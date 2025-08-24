10 Alat AI Terbaik untuk Manajemen Persediaan

“Hei, Siri, bisakah kamu mengelola persediaan saya?”

Menggunakan asisten AI sehari-hari untuk mengelola persediaan bisnis Anda mungkin terdengar seperti fiksi ilmiah saat ini. Namun, teknologi telah cukup berkembang untuk mengoptimalkan manajemen persediaan menggunakan alat yang didukung AI.

Dengan alat optimasi persediaan yang lebih baik, data yang lebih banyak, dan informasi yang lebih terkini, bisnis dapat mengantisipasi kekurangan stok dan kelebihan stok.

Faktanya, penerapan AI yang sukses dalam proses manajemen persediaan telah membantu perusahaan mengurangi biaya logistik sebesar 15% serta meningkatkan tingkat persediaan dan tingkat layanan masing-masing sebesar 35% dan 65%.

Jadi, jika Anda tidak bisa mengandalkan asisten AI di ponsel Anda, bagaimana cara memilih alat terbaik untuk mengelola persediaan Anda? Caranya mudah—simak panduan ini tentang 10 alat AI yang powerful untuk semua kebutuhan manajemen persediaan Anda.

Saat mengevaluasi alat AI untuk manajemen persediaan, penting untuk fokus pada fitur dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda.

Berikut adalah aspek-aspek penting yang perlu dipertimbangkan:

Kemampuan peramalan permintaan: Carilah alat AI yang dapat menganalisis data penjualan historis, tren pasar, dan pola musiman untuk memprediksi permintaan di masa depan dengan akurat

Optimasi persediaan: Dapatkan wawasan tentang tingkat persediaan, memastikan Anda memiliki produk yang tepat dalam jumlah yang tepat

Integrasi dengan sistem yang sudah ada: Pastikan alat ini terintegrasi dengan mulus ke dalam sistem ERP, POS, perangkat lunak logistik , dan sistem manajemen gudang yang sudah Anda miliki

Fitur otomatisasi: Temukan alat yang mengotomatiskan tugas-tugas inventaris rutin, seperti pembuatan pesanan, pengisian ulang stok, dan pemberitahuan peringatan untuk tingkat stok yang rendah

Skalabilitas dan penyesuaian: Pilih alat yang dapat berkembang seiring pertumbuhan bisnis Anda dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan unik Anda melalui fitur seperti templat inventaris

Dukungan untuk pengelolaan multi-lokasi: Pilihlah alat yang mengintegrasikan pelacakan dan pengelolaan persediaan di seluruh lokasi Anda

Wawasan berbasis AI: Dapatkan wawasan tentang perilaku pelanggan, kinerja pemasok, dan peluang penghematan biaya melalui analisis data yang didukung AI

Baik Anda pemilik usaha kecil maupun pimpinan perusahaan besar, Anda dapat memanfaatkan teknologi AI untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kepuasan pelanggan dalam proses inventaris Anda. Yang Anda butuhkan hanyalah solusi yang tepat. Mari kita jelajahi bersama.

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk manajemen persediaan kolaboratif yang didukung AI)

Kelola Persediaan Anda dengan ClickUp Simpan semua detail inventaris Anda di satu tempat dengan perangkat lunak Inventaris ClickUp

Jika Anda mencari alat AI yang kuat untuk mengoptimalkan perencanaan dan manajemen persediaan, ClickUp mungkin adalah solusi yang tepat untuk Anda.

Alat ini dirancang untuk membantu bisnis dari berbagai skala—mulai dari startup kecil hingga perusahaan besar—dalam memenuhi semua kebutuhannya, mulai dari manajemen inventaris TI hingga penyimpanan barang konsumen.

Dengan ClickUp, Anda dapat memantau tingkat persediaan, mengelola tanggal pesanan yang akan datang, dan banyak lagi, semuanya dalam satu platform. Tidak perlu lagi bergantung pada spreadsheet atau berbagai alat yang tersebar—ClickUp membantu Anda mengoptimalkan inventaris dan operasional tim di satu tempat. Anda dapat mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang, mengatur pengingat, dan bahkan menjadwalkan pesanan saat stok Anda mencapai batas tertentu.

Ini berarti Anda dapat menghemat waktu yang biasanya dihabiskan untuk tugas-tugas manual dan lebih fokus pada pengembangan bisnis Anda.

