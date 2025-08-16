Template Daftar Isi Gratis untuk Mengorganisir Dokumen Anda

Jika Anda bosan membolak-balik dokumen yang berantakan atau menghabiskan berjam-jam mencoba menyelaraskan judul dan nomor halaman, Anda tidak sendirian. Template daftar isi yang baik dapat menyelesaikan masalah ini dengan cepat.

Baik Anda seorang mahasiswa yang sedang menulis makalah penelitian, seorang pemasar yang membuat panduan, atau seorang manajer proyek yang membuat laporan detail, template akan menghemat waktu dan menghindari frustrasi.

Template daftar isi ini membantu Anda mengatur bagian-bagian, menyisipkan nomor halaman, dan memilih gaya font yang sesuai dengan nada dokumen Anda.

Jelajahi templat-templat terbaik yang dirancang secara profesional, di mana Anda dapat dengan mudah memilih tabel yang sempurna, memasukkan konten Anda, dan mulai bekerja.

Apa Itu Template Daftar Isi?

Template daftar isi adalah tata letak yang sudah diformat sebelumnya yang membantu mengorganisir dan menampilkan struktur dokumen dengan mencantumkan bagian-bagiannya, judul, dan nomor halaman yang sesuai. Template ini sering digunakan dalam makalah penelitian, manual, laporan, dan dokumen panjang lainnya untuk meningkatkan navigasi dan keterbacaan.

Setiap templat mencakup:

Tempat penempatan untuk judul, subjudul, dan nomor halaman, di mana Anda dapat menambahkan konten secara manual atau otomatis menggunakan Microsoft Word, Apple Pages, atau editor PDF

Elemen seperti gaya font, penyelarasan, dan tata letak untuk menyesuaikan nada dan format dokumen Anda

Garis putus-putus atau tab leader untuk menghubungkan judul bagian dengan nomor halaman yang sesuai, menciptakan halaman daftar isi yang rapi dan konsisten.

Template ini dapat berupa kosong atau sudah terisi dan biasanya tersedia sebagai unduhan gratis atau opsi bawaan dalam alat pengedit dokumen umum.

🔎 Tahukah Anda: 79% pengguna lebih suka membaca sekilas daripada membaca kata per kata, dan dokumen yang terstruktur dengan baik, dilengkapi dengan judul yang jelas dan daftar isi, secara signifikan meningkatkan pemahaman.

13 Template Daftar Isi

Memilih templat daftar isi yang tepat bukan hanya soal gaya—tetapi juga tentang mendapatkan struktur yang tepat dengan lebih cepat. Berikut ini adalah templat yang dapat membantu Anda memformat halaman daftar isi, mengurutkan judul, dan menyelaraskan nomor halaman tanpa perlu menyesuaikan setiap bagian secara manual.

1. Template Kalender Konten ClickUp

Dapatkan templat gratis Rencanakan dan lacak jadwal penerbitan mingguan Anda dengan Kalender Konten Mingguan ClickUp

Jika dokumen Anda mencakup pembaruan berkala, kampanye, atau konten berlapis yang berubah setiap minggu, templat ini memberi Anda kendali tanpa kekacauan spreadsheet. Templat Kalender Konten Mingguan ClickUp adalah sistem interaktif yang juga berfungsi sebagai mesin konten.

Anda dapat melihat, memperbarui, menugaskan, dan menjadwalkan item di enam mode tampilan. Dengan templat kalender konten ini, setiap tugas dapat menyertakan metadata seperti keterangan, gambar, tagar, atau catatan, semuanya terlihat dalam satu tampilan.

⭐ Mengapa Anda akan menyukainya

Jadwalkan posting berdasarkan minggu, platform, dan tujuan

Buat bagian menggunakan tag, tanggal, dan editor yang ditugaskan

Otomatiskan pengingat, pembaruan status, dan siklus revisi

Hubungkan konten pendukung dan lacak bidang yang siap untuk analisis

🔑 Ideal untuk: Menyusun dokumen pemasaran, analisis kampanye, dan laporan proyek berbasis konten yang memerlukan daftar isi terperinci yang terhubung dengan pembaruan langsung.

