Template Syarat dan Ketentuan Gratis untuk Situs Web, Aplikasi, dan Layanan

Mengabaikan syarat dan ketentuan mungkin tidak terlihat sebagai masalah besar—sampai Anda terjebak dalam perselisihan tanpa perlindungan hukum sama sekali.

Dari keterlambatan pembayaran hingga penyalahgunaan konten, Anda berisiko menghadapi masalah hukum dan keuangan yang sebenarnya dapat dihindari dengan perjanjian sederhana. Baik Anda sedang membangun platform SaaS, mengelola situs e-commerce, atau meluncurkan aplikasi mobile, menetapkan syarat dan ketentuan yang jelas dan mengikat secara hukum sejak awal akan melindungi kedua belah pihak.

Namun, menulis dokumen hukum lengkap bukanlah tugas favorit para pendiri.

Di situlah templat syarat dan ketentuan gratis kami berperan—mudah digunakan, sepenuhnya dapat disesuaikan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anda fokus pada bisnis Anda. Biarkan templat ini menangani urusan hukum yang membosankan. Mari kita mulai.

🧠 Fakta Menarik: Di Amerika Serikat, hanya satu dari lima konsumen yang membaca dengan cermat kebijakan privasi suatu perusahaan atau layanan sebelum menerimanya.

Apa Itu Template Syarat dan Ketentuan?

Template syarat dan ketentuan adalah dokumen hukum yang telah disusun sebelumnya yang menjelaskan aturan yang harus diikuti pengguna saat mengakses situs web, aplikasi, atau layanan digital. Template ini membantu mendefinisikan perilaku pengguna yang diharapkan, membatasi tanggung jawab perusahaan, dan menjelaskan hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Jika Anda menawarkan perangkat lunak atau aplikasi yang dapat diunduh, hal ini mungkin termasuk Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir (EULA).

Template-template ini umumnya mencakup bagian-bagian tentang hak kekayaan intelektual, ketentuan pembayaran, konten yang dihasilkan pengguna, proses pembuatan akun, klausul pengakhiran, dan hukum yang berlaku.

Menggunakan templat memastikan Anda tidak melewatkan klausul hukum yang diwajibkan sambil menghemat waktu dan biaya dalam mempekerjakan bantuan hukum.

Template ClickUp dirancang untuk mematuhi undang-undang privasi data dan peraturan lain yang relevan, tergantung pada industri Anda atau wilayah di mana Anda beroperasi. Anda juga dapat mengedit template ini untuk menyesuaikan dengan produk atau layanan Anda sambil tetap mematuhi peraturan.

💡 Tips Pro: Sertakan klausul untuk ketentuan yang tersisa sehingga bagian lain dari perjanjian Anda tetap berlaku jika salah satu bagian dinyatakan tidak sah.

20+ Template Syarat dan Ketentuan

Jika Anda ingin menghemat waktu sambil tetap mematuhi peraturan hukum, templat perjanjian syarat dan ketentuan yang siap pakai dan dapat disesuaikan dapat menjadi solusi yang sangat membantu.

Berikut adalah pilihan terbaik dari ClickUp, aplikasi serba guna untuk kerja, dan platform lain untuk membantu Anda membuat syarat dan ketentuan yang tahan uji.

1. Template Syarat dan Ketentuan ClickUp

Dapatkan templat gratis Bangun landasan hukum yang kokoh dengan templat Syarat dan Ketentuan Layanan ClickUp yang siap disesuaikan

Template Syarat dan Ketentuan Layanan ClickUp menyediakan struktur yang siap diedit, yang mencakup bagian-bagian penting seperti ruang lingkup layanan, batasan, hukum yang berlaku, penolakan tanggung jawab, dan hak pengguna.

Dirancang untuk bisnis berbasis produk atau layanan, templat ini mendukung kepatuhan hukum tanpa memerlukan keahlian hukum yang mendalam. Templat ini juga membantu Anda memahami batas maksimal yang diizinkan oleh kontrak hukum.

Dibangun di dalam ClickUp Docs, fitur ini terintegrasi dengan fitur pelacakan proyek, sehingga Anda dapat menugaskan pembaruan, berkolaborasi dengan tim Anda, dan bahkan mengotomatiskan penerbitan di seluruh platform Anda.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Pastikan semua bagian penting tercakup dalam perjanjian layanan yang dihadirkan kepada publik

Sertakan bahasa hukum yang dapat diedit dan sesuai untuk berbagai industri

Dukung transparansi klien dan penegakan kebijakan platform

Akses prompt bawaan untuk pemberitahuan sebelumnya dan klausul pengakhiran

🔑 Ideal untuk: Tim SaaS, agensi, atau pendiri solo yang sedang membangun halaman syarat dan ketentuan pertama mereka.

Berikut ini adalah pendapat Siobhan Wheelan, Principal & Konsultan ClickUp Terverifikasi di SDW Consultant, tentang penggunaan ClickUp:

ClickUp telah mengubah cara tim kami bekerja, menyediakan satu sumber kebenaran yang menyatukan tim kami dan memastikan kami tetap fokus pada tujuan kami. Penggunaan templat, otomatisasi, dan pengaturan alur kerja yang tepat telah menjadi game-changer dalam hal efisiensi dan komunikasi.

