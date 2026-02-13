11 Alternatif dan Pesaing Terbaik Hubstaff Tahun 2026

Pelacakan waktu seharusnya tidak terasa seperti beban. ⏳

Jika dilakukan dengan benar, hal ini memberdayakan tim, membangun kepercayaan, dan membantu semua orang tetap fokus pada hal-hal yang penting. Namun, seringkali hal ini berubah menjadi pengawasan yang berlebihan—sistem yang kaku, pemantauan yang mengganggu, dan alat yang justru menimbulkan lebih banyak gesekan daripada kejelasan.

Hubstaff adalah salah satu alat pelacakan waktu paling terkenal di pasaran. Alat ini menawarkan pemantauan aktivitas, pelacakan GPS, dan data produktivitas—tetapi itu tidak berarti alat ini cocok untuk setiap tim.

Jika Anda mencari alternatif yang lebih fleksibel, transparan, atau ramah tim, Anda berada di tempat yang tepat. Mari kita lihat bagaimana performa Hubstaff—dan alat-alat terbaik yang mungkin lebih cocok untuk Anda.

Lalu, Mengapa Mencari Alternatif untuk Hubstaff?

Hubstaff adalah alat andalan bagi tim yang membutuhkan catatan aktivitas terperinci, pelacakan GPS, dan bukti kerja. Alat ini sangat populer di kalangan tim yang mengutamakan kerja jarak jauh dan tim lapangan yang mengutamakan akuntabilitas.

Namun, bagi banyak tim, tingkat pelacakan tersebut memiliki konsekuensi—baik secara finansial maupun budaya.

Berikut adalah beberapa alasan umum mengapa pengguna mulai mencari alternatif:

Fitur pemantauan (seperti tangkapan layar dan pelacakan URL) bisa terasa mengganggu

Alat manajemen proyek terlalu sederhana untuk tim yang sedang berkembang

Anda harus membayar lebih untuk mengakses fitur-fitur penting di berbagai produk Hubstaff

Tidak ada alat bawaan untuk dokumen, papan tulis, kolaborasi, atau perencanaan asinkron

Fitur AI-nya minim dan terbatas pada otomatisasi lembar waktu yang sederhana

Tim mungkin mengalami penurunan semangat kerja akibat pengawasan yang bersifat mikromanajemen

Jika Anda berfokus pada pembangunan ruang kerja yang fleksibel, kolaboratif, dan didasarkan pada kepercayaan, Hubstaff mungkin tidak lagi memenuhi semua kriteria yang Anda butuhkan.

📮 ClickUp Insight: Survei keseimbangan kerja-kehidupan kami menemukan bahwa 46% pekerja menghabiskan 40-60 jam per minggu, sementara 17% di antaranya bahkan melebihi 80 jam! Namun, beban kerja tidak berhenti di situ—31% kesulitan untuk secara konsisten menyisihkan waktu pribadi. Ini adalah resep sempurna untuk kelelahan. 😰 Tapi tahukah Anda? Keseimbangan di tempat kerja dimulai dari transparansi! Fitur bawaan ClickUp seperti Tampilan Beban Kerja & Pelacakan Waktu memudahkan Anda memvisualisasikan beban kerja, mendistribusikan tugas secara adil, dan melacak jam kerja yang sebenarnya—sehingga Anda selalu tahu cara mengoptimalkan pekerjaan dan kapan melakukannya. 💫 Hasil Nyata: Lulu Press menghemat 1 jam per hari per karyawan dengan menggunakan ClickUp Automations — yang menghasilkan peningkatan efisiensi kerja sebesar 12%.

Bagaimana Kami Memilih Alternatif Hubstaff Terbaik

Untuk menemukan alternatif terbaik untuk Hubstaff, kami menggabungkan pengujian langsung dengan ulasan pengguna yang mendalam, pembaruan platform, dan sumber terpercaya di bidang produktivitas. Tujuan kami? Mengidentifikasi alat yang tidak hanya melacak waktu—tetapi juga meningkatkan cara kerja tim Anda.

Inilah yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan kami:

Kedalaman fitur: Kami tidak hanya mencari pengatur waktu sederhana, tetapi juga platform yang menawarkan manajemen proyek, pelaporan, kolaborasi, dan otomatisasi alur kerja—alat yang dapat menggantikan berbagai aplikasi, bukan hanya Hubstaff

Kemampuan AI modern: Setiap alat dalam daftar ini dilengkapi dengan bentuk otomatisasi cerdas—baik itu ringkasan waktu yang dihasilkan AI, saran cerdas, atau dukungan seperti asisten.

Kepuasan pengguna: Kami memprioritaskan alat-alat yang memiliki peringkat tinggi di G2, Capterra, dan situs ulasan lainnya, dengan kinerja yang konsisten dan dukungan yang responsif

Harga fleksibel: Baik Anda seorang freelancer atau startup yang sedang berkembang, kami menyertakan alat yang tumbuh bersama Anda—tanpa mengunci fitur-fitur utama di balik biaya berlangganan yang mahal

Pelacakan yang ramah tim: Kami memilih platform yang mengutamakan transparansi dan fleksibilitas daripada pengawasan yang berlebihan, sehingga membantu Anda membangun budaya kepercayaan

Kesesuaian dengan kebutuhan: Mulai dari tim jarak jauh hingga agensi yang bekerja di kantor, setiap alat di sini dirancang untuk memenuhi kebutuhan nyata dengan fitur-fitur khusus yang sesuai.

💡 Tips Pro: Merasa kewalahan dengan daftar tugas Anda? AI dapat membantu—tetapi hanya jika Anda tahu cara menggunakannya dengan benar. Dalam panduan video singkat ini, kami menguraikan cara nyata untuk menggunakan alat AI seperti ClickUp Brain guna mengotomatiskan tugas, mengembalikan waktu fokus, dan meningkatkan produktivitas Anda tanpa kelelahan. Tontonlah sebelum sprint kerja Anda berikutnya!

