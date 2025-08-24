10 Perangkat Lunak Buletin Internal Terbaik untuk Meningkatkan Keterlibatan Karyawan

Komunikasi adalah tulang punggung dari setiap organisasi yang sukses. Menjaga tim tetap terinformasi, selaras, dan terlibat membutuhkan upaya yang konsisten, terutama dalam lingkungan kerja yang tersebar seperti saat ini.

Buletin internal terus menjadi pilihan utama sebagai media komunikasi internal yang efektif.

Baik Anda membagikan pembaruan perusahaan atau merayakan prestasi karyawan, buletin internal yang dirancang dengan baik mempromosikan transparansi, membangun rasa kebersamaan, dan meningkatkan keterlibatan.

Jadi, jika Anda mencari perangkat lunak buletin internal untuk meningkatkan komunikasi, kami memiliki 10 pilihan terbaik!

Apa yang Harus Anda Cari dalam Perangkat Lunak Buletin Internal?

Kami merekomendasikan agar Anda mencari perangkat lunak buletin internal perusahaan yang memiliki fitur-fitur berikut:

Pembuatan konten berbasis AI : Cari platform perangkat lunak yang dilengkapi dengan : Cari platform perangkat lunak yang dilengkapi dengan alat penulisan AI untuk menyusun buletin yang menarik, menghasilkan subjek email, dan mempersonalisasi konten berdasarkan preferensi karyawan

Penjadwalan dan otomatisasi konten : Pilih buletin yang dilengkapi sistem penjadwalan bawaan untuk membantu tim Anda berkomunikasi. Fitur otomatisasi memungkinkan Anda mengirim pesan berulang atau pembaruan yang dipicu

Distribusi multi-platform : Pastikan alat tersebut mendukung : Pastikan alat tersebut mendukung saluran komunikasi seperti email, aplikasi seluler, pesan instan, intranet perusahaan, dan lainnya. Integrasi dengan saluran eksternal seperti Slack atau Microsoft Teams memungkinkan Anda mengirim pesan ke saluran pilihan tim Anda

Pelacakan keterlibatan dan analitik : Alat komunikasi internal harus dapat mengukur metrik keterlibatan seperti tingkat pembukaan, tingkat klik, waktu membaca, dan sebagainya. Wawasan yang dapat ditindaklanjuti ini membantu Anda mengoptimalkan kinerja buletin

Segmentasi karyawan dan personalisasi : Solusi perangkat lunak harus memungkinkan Anda menyesuaikan : Solusi perangkat lunak harus memungkinkan Anda menyesuaikan strategi komunikasi internal . Perangkat lunak tersebut harus memungkinkan Anda menargetkan karyawan yang berbeda berdasarkan peran, lokasi, atau departemen mereka untuk pengalaman yang dipersonalisasi

Dukungan multimedia interaktif: Alat komunikasi internal harus mendukung konten multimedia yang kaya seperti gambar, video, GIF, jajak pendapat, dan formulir umpan balik untuk membuat buletin Anda lebih menarik

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah ulasan detail tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

🔍 Tahukah Anda: Email dengan emoji di baris subjek memiliki tingkat pembukaan 56% lebih tinggi dan tingkat klik 96% lebih tinggi dibandingkan yang tanpa emoji.

