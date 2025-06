Statistik ChatGPT yang Mengungkap Evolusi Keajaiban Teknologi

ChatGPT adalah nama yang telah mengguncang dunia digital.

Dari penggemar teknologi hingga pengguna internet biasa, semua orang terpikat oleh teknologi yang sangat mudah diakses dan memukau ini yang mampu meniru respons manusia. Namun, interaksi yang mirip manusia hanyalah salah satu dari banyak hal yang dapat Anda capai dengan menggunakan ChatGPT.

Seiring waktu, beberapa trik ChatGPT mulai bermunculan, memberikan wawasan tentang apa yang mampu dilakukan ChatGPT. Perspektif ini semakin memicu minat semua orang saat ChatGPT terus mengganggu berbagai industri.

Artikel ini mengulas statistik menonjol ChatGPT untuk menunjukkan bagaimana teknologi ini telah bertransformasi dari sekadar algoritma kecerdasan buatan menjadi kekuatan transformatif.

Apa itu ChatGPT?

Layar utama ChatGPT

ChatGPT adalah model Kecerdasan Buatan (AI) canggih yang menghasilkan teks dengan memanfaatkan teknologi seperti Pemrosesan Bahasa Alami (NLP), Deep Learning (DL), dan Machine Learning (ML).

Teknologi AI generatif ini menggunakan dataset pelatihan yang sangat besar dan beragam untuk memberikan respons yang kontekstual, relevan, dan mirip manusia terhadap perintah.

Sebagai hasilnya, ChatGPT dapat melakukan berbagai fungsi—menjawab pertanyaan, menulis kreatif, mengadakan percakapan, melakukan perhitungan, atau tugas-tugas lain yang berkaitan dengan bahasa.

Siapa pemilik ChatGPT?

Logo OpenAI via OpenAI

ChatGPT dikembangkan oleh para jenius di OpenAI. OpenAI adalah laboratorium riset yang berfokus pada pengembangan kecerdasan buatan untuk kepentingan umat manusia. Organisasi ini didirikan sebagai lembaga nirlaba pada tahun 2015 oleh Sam Altman, Elon Musk, Ilya Sutskever, Greg Brockman, dan para teknokrat lainnya. Namun, pada tahun 2019, organisasi ini diubah menjadi perusahaan dengan keuntungan terbatas (LP).

Bagaimana ChatGPT bekerja?

ChatGPT memanfaatkan model bahasa besar untuk memahami dan menghasilkan teks yang mirip manusia. Kemampuan ini diperoleh dari volume besar data pelatihan yang berisi sumber teks beragam, yang digunakan untuk mempelajari konteks, pola, dan nuansa bahasa.

Dilengkapi dengan pengetahuan ini, ChatGPT menerima perintah atau masukan untuk menghasilkan teks yang koheren dan relevan dengan konteks. Proses ini melibatkan analisis masukan, memprediksi niat atau urutan kata, dan menghasilkan respons yang sesuai.

Itu belum semuanya; ChatGPT menggunakan pembelajaran berulang untuk meningkatkan kualitas respons di berbagai skenario.

Tentu saja, itu baru permulaan.

Artikel blog kami yang detail menjelaskan bagaimana ChatGPT bekerja.

Evolusi ChatGPT melalui generasi-generasi

ChatGPT diluncurkan pada November 2020.

Namun, model dasar ChatGPT—Generative Pre-trained Transformer (GPT)—telah mengalami beberapa modifikasi sebelum dan setelah tahun 2020. Untuk memahaminya, berikut ini adalah gambaran tentang bagaimana model GPT telah berkembang melalui generasi-generasi:

Generasi Model ChatGPT Parameter Data Latihan Deskripsi 1 GPT 1 117 juta Diluncurkan pada tahun 2018, generasi pertama GPT menunjukkan keefektifan model bahasa besar dalam menghasilkan teks yang mirip manusia. 2 GPT 2 1. 5 miliar Generasi kedua, yang diluncurkan pada tahun 2019, menampilkan kemajuan yang luar biasa dalam kecerdasan buatan generatif. Dengan parameter yang lebih tinggi dan algoritma yang lebih canggih, ChatGPT generasi kedua mampu menghasilkan teks AI yang sangat mirip dengan tulisan manusia. 3rd GPT 3 175 miliar GPT 3 menandai lompatan besar dalam skala dan kinerja kecerdasan buatan generatif. Dengan 175 miliar parameter, ini adalah model bahasa terbesar yang pernah dibuat. GPT 3 mampu memahami konteks, menghasilkan respons yang koheren, dan melakukan fungsi bahasa seperti ringkasan, terjemahan, dan menjawab pertanyaan. 4th GPT 4 1 triliun GPT 4 adalah versi terbaru yang dirilis pada Maret 2023. Ini juga merupakan model GPT terbesar dan paling kaya fitur, dengan harga $20 per pengguna per bulan. GPT 4 lebih kreatif dan andal, serta mampu menangani instruksi pengguna yang kompleks. Model ini juga dilengkapi dengan Vision, yang memungkinkan GPT 4 memproses masukan visual.

