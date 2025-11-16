10 Perangkat Lunak CRM Salon Terbaik untuk Pemesanan dan Pengelolaan Klien

Menyediakan layanan salon adalah sebuah seni. Tapi mengatur janji temu, mengingat preferensi klien, dan mengkoordinasikan jadwal staf? Itu adalah pekerjaan penuh waktu tersendiri.

Anda membutuhkan perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan yang andal yang dapat mengotomatisasi pemesanan, mengirim pengingat, menyimpan riwayat layanan dan pembelian klien, serta menjaga semuanya berjalan lancar seperti blow-dry yang segar.

​​Dalam artikel ini, kami telah mengumpulkan pilihan perangkat lunak CRM salon terbaik untuk membantu Anda mengelola pemesanan dan hubungan dengan klien. Anda juga akan mendapatkan tips tentang cara memilih CRM yang tepat untuk salon Anda, sehingga Anda dapat mengucapkan selamat tinggal pada pemesanan ganda dan tindak lanjut yang terlupakan—dan selamat datang pada klien yang puas dan Anda yang lebih tenang.

🔎 Tahukah Anda? Rekor Dunia Guinness untuk salon rambut terbesar berdasarkan kapasitas tempat duduk dipegang oleh Romeu Felipe F. da Silva Cabelereiros (Brasil) dengan 227 tempat duduk. Bayangkan keramaian di hari sibuk!

Perangkat Lunak CRM Salon Terbaik Sekilas

Alat Terbaik untuk Fitur utama Harga* ClickUp Solusi all-in-one untuk operasional salon dan kolaborasi tim Profil klien, penjadwalan janji temu, otomatisasi, dasbor, pelacakan waktu, dan AI yang sepenuhnya memahami konteks. Rencana gratis selamanya; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan Fresha Mendapatkan pemesanan online dari klien baru Pasar salon, wawasan pemasaran, pelacakan perilaku klien Gratis; Kustomisasi tersedia Invoay Pengelolaan inventaris yang canggih Kampanye CRM, otomatisasi WhatsApp, pelacakan biometrik Paket berbayar mulai dari $69 Zenoti Pemesanan online 24/7 Daftar tunggu otomatis, aplikasi ganda, sistem POS terintegrasi Penetapan harga kustom Phorest Mengelola beberapa cabang salon Sinkronisasi multi-lokasi, POS, program loyalitas Penetapan harga kustom Salon 360 Pengelolaan biaya salon Pelacakan komisi, wawasan CRM, kinerja staf Penetapan harga kustom Zoho Bookings Memberikan otonomi kepada staf salon Penjadwalan staf, batasan pemesanan, layanan berulang Paket berbayar mulai dari $6 Rosy Pemilik salon yang sedang berkembang Pendaftaran di tepi jalan, RosyPay, POS, unggah gambar Paket berbayar mulai dari $39 Vagaro Menjaga basis data klien yang terperinci Profil klien, formulir, penjualan inventaris, pasar Penetapan harga kustom Pipedrive Menyesuaikan alur kerja untuk salon Anda Pipa penjualan, otomatisasi, dasbor Menyesuaikan alur kerja untuk salon Anda

Apa yang Harus Anda Cari dalam Perangkat Lunak CRM Salon?

Sekitar 80% bisnis menggunakan perangkat lunak CRM untuk pelaporan penjualan dan otomatisasi proses, dan salon pun mulai mengikutinya.

Berikut adalah komponen CRM esensial yang harus dimiliki oleh sistem manajemen salon pilihan Anda.

Pemesanan janji temu : Menyediakan pemesanan online, pengingat otomatis, dan sinkronisasi kalender. Sistem yang praktis ini memastikan kursi salon Anda selalu terisi dan pelanggan tetap puas.

Penyimpanan riwayat klien : Melacak layanan sebelumnya, riwayat pembelian, preferensi, dan catatan khusus. Bahkan mengingat warna rambut favorit atau jenis pijat tertentu dapat meningkatkan keterlibatan dan loyalitas klien.

Sistem pembayaran : Terintegrasi dengan POS, mendukung berbagai opsi pembayaran, dan mengotomatisasi penagihan. Transaksi yang lancar berarti waktu tunggu lebih singkat dan efisiensi yang lebih tinggi.

