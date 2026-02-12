Lebih dari 30 Prompt DALL·E 3 untuk Membuat Visual yang Memukau

Terjebak dalam lingkaran setan mengetik prompt yang tidak jelas dan mendapatkan karya seni AI yang biasa-biasa saja? Masalahnya bukan pada Anda—melainkan pada prompt Anda.

Prompt DALL·E berfungsi seperti sebuah cetak biru. Berikan AI sesuatu yang sederhana untuk dikerjakan, dan Anda akan mendapatkan hasil yang biasa-biasa saja. Namun, buatlah prompt Anda dengan baik, dan voilà, Anda akan mendapatkan sebuah mahakarya.

AI tidak hadir untuk menggantikan kreativitas—melainkan sebagai alat yang ampuh untuk mengembangkannya. Para seniman dan desainer menggunakannya untuk mengeksplorasi gaya, menyempurnakan konsep, dan mewujudkan ide dengan lebih cepat.

Daftar lebih dari 30 prompt ini akan membantu Anda memaksimalkan potensi DALL·E, menghasilkan hasil yang lebih tajam dan dinamis.

Ayo mulai berkreasi. 🖌️

Memahami DALL·E 3

DALL·E 3 adalah terobosan terbaru OpenAI dalam bidang pembangkitan gambar berbasis AI, yang dirancang untuk mengubah prompt teks menjadi visual yang sangat detail dan peka konteks. Teknologi ini meningkatkan kreativitas dan mempermudah proses desain bagi seniman, pemasar, dan pembuat konten.

Berikut adalah fitur-fitur utamanya:

Pembuatan gambar yang akurat: Menangkap detail dengan tepat, menghasilkan visual yang sangat sesuai dengan prompt

Peningkatan rendering teks: Menghasilkan teks yang mudah dibaca di dalam gambar, sehingga meningkatkan kualitas desain untuk poster, label, dan sampul buku

Kemampuan beradaptasi secara gaya: Dapat disesuaikan dengan gaya seni tertentu, mulai dari komposisi hiper-realistis hingga abstrak

Penyesuaian interaktif: Memungkinkan pengguna untuk menyempurnakan gambar, memastikan kontrol yang lebih baik atas komposisi, estetika, dan Memungkinkan pengguna untuk menyempurnakan gambar, memastikan kontrol yang lebih baik atas komposisi, estetika, dan tren desain grafis

Tindakan pencegahan etis: Menyaring konten yang berbahaya atau bias, memastikan penggunaan AI yang bertanggung jawab

🔍 Tahukah Anda? Ukuran pasar generator gambar AI global diproyeksikan akan tumbuh menjadi $917,175 juta pada tahun 2030. Hal ini menunjukkan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 17,4%.

Mengapa Menguasai Prompt Sangat Penting

Membuat prompt yang tepat sangat menentukan dalam menghasilkan respons berkualitas tinggi. Prompt yang terstruktur dengan baik akan memandu model, memastikan hasil yang akurat, relevan, dan kreatif.

Alasan utama untuk menyempurnakan prompt seni AI antara lain:

Akurasi yang lebih tinggi: Prompt yang jelas mengurangi kesalahpahaman dan menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan

Kreativitas yang lebih tinggi: Penggunaan kata-kata yang spesifik mendorong respons yang lebih imajinatif dan dinamis

Hasil yang konsisten: Prompt yang terstruktur meningkatkan keandalan Prompt yang terstruktur meningkatkan keandalan generator seni AI , sehingga memudahkan untuk menghasilkan karya berkualitas tinggi

Kontrol yang lebih baik: Instruksi yang jelas dan terperinci akan membentuk hasil akhir, sehingga meminimalkan unsur kebetulan dan ketidakkonsistenan dalam hasil

Iterasi yang lebih cepat: Prompt yang tepat mengurangi proses coba-coba, sehingga menghemat waktu untuk penyesuaian

Peningkatan kemampuan pemecahan masalah: Rekayasa prompt yang cermat membantu AI memecah ide-ide kompleks menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti

🧠 Fakta Menarik: Nama ‘DALL·E’ berasal dari gabungan nama seniman Salvador Dali dan robot Pixar WALL-E. Nama ini pada dasarnya menggabungkan konsep seni surealis dengan gagasan tentang mesin kreatif dan imajinatif yang dapat menghasilkan gambar berdasarkan deskripsi teks.

