ClickUp vs. Teams: Alat Kolaborasi Mana yang Tepat untuk Anda?

Berkumpul di sekitar meja rapat sepertinya sudah menjadi kenangan masa lalu. Sesi brainstorming virtual dan rapat online kini menjadi hal yang biasa.

Namun, apakah keduanya selalu seproduktif yang Anda harapkan?

68% karyawan menganggap rapat tim yang tidak efisien sebagai faktor utama yang menghambat produktivitas.

Lingkungan kolaboratif dapat secara signifikan meningkatkan produktivitas dengan mengurangi waktu yang terbuang—baik dalam rapat maupun di luar rapat.

Alat kolaborasi digital yang tepat dapat membantu Anda mencapai tujuan lebih cepat melalui manajemen tugas yang solid atau komunikasi yang efisien.

Pertimbangkan kelebihan masing-masing antara ClickUp dan Microsoft Teams. Keduanya merupakan pilihan yang kuat untuk menjaga tim tetap terhubung, terorganisir, dan efisien. Jadi, mana yang paling cocok untuk tim Anda?

Baca terus untuk menemukan pilihan yang tepat untuk Anda! (Atau tonton video ini untuk gambaran singkatnya)

Apa itu ClickUp?

ClickUp bukan sekadar alat kolaborasi. Ini adalah aplikasi serba guna untuk pekerjaan tempat tugas dan percakapan Anda bersatu. Dikenal karena fitur manajemen proyeknya yang kuat, ClickUp memiliki kemampuan paling penting yang Anda harapkan dari alat manajemen pekerjaan terbaik.

Gunakan Papan Kanban ClickUp untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang semua tugas Anda

Mulai dari merekam dan membagikan layar hingga membuat dan mengedit dokumen bersama tim Anda, perangkat lunak ini dapat mengelola utas diskusi dan tugas Anda secara mandiri dalam satu jendela. Hasilnya? Beban aplikasi berkurang sehingga tim Anda dapat melakukan lebih banyak hal tanpa harus berpindah-pindah antar alat sepanjang hari.

Fitur seperti Bidang Kustom, Tampilan Kustom, templat, dan Ketergantungan Tugas memastikan proyek berjalan lancar, sementara @mentions, Komentar yang Ditugaskan, dan obrolan kontekstual memastikan semua orang tetap berada di halaman yang sama. Baik Anda startup maupun perusahaan besar, ClickUp menyesuaikan diri dengan gaya tim Anda dan mengubah cara Anda menyelesaikan pekerjaan.

Baca Juga: 14 Perekam Layar Gratis Terbaik Tanpa Tanda Air

Fitur ClickUp

Mari kita bahas beberapa fitur kolaborasi ClickUp.

Fitur #1: Rekam video asinkron dengan ClickUp Clips

Misalkan Anda melewatkan rapat penting. Bagaimana Anda ingin mengejar ketertinggalan? Menelusuri utas email yang terputus-putus untuk mencoba menyusun kembali apa yang terjadi, atau cukup menonton ringkasan rekaman rapat yang dibagikan rekan kerja Anda? Pilihannya jelas, dan itulah tujuan dari ClickUp Clips.

Rekam dan bagikan video dalam tugas atau obrolan dengan ClickUp Clips

Sebagai alat komunikasi yang hebat untuk kerja jarak jauh, pelatihan, atau penjelasan video, ClickUp Clips menggabungkan perekaman layar dan pesan video dengan manajemen tugas. Anda dapat menggunakannya untuk dengan mudah membuat tutorial, memberikan umpan balik visual, atau menjelaskan proses yang rumit. Anda juga dapat mengubah bagian dari transkrip video secara langsung menjadi Tugas ClickUp.

Tambahkan umpan balik dan komentar di mana saja ke ClickUp Clips Anda dengan satu klik

ClickUp mengatur dan menyimpan semua video Anda dengan rapi di Clips Hub, sehingga mudah ditemukan nanti. Anda juga dapat membagikannya dengan berbagai cara—seperti menyematkannya langsung di Tugas ClickUp, mengirimkannya sebagai tautan, atau mengunduh video tersebut.

