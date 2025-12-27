15 Alat Survei Gratis Terbaik yang Harus Anda Gunakan pada Tahun 2026

Anda bisa menjalankan survei yang sempurna dan tetap tidak mendapatkan informasi apa pun.

Tim mengumpulkan umpan balik secara terus-menerus, tetapi terlalu sering hasilnya hanya tersimpan di spreadsheet atau dashboard tanpa tindak lanjut.

Alat survei gratis saat ini mengatasi hal itu. Mereka menawarkan lompatan logika, branding, dan analitik real-time tanpa dinding pembayaran yang dulu menghalangi akses.

Panduan ini menguraikan 15 alat survei gratis terbaik untuk mengubah respons menjadi keputusan yang dapat ditindaklanjuti dengan cepat.

Berikut ini adalah gambaran singkat tentang alat survei terbaik sebelum kita membahas detailnya secara mendalam.

Alat Terbaik untuk Fitur Terbaik Harga* ClickUp Tim produk, HR, pemasaran, dan tim lintas fungsi yang mengelola formulir pendaftaran multiple Ukuran tim: Solo → Enterprise Kumpulkan respons, picu alur kerja, wawasan AI, branding kustom, formulir tertanam, ruang kerja terpadu Gratis Selamanya, kustomisasi untuk perusahaan tersedia. Google Forms Survei internal cepat dan sederhana, kuis kelas, dan perencanaan acara Ukuran tim: Individu → Tim kecil Sematkan formulir, acak pertanyaan, batasi akses, batasan respons, pintasan. Gratis SurveyPlanet Pendidik, organisasi nirlaba, dan bisnis tahap awal yang menjalankan siklus umpan balik secara rutin Ukuran tim: Kecil → Menengah Pertanyaan/respons tak terbatas, templat, multibahasa, respons anonim, pratinjau ganda Rencana berbayar mulai dari $20/bulan Tally Pencipta, startup, dan profesional mandiri yang menginginkan formulir minimalis dan eleganUkuran tim: Solo → Tim kecil Editor blok, tanpa watermark, respons tak terbatas, domain kustom, bidang tersembunyi, Stripe, perlindungan kata sandi Rencana berbayar mulai dari $29/bulan Jotform Tim di bidang kesehatan, pendidikan, dan perusahaan yang membutuhkan pengumpulan data terstruktur dan presisi tinggi Ukuran tim: UKM → Perusahaan Lebih dari 10.000 templat, logika kondisional, pembayaran, HIPAA, tanda tangan elektronik, mode offline, lebih dari 100 integrasi. Paket berbayar mulai dari $39/bulan SurveyMonkey Tim HR, pemasaran, dan produk yang menjalankan penelitian formal atau survei yang didorong oleh kepatuhan Ukuran tim: Semua ukuran Analisis sentimen, berbagi QR/SMS, tolok ukur, logika penilaian, multibahasa, akses berdasarkan peran Rencana berbayar mulai dari $18/bulan Typeform Marketer, desainer, dan kreator yang membutuhkan survei yang rapi, interaktif, dan sesuai merek Ukuran tim: Solo → Menengah Antarmuka satu pertanyaan, lompatan logika, panggilan kembali jawaban, penyimpanan sebagian, embed, VideoAsk Rencana berbayar mulai dari $29/bulan Zoho Survey Tim yang sudah bekerja di ekosistem Zoho Ukuran tim: UKM → Perusahaan Integrasi Zoho asli, sesuai GDPR, multibahasa, mode offline, penilaian, pemicu email, laporan silang. Rencana berbayar mulai dari $6/bulan Cognito Forms Tim operasional, akuntan, dan staf lapangan yang membutuhkan formulir data dinamis dengan perhitungan intensif Ukuran tim: UKM → Menengah Isi data secara otomatis, ulangi bagian, penyimpanan terenkripsi, portal aman, PDF, perhitungan lanjutan Rencana berbayar mulai dari $19/bulan forms. app Usaha kecil + freelancer yang membutuhkan formulir ramah seluler Ukuran tim: Solo → UKM Desain berorientasi mobile, formulir pesanan, persetujuan, notifikasi push, kalkulator, templat responsif Paket berbayar mulai dari $25/bulan Qualtrics Perusahaan dan tim riset yang menjalankan studi CX/EX/pasar tingkat lanjut Ukuran tim: Perusahaan Logika kompleks, cabang, data tertanam, berbagi multi-saluran, analitik AI, dasbor, integrasi SAP/Salesforce Harga kustom LimeSurvey Tim sektor akademik dan publik dengan keterampilan teknis dan anggaran terbatas Ukuran tim: UKM → Perusahaan Open-source, self-hosted, multibahasa, skrip logika, mode offline, ekspor SPSS/R, manajemen panel Rencana berbayar mulai dari $9/bulan Sogolytics Tim HR, kesehatan, keuangan, dan pemerintah yang membutuhkan keamanan ketat + kepatuhanUkuran tim: Menengah → Perusahaan besar Keamanan perusahaan, umpan balik 360°, perbandingan kinerja, alur kerja, dasbor, enkripsi, jejak audit Paket berbayar mulai dari $25/bulan SoSci Survey Peneliti di bidang psikologi, pendidikan, dan ilmu sosial Ukuran tim: Akademisi Logika skrip, randomisasi, kuota, akses terkontrol, kepatuhan UE, integrasi akademik Rencana berbayar mulai dari $57/bulan Formbricks Tim SaaS + pengembang yang mengutamakan privasi yang mengumpulkan umpan balik dalam aplikasi Ukuran tim: Startup → Enterprise Survei mikro dalam aplikasi, self-hosted, sesuai dengan GDPR/CCPA, pelacakan sesi, SDK, analisis AI, kursi tak terbatas. Rencana berbayar mulai dari $49/bulan