Perangkat Lunak Buletin Internal dalam Sekilas

Alat Fitur Utama Terbaik untuk Harga ClickUp – Pembuatan konten berbasis AI– Otomatisasi tugas– Distribusi multi-platform– Pelacakan dan analisis keterlibatan Tim yang membutuhkan solusi all-in-one untuk manajemen proyek, buletin internal, dan kolaborasi tim Rencana gratis tersedia; Harga khusus untuk perusahaan Connecteam – Komunikasi berbasis mobile– Survei karyawan– Obrolan real-time– Basis pengetahuan untuk berbagi dokumen Tenaga kerja tanpa meja atau tersebar yang membutuhkan komunikasi internal berbasis mobile Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $35/bulan untuk 30 pengguna SnapComms – Pemberitahuan pesan darurat– Pemberitahuan desktop– Layar penghemat daya dan pemberitahuan yang dapat disesuaikan– Daftar distribusi untuk segmentasi Tim yang membutuhkan komunikasi internal yang berdampak besar dan pembaruan mendesak Harga disesuaikan Staffbase – Pesan multi-saluran– Aplikasi karyawan dan solusi intranet– Daftar distribusi kustom– Analisis dan pelaporan Organisasi tingkat perusahaan yang membutuhkan komunikasi internal yang bermerk dan multi-saluran Harga disesuaikan HubEngage – Fitur gamifikasi– Engagement multi-saluran– Polling interaktif dan umpan balik– Personalisasi konten berbasis AI Perusahaan yang ingin meningkatkan keterlibatan karyawan melalui komunikasi yang dipersonalisasi dan gamifikasi Harga disesuaikan Workshop – Editor seret dan lepas– Template yang dapat disesuaikan– Alat analitik– Jadwal dan perencanaan pengiriman Tim yang membutuhkan alat kolaboratif untuk membuat dan menjadwalkan buletin internal Paket Dasar: $250 per bulan untuk 250 karyawan; Paket Lanjutan & Premium: Harga disesuaikan Nectar – Penghargaan dan insentif karyawan– Buletin visual– Katalog insentif yang dapat disesuaikan– Penghargaan antar rekan kerja Organisasi yang menggabungkan buletin internal dengan pengakuan dan keterlibatan karyawan Harga disesuaikan Cerkl Broadcast – Distribusi buletin bertenaga AI– Aksesibilitas mobile– Analisis keterlibatan real-time– Pengaturan tanpa kode Tim yang mencari buletin internal otomatis yang didukung AI dengan pengiriman konten yang dipersonalisasi $799/bulan; Penyiaran + Mobile: $799 + 20%/bulan PoliteMail – Integrasi Outlook– Pengujian A/B untuk optimasi– Segmentasi karyawan– Pelacakan tingkat pembukaan dan keterlibatan Tim yang menggunakan Microsoft Outlook untuk komunikasi email internal dan analisis detail $0,50 per bulan per karyawan (Professional); $0,35 per bulan per karyawan (Corporate); $0,20 per bulan per karyawan (Enterprise) Pertama – Distribusi konten didukung AI– Distribusi multi-saluran (email, aplikasi seluler, Slack, dll.)– Analisis keterlibatan Perusahaan yang membutuhkan komunikasi internal yang dipersonalisasi dan multi-saluran dengan pengiriman konten yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI) Harga disesuaikan

10 Perangkat Lunak Buletin Internal Terbaik

Berikut ini adalah daftar sepuluh perangkat lunak buletin internal terbaik:

1. ClickUp (Alat manajemen proyek all-in-one terbaik dan alat buletin internal)

ClickUp adalah aplikasi serba bisa yang kuat untuk kerja yang menyediakan berbagai saluran komunikasi untuk pengalaman kerja yang kaya dan mudah.

Baik Anda mengelola komunikasi internal, melacak tugas yang sedang berjalan, atau menjalankan kampanye pemasaran, ClickUp memungkinkan Anda mengelola semuanya dengan hanya beberapa klik.

Gunakan ClickUp untuk Tim Pemasaran untuk membuat saluran komunikasi untuk tim Anda

Anda dapat mengelola strategi komunikasi internal Anda secara keseluruhan menggunakan ClickUp untuk Tim Pemasaran. Buat daftar atau proyek khusus untuk buletin, tugaskan tugas penulisan dan desain, tetapkan batas waktu, kelola siklus ulasan menggunakan status kustom, dan visualisasikan kalender komunikasi Anda.

Anda dapat memberitahu anggota tim Anda tentang persetujuan buletin yang tertunda dan batas waktu. Hal ini memastikan Anda mendapatkan umpan balik tepat waktu dan memperbarui buletin perusahaan Anda sesuai kebutuhan.

Gunakan ClickUp Docs sebagai ruang utama untuk membuat buletin. Buat buletin yang kaya akan visual dengan gambar, video, tabel, dan opsi format yang terintegrasi. Kolaborasi secara real-time dengan rekan kerja, tinggalkan komentar, tugaskan tindakan langsung dari teks, dan simpan riwayat versi.

Buat buletin yang kaya dan interaktif menggunakan ClickUp Docs

Organisir bagian-bagian buletin sebagai halaman atau subhalaman dalam sebuah dokumen untuk struktur yang lebih baik. Anda juga dapat menggunakan alat pemformatan untuk membuat buletin lebih menarik secara visual dan mudah dibaca.