Contoh Prompt DALL·E 3

DALL·E 3 memungkinkan Anda menghasilkan visual menakjubkan dari deskripsi teks sederhana. Kemampuannya sangat beragam, mulai dari kampanye pemasaran dan proyek desain hingga penceritaan dan banyak lagi.

Mari kita jelajahi lebih dari 30 prompt DALL·E 3 untuk berbagai gaya, tema, dan konsep guna membantu Anda memanfaatkan alat AI ini untuk para desainer.

Gaya seni

1. Fotografi hiper-realistis: Foto close-up wajah seorang pria lanjut usia, memperlihatkan kerutan dalam, mata biru yang tajam, dan senyuman hangat, dengan pencahayaan alami yang lembut menonjolkan tekstur kulitnya

2. Lukisan impresionis: Pemandangan taman yang semarak dilukis dengan gaya Claude Monet, dengan sapuan kuas yang lembut, sinar matahari yang berkilauan, dan orang-orang yang menikmati sore musim semi

3. Pemandangan mimpi surealis: Sebuah kastil terapung yang terbuat dari buku, melayang di langit yang dipenuhi ubur-ubur bercahaya, dengan palet warna biru dan ungu yang halus

Sebuah kastil terapung yang terbuat dari buku yang dihasilkan melalui DALL·E 3

🧠 Fakta Menarik: Salah satu sistem seni AI paling awal adalah AARON, yang diciptakan pada tahun 1973 oleh Harold Cohen. AARON menggunakan pendekatan AI simbolik untuk membuat gambar hitam-putih.

Konsep futuristik dan fiksi ilmiah

4. Kota metropolis cyberpunk: Sebuah kota yang diterangi lampu neon di malam hari, dipenuhi mobil terbang, papan iklan holografik, dan seorang pemburu hadiah yang sendirian mengenakan mantel panjang berdiri di atas atap

5. Dunia alien: Pemandangan alam dengan tanaman raksasa yang bercahaya, langit dengan tiga matahari, dan makhluk aneh yang berkeliaran di tepi sungai yang bercahaya

6. Kota bertenaga AI: Sebuah kota utopis tempat robot dan manusia hidup berdampingan, dengan gedung pencakar langit bertenaga energi bersih, transportasi otonom, dan cakrawala futuristik yang terpantul di sungai yang berkilauan

Kota utopia yang fotorealistik

Fantasi dan mitologi

7. Naga yang megah: Seekor naga emas raksasa yang bertengger di tebing, menghembuskan api ke arah kerajaan abad pertengahan saat senja

8. Dewa-dewa Yunani Kuno: Zeus berdiri di Gunung Olympus, dikelilingi awan badai, memegang sambaran petir yang berkilat

9. Kerajaan putri duyung di bawah laut: Sebuah istana megah di kedalaman lautan, dengan putri duyung berenang di antara terumbu karang dan ikan-ikan bercahaya

Kerajaan putri duyung di bawah laut

Interpretasi ulang sejarah

10. London pada era Victoria: Jalanan berkabut yang diterangi lampu gas, dengan seorang detektif bermantel panjang dan topi tinggi sedang menyelidiki sebuah kasus misterius

11. Prajurit samurai: Seorang samurai yang gagah berani berdiri di medan perang, memegang katana, mengenakan baju zirah yang detail, dengan bunga sakura yang beterbangan tertiup angin

12. Studio seniman Renaisans: Leonardo da Vinci sedang melukis Mona Lisa di sebuah bengkel yang remang-remang, dipenuhi sketsa, patung yang belum selesai, dan cahaya lilin

