greenhouse:

Kami menyukai bahwa perangkat lunak ini memiliki banyak opsi penyesuaian dengan antarmuka yang mudah dipelajari dan digunakan. Saya menyukai bahwa mereka memudahkan tim perekrutan Anda untuk menggunakan produk mereka, sambil juga mendorong kebiasaan baik dan pencatatan yang rapi.

Kami menyukai bahwa perangkat lunak ini memiliki banyak opsi penyesuaian dengan antarmuka yang mudah dipelajari dan digunakan. Saya menyukai bahwa mereka memudahkan tim perekrutan Anda untuk menggunakan produk mereka, sambil juga mendorong kebiasaan baik dan pencatatan yang rapi.

4. Zoho Recruit (Terbaik untuk otomatisasi perekrutan yang dapat disesuaikan untuk agen perekrutan dan tim HR)

melalui Zoho Recruit

Zoho Recruit menggabungkan ATS dan CRM menjadi satu alat untuk kecepatan, skalabilitas, dan fleksibilitas yang lebih baik. Dengan satu klik, Anda dapat memposting lowongan kerja di lebih dari 75 platform, mengelola seluruh pool talenta melalui tahap-tahap kustom, dan mengotomatisasi proses perekrutan dari pencarian kandidat hingga onboarding.

Meskipun pemindaian kandidat dan analisis CV yang didukung AI memudahkan proses penyaringan, fitur seperti Portal Klien dan Portal Kandidat memberikan visibilitas penuh bagi kedua belah pihak dalam perjalanan perekrutan. Berkat opsi penyesuaian yang mendalam, dukungan tenaga kerja sementara, dan fitur perekrutan jarak jauh, Zoho Recruit menyesuaikan diri dengan alur kerja perekrutan Anda daripada memaksa Anda menggunakan sistem yang kaku.

Fitur terbaik Zoho Recruit

Tingkatkan keterlibatan kandidat dengan menggunakan Zia, asisten AI Zoho Recruit, untuk mencocokkan kandidat dengan lowongan pekerjaan dan menghasilkan skor kecocokan

Kelola klien dan kandidat dengan mudah melalui portal khusus

Sederhanakan penjadwalan wawancara dengan Calendar Bookings, memungkinkan kandidat memilih slot waktu dan mengurangi konflik serta beban kerja penjadwalan manual

Batasan Zoho Recruit

Fungsi aplikasi seluler dapat terasa lebih sederhana dibandingkan dengan versi web

Penyesuaian lanjutan mungkin memerlukan dukungan teknis

Harga Zoho Recruit

Selamanya Gratis

Standar: $30 per pengguna

Profesional: $60 per pengguna

Enterprise: $90 per pengguna

Ulasan dan peringkat Zoho Recruit

G2: 4. 4/5 (1.790+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (1.070+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Zoho Recruit?

Seorang pengguna Capterra melaporkan bahwa alat ini bisa sedikit mahal, tetapi tetap merupakan:

Platform papan lowongan kerja dan manajemen CV all-in-one yang hebat. Kami tidak memiliki tim HR yang besar, dan Zoho Recruit memungkinkan tim HR kecil kami untuk melakukan apa yang mereka sukai dengan efisiensi tinggi!!! Tidak ada satu pun fitur yang kami harapkan dari platform perekrutan yang tidak tersedia di Zoho Recruit!

Platform papan lowongan kerja dan manajemen CV all-in-one yang hebat. Kami tidak memiliki tim HR yang besar, dan Zoho Recruit memungkinkan tim HR kecil kami untuk melakukan apa yang mereka sukai dengan efisiensi tinggi!!! Tidak ada satu pun fitur yang kami harapkan dari platform perekrutan yang tidak tersedia di Zoho Recruit!

5. Recruit CRM (Terbaik untuk agen perekrutan yang berfokus pada otomatisasi)

melalui Recruit CRM

Recruit CRM menggabungkan fungsi ATS dan CRM menjadi satu perangkat lunak otomatisasi perekrutan yang dirancang khusus untuk perusahaan penyedia tenaga kerja dan pencarian eksekutif. Dengan sistem penilaian bimetrik, perangkat lunak CRM perekrutan ini menghilangkan tugas manual yang membosankan melalui otomatisasi alur kerja yang kuat, pemrosesan CV berbasis AI, dan pencocokan kandidat yang canggih.

