11 Alternatif Terbaik SurveySparrow untuk Umpan Balik dan Interaksi yang Lebih Baik

Anda mungkin sudah mencurahkan segenap hati dan tenaga untuk bisnis Anda, tetapi bagaimana Anda tahu apakah pelanggan Anda mendapatkan apa yang mereka butuhkan?

Sederhana saja: Anda meminta umpan balik. Itu salah satu cara termudah untuk menyempurnakan produk Anda, meningkatkan layanan, dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik.

SurveySparrow telah menjadi alat yang andal bagi banyak bisnis, pemasar, dan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan yang penting. Namun, jika Anda mencari alat dengan lebih banyak kustomisasi, harga yang lebih baik, atau analisis canggih, Anda memiliki pilihan.

Kami telah mengumpulkan 11 alternatif terbaik SurveySparrow—masing-masing menawarkan sesuatu yang unik, mulai dari wawasan berbasis AI dan desain yang elegan hingga integrasi yang mulus dengan alat yang Anda gunakan saat ini.

👀 Tahukah Anda? Perusahaan yang menindaklanjuti umpan balik pelanggan dengan mengambil tindakan, 2,5 kali lebih mungkin untuk mempertahankan pelanggan mereka.

Batasan SurveySparrow

SurveySparrow dikenal karena survei percakapan dan otomatisasinya, tetapi memiliki beberapa kelemahan yang mungkin membuat Anda mempertimbangkan alternatif:

Masalah harga: Beberapa pengguna menganggapnya mahal, dengan fitur-fitur utama terkunci di balik paket berlangganan tingkat atas.

Kustomisasi terbatas: Menyediakan penyesuaian branding dasar, tetapi tidak memiliki kontrol desain yang mendalam dan logika lanjutan.

Analisis dasar: Fungsional tetapi kurang mendalam dan tidak memiliki wawasan berbasis AI yang terdapat pada alat lain.

Batasan fitur pada paket tingkat bawah: Fitur penting seperti otomatisasi dan pelaporan lanjutan hanya tersedia pada paket premium.

Batasan integrasi: Mendukung alat-alat populer, tetapi beberapa koneksi terbatas atau memerlukan solusi alternatif.

Masalah manajemen respons: Menyaring dan memisahkan respons secara massal dapat menjadi hal yang menjengkelkan untuk survei yang luas.

Alternatif SurveySparrow dalam Sekilas

Alat Terbaik untuk Fitur utama Harga* ClickUp Pembuatan formulir yang dapat disesuaikan, pengumpulan data, analisis dan pengelolaan umpan balik yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI). • ClickUp Forms dengan logika kondisional • Ubah respons formulir menjadi tugas • Otomatisasi untuk alur kerja pasca umpan balik • Dashboard untuk metrik real-time • Analisis AI melalui ClickUp Brain Rencana gratis selamanya; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan. Typeform Survei interaktif dan menarik • Antarmuka pengguna (UX) yang memungkinkan pengisian satu pertanyaan sekaligus • Lompatan logika • Integrasi Stripe untuk pembayaran Tersedia rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $29 per bulan. Qualtrics Pengelolaan survei dan pengalaman tingkat perusahaan • Fitur cabang dan penargetan lanjutan • Panel responden bawaan • Kepatuhan HIPAA, GDPR, dan ISO Harga kustom Google Forms Survei sederhana dan gratis • Visualisasi otomatis melalui Sheets • Cabang logika • Jawaban yang sudah diisi sebelumnya • Unggah file • Pemberitahuan respons Gratis SurveyMonkey Riset pasar dan umpan balik pelanggan • Saran pertanyaan berbasis AI • Pengujian A/B • Dukungan multibahasa • Penilaian berimbang Paket berbayar mulai dari $10 per bulan. Jotform Pembuatan formulir dengan fitur pembayaran dan otomatisasi • Pembuat drag-and-drop • Pembuatan PDF dari respons • Logika kondisional • Mode kiosk • Kepatuhan HIPAA Tersedia rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $39 per bulan. Zoho Survey Tim yang menggunakan Zoho Suite dan umpan balik multi-saluran • Integrasi dengan alat CRM dan pemasaran • Survei offline dan multibahasa • Analisis real-time Tersedia rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $6 QuestionPro Penelitian akademik dan survei perusahaan • Peta panas dan analisis konjungtif • Alat survei offline • Sistem manajemen panel Tersedia rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $83 Tally Survei gratis tanpa batas dengan antarmuka minimalis • Respons tak terbatas pada paket gratis • Integrasi Stripe • Dukungan Zapier, Airtable, dan Notion Paket berbayar mulai dari $29 Formstack Pengumpulan data yang aman dan sesuai dengan HIPAA. • Otomatisasi alur kerja • Tanda tangan elektronik • Sinkronisasi data offline • Pengisian otomatis data CRM Paket berbayar mulai dari $99 Alchemer Penyesuaian survei tingkat lanjut dan pengelolaan umpan balik • Dashboard real-time • Akses berdasarkan peran • Pelacakan jangka panjang • Integrasi CRM/API Paket berbayar mulai dari $55

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Alternatif SurveySparrow Terbaik yang Dapat Digunakan

Mencari alternatif SurveySparrow? Pilihan terbaik ini siap membantu Anda:

1. ClickUp (Terbaik untuk pembuatan formulir yang dapat disesuaikan, pengumpulan data, analisis dan pengelolaan umpan balik yang didukung AI)

Kumpulkan data terstruktur dengan mudah menggunakan ClickUp Forms dan ubah tanggapan menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti.