Leonardo da Vinci sedang melukis Mona Lisa

Tema-tema yang unik dan bergaya kartun

13. Kafe Hewan: Sebuah kafe yang nyaman yang sepenuhnya dikelola oleh kucing, di mana anak kucing menyajikan kopi kepada hewan-hewan lain yang duduk di meja-meja kecil

14. Desa dongeng yang hidup: Sebuah desa kecil di mana jamur berfungsi sebagai rumah, peri terbang di antara kelopak bunga, dan hewan-hewan yang bisa bicara saling menyapa di jalanan berbatu

15. Dunia permen yang hidup: Sebuah lanskap di mana segala sesuatu bisa dimakan, dengan sungai cokelat, gunung permen karet, dan pohon permen lollipop

Dunia permen yang penuh imajinasi

🧠 Fakta Menarik: Harga tertinggi yang pernah dibayarkan dalam lelang untuk sebuah karya seni AI adalah $432.000 untuk Portrait of Edmond de Belamy pada 25 Oktober 2018. Potret tokoh fiktif tersebut dibuat oleh Generative Adversarial Network (GAN) yang dikembangkan oleh anggota kolektif seni Prancis Obvious Art.

Tema budaya pop dan sinematik

16. Film noir klasik: Adegan detektif hitam-putih, dengan seorang wanita misterius bergaun merah berdiri di bawah lampu jalan sementara seorang detektif mengamati dari bayang-bayang

17. Space western: Seorang koboi tangguh menunggangi kuda robot di planet asing yang berdebu, dengan dua matahari terbenam di belakangnya

18. Retro-futurisme: Visi masa depan bergaya tahun 1950-an, di mana orang-orang terbang dengan jetpack di antara gedung pencakar langit berlapis krom yang elegan

Kota bergaya retro-futuristik

Alam dan pemandangan

19. Hutan Ajaib: Hutan ajaib dengan pohon-pohon yang bercahaya, lentera-lentera yang melayang, dan sebuah pondok peri yang tersembunyi

20. Letusan gunung berapi: Momen dramatis saat lava meletus dari gunung berapi yang menjulang tinggi, menerangi langit malam dengan warna merah dan oranye

21. Tundra beku: Seekor beruang kutub yang berjalan sendirian melintasi lanskap es yang tak berujung, dengan aurora borealis menari-nari di atas kepalanya

Seekor beruang kutub yang berjalan sendirian

🔍 Tahukah Anda? Sekitar 71% gambar yang dibagikan di media sosial dihasilkan oleh AI. Seiring dengan semakin maraknya seni AI, membedakan fakta dari fiksi menjadi lebih penting dari sebelumnya!

Momen sehari-hari dengan sentuhan artistik

22. Jalanan kota yang hujan: Jalanan yang berkilauan di bawah cahaya neon, dengan orang-orang berjalan di bawah payung sementara tetesan hujan menciptakan riak di genangan air

23. Toko buku yang nyaman: Sebuah toko buku yang menawan, dipenuhi rak-rak kayu, perapian yang berderak, dan seekor kucing yang mengantuk sedang berbaring di atas kursi

24. Matahari terbenam di atas lautan: Sebuah pantai yang tenang dengan ombak yang bergulung lembut ke pantai, langit diwarnai dengan warna oranye dan ungu yang pekat

Matahari terbenam yang tampak seperti foto di atas lautan

Prompt eksperimental dan abstrak

25. Perpaduan manusia dan robot: Potret digital wajah setengah manusia, setengah android dengan garis-garis sirkuit bercahaya yang melintasi kulitnya

26. Kota yang menentang gravitasi: Sebuah metropolis di mana gedung pencakar langit mengapung terbalik, dihubungkan oleh jembatan bercahaya di langit yang seperti mimpi