📮 ClickUp Insight: Rata-rata profesional menghabiskan lebih dari 30 menit setiap hari mencari informasi terkait pekerjaan—itu berarti lebih dari 120 jam per tahun terbuang untuk mencari-cari di email, obrolan Slack, dan file yang tersebar. Asisten AI cerdas yang terintegrasi dalam ruang kerja Anda dapat mengubah hal itu. Kenalkan ClickUp Brain. Ia memberikan wawasan dan jawaban instan dengan menampilkan dokumen, percakapan, dan detail tugas yang tepat dalam hitungan detik, sehingga Anda dapat berhenti mencari dan mulai bekerja. 💫 Hasil Nyata: Tim seperti QubicaAMF menghemat 5+ jam per minggu dengan menggunakan ClickUp—itu setara dengan lebih dari 250 jam per tahun per orang—dengan menghilangkan proses manajemen pengetahuan yang usang. Bayangkan apa yang dapat tim Anda ciptakan dengan tambahan satu minggu produktivitas setiap kuartal!

2. Template Outline Cerita ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat narasi terstruktur dan perkembangan karakter dengan templat garis besar cerita ClickUp

Baik Anda sedang menulis esai panjang, mengembangkan skrip konten, atau merencanakan presentasi detail, Template Outline Cerita ClickUp memberikan struktur pada ide-ide Anda sejak awal. Berbeda dengan tabel statis, template ini berfungsi seperti storyboard dengan pelacakan kemajuan.

Anda dapat memindahkan adegan, menetapkan peran, memantau garis waktu, dan mengembangkan karakter semua dalam satu ruang. Ini ideal untuk memecah narasi kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dikelola sambil tetap sejalan dengan tujuan keseluruhan Anda.

⭐ Mengapa Anda akan menyukainya

Organisir elemen cerita ke dalam bab, adegan, atau tahap menggunakan folder dan bidang

Lacak kemajuan dengan delapan status kustom dari Tahap Penyusunan hingga Tahap Penyuntingan

Tambahkan bidang kustom untuk alur cerita, perkembangan karakter, atau tema

Gunakan papan tugas visual untuk mengatur ulang dan menyempurnakan alur cerita Anda

🔑 Ideal untuk: Tim konten yang membangun narasi terstruktur, dokumen proyek berbasis cerita, atau presentasi kreatif yang memerlukan templat yang dapat diedit untuk memetakan bab dan kemajuan.

⏩ Baca Lebih Lanjut: Panduan tentang Berbagai Gaya Penulisan dengan Contoh

3. Template Blog ClickUp

Dapatkan templat gratis Bangun sistem penerbitan terstruktur dengan Template Blog ClickUp

Template ini dirancang khusus untuk kreator yang menginginkan lebih dari sekadar draf dasar di Google Doc. Template Blog ClickUp memberikan Anda tempat pusat untuk brainstorming, menulis, menugaskan, mengedit, dan menjadwalkan konten blog.

Ini adalah dokumen siap pakai yang dapat diintegrasikan ke dalam alur kerja proyek yang lebih besar, sehingga Anda dapat melacak seluruh siklus hidup blog Anda. Anda akan mendapatkan visibilitas tentang apa yang sedang dikerjakan, siapa yang menulis apa, dan kapan setiap posting akan dipublikasikan.

⭐ Mengapa Anda akan menyukainya

Rencanakan dan tulis posting blog langsung di dalam ClickUp Docs

Tetapkan peran dan batas waktu untuk setiap tahap penulisan

Visualisasikan tenggat waktu dengan tampilan Kalender, Gantt, dan Papan

Tambahkan media kaya, catatan, dan metadata posting dalam satu ruang kerja

🔑 Ideal untuk: Blogger, editor, dan tim konten yang ingin mengelola alur penerbitan yang berkelanjutan sambil menjaga daftar isi editorial tetap selaras dengan tenggat waktu.

4. Template Dokumen Proyek ClickUp

Dapatkan templat gratis Lacak, atur, dan kelola hasil kerja penting dengan Template Dokumen Proyek ClickUp

Template ini menyediakan struktur untuk ruang lingkup detail, perencanaan, pembaruan, dan hasil dalam dokumen Anda. Template Dokumen Proyek ClickUp berfungsi seperti pusat kendali proyek.

