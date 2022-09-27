Walk the Room: Bagaimana ClickUp Menghubungkan Tim Kami dan Memperlancar Proses Perencanaan Produksi Kami

Mengelola bisnis dan tim sudah merupakan pekerjaan yang berat. Tambahkan lagi mengelola berbagai alat kerja yang terpisah setiap hari di atas semua itu.

Sayangnya, ini adalah masalah umum yang dihadapi banyak organisasi.

Perusahaan kami menggunakan empat jenis perangkat lunak yang berbeda untuk manajemen proyek, pelacakan waktu, komunikasi dengan klien, dan alokasi sumber daya. Prosesnya cukup memakan waktu, terutama karena tidak ada integrasi yang memadai antara sistem-sistem tersebut, sehingga informasi harus ditambahkan secara manual berulang kali.

Perusahaan kami menggunakan empat jenis perangkat lunak yang berbeda untuk manajemen proyek, pelacakan waktu, komunikasi dengan klien, dan alokasi sumber daya.

Prosesnya cukup memakan waktu, terutama karena tidak ada integrasi yang memadai antara sistem-sistem tersebut, sehingga informasi harus ditambahkan secara manual berulang kali.

Bagaimana jika tim masih dapat memanfaatkan aplikasi khusus yang mereka andalkan, tetapi melakukannya dari satu tempat, tanpa harus terus-menerus berpindah antar aplikasi, kehilangan waktu, konteks, dan visibilitas proyek di sepanjang proses?

Dan bagaimana jika setiap tim dapat menyelesaikan pekerjaan melalui platform yang begitu fleksibel sehingga mereka tidak perlu mengorbankan apa pun untuk bekerja sesuai cara mereka, dan tim lain pun dapat melakukannya?

Inilah saat ClickUp datang untuk menyelamatkan hari bagi Walk the Room, dan Nicole dapat menceritakan lebih lanjut tentang hal itu!

Ceritakan tentang diri Anda dan Walk the Room

Halo! Nama saya Nicole Brisova — saya adalah Manajer Operasional Pertumbuhan di Walk the Room (WtR). 👋

Nicole Brisova melalui Walk the Room

Walk the Room adalah studio 3D yang menciptakan visualisasi properti fotorealistik berkualitas tinggi dan animasi untuk industri properti. Kami menyediakan layanan CG lengkap, termasuk CGI berkualitas tinggi, sketsa, animasi, tur virtual, tur realitas virtual, CGI bergerak, realitas tertambah, dan banyak lagi.

Kami menggabungkan pengalaman yang kuat dan manajemen proyek yang fleksibel untuk meningkatkan upaya pemasaran properti komersial Anda dan membantu properti Anda menonjol.

Apa saja tantangan yang Anda hadapi sebagai organisasi secara keseluruhan dan sebagai perusahaan yang berfokus pada kerja jarak jauh?

Studio ini awalnya didirikan di Stockholm, Swedia, dan kini Walk the Room telah menjadi perusahaan remote dengan lebih dari 30 kewarganegaraan yang tersebar di seluruh dunia. Sebagai perusahaan yang mengutamakan kerja remote, kami sangat bergantung pada perangkat lunak untuk berkolaborasi secara efisien, baik di antara tim kami sendiri maupun dengan klien kami.

Ketika saya bergabung dengan WtR, perusahaan kami menggunakan empat jenis perangkat lunak yang berbeda untuk manajemen proyek, pelacakan waktu, komunikasi dengan klien, dan alokasi sumber daya. Menggunakan keempatnya secara aktif sangat memakan waktu, terutama karena integrasi antar sistem sangat minim dan informasi harus dimasukkan secara manual berulang kali.

Sebagai pendukung kuat dalam menciptakan struktur dan efisiensi, saya menjadikan prioritas utama untuk menemukan satu alat yang dapat menggantikan alat-alat yang kami gunakan saat itu dan mengintegrasikan semua aplikasi kami.

Apakah Anda menemukan apa yang Anda cari di ClickUp?

Saya menghabiskan waktu untuk meneliti dan membandingkan berbagai alat. Beberapa bulan setelah bergabung dengan perusahaan, kami akhirnya memutuskan dan membeli paket ClickUp untuk seluruh departemen produksi kami.

Awalnya, kami menggunakan ClickUp terutama di departemen produksi untuk alokasi sumber daya dan manajemen proyek, mengukur keuntungan dan efisiensi, serta manajemen tugas. Secara bertahap, ClickUp menjadi bagian dari departemen lain; kini kami menggunakannya secara aktif di departemen HR dan Pemasaran!