Gunakan @mentions di Doc untuk menugaskan bagian atau meminta umpan balik dari anggota tim. Aktifkan komentar agar mereka dapat mengumpulkan masukan dan saran langsung pada konten.

Menyusun buletin internal yang menarik adalah kunci untuk membuat komunikasi semacam ini efektif, jadi Anda dapat menggunakan ClickUp Brain sebagai panduan Anda.

ClickUp Brain adalah asisten penulisan berbasis AI yang terintegrasi, yang menyediakan bantuan ideasi yang berdampak untuk buletin Anda berdasarkan kebutuhan organisasi. Jika Anda kesulitan dalam membuat buletin yang menarik, Brain dapat membantu Anda mulai dari ideasi hingga pelaksanaan.

Yang perlu Anda lakukan hanyalah memberitahu Brain apa yang dilakukan organisasi Anda dan di mana Anda mengalami kendala; Brain dapat membantu Anda dalam hitungan detik! Berikut adalah buletin yang dihasilkan Brain hanya dengan satu prompt:

Buat buletin yang berdampak dalam hitungan detik dengan hanya menggunakan prompt sederhana menggunakan ClickUp Brain

Berkomunikasi dengan tim internal Anda di berbagai platform dengan ClickUp Chat

ClickUp dilengkapi dengan berbagai fitur lain untuk menyatukan tim internal Anda. ClickUp Chat adalah platform komunikasi generasi terbaru yang mengintegrasikan email, pesan instan, komentar, pengumuman, dan semua mode komunikasi lainnya yang dapat dibayangkan.

Konsolidasi komunikasi internal ini menghilangkan sekat-sekat dan meningkatkan aksesibilitas bagi semua. Hal ini membuat penyebaran buletin internal menjadi semudah mengklik tombol kirim!

Optimalkan perencanaan distribusi dan tindak lanjut menggunakan ClickUp Automations untuk memberitahu pemangku kepentingan tentang draf yang siap direview atau mengatur pengingat untuk tanggal publikasi. Meskipun ClickUp tidak mengirim email massal secara langsung seperti platform email khusus, Anda dapat mengelola alur kerja pembuatan dan persetujuan konten secara mulus, lalu menggunakan integrasi (seperti Zapier) atau fitur komunikasi internal seperti ClickUp Chat atau Email di ClickUp untuk berbagi informasi secara tertarget atau pengumuman.

📮 ClickUp Insight: Hasil survei efektivitas pertemuan kami menunjukkan bahwa 18% responden mengandalkan thread email untuk komunikasi asinkron. Meskipun email memungkinkan diskusi detail tanpa pertemuan real-time, terlalu banyak thread dapat menjadi membingungkan dan sulit dilacak. Ubah kekacauan email menjadi tindakan terorganisir dengan Manajemen Proyek Email ClickUp. Konversikan email penting menjadi tugas yang dapat dilacak secara instan, tetapkan prioritas, bagikan tanggung jawab, dan tetapkan batas waktu—semua tanpa perlu berpindah platform. Jaga kotak masuk Anda tetap teratur dan proyek Anda terus berjalan dengan ClickUp!

Fitur terbaik ClickUp

Integrasikan manajemen proyek, buletin internal, dan kolaborasi tim ke dalam satu platform tunggal

Gunakan ClickUp Brain untuk pembuatan konten, otomatisasi tugas, dan pengumpulan wawasan

Bagikan umpan balik secara instan atau hubungi tim Anda dengan cepat menggunakan ClickUp Chat

Ubah dokumen, @mentions, dan bentuk komunikasi lainnya menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti

Integrasikan dengan berbagai platform komunikasi dan produktivitas untuk menjaga percakapan tetap lancar

Konsolidasikan tugas, komentar, dan notifikasi menggunakan ClickUp Inbox untuk komunikasi yang lebih efisien

Akses perpustakaan template buletin internal untuk menghemat waktu dan tenaga

Analisis metrik keterlibatan, seperti tingkat pembukaan dan tingkat klik, menggunakan Dashboard ClickUp

Batasan ClickUp

Pengguna baru mungkin memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan fitur-fitur yang luas dari platform ini

Pembaruan platform yang sering dapat terasa mengganggu bagi mereka yang memiliki alur kerja yang kaku

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Berikut ini adalah pendapat Sid Babla, Koordinator Program Kesejahteraan di Dartmouth College, tentang ClickUp:

“ClickUp telah mengurangi kebutuhan akan komunikasi email dan mempermudah kolaborasi tim pembuatan konten kami. Kini, kami dapat beralih dari tahap ideasi/brainstorming hingga draf pertama hingga 2-3 kali lebih cepat.

