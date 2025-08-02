Template Asana CRM Gratis untuk Memperlancar Manajemen Hubungan Pelanggan

Bagaimana jika Anda bisa menghentikan kehilangan pelanggan akibat tindak lanjut yang buruk?

Bagi kebanyakan bisnis, masalahnya bukan produknya—melainkan proses yang berantakan. Percakapan penting hilang di lembar kerja yang terfragmentasi dan kotak masuk yang penuh sesak, dan hubungan berharga pun memudar.

🧠 Fakta Menarik: 70% tenaga penjualan percaya bahwa alat CRM membantu menutup lebih banyak transaksi.

Inilah tempat di mana pendekatan CRM, dikombinasikan dengan alat fleksibel seperti Asana, benar-benar membuat perbedaan. Meskipun Asana lebih dikenal sebagai alat manajemen proyek, templat CRM-nya memungkinkan tim untuk membuat alur kerja terstruktur yang secara efektif mengelola interaksi pelanggan.

Dalam blog ini, kami akan membagikan beberapa templat Asana yang populer untuk mengelola hubungan pelanggan. Dan jika Anda menginginkan solusi yang lebih powerful dan all-in-one, kami juga menyediakannya.

Apa Itu Template CRM Asana?

Template CRM Asana adalah tata letak proyek yang sudah siap pakai, dirancang untuk membantu tim mengelola hubungan pelanggan langsung di dalam Asana. Template CRM ini mengorganisir tugas, tahap, dan tanggung jawab di sepanjang pipeline penjualan, sehingga memudahkan pelacakan prospek, percakapan, dan tindak lanjut tanpa perlu beralih alat.

Misalnya, sebuah template dapat mencakup kolom seperti ‘Prospek Masuk,’ ‘Sudah Dihubungi,’ ‘Proposal Dikirim,’ dan ‘Tutup,’ masing-masing dengan pemilik yang ditugaskan secara otomatis dan tanggal jatuh tempo.

Berbeda dengan daftar tugas umum, templat CRM di Asana berfokus pada pemeliharaan komunikasi terstruktur dengan klien dan mengurangi bolak-balik antara tim. Templat ini sangat efektif untuk perusahaan yang mengelola banyak akun atau memiliki siklus penjualan yang panjang.

Apa yang Membuat Template CRM Asana yang Baik?

Template CRM Asana terbaik harus jelas, fleksibel, dan dirancang untuk mengurangi pekerjaan manual. Template ini harus membantu tim Anda bekerja lebih cepat tanpa melewatkan detail penting klien atau tindak lanjut. Berikut adalah beberapa fitur yang mendukung visibilitas dan tindakan di seluruh tim:

Data pelanggan terpusat : Cari templat yang menyimpan semua informasi pelanggan di satu tempat tanpa perlu mencari-cari di email

Alur kerja pelacakan prospek: Pertimbangkan templat Asana CRM yang melacak setiap prospek mulai dari kontak awal hingga konversi dengan kolom berdasarkan status

Otomatisasi tugas dan pengingat tindak lanjut: Gunakan templat Asana CRM yang secara otomatis menugaskan tugas berdasarkan tahap pipeline atau aktivitas, dan dapatkan pemberitahuan saat waktunya untuk memeriksa sehingga tidak ada yang terlewat

Riwayat kontak: Dapatkan templat yang memungkinkan Anda melihat riwayat lengkap semua interaksi untuk konteks dalam setiap percakapan

Fields kustom untuk CRM: Pilih templat Asana CRM dengan fields kustom seperti ukuran kesepakatan, sumber prospek, atau prioritas untuk memfilter dan menyortir dengan lebih cepat

Alat kolaborasi: Pilih templat di mana Anda dapat menandai rekan tim, memberikan komentar pada pembaruan, dan melibatkan tim penjualan atau pemasaran secara instan

Tanggal jatuh tempo bawaan: Pilih templat yang memastikan tanggung jawab dengan menghubungkan batas waktu ke setiap tugas

Tampilan laporan: Pilih templat Asana CRM yang memantau kemajuan di seluruh pipeline menggunakan mode Kanban, kalender, atau daftar

Format yang dapat digunakan ulang: Pilih templat yang memungkinkan Anda menerapkan struktur yang sama untuk klien atau transaksi baru dengan satu klik

6 Template Asana CRM Gratis

Memiliki struktur yang tepat sangat penting untuk mengelola hubungan pelanggan dan mengejar kesepakatan secara bersamaan. Template CRM dalam Asana ini membantu Anda mengorganisir prospek, menugaskan tugas, dan meningkatkan kolaborasi lintas tim tanpa kerumitan yang biasa.

1. Template Dukungan Penjualan Pra-Penjualan Asana

melalui Asana

Template Asana Pre-Sales Deal Support berfokus pada tahap awal negosiasi di mana koordinasi seringkali menjadi kendala. Template ini dirancang untuk mendukung siklus penjualan yang cepat dengan menyelaraskan tim pemasaran, produk, dan penjualan.