Anda dapat mencari kandidat langsung dari LinkedIn, mengelola alur kerja secara visual dengan papan Kanban, dan bahkan memungkinkan kandidat memperbarui profil mereka dengan satu klik. Selain itu, integrasi GPT untuk deskripsi pekerjaan dan templat email membantu Anda bergerak lebih cepat dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk merekrut talenta terbaik daripada mengelola spreadsheet.

Fitur terbaik Recruit CRM

Gunakan templat yang sudah jadi atau sesuaikan alur kerja sesuai dengan kebutuhan rekrutmen spesifik Anda

Terima pemberitahuan proaktif untuk kandidat yang terhenti atau kemajuan pekerjaan, memastikan intervensi tepat waktu dan momentum

Implementasikan pemrosesan batch untuk mengelola volume data besar dan mengoptimalkan kinerja

Batasan Recruit CRM

Fitur pengiriman pesan massal dan pelaporan lanjutan hanya tersedia di tingkat harga yang lebih tinggi

Beberapa pengguna melaporkan masalah sinkronisasi sesekali dengan integrasi LinkedIn

Harga Recruit CRM

Pro: $100/bulan per pengguna

Bisnis: Mulai dari $125/bulan per pengguna

Enterprise: Mulai dari $165/bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Ulasan dan peringkat Recruit CRM

G2: 4.8/5 (80+ ulasan)

Capterra: 4.9/5 (430+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Recruit CRM?

Inilah yang dikatakan oleh seorang pengguna G2:

Recruit CRM & ATS sangat mudah digunakan dan memiliki semua alat yang Anda butuhkan untuk mempermudah perekrutan—otomatisasi, integrasi, dan alur kerja yang dapat disesuaikan.

Recruit CRM & ATS sangat mudah digunakan dan memiliki semua alat yang Anda butuhkan untuk mempermudah perekrutan—otomatisasi, integrasi, dan alur kerja yang dapat disesuaikan.

💡 Tips Pro: Selalu sesuaikan alur kerja otomatisasi dengan proses perekrutan Anda. Ingat, pengaturan bawaan jarang optimal. Sesuaikan pertanyaan penyaringan kandidat, waktu pengiriman email, dan pemicu untuk hasil yang lebih baik.

melalui Manatal

Manatal, perangkat lunak otomatisasi perekrutan berbasis kecerdasan buatan (AI), mempertajam proses perekrutan Anda untuk membantu Anda mencari kandidat dengan lebih cerdas, menyaring dengan lebih cepat, dan menempatkan kandidat dengan lebih baik. Perangkat ini melampaui pemrosesan resume biasa dengan memperkaya profil kandidat menggunakan data dari lebih dari 20 platform media sosial, memberikan perekrut pandangan 360° tanpa perlu kerja ekstra.

Anda dapat memposting lowongan ke lebih dari 2.500 papan lowongan kerja, mengotomatisasi penilaian kandidat, dan membuat halaman karier bermerk dalam hitungan menit. Alur kerja intuitif Manatal, papan Kanban yang dapat disesuaikan, dan rekomendasi berbasis AI membuat pengelolaan perekrutan skala besar menjadi skalabel dan personal—tanpa pengaturan yang rumit atau antarmuka pengguna yang membingungkan.

Fitur terbaik Manatal

Gunakan antarmuka seret dan lepas untuk membuat alur kerja yang disesuaikan untuk berbagai proses perekrutan

Pantau indikator kinerja utama untuk mengidentifikasi hambatan dan mengoptimalkan strategi perekrutan

Sesuaikan halaman karir tanpa perlu coding untuk memperkuat branding perusahaan

Batasan Manatal

Otomatisasi terbatas untuk komunikasi dengan kandidat antara tahap-tahap perekrutan

Beberapa fitur CRM lanjutan memerlukan pengaturan manual

Harga Manatal

Profesional : $19 per bulan per pengguna

Enterprise: $39 per bulan per pengguna

Enterprise Plus : $59/bulan per pengguna

Paket Khusus: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Manatal

G2: 4. 8/5 (140+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (130+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Manatal?