“ClickUp telah mengurangi kebutuhan akan komunikasi email dan mempermudah kolaborasi tim pembuatan konten kami. Kini, kami dapat beralih dari tahap ideasi/brainstorming hingga draf pertama hingga 2-3 kali lebih cepat.

2. Connecteam (Terbaik untuk komunikasi dan keterlibatan karyawan yang berfokus pada mobile)

melalui Connecteam

Ingin tetap terhubung dengan tim kerja yang bekerja dari mana saja? Connecteam dirancang untuk tim kerja tanpa meja atau yang tersebar. Platform mobile-first-nya memudahkan pengiriman buletin, pembaruan, survei, dan materi pelatihan ke ponsel karyawan, memastikan semua orang tetap terhubung terlepas dari lokasi.

Connecteam memudahkan pengelolaan buletin internal dengan fitur penerbitan cerdas, pembaruan interaktif, dan pelacakan keterlibatan real-time—sangat penting untuk industri dengan tim yang tersebar luas.

Fitur terbaik Connecteam

Memfasilitasi obrolan real-time untuk koneksi instan guna pembaruan cepat tentang buletin

Kelola pertanyaan terkait buletin karyawan dengan sistem tiket internal

Gunakan survei untuk mendapatkan umpan balik dari karyawan mengenai ide-ide buletin

Bagikan dokumen dan sumber daya penting melalui basis pengetahuan terpusat

Batasan Connecteam

Bergantung secara signifikan pada perangkat seluler, yang dapat menjadi batasan bagi organisasi yang beroperasi di meja kerja

Komunikasi video real-time terbatas

Harga Connecteam

Rencana Bisnis Kecil : Gratis

Basic : $35/bulan

Lanjutan : $59/bulan

Ahli : $119/bulan

Enterprise: Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan Connecteam

G2 : 4.6/5 (2.260+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (1.220+ ulasan)

3. SnapComms (Terbaik untuk pemberitahuan karyawan yang berdampak tinggi dan pesan darurat)

melalui SnapComms

Perlu mengirim pesan mendesak yang memerlukan perhatian segera? Gunakan SnapComms untuk pembaruan dan pengumuman kritis semacam itu.

SnapComms menghilangkan kebutuhan akan perangkat lunak pemasaran email tradisional dan mengirimkan pemberitahuan buletin Anda sebagai notifikasi real-time. Mulai dari pembaruan tertarget hingga pengumuman perusahaan secara luas, karyawan menerima buletin secara instan.

Dengan opsi segmentasi, pengguna dapat menyesuaikan pemberitahuan untuk tim atau departemen tertentu. Hal ini memastikan bahwa buletin yang tepat sampai ke orang yang tepat pada waktu yang tepat. Meskipun dapat mengirimkan buletin, keunggulannya terletak pada format yang mudah terlihat seperti pemberitahuan desktop, bilah gulir, layar pengaman, dan pemberitahuan pop-up yang melewati kerumitan email untuk pesan mendesak.

Fitur terbaik SnapComms

Kirim pesan mendesak melalui notifikasi desktop, bilah pemberitahuan bergulir, dan notifikasi layar penuh

Sesuaikan wallpaper dan screensaver untuk mengintegrasikan komunikasi internal di latar belakang

Gunakan daftar distribusi untuk mengirimkan buletin yang ditargetkan dan relevan guna meningkatkan keterlibatan

Batasan SnapComms

Penggunaan berlebihan dapat menyebabkan kelelahan akibat notifikasi berulang di kalangan karyawan

Membutuhkan keahlian teknis, yang berarti pelatihan tambahan bagi administrator

Harga SnapComms

Informasi: Harga disesuaikan

Engage: Harga kustom

Peringkat dan ulasan SnapComms

G2 : 4.7/5 (60+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang SnapComms?

