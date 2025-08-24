11 Asisten Perencana Perjalanan Berbasis AI Terbaik untuk Perencanaan Liburan pada Tahun 2026

Bagian paling menjengkelkan dari perjalanan adalah merencanakannya. Menghabiskan berjam-jam untuk memutuskan tempat yang akan dikunjungi, aktivitas yang akan dilakukan, serta memesan tiket pesawat dan hotel bisa menjadi hal yang membosankan dan menjengkelkan—hanya jika Anda melakukannya secara manual.

Bagaimana jika ada yang bisa melakukan semua itu untuk Anda dalam hitungan menit?

Di sinilah perencana perjalanan berbasis AI berperan. Alat-alat canggih ini mempertimbangkan preferensi dan batasan Anda, lalu dengan cepat membuat rencana perjalanan yang disesuaikan.

Dalam postingan ini, kami telah menyusun daftar perencana perjalanan AI terbaik untuk Anda, termasuk ClickUp. Nikmati perjalanan Anda tanpa repot merencanakan dengan perencana perjalanan AI pilihan Anda! Mari langsung mulai. ✈️

⏰ Ringkasan 60 Detik Layla (Roam Around) —pilihan terbaik untuk pembuatan rencana perjalanan instan

Wonderplan —pilihan terbaik untuk rekomendasi perjalanan yang disesuaikan

Trip Planner AI —pilihan terbaik untuk perencanaan perjalanan dari awal hingga akhir

Iplan. ai —pilihan terbaik untuk optimalisasi rencana perjalanan berbasis AI

Explorerg —pilihan terbaik untuk penjelajahan perjalanan berbasis AI

GuideGeek —pilihan terbaik untuk bantuan perjalanan berbasis percakapan

Curiosio —pilihan terbaik untuk pengalaman perjalanan yang disesuaikan

Vacay —pilihan terbaik untuk rencana perjalanan yang dapat disesuaikan

PlanTripAI.com —pilihan terbaik untuk perencanaan perjalanan kolaboratif

TripBot —pilihan terbaik untuk asisten perjalanan berbasis chatbot AI

ClickUp —pilihan terbaik untuk mengintegrasikan perencanaan perjalanan dengan manajemen tugas —pilihan terbaik untuk mengintegrasikan perencanaan perjalanan dengan manajemen tugas

Saat memilih alat perencanaan perjalanan berbasis AI, perhatikan fitur-fitur berikut:

Tingkat penyesuaian : Perhatikan pertanyaan apa saja yang diajukan oleh AI dan berapa banyak kriteria yang disediakan untuk membuat rencana perjalanan. Semakin banyak penyesuaian yang ditawarkan oleh alat tersebut, semakin baik bagi Anda

Kemudahan akses : Periksa aksesibilitas masing-masing perencana perjalanan AI. Apakah hanya tersedia sebagai aplikasi seluler, atau dapat diakses melalui browser desktop juga? Lihat apakah ada opsi untuk mengunduh dan menyimpan rencana perjalanan agar mudah diakses secara offline

Fitur kolaboratif : Beberapa perencana perjalanan berbasis AI memungkinkan Anda berkolaborasi dengan rekan perjalanan Anda untuk membuat rencana perjalanan yang disesuaikan. Pilihlah yang memiliki fitur kolaboratif daripada yang tidak.

Rekomendasi pribadi : Beberapa perencana perjalanan berbasis AI mempertimbangkan masukan dan riwayat perilaku Anda untuk memberikan tips dan rekomendasi yang disesuaikan. Alat-alat semacam ini lebih disukai

Fitur tambahan perencanaan perjalanan : Cari fitur unik, seperti tampilan peta atau pencari penerbangan, yang membantu Anda dalam aspek lain perencanaan perjalanan

Harga: Meskipun sebagian besar perencana perjalanan berbasis AI gratis, beberapa di antaranya memerlukan langganan untuk mengakses fitur-fitur lanjutan. Periksa apakah harganya sepadan atau apakah Anda bisa menemukan apa yang Anda cari secara gratis

Baca juga: Bekerja dari jarak jauh? Kami punya beberapa alat untuk pekerja digital nomad dan perangkat lunak perencanaan hidup yang bisa kami rekomendasikan

11 Perencana Perjalanan Berbasis AI Terbaik untuk Liburan

Berikut adalah daftar perencana perjalanan berbasis AI terbaik yang patut Anda coba untuk perjalanan Anda berikutnya.

