11 Asisten Perencana Perjalanan Berbasis AI Terbaik untuk Perencanaan Liburan pada Tahun 2026

Bagian paling menjengkelkan dari perjalanan adalah merencanakannya. Menghabiskan berjam-jam untuk memutuskan tempat yang akan dikunjungi, aktivitas yang akan dilakukan, serta memesan tiket pesawat dan hotel bisa menjadi hal yang membosankan dan menjengkelkan—hanya jika Anda melakukannya secara manual.
Bagaimana jika ada yang bisa melakukan semua itu untuk Anda dalam hitungan menit?
Di sinilah perencana perjalanan berbasis AI berperan. Alat-alat canggih ini mempertimbangkan preferensi dan batasan Anda, lalu dengan cepat membuat rencana perjalanan yang disesuaikan.
Dalam postingan ini, kami telah menyusun daftar perencana perjalanan AI terbaik untuk Anda, termasuk ClickUp. Nikmati perjalanan Anda tanpa repot merencanakan dengan perencana perjalanan AI pilihan Anda! Mari langsung mulai. ✈️
⏰ Ringkasan 60 Detik
- Layla (Roam Around)—pilihan terbaik untuk pembuatan rencana perjalanan instan
- Wonderplan—pilihan terbaik untuk rekomendasi perjalanan yang disesuaikan
- Trip Planner AI—pilihan terbaik untuk perencanaan perjalanan dari awal hingga akhir
- Iplan. ai—pilihan terbaik untuk optimalisasi rencana perjalanan berbasis AI
- Explorerg—pilihan terbaik untuk penjelajahan perjalanan berbasis AI
- GuideGeek—pilihan terbaik untuk bantuan perjalanan berbasis percakapan
- Curiosio—pilihan terbaik untuk pengalaman perjalanan yang disesuaikan
- Vacay—pilihan terbaik untuk rencana perjalanan yang dapat disesuaikan
- PlanTripAI.com—pilihan terbaik untuk perencanaan perjalanan kolaboratif
- TripBot—pilihan terbaik untuk asisten perjalanan berbasis chatbot AI
- ClickUp —pilihan terbaik untuk mengintegrasikan perencanaan perjalanan dengan manajemen tugas
Apa yang Harus Anda Perhatikan dalam Alat Perencana Perjalanan Berbasis AI?
Saat memilih alat perencanaan perjalanan berbasis AI, perhatikan fitur-fitur berikut:
- Tingkat penyesuaian: Perhatikan pertanyaan apa saja yang diajukan oleh AI dan berapa banyak kriteria yang disediakan untuk membuat rencana perjalanan. Semakin banyak penyesuaian yang ditawarkan oleh alat tersebut, semakin baik bagi Anda
- Kemudahan akses: Periksa aksesibilitas masing-masing perencana perjalanan AI. Apakah hanya tersedia sebagai aplikasi seluler, atau dapat diakses melalui browser desktop juga? Lihat apakah ada opsi untuk mengunduh dan menyimpan rencana perjalanan agar mudah diakses secara offline
- Fitur kolaboratif: Beberapa perencana perjalanan berbasis AI memungkinkan Anda berkolaborasi dengan rekan perjalanan Anda untuk membuat rencana perjalanan yang disesuaikan. Pilihlah yang memiliki fitur kolaboratif daripada yang tidak.
- Rekomendasi pribadi: Beberapa perencana perjalanan berbasis AI mempertimbangkan masukan dan riwayat perilaku Anda untuk memberikan tips dan rekomendasi yang disesuaikan. Alat-alat semacam ini lebih disukai
- Fitur tambahan perencanaan perjalanan: Cari fitur unik, seperti tampilan peta atau pencari penerbangan, yang membantu Anda dalam aspek lain perencanaan perjalanan
- Harga: Meskipun sebagian besar perencana perjalanan berbasis AI gratis, beberapa di antaranya memerlukan langganan untuk mengakses fitur-fitur lanjutan. Periksa apakah harganya sepadan atau apakah Anda bisa menemukan apa yang Anda cari secara gratis
11 Perencana Perjalanan Berbasis AI Terbaik untuk Liburan
Berikut adalah daftar perencana perjalanan berbasis AI terbaik yang patut Anda coba untuk perjalanan Anda berikutnya.
