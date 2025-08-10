10 Perangkat Lunak Penjadwalan Kru Terbaik pada Tahun 2025

Pernah mencoba mengatur jadwal belasan karyawan di spreadsheet? Anda harus menghadapi pergantian shift, panggilan mendadak, cuti yang tumpang tindih, dan entah bagaimana, semua orang mengharapkan jadwal sempurna pada hari Senin.

Di situlah perangkat lunak penjadwalan kru berperan.

Alih-alih menghabiskan berjam-jam secara manual menugaskan orang ke pekerjaan atau shift, perangkat lunak ini melakukan pekerjaan beratnya. Alat ini memeriksa siapa yang tersedia, memenuhi syarat, dan apa yang dibutuhkan pekerjaan sebelum secara otomatis membuat jadwal yang paling akurat.

Berikut adalah 10 perangkat lunak penjadwalan kru terbaik yang akan memudahkan pekerjaan Anda. 💁

Apa yang Harus Anda Cari dalam Perangkat Lunak Penjadwalan Kru?

Menjaga agar semua shift tercover adalah satu hal, tetapi menjaga semuanya terorganisir tanpa kekacauan biasa adalah hal lain. Perangkat lunak penjadwalan kru yang tepat dapat membuat hal itu mungkin, tetapi hanya jika memiliki fitur yang sebenarnya Anda butuhkan.

Mari kita bahas. ⚓

Penjadwalan otomatis cerdas yang membuat jadwal kru berdasarkan ketersediaan, peran, dan aturan bisnis

Deteksi konflik secara real-time untuk mengidentifikasi pemesanan ganda, masalah lembur, atau penugasan yang tidak sesuai sebelum menjadi masalah

Template yang dapat digunakan ulang dan shift berulang yang menghemat waktu dan memudahkan perencanaan mingguan atau bulanan

Fitur pemeriksaan kepatuhan bawaan untuk membantu Anda mematuhi peraturan lokal, aturan serikat pekerja, dan persyaratan istirahat tanpa pemantauan terus-menerus

Pelacakan sertifikasi sehingga Anda tidak pernah ketinggalan oleh lisensi yang kadaluwarsa atau kualifikasi khusus peran

Pemberitahuan lembur yang memberitahu Anda ketika seseorang hampir mencapai batas jam kerja maksimum, membantu menghindari kelelahan atau masalah hukum

Ringkasan Perangkat Lunak Penjadwalan Kru

Berikut ini ringkasan singkat tentang fitur utama dalam perangkat lunak penjadwalan kru dan kegunaannya.

Alat Terbaik untuk Fitur Utama Harga* ClickUp Setiap bisnis atau tim yang mencari alat manajemen kerja dan penjadwalan all-in-one Penjadwalan proyek dan kru yang fleksibel dengan manajemen tugas, dokumen, tujuan, dan komunikasi Rencana gratis selamanya; Penyesuaian untuk perusahaan Sling Bisnis kecil hingga menengah Penjadwalan shift yang sederhana, pelacakan waktu, dan komunikasi tim Gratis, Mulai dari $2 per bulan Connecteam Tim mobile dan lapangan Penjadwalan kru berbasis mobile, pelacakan waktu, pertukaran shift, dan kepatuhan untuk tim distribusi Gratis, Mulai dari $35 per bulan per pengguna Deputy Bisnis berbasis shift Penjadwalan karyawan otomatis, pelacakan waktu, dan manajemen SDM untuk sektor ritel, perhotelan, dan kesehatan Mulai dari $4,50 per bulan When I Work Bisnis berbasis shift Perencanaan jadwal yang mudah, pelacakan waktu, dan komunikasi tim untuk restoran, ritel, dan sektor kesehatan Gratis, Mulai dari $3 per bulan per pengguna 7shifts Restoran dan industri perhotelan Penjadwalan staf restoran dengan peramalan tenaga kerja, penjadwalan otomatis, dan alat kepatuhan Gratis, Mulai dari $31,99 per lokasi Humanity Organisasi besar Penjadwalan dinamis berbasis AI dan kepatuhan untuk perusahaan dengan kebutuhan shift yang kompleks Harga disesuaikan BuildOps Layanan lapangan dan konstruksi Penjadwalan kru, penugasan pekerjaan, dan pelacakan kemajuan untuk layanan dan konstruksi Harga disesuaikan Buddy Punch Pelacakan waktu dan penjadwalan yang sederhana Perencanaan shift yang ramah pengguna dan pelacakan kehadiran untuk tim jarak jauh atau di kantor Mulai dari $5,49 per bulan per pengguna + $19 biaya dasar per bulan Planday Pekerja harian dan tim shift Penjadwalan tenaga kerja, pelacakan waktu, dan pengendalian biaya tenaga kerja untuk karyawan harian Harga disesuaikan

Perangkat Lunak Penjadwalan Kru Terbaik

Memilih perangkat lunak penjadwalan kru yang tepat membuat perbedaan besar antara operasional yang lancar dan penyelesaian proyek pada menit-menit terakhir.