Pengguna ChatGPT yang rutin mungkin memperhatikan bahwa kami melewatkan GPT 3.5 dalam daftar kami. Hal ini karena GPT 3.5 adalah sub-kelas yang sedikit lebih disempurnakan dari GPT 3. Meskipun demikian, GPT 3.5 berbeda dari GPT 3 dan lebih canggih daripada versi sebelumnya. Ia dilengkapi dengan pembaruan dan peningkatan yang impresif dalam hal kinerja, pertimbangan etika, dan Reinforcement Learning from Human Preferences (RLHF).

Statistik ChatGPT Memberikan Gambaran Tentang Pertumbuhannya yang Pesat

Menurut pembaruan dari Sam Altman, ChatGPT berhasil mencapai satu juta pengguna dalam waktu lima hari. Sebagai perbandingan, Instagram membutuhkan 2,5 bulan untuk mencapai satu juta pengguna, sementara Spotify mencapainya dalam lima bulan. ChatGPT bahkan berhasil mencapai 100 juta pengguna lebih cepat daripada TikTok—dan kita semua tahu betapa cepatnya pertumbuhan TikTok!

Kenaikan popularitas ChatGPT sangatlah pesat.

Untuk memperjelas hal ini, kami akan memetakan perjalanan ini dengan fakta dan angka yang tersebar di berbagai parameter.

Statistik ChatGPT Teratas

Mari kita mulai dengan beberapa statistik penting tentang ChatGPT untuk memahami dasar-dasarnya.

Pengguna ChatGPT dan penggunaan

Mari kita analisis ChatGPT menggunakan parameter seperti jumlah pengguna yang menggunakan platform, demografi pengguna, dan detail lainnya.

Trafik web ChatGPT per negara melalui SimilarWeb

Demografi audiens ChatGPT melalui SimilarWeb

Trafik ChatGPT

Meskipun lalu lintas di ChatGPT naik turun, terdapat tren kenaikan secara kumulatif. Berikut adalah statistik ChatGPT yang berkaitan dengan lalu lintas:

Situs web ChatGPT mencatat 1,6 miliar kunjungan di desktop dan mobile pada Februari 2024, meningkat 1,05% dibandingkan Januari 2024

Kata kunci pencarian populer meliputi ChatGPT ( 50 juta ), ChatGPT (34,3 juta), dan ChatGPT login (1 juta), yang menunjukkan kehadiran mereknya

Cari kata kunci untuk ChatGPT melalui SimilarWeb

Trafik dan keterlibatan ChatGPT melalui SimilarWeb

Selain lalu lintas langsung, kontributor terbesar lalu lintas ChatGPT adalah lalu lintas organik (13,21%) dari mesin pencari, media sosial (0,52%), dan rujukan (0,35%)

YouTube (65,3%), Facebook (7,84%), dan WhatsApp (6,25%) adalah tiga sumber utama lalu lintas media sosial ChatGPT

Aplikasi ChatGPT

Meskipun peluncuran aplikasi ChatGPT tidak terduga, hal ini menjadi gelombang baru yang membangkitkan antusiasme pengguna ChatGPT. Berikut adalah beberapa statistik ChatGPT tentang aplikasinya:

Aplikasi ChatGPT tersedia secara gratis di perangkat Android dan iOS

Aplikasi ini menerima masukan melalui teks, gambar, dan suara

Aplikasi ChatGPT untuk Android melalui Google Play

Pendapatan ChatGPT

ChatGPT tanpa diragukan lagi sangat populer. Namun, apakah minat ini terkonversi menjadi pendapatan bagi OpenAI? Apakah OpenAI menguntungkan? Berikut adalah beberapa statistik ChatGPT untuk menjawab pertanyaan Anda:

Statistik ChatGPT 4

Karena ChatGPT 4 adalah versi premium dari alat AI ini, ia diklaim 10 kali lebih baik dalam kreativitas, logika, keandalan, dan akurasi. ChatGPT 4 juga berjalan pada model GPT terbaru, GPT 4. Berikut ini adalah gambaran umum tentang ChatGPT 4:

Meskipun versi gratis menggunakan GPT 3.5, ChatGPT Plus dilengkapi dengan GPT 4, DALL-E, fitur penjelajahan, dan lebih banyak lagi. Biayanya $20 per pengguna per bulan

GPT 4 dapat memproses hingga 25.000 kata , yang merupakan 8 kali lipat dari model ChatGPT asli

GPT 4 hadir dalam tiga varian — versi 8K, versi 32K, dan versi 128K (Turbo), yang menunjukkan panjang konteks dalam token

Sebagai model multimodal, ChatGPT menerima masukan teks dan gambar, serta menghasilkan keluaran teks dalam hingga 26 bahasa

Ini menunjukkan penurunan 82% dan peningkatan 29% dalam kecenderungan merespons konten yang dilarang dan permintaan konten sensitif masing-masing

Keterangan gambar: Evolusi respons GPT 4 melalui OpenAI

Hal ini secara drastis meningkatkan kinerja GPT 3.5 dari persentil ke-90 menjadi persentil ke-10 dalam beberapa ujian paling sulit seperti Bar, LSAT, SAT, GRE, dan lainnya

GPT 4 Turbo dilatih menggunakan dataset terbaru hingga April 2023 dan mampu menghasilkan respons detail hingga 300 halaman teks sebagai tanggapan atas satu prompt. Namun, saat ini fitur ini hanya tersedia untuk pengembang

Nilai Tambah ChatGPT untuk Penggunaan Pribadi dan Profesional

Pertumbuhan pengguna ChatGPT yang pesat menunjukkan bahwa alat AI ini memiliki nilai yang signifikan. Kami telah melihat bagaimana pengguna ChatGPT menggunakannya terutama untuk belajar, bekerja, dan hiburan. Untuk memperluas poin ini, kami merangkum beberapa kasus penggunaan umum ChatGPT dalam konteks pribadi dan profesional:

Asisten digital : Asisten virtual AI membantu dalam tugas-tugas seperti mengatur pengingat, menjadwalkan janji temu, mengelola daftar tugas, menjawab pertanyaan, dan melakukan pemesanan

Pembuatan konten : Sebagai alat kecerdasan buatan generatif, pembuatan konten adalah salah satu penggunaan ChatGPT yang paling dikenal. Pemasar dapat mengandalkan ChatGPT dalam situasi darurat untuk menghasilkan materi pemasaran konten seperti blog, artikel, posting media sosial, buletin, skrip, dan lain-lain.

Bantuan penulisan : Apakah Anda khawatir menulis email atau ingin mendapatkan pandangan segar untuk meninjau sesuatu yang telah Anda tulis? ChatGPT siap membantu. Selain menghasilkan teks, ChatGPT juga membantu meningkatkan kualitas penulisan Anda, memberikan umpan balik, dan ide-ide baru

Penulisan kreatif: Jika merasa stuck, Anda bisa meminta ChatGPT untuk memberikan ide-ide kreatif untuk cerita, puisi, dan skenario. Minta ChatGPT untuk menjalankan skenario untuk mengetahui mana yang paling cocok dengan narasi Anda

Gunakan ChatGPT untuk kebutuhan penulisan kreatif Anda

Pemrograman dan debugging : ChatGPT memahami beberapa bahasa pemrograman seperti Python, JavaScript, SQL, C++, C#, dan lainnya. Dengan latar belakang ini, pengguna ChatGPT dapat menggunakannya untuk menghasilkan potongan kode, menyelesaikan kode, memecahkan masalah, mengurangi kode yang berlebihan, dan mendebug segmen kode untuk kinerja yang lebih baik

Pembelajaran bahasa : Ingin belajar bahasa baru dan ingin berlatih? Ingin melokalkan kampanye pemasaran? ChatGPT dapat melakukan terjemahan bahasa, berinteraksi dalam percakapan, memperkuat pembelajaran, serta menjelaskan atau memperbaiki tata bahasa dan kosakata

Pengelolaan pengetahuan : Mulai dari : Mulai dari pencatatan berbasis AI , ringkasan teks, penyimpanan dan pengambilan dokumen, hingga menjawab pertanyaan umum (FAQ), ChatGPT menjalankan berbagai fungsi untuk mengorganisir pengetahuan dan membuatnya mudah diakses

