15 Aplikasi Rutinitas Harian Terbaik di Tahun 2026

Aplikasi rutinitas harian dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan hari Anda.

Aplikasi yang tepat tidak hanya sekadar menjadwalkan—tetapi juga meningkatkan produktivitas, membentuk kebiasaan yang lebih baik, dan menjaga motivasi Anda.

Setelah melakukan eksperimen dan analisis mendalam bersama tim saya, saya telah menyusun daftar aplikasi rutin harian terbaik. Pilihan-pilihan terbaik ini akan mempermudah hari Anda dan membantu Anda mencapai tujuan dengan mudah. 🎯

⏰ Ringkasan 60 Detik Berikut ini adalah rangkuman aplikasi rutinitas harian terbaik: ClickUp (Terbaik untuk perencanaan rutinitas harian all-in-one dengan AI)

Todoist (Terbaik untuk prioritas tugas yang terperinci)

TickTick (Terbaik untuk pengorganisasian tugas & input suara)

Any.do (Terbaik untuk pengingat tugas cepat & integrasi kalender)

Sunsama (Terbaik untuk alur kerja perencanaan harian yang dipandu)

Routine (Terbaik untuk pembagian waktu & integrasi kalender)

Notion Calendar (Terbaik untuk pengelolaan waktu & tugas terintegrasi)

Evernote (Terbaik untuk pengorganisasian tugas berbasis catatan)

Habitica (Terbaik untuk membangun kebiasaan dengan pendekatan gamifikasi)

Way of Life (Terbaik untuk melacak tren kebiasaan secara sederhana)

Streaks (Terbaik untuk mempertahankan kebiasaan)

stickK (Terbaik untuk komitmen terhadap tujuan dengan akuntabilitas)

Clockify (Terbaik untuk pelacakan waktu & analisis produktivitas)

Trello (Terbaik untuk pengelolaan tugas secara visual)

Habitify (Terbaik untuk membangun kebiasaan dengan fokus)

Apa yang Harus Anda Perhatikan dalam Aplikasi Rutinitas Harian

Saat mengevaluasi aplikasi rutinitas harian, hal pertama yang saya cari adalah kesederhanaan. Jika terlalu rumit, hal itu justru menambah stres alih-alih mempermudah hari Anda—dan itu sama sekali bertentangan dengan tujuannya.

Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih aplikasi rutinitas harian:

Rutinitas yang dapat disesuaikan: Fleksibilitas sangat penting, baik dalam mengatur proyek kerja maupun melacak kebiasaan pribadi. Karena tidak setiap hari berjalan sesuai rencana, aplikasi yang dapat menyesuaikan diri dengan jadwal yang berubah-ubah adalah suatu keharusan

Integrasi dengan alat lain: Aplikasi perencanaan harian dan pelacak kebiasaan akan lebih efektif jika terintegrasi dengan kalender dan alat pihak ketiga lain yang sering digunakan, sehingga memudahkan pengelolaan segala hal di satu tempat

Pengingat yang ramah: Notifikasi aplikasi seharusnya mendukung, bukan mengganggu—pengingat yang bermanfaat membantu pengguna tetap pada jalurnya tanpa membuat mereka kewalahan

Pelacakan kemajuan: Aplikasi perencanaan harian yang menawarkan fitur pelacakan kemajuan sangat berguna, karena memberikan wawasan tentang area yang perlu ditingkatkan dan hal-hal yang perlu disesuaikan. Pada akhirnya, aplikasi tersebut harus mendukung konsistensi dan produktivitas

15 Aplikasi Rutinitas Harian Terbaik di Tahun 2025

1. ClickUp (Aplikasi perencana rutinitas harian terbaik yang didukung AI)

Mulailah dengan ClickUp Calendar Visualisasikan pekerjaan, atur ulang jadwal tugas, dan kelola rutinitas harian Anda dengan kalender fleksibel dari ClickUp

ClickUp adalah alat yang ampuh untuk mengelola rutinitas harian dan menyederhanakan hari Anda.