Berikut ini adalah ringkasan pilihan terbaik untuk membantu Anda mengoptimalkan penempatan tenaga kerja, mengurangi konflik, dan memastikan setiap proyek berjalan lancar. 🎯

1. ClickUp (Terbaik untuk jadwal kru kustom dengan pelacakan tugas dan shift)

ClickUp adalah aplikasi all-in-one untuk kerja yang menggabungkan manajemen proyek, dokumen, dan komunikasi tim dalam satu platform—ditenagai oleh otomatisasi AI generasi terbaru dan fitur pencarian canggih.

Perangkat lunak ini memberikan manajer operasional, pemimpin tim, dan penjadwal semua yang mereka butuhkan untuk memastikan tim tetap terkoordinasi, tugas berjalan lancar, dan shift terpenuhi.

ClickUp Calendar

Rencanakan apa yang dilakukan setiap karyawan dari awal hingga akhir proyek dengan ClickUp Calendar

Pertama, ada ClickUp Calendar, pusat komando utama tim Anda untuk penjadwalan. Alat ini memungkinkan Anda mengorganisir segala hal di satu tempat, baik itu mengkoordinasikan pertukaran shift di berbagai lokasi atau menetapkan batas waktu untuk tim proyek. Anda dapat beralih antara tampilan harian, mingguan, atau bulanan untuk mendapatkan tingkat detail yang tepat.

Seret dan lepas tugas untuk melakukan perubahan mendadak dan beri kode warna pada acara untuk memahami apa yang mendesak, tertunda, atau sudah selesai dengan sekilas.

Perlu menyinkronkan dengan Google Calendar tim Anda? Tidak masalah; sinkronisasi dua arah memastikan pembaruan mengalir lancar antar platform. Visibilitas ini sangat membantu bagi tim yang mengelola kunjungan ke lokasi, perubahan shift, dan pertemuan dengan klien.

Selain itu, pengingat bawaan dan kemampuan untuk bergabung dalam rapat langsung dari ruang kerja memastikan komunikasi tetap lancar dan jadwal proyek tetap terkendali. Tentu saja, penjadwalan hanyalah sebagian dari gambaran keseluruhan. Melacak bagaimana waktu tim Anda digunakan sama pentingnya.

ClickUp Pelacakan Waktu Proyek

Itulah mengapa ClickUp Project Time Tracking hadir.

Pastikan tim Anda memenuhi tenggat waktu dengan ClickUp Project Time Tracking

Tidak masalah apakah tim Anda bekerja dari laptop, perangkat seluler, atau bahkan ekstensi Chrome gratis; mereka dapat memulai dan menghentikan timer secara instan. Ini sempurna untuk tim lapangan yang berpindah antara tugas atau lokasi kerja. Anda juga dapat mencatat waktu secara manual, jika ada yang lupa menekan 'mulai'

Ingin tahu berapa lama proyek instalasi minggu lalu memakan waktu dibandingkan dengan perkiraan? Template lembar waktu yang dapat disesuaikan dan dasbor visual ClickUp membantu Anda melihat detailnya, berdasarkan hari, minggu, proyek, atau orang.

Selain itu, platform ini menjaga transparansi (tanpa pemantauan tersembunyi) sambil memberikan laporan yang dibutuhkan manajer untuk menyesuaikan jadwal dan beban kerja.

ClickUp Brain

Ingin membawa manajemen kru ke level berikutnya? Gunakan ClickUp Brain.

Gunakan ClickUp Brain untuk menangani tugas-tugas berat untuk Anda

Perangkat lunak ini dilengkapi dengan kecerdasan buatan (AI) yang kuat untuk mendukung upaya penjadwalan kru Anda. Perlu membuat laporan status cepat di beberapa lokasi kerja? AI Project Manager dapat mengotomatisasi proses tersebut.

Ingin menemukan dokumen pelatihan untuk anggota kru baru tanpa harus mencari di folder-folder? AI Knowledge Manager akan menemukannya secara instan.

Misalnya, jika Anda mengelola tim konstruksi di beberapa lokasi, Anda dapat meminta Brain untuk menghasilkan pembaruan proyek secara instan dalam bahasa alami. Tanyakan: ‘Ringkas semua tugas tim yang aktif untuk Proyek Alpha, termasuk persetujuan yang tertunda dan hambatan.’ Brain akan menampilkan informasi real-time dari tugas, komentar, dan dokumen, menyoroti kemajuan, keterlambatan, dan langkah selanjutnya.

Template Jadwal Tim ClickUp

Tidak ingin membuat alur kerja dari awal setiap kali? Coba Template Jadwal Tim ClickUp. 👇

Dapatkan Template Gratis Pastikan tidak ada karyawan yang terbebani berlebihan dengan Template Jadwal Tim ClickUp

Dirancang untuk kejelasan operasional, Template Jadwal Tim ClickUp adalah alat dinamis untuk menjadwalkan, melacak, dan menyesuaikan beban kerja tim. Setiap tugas dilabeli dengan jelas sesuai proyek klien dan tim yang ditugaskan, sehingga koordinasi antar tim menjadi lancar.

Selain itu, sistem organisasi visual dan penandaan kustomnya sangat unggul. Anda dapat dengan cepat menyaring tugas berdasarkan klien, proyek, atau peran, sementara label berwarna memudahkan Anda melihat distribusi tugas secara sekilas.

