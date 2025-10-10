Template Desain Produk Gratis yang Akan Anda Sukai

Setiap produk hebat dimulai dengan percikan kreativitas—dan banyak kopi. ☕

Dari sketsa awal hingga prototipe akhir, desain produk adalah perpaduan antara seni dan arsitektur. Namun, seringkali proses desain terhenti—bukan karena kurangnya talenta, tetapi karena umpan balik, brief, dan ide tersebar di berbagai alat.

Di situlah templat desain produk berperan. Mereka membantu mewujudkan kreativitas Anda, menstandarkan elemen yang dapat diulang, dan menjaga proyek tetap fokus. Baik Anda sedang memetakan alur pengguna, membuat wireframe, atau mengelola spesifikasi desain, templat yang tepat membantu Anda beralih dari konsep hingga penyelesaian dengan jelas.

Di bawah ini, Anda akan menemukan templat desain produk gratis terbaik untuk mengorganisir ide-ide Anda, berkolaborasi dengan lebih baik, dan mendesain dengan lebih cerdas.

Apa Itu Template Desain Produk?

Template desain produk adalah dokumen siap pakai dan dapat disesuaikan yang memungkinkan desainer merencanakan, mengorganisir, dan berkomunikasi tentang elemen-elemen yang diperlukan untuk menciptakan produk. Template ini mengstandarkan proses desain produk dari tahap ideasi hingga implementasi, memastikan konsistensi dan kepatuhan.

Sebuah templat desain produk tipikal mencakup bagian-bagian seperti:

Profil pengguna: Profil yang mendefinisikan audiens target Anda dan kebutuhan mereka

Peta perjalanan pengguna: Garis waktu yang menyoroti cara audiens Anda berinteraksi dengan produk

Wireframes: Rancangan visual awal antarmuka produk

Spesifikasi fitur: Rincian tentang fungsi-fungsi produk

Umpan Balik: Rincian tentang pembaruan produk yang diperlukan berdasarkan pengujian

🔍 Tahukah Anda? Bahkan di dunia teknologi modern saat ini, 70% desainer masih menggunakan buku sketsa tradisional untuk memulai proyek mereka! 📖

Mengapa Template Desain Produk Penting untuk Tim UX/UI

Desain bukan hanya tentang kreativitas—tetapi juga tentang proses.

Bagi tim UX/UI, templat desain produk bukan hanya sebagai jalan pintas; mereka adalah kerangka kerja untuk konsistensi, kecepatan, dan kolaborasi. Templat membantu tim:

Standarkan alur kerja agar semua orang berada di halaman yang sama

Kurangi pekerjaan berulang dan luangkan waktu untuk inovasi

Pastikan tidak ada hal penting yang terlewat, mulai dari profil pengguna hingga pengujian kegunaan

Mempermudah proses onboarding anggota tim baru dengan proses yang jelas dan dapat diulang

Singkatnya, templat memberdayakan tim UX/UI untuk menghasilkan produk yang lebih baik, lebih cepat—setiap kali.

💡 Tips Pro: Desain untuk Semua Orang Aksesibilitas bukanlah hal yang diabaikan—itu sangat penting. Tambahkan daftar periksa aksesibilitas atau bagian aksesibilitas ke templat Anda untuk memastikan produk Anda dapat digunakan oleh semua orang dan memenuhi standar modern sejak hari pertama.

Apa yang Membuat Template Desain Produk yang Baik?

Dengan ribuan alat dan templat desain produk yang tersedia secara online, memilih yang tepat bisa menjadi tantangan. Oleh karena itu, berikut beberapa hal yang perlu Anda perhatikan:

Kejelasan: Pilih templat yang mudah dinavigasi. Setiap elemennya harus jelas, mudah dipahami, dan terorganisir dengan baik. Hal ini memudahkan dalam menyusun ide desain secara praktis

Kemampuan penyesuaian: Cari templat yang memungkinkan Anda menyesuaikan elemen-elemennya. Mulai dari bagian hingga tata letak, Anda harus dapat menyesuaikan semuanya sesuai dengan kebutuhan tim Anda

Konsistensi: Pilih templat yang mengikuti struktur yang konsisten. Misalnya, bagian khusus untuk menambahkan gambar, mencatat, dan sebagainya. Hal ini memudahkan tim untuk mereplikasi proses dan menghasilkan output lebih cepat

Kelengkapan: Pilih templat yang mencakup semua aspek penting dalam proses desain produk, seperti riset pengguna, analisis kompetitor, dan pengujian kegunaan . Hal ini memastikan produk akhir menjadi sempurna

Ramah kolaborasi: Pilih templat yang memungkinkan Anda bekerja bersama tim secara real-time. Bonus jika templat tersebut mendukung kolaborasi klien yang lancar. Hal ini membuat proses menjadi lebih efisien dan terstruktur

Template Desain Produk Sekilas

Template Desain Produk untuk Alur Kerja UX, UI, dan Prototyping

Anda telah melihat daftar templatnya—sekarang mari kita jelajahi bagaimana setiap templat desain produk ClickUp membantu Anda mewujudkan ide-ide Anda.

