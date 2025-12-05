Bagaimana Cara Menulis Prompt AI? Tips, Template, dan Contoh

Pernahkah Anda meminta alat AI untuk “menulis posting blog” dan hasilnya terdengar membosankan atau kaku?

Itu karena prompt Anda terlalu samar.

Prompt AI yang baik mirip dengan brief yang baik—jelas, spesifik, dan berorientasi pada tujuan. Prompt yang buruk hanya akan menimbulkan lebih banyak pekerjaan.

Seiring dengan semakin terintegrasinya AI dalam penulisan, pemrograman, dan strategi, penulisan prompt kini menjadi keterampilan kreatif yang wajib dimiliki.

Panduan ini menunjukkan cara membuat prompt yang menghasilkan hasil yang lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih berguna—dengan contoh dan templat yang dapat Anda coba segera.

Apa Itu Prompt AI?

Prompt AI adalah instruksi yang Anda berikan kepada alat AI untuk mendapatkan respons. Ini adalah titik awal interaksi, dan seberapa baik kinerja AI sangat bergantung pada seberapa baik instruksi tersebut ditulis.

Jika Anda sedang belajar cara menulis prompt AI, mulailah dari sini: prompt Anda menentukan nada, struktur, dan kedalaman output.

Jika prompt Anda tidak jelas, AI akan menebak, dan hasilnya biasanya tidak sesuai harapan. Batasan yang jelas akan mengatasi hal itu.

✅ Baik: “Ubah paragraf ini menjadi format fakta menarik seperti: ‘Tahukah Anda bahwa…?’” ❌ Buruk: “Jadikan ini lebih menarik.”

👀 Tahukah Anda? Analis pasar memperkirakan bahwa pasar prompt engineering tumbuh dari sekitar $0,85 miliar pada 2024 menjadi sekitar $1,13 miliar pada 2025, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sekitar 32,7%. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya permintaan akan kustomisasi AI, otomatisasi, dan generasi konten yang didukung AI.

Mengapa Menulis Prompt AI yang Baik Penting

Belajar membuat prompt yang efektif sangat penting untuk mendapatkan hasil yang andal dari alat AI.

Inilah mengapa hal ini membuat perbedaan yang lebih besar daripada yang kebanyakan orang sadari:

Mengurangi ambiguitas dalam output: AI bekerja paling baik ketika memahami persis apa yang Anda inginkan. Prompt yang ditulis dengan baik menghilangkan hasil yang samar atau tidak relevan yang perlu disortir dalam proses penulisan Anda. Hal ini berlaku baik saat Anda menghasilkan posting blog maupun mencoba menulis prompt AI untuk proyek visual.

Anda menghabiskan lebih sedikit waktu untuk merevisi dan menjalankan ulang: Ketika prompt Anda tidak jelas, Anda kemungkinan akan mendapatkan hasil yang biasa-biasa saja dan kemudian membuang waktu untuk mengutak-atiknya. Prompt yang efektif akan mendekati hasil yang diinginkan sejak awal, terutama untuk konten yang dihasilkan AI yang lebih kompleks.

Anda menghindari konten yang tidak relevan atau dibuat-buat: Prompt yang dirumuskan dengan buruk seringkali menghasilkan fakta yang tidak akurat atau teks pengisi. Semakin terarah prompt Anda, semakin sedikit AI generatif perlu 'mengisi celah' dengan informasi yang mungkin dibuat-buat.

Membantu menjaga konsistensi nada dan struktur: Jika Anda bekerja pada beberapa dokumen, brief, atau proyek, gaya prompt yang dapat diulang membantu menjaga konsistensi nada, format, dan kedalaman, terutama berguna saat memperluas Jika Anda bekerja pada beberapa dokumen, brief, atau proyek, gaya prompt yang dapat diulang membantu menjaga konsistensi nada, format, dan kedalaman, terutama berguna saat memperluas prompt penulisan di seluruh tim.

⚡ Arsip Template: Ingin contoh siap pakai yang bisa Anda sesuaikan dan simpan? Lihat template prompt AI ini untuk memulai perpustakaan Anda!

Jenis-Jenis Prompt AI (Dengan Contoh)

Mari kita bahas jenis-jenis utama prompt AI yang akan Anda temui:

1. Prompt instruksional

Prompt instruksional membimbing model AI dalam melakukan tugas tertentu atau menghasilkan output tertentu. Prompt ini memberikan instruksi langsung kepada AI, seperti menulis, merangkum, membuat outline, atau menjelaskan.