ClickUp, ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, memudahkan Anda untuk membuat formulir kustom, mengumpulkan data, dan memanfaatkan umpan balik pengguna, sementara AI bawaan membantu mengubah umpan balik tersebut menjadi tindakan dan wawasan yang dapat Anda lacak!

Mulailah dengan meminta ClickUp Brain untuk membantu membuat pertanyaan survei berdasarkan tren utama, peluncuran produk terbaru, atau perbincangan di media sosial tentang produk Anda. Kemudian buat formulir kustom untuk merek Anda menggunakan ClickUp Forms.

Anda dapat mengubah setiap pengiriman formulir menjadi tugas, memperbarui bidang, dan memicu alur kerja otomatis, memastikan tidak ada yang terlewat. Anda dapat mengimpor bidang tugas yang sudah ada dan Bidang Kustom ClickUp dari mana saja di ruang kerja Anda, menjaga data tetap terstruktur dan konsisten.

Dan dengan formulir cerdas yang didukung oleh logika kondisional, Anda dapat mengontrol pengalaman pengguna, menampilkan hanya bidang yang relevan berdasarkan respons sebelumnya. Misalnya, jika seseorang menandai permintaan sebagai "Urgent," bidang Tanggal Jatuh Tempo dapat muncul secara otomatis, memastikan detail kritis tercatat sejak awal.

Jika Anda membutuhkan struktur siap pakai, templat formulir ClickUp menyediakan struktur formulir yang sudah dibangun sebelumnya untuk alur kerja umum, termasuk umpan balik pelanggan, permintaan proyek, dan tiket dukungan layanan pelanggan IT. Anda dapat menyesuaikan templat formulir umpan balik sesuai kebutuhan Anda, mempercepat proses pembuatan formulir sambil tetap menjaga aliran data yang terstruktur.

Dapatkan templat gratis Sederhanakan pengisian data dengan templat formulir ClickUp untuk efisiensi dan akurasi.

Namun, mengumpulkan tanggapan hanyalah awal dari membangun hubungan pelanggan yang kuat. ClickUp Automation menghilangkan pekerjaan tindak lanjut manual yang biasanya dilakukan setelahnya.

Hapus implementasi manual umpan balik dengan ClickUp Automation dengan memicu tindakan, menugaskan tugas, dan menjaga alur kerja tetap berjalan.

Anda dapat mengatur aturan untuk mengalokasikan pengiriman survei ke anggota tim yang tepat, memberitahu pemangku kepentingan, atau bahkan memicu respons email.

Saat data Anda masuk, Dashboard ClickUp memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang sedang terjadi. Alih-alih menyortir tanggapan individu, Anda mendapatkan gambaran visual real-time tentang tren, hambatan, dan beban kerja tim.

Lacak umpan balik Anda di Dashboard ClickUp menggunakan laporan kustom, pembaruan real-time, dan metrik kunci dalam satu tempat.

Perlu melihat berapa banyak permintaan prioritas tinggi yang masih tertunda? Atau melacak skor kepuasan layanan pelanggan dari waktu ke waktu? Widget yang dapat disesuaikan memungkinkan Anda menyaring dan menampilkan data yang paling penting, menjaga tim Anda tetap terkoordinasi dan proaktif.

ClickUp berfungsi sebagai pembuat formulir AI yang akan membantu Anda mengidentifikasi masalah berulang dalam formulir umpan balik untuk mendeteksi ketidakseimbangan beban kerja dari permintaan yang masuk.

Kami melengkapi rangkaian ini dengan ClickUp Brain, yang juga memberikan fleksibilitas untuk bekerja dengan beberapa model bahasa besar (LLM), termasuk Gemini, ChatGPT, dan Claude, langsung dari ruang kerja ClickUp Anda. Gunakan ClickUp AI untuk menganalisis umpan balik, merangkum pola, dan menyarankan langkah selanjutnya berdasarkan analisisnya.

Perbaiki pengambilan keputusan dengan integrasi LLM ClickUp Brain untuk mendapatkan wawasan AI yang disesuaikan dengan alur kerja Anda.

Apakah Anda mencari pembangkitan konten yang detail, analisis data canggih, atau rekomendasi kontekstual, Anda dapat dengan mudah beralih antara model-model tersebut. Hal ini memastikan Anda mendapatkan dukungan AI terbaik untuk kebutuhan spesifik Anda, semuanya dalam ClickUp.

Fitur terbaik ClickUp

Buat bidang kustom untuk setiap pertanyaan survei, mulai dari menu tarik-turun hingga kotak teks.

Ubah pengiriman formulir menjadi tugas untuk pemantauan dan tindak lanjut yang mudah.

Berikan label dan kategorikan respons untuk penyaringan dan analisis yang cepat.

Visualisasikan tren dan wawasan melalui dasbor yang dapat disesuaikan.