Hiburan: ChatGPT dapat melakukan percakapan seperti manusia untuk membuat Anda terhibur. Mulai dari percakapan santai, bercerita, menceritakan lelucon, hingga bermain game berbasis teks, ChatGPT adalah teman hiburan Anda

Dari lelucon hingga permainan, ChatGPT menyajikan

Dukungan terapeutik : ChatGPT, meskipun bukan pengganti perawatan profesional, bertindak sebagai teman curhat yang dapat dipercaya dan mendengarkan perasaan Anda dengan empati. Ia mengonfirmasi emosi Anda, memberikan empati, dan menawarkan perspektif yang beragam bagi mereka yang mencari bimbingan

Kesehatan dan perawatan pasien : Anda dapat menggunakan ChatGPT untuk mendapatkan informasi tambahan tentang kondisi medis, menemukan sumber daya yang berguna, mengoptimalkan perawatan pasien, dan memahami diagnosis

Penelitian topik : Gunakan ChatGPT sebagai asisten penelitian virtual Anda untuk menemukan topik yang menarik minat Anda, mempelajari berbagai subjek, mengumpulkan informasi, menemukan jawaban atas pertanyaan Anda, dan sebagainya.

Business intelligence : ChatGPT dapat menganalisis data teks, mengekstrak wawasan, dan menghasilkan laporan untuk berbagi intelijen bisnis berbasis data. Dengan memahami tren pasar, umpan balik pelanggan, dan variabel lain, ChatGPT memfasilitasi : ChatGPT dapat menganalisis data teks, mengekstrak wawasan, dan menghasilkan laporan untuk berbagi intelijen bisnis berbasis data. Dengan memahami tren pasar, umpan balik pelanggan, dan variabel lain, ChatGPT memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis AI untuk efisiensi, produktivitas, dan akurasi yang lebih tinggi

Proses yang berinteraksi dengan pelanggan: Chatbot AI dan agen percakapan yang didukung oleh ChatGPT membantu dalam layanan pelanggan, penjualan, dan fungsi dukungan. Mereka menerjemahkan pertanyaan pelanggan, memberikan respons yang relevan, mengukur sentimen pelanggan, dan terlibat dalam percakapan alami untuk meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan

ChatGPT, Evolusi Revolusioner atau Sekadar Hype: Analisis Komprehensif

Pengguna ChatGPT sangat mempercayai alat AI ini; statistik terbaru mendukung pandangan ini. Namun, bagaimana performa ChatGPT dalam hal kinerja?

Berikut ini adalah penjelasan detailnya.

Kemampuan Serbaguna

ChatGPT memiliki 100 juta pengguna aktif. Kami juga melihat keragaman pengguna yang luas, mulai dari pengembang hingga remaja. Jumlah pengguna yang beralih ke ChatGPT untuk berbagai kebutuhan mereka merupakan bukti akan fleksibilitasnya.

ChatGPT dapat menghasilkan teks untuk berbagai tujuan, mulai dari proyek penulisan kreatif hingga laporan berbasis data. Kemampuan analisis data yang canggih, kemampuan menerjemahkan atau merangkum teks, berinteraksi dalam percakapan bahasa alami, bertindak sebagai asisten virtual, memberikan hiburan, dan lain-lain, membuatnya menjadi solusi yang sangat fleksibel. Kemampuan beradaptasi ini membuatnya sangat serbaguna untuk penggunaan pribadi dan profesional, sehingga daftar aplikasinya hampir tak terbatas!

Ketepatan dan keandalan

Ketepatan dan keandalan menjadi poin perdebatan bagi pengguna ChatGPT. Di satu sisi, respons ChatGPT menunjukkan tingkat ketepatan dan keandalan yang tinggi saat menghasilkan teks. Di sisi lain, hasilnya bisa bervariasi.

Contohnya:

Respons ChatGPT untuk menyebutkan negara yang dimulai dengan huruf V

ChatGPT melewatkan nama-nama terkenal seperti Venezuela dan Vietnam!

Beberapa studi bahkan menemukan variasi dalam tren seputar kemampuan model GPT yang berbeda. Misalnya, kinerja GPT 4 anjlok dari akurasi 97,6% pada Maret menjadi 2,4% pada Juni untuk beberapa pertanyaan, sementara kinerja GPT 3.5 meningkat dari 7,4% menjadi 86,8%.