Baca Juga: 10 Perangkat Lunak Perekam Layar Terbaik untuk Windows

Fitur #2: Koordinasikan rapat mingguan Anda dengan kalender bersama

Ingin mengintegrasikan pengelolaan rapat langsung ke ruang kerja Anda? Gunakan ClickUp Meetings!

Salah satu fitur terbaiknya adalah kemampuannya menghubungkan rapat dengan hasil nyata. Anda dapat menjadwalkan rapat, membuat catatan terperinci, menyusun agenda, dan mengubah poin diskusi menjadi tugas—semuanya dalam satu tempat. Keputusan penting dan tindakan yang harus diambil tidak akan terlewatkan.

Anda juga dapat membawa catatan dan daftar tindakan ke rapat berikutnya, sehingga Anda memiliki catatan yang jelas mengenai apa yang telah dibahas dan diputuskan. Hal ini membantu Anda memantau kemajuan proyek, menindaklanjuti hal-hal yang masih tertunda, dan memastikan akuntabilitas—semuanya dalam antarmuka yang mudah digunakan.

💡Tips Pro: Mulai dan ikuti rapat Zoom langsung dari tugas atau obrolan Anda di ClickUp dengan Integrasi Zoom ClickUp. Beralih dari diskusi tugas ke panggilan video tanpa harus keluar dari ClickUp!

Persiapkan rapat Anda lebih awal dengan akses ke perpustakaan templat di ClickUp Meetings

Selain itu, dengan templat komunikasi siap pakai dari ClickUp (seperti Templat Manajemen Konferensi ClickUp ), Anda dapat menyusun rencana yang solid untuk membuat setiap rapat lebih produktif serta mencatat komitmen tim dan pembaruan proyek dengan jelas.

Gunakan Template Rapat ClickUp yang ramah pemula untuk memulai dengan kerangka kerja yang sudah siap pakai

Jika Anda bertanya kepada kami, kami menyarankan Anda untuk mencoba Template Rapat ClickUp .

Kerangka kerja siap pakai yang sepenuhnya dapat disesuaikan ini memberikan landasan yang kokoh bagi Anda untuk memulai. Fitur-fiturnya meliputi:

Serangkaian Status Kustom yang telah ditentukan sebelumnya untuk memantau kemajuan tugas (misalnya, Dijadwalkan, Sedang Berjalan, Terbuka, Ditutup)

Tingkat prioritas dan kategori untuk visibilitas yang lebih baik terhadap tahap setiap rapat. Hal ini memudahkan pelacakan kemajuan dan memastikan poin tindakan serta poin diskusi tidak terlewatkan

Berbagai opsi tampilan yang disesuaikan dengan alur kerja tim Anda: Tampilan daftar tradisional, papan Kanban visual, Kalender, dan utas percakapan yang terintegrasi

Fitur #3: Buat catatan dan transkrip otomatis rapat Anda

ClickUp Brain, AI bawaan platform ini, adalah asisten pengetahuan cerdas di ruang kerja Anda.

Minta ClickUp Brain untuk mentranskripsikan klip Anda secara otomatis dan dapatkan akses ke poin-poin penting

Fitur transkripsi otomatisnya secara aktif mengubah konten video Anda menjadi pengetahuan yang dapat dicari. Hal ini memudahkan Anda untuk menelusuri video, melompat ke waktu tertentu, dan mengambil diskusi, keputusan, atau penjelasan tertentu tanpa harus menonton rekaman secara keseluruhan.

Alat AI ini juga dapat secara otomatis membuat catatan rapat dan agenda, serta merangkum notulen rapat dalam hitungan detik.

Biarkan ClickUp Brain mencari apa yang Anda butuhkan, daripada melakukannya sendiri

Anggota tim bahkan dapat mengajukan pertanyaan tentang sebuah video, dan ClickUp Brain akan menganalisis transkripnya untuk memberikan jawaban yang relevan.

Selain itu, alat ini secara otomatis menghasilkan daftar tindakan dan subtugas selama diskusi. Jadi, saat rapat berakhir, semua keputusan penting dan tanggung jawab telah tercatat dan siap untuk ditindaklanjuti.

Dengan cara ini, produktivitas Anda akan meningkat, dan Anda tidak akan melewatkan wawasan berharga dalam rekaman berjam-jam.

