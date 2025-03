Templat Daftar Tugas Gratis untuk Google Spreadsheet

Daftar tugas memiliki efek yang menenangkan karena mendorong produktivitas dan memberi Anda arah yang jelas.

Selesai 73% orang di AS setuju bahwa daftar adalah alat manajemen stres yang efektif untuk meningkatkan efisiensi.

Sejak membangun sebuah sistem daftar tugas membosankan, templat yang sudah jadi menggandakan dampaknya dengan mengurangi usaha. Jika Anda adalah pengguna Google, templat daftar tugas Google Sheets adalah cara yang cepat dan sederhana untuk memulai. Kedengarannya seperti banyak riset? Jangan khawatir!

Artikel ini membahas enam templat daftar tugas Google Spreadsheet terbaik dan menyoroti alternatif canggih dari ClickUp untuk hasil yang lebih efisien.

**Apa Itu Template Daftar Tugas Google Spreadsheet?

Google Spreadsheet templat daftar tugas adalah spreadsheet yang telah dirancang sebelumnya yang menyediakan format terstruktur untuk mengatur tugas. Templat ini memungkinkan Anda melacak kemajuan harian Anda dengan memberikan gambaran umum tentang status tugas.

Mereka biasanya menyertakan kolom untuk aspek-aspek ini:

Nama tugas: Nama dan deskripsi tugas yang perlu Anda selesaikan

Nama dan deskripsi tugas yang perlu Anda selesaikan Tugas prioritas: Menunjukkan urgensi dan pentingnya tugas (mis., Tinggi, Sedang, Rendah)

Menunjukkan urgensi dan pentingnya tugas (mis., Tinggi, Sedang, Rendah) Tanggal jatuh tempo: Tenggat waktu penyelesaian tugas

Tenggat waktu penyelesaian tugas Status tugas: Melacak kemajuan tugas (misalnya, Harus Dilakukan, Sedang Berlangsung, Selesai)

Melacak kemajuan tugas (misalnya, Harus Dilakukan, Sedang Berlangsung, Selesai) Catatan: Ruang untuk detail atau konteks tambahan

**Apa yang Membuat Template Daftar Tugas Google Sheets yang Baik?

Setiap tujuan atau proyek melibatkan tugas yang berbeda, berdasarkan itu Anda dapat menyesuaikan daftar tugas Anda. Berikut adalah elemen yang harus dimiliki oleh setiap aplikasi dan templat daftar tugas Google Spreadsheet:

Tata letak yang terorganisir: Templat harus mudah dibaca dan dipahami dalam sekejap

Templat harus mudah dibaca dan dipahami dalam sekejap Bidang yang dapat disesuaikan: Anda harus dapat menambah atau menghapus kolom untuk melacak informasi yang paling penting

Anda harus dapat menambah atau menghapus kolom untuk melacak informasi yang paling penting Isyarat visual: Fitur-fitur seperti kode warna, kotak centang, dan bilah kemajuan memudahkan untuk memvisualisasikan beban kerja Anda dan melacak kemajuan Anda

Fitur-fitur seperti kode warna, kotak centang, dan bilah kemajuan memudahkan untuk memvisualisasikan beban kerja Anda dan melacak kemajuan Anda Opsi yang mudah dibagikan: Templat Google Spreadsheet harus mudah dibagikan dan dikolaborasikan dengan anggota tim

Templat Google Spreadsheet harus mudah dibagikan dan dikolaborasikan dengan anggota tim Pembaruan dan otomatisasi waktu nyata: Efektif contoh template daftar tugas hadir dengan kemampuan pembaruan waktu nyata dan fleksibilitas untuk menambahkan integrasi seperti kalender untuk manajemen proyek yang efisien

6 Templat Daftar Tugas Google Spreadsheet

1. Templat Daftar Tugas Google Spreadsheet oleh GooDocs

via GooDocs Ingin daftar tugas dua hari yang sederhana? Ini Templat Daftar Tugas Google Spreadsheet oleh GooDocs adalah pilihan yang bagus. Templat ini memiliki ruang untuk tiga tugas prioritas utama untuk menangani item-item penting dengan cepat.

Templat ini memiliki 15 kotak sebagai daftar periksa manajemen proyek dan jadwal untuk penjadwalan. Templat ini juga memungkinkan Anda menambahkan catatan dan rencana untuk hari berikutnya. Keuntungan lainnya adalah ia juga hadir sebagai Daftar tugas Excel .