Perlu diingat bahwa kualitas respons bergantung pada kualitas input, kompleksitas pertanyaan, spesifisitas domain, dan data pelatihan. Selain itu, ChatGPT adalah model bahasa, bukan model pengetahuan yang secara faktual akurat. Namun, variasi yang ada kurang meyakinkan.

Pengalaman pengguna

Pengalaman pengguna ChatGPT secara umum cukup baik. Pasalnya, ChatGPT membutuhkan beban kognitif yang minimal dan relatif mudah digunakan—Anda cukup mengetik pertanyaan, dan ChatGPT akan menjawabnya. Responsivitas dan gaya percakapannya meningkatkan pengalaman pengguna.

Kami merujuk pada templat prompt AI untuk menguji kinerja ChatGPT sendiri. Kami menggunakan prompt pemasaran untuk pesan DM dingin, dan inilah yang disajikan oleh ChatGPT:

ChatGPT's Cold DM untuk tabir surya

Selanjutnya, kami menggunakan prompt dari templat manajemen proyek untuk membuat Project Charter. Berikut adalah contoh interaksinya:

Daftar batasan ChatGPT dalam Dokumen Charter Proyek

Pengalaman pengguna berjalan lancar hingga masalah mulai muncul bahkan untuk pertanyaan paling sederhana. Inilah saat segalanya mulai memburuk:

Ketidakmampuan ChatGPT untuk melakukan tindakan yang diinginkan

Ini berujung pada lingkaran tak berujung, dan chatbot AI tidak menyadari masalahnya!

Analisis biaya dan manfaat

Pada Februari 2023, OpenAI meluncurkan ChatGPT Plus—langganan berbayar untuk GPT 4 seharga $20 per pengguna per bulan. Ini merupakan peningkatan signifikan dari versi gratis, menawarkan waktu respons lebih cepat, akses prioritas, akses internet, dan dukungan plugin. Di sisi lain, API ChatGPT menggunakan model bayar per penggunaan dengan berbagai konfigurasi.

Meskipun demikian, GPT 3.5 tetap gratis, dan Anda masih bisa melakukan banyak hal dengan versi gratisnya.

Biaya penggunaan ChatGPT bergantung pada skala penggunaan, kasus penggunaan spesifik, dan sumber daya yang tersedia. Biaya ini juga bergantung pada cara ChatGPT diintegrasikan ke dalam alur kerja Anda untuk meningkatkan otomatisasi, efisiensi, dan produktivitas. Pertimbangkan biaya terkait, persyaratan infrastruktur, dan biaya pemeliharaan.

Gunakan template analisis biaya-manfaat untuk melakukan evaluasi komprehensif semacam ini.

Adopsi dan integrasi

ChatGPT mencapai 1 juta pengguna dalam lima hari saja, yang menunjukkan betapa mudahnya teknologi ini diadopsi. Tidak diragukan lagi, tingkat kesadaran tentang model bahasa ini cukup tinggi di kalangan generasi muda. Namun, 9% dari usia 45 hingga 64 tahun dan 5% dari usia 65 tahun ke atas menggunakan ChatGPT pada Januari 2023, menunjukkan tingkat adopsi yang mengesankan.

Di bidang profesional, 80% perusahaan Fortune 500 telah memilih ChatGPT Enterprise untuk berbagai aplikasi. Di sisi lain, 8,2% karyawan perusahaan global melaporkan telah menggunakan ChatGPT di tempat kerja untuk menyelesaikan tugas.

Peluncuran ChatGPT API telah membuka kemudahan integrasi, yang sangat cocok dengan fleksibilitas dan adaptabilitasnya. Namun, perlu diingat bahwa integrasi dan adopsi yang sukses bergantung pada kesadaran dan literasi teknis para pemangku kepentingan, penyesuaian solusi, serta optimasi untuk memenuhi persyaratan bisnis spesifik.

Keamanan dan privasi

Keamanan dan privasi telah menjadi masalah yang mengganggu ChatGPT.

Lebih dari setengah penduduk Asia Tenggara menyebutkan privasi dan keamanan data sebagai kekhawatiran utama, yang membuat mereka enggan menggunakan layanan tersebut.

ChatGPT sementara dilarang di Italia karena mengumpulkan data dari buku, web, posting Reddit, dll., untuk pelatihan. Sumber data tersebut kemungkinan besar mencakup informasi pribadi yang tidak secara eksplisit dibagikan kepada OpenAI, melanggar GDPR.