27. Jam yang meleleh: Dunia surealis di mana jam-jam memanjang dan meleleh di atas lanskap yang berliku-liku, terinspirasi oleh karya seni Salvador Dalí

Dunia surealis dengan jam-jam yang meleleh

Ide-ide yang seru dan unik

28. Seekor kucing yang berpakaian seperti ksatria abad pertengahan: Seekor kucing yang tampak serius mengenakan baju zirah lengkap, berdiri gagah dengan pedang dan perisai kecil

29. Seekor anjing yang mengemudikan pesawat luar angkasa: Seekor golden retriever yang mengenakan pakaian astronot futuristik, dengan percaya diri mengemudikan pesawat luar angkasa berteknologi tinggi melintasi galaksi

30. Seekor jerapah dengan mantel detektif: Seekor jerapah tinggi dan serius yang mengenakan pakaian detektif klasik, memegang kaca pembesar sambil menyelidiki sebuah kasus

Seekor jerapah detektif yang serius mengenakan mantel panjang

Prompt yang dipersonalisasi dan konseptual

31. Potret diri sebagai makhluk mitos: Sebuah lukisan digital bertema fantasi di mana subjeknya tampil sebagai makhluk setengah manusia, setengah naga, dengan sudut pandang dari atas

32. Pemandangan yang terinspirasi mimpi: Pemandangan mimpi yang memukau secara visual berdasarkan kenangan pribadi, memadukan unsur nyata dan imajinatif

Sebuah interpretasi ulang pendaratan di bulan yang terinspirasi oleh steampunk

33. Peristiwa sejarah alternatif: Momen bersejarah yang diinterpretasi ulang dengan sentuhan futuristik, seperti pendaratan di bulan dalam dunia steampunk

34. Sampul album surealis: Sampul album surealis yang menampilkan pemandangan kota yang diterangi lampu neon pada tengah malam, dengan sosok tunggal berbaju futuristik berdiri di atas gedung pencakar langit, memandang langit yang dipenuhi galaksi berputar dan not musik yang melayang

🔍 Tahukah Anda? Generative Adversarial Network (GAN) adalah model AI yang digunakan dalam seni yang dihasilkan AI, terdiri dari dua jaringan saraf—generator dan diskriminator—yang bekerja secara kompetitif. Model Generator menciptakan gambar baru dari noise acak, berusaha menghasilkan output yang menyerupai gambar asli sedekat mungkin. Model Discriminator mengevaluasi apakah sebuah gambar asli (dari data sebenarnya) atau palsu (dihasilkan oleh Generator).

Membuat Prompt DALL·E 3 Anda

Prompt DALL·E yang dirancang dengan baik dapat mengubah ide yang samar-samar menjadi gambar yang detail dan memukau secara visual. Tantangannya terletak pada memberikan instruksi yang jelas untuk membimbing AI tanpa membatasi kreativitasnya.

Jadi, bagaimana cara menyempurnakan dan menyusun prompt DALL·E agar jelas, kreatif, dan dioptimalkan untuk hasil terbaik?

Mari kita bahas langkah-langkah utamanya. ⚒️

Langkah #1: Mulailah dengan ide yang jelas

Prompt yang tidak jelas menghasilkan hasil yang tidak konsisten. Sebelum Anda mulai mengetik, tentukan dengan jelas apa yang Anda inginkan.

Tentukan konsep Anda: Apakah Anda membayangkan pemandangan kota futuristik? Negeri mimpi yang surealis? Potret hiper-realistis? Jelaskan dengan jelas apa yang ingin Anda lihat.

