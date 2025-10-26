15 Alternatif Google Forms Terbaik pada Tahun 2026 (Gratis & Berbayar)

Formulir ada di mana-mana—baik saat Anda mengumpulkan umpan balik pelanggan, mengejar prospek, atau mengelola konfirmasi kehadiran untuk sebuah acara.

Dan jika Anda pernah perlu membuat kuesioner dengan cepat, Anda mungkin pernah menggunakan Google Forms. Aplikasi ini gratis, mudah digunakan, dan terintegrasi dengan baik dengan Google Sheets, itulah sebabnya banyak orang memilihnya.

Namun, masalahnya adalah—Google Forms tidaklah sempurna. Template dan opsi desain Google Forms tergolong dasar. Platform ini juga tidak memiliki analitik lanjutan, dan jika Anda membutuhkan pengumpulan data offline atau penyesuaian yang serius, Anda tidak akan beruntung. Terdapat beberapa alternatif yang kuat untuk Google Forms, yang menawarkan berbagai fitur dan fungsionalitas. Dengan fitur Forms bawaan, ClickUp memungkinkan Anda mengumpulkan tanggapan, mengubahnya langsung menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti, dan mengintegrasikannya ke dalam alur kerja Anda yang lebih luas, sementara Typeform dikenal dengan desainnya yang menarik dan interaktif. Microsoft Forms adalah pilihan yang bagus bagi mereka yang berada dalam ekosistem Microsoft, dan Zoho Forms adalah pilihan yang tepat untuk bisnis yang membutuhkan otomatisasi dan integrasi. Formstack sangat cocok untuk alur kerja tingkat lanjut dan kebutuhan perusahaan.

Sebagian besar tim saat ini tidak hanya kesulitan dengan formulir yang rumit; mereka juga kesulitan dengan tumpukan pekerjaan. Terlalu banyak alat yang tidak terintegrasi, data yang tersebar, dan tindak lanjut manual menggerogoti produktivitas. Pembuat formulir yang tepat seharusnya menyederhanakan, bukan menambah, kekacauan.

Faktanya, 80% pemasar lebih memilih pembuat formulir yang dilengkapi fitur otomatisasi untuk menghasilkan dan memelihara prospek. Jadi, jika Anda merasa Google Forms sudah tidak memadai lagi, Anda beruntung.

Kami telah mengumpulkan alternatif Google Forms terbaik untuk membantu Anda membuat formulir online yang lebih cerdas dan efektif—tanpa repot dan tanpa membebani anggaran Anda.