2. Template Perjanjian Layanan Umum ClickUp

Dapatkan templat gratis Tentukan syarat layanan dan klausul pembayaran dengan Template Perjanjian Layanan Umum ClickUp

Template Perjanjian Layanan Umum ClickUp membantu Anda menyusun kontrak yang mengikat secara hukum yang menjelaskan layanan, jadwal pengiriman, dan syarat pembayaran. Template ini terhubung langsung dengan tugas, tujuan, dan pengingat, sehingga semua hal tetap terlihat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Template perjanjian layanan ini sangat cocok untuk membuat syarat dan ketentuan yang dapat disesuaikan dengan pertumbuhan bisnis Anda, baik itu proyek berbasis proyek maupun layanan berulang.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Gunakan tabel untuk merinci layanan, jadwal, dan tanggung jawab

Tetapkan kepemilikan pada bagian-bagian menggunakan Bidang Kustom dan tugas

Mencakup jadwal, kompensasi, hasil kerja, dan kerahasiaan

Sertakan klausul yang dapat diedit untuk penyelesaian sengketa atau pengakhiran

Menyediakan struktur untuk menggambarkan peran dan tanggung jawab, menjelaskan klausul kerahasiaan, dan mendefinisikan proses penyelesaian sengketa

Berfungsi sebagai perjanjian utama yang dapat digunakan ulang, yang dapat Anda duplikasi dan sesuaikan untuk setiap proyek baru dengan klien

🔑 Ideal untuk: Freelancer, konsultan, dan agensi yang menangani kontrak layanan bertahap.

3. Template Surat Perjanjian ClickUp

Dapatkan templat gratis Tentukan harapan proyek dengan jelas menggunakan Template Perjanjian ClickUp

Template Surat Perjanjian ClickUp menyediakan dokumen yang bersih dan dapat diedit untuk menggambarkan ruang lingkup pekerjaan, peran, biaya, dan syarat-syarat perjanjian antara dua pihak. Template ini ideal untuk kesepakatan atau kemitraan jangka pendek yang tetap memerlukan kejelasan dan kepastian hukum.

Template ini dirancang singkat namun tetap mencakup hal-hal penting: ruang lingkup pekerjaan, durasi, pembayaran, dan harapan bersama. Template ini juga dilengkapi dengan catatan praktis untuk membimbing pengguna dalam menyusun syarat yang jelas, mulai dari ketentuan pembayaran, tanggung jawab, hingga klausul pengakhiran.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Jelaskan harapan secara rinci baris per baris dengan struktur bawaan

Jaga agar semua tahap perjanjian tetap sinkron dengan pembaruan status

Formalkan perjanjian lisan dalam dokumen yang jelas dan mudah diakses

Tentukan tanggung jawab bersama dalam proyek jangka pendek atau informal

Kumpulkan tanda tangan digital dengan mudah melalui integrasi dan lacak revisi perjanjian serta riwayat persetujuan

🔑 Ideal untuk: Profesional kreatif, konsultan, kemitraan kecil, pekerja lepas, atau tim yang bekerja pada proyek dengan lingkup tetap bersama klien eksternal

🎥 Tonton: Cara menggunakan ClickUp sebagai pengacara:

💡Tips Pro: Ingatkan pengguna bahwa mereka sepenuhnya bertanggung jawab atas aktivitas yang dilakukan melalui akun mereka, terutama jika melibatkan akses data atau penagihan. Jelaskan secara rinci aktivitas yang dilarang seperti scraping, spamming, atau reverse engineering untuk menghindari area abu-abu hukum.

4. Template Kontrak Freelance ClickUp

Dapatkan templat gratis Lindungi proyek freelance Anda dengan syarat dan ketentuan pembayaran yang jelas menggunakan Template Kontrak Freelance ClickUp

Freelancer sering menangani beberapa klien sekaligus, sehingga penting untuk memiliki kontrak yang ketat. Template Kontrak Freelance ClickUp membantu pekerja lepas melindungi pekerjaan mereka dengan perjanjian yang sah secara hukum dan mudah diedit.

Dirancang untuk kecepatan—dimasukkan ke dalam ClickUp Docs dan terhubung dengan pelacakan tugas, sehingga Anda tidak perlu beralih alat saat mengelola pengiriman, tenggat waktu, atau syarat pembayaran.

Template ini membagi kontrak menjadi bagian-bagian yang dapat diedit untuk ruang lingkup, biaya, jadwal, klausul pembatalan, dan ketentuan kerahasiaan. Anda dapat melibatkan klien untuk persetujuan, menugaskan tugas untuk pembaruan kontrak, dan mengotomatiskan pengingat untuk memastikan penandatanganan tepat waktu.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Sertakan jadwal revisi dan persetujuan untuk mencegah perluasan ruang lingkup

Tetapkan pedoman yang jelas mengenai kepemilikan, revisi, dan batas waktu

Duplikat dengan mudah untuk setiap proyek dalam CRM freelance Anda

Struktur lingkup pekerjaan dan hasil kerja dengan blok tugas

🔑 Ideal untuk: Desainer, pengembang, penulis, dan pekerja lepas jarak jauh yang ingin mempermudah proses onboarding sambil melindungi hak-hak mereka.

