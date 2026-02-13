11 Alternatif dan Pesaing Terbaik Hubstaff Tahun 2026

Pelacakan waktu seharusnya tidak terasa seperti beban. ⏳
Jika dilakukan dengan benar, hal ini memberdayakan tim, membangun kepercayaan, dan membantu semua orang tetap fokus pada hal-hal yang penting. Namun, seringkali hal ini berubah menjadi pengawasan yang berlebihan—sistem yang kaku, pemantauan yang mengganggu, dan alat yang justru menimbulkan lebih banyak gesekan daripada kejelasan.
Hubstaff adalah salah satu alat pelacakan waktu paling terkenal di pasaran. Alat ini menawarkan pemantauan aktivitas, pelacakan GPS, dan data produktivitas—tetapi itu tidak berarti alat ini cocok untuk setiap tim.
Jika Anda mencari alternatif yang lebih fleksibel, transparan, atau ramah tim, Anda berada di tempat yang tepat. Mari kita lihat bagaimana performa Hubstaff—dan alat-alat terbaik yang mungkin lebih cocok untuk Anda.
Lalu, Mengapa Mencari Alternatif untuk Hubstaff?
Hubstaff adalah alat andalan bagi tim yang membutuhkan catatan aktivitas terperinci, pelacakan GPS, dan bukti kerja. Alat ini sangat populer di kalangan tim yang mengutamakan kerja jarak jauh dan tim lapangan yang mengutamakan akuntabilitas.
Namun, bagi banyak tim, tingkat pelacakan tersebut memiliki konsekuensi—baik secara finansial maupun budaya.
Berikut adalah beberapa alasan umum mengapa pengguna mulai mencari alternatif:
- Fitur pemantauan (seperti tangkapan layar dan pelacakan URL) bisa terasa mengganggu
- Alat manajemen proyek terlalu sederhana untuk tim yang sedang berkembang
- Anda harus membayar lebih untuk mengakses fitur-fitur penting di berbagai produk Hubstaff
- Tidak ada alat bawaan untuk dokumen, papan tulis, kolaborasi, atau perencanaan asinkron
- Fitur AI-nya minim dan terbatas pada otomatisasi lembar waktu yang sederhana
- Tim mungkin mengalami penurunan semangat kerja akibat pengawasan yang bersifat mikromanajemen
Jika Anda berfokus pada pembangunan ruang kerja yang fleksibel, kolaboratif, dan didasarkan pada kepercayaan, Hubstaff mungkin tidak lagi memenuhi semua kriteria yang Anda butuhkan.
📮 ClickUp Insight: Survei keseimbangan kerja-kehidupan kami menemukan bahwa 46% pekerja menghabiskan 40-60 jam per minggu, sementara 17% di antaranya bahkan melebihi 80 jam! Namun, beban kerja tidak berhenti di situ—31% kesulitan untuk secara konsisten menyisihkan waktu pribadi. Ini adalah resep sempurna untuk kelelahan. 😰
Tapi tahukah Anda? Keseimbangan di tempat kerja dimulai dari transparansi! Fitur bawaan ClickUp seperti Tampilan Beban Kerja & Pelacakan Waktu memudahkan Anda memvisualisasikan beban kerja, mendistribusikan tugas secara adil, dan melacak jam kerja yang sebenarnya—sehingga Anda selalu tahu cara mengoptimalkan pekerjaan dan kapan melakukannya.
💫 Hasil Nyata: Lulu Press menghemat 1 jam per hari per karyawan dengan menggunakan ClickUp Automations — yang menghasilkan peningkatan efisiensi kerja sebesar 12%.
Bagaimana Kami Memilih Alternatif Hubstaff Terbaik
Untuk menemukan alternatif terbaik untuk Hubstaff, kami menggabungkan pengujian langsung dengan ulasan pengguna yang mendalam, pembaruan platform, dan sumber terpercaya di bidang produktivitas. Tujuan kami? Mengidentifikasi alat yang tidak hanya melacak waktu—tetapi juga meningkatkan cara kerja tim Anda.
Inilah yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan kami:
- Kedalaman fitur: Kami tidak hanya mencari pengatur waktu sederhana, tetapi juga platform yang menawarkan manajemen proyek, pelaporan, kolaborasi, dan otomatisasi alur kerja—alat yang dapat menggantikan berbagai aplikasi, bukan hanya Hubstaff
- Kemampuan AI modern: Setiap alat dalam daftar ini dilengkapi dengan bentuk otomatisasi cerdas—baik itu ringkasan waktu yang dihasilkan AI, saran cerdas, atau dukungan seperti asisten.
- Kepuasan pengguna: Kami memprioritaskan alat-alat yang memiliki peringkat tinggi di G2, Capterra, dan situs ulasan lainnya, dengan kinerja yang konsisten dan dukungan yang responsif
- Harga fleksibel: Baik Anda seorang freelancer atau startup yang sedang berkembang, kami menyertakan alat yang tumbuh bersama Anda—tanpa mengunci fitur-fitur utama di balik biaya berlangganan yang mahal
- Pelacakan yang ramah tim: Kami memilih platform yang mengutamakan transparansi dan fleksibilitas daripada pengawasan yang berlebihan, sehingga membantu Anda membangun budaya kepercayaan
- Kesesuaian dengan kebutuhan: Mulai dari tim jarak jauh hingga agensi yang bekerja di kantor, setiap alat di sini dirancang untuk memenuhi kebutuhan nyata dengan fitur-fitur khusus yang sesuai.
💡 Tips Pro: Merasa kewalahan dengan daftar tugas Anda? AI dapat membantu—tetapi hanya jika Anda tahu cara menggunakannya dengan benar.