Manajemen staf : Menjadwalkan janji temu, melacak jam kerja, dan mencegah overbooking serta kelelahan. Cari fitur pemantauan kinerja bawaan untuk memastikan tim Anda tetap pada jalur yang benar.

Otomatisasi pemasaran: Mengirim email tertarget, promosi SMS, dan penawaran program loyalitas. Membantu Anda tetap terhubung dengan klien dan meningkatkan kunjungan ulang.

Manajemen persediaan: Memantau tingkat persediaan dan mengirim pengingat untuk pemesanan ulang. Tidak lagi kehabisan produk penting di tengah layanan.

Analisis dan pelaporan : Membuat laporan tentang pendapatan, pemesanan, dan layanan yang paling diminati. Membantu mengambil keputusan berdasarkan data, membuka jalan menuju : Membuat laporan tentang pendapatan, pemesanan, dan layanan yang paling diminati. Membantu mengambil keputusan berdasarkan data, membuka jalan menuju strategi pengelolaan pelanggan yang lebih baik.

Aksesibilitas mobile : Menyediakan akses berbasis cloud melalui aplikasi mobile. Kelola salon Anda kapan saja, di mana saja.

Integrasi: Terhubung dengan situs web, media sosial, alat pemasaran, dan perangkat lunak akuntansi Anda. Membuat sistem yang terintegrasi untuk mengelola segala hal mulai dari pemesanan hingga keuangan.

🧠 Fakta Menarik: Martha Matilda Harper, seorang pengusaha Kanada, membuka salon kecantikan modern pertama di Rochester, New York, pada tahun 1891. Dia juga menjadi pionir dalam konsep waralaba untuk salon-salonnya!

10 Perangkat Lunak CRM Salon Terbaik

Untuk memudahkan keputusan Anda, berikut adalah daftar 10 perangkat lunak CRM salon terbaik. Kami akan memandu Anda melalui fitur, batasan, dan harga masing-masing, beserta ulasan dan penilaian, sehingga Anda dapat menemukan yang paling sesuai dengan salon Anda.

1. ClickUp (Terbaik untuk pengelolaan operasional salon all-in-one dan kolaborasi tim)

Sesuaikan alur kerja salon Anda dengan ClickUp CRM

Mengelola salon tidak hanya membutuhkan kreativitas—tetapi juga koordinasi, konsistensi, dan koneksi. Di sinilah ClickUp berperan. Sebagai ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, ClickUp memungkinkan Anda membangun sistem CRM salon yang sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda, baik itu mengelola janji temu, melacak penjualan, atau memberikan perawatan klien yang personal.

Dengan ClickUp CRM, yang didukung oleh AI, Anda dapat menghasilkan laporan detail, berkomunikasi dengan klien, dan terhubung dengan alat lain yang sudah Anda gunakan. ClickUp memungkinkan Anda mengorganisir CRM menggunakan Spaces, Folders, dan Lists. Anda dapat membuat Lists untuk Leads, Contacts, Clients, dan Deals (paket layanan atau keanggotaan). Setiap klien atau lead diwakili sebagai tugas, sehingga mudah untuk melacak setiap interaksi dan peluang.

Gunakan ClickUp Docs untuk membuat profil klien yang detail dan riwayat layanan. Simpan semua detail klien di ujung jari Anda. Simpan informasi kontak, riwayat janji temu, preferensi, dan umpan balik dalam tampilan yang terorganisir. Personalisasikan setiap interaksi dan lacak detail yang membuat klien setia dalam jangka panjang.

Kelola jadwal secara langsung dengan ClickUp Tasks dan timeline. Jadwalkan, reschedule, dan lacak janji temu dengan mudah—lalu otomatiskan pengingat untuk mengurangi no-show dan meningkatkan retensi.

Atur jadwal janji temu dengan mudah menggunakan ClickUp Tasks

Lacak detail unik seperti stylist favorit, formula warna rambut, alergi, atau status loyalitas menggunakan ClickUp Custom Fields. Anda juga dapat mengelompokkan klien berdasarkan jenis layanan, frekuensi kunjungan, atau total pengeluaran untuk menyesuaikan penawaran dan komunikasi.

