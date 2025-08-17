10 Alat Ekstraksi Data Terbaik untuk Pengumpulan dan Pengolahan Data Otomatis

Anda memiliki tumpukan dokumen di meja Anda—catatan pelanggan, faktur, atau pesanan pembelian. Langkah selanjutnya adalah mengekstrak wawasan yang tersembunyi di dalamnya.

Anda tahu ini tidak akan mudah karena data yang tidak terorganisir dengan baik, dan mengekstrak data yang dibutuhkan secara manual adalah tugas yang melelahkan dan berulang.

Beruntungnya, alat ekstraksi data dapat membantu mengotomatisasi proses ini, menghemat waktu dan mengurangi kesalahan manusia.

Dalam posting blog ini, kami akan membahas 10 alat terbaik yang tersedia untuk memudahkan proses ekstraksi informasi berharga, membuatnya lebih cepat, dan lebih akurat. Mari kita lihat bagaimana alat-alat ini membantu mengatasi kelebihan data.

Berikut ini adalah ringkasan singkat tentang alat ekstraksi data terbaik:

Alat Fitur utama Terbaik untuk Harga* ClickUp – Dashboard bertenaga AI dan visualisasi data– ClickUp Brain bawaan untuk mengekstrak wawasan, data, dan ringkasan dari dokumen– Otomatisasi alur kerja dan kolaborasi real-time– Bidang dan Tampilan Kustom untuk pengorganisasian data Perorangan, UKM, pasar menengah, dan perusahaan besar Gratis selamanya, Penyesuaian untuk perusahaan DocParser – SmartAI Parser untuk pengaturan cepat– Deteksi kotak centang otomatis– Kontrol versi untuk aturan parsing– Pra-pemrosesan lanjutan untuk akurasi Perusahaan menengah, perusahaan besar Rencana berbayar mulai dari $32,50 per bulan Hevo Data – Lebih dari 150 konektor tanpa kode– Pemantauan pipeline secara real-time– Reverse ETL dan pengelolaan skema otomatis Perusahaan menengah, perusahaan besar Gratis, paket berbayar mulai dari $239 per bulan Nanonets – Pelatihan model kustom tanpa kode– Klasifikasi dokumen cerdas– Validasi berbasis aturan dan pencocokan 2/3-arah Usaha kecil, pasar menengah, dan perusahaan besar Harga disesuaikan Airbyte – Change Data Capture (CDC) dengan kompatibilitas lebih dari 25 tujuan– Integrasi dengan perpustakaan Python dan alat AI– Connector Builder untuk integrasi kustom Pengembang, perusahaan menengah Gratis, Harga disesuaikan Informatica – Peningkatan data dan klasifikasi yang didukung AI– Pemantauan pekerjaan secara real-time dan penanganan kesalahan yang canggih– Jejak data yang komprehensif untuk visibilitas penuh aliran data Perusahaan Harga disesuaikan Stitch – Integrasi dengan lebih dari 130 sumber data– Pengelolaan skema otomatis dan pemberitahuan– Pengisian data historis untuk melengkapi dataset Perusahaan skala kecil hingga menengah Rencana berbayar mulai dari $100 per bulan Mailparser – Aturan dan filter parsing email kustom– Ekstraksi data lampiran– Pengalihan otomatis ke CRM atau fungsi spreadsheet Perorangan, usaha kecil Gratis, paket berbayar mulai dari $39 per bulan Talend – Pemetaan data visual dengan tMap– Alat kualitas data dan tata kelola data bawaan– Alat analitik prediktif dan kolaborasi yang didukung AI Perusahaan menengah, perusahaan besar Harga disesuaikan Matillion – Data real-time dengan ‘Data Streams’– Asisten cerdas AI untuk otomatisasi dan panduan pipeline– Desain low-code dengan alur kerja seret dan lepas Perusahaan menengah, perusahaan besar Gratis, paket berbayar mulai dari $1000 per bulan untuk 500 kredit prabayar

Menemukan alat ekstraksi data yang tepat dapat menghemat waktu berjam-jam kerja manual dan menghindari frustrasi. Namun, dengan begitu banyak pilihan yang tersedia, apa yang sebenarnya harus Anda cari?

