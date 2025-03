Merek-merek terbaik di TikTok: Tren Pemasaran dan Kisah Sukses

TikTok telah berkembang jauh dari sekadar aplikasi untuk tarian viral dan video lucu-ini telah menjadi panggung global untuk kreativitas dan koneksi.

Bagi merek, ini adalah taman bermain yang penuh dengan berbagai kemungkinan, di mana penceritaan bertemu dengan penciptaan tren, dan keaslian menjadi yang tertinggi. Di sinilah mereka dapat mendobrak pakem, memicu percakapan, dan membangun hubungan yang menyegarkan.

Bagi para pemasar, ini adalah tambang emas kreativitas, yang menawarkan kesempatan untuk berinteraksi dengan audiens di wilayah mereka. Dari tantangan tagar yang cerdas hingga video pendek yang menarik perhatian, beberapa merek telah menguasai seni untuk tampil menonjol.

Dalam blog ini, kami akan menjelajahi merek-merek terbaik di TikTok, strategi kemenangan mereka, dan tren pemasaran yang membentuk kembali cara mereka terhubung dengan audiens. ๐Ÿ’ช

Bonus: Buat 'papan inspirasi' dari kampanye TikTok favorit Anda di Papan Tulis ClickUp .

Peningkatan pesat TikTok telah memposisikannya sebagai pusat bagi merek yang ingin menjaring audiens yang lebih muda dan mengeksplorasi strategi pemasaran yang inovatif. Fitur-fiturnya yang unik dan basis pengguna yang sangat aktif telah menjadikannya pemain kunci dalam pemasaran media sosial.

Mari kita lihat bagaimana TikTok membantu pemasaran merek. ๐Ÿ‘€

TikTok telah mengalami pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan membanggakan lebih dari 1 miliar pengguna aktif bulanan dan seorang bintang tingkat keterlibatan sebesar 2,65% . Sering kali, platform ini lebih unggul dari platform media sosial lainnya seperti Instagram dan X.

Dengan pengguna TikTok yang menghabiskan banyak waktu untuk berkreasi, mengeksplorasi, dan berinteraksi, platform ini tidak hanya dilihat, tetapi juga secara aktif membentuk interaksi. Tingkat keterlibatan yang tinggi ini memungkinkan merek untuk menarik perhatian dan membina hubungan dengan audiens mereka secara organik.

๐Ÿง Fakta Menarik: Nama 'TikTok' mencerminkan formatnya, karena video biasanya hanya berdurasi beberapa detik, mendorong konten yang cepat dan menarik.

Algoritme TikTok memaksimalkan penemuan konten, menganalisis preferensi pengguna secara real time untuk memberikan konten yang dipersonalisasi. Kemampuan ini melibatkan pengguna dan membantu merek mencapai status viral melalui postingan yang kreatif dan beresonansi.

Akan tetapi, kesuksesan bergantung pada mengikuti strategi yang jelas kebijakan media sosial yang selaras dengan pedoman komunitas dan nilai-nilai merek.

Budaya konten yang dibuat oleh pengguna platform ini mendorong interaksi yang otentik, mendorong hubungan yang tulus antara merek dan audiens mereka. Mekanisme penemuan yang unik ini mengarah pada munculnya tren yang digerakkan oleh merek yang tak terhitung jumlahnya, menawarkan peningkatan visibilitas dan relevansi.

๐Ÿ” Tahukah Anda? Algoritme TikTok dikenal sebagai salah satu yang paling canggih di media sosial. Algoritme ini menganalisis perilaku, preferensi, dan emosi pengguna untuk mengkurasi konten yang membuat pengguna tetap terlibat dalam waktu yang lama.

Demografi TikTok condong ke arah Generasi Z dan Milenial. Kelompok-kelompok yang cerdas secara digital ini menghargai keaslian, kreativitas, dan inovasi, yang semuanya dapat dibantu oleh TikTok.