1. ClickUp
ClickUp adalah perangkat lunak manajemen proyek dengan AI canggih dan templat untuk membantu perencanaan perjalanan. ClickUp Brain, asisten berbasis AI dari platform ini, membantu Anda dengan mudah memeriksa jadwal semua orang dan merencanakan perjalanan bisnis. Gunakan ClickUp AI untuk membuat rencana otomatis dan garis besar yang sepenuhnya dapat disesuaikan dalam hitungan detik.
Paket AI ClickUp mengubah perencanaan liburan menjadi pengalaman yang lancar dan menyenangkan dengan menggabungkan semua kebutuhan perjalanan Anda dalam satu ruang kerja cerdas.
1. Ruang kerja AI terpadu dengan ClickUp Brain & Brain MAX
- ClickUp Brain dan ClickUp Brain MAX menggabungkan tugas, dokumen, daftar periksa, rencana perjalanan, dan bahkan file dari Google Drive atau Figma ke dalam satu pusat yang didukung AI
- Brain berfungsi sebagai asisten AI di desktop Anda, memberikan akses ke berbagai model AI—seperti ChatGPT, Claude, Gemini, dan lainnya—di dalam ruang kerja yang sama tempat tugas, dokumen, dan tim Anda berada—tidak perlu lagi berpindah-pindah aplikasi atau kehilangan konteks
- Dengan AI kontekstual, Anda dapat langsung menampilkan detail penerbangan, pemesanan hotel, atau dokumen bersama, bahkan dalam rencana perjalanan yang rumit
3. Agen AI & Otomatisasi
- Agen AI mengotomatiskan tugas-tugas perencanaan perjalanan yang berulang—memperbarui rencana perjalanan, mengirimkan pengingat, melacak pemesanan—sehingga Anda dapat fokus pada keseruannya
- Agen dapat merangkum dokumen perjalanan, membuat daftar barang bawaan, dan menjawab pertanyaan tentang rencana Anda, sehingga menghemat waktu Anda yang biasanya dihabiskan untuk pekerjaan manual
4. Perencanaan berbasis suara dengan Talk to Text
- Dengan fitur Use Talk to Text dari Brain MAX, Anda dapat mendiktekan rencana perjalanan, merancang rencana perjalanan, atau memperbarui daftar periksa tanpa perlu menggunakan tangan—sempurna untuk merencanakan perjalanan saat dalam perjalanan
5. Pencarian mendalam & kolaborasi
- Fitur Pencarian Perusahaan Bertenaga AI dari ClickUp dapat menemukan detail apa pun di seluruh rencana, dokumen, dan aplikasi terhubung Anda, memastikan tidak ada yang terlewat
- Kolaborasi real-time memungkinkan Anda merencanakan perjalanan kelompok, membagikan tugas, dan berbagi rencana perjalanan atau daftar periksa dengan teman atau keluarga—AI memastikan semua orang tetap terkoordinasi
Tonton video ini untuk mengetahui bagaimana ClickUp Brain MAX dapat mempermudah perencanaan perjalanan Anda👇
Gunakan ClickUp Docs untuk membuat daftar tugas terperinci dengan berbagai hari dan aktivitas yang direncanakan untuk setiap hari. Fitur daftar bersarang tanpa batasnya memungkinkan Anda merinci rencana sesuka hati. Jika Anda lebih suka merencanakan perjalanan sendiri dengan detail yang rumit, maka ClickUp adalah satu-satunya alat perencana perjalanan berbasis AI yang Anda butuhkan.
ClickUp juga menawarkan berbagai templat rencana perjalanan untuk membantu Anda merencanakan perjalanan. Mari kita lihat beberapa templat ini.
Gunakan Template Itinerary Perjalanan Bisnis ClickUp ini untuk merencanakan setiap hari perjalanan Anda secara detail. Template ini membantu Anda merencanakan itinerary yang terorganisir dan melihat semua detail penting secara sekilas.
Gunakan kombinasi yang kuat antara perencana AI dan ClickUp untuk membuat rencana perjalanan yang terperinci. Pertama, gunakan perencana AI untuk mendapatkan ide tentang hal-hal yang dapat Anda lakukan, lalu manfaatkan ClickUp Docs atau salah satu dari banyak templat yang tersedia.