Sekilas tentang Alternatif Hubstaff

Alat Fitur Terbaik Kasus Penggunaan Utama Harga ClickUp Pelacakan waktu berbasis AI dengan manajemen proyek Tim lintas fungsi mengganti beberapa alat dengan satu platform Gratis selamanya; Paket berbayar tersedia My Hours Pencatatan manual dan berbasis timer yang ringan Freelancer dan konsultan yang membutuhkan pelacakan jam kerja yang dapat ditagih tanpa pengawasan Gratis; Paket Pro mulai dari $9 per pengguna per bulan Clockify Pelacakan waktu gratis tanpa batas dengan penjadwalan dan laporan Startup dan usaha kecil yang ingin mengembangkan sistem pelacakan waktu dengan biaya terjangkau Gratis; Paket berbayar mulai dari $4,99 per pengguna per bulan Toggl Track Pelacakan waktu yang sederhana dengan wawasan AI dan tanpa pemantauan Profesional mandiri yang mengutamakan privasi dan kemudahan penggunaan Gratis; Paket berbayar mulai dari $9 per pengguna per bulan Harvest Pelacakan waktu dengan penagihan dan penganggaran proyek Agen dan konsultan yang mengubah jam kerja menjadi pendapatan Gratis; Paket berbayar mulai dari $13,75 per pengguna per bulan Apploye Pelacakan waktu berbasis AI dengan pemantauan karyawan, serta laporan yang siap digunakan untuk penggajian Tim jarak jauh dan agensi yang membutuhkan transparansi terkait jam kerja Uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $4 per pengguna per bulan Timely Pelacakan otomatis berbasis AI tanpa pengawasan Tim kreatif dan tim jarak jauh yang membutuhkan pelacakan waktu yang etis Paket berbayar mulai dari $11 per pengguna per bulan RescueTime Sesi waktu fokus dan pelacakan perilaku otomatis Individu yang ingin meningkatkan produktivitas dan konsentrasi pribadi Gratis; Paket berbayar mulai dari $12/bulan Everhour Pelacakan waktu terintegrasi di dalam alat manajemen proyek pihak ketiga Tim yang menggunakan Asana, ClickUp, atau Trello dan membutuhkan pencatatan waktu dalam aplikasi Gratis; Paket berbayar mulai dari $10 per pengguna per bulan Paymo Pelacakan waktu, manajemen tugas, dan penagihan dalam satu platform Agensi dan pekerja lepas mengganti 2–3 alat dengan satu platform Gratis; Paket berbayar mulai dari $9,90 per pengguna per bulan Desklog Pelacakan waktu gratis dengan opsi tangkapan layar dan skor produktivitas Tim dukungan pelanggan dan tim teknik yang membutuhkan alat pemantauan anggaran Gratis; Paket berbayar mulai dari $3,50 per pengguna per bulan

11 Alternatif Hubstaff Terbaik yang Harus Anda Coba Sekarang Juga

Manajemen waktu proyek yang baik melibatkan lebih dari sekadar melacak waktu kerja karyawan Anda. Yang membedakan adalah apa yang Anda lakukan dengan informasi tersebut. Alih-alih memantau setiap langkah mereka, investasikan waktu dan energi Anda pada alternatif Hubstaff yang dapat memanfaatkan data waktu yang Anda lacak dengan lebih baik!

1. ClickUp – Pilihan terbaik untuk tim yang membutuhkan pelacakan waktu yang terintegrasi dengan pekerjaan nyata

ClickUp adalah satu-satunya platform produktivitas all-in-one yang dirancang untuk tim di berbagai industri guna mengintegrasikan pekerjaan mereka ke dalam satu basis pengetahuan yang dinamis. Rangkaian fitur hemat waktu yang lengkap ini dirancang untuk menyederhanakan proses, menyelaraskan tim dengan tujuan, dan memastikan tetap pada jalur yang benar. Fitur-fitur ini meliputi Dashboard yang dapat disesuaikan, timer global, dan lebih dari 15 tampilan alur kerja yang sangat visual untuk mengelola produktivitas dari segala sudut.

Baik Anda sedang mengatur ulang prioritas tugas harian, menyesuaikan jadwal proyek agar tetap sesuai anggaran, atau membuat faktur untuk klien, ClickUp memudahkan dan mengoptimalkan prosesnya.

Fitur pelacakan waktu

Lacak waktu dengan mudah menggunakan Fitur Pelacakan Waktu Bawaan ClickUp, yang memastikan laporan akurat dan pengelolaan tugas yang lancar

ClickUp menawarkan fitur pelacakan waktu bawaan dengan entri manual, timer, dan lembar waktu, serta integrasi yang mulus dengan alat populer seperti Harvest dan Toggl. Anda dapat melacak waktu langsung dari tugas atau subtugas, sehingga memudahkan pencatatan jam kerja yang dapat ditagih dan pemantauan kemajuan proyek.

Privasi dan kepatuhan

Pengaturan kontrol privasi di ClickUp Goals

Tidak seperti Hubstaff, ClickUp tidak menyertakan fitur pemantauan seperti pengambilan tangkapan layar, pencatatan ketikan, atau pelacakan GPS. Sebaliknya, ClickUp mengutamakan transparansi dan kendali pengguna, memberikan tim alat untuk melacak waktu dan produktivitas—tanpa mengorbankan privasi.

⏩ Kemampuan AI: ClickUp Brain menggunakan GPT-4o, Claude, dan Gemini untuk merangkum lembar waktu, mencatat entri waktu secara otomatis, menjawab pertanyaan terkait waktu secara kontekstual, dan mengidentifikasi celah produktivitas. Anda juga dapat menggunakan Autopilot Agents untuk mengotomatiskan entri data, tinjauan mingguan, dan pelaporan.

