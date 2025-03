Rally vs Jira: Mana yang Tepat untuk Tim Tangkas Anda?

Ini adalah hari perencanaan sprint, dan semuanya sudah dimulai dengan awal yang sulit. Setengah dari tim sedang membuka-buka dasbor, mencoba mencari informasi terbaru. Seseorang mengajukan tiket yang sudah didiskusikan, dan tugas lain sepertinya lenyap begitu saja.

Rapat berlarut-larut, dan Anda tidak bisa tidak berpikir-_apakah alat bantu Agile kami benar-benar membuat segalanya lebih mudah, atau hanya menambah kekacauan?

Menemukan solusi agile yang tepat adalah jembatan antara tim yang mengalir dengan mudah melalui sprint dan tim yang menghabiskan lebih banyak waktu untuk melawan sistem daripada membangun produk yang hebat.

Di antara semua itu, dua pesaing terbesar-Rally dan Jira-berjanji untuk merampingkan alur kerja Agile. Mereka adalah kelas berat dalam manajemen proyek Agile tetapi mengambil pendekatan yang berbeda.

Dalam artikel blog ini, kami akan meringkas fitur-fiturnya untuk memudahkan pilihan Anda. Dan di bagian akhir, kami akan memperkenalkan solusi yang membawa kolaborasi Agile lebih jauh lagi. Petunjuk: Dimulai dengan 'Klik' dan diakhiri dengan 'naik' 📈

Apa Itu Rally?

Rally, yang sebelumnya dikenal sebagai CA Agile Central, adalah alat manajemen proyek yang dirancang untuk memfasilitasi pengembangan yang gesit. Alat ini cocok untuk organisasi dengan berbagai ukuran dan membantu tim merencanakan, melacak, dan mengelola proyek-proyek Agile sembari mendorong kolaborasi, peningkatan berkelanjutan, dan kesuksesan proyek.

via Broadcom Sekarang menjadi bagian dari Broadcom, ini alat yang gesit memusatkan tugas, cerita pengguna, sprint, dan backlog dalam satu platform. Hal ini memudahkan untuk fokus pada tujuan dan memberikan nilai kepada pelanggan.

Fitur Rally

Rally dibuat untuk perusahaan besar yang perlu meningkatkan skala Agile di beberapa tim dan portofolio. Namun, lebih tepatnya, fitur apa saja yang dimiliki oleh solusi proyek Agile ini?

Mari kita lihat.👇

Fitur #1: Alat pengumpulan umpan balik

Jika Anda seorang pengembang perangkat lunak, penguji, atau manajer produk, Anda tahu betapa pentingnya menindaklanjuti umpan balik dengan cepat. Di situlah alat pengumpulan umpan balik Rally menyederhanakan prosesnya dengan integrasi waktu nyata seperti Flowdock dan survei yang dapat disesuaikan.

Selain itu, penguji dapat mencatat cacat secara langsung dari alat pengujian, lengkap dengan tangkapan layar dan langkah-langkah perbaikan. Fitur pelaporan Rally juga membantu Anda menemukan masalah yang berulang dari waktu ke waktu, sehingga memperlancar alur kerja.

Fakta Menarik: Agile = Lebih Banyak💲! 60% perusahaan yang menggunakan Agile melihat pendapatan mereka tumbuh dan keuntungan meningkat-karena kemampuan beradaptasi selalu menghasilkan uang!

Fitur #2: Retrospeksi sprint

Retrospektif Sprint Rally memberikan Tim yang gesit semua yang mereka butuhkan untuk merefleksikan, belajar, dan meningkatkan diri setelah setiap sprint. Dengan laporan terperinci dan metrik visual, seperti cerita pengguna yang telah selesai dan cacat, melihat tren menjadi mudah.

Lebih baik lagi, dasbor yang dapat disesuaikan menekankan wawasan utama-seperti grafik burndown-membantu tim fokus pada area yang perlu ditingkatkan.