Anda dapat mencatat tujuan, membagikan tugas, merencanakan jadwal, dan mengumpulkan umpan balik dalam satu dokumen terstruktur. Ini bukan hanya untuk penyimpanan—setiap bagian dari dokumentasi alur kerja proyek Anda terintegrasi dengan alur kerja real-time yang menjaga tim Anda tetap selaras dan on track.

⭐ Mengapa Anda akan menyukainya

Buat ringkasan proyek lengkap dengan pelacakan status

Tambahkan tonggak proyek dan hubungkan dengan tugas-tugas

Gunakan tampilan Gantt dan Kalender untuk mengelola jadwal pengiriman

Kumpulkan umpan balik dan hasil dalam ruang dokumen yang dapat diedit

🔑 Ideal untuk: Manajer proyek dan tim yang membuat dokumen dinamis untuk inisiatif berkelanjutan atau bertahap dengan daftar isi untuk referensi terorganisir dan pembaruan.

🪀 Studi Kasus: RevPartners meningkatkan efisiensi layanan klien mereka sebesar 64% setelah beralih ke templat ClickUp, termasuk format terstruktur seperti daftar isi. Dengan menggunakan playbook yang sudah siap pakai, mereka menghilangkan pengaturan tabel manual, menstandarkan dokumentasi, dan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mengatur pekerjaan. Hasilnya? Pelaksanaan yang lebih cepat, lebih sedikit penundaan, dan lebih banyak waktu untuk fokus pada penyampaian nilai!

5. Template Daftar Isi oleh Canva

melalui Canva

Halaman daftar isi hitam-putih ini tetap ringkas—ideal untuk struktur profesional tanpa embel-embel yang tidak mengganggu isi utama. Template Daftar Isi oleh Canva menggunakan tata letak A4 yang bersih dengan tingkat heading yang jelas dan font Lucida Console yang mudah dibaca.

Anda dapat menambahkan nomor halaman, menyesuaikan gaya font, atau menyeret ikon dan gambar kustom untuk menyesuaikan dengan merek atau jenis dokumen Anda.

⭐ Mengapa Anda akan menyukainya

Edit dengan mudah langsung di browser menggunakan editor seret dan lepas Canva

Jaga keselarasan visual yang rapi di seluruh judul dan bagian

Sesuaikan font, spasi, dan penyelarasan untuk format atau kebutuhan apa pun

Ekspor sebagai PDF atau format cetak tanpa distorsi

🔑 Ideal untuk: Mahasiswa, pemasar, atau profesional yang membutuhkan tata letak daftar isi yang cepat, dapat dicetak, dan dapat disesuaikan serta diunduh secara instan.

⏩ Baca Lebih Lanjut: Panduan Satu-Satunya yang Anda Butuhkan untuk Dokumentasi Proses

6. Template Daftar Isi oleh Venngage

melalui Venngage

Template Daftar Isi oleh Venngage menggabungkan warna yang mencolok, format yang terstruktur, dan desain modern untuk mengubah daftar sederhana menjadi fitur visual yang menarik.

Berbeda dengan format biasa, templat ini memungkinkan Anda menonjolkan setiap bagian sambil tetap selaras dengan alur dokumen Anda. Anda dapat menyesuaikan font, memindahkan nomor halaman, atau menambahkan grafik untuk mencerminkan gaya Anda, baik itu kreatif maupun korporat.

⭐ Mengapa Anda akan menyukainya

Sesuaikan skema warna dan ukuran sesuai dengan merek Anda

Tambahkan ikon, ilustrasi, atau foto stok langsung dari perpustakaan

Ekspor dalam format PDF, PNG, atau PowerPoint dengan format tetap utuh

Gunakan editor bertenaga AI untuk menyesuaikan elemen dengan cepat

🔑 Ideal untuk: Penulis dan presenter yang menginginkan daftar isi yang kaya visual, dapat diedit, yang menetapkan nada sejak halaman pertama dan membantu menavigasi proyek atau dokumen kreatif yang lebih panjang.

💡 Tips Pro: Setelah templat daftar isi Anda siap, gunakan alat penulisan AI untuk menyusun bagian-bagian dengan cepat. Ini sangat berguna untuk menghasilkan konten kasar untuk setiap judul sehingga Anda tidak perlu memulai dari halaman kosong.

