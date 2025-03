Cara Membuat Daftar Tugas di Excel (Dengan Template)

Pikiran manusia adalah sesuatu yang kuat.

Namun terkadang, pikiran bisa tiba-tiba kosong!

Seperti lupa mencatat bahan makanan yang hilang di dapur Anda atau perubahan proyek yang diinginkan klien Anda di penghujung hari.

Meskipun otak kita bisa melakukan cukup banyak hal, terkadang mengandalkan ingatan kita tidak selalu menjadi cara terbaik untuk melacak tugas-tugas kita.

Itulah mengapa daftar tugas di Excel bisa sangat membantu.

Ini membantu Anda memecah tugas menjadi beberapa bagian dalam satu spreadsheet, yang dapat Anda lihat kapan saja.

Pada artikel ini, kita akan membahas enam langkah untuk membuat daftar tugas di Excel dan juga membahas alternatif yang lebih baik yang dapat menangani kebutuhan yang lebih kompleks dengan cara yang lebih mudah.

Mari kita mulai!

Apa yang dimaksud dengan Daftar Tugas di Excel?

Daftar yang harus dilakukan di Microsoft Excel membantu Anda mengatur tugas-tugas Anda yang paling penting dalam bentuk tabel. Daftar ini dilengkapi dengan baris dan kolom untuk menambahkan tugas baru, tanggal, dan catatan spesifik lainnya.

Pada dasarnya, ini memungkinkan Anda mengumpulkan semua daftar tugas pada satu spreadsheet.

Baik Anda sedang menyiapkan daftar periksa pindahan atau daftar tugas proyek, daftar tugas di Excel dapat menyederhanakan proses kerja Anda dan menyimpan semua informasi Anda.

Meskipun ada aplikasi canggih lainnya untuk membuat daftar tugas, orang menggunakan Excel karena:

Ini adalah bagian dari Microsoft Office Suite yang sudah dikenal banyak orang

Menawarkan aturan pemformatan bersyarat yang kuat dan validasi data untuk analisis dan perhitungan

Ini mencakup serangkaian alat pelaporan seperti matriks bagan, grafik, dan tabel pivot, sehingga lebih mudah untuk menyesuaikan data

Bahkan, Anda bisa membuat daftar tugas Excel untuk berbagai aktivitas, termasuk manajemen proyek, orientasi klien rencana perjalanan, inventaris, dan manajemen acara .

Tanpa basa-basi lagi, mari pelajari cara membuat daftar tugas di Excel.

6 Langkah Sederhana Untuk Membuat Daftar Tugas di Excel

Berikut adalah panduan langkah demi langkah sederhana tentang cara membuat daftar tugas di Excel.

Langkah 1: Buka file Excel baru

Untuk membuka file baru, klik aplikasi Excel, dan Anda akan masuk ke halaman Home Excel. Klik dua kali pada Buku Kerja Kosong untuk membuka lembar kerja Excel baru.

Jika Anda sudah berada di lembar Excel dan ingin membuka file baru:

Klik tab File , yang akan membawa Anda ke tampilan backstage. Di sini Anda dapat membuat, menyimpan, membuka, mencetak, dan berbagi dokumen

, yang akan membawa Anda ke tampilan backstage. Di sini Anda dapat membuat, menyimpan, membuka, mencetak, dan berbagi dokumen Pilih Baru, lalu klik Buku Kerja Kosong

Ingin rute yang lebih cepat?

Tekan Ctrl+N setelah membuka Excel untuk membuat Buku Kerja Kosong.

Buku kerja baru Anda sekarang siap untuk Anda.

Langkah 2: Menambahkan judul kolom

Di daftar tugas Excel kami, kami ingin melacak tugas dan mengawasi kemajuannya dengan menambahkan judul kolom: Tanggal, Nama Tugas, Target, Status, dan Komentar. Anda dapat memasukkan judul kolom di baris atas spreadsheet.

Judul kolom ini akan memungkinkan siapa pun yang melihat spreadsheet Anda mendapatkan inti dari semua informasi di bawahnya.

Langkah 3: Masukkan detail tugas

Masukkan detail tugas Anda di bawah setiap judul kolom untuk mengatur informasi sesuai keinginan Anda.