📮Wawasan ClickUp: 18% responden survei kami ingin menggunakan AI untuk mengatur kehidupan mereka melalui kalender, tugas, dan pengingat. Sebanyak 15% lainnya ingin AI menangani tugas rutin dan pekerjaan administratif. Untuk melakukan ini, AI harus mampu: memahami tingkat prioritas setiap tugas dalam alur kerja, menjalankan langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat atau menyesuaikan tugas, serta mengatur alur kerja otomatis. Sebagian besar alat hanya memiliki satu atau dua langkah ini yang terintegrasi. Namun, ClickUp telah membantu pengguna mengintegrasikan hingga 5+ aplikasi menggunakan platform kami! Nikmati penjadwalan berbasis AI, di mana tugas dan rapat dapat dengan mudah dialokasikan ke slot kosong di kalender Anda berdasarkan tingkat prioritas. Anda juga dapat mengatur aturan otomatisasi kustom melalui ClickUp Brain untuk menangani tugas rutin. Ucapkan selamat tinggal pada pekerjaan yang membosankan!
Fitur terbaik ClickUp
- Buat daftar tak terbatas tentang hal-hal yang bisa dilakukan menggunakan ClickUp Docs
- Gunakan templat perencanaan perjalanan ClickUp untuk membuat rencana perjalanan dan mencatat detail perjalanan
- Catat informasi mengenai kontak perjalanan, jadwal penerbangan, dan pemesanan hotel, termasuk waktu check-in dan check-out
- Bagikan rencana perjalanan dan ide yang telah disimpan hanya dengan satu klik kepada teman-teman perjalanan Anda
Batasan ClickUp
- Tidak secara otomatis membuat rencana perjalanan berdasarkan serangkaian kriteria seperti perencana perjalanan AI lainnya
Harga ClickUp
Ulasan dan penilaian ClickUp
- G2: 4,7/5 (9.397 ulasan)
- Capterra: 4,7/5 (4.020 ulasan)
- Product Hunt: 5/5 (975 ulasan)
2. Layla (Roam Around)
Layla (sebelumnya Roam Around) adalah perencana perjalanan berbasis AI yang mudah digunakan dan dapat membuat rencana perjalanan khusus untuk destinasi wisata di seluruh dunia. Cukup masukkan destinasi, tanggal perjalanan, dan preferensi Anda untuk mendapatkan rencana perjalanan yang lengkap.
Ini sangat cocok untuk merencanakan perjalanan mendadak dan liburan tanpa repot merencanakannya sendiri.
Selain itu, aplikasi ini menggunakan teknologi GPT-3 untuk memberikan rekomendasi perjalanan yang disesuaikan, mulai dari tempat makan hingga tempat-tempat yang wajib dikunjungi.
Fitur terbaik Layla
- Masuk dengan Google dan mulailah merencanakan perjalanan dengan cepat
- Sesuaikan rencana perjalanan berdasarkan minat dan anggaran
- Dapatkan rekomendasi yang disesuaikan dan panduan wisata lokal
- Berbincanglah dengan Layla untuk menyesuaikan rencana perjalanan Anda lebih lanjut
- Buat daftar impian bersama dan berkolaborasi dengan teman-teman Anda
- Akses melalui aplikasi Android dan iOS
Batasan Layla
- Jumlah destinasi bisa lebih banyak
- Rekomendasi tersebut tidak selalu 100% akurat
Harga Layla
- Gratis
- Premium: Tidak tersedia
Ulasan dan penilaian Roam Around
- G2: N/A
- Capterra: N/A
3. Wonderplan
Mencari perencana perjalanan yang mempertimbangkan preferensi, anggaran, dan batasan Anda secara detail untuk menyusun rencana perjalanan bagi Anda?
Tidak perlu mencari lagi, Wonderplan adalah jawabannya.
Ini adalah salah satu perencana perjalanan berbasis AI terbaik bagi mereka yang memiliki keterbatasan anggaran, dengan menyediakan rincian biaya terperinci untuk berbagai aktivitas. Aplikasi ini memungkinkan Anda menambahkan atau menghapus item dari rencana perjalanan Anda agar sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda.