Inilah yang dikatakan oleh seorang pengguna G2:

Manatal memiliki beberapa fitur hebat, seperti ekstensi Chrome, yang dapat membantu tim mengidentifikasi profil yang sudah ditambahkan ke ATS. Mereka juga memiliki halaman karir yang dapat disesuaikan.

Manatal memiliki beberapa fitur hebat, seperti ekstensi Chrome, yang dapat membantu tim mengidentifikasi profil yang sudah ditambahkan ke ATS. Mereka juga memiliki halaman karir yang dapat disesuaikan.

7. Paradox (Terbaik untuk perekrutan dan otomatisasi berbasis kecerdasan buatan percakapan)

melalui Paradox

Paradox mengubah paradigma perekrutan tradisional dengan menggunakan kecerdasan buatan (AI) percakapan untuk mengotomatisasi kampanye perekrutan Anda dari awal hingga akhir. Alih-alih membiarkan Anda mengurus dashboard yang rumit, asisten AI-nya, Olivia, menangani pencarian pekerjaan, penyaringan, penjadwalan wawancara, persiapan kandidat, dan onboarding—semua melalui percakapan sederhana via chat atau teks.

Perangkat lunak ini mengubah alur kerja ATS yang rumit menjadi interaksi yang cepat dan lancar, menjaga kandidat tetap terlibat, dan mengurangi tugas manual bagi manajer perekrutan. Apakah Anda kesulitan dalam sourcing, manajemen acara, atau pembuatan penawaran, Paradox membantu perekrut mengembalikan waktu mereka dan fokus pada membangun hubungan, bukan berjuang dengan perangkat lunak.

Fitur terbaik Paradox

Hubungi dan libatkan calon kandidat secara instan dalam lebih dari 100 bahasa

Buat surat penawaran dan dokumen onboarding melalui alur percakapan

Selenggarakan acara perekrutan secara virtual atau tatap muka dengan koordinasi yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI)

Batasan Paradox

Uji coba gratis menawarkan fitur ATS terbatas untuk perekrut yang membutuhkan manajemen pipeline yang kuat

Harga Paradox

Harga khusus

Ulasan dan peringkat Paradox

G2: 4.7/5 (30+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Paradox?

Seorang pengulas G2 berbagi:

Yang paling saya sukai dari Paradox adalah bahwa perangkat lunak ini benar-benar menghemat waktu. Saya tidak perlu lagi menghubungi pelamar secara manual atau menyaring mereka untuk menemukan yang sesuai dengan kebutuhan kami… Mungkin sedikit lebih ramah pengguna. Namun, saya harus akui bahwa setelah Anda menguasainya, prosesnya menjadi lebih mudah.

Yang paling saya sukai dari Paradox adalah bahwa perangkat lunak ini benar-benar menghemat waktu. Saya tidak perlu lagi menghubungi pelamar secara manual atau menyaring mereka untuk menemukan yang sesuai dengan kebutuhan kami… Mungkin sedikit lebih ramah pengguna. Namun, saya harus akui bahwa setelah Anda menguasainya, prosesnya menjadi lebih mudah.

✨ Tips Tambahan: Penasaran tahap mana yang memiliki tingkat drop-off tertinggi dalam pipeline rekrutmen Anda? Atau sumber mana yang menghasilkan kandidat terbaik? Gunakan analitik otomatisasi untuk mengungkap tren dan biarkan data membimbing Anda dalam membuat pilihan optimal.

melalui Fetcher

Fetcher menggabungkan sentuhan manusia dengan kecerdasan buatan (AI) dalam perangkat lunak otomatisasi perekrutan. Alih-alih menghabiskan berjam-jam di berbagai papan lowongan kerja atau basis data, Anda akan mendapatkan batch kandidat yang disaring oleh AI dan disesuaikan dengan kebutuhan perekrutan spesifik Anda.

Fetcher juga mempersonalisasi upaya pemasaran dengan kampanye email otomatis yang meningkatkan keterlibatan nyata, membantu Anda membangun saluran talenta yang kuat lebih cepat. Dengan kriteria keragaman, otomatisasi fleksibel, mode pencarian, dan analitik cerdas, Anda mendapatkan keunggulan yang berkembang sejalan dengan tujuan perekrutan ambisius Anda.