Berikut adalah beberapa fitur ekstraksi data yang harus Anda pertimbangkan dalam sebuah alat:

🤓 AI yang semakin cerdas seiring waktu: Pilih alat yang tidak hanya mengekstrak data relevan tetapi juga belajar dan terus meningkatkan kinerjanya. Ekstraksi berbasis AI berarti lebih sedikit kesalahan dan waktu yang dihabiskan untuk memperbaiki kesalahan

📃 Tidak ada templat? Tidak masalah: Pilih Pilih perangkat lunak pencarian enterprise yang tidak memerlukan pengaturan templat kaku untuk data tidak terstruktur. Alat ini harus dapat beradaptasi dengan berbagai dokumen, seperti faktur, kontrak, dll., tanpa intervensi manual

✅ Pemeriksaan kesalahan bawaan: Investasikan dalam Investasikan dalam sistem pengambilan informasi yang baik yang melakukan validasi otomatis untuk mendeteksi kesalahan sebelum menyebabkan masalah

🔧 Integrasi: Pastikan alat ini terintegrasi dengan lancar dengan sistem ERP, CRM, akuntansi, dan sistem legacy Anda untuk memudahkan transfer data yang mulus

⏩ Mengelola batch besar dengan mudah: Cari fitur seperti pemrosesan massal, ekstraksi terjadwal, opsi pencarian lanjutan, dan alur kerja didukung AI untuk memastikan semuanya berjalan lancar

🔐 Jaga keamanan data Anda: Pastikan Pastikan perangkat lunak otomatisasi dokumen mematuhi standar industri seperti GDPR, HIPAA, dan SOC 2, dengan enkripsi dan akses berdasarkan peran. Dengan cara ini, Anda dapat menyimpan informasi sensitif dalam arsip terbuka dan dapat dicari, serta memastikan keamanan

🙌 Mudah digunakan: Prioritaskan antarmuka tanpa kode atau dengan sedikit kode yang dilengkapi dengan fitur seret dan lepas, sehingga pengguna non-teknis pun dapat menggunakan alat ini dengan mudah

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah panduan detail tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

1. ClickUp (Terbaik untuk mengorganisir dan mengelola data yang telah diekstraksi)

ClickUp adalah aplikasi serba guna untuk kerja yang mengintegrasikan tugas, dokumen, dan data Anda dalam satu platform.

Coba ClickUp secara gratis Gunakan Dashboard ClickUp untuk melacak dan menyoroti metrik kunci untuk pengambilan keputusan strategis

Alih-alih menggunakan beberapa alat sekaligus, Anda dapat mengoptimalkan metode ekstraksi data, termasuk mengelola data yang diekstraksi dari dokumen di dalam ClickUp.

ClickUp Docs

Misalnya, ClickUp Docs adalah platform yang ideal untuk membuat, mengelola, dan berkolaborasi pada dokumen dalam satu tempat. Alat ini memungkinkan tim untuk menghubungkan data yang diekstraksi dari faktur dan kontrak langsung ke tugas-tugas. Misalnya, tugas tinjauan hukum dapat dilengkapi dengan kontrak asli yang tertaut sebagai referensi.

Bekerja sama dengan rekan tim Anda dan analisis data yang telah diekstraksi menggunakan ClickUp Docs

Dashboard ClickUp

Setelah proses ekstraksi data selesai, langkah berikutnya adalah membuat data tersebut berguna. Di sinilah ClickUp Dashboards berperan. Mereka memberikan tampilan real-time dan dapat disesuaikan dari data Anda, sehingga Anda tidak perlu menebak-nebak apa yang sedang terjadi.

Kolom Kustom memungkinkan Anda menambahkan detail kontrak yang diekstraksi, seperti nama vendor, jumlah pembayaran, atau tanggal kedaluwarsa kontrak, ke tugas.

Anda juga dapat membuat Daftar Periksa ClickUp di dalam dokumen, dan menggunakan Komentar Tugas ClickUp untuk mengundang anggota tim untuk berbagi masukan mereka. Hal ini memudahkan tim untuk berkolaborasi secara real-time tanpa perlu berpindah antar alat.