⚙️ Bonus: Tenaga kerja yang efektif memastikan produktivitas maksimal. Untuk memastikan Anda mencapai target, Template Beban Kerja Karyawan ClickUp membantu Anda mengukur kapasitas setiap anggota tim, membuat gambaran jelas tentang tanggung jawab dan ketergantungan, serta menetapkan ekspektasi.

Fitur terbaik ClickUp

Sederhanakan tugas berulang: Gunakan Gunakan ClickUp Automations untuk memperbarui status shift secara otomatis, menugaskan anggota tim, dan mengirim pengingat tanpa intervensi manual

Sentralisasi dokumen kru: Simpan materi onboarding, SOP, dan pedoman proyek, serta kolaborasi secara real-time dengan Simpan materi onboarding, SOP, dan pedoman proyek, serta kolaborasi secara real-time dengan ClickUp Docs

Hubungkan alat eksternal: Impor jadwal, komunikasi, dan pembaruan dari aplikasi seperti Zoom dan Google Calendar dengan Impor jadwal, komunikasi, dan pembaruan dari aplikasi seperti Zoom dan Google Calendar dengan integrasi ClickUp

Visualisasikan dan sesuaikan jadwal: Seret dan lepas tugas, beri kode warna pada shift, dan sinkronkan acara di seluruh tim untuk timeline yang jelas dan terorganisir dengan Seret dan lepas tugas, beri kode warna pada shift, dan sinkronkan acara di seluruh tim untuk timeline yang jelas dan terorganisir dengan tampilan kalender ClickUp

Batasan ClickUp

Pengguna baru mungkin menghadapi kurva pembelajaran yang curam karena fitur yang sangat lengkap

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp:

G2: 4.7/5 (10.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Ulasan ini benar-benar mengatakannya semua:

ClickUp mengintegrasikan semua tugas, dokumen, tujuan, dan pelacakan waktu ke dalam satu ruang kerja terpadu. Kami telah menggunakannya sejak 2018, dan sangat fleksibel untuk mengelola alur kerja internal maupun proyek klien. Tampilan yang dapat disesuaikan (Daftar, Papan, Kalender, dll.) dan opsi otomatisasi detail menghemat waktu kami berjam-jam setiap minggu. Selain itu, pembaruan fitur yang rutin menunjukkan bahwa mereka serius dalam meningkatkan platform ini.

ClickUp mengintegrasikan semua tugas, dokumen, tujuan, dan pelacakan waktu ke dalam satu ruang kerja terpadu. Kami telah menggunakannya sejak 2018, dan sangat fleksibel untuk mengelola alur kerja internal maupun proyek klien. Tampilan yang dapat disesuaikan (Daftar, Papan, Kalender, dll.) dan opsi otomatisasi detail menghemat waktu kami berjam-jam setiap minggu. Selain itu, pembaruan fitur yang rutin menunjukkan bahwa mereka serius dalam meningkatkan platform ini.

📮 ClickUp Insight: Senin blues? Ternyata Senin menjadi titik lemah dalam produktivitas mingguan (tanpa maksud ganda), dengan 35% pekerja mengidentifikasinya sebagai hari paling tidak produktif. Penurunan ini dapat disebabkan oleh waktu dan energi yang dihabiskan untuk mencari pembaruan dan prioritas mingguan pada pagi hari Senin. Sebuah aplikasi all-in-one untuk kerja, seperti ClickUp, dapat membantu Anda di sini. Misalnya, ClickUp Brain, asisten AI bawaan ClickUp, dapat memberi tahu Anda tentang semua pembaruan dan prioritas penting dalam hitungan detik. Dan, semua yang Anda butuhkan untuk bekerja, termasuk aplikasi terintegrasi, dapat dicari dengan Pencarian Terhubung ClickUp. Dengan Manajemen Pengetahuan ClickUp, membangun titik referensi bersama untuk organisasi Anda menjadi mudah! 💁

2. Sling (Terbaik untuk penjadwalan shift sederhana)

melalui Sling

Sling adalah alat penjadwalan yang andal, terutama untuk industri ritel, perhotelan, dan kesehatan yang bergerak cepat. Antarmuka seret dan lepas yang bersih memudahkan pengaturan shift. Selain itu, anggota tim dapat melihat jadwal kerja mereka langsung di ponsel, memudahkan perencanaan, pertukaran shift, atau mengajukan cuti tanpa perlu bolak-balik berkali-kali.

Manajer dapat membuat templat jadwal yang dapat digunakan ulang untuk shift berulang, menghemat waktu dalam perencanaan mingguan. Platform ini juga mendukung beberapa lokasi kerja, memudahkan penjadwalan dan komunikasi di berbagai lokasi.