Melalui dasbor yang dipersonalisasi, ClickUp menyatukan tugas-tugas terpenting, pengingat, tujuan, dan acara kalender Anda di satu tempat, sehingga memudahkan perencanaan dan prioritas aktivitas harian.

Tampilan Kalender ClickUp berfungsi dengan sangat baik sebagai aplikasi perencanaan harian yang terintegrasi langsung dengan Tugas ClickUp, sehingga memudahkan Anda untuk melihat secara visual apa yang akan datang. Integrasinya yang mulus dengan aplikasi pihak ketiga memastikan bahwa semua rapat dan tenggat waktu tetap terpusat di satu tempat.

Anda dapat dengan mudah memformat, memberi warna, dan menautkan tugas di Daftar Tugas ClickUp untuk membuat alur kerja yang dapat ditindaklanjuti dari mana saja.

Fitur terbaik ClickUp untuk pengelolaan rutinitas harian adalah ClickUp Brain, asisten AI yang canggih dari ClickUp. Fitur ini membantu membuat daftar tugas, merangkum tugas yang telah diselesaikan, dan bahkan menjawab pertanyaan penting seperti: Apa yang harus saya kerjakan selanjutnya? atau Tugas mana yang paling mendesak? Selain itu, ClickUp Brain berfungsi sebagai perencana AI yang sangat baik dengan mengotomatiskan item tindakan dan perencanaan sub-tugas.

Buat pelacak kebiasaan yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda menggunakan ClickUp Brain

ClickUp juga menawarkan berbagai templat untuk mengoptimalkan rutinitas harian Anda. Anda dapat menggunakan Templat Perencana Harian ClickUp untuk menjadwalkan tugas, janji temu, dan urusan ke dalam tiga kategori berbeda—Pribadi, Pekerjaan, dan Tujuan—agar dapat merencanakan hari Anda dengan lebih baik. Templat ini juga membantu Anda membangun kebiasaan sehat dengan membuat tugas berulang. Bagi yang tertarik melacak kebiasaan, ClickUp juga menawarkan Templat Pelacak Kebiasaan Pribadi ClickUp yang berguna.

Gunakan Template Perencana Harian ClickUp untuk memprioritaskan tugas dan meningkatkan manajemen waktu

Fitur terbaik ClickUp

Tampilan Kalender ClickUp menyusun tugas dan pengingat secara visual, sehingga memudahkan Anda melacak kemajuan dan tetap konsisten dengan rutinitas Anda

ClickUp Brain memungkinkan Anda mencatat dan mengatur ide serta tugas Anda dengan kekuatan AI yang luar biasa

Fitur Pelacakan Waktu ClickUp membantu Anda melacak durasi tugas, sehingga memudahkan perencanaan rutinitas harian Anda

ClickUp Tasks memudahkan pengelolaan rutinitas harian dengan memungkinkan Anda menyesuaikan dan memprioritaskan tugas, memastikan setiap tugas selaras dengan memudahkan pengelolaan rutinitas harian dengan memungkinkan Anda menyesuaikan dan memprioritaskan tugas, memastikan setiap tugas selaras dengan tujuan dan jadwal pribadi Anda

ClickUp Goals membantu Anda tetap pada jalur yang benar untuk mencapai tujuan rutin harian Anda dengan jadwal yang jelas, target yang terukur, dan pelacakan kemajuan otomatis membantu Anda tetap pada jalur yang benar untuk mencapai tujuan rutin harian Anda dengan jadwal yang jelas, target yang terukur, dan pelacakan kemajuan otomatis

ClickUp Reminders memberi tahu Anda tentang tugas-tugas profesional dan pribadi yang akan datang sehingga Anda tidak akan pernah melewatkan tenggat waktu memberi tahu Anda tentang tugas-tugas profesional dan pribadi yang akan datang sehingga Anda tidak akan pernah melewatkan tenggat waktu

Integrasikan dengan alat populer seperti Google Calendar, Outlook, dan Calendly

Batasan ClickUp

Beberapa pengguna mungkin mengalami kurva pembelajaran dalam menggunakan antarmuka pengguna platform ini karena banyaknya fitur yang tersedia

Harga ClickUp

Peringkat ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 9.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

2. Todoist (Terbaik untuk pengelolaan tugas yang terperinci)

via Todoist

Jika Anda adalah seseorang yang kesulitan melacak tugas dan tenggat waktu atau mudah kewalahan olehnya, cobalah Todoist. Ini adalah aplikasi pengelola tugas dan daftar tugas yang sederhana yang mengelompokkan aktivitas harian ke dalam kategori berbeda, seperti kebugaran, janji temu, proyek, dan sebagainya.