Ars Technica juga melaporkan bahwa seorang pengguna ChatGPT mengklaim percakapannya bocor. Meskipun OpenAI menegaskan bahwa akun tersebut mungkin telah diretas, hal ini tetap menyoroti sisi gelap tentang seberapa sedikit yang kita ketahui mengenai praktik privasi dan keamanan data ChatGPT.

Kebijakan privasi OpenAI cukup standar, menyatakan bahwa mereka mengumpulkan informasi akun, informasi yang dimasukkan, dan identifikasi lain yang diambil dari perangkat atau browser. Namun, fakta bahwa mereka merekam dan menyimpan transkrip percakapan Anda mungkin membuat beberapa orang merasa tidak nyaman.

Pertimbangan etika

Masalah etika seputar ChatGPT berpusat pada bias, keadilan, dan penggunaan yang bertanggung jawab terhadap alat AI ini. Ahli etika AI telah mengkhawatirkan peran ChatGPT dalam memperkuat stereotip, menyebarkan informasi yang salah, atau menghasilkan konten berbahaya. ChatGPT telah menjadi sorotan media karena membantu menulis dan menyebarkan kode berbahaya atau tertipu untuk membagikan rencana langkah demi langkah untuk menghancurkan umat manusia.

Kami melihat bahwa OpenAI menyadari kekhawatiran ini dan secara bertahap menyempurnakan konten sensitif dan dilarang di GPT 4. Pengalaman kami sejauh ini cukup positif.

ChatGPT menunjukkan sensitivitas yang meningkat saat menjawab pertanyaan

Tentu saja, contoh-contoh di atas tidak mencakup seluruh rentang masalah etika dan tidak menyelesaikan semuanya. Namun, etika dalam kecerdasan buatan (AI) adalah pembahasan yang panjang.

Namun, yang dapat dilakukan oleh bisnis atau individu adalah memprioritaskan pertimbangan etis saat menggunakan atau menerapkan ChatGPT.

Alternatif dan Pesaing ChatGPT

Kami telah membahas semua statistik terbaru ChatGPT, yang menjadi favorit banyak orang. Namun, itu tidak berarti ChatGPT adalah satu-satunya pilihan di luar sana! Berikut adalah daftar alternatif ChatGPT untuk berbagai aplikasi:

1. ClickUp Brain: Manajemen proyek end-to-end

Artikel blog ClickUp Brain tentang Masa Depan Manajemen Proyek

ClickUp Brain adalah alat AI bawaan platform yang tersedia di seluruh ekosistem ClickUp. Anda dapat menggunakannya untuk mengelola detail proyek (AI Knowledge Manager), menghasilkan konten (AI Writer for Work), dan mengelola proyek (AI Project Manager) dalam satu platform. Alat ini mendukung kolaborasi tim untuk membantu organisasi Anda mencapai tujuannya.

Dengan ClickUp Brain, Anda dapat: Buat tugas dan subtugas dengan efisien

Tanyakan pertanyaan tentang tugas

Ringkas Dokumen, Komentar, Thread, Tugas, Wiki, dan lebih banyak lagi

Generate StandUps yang dapat ditindaklanjuti secara berkala

Bagikan pembaruan tim dengan satu klik

Buat otomatisasi kustom menggunakan NLP

Impor pembaruan tugas, kemajuan, dan ringkasan dalam tampilan yang berbeda

Meningkatkan konten tertulis

Mengembangkan atau menyesuaikan templat

Transkrip suara dan klip video

Yang paling penting, ClickUp tidak menggunakan data pribadi Anda untuk melatih model AI-nya. Jadi, Anda dapat menikmati semua manfaat AI tanpa khawatir tentang privasi dan keamanan data. Selain itu, ClickUp Brain bukan hanya model bahasa—ini adalah jaringan saraf yang menghubungkan sumber daya pengetahuan bisnis, tugas, dokumen, dan lain-lain, untuk memberikan informasi yang akurat dan dapat diandalkan.

Misalnya, inilah yang dikatakan ClickUp Brain saat kami menanyakan tentang negara-negara yang dimulai dengan huruf V:

ClickUp Brain bekerja lebih baik daripada ChatGPT

Kinerjanya lebih baik daripada ChatGPT!

2. Google Gemini: Kemampuan pemecahan masalah dan multimodal

Dahulu dikenal sebagai Bard milik Google, Gemini adalah model kecerdasan buatan (AI) multimodal yang dapat memproses informasi dari teks, gambar, video, dan kode. Gemini berfokus pada peningkatan produktivitas melalui pemecahan masalah yang kuat, bukan hanya terbatas pada peran sebagai model bahasa besar seperti ChatGPT.