Otomatiskan tugas-tugas berulang seperti mengirim pengingat janji temu, menandai klien yang tidak aktif, atau merangkum aktivitas penjualan mingguan. Agen AI dapat dikonfigurasi untuk berjalan sesuai jadwal atau pemicu, menghemat waktu dan mengurangi pekerjaan manual.

ClickUp Calendar memberikan tampilan visual yang rapi untuk pemesanan Anda dan membantu Anda menjadwalkan janji temu yang belum terjadwal dengan cepat.

Hubungkan kalender ClickUp Anda untuk melihat dan menjadwalkan janji temu secara visual

Tonton video ini untuk mengetahui bagaimana Kalender Bertenaga AI ClickUp memungkinkan Anda menjadwalkan pekerjaan secara otomatis 👇🏼

Hapus tugas-tugas berulang. Atur ClickUp Automations untuk mengirim konfirmasi janji temu, ucapan selamat ulang tahun, atau pesan tindak lanjut secara otomatis. Pindahkan klien dari calon pelanggan baru menjadi pelanggan setia tanpa perlu repot.

Lihat kondisi bisnis Anda secara sekilas. Pantau janji temu, retensi klien, stylist terbaik, dan tren pendapatan menggunakan Dashboard ClickUp. Buat keputusan yang lebih cerdas dan didukung data dengan mudah.

Tidak punya waktu untuk mencatat setiap janji temu secara manual? Kami siap membantu. Begitu pemesanan online masuk, cukup beritahu ClickUp Brain jenis layanan, nama klien, dan waktu janji temu—ia akan membuat daftar tugas terorganisir untuk Anda dalam hitungan detik.

Temukan slot kosong di kalender Anda dengan mudah dengan meminta ClickUp Brain untuk membuat jadwal Anda.

Layanan yang dipersonalisasi dapat meningkatkan pendapatan hingga 10% hingga 15%. Ketika Anda meluangkan waktu untuk menyesuaikan penawaran Anda dengan preferensi klien, mereka pasti akan merasakannya.

Namun, untuk melakukannya, Anda membutuhkan basis data klien yang terorganisir—dan itu mudah diatur dengan templat Penjualan dan CRM ClickUp.

Misalnya, templat CRM ClickUp memungkinkan Anda memvisualisasikan seluruh alur kerja, informasi klien, tanggal jatuh tempo, dan segala hal di antaranya.

Dapatkan template gratis Lacak informasi klien berharga Anda dengan Template CRM ClickUp

Gunakan untuk:

Organisir data pelanggan di satu tempat, sehingga lebih mudah untuk menemukan informasi.

Optimalkan komunikasi dan dukungan pelanggan

Otomatiskan tugas-tugas berulang, sehingga Anda memiliki lebih banyak waktu untuk aktivitas yang lebih kompleks.

Gali wawasan yang dapat ditindaklanjuti dari data pelanggan untuk mempersonalisasi pengalaman.

Mengelola janji temu berturut-turut bisa jadi sulit, tapi ClickUp siap membantu Anda. Atur pengingat untuk pemesanan, atau biarkan ClickUp Brain melakukannya untuk Anda. Dan jika Anda sedang jauh dari laptop? Tidak masalah! Anda bisa mengatur dan mengedit pengingat langsung dari ponsel Anda.

Perangkat lunak manajemen salon terbaik harus terintegrasi dengan mulus ke dalam ekosistem teknologi Anda, memberikan gambaran lengkap tentang operasional bisnis Anda. ClickUp Integrations terhubung dengan lebih dari 300 platform, termasuk sistem CRM populer.

Fitur terbaik ClickUp

Atur pengingat janji temu otomatis, perbarui status tugas, atau tugaskan anggota tim berdasarkan jenis layanan dengan lebih dari 50 pemicu tindakan.

Lacak waktu yang dibutuhkan untuk setiap layanan dengan ClickUp Project Time Tracking

Kumpulkan data klien dengan templat formulir ClickUp yang terintegrasi langsung ke perangkat lunak manajemen salon Anda.

Buat dan lacak tugas untuk inventaris produk, atur pengingat pemesanan ulang, dan pantau tingkat stok—semua dalam ClickUp.