Sangat cocok untuk

Tim beranggotakan 1–1.000+ orang mengganti berbagai alat dengan satu ruang kerja terintegrasi.

Siapa yang paling cocok menggunakannya

Agen, tim jarak jauh, PMO, tim produk, dan manajer operasional yang menginginkan visibilitas tanpa pengawasan.

Fitur terbaik ClickUp

ClickUp Brain (AI): Mengotomatiskan ringkasan waktu, catatan, dan wawasan berdasarkan data tugas

Pelacakan waktu yang terhubung dengan tugas: Mulai dan hentikan timer langsung dari tugas atau subtugas

Dasbor dan lembar waktu yang dapat disesuaikan: Saring waktu berdasarkan proyek, orang, atau jenis penagihan

Papan Tulis, Dokumen, & Obrolan: Berkolaborasi dan bertukar ide seperti di Miro atau Slack—langsung di dalam tugas Anda

Tampilan beban kerja & otomatisasi: Alokasikan ulang tugas berdasarkan kapasitas tim dan kurangi pekerjaan rutin

Kelebihan

Menggabungkan manajemen proyek, pelacakan waktu, dokumen, dan kolaborasi dalam satu platform

Gantikan Hubstaff, Trello, Notion, dan Google Docs dengan satu ruang kerja terintegrasi

AI membuat pelacakan waktu menjadi lebih kontekstual dan dapat ditindaklanjuti

Paket gratis yang luar biasa dengan fitur pelacakan waktu yang lengkap

Kekurangan

Membutuhkan waktu untuk mempelajarinya jika Anda terbiasa dengan alat yang lebih sederhana

Aplikasi seluler masih belum bisa menyaingi versi desktop

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (5.510+ ulasan)

Capterra: 4,7/5 (3.510+ ulasan)

Apakah saya merekomendasikan alat ini?

Ya—ClickUp jelas merupakan alternatif Hubstaff yang paling lengkap dan kuat. ClickUp menyediakan semua yang Anda butuhkan untuk pelacakan waktu yang etis, manajemen proyek, dan kolaborasi tim—tanpa perlu pemantauan yang mengganggu. Jika Anda ingin menggabungkan berbagai alat dan mengembangkan bisnis dengan percaya diri, inilah tempat terbaik untuk memulainya.

💡 Tips Pro: Jika Anda mengelola tim, pelacakan waktu bukanlah tentang menangkap orang yang malas—melainkan tentang membuka jalan. Gunakan catatan untuk mengidentifikasi siapa yang kewalahan, di mana hambatan berada, atau hasil kerja apa yang terus mengganggu jadwal. Data memberdayakan dukungan, bukan kontrol.

2. My Hours – Alat pelacak waktu ringan terbaik untuk pekerja lepas

Jika Hubstaff terasa terlalu rumit, mahal, atau mengganggu alur kerja Anda, My Hours adalah alternatif yang menyegarkan. Dibuat khusus untuk pekerja lepas dan tim kecil, My Hours menyederhanakan pelacakan waktu menjadi fitur timer mulai/berhenti, penagihan per proyek, dan laporan terperinci. Tidak ada tangkapan layar, pelacakan GPS, atau pemantauan yang mengganggu—hanya pencatatan waktu yang rapi, baik manual maupun otomatis, dengan fleksibilitas untuk melacak jam kerja yang dapat ditagih di seluruh klien.

Alat ini sangat cocok untuk para profesional yang ingin menjaga keteraturan kerja tanpa harus repot dengan perangkat lunak yang rumit. Sementara Hubstaff lebih berfokus pada pengawasan tenaga kerja, My Hours menekankan pada tanggung jawab individu.

⏩ Kemampuan AI: My Hours memperkenalkan saran cerdas untuk pencatatan waktu dan persiapan faktur yang dibantu AI, yang secara otomatis mengelompokkan waktu yang dilacak ke dalam blok-blok yang dapat ditagih.

Cocok untuk

Pekerja lepas, konsultan, atau tim kecil yang menagih jam kerja kepada beberapa klien

Siapa yang paling cocok menggunakannya

Profesional mandiri, pekerja sampingan, dan pemilik usaha kecil yang tidak memerlukan pelacakan aktivitas atau manajemen proyek tingkat lanjut

Fitur terbaik My Hours

Pencatatan manual atau menggunakan timer: Sederhana dan fleksibel untuk gaya kerja apa pun

Tarif per jam dan penagihan yang dapat disesuaikan: Sesuaikan berdasarkan klien, proyek, atau tugas

Ringkasan tingkat proyek: Laporan waktu terperinci dan faktur yang dapat diekspor

Saran waktu berbasis AI: Mempelajari perilaku sebelumnya untuk mempercepat proses pelaporan

Alur kerja persetujuan: Persetujuan waktu oleh manajer (opsional) untuk tim

Kelebihan

Desain yang rapi dan bebas gangguan yang mudah diadopsi

Sangat cocok untuk konsultan dan pekerja lepas yang berinteraksi langsung dengan klien

Harga terjangkau dengan paket gratis yang lengkap

Kekurangan

Tidak cocok untuk tim yang lebih besar yang membutuhkan kolaborasi atau manajemen tugas

Tidak dilengkapi dengan otomatisasi canggih atau alat perencanaan visual

Harga My Hours

Gratis

Pro: $9 per pengguna per bulan

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan My Hours

G2 : 4,6/5 (263 ulasan)

Capterra: 4,8/5 (989 ulasan)

Apakah saya merekomendasikan alat ini?