🔍 Tahukah Anda? Manajemen proyek sudah ada sejak zaman kuno! Piramida Agung Giza di Mesir secara luas dianggap sebagai contoh signifikan pertama dari organisasi dan manajemen proyek formal. Prestasi yang cukup besar ini membutuhkan perencanaan, koordinasi upaya, dan penyelesaian jadwal proyek yang berhasil.

Fitur #3: Perencanaan kapasitas

Alat bantu perencanaan kapasitas Rally menjaga beban kerja tetap seimbang. Tidak perlu lagi menebak-nebak siapa yang kelebihan beban atau siapa yang masih memiliki ruang untuk mengerjakan lebih banyak-Rally menunjukkan kepada Anda apa yang ada di piring tim Anda dibandingkan dengan kapasitas mereka yang sebenarnya, sehingga Anda bisa mendistribusikan tugas secara adil dan menjaga agar semua tetap berjalan.

Ketika Anda perlu menugaskan pekerjaan, Rally membantu Anda mencocokkan tugas dengan orang yang tepat berdasarkan ketersediaan dan keahlian. Dengan prakiraan bawaan, Anda bisa menggunakan data masa lalu untuk memprediksi beban kerja di masa mendatang, membuat rencana ke depan, dan menetapkan jadwal yang realistis untuk menghindari kejutan di menit-menit terakhir.

Harga Rally

Penetapan harga khusus

Apa itu Jira?

Sebuah produk dari Atlassian, Jira adalah alat manajemen proyek dan pelacakan masalah yang membantu tim yang lincah untuk tetap terorganisir dan bekerja lebih cerdas. Apa yang dimulai sebagai alat untuk pengembangan perangkat lunak sekarang berfungsi di seluruh industri untuk mengelola proyek, melacak bug, dan merampingkan alur kerja.

via Atlassian Jira selalu mempertahankan nilai-nilai lincah dan kerangka kerja seperti Scrum dan Kanban. Tim Scrum dapat menggunakan prints untuk memecah pekerjaan menjadi siklus yang pendek dan terfokus, sementara tim Kanban dapat memvisualisasikan kemajuan dengan aliran tugas yang berkelanjutan.

Platform ini juga menawarkan keamanan dan skalabilitas yang tinggi. Platform ini menawarkan izin berbasis peran, enkripsi data, dan kepatuhan terhadap standar industri, menjadikannya pilihan yang dapat diandalkan untuk perusahaan dan startup.

Fitur-fitur Jira Manajemen Proyek Jira hadir dengan berbagai fitur yang memungkinkan tim untuk tetap berada di jalurnya.

Berikut ini adalah penjelasannya. 👇

Fitur #1: Alur kerja yang dapat disesuaikan

Jira membantu Anda membuat alur kerja yang disesuaikan dengan tim Anda. Alat bantu seret dan lepasnya memungkinkan Anda mengatur dan mengubah aturan, pemicu, dan kondisi agar sesuai dengan alur kerja tim Anda.

Misalnya, Anda bisa mengotomatiskan transisi tugas ketika status berubah atau mengirim pemberitahuan ketika tugas diblokir.

Hal ini memastikan handoff yang lebih lancar dan membuat semua orang tetap tersinkronisasi. Ini menawarkan papan Scrum, papan Kanban, dan campuran keduanya. Jika Anda tidak ingin memulai dari awal, Anda bisa memilih dari templat lincah yang sudah jadi dari Jira untuk memulai dan menjalankannya dengan cepat.

Fitur # 2: Pencarian lanjutan dengan JQL

Fitur pencarian lanjutan Jira didukung oleh Jira Query Language, atau JQL. Pada intinya, kueri JQL terdiri dari bidang, operator, dan nilai. Katakanlah Anda ingin melihat semua bug yang belum terselesaikan yang ditugaskan ke anggota tim tertentu. Daripada menyaring semuanya secara manual, Anda bisa mengetikkan kueri sederhana seperti:

project = "YourProject" AND assignee = "username" AND status != "Done" AND type = "Bug "

Boom! Dengan begitu, Jira akan menampilkan semua bug yang sedang dikerjakan oleh orang tersebut yang belum terselesaikan. Selain itu, Anda dapat menggabungkan beberapa kondisi menggunakan AND, OR, dan NOT, sehingga pencarian Anda sespesifik yang dibutuhkan.