📮 ClickUp Insight: 16% manajer kesulitan mengintegrasikan pembaruan dari berbagai alat ke dalam tampilan yang terpadu. Ketika pembaruan tersebar, Anda akhirnya menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengumpulkan informasi dan kurang waktu untuk memimpin. Hasilnya? Beban administratif yang tidak perlu, wawasan yang terlewatkan, dan ketidakselarasan. Dengan ruang kerja all-in-one ClickUp, manajer dapat mengonsolidasikan tugas, dokumen, dan pembaruan, mengurangi pekerjaan administratif yang tidak perlu, dan menampilkan wawasan yang paling penting tepat saat dibutuhkan. 💫 Hasil Nyata: Kumpulkan 200 profesional yang terintegrasi ke dalam satu ruang kerja ClickUp, menggunakan templat yang dapat disesuaikan dan pelacakan waktu untuk mengurangi biaya operasional dan meningkatkan waktu pengiriman di berbagai lokasi.

5. Template Perjanjian Konsultasi ClickUp

Dapatkan templat gratis Tentukan syarat, biaya, dan ruang lingkup dengan jelas menggunakan Template Perjanjian Konsultasi ClickUp

Template Perjanjian Konsultasi ClickUp dirancang untuk menangani setiap detail—mulai dari menetapkan tanggung jawab dan hasil kerja hingga menentukan syarat pembayaran, klausul kerahasiaan, dan ketentuan pengakhiran.

Karena template ini merupakan bagian integral dari ClickUp, template ini menawarkan alur kerja terpadu: tinjauan proposal, persetujuan kontrak, pelacakan milestone, dan komunikasi dengan klien dilakukan di satu tempat. Template ini sangat berguna bagi konsultan yang bekerja secara mandiri namun memerlukan dokumentasi tingkat perusahaan.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Dokumentasikan syarat dan ketentuan konsultasi yang kompleks dengan jelas dan didukung secara hukum

Menerapkan hak kekayaan intelektual dan batasan tanggung jawab dengan mudah

Sentralisasikan persetujuan antara konsultan dan klien dalam satu ruang kerja yang aman

Gunakan tugas untuk membagi layanan, jadwal, dan hasil kerja

🔑 Ideal untuk: Konsultan, agensi, dan firma jasa profesional yang mengelola beberapa klien dan kontrak retensi.

📚 Baca Juga: Jenis-Jenis Kontrak dan Cara Mengelolanya dengan Efisien

6. Template Perjanjian Pembelian dan Penjualan ClickUp

Dapatkan templat gratis Lacak syarat penjualan, rincian pembayaran, dan pengiriman di satu tempat dengan Template Perjanjian Pembelian dan Penjualan ClickUp

Ketika transaksi keuangan melibatkan barang atau jasa, perjanjian pembelian dan penjualan yang formal sangat penting. Template Perjanjian Pembelian dan Penjualan ClickUp dirancang untuk bisnis yang bergerak cepat yang memerlukan perjanjian untuk diselesaikan dengan cepat tanpa negosiasi hukum yang panjang.

Template ini sangat cocok untuk pesanan berulang, alur kerja pengadaan, atau kontrak antara vendor dan klien, serta mendukung integrasi dengan alat keuangan dan ERP.

Yang membedakan platform ini adalah kemampuannya untuk mengelola seluruh alur kerja—mulai dari merumuskan syarat perjanjian hingga memantau tonggak pencapaian pasca penandatanganan—semua dalam satu platform terpusat.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Formalisasikan ketentuan harga, syarat pengiriman, dan kebijakan pengembalian

Buat garis waktu dan sinkronkan tonggak pengiriman dengan sisa alur operasional Anda

Gunakan tampilan tugas untuk melacak tahap kontrak dan persetujuan antara pembeli dan penjual

Sediakan jejak audit dengan tanda tangan tertanam dan riwayat versi

Catat syarat pembayaran, detail produk, dan informasi klien dalam format yang dapat digunakan kembali

🔑 Ideal untuk: Tim penjualan, penjual eCommerce, dan penyedia layanan yang mengelola transaksi volume besar atau berulang.

💡Tips Pro: Gunakan ClickUp Brain untuk membuat kontrak syarat dan ketentuan secara instan—cukup masukkan detail bisnis Anda dan dapatkan dokumen hukum yang siap diedit dalam hitungan detik.

7. Template Perjanjian Kontraktor ClickUp

Dapatkan templat gratis Pastikan kepatuhan kontrak saat mempekerjakan tenaga kerja eksternal dengan Template Perjanjian Kontraktor ClickUp

Template Perjanjian Kontraktor ClickUp dirancang untuk tim yang sering bekerja sama dengan freelancer atau kontraktor independen. Yang membuat template ini menonjol adalah cara setiap bagian kontrak terhubung dengan langkah-langkah eksekusi nyata di dalam alur kerja ClickUp Anda.