Ya—jika Anda beralih dari Hubstaff karena platform tersebut terlalu mengganggu atau terlalu berfokus pada tim, My Hours adalah solusi yang menyegarkan. Platform ini ideal untuk pekerja mandiri yang menginginkan akurasi dan profesionalisme tanpa beban platform manajemen tenaga kerja yang lengkap.

💡 Tips Pro: Mulailah hari Anda dengan menandai 3 prioritas utama Anda di pelacak waktu. Hal ini membantu menjaga fokus dan akuntabilitas tetap sejalan.

3. Clockify – Pilihan terbaik untuk tim yang sedang berkembang yang menginginkan alat pelacakan waktu yang skalabel dan terjangkau

Clockify adalah salah satu alternatif Hubstaff paling populer bagi tim yang menginginkan pelacakan waktu berfitur lengkap tanpa harus membayar. Platform ini menawarkan paket gratis yang sangat menguntungkan dengan jumlah pengguna, proyek, dan laporan tak terbatas—sehingga sangat cocok untuk startup dan perusahaan kecil yang ingin mengembangkan operasinya dengan biaya terjangkau.

Tidak seperti Hubstaff, yang terkadang terasa terbatasi oleh tingkatan harga dan pembaruan yang dipaksakan, Clockify memberi Anda akses ke fungsi inti. Anda dapat menggunakannya untuk pelacakan waktu atau menambahkan fitur penjadwalan tim, penagihan, dan pemantauan produktivitas opsional.

⏩ Kemampuan AI: Clockify memperkenalkan deteksi dan klasifikasi aktivitas yang didukung AI—membantu manajer dan individu mengkategorikan pekerjaan dengan lebih sedikit usaha manual.

Cocok untuk

Tim dari berbagai ukuran yang mencari alat pelacakan waktu gratis dengan kemampuan untuk berkembang

Siapa yang paling cocok menggunakannya

Startup, agensi kecil, organisasi nirlaba, dan tim jarak jauh yang mengelola pekerjaan per jam atau proyek terdistribusi

Fitur terbaik Clockify

Pelacakan waktu tanpa batas: Di seluruh klien, tugas, dan proyek

Pemantauan aplikasi dan URL (opsional): Tersedia tetapi tidak wajib

Mode kiosk dan penjadwalan: Cocok untuk kerja shift atau perangkat bersama

Klasifikasi yang didukung AI: Membuat laporan menjadi lebih cerdas dan bermanfaat

Alat audit waktu: Pantau aktivitas tanpa perlu mengawasi secara berlebihan

Kelebihan

Gratis selamanya dengan jumlah pengguna tak terbatas

Penuh fitur bahkan tanpa paket berbayar

Dapat disesuaikan dengan mudah, mulai dari penggunaan pribadi hingga skala perusahaan

Kekurangan

Antarmukanya terasa ketinggalan zaman dibandingkan dengan aplikasi yang lebih modern

Alat pemantauan opsional mungkin masih terasa seperti pengawasan yang berlebihan

Harga Clockify

Gratis

Paket Dasar: $4,99 per pengguna per bulan

Paket Standar: $6,99 per pengguna per bulan

Pro: $9,99 per pengguna per bulan

Enterprise: $14,99 per pengguna per bulan

Peringkat dan ulasan Clockify

G2 : 4,5/5 (180 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 1.800 ulasan)

Apakah saya merekomendasikan alat ini?

Ya—terutama jika Anda menginginkan fitur yang hampir sama dengan Hubstaff tetapi dengan model harga yang lebih fleksibel. Ini adalah salah satu alat pelacakan waktu dengan nilai terbaik saat ini.

🎉 Fakta Menarik: Beberapa jam kerja industri paling awal mengharuskan pekerja untuk mencatatkan kehadiran menggunakan cakram logam yang diberikan kepada mereka. Aplikasi saat ini memungkinkan pengatur waktu yang diaktifkan dengan suara dan pelaporan real-time di seluruh dunia. Kita telah berkembang jauh dari dinding-dinding pabrik.

4. Toggl Track – Pilihan terbaik untuk pekerja lepas dan tim kecil yang membutuhkan pelacakan yang fleksibel dan tanpa embel-embel

Toggl Track adalah alat pelacak waktu yang dirancang dengan indah, berfokus pada kemudahan penggunaan dan kesederhanaan—segala hal yang tidak dimiliki Hubstaff. Alat ini sangat cocok untuk individu atau tim kecil yang ingin melacak waktu dengan cepat, menganalisis kinerja mereka, dan bekerja tanpa gangguan.

Jika Hubstaff menekankan transparansi bagi pemberi kerja, Toggl memberikan kendali penuh kepada pengguna. Aplikasi ini menghormati privasi, mudah dipasang, dan terintegrasi dengan mulus ke dalam alat-alat yang sudah Anda gunakan. Jika prioritas Anda adalah pelacakan waktu yang akurat tanpa pengawasan, Toggl harus menjadi pilihan utama Anda.

⏩ Kemampuan AI: Toggl Track memperkenalkan Asisten Digital bertenaga AI yang menandai ketidakkonsistenan dalam waktu yang dilacak, menyarankan blok waktu berulang, dan menganalisis kinerja dari waktu ke waktu.