Anda dapat mengelompokkan tugas ke dalam tingkat prioritas yang berbeda dan fokus pada hal-hal yang penting. Todoist juga memungkinkan Anda untuk membuat subtugas guna perencanaan dan pengorganisasian yang lebih baik. Selain itu, aplikasi ini membantu memvisualisasikan dan melacak kemajuan secara harian dan mingguan.

Fitur terbaik Todoist

Gunakan label , prioritas, dan kategori untuk memudahkan pengorganisasian tugas sambil tetap fokus pada hal-hal yang paling penting

Atur pengingat untuk tugas-tugas Anda agar Anda dapat untuk tugas-tugas Anda agar Anda dapat memenuhi tenggat waktu

Bekerja sama dengan tim Anda dan lacak daftar tugas harian mereka

Keterbatasan Todoist

Aplikasi ini tidak dilengkapi dengan fitur pelacakan waktu bawaan, yang mungkin menjadi kelemahan bagi mereka yang perlu mengelola jam kerja dengan cermat

Harga Todoist

Gratis: Pengelolaan tugas dasar dengan hingga 5 proyek pribadi

Pro: $4 per bulan per pengguna

Bisnis: $6 per bulan per pengguna

Peringkat Todoist

G2: 4,4/5 (750+ ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 2.400 ulasan)

3. TickTick (Terbaik untuk mengatur tugas)

via TickTick

TickTick adalah aplikasi yang sangat baik untuk mengatur rutinitas harian Anda. Dengan masukan suara, Anda dapat dengan mudah mendiktekan tugas dan menambahkannya ke daftar tugas Anda. Aplikasi ini juga memungkinkan Anda mengubah email menjadi tugas. Anda dapat membagikan daftar tugas Anda dengan teman, keluarga, atau rekan kerja.

Yang paling saya sukai dari TickTick adalah aplikasi ini secara otomatis menambahkan tanggal jatuh tempo tugas ke kalender, sehingga Anda tidak akan melewatkan tenggat waktu. Aplikasi ini juga memudahkan untuk mengatur aktivitas harian ke dalam folder, tugas, dan daftar periksa.

Fitur terbaik TickTick

Tingkatkan efisiensi tugas dengan timer Pomodoro agar tetap fokus pada tugas

Jelajahi aplikasi pelacak kebiasaan gratis untuk melacak kebiasaan dan tujuan harian langsung di dalam aplikasi

Lihat statistik penyelesaian tugas dan dapatkan ringkasan alur kerja Anda untuk mengelola hari Anda dengan lebih baik

Keterbatasan TickTick

Mengelola proyek besar dengan ketergantungan tugas yang kompleks dapat menjadi rumit karena keterbatasan fitur lanjutan untuk memvisualisasikan dan mengelola ketergantungan antar tugas

Harga TickTick

Gratis

Premium: $35,99 per tahun

Peringkat TickTick

G2: 4,6/5 (lebih dari 100 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 100 ulasan)

📮ClickUp Insight: 18% responden survei kami ingin menggunakan AI untuk mengatur kehidupan mereka melalui kalender, tugas, dan pengingat. 15% lainnya ingin AI menangani tugas rutin dan pekerjaan administratif. Untuk melakukan ini, AI harus mampu: memahami tingkat prioritas setiap tugas dalam alur kerja, menjalankan langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat atau menyesuaikan tugas, serta mengatur alur kerja otomatis. Sebagian besar alat telah mengimplementasikan satu atau dua langkah ini. Namun, ClickUp telah membantu pengguna menggabungkan hingga 5+ aplikasi menggunakan platform kami! Nikmati penjadwalan yang didukung AI, di mana tugas dan rapat dapat dengan mudah dialokasikan ke slot kosong di kalender Anda berdasarkan tingkat prioritas. Anda juga dapat mengatur aturan otomatisasi khusus melalui ClickUp Brain untuk menangani tugas rutin. Ucapkan selamat tinggal pada pekerjaan yang membosankan!