Fitur terbaik Wonderplan
- Buat rencana perjalanan yang disesuaikan dengan preferensi dan batasan perjalanan Anda
- Dapatkan rekomendasi yang disesuaikan untuk tempat menginap
- Gunakan peta interaktif dan alat navigasi untuk memvisualisasikan rencana perjalanan
- Unduh dan simpan rencana perjalanan Anda sebagai file PDF, lalu aksesnya secara offline
- Bekerja sama dengan teman perjalanan Anda untuk membuat dan mengubah rencana
- Dapatkan rincian biaya terperinci berdasarkan aktivitas
Keterbatasan Wonderplan
- Jumlah destinasi dapat diperluas lebih lanjut
- Hanya menyediakan dukungan melalui email
Harga Wonderplan
- Gratis
Ulasan dan peringkat Wonderplan
- G2: N/A
- Capterra: N/A
4. Perencana Perjalanan AI
Perencana perjalanan berbasis AI ini juga membuat rencana perjalanan yang disesuaikan, namun menawarkan beberapa fitur unik untuk mempermudah proses perencanaan perjalanan Anda.
Trip Planner AI memungkinkan Anda mencari inspirasi dari Instagram Reels dan video TikTok, serta menambahkan tempat-tempat yang direkomendasikan ke dalam rencana perjalanan Anda. Tidak seperti kebanyakan perencana perjalanan berbasis AI, aplikasi ini menawarkan perencanaan rute dan dapat merencanakan perjalanan ke beberapa destinasi.
Fitur terbaik perencana perjalanan AI
- Cari inspirasi dari video rekomendasi perjalanan di media sosial dan tambahkan ke rencana perjalanan Anda
- Sesuaikan rencana perjalanan Anda dengan menambahkan atau menghapus aktivitas hingga sesuai dengan keinginan Anda
- Dapatkan ide perjalanan dari rencana perjalanan yang dibagikan oleh wisatawan lain di komunitas
- Manfaatkan AI untuk menyarankan rute optimal untuk perjalanan darat Anda
- Bekerja sama dengan teman perjalanan Anda untuk menyusun rencana perjalanan yang sangat disesuaikan
- Aksesnya melalui browser seluler atau desktop Anda
Keterbatasan Perencana Perjalanan AI
- Anda perlu membuat akun dan masuk untuk mulai menggunakan alat ini
Harga Perencana Perjalanan AI
- Gratis
Ulasan dan peringkat Perencana Perjalanan AI
- G2: N/A
- Capterra: N/A
5. Iplan. ai
Perencana perjalanan ini akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang rencana perjalanan Anda dan membuat rencana perjalanan terperinci berdasarkan jawaban Anda.
Aplikasi ini memungkinkan Anda memodifikasi dan menyesuaikan rencana perjalanan Anda dengan menambahkan atau menghapus aktivitas dan destinasi. Aplikasi ini juga menyediakan cara mudah untuk berbagi rencana perjalanan Anda dengan teman perjalanan Anda.
Fitur terbaik Iplan.ai
- Jawab beberapa pertanyaan dan buat rencana perjalanan terperinci dalam hitungan detik
- Sesuaikan sendiri atau berkolaborasi dengan orang lain untuk membuat rencana perjalanan
- Bagikan rencana perjalanan Anda secara publik atau pribadi dan aksesnya di mana saja
- Tentukan anggaran dan rencanakan perjalanan Anda sesuai anggaran tersebut menggunakan perencana perjalanan berbasis AI ini
Keterbatasan Iplan.ai
- Hanya tersedia sebagai aplikasi seluler, tidak cocok untuk pengguna desktop
- Fitur berbagi dan kolaborasi hanya tersedia pada paket berbayar
Harga Iplan.ai
- Gratis
- Keanggotaan Pro: $3,99/bulan
Ulasan dan peringkat Iplan.ai
- G2: N/A
- Capterra: N/A
6. Explorerg
Explorerg adalah perencana perjalanan berbasis AI yang meminta Anda untuk menjelaskan rencana perjalanan Anda secara bebas dan memberikan beberapa pilihan bawaan untuk dipilih saat membuat rencana perjalanan.
Anda juga dapat memilih tanggal perjalanan dan anggaran, serta jenis perjalanan dan preferensi perjalanan lainnya.