Fitur bonus: Memaksimalkan kolaborasi dengan obrolan instan dan papan tulis

Bagaimana jika Anda perlu segera mendiskusikan sesuatu dengan anggota tim Anda? Gunakan ClickUp Chat. Fitur ini menyatukan semua percakapan pribadi dan tim, komentar, pembaruan, serta aktivitas proyek di satu tempat, sehingga Anda dapat beralih dari diskusi ke tindakan dengan lancar tanpa perlu berpindah aplikasi.

Jaga agar diskusi tetap selaras dengan tugas untuk alur kerja yang jelas dan terintegrasi menggunakan ClickUp Chat

Ubah pesan apa pun menjadi tugas hanya dengan satu klik. AI ClickUp dapat menangkap konteks dari percakapan Anda dan membuat tugas terperinci yang siap dijalankan, sehingga Anda tidak perlu repot memasukkannya secara manual. Selain itu, menyebut tugas atau dokumen dalam obrolan akan secara otomatis membuat tautan ke item tersebut.

👀 Tahukah Anda? Alat AI lainnya dalam obrolan ClickUp meliputi AI Answers dari riwayat obrolan dan aplikasi yang terhubung, serta AI CatchUps untuk merangkum percakapan yang terlewatkan.

Perlu melakukan diskusi langsung? Fitur SyncUps di ClickUp Chat memungkinkan panggilan video dan audio langsung di dalam ruang kerja Anda. Anda dapat membagikan layar, menghubungkan tugas selama panggilan, dan bahkan meminta AI merangkum rapat serta membuat daftar tindakan dengan fitur FollowUps setelahnya.

Lakukan brainstorming secara visual dan ubah ide-ide terbaik Anda menjadi tugas dengan ClickUp Whiteboards

Jika Anda dan tim Anda lebih suka bekerja secara visual dan sering berkumpul di sekitar papan tulis, ClickUp Whiteboards sangat cocok untuk Anda. Fitur ini memungkinkan Anda memetakan ide, merancang alur kerja, dan mengadakan diskusi strategis di satu tempat.

💡Tips Pro: Gunakan templat papan tulis ini untuk menghemat waktu dan mengatur ide-ide Anda dengan cepat. Templat ini membantu Anda bekerja secara efisien dan memicu kerja sama tim dengan memastikan seluruh tim berada di halaman yang sama.

Harga ClickUp

Gratis Selamanya

Tanpa Batas: $7 per pengguna per bulan

Bisnis: $12 per pengguna per bulan

Perusahaan: Hubungi kami untuk informasi harga

ClickUp Brain tersedia di semua paket berbayar seharga $7 per anggota Workspace per bulan

Apa itu Microsoft Teams?

melalui Microsoft Teams

Microsoft Teams adalah pusat kolaborasi serbaguna tempat Anda dapat mengobrol, mengadakan rapat virtual, berbagi file, dan mengerjakan dokumen bersama tim Anda. Integrasi uniknya dengan Microsoft 365 menjadikannya pilihan ideal bagi perusahaan yang menggunakan ekosistem tersebut, sehingga memperlancar alur kerja dengan aplikasi seperti Word, Excel, dan Outlook.

Tersedia di perangkat seluler, Teams memungkinkan Anda tetap terhubung di mana saja. Teams menawarkan saluran khusus, panggilan audio-video berkualitas tinggi, dan berbagi layar untuk terhubung dengan semua orang, baik untuk sekadar bersapa singkat maupun acara virtual berskala besar.

Fitur Microsoft Teams

Mari kita bahas beberapa fitur unggulan dari Teams.

Fitur #1: Rekam rapat dan selenggarakan acara langsung untuk ribuan peserta

Teams telah menjadi alat konferensi video yang sangat mumpuni, mendukung hingga 10.000 peserta dengan durasi panggilan tak terbatas.

melalui Microsoft Teams

Alat ini dilengkapi dengan semua yang Anda butuhkan untuk pengalaman rapat yang produktif: teks langsung, opsi perekaman, berbagi layar, dan penekan kebisingan untuk menyaring suara latar belakang. Ruang Diskusi memungkinkan diskusi dalam kelompok kecil, sementara latar belakang yang dapat disesuaikan dan Mode Bersama menciptakan suasana yang lebih alami.