Anda tidak hanya mendapatkan daftar, tetapi juga sistem terintegrasi di mana setiap tahap transaksi dipantau, dilengkapi dengan bidang kustom dan integrasi dengan alat seperti Salesforce dan Zoom.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tetapkan tanggung jawab yang jelas menggunakan tugas dan batas waktu

Memicu pembuatan proyek melalui integrasi CRM dan Salesforce

Libatkan pemangku kepentingan di setiap tahap transaksi

🔑 Ideal untuk: Tim penjualan yang bekerja dengan beberapa departemen dan ingin mengurangi serah terima tugas serta meningkatkan visibilitas di seluruh pipeline penjualan

💡 Tips Pro: Gunakan alat pelacakan email untuk memantau apakah dan kapan prospek membuka email Anda—ini memungkinkan Anda menjadwalkan tindak lanjut dengan tepat daripada menebak-nebak.

2. Template Pipelines Penjualan Asana

Template Asana Sales Pipeline sangat ideal untuk tim penjualan yang membutuhkan sistem yang ringkas dan efisien untuk melacak informasi pelanggan, prospek, dan tindak lanjut dalam satu ruang terpusat. Keunggulan utamanya terletak pada fleksibilitasnya.

Berbeda dengan templat CRM tradisional, templat ini terintegrasi secara mulus dalam alur tugas Anda, bukan terpisah darinya. Anda dapat menyertakan detail seperti status prospek, ukuran peluang, dll., menggunakan bidang kustom, dan menyaring peluang berdasarkan ukuran kesepakatan, pemilik, atau tahap.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Otomatiskan proses dengan menghubungkan saluran penjualan Anda dengan Asana Rules untuk memperbarui bidang secara otomatis, menugaskan tugas, dan lain-lain.

Analisis prospek baru, peluang yang berisiko, dan lebih banyak lagi dengan mode Daftar, Papan, Kalender, atau Garis Waktu

Simpan catatan dan tugas tindak lanjut di bawah setiap akun

🔑 Ideal untuk: Tim penjualan yang ingin memiliki alur kerja visual dan terintegrasi tanpa perlu berpindah antar platform.

3. Template Pelacakan Akun Asana

Template Pelacakan Akun Asana dirancang untuk tim keberhasilan pelanggan yang membutuhkan cara sederhana untuk mengelola hubungan pasca penjualan. Template ini melampaui pelacakan pipeline dengan fokus pada pelanggan existing, mencatat titik kontak, masalah yang terbuka, dan jadwal perpanjangan.

Sortir akun berdasarkan prioritas, tahap, atau skor kesehatan, dan filter semua data di berbagai tampilan. Selain itu, integrasi dengan Salesforce, HubSpot, dan Zendesk memungkinkan Anda mensinkronkan pembaruan penting secara otomatis, menghemat waktu Anda.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Simpan catatan klien dan tugas tindak lanjut di satu tempat

Visualisasikan garis waktu dan perpanjangan yang akan datang

Bekerja sama secara real-time antar tim penjualan, dukungan, dan operasional

🔑 Ideal untuk: Manajer keberhasilan pelanggan yang berfokus pada retensi, penjualan tambahan, dan menjaga pelanggan tetap terlibat melalui interaksi berkelanjutan.

💡 Tips Pro: Buat daftar 'No Contact' untuk prospek yang belum merespons setelah beberapa kali kontak. Hal ini membantu menjaga pipeline Anda tetap rapi dan memberikan tim penjualan Anda kejelasan tentang di mana harus fokus tanpa membebani laporan.

4. Template Serah Terima Pasca Penjualan Asana

Seperti namanya, templat Asana Post-Sales Handoff berfokus pada apa yang terjadi setelah kesepakatan ditutup, memastikan bahwa tidak ada bagian dari pengalaman onboarding pelanggan yang terlewatkan.

Template ini terintegrasi langsung dengan Salesforce, Zendesk, dan HubSpot ke dalam alur kerja tugas, memungkinkan tim bertindak segera saat sebuah kesepakatan ditandai sebagai 'ditutup-menang'

Semua hal, mulai dari penugasan tugas hingga percakapan pesan, ditangani di satu tempat, memberikan kejelasan bagi tim internal dan klien sejak hari pertama.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Aktifkan tugas onboarding secara instan melalui pembaruan CRM

Tugaskan pemilik dan batas waktu untuk setiap langkah dalam proses serah terima

Tentukan tanggung jawab di seluruh tim dan pastikan semua orang tetap selaras menggunakan fitur pesan bawaan

🔑 Ideal untuk: Tim yang berinteraksi langsung dengan pelanggan dalam mengelola onboarding pasca penjualan, implementasi, dan pengaturan layanan di berbagai alat dan departemen.

5. Template Implementasi Pelanggan Asana

Mendapatkan pelanggan baru adalah pencapaian besar! Namun, serah terima yang tidak lancar atau lambat dari tim penjualan ke tim layanan pelanggan dapat dengan cepat merusak kesan pertama yang baik.

Template Implementasi Pelanggan Asana memastikan bahwa klien baru Anda mendapatkan perawatan yang cepat dan perhatian penuh yang mereka layak dapatkan, tanpa memerlukan tim Anda untuk bekerja dua kali lipat.

Template ini memastikan transisi yang mulus, mengotomatisasi alur kerja, dan mendefinisikan peran dengan jelas, sehingga tim dan pelanggan Anda selaras sejak hari pertama.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tetap mengontrol proses implementasi pelanggan dengan dasbor pelaporan dan bidang kustom

Tentukan kepemilikan yang jelas dan tetapkan tenggat waktu spesifik untuk setiap fase implementasi

Jaga konsistensi proses dengan menyimpan dan menggunakan kembali alur kerja serah terima yang disesuaikan

🔑 Ideal untuk: Tim penjualan, keberhasilan pelanggan, dan layanan yang berkomitmen untuk memberikan onboarding dan implementasi pasca-penjualan yang lancar dan efisien di berbagai alat dan departemen.