1. ClickUp

Mulailah dengan ClickUp Brain Gunakan ClickUp Brain untuk membantu Anda merencanakan liburan berikutnya

ClickUp adalah perangkat lunak manajemen proyek dengan AI canggih dan templat untuk membantu perencanaan perjalanan. ClickUp Brain, asisten berbasis AI dari platform ini, membantu Anda dengan mudah memeriksa jadwal semua orang dan merencanakan perjalanan bisnis. Gunakan ClickUp AI untuk membuat rencana otomatis dan garis besar yang sepenuhnya dapat disesuaikan dalam hitungan detik.

Paket AI ClickUp mengubah perencanaan liburan menjadi pengalaman yang lancar dan menyenangkan dengan menggabungkan semua kebutuhan perjalanan Anda dalam satu ruang kerja cerdas.

1. Ruang kerja AI terpadu dengan ClickUp Brain & Brain MAX

ClickUp Brain dan ClickUp Brain MAX menggabungkan tugas, dokumen, daftar periksa, rencana perjalanan, dan bahkan file dari Google Drive atau Figma ke dalam satu pusat yang didukung AI

Brain berfungsi sebagai asisten AI di desktop Anda, memberikan akses ke berbagai model AI—seperti ChatGPT, Claude, Gemini, dan lainnya—di dalam ruang kerja yang sama tempat tugas, dokumen, dan tim Anda berada—tidak perlu lagi berpindah-pindah aplikasi atau kehilangan konteks

Dengan AI kontekstual, Anda dapat langsung menampilkan detail penerbangan, pemesanan hotel, atau dokumen bersama, bahkan dalam rencana perjalanan yang rumit

3. Agen AI & Otomatisasi

Agen AI mengotomatiskan tugas-tugas perencanaan perjalanan yang berulang—memperbarui rencana perjalanan, mengirimkan pengingat, melacak pemesanan—sehingga Anda dapat fokus pada keseruannya

Agen dapat merangkum dokumen perjalanan, membuat daftar barang bawaan, dan menjawab pertanyaan tentang rencana Anda, sehingga menghemat waktu Anda yang biasanya dihabiskan untuk pekerjaan manual

4. Perencanaan berbasis suara dengan Talk to Text

Dengan fitur Use Talk to Text dari Brain MAX, Anda dapat mendiktekan rencana perjalanan, merancang rencana perjalanan, atau memperbarui daftar periksa tanpa perlu menggunakan tangan—sempurna untuk merencanakan perjalanan saat dalam perjalanan

5. Pencarian mendalam & kolaborasi

Fitur Pencarian Perusahaan Bertenaga AI dari ClickUp dapat menemukan detail apa pun di seluruh rencana, dokumen, dan aplikasi terhubung Anda, memastikan tidak ada yang terlewat

Kolaborasi real-time memungkinkan Anda merencanakan perjalanan kelompok, membagikan tugas, dan berbagi rencana perjalanan atau daftar periksa dengan teman atau keluarga—AI memastikan semua orang tetap terkoordinasi

Tonton video ini untuk mengetahui bagaimana ClickUp Brain MAX dapat mempermudah perencanaan perjalanan Anda👇

Gunakan ClickUp Docs untuk membuat daftar tugas terperinci dengan berbagai hari dan aktivitas yang direncanakan untuk setiap hari. Fitur daftar bersarang tanpa batasnya memungkinkan Anda merinci rencana sesuka hati. Jika Anda lebih suka merencanakan perjalanan sendiri dengan detail yang rumit, maka ClickUp adalah satu-satunya alat perencana perjalanan berbasis AI yang Anda butuhkan.

ClickUp juga menawarkan berbagai templat rencana perjalanan untuk membantu Anda merencanakan perjalanan. Mari kita lihat beberapa templat ini.

Gunakan Template Itinerary Perjalanan Bisnis ClickUp ini untuk merencanakan setiap hari perjalanan Anda secara detail. Template ini membantu Anda merencanakan itinerary yang terorganisir dan melihat semua detail penting secara sekilas.