1. Template Papan Tulis Desain Produk ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat wireframe produk yang komprehensif dengan templat papan tulis wireframing ClickUp

Langkah pertama dalam setiap proses desain produk adalah pembuatan wireframe. Namun, jika Anda belum memiliki pengalaman sebelumnya, gunakan templat papan tulis wireframe desain produk ClickUp.

Template gratis ini memungkinkan Anda membuat mockup visual produk sehingga Anda dan pemangku kepentingan lainnya dapat membayangkan antarmukanya. Anda dapat mendefinisikan alur pengguna dan menyoroti berbagai elemen produk, seperti tata letak, menu, warna, dan gambar.

Template ini paling cocok untuk mendesain produk berdasarkan inspirasi, karena template ini memungkinkan Anda mencatat USP dengan cepat dan mengembangkan ide-ide serupa.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Brainstorming dan mengedit ide secara real-time bersama orang lain

Sematkan tautan, catatan, dan gambar ke dalam bingkai visual

Bagikan masukan dan umpan balik secara langsung di kanvas bersama

🔑 Ideal untuk: Desainer UI/UX dan tim produk yang merencanakan wireframe dan struktur antarmuka secara visual selama tahap awal pengembangan produk.

🧠 Fakta Menarik: Manusia memproses visual 60.000 kali lebih cepat daripada teks, itulah mengapa wireframe dan templat visual membantu tim mencapai kesepakatan lebih cepat daripada dokumen desain yang panjang. 👀

🧠 Fakta Menarik: Manusia memproses visual 60.000 kali lebih cepat daripada teks, itulah mengapa wireframe dan templat visual membantu tim mencapai kesepakatan lebih cepat daripada dokumen desain yang panjang. 👀

2. Template Dokumen Desain ClickUp

Dapatkan templat gratis Tetap selaras dengan tim Anda dalam setiap proyek desain produk menggunakan Template Dokumen Desain ClickUp

Apakah kolaborasi yang tidak efisien menjadi hambatan terbesar dalam kerangka kerja desain produk Anda? Template Dokumen Desain ClickUp dirancang untuk menghilangkan hal tersebut.

Template ini sederhana dan mudah digunakan. Template ini mengumpulkan ide dan sumber daya yang tersebar, memungkinkan Anda dan tim Anda untuk dengan cepat membuat desain produk.

Anda dapat menggunakannya untuk membuat peta jalan, mengidentifikasi tindakan yang perlu dilakukan, menetapkan tujuan, melacak kemajuan, dan banyak lagi. Template ini juga memungkinkan pengguna untuk menambahkan komentar dan mengusulkan perubahan secara real-time, menjadikannya sangat ideal untuk tim yang bekerja jarak jauh.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Strukturkan konten menggunakan header, tabel, dan teks kaya

Kumpulkan umpan balik melalui thread komentar bawaan

Standarkan dokumentasi di seluruh proyek

🔑 Ideal untuk: Pemimpin desain dan manajer produk yang mendokumentasikan spesifikasi desain, keputusan, dan alur kerja untuk kejelasan lintas fungsi.

📮 ClickUp Insight: 31% manajer lebih memilih papan visual, sementara yang lain mengandalkan diagram Gantt, dasbor, atau tampilan sumber daya. Namun, kebanyakan alat memaksa Anda untuk memilih salah satu. Jika tampilan tidak sesuai dengan cara Anda berpikir, hal itu hanya menjadi lapisan gesekan tambahan. Dengan ClickUp, Anda tidak perlu memilih. Beralih antara diagram Gantt bertenaga AI, papan Kanban, dasbor, atau tampilan beban kerja dengan satu klik. Dan dengan ClickUp AI, Anda dapat secara otomatis menghasilkan tampilan atau ringkasan yang disesuaikan berdasarkan siapa yang melihatnya—baik itu Anda, eksekutif, atau desainer Anda. 💫 Hasil Nyata: CEMEX mempercepat peluncuran produk sebesar 15% dan mengurangi keterlambatan komunikasi dari 24 jam menjadi hitungan detik menggunakan ClickUp.