✅ Gunakan prompt instruksional saat Anda ingin AI menghasilkan tujuan yang telah ditentukan.

📌 Contoh: Tulis artikel blog berpanjang 500 kata untuk perusahaan FinTech yang memperkenalkan aplikasi keuangan pribadi baru mereka bernama ‘BudgetBuddy’. Jelaskan bagaimana aplikasi ini terhubung dengan rekening bank, mengkategorikan pengeluaran, mengirim pengingat menabung, dan membantu pengguna menetapkan tujuan bulanan. Gunakan nada yang ramah dan mudah dipahami oleh pengguna baru.

Buat blog yang informatif dan ramah SEO dalam hitungan menit dengan ClickUp Brain.

2. Prompt informatif

Prompt informasional membantu Anda mengakses fakta spesifik, definisi, atau ringkasan dari basis pengetahuan AI. Gunakan prompt ini untuk belajar sesuatu atau mendapatkan penjelasan yang jelas tanpa banyak basa-basi.

✅ Gunakan prompt informatif saat Anda membutuhkan informasi faktual.

📌 Contoh: Apa perbedaan utama antara arsitektur monolitik dan arsitektur microservice dalam pengembangan perangkat lunak? Jelaskan kelebihan dan kekurangan masing-masing, sertakan contoh penggunaan umum, dan pastikan penjelasannya cukup sederhana sehingga manajer produk tanpa latar belakang pemrograman dapat memahaminya.

3. Prompt kreatif

Prompt kreatif semuanya tentang imajinasi. Mereka dirancang untuk membantu AI menghasilkan konten asli, seperti cerita, puisi, lirik lagu, atau bahkan visual spekulatif, menggunakan generator seni AI. Ingatlah untuk memberikan ruang yang cukup bagi AI untuk berekspresi dan berkreasi saat menulis prompt seni AI.

✅ Gunakan prompt kreatif saat Anda ingin ide-ide segar, imajinatif, atau artistik.

📌 Contoh: Tulis cerita pendek yang berlatar di masa depan di mana manusia berkomunikasi dengan pohon melalui sentuhan. Karakter utama adalah seorang perencana kota yang menemukan bahwa pohon ek berusia ratusan tahun menyimpan kenangan tentang tanah sebelum diurbanisasi. Nada ceritanya harus reflektif, sedikit melankolis, dan diakhiri dengan twist yang membuat perencana kota mempertimbangkan kembali proyek berikutnya.

4. Prompt analitis

Prompt analitis meminta AI untuk memecahkan masalah, mengidentifikasi pola, atau menarik kesimpulan. Prompt ini memerlukan pemikiran kritis dari model AI, bukan hanya pengambilan data. Prompt ini sering digunakan dalam penelitian, strategi, atau peramalan.

✅ Gunakan prompt analitis saat Anda ingin analisis mendalam atau wawasan berdasarkan berbagai variabel.

📌 Contoh: Analisis mengapa penggunaan skuter listrik menurun di daerah perkotaan meskipun tingkat adopsi awalnya tinggi. Berikan analisis terstruktur dengan setidaknya tiga alasan utama, dan sarankan dua cara perusahaan dapat merespons.

Minta ClickUp Brain untuk data dan tren industri untuk penelitian dan laporan.

5. Prompt klarifikasi

Prompt klarifikasi membantu Anda menggali lebih dalam bagian tertentu dari respons atau ide sebelumnya. Anda meminta AI untuk menjelaskan sesuatu dengan lebih baik atau memecahnya lebih lanjut, terutama saat menulis atau menggunakan alat AI yang kompleks.

✅ Gunakan prompt klarifikasi saat sesuatu tidak jelas atau memerlukan penjelasan lebih lanjut.

📌 Contoh: Anda menyebutkan bahwa kelelahan berlangganan menjadi tantangan yang semakin besar dalam bisnis DTC. Bisakah Anda menjelaskan apa yang mendasari kelelahan ini dari sudut pandang psikologi konsumen dan bagaimana merek dapat mengatasinya tanpa mengandalkan diskon?

6. Prompt hipotetis

Prompt hipotetis memungkinkan model AI menjelajahi situasi imajiner atau skenario "bagaimana jika". Prompt ini efektif untuk merencanakan skenario masa depan. Anda bahkan dapat menggunakannya untuk menguji ide kreatif atau membangun dunia fiksi dalam gaya pop art untuk narasi visual.