Visualisasikan dan lacak data yang telah diekstraksi menggunakan Dashboard ClickUp

Berikut cara memanfaatkannya secara optimal:

Ubah data mentah Anda menjadi grafik, tabel, dan bilah kemajuan yang mudah dibaca

Sortir dan kategorikan data Anda untuk tampilan yang jelas

Klik pada laporan untuk melihat detailnya saat Anda membutuhkan konteks lebih lanjut

Bagikan Dashboard dengan tim Anda, atur izin akses, dan kelola diskusi di satu tempat

🎯 Tips Produktivitas: Bayangkan Anda memproses ratusan faktur setiap hari. Dengan Dashboard ClickUp, Anda dapat memantau semuanya secara real-time. Grafik batang dapat dengan cepat menunjukkan berapa banyak faktur yang telah diproses versus yang masih tertunda. Tabel dapat menyoroti ketidaksesuaian yang memerlukan proses tinjauan sistematis. Jika Anda mengotomatisasi bagian dari proses, sebuah progress bar dapat melacak seberapa sering otomatisasi berhasil mengekstrak titik data kunci. Sementara itu, sebuah widget numerik dapat menampilkan jumlah total faktur yang diproses setiap hari, memberikan Anda gambaran cepat tentang produktivitas.

Dengan Dashboards yang memberikan pandangan jelas tentang data yang telah diekstraksi, langkah selanjutnya adalah memastikan data mengalir dengan lancar melalui alur kerja Anda.

Otomatisasi ClickUp

Dengan ClickUp Automations, Anda dapat mengatur aturan yang menangani tugas-tugas berulang untuk Anda. Baik itu mengarahkan data ke tempat yang tepat, memicu notifikasi, atau memperbarui status secara otomatis, alat ini dapat membantu Anda bekerja lebih cepat dan tetap terorganisir.

Begini cara ClickUp Automations mempermudah alur kerja manajemen dokumen:

Perbarui status secara otomatis, tugaskan tugas, atau pindahkan item saat data baru ditambahkan

Pastikan data yang diekstraksi direview tepat waktu dengan menugaskan data tersebut ke tim review dan menetapkan batas waktu secara instan

Perbarui Salesforce dengan detail pelanggan atau kirim catatan keuangan ke QuickBooks secara otomatis menggunakan integrasi ClickUp. Kurangi kesalahan manual dan pastikan konsistensi data di seluruh platform

ClickUp Brain

Selanjutnya, ClickUp Brain, asisten kerja berbasis AI platform ini, meningkatkan otomatisasi alur kerja dengan memproses, mengorganisir, dan mengoptimalkan data yang diekstraksi secara cerdas.

Alih-alih hanya mengotomatisasi entri data manual, ClickUp Brain membantu Anda menganalisis data, mendeteksi pola, dan menyarankan langkah selanjutnya, sehingga Anda dapat menghabiskan lebih sedikit waktu mengelola dokumen dan lebih banyak waktu mengambil keputusan.

Otomatiskan pengelompokan data yang diekstraksi ke folder atau tugas yang tepat berdasarkan konten menggunakan ClickUp Brain

Minta ClickUp Brain untuk menghasilkan ringkasan cepat dari dokumen panjang atau set data besar

Dapatkan rekomendasi berbasis AI untuk langkah selanjutnya berdasarkan data yang telah diekstraksi

Temukan titik data yang diekstraksi secara spesifik dengan cepat menggunakan kueri bahasa alami

Analisis data yang diekstraksi dan dapatkan saran real-time menggunakan ClickUp Brain

💡Tips Pro: Anda dapat membuat agen AI Autopilot Kustom untuk membantu mengekstrak data berdasarkan pemicu spesifik. Misalnya, agen dapat mengambil data dari tugas ClickUp, daftar, atau sumber terintegrasi, dan menghasilkan laporan ringkasan, grafik, atau dasbor. Anda dapat meminta agen untuk merespons pemicu seperti “Ringkas kemajuan proyek mingguan dan soroti tugas yang terlambat,” dan agen akan memberikan respons yang sesuai.

Template Temuan Analisis Data ClickUp

Langkah selanjutnya adalah mengubah wawasan tersebut menjadi hasil yang dapat ditindaklanjuti, dan di sinilah Template Temuan Analisis Data ClickUp mengambil alih. Template ini membantu bisnis mengorganisir, menganalisis, dan menyajikan wawasan data secara efektif.

