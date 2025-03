Bukan hal yang aneh jika melihat pengguna media sosial mengekspresikan kekesalan mereka dengan feed mereka. Seringkali, algoritme mengendalikan feed ini, dan alih-alih melihat postingan dari teman atau kreator yang mereka ikuti, feed dipenuhi dengan konten yang didorong oleh algoritme.

Hal ini membuat banyak orang beralih ke Bluesky, sebuah situs jejaring sosial terdesentralisasi yang bertujuan untuk menjadi 'masternya algoritme,' yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan feed mereka.

Namun, Bluesky masih terus berkembang. Ini memiliki basis pengguna yang lebih kecil daripada platform seperti Instagram dan X, dan menemukan orang bisa jadi rumit karena konvensi penamaan yang unik dan fungsionalitas pencarian yang terbatas. Selain itu, Bluesky memungkinkan pengguna untuk membuat pedoman komunitas, menawarkan pengalaman media sosial yang sangat berbeda.

Jika Anda bukan penggemar Bluesky, ada banyak platform media sosial lain yang bisa Anda jelajahi. Kami telah menyusun daftar 13 alternatif Bluesky untuk membantu Anda menemukan platform media sosial yang sempurna!

Kelola Kampanye Media Sosial Anda, Preferensi, dan Lainnya di ClickUp

โฐ Ringkasan 60 Detik:

Berikut ini adalah daftar 13 alternatif dan pesaing Bluesky teratas untuk tahun 2025:

Benang dari Instagram: Terbaik untuk orang-orang yang menggunakan Instagram Diaspora: Terbaik untuk orang-orang yang ingin meng-host pod mereka sendiri PixelFed: Terbaik untuk mereka yang menginginkan platform berbagi foto yang terdesentralisasi Nostr: Terbaik untuk pengguna yang paham teknologi yang mencari aplikasi berbasis protokol Post News: Terbaik untuk orang yang mencari platform yang berorientasi pada berita Hive Social: Terbaik untuk mereka yang mencari perpaduan antara Instagram dan X Friendica: Terbaik untuk membuat postingan teks yang panjang X (sebelumnya Twitter): Terbaik untuk mengikuti perkembangan tren dunia Mastodon: Terbaik untuk penggemar niche yang mencari komunitas yang dimoderasi Minds: Terbaik untuk monetisasi konten TrustCafe (WT.Social): Terbaik untuk mereka yang menginginkan aplikasi sederhana yang berfokus pada komunitas Farcaster: Terbaik untuk pengembang dan mereka yang menggunakan GitHub Protokol AT: Terbaik untuk pengembang yang memprioritaskan media sosial yang terdesentralisasi

Apa yang Harus Anda Cari dalam Alternatif Bluesky?

Berikut ini adalah kemampuan yang harus Anda cari dalam alternatif Bluesky:

๐ŸŒ Desentralisasi

Pikirkan tentang platform yang memberi Anda kendali dengan mendesentralisasikan cara kerjanya. Anda bisa bergabung atau meng-host sebuah server, jadi data Anda tidak terikat pada aturan atau moderasi perusahaan. Ditambah lagi, desentralisasi membuat platform ini lebih tangguh, mengurangi kemungkinan pemadaman atau penyensoran yang mengganggu Anda.

๐Ÿค Moderasi komunitas

Carilah platform yang menempatkan moderasi di tangan komunitas. Platform-platform ini memungkinkan pengguna membentuk pengalaman mereka dengan aturan dan filter konten yang disesuaikan, sehingga lebih mudah untuk menciptakan ruang yang aman dan inklusif. Ini semua tentang memberi Anda kontrol lebih besar atas apa yang Anda lihat dan terlibat.

๐Ÿ”— Interoperabilitas

Pilihlah platform yang dapat terhubung dengan jaringan lain atau menggunakan sistem federasi. Hal ini memungkinkan Anda untuk berinteraksi dengan audiens yang lebih luas, bahkan di luar platform Anda. Ini adalah cara yang bagus untuk tetap terhubung tanpa menyulap banyak akun.