4. Any.do (Terbaik untuk tetap mengontrol daftar tugas Anda)

via Any.do

Jika Anda mencari aplikasi sederhana yang menampilkan semua tugas dan acara kalender Anda di satu tempat, coba Any. do. Anda dapat langsung bergabung dalam rapat dengan mengklik acara kalender di Any. do. Fitur yang paling menarik adalah pengingat WhatsApp. Cukup buat tugas dan dapatkan pengingat di WhatsApp agar Anda tidak ketinggalan apa pun.

Saya juga menyukai widget Any.do yang memberikan gambaran singkat tentang acara dan tugas yang akan datang. Aplikasi ini menawarkan daftar terpisah untuk aktivitas pribadi, pekerjaan, belanja bahan makanan, dll., yang dapat membantu Anda merencanakan dan mengelola hari Anda dengan lebih baik.

Fitur terbaik Any.do

Dapatkan saran cerdas mengenai tugas-tugas penting setiap hari

Ikuti rapat tim dengan satu klik dengan menambahkan acara kalender di Any.do

Bekerja sama dengan tim atau keluarga Anda untuk berbagi daftar dan membagikan tugas

Selalu perbarui tugas dan daftar Anda dengan sinkronisasi lintas platform di semua perangkat, termasuk ponsel, tablet, komputer desktop, dan bahkan Apple Watch Anda

Keterbatasan Any.do

Antarmuka aplikasi ini, meskipun sederhana, terkadang lambat saat dimuat, terutama saat menangani sejumlah besar tugas atau daftar

Harga Any.do

Gratis: Untuk mengatur kehidupan pribadi

Premium: $47,99 per bulan per pengguna

Keluarga: $89,99 per bulan untuk 4 anggota

Teams: $47,99 per bulan per anggota

Peringkat Any.do

G2: 4,2/5 (lebih dari 100 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 100 ulasan)

5. Sunsama (Terbaik untuk perencanaan harian yang dipandu)

via Sunsama

Sunsama adalah perencanaan harian digital yang menawarkan proses langkah demi langkah untuk membuat rutinitas harian. Mulailah dengan menambahkan tugas-tugas yang ingin Anda selesaikan dalam sehari. Anda dapat menambahkan tugas dari email, Trello, dan Asana untuk mengelola semuanya di satu tempat.

Selanjutnya, tentukan durasi untuk setiap tugas dan jadwalkan tugas-tugas tersebut di kalender. Aplikasi ini memungkinkan Anda menyeret email dari kotak masuk dan mengubahnya menjadi tugas sehingga Anda dapat menyisihkan waktu untuk mengerjakan email-email penting.

Fitur terbaik Sunsama

Gunakan alur kerja perencanaan harian untuk mengatur dan memprioritaskan tugas. Hal ini akan membimbing Anda untuk fokus hanya pada hal-hal yang dapat diselesaikan pada hari itu

Kelola tugas dan rapat Anda dengan integrasi kalender dan tugas

Jadwalkan sesi kerja tanpa gangguan dengan mode fokus

Batasan Sunsama

Harganya mungkin terasa lebih mahal dibandingkan aplikasi lain, sehingga mungkin tidak cocok untuk banyak pengguna

Harga Sunsama

Gratis: Uji coba selama 14 hari

Berlangganan: $20 per bulan

Peringkat Sunsama

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: Lebih dari 20 ulasan

6. Routine (Terbaik untuk pembagian waktu)

via Routine

Routine adalah aplikasi produktivitas yang dirancang untuk membantu menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat dan efisien. Anda dapat menambahkan tugas, menetapkan tenggat waktu, dan menjadwalkan tugas sesuai dengan beban kerja Anda. Aplikasi ini juga membantu memvisualisasikan seluruh hari atau minggu melalui berbagai tata letak.