Dalam tabel daftar tugas, kami telah menyusun semua informasi relevan yang ingin kami lacak:

Tanggal: menyebutkan tanggal tertentu

menyebutkan tanggal tertentu Nama Tugas: berisi nama tugas kita

berisi nama tugas kita Target: jumlah item tugas yang ingin kita selesaikan

jumlah item tugas yang ingin kita selesaikan Status: mencerminkan kemajuan pekerjaan kita

Anda juga dapat memperbaiki perataan tabel Anda dengan memilih sel yang Anda inginkan dan klik ikon untuk perataan tengah dari Tab Beranda.

Langkah 4: Menerapkan filter

Terlalu banyak daftar tugas?

Gunakan opsi Filter di Excel untuk mengambil data yang sesuai dengan kriteria tertentu.

Yang perlu Anda lakukan adalah memilih sel mana pun dalam rentang data Anda (A1-E11) > Pilih Data > lalu pilih Filter.

Anda akan melihat daftar drop-down yang muncul di header setiap kolom, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

Klik panah tarik-turun untuk kolom yang ingin Anda terapkan filter.

Seperti yang ditunjukkan pada tabel daftar tugas di bawah ini, kami ingin menerapkan filter ke kolom Status, jadi kami telah memilih rentang sel D1-D11.

Kemudian, pada menu Filter yang muncul, Anda dapat menghapus centang pada kotak di samping data yang tidak ingin Anda lihat dan klik OK. Anda juga dapat dengan cepat menghapus centang semua dengan mengklik Pilih Semua.

Di daftar tugas, kita hanya ingin melihat tugas Buka, jadi kita menerapkan filter untuk data tersebut.

Setelah Anda menyimpan file Excel ini, filter akan ada secara otomatis saat Anda membuka file berikutnya.

Langkah 5: Mengurutkan data

Anda dapat menggunakan opsi Sort di Excel untuk memvisualisasikan dan memahami data Anda dengan lebih baik.

Kami ingin mengurutkan data di kolom Target, jadi kami akan memilih rentang sel C1-C11. Klik tab Data dan pilih Sort.

Kotak dialog Sort Warning akan muncul menanyakan apakah Anda ingin Expand the selection atau _Continue with the current selection. Anda bisa memilih opsi terakhir dan klik Sort.

Kotak dialog Sort akan terbuka di mana Anda harus memasukkan:

Kolom yang ingin Anda Ubah berdasarkan

nilai sel yang ingin Anda Sortir berdasarkan

urutan di mana Anda ingin mengurutkan data

Untuk tabel kami, kami telah memilih kolom Target dan menjaga urutan dari terkecil ke terbesar.

Langkah 6: Edit dan sesuaikan daftar tugas Anda

Anda dapat mengedit kolom, menambahkan kolom, menggunakan warna dan font untuk menyesuaikan daftar tugas sesuai keinginan Anda.

Seperti pada tabel kami, kami telah menyorot kolom Status sehingga siapa pun yang melihat dapat dengan cepat memahami kemajuan tugas Anda.

Dan voila! ✨

Kami telah membuat daftar tugas Excel sederhana yang dapat membantu Anda melacak semua tugas Anda.

Ingin menghemat lebih banyak waktu?

Buat templat dari buku kerja Anda yang sudah ada untuk mempertahankan opsi pemformatan yang sama dengan yang biasa Anda gunakan saat membuat daftar tugas.

Atau Anda dapat menggunakan templat daftar tugas Excel apa pun untuk memulai secara instan.

10 Templat Daftar Tugas Excel

Template dapat membantu menjaga konsistensi buku kerja Anda, terutama jika terkait dengan proyek atau klien tertentu. Misalnya, Excel harian templat daftar tugas meningkatkan efisiensi dan memungkinkan Anda untuk menyelesaikan tugas lebih cepat.

Berikut adalah beberapa templat daftar tugas Excel yang dapat membantu meningkatkan efisiensi dan menghemat waktu:

1. Templat daftar tugas manajemen proyek Excel

Namun, Anda tidak selalu dapat menemukan templat yang sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda.

Selain itu, manajemen data di Excel rentan terhadap kesalahan manusia.

Setiap kali pengguna menyalin-tempel informasi dari satu spreadsheet ke spreadsheet lainnya, ada risiko lebih besar munculnya kesalahan baru ke dalam laporan yang berurutan.

Sebelum Anda berkomitmen pada daftar tugas Excel, berikut adalah beberapa batasan yang perlu dipertimbangkan.