Sekilas tentang Alternatif Terbaik Google Forms

Alat Fitur terbaik Pilihan terbaik untuk *Harga ClickUp • Bidang formulir khusus dan logika bersyarat • Ubah respons menjadi tugas secara instan • Dasbor, otomatisasi, dan templat Tim yang menginginkan formulir yang terintegrasi erat dengan manajemen tugas dan alur kerja Paket gratis selamanya; Paket berbayar mulai dari $7 per pengguna per bulan Jotform • Lebih dari 10.000 templat • Lebih dari 32 gateway pembayaran • Pengumpulan data offline • Formulir multibahasa Bisnis yang membutuhkan formulir yang mendukung pembayaran dan siap digunakan secara global Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $39/bulan Zoho Forms • Integrasi ekosistem Zoho yang asli • Logika bersyarat dan otomatisasi • Pengiriman formulir secara offline melalui perangkat seluler Tim yang sudah menggunakan aplikasi Zoho Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $10/bulan Formidable Forms • Tampilan data lanjutan • Tampilan data di sisi pengguna • Formulir multi-halaman • Pembuatan PDF Situs WordPress yang membutuhkan tampilan berbasis data Paket berbayar mulai dari $79/tahun Typeform • Antarmuka pengguna (UI) satu pertanyaan per halaman • Logika percabangan • Pengumpulan pembayaran • Lebih dari 120 integrasi Tim yang berfokus pada survei percakapan dan kualifikasi prospek Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $29/bulan Paperform • Formulir bergaya halaman arahan • Penyisipan media kaya • CSS khusus • Katalog produk Tim pemasaran yang membuat formulir bermerek dan berfokus pada konversi Tidak ada paket gratis; Paket berbayar mulai dari $29/bulan Cognito Forms • Mesin perhitungan canggih • Rumus kustom • Logika bersyarat • Pembayaran aman Bisnis dengan formulir pesanan dan keuangan yang melibatkan banyak perhitungan Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $19/bulan SurveyMonkey • Bank soal ahli • Analisis lanjutan • Analisis sentimen • Berbagai format ekspor Tim yang menjalankan survei berskala penelitian dengan volume data besar Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $99/bulan Formstack • Kepatuhan HIPAA & SOC 2 • Otomatisasi alur kerja • Tanda tangan elektronik • Pembuatan file Kasus penggunaan di bidang kesehatan, hukum, dan otomatisasi perusahaan Paket berbayar mulai dari $99/bulan Wufoo • Laporan visual real-time • Dasbor yang diperbarui otomatis • Batas respons • Integrasi pembayaran Tim yang memprioritaskan pelaporan dan analisis formulir Paket berbayar mulai dari $22/bulan WPForms • Integrasi bawaan WordPress • Kontrol akses dan penguncian formulir • Pembuat formulir berbasis AI • Lebih dari 2.000 templat Pengguna WordPress yang membutuhkan formulir yang aman dan sederhana Paket berbayar mulai dari $99/tahun 123FormBuilder • Deteksi bahasa otomatis • Mode offline • Logika bersyarat • Lebih dari 2.000 templat Tim global yang membuat formulir multibahasa Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $37/bulan HubSpot Form Builder • Sinkronisasi CRM bawaan • Profil bertahap • Penilaian prospek • Otomatisasi pemasaran Tim pemasaran yang berfokus pada generasi prospek otomatis Gratis dengan HubSpot CRM; Berbayar dengan Marketing Hub Ninja Forms • Akses API penuh • Alur kerja kustom • Unggah file dan pembayaran • Fitur untuk pengembang Pengembang yang membutuhkan penyesuaian formulir WordPress yang mendalam Paket dasar gratis; Paket berbayar mulai dari $99/tahun Formsite • Enkripsi tingkat bidang • Akses berdasarkan peran • Lokasi penyimpanan data • Keamanan yang siap memenuhi persyaratan kepatuhan Tim yang menangani data yang sangat sensitif atau diatur Paket berbayar mulai dari $24,95/bulan

Apa yang Harus Anda Cari dalam Alternatif Google Forms?

Sebelum memilih dari daftar pesaing Google Forms kami, perhatikan fitur-fitur utama berikut ini:

Logika bersyarat otomatis: Pilih alternatif Google Forms yang secara dinamis menampilkan atau menyembunyikan pertanyaan berdasarkan jawaban sebelumnya untuk survei yang lebih personal dan menarik

Kustomisasi merek dan fleksibilitas desain: Temukan yang memungkinkan Anda menambahkan logo, warna, dan gaya unik yang sesuai dengan merek Anda

Analisis dan pelaporan yang komprehensif: Pilih alat yang menyediakan grafik, berbagai format ekspor, dan wawasan otomatis untuk mempermudah analisis data

Beberapa integrasi pihak ketiga: Pastikan aplikasi ini terhubung dengan CRM, alat email, dan aplikasi lain untuk berbagi data yang lancar dan efisiensi alur kerja

Fitur keamanan dan kepatuhan yang canggih: Pastikan kepatuhan terhadap GDPR, enkripsi, dan kontrol akses yang terperinci jika menangani data sensitif

👀 Tahukah Anda? Sebelum menjadi produk mandiri, Google Forms diluncurkan sebagai bagian dari paket Google Docs pada tahun 2008. Seiring waktu, fitur dan integrasinya terus berkembang, hingga akhirnya menjadi alat tersendiri pada tahun 2016 untuk mendukung pengumpulan data dan kolaborasi dengan lebih baik.