โš™๏ธ Kustomisasi dan kegunaan

Carilah platform yang menawarkan fitur-fitur unik, seperti umpan kronologis, profil yang dapat disesuaikan, emoji, atau opsi untuk berbagi foto dan video. Platform yang mudah dinavigasi dan menyertakan fitur seperti jajak pendapat, komunitas, atau obrolan langsung dapat membuat pengalaman sosial Anda lebih menyenangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan Anda.

๐Ÿ’กTip Profesional: Bergabunglah dengan server publik dengan moderasi aktif dan komunitas yang dinamis. Ini adalah cara mudah untuk menguji platform sebelum meng-host server Anda sendiri atau mendalami kustomisasi!

13 Alternatif Bluesky Terbaik

Berikut ini adalah 13 alternatif Bluesky terbaik yang dapat Anda pilih:

1. Threads by Instagram (Terbaik untuk pengguna Instagram yang ingin bergabung dengan komunitas)

via Utas Threads adalah platform mikroblog dari Instagram yang dirancang untuk membuat segala sesuatunya tetap sederhana dan familiar bagi pengguna. Tata letak dan fungsinya mirip dengan platform berbasis teks lainnya, membuatnya mudah untuk berbagi pembaruan, bergabung dengan percakapan, dan terlibat dengan pengikut - semuanya sambil tetap terhubung ke akun Instagram Anda.

Fitur unggulan Threads adalah Tag. Alih-alih mengacaukan sebuah postingan dengan beberapa tagar, pengguna cukup menambahkan satu tag yang mendeskripsikan konten. Hal ini memungkinkan orang untuk terlibat dengan postingan yang menarik bagi mereka dan terhubung dengan orang lain yang memiliki minat yang sama.

Fitur-fitur terbaik Threads

Bagikan kiriman teks hingga 500 karakter

Hubungkan akun Threads Anda secara langsung ke Instagram untuk pengaturan dan peralihan aplikasi yang mudah

Bagikan kiriman teks, foto, dan video, tanggapi melalui komentar, dan berinteraksi dengan orang lain melalui suka dan posting ulang

Lakukan jajak pendapat khusus di Threads untuk mengumpulkan pendapat, memicu percakapan, dan melibatkan audiens Anda

Keterbatasan Utas

Anda memerlukan akun Instagram untuk menggunakan Thread, yang mungkin tidak menarik bagi mereka yang lebih menyukai platform mandiri

Harga utas

Gratis

Peringkat dan ulasan utas

Tidak ada ulasan yang cukup

Apa yang dikatakan pengguna di dunia nyata tentang Threads?

Sejauh ini saya menyukai aplikasi Threads. Ada banyak hal yang perlu mereka perbaiki, dan beberapa fitur perlu ditambahkan, tetapi saya benar-benar mengerti mengapa mereka terburu-buru mengeluarkannya. Sekarang tersedia sebagai versi desktop, dan lebih mudah untuk beralih antar akun. Saya rasa ini sangat layak untuk bergabung. Selain itu, penawaran sponsor dan merek adalah salah satu metode paling sederhana untuk mendapatkan keuntungan dari aplikasi Threads.

Ulasan Reddit

2. Diaspora (Terbaik untuk hosting pod)

via Diaspora Jika Anda mencari jejaring sosial yang mengutamakan privasi dan kontrol, Diaspora mungkin layak untuk dicoba. Tidak seperti platform biasa yang menyimpan data Anda pada server mereka, Diaspora memungkinkan Anda untuk memutuskan di mana informasi Anda berada. Anda bisa memilih server pada peramban, yang disebut 'pod', atau bahkan meng-host server Anda sendiri.

Yang membedakan Diaspora dengan yang lain adalah prinsip-prinsip intinya: **Pada dasarnya, Anda dapat memutuskan siapa yang melihat konten Anda, bagaimana Anda terhubung dengan orang lain, dan di mana data Anda disimpan.