Gunakan templat ini untuk mendefinisikan ruang lingkup pekerjaan, batas waktu, dan ekspektasi dengan jelas tanpa perlu bolak-balik antara kontrak dan alat proyek. Anda dapat menetapkan peran, membuat pelacak kemajuan, dan menghubungkan berkas proyek langsung ke perjanjian Anda, sehingga proses onboarding menjadi lebih lancar dan mengurangi kemungkinan sengketa.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Simpan perjanjian hukum dan pengiriman proyek di ruang kerja yang sama

Lacak tahap kontrak dari draf hingga ditandatangani menggunakan status kustom

Tetapkan tenggat waktu dan hasil kerja kepada kontraktor menggunakan tugas

Simpan catatan, komunikasi, dan riwayat pembayaran dalam satu dasbor visual

🔑 Ideal untuk: Bisnis yang mempekerjakan profesional lepas atau berbasis kontrak di berbagai departemen.

📚 Baca Juga: Cara Mengelola Kontraktor dengan Efektif

8. Template Perjanjian Kerja ClickUp

Dapatkan templat gratis Tentukan peran, tanggung jawab, dan perlindungan hukum dengan Template Perjanjian Kerja ClickUp

Template Perjanjian Kerja ClickUp dirancang untuk lingkungan perekrutan yang dinamis, di mana akurasi dan kepatuhan sangat penting. Mulai dari menggambarkan peran pekerjaan hingga merinci gaji, tunjangan, dan harapan perilaku, template ini menjaga semuanya terstruktur. Template ini terintegrasi dengan mulus ke dasbor dan alur kerja, memungkinkan Anda mengelola alur perekrutan bersamaan dengan penyusunan kontrak.

Tindakan keamanan yang kuat memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses dokumen sensitif.

Selain itu, untuk konten yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta, Anda dapat dengan mudah mengelola izin akses sehingga hanya orang yang berwenang yang dapat mengaksesnya dengan izin tertulis, sehingga melindungi hak kekayaan intelektual Anda di ClickUp.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tentukan syarat-syarat kerja dan harapan perilaku dalam satu dokumen

Bekerja sama dengan manajer perekrutan menggunakan komentar tugas bawaan

Gunakan dasbor untuk melacak status ulasan di berbagai perjanjian

Simpan perjanjian yang telah ditandatangani bersama dengan daftar periksa onboarding karyawan

🔑 Ideal untuk: Tim HR, perekrut, dan pendiri startup yang sedang mengembangkan tim mereka dengan kejelasan hukum.

9. Template Tambahan Perjanjian ClickUp

Dapatkan templat gratis Lakukan pembaruan kontrak dengan mudah tanpa perlu menulis ulang seluruh perjanjian Anda menggunakan templat Addendum Kontrak ClickUp

Ketika perjanjian asli memerlukan perubahan klausul, templat Addendum Kontrak ClickUp akan membantu Anda. Alih-alih menyusun dokumen baru, Anda dapat menggunakan templat ini untuk dengan cepat mencatat, berbagi, dan melacak pembaruan hukum apa pun, sambil tetap mempertahankan perjanjian asli Anda.

Dari menambahkan klausul baru hingga merevisi ketentuan yang sudah usang, templat ini memungkinkan Anda mendokumentasikan perubahan dengan transparansi penuh. Anda juga dapat menugaskan tugas tinjauan, melacak riwayat versi, dan memberitahu pemangku kepentingan—semua dari ruang kerja yang sama.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Pertahankan ketentuan kontrak asli sambil menandai perubahan baru

Pantau status perubahan dengan alur kerja tugas yang jelas

Koordinasikan persetujuan hukum dalam alur kerja proyek

Merujuk pada perjanjian asli dengan bidang dokumen yang terhubung

🔑 Ideal untuk: Tim hukum internal, administrator kontrak, dan manajer proyek yang perlu merevisi perjanjian tanpa harus memulai dari awal.

🔎 Tahukah Anda? Dasar-dasar hukum kontrak modern ternyata tidak sepenuhnya modern! Sejarahnya yang kaya bermula dari peradaban kuno, dengan pengaruh signifikan berasal dari prinsip-prinsip hukum dan filsafat Yunani dan Romawi Kuno.

💡 Bonus: Buat penyusunan dan pengelolaan syarat dan ketentuan Anda menjadi lebih mudah dengan AI: Coba ClickUp Brain MAX — aplikasi AI super yang benar-benar memahami alur kerja Anda karena ia mengetahui pekerjaan Anda. Hilangkan kelebihan alat, gunakan suara Anda untuk menyusun dan merevisi dokumen hukum, tugaskan tugas terkait kontrak, dan optimalkan pengelolaan syarat dan ketentuan Anda secara keseluruhan—semua dalam satu tempat. Cari secara instan di ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, dan semua aplikasi terhubung Anda—serta di web—untuk contoh kontrak, templat hukum, dan dokumen kepatuhan

Gunakan suara Anda untuk menambahkan klausul, cari istilah hukum yang tepat di internet, dan delegasikan pekerjaan penulisan dan revisi kepada rekan kerja—tanpa repot, di mana pun Anda berada, dengan Talk to Text