🚀 ClickUp Brain

Bekerjasamalah dengan ClickUp Brain untuk menyederhanakan manajemen persediaan Anda

Salah satu fitur unggulan ClickUp adalah Asisten AI-nya, ClickUp Brain. Alat ini meningkatkan produktivitas dan komunikasi dengan menganalisis alur kerja untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

ClickUp Brain juga dapat mengidentifikasi tren, pola, dan nilai yang menyimpang, serta memberikan wawasan yang memandu pengambilan keputusan yang lebih cerdas. Hal ini memungkinkan Anda bertindak cepat, mengatasi masalah, dan meningkatkan proses untuk efisiensi maksimal.

Misalnya, Anda dapat bertanya kepada Brain:

Pertanyaan seperti “Barang inventaris mana yang berada di bawah tingkat pemesanan ulang?” dan alat ini akan mengambil serta merangkum data menggunakan Bidang Kustom seperti tingkat stok, SKU, dan titik pemesanan ulang.

Untuk memperbarui Bidang Kustom terkait inventaris secara langsung: misalnya, “Atur bidang ‘Jumlah Pemesanan Ulang’ untuk Barang A menjadi 100.”

Gunakan Brain untuk menghasilkan ringkasan tren persediaan—penundaan pembelian, kehabisan stok, SKU yang sudah lama—sehingga Anda mendapatkan wawasan tanpa perlu analisis manual

Ingin alur kerja yang lebih canggih?

Brain MAX menggabungkan model AI premium, fitur Talk to Text, ruang kerja universal dan pencarian aplikasi, pencarian web dengan kutipan, serta pembuat tugas—semuanya dapat diakses melalui AI Super App di desktop Anda.

Gunakan untuk:

Pembaruan berbasis suara : Diktekan catatan atau pembaruan persediaan tanpa perlu menggunakan tangan—“50 unit Barang B telah dipesan ulang, akan tiba besok”—dan Talk to Text akan mengubahnya menjadi entri tugas atau pembaruan lapangan yang rapi

Pencarian multi-sumber : Ketik “Tampilkan semua item tentang Pemasok X di Docs, Tasks, dan file Google Drive yang terhubung,” dan temukan konteks terkait secara instan

Pembuatan tugas otomatis: “Buat tugas pemesanan ulang untuk Item C ketika stok turun di bawah 20 unit”—Brain MAX dapat membuat tugas tersebut secara otomatis dengan penanggung jawab dan tanggal jatuh tempo yang sesuai

🚀 Otomatisasi ClickUp

Dengan ClickUp Automations, Anda dapat mengatur aturan berdasarkan pemicu tertentu.

Misalnya, ketika ada pesanan yang masuk di toko e-commerce, sistem otomatisasi dapat mengalokasikannya kepada anggota tim yang paling tidak sibuk. Anda kemudian dapat membuat subtugas seperti pengambilan barang, pengepakan, dan pengiriman sambil secara otomatis memberi tahu pelanggan mengenai status pesanan. Hal ini meminimalkan kesalahan, menghemat waktu, dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan.

Pilih dari lebih dari 100 opsi untuk ClickUp Automations, atau buat yang disesuaikan dengan perintah bahasa sederhana menggunakan ClickUp Brain

Platform ini menyediakan pembaruan real-time untuk tugas-tugas otomatis, sehingga Anda memiliki visibilitas penuh atas operasional Anda.

💡 Tips Pro: Bagaimana jika otomatisasi Anda bisa 10 kali lebih cerdas? Dengan ClickUp Autopilot Agents, hal itu bisa terwujud. Tidak seperti otomatisasi berbasis aturan, alat ini dapat beradaptasi dengan kondisi yang berubah dan mengeksekusi tindakan yang sesuai. Misalnya, alat-alat ini dapat memantau ambang batas dan mengirimkan pengingat atau notifikasi kepada tim pengadaan saat stok turun di bawah titik pemesanan ulang. Alat-alat ini juga dapat menandai barang untuk ditinjau saat tanggal kedaluwarsa mendekat, atau secara otomatis menugaskan tugas saat stok diisi ulang. Dan membuatnya di ClickUp tidak memerlukan satu baris kode pun!