3. Template Papan Tulis Brief Desain ClickUp

Dapatkan templat gratis Gunakan templat papan tulis ClickUp Design Brief dan percepat proses desain Anda

Template Papan Tulis Brief Desain ClickUp adalah sumber daya berharga lainnya untuk mempermudah proses desain, terutama saat membangun dari nol.

Template ini mencakup setiap detail desain yang mungkin terlewatkan jika Anda bukan seorang profesional. Hal ini meliputi gambar produk yang tepat, ukuran, tipografi, hierarki, tekstur, konsistensi, dan lainnya.

Selain itu, gunakan ClickUp untuk menyoroti tujuan, permintaan klien, dan umpan balik pengguna guna memastikan pelaksanaan ide desain berjalan lancar.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Jelaskan ruang lingkup, tujuan, dan hasil utama yang diharapkan

Selaraskan pemangku kepentingan dengan tampilan visual bersama

Kolaborasi dengan mudah menggunakan alat papan tulis bawaan

🔑 Ideal untuk: Direktur kreatif dan pemangku kepentingan proyek yang merumuskan tujuan desain, hasil kerja, dan jadwal untuk inisiatif kreatif baru.

👀 Trivia: Cemex, produsen dan penyedia semen dan beton terkemuka di dunia untuk industri konstruksi, berhasil mempercepat waktu pemasaran produknya sebesar 15% berkat ClickUp! Mereka baru-baru ini membentuk tim desain grafis dan pembuat grafis gerak yang luar biasa, yang sedang mencari alat yang tepat untuk membantu mereka berkembang secara efisien. Dengan menggunakan Fitur Hubungan Tugas ClickUp, mereka berhasil mempermudah proses perpindahan proyek dari pemimpin proyek ke desainer dan pembuat grafis animasi. Ini benar-benar mengubah permainan bagi mereka!

4. Template Peta Perjalanan Pelanggan Produk ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat peta perjalanan pelanggan yang efektif tanpa repot menggunakan Template Peta Perjalanan Pelanggan ClickUp

Pemetaan perjalanan pelanggan yang akurat membantu perusahaan memberikan pengalaman terbaik kepada pelanggannya—sesuatu yang 86% pembeli bersedia membayar lebih untuknya. Beruntungnya, Template Peta Perjalanan Pelanggan Produk ClickUp juga membantu dalam hal ini.

Anda juga dapat menggunakan templat intuitif dan mudah digunakan ini untuk menganalisis interaksi pelanggan dan menghasilkan peta perjalanan yang akurat. Hal ini membantu mengidentifikasi titik sentuh kritis, memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kebutuhan pengguna, dan mengambil langkah-langkah efektif untuk meningkatkan pengalaman pelanggan.

Template ini juga sangat kolaboratif, memungkinkan Anda menggunakannya bersama tim dengan mudah.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Hubungkan tahap perjalanan dengan fitur produk utama

Prioritaskan perbaikan berdasarkan perilaku pengguna

Selaraskan tim dalam pengambilan keputusan desain yang berfokus pada pengguna

🔑 Ideal untuk: Strategis UX dan pemasar produk yang memetakan pengalaman pengguna, mengidentifikasi titik gesekan, dan menyelaraskan perbaikan produk dengan perilaku pengguna.

🔍 Tahukah Anda? Pemetaan perjalanan pengguna terinspirasi oleh gaya bercerita detektif—memahami "siapa, apa, di mana, dan mengapa" di balik setiap tindakan pengguna. 🕵🏻

5. Template Alur Pengguna ClickUp

Dapatkan templat gratis Gunakan Template Alur Pengguna ClickUp untuk membuat alur pengguna untuk produk Anda

Sama seperti yang sebelumnya, Template Alur Pengguna ClickUp membantu mengembangkan alur pengguna yang komprehensif untuk mendukung desain produk.

Template ini menggambarkan langkah-langkah yang diambil pelanggan saat menggunakan produk atau layanan, dari awal hingga akhir. Hal ini membantu Anda mengidentifikasi titik-titik masalah dan memperbaiki celah, tetapi itu bukan satu-satunya fungsi template ini.

