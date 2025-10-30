10 Kasus Penggunaan ChatGPT Terbaik untuk Lingkungan Kerja Modern

HR belum pernah memiliki beban kerja yang lebih berat—atau waktu yang lebih sedikit untuk melakukannya. Di tengah pembekuan perekrutan, tekanan retensi, dan tuntutan transparansi yang semakin meningkat, tim HR diminta untuk memberikan dampak yang lebih besar dengan sumber daya yang lebih sedikit.

Itulah mengapa banyak orang beralih ke AI—bukan untuk menggantikan penilaian mereka, tetapi untuk mengembalikan waktu mereka. Menurut laporan Gartner, cara utama tim HR menggunakan AI saat ini adalah untuk mengotomatisasi tugas administratif—pekerjaan berulang yang secara diam-diam menghabiskan waktu seharian.

ChatGPT, misalnya, dapat menyusun deskripsi pekerjaan, merangkum data survei, atau merancang sesi pembelajaran dalam hitungan menit. Jika digunakan dengan efektif, ChatGPT membantu HR beralih fokus dari tugas administratif ke strategi, dari mengurus dokumen ke membentuk budaya organisasi.

Jadi pertanyaannya bukan apakah AI cocok untuk HR. Melainkan bagaimana Anda menggunakannya secara bertanggung jawab untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Dalam panduan ini, Anda akan belajar:

Mengapa tim HR mengadopsi ChatGPT

Contoh penggunaan nyata (dengan prompt yang dapat Anda salin)

Hal-hal yang perlu diperhatikan

Dan bagaimana mengembangkannya lebih lanjut dengan ClickUp Brain, kecerdasan buatan yang dirancang untuk seluruh alur kerja HR Anda.

Mari kita mulai.

Mengapa HR Harus Menggunakan ChatGPT?

ChatGPT memberikan keunggulan bagi HR di area yang penting: waktu siklus, konsistensi, dan kejelasan. Ia mengubah alur kerja manual yang lambat menjadi draf awal dan ringkasan terstruktur, mengurangi waktu penyelesaian dari hari menjadi menit, serta menstandarkan bahasa sambil tetap melibatkan manusia dalam proses.

Dampak ini terlihat dalam berbagai alur kerja sehari-hari—perekrutan, onboarding, umpan balik, dan lainnya 👇

1. Mengurangi beban kerjaTim HR menghabiskan berjam-jam menulis deskripsi pekerjaan, kebijakan, dan email keterlibatan dari awal. ChatGPT mengotomatiskan draf-draf berulang tersebut, memungkinkan profesional untuk fokus pada orang, bukan pada formulasi kalimat.

2. Menjaga konsistensi komunikasiDari surat penawaran hingga pembaruan internal, AI memastikan setiap pesan terdengar seolah-olah berasal dari perusahaan yang sama, bukan dari sepuluh suara yang berbeda. Bagi tim yang sedang berkembang dengan banyak pemangku kepentingan, konsistensi ini membangun kepercayaan dan profesionalisme.

3. Membuat inklusi menjadi hal yang alamiChatGPT membantu merevisi deskripsi pekerjaan dan kebijakan dalam bahasa yang netral gender dan mudah diakses—menghilangkan bias tersembunyi sebelum mencapai calon kandidat. Namun, tinjauan manusia tetap penting untuk menjaga nuansa dan kepatuhan.

4. Memicu ide, bukan hanya hasilKetika HR membutuhkan program pembelajaran baru, format penilaian kinerja, atau kebijakan manfaat yang direvisi, ChatGPT membantu mengatasi kebuntuan saat memulai. Ia menyediakan titik awal yang terstruktur, memungkinkan tim untuk fokus pada pengambilan keputusan daripada draf.

5. Mengambil keputusan secara instanButuh ringkasan cepat dari wawancara keluar atau daftar pro dan kontra yang seimbang sebelum perubahan kebijakan? ChatGPT memproses informasi yang berisik dan mengidentifikasi pola-pola penting, memberikan HR masukan yang lebih cepat dan jelas untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

Ini bukan kasus penggunaan yang tidak umum—ini adalah perubahan kecil yang membebaskan HR untuk lebih fokus pada pembentukan strategi, budaya, dan pertumbuhan, daripada sibuk dengan administrasi.

Ini hanyalah titik awal. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang kasus penggunaan HR di dunia nyata, termasuk beberapa yang mungkin belum Anda pertimbangkan sebelumnya.

👀 Tahukah Anda? Meskipun hampir 92% perusahaan yang disurvei oleh McKinsey melaporkan rencana untuk meningkatkan investasi AI mereka, hanya 1% pemimpin yang menyebut perusahaan mereka matang dalam spektrum implementasi AI. Dalam konteks ini, "matang" berarti AI telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam alur kerja mereka dan mendorong hasil bisnis.

10 Kasus Penggunaan ChatGPT yang Berdaya Guna untuk Tim HR

Mari kita lihat kasus penggunaan ChatGPT HR yang benar-benar bermanfaat yang dapat mengubah dan mengoptimalkan pekerjaan harian dan proses HR Anda.

Dan ya, kami telah menyertakan prompt yang dapat Anda gunakan langsung, beserta tangkapan layar yang disarankan untuk masing-masing.

Anda tahu bagaimana musim penilaian berjalan: harus menulis umpan balik untuk 10+ karyawan, dan Anda menatap layar kosong tanpa waktu luang. Komentar generik tidak cukup, tetapi menyesuaikan setiap umpan balik membutuhkan waktu berjam-jam.

Inilah cara ChatGPT dapat memudahkan pekerjaan Anda sebagai asisten penulisan. Cukup bagikan peran, tujuan, dan beberapa tindakan kunci, dan ChatGPT akan menghasilkan umpan balik karyawan yang spesifik, personal, seimbang, dan disesuaikan dengan nada yang tepat.