🚀 ClickUp AI Project Manager

AI Project Manager™ (didukung oleh Brain) secara otomatis menghasilkan laporan ringkasan dan pembaruan rutin mengenai status proyek. Alat ini menyoroti potensi hambatan, memastikan manajer operasional tetap mendapat informasi terbaru mengenai kemajuan proyek.

Dapatkan pembaruan dan laporan status yang cepat dan akurat yang dihasilkan oleh AI untuk tugas, dokumen, dan anggota tim dengan AI Project Manager™ dari ClickUp Brain

Dengan menganalisis data historis, ClickUp Brain & AI Project Manager merekomendasikan alokasi sumber daya yang optimal. Hal ini membantu menugaskan tugas yang tepat kepada orang yang tepat, mengurangi pemborosan, dan mencegah beban kerja berlebihan.

🚀 Dasbor ClickUp

Selain itu, Dasbor ClickUp menawarkan tampilan 360° atas data produk Anda. Sesuaikan antarmuka sesuai kebutuhan Anda dengan opsi status, tabel, dan pelaporan terperinci.

Dengan Widget Dasbor, data penting, seperti waktu yang dilacak dan grafik, dapat diakses dengan mudah untuk manajemen persediaan yang efektif.

Lihat produk, tingkat persediaan, dan inventaris Anda secara real-time menggunakan ClickUp Dashboards

Jika Anda perlu memantau pergerakan dan ketersediaan stok, templat siap pakai dari ClickUp akan mempermudah pekerjaan Anda.

🚀 Template Manajemen Persediaan ClickUp

Template Manajemen Persediaan ClickUp, misalnya, memudahkan pengelolaan persediaan baik dalam skala kecil maupun besar. Template ini memungkinkan Anda melacak tingkat persediaan, memantau perubahan persediaan, dan mengatur detail produk dengan cara yang mudah dikelola.

Unduh Template Ini Lacak barang persediaan Anda dengan mudah menggunakan Template Manajemen Persediaan ClickUp

Dengan templat ini, Anda dapat:

Pantau tingkat persediaan, ketersediaan, dan fluktuasi biaya

Atur detail produk seperti harga dan gambar di satu tempat

Kenali tren persediaan untuk membantu Anda membuat keputusan restocking yang cerdas

🀚 Tampilan Tabel ClickUp

ClickUp juga memungkinkan Anda melihat data sesuai dengan cara yang paling sesuai untuk Anda. Tampilan Tabel ClickUp menawarkan tata letak spreadsheet yang familiar, sehingga Anda dapat dengan mudah memvisualisasikan data dalam baris dan kolom. Fitur ini sangat cocok untuk melacak kemajuan tugas, lampiran file, dan penilaian.

Gunakan Tampilan Tabel ClickUp untuk mengelola inventaris TI Anda, menetapkan ketergantungan tugas, dan mengotomatiskan tugas-tugas manual

Anda juga dapat menghubungkan tugas untuk mengotomatiskan pesanan, pengingat, atau pembaruan. Selain itu, ClickUp memungkinkan Anda menyortir, menyaring, dan mengelompokkan data sesuai keinginan, sehingga Anda memiliki kendali penuh atas cara mengatur semuanya.

Fitur terbaik ClickUp

Kelola pengisian ulang stok dan pengiriman produk dengan Tampilan Kalender ClickUp

Pantau jadwal pesanan dan tugas secara real-time melalui garis waktu kolaboratif dan kalender sumber daya

Atur pengingat pengisian ulang stok menggunakan Tugas Berulang ClickUp

Integrasikan dengan platform e-commerce untuk sinkronisasi data persediaan yang akurat

Manfaatkan alat perencanaan praktis, seperti templat daftar siap pakai dan daftar pemasok, untuk melacak penjualan dan mengelola kapasitas

Keterbatasan ClickUp

Pengguna baru mungkin menghadapi kurva pembelajaran karena banyaknya opsi penyesuaian

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 9.900 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.300 ulasan)

💡 Tips Pro: Ubah ide tim Anda menjadi rencana aksi yang jelas dengan ClickUp Whiteboards. Fitur ini memungkinkan Anda berkolaborasi secara real-time, memvisualisasikan tugas, dan dengan mudah membagikan tanggung jawab, sehingga memudahkan pelacakan kemajuan dan menjaga keselarasan.