Dengan menggunakan ClickUp, Anda juga dapat menugaskan tugas dan tanggung jawab kepada anggota tim Anda, melacak kemajuan, merancang jalur desain yang efisien, dan menciptakan pengalaman pengguna yang superior.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Sesuaikan logika produk dengan ekspektasi pengguna yang sebenarnya

Sederhanakan proses serah terima kepada pengembang dengan visual alur yang jelas

Tandai dan lacak perubahan di seluruh iterasi

🔑 Ideal untuk: Pengembang dan insinyur desain produk yang merancang jalur navigasi intuitif dan tindakan pengguna untuk produk digital atau aplikasi.

💡 Tips Pro: Pastikan setiap langkah dalam alur pengguna didukung oleh logika produk dan API backend Anda. Hal ini menghindari pembuatan alur teoretis yang tidak dapat diimplementasikan. ✅

6. Template Rencana Proyek Desain Situs Web ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat rencana desain website yang mudah diikuti dengan templat Rencana Proyek Desain Website ClickUp

Mendesain situs web baru bisa terasa seperti tugas yang menakutkan. Mulai dari memilih tata letak yang tepat hingga menentukan palet warna terbaik, ada serangkaian tugas yang harus dilakukan. Namun, jika Anda mengelola tim, templat Rencana Proyek Desain Situs Web ClickUp sangat berguna.

Template ini menghasilkan tampilan papan untuk semua tugas desain website, sehingga Anda dan tim dapat berkolaborasi dan menyelesaikannya dengan efisien. Saat Anda mengisi detailnya, template ini merencanakan elemen, mendelegasikan tugas, dan melacak kemajuannya untuk memastikan penyelesaian tepat waktu.

Ini juga memungkinkan Anda untuk memprioritaskan tugas dan menugaskan atau mengalihkan tanggung jawab jika terjadi perubahan rencana.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Lacak tugas, ketergantungan, dan tenggat waktu penting

Tentukan peran dengan jelas di antara tim desain, pengembangan, dan pengujian kualitas

Atur perencanaan untuk konten, SEO, dan UI/UX di satu tempat

🔑 Ideal untuk: Desainer web, pengembang, dan manajer proyek digital yang mengawasi pembuatan dan pengiriman situs web dari awal hingga akhir di seluruh tim.

7. Template Desain Web ClickUp

Dapatkan templat gratis Terapkan proses terstruktur dalam desain website dengan Template Desain Website ClickUp

Template Desain Web ClickUp adalah sumber daya gratis lainnya untuk merencanakan desain situs web. Template ini jelas, komprehensif, dan tidak memerlukan waktu belajar. Jika Anda sedang membangun halaman arahan sederhana atau microsite, template ini dapat membantu mempermudah prosesnya.

Template ini memungkinkan Anda merencanakan seluruh alur kerja desain situs web Anda. Template ini mengorganisir tugas, sumber daya, dan komunikasi dalam satu tempat. Dirancang dalam format papan, template ini juga memberikan pandangan yang jelas tentang kemajuan Anda melalui laporan yang dapat disesuaikan.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Strukturkan proyek web berdasarkan halaman, bagian, dan sprint

Integrasikan tugas penulisan konten, desain, dan pengembangan secara mulus

Kelola iterasi melalui komentar dan persetujuan

🔑 Ideal untuk: Desainer lepas dan tim agensi yang mengorganisir tata letak halaman, konten, dan aset untuk proyek desain web yang berorientasi pada klien.

Desain adalah Proses Iteratif Produk terbaik terbentuk melalui umpan balik berkelanjutan dan iterasi cepat. Template dan fitur komentar ClickUp memudahkan Anda mengumpulkan masukan, melacak perubahan, dan mengembangkan desain Anda—sehingga Anda selalu berkembang, tidak pernah terjebak.

8. Template Pengembangan Produk Baru ClickUp

Dapatkan templat gratis Gunakan Template Pengembangan Produk Baru ClickUp untuk merancang produk baru yang sukses dengan mudah

Tahukah Anda bahwa dari 30.000 produk baru yang diluncurkan setiap tahun, 95% di antaranya gagal? Untuk memastikan inovasi Anda tidak berakhir di tumpukan sampah, gunakan Template Pengembangan Produk Baru ClickUp.

Template ini membantu dalam setiap aspek pengembangan produk, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Anda dapat membuat tugas, menetapkan peran, dan melacak kemajuan untuk memastikan proses pengembangan tetap terkendali.