Batasan ClickUp

Ada sedikit kurva pembelajaran bagi pemula yang menggunakan platform ini untuk pertama kalinya.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Seorang pengulas G2 mengatakan:

Saya suka cara ClickUp mengatur dan menjadwalkan tugas harian saya. Jika Anda memiliki pertemuan atau tugas yang berulang setiap minggu atau dua minggu sekali, Anda dapat memasukkannya ke ClickUp dan mendapatkan visibilitas yang baik atas jadwal kerja Anda. Hal ini menjadi lebih baik lagi ketika Anda memiliki rekan kerja yang dapat berkoordinasi dan mendelegasikan tanggung jawab pada tugas tertentu. Bagi saya, dapat mencentang tugas yang telah diselesaikan setiap hari memberikan rasa kemajuan yang baik dan catatan output harian saya.

Saya suka cara ClickUp mengatur dan menjadwalkan tugas harian saya. Jika Anda memiliki pertemuan atau tugas yang berulang setiap minggu atau dua minggu sekali, Anda dapat memasukkannya ke ClickUp dan mendapatkan visibilitas yang baik atas jadwal kerja Anda. Hal ini menjadi lebih baik lagi ketika Anda memiliki rekan kerja yang dapat berkoordinasi dan mendelegasikan tanggung jawab pada tugas tertentu. Bagi saya, dapat mencentang tugas yang telah diselesaikan setiap hari memberikan rasa kemajuan yang baik dan catatan output harian saya.

2. Fresha (Terbaik untuk mendapatkan pemesanan online dari klien baru)

via Fresha

Fresha menonjol sebagai perangkat lunak manajemen salon yang unggul dalam pengelolaan dan akuisisi klien. Selain fitur CRM inti seperti penjadwalan janji temu dan pelacakan riwayat klien, Fresha juga menawarkan pasar bawaan di mana calon klien dapat menemukan layanan Anda dan memesan janji temu secara langsung.

Fungsi ganda ini mempermudah perjalanan klien, membantu salon Anda menarik pelanggan baru sambil mengelola pelanggan existing dengan efektif. Integrasi mulus Fresha antara alat pemasaran dan pemesanan dapat menghemat waktu dan meningkatkan retensi klien serta pertumbuhan bisnis.

Fitur terbaik Fresha

Dapatkan klien baru di pasar industri kecantikan dan kesehatan!

Identifikasi kampanye pemasaran dan saluran yang paling efektif

Pantau perilaku pelanggan, preferensi, dan pola pemesanan dengan laporan CRM

Batasan Fresha

Beberapa pengguna dikenakan biaya untuk pemesanan yang dibuat melalui pasar, bahkan jika janji temu tersebut kemudian dibatalkan.

Membutuhkan integrasi POS pihak ketiga untuk transaksi

Harga Fresha

Gratis

Fitur berbayar opsional

Ulasan dan penilaian Fresha

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: 4.6/5 bintang (1.430+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Fresha?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Saya suka betapa mudahnya menggunakan perangkat lunak ini untuk memesan janji temu dan mengatur waktu saya sendiri serta klien. Proses pendaftarannya juga sangat cepat dan berfungsi dengan lancar saat saya pertama kali membuka bisnis saya.

Saya suka betapa mudahnya menggunakan perangkat lunak ini untuk memesan janji temu dan mengatur waktu saya sendiri serta klien. Proses pendaftarannya juga sangat cepat dan berfungsi dengan lancar saat saya pertama kali membuka bisnis saya.

👀 Tahukah Anda? Bisnis mengalami peningkatan rata-rata 27% dalam pendapatan saat menggunakan sistem pemesanan online.

3. Invoay (Terbaik untuk pengelolaan inventaris yang canggih)

via Invoay

Ketika Anda berkomunikasi secara rutin dengan klien, bahkan saat mereka tidak memiliki janji temu, Anda dapat membangun hubungan pelanggan yang kuat dan meningkatkan loyalitas. Perangkat lunak manajemen salon Invoay sangat ideal untuk itu. Anda dapat mengotomatiskan penerimaan faktur, membagikan pembaruan rutin tentang penawaran terbaik Anda, dan banyak lagi melalui platform ini.

Sistem ini juga menawarkan manajemen inventaris canggih untuk memastikan Anda selalu memiliki persediaan produk esensial yang cukup.

Fitur terbaik Invoay

Kelola kinerja karyawan, jadwal, dan kehadiran dengan pelacakan biometrik terintegrasi.