Merek-merek ini memanfaatkan platform ini, membangun kepercayaan, mendorong loyalitas, dan memanfaatkan daya beli generasi muda, sehingga membentuk tren konsumen.

Ekosistem TikTok juga menawarkan alat yang dibutuhkan oleh merek untuk menciptakan keterlibatan yang bermakna, memperluas jangkauan mereka, dan tetap menjadi yang terdepan dalam tren pemasaran yang terus berkembang.

untuk menjangkau audiens yang lebih muda, brand menggunakan konten yang relevan seperti tantangan, di balik layar, atau video buatan pengguna.

Berikut ini adalah pandangan mendalam tentang taktik, kampanye, dan tren berbeda yang membentuk kesuksesan merek-merek berkinerja terbaik di TikTok.

Setiap merek menggunakan pendekatan unik untuk beresonansi dengan audiensnya dan memaksimalkan keterlibatan. ๐ŸŽฏ

@clickup

Kampanye seperti bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras dan memaksimalkan efisiensi keuangan dengan ClickUp menggunakan suara dan meme populer untuk menyatu dengan budaya TikTok sambil menampilkan fitur-fiturnya secara halus.

ClickUp juga berkolaborasi dengan para influencer dan menggunakan konten yang menarik secara visual dan mudah dipahami, seperti tutorial singkat atau alur kerja, yang selaras dengan penceritaan visual.

Sebagai contoh, lihat video viral ClickUp di laman reaksi terbaik terhadap rilis produk yang pernah ada !

๐Ÿ“Œ Kesimpulan: ClickUp memanfaatkan konten yang sedang tren, humor di tempat kerja, dan penceritaan untuk menyoroti fitur-fiturnya secara alami sambil terhubung dengan audiens.

@chipotle

Mereka bahkan tidak perlu bertanya apa kostum Anda ๐Ÿ‘ป dapatkan hidangan pembuka seharga $6* HARI INI ketika Anda mengenakan kostum & memindai ID anggota Rewards Anda. pssst: keanggotaan Rewards dan kostum diperlukan. 31/10/24, pukul 15:00 hingga tutup. batasi satu per tamu. hanya untuk tamu yang datang langsung. tambahan pajak. ketentuan lengkap: chipotle.com/boorito โ™ฌ Kerangka Seram dan Menakutkan (House VIP Remix) - Crystal Knives & Lex Allen Chipotle, rantai makanan Meksiko yang populer, terhubung dengan para penggunanya melalui kampanye interaktif yang menggabungkan keberlanjutan dan keterlibatan masyarakat.

'Real Foodprint Tracker' memungkinkan pengguna melihat manfaat lingkungan dari pesanan mereka, yang dipromosikan melalui kampanye kreatif yang menampilkan Bill Nye.

Selain itu, tantangan yang pernah diadakan, seperti 'The #ChipotleRoyalty Challenge', mengundang para penggemar untuk menunjukkan pesanan mereka yang paling sering dipesan dan ditampilkan di menu Chipotle. Merek ini juga bermitra dengan influencer seperti David Dobrik untuk memperkuat jangkauannya.

Misalnya, video viral dari Chipotle yang berjudul ini adalah gaya hidup yang menampilkan penawaran burrito dan mangkuk mereka.

Kesimpulan: Chipotle membangun loyalitas merek dengan kampanye keberlanjutan, konten buatan pengguna (UGC), dan kemitraan dengan selebriti.

Strategi TikTok Ryanair menggunakan humor dan keterkaitan untuk melibatkan audiens yang lebih muda. Mereka menggunakan nada yang menyenangkan dan memanfaatkan audio yang sedang tren untuk mengubah reputasi anggaran rendahnya menjadi aset komedi.

Maskapai ini menggunakan filter humor, khususnya wajah pesawat antropomorfik, yang telah menjadi bahan pokok viral untuk membuat kontennya mudah dikenali. Maskapai ini juga berfokus pada skenario yang dapat dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari dan lelucon yang mencela diri sendiri yang menarik bagi audiens Gen Z. @ryanair

๐Ÿง Fakta Menarik: Video sapu terbang Zach King adalah video TikTok yang paling banyak ditonton di TikTok, dengan lebih dari 2,3 miliar penonton.