Sekilas tentang Alternatif Hubstaff
|Alat
|Fitur Terbaik
|Kasus Penggunaan Utama
|Harga
|ClickUp
|Pelacakan waktu berbasis AI dengan manajemen proyek
|Tim lintas fungsi mengganti beberapa alat dengan satu platform
|Gratis selamanya; Paket berbayar tersedia
|My Hours
|Pencatatan manual dan berbasis timer yang ringan
|Freelancer dan konsultan yang membutuhkan pelacakan jam kerja yang dapat ditagih tanpa pengawasan
|Gratis; Paket Pro mulai dari $9 per pengguna per bulan
|Clockify
|Pelacakan waktu gratis tanpa batas dengan penjadwalan dan laporan
|Startup dan usaha kecil yang ingin mengembangkan sistem pelacakan waktu dengan biaya terjangkau
|Gratis; Paket berbayar mulai dari $4,99 per pengguna per bulan
|Toggl Track
|Pelacakan waktu yang sederhana dengan wawasan AI dan tanpa pemantauan
|Profesional mandiri yang mengutamakan privasi dan kemudahan penggunaan
|Gratis; Paket berbayar mulai dari $9 per pengguna per bulan
|Harvest
|Pelacakan waktu dengan penagihan dan penganggaran proyek
|Agen dan konsultan yang mengubah jam kerja menjadi pendapatan
|Gratis; Paket berbayar mulai dari $13,75 per pengguna per bulan
|Apploye
|Pelacakan waktu berbasis AI dengan pemantauan karyawan, serta laporan yang siap digunakan untuk penggajian
|Tim jarak jauh dan agensi yang membutuhkan transparansi terkait jam kerja
|Uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $4 per pengguna per bulan
|Timely
|Pelacakan otomatis berbasis AI tanpa pengawasan
|Tim kreatif dan tim jarak jauh yang membutuhkan pelacakan waktu yang etis
|Paket berbayar mulai dari $11 per pengguna per bulan
|RescueTime
|Sesi waktu fokus dan pelacakan perilaku otomatis
|Individu yang ingin meningkatkan produktivitas dan konsentrasi pribadi
|Gratis; Paket berbayar mulai dari $12/bulan
|Everhour
|Pelacakan waktu terintegrasi di dalam alat manajemen proyek pihak ketiga
|Tim yang menggunakan Asana, ClickUp, atau Trello dan membutuhkan pencatatan waktu dalam aplikasi
|Gratis; Paket berbayar mulai dari $10 per pengguna per bulan
|Paymo
|Pelacakan waktu, manajemen tugas, dan penagihan dalam satu platform
|Agensi dan pekerja lepas mengganti 2–3 alat dengan satu platform
|Gratis; Paket berbayar mulai dari $9,90 per pengguna per bulan
|Desklog
|Pelacakan waktu gratis dengan opsi tangkapan layar dan skor produktivitas
|Tim dukungan pelanggan dan tim teknik yang membutuhkan alat pemantauan anggaran
|Gratis; Paket berbayar mulai dari $3,50 per pengguna per bulan
11 Alternatif Hubstaff Terbaik yang Harus Anda Coba Sekarang Juga
Manajemen waktu proyek yang baik melibatkan lebih dari sekadar melacak waktu kerja karyawan Anda. Yang membedakan adalah apa yang Anda lakukan dengan informasi tersebut. Alih-alih memantau setiap langkah mereka, investasikan waktu dan energi Anda pada alternatif Hubstaff yang dapat memanfaatkan data waktu yang Anda lacak dengan lebih baik!
1. ClickUp – Pilihan terbaik untuk tim yang membutuhkan pelacakan waktu yang terintegrasi dengan pekerjaan nyata
ClickUp adalah satu-satunya platform produktivitas all-in-one yang dirancang untuk tim di berbagai industri guna mengintegrasikan pekerjaan mereka ke dalam satu basis pengetahuan yang dinamis. Rangkaian fitur hemat waktu yang lengkap ini dirancang untuk menyederhanakan proses, menyelaraskan tim dengan tujuan, dan memastikan tetap pada jalur yang benar. Fitur-fitur ini meliputi Dashboard yang dapat disesuaikan, timer global, dan lebih dari 15 tampilan alur kerja yang sangat visual untuk mengelola produktivitas dari segala sudut.
Baik Anda sedang mengatur ulang prioritas tugas harian, menyesuaikan jadwal proyek agar tetap sesuai anggaran, atau membuat faktur untuk klien, ClickUp memudahkan dan mengoptimalkan prosesnya.
Fitur pelacakan waktu
ClickUp menawarkan fitur pelacakan waktu bawaan dengan entri manual, timer, dan lembar waktu, serta integrasi yang mulus dengan alat populer seperti Harvest dan Toggl. Anda dapat melacak waktu langsung dari tugas atau subtugas, sehingga memudahkan pencatatan jam kerja yang dapat ditagih dan pemantauan kemajuan proyek.
Privasi dan kepatuhan
Tidak seperti Hubstaff, ClickUp tidak menyertakan fitur pemantauan seperti pengambilan tangkapan layar, pencatatan ketikan, atau pelacakan GPS. Sebaliknya, ClickUp mengutamakan transparansi dan kendali pengguna, memberikan tim alat untuk melacak waktu dan produktivitas—tanpa mengorbankan privasi.
⏩ Kemampuan AI: ClickUp Brain menggunakan GPT-4o, Claude, dan Gemini untuk merangkum lembar waktu, mencatat entri waktu secara otomatis, menjawab pertanyaan terkait waktu secara kontekstual, dan mengidentifikasi celah produktivitas. Anda juga dapat menggunakan Autopilot Agents untuk mengotomatiskan entri data, tinjauan mingguan, dan pelaporan.
Sangat cocok untuk
Tim beranggotakan 1–1.000+ orang mengganti berbagai alat dengan satu ruang kerja terintegrasi.
Siapa yang paling cocok menggunakannya
Agen, tim jarak jauh, PMO, tim produk, dan manajer operasional yang menginginkan visibilitas tanpa pengawasan.