Baca juga: Cara Menerapkan Strategi Transformasi yang Gesit

Fitur #3: Pelacakan masalah

Jira menawarkan spreadsheet log terstruktur untuk mencatat dan mengatur berbagai masalah, memberikan tampilan real-time dari status dan resolusi tugas.

Lebih baik lagi, ini membantu Anda mengatur pekerjaan Anda dengan jenis masalah seperti bug, tugas, atau subtugas, menjadikannya alat yang kuat Alternatif reli . Anda juga dapat menggunakan bidang, label, dan filter khusus untuk menambahkan detail dan konteks, sehingga masalah lebih mudah ditemukan dan dikelola.

🤝 Pengingat yang Bersahabat: Terlepas dari kelebihan fitur pada platform manajemen proyek yang berbeda, Anda harus memiliki jawaban yang jelas untuk pertanyaan-pertanyaan ini:

apakah alat ini akan tumbuh bersama kami? Dapatkah alat ini menangani proyek yang lebih besar, lebih banyak anggota tim, dan alur kerja yang terus berkembang?

apakah alat ini terhubung dengan alat yang sudah kita gunakan, seperti Figma atau Google Drive-apakah alat ini terintegrasi dengan mulus?

✅ Apakah data kami aman? Apakah ia menawarkan enkripsi, kontrol akses, dan kepatuhan terhadap standar keamanan?

✅ Apakah alat ini membuat kolaborasi menjadi mudah? Dapatkah tim berkomentar, berbagi file, dan menugaskan tugas tanpa harus melewati berbagai rintangan?

✅ Apakah ada dukungan yang solid-obrolan langsung, email, atau basis pengetahuan-ketika terjadi masalah?

Harga Jira

Gratis selamanya: Untuk 10 pengguna

Untuk 10 pengguna Standar: $7,53 per pengguna/bulan

$7,53 per pengguna/bulan Premium: $13,53 per pengguna/bulan

$13,53 per pengguna/bulan Perusahaan: Harga khusus

Rally vs Jira: Fitur yang Dibandingkan

Rally dan Jira merupakan dua pesaing kuat untuk manajemen proyek Agile. Jira menawarkan alur kerja yang dapat disesuaikan, tampilan garis waktu, dan pelacakan masalah. Sebaliknya, Rally memiliki alat visualisasi yang hebat, retrospektif sprint, dan perencanaan kapasitas yang disesuaikan dengan Alur kerja yang gesit .

Dengan menumpuknya berdampingan, ada beberapa perincian lainnya👇

Fitur Rally Jira Target audiens Terutama perusahaan besar yang membutuhkan solusi manajemen proyek lincah yang ekstensif Serbaguna, cocok untuk berbagai tim dengan berbagai ukuran, mulai dari perusahaan rintisan hingga perusahaan besar Dukungan yang kuat untuk /href//blog?p=8402Metodologi Scrum dan Kanban/%href/, termasuk pelacakan metrik yang gesit Papan agile yang sangat dapat disesuaikan; mendukung metodologi Scrum, Kanban, dan hibrida Papan agile yang dapat disesuaikan; mendukung metodologi Scrum, Kanban, dan hibrida Kustomisasi Pilihan kustomisasi terbatas Sangat dapat disesuaikan dengan berbagai macam plugin dan add-on yang tersedia Kemudahan penggunaan Kurva pembelajaran yang lebih curam dan mungkin membebani tim yang lebih kecil Antarmuka yang mudah digunakan, tetapi kerumitannya meningkat dengan penyesuaian yang ekstensif Opsi penerapan Terutama berbasis awan dengan beberapa opsi hibrida Menawarkan opsi penerapan awan, hibrida, dan on-premise