Fitur terbaik Diaspora

Dapatkan kepemilikan dan kontrol penuh atas rencana komunikasi dengan struktur yang terdesentralisasi

Bagikan pembaruan dan media dengan 'Aspek' untuk mengelompokkan teman, keluarga, dan koneksi profesional dengan mudah

Nikmati lingkungan yang lebih bersih dan bebas gangguan tanpa iklan atau pelacakan pihak ketiga

Memodifikasi kode sumber untuk menyesuaikan jaringan sesuai preferensi Anda

Keterbatasan diaspora

Antarmuka pengguna mungkin terasa agak ketinggalan zaman, lebih mirip situs Wikipedia

Harga diaspora

Gratis

Peringkat dan ulasan Diaspora

Tidak cukup ulasan

3. PixelFed (Terbaik untuk berbagi foto)

via PixelFed Jika Anda menyukai fitur-fitur Instagram tetapi tidak ingin algoritme mengontrol feed Anda, PixelFed mungkin layak dipertimbangkan. Ini adalah platform berbagi foto yang memberi Anda kendali atas kreasi konten dan privasi Anda. Anda dapat berbagi dan mengedit foto, mengaturnya ke dalam album, dan berinteraksi dengan orang lain melalui suka dan komentar.

Bagian terbaiknya? Aplikasi ini sepenuhnya bebas iklan dan tidak menggunakan algoritme, sehingga feed Anda tetap kronologis dan bebas gangguan. Sebelum mendaftar, Anda bisa menelusuri berbagai server untuk seni, teknik, dan tujuan lain.

Fitur terbaik PixelFed

Nikmati pengalaman bebas iklan dan bebas algoritme dengan umpan kronologis

Memulai percakapan berulir dengan sistem komentar bawaannya

Bagikan konten dinamis dengan fitur seperti Cerita dan Album

Keterbatasan PixelFed

Karena PixelFed adalah platform jejaring sosial yang terdesentralisasi, popularitasnya bergantung pada komunitas. Beberapa komunitas mungkin terasa kecil atau tidak aktif, jadi menemukan komunitas yang tepat bisa membutuhkan sedikit usaha

Harga PixelFed

Gratis

Peringkat dan ulasan PixelFed

Tidak ada ulasan yang cukup

4. Nostr (Terbaik bagi mereka yang menginginkan aplikasi berbasis protokol)

via Nostr Nostr bukanlah platform sosial biasa dengan server terpusat. Nostr adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk komunikasi. Ketika Anda mendaftar, Anda menghasilkan kunci pribadi yang bertindak sebagai akses pribadi Anda ke platform.

Tidak ada email atau nomor telepon yang terlibat, jadi Anda memegang kendali penuh. Postingan dan interaksi Anda dikirim melalui relay-pada dasarnya server yang meneruskan pesan di antara para pengguna. Hal ini membuatnya sangat kuat dan fleksibel tetapi juga bisa terasa teknis atau mengintimidasi bagi pendatang baru.

Fitur terbaik Nostr

Menghasilkan kunci pribadi untuk memastikan kontrol penuh atas akun Anda atau komunikasi kelompok Terhubung melalui relay untuk membagikan pesan Anda tanpa bergantung pada server terpusat

Menyiarkan posting menggunakan relay publik atau pribadi untuk memungkinkan tahan sensor strategi komunikasi Siapkan relai Anda sendiri untuk kustomisasi dan privasi maksimum



Keterbatasan

Memiliki kurva pembelajaran yang lebih curam

Harga Nostr

Gratis untuk digunakan, tetapi Anda mungkin perlu membeli kunci Anda

Peringkat dan ulasan Nostr

Tidak ada ulasan yang cukup

5. Post News (Terbaik untuk orang yang mencari platform yang berorientasi pada berita)

via PostNews Post News adalah tentang diskusi yang bijaksana dan konten yang dikurasi, dengan fokus pada kualitas daripada kuantitas. Ini adalah tempat untuk menyelami berita, opini, dan diskusi tanpa kebisingan.

Yang membedakannya adalah penekanannya pada konten dari sumber yang terverifikasi, sehingga Anda terlibat dengan informasi yang dapat dipercaya. Jika Anda menghargai percakapan yang bermakna dan berita yang dapat diandalkan, Post News layak untuk dicoba.