Routine juga mengelola data dari semua kalender di satu tempat. Fitur pembagian waktu-nya sangat berguna untuk menyelesaikan pekerjaan. Anda cukup menyeret tugas-tugas penting ke kalender untuk mengalokasikan waktu dan meningkatkan fokus.

Fitur terbaik aplikasi rutinitas

Kelola hari Anda dengan lebih baik dengan memahami berapa banyak waktu yang Anda miliki di antara dua acara

Mengintegrasikan tugas, catatan, dan acara kalender untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hari Anda

Dapatkan pengingat rapat dan beri tahu orang lain dengan satu klik jika Anda terlambat

Batasan rutinitas

Beberapa pengguna melaporkan bahwa aplikasi ini agak kurang intuitif untuk digunakan, dan beberapa bagian terasa terpisah dari bagian lainnya

Harga aplikasi rutinitas

Gratis

Profesional: $12 per bulan

Bisnis: $15 per bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat rutinitas

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: Lebih dari 20 ulasan

7. Notion Calendar (Terbaik untuk manajemen waktu)

via Notion

Notion adalah aplikasi populer lainnya yang membantu dalam manajemen waktu dengan mengatur semua komitmen pribadi dan profesional Anda dalam satu ruang. Fitur yang sangat berguna adalah bergabung dalam panggilan langsung dari menu sehingga Anda tidak perlu mencari tautan rapat.

Aplikasi ini memiliki fitur penjadwalan bawaan sehingga orang lain dapat memesan waktu Anda tanpa perlu beralih ke aplikasi lain. Notion juga menggabungkan manajemen tugas, pencatatan, dan basis data proyek untuk meningkatkan produktivitas.

Fitur terbaik Notion Calendar

Hubungkan tugas dengan catatan, sumber daya, atau acara kalender menggunakan basis data yang terhubung

Kirim tautan penjadwalan melalui Notion agar orang lain dapat memesan waktu dengan Anda

Buat alur kerja yang efisien menggunakan menu perintah dan pintasan

Keterbatasan Notion Calendar

Aplikasi ini tidak memiliki fitur offline, yang bisa menjadi kendala bagi mereka yang perlu mengakses pekerjaan saat bepergian tanpa koneksi internet

Harga Notion Calendar

Gratis

Plus: $12 per bulan per pengguna

Bisnis: $18 per bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat Notion Calendar

G2: 4,7/5 (lebih dari 5.000 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 2.000 ulasan)

8. Evernote (Terbaik untuk mengatur catatan)

via Evernote

Jika Anda ingin membuat catatan, merencanakan proyek, dan menemukan apa yang Anda butuhkan, Evernote bisa menjadi pilihan Anda. Dengan Evernote, Anda dapat melacak tugas jangka pendek dan proyek jangka panjang di satu tempat. Aplikasi ini memungkinkan Anda menambahkan semua pemikiran, ide, dan tugas di satu tempat. Anda juga dapat membuat tugas langsung dari catatan Anda dan menambahkannya ke rutinitas harian Anda.

Fitur terbaik Evernote

Simpan teks, gambar, catatan suara, dan potongan web, menjadikannya alat yang ampuh untuk mengatur konten pribadi maupun terkait pekerjaan dengan fitur pencatatan canggih -nya

Kelola daftar tugas dan pengingat langsung di dalam catatan Anda sehingga Anda dapat menghubungkan tindakan dengan proyek atau ide tertentu untuk konteks yang lebih baik

Hubungkan catatan dengan acara kalender untuk merencanakan rapat harian Anda

Keterbatasan Evernote

Evernote bisa terasa terlalu sarat dengan fitur dan memiliki kurva pembelajaran yang curam, sehingga kurang intuitif bagi mereka yang lebih menyukai pengelola tugas yang sederhana dan ringkas

Harga Evernote

Gratis

Pribadi: $14,99 per bulan

Peringkat Evernote

G2: 4,4/5 (lebih dari 2.000 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 8.000 ulasan)

9. Habitica (Terbaik untuk membangun dan melacak kebiasaan dengan pendekatan gamifikasi)

via Habitica

Jika Anda penggemar video game, Habitica bisa menjadi alat rutinitas harian yang luar biasa. Aplikasi ini mengubah pembentukan kebiasaan menjadi permainan serta melacak tujuan harian dan daftar tugas sehingga Anda dapat memiliki rutinitas harian yang teratur. Dengan memperlakukan tugas dan tujuan Anda seperti misi dalam permainan peran (RPG), Habitica memotivasi pengguna untuk membangun kebiasaan yang lebih baik, menyelesaikan tugas, dan mencapai tujuan mereka melalui pendekatan yang menyenangkan dan interaktif.