Otomatiskan kampanye CRM , interaksi pelanggan, dan pengingat melalui WhatsApp

Buat paket dan rencana keanggotaan, termasuk promosi khusus dan voucher hadiah, sesuai dengan preferensi klien.

Batasan Invoay

Kurang opsi penyesuaian untuk alur kerja CRM salon yang unik

Beberapa pengguna melaporkan sering terjadi putus koneksi, perhitungan yang salah, dan masalah penjadwalan, yang menunjukkan potensi masalah stabilitas.

Harga Invoay

Mulai: $69/bulan

Grow: $99/bulan

Expand: $149/bulan

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Invoay

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Invoay?

Sebuah ulasan di TrustPilot mengatakan:

Perangkat lunak mereka hampir memiliki semua fitur yang dicari oleh salon, mulai dari penagihan, pemasaran SMS (umpan balik, rujukan, poin reward) hingga laporan (pelanggan yang hilang, pelanggan yang kembali, pelanggan baru) dan sebagainya

Perangkat lunak mereka hampir memiliki semua fitur yang dicari oleh salon, mulai dari penagihan, pemasaran SMS (umpan balik, rujukan, poin reward) hingga laporan (pelanggan yang hilang, pelanggan yang kembali, pelanggan baru) dan sebagainya

📮ClickUp Insight: 18% responden survei kami ingin menggunakan AI untuk mengatur kehidupan mereka melalui kalender, tugas, dan pengingat. Sebanyak 15% lainnya ingin AI menangani tugas rutin dan pekerjaan administratif. Untuk melakukannya, sebuah AI perlu mampu: memahami tingkat prioritas untuk setiap tugas dalam alur kerja, menjalankan langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat tugas atau menyesuaikan tugas, dan mengatur alur kerja otomatis. Sebagian besar alat hanya memiliki satu atau dua langkah yang terintegrasi. Namun, ClickUp telah membantu pengguna mengintegrasikan hingga 5+ aplikasi menggunakan platform kami! Nikmati penjadwalan berbasis AI, di mana tugas dan pertemuan dapat dengan mudah dialokasikan ke slot kosong di kalender Anda berdasarkan tingkat prioritas. Anda juga dapat mengatur aturan otomatisasi kustom melalui ClickUp Brain untuk menangani tugas rutin. Selamat tinggal pekerjaan rutin!

4. Zenoti (Terbaik untuk pemesanan online 24/7)

via Ze n oti

59% orang mengatakan mereka frustrasi karena harus menunggu di telepon untuk membuat janji, dan hampir seperlima merasa tidak nyaman harus menunggu jam operasional untuk menjadwalkan.

Zenoti mengatasi hal ini dengan memungkinkan pemesanan online 24/7. Fitur manajemen daftar tunggu juga disertakan, sehingga jika ada pembatalan, slot tersebut dapat diisi dengan cepat, membantu mengurangi waktu dan pendapatan yang hilang.

Fitur terbaik Zenoti

Aplikasi ganda untuk pemesanan franchise dan klien

Daftar tunggu otomatis mengisi celah dari pembatalan mendadak.

Sistem POS terintegrasi untuk pembayaran yang lancar dan terpusat

Batasan Zenoti

Perangkat lunak ini cukup kompleks dan membingungkan bagi pemula.

Beberapa pengguna mengalami crash dan bug yang sering terjadi, terutama pada aplikasi seluler.

Harga Zenoti

Penetapan harga kustom

Ulasan dan penilaian Zenoti

G2: 4. 4/5 bintang (190+ ulasan)

Capterra: 4. 4/5 (1.200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Zenoti?

Seorang pengulas Capterra menulis:

Zenoti adalah sistem pemesanan janji temu dan manajemen klien yang sangat baik. Sangat praktis memiliki komunikasi dengan klien, pemesanan online, janji temu, pembayaran, pemasaran, dan umpan balik yang terintegrasi dalam satu platform.

Zenoti adalah sistem pemesanan janji temu dan manajemen klien yang sangat baik. Sangat praktis memiliki komunikasi dengan klien, pemesanan online, janji temu, pembayaran, pemasaran, dan umpan balik yang terintegrasi dalam satu platform.

