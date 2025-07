Alternatif Terbaik Workvivo untuk Keterlibatan Karyawan pada Tahun 2025

Anda memilih Workvivo karena mengira itu akan menjadi platform pengalaman karyawan all-in-one. Namun, kini terasa lebih seperti papan pengumuman digital daripada pusat keterlibatan yang sesungguhnya.

Terasa familiar? Itu bukan salah Anda.

Banyak tim yang sudah tidak lagi cocok dengan platform komunikasi mereka dan mulai mencari sesuatu yang lebih sederhana, cerdas, dan menyenangkan untuk digunakan.

Mungkin Anda membutuhkan alat yang lebih intuitif, lebih sosial, atau lebih mudah digunakan saat berkolaborasi dengan pekerja jarak jauh. Jika Workvivo terasa rumit daripada sederhana, Anda layak mendapatkan yang lebih baik.

Berita baiknya? Ada alternatif Workvivo yang powerful yang membuat semuanya menjadi mudah bagi Anda dalam satu platform tunggal. Dan ya, kami sudah melakukan semua risetnya, jadi Anda tidak perlu repot.

Workvivo telah membantu banyak organisasi membangun ruang digital untuk meningkatkan keterlibatan karyawan. Namun, apa yang efektif setahun yang lalu mungkin kini terasa ketinggalan zaman, terbatas, atau tidak sesuai dengan cara kerja dan komunikasi tim Anda.

Anda sebaiknya memilih alternatif Workvivo jika Anda ingin:

Tidak punya cukup waktu untuk memeriksa setiap alat secara terpisah? Berikut ini ringkasan singkat tentang semua alternatif Workvivo dan kasus penggunaannya:

Gratis; paket berbayar mulai dari $4,50 per bulan per pengguna

Gratis; paket berbayar mulai dari $35 per bulan

Paket berbayar mulai dari $2 per bulan per pengguna

Gratis; paket berbayar mulai dari $8,75 per bulan per pengguna

Paket berbayar mulai dari $4 per bulan per pengguna

Gratis; paket berbayar mulai dari $4 per bulan per pengguna

Rencana gratis tersedia; rencana berbayar mulai dari $7 per pengguna per bulan

Tidak semua perangkat lunak keterlibatan karyawan diciptakan sama, dan itu adalah hal yang baik. Tergantung pada ukuran, gaya, dan struktur tim Anda, alat yang tepat bisa sangat berbeda.

Mari temukan yang terbaik untuk Anda.

Jika Anda bosan mengejar trik produktivitas yang tidak bertahan lama, ClickUp adalah upgrade yang layak untuk tim Anda.

ClickUp, aplikasi serba bisa untuk kerja, mengubah cara pengelolaan proyek dengan membuat komunikasi, kolaborasi, dan keterlibatan karyawan terasa mudah, dan berani kami katakan, sangat menyenangkan*!

Mari mulai dengan ClickUp Chat, pusat kendali untuk percakapan real-time. Baik Anda sedang brainstorming dengan tim proyek, berbagi pembaruan dengan departemen, atau memposting pengumuman perusahaan, Chat menjaga semuanya terorganisir di satu tempat.

Buat saluran obrolan untuk topik, tim, atau inisiatif apa pun, dan pastikan semua orang tetap terinformasi tanpa harus menggali email atau berpindah-pindah antar alat. Bonus! Anda dapat menugaskan tugas langsung dari obrolan. Tidak perlu memperpanjang daftar tugas Anda!

Sekarang setelah Anda berkomunikasi dengan cerdas, ubah percakapan tersebut menjadi tindakan dengan ClickUp Tasks. Berikan tugas, tetapkan prioritas, lampirkan dokumen, dan lacak kemajuan, semuanya dalam satu ruang kerja yang elegan dan dapat disesuaikan.

Dengan lebih dari 15 tampilan, seperti daftar, papan Kanban, kalender, dan garis waktu, ClickUp menyesuaikan diri dengan alur kerja Anda, bukan sebaliknya.

Sudah bosan dengan alasan klasik “Maaf, saya tidak melihat pesan Anda”? Fitur @mentions di tugas, dokumen, dan bahkan papan tulis memudahkan Anda memberikan umpan balik, mengajukan pertanyaan, atau menandai rekan tim langsung di tempat kerja berlangsung.

Butuh bantuan ekstra di tim? Kenalkan ClickUp Brain, rekan tim Anda yang didukung oleh kecerdasan buatan.

Ini merangkum dokumen dan percakapan, menyusun balasan, mengakses kebijakan, dan bahkan menjawab pertanyaan spesifik ruang kerja.

Bahkan, ia dapat menerjemahkan suara dan pertemuan video Anda sehingga Anda tidak akan ketinggalan informasi. Ini sempurna untuk onboarding, tim jarak jauh, atau siapa pun yang menghargai waktu mereka (alias semua orang). Dengan ClickUp Brain, Anda tidak perlu menggunakan 10 aplikasi berbeda untuk mencapai tujuan kolaborasi Anda.