Saring dan urutkan tanggapan menggunakan bidang apa pun untuk mengidentifikasi umpan balik kunci.

Bekerja sama dengan tim Anda dengan menambahkan komentar, penugas, dan subtugas.

Pantau kemajuan survei dan tingkat penyelesaiannya di berbagai tampilan dan status.

Alihkan pengguna ke tautan apa pun setelah pengiriman untuk pengalaman yang lebih lancar.

Batasan ClickUp

Membutuhkan waktu untuk menguasainya karena memiliki fitur yang sangat lengkap.

Fitur formulir lanjutan seperti logika kondisional memerlukan paket berlangganan tingkat atas.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2 : 4.7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Seorang pengulas G2 mengatakan:

Saya sangat menyukai fitur otomatisasi dan integrasi di ClickUp. Fitur ini memiliki potensi besar untuk menjadwalkan, melacak, dan berkomunikasi tentang tugas secara otomatis. Saya juga telah menggunakannya untuk integrasi dengan mitra waralaba kami melalui formulir dan survei, yang sangat membantu

👀 Tahukah Anda? Perusahaan yang menggunakan ClickUp Automation menghemat sekitar 1 jam per hari per karyawan, yang menghasilkan peningkatan efisiensi kerja sebesar 12%. Itu seperti mendapatkan produktivitas setara dengan satu minggu kerja ekstra setiap tahun—tanpa harus bekerja lembur!

2. Typeform (Terbaik untuk survei interaktif dan menarik)

melalui Typeform

Ketika berbicara tentang membuat survei yang terasa seperti percakapan alami daripada kuesioner kaku, Typeform menonjol.

Menampilkan satu pertanyaan sekaligus menciptakan pengalaman interaktif yang membuat responden tetap terlibat. Antarmuka yang ramping dan modern sangat dapat disesuaikan, memungkinkan Anda menyesuaikan font, warna, dan branding sesuai kebutuhan Anda.

Namun, ini bukan hanya soal tampilan—lompatan logika mempersonalisasi pengalaman survei, mengarahkan responden ke jalur yang berbeda berdasarkan jawaban mereka.

Integrasi yang mudah dengan HubSpot, Slack, Google Sheets, dan Zapier memudahkan otomatisasi. Opsi penyisipan yang mudah juga memungkinkan Anda menempatkan survei di dalam email, di situs web, dan di pop-up.

Fitur terbaik Typeform

Pantau kemajuan responden secara real-time untuk mengidentifikasi titik-titik di mana responden berhenti dan mengoptimalkan alur survei.

Aktifkan respons video dan GIF untuk mendapatkan umpan balik yang lebih kaya dan menarik.

Kumpulkan pembayaran dalam survei menggunakan integrasi Stripe untuk donasi atau pemesanan.

Sematkan formulir ke dalam situs web dengan pengalaman interaktif seperti chatbot untuk meningkatkan keterlibatan.

Gunakan bidang tersembunyi untuk melacak sumber kampanye dan memisahkan respons secara otomatis.

Batasan Typeform

Keterbatasan fleksibilitas desain untuk struktur survei yang lebih kompleks

Rencana gratis memiliki batasan respons yang ketat.

Harga Typeform

Gratis

Basic : $29/bulan

Plus : $59/bulan

Bisnis : $99/bulan

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Typeform

G2 : 4.5/5 (800+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (900+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Typeform?

Sebuah ulasan TrustRadius mengatakan:

Kami menggunakannya untuk mengumpulkan informasi tambahan dari orang-orang yang tertarik dengan kursus kami. Kami dapat melakukannya dengan cara yang tidak membebani mereka dengan semua pertanyaan dalam satu layar, melainkan menampilkan satu pertanyaan pada satu waktu.

💡 Tips Pro: Lakukan uji A/B pada struktur survei Anda. Sebagian besar orang hanya menguji baris subjek atau teks email, tetapi cara survei Anda disusun (urutan pertanyaan, panjang, dan nada) dapat secara drastis mengubah kualitas respons. Coba versi yang berbeda dan bandingkan tingkat penyelesaian serta kedalaman jawaban.

3. Qualtrics (Terbaik untuk pengelolaan survei dan pengalaman tingkat perusahaan)

melalui Qualtrics

Lebih dari sekadar alat survei, Qualtrics berfungsi sebagai platform manajemen pengalaman yang komprehensif. Platform ini ideal untuk organisasi yang melakukan penelitian skala besar tentang pelanggan, karyawan, dan pasar.

Fitur cabang dan logika canggih Qualtrics memungkinkan Anda membuat survei yang sangat disesuaikan untuk tim perangkat lunak yang beradaptasi secara dinamis berdasarkan masukan responden.

Distribusi juga sama fleksibelnya, mencakup email, SMS, aplikasi seluler, dan formulir tertanam di situs web.

Berbeda dengan banyak pesaingnya, Qualtrics juga menyediakan panel responden bawaan, yang memungkinkan bisnis mengakses demografi target untuk penelitian mereka.

Bagi yang menangani data sensitif, kepatuhan terhadap HIPAA, GDPR, dan ISO 27001 menjamin keamanan tingkat tinggi, menjadikannya pilihan yang baik untuk industri seperti kesehatan, keuangan, dan pendidikan tinggi.