2. Zoho Inventory (Pilihan terbaik untuk usaha kecil hingga menengah)

melalui Zoho Inventory

Zoho menawarkan paket perangkat lunak lengkap dengan berbagai alat, termasuk Zoho CRM, sistem helpdesk, dan Zoho Inventory, yang dirancang untuk mengelola berbagai fungsi bisnis.

Sebagai aplikasi inventaris, Zoho Inventory sangat cocok untuk bisnis kecil hingga menengah. Aplikasi ini menyediakan alat untuk pelacakan inventaris, pengelolaan pesanan, dan pengawasan gudang.

Alat ini terintegrasi dengan platform e-commerce populer seperti Shopify, Amazon, Etsy, eBay, dan ZohoCommerce. Meskipun opsi integrasinya terbatas, Zoho tetap menjadi solusi yang terjangkau dibandingkan dengan sistem manajemen persediaan e-commerce lainnya.

Fitur terbaik Zoho Inventory

Kelola persediaan secara efisien dengan menggunakan teknologi barcode dan Radio Frequency Identification (RFID)

Pastikan perputaran barang mudah busuk dilakukan tepat waktu untuk menjaga kualitas produk

Dapatkan tarif pengiriman real-time dari perusahaan pengiriman global terkemuka

Keterbatasan Zoho Inventory

Struktur harga yang rumit dan mahal dibandingkan dengan alternatif Zoho lainnya, terutama seiring pertumbuhan bisnis Anda

Harga Zoho Inventory

Gratis (hanya untuk 50 pesanan dan satu pengguna)

Paket Standar : $39/bulan per organisasi (dengan 500 pesanan bulanan dan dua pengguna)

Professional : $99/bulan per organisasi (dengan 3.000 pesanan bulanan dan dua pengguna)

Premium : $159/bulan per organisasi (dengan 7.500 pesanan bulanan dan dua pengguna)

Enterprise: $299/bulan per organisasi (dengan 15.000 pesanan bulanan dan tujuh pengguna)

Peringkat dan ulasan Zoho Inventory

G2: 4,3/5 (lebih dari 90 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 390 ulasan)

👀 Tahukah Anda? Perusahaan seperti Amazon dan Alibaba menggunakan AI untuk mengelola gudang seluas 10.000 hingga 100.000 meter persegi! Luas tersebut setara dengan beberapa lapangan sepak bola, yang selalu ramai dengan aktivitas dan didukung oleh teknologi AI mutakhir.

3. Freshworks (Pilihan terbaik untuk solusi inventaris yang berfokus pada pelanggan)

melalui Freshworks

Freshworks adalah alat modern berbasis cloud yang didukung AI, dirancang untuk meningkatkan manajemen inventaris. Alat ini menyediakan satu lokasi terpusat untuk semua aset, membantu bisnis mengambil keputusan cerdas terkait akuisisi, penggunaan, dan pengelolaan aset.

Aplikasi seluler alat ini memudahkan pengelolaan aset non-IT langsung dari layanan Freshservice, sehingga persediaan Anda tetap terkini dan terorganisir.

Fitur terbaik Freshworks

Sederhanakan prosedur inventaris dengan administrasi kontrak, proses pengadaan , dan pengisian ulang dengan satu klik

Otomatiskan pengelolaan infrastruktur dengan Freshservice, yang menyediakan sumber informasi tunggal yang akurat untuk aset

Temukan perangkat keras, perangkat lunak, aset non-TI, dan layanan cloud dengan solusi terintegrasi

Gunakan aplikasi seluler Freshservice untuk memindai dan mengelola aset yang tidak dapat di-ping dengan mudah saat dalam perjalanan

Keterbatasan Freshworks

Pengguna baru mungkin memerlukan waktu untuk mempelajari perangkat lunak ini karena kompleksitasnya

Proses integrasi data dan sistem mungkin menimbulkan tantangan yang dapat menyebabkan masalah

Harga Freshworks

Paket Pemula: $19/bulan per pengguna

Growth: $49/bulan per pengguna

Pro: $95 per bulan per pengguna

Enterprise: $119 per bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Freshworks

G2: 4,5/5 (lebih dari 7.700 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 590 ulasan)

🧠 Fakta Menarik: Di sektor farmasi, AI dapat memantau suhu persediaan selama pengiriman untuk memastikan obat-obatan tetap efektif, sehingga mencegah kerugian jutaan dolar setiap tahun.