Gemini outperforms GPT 3.5, and Gemini Ultra outshines GPT 4 in the Massive Multitask Language Understanding (MMLU) test.

Untuk menguji ini, kami mengajukan pertanyaan yang sama tentang negara-negara yang dimulai dengan huruf V, dan inilah yang dikatakan Gemini:

Sementara ChatGPT memberikan dua opsi, Gemini memberikan enam—cukup bagus!

Keunggulan utama lain dari Gemini terletak pada integrasi native-nya dengan Google Workspace, yang memudahkan Anda bekerja di Docs, Sheets, Slides, dan lainnya. Dengan demikian, Anda dapat menyusun dokumen, memproses data, membuat presentasi, dan melakukan berbagai tugas lainnya tanpa perlu meninggalkan lingkungan yang sudah familiar.

3. Microsoft Copilot: Berinteraksi dengan Microsoft Suite

Seperti Gemini bagi Google Workspace, Microsoft Copilot adalah bagi Microsoft Suite.

Anda dapat menggunakan Microsoft Copilot dengan Microsoft 365 untuk meningkatkan produktivitas dan bekerja di dalam aplikasi sehari-hari seperti Word, Excel, dan Outlook. Copilot berjalan di arsitektur GPT 4, yang berarti Anda mendapatkan akurasi dan keandalan yang lebih tinggi dibandingkan versi gratis ChatGPT. Copilot juga mendukung masukan multimodal.

Namun, Microsoft Copilot memiliki batasan harian untuk prompt, yang dapat habis dengan cepat! Selain itu, jika Anda bukan pengguna Microsoft 365, mendaftar untuk Microsoft Edge atau Bing dapat menjadi cukup merepotkan saat mengakses Microsoft Copilot.

Kami menggunakan pertanyaan klasik kami, dan Microsoft Copilot tampil jauh lebih baik daripada ChatGPT:

Ia juga membagikan tautan berguna dan sumber daya lain yang dapat membantu dalam penelitian.

4. Claude: Pembuatan konten alami dan kreatif

melalui Zapier

Claude adalah nama chatbot AI dan model bahasa besar yang mendasarinya, yang dikembangkan oleh Anthropic AI. Chatbot ini unggul dalam melakukan percakapan alami dan mirip manusia melalui teks, serta memiliki pemahaman yang mendalam tentang bahasa. Selain melakukan tugas-tugas rutin seperti editing, ringkasan, pengambilan keputusan, dll., Chatbot ini juga menawarkan fleksibilitas dalam mengatur nada dan kreativitas konten tertulis.

Claude kini berada di generasi ke-3, dengan Anthropic meluncurkan Claude 3 Haiku, Claude 3 Sonnet, dan Claude 3 Opus. Setiap versi terus berkembang dalam kemampuannya untuk meniru pemahaman dan penulisan tingkat manusia. Yang paling menarik, Claude mendukung panjang konteks yang sangat besar, setara dengan 150.000 kata (200.000 token), artinya Anda dapat bekerja dengan dokumen dan buku yang sangat panjang!

5. GitHub Copilot: Penulisan kode dan autocomplete

via GitHub

Dikembangkan oleh GitHub bekerja sama dengan OpenAI, GitHub Copilot adalah chatbot AI untuk pengembang. Ini adalah alat penulisan dan penyelesaian kode yang dirancang untuk membantu pengembang.

GitHub Copilot memahami konteks melalui komentar, struktur kode, nama variabel, dan sebagainya, serta merekomendasikan potongan kode yang relevan sambil Anda menulis kode! Saran-saran yang berguna ini memudahkan pengembang untuk menghemat waktu, menulis kode yang efisien, dan meminimalkan bug.

ChatGPT beroperasi menggunakan model bahasa GPT 4 dan dilatih untuk memahami struktur kode dan pola di berbagai bahasa pemrograman.

6. Semrush ContentShake AI: Pembuatan konten yang dioptimalkan

via Semrush

ContentShake AI melakukan dua hal dengan baik. Pertama, ia menghasilkan ide konten atau draf berkualitas dengan kecepatan kilat, dan kedua, ia memastikan konten tersebut dioptimalkan untuk peringkat di mesin pencari.

Menggabungkan kecerdasan buatan (AI) dengan wawasan kompetitor secara real-time membantu pemasar menyiapkan kalender konten yang solid tanpa perlu riset yang mendalam.