5. Phorest (Terbaik untuk mengelola beberapa cabang salon)

via Phorest

Phorest menonjol dengan fitur pengendalian multi-lokasi dan pelacakan inventaris real-time, menjadikannya pilihan ideal bagi pemilik salon yang mengelola beberapa cabang. Sistem POS yang aman ini mengonsolidasikan data pendapatan, sehingga Anda dapat memantau pendapatan di semua lokasi tanpa perlu berpindah platform.

Anda juga dapat mengelola jadwal staf dan persediaan produk per lokasi, membantu Anda mengurangi pemborosan dan merencanakan pembelian dengan lebih efektif. Selain itu, profil klien dan poin loyalitas disinkronkan secara otomatis, memastikan pengalaman pelanggan yang konsisten di setiap cabang.

Fitur terbaik Phorest

Berkomunikasi langsung dengan klien melalui WhatsApp API

Tawarkan pemesanan online langsung dari Google Search dan Maps

Kelola janji temu dan penagihan di satu tempat dari semua cabang salon Anda

Batasan Phorest

Tingkat harga yang lebih tinggi mungkin tidak cocok untuk salon kecil atau profesional mandiri.

Terkadang terjadi lag pada aplikasi seluler selama jam sibuk.

Waktu respons dukungan dapat bervariasi tergantung pada lokasi dan tingkat langganan.

Harga Phorest

Penetapan harga kustom

Ulasan dan peringkat Phorest

G2: 4. 4/5 (35+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (380+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Phorest?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Saya suka betapa sederhananya ini dibandingkan kalender iPhone saya. Saya bisa melihat semua janji temu saya untuk hari itu dan semua rekan kerja saya. Saya bisa dengan mudah menambahkan layanan tambahan untuk menyesuaikan layanan dan menambah waktu jika diinginkan. Sangat mudah digunakan dan brilian!

Saya suka betapa sederhananya ini dibandingkan kalender iPhone saya. Saya bisa melihat semua janji temu saya untuk hari itu dan semua rekan kerja saya. Saya bisa dengan mudah menambahkan layanan tambahan untuk menyesuaikan layanan dan menambah waktu jika diinginkan. Sangat mudah digunakan dan brilian!

6. Salon 360 (Terbaik untuk pengelolaan biaya salon)

via Salon 360

Jika Anda ingin mendapatkan kontrol yang lebih baik atas keuangan salon Anda, Salon 360 bisa menjadi pilihan yang berguna. Selain fitur standar seperti pemesanan online dan komunikasi otomatis, perangkat lunak ini juga menyediakan alat untuk melacak konversi penjualan dan memantau produktivitas staf.

Perangkat lunak ini juga dilengkapi dengan fitur pelacakan pengeluaran dan komisi, sehingga Anda dapat memantau arus masuk dan keluar dana. Visibilitas semacam itu memudahkan pengelolaan biaya bisnis tanpa merasa kewalahan.

Fitur terbaik Salon 360

Buat katalog online layanan Anda

Lacak jam kerja yang dapat ditagih dan kinerja untuk mengelola insentif dan komisi karyawan secara adil.

Pantau pengeluaran dan kinerja cabang, serta lacak konversi dengan laporan real-time untuk menyesuaikan strategi CRM

Batasan Salon 360

Salon kecil mungkin kewalahan dengan fitur yang terlalu kompleks

Harga Salon 360

Penetapan harga kustom

Ulasan dan peringkat Salon 360

G2: Tidak ada ulasan yang tersedia

Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia

🧠 Fakta Menarik: Pada zaman medieval, tukang cukur tidak hanya memotong rambut. Mereka juga melakukan operasi, perawatan gigi, dan bahkan pembedahan darah! Itulah mengapa tiang tukang cukur klasik memiliki garis merah dan putih, yang melambangkan darah dan perban.

7. Zoho Bookings (Terbaik untuk memberikan otonomi kepada staf salon)

melalui Zoho Bookings

Zoho Bookings adalah alat CRM yang juga berfungsi sebagai sistem manajemen salon. Anda dapat membatasi jumlah janji temu dan mengurangi pembatalan atau penjadwalan ulang mendadak.

Anda dapat mencantumkan harga layanan secara detail untuk memberikan kejelasan biaya kepada klien sebelum mereka melakukan pemesanan. Untuk mengurangi klien yang tidak hadir, platform ini memungkinkan Anda untuk menerima pembayaran di muka, sehingga waktu dan pendapatan Anda tetap terlindungi bahkan jika janji temu dibatalkan.