Fitur terbaik Post News

Terlibat dengan postingan dari sumber berita terverifikasi dan kontributor tepercaya

Mendukung jurnalisme dengan memberikan tip kepada penulis dan kreator secara langsung

Menumbuhkan keterlibatan yang bermakna dengan fokus pada kesopanan dan rasa hormat

Tetap terinformasi dengan antarmuka yang bersih dan bebas iklan yang menyoroti konten penting

Batasan Posting Berita

Basis pengguna masih terus berkembang, yang mungkin membatasi keragaman perspektif dan percakapan untuk saat ini

Harga Posting Berita

Gratis

Peringkat dan ulasan Posting Berita

Tidak ada ulasan yang cukup

6. Hive Social (Terbaik untuk mereka yang mencari perpaduan antara Instagram dan X)

via Hive Social Hive terasa seperti perpaduan yang bagus antara X dan Instagram. Umpan feed-nya sangat mirip dengan X, menampilkan postingan dalam urutan kronologis, sementara gaya visual dan tambahan yang menyenangkan-seperti musik profil, GIF, dan jajak pendapat-akan mengingatkan Anda pada Instagram.

Platform ini memungkinkan Anda untuk menambahkan musik profil, kiriman teks dan gambar, dan jajak pendapat. Fitur kustomisasi Hive menawarkan sentuhan pribadi, membuatnya lebih mudah untuk terhubung dengan pengguna lain.

Fitur terbaik Hive Social

Buat profil yang dapat disesuaikan dengan tema warna yang unik dan integrasi musik

Nikmati umpan kronologis untuk pengalaman penjelajahan yang langsung dan bebas iklan

Tambahkan tanda zodiak atau kata ganti ke profil Anda

Terhubung dengan orang lain melalui fitur-fitur menarik seperti komentar, suka, dan posting ulang

Keterbatasan Sosial Hive

Basis pengguna Hive yang lebih kecil berarti lebih sedikit koneksi dan konten dibandingkan dengan jaringan yang lebih besar

Harga Hive Social

Gratis

Peringkat dan ulasan Hive Social

Tidak ada ulasan yang cukup

7. Friendica (Terbaik untuk membuat postingan teks yang panjang)

via Friendica Friendica adalah platform sosial yang menyederhanakan interaksi online Anda. Anda bisa bergabung dengan salah satu dari banyak server publik gratis yang tersedia dalam berbagai bahasa atau mengatur server Anda sendiri jika Anda ingin kontrol penuh atas data Anda.

Platform ini memungkinkan panjang teks tak terbatas dan opsi pemformatan yang kaya untuk posting.

Yang benar-benar keren dari Friendica adalah bagaimana ia terhubung dengan jaringan lain-apakah itu Mastodon, X, atau Diaspora, Anda bisa berinteraksi dengan semuanya langsung dari satu akun.

Fitur terbaik Frendica

Gunakan pengaya pihak ketiga untuk menambahkan fungsionalitas dan menyesuaikan temanya

Sesuaikan pengalaman Anda dengan berbagai macam tema dan pengaya

Mengatur jaringan Anda dengan kontrol privasi granular dan fitur grup

Mengirim kiriman untuk diri Anda sendiri dan membuat buku harian pribadi

Keterbatasan Frendica

Proses penyiapan Friendica bisa jadi sedikit teknis, terutama jika Anda melakukan hosting sendiri

Harga Frendica

Gratis

Peringkat dan ulasan Frendica

Tidak cukup ulasan

๐Ÿ’กKiat Pro: Untuk platform terdesentralisasi seperti Mastodon atau Friendica, peladen yang Anda pilih bisa sangat menentukan pengalaman Anda. Carilah komunitas yang sesuai dengan minat dan nilai Anda.

8. X (Terbaik untuk tetap mengikuti perkembangan tren dunia)

via X X (sebelumnya Twitter) adalah salah satu platform sosial yang paling populer, yang disukai karena percakapannya yang cepat dan real-time. Di sinilah orang berbagi pembaruan singkat, yang disebut tweet, yang dapat mencakup teks, gambar, video, dan tautan.