Fitur terbaik Qualtrics

Gunakan peta panas (heatmaps) untuk melacak di mana pengguna mengklik dan berinteraksi dalam penelitian pengalaman pengguna (UX).

Manfaatkan analisis konjungtif untuk memahami fitur dan titik harga mana yang paling penting.

Sematkan survei dalam aplikasi seluler untuk mengumpulkan umpan balik secara real-time tanpa perlu kode tambahan.

Memicu survei tindak lanjut berdasarkan interaksi pelanggan di sistem dukungan atau penjualan.

Rekam data perilaku dengan alat perekaman sesi untuk mendapatkan gambaran lengkap perjalanan responden.

Batasan Qualtrics

Kurva pembelajaran yang curam karena fiturnya yang sangat lengkap.

Opsi penyesuaian yang luas dapat membingungkan untuk kebutuhan survei yang sederhana.

Harga Qualtrics

Harga kustom

Ulasan dan penilaian Qualtrics

G2 : 4.3/5 (730+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Qualtrics?

Seorang pengulas G2 menulis:

Keunggulan utama Qualtrics Strategy & Research adalah fleksibilitasnya. Alat ini cukup powerful untuk survei yang kompleks dan berorientasi logika, namun tetap intuitif sehingga tim dapat mulai menggunakannya tanpa perlu menulis kode.

Keunggulan utama Qualtrics Strategy & Research adalah fleksibilitasnya. Alat ini cukup powerful untuk survei yang kompleks dan berorientasi logika, namun tetap intuitif sehingga tim dapat mulai menggunakannya tanpa perlu menulis kode.

👀 Tahukah Anda? Pada tahun 1886, Marcel Proust mengisi sebuah "album pengakuan" berisi pertanyaan pribadi, yang menginspirasi pembuatan Proust Questionnaire yang kini terkenal. Ia tidak menyangka bahwa hal itu akan menginspirasi kuis kepribadian modern untuk generasi-generasi mendatang!

4. Google Forms (Terbaik untuk survei sederhana dan gratis)

melalui Google Forms

Sebagai salah satu alat survei yang paling ramah pengguna dan hemat biaya, Google Forms memungkinkan Anda membuat dan mendistribusikan survei dalam hitungan menit, tanpa perlu khawatir tentang batasan respons.

Meskipun tidak dilengkapi dengan elemen desain canggih atau analisis mendalam, alat ini menawarkan fitur dasar seperti cabang logika, visualisasi data otomatis, dan integrasi langsung dengan Google Sheets untuk pelacakan respons yang mudah.

Karena terintegrasi dengan ekosistem Google, membuat survei Google Forms sangat berguna bagi tim yang sudah menggunakan Gmail, Drive, dan Docs.

Fitur terbaik Google Forms

Isi jawaban secara otomatis menggunakan email atau respons sebelumnya untuk mempercepat penyelesaian survei.

Buat kode QR untuk memungkinkan responden yang hadir secara langsung mengakses survei secara instan.

Atur validasi respons untuk memastikan jawaban yang akurat dan lengkap.

Aktifkan unggahan file dalam survei untuk pengiriman dokumen atau tugas.

Gunakan add-on seperti Form Publisher untuk mengubah respons menjadi Google Docs atau PDF secara otomatis.

Atur pemberitahuan email untuk respons baru agar tim tetap terinformasi secara real-time.

Batasan Google Forms

Pilihan penyesuaian yang terbatas dibandingkan dengan alat survei premium.

Tidak ada integrasi bawaan di luar ekosistem Google.

Harga Google Forms

Gratis

Ulasan dan penilaian Google Forms

G2 : 4.6/5 (42.800+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (lebih dari 11.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Google Forms?

Seorang pengulas Capterra mengatakan:

Pengalaman menggunakan Google Forms sangat baik karena menyediakan templat bawaan yang memudahkan Anda memulai dengan cepat. Selain itu, menyediakan antarmuka seret dan lepas yang sederhana dan intuitif.

Pengalaman menggunakan Google Forms sangat baik karena menyediakan templat bawaan yang memudahkan Anda memulai dengan cepat. Selain itu, menyediakan antarmuka seret dan lepas yang sederhana dan intuitif.

🧠 Fakta Menarik: Google Forms memungkinkan Anda untuk menilai kuis secara otomatis dan mengacak pertanyaan untuk mencegah kecurangan, menjadikannya sangat berguna bagi guru dan pelatih.

5. SurveyMonkey (Terbaik untuk riset pasar dan umpan balik pelanggan)

melalui SurveyMonkey

Bagi yang mencari keseimbangan antara kemudahan penggunaan dan wawasan data yang lebih canggih, SurveyMonkey hadir sebagai opsi yang serbaguna.

Alat ini menggabungkan kemudahan penggunaan dengan saran pertanyaan berbasis AI, logika lompatan, penimbangan respons, dan pelaporan otomatis. Hal ini menjadikannya pilihan yang tepat untuk bisnis yang membutuhkan umpan balik detail tanpa kerumitan platform riset yang kompleks.