Ulasan G2 tentang SnapComms:

SnapComms telah memudahkan komunikasi, kami kini dapat menjangkau staf dua kali lipat lebih banyak dibandingkan saat menggunakan email. ”

SnapComms telah memudahkan komunikasi, kami kini dapat menjangkau staf dua kali lipat lebih banyak dibandingkan saat menggunakan email. ”

4. Staffbase (Terbaik untuk komunikasi internal dan branding tingkat perusahaan)

melalui Staffbase

Staffbase adalah alat komunikasi internal tingkat perusahaan. Ia menawarkan platform email komunikasi internal yang dibranding, aplikasi karyawan, dan solusi intranet untuk mempermudah komunikasi internal.

Gunakan daftar distribusi kustom untuk mempersonalisasi pengiriman buletin, memastikan karyawan menerima konten yang relevan untuk meningkatkan keterlibatan dan retensi informasi.

Staffbase mendukung pesan multi-saluran, memastikan pembaruan penting sampai ke karyawan di mana pun mereka berada. Antarmuka yang intuitif memudahkan pembuatan, distribusi, dan pengelolaan templat buletin internal.

Fitur terbaik Staffbase

Integrasikan dengan alat kerja lainnya untuk komunikasi internal yang lancar

Personalisasi pengiriman buletin melalui daftar distribusi yang disesuaikan

Analisis efektivitas buletin Anda melalui analisis dan laporan

Batasan Staffbase

Membutuhkan investasi yang signifikan, sehingga tidak terjangkau bagi organisasi kecil

Membutuhkan keahlian teknis dan desain, sehingga memerlukan sumber daya yang cukup besar

Harga Staffbase

Bisnis : Harga disesuaikan

Enterprise: Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan Staffbase

G2 : 4.6/5 (230+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (70+ ulasan)

5. HubEngage (Terbaik untuk keterlibatan karyawan yang dipersonalisasi dan gamifikasi)

melalui HubEngage

HubEngage membantu organisasi menciptakan lingkungan kerja yang terhubung dengan mengoptimalkan komunikasi internal dan keterlibatan karyawan. Dengan mengintegrasikan berbagai alat komunikasi ke dalam satu platform, pengelolaan buletin menjadi lebih mudah dan kolaborasi tim menjadi lebih efektif. Hal ini juga memastikan bahwa pembaruan penting tidak tersesat di antara informasi yang berlebihan.

Fitur personalisasi berbasis AI-nya membantu Anda menyesuaikan konten buletin sesuai dengan kebutuhan masing-masing karyawan. Alat ini juga mendukung engagement multi-saluran melalui aplikasi seluler, email, pesan teks, dan papan informasi digital.

Fitur terbaik HubEngage

Gamifikasi komunikasi internal dengan poin, hadiah, dan papan peringkat

Diversifikasi strategi komunikasi internal dengan menjangkau berbagai platform

Tambahkan fitur interaktif ke buletin, seperti survei singkat, kuis, dan umpan balik

Batasan HubEngage

Pengaturan dan mencapai tingkat adopsi pengguna yang tinggi dapat memakan waktu

Fokus yang kuat pada mobile mungkin tidak cocok untuk semua struktur organisasi

Harga HubEngage

Rencana dan harga yang disesuaikan

Peringkat dan ulasan HubEngage

G2 : 4.3/5 (30+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang HubEngage?

Ulasan G2 tentang HubEngage:

Banyak karyawan kami tidak bekerja di kantor utama kami – HubEngage memungkinkan semua orang mengetahui apa yang terjadi di semua lokasi kami dengan berbagi pencapaian mereka. Kami juga menggunakan aplikasi ini sebagai sumber informasi untuk kebijakan dan acara karyawan yang akan datang.

Banyak karyawan kami tidak bekerja di kantor utama kami – HubEngage memungkinkan semua orang mengetahui apa yang terjadi di semua lokasi kami dengan berbagi pencapaian mereka. Kami juga menggunakan aplikasi ini sebagai sumber informasi untuk kebijakan dan acara karyawan yang akan datang.

6. Workshop (Terbaik untuk pembuatan buletin kolaboratif dan masukan tim)

melalui Workshop

Workshop adalah platform email komunikasi internal yang menambahkan sentuhan kolaboratif dalam pembuatan buletin. Platform ini menghubungkan para komunikator internal, memungkinkan mereka mewakili departemen masing-masing dan memperkaya komunikasi email.