Unduh Template Ini Buat rencana perjalanan yang terorganisir menggunakan format lembar kerja dan catat jadwal penerbangan serta tenggat waktu lainnya dalam format yang mudah dibaca dengan ClickUp

👉🏽Baca Juga: Template Google Sheets untuk Perencana Perjalanan

Gunakan kombinasi yang kuat antara perencana AI dan ClickUp untuk membuat rencana perjalanan yang terperinci. Pertama, gunakan perencana AI untuk mendapatkan ide tentang hal-hal yang dapat Anda lakukan, lalu manfaatkan ClickUp Docs atau salah satu dari banyak templat yang tersedia.

📮Wawasan ClickUp: 18% responden survei kami ingin menggunakan AI untuk mengatur kehidupan mereka melalui kalender, tugas, dan pengingat. Sebanyak 15% lainnya ingin AI menangani tugas rutin dan pekerjaan administratif. Untuk melakukan ini, AI harus mampu: memahami tingkat prioritas setiap tugas dalam alur kerja, menjalankan langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat atau menyesuaikan tugas, serta mengatur alur kerja otomatis. Sebagian besar alat hanya memiliki satu atau dua langkah ini yang terintegrasi. Namun, ClickUp telah membantu pengguna mengintegrasikan hingga 5+ aplikasi menggunakan platform kami! Nikmati penjadwalan berbasis AI, di mana tugas dan rapat dapat dengan mudah dialokasikan ke slot kosong di kalender Anda berdasarkan tingkat prioritas. Anda juga dapat mengatur aturan otomatisasi kustom melalui ClickUp Brain untuk menangani tugas rutin. Ucapkan selamat tinggal pada pekerjaan yang membosankan!

Fitur terbaik ClickUp

Buat daftar tak terbatas tentang hal-hal yang bisa dilakukan menggunakan ClickUp Docs

Gunakan templat perencanaan perjalanan ClickUp untuk membuat rencana perjalanan dan mencatat detail perjalanan

Catat informasi mengenai kontak perjalanan, jadwal penerbangan, dan pemesanan hotel, termasuk waktu check-in dan check-out

Bagikan rencana perjalanan dan ide yang telah disimpan hanya dengan satu klik kepada teman-teman perjalanan Anda

Batasan ClickUp

Tidak secara otomatis membuat rencana perjalanan berdasarkan serangkaian kriteria seperti perencana perjalanan AI lainnya

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2 : 4,7/5 (9.397 ulasan)

Capterra : 4,7/5 (4.020 ulasan)

Product Hunt: 5/5 (975 ulasan)

2. Layla (Roam Around)

via Layla

Layla (sebelumnya Roam Around) adalah perencana perjalanan berbasis AI yang mudah digunakan dan dapat membuat rencana perjalanan khusus untuk destinasi wisata di seluruh dunia. Cukup masukkan destinasi, tanggal perjalanan, dan preferensi Anda untuk mendapatkan rencana perjalanan yang lengkap.

Ini sangat cocok untuk merencanakan perjalanan mendadak dan liburan tanpa repot merencanakannya sendiri.

Selain itu, aplikasi ini menggunakan teknologi GPT-3 untuk memberikan rekomendasi perjalanan yang disesuaikan, mulai dari tempat makan hingga tempat-tempat yang wajib dikunjungi.

Fitur terbaik Layla

Masuk dengan Google dan mulailah merencanakan perjalanan dengan cepat

Sesuaikan rencana perjalanan berdasarkan minat dan anggaran

Dapatkan rekomendasi yang disesuaikan dan panduan wisata lokal

Berbincanglah dengan Layla untuk menyesuaikan rencana perjalanan Anda lebih lanjut

Buat daftar impian bersama dan berkolaborasi dengan teman-teman Anda

Akses melalui aplikasi Android dan iOS

Batasan Layla

Jumlah destinasi bisa lebih banyak

Rekomendasi tersebut tidak selalu 100% akurat

Harga Layla

Gratis

Premium: Tidak tersedia

3. Wonderplan

via Wonderplan

Mencari perencana perjalanan yang mempertimbangkan preferensi, anggaran, dan batasan Anda secara detail untuk menyusun rencana perjalanan bagi Anda?

Tidak perlu mencari lagi, Wonderplan adalah jawabannya.

Ini adalah salah satu perencana perjalanan berbasis AI terbaik bagi mereka yang memiliki keterbatasan anggaran, dengan menyediakan rincian biaya terperinci untuk berbagai aktivitas. Aplikasi ini memungkinkan Anda menambahkan atau menghapus item dari rencana perjalanan Anda agar sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda.