Fitur terbaik Fetcher

Gunakan dasbor analitik Fetcher untuk memantau efektivitas pencarian kandidat, keterlibatan kandidat, dan kinerja tim

Buat keputusan perekrutan yang optimal menggunakan data sumber daya dan keterlibatan real-time

Integrasikan dengan mudah dengan sistem ATS, CRM, dan email Anda

Batasan Fetcher

Palingsesuai untuk sumber daya eksternal, bukan sistem pelacakan pelamar yang lengkap

Biaya dapat tinggi untuk tim kecil yang membutuhkan perekrutan dalam jumlah besar

Harga Fetcher

Pertumbuhan: $499/bulan

Amplify: $849/bulan

Ulasan dan peringkat Fetcher

G2: 4. 6/5 (20+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (30+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Paradox?

Inilah yang dikatakan oleh seorang pengguna G2:

Fetcher. ai telah menjadi game-changer bagi agensi kami. Dulu kami menghabiskan berjam-jam mencari kandidat secara manual, tetapi dengan Fetcher, kami berhasil mengisi setiap posisi dengan mudah. AI-nya semakin cerdas seiring waktu, mengirimkan kandidat berkualitas tinggi yang benar-benar cocok, tidak perlu lagi menyortir ribuan resume.

Fetcher. ai telah menjadi game-changer bagi agensi kami. Dulu kami menghabiskan berjam-jam mencari kandidat secara manual, tetapi dengan Fetcher, kami berhasil mengisi setiap posisi dengan mudah. AI-nya semakin cerdas seiring waktu, mengirimkan kandidat berkualitas tinggi yang benar-benar cocok, tidak perlu lagi menyortir ribuan resume.

9. SmartRecruiters (Terbaik untuk otomatisasi perekrutan perusahaan yang dapat diskalakan)

melalui SmartRecruiters

SmartRecruiters dirancang untuk mengoptimalkan otomatisasi perekrutan secara besar-besaran, menggabungkan sistem ATS cerdas dengan alat AI yang mempercepat pengambilan keputusan perekrutan. Asisten AI-nya, Winston, mengotomatisasi penjadwalan wawancara, penawaran, dan onboarding, dengan alur kerja fleksibel untuk startup dan perusahaan global.

SmartRecruiters juga terintegrasi dengan Zoom, LinkedIn, DocuSign, dan platform lain yang sudah Anda gunakan. Hal ini memudahkan kolaborasi antar tim dan memperkuat keterlibatan kandidat sepanjang proses perekrutan.

Fitur terbaik SmartRecruiters

Buat alur kerja yang dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan perekrutan tim Anda

Dapatkan saran dan wawasan untuk bertindak lebih cepat dan strategis

Sentralisasikan pencarian kandidat, CRM, penilaian, dan pemasaran rekrutmen

Batasan SmartRecruiters

Fitur pelaporan lanjutan terkadang memerlukan pengaturan tambahan

Mendapatkan akses ke dukungan pelanggan bisa jadi rumit dan memakan waktu

Harga SmartRecruiters

Harga khusus

Ulasan dan peringkat SmartRecruiters

G2: 4. 3/5 (490+ ulasan)

Capterra: 4. 2/5 (140+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang SmartRecruiters?

Seorang pengguna Capterra mengatakan:

Platform ini intuitif, sehingga memudahkan manajer perekrutan, perekrut, dan bahkan kandidat untuk berada di halaman yang sama. Selain itu, fleksibilitas untuk menyesuaikan alur kerja untuk proses bisnis yang kompleks merupakan keuntungan besar.

Platform ini intuitif, sehingga memudahkan manajer perekrutan, perekrut, dan bahkan kandidat untuk berada di halaman yang sama. Selain itu, fleksibilitas untuk menyesuaikan alur kerja untuk proses bisnis yang kompleks merupakan keuntungan besar.

melalui SeekOut

SeekOut menawarkan solusi otomatisasi perekrutan yang kuat, menggabungkan pencarian talenta yang mendalam dengan alat manajemen talenta dalam satu platform terintegrasi. Dirancang untuk mengatasi tantangan perekrutan yang kompleks—baik itu mencari talenta yang telah diseleksi, mengisi peran teknis spesifik, atau membangun saluran talenta yang beragam.