7. Template Daftar Isi Resep oleh Venngage

melalui Venngage

Template Daftar Isi Resep oleh Venngage ini mengusung estetika yang hangat dan ramah, mirip buku resep, dengan palet warna cokelat yang lembut dan nyaman dipandang, serta praktis untuk digunakan di halaman.

Dirancang untuk kejelasan, templat ini memudahkan pembuat konten makanan untuk mengatur kategori, hidangan, dan nomor halaman dalam format yang rapi. Tata letak yang fleksibel memungkinkan Anda mengedit dengan mudah—ganti font, ubah ukuran kolom, atau tambahkan ikon makanan untuk menyesuaikan daftar isi sesuai kebutuhan cetak atau berbagi digital.

⭐ Mengapa Anda akan menyukainya

Sesuaikan warna, font, dan spasi sesuai dengan merek atau tema dapur Anda

Tambahkan pemisah bagian, ikon, atau ilustrasi makanan dari perpustakaan Venngage

Ekspor dalam berbagai format untuk dicetak, dibagikan, atau disematkan secara online

Simpan resep-resep Anda terorganisir dan mudah dicari dengan tata letak yang dapat diedit dan terindeks

🔑 Ideal untuk: Pemasak rumahan, koki, atau blogger makanan yang ingin membuat halaman konten yang bersih dan visual untuk koleksi resep digital atau cetak.

⏩ Baca Lebih Lanjut: Cara Membuat Alur Kerja Pembuatan Konten (+Templat)

8. Template Daftar Isi oleh Template. Net

Template Daftar Isi oleh Template. Net mengikuti pedoman APA dengan ketat, memberikan struktur yang rapi untuk makalah penelitian, esai panjang, dan tesis bagi mahasiswa dan peneliti.

Template ini mencakup tata letak kiri dengan tingkat heading berjenjang, gaya font standar, dan nomor halaman yang jelas dan teratur—semua yang Anda butuhkan untuk kepatuhan!

Sudah disesuaikan dengan persyaratan APA. Ini memudahkan Anda mengisi bagian-bagian dan fokus pada penulisan.

⭐ Mengapa Anda akan menyukainya

Gunakan tata letak yang sudah diformat sesuai dengan spasi dan struktur APA

Edit semua dengan cepat—tanpa perlu alat desain atau instalasi!

Isi bidang yang sudah disediakan untuk bab, subjudul, dan lampiran tanpa perlu pengaturan manual

Unduh dalam format Word, PDF, atau format file yang dapat dibagikan tanpa kesalahan format

🔑 Ideal untuk: Mahasiswa dan peneliti yang membutuhkan templat daftar isi kosong yang sudah diformat sesuai APA dan memerlukan sedikit pengeditan.

💡 Tips Pro: Hubungkan daftar isi Anda ke basis data konten. Jangan biarkan daftar isi Anda terpisah. Buat basis data konten untuk menghubungkan setiap item ke konten aktual, tugas, atau ringkasan. Dengan cara ini, daftar isi Anda menjadi indeks fungsional, bukan hanya halaman statis.

9. Template Daftar Isi Tesis oleh Template. Net

Dirancang khusus untuk dokumen akademik formal, templat ini menyediakan kerangka kerja siap pakai untuk mengorganisir konten tesis yang kompleks. Templat Daftar Isi Tesis oleh Template. Net mencakup tingkat heading bertingkat, penataan nomor halaman yang konsisten, dan spasi yang tepat sesuai standar format institusi.

Setiap bagian dapat diedit, sehingga Anda dapat menambahkan bab, subjudul, dan lampiran tanpa mengganggu tata letak. Praktis, profesional, dan dirancang untuk mencegah dokumen panjang menjadi mimpi buruk dalam hal format.

⭐ Mengapa Anda akan menyukainya

Sertakan tempat penanda untuk bagian tesis, termasuk abstrak, metodologi, dan referensi

Sesuaikan indentasi judul dan gaya font tanpa merusak struktur

Unduh langsung dalam format Word atau PDF dan mulailah mengedit atau mengirimkan tanpa perlu memformat ulang

Perbarui secara manual saat bab-bab Anda berkembang selama proses penulisan

🔑 Ideal untuk: Mahasiswa pascasarjana dan penulis akademis yang membuat dokumen penelitian panjang dengan pembagian bab yang detail dan daftar isi yang rapi dan profesional.