Namun, selama rapat yang sangat disesuaikan, pengguna mengalami waktu pemuatan yang lambat jika tidak menggunakan koneksi berkecepatan tinggi. Oleh karena itu, selalu disarankan untuk memperbarui browser Anda secara teratur agar mendapatkan kinerja terbaik.

melalui Microsoft Teams

Teams mendukung webinar dengan hingga 1.000 peserta interaktif dan 20.000 peserta yang hanya dapat menonton, serta menawarkan fitur pendaftaran, kontrol tuan rumah, reaksi langsung, pelacakan kehadiran, dan analitik.

Anda dapat mengundang mitra eksternal melalui akses tamu dan Teams Connect, menambahkan mereka ke saluran, serta berbagi file dengan aman berkat sistem keamanan siber Microsoft yang tangguh.

Fitur #2: Buat saluran obrolan dan akses file langsung dari Microsoft Office

Teams sangat ahli dalam mengelola komunikasi tim di satu tempat.

Anda dapat membuat saluran khusus untuk proyek atau topik yang berbeda, yang dapat mengurangi tumpukan pesan dan menjaga percakapan tetap terfokus.

melalui Microsoft Teams

Saluran Umum adalah pusat utama untuk pembaruan di seluruh tim (Selamat tinggal, email ke seluruh perusahaan!), sementara saluran khusus memungkinkan Anda fokus pada diskusi yang lebih terarah.

Butuh masukan dari seseorang? Cukup @sebutkan mereka untuk mengajak mereka bergabung dalam percakapan—ini memastikan semua orang tetap mendapat informasi terbaru.

melalui Microsoft Teams

Keunggulan besar lainnya adalah integrasi yang erat antara Teams dengan alat dokumen Microsoft 365. Aplikasi ini memungkinkan Anda mengakses, berbagi, dan mengedit file serta rekaman langsung dari SharePoint dan OneDrive, sehingga tidak perlu berpindah antar platform.

Didukung oleh Microsoft Copilot, Teams menawarkan berbagai alat AI dan bot yang dirancang untuk menangani tugas-tugas yang membosankan bagi Anda.

melalui Microsoft Teams

Salah satu alat AI yang paling berguna adalah Recap. Terletak di bawah tab Recap di kalender dan obrolan Teams Anda, alat ini dapat secara otomatis menghasilkan:

Ringkasan rapat dan poin-poin penting

Sorotan yang disesuaikan untuk setiap peserta

Akses mudah ke rekaman dan transkrip

Agenda rapat dan catatan

melalui Microsoft Teams

Selain itu, Teams menawarkan sejumlah bot khusus untuk membantu Anda. Contoh yang populer adalah bot TellMe, yang berfungsi sebagai perantara informasi cerdas dan memberi Anda akses cepat ke informasi organisasi penting dari seluruh aplikasi Microsoft 365.

melalui Microsoft Teams

Bot lain yang sering digunakan antara lain Polly bot untuk membuat dan mengelola jajak pendapat, serta Statsbot untuk mengotomatiskan penjadwalan dan pengiriman laporan.

Anda juga dapat membuat bot sendiri jika membutuhkannya!

Fitur Teams lainnya yang relevan: Pesan instan dan papan tulis yang dapat digunakan ulang

Salah satu fitur utama Teams adalah pesan instan yang memungkinkan pengguna terhubung secara langsung, baik secara pribadi maupun dalam grup.

melalui Microsoft Teams

Antarmuka obrolan mendukung pemformatan teks kaya, transfer file, potongan kode, dan @mentions untuk menarik perhatian orang yang tepat, sehingga membantu tim tetap selaras, bahkan dari jarak jauh.

melalui Microsoft Teams

Jika Anda membutuhkan ruang yang lebih luas untuk mendiskusikan ide-ide Anda, Anda dapat menggunakan papan tulis khusus rapat untuk menggambar, menulis, dan memberi anotasi pada kanvas bersama, sehingga menciptakan suasana seperti sesi brainstorming tatap muka.