Ideal untuk: Melacak prioritas utama dan mengatur tugas selama dua hari, dengan bagian untuk catatan, perencanaan, dan jadwal untuk penjadwalan yang mudah.

2. Templat Daftar Tugas Proyek oleh GooDocs

via GooDocs Kerangka kerja lain dari GooDocs adalah ini Templat Daftar Tugas Proyek Google Spreadsheet . Pilihan serbaguna ini bertujuan untuk membantu mengelola banyak proyek dalam skala apa pun. Templat spreadsheet ini memiliki fitur pendelegasian tugas, tingkat prioritas, penjadwalan, dan bagian pelacakan kemajuan.

Solusi ini menawarkan bidang tambahan yang dirancang khusus untuk proyek, seperti anggaran, tenggat waktu, dan catatan. Desainnya yang sederhana namun intuitif juga membantu mendorong kolaborasi tim.

Ideal untuk: Mengelola beberapa proyek dengan fitur untuk delegasi tugas, pengaturan prioritas, penjadwalan, dan pelacakan kemajuan-sempurna untuk kolaborasi tim.

3. Templat Daftar Tugas Berwarna-warni Google Sheets oleh GooDocs

via GooDocs The Templat Daftar Tugas Berwarna-warni Google Spreadsheet GooDocs menawarkan pendekatan yang bersemangat dan terorganisir untuk perencanaan tugas harian. Skema warna dan tata letaknya yang cerah membuatnya mudah dikenali, divisualisasikan, dan melacak tugas sepanjang hari.

Dengan ruang khusus untuk slot waktu, kotak centang, dan catatan, templat ini menyediakan cara yang menyenangkan dan fungsional untuk mengelola jadwal harian Anda.

Ideal untuk: Mengatur tugas harian secara visual, dengan warna-warna cerah, slot waktu, dan kotak centang yang membuat pelacakan tugas menjadi mudah dan menarik.

4. Templat Daftar Tugas Google Sheets oleh TEMPLATE.NET

via Template.net Ini Templat Daftar Tugas Google Spreadsheet dari Template.net membuat pengelolaan tugas harian menjadi komprehensif dan terstruktur. Ini memfasilitasi alur kerja yang terorganisir dan efisien dengan kolom untuk mengelola waktu, deskripsi tugas, catatan, dan penandaan kemajuan.

Desain templat yang bersih dan dapat disesuaikan membuatnya bagus untuk mengelola tugas-tugas pribadi atau aspirasi profesional. Secara keseluruhan, solusi ini mendorong produktivitas dan manajemen waktu yang efektif.

Ideal untuk: Mengatur tugas harian dengan tata letak yang terstruktur, menawarkan bagian untuk manajemen waktu, detail tugas, catatan, dan pelacakan kemajuan-sempurna untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi waktu.

5. Templat Daftar Tugas Harian, Mingguan, dan Bulanan oleh TEMPLATE.NET

via Template.net Template.net ini Kerangka kerja Google Sheets membantu Anda memetakan tugas-tugas pada berbagai jadwal secara komprehensif. Ada bagian terpisah untuk tugas harian, mingguan, dan bulanan, serta dasbor untuk meringkas kinerja.

Templat ini memperbarui kemajuan jangka pendek dan jangka panjang begitu Anda menandai tugas sebagai selesai. Grafik trennya sangat membantu untuk tinjauan yang seimbang pada aktivitas sehari-hari. Template.net juga memungkinkan Anda mengekspor ini daftar periksa di Excel format.

Ideal untuk: Melacak tugas di seluruh jadwal harian, mingguan, dan bulanan, dengan dasbor dan grafik tren yang menawarkan pandangan seimbang tentang kemajuan jangka pendek dan jangka panjang.

6. Templat Daftar Tugas Mingguan oleh GooDocs

via GooDocs Ini Templat Daftar Tugas Mingguan Google Spreadsheet GooDocs adalah kerangka kerja yang ringkas namun ringkas untuk perencana mingguan. Ini menawarkan format yang sederhana dan menarik secara visual dengan ruang khusus. Ini juga membuat semua tugas dan janji temu terorganisir dengan baik.

Desain penuh warna dan kotak centang pada templat daftar periksa memberikan cara yang menarik dan memuaskan untuk melacak kemajuan. Jadi, akhiri hari atau sepanjang minggu dengan rasa pencapaian dan motivasi.