Dapatkan templat gratis Strukturkan data yang telah diekstraksi dan pahami wawasan kunci dengan Template Temuan Analisis Data ClickUp

Template ini membantu bisnis mengorganisir, menganalisis, dan menyajikan wawasan data secara efektif. Hal ini meliputi:

Misalnya, bayangkan tim pemasaran sedang menganalisis kinerja kampanye terbaru. Dengan menggunakan templat ini, mereka dapat memasukkan metrik seperti tingkat keterlibatan, statistik konversi, dan data demografis. Alat visual dalam templat ini membantu menyoroti strategi mana yang paling efektif bagi audiens target.

Fitur terbaik ClickUp

Visualisasikan pola data, brainstorming ide, dan kolaborasi secara interaktif dengan ClickUp Whiteboards

Gunakan integrasi ClickUp untuk terhubung dengan alat ekstraksi data pihak ketiga menggunakan integrasi asli atau koneksi API. Ini berarti Anda dapat mengimpor data yang diekstraksi dan mengotomatisasi tugas

Gunakan Tampilan Kustom ClickUp seperti Tampilan Daftar, Tabel, dan Papan untuk mengorganisir dan menyaring data sesuai dengan alur kerja Anda. Sesuaikan kolom, terapkan filter, dan ganti tampilan untuk pelacakan yang efisien.

Gunakan agen AI bawaan ClickUp untuk membantu Anda mengekstrak dokumen dan informasi yang sudah ada di ruang kerja pengetahuan Anda. Mereka juga dapat mengidentifikasi tren dan pola berdasarkan data di ruang kerja Anda

Batasan ClickUp

Jumlah fitur yang sangat banyak dapat membingungkan bagi pengguna baru

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Apa yang bisa saya katakan tentang ClickUp? Platform ini terus menjadi yang paling mutakhir dan efisien di pasaran. Baik Anda membutuhkan platform manajemen proyek sederhana atau platform manajemen all-in-one yang kompleks, ClickUp selalu mampu memenuhi kebutuhan Anda. Fleksibilitas dan fitur pelaporan yang dimilikinya lah yang membuat aplikasi ini luar biasa. Anda dapat menjadi ahli dalam dokumentasi dan pelacakan tugas dengan platform ini. Saya akan selalu menggunakan ClickUp untuk diri sendiri dan klien saya untuk menciptakan ruang kustom yang sesuai dengan bisnis mereka.

📮 ClickUp Insight: Hampir 88% responden survei kami kini mengandalkan alat AI untuk menyederhanakan dan mempercepat tugas-tugas pribadi. Ingin mendapatkan manfaat yang sama di tempat kerja? ClickUp siap membantu! ClickUp Brain, asisten AI bawaan ClickUp, dapat membantu Anda meningkatkan produktivitas hingga 30% dengan mengurangi jumlah pertemuan, ringkasan AI yang cepat, dan tugas otomatis.

2. DocParser (Terbaik untuk ekstraksi data berbasis dokumen dengan aturan parsing yang dapat disesuaikan)

melalui DocParser

Docparser’s SmartAI Parser membuat aturan parsing secara otomatis untuk Anda, mengurangi waktu penyiapan dan meminimalkan upaya manual. Selain itu, Smart Checkbox Detection secara otomatis mengidentifikasi dan mengekstrak data kotak centang, sehingga memproses formulir dan survei yang spesifik proyek menjadi lebih mudah.

Fitur unggulan DocParser

Manfaatkan formulir ekstraksi data yang sudah dikonfigurasi sebelumnya untuk dengan cepat mengekstrak informasi dari berbagai jenis data

Siapkan dokumen menggunakan teknik prapemrosesan canggih seperti pembersihan, rotasi, dan pemformatan untuk memastikan ekstraksi data yang lebih akurat

Lacak dan kelola berbagai versi aturan parsing, serta kembalikan ke konfigurasi sebelumnya jika diperlukan

Batasan DocParser

Masalah format pada data yang diekstraksi memerlukan penyesuaian manual

Harga DocParser

Paket Pemula: $39/bulan

Profesional: $74/bulan

Bisnis: $159/bulan

Enterprise: Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan DocParser

G2 : 4.6/5 (50+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (100+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang DocParser?

Berikut ulasan dari G2:

Docparser sangat mudah digunakan, menawarkan ekstraksi data yang akurat, aturan parsing yang dapat disesuaikan, dan integrasi yang mulus dengan alat lain.