📌 Contoh: Bayangkan dunia di mana internet hanya tersedia selama dua jam sehari. Bagaimana hal itu akan memengaruhi pendidikan, kerja jarak jauh, belanja online, dan perilaku media sosial? Bagi jawaban Anda menjadi empat bagian dan sertakan konsekuensi positif dan negatif.

7. Prompt Rantai Pemikiran (CoT)

Prompt rantai pemikiran meminta AI untuk menjelaskan proses pemikirannya langkah demi langkah sebelum memberikan jawaban akhir. Hal ini sangat berguna saat menulis prompt AI untuk tugas-tugas yang memerlukan logika atau pemikiran terstruktur.

✅ Gunakan prompt rantai pemikiran (chain-of-thought prompts) ketika Anda peduli dengan proses pemikiran (reasoning) sama seperti dengan jawabannya.

📌 Contoh: Sebuah perusahaan menjual langganan seharga $150 per tahun. Pada bulan Januari, perusahaan tersebut mendaftarkan 100 pelanggan. Setiap bulan, jumlah pelanggan baru bertambah 10%, tetapi tingkat churn sebesar 5%. Hitung pendapatan yang diharapkan pada akhir 6 bulan. Tunjukkan langkah-langkah perhitungan Anda secara berurutan, termasuk bagaimana churn dan pertumbuhan mempengaruhi total bulanan.

Hitung pendapatan, identifikasi pola, dan sempurnakan strategi Anda dengan ClickUp Brain.

ClickUp Brain MAX membantu Anda mengubah ide menjadi tindakan secara instan. Dengan fitur Talk-to-Text di desktop, Anda dapat mengucapkan draf prompt, ide konten, atau catatan penelitian, dan melihatnya berubah menjadi teks yang rapi dan terstruktur di dalam dokumen atau tugas Anda. Hal ini menjaga aliran kreativitas Anda tetap utuh dan menghilangkan hambatan berpindah tab atau kehilangan ide di tengah pemikiran. Brain MAX memberikan cara tercepat untuk bereksperimen dengan prompt, menyempurnakan draf, dan menyimpan semuanya dalam satu Converged AI Workspace yang sudah memahami konteks Anda. Coba ClickUp Brain MAX untuk penelitian yang lebih mendalam dan konteks yang lebih luas di seluruh ruang kerja Anda.

8. Rantai prompt

Prompt chaining menggunakan output dari satu prompt sebagai titik awal untuk prompt berikutnya. Hal ini sangat berguna saat membangun tugas berlapis, seperti pengembangan merek atau narasi visual.

✅ Gunakan prompt chaining saat Anda membangun tugas multi-langkah atau menyempurnakan output melalui beberapa tahap.

📌 Contoh: Langkah 1: Buat tiga nama merek unik untuk deterjen cuci ramah lingkungan.

Langkah 2: Ambil nama kedua dan tulis cerita merek berupa satu paragraf yang menarik bagi milenial perkotaan yang mengutamakan keberlanjutan dan desain.

Langkah 3: Berdasarkan cerita merek, tulis skrip iklan YouTube berdurasi 30 detik yang memperkenalkan merek dengan nada segar dan ceria.

Cara Menulis Prompt AI yang Efektif: Langkah demi Langkah

Sekarang setelah Anda tahu mengapa prompt yang baik penting, mari kita bahas cara menulisnya langkah demi langkah 👇

Langkah 1: Jelas dan spesifik

Sebagian besar kegagalan AI dimulai dengan prompt yang tidak jelas. Jika masukan Anda umum, outputnya juga akan umum. Alih-alih mengatakan:

‘Tulis tentang kepemimpinan untuk LinkedIn. ’

Coba sesuatu seperti:

‘Tulis posting LinkedIn tentang mengapa kepemimpinan yang empati dapat meningkatkan kinerja tim. Jangan terdengar menggurui. Gunakan nada yang percaya diri namun ramah. ’

Perubahan kecil itu membuat perbedaan besar.

Berikut ini yang membantu:

Jelaslah tentang apa yang Anda inginkan: Jangan bertele-tele. Katakan ‘Tulis email dingin kepada calon pelanggan SaaS yang telah mengunjungi halaman harga kami dua kali,’ bukan ‘Bantu saya menjual perangkat lunak.’

Hindari kata-kata pengisi: Hindari penggunaan kata-kata seperti mungkin, bisakah Anda, atau jika memungkinkan. AI tidak memerlukan sopan santun. Yang dibutuhkan adalah kejelasan.