Lebih dalam lagi, mari kita lihat beberapa detail yang lebih baik dari kedua alat tersebut untuk membuat pilihan Anda semakin mantap ⬇️

Fitur #1: Dukungan yang gesit

Rally dibuat untuk tim Agile tingkat perusahaan. Rally dilengkapi dengan alat bantu seperti papan Scrum dan Kanban, serta metrik Agile tingkat lanjut seperti Throughput, Efisiensi Aliran, dan Prediktabilitas Aliran. Perangkat lunak Rally sangat cocok jika Anda mengelola inisiatif Agile berskala besar dan membutuhkan wawasan mendalam tentang kinerja tim.

Jira, sebaliknya, mendukung Scrum, Kanban, dan bahkan metodologi hibrida, menjadikannya perangkat lunak yang kuat Alternatif reli . Ia juga menawarkan fitur-fitur seperti perawatan backlog, poin cerita, dan laporan terperinci seperti diagram aliran kumulatif dan bagan kontrol-berguna bagi tim yang menginginkan kontrol lebih besar atas alur kerja mereka.

Pemenang🏆:

Jika Anda menjalankan operasi Agile berskala besar dengan banyak tim dan membutuhkan pelacakan Agile tingkat lanjut, Rally adalah pilihan yang tepat

adalah pilihan yang tepat Tetapi jika kustomisasi lebih penting - terutama untuk tim yang memadupadankan metodologi Agile - Jira akan melayani Anda dengan lebih baik

Fitur #2: Perencanaan sumber daya dan kapasitas

**Rally membantu tim menyeimbangkan beban kerja mereka dengan menyelaraskan prioritas bisnis dengan kapasitas yang tersedia, sehingga tidak ada yang tenggelam dalam tugas yang tidak dapat mereka tangani. Semuanya tetap berada di jalurnya, dan tim dapat memenuhi tujuan yang telah direncanakan tanpa kekacauan di menit-menit terakhir.

Jira, di sisi lain, tidak membuat hal ini mudah. Jira tidak memiliki manajemen sumber daya tingkat lanjut yang terintegrasi, sehingga tim sering kali harus menggabungkan alat pihak ketiga atau mengandalkan spreadsheet. Hal ini dapat menambah kekacauan karena semakin sulit untuk melihat siapa yang tersedia dan apa yang sebenarnya bisa dilakukan.

🏆 Pemenang: Rally memimpin dengan perencanaan kapasitas bawaan, memudahkan tim untuk menyeimbangkan beban kerja dan memenuhi tujuan mereka tanpa kerumitan.

Fitur #3: Harga dan skalabilitas

Rally dibuat untuk perusahaan besar, menawarkan paket yang mendukung hingga 5.000 pengguna dalam satu instans awan. Namun, Anda tidak akan menemukan halaman penetapan harga dengan angka-angka yang jelas-semuanya disesuaikan berdasarkan kebutuhan Anda. Meskipun ini cocok untuk organisasi besar yang membutuhkan solusi yang disesuaikan, ini tidak ideal jika Anda hanya ingin melihat biayanya di muka.

Di sisi lain, Jira mempunyai paket gratis untuk tim kecil (hingga 10 pengguna) dan paket berbayar mulai dari $7,53 per pengguna per bulan. Baik untuk startup atau bisnis yang sedang berkembang, Anda bisa meningkatkan skala sesuai keinginan Anda sendiri tanpa harus membeli paket tingkat perusahaan dari hari pertama.

🏆 Pemenang: Jira adalah pilihan yang lebih baik jika Anda menginginkan solusi yang berkembang bersama Anda dan tidak memerlukan panggilan penjualan hanya untuk melihat harganya.