SurveyMonkey juga menawarkan berbagai metode distribusi, termasuk email, SMS, media sosial, dan pemasangan di situs web.

Bahkan, platform ini menawarkan fitur perbandingan, memungkinkan bisnis untuk membandingkan hasil survei mereka dengan standar industri.

Fitur terbaik SurveyMonkey

Lakukan pengujian A/B dalam survei untuk membandingkan format pertanyaan dan meningkatkan keterlibatan.

Jadwalkan survei berulang dengan pengingat otomatis dan templat SurveyMonkey untuk terus mengumpulkan umpan balik pelanggan.

Terapkan logika survei untuk menampilkan atau menyembunyikan pertanyaan berdasarkan jawaban sebelumnya.

Buat survei multibahasa dengan terjemahan otomatis untuk jangkauan global.

Berikan penilaian berimbang pada respons untuk analisis data dan pelaporan yang lebih canggih.

Batasan SurveyMonkey

Rencana gratis memiliki batasan respons dan kurang fitur canggih dibandingkan dengan alternatif SurveyMonkey lainnya.

Paket tingkat atas dapat menjadi mahal bagi usaha kecil.

Harga SurveyMonkey

Keunggulan Tim : $18 per pengguna per bulan

Team Premier : $44 per pengguna per bulan

Paket Individu – Premier Tahunan: $57/bulan

Paket Individu – Advantage Annual: $23/bulan

Paket Bulanan Standar: $10/bulan

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian SurveyMonkey

G2 : 4.4/5 (24.940+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang SurveyMonkey?

Sebuah ulasan TrustRadius mengatakan:

SurveyMonkey juga sangat cocok ketika Anda ingin mendapatkan grafik tentang data yang Anda terima, hal ini menghemat waktu Anda dari harus melakukannya secara manual. Saya tidak bisa membayangkan ada situasi di mana SurveyMonkey tidak cocok digunakan.

SurveyMonkey juga sangat cocok ketika Anda ingin mendapatkan grafik tentang data yang Anda terima, hal ini menghemat waktu Anda dari harus melakukannya secara manual. Saya tidak bisa membayangkan ada situasi di mana SurveyMonkey tidak cocok digunakan.

🧠 Fakta Menarik: Brand Right Marketing mengubah alur kerjanya menggunakan ClickUp Automations dan Task Templates, mengurangi waktu penyiapan proyek sebesar 50% dan menjaga kampanye tetap berjalan sesuai rencana.

6. Jotform (Terbaik untuk pembuatan formulir dengan fitur pembayaran dan otomatisasi)

melalui Jotform

Berbeda dengan platform survei tradisional, Jotform menonjol dengan pembuat formulir seret-dan-lepasnya. Platform ini juga dilengkapi dengan logika kondisional canggih, memungkinkan pengguna untuk membuat pengalaman dinamis dan personal.

Salah satu keunggulan utamanya adalah kemampuan untuk mengumpulkan pembayaran langsung dalam survei, berkat integrasi dengan PayPal, Stripe, dan Square.

Selain itu, alat ini dapat secara otomatis menghasilkan PDF kustom dari respons, menjadikannya alat yang powerful bagi bisnis yang menangani kontrak, aplikasi, atau laporan survei.

Bagi industri yang memerlukan pengumpulan data yang aman, Jotform juga menawarkan opsi yang sesuai dengan HIPAA, menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk perusahaan di bidang kesehatan, keuangan, dan hukum.

Fitur terbaik Jotform

Gunakan mode kiosk untuk mengumpulkan data di lokasi dengan mengubah tablet menjadi stasiun formulir khusus.

Gunakan logika email bersyarat untuk mengirim email tindak lanjut yang disesuaikan kepada responden berdasarkan jawaban mereka.

Otomatiskan alur kerja formulir untuk mengarahkan pengiriman ke anggota tim yang berbeda.

Atur alur kerja persetujuan untuk meninjau dan memvalidasi pengiriman formulir sebelum diproses.

Integrasikan dengan Dropbox atau Google Drive untuk menyimpan file yang dikirimkan secara otomatis.

Aktifkan perhitungan cerdas dalam formulir untuk perkiraan harga atau penilaian berbasis skor.

Batasan Jotform

Rencana gratis memiliki batasan pengiriman dan penyimpanan dibandingkan dengan alternatif Jotform lainnya.

Antarmuka dapat terasa berantakan karena banyaknya fitur yang tersedia.

Harga Jotform

Starter: Gratis

Bronze : $39/bulan

Silver : $49/bulan

Gold : $129/bulan

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Jotform

G2 : 4.7/5 (3.500+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (2.400+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Jotform?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Hal yang paling saya sukai dari Jotform adalah kemudahan penggunaannya. Kemampuan untuk membuat kondisi pada formulir sangat membantu. Widget-nya juga sangat berguna. Baru-baru ini saya mengintegrasikan proses alur kerja dan hal itu telah menghemat banyak waktu saya.

Hal yang paling saya sukai dari Jotform adalah kemudahan penggunaannya. Kemampuan untuk membuat kondisi pada formulir sangat membantu. Widget-nya juga sangat berguna. Baru-baru ini saya mengintegrasikan proses alur kerja dan hal itu telah menghemat banyak waktu saya.