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat yakin bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sesungguhnya. Berikut ini adalah penjelasan terperinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

15 Alternatif Terbaik untuk Google Forms

Siap mencari pembuat formulir yang sempurna untuk kebutuhan Anda? Berikut adalah 15 alternatif terbaik:

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk pembuatan formulir yang dapat disesuaikan, pengumpulan data, dan analisis)

Mulailah dengan ClickUp Forms Buat formulir interaktif dan dinamis dengan ClickUp menggunakan fitur-fitur canggih

Tanpa ragu menjadi pilihan utama, ClickUp benar-benar merupakan aplikasi serba guna untuk bekerja. Aplikasi ini menggabungkan fitur pembuatan formulir yang kuat dengan alat produktivitas dan kolaborasi, sehingga semua pekerjaan Anda terpusat di satu tempat.

Dan bagian terbaiknya? Anda dapat dengan mudah mengubah tanggapan yang terkumpul menjadi tugas. Baik Anda mengumpulkan umpan balik karyawan, melakukan riset pasar, atau menangani pembayaran dan faktur, tampilan formulir ClickUp memudahkan Anda untuk menjaga semuanya tetap terorganisir dan terhubung.

Hilangkan pekerjaan manual dengan mengotomatiskan seluruh proses pengumpulan data dan penugasan tugas menggunakan ClickUp Automations

Tidak seperti Google Forms, ClickUp Forms menawarkan respons bersyarat yang cerdas, sehingga formulir Anda dapat beradaptasi secara real-time berdasarkan masukan pengguna.

Hasilnya? Pengalaman yang lebih inovatif dan lebih personal bagi responden. Forms Hub yang sepenuhnya baru berfungsi sebagai pusat kendali utama, memberikan akses instan dan pengelolaan yang terintegrasi untuk semua formulir Anda, mulai dari laporan bug hingga permintaan kampanye.

Anda juga dapat membuat formulir Anda lebih elegan dengan fitur seperti blok informasi dan deskripsi pertanyaan, yang memberikan konteks dan panduan yang jelas kepada responden, sehingga memastikan pengumpulan data yang akurat dan efisien. Masih ada lagi! Manfaatkan analisis berbasis AI dari ClickUp Brain untuk menyaring semua tanggapan tersebut menjadi hasil yang dapat ditindaklanjuti. Fokus pada kecerdasan yang kontekstual dan terhubung ini membantu tim menghindari penyebaran AI yang berlebihan, di mana alat-alat AI yang terpisah-pisah justru menimbulkan kebingungan daripada kejelasan.

Tidak perlu lagi membuang waktu untuk menganalisis wawasan dari tanggapan.

Cukup minta bantuan AI ClickUp untuk menganalisis data

Sesuaikan formulir Anda lebih lanjut agar selaras dengan identitas merek Anda melalui gambar sampul, latar belakang, dan warna tombol yang dapat disesuaikan. Selain aspek estetika, ClickUp juga telah memperkuat integrasinya, termasuk integrasi Zapier yang ditingkatkan dan kemampuan untuk membangun integrasi obrolan melalui API ClickUp, sehingga memudahkan otomatisasi alur kerja yang lancar.

Selain itu, dengan lebih dari 100 templat otomatisasi di ClickUp, Anda dapat mempermudah pengumpulan dan analisis tanggapan—menghemat waktu sambil memastikan semuanya berjalan lancar.

Misalnya, Anda dapat mengotomatiskan pengalihan prospek, sehingga tugas langsung dialokasikan ke tim penjualan dan pemasaran Anda. Hal ini menjaga agar respons formulir tetap terorganisir dan memastikan tindak lanjut yang tepat waktu—membantu Anda mengubah lebih banyak prospek menjadi pelanggan. Anda bahkan dapat mengatur email dan notifikasi otomatis, sehingga tidak ada respons yang terlewat!

Dan bagian terbaiknya? Anda dapat menyinkronkan semuanya dengan ClickUp CRM, sehingga data pelanggan/klien Anda tetap terupdate dan dapat diakses di seluruh platform. Dengan semua informasi Anda terpusat di satu tempat, membuat formulir yang mengumpulkan data yang tepat dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik menjadi lebih mudah dari sebelumnya. Tidak punya banyak waktu? Tidak masalah! Jelajahi perpustakaan templat dan pilih formulir siap pakai yang sesuai dengan kebutuhan Anda.

Berikut adalah pilihan terbaik kami!