Dalam hal dokumentasi, ClickUp Knowledge Management adalah pusat informasi internal yang selalu diperbarui.

Simpan kebijakan HR, SOP, panduan onboarding, dan lainnya dalam satu ruang pencarian yang kolaboratif. Berfungsi seperti intranet sosial yang dinamis — dirancang untuk berkembang bersama tim dan basis pengetahuan Anda.

Dan saat Anda membutuhkan umpan balik yang solid dari tim Anda? ClickUp Forms memudahkan prosesnya. Lakukan survei cepat, kumpulkan umpan balik anonim, apresiasi pekerjaan yang bagus, atau cek suasana hati dengan jajak pendapat singkat.

Anda bahkan dapat mengotomatisasi tindak lanjut, memberi tahu manajer, dan mengubah tanggapan menjadi tugas. Artinya, Anda tidak hanya mendengarkan tetapi juga bertindak atas hal-hal yang penting.

Jadi, jika Anda ingin melampaui komunikasi satu arah dan benar-benar bekerja sama, inilah tempat yang tepat untuk melakukannya.

Krijn E., Lead Creative di Flying Kiwi, mengatakan:

…kami telah mencoba banyak alat berbeda untuk manajemen proyek dan komunikasi internal—tetapi ClickUp adalah yang akhirnya memenuhi semua kriteria. ClickUp cerdas, inovatif, dan sangat terorganisir dengan baik. Baik itu mengelola tugas, melacak kemajuan, atau tetap sinkron sebagai tim, ClickUp melakukannya dengan mulus…

Jika tim Anda sudah menggunakan ekosistem Microsoft, Microsoft Teams adalah pilihan yang alami. Aplikasi ini mengintegrasikan komunikasi, kolaborasi, dan keterlibatan menjadi satu kesatuan.

Dari panggilan video HD hingga pesan instan real-time dan berbagi dokumen, Teams menyediakan ruang kerja terpusat dengan alat kolaborasi jarak jauh yang efektif. Selain itu, Microsoft 365 dan alat keterlibatan karyawan seperti Viva Engage membuat kolaborasi menjadi lebih mudah.

Microsoft 365 Business Premium: $22 per bulan per pengguna

Microsoft 365 Business Standard: $12,50 per bulan per pengguna

Microsoft 365 Business Basic: $6 per bulan per pengguna

Microsoft Teams Essentials: $4 per bulan per pengguna

Sebuah ulasan Capterra menyebutkan:

Ada kurva pembelajaran saat pertama kali menggunakan Microsoft Teams. Antarmuka pengguna membutuhkan waktu untuk terbiasa karena banyak fitur yang terintegrasi dalam satu platform.

Slack cocok untuk tim yang mengandalkan pesan instan, kolaborasi real-time, dan integrasi cerdas. Platform ini menghubungkan orang, proyek, dan alur kerja dalam ruang terpusat yang dirancang untuk efisiensi dan fleksibilitas.

Platform ini menyediakan saluran komunikasi terorganisir, kolaborasi yang mudah melalui Slack Connect, dan integrasi dengan lebih dari 2.600 aplikasi. Hal ini membantu tim Anda bekerja lebih cepat dan tetap selaras, tanpa terganggu oleh email yang berantakan.

Business+: $15 per bulan per pengguna

Pro: $8,75 per bulan per pengguna

Sebuah ulasan di Reddit berbunyi:

Saya menggunakan Slack untuk klien dan menemukannya efektif. Suasana santai membantu, dan fitur proyeknya menjaga segala sesuatunya tetap terorganisir. Sangat bagus untuk mengelola tugas saat bepergian.

📮 ClickUp Insight: Seorang profesional rata-rata menghabiskan lebih dari 30 menit setiap hari mencari informasi terkait pekerjaan—itu berarti lebih dari 120 jam per tahun terbuang untuk mencari-cari email, obrolan Slack, dan file yang tersebar. Asisten AI cerdas yang terintegrasi dalam ruang kerja Anda dapat mengubah hal itu.

Masuk ke ClickUp Brain. Ini memberikan wawasan dan jawaban instan dengan menampilkan dokumen, percakapan, dan detail tugas yang relevan dalam hitungan detik, sehingga Anda dapat berhenti mencari dan mulai bekerja.

💫 Hasil Nyata: Tim seperti QubicaAMF menghemat 5+ jam per minggu dengan menggunakan ClickUp—itu setara dengan lebih dari 250 jam per tahun per orang—dengan menghilangkan proses manajemen pengetahuan yang usang. Bayangkan apa yang dapat tim Anda ciptakan dengan tambahan satu minggu produktivitas setiap kuartal!