Tetapkan niat Anda dengan kata kerja: Mulailah prompt Anda dengan tindakan: Tulis, Ringkas, Jelaskan, Daftar, Brainstorm, Deskripsikan. Kata-kata ini memberi tahu AI apa yang harus dilakukan sejak awal.

💡 Tips Pro: Prompt yang panjang tidak selalu lebih baik. Kejelasan lebih penting daripada panjang. Satu kalimat yang kuat dapat mengungguli paragraf yang berbelit-belit.

Saat Anda mulai menulis dan menyempurnakan prompt, Anda akan segera menyadari bahwa Anda membutuhkan tempat untuk menyimpannya. Anda membutuhkan tempat untuk bereksperimen, meninjau kembali apa yang berhasil, dan melacak bagaimana Anda berkembang.

Di situlah ClickUp Docs membantu. Buat dokumen khusus untuk prompt AI Anda dan atur berdasarkan kasus penggunaan, departemen, atau jenis tugas.

Buat, atur, dan sempurnakan prompt AI di ClickUp Docs

Contohnya:

Bagian untuk prompt pemasaran (iklan, halaman arahan, teks email)

Lainnya untuk dukungan (balasan tiket, tindak lanjut, penyesuaian nada)

Beberapa contoh yang telah Anda coba dan perbaiki, disajikan secara berdampingan.

Prompt seni visual untuk grafis Anda

Setiap bagian dapat memiliki header, daftar yang dapat dilipat, dan bahkan kolaborasi langsung jika Anda sedang menyempurnakan prompt sebagai tim.

💡 Tips Pro: Buat tabel 'Prompt Buruk / Prompt Lebih Baik' di dalam dokumen Anda sehingga semua orang dapat belajar dari iterasi nyata. Seiring waktu, Anda akan melihat pola yang membuat Anda menjadi penulis prompt yang lebih terampil.

Langkah 2: Berikan konteks (peran, audiens, format)

Kontekstual membantu AI memahami siapa yang harus menjadi, siapa yang diajak bicara, dan bagaimana pesan harus disusun. Berikut cara membangun konteks tersebut ke dalam prompt Anda:

1. Tentukan peran

Baris ini menentukan peran dan sudut pandang AI sehingga dapat merespons "sesuai karakter" dengan konsistensi dan konteks yang lebih baik.

Anda adalah pemimpin tim dukungan pelanggan…

Berperan sebagai manajer HR senior yang menulis memo internal…

Bayangkan Anda adalah seorang desainer UI/UX yang sedang meninjau halaman utama…

Anda adalah pemimpin tim insinyur prompt yang sedang melatih model AI

2. Tentukan audiens

Beritahu AI untuk siapa pesan tersebut ditujukan. Hal ini membantu menyesuaikan bahasa, nada, dan kedalaman pesan.

…menulis untuk pendiri yang tidak memiliki latar belakang teknis…

…menjelaskan ini kepada pengguna baru…

…ditujukan untuk pengembang senior yang meninjau alat sumber terbuka…

3. Tentukan formatnya

Memberitahu AI struktur yang harus diikuti membantu Anda menghindari output berupa teks yang berlebihan. Hal ini paling penting ketika format memiliki peran penting, seperti dalam email dibandingkan dengan ringkasan presentasi.

Beberapa cara untuk menentukan:

Format sebagai daftar poin kelebihan dan kekurangan

Tulis sebagai pengantar blog berisikan 3 paragraf dengan kalimat pembuka yang menarik, wawasan, dan ajakan bertindak (CTA)

Gunakan tabel perbandingan fitur antar alat

Setelah Anda menambahkan peran, audiens, dan format, Anda dapat menyempurnakan prompt menggunakan ClickUp Brain. Hal ini sangat berguna saat Anda masih belajar cara menulis prompt yang efektif. Bahkan pengguna berpengalaman pun mengandalkan penyempurnaan untuk mendapatkan output berkualitas lebih tinggi.

Misalnya, Anda telah menyusun postingan LinkedIn, tetapi tidak yakin apakah cukup jelas. Minta ClickUp Brain untuk memperbaikinya dalam hal kejelasan, nada, atau struktur.

Di sinilah AI menjadi mitra dalam proses kreatif Anda, membantu Anda merumuskan prompt yang lebih presisi dan terperinci sehingga output yang dihasilkan dapat langsung digunakan sejak awal.