⚡ Tips Bonus: Setelah template Anda siap, hubungkan setiap bagian dengan ringkasan konten. Hal ini memastikan tujuan, kata kunci, dan target audiens Anda tetap terpusat, sehingga setiap bagian dokumen tetap sesuai dengan pesan dan tujuan.

10. Template Daftar Isi Buku Tahunan oleh Template. Net

Template Daftar Isi Buku Tahunan oleh Template. Net menawarkan format yang bersih dan rapi untuk menyusun bagian-bagian dalam buku tahunan atau publikasi sekolah. Template ini menggabungkan kejelasan visual dengan fleksibilitas kustomisasi, memungkinkan Anda menyisipkan gambar, memilih gaya font yang berbeda, dan mengatur ulang bagian konten dengan mudah.

Dibangun dengan struktur kolom sederhana, tata letak ini menjaga semua elemen tetap rapi dan mudah dibaca sambil memberikan kebebasan untuk menyesuaikannya dengan tema atau branding tahunan.

⭐ Mengapa Anda akan menyukainya

Edit kategori bawaan seperti Klub, Acara, dan Profil Kelas langsung di tata letak

Unggah logo sekolah atau foto siswa untuk menyesuaikan tampilan setiap bagian secara visual

Lakukan pengeditan langsung di browser dan ekspor ke PDF atau cetak secara instan—tanpa perlu alat tambahan!

Bagi konten tahunan menjadi bagian-bagian yang jelas dan terlabel dengan baik untuk navigasi yang mudah

🔑 Ideal untuk: Editor tahunan, tim sekolah, atau dewan siswa yang membutuhkan halaman daftar isi yang jelas secara visual dan mudah diedit untuk publikasi multi-bagian.

11. Template Daftar Isi Hukum oleh Template. Net

Template Daftar Isi Hukum oleh Template. Net dirancang khusus untuk profesional hukum yang membutuhkan format bersih dan ketepatan bagian. Template ini dirancang untuk mengakomodasi berbagai elemen dokumen—mulai dari undang-undang, klausul, lampiran, hingga lampiran tambahan—tanpa repot mengatur format.

Dengan tempat penempatan yang dapat diedit dan penataan nomor halaman yang konsisten, template ini memastikan dokumen hukum Anda tetap mudah dibaca, terorganisir, dan sesuai dengan standar industri.

⭐ Mengapa Anda akan menyukainya

Tambahkan bagian hukum seperti Pasal, Klausul, dan Lampiran dengan format yang sudah disiapkan

Tambahkan branding perusahaan atau judul kasus untuk mempersonalisasi tata letak konten

Edit secara online dan ekspor ke Word atau PDF untuk penyimpanan atau presentasi

Jaga struktur konten hukum multi-bagian dengan tingkat heading bernomor

🔑 Ideal untuk: Paralegal, pengacara, dan administrator hukum yang membuat dokumen hukum profesional yang terindeks dan memerlukan daftar isi yang detail dan mudah dinavigasi.

💡 Tips Pro: Gunakan prompt penulisan AI untuk brainstorming subjudul dan memperluas halaman daftar isi. Hal ini menjaga dokumen Anda tetap terorganisir sambil mempercepat proses ideasi untuk konten panjang seperti manual atau makalah penelitian.

12. Template Daftar Isi oleh Freepik

melalui Freepik

Template Daftar Isi oleh Freepik menawarkan berbagai macam template daftar isi yang dapat disesuaikan, cocok untuk dokumen profesional maupun kreatif.

Desain ini menjaga format tetap rapi dengan grid terstruktur untuk judul dan nomor halaman, sambil tetap fleksibel dengan elemen tata letak yang dapat diedit. Tersedia dalam format PSD, AI, dan JPG, template ini ideal untuk dokumen yang kaya akan grafis seperti presentasi, portofolio, dan panduan.