X memudahkan Anda untuk bergabung dan tetap update dengan percakapan global-baik berita terkini, topik yang sedang tren, atau meme yang sedang viral, semuanya berlangsung secara real-time. Selain itu, fitur Spaces-nya memungkinkan Anda untuk bergabung dalam obrolan audio langsung, menambahkan lapisan lain pada cara Anda terhubung dengan komunitas dan influencer di seluruh dunia.

X fitur terbaik

Bagikan pembaruan singkat, yang disebut tweet, dengan teks, gambar, video, dan tautan

Ikuti berita terbaru, topik yang sedang tren, dan percakapan global secara real time

Bergabunglah dalam obrolan audio langsung dengan Spaces untuk interaksi yang lebih dinamis

Terhubung dengan grup khusus melalui Komunitas

Gunakan Pesan untuk percakapan pribadi dan membangun jaringan

X keterbatasan

Memiliki banyak akun spam yang dapat mengganggu pengalaman Anda

X harga

Gratis

Dasar: $3 per bulan

$3 per bulan Premium: $8 per bulan

$8 per bulan Premium+: $22 per bulan

Peringkat dan ulasan X

G2: 4.3/5 (270+ ulasan)

4.3/5 (270+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (1000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna kehidupan nyata tentang X?

X adalah cara yang brilian untuk berkomunikasi dengan para pengikut serta menemukan informasi terkini dan komentar langsung tentang peristiwa terkini yang terjadi di dunia. X bagus, tetapi sepertinya saya mendapatkan lebih banyak notifikasi dari pengguna atau kiriman yang tidak ada hubungannya dengan saya dan tidak menarik minat saya sama sekali.

Ulasan G2

โœจ Fakta Menyenangkan: Tweet pertama yang pertama kali dibuat hanyalah "hanya menyiapkan twttr saya" oleh pendirinya, Jack Dorsey. X pada awalnya dirancang sebagai cara bagi orang untuk memperbarui status mereka dalam 140 karakter.

9. Mastodon (Terbaik untuk penggemar niche yang mencari komunitas yang dimoderasi)

via Mastodon Mastodon adalah sebuah platform jejaring sosial sumber terbuka di mana para pengguna dapat memilih atau membuat komunitas yang paling sesuai untuk mereka. Platform ini beroperasi melalui server, masing-masing dijalankan oleh organisasi atau individu independen, dan server-server ini dapat memiliki fokus, aturan, dan kebijakan moderasi yang berbeda-beda.

Setelah Anda memilih server, Anda dapat mengikuti siapa pun di seluruh jaringan Mastodon, tidak peduli di server mana mereka berada, memastikan bahwa pilihan komunitas Anda tidak pernah membatasi koneksi.

Fitur terbaik Mastodon

Berbagi postingan (disebut toots) dengan teks, gambar, video, dan tautan

Ekspresikan diri Anda menggunakan audio, video, gambar, jajak pendapat, dan avatar animasi

Nikmati umpan kronologis dan bebas iklan untuk pengalaman yang bebas gangguan

Terhubung di berbagai server dengan tetap mempertahankan pendekatan terdesentralisasi

Keterbatasan Mastodon

Tidak menampilkan akun atau postingan yang direkomendasikan untuk diikuti

Harga Mastodon

Gratis

Peringkat dan ulasan Mastodon

Tidak ada ulasan yang cukup

Apa yang dikatakan pengguna kehidupan nyata tentang Mastodon?

Saya suka terjun dan berpartisipasi dalam percakapan dengan orang-orang dan topik-topik yang menarik, dan sesekali berbagi hal-hal yang menyenangkan dari kehidupan saya. Mastodon tidak memiliki algoritme. Anda mengikuti akun-akun yang menarik bagi Anda, Anda akan diikuti oleh mereka yang tertarik dengan Anda, dan Anda pun mengobrol.

Ulasan Reddit

10. Minds (Terbaik untuk monetisasi konten)

via Pikiran Minds adalah jejaring sosial yang mengutamakan kebebasan berbicara, privasi, dan penghargaan sebagai pusat pengalaman. Minds memadukan fitur-fitur yang sudah dikenal dari platform tradisional dengan teknologi blockchain, memungkinkan Anda mendapatkan penghasilan dengan terlibat, memposting, dan berkontribusi.