3 Kerugian Utama dari Daftar Tugas di Excel

Meskipun banyak digunakan, spreadsheet Excel tidak selalu menjadi pilihan terbaik untuk membuat daftar tugas Anda.

Berikut ini adalah tiga kelemahan umum dalam menggunakan Excel untuk daftar tugas:

1. Kurangnya kepemilikan

Ketika beberapa orang bekerja pada spreadsheet yang sama, Anda tidak dapat mengetahui siapa yang mengedit.

Anda mungkin akan mengulangi tugas dengan sia-sia jika seseorang lupa memperbarui kolom Status Pekerjaan di daftar tugas bersama setelah selesai.

Selain itu, orang dapat dengan mudah mengubah detail tugas, nilai, dan entri lain dalam daftar tugas (sengaja atau tidak sengaja). Anda tidak akan tahu siapa yang harus bertanggung jawab atas kesalahan atau perubahan tersebut!

2. Templat yang tidak fleksibel

Tidak semua templat daftar tugas Excel yang Anda temukan secara online dapat diandalkan. Beberapa di antaranya sangat sulit untuk dimanipulasi atau disesuaikan.

Anda akan menghabiskan waktu lama di internet untuk menemukan yang cocok untuk Anda.

3. Tenaga kerja manual

Membuat daftar tugas di Excel melibatkan banyak sekali pekerjaan manual.

Anda mungkin memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengisi item-item yang harus dilakukan dan membuat sistem yang terorganisir.

Hal ini tidak cocok dengan kami karena banyak sekali alat manajemen proyek dapat menghemat banyak waktu dan tenaga Anda dengan membuat dan mengelola daftar tugas Anda.

Selain itu, kompleksitasnya meningkat seiring dengan bertambahnya ukuran data dalam file Excel Anda. Tentu saja, Anda menginginkan pengganti untuk merampingkan daftar tugas Anda untuk melacaknya dan mengurangi pekerjaan manual yang monoton.

Dan sejujurnya, Excel bukanlah aplikasi daftar tugas .

Untuk mengelola daftar tugas, Anda memerlukan alat yang dirancang khusus untuk itu.

Seperti ClickUp , salah satu dari produktivitas dengan nilai tertinggi dan perangkat lunak manajemen proyek yang memungkinkan Anda membuat dan mengelola daftar tugas dengan mudah.

Aplikasi Daftar Tugas AI

Buat Daftar Tugas dengan Mudah Dengan ClickUp

ClickUp dapat membantu Anda membuat daftar tugas yang cerdas untuk mengatur tugas-tugas Anda.

Mulai dari menambahkan Tanggal Jatuh Tempo hingga mengatur Prioritas, fitur komprehensif ClickUp memungkinkan Anda membuat dan menaklukkan semua daftar tugas Anda!

Bagaimana caranya?

Satu kata: Checklist! Daftar Periksa ClickUp memberi Anda kesempatan sempurna untuk mengatur informasi tugas Anda sehingga Anda tidak akan pernah melewatkan detail terkecil sekalipun.

Yang perlu Anda lakukan adalah mengklik Tambah di samping Untuk Dilakukan (Anda dapat menemukannya di dalam tugas ClickUp mana pun), lalu pilih Daftar Periksa. Anda dapat menamai Daftar Periksa Anda dan mulai menambahkan item tindakan. Mudah!

Atur informasi tugas dengan mudah sehingga Anda tidak akan pernah melewatkan satu pun dengan Daftar Periksa di ClickUp

Daftar periksa di ClickUp memberikan garis besar yang jelas pada tugas-tugas Anda. Selain mencatat detail penting, Anda juga mendapatkan sub-tugas untuk memecah tugas Anda lebih jauh.

Anda juga dapat mengatur dan menyusun ulang item daftar periksa dengan fitur seret dan lepas yang mudah.

Atur ulang Daftar Periksa ClickUp Anda dengan menyeret dan menjatuhkan item Anda

**Khawatir ada tugas yang terlewatkan?

Dengan ClickUp, Anda bisa menambahkan Penerima Tugas ke daftar tugas spesifik Anda untuk menyelesaikannya.

Kelola item di Daftar Periksa Anda dengan menugaskannya ke diri Anda sendiri atau tim di ClickUp

Hal ini juga memungkinkan Anda menggunakan kembali favorit Anda Template Daftar Periksa untuk meningkatkan efisiensi kerja Anda.