Gratis tidak berarti terbatas—terutama jika Anda mengumpulkan umpan balik yang memengaruhi keputusan. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan saat memilih perangkat lunak survei gratis yang andal:

Batasan pertanyaan tinggi atau tak terbatas : Hindari alat yang membatasi jumlah pertanyaan yang dapat Anda ajukan.

Desain dan branding yang dapat disesuaikan : Sesuaikan warna, logo, dan font tanpa watermark.

Cabang logika dan pola lompatan : Ajukan pertanyaan yang lebih cerdas berdasarkan jawaban sebelumnya.

Opsi ekspor dan analitik : Akses data mentah dan dasbor untuk menganalisis hasil.

Tata letak ramah seluler : Pastikan survei dan formulir terlihat bagus di semua perangkat.

Tanpa iklan atau logo yang dipaksakan : Jaga pengalaman tetap bersih dan bebas gangguan.

Integrasi alat : Sinkronisasi dengan mudah dengan Google Sheets, Slack, CRM, dan lainnya.

Batas data yang besar : Beberapa alat membatasi respons atau penyimpanan data pada rencana gratis.

Antarmuka yang ramah pengguna: Pembuat yang bersih menghemat waktu dan mengurangi hambatan.

Alat yang tepat memudahkan pembuatan, berbagi, dan mengambil tindakan berdasarkan survei, tanpa harus segera menghadapi dinding pembayaran.

Sekarang setelah Anda tahu apa yang harus dicari, mari kita telusuri alat-alat yang dapat diandalkan:

1. ClickUp (Terbaik untuk formulir yang terintegrasi dengan alur kerja)

Ubah respons menjadi tindakan dengan ClickUp Forms yang terhubung langsung ke alur kerja Anda.

ClickUp adalah aplikasi serba guna untuk pekerjaan yang menggabungkan manajemen proyek, manajemen pengetahuan, dan obrolan—semua didukung oleh AI yang membantu Anda bekerja lebih cepat dan cerdas.

Fitur ClickUp Forms bawaan tidak hanya mengumpulkan respons survei—tetapi juga memicu tindakan.

Anda dapat membuat formulir untuk berbagai keperluan, mulai dari penangkapan prospek dan laporan bug hingga permintaan internal dan survei. Setiap respons dapat secara otomatis menjadi tugas, menugaskan orang yang tepat, menetapkan prioritas berdasarkan jawaban, dan memicu tindak lanjut—tanpa perlu penyortiran manual.

Gunakan ClickUp AI untuk mengekstrak wawasan instan dari data formulir.

Hasil formulir langsung terintegrasi ke dalam Dashboard ClickUp. Dashboard ini mencakup Kartu Wawasan AI, tren prediktif, peringatan anomali, dan grafik yang dihasilkan secara otomatis oleh ClickUp Brain.

ClickUp Automations mengubah respons formulir menjadi alur kerja. Saat seseorang mengirimkan respons, tugas dapat diberi label, diarahkan ke tahap yang tepat, dan ditampilkan kepada orang yang tepat, sehingga tim Anda menghabiskan lebih sedikit waktu untuk menyortir dan lebih banyak waktu untuk merespons.

Misalnya, pengajuan "Urgent" dapat ditugaskan ke pemilik tertentu dan dipindahkan ke tahap Prioritas secara otomatis, sementara "Feedback" dikirim ke daftar backlog untuk direview.

Alih-alih mengatur pemicu dan kondisi secara manual, Anda dapat mendeskripsikan otomatisasi dalam bahasa Inggris yang sederhana—“Ketika respons survei ditandai sebagai mendesak, alokasikan ke CX dan tambahkan tanggal jatuh tempo”—dan ClickUp Brain akan membangun seluruh alur kerja untuk Anda.

Pilih dari lebih dari 200 templat otomatisasi ClickUp yang sudah jadi untuk memulai dengan cepat.

Formulir mudah disesuaikan dengan merek Anda sendiri dan mendukung unggahan file, seperti tangkapan layar atau video. Anda juga dapat menerima pengiriman publik atau anonim—sangat cocok untuk umpan balik pelanggan atau survei cepat —dan terintegrasi dengan alat seperti CRM, platform email, atau basis data melalui Zapier atau Make.

⭐ Perubahan besar Kemampuan AI canggih ClickUp —ClickUp Brain, ClickUp BrainGPT, dan Super Agents —membuatnya menjadi pilihan unggul untuk manajemen survei. Kebanyakan alat survei hanya berhenti pada “mengumpulkan umpan balik.” Keunggulan sesungguhnya adalah mengubah respons menjadi keputusan dan tindak lanjut tanpa perlu mengekspor data atau mengejar orang-orang. Ubah respons mentah menjadi laporan yang mudah dibaca dengan cepat: Gunakan ClickUp Brain untuk merangkum dokumen dan mengekstrak poin-poin penting dalam hitungan detik, sehingga temuan Anda jelas dan dapat dibagikan segera.