⭐ Mengapa Anda akan menyukainya

Unduh dalam format PSD berlapis atau AI untuk kustomisasi lanjutan

Ganti font merek Anda, ikon, atau gambar bagian

Sesuaikan dan format bagian dengan presisi menggunakan alat pengeditan visual

Ekspor desain beresolusi tinggi untuk cetak atau penerbitan digital

🔑 Ideal untuk: Desainer, pemasar, dan tim yang membuat dokumen atau presentasi bermerk yang membutuhkan halaman daftar isi yang rapi secara visual dengan ruang untuk kreativitas.

⏩ Baca Lebih Lanjut: Cara Membuat Daftar Periksa Pembuatan Konten

13. Template Daftar Isi oleh Postermywall

melalui Postermywall

Dirancang khusus untuk buletin, majalah digital, dan tata letak editorial, templat A4 ini menggabungkan struktur dan gaya. Dengan bagian yang jelas untuk judul artikel dan nomor halaman, templat ini memberikan tampilan profesional yang mudah dinavigasi.

Anda dapat mengunggah gambar, menyesuaikan gaya font, dan menyesuaikan elemen tata letak untuk sesuai dengan merek Anda. Ini sangat berguna untuk publikasi yang berfokus pada media sosial yang ingin menambahkan kejelasan tanpa mengorbankan daya tarik visual.

⭐ Mengapa Anda akan menyukainya

Sesuaikan judul bagian dan nomor halaman dengan kemudahan seret dan lepas

Tambahkan foto, logo, atau desain latar belakang Anda sendiri langsung di editor

Ubah ukuran dan sesuaikan tata letak untuk web, cetak, atau berbagi di media sosial

Ekspor dalam berbagai format tanpa perlu perangkat lunak desain

🔑 Ideal untuk: Editor buletin, penerbitan sekolah, dan pembuat majalah digital yang ingin membuat halaman daftar isi yang bersih dan stylish untuk dokumen editorial atau promosi.

Apa yang Membuat Template Daftar Isi yang Baik?

Sekarang setelah Anda melihat beberapa opsi, bagaimana cara memilih templat daftar isi yang tepat untuk Anda?

Template daftar isi yang baik memberikan struktur pada dokumen Anda sambil tetap jelas, profesional, dan mudah diperbarui saat konten berubah. Template tersebut harus mendukung pengeditan manual dan pemformatan otomatis. Beberapa fitur penting yang perlu diperhatikan:

Tingkat heading: Mendukung beberapa tingkatan konten, sehingga bagian dan subbagian terpisah dengan jelas

Gaya font yang dapat disesuaikan: Sesuaikan gaya font daftar isi dengan tipografi dokumen untuk tampilan profesional

Garis putus-putus: Hubungkan judul bagian dengan nomor halaman untuk memudahkan pelacakan visual

Tata letak yang dapat diedit: Atur ulang bagian atau ubah format tanpa perlu memulai dari awal

Penataan nomor halaman: Pastikan semua nomor halaman yang sesuai tetap sejajar untuk tampilan rapi dan konsisten

Format cetak: Ekspor dengan bersih ke PDF atau format lain tanpa ketidaksejajaran

Opsi pembaruan manual dan otomatis: Dapatkan kedua mode, isi sendiri dan pembaruan otomatis, sesuai dengan kebutuhan proyek Anda

Jaga Semua Isi Daftar Isi Anda Tetap Terorganisir dengan ClickUp

Memilih templat daftar isi yang tepat hanyalah salah satu bagian dari puzzle—melaksanakannya dengan efisien adalah kunci kesuksesan. Di situlah ClickUp berperan.

Baik Anda mengelola posting blog, makalah penelitian, atau dokumentasi proyek, ClickUp menyediakan semua alat yang Anda butuhkan di setiap langkah.

Buat, atur, lacak, dan organisasikan struktur konten Anda dari satu dasbor. Dari gaya font hingga nomor halaman, setiap elemen dapat diedit dan dilacak—tanpa perlu pengaturan manual.

Dengan ClickUp, Anda tidak hanya menyisipkan daftar isi—Anda mengelola seluruh proses dokumen dari satu platform. Siap untuk menghindari kerumitan format? Mulai gunakan ClickUp secara gratis dan ubah setiap dokumen menjadi ruang kerja yang terorganisir.