6. Template Catatan Panggilan Asana

Pernahkah Anda kesulitan memahami catatan panggilan yang ditulis terburu-buru di selembar kertas, atau bahkan kehilangan catatan tersebut? Template Catatan Panggilan Asana adalah solusinya.

Kerangka kerja yang dapat digunakan ulang ini memastikan konsistensi di seluruh pencatatan panggilan Anda, sehingga secara signifikan mengurangi pekerjaan awal yang diperlukan untuk setiap interaksi.

Bagian terbaiknya? Membuat catatan panggilan digital yang dapat diedit dalam alat manajemen proyek seperti Asana menghilangkan risiko kehilangan atau salah menafsirkan catatan, memberikan konteks langsung tentang tujuan panggilan, langkah selanjutnya, dan detail spesifik.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Perkuat hubungan dengan klien dengan meninjau riwayat panggilan sebelumnya untuk memahami kebutuhan klien yang umum dan mengantisipasi kebutuhan di masa depan

Identifikasi tindakan yang perlu segera dilakukan langsung dari panggilan telepon

Lampirkan dokumen relevan (seperti Google Docs atau Google Sheets) langsung ke catatan panggilan

🔑 Ideal untuk: Tim penjualan, dukungan pelanggan, manajer akun, dan siapa pun yang membutuhkan pendekatan terstruktur dan digital untuk mencatat, melacak, dan menganalisis interaksi klien guna meningkatkan praktik CRM dan wawasan kinerja tim.

Batasan Template Asana CRM

Meskipun templat Asana CRM membantu mengorganisir alur kerja dan meningkatkan visibilitas, mereka bukanlah pengganti lengkap untuk sistem CRM skala penuh. Ada celah nyata yang perlu diperhatikan, terutama jika tim Anda menangani volume tinggi atau pelacakan penjualan yang kompleks.

Tidak ada penilaian prospek bawaan : Asana tidak dilengkapi dengan fitur penilaian prospek bawaan, sehingga memerlukan pelacakan manual metrik seperti tingkat keterlibatan dan potensi transaksi melalui bidang kustom. Pendekatan ini jauh kurang efisien dibandingkan dengan alat penilaian otomatis yang tersedia di : Asana tidak dilengkapi dengan fitur penilaian prospek bawaan, sehingga memerlukan pelacakan manual metrik seperti tingkat keterlibatan dan potensi transaksi melalui bidang kustom. Pendekatan ini jauh kurang efisien dibandingkan dengan alat penilaian otomatis yang tersedia di solusi CRM khusus

Manajemen kontak terbatas : Asana tidak dirancang untuk menyimpan data kontak dalam jumlah besar. Anda dapat melacak nama klien dan informasi dasar, tetapi tidak ada basis data kontak terstruktur yang mencakup riwayat, preferensi, atau catatan komunikasi multi-saluran

Tidak ada integrasi email bawaan : Asana tidak menyediakan sinkronisasi email bawaan untuk mengirim atau menerima pesan di dalam platform. Tanpa plugin, Anda akan harus bolak-balik antara Asana dan alat seperti Microsoft Outlook atau Gmail untuk mengelola komunikasi

Laporan tidak spesifik untuk CRM: Dashboard laporan di Asana dirancang untuk penggunaan umum. Mereka tidak menyediakan analisis penjualan seperti funnel konversi, laporan perkiraan, atau pelacakan kecepatan transaksi tanpa penyesuaian yang signifikan

15 Alternatif Gratis untuk Template CRM Asana

Tentu saja, platform seperti Asana menyediakan dasar yang kokoh, tetapi bagi yang mencari rangkaian alat produktivitas yang lebih luas dan fitur CRM yang lebih terintegrasi, alternatif seperti ClickUp, aplikasi serba bisa untuk kerja, adalah pilihan yang lebih baik.

Solusi CRM ClickUp mengintegrasikan seluruh operasi penjualan Anda ke dalam satu ruang kerja yang dapat disesuaikan, dilengkapi dengan pelacakan pipeline, komunikasi, otomatisasi, dashboard, dan dokumentasi.

Ditenagai oleh ClickUp Brain yang terintegrasi , agen AI yang sudah siap pakai, dan lebih dari 50 widget dashboard, platform ini memungkinkan Anda melacak transaksi, menganalisis kinerja, dan berkoordinasi antar tim tanpa perlu beralih alat.

Pelajari cara membuat templat kustom di ClickUp:

1. Template CRM Sederhana ClickUp

Dapatkan templat gratis Organisir kontak dan lacak kemajuan penjualan dengan templat ClickUp Simple CRM

Mengelola hubungan tidak perlu rumit. Template CRM Sederhana ClickUp berfokus pada hal-hal esensial: detail kontak, pelacakan status, dan riwayat aktivitas.

Ideal untuk freelancer dan tim kecil, solusi yang ringkas ini menjaga semuanya tetap rapi dan terkelola dengan baik tanpa membebani pengguna dengan fitur yang tidak perlu.