📮 ClickUp Insight: 62% responden kami mengandalkan alat AI percakapan seperti ChatGPT dan Claude. Antarmuka chatbot yang familiar dan kemampuan serbaguna mereka—untuk menghasilkan konten, menganalisis data, dan lainnya—mungkin menjadi alasan mengapa mereka begitu populer di berbagai peran dan industri. Namun, jika pengguna harus beralih ke tab lain setiap kali ingin bertanya kepada AI , biaya mental dari perpindahan konteks yang konstan ini akan terus menumpuk seiring waktu. Namun, tidak dengan ClickUp Brain. Ia berada langsung di Workspace Anda, memahami apa yang sedang Anda kerjakan, dapat memahami prompt teks biasa, dan memberikan jawaban yang sangat relevan dengan tugas Anda! Rasakan peningkatan produktivitas 2x lipat dengan ClickUp!

🎥 Lihat contoh nyata dalam pembuatan prompt dan kenali AI yang memahami alur kerja Anda tanpa perlu prompt yang panjang.

Langkah 3: Tentukan format atau panjang output

Bayangkan memberi desainer Anda brief yang hanya mengatakan, “Buatlah terlihat bagus.” Anda tidak akan pernah melakukannya—dan menulis prompt tidak berbeda.

Semakin spesifik Anda dalam menentukan format dan ukuran output, semakin sedikit waktu yang Anda habiskan untuk memperbaiki respons yang berantakan atau meminta AI untuk mencoba lagi.

Jadi, tanyakan pada diri Anda:

Apakah Anda ingin memberikan informasi dengan cepat ? → Gunakan daftar berpoin atau daftar bernomor

Ingin membuat argumen atau bercerita ? → Minta paragraf yang terstruktur

Perlu membandingkan opsi ? → Minta tabel dengan header

Hanya ingin hook? → Minta satu kalimat singkat kurang dari 25 kata

Terkadang masalahnya adalah Anda tidak tahu format mana yang paling efektif. Pada saat-saat seperti itu, gunakan ClickUp Brain sebagai asisten penulisan AI Anda.

Sebelum Anda menulis prompt Anda, tanyakan:

‘Bagaimana cara terbaik untuk menyajikan manfaat produk dalam pengumuman peluncuran?’

‘Haruskah saya menggunakan paragraf, daftar, atau tabel fitur untuk buletin ini?’

‘Saya ingin menonjolkan cerita pendiri di LinkedIn. Format apa yang akan mendapatkan lebih banyak interaksi?’

Gunakan ClickUp Brain untuk merencanakan format, jumlah kata, dan lainnya.

Alih-alih menebak, ClickUp Brain dapat menyarankan struktur ideal berdasarkan tujuan Anda, seperti tingkat keterlibatan, atau kemudahan pembacaan (ditambah jumlah kata).

Langkah 4: Uji, sempurnakan, dan ulangi.

Bahkan prompt yang detail pun bisa menghasilkan output yang terasa kaku, terlalu panjang, terlalu dangkal, atau tidak sesuai nada. Itu tidak berarti prompt tersebut gagal—itu berarti Anda telah mencapai awal draf kerja.

Ini adalah loop sederhana 👇 Coba 2–3 versi singkatTerkadang dua prompt yang berbeda dapat memberikan hasil yang lebih baik daripada satu prompt yang diedit secara berlebihan. Letakkan keduanya berdampingan dan pilih bagian terbaiknya. Jalankan prompt sekali sajaJangan terlalu fokus pada kesempurnaan di awal. Buat versi pertama dan lihat bagaimana kinerjanya. Tinjau hasilnya secara kritis Tanyakan pada diri Anda: Apakah nada yang digunakan sesuai dengan yang saya bayangkan? Apakah ada hal penting yang terlewat atau dijelaskan berlebihan? Apakah struktur yang berbeda (daftar, cerita, tabel) dapat meningkatkan kejelasan? Perbaiki satu variabel sekaligusUbah audiens, format, atau nada—tetapi jangan semua sekaligus.

Pada tahap ini, gunakan ClickUp Docs untuk mengelola pengujian dan penyempurnaan prompt Anda. Anda dapat membuat satu sumber kebenaran tunggal di mana draf prompt, output AI, dan umpan balik Anda disimpan bersama-sama.

Buat dan sempurnakan prompt di ClickUp Doc dengan komentar langsung dan format berdampingan yang rapi.

Buat dokumen untuk setiap proyek atau kasus penggunaan. Di dalamnya, Anda dapat:

Simpan draf prompt pertama Anda dan beri label apa yang dimaksudkan untuk dilakukan.

Tempelkan output AI langsung di bawah ini untuk perbandingan berdampingan.