Yang hebat dari Minds adalah komitmennya pada transparansi dan pengembangan sumber terbuka, menjadikannya pilihan yang solid untuk pembuat konten yang menghargai kebebasan dan kontrol atas kehadiran online mereka.

Fitur terbaik Minds

Jual keanggotaan untuk akses eksklusif dan hasilkan uang dengan iklan

Sesuaikan pengalaman Anda dengan perangkat sumber terbuka dan kebijakan yang transparan

Terhubung dengan komunitas global yang mengutamakan kebebasan berekspresi dan privasi

Dukung kreator secara langsung dengan kiat dan langganan premium

Keterbatasan pikiran

Kurva pembelajaran yang lebih curam untuk pengguna baru

Harga Minds

Gratis

Peringkat dan ulasan Minds

Tidak cukup ulasan

๐Ÿ’กKiat Pro: Banyak alternatif Bluesky, seperti Threads atau Minds, menawarkan opsi penyesuaian untuk profil dan feed. Luangkan waktu untuk mempersonalisasi pengaturan Anda untuk mendapatkan hasil maksimal dari platform ini.

11. WT.Social (TrustCafe) (Terbaik untuk mereka yang menginginkan aplikasi sederhana)

via TrustCafe Trust Cafe adalah jejaring sosial yang berfokus pada percakapan yang bermakna dan informasi yang dapat diandalkan.

Tidak seperti platform tradisional, ini menghindari algoritme dan iklan, memprioritaskan konten yang digerakkan oleh pengguna dan pendekatan yang berpusat pada komunitas. Ini dirancang seperti umpan Twitter atau Threads, dan Anda dapat memberikan komentar, mengikuti, dan berbagi konten pada platform ini.

Fitur terbaik WT.Social

Terlibat dalam diskusi yang didorong oleh kualitas dan relevansi, bukan algoritme

Bergabunglah atau buat grup berbasis minat untuk terhubung dengan individu yang berpikiran sama

Berkontribusi dan berkolaborasi dalam konten yang dapat diandalkan dan digerakkan oleh pengguna

Nikmati pengalaman bebas iklan yang mengutamakan komunitas dan percakapan

WT.Keterbatasan sosial

Antarmuka pengguna terasa ketinggalan zaman dan tidak intuitif

WT.Harga sosial

Gratis

Peringkat dan ulasan WT.Social

Tidak ada ulasan yang cukup

๐Ÿง Tahukah Anda? WT.Social dibangun oleh salah satu pendiri Wikipedia, Jimmy Wales. Ini adalah platform bebas iklan dan didanai untuk mempromosikan diskusi berbasis fakta.

12. Farcaster (Terbaik untuk pengembang dan orang-orang yang menggunakan Github)

via Farcaster Farcaster adalah jejaring sosial terdesentralisasi yang berfokus pada portabilitas dan memberikan kontrol penuh kepada pengguna. Ini memungkinkan Anda memiliki identitas dan koneksi Anda sendiri, sehingga Anda dapat beralih di antara aplikasi atau platform tanpa khawatir kehilangan pengikut atau data Anda.

Farcaster juga ramah pengembang, membuatnya mudah untuk membuat atau menggunakan aplikasi dalam ekosistemnya sambil menjaga identitas Anda tetap konsisten. Jika Anda mencari fleksibilitas dan kontrol dalam jejaring sosial, Farcaster layak untuk dijelajahi.

Fitur terbaik Farcaster

Miliki identitas dan pengikut Anda, memastikan portabilitas di seluruh platform

Membangun atau menggunakan aplikasi dalam ekosistem terdesentralisasi yang terus berkembang

Jelajahi pengalaman pengguna yang bersih dan minimalis yang dirancang untuk kesederhanaan

Berinteraksi dengan protokol yang ramah pengembang untuk membuat atau menyesuaikan alat baru

Keterbatasan Farcaster

Basis pengguna Farcaster masih terus berkembang, sehingga jumlah aplikasi dan komunitas masih terbatas untuk saat ini

Harga Farcaster

Gratis

Peringkat dan ulasan Farcaster

Tidak ada ulasan yang cukup

13. AT Protocol (Terbaik untuk pengembang yang memprioritaskan media sosial yang terdesentralisasi)

via Protokol AT AT Protocol adalah teknologi terdesentralisasi yang mendukung Bluesky, yang dibangun untuk menciptakan jejaring sosial yang lebih terbuka dan dikontrol oleh pengguna. Ini semua tentang memberikan Anda kebebasan untuk berbagi identitas, konten, dan pengikut di berbagai platform.