Tentukan elemen utama: Pertimbangkan subjek, latar, suasana, dan gaya. Semakin banyak detail yang Anda sertakan, semakin baik AI akan menangkap visi Anda

📌 Contoh: Misalkan tujuannya adalah membuat gambar seekor kucing. Prompt yang samar seperti ‘seekor kucing duduk di kursi’ menghasilkan gambar seperti ini: Kucing di atas kursi

Anda dapat menyempurnakannya menjadi:

‘Seekor kucing Persia putih berbulu lebat berbaring dengan anggun di atas kursi berlengan beludru berwarna merah anggur tua, matanya yang berwarna hijau zamrud bersinar dalam cahaya lilin yang redup. Ruangan bergaya Victoria ini dihiasi dengan ukiran kayu yang rumit, wallpaper berwarna zamrud dan emas yang mewah, serta tirai beludru yang tebal. Dilukis dengan gaya mahakarya cat minyak abad ke-19, pemandangan ini menampilkan sapuan kuas yang lembut, pencahayaan yang hangat, serta suasana yang kaya dan bertekstur. ’

Inilah hasil yang telah disempurnakan:

Gambar kucing yang sedang duduk yang telah ditingkatkan

Lihat perbedaannya? Memberikan detail-detail ini membantu DALL·E memahami estetika yang diinginkan.

💡 Tips Pro: Gunakan kata sifat deskriptif yang menonjolkan tekstur, kualitas gambar, warna yang cerah, bahan, dan suasana dalam prompt masukan Anda. Kata-kata seperti ‘berkilau,’ ‘kasual,’ atau ‘kacau’ akan menambah kedalaman pada gambar.

Langkah #2: Susun prompt untuk hasil yang lebih baik

Membagi prompt menjadi bagian-bagian yang jelas dapat meningkatkan akurasi. Format yang berguna meliputi:

Subjek: Siapa atau apa yang ada dalam gambar? Jelaskan secara spesifik! Alih-alih menulis prompt seperti ‘rubah’, Anda bisa menjelaskannya lebih detail, misalnya ‘seekor rubah merah dengan mata hijau yang tajam’

Aksi: Apa yang sedang terjadi? Menambahkan gerakan membuat gambar menjadi dinamis. ‘Seorang ksatria yang sedang menghunus pedangnya’ lebih menarik daripada sekadar ‘seorang ksatria’

Lokasi: Di mana ceritanya berlangsung? Jelaskan latar belakangnya untuk menciptakan suasana. Sebuah ‘hutan ajaib berkabut’ terasa sangat berbeda dari sebuah ‘gedung pencakar langit modern yang elegan’

Gaya: Seperti apa tampilannya? Baik Anda menginginkan ‘lukisan minyak bergaya vintage’ atau ‘ilustrasi cyberpunk yang penuh warna,’ menentukan gaya akan membantu kecerdasan buatan menghasilkan tampilan yang tepat

📌 Contoh: Seekor burung hantu tua yang bijaksana dengan mata emas yang tajam (subjek) bertengger di dahan pohon yang bengkok, menatap bulan (aksi) di hutan berkabut dengan kunang-kunang yang berkilauan (latar). Buatlah seperti lukisan digital fantasi gelap dengan tekstur yang kaya (gaya). Berikut adalah gambar yang dihasilkan: Seekor burung hantu dalam latar yang mistis

Langkah #3: Bereksperimen dengan berbagai gaya

DALL·E 3 berkembang dengan variasi, jadi jangan ragu untuk bereksperimen!

Jelajahi gaya seni: Coba frasa seperti ‘lukisan minyak,’ ‘seni konsep digital,’ atau ‘sketsa arang’

Gabungkan ide-ide tak terduga: Apa yang terjadi jika Anda menggabungkan dunia cyberpunk futuristik dengan arsitektur Mesir kuno? Coba saja dan lihat hasilnya!

Gunakan aksi dinamis: Alih-alih ‘seorang ksatria berbaju zirah,’ coba ‘seorang ksatria berbaju zirah bercahaya, menunggangi naga mekanik melintasi langit yang berawan.’ Hal ini menambahkan gerakan dan kedalaman pada gambar

📌 Contoh: ‘Sebuah kota Mesir Kuno yang diterangi lampu neon dengan piramida bercahaya dan sphinx robotik. Seorang firaun futuristik dalam jubah berteknologi tinggi berdiri di pintu masuk kuil di bawah langit berawan yang dipenuhi drone. Seni konsep digital dengan nuansa sinematik. ’ Inilah hasilnya: Sebuah kota Mesir kuno

💡 Tips Pro: Menambahkan referensi ke seniman, teknik, atau periode waktu tertentu akan memperhalus hasil karya. Coba prompt DALL·E 3 seperti ‘gambar diam dari film noir tahun 1940-an yang menampilkan seorang detektif di klub jazz berasap’ untuk efek sinematik.