Tulis catatan singkat tentang apa yang tidak berhasil (tone? kedalaman? struktur?)

Tambahkan versi yang lebih baik di bawah ini, sehingga perbaikan Anda tercatat.

Setelah Anda mencoba beberapa variasi, ajak rekan tim untuk meninjau prompt tersebut. Mereka dapat memberikan komentar langsung mengenai pemilihan kata dan struktur, atau bahkan menyarankan cara untuk merombak prompt agar sesuai dengan saluran tertentu, seperti memperpendek untuk posting Twitter atau menyederhanakan untuk audiens non-teknis.

Dengan cara ini, Anda dapat membangun riwayat versi yang dapat Anda pelajari. Dan jika ada yang berhasil, Anda dapat menyalin prompt akhir tersebut ke Perpustakaan Prompt Bersama Anda untuk digunakan di kemudian hari.

🧠 Fakta Menarik: Pada tahun 2018, sebuah potret yang dibuat oleh AI terjual di Christie’s dengan harga fantastis $432.500, lebih dari 40 kali lipat dari perkiraan awalnya, menjadikannya salah satu karya seni buatan mesin pertama yang melampaui karya-karya yang dipajang bersama ikon seperti Andy Warhol dan Roy Lichtenstein.

Langkah 5: Simpan & gunakan kembali prompt yang berhasil

Setiap prompt hebat yang Anda tulis adalah jalan pintas untuk kali berikutnya. Jika Anda berencana mengumpulkan prompt yang efektif, ingatlah:

Simpan prompt dengan konteks: Jangan hanya menempelkan prompt ke dalam dokumen. Tambahkan "mengapa": Untuk apa output tersebut digunakan? Apa yang membuat prompt tersebut efektif? Jenis nada atau struktur apa yang paling cocok untuknya? Untuk apa output tersebut digunakan? Apa yang membuat prompt tersebut efektif? Tipe nada atau struktur apa yang paling cocok untuknya? Simpan versi berbeda dari prompt Anda: Terkadang V1 cocok untuk konten singkat, dan V2 lebih baik untuk konten formal. Simpan keduanya dan tambahkan label singkat seperti: ‘Tone santai’ ‘Audien teknis’ ‘Ramah media sosial’ ‘Gaya santai’ ‘Audien teknis’ ‘Ramah sosial’ Gunakan kembali dengan tujuan: Sebuah prompt yang kuat untuk pengantar blog seringkali dapat diadaptasi menjadi: Hook LinkedIn Pembuka email Tindak lanjut penjualan LinkedIn hook Pembuka email Pengikutan penjualan

Untuk apa output tersebut digunakan?

Apa yang membuat prompt tersebut efektif?

Tipe nada atau struktur apa yang paling cocok untuknya?

‘Gaya santai’

‘Audien teknis’

‘Ramah sosial’

LinkedIn hook

Pembuka email

Pengikutan penjualan

Semakin sering Anda menggunakan kembali dengan sengaja, semakin percaya diri Anda dalam meningkatkan output, tanpa kekacauan.

🔄 Perbandingan prompt sebelum/sesudah

❌ Sebelum ✅ Setelah (Disimpan dan Dapat Digunakan Kembali) Tulis posting media sosial tentang ClickUp, alat produktivitas dan perencanaan proyek. Tulis posting LinkedIn yang memperkenalkan alat perencanaan proyek berbasis AI, ClickUp. Mulailah dengan masalah umum tentang mengelola tugas di berbagai platform. Soroti bagaimana fitur ini mengintegrasikan jadwal, tugas, dan pembaruan tim (termasuk AI). Akhiri dengan pertanyaan yang mengajak profesional untuk berbagi cara mereka saat ini mengelola kekacauan proyek. Pertahankan nada yang ringkas, mendalam, dan berorientasi pada kepemimpinan. Batas kata 200 kata, gunakan kombinasi gaya daftar dan paragraf.

Lihat sendiri:

❌ Sebelumnya (membosankan!)

✅ Setelah (semakin baik!)

Dapatkan jawaban yang tepat dan jelas setiap kali di ClickUp Brain.

Kerangka Kerja Penulisan Prompt yang Bisa Dicoba

Jika Anda ingin meningkatkan output AI, mulailah dengan meningkatkan input Anda. Prompt yang bagus berasal dari instruksi yang jelas dan rinci, terutama saat menggunakan alat seperti ClickUp Brain atau membangun alur kerja yang bergantung pada AI generatif.