Dapatkan analisis dan pengalihan dalam satu alur: ClickUp AI Agents dapat mengumpulkan umpan balik, menjalankan analisis sentimen , dan menghasilkan laporan analisis, lalu mengalihkan hasil ke pemilik yang tepat.

Jadikan "wawasan" menjadi "tindakan" secara otomatis: Agen yang sama dapat membuat tugas tindak lanjut dari hasil survei dan terus mengelolanya, sehingga tidak ada yang terhenti setelah laporan ditulis.

Tetap perbarui semua pihak tanpa ringkasan manual: Sebuah Agen AI Ringkasan Otomatis dapat mengubah masukan yang sedang berlangsung menjadi ringkasan yang ringkas, sehingga pemangku kepentingan tetap terinformasi dengan beban pelaporan yang jauh lebih ringan. Sebuahdapat mengubah masukan yang sedang berlangsung menjadi ringkasan yang ringkas, sehingga pemangku kepentingan tetap terinformasi dengan beban pelaporan yang jauh lebih ringan. Ini sekilas tentang ClickUp BrainGPT @work👇 ClickUp BrainGPT mengidentifikasi masalah yang berulang, mengenali umpan balik positif, dan menyarankan langkah-langkah konkret selanjutnya. AI tidak berhenti di situ; Anda dapat mencari di seluruh formulir, respons, tugas, Dokumen, obrolan, dasbor, dan lampiran dalam hitungan detik. ClickUp Enterprise Search secara otomatis mengumpulkan konteks dari seluruh Workspace Anda sehingga Anda tidak pernah kehilangan jejak bagaimana tim Anda mengolah data survei.

Semua ini menghasilkan hasil nyata. Tim yang menggunakan ClickUp menghemat hingga satu jam per karyawan setiap hari, yang menghasilkan peningkatan efisiensi sebesar 12%.

Organisasi seperti Stanley Securities telah mengurangi waktu pelaporan lebih dari 50%, berkat alur kerja yang terhubung dengan formulir yang membuat data dapat diakses dan dapat ditindaklanjuti.

Fitur terbaik ClickUp

Lihat pemilik formulir, jumlah pengiriman, dan alur kerja yang terhubung dari Forms Hub terpusat.

Mulai dengan templat siap pakai untuk umpan balik, permintaan IT, dan pendaftaran—atau buat sendiri dengan kendali penuh atas tata letak, logika, dan pemicu alur kerja.

Bagikan formulir melalui tautan atau sematkan di situs web, wiki, atau portal—ideal untuk pusat bantuan, halaman arahan, atau kasus penggunaan yang berinteraksi langsung dengan klien.

Gunakan menu tarik-turun, unggahan file, tanggal, penilaian, dan lainnya untuk membuat formulir untuk laporan bug, umpan balik, RSVP, dan lainnya.

Mapping respons survei ke bidang seperti wilayah atau dampak pendapatan untuk penyaringan, pelaporan, dan segmentasi dashboard yang lebih mudah.

Forms Hub baru memberikan kontrol tingkat perusahaan atas akses formulir, izin, analitik, dan visibilitas pengiriman. Anda dapat melacak volume respons, mengontrol siapa yang dapat melihat atau mengedit data formulir, dan menyematkan formulir di portal eksternal atau internal dengan tata kelola yang lebih ketat.

Batasan ClickUp

Kurva pembelajaran bisa sedikit tinggi bagi pengguna baru

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2 : 4.7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.400+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

ClickUp di desktop sangat mudah digunakan dan intuitif dengan kontrol AI bawaan baru yang membantu Anda jika pernah kebingungan. Kemampuan untuk membuat formulir, mengelola tugas, item kalender, dan pertemuan menjadikan ClickUp sebagai alat yang wajib dimiliki bagi bisnis kecil yang sedang berkembang. Selain itu, fitur obrolan baru membuat aplikasi obrolan eksternal seperti Slack atau Teams menjadi usang dan tidak perlu bagi mereka yang ingin mengurangi jumlah aplikasi yang digunakan.

2. Google Forms (Terbaik untuk survei cepat dan sederhana)

melalui Google Forms

Jika Anda sudah terintegrasi dalam ekosistem Google, Google Forms ideal untuk pengguna yang ingin membuat survei dengan pengaturan minimal. Ini adalah pembuat survei gratis sepenuhnya dari Google.

Antarmuka tanpa kode yang sederhana dan integrasi asli dengan alat Google Workspace membuatnya sempurna untuk umpan balik internal, survei kepuasan pelanggan, kuis kelas, atau perencanaan acara. Anda dapat mulai menggunakan templat siap pakai atau membuat dari awal dengan jenis pertanyaan dasar seperti pilihan ganda, drop-down, dan jawaban singkat.

Fitur terbaik Google Forms

Buat survei di Google Forms dan langsung sematkan di situs web atau intranet untuk partisipasi yang lebih mudah.

Batasi akses formulir ke pengguna atau domain tertentu untuk survei internal.

Tetapkan batas respons dan tutup formulir secara otomatis setelah mencapai batas.