Dapatkan Template Gratis Kumpulkan umpan balik dalam hitungan menit dengan menyesuaikan templat Formulir Umpan Balik ClickUp sesuai kebutuhan Anda

Jika Anda ingin membuat formulir umpan balik untuk pengguna, pelanggan, atau karyawan Anda, mulailah dengan templat Formulir Umpan Balik ClickUp. Templat yang sepenuhnya dapat disesuaikan ini sangat cocok untuk merancang survei yang sesuai dengan merek, mengumpulkan data yang bermakna, dan menganalisisnya untuk pengambilan keputusan produk serta pola tren.

Namun, coba lihat Template Formulir ClickUp jika Anda menginginkan sesuatu yang lebih sederhana. Template ini dilengkapi dengan Bidang Kustom, yang memungkinkan Anda membuat berbagai jenis formulir atau survei yang dapat mengumpulkan tanggapan akurat secara aman serta tetap mematuhi peraturan kepatuhan dan standar industri.

Manfaat ClickUp

Sesuaikan bidang formulir dengan ClickUp Custom Fields untuk mengumpulkan data yang tepat

Ubah respons formulir menjadi Tugas di ClickUp untuk melacak, mengelola, dan menugaskan tugas tersebut dengan mudah

Buat formulir dengan cepat menggunakan Template Formulir ClickUp untuk survei dan permintaan

Analisis data secara real-time dengan ClickUp Dashboards dan tampilan yang dapat disesuaikan seperti Daftar, Kalender, atau Papan

Otomatiskan tugas-tugas berulang dengan pemicu dan tindakan otomatisasi yang disesuaikan untuk menghemat waktu

Terintegrasi dengan mulus dengan alat seperti Google Sheets, Slack, dan Zapier

Keterbatasan ClickUp

Ada sedikit kurva pembelajaran bagi pengguna baru

Beberapa fitur tidak tersedia di aplikasi seluler

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.300 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp

Clickup Forms memungkinkan kami meneruskan permintaan dari satu tim ke tim lain dengan mudah. Entri formulir berubah menjadi tugas, dan kami dapat melacak semua permintaan ini di papan untuk memastikan pemangku kepentingan dan manajer tim mengetahui perkembangan, hambatan, atau ketergantungan. Hal ini memberikan visibilitas bagi semua pihak yang terlibat dan memastikan tugas-tugas diselesaikan secepat mungkin.

2. Jotform (Pilihan terbaik untuk membuat formulir yang terintegrasi dengan sistem pembayaran)

melalui Jotform

Jotform memungkinkan Anda membuat formulir canggih dengan mudah menggunakan lebih dari 10.000 templat dan penyesuaian mendalam—tanpa perlu waktu belajar yang lama, tidak seperti kebanyakan pembuat formulir canggih lainnya.

Pembuat formulir drag-and-drop-nya mendukung otomatisasi alur kerja, logika bersyarat, formulir multibahasa, dan analisis mendetail.

Anda juga dapat menyematkan PDF, mengumpulkan tanda tangan melalui DocuSign, dan menyesuaikan alur pembayaran. Dengan Smart Payments Forms, Anda dapat membagi pembayaran, mengatur cicilan, dan menerapkan logika bersyarat—fitur langka yang tidak ditemukan di pembuat formulir lainnya.

Fitur terbaik Jotform

Gunakan lebih dari 100 tema untuk membuat formulir pembayaran yang disesuaikan, survei, dan lainnya

Otomatiskan tugas-tugas seperti pembuatan faktur, laporan, pengingat email, dan balasan otomatis

Terima pembayaran melalui 32 gateway, ACH, kartu kredit/debit, dan e-cek

Kumpulkan data secara offline dengan Jotform Mobile Forms

Terjemahkan formulir ke dalam lebih dari 130 bahasa untuk menjangkau pasar global

Terintegrasi dengan lebih dari 150 alat, termasuk CRM seperti HubSpot dan layanan email seperti Mailchimp

Keterbatasan Jotform

Jumlah formulir yang sangat terbatas pada versi gratis

Otomatisasi cukup dasar

Harga Jotform

Starter: Gratis

Bronze: $39/bulan

Silver: $49/bulan

Gold: $129/bulan

Perusahaan: Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan Jotform

G2: 4,7/5 (lebih dari 3.400 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 2.800 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Jotform

Dengan tim relawan yang besar yang menjual iklan untuk program pertunjukan teater, Jotform telah mengubah alur kerja kami secara drastis. Sangat mudah untuk mengumpulkan semua informasi kami di satu tempat. Informasi iklan, pembayaran, semuanya dalam satu formulir yang sederhana dan mudah digunakan. Tidak ada lagi formulir kertas dan melacak berbagai metode pembayaran. Tidak ada lagi iklan yang terlewat karena seseorang tidak mengisi dokumen dengan benar.