4. Llamasoft Supply Chain Guru X (Pilihan terbaik untuk analisis rantai pasokan tingkat lanjut)

melalui Llamasoft Supply Chain Guru X

Jika Anda mengirimkan barang dalam jumlah besar, Anda memerlukan analisis canggih yang disediakan oleh Llamasoft Supply Chain Guru X. Platform ini membantu Anda mengoptimalkan, menganalisis, dan mensimulasikan rantai pasokan Anda.

Dengan menggabungkan teknologi AI dan digital twin, alat ini memungkinkan Anda untuk mengeksplorasi perencanaan skenario dan optimasi rantai pasokan secara menyeluruh. Hal ini menghasilkan pengelolaan biaya yang lebih baik, layanan yang lebih baik, keberlanjutan yang ditingkatkan, dan mitigasi risiko yang efektif.

Platform ini memudahkan analisis data biaya layanan, mengoptimalkan logistik, dan meningkatkan efisiensi transportasi. Platform ini juga membantu dalam pengelolaan persediaan yang lebih cerdas, sehingga rantai pasokan Anda menjadi lebih tangguh dan efisien.

Fitur terbaik Llamasoft Supply Chain Guru X

Analisis pola pengeluaran dengan wawasan berbasis AI dan analitik prediktif untuk mengambil keputusan yang lebih cerdas

Akses wawasan keuangan dan arus kas secara real-time melalui dasbor yang intuitif dan dapat disesuaikan

Otomatiskan deteksi risiko pihak ketiga dan pantau kesehatan pemasok untuk melindungi rantai pasokan Anda

Optimalkan transportasi, logistik, dan manajemen persediaan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya

Keterbatasan Llamasoft Supply Chain Guru

Dukungan yang terbatas untuk katalog dan faktur cXML, sehingga memerlukan transparansi yang lebih besar terkait penawaran pemasok

Beberapa pengguna merasa aplikasi ini sulit digunakan karena kurva pembelajaran yang curam, terutama bagi pemula

Harga Llamasoft Supply Chain Guru

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Llamasoft Supply Chain Guru

G2: Tidak ada penilaian yang tersedia

Capterra: Belum ada ulasan

5. IBM Supply Chain (Pilihan terbaik untuk solusi rantai pasokan tingkat perusahaan)

melalui IBM Supply Chain

IBM Supply Chain menyatukan semua tim penjualan, pemasaran, dan rantai pasokan Anda dalam satu platform terpadu. Platform ini menyelaraskan perencanaan logistik dan persediaan untuk membantu Anda memahami faktor-faktor yang memengaruhi biaya dan pendapatan.

AI dan analitik canggih memungkinkan Anda memprediksi permintaan dengan akurasi yang luar biasa. Hal ini memungkinkan Anda memaksimalkan keuntungan dan menjaga kelancaran operasional. Platform ini menawarkan gambaran menyeluruh tentang proses perencanaan Anda, sehingga Anda dapat memantau persediaan dan permintaan secara real-time.

Fitur terbaik IBM Supply Chain

Buat, ubah, dan lacak rencana secara real-time untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang rantai pasokan Anda

Otomatiskan perencanaan penjualan dan operasional untuk menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi proses manajemen persediaan

Manfaatkan AI untuk menganalisis tren, pola, dan data eksternal guna meramalkan permintaan dengan akurat

Gunakan analisis statistik dan prediktif untuk meningkatkan akurasi perkiraan dan manajemen persediaan

Keterbatasan Rantai Pasokan IBM

Diperlukan pelatihan tertentu agar Watson dapat memberikan respons yang akurat

Harga IBM Supply Chain

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan IBM Supply Chain

G2: 4,4/5 (lebih dari 170 ulasan)

Capterra: Belum ada ulasan

👀 Tahukah Anda? AI membantu pengecer global menyesuaikan persediaan berdasarkan kebiasaan lokal dan tren perayaan. Misalnya, selama Tahun Baru Imlek, perusahaan menggunakan AI untuk menimbun pakaian berwarna merah—simbol keberuntungan dan kemakmuran dalam budaya Tionghoa.

6. project44 (Terbaik untuk visibilitas real-time dalam logistik dan rantai pasokan)

melalui project44

Sebagai salah satu platform visibilitas end-to-end paling andal untuk rantai pasokan, project44 menangani lebih dari 1 miliar pengiriman unik setiap tahun, menjadikannya pemimpin global dalam teknologi logistik.