Rally vs Jira di Reddit

Kami mengunjungi Reddit untuk membandingkan Rally vs Jira dan mencoba memahami pengalaman pengguna di dunia nyata. Meskipun tidak ada diskusi khusus yang membandingkan keduanya, kami menjelajahi utas dan forum untuk mengumpulkan wawasan dari tim yang menggunakan kedua alat tersebut.

Dimulai dengan Jira, satu pengguna mengatakan:

Anda dapat menggunakannya untuk tahap apa pun yang Anda jalani dalam perjalanan agile. Kanban, scrum penuh, waterfall, tiket, proses pemasukan, dll., dan pluginnya keren. Ini juga cukup mudah untuk mempelajari dasar-dasarnya. Pengguna lain memposting pendapat yang berbeda:

Jira sama sekali tidak membantu tim yang ingin gesit dalam pekerjaan pengembangan produk atau layanan mereka. Jira dimulai sebagai produk "pelacakan bug", rumah alaminya adalah di lingkungan tipe pusat dukungan di mana masalah diangkat secara ad-hoc, tetapi harus melewati proses yang ditentukan, dan angka yang sangat besar berkaitan dengan waktu respons. Hal ini sama sekali tidak menyerupai pengembangan produk atau layanan yang lincah. Ini juga sama sekali tidak menyerupai manajemen proyek.

Di sisi lain, Rally memiliki beberapa ulasan yang terbatas namun langsung pada intinya, dengan satu pengguna mengatakan:

Kami memiliki beberapa masalah yang harus segera kami tangani. Kami baru saja melakukan tinjauan AoA tahun lalu, dan AC/Rally masih merupakan pilihan terbaik.

Sementara pengguna lain ditambahkan:

Rally memiliki opsi akun gratis untuk organisasi dengan kurang dari 50 pengguna. Ini sedikit terbatas (tidak ada akses API, misalnya), tetapi mungkin cocok untuk Anda jika Anda sudah merasa nyaman dengannya.

Tetapi beberapa orang kecewa dengan Rally, dengan mengatakan:

Aplikasi ini selalu macet sehingga ada beberapa periode di mana kami tidak bisa memperbarui tugas atau cerita kami. Secara keseluruhan, ada banyak gesekan dalam antarmuka pengguna. Hal-hal yang seharusnya segera ditampilkan kepada pengguna terkubur di bawah submenu dan semacamnya.

Ini adalah saat banyak pengguna mulai mencari di tempat lain, menemukan solusi yang menjembatani kesenjangan yang diciptakan Rally dan Jira.

Perkenalkan ClickUp-Alternatif Terbaik untuk Rally vs Jira

Lihatlah, Rally dan Jira mengemas banyak kekuatan. Tetapi tantangan yang mereka bawa sering kali membayangi para profesional. Inilah saatnya Anda membutuhkan terobosan. ClickUp yang merupakan aplikasi segalanya untuk bekerja, muncul sebagai cara terbaik untuk mengakhiri perdebatan. Aplikasi ini dengan sempurna menyeimbangkan fleksibilitas, antarmuka yang intuitif, dan fitur-fitur yang kuat. Aplikasi ini menggabungkan kemampuan tingkat perusahaan Rally dengan integrasi dan opsi kustomisasi Jira yang luas.

Dan sejujurnya, bukan kami yang mengatakannya. Dengarkan dari Mike Muller di Stevens Advertising:

Jira digunakan oleh seluruh agensi kami sebagai alat untuk mengelola semua proyek, jadwal tugas, dan penagihan. Sistem ini telah menggantikan sistem yang lebih lama dan memungkinkan kami untuk bergerak ke arah alur manajemen proyek yang lebih lincah dan membantu meningkatkan komunikasi internal.