📚 Bacaan Tambahan: Alat Web Scraping Terbaik

💡 Fakta Menarik: Starbucks tidak memilih lokasi toko secara acak. Mereka mengekstrak data dari pesanan mobile, lalu lintas pejalan kaki, dan demografi untuk memprediksi lokasi terbaik. Alat mereka, Atlas, membantu memetakan permintaan dan menghindari kepadatan toko. Jadi, saat Anda memesan latte berikutnya, data berperan dalam menempatkan toko tersebut tepat di tempat yang Anda butuhkan.

3. Hevo Data (Terbaik untuk pipeline ELT tanpa kode dengan pemantauan real-time)

melalui Hevo Data

Dengan platform ELT tanpa kode Hevo Data, Anda dapat mengatur pipa data dengan cepat tanpa memerlukan pengetahuan pemrograman. Baik Anda bekerja dengan SQL, NoSQL, atau aplikasi SaaS, konektor bawaan Hevo yang lebih dari 150 buah menghilangkan kebutuhan akan integrasi manual.

Anda juga dapat memilih dari transformasi pra-muat, selama pemrosesan, dan pasca-muat, sehingga data Anda siap digunakan begitu tiba di gudang data Anda. Selain itu, reverse ETL memungkinkan Anda mengirim data kembali ke sistem seperti CRM atau platform pemasaran, menjaga proses Anda tetap terhubung.

Fitur terbaik Hevo Data

Menyediakan manajemen skema otomatis untuk memastikan skema tujuan Anda selalu sinkron

Menyediakan pemantauan real-time untuk alur data dan menawarkan pemberitahuan yang dapat disesuaikan untuk memantau masalah

Menyimpan catatan detail tentang operasi data untuk memudahkan audit yang menyeluruh

Batasan Hevo Data

Mengubah data yang kompleks mungkin memerlukan penulisan skrip tambahan atau pemrosesan eksternal

Harga Hevo Data

Gratis: $0

Paket Pemula: $299/bulan

Profesional: $849/bulan

Kritikal untuk bisnis: Harga disesuaikan

Ulasan dan peringkat Hevo Data

G2: 4.4/5 (250+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (100+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Hevo Data?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Keunggulan utama Hevo adalah kesederhanaannya. Alat ini memudahkan pengaturan pipeline data, bahkan bagi mereka yang bukan programmer. Jumlah aplikasi yang dapat diintegrasikan sangat besar, yang benar-benar menghemat waktu; Anda tidak perlu membangun integrasi khusus untuk setiap aplikasi. Ini berarti data real-time dapat mengalir ke gudang data Anda dengan cepat, yang sangat penting untuk mengambil keputusan yang baik berdasarkan informasi terkini. Intinya, Hevo memungkinkan Anda fokus pada penggunaan data, bukan pada kerumitan teknis dalam mengolahnya.

4. Nanonets (Terbaik untuk ekstraksi dokumen berbasis AI dengan pelatihan model kustom)

melalui Nanonets

Dengan Nanonets, Anda mendapatkan model mesin yang memberikan akurasi 99% untuk semua jenis dokumen—terstruktur, tidak terstruktur, dan semi-terstruktur. Alat ini juga menawarkan fitur pelatihan model kustom tanpa kode, sehingga Anda dapat melatih model Anda untuk menangani dokumen unik Anda dengan cepat dan mudah.

Selain itu, Anda dapat memanfaatkan aturan keputusan untuk meninjau/memvalidasi data yang diekstraksi dan menandai kesalahan, ketidakkonsistenan, dan ketidaksesuaian. Dan jika Anda membutuhkan wawasan dari data yang diekstraksi, Anda dapat bertanya kepada alat pencarian cerdas ini tentang apa pun terkait data menggunakan bahasa yang sederhana.

Fitur terbaik Nanonets

Impor file dari berbagai sumber seperti email, penyimpanan cloud, tiket dukungan, dan lainnya

Klasifikasikan dan atur dokumen berbagai jenis secara otomatis

Lakukan pencocokan dua arah/tiga arah atau validasi otomatis untuk mencegah kesalahan input data

Batasan Nanonets

Verifikasi manual masih diperlukan, yang dapat mengurangi peningkatan efisiensi yang diharapkan dalam beberapa kasus

Harga Nanonets

Mulai secara gratis dengan kredit senilai $200

Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan Nanonets

G2: 4.8/5 (90+ ulasan)

Capterra: 4.9/5 (70+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Nanonets?