Antarmuka pengguna yang ramah pengguna juga memungkinkan Anda membuat buletin komunikasi internal yang estetis tanpa perlu menulis satu baris kode pun.

Dengan templat bawaan, tim dapat dengan cepat mendesain buletin profesional yang sesuai dengan branding perusahaan. Selain itu, fitur kolaborasi tim memastikan kerja sama yang lancar dan pembuatan konten yang efisien.

Workshop fitur terbaik

Sederhanakan desain buletin dengan editor seret dan lepas yang intuitif dari alat ini

Pantau metrik keterlibatan buletin menggunakan alat analitik bawaan

Rencanakan dan jadwalkan buletin untuk memastikan pengiriman tepat waktu

Sesuaikan rencana komunikasi dan templat buletin internal untuk pengalaman yang sesuai dengan merek Anda

Batasan workshop

Kurang fitur otomatisasi untuk mendistribusikan email internal

Menyediakan analisis dasar yang mungkin tidak cukup untuk analisis mendalam

Harga workshop

Esensial : $250/bulan

Ditingkatkan : Harga kustom

Premium: Harga khusus

Ulasan dan penilaian workshop

G2 : 4.7/5 (80+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

💡 Tips Pro: Pahami perbedaan antara Slack dan Email untuk mengetahui saluran komunikasi mana yang sebaiknya Anda gunakan untuk email internal Anda!

7. Nectar (Terbaik untuk komunikasi internal yang berfokus pada pengakuan karyawan)

melalui Nectar

Nectar menggabungkan komunikasi internal dengan platform pengakuan dan penghargaan karyawan yang kuat. Platform ini memungkinkan pengakuan antar rekan kerja, sehingga karyawan dapat merayakan prestasi satu sama lain secara real-time.

Ini membantu membangun rasa kebersamaan dan menjaga karyawan tetap terlibat dengan pembaruan perusahaan. Bayangkan ini sebagai platform sosial profesional di mana buletin internal memberikan informasi dan memperkuat budaya perusahaan dengan menyoroti pencapaian dan kontribusi karyawan.

Fitur terbaik Nectar

Buat buletin internal yang menarik secara visual dengan branding perusahaan, gambar, dan media kaya

Sesuaikan katalog hadiah agar sesuai dengan budaya dan nilai perusahaan

Izinkan pemungutan suara dan nominasi untuk penghargaan dalam proses pengakuan karyawan

Buat laporan dan analisis untuk mendapatkan wawasan tentang tren pengakuan

Batasan Nectar

Skalabilitas terbatas, yang dapat menjadi masalah bagi organisasi besar

Fitur komunikasi merupakan hal yang sekunder dibandingkan dengan platform pengakuan

Lebih sedikit fokus pada desain buletin dan analisis dibandingkan dengan alat khusus

Harga Nectar

Penghargaan dan Insentif : Harga yang dapat disesuaikan

Komunikasi Internal: Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan Nectar

G2 : 4.7/5 (6.550+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (290+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Nectar?

Ulasan G2 tentang Nectar:

Saya suka bahwa ini adalah cara yang menyenangkan dan sangat mudah untuk berbagi rasa hormat dan apresiasi dengan rekan kerja. Dengan Nectar, menerapkan apresiasi instan menjadi jauh lebih mudah. Saya juga suka bahwa kami bisa mendapatkan penghargaan atas waktu yang dihabiskan di perusahaan dan atas penyelesaian video pelatihan. Dengan alokasi poin bulanan, saya juga menemukan diri saya lebih sering berbagi apresiasi dan mengenali rekan kerja lebih sering daripada sebelumnya.

Saya suka bahwa ini adalah cara yang menyenangkan dan sangat mudah untuk berbagi rasa hormat dan apresiasi dengan rekan kerja. Dengan Nectar, menerapkan apresiasi instan menjadi jauh lebih mudah. Saya juga suka bahwa kami bisa mendapatkan penghargaan atas waktu yang dihabiskan di perusahaan dan atas penyelesaian video pelatihan. Dengan alokasi poin bulanan, saya juga menemukan diri saya lebih sering berbagi apresiasi dan mengenali rekan kerja lebih sering daripada sebelumnya.