Dapatkan wawasan instan tentang tren pengeluaran, perkirakan pengeluaran masa depan, dan buat rincian anggaran atau ringkasan dengan hanya satu perintah

Dapatkan akses ke model AI premium seperti ChatGPT, Gemini, Claude, dan lainnya untuk membantu dalam menyusun dan meninjau syarat dan ketentuan Beralih antara model AI teratas di dalam ClickUp menggunakan Brain MAX

10. Template Catatan Perjanjian ClickUp

Dapatkan templat gratis Catat syarat negosiasi dan lacak kesepakatan tanpa kehilangan detail dengan templat Catatan Kesepakatan ClickUp

Template Catatan Perjanjian ClickUp ringan, terfokus, dan sempurna untuk negosiasi pra-kontrak, kemitraan vendor, atau persetujuan internal yang berisiko tinggi. Berbeda dengan kontrak lengkap, template ini menyediakan tempat terpusat untuk menyepakati harga, hasil kerja, jadwal, dan tanggung jawab utama.

Template ini mendukung persetujuan cepat dan keselarasan internal, dengan bidang khusus untuk kolaborator, catatan kerahasiaan, dan rincian kompensasi. Template ini juga terintegrasi dengan ClickUp Tasks, sehingga Anda dapat melacak ulasan, menetapkan tenggat waktu, dan mengelola komunikasi dengan semua pihak untuk menjaga keselarasan tim tanpa penundaan hukum yang panjang.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Soroti pemangku kepentingan, tanggal, kompensasi, dan syarat kerja sama

Lacak setiap perubahan atau persetujuan dengan alur kerja tugas

Atur pengingat untuk tanda tangan, tinjauan, dan tindak lanjut

Organisir memo berdasarkan tahap transaksi menggunakan tag status

🔑 Ideal untuk: Tim produksi, investor, manajer penjualan, dan pemimpin agensi yang mengelola beberapa negosiasi sekaligus.

11. Template Review Kontrak ClickUp

Dapatkan templat gratis Periksa perjanjian hukum tanpa melewatkan satu klausul pun dengan Template Review Kontrak ClickUp

Template Review Kontrak ClickUp dirancang untuk membantu tim hukum, manajer, dan klien melacak, memberikan komentar, dan menyelesaikan umpan balik kontrak sebelum pelaksanaan. Alih-alih menandai masalah secara manual di dokumen yang tersebar, Anda mendapatkan pandangan yang jelas tentang apa yang masih tertunda, apa yang telah disetujui, dan siapa yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk langkah selanjutnya.

Template ini mencakup daftar periksa persetujuan, catatan revisi, bagian penandaan risiko, dan penugasan reviewer—semua terhubung dengan perjanjian asli. Selain itu, manfaatkan bagian khusus untuk menyimpan persyaratan hukum, menandai klausul, dan melacak status kontrak di seluruh fase klien, internal, dan pelaksanaan.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Gunakan lima tampilan bawaan untuk mengelola alur kerja kontrak

Sentralisasikan komentar dan persetujuan kontrak di antara semua pemangku kepentingan

Sorot klausul risiko, ketidakkonsistenan, dan bendera kepatuhan

Pindahkan kontrak dari draf ke pelaksanaan dalam satu ruang terstruktur

🔑 Ideal untuk: Tim hukum, manajer kontrak, atau startup yang sedang mengembangkan kemitraan B2B.

➡️ Baca Lebih Lanjut: Aplikasi Perangkat Lunak Manajemen Kontrak Terbaik

12. Template Kontrak Sewa ClickUp

Dapatkan templat gratis Lindungi properti Anda dengan syarat yang jelas menggunakan Template Kontrak Sewa ClickUp

Template Kontrak Sewa ClickUp menyediakan format yang sudah terstruktur dengan baik, mencakup ketentuan sewa, deposit keamanan, jadwal pembayaran, tanggung jawab penyewa, dan kebijakan penggunaan properti. Hal ini memudahkan pemilik properti untuk mendefinisikan ketentuan, tanggung jawab, dan kondisi sewa.

Berbeda dengan PDF sewa umum, templat ini terintegrasi dengan alat penjadwalan, pengingat berulang, dan pelacak dokumen, memberikan manajer properti cara digital-first untuk mengelola perjanjian sewa. Akibatnya, hal ini menyederhanakan beban kerja sambil melindungi kepentingan baik pemilik properti maupun penyewa.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tetapkan jadwal untuk penagihan sewa, deposit, dan perpanjangan

Hubungkan catatan penyewa dan detail kontrak ke satu pusat proyek

Simpan perjanjian yang telah ditandatangani untuk akses cepat dan kepatuhan

Otomatiskan pemberitahuan untuk masa berlaku sewa yang habis atau pelanggaran aturan

🔑 Ideal untuk Pemilik properti, tim properti, dan pengelola properti di ruang kerja bersama yang menangani sewa hunian jangka pendek atau jangka panjang.