Mike Muller, Wakil Presiden Eksekutif, Stevens Advertising

Mari cari tahu apa yang membuat ClickUp menonjol! 💁

Satu Kelebihan ClickUp #1: Perangkat Lunak Manajemen Proyek

Tim yang lincah bergerak cepat. Manajemen Proyek ClickUp membantu mereka bergerak lebih cepat. Dibangun untuk mendukung Scrum, Kanban, alur kerja hybrid, dan sejumlah besar templat tangkas yang menyimpan segala sesuatu mulai dari perencanaan sprint hingga perawatan backlog di satu tempat.

Percepat rencana dan eksekusi proyek Anda dengan ClickUp untuk Manajemen Proyek

Melihat lebih dekat, berikut adalah bagaimana fitur-fitur manajemen proyek ClickUp memungkinkan tim seperti Anda untuk bekerja lebih baik 👇

📌 Pilih dari tampilan Kanban, Gantt, Daftar, atau Kalender yang sesuai dengan alur kerja Anda. Tidak ada pengaturan yang kaku - hanya apa yang sesuai untuk Anda

Pilih dari tampilan Kanban, Gantt, Daftar, atau Kalender yang sesuai dengan alur kerja Anda. Tidak ada pengaturan yang kaku - hanya apa yang sesuai untuk Anda 📌 Dasbor waktu nyata menampilkan grafik burndown, kecepatan, dan beban kerja dalam sekejap-tidak perlu menggali laporan

Dasbor waktu nyata menampilkan grafik burndown, kecepatan, dan beban kerja dalam sekejap-tidak perlu menggali laporan 📌 Tetapkan pemicu tepat waktu dan biarkan Otomatisasi ClickUp menangani pembaruan status, penugasan tugas, dan bahkan pengingat

Sederhanakan proses pengembangan perangkat lunak dan tingkatkan kolaborasi tim dengan ClickUp untuk Tim Perangkat Lunak

Melangkah lebih jauh lagi dengan Solusi Perangkat Lunak ClickUp untuk mempercepat siklus pengembangan dan memberikan perangkat lunak berkualitas tepat waktu.

Dengan alat manajemen rilis, tim dapat menyiapkan daftar periksa peluncuran otomatis sehingga setiap langkah, mulai dari tinjauan QA hingga aktivasi fitur, dapat dilakukan tanpa hambatan.

Misalnya, tim yang gesit yang mengerjakan pembaruan aplikasi bisa menggunakan ClickUp untuk memetakan alur kerja perangkat lunak mereka. Selain itu, mereka dapat merencanakan tujuan sprint secara visual dengan peta jalan, menetapkan tugas dengan ketergantungan yang jelas, dan melacak backlog dengan fitur Tampilan Papan ClickUp .

💡Tip Pro: Gunakan Templat Pelacakan Bug ClickUp untuk mencatat dan memantau kesalahan atau bug selama pengembangan perangkat lunak. Dengan sistem pelacakan yang sudah jadi ini, akan lebih mudah untuk mengevaluasi dan menyelesaikan masalah dengan segera.

Satu Kelebihan ClickUp #2: Dukungan yang gesit

Tim yang tangkas menyatukan peningkatan berkelanjutan, pengembangan berulang, dan umpan balik yang cepat ke dalam proses mereka. Dan itulah yang dilakukan oleh Manajemen Proyek Agile dari ClickUp membawa ke meja.

Menangani peta jalan produk, backlog, sprint, desain UX, dan lainnya-semuanya di satu tempat dengan ClickUp untuk tim Agile

Inilah yang kami maksud:

Tetapkan sasaran sprint, lacak kemajuan dengan peta jalan, dan jaga prioritas tetap lurus dengan organisasi tugas seret dan lepas

Pastikan tim Anda tetap pada jalurnya dengan folder sprint khusus, manajemen backlog, grafik burndown, dan pelacakan kecepatan

Bagikan peta jalan produk, biarkan pemangku kepentingan melihat kemajuan dengan tautan publik, dan kumpulkan umpan balik pelanggan melalui formulir

ClickUp Tasks

Dan semuanya menjadi lebih efisien dengan Tugas ClickUp -di mana setiap sprint, item backlog, dan prioritas tetap terorganisir di satu tempat terpusat.