Fitur terbaik Sling

Pantau biaya tenaga kerja proyek secara real-time untuk mencegah pengeluaran berlebihan dan mengelola lembur

Tugaskan tugas langsung ke shift untuk memperjelas tanggung jawab dan memastikan akuntabilitas

Kirim pengingat otomatis melalui SMS atau notifikasi aplikasi untuk meminimalkan keterlambatan

Simpan dokumen karyawan secara aman untuk akses mudah ke sertifikat dan catatan kepatuhan

Batasan Sling

Anda tidak dapat menyalin shift tunggal dan menempelkannya di tempat lain

Mengirim notifikasi untuk obrolan yang tidak Anda ikuti

Harga Sling

Gratis

Premium: $2 per bulan per pengguna

Bisnis: $4 per bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Sling

G2: 4.5/5 (80+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (100+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Sling?

Seorang pengulas G2 merangkumnya seperti ini:

Kemampuan untuk membuat shift berulang dan memvisualisasikan bagaimana shift tersebut seharusnya terlihat, menghemat banyak waktu dan tenaga saat merencanakan jadwal shift… Sesekali ada beberapa kendala kecil atau bug. Namun, tidak ada masalah serius yang terjadi. Beberapa tindakan memerlukan cukup banyak klik untuk diselesaikan. Saya merasa perangkat lunak ini cukup “cerdas” dalam menebak jenis tindakan yang ingin Anda lakukan.

Kemampuan untuk membuat shift berulang dan memvisualisasikan bagaimana shift tersebut seharusnya terlihat, menghemat banyak waktu dan tenaga saat merencanakan jadwal shift… Sesekali ada beberapa kendala kecil atau bug. Namun, tidak ada masalah serius yang terjadi. Beberapa tindakan memerlukan cukup banyak klik untuk diselesaikan. Saya merasa perangkat lunak ini cukup “cerdas” dalam menebak tindakan apa yang ingin Anda lakukan.

🔍 Tahukah Anda? Pasar perangkat lunak penjadwalan karyawan global diperkirakan akan mencapai $1,36 miliar pada tahun 2033. Pertumbuhannya akan mencapai tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 12,1% selama periode perkiraan.

3. Connecteam (Terbaik untuk manajemen kru mobile)

melalui Connecteam

Mengelola tenaga kerja tanpa meja kerja rentan terhadap kesalahan, pembaruan yang terlewat, dan ketidakefisienan. Connecteam adalah platform manajemen tenaga kerja untuk industri konstruksi, layanan lapangan, ritel, dan perhotelan.

Alat ini memudahkan penugasan tugas spesifik dengan daftar periksa terperinci, batas waktu, dan lampiran file, sehingga semua orang tetap terkoordinasi baik di lokasi maupun saat bepergian. Untuk memastikan komunikasi proaktif, alat ini dapat mengaktifkan obrolan internal, pembaruan feed, dan survei instan, sehingga informasi penting sampai ke tim yang tepat pada waktu yang tepat.

Fitur terbaik Connecteam

Bagikan konten menarik, seperti video, gambar, PDF, dan pengumuman, untuk meningkatkan keterlibatan karyawan

Sesuaikan izin akses untuk pengguna, peran, dan grup agar orang yang tepat dapat melihat informasi yang tepat

Memungkinkan karyawan untuk mengurus sendiri kebutuhan HR umum, seperti pengelolaan cuti dan mengakses kebijakan perusahaan

Bangun budaya positif dengan fitur pengakuan sesama dan umpan balik untuk merayakan pencapaian dan tonggak penting

Batasan Connecteam

Alat yang terbatas untuk membuat kursus, teks, dan kuis

Font tidak dapat disesuaikan

Harga Connecteam

Gratis

Basic: $35 per bulan per pengguna

Lanjutan: $59 per bulan per pengguna

Ahli: $119 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Connecteam

G2: 4.6/5 (2.000+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (2.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Connecteam?

Begini cara seorang pengguna menggambarkan pengalamannya:

Menampilkan jadwal shift dalam tampilan grup memudahkan untuk melihat secara sekilas. Titik hijau yang menandakan shift telah dikonfirmasi atau diterima sangat membantu saat kita ingin memeriksa apakah instruktur telah melihat jadwal mereka. Shift yang dihapus, hal ini bisa dilakukan secara tidak sengaja, dan jika ada area cadangan tempat kita dapat mengembalikan shift tersebut, itu akan sangat membantu.

Menampilkan jadwal shift dalam tampilan grup memudahkan untuk melihat secara sekilas. Titik hijau yang menandakan shift telah dikonfirmasi atau diterima sangat membantu saat kita ingin memeriksa apakah instruktur telah melihat jadwal mereka. Shift yang dihapus, hal ini bisa dilakukan secara tidak sengaja, dan jika ada area cadangan tempat kita dapat mengembalikan shift tersebut, itu akan sangat membantu.

💡 Tips Pro: Metode penjadwalan Pareto sangat efektif. Fokuskan 80% penjadwalan Anda pada anggota tim yang paling andal untuk menangani beban kerja inti, dan 20% pada staf baru atau fleksibel untuk mengisi celah. Hal ini meminimalkan risiko dan menjaga kualitas tetap tinggi.

4. Deputy (Terbaik untuk penjadwalan shift otomatis)

melalui Deputy

Deputy adalah platform manajemen tenaga kerja yang komprehensif dengan fitur penjadwalan otomatis yang didukung AI. Platform ini memanfaatkan perkiraan permintaan, tren penjualan, fluktuasi musiman, dan peraturan ketenagakerjaan untuk menghasilkan jadwal optimal secara otomatis dengan satu klik.