NBA adalah salah satu pengadopsi awal TikTok, yang menguasai gaya interaksi yang unik. Sementara Instagram mereka berfokus pada sorotan pertandingan, TikTok dari asosiasi ini mengambil pendekatan yang lebih menarik dan mudah dipahami.

Mereka memadukan humor, meme, dan konten motivasi, menciptakan ruang bagi para penggemar bola basket, terutama Gen Z, untuk terhubung dengan olahraga ini. NBA juga mengunggah video latihan yang dramatis dengan audio yang sedang tren dan maskot tim yang memamerkan gerakan tarian mereka. @nba

Gymshark telah mengumpulkan lebih dari 4,4 juta pengikut dan 65,7 juta suka di TikTok. Merek kebugaran ini menggunakan pemasaran influencer untuk mendorong komunitas yang kuat. Ini menciptakan konten berkualitas tinggi yang dapat dihubungkan dan berbicara langsung kepada komunitas kebugaran online.

Daripada mengandalkan iklan promosi yang terang-terangan, Gymshark berfokus pada UGC. Ini berpusat pada hiburan, membina hubungan organik dengan audiens. @gymshark

Red Bull, perusahaan minuman energi terkemuka yang didirikan pada tahun 1987, menggunakan platform TikTok untuk terhubung dengan audiens yang lebih muda. Demografi ini biasanya lebih condong ke arah pesaing seperti Monster atau Tenzing, menjadikan TikTok sebagai alat pemasaran strategis untuk merek tersebut.

Strategi TikTok mereka berpusat pada pembangunan merek daripada promosi produk secara langsung.

Dengan lebih dari 6,7 juta pengikut, TikTok Red Bull menampilkan konten video dengan format yang lebih panjang dan menawan yang menyoroti olahraga aksi, petualangan, dan kisah-kisah merek yang unik. @redbull

Taco Bell membuat video pendek, menyenangkan, dan mudah diingat yang beresonansi dengan pemirsanya. Sering kali menggabungkan humor dan referensi budaya pop.

Perusahaan ini memberikan insentif kepada pengguna dengan mendorong mereka untuk mendaftar untuk mendapatkan hadiah dan memenangkan makanan gratis, yang memadukan hiburan dengan keterlibatan pelanggan.

Kolaborasi dengan para kreator seperti ikon fesyen Inggris, Victor Kunda, dan 'Mexican Pizza: The Musical' semakin memperkuat kehadiran Taco Bell. Perusahaan ini juga memproduksi format video vertikal untuk iklan TV dan menjalankan tantangan tagar seputar item menu tertentu. @tacobell

Netflix menggunakan akun TikTok-nya untuk membangun kegembiraan untuk pertunjukan melalui cerita, suara yang sedang tren, dan cuplikan eksklusif. Netflix membagikan klip dan penggoda dari konten untuk menghasilkan kehebohan, memberikan akses di balik layar kepada para pemirsa. Selain itu, mereka juga membuat cuplikan yang menarik dan sesuai dengan TikTok untuk memikat penonton.

Selain itu, Netflix memanfaatkan keterlibatan penggemar dengan menampilkan konten interaktif seperti duet, tanya jawab, dan jajak pendapat.

Karakter populer sering menjadi pusat perhatian dalam videonya, membuat para penggemar tetap tertarik dengan acara favorit mereka dan memicu kegembiraan untuk musim yang akan datang. @netflix

Strategi TikTok Nickelodeon berkembang dengan kolaborasi influencer dan keterlibatan kreatif. Strategi ini memberdayakan para influencer untuk membuat konten yang selaras dengan kekuatan mereka sambil tetap berpegang pada pesan merek.

Merek ini mempromosikan acara dan acara baru menggunakan tren populer, tagar, dan tantangan viral. Serial multi-bagian dan audio yang sedang tren meningkatkan retensi audiens.