📌 Contoh: Misalkan Anda sedang mengevaluasi kinerja seorang manajer penjualan. Anda ingin mengakui pencapaian target pendapatan mereka, kepemimpinan tim, dan komunikasi. Alih-alih mengetik dari awal, berikan prompt ini ke ChatGPT: “Tulis komentar penilaian kinerja untuk Manajer Penjualan yang melampaui target pendapatan kuartal kedua, membimbing dua anggota tim baru, dan meningkatkan waktu respons klien. Jaga agar tetap profesional, apresiatif, dan spesifik sesuai peran. ”

melalui ChatGPT

Voilà, ChatGPT memberikan umpan balik teks yang terasa benar-benar dipersonalisasi.

Anda bahkan dapat menyalin data karyawan, seperti ringkasan tujuan atau penilaian diri, ke ChatGPT dan meminta ChatGPT untuk menyoroti kelebihan, lalu menghasilkan komentar berdasarkan hal tersebut.

2. Membuat rencana onboarding yang disesuaikan untuk periode 30-60-90 hari.

Proses onboarding karyawan baru sering kali hanya menjadi daftar periksa dasar, termasuk pengaturan perangkat, dokumen HR, akses Slack, dan itu saja. Seringkali, karyawan baru dibiarkan mencari tahu sendiri.

Namun, onboarding yang baik memerlukan struktur, tonggak pencapaian, dan kejelasan sejak awal.

ChatGPT menjadi solusi di sini. Anda cukup memberikan judul jabatan, beberapa tanggung jawab utama, dan ekspektasi manajer. ChatGPT akan memberikan rencana onboarding komprehensif untuk 30, 60, dan 90 hari pertama bagi karyawan baru agar mereka dapat sukses dalam peran barunya.

📌 Contoh: Misalkan Anda baru saja merekrut seorang Spesialis Pemasaran Konten. Anda ingin mereka mengamati di bulan pertama, berkontribusi di bulan kedua, dan mengambil tanggung jawab penuh di bulan ketiga. Beritahu ChatGPT – “Buatlah rencana onboarding selama 30-60-90 hari untuk seorang Spesialis Pemasaran Konten baru. Pada 30 hari pertama, mereka harus mempelajari alat dan proses. Pada 60 hari, mereka harus berkontribusi pada kampanye. Pada 90 hari, mereka harus dapat mengelola proyek konten secara mandiri. Buatlah rencana ini terstruktur dan ramah pengguna. ”

melalui ChatGPT

Ini akan menghasilkan rencana onboarding bertahap dengan:

Fokus mingguan

Tugas atau titik pemeriksaan

Keterlibatan manajer dan rekan kerja

Alat yang dapat dieksplorasi

Anda juga dapat membuat templat untuk peran yang berbeda, seperti Penjualan, HRBP, Pengembang, dan menggunakannya kembali dengan sedikit penyesuaian.

⚡ Arsip Template: Template dan Formulir HR Gratis untuk Meningkatkan Proses HR Anda

👀 Tahukah Anda? Sebuah analisis Bloomberg menemukan bahwa alat perekrutan AI seperti ChatGPT terkadang dapat mencerminkan bias saat menilai CV. Itulah mengapa tim HR terkemuka menggabungkan kecepatan AI dengan pengawasan manusia—menggunakan alat seperti ChatGPT untuk draf dan penyaringan, bukan pengambilan keputusan.

3. Mengubah wawancara keluar menjadi tema yang dapat ditindaklanjuti

Wawancara keluar adalah sumber informasi berharga yang jujur. Mereka mengandung wawasan yang tepat yang Anda butuhkan untuk memperbaiki retensi, meningkatkan kepemimpinan, atau mengatasi dinamika tim yang toxic. Namun, hal ini hanya berguna jika Anda benar-benar memiliki waktu untuk duduk, membaca semuanya, dan mengidentifikasi pola-pola yang lebih dalam.

Dengan ChatGPT, Anda dapat mengubah umpan balik yang tersebar dari pertanyaan wawancara keluar menjadi tema yang jelas. Anda dapat memasukkan berbagai respons wawancara keluar, seperti teks dari formulir, ringkasan pertemuan satu lawan satu, atau bahkan pesan Slack, dan meminta ChatGPT untuk:

Temukan tema-tema umum

Identifikasi alasan utama karyawan meninggalkan perusahaan.

Soroti masalah yang berkaitan dengan manajer versus gesekan yang didasarkan pada peran.

Sarankan pola-pola yang dapat diterapkan di berbagai departemen HR atau berdasarkan masa kerja.

Bahkan dapat menyarankan tindakan untuk setiap masalah, seperti “Pertimbangkan untuk melakukan pertemuan langsung dengan atasan langsung,” atau “Tinjau kisaran kompensasi untuk peran X.”

Hal ini berguna saat Anda menyiapkan laporan untuk pimpinan atau merencanakan inisiatif retensi.

📌 Contoh: Anda memiliki 5 catatan keluar dari karyawan yang keluar pada kuartal lalu. Beberapa menyebutkan “kurangnya peluang pengembangan,” yang lain mengatakan “micromanagement,” dan satu menyoroti “tidak ada umpan balik.” Anda menempelkan catatan tersebut ke ChatGPT dan meminta ChatGPT untuk merangkum penyebab utama. “Rangkum 5 catatan wawancara keluar berikut. Identifikasi tema yang berulang, alasan keluar, dan sarankan tindakan yang dapat diambil oleh pemimpin HR untuk menangani masalah ini.” (Kemudian tempelkan umpan balik yang dianonimkan di bawah prompt.)

melalui ChatGPT

Anda juga dapat meminta ChatGPT untuk membedakan antara masalah pribadi dan sistemik. Misalnya:

melalui ChatGPT

⚡ Arsip Template: Template dan Pertanyaan Wawancara Keluar Gratis untuk Tim HR

4. Menyusun draf kebijakan inklusif dengan bahasa yang netral gender dan mudah diakses.

Kebijakan HR seringkali terdengar ketinggalan zaman, rumit, atau tidak sengaja bias, menggunakan frasa seperti:

“Ketua” alih-alih “Ketua Wanita”

“Dia” daripada “Mereka”

Atau paragraf panjang dan rumit yang terasa lebih seperti peringatan hukum daripada panduan.