Fitur terbaik ClickUp
- ClickUp Brain (AI): Mengotomatiskan ringkasan waktu, catatan, dan wawasan berdasarkan data tugas
- Pelacakan waktu yang terhubung dengan tugas: Mulai dan hentikan timer langsung dari tugas atau subtugas
- Dasbor dan lembar waktu yang dapat disesuaikan: Saring waktu berdasarkan proyek, orang, atau jenis penagihan
- Papan Tulis, Dokumen, & Obrolan: Berkolaborasi dan bertukar ide seperti di Miro atau Slack—langsung di dalam tugas Anda
- Tampilan beban kerja & otomatisasi: Alokasikan ulang tugas berdasarkan kapasitas tim dan kurangi pekerjaan rutin
Kelebihan
- Menggabungkan manajemen proyek, pelacakan waktu, dokumen, dan kolaborasi dalam satu platform
- Gantikan Hubstaff, Trello, Notion, dan Google Docs dengan satu ruang kerja terintegrasi
- AI membuat pelacakan waktu menjadi lebih kontekstual dan dapat ditindaklanjuti
- Paket gratis yang luar biasa dengan fitur pelacakan waktu yang lengkap
Kekurangan
- Membutuhkan waktu untuk mempelajarinya jika Anda terbiasa dengan alat yang lebih sederhana
- Aplikasi seluler masih belum bisa menyaingi versi desktop
Harga ClickUp
Peringkat dan ulasan ClickUp
- G2: 4,7/5 (5.510+ ulasan)
- Capterra: 4,7/5 (3.510+ ulasan)
Apakah saya merekomendasikan alat ini?
Ya—ClickUp jelas merupakan alternatif Hubstaff yang paling lengkap dan kuat. ClickUp menyediakan semua yang Anda butuhkan untuk pelacakan waktu yang etis, manajemen proyek, dan kolaborasi tim—tanpa perlu pemantauan yang mengganggu. Jika Anda ingin menggabungkan berbagai alat dan mengembangkan bisnis dengan percaya diri, inilah tempat terbaik untuk memulainya.
💡 Tips Pro: Jika Anda mengelola tim, pelacakan waktu bukanlah tentang menangkap orang yang malas—melainkan tentang membuka jalan. Gunakan catatan untuk mengidentifikasi siapa yang kewalahan, di mana hambatan berada, atau hasil kerja apa yang terus mengganggu jadwal. Data memberdayakan dukungan, bukan kontrol.
2. My Hours – Alat pelacak waktu ringan terbaik untuk pekerja lepas
Jika Hubstaff terasa terlalu rumit, mahal, atau mengganggu alur kerja Anda, My Hours adalah alternatif yang menyegarkan. Dibuat khusus untuk pekerja lepas dan tim kecil, My Hours menyederhanakan pelacakan waktu menjadi fitur timer mulai/berhenti, penagihan per proyek, dan laporan terperinci. Tidak ada tangkapan layar, pelacakan GPS, atau pemantauan yang mengganggu—hanya pencatatan waktu yang rapi, baik manual maupun otomatis, dengan fleksibilitas untuk melacak jam kerja yang dapat ditagih di seluruh klien.
Alat ini sangat cocok untuk para profesional yang ingin menjaga keteraturan kerja tanpa harus repot dengan perangkat lunak yang rumit. Sementara Hubstaff lebih berfokus pada pengawasan tenaga kerja, My Hours menekankan pada tanggung jawab individu.
⏩ Kemampuan AI: My Hours memperkenalkan saran cerdas untuk pencatatan waktu dan persiapan faktur yang dibantu AI, yang secara otomatis mengelompokkan waktu yang dilacak ke dalam blok-blok yang dapat ditagih.
Cocok untuk
Pekerja lepas, konsultan, atau tim kecil yang menagih jam kerja kepada beberapa klien
Siapa yang paling cocok menggunakannya
Profesional mandiri, pekerja sampingan, dan pemilik usaha kecil yang tidak memerlukan pelacakan aktivitas atau manajemen proyek tingkat lanjut
Fitur terbaik My Hours
- Pencatatan manual atau menggunakan timer: Sederhana dan fleksibel untuk gaya kerja apa pun
- Tarif per jam dan penagihan yang dapat disesuaikan: Sesuaikan berdasarkan klien, proyek, atau tugas
- Ringkasan tingkat proyek: Laporan waktu terperinci dan faktur yang dapat diekspor
- Saran waktu berbasis AI: Mempelajari perilaku sebelumnya untuk mempercepat proses pelaporan
- Alur kerja persetujuan: Persetujuan waktu oleh manajer (opsional) untuk tim
Kelebihan
- Desain yang rapi dan bebas gangguan yang mudah diadopsi
- Sangat cocok untuk konsultan dan pekerja lepas yang berinteraksi langsung dengan klien
- Harga terjangkau dengan paket gratis yang lengkap
Kekurangan
- Tidak cocok untuk tim yang lebih besar yang membutuhkan kolaborasi atau manajemen tugas
- Tidak dilengkapi dengan otomatisasi canggih atau alat perencanaan visual
Harga My Hours
- Gratis
- Pro: $9 per pengguna per bulan
- Perusahaan: Harga khusus
Peringkat dan ulasan My Hours
- G2: 4,6/5 (263 ulasan)
- Capterra: 4,8/5 (989 ulasan)
Apakah saya merekomendasikan alat ini?
Ya—jika Anda beralih dari Hubstaff karena platform tersebut terlalu mengganggu atau terlalu berfokus pada tim, My Hours adalah solusi yang menyegarkan. Platform ini ideal untuk pekerja mandiri yang menginginkan akurasi dan profesionalisme tanpa beban platform manajemen tenaga kerja yang lengkap.
💡 Tips Pro: Mulailah hari Anda dengan menandai 3 prioritas utama Anda di pelacak waktu. Hal ini membantu menjaga fokus dan akuntabilitas tetap sejalan.