Berikut adalah delapan kerangka kerja penulisan prompt yang membantu Anda mendapatkan hasil yang lebih baik dan lebih spesifik dalam berbagai tugas, seperti penulisan, strategi, bahkan prompt seni.

1. Peran + tugas + tujuan

Format: ‘Berperan sebagai [peran] dan bantu saya [tugas] agar saya bisa [tujuan].’

📌 Contoh prompt: Berperanlah sebagai peneliti UX dan bantu saya menulis pertanyaan survei agar saya dapat mengidentifikasi alasan pengguna meninggalkan proses checkout.

2. C. R. A. F. T. (Kontekstual – Peran – Tindakan – Format – Nada)

Struktur prompt yang detail ini memecah setiap aspek permintaan untuk memastikan keselarasan dalam gaya, tujuan, dan penyampaian.

Komponen Apa yang ditanyakan Contoh Kontekstual Apa situasinya? Kami meluncurkan aplikasi produktivitas baru. Peran Siapa yang harus diperankan oleh AI? Seorang pemasar produk Tindakan Apa yang ingin Anda lakukan? Tulis email peluncuran produk Format Struktur apa? Email singkat dengan judul, ajakan bertindak (CTA), dan isi pesan. Tone Apa suaranya? Enerjik dan persuasif

3. P. A. S. (Masalah – Perasaan – Solusi)

P. A. S. adalah kerangka kerja storytelling yang digunakan dalam pemasaran dan penulisan salinan untuk menggambarkan masalah audiens dan menempatkan solusi Anda sebagai jawabannya. Ini adalah kerangka kerja penulisan salinan yang hebat, yang menjadi lebih baik dengan bantuan prompt AI.

📌 Contoh prompt: Tulis halaman arahan untuk aplikasi pelacak waktu menggunakan P. A. S. Target audiensnya adalah desainer lepas.

4. Tujuan – Hambatan – Panduan

Kerangka kerja GOG membantu AI memproses batasan dan mengusulkan solusi atau ide dengan mempertimbangkan trade-off.

📌 Contoh prompt: Saya ingin mengembangkan newsletter saya menjadi 5.000 langganan dalam 3 bulan, tetapi tidak memiliki anggaran iklan. Sarankan rencana pertumbuhan yang berfokus pada konten.

5. R. A. G. (Retrieve – Augment – Generate)

Strategi prompt R.A.G sering digunakan dalam sistem AI canggih. Strategi ini mengumpulkan informasi relevan, menambahkan konteks, dan menghasilkan respons akhir.

Retrieve : Konten dasar apa yang ingin Anda pertimbangkan?

Augment : Apa konteks tambahan atau instruksi yang membantu?

Generate: Apa hasil yang diinginkan?

📌 Contoh prompt: ‘Berikut ini adalah wawancara pelanggan mentah [tempel]. Ringkaskan 3 masalah utama yang sering muncul dan berikan solusi yang disarankan untuk masing-masing. Format dalam tabel. ’

Ada ekosistem yang semakin berkembang dari alat-alat yang membantu Anda mendapatkan inspirasi, bereksperimen lebih cepat, dan bahkan membuat templat dari apa yang berhasil.

1. Pasar prompt

Platform-platform ini menyediakan ide prompt yang sudah ditulis sebelumnya, yang disumbangkan oleh kreator dan pengguna komunitas. Ini sangat berguna untuk menjelajahi berbagai kasus penggunaan atau mempelajari struktur prompt.

PromptBase : Pasar tempat Anda dapat membeli dan menjual prompt berkinerja tinggi untuk berbagai model AI.

FlowGPT : Perpustakaan prompt yang dikurasi oleh komunitas, dapat dicari berdasarkan kategori dan jenis model.

PromptHero : Koleksi prompt yang dikurasi untuk generasi gambar , penulisan, pemrograman, dan lainnya, terutama kuat untuk alat visual seperti Midjourney dan alat seni AI terkemuka lainnya.

2. Generator prompt AI

Ini membantu Anda membuat prompt yang lebih baik dengan memberikan masukan terstruktur—seperti tujuan, audiens, dan format—lalu menghasilkan prompt lengkap berdasarkan itu.

AIPRM : Ekstensi Chrome untuk ChatGPT yang menambahkan perpustakaan prompt yang diorganisir berdasarkan pemasaran, SEO, dan produktivitas.

PromptPerfect : Mengoptimalkan prompt Anda untuk kinerja yang optimal di berbagai model seperti GPT-4, Claude, atau Bard.