ChatGPT membantu merumuskan ulang kebijakan perusahaan dalam bahasa yang jelas, inklusif, dan netral gender. Anda dapat memasukkan kebijakan yang sudah ada (misalnya, kebijakan cuti orang tua atau pedoman POSH), dan meminta ChatGPT untuk:

Tulis ulang dalam bahasa yang inklusif dan netral gender.

Sederhanakan gaya penulisan untuk meningkatkan keterbacaan.

Ubah kalimat panjang menjadi ringkasan yang mudah dipahami oleh karyawan.

Bahkan terjemahkan ke tingkat bacaan tertentu (seperti Kelas 8) untuk aksesibilitas.

📌 Contoh: Misalnya, Anda sedang memperbarui kebijakan cuti ayah, dan masih terdapat kalimat seperti “ayah berhak atas…” Masukkan prompt ini ke ChatGPT: “Tulis ulang kebijakan cuti orang tua ini dengan bahasa yang netral gender dan inklusif. Pastikan nada bahasanya jelas, ramah, dan mudah dipahami oleh semua karyawan.”(Tempelkan konten kebijakan yang sudah ada di bawah prompt.)

melalui ChatGPT

5. Merangkum hasil survei karyawan yang panjang menjadi 5 wawasan utama.

Para pemimpin HR menghabiskan berminggu-minggu untuk membuat survei karyawan dan mengumpulkan umpan balik tentang keterlibatan, keragaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI), efektivitas kepemimpinan, dan topik lainnya. Tanggapan-tanggapan tersebut menumpuk dengan cepat. Tiba-tiba, Anda dihadapkan pada ratusan komentar yang tidak terstruktur dan tidak punya waktu untuk memproses semuanya.

ChatGPT mengubah kekacauan menjadi kejelasan. Tempelkan respons survei terbuka, baik berdasarkan tema (seperti "umpan balik manajer") atau semuanya sekaligus, dan minta ChatGPT untuk:

Identifikasi tema-tema utama yang sering muncul.

Tandai sentimen (positif/netral/negatif)

Ringkaskan masalah utama dalam poin-poin yang jelas.

Sarankan langkah selanjutnya atau area tindakan.

Bahkan pisahkan pola berdasarkan departemen jika Anda menyertakan tag.

📌 Contoh: Misalkan Anda baru saja melakukan survei keterlibatan tahunan, dan pertanyaan terbuka yang diajukan adalah: “Apa satu hal yang dapat kami lakukan untuk meningkatkan pengalaman Anda di tempat kerja?” Anda mendapatkan 145 tanggapan. Alih-alih mengelompokkan dan merangkumnya secara manual, Anda dapat memasukkan data tersebut ke ChatGPT: “Rangkum 145 tanggapan survei berikut menjadi 5 tema utama. Klasifikasikan berdasarkan nada (positif, negatif, netral) dan sarankan 2 langkah selanjutnya yang dapat diambil HR untuk menangani masalah utama. ” (Tempelkan tanggapan asli di bawah prompt. )

melalui ChatGPT

Dan, jika Anda meminta, ChatGPT bahkan dapat mengubahnya menjadi ringkasan slide.

melalui ChatGPT

📉 Apakah ChatGPT Akan Menggantikan Pekerjaan HR? 72% dari CHRO Fortune 500 memperkirakan AI akan menggantikan pekerjaan dalam 3 tahun ke depan, meskipun mereka tidak sepenuhnya yakin bahwa AI akan sepenuhnya menggantikan semua profesional HR. Perubahan ini bukan tentang menggantikan empati dengan otomatisasi; melainkan tentang mendefinisikan ulang di mana manusia memberikan nilai tambah yang paling besar. ChatGPT dan alat serupa akan mengotomatisasi tugas-tugas berulang, seperti menyusun dokumen, mengklasifikasikan data, dan mengelola respons. Yang tetap dan paling penting adalah percakapan yang membutuhkan kepercayaan, penilaian, dan perhatian. AI mungkin akan mengambil alih beberapa fungsi HR, tetapi peran manusia akan berkembang, bukan menghilang.

6. Mengembangkan ide-ide sesi pelatihan dan pengembangan (L&D) berdasarkan OKR perusahaan.

Anda mungkin pernah mendengar ini dari pimpinan: “Kita perlu meningkatkan keterampilan karyawan lebih banyak lagi pada kuartal ini.” Atau lebih buruk lagi, “Bisakah kita menyelaraskan sesi pembelajaran dengan OKR perusahaan kita?”

Namun, saat Anda duduk untuk merencanakan kalender L&D, ide-ide tidak selalu mengalir dengan lancar. ChatGPT membantu Anda mengubah OKRs menjadi peluang pembelajaran. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memasukkan OKRs kuartalan perusahaan Anda, atau bahkan tujuan bisnis yang disederhanakan. ChatGPT kemudian dapat:

Sarankan topik L&D yang relevan sesuai dengan contoh OKR spesifik Anda.

Sesuaikan sesi pembelajaran sesuai dengan tim atau fungsi.

Usulkan format (misalnya, workshop, micro-learning, peer learning)

Tambahkan judul sesi potensial, hasil yang diharapkan, dan bahkan ide pemecah kebekuan.