Alat ini memperhitungkan ketersediaan karyawan, kualifikasi, dan anggaran tenaga kerja untuk meminimalkan pekerjaan administratif dan mengurangi biaya gaji yang tidak perlu. Deputy memungkinkan Anda membuat jadwal dari awal, menyalin templat jadwal kerja sebelumnya, dan menyesuaikannya untuk mengakomodasi perubahan mendadak.

Fitur terbaik Deputy

Referensikan cuti dan sertifikasi yang disetujui untuk mencegah konflik penjadwalan

Izinkan karyawan untuk check-in dan check-out menggunakan perangkat seluler, browser web, atau pengenalan wajah biometrik

Setujui, edit, dan ekspor lembar waktu digital secara lancar ke sistem penggajian terintegrasi

Berkomunikasi tentang pengumuman penting atau pembaruan melalui feed berita bawaan atau alat pesan

Batasan Deputy

Menyusun jadwal tanpa menghapus versi sebelumnya memang menantang

Tab 'People' tidak termasuk manajer dan atasan mereka

Harga Deputy

Penjadwalan: $4,50 per bulan per pengguna

Waktu & Kehadiran: $4,50 per bulan per pengguna

Premium: $6 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga disesuaikan

Ulasan dan peringkat Deputy

G2: 4.6/5 (400+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (700+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Deputy?

Lihat apa yang dikatakan oleh reviewer ini:

Saya telah menggunakan Deputy secara rutin untuk penjadwalan dan manajemen waktu di tempat kerja, dan sangat membantu. Antarmukanya intuitif, dan memudahkan perencanaan shift serta komunikasi dengan tim… Terkadang aplikasi mobile-nya crash atau log out secara tiba-tiba.

Saya telah menggunakan Deputy secara rutin untuk penjadwalan dan manajemen waktu di tempat kerja, dan ini sangat membantu. Antarmukanya intuitif, dan membuat perencanaan shift serta komunikasi dengan tim menjadi sangat mudah…. Terkadang aplikasi mobile-nya crash atau log out secara tiba-tiba.

💡 Tips Pro: Buat jadwal Anda mudah dibaca. Misalnya, gunakan warna biru untuk resepsionis, merah untuk teknisi, dan hijau untuk manajer. Kejelasan visual = lebih sedikit kesalahan.

5. When I Work (Terbaik untuk pelacakan shift dan tugas yang mudah)

via When I Work

Jika Anda mengelola tim yang bekerja shift, When I Work membuat penjadwalan menjadi lebih mudah. Dengan templat jadwal yang praktis untuk membuat dan menyesuaikan rencana kerja, Anda dapat dengan mudah mengontrol jadwal karyawan Anda. Fitur seperti shift berulang dan penjadwalan otomatis berdasarkan ketersediaan menghemat banyak waktu.

Salah satu keunggulan utamanya? Karyawan dapat mengelola jadwal mereka sendiri. Mereka dapat mengajukan cuti, menukar shift, dan memperbarui ketersediaan mereka langsung melalui aplikasi. Penukaran shift dilakukan secara otomatis melalui papan digital, mengurangi kepanikan mendadak. Platform ini juga memudahkan komunikasi dengan fitur pesan bawaan.

Fitur terbaik When I Work

Pantau manajemen waktu dan kehadiran dengan jam digital yang dapat diakses dari perangkat apa pun

Pantau kehadiran, keterlambatan, dan absensi, serta generate laporan detail tentang biaya tenaga kerja dan tren

Dapatkan pemberitahuan otomatis untuk shift yang akan datang, perubahan jadwal, dan peristiwa penting lainnya

Integrasikan penggajian dengan mulus dengan menyinkronkan jam kerja dengan penyedia seperti ADP, Gusto, dan Paychex

Batasan When I Work

Tidak ada opsi salin/tempel untuk jadwal minggu lalu dan minggu depan

Fungsi obrolan sering mengalami gangguan dan lambat

Harga When I Work

Lokasi Tunggal atau Jadwal: $3 per bulan per pengguna

Lokasi atau Jadwal Multi: $5 per bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat When I Work

G2: 4.4/5 (300+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (1.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang When I Work?

Sebuah cuplikan singkat dari pengguna nyata:

Meskipun aplikasi ini bagus, antarmukanya terkadang terasa kaku dan kurang intuitif. Fitur pelacakan waktu berfungsi, tetapi tidak selalu lancar, dan beberapa pengguna melaporkan masalah sinkronisasi jam yang tidak akurat. Selain itu, notifikasi terkadang terlambat, menyebabkan kebingungan tentang perubahan shift.

Meskipun aplikasi ini bagus, antarmukanya terkadang terasa kaku dan kurang intuitif. Fitur pelacakan waktu berfungsi, tetapi tidak selalu lancar, dan beberapa pengguna melaporkan masalah dalam sinkronisasi jam kerja secara akurat. Selain itu, notifikasi terkadang terlambat, menyebabkan kebingungan tentang perubahan shift.