Cocok untuk Freelancer dan pekerja kreatif yang ingin meningkatkan produktivitas tanpa diawasi

Siapa yang paling cocok menggunakannya: Desainer, penulis, konsultan, dan wirausaha mandiri yang tidak suka dengan pengawasan yang berlebihan

Fitur terbaik Toggl Track

Pengatur waktu mulai/berhenti instan: Lacak waktu dengan satu klik

Rekomendasi AI: Dapatkan saran cerdas untuk blok waktu berulang

Terintegrasi dengan lebih dari 100 alat: Termasuk ClickUp, Asana, Trello, dan Notion

Mode offline dan sinkronisasi: Tetap lacak waktu kerja bahkan saat tidak terhubung

Laporan dan ekspor yang sederhana: Rincian visual berdasarkan proyek atau klien

Kelebihan

Antarmuka yang rapi dan tanpa embel-embel

Menghormati privasi dan tidak melacak layar atau ketikan keyboard

Paket gratis yang bagus untuk pengguna individu

Kekurangan

Tidak dirancang untuk manajemen tim berbasis shift atau per jam

Tidak ada alat perencanaan tugas atau kolaborasi bawaan

Harga Toggl Track

Gratis: $0 per pengguna per bulan

Paket Pemula: $9 per pengguna per bulan

Premium: $18 per pengguna per bulan

Perusahaan: Harga khusus

Toggl Track: Peringkat dan ulasan

G2: 4,6/5 (lebih dari 1.500 ulasan)Capterra: 4,7/5 (lebih dari 2.300 ulasan)

Apakah saya merekomendasikan alat ini?Tentu saja. Jika Anda beralih dari Hubstaff karena terasa terlalu mengontrol atau terlalu berfokus pada pemberi kerja, Toggl Track menawarkan alternatif modern yang mengutamakan pengguna.

🧐 Tahukah Anda? Sebagian besar alat pelacak waktu berfokus pada “apa yang Anda lakukan,” tetapi pelacak AI canggih kini dapat menyarankan cara Anda seharusnya bekerja—berdasarkan waktu ketika Anda paling produktif, beban tugas Anda, dan data historis. Alat seperti ClickUp Brain menganalisis pola di kalender, status tugas, dan prioritas Anda untuk merekomendasikan kebiasaan penjadwalan yang lebih baik.

5. Harvest – Pilihan terbaik untuk bisnis yang membutuhkan pelacakan waktu dan penagihan yang lancar

Harvest adalah alat pelacakan waktu yang dirancang khusus untuk penagihan dan pembuatan faktur. Alih-alih hanya memantau jam kerja, alat ini membantu Anda mengubahnya menjadi pendapatan. Anda dapat melacak waktu, membuat faktur, mencatat pengeluaran, dan memperkirakan kapasitas di masa depan. Alat ini sangat cocok untuk agensi dan pekerja lepas yang menagih berdasarkan jam atau per proyek.

Sementara Hubstaff berfokus pada pelacakan karyawan dan data lokasi, Harvest berfokus pada profitabilitas proyek dan pembayaran klien—sehingga lebih berguna bagi peran yang berfokus pada pendapatan.

⏩ Kemampuan AI: Harvest kini menawarkan ringkasan waktu yang dihasilkan AI, draf faktur otomatis, dan alat prediksi anggaran yang memberi peringatan sebelum Anda melampaui batas anggaran.

Sangat cocok untuk

Tim berbasis layanan dan profesional mandiri yang melacak waktu untuk menagih klien.

Siapa yang paling cocok menggunakannya

Agen, konsultan, akuntan, profesional hukum, dan siapa pun yang mengirimkan faktur kepada klien.

Fitur terbaik Harvest

Fitur penagihan terintegrasi: Ubah catatan waktu menjadi faktur profesional

Alat penganggaran proyek: Pantau sesuai perkiraan jam kerja dan biaya

Integrasi PayPal & Stripe: Terima pembayaran secara langsung

Prediksi AI: Deteksi kelebihan waktu sebelum terjadi

Laporan tim: Pahami di mana waktu dihabiskan

Kelebihan

Mengelola pelacakan waktu dan penagihan dalam satu alat

Fitur penganggaran dan peramalan bawaan merupakan nilai tambah yang besar

Mudah dipahami dan dibayar oleh klien

Kekurangan

Paket gratisnya sangat terbatas

Tidak ada tampilan manajemen proyek atau tugas bawaan

Harga Harvest

Gratis

Pro: $13,75 per pengguna per bulan

Premium: $17,50 per pengguna per bulan

Peringkat dan ulasan Harvest

G2: 4,6/5 (lebih dari 800 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 600 ulasan)

Apakah saya merekomendasikan alat ini?

Ya—terutama jika alasan utama Anda melacak waktu adalah untuk menagih klien, bukan untuk memantau karyawan. Ini adalah alat keuangan yang dilengkapi dengan fitur pelacakan waktu.

💡 Tips Pro: Gunakan alat pelacakan waktu Anda sebagai siklus umpan balik, bukan sekadar stopwatch. Di akhir minggu, tandai 3–5 entri yang terasa seperti “flow state.” Kemudian telusuri kembali apa yang membuatnya efektif: Apakah waktu hari itu? Jenis tugasnya? Tingkat otonominya? Evaluasi mandiri ini akan membantu Anda menyusun ulang jadwal Anda berdasarkan performa puncak.

6. Apploye – Alat Pemantauan Karyawan Terbaik dan Terjangkau untuk Bisnis yang Sedang Berkembang

melalui Apploye

Apploye menawarkan fitur yang sama dengan Hubstaff, seperti pelacakan waktu, lembar waktu otomatis, pemantauan aktivitas, penggajian, dan penagihan, namun dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Apploye juga menawarkan perekaman layar yang tidak tersedia dalam fitur Hubstaff. Apploye mudah diterapkan dengan paket gratis untuk hingga 10 pengguna dan peningkatan paket dengan biaya rendah.

⏩ Kemampuan AI: Apploye menawarkan chatbot AI yang memberikan data kinerja yang disesuaikan untuk anggota tim Anda.