Papan tulis digital ini dapat disimpan dan dibuka kembali, sehingga tim dapat melanjutkan pembahasan dari titik terakhir yang ditinggalkan pada pertemuan berikutnya.

Harga Microsoft Teams

Paket Home

Microsoft Teams: Gratis

Microsoft 365 Personal: $6,99/bulan

Microsoft 365 Family: $9,99/bulan

Paket bisnis

Microsoft Teams Essentials: $4 per bulan per pengguna

Microsoft 365 Business Basic: $6 per bulan per pengguna

Microsoft 365 Business Standard: $12,50 per bulan per pengguna

ClickUp vs. Teams: Perbandingan Fitur

Sebelum kita membahas detailnya, berikut ini adalah gambaran singkat mengenai fitur-fitur dari kedua platform tersebut.

Fitur ClickUp Microsoft Teams Panggilan video dan audio satu lawan satu serta grup Ya Ya Webinar berskala besar Tidak Ya, mendukung hingga 1.000 anggota interaktif dan 20.000 anggota yang hanya dapat melihat Berbagi layar Ya Ya Perekaman video Ya, Clips Hub menyimpan dan mengatur file secara otomatis Ya, rekaman rapat disimpan di OneDrive Pesan instan dan obrolan Ya Ya Grup, saluran, dan utas Ya Ya Berbagi file Ya, semua file tersedia di dalam platform yang sama Ya, file dapat diakses langsung dari Teams melalui SharePoint dan OneDrive Sebutan dan komentar Ya Ya Jajak pendapat, GIF, dan emoji Ya Ya Whiteboarding Ya, memiliki alat canggih untuk brainstorming dan memetakan ide Ya, papan tulis dasar yang dapat digunakan kembali untuk setiap rapat Teks langsung dan terjemahan Tidak Ya Transkripsi otomatis dan pencatatan Ya (untuk Clips) Ya Alat AI untuk ringkasan cerdas dan pencarian topik Ya; ringkas percakapan, soroti pesan penting, identifikasi tindakan yang perlu dilakukan, ubah video menjadi direktori yang dapat dicari Ya, ringkas percakapan dan ajukan pertanyaan kepada bot khusus Kalender bersama Ya Ya Konversi pesan menjadi tugas Ya, ubah pesan langsung menjadi tugas dan kelola di tempat Ya; namun, fitur ini hanya tersedia di paket premium. Menampilkan dan mengedit dokumen Ya Ya; namun, hal ini memerlukan peralihan ke aplikasi lain Ruang proyek yang beragam Ya Tidak Izin peserta Ya Ya Integrasi Ya, lebih dari 1.000 integrasi dengan berbagai alat bisnis, termasuk aplikasi Microsoft Ya; terintegrasi dengan lebih dari 700 aplikasi Template rapat Ya Ya Otentikasi dua faktor dan enkripsi data Ya Ya Aplikasi seluler dan desktop Ya Ya Harga Paket gratis dan berbayar mulai dari $7 per pengguna per bulan Paket gratis dan berbayar untuk bisnis mulai dari $4 per pengguna per bulan

Dan sekarang, mari kita bandingkan keduanya secara mendetail:

1. Panggilan video

ClickUp

Fitur SyncUps-nya memudahkan panggilan video untuk diskusi satu lawan satu atau kelompok. Panggilan ini dapat direkam dan disimpan di Clips Hub, tempat pengguna dapat memberikan komentar dan membagikan klip tersebut kepada orang-orang baik di dalam maupun di luar organisasi.

Anda juga dapat berbagi layar dan berkolaborasi menggunakan papan tulis, dengan semua data disimpan secara otomatis agar mudah diakses nanti.

Teams

Microsoft Teams mendukung segala hal, mulai dari panggilan satu lawan satu hingga webinar dengan hingga 20.000 peserta, termasuk tamu.

Panggilan dapat direkam ke OneDrive atau SharePoint, dan tersedia opsi untuk berbagi layar, anotasi, teks langsung (dengan terjemahan), serta papan tulis yang dapat digunakan ulang. Latar belakang kustom dan Mode Bersama yang didukung AI menciptakan suasana alami layaknya di kantor untuk mengurangi kelelahan.