Fitur terbaik Explorerg
- Pilih dari rencana perjalanan siap pakai untuk destinasi terpopuler
- Buat rencana perjalanan yang disesuaikan dengan menjelaskan rencana perjalanan Anda dan memilih preferensi Anda
- Temukan penerbangan murah menggunakan fitur Flight Finder-nya
- Visualisasikan perjalanan Anda menggunakan fitur pratinjau peta dan panduan visual
- Pantau biaya dan pastikan perjalanan Anda tetap sesuai anggaran
Batasan Explorerg
- Tidak menawarkan fitur kolaboratif, tidak seperti banyak perencana perjalanan AI lainnya
- Meskipun dapat membuat rencana perjalanan yang disesuaikan, aplikasi ini mungkin tidak dapat mengakomodasi kebutuhan perjalanan yang sangat spesifik
- Konten ini mungkin tidak selalu akurat
Harga Explorerg
- Gratis
Ulasan dan penilaian Explorerg
- G2: N/A
- Capterra: N/A
7. GuideGeek
Tidak seperti perencana perjalanan AI lainnya dalam daftar ini, GuideGeek adalah asisten perjalanan berbasis AI. Aplikasi ini berfungsi seperti chatbot, di mana Anda mengajukan pertanyaan, dan aplikasi ini akan menjawabnya.
Jika Anda meminta alat ini untuk membuatkan rencana perjalanan, ia akan melakukannya. Namun, rencana perjalanan tersebut tidak akan sepersonal yang ditawarkan oleh beberapa alat AI lainnya.
Fitur terbaik GuideGeek
- Ajukan pertanyaan terkait rencana perjalanan Anda dan dapatkan jawaban yang terperinci
- Cari rekomendasi untuk hotel, aktivitas, dan lainnya
- Dapatkan tips tentang cara menghemat uang, menghindari keramaian, atau hal lainnya
- Akses alat ini melalui WhatsApp atau Instagram Messenger
Batasan GuideGeek
- Tidak menghasilkan rencana perjalanan kustom yang detail berdasarkan kebutuhan spesifik
- Tidak ada fitur kolaborasi
- Anda tidak dapat mengubah rencana perjalanan; Anda hanya dapat mengubah prompt Anda untuk mendapatkan hasil yang berbeda
- Tidak ada aplikasi seluler atau akses melalui browser
Harga GuideGeek
- Gratis
Ulasan dan peringkat GuideGeek
- G2: N/A
- Capterra: N/A
8. Curiosio
Curiosio adalah alat perencanaan perjalanan darat yang ideal yang membantu Anda merencanakan rute yang tepat dan tempat-tempat yang harus Anda singgahi.
Masukkan detail perjalanan Anda, dan Curiosio akan memberikan Anda peta rute interaktif yang dapat Anda jelajahi dan sesuaikan.
Aplikasi ini juga mampu membuat rencana perjalanan serta memberikan rincian biaya dan waktu perjalanan.
Fitur terbaik Curiosio
- Tambahkan tempat-tempat yang ingin Anda kunjungi dalam perjalanan darat Anda dan dapatkan saran mengenai rute terbaik yang bisa Anda ambil
- Dapatkan saran tentang cara menghabiskan waktu dan uang Anda
- Buat rencana perjalanan yang disesuaikan dengan preferensi dan anggaran perjalanan Anda
- Masukkan tujuan Anda dan dapatkan konten perjalanan yang disesuaikan dan relevan untuk menginspirasi rencana perjalanan Anda
- Masukkan detailnya sekali saja dan dapatkan berbagai opsi rencana perjalanan
Batasan Curiosio
- Alat ini lebih rumit daripada alat lain dan memerlukan masukan tambahan untuk membuat rencana perjalanan yang sempurna
- Tidak menyediakan aplikasi seluler; hanya dapat diakses melalui browser
Harga Curiosio
- Gratis
Ulasan dan peringkat Curiosio
- G2: N/A
- Capterra: N/A
9. Vacay
Vacay menawarkan chatbot, pembuat rencana perjalanan, dan penasihat tematik untuk perencanaan perjalanan khusus. Hal ini menjadikannya solusi perencanaan perjalanan all-in-one yang memenuhi kebutuhan berbagai pengguna.
Baik Anda ingin membuat rencana perjalanan singkat secara otomatis atau mendapatkan jawaban atas pertanyaan spesifik seputar perjalanan, Vacay dapat membantu. Tidak seperti perencana perjalanan AI gratis, ini adalah alat freemium dengan paket berbayar dan fitur-fitur canggih.
Vacay memposisikan paket berbayarnya sebagai alat bantu bagi penasihat perjalanan dan agen pemesanan.