📌 Contoh: Misalnya, salah satu OKR Anda adalah “Meningkatkan kolaborasi lintas fungsi untuk mempercepat jadwal pengiriman.” Buka ChatGPT dan masukkan prompt berikut: “Tujuan OKR perusahaan kami untuk kuartal ini berfokus pada peningkatan kolaborasi lintas fungsi dan akuntabilitas tim. Sarankan 5 ide sesi L&D yang selaras dengan tujuan ini, termasuk judul sesi, format, dan hasil yang diharapkan.”

melalui ChatGPT

Setelah Anda memilih ide sesi, Anda dapat menjelajahi lebih dalam dengan ChatGPT:

melalui ChatGPT

👀 Tahukah Anda? Lebih dari 88% organisasi khawatir tentang retensi karyawan. Menyediakan kesempatan belajar adalah strategi retensi nomor satu, menurut responden survei. Alat AI seperti ChatGPT dapat memperkuat inisiatif pelatihan dan pengembangan HR dengan menyarankan jalur belajar yang dipersonalisasi dan membangun simulasi pelatihan yang realistis.

7. Membuat templat pengakuan antar rekan kerja berdasarkan nilai-nilai perusahaan.

Pengakuan meningkatkan moral, membangun budaya tim, dan meningkatkan retensi. Namun, sebagian besar pengakuan terlalu generik (“Bagus sekali!”) atau hanya datang dari atasan langsung.

Yang sebenarnya Anda butuhkan adalah pujian antar rekan kerja yang mencerminkan bagaimana orang-orang berkontribusi di tempat kerja, bukan hanya apa yang mereka lakukan. Dan jika pujian tersebut terkait dengan nilai-nilai perusahaan Anda, itu bahkan lebih baik, karena secara langsung berkontribusi pada peningkatan kepuasan karyawan di seluruh tim.

ChatGPT membantu tim Anda mengenali satu sama lain dengan cara yang lebih bermakna. Anda dapat menggunakannya untuk menghasilkan templat pesan pengakuan karyawan berdasarkan:

Nilai-nilai perusahaan yang spesifik (misalnya, “Fokus pada Pelanggan”, “Tindakan Cepat”, “Inklusivitas”)

Tindakan atau kontribusi seseorang

Tone (ringan, hangat, atau formal)

Format (Posting Slack, email, komentar di alat HR)

Hal ini memudahkan karyawan untuk menulis pesan-pesan ini tanpa perlu terlalu memikirkan atau kehabisan ide.

📌 Contoh: Misalkan salah satu nilai Anda adalah “Extreme Ownership.” Seorang anggota tim tinggal lebih lama untuk memperbaiki bug produk sebelum demo klien. Anda ingin rekan kerja mengakui hal ini, tetapi mereka tidak yakin bagaimana mengungkapkannya. Anda memberikan ChatGPT nilai dan situasinya. “Buat pesan pengakuan rekan kerja bergaya Slack untuk rekan tim yang menunjukkan ‘Extreme Ownership’ dengan tinggal lebih lama untuk memperbaiki bug kritis sebelum demo klien. Jaga agar pesan tetap ramah, autentik, dan jelas terkait dengan nilainya.”

melalui ChatGPT

💡 Tips Pro: Meskipun alat AI mandiri mengharuskan Anda memasukkan konteks dan beralih antar aplikasi secara manual, ClickUp Brain beroperasi langsung di dalam ruang kerja Anda, menghilangkan kebutuhan untuk beralih secara manual. Ia secara otomatis mengumpulkan detail relevan dari tugas, tujuan, dan dokumen perusahaan, sehingga pesan pengakuan terhubung dengan pekerjaan dan nilai-nilai aktual—sesuai dengan konteks HR.

📮 ClickUp Insight: Hanya 7% profesional yang mengandalkan AI secara utama untuk manajemen tugas dan organisasi. Hal ini mungkin karena alat-alat tersebut terbatas pada aplikasi tertentu seperti kalender, daftar tugas, atau aplikasi email. Dengan ClickUp, kecerdasan buatan yang sama menggerakkan alur kerja email atau komunikasi lainnya, kalender, tugas, dan dokumentasi Anda. Cukup tanyakan, “Apa prioritas saya hari ini?”. ClickUp Brain akan mencari di seluruh ruang kerja Anda dan memberi tahu Anda tepat apa yang harus Anda kerjakan berdasarkan urgensi dan pentingnya. Begitu saja, ClickUp menggabungkan 5+ aplikasi untuk Anda dalam satu aplikasi super!

⚡ Arsip Template: Template Rencana Penempatan Tenaga Kerja Gratis untuk Perekrut

8. Membuat pertanyaan wawancara perilaku yang disesuaikan dengan peran dan budaya perusahaan.

Perekrutan bukan hanya tentang keterampilan; ini tentang memastikan kesesuaian budaya kerja. Namun, kebanyakan manajer kesulitan merancang pertanyaan perilaku yang kuat, dan jarang ada waktu untuk menyesuaikannya untuk setiap peran.

ChatGPT dapat menghasilkan pertanyaan wawancara strategis yang sesuai dengan peran dan budaya perusahaan Anda, membantu Anda menilai karakteristik seperti rasa tanggung jawab, fleksibilitas, dan kemampuan komunikasi. Cukup berikan peran, judul, beberapa tanggung jawab, dan nilai-nilai perusahaan atau karakteristik budaya tim Anda, dan ChatGPT akan menghasilkan pertanyaan wawancara perilaku yang menggali:

Kepemilikan

Gaya komunikasi

Kemampuan beradaptasi

Penanganan konflik

Penyesuaian nilai

Anda bahkan dapat meminta ChatGPT untuk menandai setiap pertanyaan dengan sifat apa yang diungkapkannya, yang sangat berguna untuk melatih pewawancara baru.