Fitur terbaik Zoho Bookings

Tetapkan batas waktu dan tentukan berapa banyak pemesanan online yang Anda inginkan dalam sehari

Izinkan staf untuk mengatur jadwal mereka sendiri dan mengelola janji temu yang akan datang.

Jadwalkan layanan berulang dan lacak persediaan untuk perawatan multi-sesi

Batasan Zoho Bookings

Perangkat lunak CRM salon ini kurang fleksibel dalam penyesuaian.

Mengelola waktu musim panas dapat menjadi masalah

Harga Zoho Bookings

Basic: $6 per bulan per pengguna

Premium: $9/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Zoho Bookings

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: 4.5/5 bintang (40+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Zoho Bookings?

Seorang pengulas G2 menulis:

Sangat mudah untuk disetel untuk pengguna yang bekerja pada waktu yang berbeda, bahkan di zona waktu yang berbeda. Mudah disesuaikan dan diubah untuk perubahan jadwal yang tidak terduga atau yang direncanakan.

Sangat mudah untuk disetel untuk pengguna yang bekerja pada waktu yang berbeda, bahkan di zona waktu yang berbeda. Mudah disesuaikan dan diubah untuk perubahan jadwal yang tidak terduga atau yang direncanakan.

8. Rosy Salon Software (Terbaik untuk pemilik salon pemula)

melalui Rosy Salon Software

Memulai bisnis spa atau salon rambut baru bisa terasa menakutkan, tetapi Rosy Salon Software siap membantu Anda. Dengan fitur check-in di tepi jalan dan sistem pembayaran eksklusif RosyPay, Rosy Salon Software sangat cocok untuk pemilik salon yang baru memulai perjalanan bisnisnya.

Perangkat lunak ini terjangkau dan mudah digunakan. Fitur-fitur penting yang disertakan meliputi manajemen inventaris, komunikasi dengan klien, dan sistem point of sale (POS) yang terintegrasi.

Fitur terbaik Rosy Salon

Biarkan klien melakukan check-in saat mereka sudah dekat untuk memberitahu stylist secara langsung.

Sederhanakan pemrosesan kartu kredit dengan pra-otorisasi dan transaksi kartu yang disimpan.

Unggah dan edit gambar klien untuk referensi cepat

Batasan Rosy Salon

Laporan rujukan tidak cukup canggih

Platform ini membatasi penjadwalan dalam increment 15 menit, yang mungkin tidak cocok untuk semua jenis layanan.

Harga Rosy Salon

Mulai dari $39/bulan

Tersedia opsi penyesuaian

Ulasan dan penilaian Rosy Salon

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: 4.6/5 bintang (140+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Rosy Salon?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Saya menyukai kesederhanaan dan fleksibilitas sistem ini, plus saya bisa menggunakannya baik untuk karyawan maupun kontraktor independen. Ulasan dikumpulkan dan dihosting di G2.com.

Saya menyukai kesederhanaan dan fleksibilitas sistem ini, plus saya bisa menggunakannya baik untuk karyawan maupun kontraktor independen. Ulasan dikumpulkan dan dihosting di G2.com.

9. Vagaro (Terbaik untuk mengelola database klien yang detail)

via Vagaro

Vagaro adalah platform pasar utama untuk industri kesehatan dan kecantikan yang juga menawarkan perangkat lunak CRM salon yang komprehensif. Salah satu fitur unggulannya adalah profil klien yang sangat detail, yang membantu Anda melacak preferensi, layanan, dan riwayat klien.

Dengan tingkat personalisasi ini, Anda dapat meningkatkan keterlibatan pelanggan, menawarkan pengalaman yang disesuaikan, dan meningkatkan retensi.

Fitur terbaik Vagaro

Simpan catatan detail klien dengan foto, riwayat layanan, preferensi, dan pembelian sebelumnya.

Desain dan kirim formulir kustom, survei, dan formulir persetujuan, yang disimpan di profil klien untuk akses yang mudah.

Atur manajemen inventaris berdasarkan permintaan klien dan jual produk eksklusif di pasar online.