Saat Anda menyelesaikan tugas, level Anda naik dan Anda dapat mengganti Avatar Anda. Anda bahkan bisa bermain bersama teman-teman dan bertarung melawan monster untuk membuka fitur baru, seperti armor dan keterampilan sihir.

Fitur terbaik Habitica

Kumpulkan poin, buka hadiah, dan tingkatkan level karakter Anda dengan menyelesaikan tugas harian, daftar tugas, dan kebiasaan melalui gamifikasi tugas

Kembangkan kebiasaan baik dan hilangkan kebiasaan buruk dengan cara yang menyenangkan dan menarik

Ikuti acara dan ikuti tantangan bersama teman atau pengguna lain melalui fitur tim dan sosialnya, yang mendorong tanggung jawab dan kolaborasi

Keterbatasan Habitica

Antarmuka yang mirip permainan bisa terasa membingungkan, terutama jika Anda bukan penggemar elemen-elemen gamifikasi

Harga Habitica

Gratis

Paket grup: $9 per bulan + $3 per anggota

Peringkat Habitica

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 3.000 ulasan)

10. Way of Life (Pelacak kebiasaan paling intuitif)

via Way of Life

Jika Anda kesulitan membangun kebiasaan, cobalah aplikasi pelacak kebiasaan yang intuitif seperti Way of Life. Aplikasi ini menawarkan tampilan berwarna-warni untuk memantau rutinitas harian dan mengatur tugas. Anda akan terus menerima pengingat hingga Anda berhasil membentuk kebiasaan yang baik.

Fitur terbaiknya adalah fitur pencatatan yang memungkinkan Anda mencatat suasana hati harian Anda dan melacak apa yang memicu Anda untuk memutus rangkaian kebiasaan tersebut.

Fitur terbaik Way of Life

Catat kebiasaan hanya dengan beberapa ketukan, sehingga memudahkan Anda melacak kemajuan tanpa merasa kewalahan

Analisis bagan dan grafik yang menunjukkan tingkat keberhasilan Anda dari waktu ke waktu, sehingga membantu Anda mengidentifikasi tren dan menyesuaikan rutinitas harian Anda sesuai dengan itu

Tetap teratur dan bangun rutinitas harian dengan pengingat tugas

Batasan Gaya Hidup

Aplikasi ini pada dasarnya adalah aplikasi pelacak kebiasaan, jadi pengguna yang mencari manajer tugas yang komprehensif mungkin merasa fitur tersebut kurang memadai

Versi gratis membatasi jumlah kebiasaan yang dapat Anda lacak, yang mungkin membatasi bagi mereka yang memiliki rutinitas yang lebih kompleks

Harga Way of Life

Gratis: Lacak hingga 3 kebiasaan dengan fitur dasar

Premium: $4,99 per bulan per pengguna

Peringkat Way of Life

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: Catat ulasan yang cukup

11. Streaks (Terbaik untuk melacak kebiasaan sehari-hari)

via Streaks

Dengan fitur pelacakan kebiasaan yang sederhana dan efektif dari Streaks, Anda dapat membangun kebiasaan baik dengan berfokus pada mempertahankan rentetan aktivitas harian. Aplikasi ini menekankan konsistensi, memberikan penghargaan kepada pengguna atas penyelesaian tugas dan kebiasaan setiap hari.

Saya suka karena aplikasi ini memungkinkan pengguna menetapkan tugas untuk hari-hari tertentu, bukan untuk seluruh minggu. Aplikasi ini juga menyediakan statistik penyelesaian tugas untuk menjaga motivasi pengguna.