Anda dapat mengelola persediaan saat dalam perjalanan, sehingga mengoptimalkan seluruh rantai pasokan Anda. Project44 membantu meningkatkan pengalaman pelanggan dengan memperbaiki operasional di setiap tahap, mulai dari perencanaan pra-pengiriman hingga pengiriman terakhir.

Dengan pelacakan real-time, Anda dapat menghindari risiko seperti kehabisan stok atau penundaan produksi sekaligus membebaskan modal kerja.

Fitur terbaik project44

Hubungkan semua pihak dalam rantai pasokan dan hilangkan hambatan yang disebabkan oleh data yang terpisah-pisah

Manfaatkan wawasan berbasis AI dan otomatisasi alur kerja untuk mengoptimalkan manajemen persediaan dan fasilitas

Dapatkan visibilitas lengkap atas persediaan dari sumber hingga ke pintu pelanggan secara real-time

batasan project44

Ada kurva pembelajaran bagi pengguna baru

Harga project44

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan project44

G2: 4,7/5 (lebih dari 630 ulasan)

Capterra: Belum ada ulasan

7. FourKites (Terbaik untuk visibilitas rantai pasokan)

melalui FourKites

FourKites adalah platform visibilitas rantai pasokan terkemuka yang cakupannya jauh melampaui bidang transportasi. Dengan platform ini, Anda dapat meningkatkan penjadwalan janji temu, penempatan tenaga kerja, dan perencanaan berkat visibilitas yang lebih baik.

Platform ini memungkinkan Anda menggunakan data kinerja yang lebih baik untuk menegosiasikan kontrak, mengubah strategi, dan mempercepat proses sambil mengurangi persediaan cadangan, meningkatkan OTIF (On-Time In-Full), dan mengoptimalkan persediaan.

FourKites membantu Anda mengurangi keterlambatan pengiriman, biaya penahanan, dan upaya pelacakan manual dengan solusi berbasis AI yang komprehensif.

Fitur terbaik FourKites

Gunakan pembelajaran mesin untuk meningkatkan digitalisasi rantai pasokan dan mengoptimalkan efisiensi

Lacak dan pantau persediaan dari sumber hingga tujuan dengan mudah

Bantu pelanggan mencapai ROI yang lebih baik melalui peningkatan waktu pengiriman dan produktivitas

Tingkatkan kelincahan rantai pasokan, kepuasan pelanggan, dan keberlanjutan

Keterbatasan FourKites

Terbatas dalam hal blok warna-warni dan gaya antarmuka yang berganti-ganti

Harga FourKites

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan FourKites

G2: 4,5/5 (lebih dari 260 ulasan)

Capterra: Belum ada ulasan

📮 ClickUp Insight: Lebih dari separuh karyawan (57%) menghabiskan waktu dengan mencari informasi terkait pekerjaan di dokumen internal atau basis pengetahuan perusahaan. Dan jika mereka tidak menemukannya? 1 dari 6 karyawan terpaksa menggunakan cara-cara pribadi—menelusuri email lama, catatan, atau tangkapan layar hanya untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. ClickUp Brain menghilangkan kebutuhan untuk mencari dengan memberikan jawaban instan yang didukung AI, yang diambil dari seluruh ruang kerja Anda dan aplikasi pihak ketiga yang terintegrasi, sehingga Anda mendapatkan apa yang Anda butuhkan—tanpa repot.

8. Kinaxis Maestro (Terbaik untuk pengaturan rantai pasokan secara menyeluruh)

melalui Kinaxis Maestro

Mencari platform berbasis AI yang komprehensif untuk mendukung rantai pasokan generasi berikutnya? Kinaxis Maestro adalah jawabannya. Platform ini dirancang untuk perusahaan yang menginginkan operasi yang fleksibel dan efisien di lingkungan yang terus berubah.

Kemampuan AI Maestro membantu Anda mengoptimalkan desain jaringan, mensimulasikan berbagai skenario, dan membuat keputusan yang lebih cerdas dan didasarkan pada data. Fitur-fitur ini memungkinkan bisnis untuk menyeimbangkan biaya, kecepatan, keberlanjutan, dan ketahanan di seluruh rantai pasok mereka.