Prospek dapat diperbarui melalui alur kerja Kanban, disaring berdasarkan status (Baru, Telah Dihubungi, Tindak Lanjut, Ditutup), dan dilacak menggunakan daftar periksa dan tag. Meskipun sederhana, templat ini mendukung visualisasi kemajuan, tanggal jatuh tempo, dan integrasi.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Simpan semua informasi kontak penting dalam satu tampilan

Lacak prospek dengan antarmuka seret dan lepas yang sederhana

Simpan catatan kontak dan garis waktu untuk visibilitas kontekstual

Atur pengingat dan otomatisasi tindak lanjut

🔑 Ideal untuk: Tim yang ingin menggunakan CRM yang ramah pemula dalam lingkungan manajemen tugas tanpa waktu pengaturan yang rumit.

Inilah yang dikatakan Katrina Julia, Pencipta + CEO di FIT Life Creation, tentang penggunaan ClickUp:

ClickUp adalah sistem manajemen proyek, dashboard, CRM, dan skalabilitas terbaik yang pernah saya temui! Sistem ini telah membantu saya menghemat ratusan hingga ribuan jam, memprioritaskan dan fokus pada pengembangan bisnis yang sedang berjalan dengan nilai $500k hingga jutaan dolar per hari. Kami kini beralih untuk melacak konversi dan hasil! SUKA ClickUp!

ClickUp adalah sistem manajemen proyek, dashboard, CRM, dan skalabilitas terbaik yang pernah saya temui! Sistem ini telah membantu saya menghemat ratusan hingga ribuan jam, memprioritaskan dan fokus pada pengembangan bisnis yang sedang berjalan dengan nilai $500k hingga jutaan dolar per hari. Kami kini beralih untuk melacak konversi dan hasil! SUKA ClickUp!

2. Template CRM Lanjutan ClickUp

Dapatkan templat gratis Kelola hubungan pelanggan secara end-to-end dengan templat CRM ClickUp

Template CRM Lanjutan ClickUp menyediakan solusi komprehensif untuk setiap tahap keterlibatan pelanggan, mulai dari prospek hingga perpanjangan. Dengan 22 status kustom, label prioritas, integrasi email, dan folder tugas khusus klien, template ini memberikan gambaran yang jelas dan terperinci tentang mesin penjualan Anda.

Dengan penilaian prospek, riwayat kontak, dan alur kerja yang siap otomatisasi, templat ini tidak hanya menyimpan data—tetapi mengubahnya menjadi tindakan harian.

Tim penjualan dapat mengelompokkan prospek, menugaskan tindak lanjut, melacak riwayat pertemuan, dan membuat jadwal penawaran—semua dari dalam satu ruang kerja terpusat.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Simpan dan kelola data pelanggan secara detail menggunakan bidang kustom seperti Industri dan Jabatan

Lacak transaksi berdasarkan status di seluruh Proses Penjualan, Daftar, dan Tampilan Penugasan

Otomatiskan pengingat, email, dan tindakan selanjutnya menggunakan alur kerja bawaan

Tugaskan tugas dan pantau kepemilikan tugas sepanjang perjalanan penjualan

🔑 Ideal untuk: Tim penjualan dan pemasaran yang mencari CRM terstruktur namun fleksibel yang terintegrasi dengan sistem manajemen tugas yang sudah ada.

3. Template Pipeline Penjualan ClickUp

Dapatkan templat gratis Lacak prospek dan prediksi transaksi dengan templat ClickUp Sales Pipeline

Template Pipeline Penjualan ClickUp dirancang untuk membantu tim mengelola setiap tahap siklus penjualan dengan jelas dan terkendali.

Dengan 30 status, fitur seret dan lepas, serta tampilan terstruktur seperti Sales SOP dan Box View, template ini memudahkan pelacakan pipeline sambil menjaga tim Anda tetap fokus pada kemajuan transaksi.

Template ini menggunakan kombinasi tampilan daftar, papan Kanban, dan dasbor untuk melacak generasi prospek, kualifikasi, penawaran, dan konversi. Template ini juga dilengkapi dengan pencatatan email dan pemicu otomatisasi untuk menjaga momentum di setiap tahap funnel.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Lacak transaksi dari awal hingga selesai dengan status berwarna-warni

Atur tugas otomatis untuk tindak lanjut dan pengiriman proposal

Hitung potensi pendapatan dan tingkat konversi dengan dashboard

Optimalkan waktu konversi menggunakan analisis pipeline bawaan

🔑 Ideal untuk: Tim penjualan yang membutuhkan sistem pipeline yang fleksibel dan mudah dipantau, dilengkapi dengan alat manajemen tugas dan pelacakan prospek.

📮 ClickUp Insight: Menurut survei kami, hampir 88% pemimpin masih mengandalkan pengecekan manual, dashboard, atau rapat untuk mendapatkan pembaruan. Biayanya? Waktu yang terbuang, pergantian konteks, dan seringkali informasi yang sudah usang. Semakin banyak energi yang Anda habiskan untuk mengejar pembaruan, semakin sedikit yang tersisa untuk bertindak atasnya. ClickUp’s Autopilot Agents, tersedia di Lists dan Chats, menampilkan perubahan status dan thread diskusi kritis secara instan. Selamat tinggal pada permintaan “update cepat” kepada tim Anda. 👀 💫 Hasil Nyata: Pigment meningkatkan efisiensi komunikasi tim sebesar 20% dengan ClickUp—menjaga tim tetap terhubung dan selaras.