🏆 Pemenang: Meskipun ClickUp mencakup fitur-fitur dasar, Microsoft Teams menawarkan alat konferensi video yang lebih canggih, menjadikannya pilihan yang lebih tepat untuk rapat dan webinar berskala besar.

2. Obrolan dan pesan instan

ClickUp

ClickUp Chat menggabungkan fitur pesan dan manajemen proyek dalam satu ruang kerja, sehingga Anda dapat dengan mudah beralih antara tugas, komentar, dan dokumen. Anda bahkan dapat mengubah komentar dan catatan rapat menjadi tugas, tetapi kami akan membahas hal ini lebih lanjut nanti.

ClickUp juga memungkinkan Anda mengatur obrolan dengan membuat Spaces yang mencerminkan struktur tim Anda, sehingga diskusi mudah ditemukan. Untuk pembaruan penting, fitur Posts (mirip dengan saluran umum di Teams) menyediakan tempat terpusat untuk pengumuman. Dengan opsi obrolan satu lawan satu, pengingat, dan SyncUps (panggilan audio-video), ClickUp Chat adalah cara cepat untuk tetap terhubung dengan tim Anda.

Teams

Pesan instan yang cepat dan real-time untuk obrolan satu lawan satu atau grup merupakan fitur utama Teams yang meminimalkan kebutuhan akan email. Anda dapat menandai pesan, memformat teks, serta menggunakan emoji, GIF, dan meme kustom untuk membuat obrolan lebih menarik.

Untuk pembaruan penting, Anda dapat menandai pesan sebagai Penting atau Mendesak — opsi terakhir akan mengirimkan pemberitahuan berulang untuk memastikan pesan tersebut diperhatikan. Sebutkan orang tertentu dengan @mentions, atau gunakan @channel untuk memberi tahu semua orang dalam sebuah obrolan. Anda juga memiliki opsi untuk membisukan pesan Anda agar dapat bekerja dengan lebih fokus.

🏆 Pemenang: ClickUp! Menggabungkan manajemen proyek dengan komunikasi dalam satu platform mengurangi kerumitan berpindah-pindah aplikasi dan meningkatkan fokus serta produktivitas.

3. Manajemen tugas terintegrasi

ClickUp

ClickUp bangga dapat mengubah ide menjadi tindakan. Anda dapat dengan mudah mengubah pesan, komentar, catatan rapat, atau ide-ide menonjol dari sesi papan tulis menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti dan langsung menugaskan tugas tersebut kepada anggota tim. Selain itu, semua tugas Anda tetap dapat diakses di dalam obrolan, papan tulis, atau catatan, sehingga memudahkan Anda memantau tenggat waktu, prioritas, dan pelacak kemajuan di satu tempat.

Teams

Pengelolaan tugas di Teams merupakan fitur eksklusif bagi anggota Premium. Dengan alat terintegrasi seperti Planner dan To Do, Anda dapat membuat tugas, menetapkan tenggat waktu, membagikan tanggung jawab, dan memantau kemajuan langsung di antarmuka Teams. Hal ini memudahkan untuk melihat jadwal proyek dan siapa yang bertanggung jawab atas apa, sehingga membantu tim mengelola proyek dan tenggat waktu dengan lebih efektif.

🏆 Pemenang: Dalam hal pengelolaan tugas, ClickUp unggul berkat fitur-fiturnya yang canggih, yang semuanya tersedia dalam satu platform tanpa perlu melibatkan aplikasi lain (berbeda dengan Teams).

4. Kemampuan AI

ClickUp

Alat AI bawaan ClickUp—ClickUp Brain—secara otomatis mentranskripsi konten video dalam klip, mengubahnya menjadi basis data yang dapat dicari hanya dalam beberapa menit. Anda dapat dengan mudah mencari detail penting dalam transkrip tersebut atau membiarkan alat ini melakukannya.

Setelah rapat, ClickUp Brain juga dapat membantu merangkum catatan rapat serta membuat tugas dan poin tindakan sehingga semuanya terorganisir. Fitur ini juga dapat membantu Anda mengejar ketinggalan percakapan yang terlewat, menyoroti pesan-pesan penting, dan menyaring detail yang tidak perlu sehingga Anda dapat fokus pada hal-hal yang penting.