💡 Tips Pro: Beralih dari Google Forms atau Microsoft Forms ke Jotform? Anda dapat memigrasikan semua formulir yang ada dengan mulus tanpa kehilangan data apa pun!

3. Zoho Forms (Pilihan terbaik untuk pembuatan formulir dalam ekosistem Zoho)

via Zoho Untuk ms

Paket bisnis all-in-one Zoho menjadikannya pilihan utama bagi banyak perusahaan, dan Zoho Forms sangat cocok untuk itu. Zoho Forms menawarkan editor seret dan lepas dengan lebih dari 30 jenis bidang, logika bersyarat untuk formulir dinamis, serta otomatisasi untuk mengumpulkan prospek, mengirim pemberitahuan, dan mengumpulkan data.

Terintegrasi dengan aplikasi Zoho (CRM, Books, Projects), setiap pengiriman data disinkronkan tanpa perlu konektor tambahan, sehingga mengotomatiskan tugas-tugas seperti pembuatan faktur, balasan email, dan pembaruan proyek.

Fitur terbaik Zoho Forms

Sematkan formulir di situs web dan media sosial

Tugaskan tugas, tetapkan peran, dan lacak kemajuan

Terima pembayaran langsung melalui formulir

Dapatkan wawasan dengan fitur analitik bawaan

Pastikan keamanan dengan perlindungan data yang canggih

Akses dan kirim formulir secara offline melalui aplikasi seluler

Keterbatasan Zoho Forms

Pilihan penyesuaian yang terbatas

Tidak dilengkapi dengan fitur AI

Antarmuka pengguna aplikasi seluler tidak terlalu intuitif

Harga Zoho Forms

Semua paket ditagih secara tahunan.

Gratis Selamanya

Dasar: $10/bulan

Standar: $25/bulan

Profesional: $50/bulan

Premium: $90/bulan

Peringkat dan ulasan Zoho Forms

G2: 4,4/5 (lebih dari 100 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 100 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Zoho Forms

Saat ini, Zohoform hanya mendukung integrasi dengan produk Zoho lainnya, seperti Zoho CRM. Artinya, jika Anda mencari beragam integrasi dengan alat populer lainnya, Anda mungkin akan merasa terbatas. Penting untuk mempertimbangkan kebutuhan spesifik Anda dan memastikan bahwa Zoho Form sesuai dengan kemampuan integrasi yang Anda inginkan sebelum memutuskan untuk menggunakan platform ini.

4. Formidable Forms (Pilihan terbaik untuk situs WordPress dengan tampilan data yang canggih)

melalui Formidable Forms

Jika Anda perlu mengelola dan menampilkan data langsung di situs WordPress Anda—baik untuk papan lowongan kerja, daftar properti, atau direkt ori —Formidable Forms adalah pilihan yang tepat untuk Anda.

Fitur Views-nya memungkinkan Anda mengumpulkan pengisian formulir dan menampilkannya secara instan dalam format kustom seperti tabel, kalender, atau daftar interaktif—tanpa perlu coding. Anda dapat dengan cepat membangun aplikasi yang kompleks dan berbasis data menggunakan lebih dari 200 templat, alat otomatisasi, dan integrasi yang mulus.

