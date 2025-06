10 CRM Terbaik untuk Modal Ventura pada Tahun 2025

Platform DealCloud dirancang untuk berbagai vertikal bisnis seperti ekuitas swasta (PE), perbankan investasi (IB), pinjaman khusus, dan lain-lain. Keunggulan platform ini adalah bahwa kasus penggunaan "out of the box" ini dapat disesuaikan lebih lanjut dengan alur kerja bisnis spesifik kami. Kami terus mengembangkan solusi DealCloud kami seiring dengan perkembangan bisnis kami.