7. Zoho Survey (Pilihan terbaik untuk pembuatan survei dengan anggaran terbatas dan integrasi CRM)

melalui Zoho Survey

Dirancang untuk bekerja secara efisien dengan Zoho CRM, Zoho Analytics, dan Zoho Mail, Zoho Survey merupakan pilihan yang sangat baik jika perusahaan Anda sudah menggunakan suite Zoho.

Pengumpulan survei offline, dukungan multibahasa, dan branding white-label membuatnya sangat berguna bagi bisnis yang melakukan riset global atau kampanye umpan balik karyawan.

Alat penyaringan dan segmentasi respons canggih membantu perusahaan menganalisis tren, sementara laporan otomatis memberikan wawasan cepat.

Fitur terbaik Zoho Survey

Buat survei tanpa batas dengan tema yang dapat disesuaikan dan opsi branding.

Analisis tanggapan secara real-time dengan laporan detail dan analisis sentimen.

Otomatiskan distribusi survei dan tindak lanjut dengan Zoho CRM dan alat pemasaran.

Kumpulkan tanggapan umpan balik melalui email, media sosial, dan embed di situs web.

Batasan Zoho Survey

Rencana gratis memiliki batasan respons dan tidak dilengkapi dengan analisis lanjutan.

Beberapa integrasi memerlukan konektor pihak ketiga seperti Zapier.

Harga Zoho Survey

Gratis Selamanya

Basic: $6 per bulan per pengguna

Plus: $10/bulan per pengguna

Pro: $29 per bulan per pengguna

Enterprise: $68/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Zoho Survey

G2 : 4.4/5 (900+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (430+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Zoho Survey?

Seorang pengulas Capterra menulis:

Alat survei yang hebat, sangat lengkap dan mudah digunakan. Saya merekomendasikannya untuk semua pengguna Zoho One.

Alat survei yang hebat, sangat lengkap dan mudah digunakan. Saya merekomendasikannya untuk semua pengguna Zoho One.

💡 Tips Pro: Gunakan survei pulsa karyawan anonim untuk mendorong umpan balik jujur dan membangun budaya keterbukaan serta perbaikan berkelanjutan.

8. QuestionPro (Terbaik untuk penelitian akademis dan survei perusahaan)

melalui QuestionPro

Bagi yang melakukan riset pasar mendalam atau pengujian produk, QuestionPro menawarkan tingkat kedalaman analitis yang tidak dimiliki oleh banyak alat survei lainnya.

Fitur ini mencakup jenis pertanyaan lanjutan, seperti heatmaps, analisis konjungtif, dan analisis sentimen, yang memberikan wawasan di luar data pilihan ganda sederhana. Kemampuan offline menjadikannya ideal untuk penelitian lapangan, sementara panel audiens bawaan memberikan akses kepada bisnis ke demografi target untuk distribusi survei.

Jika prioritas Anda adalah pengambilan keputusan berbasis data, platform ini juga menyediakan wawasan berkualitas riset yang diperlukan untuk keputusan bisnis yang lebih strategis.

Fitur terbaik QuestionPro

Buat survei dengan cabang logika, piping, dan penilaian.

Analisis tanggapan dengan analitik bertenaga AI dan wawasan prediktif.

Sebarkan survei melalui berbagai saluran, termasuk email dan media sosial.

Lakukan penelitian akademis dan pasar dengan sistem manajemen panel.

Batasan QuestionPro

Rencana gratis memiliki akses terbatas ke fitur premium.

Antarmuka dapat terasa rumit bagi pemula.

Harga QuestionPro

Essentials : Gratis

Advanced : $99 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Edisi Tim : $83 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Research Suite: Harga disesuaikan

Ulasan dan penilaian QuestionPro

G2 : 4.5/5 (1.000+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (480+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang QuestionPro?

Seorang pengulas G2 mengatakan:

Kemudahan dalam membuat, mengevaluasi, dan mengintegrasikan survei membuat alat ini sangat berguna!

Kemudahan dalam membuat, mengevaluasi, dan mengintegrasikan survei membuat alat ini sangat berguna!

💡 Tips Pro: Jika Anda ingin memahami bagaimana pengguna sebenarnya membuat keputusan, seperti fitur produk mana yang paling mereka hargai, analisis konjungtif lebih unggul daripada skala penilaian tradisional. Alih-alih menanyakan apa yang penting, Anda menyajikan pilihan (misalnya, harga vs. kecepatan vs. fitur) dan memaksa responden untuk memilih. Hal ini mengungkapkan preferensi sebenarnya dan membantu Anda merancang penawaran yang lebih mungkin dibeli atau diadopsi oleh orang. Tips pro: Gunakan saat Anda merencanakan strategi, menentukan harga, atau membangun paket berjenjang.

9. Tally (Terbaik untuk survei gratis tanpa batas dengan antarmuka minimalis)

melalui Tally

Tally menawarkan alternatif yang sederhana dan sepenuhnya gratis untuk startup, freelancer, dan tim kecil.