📌 Contoh: Anda sedang merekrut seorang Pemimpin Tim Layanan Pelanggan. Anda mencari seseorang yang memiliki empati, kemampuan berkomunikasi yang jelas, dan kemampuan untuk menenangkan situasi yang sulit. Anda memberi perintah kepada ChatGPT: “Buatlah 5 pertanyaan wawancara perilaku untuk posisi Customer Support Lead. Fokus pada komunikasi, empati, penyelesaian konflik, dan keselarasan nilai dengan budaya yang berorientasi pada pelanggan. ”

melalui ChatGPT

Anda juga dapat meminta ChatGPT untuk memformat output menjadi lembar penilaian wawancara, seperti:

melalui ChatGPT

Atau buat pertanyaan lanjutan yang mendalam berdasarkan setiap jawaban. Hal ini akan mengubah wawancara Anda dari yang baik menjadi kelas dunia dengan persiapan minimal.

🏁 Daftar Pertanyaan Wawancara Perilaku untuk Profesional HR 1. Persiapan sebelum wawancara Sesuaikan setiap kompetensi dengan perilaku nyata yang ingin Anda identifikasi.

Tinjau kembali nilai-nilai perusahaan dan pernyataan budaya perusahaan Anda untuk menemukan kesamaan karakteristik.

Pilih 1–2 insiden kritis atau tantangan yang umum terjadi dalam peran tersebut.

Siapkan kombinasi pertanyaan perilaku yang spesifik untuk peran dan budaya. 2. Area pertanyaan perilaku inti Untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan “Ceritakan tentang suatu waktu ketika Anda menghadapi masalah tanpa solusi yang jelas. Bagaimana Anda menghadapinya?” Untuk kolaborasi dan komunikasi “Ceritakan suatu waktu ketika Anda harus bekerja dengan seseorang yang gaya kerjanya sangat berbeda dari

9. Memberikan bimbingan manajer secara real-time dan panduan situasional.

Manajer baru sering kali diberi tanggung jawab sebelum mereka mendapatkan bimbingan. Saat menghadapi situasi sulit, banyak dari mereka akhirnya mencari kata-kata yang tepat secara online. ChatGPT dapat bertindak sebagai pelatih real-time, membantu mereka mempersiapkan percakapan sulit, menyempurnakan nada bicara, dan menyusun pesan umpan balik yang thoughtful sehingga mereka dapat memimpin dengan jelas dan percaya diri.

Anda dapat menggunakannya untuk:

Simulasikan skenario percakapan 1:1 (misalnya, "bagaimana berbicara dengan anggota tim yang defensif")

Latih simulasi percakapan sulit seperti peringatan kinerja, pembicaraan tentang penundaan gaji, atau pemutusan hubungan kerja.

Ubah catatan kasar menjadi bahasa coaching.

Sarankan poin pembicaraan dan penyesuaian nada.

Sediakan kerangka kerja seperti SBI (Situasi–Perilaku–Dampak) atau Radical Candor.

📌 Contoh: Seorang manajer baru perlu menangani masalah kehadiran yang tidak konsisten dari seorang anggota tim yang berkinerja tinggi. Mereka ingin terdengar tegas namun tetap mendukung. Alih-alih panik atau mengirim pesan Slack yang dingin, mereka memasukkan ini ke ChatGPT: “Bagaimana cara memberitahu karyawan berprestasi tinggi bahwa login terlambat mereka memengaruhi ritme tim tanpa membuat mereka kehilangan motivasi?”

melalui ChatGPT

10. Membuat jalur pengembangan karier berdasarkan deskripsi pekerjaan yang sudah ada.

Karyawan sering merasa bingung ketika tidak tahu seperti apa pertumbuhan karir yang diinginkan, dan kebanyakan organisasi tidak memiliki jalur karir yang jelas. ChatGPT membantu Anda membangun tangga karir berdasarkan peran dalam hitungan menit yang jelas, inspiratif, dan selaras dengan pengembangan keterampilan, menjadikannya tambahan yang berguna dalam upaya perencanaan sumber daya manusia Anda.

Berikut ini yang perlu disediakan:

Judul jabatan saat ini + tanggung jawab pekerjaan

Apakah ada judul posisi tingkat lanjut yang sudah diketahui (atau bahkan "sarankan posisi tingkat lanjut")?

Opsional: Keterampilan yang dihargai oleh organisasi Anda (misalnya, komunikasi, tanggung jawab, pemikiran kritis, analisis data)

ChatGPT dapat menghasilkan:

Jalur karier yang logis (misalnya, Junior PM → PM → Sr. PM → Product Lead)

Keterampilan yang dibutuhkan di setiap level

Sertifikasi atau peluang internal untuk mengembangkan keterampilan tersebut.

Saran untuk jenis proyek yang sesuai dengan tahap pertumbuhan.

Hal ini juga membantu menghubungkan setiap langkah proses dengan keterampilan berharga yang dapat dikembangkan oleh karyawan, sehingga membangun retensi jangka panjang. Secara bersamaan, selaraskan setiap tahap dengan standar gaji kompetitif untuk mempertahankan talenta terbaik dan menjaga transparansi kompensasi.

📌 Contoh: Misalkan Anda memiliki seorang Customer Success Associate yang ingin berkembang, tetapi tidak yakin apakah sebaiknya beralih ke Sales, Account Management, atau Ops. Anda memberikan prompt ini kepada ChatGPT: “Berdasarkan peran seorang Customer Success Associate, sarankan 2–3 jalur karier yang mungkin. Untuk setiap jalur, cantumkan judul jabatan tingkat lanjut, keterampilan kunci yang perlu dikembangkan, dan proyek atau pengalaman yang direkomendasikan untuk diperoleh.

melalui ChatGPT

Anda dapat menggunakan ini untuk membimbing karyawan, mendukung manajer dalam pertemuan 1:1, atau bahkan membangun kerangka kerja karier internal pertama Anda.