4. Template Manajemen Pipeline Penjualan ClickUp

Dapatkan templat gratis Koordinasikan eksekutif akun dan perwakilan pengembangan bisnis dengan templat Manajemen Pipelines Penjualan ClickUp

Template Manajemen Pipeline Penjualan ClickUp membawa organisasi pipeline ke level berikutnya dengan logika proses terintegrasi dan KPI spesifik fase.

Template ini dirancang untuk membantu eksekutif akun (AEs) dan perwakilan pengembangan bisnis (BDRs) berkolaborasi pada tahap-tahap kesepakatan tanpa kehilangan visibilitas.

Dengan 25 status, 18 bidang kustom termasuk Pendapatan Perusahaan dan Jumlah Karyawan, serta dukungan otomatisasi, template ini menyediakan sistem yang kuat untuk melacak prospek dari kontak awal hingga penutupan.

Termasuk tampilan kustom untuk perwakilan individu, laporan penuaan transaksi, dan indikator bottleneck. Pemberitahuan dan otomatisasi memastikan tim tetap selaras dan prospek tetap terlibat di setiap langkah.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tugaskan peluang kepada AEs dan BDRs dengan konteks transaksi lengkap

Jaga keselarasan tim dengan otomatisasi bawaan dan tampilan bersama

Pantau kinerja tim penjualan dengan metrik beban kerja individu melalui Box View

Buat protokol eskalasi dan pemberitahuan penutupan

🔑 Ideal untuk: Tim penjualan menengah hingga besar yang membutuhkan manajemen pipeline terstruktur dengan peran yang jelas dan visibilitas bersama di antara anggota tim.

💡 Tips Pro: Buat model penilaian prospek kustom berdasarkan data penutupan transaksi yang sebenarnya, bukan hanya pengisian formulir. Perilaku seperti mengunjungi halaman harga atau menghadiri demo dapat diberi bobot lebih tinggi daripada tindakan generik, seperti membuka email.

5. Template CRM Penjualan ClickUp

Dapatkan templat gratis Lacak prospek dan interaksi pelanggan dengan templat CRM Penjualan ClickUp

Template CRM Penjualan ClickUp membantu tim penjualan tetap terorganisir, melacak kinerja, dan mengelola setiap percakapan pelanggan. Template ini mendukung seluruh funnel penjualan Anda, mulai dari kontak pertama hingga konversi, dengan analitik dan otomatisasi bawaan untuk menghemat waktu.

Template ini dilengkapi dengan alat untuk pelacakan akun, catatan pelanggan, penugasan tugas, dan garis waktu transaksi—semua terintegrasi dalam dashboard interaktif.

Selain itu, Anda mendapatkan penyesuaian pipeline, penjadwalan outreach, dan pengingat email langsung di dalam ClickUp, menjadikannya ruang kerja all-in-one yang sesungguhnya untuk operasi penjualan modern.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Kelola percakapan dan transaksi di berbagai tahap pipeline yang disesuaikan

Pantau aktivitas tim dengan Papan, Daftar, dan Tampilan Ringkasan

Integrasikan dengan Slack, email, dan alat penjualan lainnya

Akses riwayat transaksi dan komunikasi klien dalam satu tempat

🔑 Ideal untuk: Tim penjualan yang membutuhkan CRM yang skalabel dan mudah digunakan untuk mengelola prospek, melacak interaksi, dan meningkatkan pengambilan keputusan berdasarkan wawasan berbasis data.

6. Template ClickUp Client Hub

Dapatkan templat gratis Kelola pekerjaan dan hubungan klien dengan templat ClickUp Client Hub

Template ClickUp Client Hub menggabungkan manajemen proyek yang ringan dengan fungsi CRM, memberikan tim yang berinteraksi langsung dengan klien platform terpusat untuk melacak komunikasi, hasil kerja, dan tugas yang sedang berjalan.

Ini berfungsi sebagai pusat data terpusat untuk semua informasi klien, termasuk catatan pertemuan, riwayat akun, pembaruan tagihan, dan kontak penting.

Struktur yang intuitif memudahkan pencarian cepat, dokumentasi yang mudah, dan kolaborasi internal yang lancar. Template pusat ini sangat berguna untuk agensi, tim hukum, atau konsultan yang menangani hubungan bernilai tinggi dan memerlukan transparansi di setiap titik kontak.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Organisir proyek dan komunikasi klien dalam satu ruang kerja terpadu

Otomatiskan pembaruan rutin, penyerahan tugas, dan pengingat

Lacak tugas dan hasil kerja dengan pembaruan status detail sepanjang siklus hidup klien

Jaga visibilitas di seluruh kolaborator internal dan eksternal

🔑 Ideal untuk: Agen, konsultan, atau manajer akun yang membutuhkan ruang kerja terpusat untuk mengelola eksekusi proyek dan alur kerja hubungan klien.

7. Template Pusat Akun ClickUp

Dapatkan templat gratis Lacak klien dan wawasan hubungan dengan templat ClickUp Account Hub

Template ClickUp Account Hub menyediakan gambaran komprehensif tentang akun klien strategis dan mendukung perencanaan akun, identifikasi peluang, serta alur kerja perpanjangan.

Pengguna dapat menugaskan manajer akun, mencatat interaksi sebelumnya, dan membangun jalur penjualan tambahan—semua melalui dashboard yang dapat disesuaikan.

Dengan tujuh status, bidang kustom seperti Total Nilai Kontrak (TCV) dan Sentimen Pelanggan, serta otomatisasi bawaan, templat ini membantu tim mengonsolidasikan data akun, memantau titik kontak, dan tetap proaktif dalam mengikuti hal-hal penting.