Gunakan pintasan keyboard dan alat duplikasi cepat untuk mempercepat pembuatan formulir.

Batasan Google Forms

Google Forms menawarkan logika kondisional dasar secara gratis, tetapi tidak memiliki logika lompatan lanjutan, penilaian, dan dasbor analitik real-time yang terdapat pada alat berbayar.

Alat pelaporan memiliki batasan

Harga Google Forms

Gratis

Ulasan dan penilaian Google Forms

G2 : 4.6/5 (Google Workspace, 9.000+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (11.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Google Forms?

Google Forms adalah solusi yang berguna dan efisien untuk kebutuhan dasar hingga menengah. Meskipun bukan alat yang paling canggih, namun cukup memadai untuk sebagian besar fungsi HR sehari-hari.

📮 ClickUp Insight: Perpindahan konteks secara diam-diam mengikis produktivitas tim Anda. Penelitian kami menunjukkan bahwa 42% gangguan di tempat kerja berasal dari berpindah-pindah platform, mengelola email, dan berpindah antara rapat. Bagaimana jika Anda dapat menghilangkan gangguan-gangguan yang mahal ini? ClickUp mengintegrasikan alur kerja (dan obrolan) Anda dalam satu platform yang terintegrasi. Mulai dan kelola tugas Anda dari obrolan, dokumen, papan tulis, dan lainnya—sambil fitur bertenaga AI menjaga konteks tetap terhubung, dapat dicari, dan terkelola!

3. SurveyPlanet (Terbaik untuk survei gratis tanpa batas)

melalui SurveyPlanet

Perlu menjalankan survei multiple tanpa khawatir tentang batasan pertanyaan atau respons? SurveyPlanet dapat membantu. Rencana gratisnya yang generos menawarkan survei, pertanyaan, dan responden tanpa batas. Hal ini menjadikannya ideal untuk pendidik, organisasi nirlaba, dan bisnis tahap awal yang sering mengadakan kampanye umpan balik.

Fitur terbaik SurveyPlanet

Gunakan templat survei yang sudah disiapkan untuk topik seperti HR, pendidikan, atau riset pasar.

Gunakan cabang pertanyaan dan logika lompatan (Paket Pro) untuk mengarahkan responden berdasarkan jawaban mereka.

Buat survei anonim dalam beberapa bahasa dengan kontrol privasi yang jelas.

Pratinjau survei sebagai peserta dan admin untuk memeriksa alur dan formatnya.

Batasan SurveyPlanet

Rencana gratis tidak mendukung kustomisasi merek dan lompatan logika.

Tidak ada dasbor analitik bawaan—data harus ditinjau secara manual atau diekspor.

Harga SurveyPlanet

Gratis

Pro : $20/bulan

Enterprise: $350/tahun

Peringkat dan ulasan SurveyPlanet

G2 : 4. 1/5 (20+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (40+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang SurveyPlanet?

Saya suka bahwa SurveyPlanet tidak hanya memungkinkan opsi untuk mengetahui peserta mana yang memberikan umpan balik tertentu, yang membantu Anda menghubungi mereka untuk mengatasi celah, tetapi juga menampilkan data dalam grafik dan visual untuk memudahkan melihat hasil.

💡 Tips Pro: Daripada menyortir puluhan tugas yang dihasilkan survei, cukup tanyakan, “Apa yang harus saya prioritaskan terlebih dahulu?” ClickUp Brain menganalisis urgensi, ketergantungan, dan dampak untuk langsung menampilkan pekerjaan yang paling kritis.

4. Tally (Terbaik untuk formulir sederhana bergaya Notion)

melalui Tally

Tally membuat pembuatan formulir terasa sangat sederhana berkat editor berbasis bloknya. Anda hanya perlu mengetik dan mengatur formulir seperti dokumen—tanpa drag-and-drop yang rumit, tanpa antarmuka yang berantakan.

Meskipun gratis, alat ini tidak menampilkan watermark dan memberikan akses ke pengiriman tak terbatas, domain kustom, pemberitahuan respons, dan bahkan pintasan keyboard untuk mempercepat proses.

Fitur terbaik Tally

Buat formulir secara instan menggunakan editor Tally yang memungkinkan Anda mengetik langsung untuk membuat pertanyaan terstruktur secara otomatis.

Tambahkan bidang tersembunyi dan variabel kustom untuk mempersonalisasi respons atau melacak sumber rujukan.

Kumpulkan pembayaran melalui Stripe langsung di dalam formulir Anda pada paket Pro.

Dapatkan pemberitahuan email dan Slack secara instan saat respons baru dikirimkan.

Buat pertanyaan awal menggunakan AI berdasarkan tujuan survei Anda.

Batasan Tally

Tidak mendukung logika survei kompleks di luar bidang kondisional dasar.

Tidak dilengkapi dengan analitik bawaan; bergantung pada integrasi dengan alat seperti Google Sheets atau Airtable.

Harga Tally

Gratis

Pro : $29/bulan

Bisnis: $89/bulan

Hitung peringkat dan ulasan

G2 : 4.7/5 (25+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Tally?

Dokumentasinya lengkap, dan formulir dapat diterbitkan dalam berbagai bahasa, menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk berbagai jenis bisnis.