Cocok untuk

Tim yang menginginkan fitur pelacakan waktu yang sama seperti Hubstaff tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar

Siapa yang paling cocok menggunakannya

Tim jarak jauh/hibrida, perusahaan BPO, dan agensi pemasaran dengan tim yang sedang berkembang yang mencari opsi yang terjangkau

Fitur terbaik Apploye

Pelacakan waktu + lembar waktu + persetujuan

Pemantauan tangkapan layar (ditambah tangkapan layar instan real-time pada paket tingkat atas)

Perekaman layar

Pemantauan penggunaan aplikasi + URL

Analisis aktivitas dan wawasan tenaga kerja

Terintegrasi dengan ClickUp, Jira, Asana, Zoho, dan Trello

Kelebihan

Paket gratis mendukung hingga 10 pengguna

Paket berbayar mulai dari $4,50 per pengguna per bulan

Termasuk penggajian + penagihan bersama dengan pemantauan dan pelacakan waktu

Kekurangan

Aplikasi seluler mungkin terasa kurang mumpuni dibandingkan Hubstaff untuk beberapa kasus penggunaan

Integrasinya lebih sedikit daripada Hubstaff (meskipun alat-alat PM utama sudah tercakup)

Harga Apploye

Gratis: $0 (hingga 10 pengguna)

Elite: $4,50 per pengguna per bulan

Power: $8 per pengguna per bulan

Enterprise: $10 per pengguna per bulan

Peringkat dan ulasan Apploye

G2: 4,6/5 (13 ulasan)

Capterra: 4,8/5 (45 ulasan)

Apakah saya merekomendasikan alat ini?

Ya, Apploye memiliki fitur yang sama dengan Hubstaff untuk pelacakan waktu dan produktivitas. Namun, jika Anda menginginkan opsi yang lebih terjangkau dan sederhana, Apploye adalah pilihan yang tepat untuk Anda.

7. Timely – Pilihan terbaik untuk pelacakan otomatis dengan fokus pada privasi

Timely adalah aplikasi produktivitas yang paling cocok untuk pekerja jarak jauh guna mengidentifikasi tren produktivitas dalam pekerjaan. Aplikasi ini dirancang untuk menyederhanakan cara orang mengatur pekerjaan dan jadwal mereka. Dengan Timely, Anda dapat dengan mudah melacak waktu Anda untuk proyek apa pun hanya dengan beberapa klik.

Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur-fitur utama tambahan seperti alat pelaporan terperinci, alat penganggaran, dan pelacakan tujuan secara real-time. Hal ini memungkinkan Anda untuk dengan mudah memantau berapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk setiap proyek atau tugas serta mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan guna meningkatkan produktivitas. Selain itu, aplikasi ini terintegrasi dengan layanan populer seperti Google Calendar, QuickBooks, Azure, dan lainnya untuk memudahkan pengelolaan proyek.

Sebagian besar perangkat lunak pelacakan waktu karyawan dirancang untuk memantau penggunaan aplikasi dan komputer karyawan. Jika Anda memiliki kebijakan kerja anti-pengawasan, perangkat lunak ini cocok untuk Anda!

⏩ Kemampuan AI: Asisten Memori berbasis AI dari Timely mempelajari pola kerja, mengisi lembar waktu, dan menyarankan perubahan berdasarkan rutinitas Anda—sehingga pelacakan waktu manual menjadi hampir tidak diperlukan lagi.

Sangat cocok untuk

Tim jarak jauh dan hybrid yang membutuhkan pelacakan waktu cerdas tanpa pengawasan.

Siapa yang paling cocok menggunakannya

Studio desain, tim yang tersebar, konsultan, dan agensi dengan kebijakan anti-pemantauan.

Fitur terbaik dari Timely

Pelacakan waktu Memory AI: Merekam aktivitas aplikasi, dokumen, dan web di latar belakang

Dasbor proyek real-time: Pantau waktu di seluruh klien dan tim

Alat perencanaan tim: Jadwal visual dan penyeimbangan beban kerja

Lembar waktu otomatis: Periksa dan kirimkan catatan kerja yang telah direkam sebelumnya

Tanpa tangkapan layar atau pemantauan: Dirancang dengan mengutamakan privasi

Kelebihan

Memberdayakan karyawan dengan transparansi dan otonomi

AI menghilangkan kebutuhan pencatatan manual dalam kebanyakan kasus

Mendukung kebijakan pelacakan waktu yang etis

Kekurangan

Saran AI mungkin memerlukan koreksi sesekali

Biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan alat manual sederhana

Penetapan harga yang tepat waktu

Paket Pemula: $11 per pengguna per bulan

Premium: $20 per pengguna per bulan

Tanpa Batas: $28 per pengguna per bulan

Perusahaan: Harga khusus

Ulasan dan penilaian terbaru

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 600 ulasan)

G2: 4,8/5 (lebih dari 200 ulasan)

Apakah saya merekomendasikan alat ini?

Ya—jika pemantauan Hubstaff menimbulkan ketegangan di tim Anda, Timely menawarkan pendekatan yang inovatif dan menghormati. Alat ini sangat efektif untuk pekerjaan kreatif atau berbasis pengetahuan, di mana kepercayaan dan fokus lebih penting daripada tangkapan layar.

💡 Tips Pro: Jangan hanya melacak waktu—melacak tujuan. Sebelum memulai tugas, tambahkan “tag tujuan” singkat (misalnya, jelaskan X, buat draf Y, selesaikan Z). Kebiasaan ini membuat Anda tetap fokus pada hasil, dan proses evaluasi menjadi lebih berfokus pada dampak daripada sekadar jam yang dihabiskan.

8. RescueTime – Pilihan terbaik untuk produktivitas individu

RescueTime dirancang untuk individu—bukan manajer. Jika Anda ingin melacak dan memperbaiki kebiasaan penggunaan waktu pribadi Anda (bukan untuk melapor kepada orang lain), ini adalah alternatif yang kuat untuk Hubstaff. Aplikasi ini berjalan secara diam-diam di latar belakang dan memberikan rincian terperinci tentang bagaimana Anda menghabiskan hari Anda—tanpa perlu memasukkan data secara manual.