3. Clockify – Pilihan terbaik untuk tim yang sedang berkembang yang menginginkan alat pelacakan waktu yang skalabel dan terjangkau
Clockify adalah salah satu alternatif Hubstaff paling populer bagi tim yang menginginkan pelacakan waktu berfitur lengkap tanpa harus membayar. Platform ini menawarkan paket gratis yang sangat menguntungkan dengan jumlah pengguna, proyek, dan laporan tak terbatas—sehingga sangat cocok untuk startup dan perusahaan kecil yang ingin mengembangkan operasinya dengan biaya terjangkau.
Tidak seperti Hubstaff, yang terkadang terasa terbatasi oleh tingkatan harga dan pembaruan yang dipaksakan, Clockify memberi Anda akses ke fungsi inti. Anda dapat menggunakannya untuk pelacakan waktu atau menambahkan fitur penjadwalan tim, penagihan, dan pemantauan produktivitas opsional.
⏩ Kemampuan AI: Clockify memperkenalkan deteksi dan klasifikasi aktivitas yang didukung AI—membantu manajer dan individu mengkategorikan pekerjaan dengan lebih sedikit usaha manual.
Cocok untuk
Tim dari berbagai ukuran yang mencari alat pelacakan waktu gratis dengan kemampuan untuk berkembang
Siapa yang paling cocok menggunakannya
Startup, agensi kecil, organisasi nirlaba, dan tim jarak jauh yang mengelola pekerjaan per jam atau proyek terdistribusi
Fitur terbaik Clockify
- Pelacakan waktu tanpa batas: Di seluruh klien, tugas, dan proyek
- Pemantauan aplikasi dan URL (opsional): Tersedia tetapi tidak wajib
- Mode kiosk dan penjadwalan: Cocok untuk kerja shift atau perangkat bersama
- Klasifikasi yang didukung AI: Membuat laporan menjadi lebih cerdas dan bermanfaat
- Alat audit waktu: Pantau aktivitas tanpa perlu mengawasi secara berlebihan
Kelebihan
- Gratis selamanya dengan jumlah pengguna tak terbatas
- Penuh fitur bahkan tanpa paket berbayar
- Dapat disesuaikan dengan mudah, mulai dari penggunaan pribadi hingga skala perusahaan
Kekurangan
- Antarmukanya terasa ketinggalan zaman dibandingkan dengan aplikasi yang lebih modern
- Alat pemantauan opsional mungkin masih terasa seperti pengawasan yang berlebihan
Harga Clockify
- Gratis
- Paket Dasar: $4,99 per pengguna per bulan
- Paket Standar: $6,99 per pengguna per bulan
- Pro: $9,99 per pengguna per bulan
- Enterprise: $14,99 per pengguna per bulan
Peringkat dan ulasan Clockify
- G2: 4,5/5 (180 ulasan)
- Capterra: 4,7/5 (lebih dari 1.800 ulasan)
Apakah saya merekomendasikan alat ini?
Ya—terutama jika Anda menginginkan fitur yang hampir sama dengan Hubstaff tetapi dengan model harga yang lebih fleksibel. Ini adalah salah satu alat pelacakan waktu dengan nilai terbaik saat ini.
🎉 Fakta Menarik: Beberapa jam kerja industri paling awal mengharuskan pekerja untuk mencatatkan kehadiran menggunakan cakram logam yang diberikan kepada mereka. Aplikasi saat ini memungkinkan pengatur waktu yang diaktifkan dengan suara dan pelaporan real-time di seluruh dunia. Kita telah berkembang jauh dari dinding-dinding pabrik.
4. Toggl Track – Pilihan terbaik untuk pekerja lepas dan tim kecil yang membutuhkan pelacakan yang fleksibel dan tanpa embel-embel
Toggl Track adalah alat pelacak waktu yang dirancang dengan indah, berfokus pada kemudahan penggunaan dan kesederhanaan—segala hal yang tidak dimiliki Hubstaff. Alat ini sangat cocok untuk individu atau tim kecil yang ingin melacak waktu dengan cepat, menganalisis kinerja mereka, dan bekerja tanpa gangguan.
Jika Hubstaff menekankan transparansi bagi pemberi kerja, Toggl memberikan kendali penuh kepada pengguna. Aplikasi ini menghormati privasi, mudah dipasang, dan terintegrasi dengan mulus ke dalam alat-alat yang sudah Anda gunakan. Jika prioritas Anda adalah pelacakan waktu yang akurat tanpa pengawasan, Toggl harus menjadi pilihan utama Anda.
⏩ Kemampuan AI: Toggl Track memperkenalkan Asisten Digital bertenaga AI yang menandai ketidakkonsistenan dalam waktu yang dilacak, menyarankan blok waktu berulang, dan menganalisis kinerja dari waktu ke waktu.
Cocok untuk Freelancer dan pekerja kreatif yang ingin meningkatkan produktivitas tanpa diawasi
Siapa yang paling cocok menggunakannyaDesainer, penulis, konsultan, dan wirausaha mandiri yang tidak suka dengan pengawasan yang berlebihan
- Fitur terbaik Toggl Track
- Pengatur waktu mulai/berhenti instan: Lacak waktu dengan satu klik
- Rekomendasi AI: Dapatkan saran cerdas untuk blok waktu berulang
- Terintegrasi dengan lebih dari 100 alat: Termasuk ClickUp, Asana, Trello, dan Notion
- Mode offline dan sinkronisasi: Tetap lacak waktu kerja bahkan saat tidak terhubung
- Laporan dan ekspor yang sederhana: Rincian visual berdasarkan proyek atau klien
Kelebihan
- Antarmuka yang rapi dan tanpa embel-embel
- Menghormati privasi dan tidak melacak layar atau ketikan keyboard
- Paket gratis yang bagus untuk pengguna individu
Kekurangan
- Tidak dirancang untuk manajemen tim berbasis shift atau per jam
- Tidak ada alat perencanaan tugas atau kolaborasi bawaan
Harga Toggl Track
- Gratis: $0 per pengguna per bulan
- Paket Pemula: $9 per pengguna per bulan
- Premium: $18 per pengguna per bulan
- Perusahaan: Harga khusus
Toggl Track: Peringkat dan ulasan
- G2: 4,6/5 (lebih dari 1.500 ulasan)Capterra: 4,7/5 (lebih dari 2.300 ulasan)
Apakah saya merekomendasikan alat ini?Tentu saja. Jika Anda beralih dari Hubstaff karena terasa terlalu mengontrol atau terlalu berfokus pada pemberi kerja, Toggl Track menawarkan alternatif modern yang mengutamakan pengguna.