Fitur terbaik Wonderplan

Buat rencana perjalanan yang disesuaikan dengan preferensi dan batasan perjalanan Anda

Dapatkan rekomendasi yang disesuaikan untuk tempat menginap

Gunakan peta interaktif dan alat navigasi untuk memvisualisasikan rencana perjalanan

Unduh dan simpan rencana perjalanan Anda sebagai file PDF, lalu aksesnya secara offline

Bekerja sama dengan teman perjalanan Anda untuk membuat dan mengubah rencana

Dapatkan rincian biaya terperinci berdasarkan aktivitas

Keterbatasan Wonderplan

Jumlah destinasi dapat diperluas lebih lanjut

Hanya menyediakan dukungan melalui email

Harga Wonderplan

Gratis

4. Perencana Perjalanan AI

melalui Trip Planner AI

Perencana perjalanan berbasis AI ini juga membuat rencana perjalanan yang disesuaikan, namun menawarkan beberapa fitur unik untuk mempermudah proses perencanaan perjalanan Anda.

Trip Planner AI memungkinkan Anda mencari inspirasi dari Instagram Reels dan video TikTok, serta menambahkan tempat-tempat yang direkomendasikan ke dalam rencana perjalanan Anda. Tidak seperti kebanyakan perencana perjalanan berbasis AI, aplikasi ini menawarkan perencanaan rute dan dapat merencanakan perjalanan ke beberapa destinasi.

Fitur terbaik perencana perjalanan AI

Cari inspirasi dari video rekomendasi perjalanan di media sosial dan tambahkan ke rencana perjalanan Anda

Sesuaikan rencana perjalanan Anda dengan menambahkan atau menghapus aktivitas hingga sesuai dengan keinginan Anda

Dapatkan ide perjalanan dari rencana perjalanan yang dibagikan oleh wisatawan lain di komunitas

Manfaatkan AI untuk menyarankan rute optimal untuk perjalanan darat Anda

Bekerja sama dengan teman perjalanan Anda untuk menyusun rencana perjalanan yang sangat disesuaikan

Aksesnya melalui browser seluler atau desktop Anda

Keterbatasan Perencana Perjalanan AI

Anda perlu membuat akun dan masuk untuk mulai menggunakan alat ini

Harga Perencana Perjalanan AI

Gratis

5. Iplan. ai

Perencana perjalanan ini akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang rencana perjalanan Anda dan membuat rencana perjalanan terperinci berdasarkan jawaban Anda.

Aplikasi ini memungkinkan Anda memodifikasi dan menyesuaikan rencana perjalanan Anda dengan menambahkan atau menghapus aktivitas dan destinasi. Aplikasi ini juga menyediakan cara mudah untuk berbagi rencana perjalanan Anda dengan teman perjalanan Anda.

Fitur terbaik Iplan.ai

Jawab beberapa pertanyaan dan buat rencana perjalanan terperinci dalam hitungan detik

Sesuaikan sendiri atau berkolaborasi dengan orang lain untuk membuat rencana perjalanan

Bagikan rencana perjalanan Anda secara publik atau pribadi dan aksesnya di mana saja

Tentukan anggaran dan rencanakan perjalanan Anda sesuai anggaran tersebut menggunakan perencana perjalanan berbasis AI ini

Keterbatasan Iplan.ai

Hanya tersedia sebagai aplikasi seluler, tidak cocok untuk pengguna desktop

Fitur berbagi dan kolaborasi hanya tersedia pada paket berbayar

Harga Iplan.ai

Gratis

Keanggotaan Pro: $3,99/bulan

6. Explorerg

via Explorerg

Explorerg adalah perencana perjalanan berbasis AI yang meminta Anda untuk menjelaskan rencana perjalanan Anda secara bebas dan memberikan beberapa pilihan bawaan untuk dipilih saat membuat rencana perjalanan.

Anda juga dapat memilih tanggal perjalanan dan anggaran, serta jenis perjalanan dan preferensi perjalanan lainnya.