13. Template Perjanjian Kemitraan ClickUp

Dapatkan templat gratis Susun persyaratan kolaborasi dengan jelas menggunakan Template Perjanjian Kemitraan ClickUp

Merencanakan usaha baru bersama pihak lain? Template Perjanjian Kemitraan ClickUp membantu Anda menetapkan dasar untuk usaha patungan, aliansi bisnis, atau investasi bersama. Template ini mencakup segala hal mulai dari kontribusi keuangan hingga peran mitra dan penyelesaian sengketa.

Dibuat untuk kejelasan dan pertanggungjawaban antara mitra, dilengkapi dengan alat bawaan untuk berbagi file, pemberitahuan, dan pelacakan tenggat waktu.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tentukan peran mitra, pembagian modal, dan hak pengambilan keputusan dengan jelas

Bahas strategi keluar, ketentuan pembubaran, dan prosedur penyelesaian sengketa

Bagikan revisi dan persetujuan secara aman dengan pemangku kepentingan

Simpan semua perjanjian mitra dan pembaruan di satu ruang kerja

🔑 Ideal untuk: Mitra bisnis, pendiri bersama, atau agensi yang terlibat dalam kerja sama bisnis.

14. Template Kebijakan Perusahaan ClickUp

Dapatkan templat gratis Sentralisasikan aturan internal dengan Template Kebijakan Perusahaan ClickUp

Setiap organisasi memerlukan kode operasional dan perilaku yang terdokumentasi. Template Kebijakan Perusahaan ClickUp memberikan tim HR dan pimpinan ruang khusus untuk menyusun, menyimpan, dan mengelola kebijakan internal. Ini adalah sistem berbasis dokumen yang sederhana yang menyimpan semua detail—mulai dari standar perilaku di tempat kerja hingga kebijakan cuti—di satu tempat.

Dengan templat kebijakan perusahaan ini yang diunggah ke ClickUp, Anda dapat menetapkan kepemilikan untuk bagian-bagian kebijakan yang berbeda, menjadwalkan tinjauan, dan bahkan melacak konfirmasi karyawan.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Susun harapan di tempat kerja ke dalam format yang jelas dan profesional

Menerapkan pembaruan ke departemen atau tim tertentu dengan mudah

Sisipkan tautan hiperteks ke dokumen hukum eksternal atau wiki intranet

Buat sumber kebenaran tunggal untuk kepatuhan dan perilaku

Bagian-bagian telah diberi label sebelumnya untuk penyesuaian dan pengendalian versi, sehingga memudahkan pembaruan seiring dengan perkembangan budaya perusahaan atau peraturan perundang-undangan

🔑 Ideal untuk: Pemimpin HR, manajer operasional, atau pendiri yang sedang membangun kebijakan dan struktur internal perusahaan

15. Template Buku Panduan Karyawan, Kebijakan, dan Prosedur ClickUp

Dapatkan templat gratis Standarkan operasional dengan Template Buku Panduan Karyawan

Template Buku Panduan Karyawan, Kebijakan, dan Prosedur ClickUp mengintegrasikan semua dokumen internal—kebijakan kehadiran, aturan cuti, pedoman penggunaan IT, protokol keselamatan, dan prosedur eskalasi—ke dalam satu dokumen referensi yang selalu diperbarui.

Dibagi menjadi bagian-bagian dengan fitur navigasi cepat dan penugasan tugas, ini berfungsi sebagai pusat pengetahuan yang dapat dicari selama proses onboarding, pelatihan, dan audit.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Gabungkan semua kebijakan, prosedur, dan panduan ke dalam satu ruang kerja

Tugaskan tugas pengeditan atau kepatuhan kepada anggota tim tertentu

Bekerja sama dalam pembaruan menggunakan Docs bawaan dan komentar

Tetapkan siklus tinjauan dengan pengingat dan pemberitahuan otomatis

🔑 Ideal untuk: Manajer HR, pemimpin tim, dan pendiri yang ingin mengformalkan proses internal.

16. Template Syarat dan Ketentuan Situs Web oleh Template. Net

Template Syarat dan Ketentuan Situs Web oleh Template. Net menyediakan kerangka hukum dasar untuk bisnis online, blogger, dan platform digital. Template ini mencakup elemen-elemen penting seperti kepemilikan konten, pembatasan tanggung jawab, aktivitas yang dilarang, dan klausul yurisdiksi, sehingga memberikan kredibilitas hukum dan kejelasan bagi pengguna situs web Anda.

Template ini dapat diedit dan dapat disesuaikan dengan cepat untuk sesuai dengan model bisnis Anda. Template ini mencakup pembagian bagian yang jelas, kewajiban pengguna, dan contoh yang terintegrasi untuk mempercepat kepatuhan tanpa konsultasi hukum yang mahal.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Kumpulkan persetujuan pengguna yang mengikat secara hukum dengan bagian pengakuan yang terintegrasi

Isi otomatis kolom untuk nama pengguna, email, dan tanggal untuk menghemat waktu admin

Sesuaikan klausul seperti tanggung jawab, hak kekayaan intelektual, dan aturan penggunaan tanpa perlu membuat format dari awal

Posting atau sematkan secara instan tanpa perlu merancang ulang tata letak

🔑 Ideal untuk: Pemilik situs web, produk SaaS, dan agensi yang mengumpulkan persetujuan pengguna.