💡 Tips Pro: Buat buletin internal yang menggabungkan pembaruan perusahaan, berita industri, dan sorotan karyawan, karena hal ini cenderung memiliki tingkat keterlibatan tertinggi.

8. Cerkl Broadcast (Terbaik untuk buletin internal yang dipersonalisasi dengan kecerdasan buatan)

melalui Cerkl Broadcast

Cerkl Broadcast menggunakan kecerdasan buatan untuk mengisi daftar distribusi yang ditargetkan. Kemudian, ia mengirimkan buletin internal yang dipersonalisasi berdasarkan minat dan peran karyawan.

Memastikan konten yang tepat sampai ke orang yang tepat membantu mengurangi kelebihan informasi dan meningkatkan keterlibatan.

Misalnya, tim dukungan teknis menerima buletin teknis, tim pemasaran mendapatkan strategi terbaru, dan seterusnya. Pendekatan yang dipersonalisasi ini, dikombinasikan dengan otomatisasi komunikasi internal, meningkatkan efektivitas kampanye email.

Fitur terbaik Cerkl Broadcast

Otomatiskan pembuatan dan distribusi buletin melalui personalisasi yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI)

Dapatkan analisis real-time untuk memantau keterlibatan dan efektivitas buletin

Gunakan implementasi tanpa kode untuk pengaturan cepat dan penyesuaian yang mudah

Akses buletin kapan saja dan di mana saja melalui akses mobile yang mudah

Batasan Cerkl Broadcast

Algoritma AI mungkin memerlukan waktu untuk disesuaikan dan memahami kebutuhan karyawan

Administrator memerlukan pelatihan untuk memahami fitur-fitur canggih dengan baik

Kurang kontrol manual atas desain buletin dibandingkan dengan editor seret dan lepas

Harga Cerkl Broadcast

Broadcast : $799/bulan

Broadcast + Mobile: $799 + 20% per bulan

Peringkat dan ulasan Cerkl Broadcast

G2 : Belum cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

🔍 Tahukah Anda? 47% orang memeriksa email mereka di ponsel, jadi optimalkan buletin Anda untuk perangkat tersebut agar anggota tim dapat membacanya dengan lancar!

9. PoliteMail (Terbaik untuk analisis email internal yang terintegrasi dengan Outlook)

melalui PoliteMail

PoliteMail adalah platform email komunikasi internal untuk mereka yang bekerja di lingkungan Microsoft Outlook.

Alat manajemen kampanye email menganalisis efektivitas strategi komunikasi internal Anda dengan mengukur metrik seperti tingkat pembukaan, waktu pembacaan, dan tingkat keterlibatan.

Perangkat lunak buletin karyawan memudahkan segmentasi karyawan, sehingga buletin dapat dikirimkan kepada karyawan berdasarkan peran, departemen, dan minat mereka. Pendekatan berbasis data ini membantu organisasi menyempurnakan pesan mereka untuk jangkauan dan dampak yang lebih baik.

Fitur terbaik PoliteMail

Buat, kirim, dan lacak buletin langsung dari Outlook tanpa perlu perangkat lunak tambahan

Dukungan desain responsif untuk memastikan email ditampilkan dengan benar di berbagai perangkat

Tawarkan pengujian A/B untuk mengoptimalkan konten dan strategi email

Pastikan keamanan data dan kepatuhan dengan enkripsi tingkat perusahaan

Batasan PoliteMail

Beroperasi di Microsoft Outlook, sehingga tidak dapat digunakan di platform email lain

Kurang memiliki analitik komprehensif yang ditawarkan oleh perangkat lunak pemasaran email mandiri

Harga PoliteMail

Mulai dari $639 per bulan

Peringkat dan ulasan PoliteMail

G2 : 4/5 (110+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang PoliteMail?

Ulasan G2 tentang PoliteMail:

Mudah mengakses templat yang telah Anda buat dan menghasilkan metrik untuk email yang didistribusikan, serta kemampuan untuk mengunggah daftar distribusi. Ketika saya mengalami masalah setelah beralih ke O365, saya mendapatkan respons cepat untuk mengatasi masalah tersebut, serta dukungan yang komprehensif, dan masalahnya segera diidentifikasi dengan rekomendasi langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah.