Gunakan ClickUp Tasks untuk eksekusi sprint, perawatan backlog, dan peningkatan berkelanjutan

Pada intinya, ClickUp Tasks membantu Anda untuk:

Memecah epos menjadi tugas, menetapkan prioritas, dan menyeret item backlog ke dalam sprint aktif

Menetapkan pemilik, menetapkan tanggal jatuh tempo, dan melacak kemajuan dengan status yang jelas seperti 'Backlog', 'Sedang Berlangsung', dan 'Selesai'

Melacak item tindakan retrospektif dengan tugas yang berulang dan menjadikan peningkatan berkelanjutan sebagai bagian dari alur kerja

Penghemat waktu: Tidak perlu repot membuat alur kerja dari awal karena Templat Manajemen Proyek Agile dari ClickUp membuat Anda siap dan berjalan dengan cepat. Sempurna untuk tim non-perangkat lunak yang menggunakan Kanban atau Scrum, ini membantu merampingkan permintaan, memprioritaskan pekerjaan, dan menjalankan sprint dengan mulus!

ClickUp One Up #3: Fitur pelaporan

Pelaporan tidak pernah semudah ini dibandingkan dengan Dasbor ClickUp . Alih-alih mencari-cari di berbagai alat bantu dan spreadsheet, tim yang tangkas mendapatkan pandangan tingkat tinggi dan real-time tentang kemajuan proyek-semuanya di satu tempat.

Ubah proyek Anda menjadi kanvas data, daftar, kartu, bagan, dan grafik yang fleksibel dengan Dasbor ClickUp

Begini caranya:

Dengan alat analisis yang canggih, pantau grafik burn-down dan burn-up, aliran kumulatif, dan metrik kecepatan untuk melihat bagaimana sprint terbentuk

Mencatat, mengkategorikan, dan memprioritaskan dengan mudah laporan bug di samping tugas-tugas sprint untuk menjaga tim pengembangan tetap berada di jalur yang benar

Jika sebuah tugas macet atau alur kerja melambat, Dasbor membuatnya jelas sehingga tim dapat mengambil tindakan

Dan tunggu, masih ada lagi. ClickUp memungkinkan tim menyesuaikan Dasbor dengan widget yang menampilkan batas pekerjaan yang sedang berjalan, waktu siklus, dan bahkan distribusi beban kerja. Ini berarti semua orang (mulai dari pengembang hingga pemangku kepentingan) tetap mendapatkan informasi yang sama dengan data yang tepat dan mudah dicerna.

📮ClickUp Insight: 37% pekerja mengirimkan catatan tindak lanjut atau notulen rapat untuk melacak item tindakan, namun 36% masih mengandalkan metode lain yang terpisah-pisah.

Tanpa sistem terpadu untuk mengambil keputusan, wawasan penting yang Anda butuhkan mungkin terkubur dalam obrolan, email, atau spreadsheet. Dengan ClickUp anda bisa langsung mengubah percakapan menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti di semua tugas, obrolan, dan dokumen Anda-memastikan tidak ada yang terlewatkan.

Pilih Platform yang Melakukan Semuanya: ClickUp

Rally dan Jira bersaing dengan baik dalam permainan. Tetapi dalam hal kekuatan, personalisasi, dan kekuatan kerangka kerja lincah-hanya ada satu solusi yang mengalahkan semuanya.

ClickUp menawarkan fungsionalitas dan kustomisasi yang kuat yang dibutuhkan oleh tim Agile Anda, semuanya dalam platform yang intuitif. Ini dirancang untuk membuat manajemen proyek menjadi lancar dan produktif, mulai dari dasbor waktu nyata dan sprint hingga integrasi dengan alat pengembangan yang ada.

Siap mempercepat alur kerja Anda? Daftar ke ClickUp secara gratis hari ini! ✅