Ini membantu menyelaraskan tim lintas fungsi untuk mewujudkan inspirasi produk. Hal ini juga menghilangkan ketidakefisienan dalam proses, memastikan produk yang dikembangkan baru bebas dari cacat.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Bagi proses pengembangan produk menjadi fase-fase yang dapat dilaksanakan

Lacak aktivitas riset, prototyping, dan pengujian

Pantau kemajuan menggunakan dashboard dan papan visual

🔑 Ideal untuk: Manajer produk dan tim lintas fungsi yang mengelola inisiatif produk baru dari konsep hingga peluncuran dengan alur kerja yang terstruktur.

💡 Tips Pro: Hubungkan alat desain Anda Desainer menggunakan berbagai alat, termasuk Figma, Slack, Google Drive, dan lainnya. Integrasi ClickUp memungkinkan Anda menyematkan desain, menghubungkan aset, dan mengonsolidasikan umpan balik, sehingga tim Anda tetap fokus tanpa perlu berpindah aplikasi.

9. Template Kreatif dan Desain ClickUp

Dapatkan templat gratis Tingkatkan proses kreatif dan desain Anda dengan Template Kreatif dan Desain ClickUp

Kesulitan mengorganisir berbagai elemen dalam proyek desain produk? Gunakan Template Kreatif dan Desain ClickUp untuk mengatasi masalah ini.

Template yang ramah pemula ini sangat berguna bagi tim yang sedang membangun produk dari nol. Template ini berfungsi sebagai ruang terpadu di mana Anda dan rekan kerja dapat mengumpulkan dan mengorganisir ide-ide.

Dengan ini, Anda dapat membuat tugas, memantau kemajuannya, dan memvisualisasikan garis waktu proyek secara keseluruhan. Template ini juga menarik secara visual, dengan diagram alur yang memandu seluruh proses.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Kelola aset kreatif melalui setiap tahap persetujuan

Prioritaskan pekerjaan dengan mudah menggunakan papan visual dan garis waktu

Sinkronkan tugas dan tonggak pencapaian dengan batas waktu kalender

🔑 Ideal untuk: Tim kreatif yang mengelola proyek desain konten visual, branding, dan pemasaran di berbagai departemen atau klien.

10. Template Portofolio Desain ClickUp

Dapatkan templat gratis Bangun portofolio desain Anda dalam hitungan menit dengan Template Portofolio Desain ClickUp

Jika Anda seorang desainer yang mencari alat untuk membangun portofolio yang kuat untuk presentasi klien, gunakan Template Portofolio Desain ClickUp. Baik Anda pemula maupun ahli berpengalaman, Anda dapat dengan mudah menyesuaikannya untuk membuat lookbook yang sesuai dengan gaya Anda.

Template ini memungkinkan Anda mengorganisir semua proyek dan pengalaman desain masa lalu secara profesional. Anda juga dapat menambahkan detail penting, seperti hasil kerja dan jadwal, untuk membuat presentasi Anda terdengar komprehensif.

Template ini mudah dinavigasi dan mengandung semua elemen penting yang harus ada dalam portofolio desain profesional.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Tampilkan keterampilan kreatif, alat, dan hasil akhir

Hubungkan tugas, visual, dan hasil kerja dalam satu tempat

Perbarui konten dengan mudah menggunakan pelacakan versi bawaan

🔑 Ideal untuk: Freelancer dan profesional desain yang ingin menampilkan proyek selesai, studi kasus, dan portofolio kreatif dalam format yang terorganisir.

11. Template Desain Grafis Sederhana ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat grafis yang solid dengan setengah usaha menggunakan Template Desain Grafis Sederhana ClickUp

Desain grafis mungkin terlihat menyenangkan hingga tenggat waktu mendekat dan Anda masih berada di tahap imajinasi. Namun, untungnya, di sinilah Template Desain Grafis Sederhana ClickUp hadir.

Ini adalah alat yang powerful yang mempermudah proses desain Anda. Dengan bantuannya, Anda dapat mengorganisir semua aset kreatif Anda, seperti gambar, video, dan teks, untuk merencanakan output Anda secara detail.

Anda juga dapat membuat tugas-tugas kecil yang dapat dilaksanakan dan menetapkan batas waktu sehingga Anda dapat menyelesaikan desain grafis sesuai dengan jadwal.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Organisir proyek desain grafis tanpa kekacauan

Lacak revisi, persetujuan, dan file yang dibagikan

Visualisasikan kemajuan menggunakan tata letak papan yang bersih

🔑 Ideal untuk: Desainer grafis internal yang menangani permintaan kreatif berulang seperti materi pemasaran, iklan, atau pembuatan konten digital.