Berbeda dengan banyak alat survei freemium yang dirancang untuk pengumpulan umpan balik, Tally tidak membatasi jumlah respons atau menyembunyikan fitur penting di balik paywall. Antarmuka intuitif berbasis blok membuat pembuatan formulir terasa seperti menulis dokumen, sehingga mudah digunakan bahkan oleh pengguna non-teknis.

Meskipun sederhana, alat ini tetap menawarkan logika bawaan, perhitungan, dan integrasi pembayaran Stripe, sehingga lebih fleksibel daripada yang terlihat pada awalnya.

Pilih fitur terbaik

Sesuaikan formulir dengan branding, lompatan logika, dan bidang kondisional.

Otomatiskan respons dengan integrasi seperti Notion, Airtable, dan Zapier.

Gunakan webhooks untuk mengirim data formulir ke aplikasi lain dan otomatisasi alur kerja.

Batasan Tally

Rencana gratis mencakup branding Tally kecuali jika ditingkatkan.

Jumlah integrasi yang lebih sedikit dibandingkan dengan alat yang berfokus pada perusahaan.

Harga Tally

Pro : $29/bulan

Bisnis: $89/bulan

Hitung peringkat dan ulasan

G2 : 4.7/5 (20+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Tally?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Ini adalah pembuat formulir yang sederhana, mudah digunakan, tetapi sangat powerful. Saya memiliki formulir pengumpulan lead saat orang mengunjungi situs web saya, formulir pendaftaran saat orang ingin mendapatkan penawaran untuk layanan saya, formulir untuk mengumpulkan pendaftaran webinar, dan semua formulir yang saya gunakan di perusahaan saya dibuat dengan Tally. Ini telah berfungsi dengan baik bagi saya selama lebih dari 9 bulan. Saya berencana untuk terus menggunakan layanan mereka seiring pertumbuhan bisnis kami. 🙂

Ini adalah pembuat formulir yang sederhana, mudah digunakan, tetapi sangat powerful. Saya memiliki formulir pengumpulan lead saat orang mengunjungi situs web saya, formulir pendaftaran saat orang ingin mendapatkan penawaran untuk layanan saya, formulir untuk mengumpulkan pendaftaran webinar, dan semua formulir yang saya gunakan di perusahaan saya dibuat dengan Tally. Ini telah berfungsi dengan baik bagi saya selama lebih dari 9 bulan. Saya berencana untuk terus menggunakan layanan mereka seiring pertumbuhan bisnis kami. 🙂

👀 Tahukah Anda? Net Promoter Score (NPS), sebuah metrik bisnis yang kini sangat umum digunakan, diperkenalkan pada tahun 2003 untuk mengumpulkan umpan balik pelanggan, dan popularitasnya berasal dari kemudahan implementasi kuesioner online.

10. Formstack (Terbaik untuk pengumpulan data yang aman dan sesuai dengan HIPAA)

melalui Formstack

Bagi organisasi yang membutuhkan alat survei dengan otomatisasi alur kerja bawaan, Formstack adalah pilihan yang kuat. Selain survei interaktif sederhana, Formstack memungkinkan tim untuk mengotomatisasi persetujuan, mengarahkan respons, dan memicu tindakan spesifik berdasarkan masukan pengguna.

Dengan logika kondisional, fitur keamanan canggih, dan kepatuhan HIPAA, alat ini banyak digunakan di industri yang membutuhkan kustomisasi dan perlindungan data yang ketat, seperti layanan kesehatan dan layanan hukum.

Fitur terbaik Formstack

Isi formulir secara otomatis dengan data CRM untuk mengurangi input manual dan meningkatkan akurasi.

Aktifkan tanda tangan elektronik dalam survei untuk mengubahnya menjadi perjanjian yang mengikat secara hukum.

Atur alur kerja persetujuan multi-langkah untuk mengarahkan tanggapan melalui departemen yang berbeda.

Lindungi data Anda dengan kepatuhan SOC 2 dan enkripsi untuk industri yang menangani informasi sensitif.

Kumpulkan data formulir secara offline dan sinkronkan secara otomatis saat terhubung kembali.

Gunakan pengisian otomatis dinamis untuk mempersonalisasi formulir berdasarkan detail pengguna.

Batasan Formstack

Kurva pembelajaran yang lebih curam untuk otomatisasi alur kerja yang kompleks

Fitur terbatas pada paket gratis

Harga Formstack

Formulir : $99/bulan

Suite : $299/bulan

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Formstack

G2 : 4.3/5 (450+ ulasan)

Capterra: 4.0/5 (110+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Formstack?

Seorang pengulas Capterra mengatakan:

Ini merupakan nilai yang sangat baik untuk uang yang dikeluarkan, dan relatif mudah digunakan. Kami telah menggunakannya selama bertahun-tahun dan tidak bisa membayangkan bekerja tanpa alat ini – alat ini sangat penting untuk alur kerja yang efisien bagi bisnis kecil, dan jauh lebih murah daripada membayar seorang admin untuk melakukan tugas yang sama.

Ini merupakan nilai yang sangat baik untuk uang yang dikeluarkan, dan relatif mudah digunakan. Kami telah menggunakannya selama bertahun-tahun dan tidak bisa membayangkan bekerja tanpa alat ini – alat ini sangat penting untuk alur kerja yang efisien bagi bisnis kecil, dan jauh lebih murah daripada membayar seorang admin untuk melakukan tugas yang sama.