Teams

Microsoft Teams juga dilengkapi dengan alat AI yang merangkum rapat dan menghasilkan transkrip otomatis, sehingga memudahkan semua orang untuk mengingat pembahasan tersebut. Alat ini dapat menghasilkan sorotan khusus untuk setiap orang, memastikan mereka mendapatkan poin-poin penting yang relevan bagi mereka.

Teams juga memiliki berbagai bot khusus yang dapat menjawab pertanyaan, mengadakan jajak pendapat, dan menyediakan statistik. Namun, menemukan bot yang tepat bisa jadi rumit, karena mungkin memerlukan waktu untuk menjelajahi opsi-opsinya.

🏆 Pemenang: Sekali lagi, ClickUp keluar sebagai pemenang berkat pendekatannya yang terorganisir, yang membuat semua hal tetap terpusat di satu tempat selama rapat.

5. Integrasi

ClickUp

Dengan lebih dari 1.000 integrasi, ClickUp dapat terhubung dengan mudah ke alat-alat populer seperti Google Drive, Slack, Zoom, dan GitHub. Alat ini memungkinkan pengguna untuk mengimpor dokumen, mengelola komunikasi, dan melacak kemajuan, semuanya dalam satu tempat. Anda juga dapat menyesuaikan alur kerja Anda dengan mengotomatiskan tugas dan menyinkronkan data di seluruh platform.

Teams

Teams adalah alat kolaborasi bawaan Microsoft 365, sehingga tidak mengherankan jika integrasinya dengan ekosistem Microsoft adalah yang terkuat. Alat ini memungkinkan Anda berpindah dengan cepat antara mengirim email, berbagi file, dan menjadwalkan rapat menggunakan alat seperti Outlook, OneDrive, dan SharePoint. Alat ini juga terhubung dengan lebih dari 700 aplikasi pihak ketiga, sehingga pengguna dapat menambahkan fitur tambahan untuk mengelola proyek atau membuat jajak pendapat langsung di saluran mereka.

🏆 Pemenang: Tergantung. Jika bisnis Anda menggunakan berbagai alat, ClickUp adalah pilihan terbaik. Namun, jika tim Anda sudah terbiasa dengan lingkungan Microsoft, Teams mungkin lebih cocok untuk Anda.

6. Harga

ClickUp

Struktur harga ClickUp berfokus pada fitur-fitur manajemennya dan menawarkan struktur berjenjang yang jelas untuk menyesuaikan dengan berbagai ukuran tim dan kebutuhan.

Jika Anda baru memulai, gunakan versi gratisnya. Namun, jika Anda membutuhkan fitur-fitur lanjutan, Anda dapat menjelajahi paket berbayar, yang dimulai dari $7 per pengguna per bulan. ClickUp memiliki opsi Enterprise untuk organisasi yang lebih besar, tetapi Anda perlu menghubungi mereka untuk detail harga.

Selain itu, siapa pun dapat mengakses ClickUp Brain dengan biaya tambahan $7 per anggota Workspace setiap bulan.

Teams

Microsoft Teams juga menawarkan opsi gratis dengan fitur dasar. Paket berbayar menyediakan opsi untuk penggunaan pribadi dan bisnis, sehingga memudahkan mereka yang hanya membutuhkan alat obrolan dan kolaborasi untuk memulai dengan biaya yang lebih rendah.

Paket pribadi mulai dari $6,99 per bulan, sedangkan paket bisnis berkisar antara $4 hingga $12,50 per pengguna per bulan.

🏆 Pemenang: Di antara keduanya, Teams memiliki paket termurah. Namun, pilihan terbaik tergantung pada kebutuhan Anda—manajemen proyek tingkat lanjut dari ClickUp atau alat komunikasi terintegrasi dari Microsoft Teams.

ClickUp vs. Teams di Reddit

Untuk memahami perbandingan ini dengan lebih baik, kami meninjau pendapat para pengguna Reddit mengenai alat-alat ini.

Pemilik usaha kecil cenderung menyukai keserbagunaan yang ditawarkan ClickUp. Dengan kemampuannya menangani sebagian besar operasi bisnis dasar, ClickUp telah menjadi cukup populer, terutama di kalangan startup.