Nickelodeon juga mempromosikan video TikTok di seluruh platform untuk memaksimalkan jangkauan. @nickelodeon

Spikeball berbagi cerita asli melalui konten yang dibuat oleh pengguna dan profesional, yang sering kali menunjukkan pemain dan hewan peliharaan mereka menikmati permainan.

Mereka juga mengedukasi para pengikutnya tentang permainan ini, menggunakan kontennya untuk meningkatkan keterlibatan dan penjualan produk. Upaya mereka telah menghasilkan 1,3 juta pengikut, 24,8 juta suka, dan lebih dari 200 juta penayangan. @spikeball

๐Ÿ” Apakah Anda Tahu TikTok awalnya dikenal sebagai Musical.ly sebelum bergabung dengan aplikasi ini pada tahun 2017. Perubahan nama ini membantunya mendapatkan daya tarik dan menarik lebih banyak audiens.

Duolingo menganut gaya pemasaran 'tidak terikat' yang ditandai dengan humor, keterkaitan, dan konten yang mengikuti tren yang dibintangi oleh maskotnya, Duo.

Duolingo menggunakan trend jacking sebagai taktik, memanfaatkan tren yang sedang viral, mulai dari referensi budaya pop seperti Squid Game hingga meme selebriti. Perseteruan Duolingo yang sedang berlangsung dengan Google Translate menciptakan tema berulang yang juga ditunggu-tunggu oleh para pengikutnya. @duolingo

Scrub Daddy mengandalkan UGC untuk membuat produknya menjadi sensasi TikTok. Mereka mendorong para penggemar untuk berbagi tips membersihkan yang menampilkan spons Scrub Daddy dengan tantangan membersihkan di platform tersebut.

Selain itu, ia memiliki konten ASMR yang memuaskan secara visual, seperti 'transformasi pembersihan sebelum dan sesudah,' yang membuat pemirsa tetap terlibat. @scrubdaddy

The Washington Post, salah satu surat kabar paling terkenal di AS, membuat topik berita yang kering menjadi menarik dan lebih mudah diakses. Akun TikTok mereka membingkai ulang cerita-cerita kompleks seperti Prancis menaikkan usia pensiun atau runtuhnya Bank Silicon Valley menjadi video yang menarik, mudah diingat, dan sering kali lucu namun mendidik.

Dengan lebih dari 1,8 juta pengikut, mereka memadukan ketelitian jurnalistik dengan nada percakapan yang menyenangkan untuk penonton yang lebih muda. @washingtonpost

Pengadilan Banding AS untuk Sirkuit D.C. pada hari Jumat berpihak pada Departemen Kehakiman, yang berargumen bahwa pemerintah AS memiliki wewenang untuk melarang TikTok berdasarkan risiko keamanan nasional bahwa pemerintah Cina dapat menekan TikTok untuk mengekspos data warga Amerika atau mempengaruhi apa yang mereka lihat. Induk TikTok, ByteDance, berbasis di Cina. โ™ฌ suara asli - Kami adalah surat kabar. - Kami adalah surat kabar. ๐Ÿ“Œ Kesimpulan: Washington Post menyederhanakan berita yang rumit menjadi video yang menyenangkan dan singkat, yang mudah diingat dan mudah dibagikan.

Fenty Beauty, label perawatan kulit dan kosmetik yang dimiliki oleh penyanyi pop Rihanna, adalah contoh yang bagus untuk merek kecantikan yang menjalankan strategi TikTok dengan benar.