Fitur terbaik Formidable Forms

Buat dan sesuaikan tampilan formulir dengan editor seret dan lepas

Tampilkan pengiriman sebagai tampilan antarmuka pengguna yang disesuaikan

Pisahkan formulir panjang menjadi beberapa bagian halaman dengan fitur penyimpanan otomatis untuk respons

Otomatiskan ketersediaan formulir dengan tanggal buka/tutup yang dijadwalkan

Lindungi formulir dengan alat pencegahan spam bawaan

Buat PDF untuk faktur, sertifikat, dan lainnya

Keterbatasan Formidable Forms

Kurva pembelajaran yang curam, terutama dalam hal penataan gaya dan tampilan

Antarmuka yang sering bermasalah akibat banyaknya kolom dan kondisi

Harga Formidable Forms

Semua tarif di bawah ini adalah tarif normal, dibayarkan secara tahunan.

Basic: $79/tahun

Plus: $199/tahun

Bisnis: $399/tahun

Elite: $599/tahun

Peringkat dan ulasan Formidable Forms

G2: 4,8/5 (lebih dari 80 ulasan)

Capterra: 4,9/5 (lebih dari 100 ulasan)

💡 Tips Pro: Jangan puas dengan formulir yang serba bisa—lakukan uji A/B untuk membandingkan tata letak, susunan kolom, dan desain yang berbeda. Uji variasi seperti format satu kolom versus multi-kolom, bilah kemajuan untuk formulir bertahap, atau penempatan tombol ajakan bertindak (CTA) yang berbeda untuk melihat versi mana yang menghasilkan tingkat penyelesaian yang lebih tinggi. Perubahan kecil dapat memberikan dampak signifikan pada keterlibatan pengguna dan konversi!

5. Typeform (Terbaik untuk membuat formulir percakapan)

melalui Typeform

Survei sangat penting untuk mendapatkan umpan balik, tetapi bisa jadi membosankan. Typeform mengatasi hal itu dengan mengubah formulir menjadi pengalaman yang menarik dan mirip obrolan.

Alih-alih membebani pengguna dengan kuesioner satu halaman penuh seperti Google Forms, Typeform mengajukan satu pertanyaan pada satu waktu, sehingga menciptakan alur yang lancar dan interaktif. Selain itu, Typeform memungkinkan pengguna membuat formulir tanpa batas bahkan pada paket gratis.

Dengan logika percabangan dan tindak lanjut yang dipersonalisasi, formulir ini terasa lebih seperti percakapan daripada survei—sangat cocok untuk kualifikasi prospek, umpan balik pelanggan, atau kuis di mana tingkat penyelesaian sangat penting.

Fitur terbaik Typeform

Gunakan lebih dari 28 jenis pertanyaan dengan logika lompatan dan percabangan

Sematkan formulir di situs web atau bagikan melalui media sosial

Terima pembayaran melalui integrasi PayPal dan Stripe

Lacak tanggapan dengan pengenal unik untuk wawasan yang lebih baik

Buat laporan terperinci mengenai tingkat penyelesaian dan pola

Terhubung dengan lebih dari 120 aplikasi pihak ketiga seperti Calendly dan Slack

Keterbatasan Typeform

Terlalu banyak pilihan desain bisa membingungkan

Bukan alat yang paling ideal untuk pengumpulan prospek

Mahal bagi usaha kecil dan menengah

Harga Typeform

Paket dasar:

Gratis Selamanya

Basic: $29/bulan

Plus: $59/bulan

Bisnis: $99/bulan

Perusahaan: Harga khusus

Rencana pertumbuhan:

Growth Essentials: $199/bulan

Growth Pro: $349/bulan

Growth Custom: Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan Typeform

G2: 4,5/5 (750+ ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 850 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Typeform

Saya merasa ini sangat berguna untuk menerima masukan mengenai solusi desain; fitur ini memungkinkan saya mengumpulkan masukan dari banyak pengguna dan mengorganisirnya sedemikian rupa sehingga saya dapat mempertimbangkan pendekatan saya dalam memprioritaskan fitur dan menanggapi kekhawatiran. Kadang-kadang saya merasa frustrasi karena harus menghadapi batasan akses berbayar, tetapi hal itu tidak mengejutkan mengingat ini adalah layanan berbayar

📮ClickUp Insight: 92% pekerja menggunakan metode yang tidak konsisten untuk melacak tugas-tugas yang harus diselesaikan, yang mengakibatkan keputusan terlewatkan dan pelaksanaan tertunda. Baik saat mengirim catatan tindak lanjut maupun menggunakan spreadsheet, prosesnya sering kali terpisah-pisah dan tidak efisien. Solusi Manajemen Tugas ClickUp memastikan konversi percakapan menjadi tugas yang lancar—sehingga tim Anda dapat bertindak cepat dan tetap selaras.