Baik Anda melacak hubungan pelanggan tingkat perusahaan atau klien startup, templat ini memastikan data tetap terorganisir dan kinerja tetap dapat diukur.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Kelola pembaruan status akun menggunakan tahap visual yang sederhana

Organisir tonggak penting, pertemuan, dan syarat perpanjangan

Selaraskan strategi akun dengan tujuan pemasaran dan produk

Otomatiskan pembaruan dan pengingat rutin dengan tiga alur kerja cerdas

🔑 Ideal untuk: Manajer akun atau tim layanan yang membutuhkan sistem yang sederhana dan efisien untuk melacak informasi klien, menjaga visibilitas, dan mengelola hubungan pelanggan sehari-hari.

💡 Tips Pro: Tambahkan Dashboard sebagai tampilan untuk melacak tujuan, mengidentifikasi tren, dan menjaga tim tetap selaras—semua dalam satu ruang yang dapat disesuaikan.

8. Template Onboarding Pelanggan ClickUp

Dapatkan templat gratis Panduan untuk klien baru dengan templat Onboarding Klien ClickUp

Template Onboarding Pelanggan ClickUp membantu tim menciptakan pengalaman onboarding pelanggan yang lancar dan dapat diulang tanpa kekacauan langkah-langkah yang tersebar.

Ini memungkinkan tim untuk mengembangkan jadwal pelatihan, daftar periksa selamat datang, panduan penggunaan platform, dan melacak pembaruan kemajuan.

Setiap tugas terhubung dengan hasil yang jelas, sementara integrasi dengan alat email dan dukungan membantu memperlancar komunikasi. Manajer onboarding juga dapat memantau waktu yang dihabiskan per pelanggan, KPI keberhasilan, dan umpan balik untuk perbaikan di masa depan.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Mapping setiap langkah proses dengan jadwal onboarding yang disesuaikan

Kumpulkan data pelanggan melalui formulir pendaftaran dan bidang kustom

Organisir pelanggan ke dalam paket layanan yang berbeda dengan tampilan By Service Package View

Pantau kepuasan dan keterlibatan klien secara real-time menggunakan kuesioner umpan balik

Pantau kemajuan onboarding melalui enam tahap status yang detail

🔑 Ideal untuk: Manajer keberhasilan pelanggan, tim onboarding, dan startup SaaS yang ingin memberikan pengalaman onboarding yang personal dan mengukur tingkat keterlibatan di setiap titik kontak.

9. Template Pengelolaan Akun ClickUp

Dapatkan templat gratis Lacak akun penting dan perpanjangan dengan templat Manajemen Akun ClickUp

Template Pengelolaan Akun ClickUp membantu bisnis tetap terorganisir saat mengelola klien bernilai tinggi dengan tampilan siklus hidup lengkap untuk akun strategis.

Dengan tampilan bawaan seperti Prioritas Akun, Akun Berisiko, dan Panduan Keberhasilan Klien, templat ini memungkinkan Anda mengonsolidasikan data klien dan mencegah akun-akun kritis Anda terlewatkan.

Setiap profil akun mencakup catatan pertemuan, kontrak, tugas yang belum selesai, dan dokumen terkait. Sumber informasi terpusat ini membantu memperkuat hubungan dan mendorong nilai jangka panjang. Dashboard bawaan menyoroti kontribusi pendapatan, risiko perpanjangan, dan faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Lacak tanggal perpanjangan, informasi kontak, dan tingkat keterlibatan dengan bidang kustom seperti Email Engagement dan Close Date

Temukan peluang upsell menggunakan tampilan penilaian yang disesuaikan

Koordinasikan dengan tim pemasaran dan produk terkait umpan balik akun

Akses tampilan penting seperti At Risk dan Priority Accounts untuk pengambilan keputusan yang cepat

🔑 Ideal untuk: Tim keberhasilan pelanggan, Manajer Akun (AM), dan tim penjualan korporat yang perlu memantau kesehatan pelanggan, mencegah churn, dan memastikan data pelanggan dapat diakses oleh seluruh tim.

10. Langkah-langkah ClickUp untuk Membuat Template Funnel Penjualan

Dapatkan templat gratis Bangun funnel yang terstruktur dengan templat ClickUp Steps to Create Sales Funnel

Merencanakan funnel penjualan yang efektif membutuhkan kejelasan dan arah yang tepat. Template ClickUp Steps to Create Sales Funnel memandu tim melalui setiap fase funnel—dari kesadaran hingga retensi—dengan memetakan aktivitas kunci, konten, dan pesan untuk setiap tahap.

Setiap bagian dibagi menjadi tujuan yang dapat dilacak dan titik pemeriksaan konversi. Template ini bahkan membantu tim penjualan dan pemasaran berkolaborasi lebih efektif, mengurangi ketidakselarasan, dan meningkatkan kualitas prospek melalui strategi pemeliharaan yang lebih terarah dan efektif.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Visualisasikan seluruh funnel penjualan menggunakan List, Gantt, dan Board Views

Tugaskan tugas untuk konten, pemasaran, dan pelacakan di setiap tahap

Hubungkan tugas, rencana pemasaran, dan konten kampanye

Perbaiki kolaborasi dengan subtugas bawaan, prioritas, komentar, dan otomatisasi

🔑 Ideal untuk: Pemimpin penjualan, pemasar, dan pendiri yang merancang strategi penjualan yang dapat diskalakan dan ingin melacak prospek, upaya konten, dan kinerja konversi dalam satu sistem.