🧐 Tahukah Anda? Sebagian besar alat pelacak waktu berfokus pada “apa yang Anda lakukan,” tetapi pelacak AI canggih kini dapat menyarankan cara Anda seharusnya bekerja—berdasarkan waktu ketika Anda paling produktif, beban tugas Anda, dan data historis. Alat seperti ClickUp Brain menganalisis pola di kalender, status tugas, dan prioritas Anda untuk merekomendasikan kebiasaan penjadwalan yang lebih baik.
5. Harvest – Pilihan terbaik untuk bisnis yang membutuhkan pelacakan waktu dan penagihan yang lancar
Harvest adalah alat pelacakan waktu yang dirancang khusus untuk penagihan dan pembuatan faktur. Alih-alih hanya memantau jam kerja, alat ini membantu Anda mengubahnya menjadi pendapatan. Anda dapat melacak waktu, membuat faktur, mencatat pengeluaran, dan memperkirakan kapasitas di masa depan. Alat ini sangat cocok untuk agensi dan pekerja lepas yang menagih berdasarkan jam atau per proyek.
Sementara Hubstaff berfokus pada pelacakan karyawan dan data lokasi, Harvest berfokus pada profitabilitas proyek dan pembayaran klien—sehingga lebih berguna bagi peran yang berfokus pada pendapatan.
⏩ Kemampuan AI: Harvest kini menawarkan ringkasan waktu yang dihasilkan AI, draf faktur otomatis, dan alat prediksi anggaran yang memberi peringatan sebelum Anda melampaui batas anggaran.
Sangat cocok untuk
Tim berbasis layanan dan profesional mandiri yang melacak waktu untuk menagih klien.
Siapa yang paling cocok menggunakannya
Agen, konsultan, akuntan, profesional hukum, dan siapa pun yang mengirimkan faktur kepada klien.
Fitur terbaik Harvest
- Fitur penagihan terintegrasi: Ubah catatan waktu menjadi faktur profesional
- Alat penganggaran proyek: Pantau sesuai perkiraan jam kerja dan biaya
- Integrasi PayPal & Stripe: Terima pembayaran secara langsung
- Prediksi AI: Deteksi kelebihan waktu sebelum terjadi
- Laporan tim: Pahami di mana waktu dihabiskan
Kelebihan
- Mengelola pelacakan waktu dan penagihan dalam satu alat
- Fitur penganggaran dan peramalan bawaan merupakan nilai tambah yang besar
- Mudah dipahami dan dibayar oleh klien
Kekurangan
- Paket gratisnya sangat terbatas
- Tidak ada tampilan manajemen proyek atau tugas bawaan
Harga Harvest
- Gratis
- Pro: $13,75 per pengguna per bulan
- Premium: $17,50 per pengguna per bulan
Peringkat dan ulasan Harvest
- G2: 4,6/5 (lebih dari 800 ulasan)
- Capterra: 4,6/5 (lebih dari 600 ulasan)
Apakah saya merekomendasikan alat ini?
Ya—terutama jika alasan utama Anda melacak waktu adalah untuk menagih klien, bukan untuk memantau karyawan. Ini adalah alat keuangan yang dilengkapi dengan fitur pelacakan waktu.
💡 Tips Pro: Gunakan alat pelacakan waktu Anda sebagai siklus umpan balik, bukan sekadar stopwatch. Di akhir minggu, tandai 3–5 entri yang terasa seperti “flow state.” Kemudian telusuri kembali apa yang membuatnya efektif: Apakah waktu hari itu? Jenis tugasnya? Tingkat otonominya? Evaluasi mandiri ini akan membantu Anda menyusun ulang jadwal Anda berdasarkan performa puncak.
6. Apploye – Alat Pemantauan Karyawan Terbaik dan Terjangkau untuk Bisnis yang Sedang Berkembang
Apploye menawarkan fitur yang sama dengan Hubstaff, seperti pelacakan waktu, lembar waktu otomatis, pemantauan aktivitas, penggajian, dan penagihan, namun dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Apploye juga menawarkan perekaman layar yang tidak tersedia dalam fitur Hubstaff. Apploye mudah diterapkan dengan paket gratis untuk hingga 10 pengguna dan peningkatan paket dengan biaya rendah.
⏩ Kemampuan AI: Apploye menawarkan chatbot AI yang memberikan data kinerja yang disesuaikan untuk anggota tim Anda.