Ideal untuk: Perencanaan mingguan, menyediakan format ringkas dan menarik secara visual yang menjaga tugas dan janji temu tetap teratur sekaligus menawarkan cara yang menarik untuk melacak kemajuan.

Batasan Penggunaan Google Spreadsheet untuk Daftar Tugas

Meskipun Google Spreadsheet dapat menjadi alat bantu yang berguna untuk membuat template daftar tugas, namun alat bantu ini memiliki beberapa keterbatasan. Sebelum memilih alat ini, berikut adalah empat batasan yang perlu diingat:

Fungsi tugas yang minim: Google Spreadsheet tidak memiliki fitur yang komprehensif dibandingkan dengan aplikasi daftar tugas khusus. Ini termasuk pengingat, tugas berulang, dan ketergantungan tugas

Google Spreadsheet tidak memiliki fitur yang komprehensif dibandingkan dengan aplikasi daftar tugas khusus. Ini termasuk pengingat, tugas berulang, dan ketergantungan tugas Riwayat versi yang tidak praktis: Meskipun beberapa orang dapat berkolaborasi di Google Spreadsheet, melacak perubahan terkadang membosankan. Hal ini terutama berlaku untuk proyek kerja kompleks yang membutuhkan berbagai sub-sheet

Meskipun beberapa orang dapat berkolaborasi di Google Spreadsheet, melacak perubahan terkadang membosankan. Hal ini terutama berlaku untuk proyek kerja kompleks yang membutuhkan berbagai sub-sheet Pemformatan terbatas: Setiap templat Google Spreadsheet memiliki opsi pemformatan, tetapi cukup mendasar. Visualisasinya, seperti bagan dan grafik, juga terbatas

Setiap templat Google Spreadsheet memiliki opsi pemformatan, tetapi cukup mendasar. Visualisasinya, seperti bagan dan grafik, juga terbatas Masalah otomatisasi dan integrasi: Google Spreadsheet tidak memiliki fitur otomatisasi bawaan. Bahkan, ia hanya terintegrasi dengan alat Google Workspace, seperti Google Docs dan Gmail

Template Daftar Tugas Alternatif

Mengingat keterbatasan Google Spreadsheet, mencari alternatif aplikasi daftar tugas adalah kebutuhan yang jelas. ClickUp menonjol sebagai pilihan utama untuk manajemen proyek yang efektif-menghilangkan kebutuhan untuk mencari yang lain perangkat lunak manajemen tugas .

Berikut ini adalah perbandingan singkat yang menampilkan ClickUp sebagai maestro daftar tugas terbaik.

Fitur Google Spreadsheet ClickUp Antarmuka pengguna โœ Gaya spreadsheet yang familier โœ Modern, intuitif, dan komprehensif. Manajemen tugas โŒ Daftar tugas semuanya didasarkan pada aturan validasi data yang membosankan โœ ๐Ÿ† Tugas mudah dibuat, ditindaklanjuti, dan difokuskan โœ ๐Ÿ† Tugas mudah dibuat, ditindaklanjuti, dan difokuskan Subtugas โŒ Apa itu? โœ ๐Ÿ† Subtugas tak terbatas dan mudah dihubungkan Tugas berulang โŒ Tidak ada fitur yang terkait dengan tanggal jatuh tempo! โœ ๐Ÿ† Cukup klik untuk menyederhanakan tujuan harian, mingguan, dan bulanan Ketergantungan โŒ Tidak ada interkoneksi โœ ๐Ÿ† ๐Ÿ† Tetapkan urutan, hubungan, dan banyak lagi Kolaborasi โœ Waktu nyata, banyak pengguna โœ ๐Ÿ† Waktu nyata, banyak tim, dan dapat dilacak juga Komunikasi โœ Komentar di setiap sel โœ ๐Ÿ† ๐Ÿ† Obrolan langsung, penandaan instan, komentar interaktif Riwayat versi โœ Dapat dilacak pada tingkat spreadsheet โœ ๐Ÿ† Dapat dilacak pada tingkat tugas, waktu, dan konten Pengingat โŒ Tidak ada peringatan yang tersedia โœ ๐Ÿ† Ya, dan ya! Siapkan peringatan email juga! Integrasi โœ Agak membosankan dan paling cocok untuk Google Workspace โœ ๐Ÿ† Terhubung ke lebih dari 1000+ alat! Bahkan dilengkapi dengan fitur AI bawaan yang disebut ClickUp Brain Kustomisasi โž– Pemformatan Dasar โœ ๐Ÿ† ๐Ÿ† Sangat dapat disesuaikan, bahkan untuk belanjaan! Visualisasi โž– Dasar โœ ๐Ÿ† ๐Ÿ† Dilengkapi dengan papan, daftar, garis waktu, dan tampilan bagan Gantt. Terhubung ke dasbor analitik untuk mendapatkan wawasan!