6. Paperform (Pilihan terbaik untuk membuat formulir pemasaran yang mirip halaman arahan)

melalui Paperform

Beberapa tim pemasaran tidak hanya membuat formulir—mereka merancang halaman arahan yang lengkap. Bagaimana caranya? Dengan alat seperti Paperform.

Alternatif Google Forms ini sangat cocok untuk membuat formulir yang menarik secara visual dan berfokus pada konversi yang terasa seperti halaman web profesional. Tidak seperti pembuat formulir yang kaku, Paperform memungkinkan Anda mengatur konten dengan bebas, menggabungkan pertanyaan, gambar, video, dan teks seperti saat mengedit dokumen.

Itulah sebabnya tim-tim menggunakannya untuk peluncuran produk, pendaftaran, dan survei bermerek.

Fitur terbaik Paperform

Buat formulir web, halaman arahan, dan kuis dengan lebih dari 700 tata letak dan lebih dari 500 templat

Sesuaikan formulir dengan gambar, video, judul, dan teks kaya

Kumpulkan data pengunjung untuk iklan PPC dan kampanye bertarget

Buat katalog produk dengan opsi pemesanan dan pembayaran

Sematkan formulir di situs web dengan CSS kustom

Integrasikan dengan lebih dari 2.000 alat seperti Slack, Asana, dan Dropbox

Keterbatasan Paperform

Fitur PDF yang terbatas dan tidak mendukung pemindaian PDF

Kurva pembelajaran yang curam untuk fitur-fitur lanjutan

Tidak ada versi gratis

Harga Paperform

Essentials: $29/bulan

Pro: $59/bulan

Bisnis: $129/bulan

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Paperform

G2: 4,5/5 (lebih dari 40 ulasan)

Capterra: 4,8/5 (lebih dari 90 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Paperform

Saya cukup puas dengan apa yang telah saya capai menggunakan Paperform; mungkin satu hal yang perlu diperhatikan adalah kurva pembelajaran yang sedikit lebih lama dibandingkan saat saya menggunakan Typeform, dan saya sepertinya tidak bisa menemukan cara untuk mengarsipkan formulir alih-alih menghapusnya. Akhirnya, saya membuat folder.

7. Cognito Forms (Pilihan terbaik untuk membuat formulir yang melibatkan banyak perhitungan)

melalui Cognito Forms

Cognito Forms adalah pilihan cerdas jika perusahaan Anda menangani perhitungan yang rumit. Pembuat formulir canggih ini dapat menangani penetapan harga secara real-time, perhitungan pajak, dan rumus khusus—sangat cocok untuk formulir pesanan terperinci, faktur, dan aplikasi keuangan.

Mesin perhitungannya yang canggih mengotomatiskan perhitungan matematika yang rumit, menerapkan tarif pajak atau diskon, dan bahkan menyisipkan hasilnya ke dalam PDF yang disesuaikan. Fitur ini juga mencakup otomatisasi alur kerja, pengumpulan pembayaran yang aman, dan pembuat formulir drag-and-drop yang fleksibel.

Fitur terbaik Cognito Forms

Sesuaikan font, gaya input, dan warna dengan editor seret dan lepas

Gunakan lebih dari 17 jenis pertanyaan, termasuk kolom harga dan mata uang

Otomatiskan perhitungan dengan mesin rumus bawaan

Gunakan logika bersyarat untuk menampilkan hanya bidang yang relevan

Akses lebih dari 150 templat untuk berbagai jenis formulir

Terima pembayaran melalui Square atau PayPal

Keterbatasan Cognito Forms

Pilihan desain dan format yang terbatas

Jumlah integrasi langsung yang lebih sedikit

Harga Cognito Forms

Perorangan: Gratis Selamanya

Pro: $19/bulan

Tim: $39/bulan

Enterprise: $129/bulan

Peringkat dan ulasan Cognito Forms

G2: 4,5/5 (lebih dari 80 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 130 ulasan)