Batasan Vagaro

Fitur pelaporan yang terbatas dibandingkan dengan sistem manajemen salon lainnya

Struktur harga dapat menjadi mahal bagi salon atau bisnis kecil.

Harga Vagaro

Satu lokasi:

Mulai dari $24/bulan

Lokasi multiple:

Penetapan harga kustom

Ulasan dan penilaian Vagaro

G2: 4. 6/5 (260+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (3.400+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Vagaro?

Seorang pengulas G2 mengatakan:

Saya suka bagaimana Vagaro menggabungkan fungsionalitas dan alur kerja—ia mengelola penjadwalan, catatan SOAP, dan catatan klien dalam satu tempat tanpa terasa kaku.

Saya suka bagaimana Vagaro menggabungkan fungsionalitas dan alur kerja—ia menyatukan penjadwalan, catatan SOAP, dan catatan klien dalam satu tempat tanpa terasa kaku.

10. Pipedrive (Terbaik untuk menyesuaikan alur kerja untuk salon Anda)

melalui Pipedrive

Pipedrive, yang secara tradisional merupakan CRM, juga berfungsi sebagai perangkat lunak manajemen salon yang powerful. Anda dapat dengan mudah menjadwalkan sesi dan menyesuaikan alur penjualan sesuai kebutuhan Anda. Dengan manajemen inventaris yang canggih, Anda dapat melacak produk dan tingkat stok dengan efisien.

Perangkat lunak ini juga mengotomatiskan komunikasi dengan klien, menghemat waktu Anda sambil memastikan klien tetap terinformasi.

Fitur terbaik Pipedrive

Desain saluran penjualan yang mencerminkan perjalanan klien mereka secara spesifik

Otomatiskan komunikasi dengan klien melalui email dan SMS

Pantau metrik kinerja salon, tingkat retensi klien, dan tren pendapatan industri kecantikan dengan dasbor visual dan laporan detail.

Batasan Pipedrive

Anda harus mengupgrade ke paket Advanced untuk integrasi email.

Kurang fitur khusus industri seperti manajemen inventaris yang disesuaikan untuk produk kecantikan

Bagi pemilik salon kecil, hal ini bisa terasa menakutkan karena fitur CRM yang canggih dan kurva pembelajaran yang curam.

Tidak ada integrasi langsung dengan sistem point-of-sale (POS) untuk memproses transaksi dengan lancar di dalam salon.

Harga Pipedrive

Lite: $19/bulan per pengguna

Pertumbuhan: $34/bulan per pengguna

Premium: $64 / bulan per pengguna

Ultimate: $89/bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Pipedrive

G2: 4. 3/5 (2.400+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (3.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Pipedrive?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Saya suka betapa ramahnya Pipedrive bagi pengguna, bahkan bagi mereka yang bukan ahli teknologi. Alur penjualan visual membantu saya melihat dengan jelas status setiap transaksi secara sekilas, dan tahap yang dapat disesuaikan memungkinkan saya menyesuaikannya dengan alur kerja yang berbeda.

Saya suka betapa ramahnya Pipedrive bagi pengguna, bahkan bagi mereka yang bukan ahli teknologi. Alur penjualan visual membantu saya melihat dengan jelas status setiap transaksi secara sekilas, dan tahap yang dapat disesuaikan memungkinkan saya menyesuaikannya dengan alur kerja yang berbeda.

Berikan Perubahan Baru pada Salon Anda dengan ClickUp

Mengelola salon membutuhkan lebih dari sekadar CRM dasar. Sistem tersebut harus mampu menangani segala hal, mulai dari pengelolaan janji temu hingga pelacakan penjualan. Meskipun banyak alat CRM menawarkan fitur hebat, Anda sering kali harus mengorbankan aspek tertentu.

Ingin menyederhanakan implementasi CRM? ClickUp adalah pilihan yang tepat untuk mengintegrasikan semua operasi Anda. Pengelolaan tugas? Sudah. Alur kerja otomatis? Tentu saja. Dashboard kustom? Tentu saja!

Baik Anda melacak janji temu, kampanye pemasaran, atau jadwal staf, ClickUp menyesuaikan diri dengan proses Anda hingga tingkat yang tidak dapat dicapai oleh perangkat lunak manajemen salon lainnya.

Daftar gratis di ClickUp hari ini dan ambil kendali atas operasional salon Anda!