👀 Tahukah Anda? Menurut survei SHRM, prioritas utama karyawan dalam keputusan pengembangan karier mereka meliputi: Insentif keuangan dan kompensasi

Keseimbangan kerja dan waktu bersama keluarga

Peluang untuk pertumbuhan dan pengembangan profesional

Batasan Penggunaan ChatGPT dalam HR

ChatGPT dapat melakukan banyak hal, tetapi bukan pengganti untuk penilaian HR, kecerdasan emosional, atau keahlian kepatuhan. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan:

Tanpa masukan yang jelas, ChatGPT akan kekurangan konteks: Jika Anda tidak memberikan detail peran, dinamika tim, atau data HR yang relevan, ChatGPT akan memberikan saran generik secara default.

Tidak dapat diandalkan secara hukum: Hindari menggunakan draf ChatGPT untuk kontrak, kebijakan, atau dokumen yang memerlukan kepatuhan hukum tanpa tinjauan. Selalu pastikan tim hukum Anda memvalidasi konten sebelum membagikannya secara eksternal.

Dapat mencerminkan bias tersembunyi: Karena belajar dari data historis, ChatGPT kadang-kadang dapat mereproduksi bias dalam tugas perekrutan atau penilaian kinerja. Gunakan ChatGPT untuk mendukung keputusan, bukan untuk membuatnya.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan data: Karena ChatGPT beroperasi di server eksternal, memasukkan informasi sensitif—seperti keluhan, catatan medis, atau rincian kompensasi—dapat menimbulkan risiko privasi jika tidak ditangani dengan hati-hati.

ChatGPT tidak dapat menggantikan kecerdasan emosional: ChatGPT dapat membantu Anda menulis dengan empati, tetapi tidak memahami nuansa emosional. Dalam kasus sensitif seperti pemutusan hubungan kerja atau rencana perbaikan kinerja, andalkan penilaian manusia terlebih dahulu.

Pandang ChatGPT sebagai mitra dalam menyusun draf, bukan sebagai pengambil keputusan. ChatGPT dapat mempercepat pekerjaan, tetapi keputusan akhir selalu harus berasal dari HR.

⚡ Bonus: Jika Anda bekerja di bidang HR dan ingin tahu cara mengintegrasikan AI ke dalam alur kerja Anda dengan benar, mulai dari perekrutan hingga manajemen kinerja, kursus AI teratas untuk profesional HR ini dapat membantu Anda meningkatkan keterampilan.

Alternatif ChatGPT dalam HR

ChatGPT sangat berguna untuk menghasilkan ide-ide cepat, tetapi HR membutuhkan lebih dari sekadar chatbot. Untuk perbaikan proses HR yang sesungguhnya, di mana Anda dapat menugaskan tugas, melacak alur kerja, dan berkolaborasi antar tim, ClickUp menghadirkan kerangka kerja tersebut ke dalam kehidupan.

Ini adalah aplikasi serba guna untuk pekerjaan, dan dilengkapi dengan perangkat lunak alur kerja HR yang mendukung fungsi-fungsi HR utama seperti perekrutan, onboarding, penilaian kinerja, dan pembaruan kebijakan dalam satu platform. ClickUp memahami seluruh siklus hidup pekerjaan Anda:

Ia mengetahui peran yang Anda cari untuk direkrut.

Template onboarding yang telah Anda simpan

Siklus kinerja yang akan datang

Kebijakan dan prosedur dalam dokumen Anda

Deadline, pemilik tugas, dan alur kerja di seluruh tim Anda

Tangani dengan mudah proses perekrutan, onboarding, dan pengembangan karyawan menggunakan ClickUp HR.

Bayangkan menggabungkan konteks kerja tersebut dengan kecerdasan buatan (AI) yang kuat dan terintegrasi. Dengan ClickUp Brain, tim HR mendapatkan asisten AI yang memudahkan proses perekrutan, onboarding, pembaruan kebijakan, dan banyak lagi.

ClickUp Brain juga melindungi data karyawan yang sensitif. Sistem ini menghormati izin ruang kerja, mendukung SSO, dan menyediakan jejak audit terperinci—tidak ada data yang pernah digunakan untuk melatih model AI.

🧩 Berikut ini adalah ulasan dari seorang pengguna ClickUp di G2: Saya benar-benar menyukai penggunaan ClickUp! Mengelola tiket, dokumen, dan semua informasi terkait belum pernah semudah dan sehalus ini. Semua yang saya butuhkan ada di satu tempat, terstruktur dengan cara yang sangat masuk akal. Salah satu keuntungan terbesar bagi kami: setiap karyawan baru yang bergabung dari platform lain—terutama Jira—segera menyadari betapa intuitifnya ClickUp. Kurva pembelajaran hampir tidak ada. Mereka dengan cepat menyadari betapa lebih mudah, lebih cepat, dan lebih baik bekerja dengan ClickUp dibandingkan dengan alat lama. ClickUp benar-benar telah mengubah cara kami mengorganisir dan mengelola pekerjaan. Rasanya lebih ringan, lebih cerdas, dan lebih ramah pengguna, namun tetap cukup kuat untuk menangani alur kerja yang kompleks. Bagi kami, ini bukan hanya alat—ini adalah peningkatan produktivitas yang benar-benar dinikmati oleh semua orang. Saya benar-benar menyukai penggunaan ClickUp! Mengelola tiket, dokumen, dan semua informasi terkait belum pernah semudah dan sehalus ini. Semua yang saya butuhkan ada di satu tempat, terstruktur dengan cara yang sangat masuk akal. Salah satu keuntungan terbesar bagi kami: setiap karyawan baru yang bergabung dari platform lain—terutama Jira—segera menyadari betapa intuitifnya ClickUp. Kurva pembelajaran hampir tidak ada. Mereka dengan cepat menyadari betapa lebih mudah, lebih cepat, dan lebih baik bekerja dengan ClickUp dibandingkan dengan alat lama. ClickUp benar-benar telah mengubah cara kami mengorganisir dan mengelola pekerjaan. Rasanya lebih ringan, lebih cerdas, dan lebih ramah pengguna, namun tetap cukup kuat untuk menangani alur kerja yang kompleks. Bagi kami, ini bukan hanya alat—ini adalah peningkatan produktivitas yang benar-benar dinikmati oleh semua orang.