Cocok untuk
Tim yang menginginkan fitur pelacakan waktu yang sama seperti Hubstaff tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar
Siapa yang paling cocok menggunakannya
Tim jarak jauh/hibrida, perusahaan BPO, dan agensi pemasaran dengan tim yang sedang berkembang yang mencari opsi yang terjangkau
Fitur terbaik Apploye
- Pelacakan waktu + lembar waktu + persetujuan
- Pemantauan tangkapan layar (ditambah tangkapan layar instan real-time pada paket tingkat atas)
- Perekaman layar
- Pemantauan penggunaan aplikasi + URL
- Analisis aktivitas dan wawasan tenaga kerja
- Terintegrasi dengan ClickUp, Jira, Asana, Zoho, dan Trello
Kelebihan
- Paket gratis mendukung hingga 10 pengguna
- Paket berbayar mulai dari $4,50 per pengguna per bulan
- Termasuk penggajian + penagihan bersama dengan pemantauan dan pelacakan waktu
Kekurangan
- Aplikasi seluler mungkin terasa kurang mumpuni dibandingkan Hubstaff untuk beberapa kasus penggunaan
- Integrasinya lebih sedikit daripada Hubstaff (meskipun alat-alat PM utama sudah tercakup)
Harga Apploye
- Gratis: $0 (hingga 10 pengguna)
- Elite: $4,50 per pengguna per bulan
- Power: $8 per pengguna per bulan
- Enterprise: $10 per pengguna per bulan
Peringkat dan ulasan Apploye
- G2: 4,6/5 (13 ulasan)
- Capterra: 4,8/5 (45 ulasan)
Apakah saya merekomendasikan alat ini?
Ya, Apploye memiliki fitur yang sama dengan Hubstaff untuk pelacakan waktu dan produktivitas. Namun, jika Anda menginginkan opsi yang lebih terjangkau dan sederhana, Apploye adalah pilihan yang tepat untuk Anda.
7. Timely – Pilihan terbaik untuk pelacakan otomatis dengan fokus pada privasi
Timely adalah aplikasi produktivitas yang paling cocok untuk pekerja jarak jauh guna mengidentifikasi tren produktivitas dalam pekerjaan. Aplikasi ini dirancang untuk menyederhanakan cara orang mengatur pekerjaan dan jadwal mereka. Dengan Timely, Anda dapat dengan mudah melacak waktu Anda untuk proyek apa pun hanya dengan beberapa klik.
Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur-fitur utama tambahan seperti alat pelaporan terperinci, alat penganggaran, dan pelacakan tujuan secara real-time. Hal ini memungkinkan Anda untuk dengan mudah memantau berapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk setiap proyek atau tugas serta mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan guna meningkatkan produktivitas. Selain itu, aplikasi ini terintegrasi dengan layanan populer seperti Google Calendar, QuickBooks, Azure, dan lainnya untuk memudahkan pengelolaan proyek.
Sebagian besar perangkat lunak pelacakan waktu karyawan dirancang untuk memantau penggunaan aplikasi dan komputer karyawan. Jika Anda memiliki kebijakan kerja anti-pengawasan, perangkat lunak ini cocok untuk Anda!
⏩ Kemampuan AI: Asisten Memori berbasis AI dari Timely mempelajari pola kerja, mengisi lembar waktu, dan menyarankan perubahan berdasarkan rutinitas Anda—sehingga pelacakan waktu manual menjadi hampir tidak diperlukan lagi.
Sangat cocok untuk
Tim jarak jauh dan hybrid yang membutuhkan pelacakan waktu cerdas tanpa pengawasan.
Siapa yang paling cocok menggunakannya
Studio desain, tim yang tersebar, konsultan, dan agensi dengan kebijakan anti-pemantauan.
Fitur terbaik dari Timely
- Pelacakan waktu Memory AI: Merekam aktivitas aplikasi, dokumen, dan web di latar belakang
- Dasbor proyek real-time: Pantau waktu di seluruh klien dan tim
- Alat perencanaan tim: Jadwal visual dan penyeimbangan beban kerja
- Lembar waktu otomatis: Periksa dan kirimkan catatan kerja yang telah direkam sebelumnya
- Tanpa tangkapan layar atau pemantauan: Dirancang dengan mengutamakan privasi
Kelebihan
- Memberdayakan karyawan dengan transparansi dan otonomi
- AI menghilangkan kebutuhan pencatatan manual dalam kebanyakan kasus
- Mendukung kebijakan pelacakan waktu yang etis
Kekurangan
- Saran AI mungkin memerlukan koreksi sesekali
- Biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan alat manual sederhana
Penetapan harga yang tepat waktu
- Paket Pemula: $11 per pengguna per bulan
- Premium: $20 per pengguna per bulan
- Tanpa Batas: $28 per pengguna per bulan
- Perusahaan: Harga khusus
Ulasan dan penilaian terbaru
- Capterra: 4,7/5 (lebih dari 600 ulasan)
- G2: 4,8/5 (lebih dari 200 ulasan)
Apakah saya merekomendasikan alat ini?
Ya—jika pemantauan Hubstaff menimbulkan ketegangan di tim Anda, Timely menawarkan pendekatan yang inovatif dan menghormati. Alat ini sangat efektif untuk pekerjaan kreatif atau berbasis pengetahuan, di mana kepercayaan dan fokus lebih penting daripada tangkapan layar.
💡 Tips Pro: Jangan hanya melacak waktu—melacak tujuan. Sebelum memulai tugas, tambahkan “tag tujuan” singkat (misalnya, jelaskan X, buat draf Y, selesaikan Z). Kebiasaan ini membuat Anda tetap fokus pada hasil, dan proses evaluasi menjadi lebih berfokus pada dampak daripada sekadar jam yang dihabiskan.
8. RescueTime – Pilihan terbaik untuk produktivitas individu
RescueTime dirancang untuk individu—bukan manajer. Jika Anda ingin melacak dan memperbaiki kebiasaan penggunaan waktu pribadi Anda (bukan untuk melapor kepada orang lain), ini adalah alternatif yang kuat untuk Hubstaff. Aplikasi ini berjalan secara diam-diam di latar belakang dan memberikan rincian terperinci tentang bagaimana Anda menghabiskan hari Anda—tanpa perlu memasukkan data secara manual.
Alat ini sangat cocok untuk pekerja lepas, penulis, pengembang, dan karyawan jarak jauh yang ingin mengelola waktu sendiri tanpa merasa diawasi. Tidak ada penugasan tugas atau laporan tim—hanya kejelasan dan fokus.
⏩ Kemampuan AI: Focus AI dari RescueTime merekomendasikan jadwal kerja yang ideal, memblokir gangguan, dan memberi peringatan saat pola produktivitas berubah.