🧠 Fakta menarik: Net Promoter Score (NPS), yang dikembangkan oleh Fred Reichheld pada tahun 2003, merevolusi umpan balik pelanggan dengan mengajukan satu pertanyaan sederhana: “Seberapa besar kemungkinan Anda merekomendasikan kami kepada teman?” Saat ini, NPS merupakan salah satu metrik paling umum digunakan dalam penelitian pengalaman pelanggan.

5. Jotform (Terbaik untuk formulir profesional yang sangat dapat disesuaikan)

melalui Jotform

Bagi tim yang membutuhkan desain yang presisi dan fungsionalitas mendalam, Jotform menawarkan salah satu pembuat formulir paling powerful di pasaran. Ia mendukung lebih dari 10.000 templat, logika kondisional canggih, integrasi pembayaran, dan kepatuhan HIPAA.

Pembuat seret dan lepas memungkinkan kontrol penuh atas tata letak, branding, dan perilaku formulir. Anda dapat membuat apa saja mulai dari formulir pendaftaran kompleks hingga alur kerja pendaftaran dengan persetujuan, unggahan file, dan perhitungan real-time.

Fitur terbaik Jotform

Otomatiskan alur kerja persetujuan untuk meninjau, menerima, atau menolak pengajuan melalui logika kustom.

Integrasikan dengan lebih dari 100 aplikasi, termasuk CRM, alat proyek, dan platform penyimpanan cloud.

Atur email kondisional dan autoresponder berdasarkan data skala penilaian survei.

Kumpulkan tanda tangan elektronik dengan bidang yang memiliki kekuatan hukum.

Aktifkan mode kiosk atau pengumpulan data offline untuk penggunaan di lokasi tanpa koneksi internet.

Wawasan AI dan kartu ringkasan yang menyoroti hasil kunci tanpa analisis manual.

Batasan Jotform

Beberapa pengguna melaporkan bahwa formulir dengan logika kompleks mungkin memuat dengan lambat.

Perbedaan harga antar tingkatan bisa cukup besar untuk tim kecil.

Harga Jotform

Starter: Gratis

Bronze : $39/bulan

Silver : $49/bulan

Gold : $129/bulan

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Jotform

G2 : 4.7/5 (3.600+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (2.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Jotform?

Seorang pengulas Capterra mengatakan:

👀 Tahukah Anda? Kebanyakan orang tidak keberatan mengisi survei jika mereka yakin perusahaan akan benar-benar menindaklanjuti umpan balik mereka.

6. SurveyMonkey (Terbaik untuk umpan balik dan analisis tingkat perusahaan)

melalui SurveyMonkey

SurveyMonkey menawarkan fitur cabang lanjutan, dukungan multibahasa, dan analisis detail untuk tim yang menangani analisis survei kompleks. Alat ini sering digunakan oleh tim HR, pemasaran, dan produk untuk melacak tren dan sentimen seiring waktu.

Alat ini juga mendukung perbandingan benchmark, memungkinkan perusahaan untuk mengukur hasil mereka dibandingkan dengan standar industri.

Fitur terbaik SurveyMonkey

Analisis tanggapan teks terbuka menggunakan analisis sentimen dan ekstraksi kata kunci.

Sebarkan survei melalui berbagai saluran, termasuk SMS, embed di situs web, dan kode QR.

Sesuaikan jalur respons dengan logika lanjutan dan model penilaian.

Aktifkan survei multibahasa dengan manajemen terjemahan otomatis.

Batasan SurveyMonkey

Analisis AI canggih (sentimen, pengelompokan) tersedia di tingkat berbayar.

Opsi penyesuaian merek pada paket tingkat bawah terbatas.

Harga SurveyMonkey

Gratis

Keunggulan Tim : $32/bulan per pengguna (Tagihan tahunan)

Team Premier : $92/bulan per pengguna (Tagihan tahunan)

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian SurveyMonkey

G2 : 4.4/5 (lebih dari 23.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (10.300+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang SurveyMonkey?

Seorang pengulas G2 mengatakan:

7. Typeform (Terbaik untuk formulir interaktif dan berorientasi desain)

melalui Typeform

Bagi merek yang memprioritaskan pengalaman pengguna dan desain, Typeform menggunakan antarmuka yang bersih dan sederhana, dengan satu pertanyaan pada satu waktu, yang terasa lebih seperti percakapan daripada survei biasa.

Kemampuan logika yang kuat dan integrasi dengan alat seperti HubSpot, Slack, dan Notion melengkapi daya tarik visualnya. Hal ini membuatnya sangat cocok untuk pengumpulan prospek, pengumpulan umpan balik, kuis, dan alur onboarding—terutama saat keterlibatan dalam pertanyaan survei pengalaman pengguna dan tingkat penyelesaian menjadi prioritas utama.

Fitur terbaik Typeform

Desain dengan lompatan logika dan perhitungan untuk mempersonalisasi alur survei secara real-time.

Sematkan formulir dalam halaman web sambil mempertahankan responsivitas dan keakuratan desain.

Kumpulkan respons sebagian secara otomatis, mengurangi dampak penurunan respons.

Gunakan jawaban sebelumnya untuk merujuk pada respons sebelumnya dalam pertanyaan selanjutnya.

Integrasikan dengan video melalui VideoAsk untuk pengumpulan data interaktif secara langsung.