💡 Tips Pro: Jadikan CRM Anda sebagai sumber informasi utama dengan menghubungkan semua komunikasi penting, dokumen, dan keputusan langsung ke catatan kontak. Hal ini memastikan seluruh tim tetap selaras dan menghilangkan kekacauan akibat informasi yang tersebar di berbagai alat.

11. Template Rencana Penjualan ClickUp

Dapatkan templat gratis Tetap fokus pada tujuan dengan templat Rencana Penjualan ClickUp

Template Rencana Penjualan ClickUp membantu tim menetapkan tujuan penjualan yang jelas, menyelaraskan strategi, dan memantau kinerja tanpa kerumitan. Template ini mencakup tujuan strategis, taktik penjualan, perencanaan wilayah, dan tujuan kuartalan dalam satu dokumen terstruktur.

Dibuat sebagai templat daftar siap pakai, templat ini menyediakan tampilan terstruktur seperti Timeline, Gantt, dan Komponen Rencana Penjualan, memastikan tim Anda selalu tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya dan bagaimana hal itu terkait dengan tujuan yang lebih besar.

Template ini juga mendukung pelacakan kinerja dan sinkronisasi antar tim. Anda dapat membuat tampilan untuk lini produk yang berbeda, saluran penjualan, atau tim.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Analisis kemajuan dan sempurnakan strategi melalui dashboard untuk menyelaraskan tujuan dengan pemasaran dan operasional

Lacak kemajuan setiap strategi CRM menggunakan Tampilan Gantt dan Kalender

Bekerja sama dengan anggota tim melalui subtugas dan penugasan

Gunakan ringkasan proyek untuk memantau kinerja dan beradaptasi dengan cepat saat diperlukan

🔑 Ideal untuk: Manajer penjualan, direktur, dan eksekutif yang merencanakan pertumbuhan terstruktur yang menyelaraskan tim, jadwal, dan hasil kerja dalam satu ruang kerja CRM kolaboratif.

12. Template Laporan Penjualan ClickUp

Dapatkan templat gratis Lacak kinerja dan wawasan dengan templat Laporan Penjualan ClickUp

Menganalisis tren kinerja dan mengomunikasikannya secara efektif sangat penting untuk kesuksesan penjualan. Template Laporan Penjualan ClickUp memiliki tata letak yang sudah siap pakai untuk pelaporan kinerja penjualan harian, mingguan, atau bulanan.

Grafik, tabel, dan bidang dinamis membantu memvisualisasikan kemajuan dan menyoroti indikator kinerja utama (KPI).

Baik Anda mengukur tingkat konversi, melacak kinerja tim penjualan, atau menganalisis tren kemenangan/kekalahan, templat ini mengubah data mentah menjadi ringkasan yang menarik dan siap untuk eksekutif

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Lacak wilayah, pencapaian, kuartal, dan lainnya, menggunakan bidang kustom seperti Kuartal Penjualan dan Wilayah Penjualan

Akses berbagai tampilan untuk membuat laporan berdasarkan tahun, bulan, atau jenis produk/layanan

Sorot KPI seperti tingkat konversi, kecepatan pipeline, dan pendapatan

Perbaiki kolaborasi antar tim dengan dasbor terstruktur dan garis waktu

🔑 Ideal untuk: Analis penjualan, manajer, dan tim operasional yang melaporkan kinerja dan ingin membangun laporan penjualan yang konsisten dan didukung data di berbagai siklus dan tim.

🔎 Tahukah Anda? Ada peningkatan signifikan dalam penggunaan platform CRM mobile, dengan bisnis yang menggunakannya mengalami pertumbuhan 150% dalam mencapai target penjualan mereka.

13. Template Pelacak Penjualan ClickUp

Dapatkan templat gratis Lacak kinerja dan aktivitas pipeline dengan templat ClickUp Sales Tracker

Aktivitas penjualan harian memerlukan pengawasan yang konsisten, terutama di lingkungan yang dinamis. Template Pelacak Penjualan ClickUp memantau data penjualan dari berbagai aspek: berdasarkan produk, tim, dan seiring waktu.

Tampilan seperti Volume Penjualan per Bulan dan Status Penjualan per Produk memudahkan Anda untuk memantau pipeline Anda sambil menjaga data tetap bersih, terkini, dan menarik secara visual.

Template ini mencakup riwayat panggilan, label status, catatan transaksi, dan tindakan yang dilengkapi dengan cap waktu untuk pelacakan penuh. Tim dapat menyesuaikan bidang sesuai dengan data CRM, membuat peringatan untuk tindak lanjut, dan memvisualisasikan metrik kinerja harian melalui grafik atau widget.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Lacak biaya unit, pengembalian, pengiriman, dan margin keuntungan dengan bidang kustom seperti Biaya Pengiriman dan Target Keuntungan

Identifikasi titik-titik keluar dan keterlambatan proses dengan cepat

Catat dan pantau aktivitas penjualan harian dengan cap waktu

Analisis tren dan pesanan pelanggan tanpa perlu beralih alat

🔑 Ideal untuk: Tim penjualan internal, manajer SDR, dan tim yang membutuhkan visibilitas alur kerja sambil mengelola kinerja individu dan tim, mengukur hasil, dan mengoptimalkan upaya penjualan dengan pelacakan berbasis data.