Sangat cocok untuk
Pekerja lepas dan individu yang bekerja tanpa pengawasan
Siapa yang paling cocok menggunakannya
Profesional jarak jauh, kreator, dan siapa pun yang bekerja di depan layar yang ingin mengoptimalkan kebiasaan mereka
Fitur terbaik RescueTime
- Sesi Fokus: Waktu kerja yang khusus dan bebas gangguan
- Pelacakan aktivitas otomatis: Mengkategorikan aplikasi, situs web, dan perilaku
- Pelatih produktivitas berbasis AI: Menyarankan jadwal kerja mendalam yang optimal
- Pelacakan tujuan: Membantu membangun rutinitas yang lebih baik seiring berjalannya waktu
- Laporan terperinci: Pahami kebiasaan Anda, bukan hanya jam kerja Anda
Kelebihan
- Pelacakan waktu tanpa campur tangan, tanpa perlu memulai atau menghentikan secara manual
- Mendorong kebiasaan pengelolaan waktu yang lebih baik tanpa rasa bersalah
- Sangat cocok untuk alur kerja yang dikelola sendiri
Kekurangan
- Tidak ada alat kolaborasi tim atau alat penagihan
- Tidak ideal untuk pekerjaan klien atau visibilitas tugas
Harga RescueTime
- Lite (Gratis)
- Premium (Perorangan): $12/bulan
- Paket Tim: $9 per pengguna per bulan
Peringkat dan ulasan RescueTime
- G2: 4,2/5 (lebih dari 90 ulasan)
- Capterra: 4,6/5 (lebih dari 140 ulasan)
Apakah saya merekomendasikan alat ini?
Ya—untuk produktivitas pribadi. Alat ini tidak akan membantu Anda mengelola tim, tetapi akan membantu Anda memahami dan mengontrol cara Anda menggunakan waktu jauh lebih baik daripada yang pernah bisa dilakukan Hubstaff.
Kemajuan bukan soal sibuk—melainkan soal terencana. Meskipun hari ini terasa kacau, satu jam yang terfokus besok bisa mengubah minggu Anda. Jangan mengejar kesempurnaan. Cukup fokuslah pada kehadiran.
9. Everhour – Pilihan terbaik untuk pelacak waktu tim yang ramah anggaran
Everhour adalah platform pelacakan waktu dan manajemen sumber daya yang dirancang untuk membantu tim tetap terorganisir, berkolaborasi dengan lebih mudah, dan meningkatkan produktivitas.
Alat ini dilengkapi antarmuka yang sederhana dan intuitif untuk melacak waktu secara manual, mengalokasikan sumber daya di seluruh proyek, mengotomatiskan penagihan, menyusun anggaran proyek, dan banyak lagi. Dengan memanfaatkan rangkaian alat serbaguna dari Everhour, Anda dapat merampingkan proses dalam organisasi tanpa mengorbankan visibilitas atau kontrol.
Contoh penggunaan lain dari fitur pelacakan waktu Everhour adalah mengkategorikan jenis cuti standar. Hal ini membantu perusahaan mengelola tenaga kerja mereka dan memastikan ketersediaan tenaga kerja yang memadai saat karyawan tidak masuk kerja selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Misalnya, manajer dapat menggunakan kategori ini untuk memperkirakan berapa banyak karyawan yang akan tersedia setiap bulan, sehingga mereka dapat merencanakan proyek dengan lebih baik dan mengantisipasi beban kerja.
⏩ Kemampuan AI: Berdasarkan data waktu yang dilacak secara real-time, Everhour kini dilengkapi dengan perkiraan proyek berbasis AI dan peringatan kelebihan anggaran.
Sangat cocok untuk
Tim yang menggunakan alat manajemen proyek pihak ketiga dan ingin fitur pelacakan waktu langsung di dalam alat tersebut.
Siapa yang paling cocok menggunakannya
Agen, tim yang berinteraksi langsung dengan klien, dan perusahaan yang menggunakan Asana, ClickUp, atau Trello untuk proyek.
Fitur terbaik Everhour
- Integrasi yang mulus: Pelacakan waktu bawaan di dalam alat manajemen proyek
- Pelacakan anggaran: Lihat sisa jam kerja dan batas proyek
- Pelacakan yang dapat ditagih vs yang tidak dapat ditagih: Konfigurasikan per tugas/klien
- Persetujuan lembar waktu: Peninjauan oleh manajer
- Peramalan dengan AI: Dapatkan pemberitahuan saat ada hal yang tidak sesuai rencana
Kelebihan
- Integrasi mendalam menghilangkan kebutuhan untuk berpindah-pindah alat
- Visibilitas yang jelas terhadap biaya tenaga kerja dan perkiraan tugas
- Alur kerja yang sederhana dan tanpa pengawasan
Kekurangan
- Bukan alat mandiri—Anda membutuhkan platform manajemen proyek
- Diperlukan beberapa pengaturan untuk pelacakan klien yang akurat
Harga Everhour
- Gratis: $0 per pengguna per bulan
- Tim: $10 per pengguna per bulan
Peringkat dan ulasan Everhour
- Capterra: 4,7/5 (lebih dari 300 ulasan)
- G2: 4,7/5 (lebih dari 100 ulasan)
Apakah saya merekomendasikan alat ini?
Ya—jika Anda tidak berencana mengganti alat manajemen proyek Anda. Everhour sangat cocok untuk tim yang ingin melakukan pelacakan waktu tanpa hambatan tanpa harus meninggalkan platform yang sudah ada.
10. Paymo – Pilihan terbaik untuk agensi kreatif yang mengelola tugas, waktu, dan penagihan
Paymo adalah alat pelacakan waktu yang memungkinkan perusahaan melacak berapa lama karyawan menghabiskan waktu untuk tugas, proyek, dan klien. Misalnya, laporan otomatis Paymo memberikan gambaran real-time tentang aktivitas karyawan dan jam kerja yang dapat ditagih, sehingga manajer dapat mengambil keputusan yang tepat terkait alokasi sumber daya dan penganggaran.