Perbandingannya berbicara sendiri - ClickUp adalah pilihan yang lebih komprehensif, apakah daftar tugas Anda untuk tugas pribadi, proyek bisnis, atau daftar untuk mengelola ADHD .

11 Templat daftar tugas ClickUp untuk mendorong produktivitas

1. Templat Daftar Tugas Dasar ClickUp

ClickUp Template Daftar Tugas Dasar lembar kerja google untuk template daftar tugas

Mencari kerangka kerja tugas instan yang lengkap? Anda harus memiliki Templat Daftar Tugas Dasar ClickUp . Keserbagunaan solusi ini memenuhi setiap tujuan yang mungkin.

Tata letaknya sederhana dan menarik secara visual, sempurna untuk Anda sesuaikan dengan tugas harian Anda. Templat daftar periksa memungkinkan Anda membuat, menetapkan, dan melacak tugas dalam waktu nyata. Mengintegrasikannya dengan ClickUp Brain membuatnya menjadi Alat daftar tugas AI dengan kemampuan menulis, otomatisasi, dan meringkas

Ideal untuk: Manajemen tugas all-in-one dengan pembuatan, penugasan, dan pelacakan tugas secara real-time.

2. Templat Daftar Tugas Harian ClickUp

Templat Daftar Tugas Harian ClickUp Templat daftar tugas google sheet untuk melakukan templat

Ingin pusat komando pribadi untuk menaklukkan tugas sehari-hari? The Templat Daftar Tugas Harian ClickUp adalah jawabannya. Hub digital yang ramping ini memberdayakan Anda untuk memetakan tugas-tugas harian untuk menetapkan tujuan yang dapat dicapai agar lebih termotivasi.

Templat daftar periksa dilengkapi dengan sub-tugas untuk memecah topik yang kompleks menjadi tugas-tugas yang dapat dikelola. Ini juga mencakup daftar prioritas tanggal jatuh tempo, dan lokasi untuk melacak alur kerja. Dengan ClickUp, Anda akan tetap terorganisir dan mencapai produktivitas puncak, karena tidak ada yang terlewatkan.

Ideal untuk: Membuat pusat perintah pribadi untuk tugas harian, yang menampilkan sub-tugas untuk menyederhanakan topik yang kompleks.

3. Templat Daftar Agenda Kalender ClickUp

Templat Daftar Agenda Kalender ClickUp Templat daftar tugas google sheet untuk daftar tugas

Templat Daftar Agenda Kalender ClickUp adalah pilihan utama untuk perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Kerangka ini mengatur tugas-tugas untuk berbagai peran dan prioritas. Kerangka kerja ini menawarkan delapan tampilan kustom, seperti tampilan Jadwal dan tampilan Gantt, untuk memberi Anda gambaran bagaimana hari-hari Anda nantinya.

Templat ini menyoroti kategori tugas untuk merampingkan upaya. Juga dilengkapi dengan peringkat produktivitas untuk membantu meninjau efisiensi. Templat daftar sepenuhnya dapat disesuaikan dan menarik secara visual.

Ideal untuk: Perencanaan jangka pendek dan jangka panjang, menawarkan delapan tampilan khusus untuk mengatur tugas berdasarkan peran dan prioritas.

4. Templat Daftar Tugas Pekerjaan ClickUp

ClickUp Template Daftar Tugas Pekerjaan Template lembar kerja google untuk melakukan template daftar tugas

Templat Daftar Tugas Pekerjaan ClickUp adalah kunci Anda untuk mengatur tugas dengan mudah dan meningkatkan fokus. Status tugas khusus yang telah dirancang sebelumnya membuat pembaruan tugas harian dan mingguan menjadi mudah.

Status kustom daftar tugas ini, seperti catatan dan email kontak, langsung melacak tugas-tugas pekerjaan. Kerangka kerja ini menawarkan jenis tugas untuk tim lintas fungsi. Kemampuan pelacakan waktunya yang kuat membantu tim berskala besar mengoptimalkan upaya mereka.