6. 7shifts (Terbaik untuk manajemen tugas staf restoran)

via 7shifts

7shifts dirancang khusus untuk industri restoran, menjadikannya platform pilihan untuk penjadwalan kru dan manajemen tenaga kerja. Perangkat lunak ini membantu manajer membuat jadwal lebih cepat berdasarkan ketersediaan karyawan dan kebutuhan tenaga kerja. Karyawan dapat dengan mudah memeriksa jadwal mereka, mengajukan cuti, dan tetap terhubung dengan tim melalui aplikasi seluler.

Selain itu, 7shifts terintegrasi dengan baik dengan sistem POS dan penggajian populer, membantu restoran mengurangi pekerjaan administratif. Fokusnya yang mendalam pada kebutuhan sehari-hari tim restoran yang unik membedakannya dari alat penjadwalan umum lainnya.

Fitur terbaik 7shifts

Izinkan karyawan untuk menukar, menawarkan, atau meminta shift dengan persetujuan manajer, secara otomatis memperbarui jadwal, dan memberitahu staf yang terdampak

Lacak jam kerja karyawan, istirahat, dan lembur dengan akurat, dilengkapi fitur seperti geofencing dan pengenalan wajah

Pantau dan kendalikan biaya tenaga kerja dengan menetapkan target tenaga kerja berdasarkan proyeksi penjualan

Buat laporan otomatis tentang penjadwalan, kehadiran, dan metrik tenaga kerja untuk analisis bulanan atau sesuai permintaan dengan mudah

Batasan 7shifts

Menavigasi shift yang kosong memang menantang

Pengguna mengeluhkan bahwa perangkat lunak ini sering mengalami gangguan, terutama bagi anggota tim, yang terkadang membuat mereka tidak dapat mengakses alat tersebut

Harga 7shifts

Comp: Gratis

Harga: $31,99 per bulan per lokasi

Fitur lengkap: $69,99 per bulan per lokasi

Gourmet: Mulai dari $135 per bulan per lokasi

Ulasan dan peringkat 7shifts

G2: 4.5/5 (100+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (1.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang 7shifts?

Langsung dari ulasan G2:

Saya suka aplikasi ini, memberikan banyak fleksibilitas saat mencatat catatan impor antara manajer, memeriksa penjualan dan persentase tenaga kerja, serta membuat pengumuman kepada staf… Kami juga harus sangat hati-hati saat tidak menutup browser, karena data tidak akan tersimpan hingga browser ditutup. Jadi, ini cukup sulit saat ada beberapa orang yang bekerja pada jadwal, karena jadwal dapat dengan mudah kembali ke templat asli.

Saya suka aplikasi ini, memberikan banyak fleksibilitas saat mencatat catatan impor antara manajer, memeriksa penjualan dan persentase tenaga kerja, serta membuat pengumuman kepada staf… Kami juga harus sangat hati-hati saat tidak menutup browser, karena data tidak akan tersimpan hingga browser ditutup. Jadi, ini cukup sulit saat ada beberapa orang yang bekerja pada jadwal, karena jadwal dapat dengan mudah kembali ke templat asli.

🤝 Pengingat Ramah: Komunikasi berlebihan lebih baik daripada kurang komunikasi. Selalu kirim pembaruan atau perubahan jadwal melalui notifikasi aplikasi, SMS, dan email untuk menghindari situasi 'Saya tidak tahu'.

7. Humanity (Terbaik untuk penjadwalan perusahaan yang kompleks)

melalui Humanity

Humanity adalah sistem penjadwalan karyawan yang andal yang membantu Anda memprediksi kebutuhan tenaga kerja, membuat jadwal yang sesuai peraturan, dan mengurangi biaya tenaga kerja. Karyawan dapat menukar shift, mengajukan cuti, atau memperbarui ketersediaan mereka langsung dari ponsel mereka.

Platform ini mengotomatiskan pemeriksaan untuk memastikan bisnis tetap mematuhi undang-undang ketenagakerjaan dan peraturan serikat pekerja, sambil menyediakan templat manajemen tugas bawaan, pelacakan waktu, dan manajemen cuti untuk menjaga semua informasi dalam satu tempat. Anda juga mendapatkan laporan detail dan wawasan untuk memahami kinerja tenaga kerja dan biaya tenaga kerja dengan lebih baik.

Fitur terbaik dari Humanity

Perkirakan kebutuhan tenaga kerja dan optimalkan jadwal menggunakan peramalan berbasis AI berdasarkan KPI seperti penjualan dan volume pelanggan

Kelola profil karyawan dengan keterampilan, ketersediaan, dan permintaan cuti untuk mempermudah penugasan dan penjadwalan shift

Berkomunikasi dengan karyawan melalui email otomatis, SMS, notifikasi push, dan obrolan dalam aplikasi di desktop dan perangkat seluler

Batasan manusia

Format ekspor perlu disesuaikan setelah unduhan

Tidak mentolerir ketidaksesuaian penjadwalan waktu

Harga yang manusiawi

Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan pengguna

G2: 4.3/5 (1.000+ ulasan)

Capterra: 4.3/5 (300+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Humanity?