Untuk memilih templat:

Klik Tambahkan dari bagian Untuk Dilakukan dari tugas apa pun

dari bagian dari tugas apa pun Klik Daftar Periksa untuk menampilkan pilihan Anda

untuk menampilkan pilihan Anda Pilih templat dan pilih Pakai Templat

Gunakan Templat Daftar Periksa ClickUp untuk tetap efisien dengan berbagai tugas berulang

Masih terpaku pada Excel? Tidak apa-apa. Tampilan Tabel ClickUp dapat membantu Anda melanjutkan.

Namun, tampilan Tabel kita bukanlah matriks baris dan kolom.

Anda dapat memvisualisasikan data dengan jelas dan membuat Bidang Khusus untuk mencatat hampir semua hal, mulai dari progres tugas hingga lampiran file, dan 15+ jenis bidang lainnya.

Selain itu, anda dapat dengan mudah mengimpor rincian proyek yang sedang berjalan ke ClickUp dengan opsi impor Excel dan CSV kami!

Tapi tunggu, bukan hanya itu saja!

Berikut adalah beberapa fitur ClickUp lainnya yang akan membuat Anda melupakan Excel dalam sekejap:

Tugaskan Tugas: tetapkan tugas ke satu atau Beberapa Penerima Tugas untuk mempercepat langkah kerja Anda

tetapkan tugas ke satu atau Beberapa Penerima Tugas untuk mempercepat langkah kerja Anda Tag Khusus: mengatur detail tugas Anda secara efektif dengan menambahkan Tag

mengatur detail tugas Anda secara efektif dengan menambahkan Tag Ketergantungan Tugas: membantu rekan tim Anda memahami tugas-tugas mereka terkait tugas lain dengan mengatur Ketergantungan Tugas Berulang: menghemat waktu dan tenaga Anda dengan merampingkan daftar tugas yang berulang

membantu rekan tim Anda memahami tugas-tugas mereka terkait tugas lain dengan mengatur Ketergantungan Sinkronisasi Kalender Google: dengan mudah menyinkronkan acara Kalender Google Anda dengan Tampilan Kalender ClickUp . Setiap pembaruan di Kalender Google Anda akan secara otomatis tercermin di ClickUp juga

dengan mudah menyinkronkan acara Kalender Google Anda dengan Tampilan Kalender ClickUp . Setiap pembaruan di Kalender Google Anda akan secara otomatis tercermin di ClickUp juga Pencarian Cerdas: mencari Dokumen dengan mudah dan item lain yang baru saja Anda buat, perbarui, atau tutup

mencari Dokumen dengan mudah dan item lain yang baru saja Anda buat, perbarui, atau tutup Status Khusus: menunjukkan status tugas Anda, sehingga tim tahu di tahap mana mereka saat ini dalam alur kerja

menunjukkan status tugas Anda, sehingga tim tahu di tahap mana mereka saat ini dalam alur kerja Notepad: mencatat ide dengan cepat dengan Notepad digital portabel kami

mencatat ide dengan cepat dengan Notepad digital portabel kami Embed view: merapikan layar Anda dan menambahkan aplikasi atau situs web di samping tugas Anda

merapikan layar Anda dan menambahkan aplikasi atau situs web di samping tugas Anda Gantt Charts: melacak kemajuan pekerjaan, penerima tugas, dan ketergantungan dengan fungsionalitas seret dan lepas yang sederhana (lihat ini Panduan ketergantungan Excel )

Jinakkan Daftar Tugas Anda dengan ClickUp

Excel mungkin merupakan pilihan yang layak untuk merencanakan daftar tugas harian dan daftar tugas sederhana. Namun, ketika Anda bekerja dengan banyak rekan tim dan tugas, Excel mungkin tidak ideal untuk apa yang Anda butuhkan. Kolaborasi tidaklah mudah, terlalu banyak pekerjaan manual, dan tidak ada akuntabilitas tim.

Itulah mengapa Anda membutuhkan alat daftar tugas yang tangguh untuk membantu Anda mengelola tugas, melacak tenggat waktu, mengikuti kemajuan pekerjaan, dan mendorong kolaborasi tim.

Untungnya, ClickUp menyediakan semua ini dan masih banyak lagi.

Anda bisa membuat daftar tugas, mengatur Pengingat, melacak Sasaran, dan melihat Laporan yang berwawasan. Beralih ke ClickUp secara gratis dan berhenti membuang-buang waktu untuk daftar tugas sederhana!