Mudah mengakses templat yang telah Anda buat dan menghasilkan metrik untuk email yang didistribusikan, serta kemampuan untuk mengunggah daftar distribusi. Ketika saya mengalami masalah setelah beralih ke O365, saya mendapatkan respons cepat untuk mengatasi masalah tersebut, serta dukungan yang komprehensif, dan masalahnya segera diidentifikasi dengan rekomendasi langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah.

10. Firstup (Terbaik untuk distribusi konten berbasis AI di berbagai saluran)

via Firstup

Firstup mengintegrasikan kecerdasan buatan ke dalam komunikasi internal untuk personalisasi yang tinggi. Alat ini mengumpulkan konten dari berbagai sumber dan secara cerdas mengkurasi serta mendistribusikan konten berdasarkan perilaku dan preferensi karyawan.

Alat ini mendukung email, aplikasi seluler, intranet, dan alat kolaborasi lainnya seperti Microsoft Teams dan Slack. Hal ini memudahkan karyawan untuk menerima pembaruan di tempat mereka paling aktif.

Dengan menyajikan konten yang dipersonalisasi pada waktu dan tempat yang tepat, Firstup meningkatkan retensi informasi dan memaksimalkan efektivitas komunikasi internal.

Fitur terbaik

Otomatiskan distribusi buletin menggunakan personalisasi berbasis kecerdasan buatan (AI)

Analisis metrik keterlibatan dengan analitik real-time dan pelaporan

Kumpulkan konten dari berbagai sumber untuk komunikasi internal yang terpadu

Optimalkan waktu pengiriman pesan untuk jangkauan dan keterlibatan maksimal

Batasan Firstup

Membutuhkan upaya pengaturan dan integrasi yang signifikan

Memiliki kurva pembelajaran yang curam, terutama saat mengatur otomatisasi

Fokus pada perusahaan dengan kompleksitas dan biaya yang sesuai

Harga perdana

Esensial : Harga disesuaikan

Profesional : Harga disesuaikan

Premier : Harga khusus

Intranet Karyawan (Add-on): Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan Firstup

G2 : 4.5/5 (180+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

ContactMonkey : Terbaik untuk mengirim buletin internal yang dipersonalisasi dengan pelacakan keterlibatan karyawan secara real-time.

ContactMonkey terintegrasi dengan Outlook dan Gmail, memungkinkan Anda untuk menyematkan survei, melacak pembacaan individu, dan memisahkan konten berdasarkan departemen atau lokasi—semua dalam email Anda.

Simpplr: Terbaik untuk membuat intranet sosial perusahaan yang mencakup seluruh perusahaan untuk meningkatkan keterlibatan karyawan.

Simpplr mengintegrasikan komunikasi internal, memberikan tim pengalaman intranet yang dipersonalisasi dengan umpan berita yang disesuaikan, pengumuman yang ditargetkan, dan alat umpan balik.

Guru: Terbaik untuk menyampaikan pengetahuan kontekstual dan pembaruan perusahaan di dalam alur kerja tim Anda.

Guru menampilkan informasi penting yang perlu diketahui di tempat tim Anda bekerja—seperti Slack, Chrome, atau CRM Anda—sehingga semua orang tetap terinformasi tanpa perlu beralih konteks.

Tetap Terhubung dengan ClickUp

Tergantung pada kebutuhan komunikasi organisasi Anda, Anda dapat memilih antara platform email komunikasi internal dan solusi yang lebih terintegrasi. Jika Anda ingin mengirim buletin pengakuan karyawan, coba Nectar. Jika Anda ingin menggunakan gamifikasi untuk meningkatkan keterlibatan, HubEngage adalah pilihan yang lebih baik.

Namun, jika Anda mencari solusi komprehensif di luar buletin, ClickUp adalah pilihan terbaik. Dengan fitur manajemen proyek yang kuat, komunikasi asinkron terintegrasi, kolaborasi dokumen, dan asisten berbasis AI, ClickUp memastikan setiap pesan memiliki dampak. ClickUp mengubah komunikasi internal menjadi tindakan, membantu Anda membangun alur kerja yang berorientasi pada nilai. Pilihlah pilihan yang lebih cerdas—coba ClickUp hari ini.