Templat daftar tugas ini dilengkapi dengan papan Gantt dan Kanban, yang memungkinkan Anda untuk melihat tugas-tugas di satu tempat dan mengelola tugas harian Anda dengan lebih baik.

Ideal untuk: Tim lintas fungsi untuk mengoptimalkan upaya mereka sambil mengelola tugas melalui papan Gantt dan Kanban.

5. Templat Daftar Aktivitas ClickUp

Templat Daftar Aktivitas ClickUp Templat lembar kerja google untuk melakukan daftar

Jika Anda ingin ketergantungan dan struktur untuk menciptakan alur kerja yang lancar, Templat Daftar Aktivitas ClickUp adalah pilihan kelas atas.

Daftar tugas terdiri dari satu tugas yang dikemas dengan lebih dari 13 subtugas. Memetakan status tugas secara real time dengan bilah kemajuan. Templat ini memberi Anda ruang khusus untuk menambahkan detail proyek, ruang lingkup, tanggal jatuh tempo, dan informasi penting lainnya.

Ini adalah alat yang hebat untuk bisnis dan pengguna yang mencari informasi maksimal tanpa kekacauan.

Ideal untuk: Pengguna yang mencari detail proyek yang komprehensif dan alur kerja yang lancar dengan ketergantungan yang terstruktur.

6. Templat Manajemen Tugas ClickUp

Templat Manajemen Tugas ClickUp Templat lembar kerja google untuk daftar tugas

Templat Manajemen Tugas ClickUp adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran umum yang keren dan jelas tentang tugas-tugas Anda. Bilah kemajuannya yang khusus memetakan setiap tugas dan membantu Anda memahami ketergantungan.

Templat ini mendorong akuntabilitas dan kejelasan dengan bidang-bidang seperti nama departemen dan estimasi waktu.

Kerangka kerja ini memiliki otomatisasi yang telah dirancang sebelumnya yang menyoroti perubahan status melalui tema templat. Solusi ini menjamin produktivitas dalam berbagai hal yang Anda lakukan saat berkolaborasi dan menyelesaikan tugas dengan lebih cepat.

Ideal untuk: Kolaborasi yang efisien dan penyelesaian tugas dengan gambaran umum yang jelas tentang tugas Anda.

7. Template Daftar Tugas Pindah KlikUp

ClickUp Memindahkan Template Daftar Tugas google sheet ke template daftar tugas

Templat Daftar Tugas Pindah ClickUp dirancang untuk mencentang semua tugas yang berkaitan dengan pindahan rumah, seperti pengepakan dan perencanaan. Bidang data yang telah dirancang sebelumnya seperti tanggal jatuh tempo dan status tugas memberi Anda gambaran cepat tentang beban tugas Anda.

Templat daftar tugas memungkinkan Anda mengelompokkan tugas dalam tampilan khusus yang disebut "Tahapan Pindahan" Ini termasuk kategori seperti "sebelum pindah" dan "hari pindahan" Kerangka kerja ini membuat pekerjaan pindahan menjadi bebas stres karena Anda siap menghadapi hambatan yang tak terduga.

Ideal untuk: Mengelola perpindahan rumah, menawarkan kerangka kerja terstruktur untuk melacak tugas-tugas seperti pengemasan dan perencanaan.

8. Templat Daftar Ember ClickUp

Template Daftar Ember ClickUp lembar google untuk melakukan template daftar tugas

Ingin bantuan untuk mengubah impian Anda menjadi kenyataan? Templat Daftar Bucket ClickUp sangat cocok untuk tim, kelompok, dan pemimpi tunggal.

Kerangka kerja ini membuat setiap tugas dalam daftar keinginan Anda dapat dicapai dan menyenangkan. Fitur-fiturnya termasuk subkategori dengan kode warna yang membantu Anda fokus pada langkah-langkah yang perlu Anda ambil untuk mewujudkan impian Anda. Jika Anda merencanakan perjalanan kelompok, templat ini juga memungkinkan Anda menambahkan orang ke setiap tugas.

Templat ClickUp ini menawarkan beberapa tampilan kustom untuk mengatur dan menampilkan informasi penting, membuat titik awal menjadi jelas dan tidak diragukan lagi menarik.