💡 Tips Pro: Daripada terus-menerus mendesain tombol, kartu, atau header yang sama, buat perpustakaan komponen terpusat. Ini mempercepat pembuatan mockup, memastikan konsistensi visual, dan memudahkan pembaruan global jika spesifikasi berubah di tengah proyek. 📈

12. Template Ideasi Desain ClickUp

Dapatkan templat gratis Gunakan Template Ideasi Desain ClickUp untuk mengembangkan ide-ide kreatif produk baru dengan kerja sama tim

Ingin membuat desain produk yang inovatif tapi belum punya ide? Biarkan Template Ideasi Desain ClickUp membantu Anda menemukan ide-ide segar dari nol.

Template ini berfungsi sebagai kanvas kolaboratif di mana Anda dan anggota tim dapat berdiskusi dan mengemukakan ide. Berdasarkan masukan dari semua anggota, Anda dapat memprioritaskan dan memilih proposal terbaik, lalu memulai proses kreatif.

Template ini juga memungkinkan Anda melacak kemajuan desain Anda, menjadikannya solusi all-in-one untuk kebutuhan Anda.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Grupkan ide berdasarkan topik, persona, atau kasus penggunaan

Hubungkan konsep desain dengan persyaratan atau tujuan pengguna

Lacak ide dari tahap brainstorming hingga tahap prototyping

🔑 Ideal untuk: Tim inovasi, pemikir desain, dan profesional kreatif yang menangkap, mengorganisir, dan memprioritaskan ide-ide mentah selama sesi brainstorming.

13. Template Papan Kanban Tim Desain ClickUp

Dapatkan templat gratis Kelola semua proyek desain Anda dengan mudah menggunakan templat Papan Kanban Tim Desain ClickUp

Mengelola alur kerja desain dapat dengan cepat menjadi kacau, terutama saat melibatkan banyak tim kreatif. Template Papan Kanban Tim Desain ClickUp membantu Anda tetap mengontrol semuanya.

Template ini menyediakan papan visual tempat Anda dapat mengelola proyek desain berdasarkan tahap—seperti brainstorming, dalam proses, tinjauan, dan final. Anda dapat menetapkan peran, menambahkan lampiran, melacak tenggat waktu, dan menyimpan umpan balik di satu tempat.

Anda juga dapat menyesuaikan kolom, label, dan prioritas sesuai dengan proses desain unik tim Anda.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Pantau hambatan, ketergantungan, dan umpan balik klien

Ubah urutan dan prioritas tugas dengan kemudahan seret dan lepas

Kategorikan pekerjaan dengan label berwarna kustom

🔑 Ideal untuk: Manajer desain dan tim kolaboratif yang melacak tugas desain, kemajuan, dan tanggung jawab dalam alur kerja visual yang berorientasi pada status.

🧠 Fakta menarik: Metode Kanban, yang sering digunakan dalam templat papan desain, diciptakan oleh Toyota pada tahun 1940-an. 🚘

Desain Produk Baru dengan Mudah Menggunakan ClickUp

Desain produk yang hebat bukan hanya tentang kreativitas—tetapi juga tentang struktur, iterasi, dan menyelaraskan semua pihak dengan pengalaman pengguna.

Baik Anda sedang merancang perjalanan pengguna baru, membuat wireframe, atau mengelola hasil desain, templat yang tepat dapat meningkatkan kejelasan, kecepatan, dan kolaborasi.

Ragam template desain produk gratis dari ClickUp memberikan tim keunggulan awal tanpa harus memulai dari nol setiap kali. Siap untuk mempercepat alur kerja desain produk Anda? Jelajahi template desain produk ClickUp hari ini— mulailah menggunakannya secara gratis!

Pertanyaan yang Sering Diajukan tentang Template Desain Produk

Template desain produk mencakup seluruh siklus hidup desain—penelitian, ideasi, pengujian—sedangkan template UI berfokus secara eksklusif pada tata letak antarmuka visual.

Ya. Template seperti Whiteboard dan Doc dari ClickUp mengumpulkan ide, komentar, dan aset dalam satu tempat, mengurangi pergantian alat dan kekacauan versi.

Pilih yang sesuai dengan tahap alur kerja Anda—wireframing, journey mapping, atau dokumentasi—dan menawarkan opsi penyesuaian untuk ukuran tim dan jenis proyek.