Sekarang mari kita lihat bagaimana ClickUp Brain mendukung skenario HR yang nyata.

Anda sudah tahu betapa melelahkan dan tidak konsistennya proses penyaringan kandidat, terutama ketika manajer perekrutan yang berbeda mencari hal-hal yang berbeda. Dalam proses akuisisi talenta yang lebih luas, ketidakonsistenan ini memperlambat Anda dan berisiko melewatkan kandidat yang tepat. ClickUp Brain, sebagai perangkat lunak penilaian perekrutan Anda, membantu mempercepat proses penyaringan kandidat dengan mengintegrasikan AI ke dalam platform yang sama di mana persyaratan pekerjaan, catatan wawancara, dan masukan tim sudah ada.

Anda dapat:

Tempelkan atau lampirkan CV dari pelamar kerja di dalam tugas.

Gunakan AI untuk merangkum setiap aspek dengan kekuatan utama, peringatan, dan sinyal kesesuaian budaya.

Bahkan, Anda dapat meminta ChatGPT untuk membandingkan dua calon kandidat secara berdampingan berdasarkan kriteria prioritas pekerjaan.

Dan karena ChatGPT beroperasi di dalam ruang kerja ClickUp Anda, ia memahami alur rekrutmen Anda, umpan balik tim Anda, dan bahkan nilai-nilai perusahaan Anda (jika Anda telah mendokumentasikannya di ClickUp Docs atau ClickUp Tasks ).

Simpan dengan mudah dokumen onboarding dan exit di folder yang tepat menggunakan ClickUp Docs.

Contoh: Anda dapat bertanya kepada Brain, “Ringkas kesesuaian kandidat ini untuk peran Manajer Pemasaran Pertumbuhan. Fokus pada pengalaman kepemimpinan dan latar belakang SaaS.”

Gunakan ClickUp Brain untuk menghasilkan ringkasan kandidat yang dapat diteruskan oleh profesional HR Anda ke tim yang tepat untuk direview.

📮 ClickUp Insight: Satu dari lima karyawan mengatakan bahwa mengetahui kapan keputusan akan diambil dapat membantu mereka bekerja lebih cepat. Namun, dalam kesibukan sehari-hari, komunikasi mengenai jadwal sering terlewatkan. ClickUp Brain mengatasi hal itu dengan bertindak sebagai asisten kerja bertenaga AI Anda. Ia secara otomatis mengumpulkan pembaruan dari tugas, percakapan, dan dokumen—menyediakan ringkasan harian, ringkasan keputusan, dan komentar ringkasan. Semoga kita tidak perlu lagi mengejar orang (atau informasi).

💡 Tips Pro: Jika Anda sedang sibuk dengan wawancara berturut-turut atau lebih suka berbicara daripada mengetik, fitur talk-to-speech Brain Max membuat hal ini lebih mudah. Cukup ucapkan pikiran Anda, misalnya “Ringkas riwayat kerja kandidat ini dan soroti pengalaman kepemimpinan tim”, dan Brain Max akan menerjemahkan dan mengorganisirnya untuk Anda.

Siapkan wawancara dengan pertanyaan yang lebih cerdas dan spesifik sesuai peran.

AI mengubah cara perusahaan merekrut—mulai dari deskripsi pekerjaan yang lebih cerdas hingga penyaringan otomatis dan penjangkauan.

🎥 Dalam video ini, Anda akan belajar bagaimana perekrut menggunakan AI untuk menghemat waktu, mengurangi bias, dan merekrut talenta yang tepat dengan lebih cepat.

ClickUp Brain membantu Anda menghasilkan pertanyaan wawancara yang spesifik berdasarkan perilaku dan peran, berdasarkan deskripsi pekerjaan, nilai perusahaan, dan kriteria perekrutan Anda, tanpa perlu meninggalkan ruang kerja Anda.

Contoh prompt: “Buat 5 pertanyaan perilaku untuk Manajer Pemasaran yang menilai kepemimpinan, kolaborasi lintas fungsi, dan inisiatif.”

Dan karena semuanya terintegrasi di ClickUp, Anda dapat melampirkan pertanyaan ke tugas wawancara, menugaskan pertanyaan tersebut kepada anggota panel, dan melacak umpan balik.

💡 Tips Pro: Gunakan ClickUp AI Notetaker yang secara otomatis bergabung dalam panggilan Anda, merekam audio atau video, dan menyimpan semuanya di ClickUp Docs yang bersifat pribadi. Setelah panggilan, sistem akan menghasilkan: Transkrip yang dapat dicari

Ringkasan rapat cerdas

Daftar tindakan yang dikategorikan

Daftar pembicara, keputusan kunci, dan langkah selanjutnya

Otomatisasi proses onboarding dengan rencana yang disesuaikan untuk setiap peran.

Meskipun ChatGPT membantu menyusun rencana onboarding, ClickUp Brain melangkah lebih jauh dengan membangun rencana 30-60-90 hari yang disesuaikan dan mengintegrasikannya langsung ke dalam alur kerja yang dapat dieksekusi.