Batasan Typeform

Jumlah respons terbatas pada rencana gratis dan dasar.

Fitur branding lanjutan hanya tersedia pada paket berlangganan tingkat atas.

Harga Typeform

Gratis

Basic : $29/bulan

Plus : $59/bulan

Bisnis : $99/bulan

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Typeform

G2 : 4.5/5 (870+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (920+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Typeform?

Antarmuka yang elegan, mudah digunakan, dan menarik bagi responden. Logika kondisional dan integrasi membuat alur kerja berjalan lancar.

🧠 Fakta menarik: Alat survei tidak selalu digital. Terobosan besar pertama dalam pengumpulan data skala besar terjadi pada tahun 1890, ketika Herman Hollerith menggunakan kartu berlubang untuk memproses data sensus AS—menghemat bertahun-tahun waktu yang biasanya dibutuhkan untuk penghitungan manual. Platform survei bertenaga AI saat ini melakukan hal yang sama pada skala yang sangat berbeda: mengubah respons mentah menjadi wawasan dalam hitungan detik, bukan bulan.

8. Zoho Survey (Terbaik untuk tim yang sudah menggunakan ekosistem Zoho)

melalui Zoho Survey

Zoho Survey terintegrasi secara alami ke dalam suite Zoho, menawarkan opsi yang andal bagi tim yang sudah menggunakan Zoho CRM, Zoho Campaigns, atau Zoho Analytics.

Alat ini ditujukan untuk bisnis yang mencari alat survei kelas menengah dengan kustomisasi yang memadai, logika, dan pelaporan—semua didukung oleh integrasi asli di seluruh sistem yang sudah ada.

Fitur terbaik Zoho Survey

Memicu kampanye email melalui Zoho Campaigns berdasarkan hasil survei

Buat laporan survei silang dan analisis tren di dalam Zoho Analytics

Gunakan penilaian dan variabel kustom untuk memisahkan responden secara otomatis.

Bagikan survei di Facebook, Twitter, atau sebagai pop-up untuk jangkauan yang lebih luas.

Kumpulkan respons offline di aplikasi seluler, bahkan tanpa koneksi internet.

Batasan Zoho Survey

Antarmuka pengguna (UI) mungkin terasa ketinggalan zaman dibandingkan dengan alat-alat yang lebih baru.

Beberapa pengguna melaporkan keterlambatan kinerja saat menggunakan dataset responden yang besar.

Harga Zoho Survey

Gratis

Basic : $9/bulan

Plus : $35/bulan

Pro: $49/bulan

Enterprise: $109/bulan

Ulasan dan penilaian Zoho Survey

G2 : 4.4/5 (900+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (440+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Zoho Survey?

Seorang pengulas Capterra mengatakan:

9. Cognito Forms (Terbaik untuk pengumpulan data dan perhitungan tingkat lanjut)

melalui CognitoForms

Cognito Forms sangat cocok untuk kasus penggunaan di luar umpan balik dasar, seperti perkiraan biaya, pendaftaran acara, atau pelaporan internal. Alat ini menggabungkan logika formulir, perhitungan, dan pemformatan kondisional untuk mendukung alur kerja yang lebih kompleks.

Terutama berguna untuk tim operasional, akuntan, dan layanan lapangan, alat ini memungkinkan Anda membuat formulir dinamis berbasis data tanpa perlu coding.

Fitur terbaik Cognito Forms

Isi data secara otomatis dari pengiriman sebelumnya untuk meningkatkan pengalaman pengguna Anda.

Gunakan bagian berulang untuk mengumpulkan beberapa entri dalam satu pengiriman.

Simpan entri dengan enkripsi dan akses melalui portal aman.

Sesuaikan PDF untuk output cetak seperti kwitansi atau sertifikat.

Batasan Cognito Forms

Kurva pembelajaran untuk fitur lanjutan lebih tinggi dari rata-rata.

Pilihan gaya visual yang terbatas dibandingkan dengan alat seperti Typeform

Harga Cognito Forms

Gratis

Pro : $19/bulan

Tim : $39/bulan

Enterprise: $129/bulan

Ulasan dan peringkat Cognito Forms

G2 : 4.5/5 (80+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (130+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Cognito Forms?

Formulir yang hebat dan powerful, terintegrasi dengan Zapier, dan saya dapat melacak pengunjung dengan Google Analytics. Pengalaman yang lancar.

10. forms. app (Terbaik untuk formulir ramah seluler dengan otomatisasi)

Dibangun dengan kesederhanaan dan mobilitas sebagai inti utamanya, forms. app ideal untuk pengguna yang perlu membuat, berbagi, dan mengelola formulir dengan cepat, terutama dari perangkat seluler.

Platform perangkat lunak otomatisasi formulir ini juga memudahkan berbagi formulir melalui media sosial, situs web, atau WhatsApp, serta memungkinkan alur persetujuan dasar tanpa memerlukan pengaturan teknis.

forms. app fitur terbaik

Terima pesanan atau pemesanan melalui bidang produk

Otomatiskan alur persetujuan dengan perubahan status yang dapat disesuaikan untuk pengajuan.

Lacak dan kelola respons melalui notifikasi push untuk tetap terupdate secara real-time.

Manfaatkan bidang kalkulator untuk logika penetapan harga atau penilaian dalam formulir.