Berikut ulasan dari G2:

Nanonets menggunakan algoritma canggih yang secara akurat mengekstrak data dari faktur, bahkan dengan tata letak yang kompleks atau tidak standar. AI ini terus belajar dan meningkatkan akurasi ekstraksinya, mengurangi kesalahan input data manual dan menghemat waktu yang signifikan bagi tim kami.

5. Airbyte (Terbaik untuk ekstraksi data open-source dengan konektor yang luas)

melalui Airbyte

Airbyte adalah platform integrasi data yang fleksibel yang mendukung metode ekstraksi incremental dan full. Dengan fitur 'Change Data Capture', hanya perubahan yang terjadi sejak sinkronisasi terakhir yang diambil, sehingga memastikan ekstraksi data real-time dan meminimalkan beban sistem.

Perangkat lunak gratis ini menyediakan perpustakaan konektor yang luas, memungkinkan Anda mengakses berbagai sumber data, seperti API, basis data, penyimpanan file, dan lain-lain. Fitur 'Connector Builder dan Connector Development Kits' memungkinkan Anda dengan cepat membangun dan mengimplementasikan konektor kustom.

Fitur terbaik Airbyte

Memudahkan integrasi dengan alur kerja data yang sudah ada dan aplikasi berbasis AI, karena kompatibel dengan perpustakaan Python populer seperti Pandas dan kerangka kerja AI seperti LangChain dan LlamaIndex

Memastikan pemuatan data yang lancar ke lebih dari 25 tujuan, dengan penanganan otomatis untuk pengenalan tipe data dan penghapusan duplikat

Terintegrasi dengan dbt, Airflow, dan Dagster untuk analisis data dan otomatisasi alur kerja

Batasan Airbyte

Alat ini gagal mengambil data dari beberapa sumber, seperti Google Sheets

Harga Airbyte

Open Source : Gratis selamanya

Harga khusus untuk semua paket lain

Peringkat dan ulasan Airbyte

G2: 4.5/5 (40+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Airbyte?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Keunggulan utama Airbyte adalah kemudahan dalam mentransfer data. Terdapat banyak sumber dan tujuan di mana kita dapat mentransfer data antar jenis database yang berbeda. Kita juga dapat melakukan transformasi data menggunakan dbt untuk visualisasi dan analisis data. Dan satu hal lagi, kita dapat membuat konektor kustom untuk mentransfer data antar database.

6. Informatica (Terbaik untuk integrasi dan transformasi data skala enterprise)

melalui Informatica

Informatica PowerCenter adalah alat manajemen data end-to-end yang menawarkan fitur transformasi canggih dan menyederhanakan integrasi data skala besar.

Dengan fitur seperti optimasi push-down, pemrosesan paralel, dan komputasi grid, alat ini dapat mengelola dataset besar, termasuk yang memiliki lebih dari 100.000 baris, dengan efisien. Alat ini dapat diskalakan untuk menangani data berskala petabyte dan menawarkan pemantauan tugas secara real-time serta penanganan kesalahan canggih untuk membantu Anda melacak masalah dengan efisien.

Fitur terbaik Informatica

Memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi untuk memperkaya data dengan wawasan kontekstual, klasifikasi, dan asosiasi, serta meningkatkan pemahaman dan kegunaan data

Melakukan penilaian kualitas data dan menerapkannya untuk secara otomatis mengukur dan memantau integritas data

Menyediakan jejak data yang komprehensif untuk memahami ketergantungan dan hubungan data, memberikan visibilitas penuh tentang bagaimana data mengalir dan berubah di seluruh sistem

Batasan Informatica

Alat ini memiliki kurva pembelajaran yang curam

Harga Informatica

Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan Informatica

G2: 4.4/5 (80+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Informatica?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Ini adalah alat ETL yang sangat baik yang dapat mengimpor data dari berbagai sumber, melakukan transformasi, dan memuatnya ke sistem tujuan dengan opsi seret dan lepas.

📚 Bacaan Tambahan: Alat Ekstraksi Data PDF AI Terbaik untuk Penambangan Informasi

7. Stitch (Terbaik untuk otomatisasi pipa data berbasis cloud dengan manajemen skema)

melalui Stitch

Stitch Data adalah alat integrasi data berbasis cloud yang memudahkan ekstraksi dan pemuatan data ke dalam gudang data cloud Anda dengan menyediakan koneksi ke lebih dari 130 sumber data, sehingga Anda tidak perlu repot dengan pengaturan yang rumit atau menulis kode khusus.