14. Template Panggilan Penjualan ClickUp

Dapatkan templat gratis Optimalkan upaya pemasaran dengan templat Panggilan Penjualan ClickUp

Setiap panggilan memiliki nilai—jika dicatat dengan benar. Template Panggilan Penjualan ClickUp memungkinkan tim penjualan mencatat hasil percakapan, melampirkan catatan panggilan, dan menetapkan tindakan tindak lanjut. Bidang kustom untuk kontak dan tanggal panggilan menjaga seluruh proses CRM tetap jelas, terukur, dan mudah ditindaklanjuti, sehingga tidak ada prospek yang terlewat.

Panggilan dapat dikategorikan berdasarkan tujuan (perkenalan, demo, negosiasi) dan dihubungkan dengan transaksi atau kontak. Memiliki data yang terstruktur berarti pelatihan yang lebih baik, pengulangan yang lebih sedikit, dan pergerakan yang lebih cepat melalui funnel.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Dapatkan gambaran umum tentang panggilan penjualan Anda dan lacak kemajuan dengan Tampilan Ringkasan

Lacak panggilan penjualan berdasarkan status dengan alur kerja terstruktur dan catatan panggilan

Simpan detail kontak, catatan panggilan, dan jadwal tindak lanjut di satu tempat

Tugaskan tindak lanjut dan kelola hasil dengan status kustom

Organisir upaya pemasaran Anda menggunakan tampilan yang dirancang untuk visibilitas dan momentum

🔑 Ideal untuk: Tim pengembangan penjualan, tim outbound, dan pelatih yang menganalisis data panggilan dan ingin melacak upaya pemasaran, mengatur tindak lanjut, serta meningkatkan hasil dari setiap panggilan pelanggan.

💡 Tips Pro: Membangun hubungan pelanggan yang langgeng semua tentang siklus CRM yang efisien. Ikuti langkah-langkah penting ini untuk mengubah prospek menjadi pelanggan setia: Identifikasi prospek: Tentukan calon pelanggan yang sesuai dengan profil ideal Anda ✅

Kualifikasi prospek: Tentukan prospek mana yang benar-benar siap dan kemungkinan besar akan melakukan konversi ✅

Menjaga prospek: Bangun hubungan dan berikan nilai tambah hingga mereka siap untuk membeli ✅

Tutup transaksi: Pandu prospek melalui tahap akhir hingga konversi yang sukses ✅

Berikan dukungan pelanggan: Berikan layanan luar biasa setelah pembelian untuk membangun loyalitas dan advokasi ✅

15. Template Proses Penjualan ClickUp

Dapatkan templat gratis Strukturkan alur kerja penjualan Anda dengan templat alur kerja penjualan ClickUp

Template Proses Penjualan ClickUp mengorganisir setiap tahap siklus penjualan dalam tata letak berbasis tugas yang terstruktur, memaparkan proses penjualan Anda langkah demi langkah—mulai dari kualifikasi prospek hingga penutupan transaksi.

Template ini mengorganisir aktivitas ke dalam status dan bidang kustom, dilengkapi dengan alur kerja visual yang memudahkan pelacakan kinerja dan kolaborasi antar peran.

Setiap tahap dilengkapi dengan daftar tugas, titik persetujuan, dan tautan sumber daya untuk memudahkan pengelolaan alur kerja yang efisien. Hal ini membantu mempercepat proses onboarding perwakilan baru dan memastikan perwakilan berpengalaman tetap selaras dengan perubahan strategis.

Otomatisasi lebih lanjut mempermudah tugas-tugas umum, seperti tindak lanjut dan pembaruan status.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Pecah tahap penjualan menjadi detail tugas dengan penugasan yang jelas dan tanggung jawab yang terdefinisi

Gunakan Tampilan Gantt, Papan, dan Kalender untuk melacak jadwal dan tindak lanjut

Simpan informasi kontak, email, skor prospek, dan riwayat panggilan dengan bidang kustom

Identifikasi hambatan dalam pipeline dan tinjau kemajuan tugas dalam satu dashboard

🔑 Ideal untuk: Pemimpin penjualan, spesialis pemberdayaan, dan tim yang membangun alur kerja yang dapat diskalakan untuk menstandarkan proses penjualan dan memberikan kejelasan pada setiap tahap transaksi, mulai dari penemuan hingga penutupan.

Optimalkan Jalur Penjualan Anda dengan ClickUp

Jika Anda mengelola beberapa alat untuk CRM, pembaruan proyek, pelaporan, dan komunikasi klien, Anda membuang-buang waktu. Meskipun Asana menawarkan templat CRM yang menjadi titik awal yang baik, ClickUp menyediakan platform tunggal untuk mengelola setiap aspek operasi penjualan Anda.

Baik Anda sedang membangun dari nol atau meningkatkan sistem yang sudah ada, ClickUp memudahkan Anda untuk menutup transaksi, mempertahankan klien, dan mengembangkan mesin pendapatan Anda.

Otomatiskan tugas-tugas berulang, alokasikan prospek, lacak tahap transaksi, dan pantau kinerja melalui dasbor yang dapat disesuaikan. Dengan demikian, setiap alur kerja, setiap kontak, dan setiap penjualan terpusat di satu tempat.

Mulai sekarang secara gratis dan lihat bagaimana ClickUp dapat membantu Anda mengelola CRM dengan luar biasa!