Alat ini sangat cocok untuk pekerja lepas, penulis, pengembang, dan karyawan jarak jauh yang ingin mengelola waktu sendiri tanpa merasa diawasi. Tidak ada penugasan tugas atau laporan tim—hanya kejelasan dan fokus.

⏩ Kemampuan AI: Focus AI dari RescueTime merekomendasikan jadwal kerja yang ideal, memblokir gangguan, dan memberi peringatan saat pola produktivitas berubah.

Sangat cocok untuk

Pekerja lepas dan individu yang bekerja tanpa pengawasan

Siapa yang paling cocok menggunakannya

Profesional jarak jauh, kreator, dan siapa pun yang bekerja di depan layar yang ingin mengoptimalkan kebiasaan mereka

Fitur terbaik RescueTime

Sesi Fokus: Waktu kerja yang khusus dan bebas gangguan

Pelacakan aktivitas otomatis: Mengkategorikan aplikasi, situs web, dan perilaku

Pelatih produktivitas berbasis AI: Menyarankan jadwal kerja mendalam yang optimal

Pelacakan tujuan: Membantu membangun rutinitas yang lebih baik seiring berjalannya waktu

Laporan terperinci: Pahami kebiasaan Anda, bukan hanya jam kerja Anda

Kelebihan

Pelacakan waktu tanpa campur tangan, tanpa perlu memulai atau menghentikan secara manual

Mendorong kebiasaan pengelolaan waktu yang lebih baik tanpa rasa bersalah

Sangat cocok untuk alur kerja yang dikelola sendiri

Kekurangan

Tidak ada alat kolaborasi tim atau alat penagihan

Tidak ideal untuk pekerjaan klien atau visibilitas tugas

Harga RescueTime

Lite (Gratis)

Premium (Perorangan): $12/bulan

Paket Tim: $9 per pengguna per bulan

Peringkat dan ulasan RescueTime

G2 : 4,2/5 (lebih dari 90 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 140 ulasan)

Apakah saya merekomendasikan alat ini?

Ya—untuk produktivitas pribadi. Alat ini tidak akan membantu Anda mengelola tim, tetapi akan membantu Anda memahami dan mengontrol cara Anda menggunakan waktu jauh lebih baik daripada yang pernah bisa dilakukan Hubstaff.

Kemajuan bukan soal sibuk—melainkan soal terencana. Meskipun hari ini terasa kacau, satu jam yang terfokus besok bisa mengubah minggu Anda. Jangan mengejar kesempurnaan. Cukup fokuslah pada kehadiran.

9. Everhour – Pilihan terbaik untuk pelacak waktu tim yang ramah anggaran

Everhour adalah platform pelacakan waktu dan manajemen sumber daya yang dirancang untuk membantu tim tetap terorganisir, berkolaborasi dengan lebih mudah, dan meningkatkan produktivitas.

Alat ini dilengkapi antarmuka yang sederhana dan intuitif untuk melacak waktu secara manual, mengalokasikan sumber daya di seluruh proyek, mengotomatiskan penagihan, menyusun anggaran proyek, dan banyak lagi. Dengan memanfaatkan rangkaian alat serbaguna dari Everhour, Anda dapat merampingkan proses dalam organisasi tanpa mengorbankan visibilitas atau kontrol.

Contoh penggunaan lain dari fitur pelacakan waktu Everhour adalah mengkategorikan jenis cuti standar. Hal ini membantu perusahaan mengelola tenaga kerja mereka dan memastikan ketersediaan tenaga kerja yang memadai saat karyawan tidak masuk kerja selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Misalnya, manajer dapat menggunakan kategori ini untuk memperkirakan berapa banyak karyawan yang akan tersedia setiap bulan, sehingga mereka dapat merencanakan proyek dengan lebih baik dan mengantisipasi beban kerja.

⏩ Kemampuan AI: Berdasarkan data waktu yang dilacak secara real-time, Everhour kini dilengkapi dengan perkiraan proyek berbasis AI dan peringatan kelebihan anggaran.

Sangat cocok untuk

Tim yang menggunakan alat manajemen proyek pihak ketiga dan ingin fitur pelacakan waktu langsung di dalam alat tersebut.

Siapa yang paling cocok menggunakannya

Agen, tim yang berinteraksi langsung dengan klien, dan perusahaan yang menggunakan Asana, ClickUp, atau Trello untuk proyek.

Fitur terbaik Everhour

Integrasi yang mulus: Pelacakan waktu bawaan di dalam alat manajemen proyek

Pelacakan anggaran: Lihat sisa jam kerja dan batas proyek

Pelacakan yang dapat ditagih vs yang tidak dapat ditagih: Konfigurasikan per tugas/klien

Persetujuan lembar waktu: Peninjauan oleh manajer

Peramalan dengan AI: Dapatkan pemberitahuan saat ada hal yang tidak sesuai rencana

Kelebihan

Integrasi mendalam menghilangkan kebutuhan untuk berpindah-pindah alat

Visibilitas yang jelas terhadap biaya tenaga kerja dan perkiraan tugas

Alur kerja yang sederhana dan tanpa pengawasan

Kekurangan

Bukan alat mandiri—Anda membutuhkan platform manajemen proyek

Diperlukan beberapa pengaturan untuk pelacakan klien yang akurat

Harga Everhour

Gratis: $0 per pengguna per bulan

Tim: $10 per pengguna per bulan

Peringkat dan ulasan Everhour

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 300 ulasan)

G2: 4,7/5 (lebih dari 100 ulasan)

Apakah saya merekomendasikan alat ini?

Ya—jika Anda tidak berencana mengganti alat manajemen proyek Anda. Everhour sangat cocok untuk tim yang ingin melakukan pelacakan waktu tanpa hambatan tanpa harus meninggalkan platform yang sudah ada.