Alat ini secara otomatis mengelola perubahan skema, melakukan pemantauan real-time, dan mengirimkan peringatan jika terjadi masalah. Jika Anda perlu mengisi data yang hilang, Stitch menyediakan fitur pengisian data historis, memastikan data warehouse Anda tetap lengkap dan terkini.

Gabungkan fitur terbaik

Sesuaikan kapitalisasi dan format teks data yang diekstraksi menjadi huruf besar, huruf kecil, atau huruf besar di awal kata

Tambahkan baris kosong di mana saja yang Anda butuhkan untuk mengatur data Anda dengan fitur ‘Insert Row Filter’

Ganti beberapa kata kunci sekaligus menggunakan satu filter untuk mempercepat proses penyempurnaan data

Batasan Stitch

Alat ini tidak menyediakan fitur keamanan data seperti Single Sign-On dan Two-Factor Authentication untuk melindungi data Anda

Harga Stitch

Standar: Mulai dari $100 per bulan

Lanjutan: $1250/bulan (ditagih secara tahunan)

Premium: $2500/bulan (ditagih secara tahunan)

Gabungkan ulasan dan peringkat

G2: 4.4/5 (60+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Stitch?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Mudah dipasang, konfigurasi yang sederhana, terhubung dengan sebagian besar sumber data (database) dan tujuan (data warehouse). Tidak banyak ribet untuk memulai dengan konfigurasi CDC yang sederhana. Melakukan hal yang benar 90% dari waktu.

8. Mailparser (Terbaik untuk ekstraksi data email dan pengalihan otomatis)

melalui Mailparser

Mailparser memungkinkan Anda membuat formulir ekstraksi kustom untuk mengekstrak data yang tepat dari setiap email secara otomatis. Dengan fitur routing canggih, Anda dapat dengan mudah mengirimkan data yang diekstrak langsung ke CRM, spreadsheet Excel, atau ke tempat yang sesuai.

Alat-alat ini juga membantu mengekstrak data dari lampiran, baik itu PDF, DOCX, atau spreadsheet. Filter sensitif huruf besar/kecil memastikan Anda mendapatkan data yang tepat setiap kali.

Fitur unggulan Mailparser

Menyaring email yang tidak relevan untuk fokus hanya pada data yang penting

Mengirimkan data yang telah diparsing secara otomatis ke penerima atau sistem yang ditunjuk

Memberikan pemberitahuan kepada pengguna jika terjadi masalah parsing atau ekstraksi data yang tidak benar

Batasan Mailparser

Bekerja dengan data yang diekstraksi dalam format JSON dapat menjadi kompleks

Harga Mailparser

Uji coba gratis

Paket Pemula : $29 per bulan

Profesional: $39/bulan

Bisnis: $99/bulan

Business++: $299/bulan

Peringkat dan ulasan Mailparser

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: 4.9/5 (40+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Mailparser?

Berikut ulasan G2:

Ini adalah alat yang sangat powerful untuk secara otomatis memproses data dalam email. Kami menerima ratusan email setiap bulan dari vendor dan mitra dengan format yang sama, jadi MailParser sangat unggul dalam mengotomatisasi ekstraksi data yang relevan, menghemat waktu dan mengurangi kesalahan.

📚 Bacaan Tambahan: Mengorganisir Berkas dan Folder: Strategi untuk Meningkatkan Alur Kerja Anda

9. Talend (Terbaik untuk integrasi data, tata kelola, dan transformasi)

melalui Talend

Platform Data Fabric dari Talend menyatukan semua yang Anda butuhkan untuk integrasi data, kualitas, dan tata kelola data dalam satu tempat. Alat kualitas data bawaan membantu Anda secara otomatis memvalidasi dan memperbaiki masalah apa pun saat proses berlangsung untuk meningkatkan keandalan data.

Komponen tMap dari Talend memungkinkan Anda memetakan dan mentransformasi data secara visual dengan presisi. Anda dapat melakukan pencarian, menerapkan ekspresi kondisional, menggabungkan sumber data yang berbeda, dan merestrukturisasi dataset—semua dalam antarmuka seret dan lepas yang intuitif.