Ini membantu Anda menemukan talenta yang tepat lebih cepat dengan pencarian bertenaga AI, pesan yang dipersonalisasi, dan analisis tenaga kerja di lebih dari 750 juta profil publik. Selain itu, pasar talenta memfasilitasi mobilitas internal, membantu perusahaan tidak hanya merekrut tetapi juga mengembangkan dan mempertahankan tenaga kerjanya.

Fitur terbaik SeekOut

Bangun saluran kandidat yang beragam dengan kriteria pencarian yang disesuaikan

Integrasikan data kandidat eksternal dengan sistem HR internal untuk perencanaan HR yang lebih baik

Dukung pertumbuhan karyawan dan mobilitas internal dengan pasar talenta bawaan

Batasan SeekOut

Beberapa fitur, seperti perencanaan tenaga kerja, memerlukan pengaturan dan integrasi yang lebih mendalam

Beberapa pengguna melaporkan data yang tidak akurat yang tidak sesuai dengan profil LinkedIn kandidat

Harga SeekOut

Harga khusus

Ulasan dan peringkat SeekOut

G2 : 4.5/5 (750+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (180+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang SeekOut?

Inilah yang dikatakan oleh seorang pengguna G2:

Kami telah menggunakan Seekout selama lebih dari satu setengah tahun, dan alat ini telah memperbaiki pencarian kami. Kami biasanya ditugaskan untuk peran-peran niche dengan keterampilan yang sangat kompleks, dan Seekout selalu menjadi pilihan pertama kami untuk memulai pencarian. Alat ini sangat mudah digunakan, memiliki opsi ahli dan kesehatan yang luar biasa, dan kami dapat meningkatkan dan mendukung keragaman, yang merupakan salah satu tujuan utama kami.

Kami telah menggunakan Seekout selama lebih dari satu setengah tahun, dan alat ini telah memperbaiki proses pencarian kami. Kami biasanya ditugaskan untuk peran-peran khusus dengan keterampilan yang sangat kompleks, dan Seekout selalu menjadi pilihan pertama kami untuk memulai pencarian. Alat ini sangat mudah digunakan, memiliki opsi ahli dan kesehatan yang luar biasa, dan kami dapat meningkatkan dan mendukung keragaman, yang merupakan salah satu tujuan utama kami.

✨ Rekomendasi khusus Jika Anda mencari lebih banyak opsi untuk mempermudah alur kerja perekrutan Anda, berikut beberapa platform perekrutan lain yang layak untuk dipertimbangkan: JazzHR: Sistem ATS yang ramah anggaran untuk bisnis kecil dengan alur kerja yang dapat disesuaikan, penjadwalan wawancara, dan alat pencarian kandidat

Breezy HR: Platform intuitif yang menawarkan manajemen pipeline seret dan lepas, pesan otomatis, dan penjadwalan mandiri kandidat

Loxo: CRM perekrutan modern dengan fitur pencarian berbasis AI, pengiriman pesan dengan satu klik, dan fitur ATS bawaan yang dirancang khusus untuk firma pencarian eksekutif

Recruitee: Platform perekrutan kolaboratif yang berfokus pada perekrutan berbasis tim, penjadwalan otomatis, dan situs karier bermerk

Percepat Proses Perekrutan Anda dengan ClickUp

Perekrutan saat ini membutuhkan kecepatan, keteraturan, dan fokus yang tajam pada pengalaman kandidat—dan perangkat lunak otomatisasi yang tepat dapat memberikan keunggulan bagi manajer perekrutan. Baik Anda sedang mencari talenta, mengelola aplikasi, atau mengkoordinasikan wawancara, alat otomatisasi perekrutan modern menghilangkan pekerjaan rutin sehingga Anda dapat merekrut dengan lebih baik, lebih cepat, dan lebih cerdas.

ClickUp’s converged AI workspace menyatukan semuanya: alur kerja perekrutan yang disesuaikan, deskripsi pekerjaan yang dihasilkan AI, penjadwalan wawancara otomatis, dan kolaborasi tim yang terpusat. Tidak perlu lagi berpindah platform atau melewatkan tindak lanjut—hanya proses perekrutan yang efisien dari awal hingga akhir.