Fitur terbaik Streaks

Pertahankan kebiasaan harian dengan menjaga rentetan hari tanpa putus, yang menambahkan unsur tantangan dan penghargaan

Tetapkan tugas sebagai tugas harian atau pada hari-hari tertentu dalam seminggu, sehingga Anda memiliki fleksibilitas dalam membangun kebiasaan yang sesuai dengan gaya hidup Anda

Buat hingga 24 tugas setiap hari dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Inggris, Prancis, Jerman, dan Spanyol

Batasan Streaks

Streaks memiliki keterbatasan dalam hal pengelolaan tugas di luar pelacakan kebiasaan, yang mungkin tidak cukup bagi pengguna yang membutuhkan fitur produktivitas yang lebih kompleks

Aplikasi ini tidak memiliki versi Android

Harga Streaks

$4,99 per bulan per pengguna

Peringkat Streaks

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

12. stickK (Terbaik untuk membangun komitmen dalam mencapai tujuan)

via stickK

Bagian tersulit dalam menjadi produktif adalah mengikuti rutinitas yang konsisten dan menjaga disiplin. Di sinilah stickK dapat membantu Anda. Aplikasi ini memotivasi Anda untuk mencapai tujuan melalui komitmen.

Menurut saya, stickK sangat unik karena menggunakan ekonomi perilaku untuk membantu kita tetap berpegang pada tujuan kita. Aplikasi ini dirancang berdasarkan konsep kontrak komitmen, di mana Anda menetapkan tujuan, menetapkan konsekuensi finansial atau sosial jika gagal mencapainya, dan merekrut seorang wasit atau pendukung untuk memastikan Anda tetap bertanggung jawab.

Fitur terbaik stickK

Tetapkan tujuan dan janjikan sejumlah uang yang akan Anda serahkan jika tidak mencapai tujuan tersebut, dengan menambahkan konsekuensi finansial untuk membantu memperkuat konsistensi

Berinteraksi, berikan dukungan, dan bagikan praktik terbaik dengan sesama pencipta tujuan

Tingkatkan penetapan tujuan melalui kombinasi insentif dan akuntabilitas

Keterbatasan stickK

Beberapa pengguna mungkin merasa aspek komitmen finansial ini agak terlalu berat, terutama jika mereka tidak nyaman mengambil risiko dengan uang mereka

Harga stickK

Dasar: 25 pengguna per komitmen

Pro: $99 per bulan untuk 250 pengguna per paket

Akses Penuh: $19 per bulan untuk 100 pengguna per langganan

Peringkat stickK

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

13. Clockify (Terbaik untuk pelacakan waktu)

via Clockify

Jika hari Anda berlalu terlalu cepat dan Anda merasa belum mencapai banyak hal, cobalah Clockify. Gunakan aplikasi ini untuk melacak waktu untuk setiap tugas dan mengidentifikasi tugas yang memakan waktu agar Anda dapat merencanakan hari Anda dengan tepat.

Misalnya, membalas email memakan banyak waktu, jadi saya mencoba menyisihkan satu jam di pagi hari untuk mengerjakannya. Hal ini memberi saya kendali yang lebih baik atas waktu saya dan membantu saya merencanakan hari dengan efisien, karena saya tahu berapa lama waktu yang perlu saya alokasikan untuk setiap tugas.

Fitur terbaik Clockify

Catat jam kerja pada berbagai tugas dan proyek dengan fitur pelacakan waktu, pahami ke mana waktu Anda terpakai, dan identifikasi area yang perlu ditingkatkan

Dapatkan laporan dan analisis terperinci mengenai pola produktivitas Anda, lalu sesuaikan rutinitas Anda untuk memaksimalkan efisiensi

Integrasikan Clockify dengan aplikasi manajemen proyek dan produktivitas populer lainnya untuk pengelolaan alur kerja yang lancar