Fitur terbaik Explorerg

Pilih dari rencana perjalanan siap pakai untuk destinasi terpopuler

Buat rencana perjalanan yang disesuaikan dengan menjelaskan rencana perjalanan Anda dan memilih preferensi Anda

Temukan penerbangan murah menggunakan fitur Flight Finder-nya

Visualisasikan perjalanan Anda menggunakan fitur pratinjau peta dan panduan visual

Pantau biaya dan pastikan perjalanan Anda tetap sesuai anggaran

Batasan Explorerg

Tidak menawarkan fitur kolaboratif, tidak seperti banyak perencana perjalanan AI lainnya

Meskipun dapat membuat rencana perjalanan yang disesuaikan, aplikasi ini mungkin tidak dapat mengakomodasi kebutuhan perjalanan yang sangat spesifik

Konten ini mungkin tidak selalu akurat

Harga Explorerg

Gratis

Baca juga: Bingung mau pergi ke mana? Kami telah merangkum destinasi terbaik untuk para digital nomad!

7. GuideGeek

via GuideGeek

Tidak seperti perencana perjalanan AI lainnya dalam daftar ini, GuideGeek adalah asisten perjalanan berbasis AI. Aplikasi ini berfungsi seperti chatbot, di mana Anda mengajukan pertanyaan, dan aplikasi ini akan menjawabnya.

Jika Anda meminta alat ini untuk membuatkan rencana perjalanan, ia akan melakukannya. Namun, rencana perjalanan tersebut tidak akan sepersonal yang ditawarkan oleh beberapa alat AI lainnya.

Fitur terbaik GuideGeek

Ajukan pertanyaan terkait rencana perjalanan Anda dan dapatkan jawaban yang terperinci

Cari rekomendasi untuk hotel, aktivitas, dan lainnya

Dapatkan tips tentang cara menghemat uang, menghindari keramaian, atau hal lainnya

Akses alat ini melalui WhatsApp atau Instagram Messenger

Batasan GuideGeek

Tidak menghasilkan rencana perjalanan kustom yang detail berdasarkan kebutuhan spesifik

Tidak ada fitur kolaborasi

Anda tidak dapat mengubah rencana perjalanan; Anda hanya dapat mengubah prompt Anda untuk mendapatkan hasil yang berbeda

Tidak ada aplikasi seluler atau akses melalui browser

Harga GuideGeek

Gratis

8. Curiosio

via Curiosio

Curiosio adalah alat perencanaan perjalanan darat yang ideal yang membantu Anda merencanakan rute yang tepat dan tempat-tempat yang harus Anda singgahi.

Masukkan detail perjalanan Anda, dan Curiosio akan memberikan Anda peta rute interaktif yang dapat Anda jelajahi dan sesuaikan.

Aplikasi ini juga mampu membuat rencana perjalanan serta memberikan rincian biaya dan waktu perjalanan.

Fitur terbaik Curiosio

Tambahkan tempat-tempat yang ingin Anda kunjungi dalam perjalanan darat Anda dan dapatkan saran mengenai rute terbaik yang bisa Anda ambil

Dapatkan saran tentang cara menghabiskan waktu dan uang Anda

Buat rencana perjalanan yang disesuaikan dengan preferensi dan anggaran perjalanan Anda

Masukkan tujuan Anda dan dapatkan konten perjalanan yang disesuaikan dan relevan untuk menginspirasi rencana perjalanan Anda

Masukkan detailnya sekali saja dan dapatkan berbagai opsi rencana perjalanan

Batasan Curiosio

Alat ini lebih rumit daripada alat lain dan memerlukan masukan tambahan untuk membuat rencana perjalanan yang sempurna

Tidak menyediakan aplikasi seluler; hanya dapat diakses melalui browser

Harga Curiosio

Gratis

9. Vacay

via Vacay

Vacay menawarkan chatbot, pembuat rencana perjalanan, dan penasihat tematik untuk perencanaan perjalanan khusus. Hal ini menjadikannya solusi perencanaan perjalanan all-in-one yang memenuhi kebutuhan berbagai pengguna.

Baik Anda ingin membuat rencana perjalanan singkat secara otomatis atau mendapatkan jawaban atas pertanyaan spesifik seputar perjalanan, Vacay dapat membantu. Tidak seperti perencana perjalanan AI gratis, ini adalah alat freemium dengan paket berbayar dan fitur-fitur canggih.

Vacay memposisikan paket berbayarnya sebagai alat bantu bagi penasihat perjalanan dan agen pemesanan.