ClickUp Brain : Membantu Anda membuat prompt yang lebih baik dengan menyarankan struktur, nada, dan format berdasarkan tujuan Anda. Anda dapat menyorot prompt kasar dan meminta Brain untuk meningkatkan kejelasan, menyesuaikan untuk audiens yang berbeda, atau merestrukturisasi menjadi daftar, paragraf, atau email. : Membantu Anda membuat prompt yang lebih baik dengan menyarankan struktur, nada, dan format berdasarkan tujuan Anda. Anda dapat menyorot prompt kasar dan meminta Brain untuk meningkatkan kejelasan, menyesuaikan untuk audiens yang berbeda, atau merestrukturisasi menjadi daftar, paragraf, atau email.

3. Template prompt AI ClickUp

Anda tidak perlu membuat ulang prompt setiap Senin pagi. Dengan templat prompt ClickUp Brain, Anda dapat menyimpan yang berhasil dan tidak perlu menulis dari awal lagi.

Apa yang membuatnya powerful? Anda tidak terjebak dengan templat generik yang sudah diisi sebelumnya. Anda dapat membuat templat sendiri, berdasarkan tepat apa yang Anda butuhkan.

Merencanakan peluncuran produk? 👉 Simpan prompt andalan Anda untuk menulis pengumuman berenergi tinggi dengan ajakan bertindak yang kuat.

Membutuhkan dukungan? 👉 Buat prompt yang dapat merombak balasan pengembalian dana dengan empati dan tetap mempertahankan suara merek.

Melakukannya sendiri? 👉 Buat prompt yang dapat digunakan ulang untuk mengubah catatan yang tersebar menjadi pembaruan mingguan yang rapi.

Setelah Anda menemukan format yang tepat, cukup simpan. Kali berikutnya, hanya dengan satu klik.

👀 Tahukah Anda? 62% organisasi mengatakan mereka sudah mulai bereksperimen dengan agen AI, menandakan pergeseran dari bantuan pasif ke eksekusi aktif dan otonom.

Kesalahan Umum dalam Menulis Prompt yang Harus Dihindari

Bahkan pengguna berpengalaman terkadang tidak tepat sasaran. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan saat Anda mencoba membuat prompt yang benar-benar efektif.

Menulis tanpa acuan: Memulai prompt tanpa dasar acuan seringkali menghasilkan hasil yang tidak terarah. Gunakan format yang jelas, contoh, atau output sebelumnya agar AI tahu arah yang harus diikuti.

Tidak memberikan konteks yang cukup: AI tidak bisa membaca pikiran Anda. Semakin banyak konteks yang Anda berikan, seperti nada, audiens, atau format, semakin tajam dan efektif hasil yang dihasilkan.

Mengasumsikan AI akan menafsirkan niat: Tanpa tugas yang spesifik, model mungkin tidak memahami tujuan Anda sama sekali. Pengenalan niat akan lebih baik jika Anda secara jelas menyatakan apa yang Anda inginkan: ringkasan, judul, skrip, atau draf pertama.

Menggunakan pengisi alih-alih fungsi: Prompt yang tidak jelas seperti “Bisakah kamu membantu saya dengan ini?” tidak banyak membantu. Fokus pada hasil dan gunakan kata kerja aksi untuk mengarahkan model ke struktur yang tepat.

Kuasai Penulisan Prompt dan Tingkatkan Efisiensi Alur Kerja Anda dengan ClickUp

Menulis satu prompt AI mungkin terlihat sederhana. Namun, pertanyaan yang lebih besar adalah apakah Anda dapat melakukannya dengan baik dan secara konsisten, di seluruh tim?

Tanpa proses yang terdokumentasi atau struktur yang jelas, segala sesuatunya mulai menjadi kacau. Anda bertujuan untuk kejelasan, nada, hasil, format, konteks, dan semua ini di bawah tekanan.

Seiring dengan semakin terintegrasinya AI dalam alur kerja, Anda memerlukan sistem untuk membuat prompt, mengujinya, dan menggunakannya kembali.

Di situlah ClickUp berperan. Docs membantu Anda mendokumentasikan dan menyempurnakan pekerjaan Anda. ClickUp Brain meningkatkan dan menyesuaikannya, sementara akses AI tingkat tugas memungkinkan Anda menghasilkan konten di tempat Anda sudah bekerja. Bersama-sama, fitur-fitur ini membantu Anda beralih dari metode coba-coba ke hasil yang dapat diulang dan berkualitas tinggi.

🧠 Mulailah membangun perpustakaan prompt Anda di ClickUp, secara gratis.