Terlepas dari popularitasnya, pendiri merek ini tetap berada di latar belakang, membuat kontennya sebagian besar bergantung pada influencer kecantikan terkemuka untuk mengulas produk. Pendekatan ini menambahkan unsur eksklusivitas dan prestise sementara kontennya diproduksi secara profesional dengan transisi yang mulus dan pengeditan kreatif yang selaras dengan gaya TikTok. @fentybeauty

@Rihanna menyajikan bibir merah yang sempurna sepanjang musim ๐Ÿ’‹ Dia memakai #TracedOut Pensil Bibir Liner dan #IconVelvet Lipstik cair dengan warna 'The MVP', warna merah universal yang terlihat (dan terasa!) luar biasa pada semua orang ๐Ÿ’ฏ Cop the #lipcombo di TikTok โ™ฅ๏ธ โ™ฌ suara asli - Mario ๐Ÿ˜ŽโœŒ๐Ÿพ ๐Ÿ“Œ Kesimpulan: Fenty Beauty menciptakan konten yang berani dengan bekerja sama dengan para influencer kecantikan ternama untuk memberikan ulasan produk yang otentik.

Strategi TikTok Nike sederhana namun efektif.

Alih-alih mengandalkan biografi yang rumit atau desain feed yang mewah, merek ini menyoroti produk dan reputasi status ikoniknya, menawarkan konten yang digerakkan oleh nilai lebih dari sekadar sepatu kets.

Dari kiat kebugaran dan inspirasi gaya hidup hingga pesan yang berfokus pada kegiatan amal, Nike memberikan konten yang beresonansi dengan pemirsanya. Mereka menggunakan transisi dan efek video tetapi dengan gaya yang santai dan alami. @nike

๐Ÿ’ก Kiat Pro: Sebuah Peretasan pertumbuhan TikTok adalah membuat video di bawah 15 detik. Ini adalah salah satu yang berkinerja paling tinggi, karena menarik perhatian dengan cepat dan mendorong pemirsa untuk menonton seluruh video.

Maybelline menggunakan influencer dan tren untuk membuat lini produknya menjadi favorit TikTok. Merek ini membuat tutorial yang dipimpin oleh para influencer kecantikan untuk membuat video riasan langkah demi langkah.

Selain itu, merek ini mengadaptasi tantangan populer di platform tersebut untuk memamerkan produk. @maybelline

Dunkin Donuts memanfaatkan audiens Gen Z dengan kolaborasi influencer yang kreatif. Bermitra dengan bintang TikTok, Charli D'Amelio, Dunkin meluncurkan minuman eksklusif dengan namanya, untuk meningkatkan kesadaran merek di antara para pengikutnya yang sangat banyak.

Dunkin juga mengirimkan merchandise bermerek kepada para kreator TikTok yang telah menjadi penggemarnya, sehingga menumbuhkan keterlibatan yang otentik.

Merek ini semakin menunjukkan pemahamannya tentang budaya platform tersebut dengan memperkenalkan produk yang menarik dan Instagramable seperti Sugarplum Macchiato. @dunkin

Pumpkin, sebuah perusahaan asuransi hewan peliharaan, mengubah cara pemasaran asuransi tradisional. Perusahaan ini menggunakan TikTok untuk berbagi gambar hewan peliharaan yang menggemaskan dan tips praktis tentang perawatan hewan peliharaan.

Menggabungkan video berdurasi pendek yang menarik, narasi yang kohesif, dan visual berkualitas tinggi, merek ini memposisikan dirinya sebagai sumber daya yang informatif dan advokat untuk kesejahteraan hewan peliharaan. @pumpkincares

Dengan datangnya liburan, itu juga berarti perjalanan liburan โœˆ๏ธ Jika Anda bepergian dengan anak anjing Anda di musim liburan ini, Anda pasti ingin menonton video ini untuk mendapatkan beberapa tips berguna agar penerbangan Anda lancar dan mudah. Semoga perjalanan Anda aman dan liburan Anda menyenangkan! #dogtok #dogsoftiktok #miniaussie #travelingwithdogs โ™ฌ Love You So - The King Khan & BBQ Show ๐Ÿ“Œ Takeaway: Pumpkin membagikan konten hewan peliharaan yang menggemaskan dan tips perawatan praktis untuk menyeimbangkan penceritaan yang informatif dengan daya tarik emosional.