Selain itu, ia menawarkan algoritma yang dapat disesuaikan sehingga Anda dapat membentuk feed Anda agar sesuai dengan preferensi Anda. Jika Anda menginginkan portabilitas dan transparansi, AT Protocol siap membantu Anda.

Fitur terbaik AT Protocol

Mentransfer identitas dan data Anda dengan mulus di berbagai platform

Sesuaikan feed Anda dengan algoritme transparan dan kontrol yang lebih baik atas apa yang Anda lihat

Terhubung melalui jaringan federasi yang memastikan interoperabilitas dan pilihan

Membangun atau menggunakan aplikasi yang memprioritaskan desentralisasi dan kontrol pengguna

AT Keterbatasan Protokol

Sebagai protokol dasar, AT Protocol bergantung pada pengembangan dan adopsi aplikasi seperti Bluesky, yang masih terus mengembangkan fitur dan basis penggunanya

Harga AT Protocol

Gratis

Peringkat dan ulasan AT Protocol

Tidak ada ulasan yang cukup

๐Ÿง Tahukah Anda "AT" dalam AT Protocol adalah singkatan dari "Authenticated Transfer," sebuah anggukan pada tujuan jaringan untuk menciptakan jaringan platform sosial yang benar-benar dapat dioperasikan dan terdesentralisasi.

Alat Komunikasi Lainnya

Bluesky dan platform lainnya, termasuk Hive Social dan Diaspora, menawarkan moderasi komunitas yang dipersonalisasi, privasi yang lebih baik, dan kontrol yang lebih besar. Namun, server dan pedoman yang berbeda menghasilkan komunitas yang tersebar. Ditambah lagi, sebagian besar perangkat ini memiliki proses orientasi yang rumit.

Di sinilah Anda membutuhkan perangkat dengan fitur lebih dari sekadar jejaring sosial. ClickUp adalah aplikasi segalanya untuk bekerja yang menggabungkan manajemen proyek, dokumen, dan komunikasi tim dalam satu platform-dipercepat oleh otomatisasi dan pencarian AI generasi berikutnya.

Mari kita lihat bagaimana Anda dapat menggunakan ClickUp untuk membangun komunitas yang kuat.

๐Ÿš€ Buat saluran terpisah untuk komunikasi ClickUp Mengobrol

menyediakan alat komunikasi bawaan yang membuat percakapan tetap terkait dengan proyek Anda. Anda bisa mengundang tamu ke ruang kerja Anda dan membuat saluran diskusi terpisah.

Tidak seperti aplikasi perpesanan tradisional, Chat terintegrasi langsung dengan alur kerja Anda. Aplikasi ini menghubungkan tugas, dokumen, dan pesan, sehingga mudah untuk berkolaborasi tanpa kehilangan konteks.

berkolaborasi secara efisien dengan anggota tim dengan ClickUp Chat_

Anda dapat mengirim pengumuman penting menggunakan Postingan, mengubah pesan menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti, menyinkronkan utas ke tugas, dan mengirim pesan langsung ke anggota komunitas untuk interaksi pribadi.

Bagian terbaiknya adalah Anda dapat meringkas utas dengan Klik Otak asisten AI ClickUp yang canggih. Anda juga dapat menggunakannya untuk menyusun postingan yang menarik dan penuh perhatian -pribadi atau atas nama organisasi Anda- untuk dipublikasikan di berbagai media sosial Anda.

๐Ÿš€ Berkolaborasi dalam waktu nyata Dokumen ClickUp membuat pembuatan, pengeditan, dan berbagi dokumen menjadi sangat mudah, semuanya dalam ruang kerja Anda. Ini membantu Anda menghubungkan detail proyek, bertukar pikiran, atau menambahkan catatan rapat langsung ke tugas-tugas Anda.