Ekspor data formulir ke laporan detail atau dasbor visual untuk wawasan cepat.

Dapatkan bantuan AI untuk desain pertanyaan

Batasan aplikasi formulir.

Dukungan domain kustom hanya tersedia pada paket berbayar.

Fleksibilitas desain lebih terbatas dibandingkan dengan alat formulir kelas atas.

forms. app pricing

Gratis

Basic : $25/bulan

Pro : $35/bulan

Premium: $99/bulan

Ulasan dan peringkat aplikasi formulir.

G2 : 4.5/5 (450+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (240+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang forms. app?

Dengan Forms. App, kami belum merasakan kebutuhan akan layanan pelanggan satu lawan satu. Orang-orang dapat dengan mudah menyelesaikan survei kami tanpa menghubungi kami, dan saya yakin itu adalah pengalaman yang lebih baik bagi mereka.

11. Qualtrics (Terbaik untuk penelitian perusahaan dan pengalaman pelanggan)

melalui Qualtrics

Dikenal karena kedalaman dan ketepatannya, Qualtrics dirancang untuk perusahaan besar yang melakukan riset pasar canggih atau program manajemen pengalaman. Alat ini mendukung metodologi lanjutan seperti analisis konjungtif, Net Promoter Score (NPS), dan pelacakan siklus hidup karyawan—semua dengan standar kepatuhan dan keamanan data yang ketat.

Fitur terbaik Qualtrics

Buat survei menggunakan logika canggih, cabang, dan alur kerja data terintegrasi.

Lakukan distribusi multi-saluran, termasuk email, SMS, interupsi aplikasi, dan lainnya.

Visualisasikan tren umpan balik dengan dasbor canggih dan izin berdasarkan peran.

Manfaatkan analitik bertenaga AI untuk mengekstrak sentimen, niat, dan tema kunci.

Otomatiskan pemicu dan alur kerja berdasarkan umpan balik real-time.

Dapatkan wawasan prediktif yang didukung AI dan analisis teks otomatis.

Batasan Qualtrics

Kurva pembelajaran cukup curam bagi pengguna baru.

Fitur premium hanya tersedia di paket enterprise tingkat atas.

Harga Qualtrics

Harga kustom

Ulasan dan penilaian Qualtrics

G2 : 4.4/5 (4.200+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Qualtrics?

Seorang pengulas G2 mengatakan:

👀 Tahukah Anda? 84% pemimpin layanan pelanggan dan dukungan menganggap data pelanggan dan analitik "sangat atau sangat penting" untuk mencapai tujuan mereka. Itulah tepatnya mengapa mengumpulkan wawasan yang tepat melalui survei lebih penting dari sebelumnya.

12. LimeSurvey (Terbaik untuk peneliti akademis dan nirlaba)

melalui LimeSurvey

LimeSurvey adalah alat survei sumber terbuka dengan reputasi kuat di kalangan akademis dan sektor publik. Alat ini menawarkan fleksibilitas dan kontrol maksimal bagi tim yang memiliki keahlian teknis dan anggaran terbatas. Hosting kustom, dukungan multibahasa, dan skrip logika menjadikannya pilihan yang solid untuk proyek-proyek yang intensif penelitian.

Fitur terbaik LimeSurvey

Dukung pengumpulan data offline melalui integrasi pihak ketiga.

Ekspor data ke SPSS, R, dan Excel untuk analisis lanjutan.

Kelola panel anggota peserta dan anonimkan respons dengan aman.

Batasan LimeSurvey

Antarmuka terasa ketinggalan zaman dan bisa jadi tidak intuitif.

Membutuhkan pengaturan teknis yang lebih kompleks dibandingkan dengan alat komersial.

Harga LimeSurvey

Basic : $39/bulan

Expert : $36/bulan (Tagihan tahunan)

Bisnis : $105/bulan (Tagihan tahunan)

Korporat: Harga kustom (Tagihan tahunan)

Ulasan dan penilaian LimeSurvey

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: 4.4/5 (50+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang LimeSurvey?

Seorang pengulas Capterra mengatakan:

13. Sogolytics (Terbaik untuk industri yang berorientasi pada kepatuhan dan tim HR)

melalui Capterra

Sogolytics spesialis dalam alat survei aman dan berkualitas enterprise, dengan fitur-fitur yang berguna untuk survei keterlibatan karyawan yang rahasia, umpan balik pasien, dan pemantauan sentimen pelanggan.

Alat ini juga mendukung anonimitas otomatis, enkripsi kuat, dan jejak audit, menjadikannya pilihan utama untuk industri yang diatur yang memprioritaskan integritas data bersama dengan pengumpulan umpan balik.

Fitur terbaik Sogolytics

Laksanakan program umpan balik 360° dengan templat bawaan dan analisis.

Aktifkan pembandingan otomatis dengan data industri atau data historis.

Buat laporan PDF dan dasbor yang siap untuk tinjauan eksekutif atau dewan direksi.

Batasan Sogolytics

Pilihan kustomisasi desain yang lebih sedikit untuk branding

Harga mungkin terlalu tinggi untuk organisasi kecil.

Harga Sogolytics

Gratis Pro

Plus: $99/bulan

Pro : $199/bulan

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan peringkat Sogolytics

G2 : 4.6/5 (80+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (730+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Sogolytics?