Dengan menggunakan data catatan waktu, klien dapat menerima faktur yang akurat, sehingga hubungan dengan klien menjadi lebih baik dan pendapatan pun meningkat. Alat pelacakan waktu Paymo juga dapat melacak waktu yang dapat ditagih dan yang tidak dapat ditagih, sehingga bisnis dapat memahami biaya mereka dengan lebih baik dan mengoptimalkan penetapan harga.
Secara keseluruhan, alat pelacakan waktu Paymo menawarkan berbagai fitur yang dapat membantu bisnis meningkatkan kinerja, meningkatkan produktivitas, serta menyederhanakan proses penagihan dan pembuatan faktur.
⏩ Kemampuan AI: Paymo baru-baru ini menambahkan prediksi waktu cerdas dan saran kecepatan proyek berdasarkan pola kerja sebelumnya.
Sangat cocok untuk
Tim yang menggunakan alat manajemen proyek pihak ketiga dan ingin fitur pelacakan waktu langsung di dalam alat tersebut.
Siapa yang paling cocok menggunakannya
Agen, tim yang berinteraksi langsung dengan klien, dan perusahaan yang menggunakan Asana, ClickUp, atau Trello untuk proyek.
11. Desklog – Pilihan terbaik untuk startup yang membutuhkan pemantauan seperti Hubstaff dengan biaya lebih rendah
Jika Anda menyukai struktur Hubstaff—pelacakan aktivitas, tangkapan layar, dan lembar waktu—tetapi tidak menyukai harganya, Desklog adalah alternatif gratis yang layak dicoba. Alat ini sangat berguna bagi tim teknik, layanan dukungan, dan startup yang membutuhkan visibilitas terhadap produktivitas tim tetapi tidak ingin mengeluarkan biaya untuk perangkat lunak pemantauan perusahaan.
Alat ini mendukung fitur manajemen proyek dasar, pelacakan penggunaan aplikasi, dan pencatatan waktu otomatis, dengan opsi tangkapan layar dan penilaian produktivitas. Anda yang mengontrol fitur apa yang diaktifkan—dan tim Anda tahu persis apa yang sedang dilacak.
⏩ Kemampuan AI: Desklog menggunakan AI untuk mengidentifikasi pola waktu luang, memperkirakan penurunan produktivitas, dan menyarankan penjadwalan istirahat atau penyeimbangan kembali beban kerja.
Sangat cocok untuk
Tim yang membutuhkan transparansi tetapi tidak mampu membayar model harga Hubstaff.
Siapa yang paling cocok menggunakannya
Tim IT, layanan dukungan, atau startup yang mengutamakan efisiensi anggaran namun tetap membutuhkan alat pemantauan.
Fitur terbaik Desklog
- Pelacakan waktu otomatis: Catat waktu berdasarkan aktivitas
- Tangkapan layar dan penggunaan aplikasi: Opsional untuk visibilitas tambahan
- Analisis produktivitas: Lihat waktu berdasarkan alat, situs, atau jenis tugas
- Pelacakan proyek dan laporan: Tampilan Kanban dan tugas bawaan
- Deteksi waktu idle dengan AI: Deteksi penurunan tingkat keterlibatan sejak dini
Kelebihan
- Lebih transparan daripada Hubstaff tanpa biaya tinggi
- Paket gratis mencakup tangkapan layar dan pelacakan aplikasi
- Manajemen proyek dan tampilan tugas yang terintegrasi
Kekurangan
- Antarmuka pengguna (UI) kurang halus dibandingkan dengan alat-alat mainstream
- Mungkin terlalu berlebihan untuk tim yang mulai beralih dari pemantauan
Harga Desklog
- Gratis
- Bisnis: $3,50 per pengguna per bulan
- Enterprise: $4,80 per pengguna per bulan
Peringkat dan ulasan Desklog
Ulasan belum cukup
Apakah saya merekomendasikan alat ini?
Ya—jika Anda masih membutuhkan pengawasan seperti Hubstaff tetapi ingin menghindari biaya yang mahal. Desklog menawarkan pemantauan, laporan, dan bahkan pelacakan proyek dengan biaya yang jauh lebih murah. Ini bukan pilihan paling elegan dalam daftar, tetapi sangat fungsional dan harganya terjangkau.
🧐 Tahukah Anda? Karyawan yang merasa dipercaya oleh manajer mereka—tetapi tetap melacak jam kerja mereka secara sukarela—melaporkan produktivitas dan kepuasan yang lebih tinggi, menurut penelitian psikologi organisasi.
Kesimpulan Akhir dalam Memilih Alternatif Hubstaff
Pelacakan waktu seharusnya tidak terasa seperti pengawasan—atau sesuatu yang sulit dikelola. Baik Anda tim jarak jauh, pekerja lepas mandiri, atau agensi yang berkembang pesat, alat yang tepat seharusnya membantu Anda membangun kepercayaan, meningkatkan alur kerja, dan melindungi waktu tim Anda—bukan sekadar memantaunya.
Mulai dari platform fleksibel seperti ClickUp hingga alat ringan seperti Clockify dan Toggl Track, Anda memiliki beragam alternatif Hubstaff yang dirancang sesuai dengan cara kerja tim.
Setiap opsi dalam daftar ini menawarkan sesuatu yang tidak dimiliki Hubstaff—penyesuaian yang lebih baik, pelacakan yang lebih menghormati, atau fitur AI cerdas yang memaksimalkan waktu Anda.
✅ Siap untuk mengendalikan kembali hari kerja Anda?
Coba ClickUp secara gratis untuk menyederhanakan pelacakan waktu, manajemen proyek, dan kolaborasi tim—semuanya dalam satu ruang kerja yang didukung AI.