Anda dapat:

Gunakan AI untuk menghasilkan konten onboarding bertahap berdasarkan peran, tujuan tim, dan budaya perusahaan.

Segera bagi rencana tersebut menjadi tugas-tugas, tetapkan pemilik, tentukan batas waktu, dan tambahkan ketergantungan.

Simpan sebagai templat yang dapat digunakan kembali untuk perekrutan di masa depan.

Contoh prompt: “Buatlah rencana onboarding 30-60-90 hari untuk Manajer Keberhasilan Pelanggan baru yang berfokus pada keterlibatan klien, sistem dukungan, dan komunikasi antar tim.”

Buat rencana onboarding 30-60-90 hari dengan ClickUp Brain.

Selain itu, setelah AI melakukan pekerjaan berat, ClickUp Automations membantu Anda mengambil tindakan. Misalnya:

Otomatiskan penugasan tugas selamat datang kepada tim HR, IT, dan manajer perekrutan.

Menjadwalkan pertemuan dan pemeriksaan rutin dengan rekan kerja

Beritahukan pemangku kepentingan saat setiap fase onboarding selesai.

Pantau kemajuan dengan dasbor bawaan.

Sederhanakan alur kerja Anda dan otomatiskan tugas administratif yang berulang dengan ClickUp Automations.

Gunakan ClickUp Docs dan Wikis sebagai sumber informasi tunggal yang terpercaya untuk HR. ChatGPT dapat membuat draf, tetapi ClickUp memastikan setiap kebijakan, proses, dan panduan tetap terkini, tercatat, dan dapat dicari oleh semua anggota tim.

Layanan HR mandiri yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI)

Pertanyaan berulang dari karyawan seperti "Berapa hari cuti yang tersisa?" atau "Di mana versi terbaru kebijakan WFH kami?" dapat menghabiskan waktu tim Anda. ClickUp Brain + AI Agents mengubah ruang kerja Anda menjadi pusat layanan HR mandiri yang cerdas untuk karyawan.

Karyawan dapat:

Ajukan pertanyaan dalam bahasa alami.

Dapatkan respons instan dan disesuaikan berdasarkan peran atau departemen.

Tampilkan kebijakan terbaru dan manfaat karyawan langsung dari ruang kerja Anda.

Dapatkan saran tindak lanjut atau tautan ke tugas atau dokumen terkait.

Berbeda dengan chatbot biasa, ClickUp AI Agents tidak hanya menjawab pertanyaan; mereka juga menyelesaikan tugas.

Misalkan seorang karyawan bertanya, “Apakah saya bisa membawa sisa cuti yang belum digunakan ke tahun depan?” Agen AI dapat:

Unduh dokumen kebijakan terbaru

Buat tugas untuk mencatat permintaan cuti mereka.

Beritahu HR jika pertanyaan melibatkan tinjauan kasus.

Tambahkan komentar dengan panduan kontekstual dari tim HR.

Otomatiskan alur kerja Anda dengan ClickUp AI Agents

Agen AI ClickUp

Kartu AI mengubah data HR Anda menjadi ringkasan, laporan, dan wawasan—mulai dari pembaruan jumlah karyawan hingga rapat mingguan—sehingga Anda menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mengumpulkan informasi dan lebih banyak waktu untuk bertindak berdasarkan informasi tersebut.

Kartu AI mengubah data HR Anda menjadi ringkasan, laporan, dan wawasan—mulai dari pembaruan jumlah karyawan hingga rapat mingguan—sehingga Anda menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mengumpulkan informasi dan lebih banyak waktu untuk bertindak berdasarkan informasi tersebut.

Mempermudah proses umpan balik penilaian kinerja

Karena semua pekerjaan, mulai dari penetapan tujuan dan catatan 1:1 hingga pembaruan proyek, berada di dalam ClickUp, ClickUp Brain dapat menghasilkan umpan balik kinerja yang didasarkan pada tindakan nyata.

Contoh prompt: “Berikan umpan balik untuk kinerja Rhian pada kuartal kedua berdasarkan tugas rutin dan tujuannya.”

Tugas dan Tujuan Rhian untuk Kuartal 2:

Memimpin peluncuran kampanye email musim panas, yang menghasilkan 12% lebih banyak prospek dibandingkan kuartal pertama

Bekerja sama dengan tim desain untuk meningkatkan halaman arahan—menghasilkan peningkatan konversi sebesar 9%

Mengelola pelaporan kinerja dua mingguan dan menyajikan wawasan kepada pimpinan

Diharapkan untuk membimbing 1 anggota tim junior dan meningkatkan kemampuan mendelegasikan tugas

Tujuan: Meningkatkan manajemen waktu dan mengurangi revisi konten mendadak sebesar 30%

Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana alat berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk sumber daya manusia (SDM) sebenarnya dapat membuat pekerjaan Anda lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih strategis.

Ubah paradigma efisiensi HR dengan ClickUp

Pekerjaan HR memang menantang. Anda harus menangani perekrutan, onboarding, umpan balik, dan budaya perusahaan secara bersamaan. Meskipun ChatGPT membantu Anda bekerja lebih cepat, ia masih membutuhkan banyak konteks dan salin-tempel. Di sinilah ClickUp mengubah permainan.

Ini adalah alat yang berharga yang memahami cara Anda bekerja. Dari umpan balik berbasis AI hingga onboarding otomatis dan catatan teks dari percakapan, ClickUp AI terintegrasi secara mulus ke dalam alur kerja HR harian Anda. Jadi, jika Anda siap untuk melakukan langkah-langkah HR yang lebih cerdas dan lancar, saatnya untuk membawa ClickUp ke dalam gambar.