Nicole Brisova menggunakan ClickUp melalui Walk the Room

Berkat konsultan kami yang luar biasa, Gabriel Hoffman, yang telah bekerja sama dengan kami sejak kami membeli lisensi pertama, kami berhasil membangun dasar yang kokoh untuk tim produksi kami dan terus mengeksplorasi serta menerapkan fitur dan struktur yang lebih bermanfaat untuk seluruh perusahaan.

Sejak saat itu, WtR telah berkembang pesat, dan saya senang mengatakan bahwa ClickUp telah tumbuh bersama kami—kami telah berkembang dari 28 pengguna awal menjadi lebih dari 70 pengguna aktif dalam 20 bulan terakhir!

melalui Walk the Room

Ceritakan kepada kami tentang fitur favorit Anda di ClickUp

1. Template

Ketika proyek baru masuk ke jadwal produksi kami, kami menggunakan salah satu templat ClickUp yang telah disiapkan sebelumnya untuk membuat proyek baru dan menambahkannya ke jadwal produksi kami.

Kelola jadwal dan tahap produksi Anda di satu tempat dengan tampilan bawaan, Status Kustom, Bidang Kustom, dan fitur lainnya

2. Fields Kustom dan Otomatisasi

Berkat keahlian Gabriel dalam perangkat lunak dan fleksibilitas ClickUp, kami telah membangun koleksi Custom Fields dan otomatisasi yang cukup luas, yang kini kami gunakan di berbagai tahap kehidupan setiap proyek. Struktur kami dirancang untuk semua tahap proyek, termasuk arsip proyek pasca-pengiriman, pengukuran keuntungan, dashboard, dan basis data proyek secara keseluruhan.

Setiap jenis bidang kustom dapat digunakan sebanyak yang Anda inginkan, dan setiap proyek dibuat untuk menampung bidang yang Anda tentukan

Tampilan Daftar yang Disesuaikan dan Bidang Kustom di ClickUp melalui Walk the Room

3. Pandangan yang disesuaikan

Menugaskan tugas-tugas multiple dalam proyek kepada tim spesifik, manajer proyek, dan seniman kini hanya membutuhkan beberapa menit saja. Setelah proyek direncanakan dan siap untuk produksi, manajer proyek kami mengambil alih langkah-langkah berikutnya dan mengawasinya melalui tampilan ClickUp yang disesuaikan.

Visualisasikan tugas, proyek, dan alur kerja sesuai dengan cara yang paling sesuai untuk Anda dengan 15+ tampilan yang dapat disesuaikan dari ClickUp

Apa dampak terbesar dari penggunaan ClickUp?

Kami beruntung dapat bekerja pada beberapa proyek yang luar biasa yang membutuhkan kami untuk bekerja cepat, tetap fokus, dan fleksibel terhadap perubahan, yang tentu saja memberikan tekanan pada manajemen sumber daya.

Menggunakan ClickUp telah membantu kami merencanakan dengan lebih baik, mengerjakan proyek lebih cepat, dan mengatur tim kami dengan efisien. Tim produksi kami telah berkembang dua kali lipat sejak saya bergabung dengan perusahaan ini! Hal itu tidak akan mungkin tercapai jika kami tidak memiliki struktur yang solid untuk alokasi sumber daya dan manajemen proyek.

Dengan lebih dari 50 seniman 3D dan manajer proyek di tim kami, kami telah bekerja keras untuk mengembangkan struktur manajemen proyek dan sumber daya kami, dan kini fitur ini menjadi fitur paling kompleks dan paling sering digunakan di ClickUp. Di sinilah kami mengumpulkan semua informasi penting tentang setiap proyek yang sedang berjalan dan memantau kapasitas kami secara real-time melalui tampilan Timeline tim produksi kami. Kami juga dapat melacak waktu yang dihabiskan oleh seniman kami dalam mengerjakan proyek dan berbagi timeline proyek serta milestone penting dengan klien kami.

Kami menyukai fleksibilitas ClickUp yang sesuai dengan kebutuhan kami dan proyek-proyek yang beragam, serta membantu kami memanfaatkan seluruh tim produksi kami.

Dan dengan struktur internal yang kokoh, kami siap fokus pada hal yang paling penting—memberikan produk unggulan dan pengalaman tanpa cela kepada klien kami sepanjang proses.

melalui Walk the Room

Ada saran untuk mereka yang baru menggunakan ClickUp?

1. Saya sangat menyukai solusi yang lebih cerdas dan cepat, jadi pintasan keyboard adalah jawabannya—Quickswitch (K) dan Home (H) adalah yang paling sering saya gunakan!

2. Saya juga merekomendasikan untuk menjelajahi semua otomatisasi yang ditawarkan ClickUp. Mereka mudah dibuat dan sangat membantu.