17. Template Syarat dan Ketentuan E-commerce oleh Template. Net

Dirancang untuk toko online dan pasar daring, Template Syarat dan Ketentuan E-Commerce oleh Template. Net mencakup klausul-klausul penting untuk transaksi, pengiriman, pajak, pengembalian dana, dan tanggung jawab pengguna.

Baik Anda menjual barang fisik, langganan, atau produk digital, templat ini membantu Anda mendefinisikan dengan jelas hak dan tanggung jawab pembeli dan penjual. Bidang yang dapat diedit dan klausul yang direkomendasikan mendukung implementasi cepat di berbagai platform dan toko online kustom.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Jelaskan dengan jelas jendela pengembalian, disclaimer pengiriman, dan ketentuan harga untuk memberitahu pengguna

Tambahkan atau hapus klausul tanpa perlu merombak format

Gunakan bidang bawaan untuk mengumpulkan konfirmasi tertulis dari pelanggan

Sematkan formulir ini di halaman checkout atau kirimkan formulir pasca pembelian untuk kepatuhan hukum

🔑 Ideal untuk: Pedagang online, dropshipper, dan pemilik platform e-commerce.

18. Template Syarat dan Ketentuan Langganan oleh Template. Net

Template Syarat dan Ketentuan Langganan oleh Template. Net mencakup perjanjian layanan berlangganan, terutama untuk alat SaaS, kotak langganan, atau keanggotaan. Template ini menjelaskan siklus penagihan, klausul perpanjangan, kebijakan pembatalan, hak pengguna, dan komitmen dukungan.

Sumber daya siap pakai ini memungkinkan Anda untuk mendefinisikan cara pengguna berinteraksi dengan layanan berlangganan dan apa yang terjadi saat mereka membatalkan, mengupgrade, atau melanggar syarat dan ketentuan. Sumber daya ini juga terintegrasi dengan baik ke dalam alur onboarding, portal pembayaran, atau formulir pendaftaran.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Kumpulkan persetujuan untuk tagihan berulang dan perpanjangan otomatis di awal

Tentukan syarat dan ketentuan pengembalian dana dan pembatalan dengan jelas untuk menghindari sengketa

Sesuaikan detail layanan dan tingkatan harga tanpa merusak tata letak

Gunakan bidang bawaan untuk mendokumentasikan kesepakatan dengan nama, tanggal, dan tanda tangan

🔑 Ideal untuk: Platform SaaS, keanggotaan digital, layanan kotak langganan

19. Template Syarat dan Ketentuan Aplikasi Seluler oleh Template. Net

Seperti namanya, Template Syarat dan Ketentuan Aplikasi Seluler oleh Template. Net menawarkan pengembang dan startup cara cepat untuk mematuhi persyaratan toko aplikasi. Template ini mencakup hak kekayaan intelektual, pembelian dalam aplikasi, perilaku pengguna, akses data, dan tautan pihak ketiga.

Baik Anda meluncurkan aplikasi di iOS, Android, atau keduanya, templat ini memastikan syarat dan ketentuan Anda ramah pengguna dan sesuai dengan aplikasi. Anda juga akan menemukan bagian tentang klausul arbitrase, perjanjian lisensi, dan syarat untuk membatasi tanggung jawab—semua diformat untuk keterbacaan di perangkat mobile.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tetapkan batasan penggunaan dan hentikan pembagian kredensial login yang tidak sah

Dapatkan persetujuan pengguna terhadap kebijakan privasi, syarat, dan penafian Anda

Sematkan persetujuan hukum di dalam alur pendaftaran aplikasi Anda

Sesuaikan syarat dan ketentuan dengan cepat tanpa perlu bantuan pengacara eksternal

🔑 Ideal untuk: Pengembang aplikasi, tim kepatuhan, pemimpin produk yang mengelola platform yang berinteraksi langsung dengan pengguna

20. Template Syarat dan Ketentuan oleh Iubenda

melalui iubenda

Template Syarat dan Ketentuan oleh iubenda adalah dokumen hukum yang dapat disesuaikan, dirancang untuk kepatuhan internasional. Template ini ideal untuk situs web dan platform yang berurusan dengan pengguna lintas batas, pengumpulan data, atau industri yang diatur.

Alat ini secara otomatis menghasilkan klausul berdasarkan pilihan Anda (jenis bisnis, model pembayaran, dan penggunaan data), dan terintegrasi dengan alat privasi dan kebijakan cookie iubenda. Alat ini sangat berguna bagi tim yang ingin akurasi hukum tanpa perlu mempekerjakan penasihat hukum khusus.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tentukan perbedaan antara penggunaan pribadi dan komersial, serta larang berbagi kredensial sejak awal

Tentukan aturan pengumpulan data dan privasi Anda tanpa perlu menyewa tim hukum

Dapatkan persetujuan pengguna melalui bidang tanda tangan dan tanggal yang terintegrasi

Sematkan langsung dalam proses pendaftaran aplikasi Anda atau portal pengguna

🔑 Ideal untuk: Perusahaan SaaS global, platform fintech, dan aplikasi berbasis data.