Inilah yang dikatakan salah satu pengguna tentang Humanity:

Setelah pengguna mempelajari cara mengedit ketersediaan di kalender, penggunaannya menjadi sangat mudah. Hanya diperlukan sedikit klik untuk memblokir waktu di kalender, dan pembaruan akan dilakukan secara otomatis… Aplikasi ini tidak sinkron dengan baik dengan situs web; entri yang dibuat di aplikasi tidak muncul di situs web…

Setelah pengguna mempelajari cara mengedit ketersediaan di kalender, penggunaannya menjadi sangat mudah. Hanya diperlukan sedikit klik untuk memblokir waktu di kalender, dan pembaruan akan dilakukan secara otomatis… Aplikasi ini tidak sinkron dengan baik dengan situs web; entri yang dibuat di aplikasi tidak muncul di situs web…

💡 Tips Pro: Gunakan aturan 3C untuk penutup shift. Sebelum mengonfirmasi jadwal, tanyakan pada diri Anda: Cakupan: Apakah semua shift sudah terisi? Kepatuhan: Apakah kita mematuhi undang-undang ketenagakerjaan, istirahat, dan batas lembur? Komunikasi: Apakah kami telah menjelaskan semuanya dengan jelas?

8. BuildOps (Terbaik untuk dispatching layanan lapangan)

melalui BuildOps

BuildOps adalah perangkat lunak penjadwalan tenaga kerja yang dirancang khusus untuk kontraktor komersial dan bisnis layanan lapangan. Perangkat lunak ini juga menyediakan laporan dan analisis yang dapat disesuaikan, memberikan perusahaan visibilitas yang jelas terhadap KPI, biaya tenaga kerja, kemajuan proyek, dan keuntungan layanan.

Salah satu fitur unggulan BuildOps adalah aplikasi teknis lapangan bawaan. Teknisi dapat mengakses pesanan kerja, riwayat pelanggan, data peralatan, dan detail pekerjaan langsung dari smartphone atau tablet mereka, bahkan saat offline. Mereka juga dapat mengambil tanda tangan, mengunggah foto, mendokumentasikan pekerjaan, dan menghasilkan faktur di lokasi, membantu mempercepat penagihan dan mengurangi kesalahan.

Fitur terbaik BuildOps

Lacak teknisi dan pekerjaan untuk mendapatkan visibilitas atas operasi lapangan dan optimalkan alokasi sumber daya

Kelola pesanan kerja, penawaran, kontrak, dan catatan harian dari dasbor terpadu

Integrasikan dengan sistem akuntansi seperti QuickBooks untuk mempermudah penagihan, pembuatan faktur, dan pelacakan keuangan

Batasan BuildOps

Anda tidak dapat mengirimkan tagihan langsung ke pelanggan melalui platform ini

Membuat formulir yang dapat disesuaikan merupakan tantangan

Harga BuildOps

Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan BuildOps

G2: 4.5/5 (30+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (100+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang BuildOps?

Menurut salah satu ulasan:

Build Ops saat ini dirancang untuk organisasi besar. Mereka mengklaim hal ini dilakukan secara sengaja dengan tujuan agar organisasi kecil dapat berkembang seiring berjalannya waktu. Kami menghargai ide di balik ini, tetapi hingga saat ini, kami sebenarnya melihat lebih banyak pekerjaan administratif di beberapa area. Build Ops mengantisipasi adanya staf tertentu di posisi tertentu untuk memenuhi alur kerja mereka.

Build Ops saat ini dirancang untuk organisasi besar. Mereka mengklaim hal ini dilakukan secara sengaja dengan tujuan agar organisasi kecil dapat berkembang seiring berjalannya waktu. Kami menghargai ide di balik ini, tetapi hingga saat ini, kami sebenarnya melihat lebih banyak pekerjaan administratif di beberapa area. Build Ops mengantisipasi adanya staf tertentu di posisi tertentu untuk memenuhi alur kerja mereka.

💡 Tips Pro: Biarkan karyawan menandai ketersediaan mereka sebagai: ✅ Hijau: Tersedia sepenuhnya

🟡 Kuning: Dapat digunakan jika diperlukan

🔴 Merah: Tidak tersedia Pewarnaan dan tanda visual dapat menjadi cara yang efektif untuk mendapatkan gambaran keseluruhan jadwal kru Anda. Hal ini juga dapat membantu Anda membuat keputusan penjadwalan dengan cepat dan percaya diri.

9. Buddy Punch (Terbaik untuk pelacakan waktu karyawan dasar)

melalui Buddy Punch

Buddy Punch adalah solusi pelacakan waktu dan penjadwalan karyawan yang sederhana namun efektif, terutama populer untuk bisnis kecil hingga menengah. Opsi clock-in yang fleksibel membuatnya menonjol. Karyawan dapat melakukan clock-in dan clock-out melalui browser web, aplikasi seluler, atau bahkan sistem kode QR unik.

Untuk menambah lapisan akuntabilitas, Buddy Punch juga menyediakan pelacakan GPS, pemblokiran alamat IP, dan bahkan penangkapan foto saat absen, sehingga manajer selalu tahu di mana dan kapan anggota tim masuk kerja. Selain itu, pemberitahuan otomatis memastikan semua orang tetap terinformasi secara real-time.