Inilah yang dikatakan GeekyBlogger:

Saya menjalankan bisnis online kecil (blog teknologi) dan saya menggunakan ClickUp (terutama dengan bidang dan tampilan khusus) untuk hampir segala hal. Alih-alih Slack, saya menggunakan tampilan percakapan (saluran obrolan) di ClickUp. Alih-alih CRM terpisah, saya menggunakan bidang khusus seperti „nilai kesepakatan“ di ClickUp. Meskipun ClickUp menyebut setiap entri daftar atau papan sebagai tugas, entri tersebut juga bisa berupa kontak, artikel situs web, kampanye pemasaran, atau proyek. Dengan demikian, Anda tidak perlu membayar untuk berbagai alat dan dapat menemukan semua informasi penting di satu tempat.

Sementara itu, beberapa pengguna ClickUp cukup terkesan dengan fitur obrolan yang baru dan ditingkatkan.

Pengguna Reddit JordyGG mengatakan,

Saya sangat menyukai fitur obrolan yang digunakan klien kami sebagai pengganti email. Hal ini membuat komunikasi asinkron kami jauh lebih terstruktur. ”

Seorang pengguna lain menanggapi,

Fitur ClickUp Chat yang baru terletak di bagian atas , baik di desktop maupun di perangkat seluler. Sangat mudah untuk langsung bergabung dan mengobrol, untuk mengetahui apakah ada hal-hal yang perlu ditanggapi, dll.

Namun, beberapa pengguna mengeluhkan kurva pembelajaran yang curam (karena fitur penyesuaiannya) dan bug sesekali yang menyebabkan penundaan kecil dari waktu ke waktu.

Microsoft Teams memiliki basis pengguna yang sangat besar. Beberapa pengguna sangat menyukai kemampuannya untuk terintegrasi dengan lingkungan Microsoft.

Keunggulan Microsoft Teams adalah kemampuannya menggabungkan Slack, Zoom, OneDrive, dan semua aplikasi Office serta Trello/Notion/apapun dalam satu aplikasi. Firma kami sebelumnya menggunakan berbagai program yang hampir tidak saling terintegrasi, jadi secara bertahap kami mengganti semuanya, dan begitu pula klien-klien kami.

Namun, beberapa pengguna Reddit tidak suka berpindah-pindah antara bagian Teams dan Chat karena keduanya merupakan bagian terpisah dari platform tersebut. Sementara itu, beberapa pengguna lain merasa kurva pembelajaran cukup curam, sehingga mendorong mereka untuk mencari alternatif selain Teams.

Menurut graysky311,

Masalah terbesar adalah kurva pembelajaran . Yang paling penting adalah memahami fungsi obrolan dan saluran serta menggunakannya dengan benar. Kemudian, memahami bagaimana hal itu terintegrasi dengan situs tim di SharePoint, serta cara berbagi file dengan benar. Saya pernah melihat orang-orang menerapkan Teams ke seluruh organisasi mereka tanpa melatih siapa pun tentang cara penggunaannya, dan hal itu menyebabkan banyak frustrasi dan kesalahan.

Jika Anda ingin menggunakan kedua alat kolaborasi tim ini secara bersamaan, Anda dapat mengintegrasikan Teams langsung ke dalam ClickUp dan menikmati keunggulan dari keduanya.

Alat Kolaborasi Mana yang Paling Unggul?

Di antara pergantian aplikasi yang terus-menerus, pengelolaan tugas yang terbatas, dan AI dasar di Teams, mudah merasa frustrasi akibat penundaan-penundaan kecil yang menumpuk seiring waktu.

ClickUp mengatasi masalah-masalah ini secara langsung. Dengan fitur tugas yang kuat, dasbor yang dapat disesuaikan, alat komunikasi yang lancar, dan AI bawaan, ClickUp bukan hanya pilihan yang tepat untuk kolaborasi tim dan mengelola alur kerja Anda di satu tempat.

Hal ini menjadikannya pemenang dalam perbandingan langsung kami!🥇

Siap untuk menjembatani kesenjangan antara kolaborasi dan manajemen proyek? Coba ClickUp sekarang juga!