Cocok untuk: Individu dan tim yang ingin mengubah mimpi menjadi tujuan yang dapat dicapai.

9. Templat Daftar Tugas Kelas ClickUp

Templat Daftar Tugas Kelas ClickUp

Templat Daftar Tugas Kelas ClickUp adalah asisten tugas akademis pribadi Anda. Kerangka kerja ini melacak tugas, tenggat waktu, dan banyak lagi untuk membantu guru dalam mengerjakan tugas.

Templat ini memungkinkan Anda untuk mengatur tugas berdasarkan kelas, memprioritaskan tugas, dan melacak tenggat waktu dengan mudah. Dengan enam tampilan khusus dan 12 status tugas, Anda dapat melihat dengan jelas bagaimana kemajuan siswa Anda.

Kolom khusus ClickUp memvisualisasikan nama mata pelajaran dan sumber materi, sempurna untuk menilai beban kerja Anda sehingga Anda dapat lebih fokus pada siswa Anda.

Ideal untuk: Guru yang mengelola tugas kursus, menyediakan asisten yang dipersonalisasi untuk melacak tugas, tenggat waktu, dan kemajuan siswa dengan tampilan dan status tugas yang dapat disesuaikan.

10. Templat ClickUp Menyelesaikan Sesuatu

Template ClickUp Menyelesaikan Sesuatu

The Templat ClickUp Getting Things Done adalah kerangka kerja yang berfokus pada tingkat penyelesaian tugas. Setiap tata letak dan bidang dengan sempurna mencakup penangkapan, klarifikasi, organisasi, dan keterlibatan tugas sistem GTD.

Selain daya tariknya, antarmuka yang sederhana membuatnya ideal bagi pengguna yang ingin merapikan rutinitas mereka. Templat ini membuat Anda tetap fokus pada tugas, tanggal jatuh tempo, dan upaya yang diperlukan.

Sorotan utama lain dari templat daftar tugas ini adalah otomatisasi yang kuat berdasarkan logika bersyarat. Ini termasuk mengadaptasi daftar berdasarkan pemilihan bidang kustom, tanggal, dan banyak lagi.

Ideal untuk: Meningkatkan tingkat penyelesaian tugas, menampilkan tata letak terstruktur dan antarmuka sederhana untuk merapikan rutinitas Anda dan fokus pada detail tugas.

11. Templat Daftar Agenda Renovasi Rumah ClickUp

Templat Daftar Agenda Renovasi Rumah ClickUp

Dengan Templat Daftar Agenda Renovasi Rumah dari ClickUp renovasi rumah adalah tentang kreativitas, bukan pekerjaan rumah. Tata letak yang telah dirancang sebelumnya membantu merencanakan, menetapkan, dan melacak setiap langkah proyek.

Ini juga memiliki bidang dan status khusus untuk mengelola aspek-aspek seperti detail kontraktor dan material. Kerangka kerja ini memiliki banyak tampilan untuk kenyamanan Anda.

Tampilan papan memvisualisasikan kemajuan dan prioritas, sedangkan tampilan garis waktu sangat cocok untuk alur yang lancar. ClickUp juga memungkinkan Anda membuat dan memantau anggaran khusus yang memastikan semua keuangan terkendali.

Ideal untuk: Mengelola proyek renovasi rumah secara kreatif, dengan tata letak yang telah dirancang sebelumnya untuk perencanaan, penugasan, dan pelacakan tugas, bersama dengan bidang khusus untuk detail kontraktor, bahan, dan pemantauan anggaran.

Tingkatkan Template Daftar Tugas Anda Dengan ClickUp

Daftar tugas meningkatkan efisiensi dan mengurangi stres, namun membuat daftar tugas dari awal bisa jadi pekerjaan yang sulit. Di situlah templat daftar tugas sangat berguna.

Dengan enam templat Google Spreadsheet terbaik yang telah kami soroti, memulai sangat mudah. Namun, Google Spreadsheet memiliki keterbatasan dalam manajemen tugas.

Melacak tugas dalam sel dasar dapat dengan cepat menjadi terbatas. Alternatifnya? Alat manajemen proyek lengkap seperti ClickUp. Daftar tugas yang dapat disesuaikan membawa penanganan tugas ke tingkat berikutnya dengan fitur-fitur seperti otomatisasi, kustomisasi tingkat lanjut, dan ketergantungan tugas. Daftar dengan ClickUp hari ini untuk memaksimalkan produktivitas!