Fitur terbaik Buddy Punch

Pantau kehadiran real-time , peringatan lembur, dan terima notifikasi saat karyawan mendekati batas lembur

Kelola cuti berbayar (PTO) dengan aturan akumulasi yang dapat disesuaikan dan opsi layanan mandiri bagi karyawan untuk mengajukan atau memasukkan cuti liburan, sakit, atau pribadi

Tetapkan kode pekerjaan dan departemen untuk pelacakan proyek dan tugas yang detail, memungkinkan Anda menganalisis biaya tenaga kerja berdasarkan pelanggan, pekerjaan, atau lokasi

Batasan Buddy Punch

Notifikasi email yang berlebihan bisa sedikit membingungkan

Aplikasi ini tidak menyediakan pengingat untuk login atau logout pada waktu shift

Harga Buddy Punch

Paket Pemula: $5,49 per bulan per pengguna + $19 biaya dasar per bulan

Pro: $6,99 per bulan per pengguna + $19 biaya dasar per bulan

Enterprise: $11,99 per bulan per pengguna + $19 biaya dasar per bulan

Ulasan dan peringkat Buddy Punch

G2: 4.8/5 (200+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (1.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Buddy Punch?

Seorang pengguna berbagi umpan balik ini:

Saya sangat menyukai bahwa aplikasi ini sangat ringkas, artinya Anda tidak perlu melakukan banyak klik untuk memahami fitur-fiturnya… Saya percaya aplikasi ini membutuhkan sedikit lebih banyak opsi personalisasi, dan membuat tampilan aplikasi sedikit lebih menarik akan menjadi nilai tambah.

Saya sangat menyukai bahwa aplikasi ini sangat ringkas, artinya Anda tidak perlu melakukan banyak klik untuk memahami fitur-fiturnya… Saya percaya aplikasi ini membutuhkan sedikit lebih banyak opsi personalisasi, dan membuat tampilan aplikasi sedikit lebih menarik akan menjadi nilai tambah.

10. Planday (Terbaik untuk manajemen tenaga kerja harian)

melalui Planday

Planday adalah solusi modern yang dirancang agar mudah digunakan oleh karyawan sekaligus powerful bagi manajer. Perangkat lunak ini membantu bisnis mematuhi peraturan ketenagakerjaan dan aturan internal, dengan mengotomatisasi proses seperti manajemen kontrak, penegakan istirahat, dan pelacakan dokumen. Hal ini sangat berguna bagi industri yang memiliki peraturan ketenagakerjaan ketat atau perjanjian serikat pekerja.

Fitur unggulan lainnya adalah fokus Planday pada pengendalian biaya tenaga kerja. Perangkat lunak ini menyediakan perkiraan biaya tenaga kerja secara real-time saat Anda membuat jadwal, membantu bisnis tetap dalam anggaran. Platform ini terintegrasi dengan banyak sistem penggajian, POS, dan HR, seperti ADP, Xero, QuickBooks, dan lainnya. API terbuka yang dimilikinya juga memungkinkan bisnis untuk membuat koneksi kustom.

Fitur terbaik Planday

Izinkan staf untuk menukar shift, mengajukan cuti, dan mengelola ketersediaan mereka melalui portal layanan mandiri

Pantau analisis real-time dan buat laporan kustom untuk wawasan yang lebih baik tentang tenaga kerja dan pengambilan keputusan yang lebih baik

Simpan dokumen penting dengan aman dan aktifkan tanda tangan elektronik untuk kontrak dan proses onboarding

Batasan Planday

Aplikasi seluler memiliki waktu muat yang lama

Perangkat lunak ini tidak terlalu fleksibel, dan masalah tidak dapat diselesaikan dengan mudah karena layanan pelanggan yang buruk

Harga Planday

Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan Planday

G2: 4.5/5 (80+ ulasan)

Capterra: 4.3/5 (50+ ulasan)

💡 Tips Pro: Gunakan jadwal shift bergilir untuk operasi 24/7. Buat pola yang dapat diulang, seperti empat hari kerja dan empat hari libur, dan putar tim melalui shift yang berbeda setiap minggu atau dua minggu sekali.

Rencanakan Kesuksesan Anda dengan ClickUp

Memilih perangkat lunak penjadwalan kru yang tepat dapat membuat perbedaan besar dalam seberapa efisien tim Anda mengelola jadwal.

Baik mengelola tim kecil maupun mengawasi operasi skala besar, perangkat lunak yang tepat dapat membantu mengoptimalkan proses, meningkatkan keuntungan pekerjaan, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan.

Jika Anda mencari opsi yang fleksibel dan dapat diskalakan, ClickUp adalah pilihan teratas.

Dengan fitur-fitur utama yang kuat untuk penjadwalan, integrasi dengan sistem HR, perangkat lunak bisnis konstruksi, dan sistem penggajian, serta kemampuan untuk melacak jam kerja, mengelola tugas, dan sumber daya, perangkat lunak ini dirancang untuk beradaptasi dengan kebutuhan tim Anda, baik besar maupun kecil.