Anda dapat mengatur informasi dengan menambahkan komentar, mengatur kontrol pengeditan, melacak riwayat versi, dan menggunakan opsi pemformatan kaya.

tautkan detail proyek dan curah gagasan dengan ClickUp Docs_

๐Ÿš€ Curah pendapat dan memvisualisasikan ide Papan Tulis ClickUp adalah pengubah permainan bagi tim yang menyukai pengaturan visual. Alat ini memungkinkan Anda melakukan curah pendapat, merencanakan strategi, dan memetakan alur kerja dengan kemudahan seret dan lepas. Selain itu, Anda bisa menautkan elemen secara langsung ke tugas, sehingga semuanya tetap terhubung.

Baik Anda merencanakan konten atau menyelaraskan visi tim Anda, Whiteboard memberikan solusi kolaboratif dan lengkap.

curah gagasan dengan teman atau anggota tim dengan Papan Tulis ClickUp

๐Ÿš€ Mengotomatiskan tugas-tugas pemasaran

ClickUp juga merupakan alat yang hebat untuk tim sosial dan pemasaran. Alat ini membantu mengatur kampanye, merencanakan konten, dan mengotomatiskan tugas dengan Pemasaran ClickUp .

Dengan ruang kerja yang dapat disesuaikan seperti Papan dan Bagan Gantt, ClickUp mudah disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Alat ini menonjol dengan menggabungkan pelacakan proyek, kolaborasi waktu nyata dan kontrol akses yang aman, menjadikannya solusi lengkap untuk mengelola dan melaksanakan proyek secara efektif.

๐Ÿš€ Memulai dengan templat

Penawaran ClickUp 1000+ templat siap pakai untuk membantu media sosial dan tim pemasaran mulai bekerja.

Bangun komunitas yang menarik dengan Templat Manajemen Komunitas ClickUp

The Templat Manajemen Komunitas ClickUp menawarkan cara yang bagus untuk tetap terorganisir sambil mengelola komunitas Anda. Ini membantu Anda melacak interaksi, merencanakan acara, dan menjaga semuanya berjalan dengan lancar. Jika Anda menangani banyak kegiatan komunitas, ini bisa menyederhanakan banyak hal.

The Templat Lanjutan Media Sosial ClickUp sangat membantu jika Anda bekerja dengan tim besar atau menjalankan kampanye yang kompleks. Dilengkapi dengan perangkat untuk perencanaan konten yang mendetail dan pelacakan kinerja, sehingga Anda bisa tetap mengetahui setiap detail dan menjaga tim Anda tetap sinkron.

Bukan hanya itu saja! Anda juga bisa menggunakan fitur Templat Media Sosial ClickUp untuk merencanakan dan mengatur konten media sosial . Ini memudahkan penjadwalan postingan dan curah pendapat, membantu Anda tetap konsisten dan berada di jalur yang benar tanpa membuat hal-hal yang rumit.

โžก๏ธ Ingin tetap mendapatkan informasi terbaru tentang fitur-fitur ClickUp? Bergabunglah Komunitas ClickUp hari ini!

Buat Komunitas yang Menarik Dengan ClickUp

Meskipun Hive Social, Diaspora, dan platform media sosial lainnya sangat bagus untuk terhubung dengan orang-orang dan berbagi informasi terbaru, mereka mungkin tidak membantu Anda meningkatkan skala komunitas karena peraturan mereka sendiri, server yang terlalu banyak, dan popularitas yang rendah.

Jika Anda ingin membangun sebuah komunitas yang besar, ClickUp bisa menjadi platform yang ideal.

Platform ini menawarkan kemudahan orientasi. Anda bisa mengundang tamu ke ClickUp Chat, membuat saluran terpisah, melampirkan berkas, membuat item tindakan dari pesan, dan banyak lagi.

Selain itu, ClickUp juga menawarkan templat manajemen komunitas untuk membantu Anda memulai. Daftar ke ClickUp secara gratis hari ini dan ciptakan koneksi yang bermakna!