Fitur terbaik Vacay
- Ajukan pertanyaan kepada chatbot Vacay dan dapatkan rekomendasi serta jawaban yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda
- Gunakan perencana rencana perjalanan interaktif untuk membuat rencana perjalanan yang terperinci
- Manfaatkan penasihat bertema untuk merencanakan perjalanan berdasarkan tema tertentu, seperti liburan mewah atau perjalanan yang ramah hewan peliharaan
- Akses berbagai sumber daya perjalanan, mulai dari hotel dan penerbangan hingga kapal pesiar
Batasan liburan
- Fitur lanjutan dan konten premium hanya tersedia pada paket berbayar, yang saat ini hanya tersedia untuk pelanggan yang berbasis di AS.
- Meskipun menawarkan berbagai fitur, harganya terkesan mahal, mengingat ada alat serupa yang tersedia secara gratis
Harga liburan
- Gratis
- Premium: $9,99/bulan
- Profesional: $49/bulan
Ulasan dan penilaian Vacay
- G2: N/A
- Capterra: N/A
10. PlanTripAI.com
Ini adalah alat freemium lain yang menawarkan rencana perjalanan yang disesuaikan dan rekomendasi perjalanan yang dipersonalisasi. Selain pertanyaan dasar seperti tanggal perjalanan, alat ini juga menanyakan jenis wisatawan seperti apa Anda dan moda transportasi apa yang Anda sukai.
Antarmukanya mudah digunakan, dengan formulir visual untuk memasukkan detail sebelum menghasilkan rencana perjalanan untuk Anda. Tidak ada model berlangganan, hanya biaya lisensi seumur hidup, yang nominal.
Fitur terbaik PlanTripAI.com
- Jawab beberapa pertanyaan dan dapatkan rencana perjalanan yang disesuaikan dalam hitungan detik
- Gunakan beragam opsi yang tersedia di formulir input untuk menyesuaikan rencana perjalanan sesuai preferensi Anda
- Dapatkan tautan dengan opsi untuk mengunduh rencana perjalanan dalam format PDF, spreadsheet, dan format lainnya
- Gunakan rencana perjalanan tersebut sesuka Anda, bagikan dengan orang lain, atau bahkan jual kembali tanpa batasan apa pun
Batasan PlanTripAI.com
- Anda memerlukan lisensi untuk melihat semua perjalanan sebelumnya dan menyimpan perjalanan
- Tidak ada opsi untuk mengubah rencana perjalanan di platform ini atau berkolaborasi dengan orang lain
Harga PlanTripAI.com
- Gratis
- Pro: Biaya satu kali sebesar $10 untuk lisensi seumur hidup
Ulasan dan peringkat PlanTripAI.com
- G2: N/A
- Capterra: N/A
11. TripBot
Yang terakhir dalam daftar perencana perjalanan berbasis AI kami adalah TripBot—sebuah aplikasi perencanaan perjalanan yang membantu Anda membuat rencana perjalanan yang terperinci.
Aplikasi ini memberikan rekomendasi yang disesuaikan dan tips dari para ahli untuk menemukan pengalaman unik dan tempat-tempat tersembunyi yang menarik.
Fitur terbaik TripBot
- Sebutkan anggaran, akomodasi, dan preferensi lainnya untuk mendapatkan rencana perjalanan yang disesuaikan
- Ajukan pertanyaan seputar perjalanan dan dapatkan rekomendasi perjalanan yang disesuaikan
- Dapatkan akses ke asisten AI lainnya, seperti asisten penulisan
Keterbatasan TripBot
- Tidak ada akses offline
- Hanya tersedia sebagai aplikasi di Google Play Store
Harga TripBot
- Tidak tersedia
Ulasan dan peringkat TripBot
- G2: N/A
- Capterra: N/A
Bepergian dengan Lebih Cerdas Bersama Perencana Liburan Berbasis AI
Cobalah alat perencanaan perjalanan dan perangkat lunak manajemen perjalanan yang disebutkan di atas untuk melihat mana yang paling cocok untuk Anda. Sebagian besar dari aplikasi ini sepenuhnya gratis atau menawarkan paket gratis, jadi Anda tidak perlu membayar untuk menggunakannya.
Untuk perencanaan perjalanan yang lebih mendalam, gunakan alat-alat ini untuk menghasilkan ide bersama dengan ClickUp guna membuat rencana perjalanan terperinci sesuai kebutuhan spesifik Anda. Beragam templat perencanaan ClickUp akan memudahkan pekerjaan Anda.