Dari brainstorming hingga publikasi, ContentShake membantu Anda menghasilkan artikel SEO-friendly yang disesuaikan untuk menarik lalu lintas organik dan meningkatkan keterlibatan.

Meskipun menawarkan fitur kolaboratif dan integrasi yang mulus, seperti menulis atau mengedit konten di Google Docs dan mempublikasikan langsung di WordPress, ContentShake masih belum terintegrasi dengan alat penulisan penting seperti Grammarly. Ketidakfleksibelan prompt awal juga membuat ContentShake terkadang sulit digunakan.

7. Perplexity: Penelusuran real-time dan verifikasi fakta

via Towards AI

Dari para ilmuwan OpenAI dan otak di balik GPT-3 hadir Perplexity AI.

Perplexity adalah mesin pencarian dan jawaban berbasis kecerdasan buatan (AI) yang memberikan respons yang andal terhadap pertanyaan pengguna. Perplexity menggunakan pemrosesan bahasa alami (NLP) untuk memahami pertanyaan, mencari informasi di web atau mengambil dari basis pengetahuan, dan memberikan jawaban yang bersifat percakapan. Jawaban Perplexity lebih akurat dan komprehensif dibandingkan dengan mesin pencari besar seperti Google.

Ia mengompensasi kelemahan dalam generasi konten dan kemampuan pemecahan masalah dengan melakukan riset yang detail dan menyeluruh. ChatGPT jauh lebih akurat dibandingkan model bahasa besar lainnya, namun tetap rentan terhadap halusinasi sesekali.

Coba alternatif Perplexity AI ini!

Masa Depan ChatGPT

Meskipun peluncuran ChatGPT merupakan momen bersejarah, ini hanyalah awal dari segalanya.

Inilah yang kami perkirakan akan terjadi di masa depan untuk ChatGPT: OpenAI dan Microsoft mungkin menemukan cara untuk membuat teknologi ini lebih murah menggunakan chip canggih dan pusat data. Hal ini akan membuat LLM (Large Language Model) menjadi lebih mudah dikelola

Penggunaan berulang teknologi ini akan memperkuat kinerjanya, keandalan, dan akurasi. Kemampuan yang ditingkatkan akan mendorong pengguna ChatGPT untuk mengadopsi dan merekomendasikan teknologi ini hingga menjadi mainstream secara universal

Kita mungkin akan menyaksikan perkembangan ChatGPT ke berbagai bidang dan industri khusus seperti kesehatan, asuransi, keuangan, dan lain-lain, untuk menawarkan solusi yang disesuaikan dengan tantangan spesifik industri tersebut

Peluncuran ChatGPT 5 dan, dalam waktu dekat, ChatGPT 6 akan menghidupkan kembali minat terhadap teknologi kecerdasan buatan (AI)

Singkatnya, ChatGPT akan terus berkembang pesat jika pertimbangan hukum, etika, dan regulasi tetap mendukung perkembangannya.

Kesimpulan

Itu saja yang bisa kita bahas tentang perjalanan ChatGPT melalui statistik, angka, dan data.

Tak diragukan lagi, ChatGPT telah merevolusi persepsi publik tentang kecerdasan buatan (AI) dan membuatnya lebih mudah diakses oleh siapa saja yang memiliki koneksi internet stabil. Teknologi ini juga membantu orang menerima kenyataan bahwa AI tidak ada untuk mencuri pekerjaan. Sebaliknya, AI akan melengkapi keterampilan manusia dan meningkatkan mereka dalam berbagai cara.

Meskipun ChatGPT telah menjadi pelopor, ia bukanlah satu-satunya alat AI yang mengguncang pasar. Solusi seperti ClickUp Brain, Gemini, Perplexity, dan lainnya, turut berkontribusi pada bidang masing-masing dengan cara yang unik.

Hubungi kami untuk mempelajari cara menggunakan ClickUp Brain untuk memperlancar manajemen proyek!

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

1. Berapa banyak orang yang menggunakan ChatGPT?

Saat ini, terdapat 180,5 juta pengguna terdaftar di ChatGPT, sementara 100 juta pengguna aktif menggunakannya.

2. Apakah ChatGPT bagus dalam statistik?

ChatGPT cukup baik dalam pemrosesan data dan analisis statistik. Ia dapat melakukan perhitungan dan memberikan informasi umum tentang konsep-konsep statistik.

3. Berapa banyak data yang digunakan ChatGPT?

ChatGPT dilatih menggunakan 45TB data, yang dikompres menjadi 570 GB dataset.