📮 ClickUp Insight: 13% responden survei kami ingin menggunakan AI untuk mengambil keputusan sulit dan menyelesaikan masalah kompleks. Namun, hanya 28% yang mengatakan mereka menggunakan AI secara rutin di tempat kerja. Alasan mungkin: Masalah keamanan! Pengguna mungkin tidak ingin membagikan data sensitif untuk pengambilan keputusan dengan AI eksternal. ClickUp mengatasi hal ini dengan membawa pemecahan masalah berbasis AI langsung ke ruang kerja aman Anda. Dari SOC 2 hingga standar ISO, ClickUp mematuhi standar keamanan data tertinggi dan membantu Anda menggunakan teknologi AI generatif secara aman di seluruh ruang kerja Anda.

11. Alchemer (Terbaik untuk penyesuaian survei tingkat lanjut dan manajemen umpan balik)

melalui G2

Bagi perusahaan yang membutuhkan kustomisasi maksimal, analisis mendalam, dan keamanan tingkat perusahaan, Alchemer (sebelumnya SurveyGizmo) menyediakan solusi yang tepat.

Alchemer memungkinkan Anda untuk membuat dasbor yang sepenuhnya dapat disesuaikan, di mana wawasan real-time dapat disaring, divisualisasikan, dan dibagikan di seluruh tim. Alchemer memenuhi standar keamanan yang ketat, termasuk kepatuhan GDPR, HIPAA, dan SOC 2, menjadikannya pilihan yang kuat untuk organisasi yang menangani data rahasia atau yang diatur.

Dukungan API dan webhook platform ini memudahkan integrasi dengan CRM, alat otomatisasi, dan platform analitik, memastikan bahwa data survei tidak terisolasi.

Fitur terbaik Alchemer

Aktifkan tindakan otomatis dari respons survei untuk memperbarui catatan CRM atau menugaskan tugas.

Gunakan fitur cabang survei untuk menciptakan pengalaman yang sangat dipersonalisasi berdasarkan jawaban.

Sematkan dasbor interaktif ke dalam laporan untuk memvisualisasikan dan berbagi wawasan survei secara dinamis.

Implementasikan kontrol akses berbasis peran untuk mengelola pembuatan survei dan visibilitas data di seluruh tim.

Otomatiskan pemberitahuan email berdasarkan respons survei untuk tindak lanjut segera.

Lakukan studi longitudinal dengan melacak responden dari waktu ke waktu untuk wawasan yang lebih mendalam.

Batasan Alchemer

Harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan alat survei yang lebih sederhana.

Beberapa fitur lanjutan memerlukan add-on tambahan.

Harga Alchemer

Collaborator : $55 per bulan per pengguna

Profesional : $165 per bulan per pengguna

Akses Penuh : $275 per bulan per pengguna

Platform Bisnis: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Alchemer

G2 : 4.4/5 (900+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (300+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Alchemer?

Sebuah ulasan Capterra mengatakan:

Kemampuan untuk terintegrasi dengan alat dan platform lain telah menjadi keuntungan besar bagi saya. Saya dapat menghubungkan akun Alchemer saya dengan aplikasi lain yang saya gunakan di tempat kerja, yang telah secara signifikan meningkatkan efisiensi dan produktivitas saya.

Kemampuan untuk terintegrasi dengan alat dan platform lain telah menjadi keuntungan besar bagi saya. Saya dapat menghubungkan akun Alchemer saya dengan aplikasi lain yang saya gunakan di tempat kerja, yang telah secara signifikan meningkatkan efisiensi dan produktivitas saya.

Alternatif Terbaik untuk SurveySparrow? ClickUp Melakukannya Semua

Mengumpulkan tanggapan hanyalah sebagian dari persamaan. Nilai sebenarnya terletak pada mengubah umpan balik menjadi wawasan yang dapat Anda gunakan secara praktis. Meskipun alat seperti Typeform, Qualtrics, dan Google Forms masing-masing memiliki keunggulan sebagai alternatif SurveySparrow, ClickUp menonjol sebagai solusi all-in-one yang ultimate.

Dari penelitian pra-survei hingga merumuskan pertanyaan yang tepat, distribusi, hingga analisis dan tindakan, ClickUp melakukannya semua. Yang terbaik, Anda dapat membuat ClickUp Agents kustom untuk mengelola seluruh alur kerja ini.

Dengan formulir yang dapat disesuaikan, otomatisasi, dan integrasi mendalam, ClickUp memudahkan pengumpulan umpan balik pelanggan—semua dalam alur kerja yang sudah ada. Baik Anda mengumpulkan wawasan pelanggan, menjalankan survei pulsa karyawan, atau mengelola umpan balik pemangku kepentingan, ClickUp memastikan setiap tanggapan berujung pada dampak nyata.

Jika Anda serius ingin meningkatkan keterlibatan dan mengambil keputusan berdasarkan data, ClickUp adalah pilihan yang lebih cerdas. Daftar gratis hari ini dan ubah cara Anda mengumpulkan dan menggunakan umpan balik!