21. Contoh Template Syarat dan Ketentuan oleh Termsfeed

melalui Termsfeed

Template Syarat dan Ketentuan Contoh dari TermsFeed menyediakan kerangka hukum komprehensif yang mencakup hak pengguna, kewajiban, batasan tanggung jawab, aturan konten, dan hukum yang berlaku. Template ini dirancang untuk mendukung berbagai kasus penggunaan, mulai dari platform SaaS dan toko e-commerce hingga aplikasi seluler.

Template ini tersedia dalam berbagai format (HTML, PDF, DOCX, dan Google Docs) dan didukung oleh generator syarat dan ketentuan interaktif untuk penyesuaian yang mudah. Generator ini memungkinkan Anda memilih klausul yang relevan berdasarkan jenis layanan, strategi monetisasi, dan yurisdiksi Anda.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Dapatkan klausul siap pakai untuk akun pengguna, hak kekayaan intelektual (IP), sengketa, dan pengakhiran

Terapkan aturan dengan cepat menggunakan kalimat yang siap digunakan dalam perjanjian klik

Lindungi bisnis Anda dengan klausul penolakan tanggung jawab dan ketentuan hukum yang berlaku yang sudah terintegrasi

Sesuaikan per platform (aplikasi, web, SaaS) tanpa harus memulai dari awal

🔑 Ideal untuk: Pendiri, tim produk, dan pemilik situs yang membutuhkan syarat dan ketentuan hukum yang dapat ditegakkan dengan cepat

*Apa yang Membuat Template Syarat dan Ketentuan yang Baik?

Sekarang setelah Anda melihat templat gratis terbaik, Anda perlu tahu cara memilih yang tepat untuk Anda. Templat syarat dan ketentuan yang kokoh adalah dokumen hukum yang harus melindungi produk Anda, pengguna Anda, dan reputasi Anda. Templat yang tepat mencakup unsur-unsur hukum yang tidak dapat dinegosiasikan yang membuat syarat dan ketentuan tersebut memiliki kekuatan hukum.

Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan:

Klausul hak kekayaan intelektual: Pilih templat syarat dan ketentuan yang melindungi hak kekayaan intelektual dan hak eksklusif Anda dari penyalahgunaan

Syarat pembayaran: Cari templat yang secara jelas menjelaskan siklus penagihan, syarat pengembalian dana, dan proses penagihan biaya. Sertakan siapa yang menanggung biaya hukum jika ada klaim yang diajukan

Aturan perilaku pengguna: Tentukan templat syarat dan ketentuan yang menetapkan ekspektasi terhadap perilaku pengguna dan merujuk pada pedoman komunitas yang berlaku

Klausul Tanggung Jawab: Cari templat yang membatasi tanggung jawab Anda atas kerugian insidental atau konsekuensial, termasuk cedera pribadi, dan jelaskan bahwa pengguna melanjutkan dengan risiko mereka sendiri

Klausul detail kontak: Pilih templat syarat dan ketentuan yang menyediakan pengguna dengan alamat email resmi atau tautan formulir dukungan tempat mereka dapat menghubungi untuk pertanyaan atau klarifikasi terkait perjanjian

Syarat dan ketentuan konten yang dihasilkan pengguna : Pilih templat yang mendefinisikan kepemilikan dan tanggung jawab atas konten yang ditambahkan oleh pengguna

Bagian hukum yang berlaku: Gunakan templat yang menegaskan bahwa ketentuan perjanjian dapat ditegakkan di yurisdiksi yang berlaku

Klausul pengakhiran: Pilih templat yang mencakup situasi di mana akses dapat dicabut, terutama dalam kasus pelanggaran atau pencantuman dalam daftar pihak yang dibatasi, beserta opsi arbitrase atau mediasi

Hak pihak ketiga: Pilih templat syarat dan ketentuan yang secara jelas mengidentifikasi situs web pihak ketiga saat mengintegrasikan plugin, gateway pembayaran, atau integrasi media sosial untuk menghindari tumpang tindih tanggung jawab yang berpotensi

Kepatuhan terhadap undang-undang privasi data: Prioritaskan templat yang menjelaskan undang-undang yang mengatur cara penanganan dan perlindungan data pengguna

Referensi Digital Millennium Copyright Act: Pilih templat syarat dan ketentuan yang mencakup tindakan terkait pelanggaran hak cipta

Buka Dunia Kejelasan Hukum dengan ClickUp

Jangan tunggu sampai terjadi sengketa untuk mengatur dokumen Anda. Baik Anda sedang merekrut karyawan baru, menyusun perjanjian kemitraan, atau menerbitkan syarat dan ketentuan aplikasi, templat dapat menghemat waktu dan mengurangi risiko.

Template hukum siap pakai ClickUp memungkinkan Anda melewati proses formatting dan langsung menuju implementasi. Anda dapat menyesuaikan, melacak, dan berkolaborasi pada semua hal di dalam satu ruang kerja—tanpa perlu berpindah-pindah antar alat atau mengejar revisi.

Buat, kelola, dan bagikan kontrak, kebijakan, dan perjanjian hanya dengan beberapa klik.

Daftar gratis hari ini di ClickUp untuk memulai!