📖 Baca selengkapnya: Lihat integrasi Everhour dan ClickUp!

10. Paymo – Pilihan terbaik untuk agensi kreatif yang mengelola tugas, waktu, dan penagihan

Paymo adalah alat pelacakan waktu yang memungkinkan perusahaan melacak berapa lama karyawan menghabiskan waktu untuk tugas, proyek, dan klien. Misalnya, laporan otomatis Paymo memberikan gambaran real-time tentang aktivitas karyawan dan jam kerja yang dapat ditagih, sehingga manajer dapat mengambil keputusan yang tepat terkait alokasi sumber daya dan penganggaran.

Dengan menggunakan data catatan waktu, klien dapat menerima faktur yang akurat, sehingga hubungan dengan klien menjadi lebih baik dan pendapatan pun meningkat. Alat pelacakan waktu Paymo juga dapat melacak waktu yang dapat ditagih dan yang tidak dapat ditagih, sehingga bisnis dapat memahami biaya mereka dengan lebih baik dan mengoptimalkan penetapan harga.

Secara keseluruhan, alat pelacakan waktu Paymo menawarkan berbagai fitur yang dapat membantu bisnis meningkatkan kinerja, meningkatkan produktivitas, serta menyederhanakan proses penagihan dan pembuatan faktur.

⏩ Kemampuan AI: Paymo baru-baru ini menambahkan prediksi waktu cerdas dan saran kecepatan proyek berdasarkan pola kerja sebelumnya.

11. Desklog – Pilihan terbaik untuk startup yang membutuhkan pemantauan seperti Hubstaff dengan biaya lebih rendah

Jika Anda menyukai struktur Hubstaff—pelacakan aktivitas, tangkapan layar, dan lembar waktu—tetapi tidak menyukai harganya, Desklog adalah alternatif gratis yang layak dicoba. Alat ini sangat berguna bagi tim teknik, layanan dukungan, dan startup yang membutuhkan visibilitas terhadap produktivitas tim tetapi tidak ingin mengeluarkan biaya untuk perangkat lunak pemantauan perusahaan.

Alat ini mendukung fitur manajemen proyek dasar, pelacakan penggunaan aplikasi, dan pencatatan waktu otomatis, dengan opsi tangkapan layar dan penilaian produktivitas. Anda yang mengontrol fitur apa yang diaktifkan—dan tim Anda tahu persis apa yang sedang dilacak.

⏩ Kemampuan AI: Desklog menggunakan AI untuk mengidentifikasi pola waktu luang, memperkirakan penurunan produktivitas, dan menyarankan penjadwalan istirahat atau penyeimbangan kembali beban kerja.

Sangat cocok untuk

Tim yang membutuhkan transparansi tetapi tidak mampu membayar model harga Hubstaff.

Siapa yang paling cocok menggunakannya

Tim IT, layanan dukungan, atau startup yang mengutamakan efisiensi anggaran namun tetap membutuhkan alat pemantauan.

Fitur terbaik Desklog

Pelacakan waktu otomatis: Catat waktu berdasarkan aktivitas

Tangkapan layar dan penggunaan aplikasi: Opsional untuk visibilitas tambahan

Analisis produktivitas: Lihat waktu berdasarkan alat, situs, atau jenis tugas

Pelacakan proyek dan laporan: Tampilan Kanban dan tugas bawaan

Deteksi waktu idle dengan AI: Deteksi penurunan tingkat keterlibatan sejak dini

Kelebihan

Lebih transparan daripada Hubstaff tanpa biaya tinggi

Paket gratis mencakup tangkapan layar dan pelacakan aplikasi

Manajemen proyek dan tampilan tugas yang terintegrasi

Kekurangan

Antarmuka pengguna (UI) kurang halus dibandingkan dengan alat-alat mainstream

Mungkin terlalu berlebihan untuk tim yang mulai beralih dari pemantauan

Harga Desklog

Gratis

Bisnis: $3,50 per pengguna per bulan

Enterprise: $4,80 per pengguna per bulan

Peringkat dan ulasan Desklog

Ulasan belum cukup

Apakah saya merekomendasikan alat ini?

Ya—jika Anda masih membutuhkan pengawasan seperti Hubstaff tetapi ingin menghindari biaya yang mahal. Desklog menawarkan pemantauan, laporan, dan bahkan pelacakan proyek dengan biaya yang jauh lebih murah. Ini bukan pilihan paling elegan dalam daftar, tetapi sangat fungsional dan harganya terjangkau.

🧐 Tahukah Anda? Karyawan yang merasa dipercaya oleh manajer mereka—tetapi tetap melacak jam kerja mereka secara sukarela—melaporkan produktivitas dan kepuasan yang lebih tinggi, menurut penelitian psikologi organisasi.

Kesimpulan Akhir dalam Memilih Alternatif Hubstaff

Pelacakan waktu seharusnya tidak terasa seperti pengawasan—atau sesuatu yang sulit dikelola. Baik Anda tim jarak jauh, pekerja lepas mandiri, atau agensi yang berkembang pesat, alat yang tepat seharusnya membantu Anda membangun kepercayaan, meningkatkan alur kerja, dan melindungi waktu tim Anda—bukan sekadar memantaunya.

Mulai dari platform fleksibel seperti ClickUp hingga alat ringan seperti Clockify dan Toggl Track, Anda memiliki beragam alternatif Hubstaff yang dirancang sesuai dengan cara kerja tim.

Setiap opsi dalam daftar ini menawarkan sesuatu yang tidak dimiliki Hubstaff—penyesuaian yang lebih baik, pelacakan yang lebih menghormati, atau fitur AI cerdas yang memaksimalkan waktu Anda.