Fitur terbaik Talend

Implementasikan kebijakan tata kelola data dengan fitur pelacakan otomatis, audit, dan pelacakan asal-usul data untuk memastikan kepatuhan dan transparansi

Manfaatkan model pembelajaran mesin untuk analisis prediktif dan otomatisasi wawasan dengan integrasi kecerdasan buatan (AI)

Bekerja sama dengan rekan tim Anda pada proyek data dengan kontrol versi dan pastikan keamanan

Batasan Talend

Beberapa pengguna melaporkan bahwa kinerja dan kecepatan platform perlu ditingkatkan

Harga Talend

Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan Talend

G2: 4.3/5 (100+ ulasan)

Capterra: 4.3/5 (20+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Talend?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Alat ETL yang sempurna untuk integrasi data. Berbagai konektor internal dapat terhubung ke berbagai basis data untuk memindahkan data. Membangun gudang data menjadi mudah, karena metodologi gudang data spesifik dapat diterapkan dengan utilitas internal yang ditawarkan oleh Talend.

10. Matillion (Terbaik untuk ETL berbasis cloud dan integrasi data warehouse)

melalui Matillion

Matillion’s ‘Data Streams’ memungkinkan Anda bekerja dengan data real-time, memastikan Anda selalu mendapatkan wawasan terbaru. Anda juga mendapatkan asisten cerdas berbasis AI yang dapat mengotomatisasi tugas, menyarankan perbaikan, dan memandu Anda dalam membangun pipeline data.

Selain itu, kanvas low-code Matillion memungkinkan Anda merancang alur kerja data dengan antarmuka seret dan lepas yang ramah pengguna. Saat diintegrasikan dengan Model Bahasa Besar (LLMs), Anda dapat berbicara dengan Matillion dalam bahasa alami dan mendapatkan jawaban yang Anda butuhkan secara instan.

Fitur terbaik Matillion

Menjamin skalabilitas untuk platform berbasis cloud seperti AWS, Google Cloud, dan Azure

Menyediakan orkestrasi data lengkap dengan melampaui ETL dan mengotomatisasi proses ekstraksi, transformasi, dan pemuatan data dari awal hingga akhir

Terintegrasi secara mulus dengan alat-alat data science dan machine learning untuk memungkinkan Anda meningkatkan pipeline data dengan analisis canggih dan wawasan yang didorong oleh kecerdasan buatan (AI)

Batasan Matillion

Antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk mengakses riwayat pekerjaan dan waktu eksekusi rata-rata dapat ditingkatkan untuk memberikan akses yang lebih efisien

Harga Matillion

Untuk individu: $0 kredit prabayar bulanan. Bayar sesuai penggunaan: $2,50 per kredit

Basic: $1.000 per bulan untuk 500 kredit prabayar. Kredit tambahan: $2,18 per kredit

Lanjutan: $2000 per bulan untuk 750 kredit prabayar. Kredit tambahan: $2,73 per kredit

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Matillion

G2: 4.4/5 (80+ ulasan)

Capterra: 4.3/5 (100+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Matillion?

Berikut ulasan dari G2:

Antarmuka yang intuitif membuat tugas-tugas kompleks menjadi sederhana, sementara kemampuannya menangani dataset besar dengan mudah. Kualitas data yang unggul, dan skalabilitasnya memastikan alat ini dapat berkembang seiring pertumbuhan bisnis Anda.

Visualisasikan dan lacak data Anda dengan efisien menggunakan ClickUp

Ketika berbicara tentang ekstraksi data, Anda membutuhkan lebih dari sekadar alat. Anda membutuhkan sesuatu yang membuat alur kerja Anda lancar dan terorganisir.

Dengan Dashboard ClickUp untuk memantau hal-hal penting, Docs untuk menyimpan dan mengorganisir informasi, Automations untuk menghemat waktu pada tugas-tugas berulang, dan Brain untuk mengintegrasikan semuanya dalam satu tempat, ClickUp memberikan semua yang Anda butuhkan untuk mengelola data dengan mudah.

Dengan agen AI, Anda dapat lebih menyederhanakan proses, bekerja lebih efisien, dan mengambil keputusan yang lebih baik, sambil tetap terorganisir dan memiliki kendali penuh.

Daftar gratis di ClickUp untuk mengelola data Anda dengan efektif.