Kemampuan untuk menganalisis data survei dan membuat laporan dalam berbagai tampilan sangat bagus. Layanan dukungan pelanggan juga sangat baik.

14. SoSci Survey (Terbaik untuk penelitian akademik dan psikologis)

melalui SoSci Survey

SoSci Survey dirancang untuk penelitian yang membutuhkan data besar di bidang psikologi, pendidikan, dan ilmu sosial. Meskipun tampilan visualnya tidak sepolished, alat ini menawarkan fleksibilitas tak tertandingi dalam penulisan skrip, pengacakan, dan pengendalian responden.

Meskipun alat ini terutama digunakan di wilayah berbahasa Jerman, alat ini mendukung bahasa Inggris dan kepatuhan data internasional.

Fitur terbaik SoSci Survey

Tulis skrip untuk kondisi logika kompleks dan pengacakan pertanyaan.

Kontrol kuota respons, waktu, dan akses responden.

Simpan data dengan aman sesuai dengan peraturan UE.

Gunakan pintasan keyboard untuk navigasi dan pengujian yang lebih cepat.

Integrasikan dengan dataset akademik atau panel eksternal

Batasan SoSci Survey

Antarmuka teknis dan tidak memiliki opsi penyesuaian visual.

Sumber daya dukungan terbatas untuk pengguna berbahasa Inggris

Harga SoSci Survey

Harga kustom

Ulasan dan penilaian SoSci Survey

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

15. Formbricks (Terbaik untuk pengumpulan umpan balik open-source dan berorientasi privasi)

melalui FormBricks

Ideal untuk tim SaaS dan pengembang yang peduli privasi, Formbricks memungkinkan pengumpulan umpan balik dalam aplikasi tanpa mengirimkan data pengguna ke server pihak ketiga. Sebagai alat sumber terbuka, Formbricks juga memberikan kendali penuh atas hosting, memastikan kepatuhan terhadap GDPR dan CCPA secara default.

Fitur terbaik Formbricks

Ambil survei mikro dalam aplikasi pada momen-momen penting seperti onboarding klien , penggunaan fitur, atau pembatalan.

Gunakan pelacakan berbasis sesi untuk menganalisis bagaimana sentimen berubah selama perjalanan pengguna.

Deploy dengan integrasi widget yang ramah pengembang yang memerlukan upaya frontend minimal.

Batasan Formbricks

Membutuhkan pengaturan oleh pengembang dan pengetahuan tentang hosting.

Kustomisasi visual yang terbatas dibandingkan dengan alat komersial.

Harga Formbricks

Gratis

Startup : $49/bulan

Scale & Enterprise : Harga kustom

Enterprise (Self-hosting): Harga kustom

Ulasan dan peringkat Formbricks

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Formbricks?

Yang saya sukai dari Formbricks adalah betapa mudahnya mengintegrasikannya. Baik Anda menggunakan opsi tanpa kode atau SDK seperti React, pengaturannya cepat dan lancar. Selain itu, platform ini sepenuhnya berfokus pada privasi, sepenuhnya mematuhi GDPR dan CCPA, dan jika Anda lebih suka, Anda dapat menghostingnya sendiri, yang luar biasa

Survei? ClickUp Membuatnya Lebih Baik Lagi

Dari platform berstandar akademik hingga survei mikro yang mengutamakan privasi, alat survei yang tersedia bagi Anda beragam dan terus berkembang. Namun, jika Anda mencari solusi yang tidak hanya mengumpulkan data tetapi juga mengambil langkah selanjutnya dengan mengubahnya menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti, ClickUp menonjol sebagai pilihan terbaik secara keseluruhan.

Platform ini tidak hanya berhenti pada pembuatan formulir. ClickUp menghubungkan respons formulir langsung ke alur kerja tim Anda, memungkinkan Anda untuk menugaskan tugas, menetapkan prioritas, melacak status, dan merespons—semua tanpa perlu beralih alat. Ini sangat powerful bagi tim yang sudah menggunakan ClickUp untuk manajemen proyek, menjadikan pengalaman yang benar-benar terintegrasi dari survei hingga eksekusi.

Siap mengubah data survei menjadi tindakan? Daftar ke ClickUp dan mulailah membangun alur kerja yang lebih cerdas hari ini.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Alat survei gratis terbaik tergantung pada kebutuhan Anda. Jika Anda ingin pengaturan cepat, Google Forms adalah pilihan yang sederhana. Jika Anda membutuhkan survei yang terhubung dengan alur kerja (seperti mengubah respons menjadi tugas dan mengarahkan tindak lanjut), alat seperti ClickUp dengan otomatisasi bawaan dan dasbor adalah pilihan yang lebih cocok.

Ya—banyak alat survei gratis kini menyertakan fitur dasar seperti templat, logika dasar, tautan berbagi, dan ekspor. Batasan paling umum meliputi batas respons, kontrol merek, logika lanjutan, dan kedalaman pelaporan.

Beberapa menyediakan, tetapi banyak yang menyimpan fitur cabang/lompatan logika lanjutan untuk paket berbayar. Jika survei Anda membutuhkan logika kompleks (jalur berbeda berdasarkan jawaban), periksa batasan logika pada paket gratis sebelum memutuskan.