Keterbatasan Clockify

Versi gratisnya menawarkan fitur pelaporan dasar dan manajemen tim

Harga Clockify

Gratis

Standar: $6,99 per bulan per pengguna

Pro: $9,99 per bulan per pengguna

Enterprise: $14,99 per bulan per pengguna

Paket Produktivitas: $15,99 per bulan per pengguna

Peringkat Clockify

G2: 4,5/5 (lebih dari 100 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 4.500 ulasan)

14. Trello (Terbaik untuk memvisualisasikan tugas)

via Trello

Memvisualisasikan tugas harian Anda adalah salah satu cara terbaik untuk merencanakan hari yang efisien. Hal ini membantu Anda menetapkan prioritas yang jelas dan mengurangi stres. Trello adalah alat yang sangat berguna untuk hal ini. Aplikasi ini menyediakan papan Kanban untuk membantu mencatat tugas harian dan membaginya ke dalam daftar yang berbeda, seperti ‘Selesai,’ ‘Sedang dikerjakan,’ dan ‘Telah diselesaikan.’

Template produktivitas pribadi-nya membantu Anda mengelola semua tugas dan dengan mudah melihat tugas atau acara yang akan datang. Saya juga menyukai tampilan kalender Trello, yang memungkinkan Anda melacak komitmen pribadi dan mengelola tugas kerja.

Fitur terbaik Trello

Gunakan label, tanggal jatuh tempo, dan daftar periksa pada kartu untuk mengatur tugas harian Anda sesuai prioritas

Atur otomatisasi untuk memindahkan tugas dari satu daftar ke daftar lainnya

Tambahkan lebih dari 150 fitur tambahan, termasuk Notion dan Zapier, untuk mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang

Keterbatasan Trello

Aplikasi ini memiliki opsi penyesuaian yang terbatas

Harga Trello

Gratis

Standar: $6 per bulan per pengguna

Premium: $12,50 per bulan per pengguna

Enterprise: $17,50 per bulan per pengguna

Peringkat Trello

G2: 4,4/5 (lebih dari 13.000 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 23.000 ulasan)

15. Habitify (Terbaik untuk membangun kebiasaan)

via Habitify

Jika Anda kesulitan membangun dan mempertahankan kebiasaan positif sambil menghilangkan kebiasaan negatif, coba Habitify. Dengan antarmuka yang bersih dan ramah pengguna, aplikasi ini mendorong keterlibatan harian yang konsisten, sehingga memudahkan Anda melacak kemajuan dan tetap termotivasi.

Habitify membantu Anda membuat rutinitas terpisah untuk pagi, siang, dan malam sehingga Anda dapat membangun kebiasaan secara bertahap. Selain itu, aplikasi ini menampilkan rentetan kebiasaan, yang membuat pengguna tetap termotivasi. Aplikasi ini juga membuat pelacakan kebiasaan menjadi menarik dengan mengintegrasikan elemen permainan dan menambahkan dasbor kepemimpinan.

Fitur terbaik Habitify

Jangan pernah lupa mencatat kebiasaan Anda dengan pengingat dan notifikasi rutin sepanjang hari

Dapatkan wawasan dan statistik berharga mengenai perkembangan Anda dari waktu ke waktu, yang membantu Anda mengidentifikasi pola dan menyesuaikan rutinitas sesuai kebutuhan

Catat pemikiran harian Anda dengan fitur pencatatan catatan bawaan

Keterbatasan Habitify

Versi gratisnya memungkinkan Anda melacak sejumlah kebiasaan yang terbatas

Harga Habitify

Gratis

Berbayar: $4,99 per bulan

Peringkat Habitify

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

Kelola Rutinitas Harian Anda dengan Efisien Menggunakan ClickUp

Dengan ClickUp, mengelola rutinitas harian Anda menjadi jauh lebih mudah. Ini adalah alat perencanaan harian dan manajemen proyek yang luar biasa yang menjaga semuanya tetap terorganisir di satu tempat.

ClickUp juga membantu Anda memprioritaskan hal-hal yang paling penting dan membuat perencanaan harian Anda terasa mudah.

Baik Anda sedang menangani tugas-tugas pekerjaan atau tujuan pribadi, ClickUp menyediakan alat yang Anda butuhkan untuk tetap mengendalikan semuanya dan memaksimalkan setiap hari.