Fitur terbaik Kinaxis Maestro

Ciptakan rantai pasokan yang sangat lincah dan efisien dengan koordinasi yang didukung AI

Integrasikan desain jaringan rantai pasokan dan pengambilan keputusan cerdas untuk kinerja yang optimal

Keterbatasan Kinaxis Maestro

Terkadang, laporan tidak dapat dihasilkan secara otomatis, sehingga memengaruhi keandalan

Hal ini memerlukan proses pembelajaran, sehingga menyulitkan sebagian pengguna untuk memanfaatkan potensi penuhnya

Harga Kinaxis Maestro

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Kinaxis Maestro

G2: Tidak ada penilaian yang tersedia

Capterra: Belum ada ulasan

9. C3 AI Inventory Optimization (Pilihan terbaik untuk optimasi persediaan berbasis AI yang disesuaikan)

melalui C3 AI Inventory Optimization

C3 AI Inventory Optimization membantu perusahaan mengurangi tingkat persediaan sambil tetap memenuhi ekspektasi layanan pelanggan. Alat ini menyeimbangkan upaya meminimalkan persediaan dengan memastikan Anda selalu memiliki stok yang cukup untuk memenuhi permintaan.

Anda akan mendapatkan wawasan yang jelas dan dapat ditindaklanjuti mengenai rekomendasi berbasis AI serta analisis dampak terhadap persediaan. Model ini menyediakan skor kepercayaan, memastikan bahwa keputusan didasarkan pada data yang andal.

Fitur terbaik C3 AI Inventory Optimization

Optimalkan tingkat persediaan untuk suku cadang, bahan baku, dan barang jadi sambil memenuhi tingkat layanan

Gunakan ML dan optimisasi canggih untuk mengurangi persediaan tanpa mengorbankan ketersediaan

Dapatkan rekomendasi parameter pemesanan ulang berbasis AI secara real-time untuk suku cadang, barang dalam proses (WIP), dan barang jadi

Keterbatasan Optimalisasi Persediaan C3 AI

Ada kurva pembelajaran bagi pengguna baru

Harga Optimalisasi Persediaan C3 AI

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan C3 AI Inventory Optimization

G2: Tidak ada penilaian yang tersedia

Capterra: Belum ada ulasan

10. Peak’s Inventory AI (Perangkat lunak optimisasi AI terbaik untuk perencanaan persediaan dinamis)

Perangkat lunak perencanaan persediaan dinamis dari Peak memanfaatkan AI untuk mengoptimalkan persediaan, pesanan, produk, lokasi, dan data penjualan historis Anda.

Selain itu, Peak’s Inventory AI dilengkapi dengan perpustakaan aplikasi AI siap pakai. Aplikasi-aplikasi ini mencakup berbagai kasus penggunaan di industri seperti ritel, manufaktur, dan barang konsumen.

Fitur terbaik AI Inventaris Peak

Optimalkan manajemen persediaan, penetapan harga, dan personalisasi pelanggan

Memungkinkan tim teknis dan komersial untuk menerapkan solusi AI secara luas

Bantu bisnis menerapkan AI untuk mencapai tujuan komersial dan memperluas penggunaannya seiring waktu

Keterbatasan AI Inventaris Peak

Memiliki kemampuan terbatas dalam menangani kejadian tak terduga

Membutuhkan interpretasi ahli terhadap rekomendasi yang dihasilkan oleh AI

Harga Peak’s Inventory AI

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan AI Inventaris Peak

G2: Tidak ada penilaian yang tersedia

Capterra: Belum ada ulasan

Perangkat lunak manajemen inventaris yang didukung AI yang andal membantu Anda mengintegrasikan perangkat baru dengan aman, melacak perangkat yang sudah usang, dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan dengan menyediakan catatan aset terpusat. ClickUp melakukan semua itu dan masih banyak lagi.

Dengan templat manajemen persediaan yang disesuaikan dan kemampuan penugasan tugas, ClickUp menyederhanakan manajemen persediaan. Alat pelaporan yang canggih menyediakan data yang mendalam, sementara ClickUp Brain yang didukung AI membantu mengotomatiskan tugas-tugas berulang dan menawarkan rekomendasi cerdas.

Selain itu, berbagai opsi tampilan platform ini—seperti Tampilan Daftar, Tampilan Papan, dan Tampilan Kalender—memudahkan Anda memvisualisasikan persediaan sesuai kebutuhan Anda.