Langkah #4: Gunakan bantuan AI untuk membuat prompt

Kesulitan menyempurnakan prompt Anda? Jika Anda menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menyempurnakan prompt, Anda mungkin tidak mendapatkan manfaat maksimal dari kemampuan AI yang menghemat waktu 😅

Bagaimana jika kami memberitahu Anda bahwa ada aplikasi gratis yang dapat, ya, menghasilkan prompt AI yang paling spesifik, detail, dan relevan untuk Anda?

Ya, Anda tidak salah dengar.

ClickUp adalah aplikasi serba guna untuk bekerja yang menggabungkan manajemen proyek, manajemen pengetahuan, dan obrolan—semuanya didukung oleh AI yang membantu Anda bekerja lebih cepat dan lebih cerdas.

Perluas dan sempurnakan prompt dengan ClickUp Brain

ClickUp Brain, asisten AI bawaan ClickUp, meningkatkan produktivitas di berbagai alur kerja. Fitur ini membantu membuat, menyempurnakan, dan mengoptimalkan prompt untuk DALL·E, sehingga menghemat waktu dan meningkatkan hasil.

Misalkan sebuah prompt kasar berbunyi, ‘kota futuristik.’ ClickUp Brain dapat mengembangkannya menjadi ‘kota futuristik yang luas dengan mobil terbang, gedung pencakar langit kaca yang menjulang tinggi, dan langit yang dipenuhi papan iklan holografik serta pencahayaan sinematik.’ Tingkat detail ini meningkatkan hasil karya AI.

ClickUp Brain juga dapat menghasilkan berbagai variasi prompt jauh lebih cepat daripada jika Anda melakukannya secara manual.

📌 Contoh: Misalkan tujuannya adalah membuat lanskap fantasi. Dengan memasukkan ‘hutan ajaib’, Anda bisa mendapatkan hasil seperti:

Buat berbagai variasi prompt menggunakan ClickUp Brain

💡 Tips Pro: Gunakan templat prompt AI untuk mempercepat proses pembuatan konten atau gambar serta menjaga konsistensi. Mulailah dengan sebuah templat, lalu sesuaikan detail-detail utama agar sesuai dengan visi Anda. Jika sebuah templat menyebutkan ‘kastil yang megah,’ sempurnakan menjadi ‘kastil batu kuno yang berdiri di tepi tebing, bendera berkibar tertiup angin, cahaya matahari terbenam keemasan, ilustrasi fantasi.’

ClickUp telah berperan penting dalam memperluas operasi desain kami. Desainer baru dapat beradaptasi lebih cepat daripada sebelumnya, dan tim manajemen kami kini memiliki wawasan yang lebih mendalam mengenai beban kerja dan tujuan kami.

🔍 Tahukah Anda? Seni berbasis AI berkembang pesat berkat desain generatif, di mana seniman menetapkan parameter tertentu, dan AI mengambil alih untuk menciptakan visual unik dalam batasan tersebut. Perpaduan antara kreativitas manusia dan kecerdasan mesin ini telah memunculkan gaya seni yang sepenuhnya baru sekaligus menafsirkan ulang seni tradisional melalui lensa yang didukung AI.

🧠 Fakta Menarik: Pada tahun 2023, sebuah gambar yang dihasilkan AI tentang ledakan palsu di dekat Pentagon menjadi viral, memicu gejolak singkat di pasar saham sebelum akhirnya dibantah dengan cepat.