Fitur terbaik Vacay

Ajukan pertanyaan kepada chatbot Vacay dan dapatkan rekomendasi serta jawaban yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda

Gunakan perencana rencana perjalanan interaktif untuk membuat rencana perjalanan yang terperinci

Manfaatkan penasihat bertema untuk merencanakan perjalanan berdasarkan tema tertentu, seperti liburan mewah atau perjalanan yang ramah hewan peliharaan

Akses berbagai sumber daya perjalanan, mulai dari hotel dan penerbangan hingga kapal pesiar

Batasan liburan

Fitur lanjutan dan konten premium hanya tersedia pada paket berbayar, yang saat ini hanya tersedia untuk pelanggan yang berbasis di AS.

Meskipun menawarkan berbagai fitur, harganya terkesan mahal, mengingat ada alat serupa yang tersedia secara gratis

Harga liburan

Gratis

Premium : $9,99/bulan

Profesional: $49/bulan

10. PlanTripAI.com

Ini adalah alat freemium lain yang menawarkan rencana perjalanan yang disesuaikan dan rekomendasi perjalanan yang dipersonalisasi. Selain pertanyaan dasar seperti tanggal perjalanan, alat ini juga menanyakan jenis wisatawan seperti apa Anda dan moda transportasi apa yang Anda sukai.

Antarmukanya mudah digunakan, dengan formulir visual untuk memasukkan detail sebelum menghasilkan rencana perjalanan untuk Anda. Tidak ada model berlangganan, hanya biaya lisensi seumur hidup, yang nominal.

Fitur terbaik PlanTripAI.com

Jawab beberapa pertanyaan dan dapatkan rencana perjalanan yang disesuaikan dalam hitungan detik

Gunakan beragam opsi yang tersedia di formulir input untuk menyesuaikan rencana perjalanan sesuai preferensi Anda

Dapatkan tautan dengan opsi untuk mengunduh rencana perjalanan dalam format PDF, spreadsheet, dan format lainnya

Gunakan rencana perjalanan tersebut sesuka Anda, bagikan dengan orang lain, atau bahkan jual kembali tanpa batasan apa pun

Batasan PlanTripAI.com

Anda memerlukan lisensi untuk melihat semua perjalanan sebelumnya dan menyimpan perjalanan

Tidak ada opsi untuk mengubah rencana perjalanan di platform ini atau berkolaborasi dengan orang lain

Harga PlanTripAI.com

Gratis

Pro: Biaya satu kali sebesar $10 untuk lisensi seumur hidup

11. TripBot

via TripBot

Yang terakhir dalam daftar perencana perjalanan berbasis AI kami adalah TripBot—sebuah aplikasi perencanaan perjalanan yang membantu Anda membuat rencana perjalanan yang terperinci.

Aplikasi ini memberikan rekomendasi yang disesuaikan dan tips dari para ahli untuk menemukan pengalaman unik dan tempat-tempat tersembunyi yang menarik.

Fitur terbaik TripBot

Sebutkan anggaran, akomodasi, dan preferensi lainnya untuk mendapatkan rencana perjalanan yang disesuaikan

Ajukan pertanyaan seputar perjalanan dan dapatkan rekomendasi perjalanan yang disesuaikan

Dapatkan akses ke asisten AI lainnya, seperti asisten penulisan

Keterbatasan TripBot

Tidak ada akses offline

Hanya tersedia sebagai aplikasi di Google Play Store

Harga TripBot

Tidak tersedia

Terkait: Alat AI terbaik untuk asisten virtual

Bepergian dengan Lebih Cerdas Bersama Perencana Liburan Berbasis AI

Cobalah alat perencanaan perjalanan dan perangkat lunak manajemen perjalanan yang disebutkan di atas untuk melihat mana yang paling cocok untuk Anda. Sebagian besar dari aplikasi ini sepenuhnya gratis atau menawarkan paket gratis, jadi Anda tidak perlu membayar untuk menggunakannya.

Untuk perencanaan perjalanan yang lebih mendalam, gunakan alat-alat ini untuk menghasilkan ide bersama dengan ClickUp guna membuat rencana perjalanan terperinci sesuai kebutuhan spesifik Anda. Beragam templat perencanaan ClickUp akan memudahkan pekerjaan Anda. Untuk informasi lebih lanjut, daftar ke ClickUp hari ini!