Cognito Forms adalah platform yang lengkap yang memberikan fleksibilitas, penyesuaian, dan logika kondisional yang diperlukan untuk membuat formulir yang dapat melakukan hampir semua hal yang Anda butuhkan atau bayangkan. Fitur alur kerja memungkinkan Anda mengotomatiskan fungsi-fungsi tertentu. Fitur peran memungkinkan Anda menentukan bidang mana yang terlihat, wajib diisi, atau disembunyikan bagi orang-orang tertentu. Saya telah meneliti banyak platform berbeda sebelum memutuskan untuk menggunakan Cognito Forms. Platform ini benar-benar telah membuat proses kami jauh lebih efisien.

8. SurveyMonkey (Pilihan terbaik untuk membuat survei yang sarat data)

melalui SurveyMonkey

SurveyMonkey menawarkan platform yang jauh lebih canggih daripada Google Forms—terutama untuk penelitian profesional dan analisis data.

Fitur penyesuaian dan analisis lanjutan yang dimilikinya menjadikannya pilihan ideal untuk berbagai keperluan, mulai dari riset pasar hingga survei kepuasan karyawan.

Selain itu, bank soal yang berisi lebih dari 2.000 pertanyaan yang ditulis oleh para ahli dan telah diuji sebelumnya membantu Anda mengajukan pertanyaan yang tepat dengan saran cerdas yang disesuaikan dengan tujuan Anda.

Fitur terbaik SurveyMonkey

Gunakan lebih dari 15 jenis pertanyaan untuk membuat survei yang ditargetkan

Tingkatkan akurasi dengan cabang bersyarat dan logika lompatan

Sematkan survei dalam email untuk meningkatkan tingkat respons

Analisis data dengan WordCloud dan Analisis Sentimen

Ekspor hasil dalam format CSV, XLS, PDF, PPT, dan SPS

Keterbatasan SurveyMonkey

Antarmuka pengguna mungkin sulit dinavigasi

Fitur lanjutan dan analisis terperinci hanya tersedia di paket berlangganan tingkat atas

Harga SurveyMonkey

Dasar: Gratis

Paket Premier Tahunan: $1.428/tahun

Paket Tahunan: $468/tahun

Paket Bulanan Standar: $99/bulan

Keuntungan Tim: $25/bulan (ditagih per tahun)

Team Premier: $75/bulan (ditagih per tahun)

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan SurveyMonkey

G2: 4,4/5 (lebih dari 22.900 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang SurveyMonkey

Saya bukan ahli data, tetapi alat ini memungkinkan saya untuk mengamankan dan menggunakan data. Saya suka bahwa alat ini memiliki kumpulan jawaban yang disarankan yang sesuai dengan standar industri. Karena saya bukan ahli data sejati, saya rasa mudah untuk salah menafsirkan hasil saya! Selain itu, harganya agak mahal untuk menambahkan rekan kerja dan mendapatkan fitur tambahan bagi pengguna "lite".

9. Formstack (Pilihan terbaik untuk membuat formulir otomatis di bidang kesehatan dan hukum)

melalui Formstack

Formstack bukan sekadar pembuat formulir—ini adalah platform produktivitas tempat kerja yang lengkap dan banyak digunakan di industri kesehatan, hukum, dan keuangan.

Selain pembuatan formulir, alat ini menghasilkan file khusus dari pengiriman data, termasuk kontrak, proposal, dan perjanjian. Alat ini juga mendukung konten bersyarat, bidang dinamis, dan tanda tangan elektronik, sekaligus memenuhi standar kepatuhan HIPAA dan SOC 2 yang ketat.

Fitur terbaik Formstack

Pembuat formulir seret dan lepas dengan lebih dari 300 templat yang dapat disesuaikan

Impor formulir dari platform lain menggunakan Form Importer

Blokir spam dengan reCAPTCHA yang tidak terlihat

Amankan data dengan enkripsi SSL, kepatuhan terhadap GDPR, dan HIPAA

Dapatkan wawasan dengan analisis real-time

Otomatiskan alur kerja dengan mengalihkan data dan mengintegrasikan dengan lebih dari 260 aplikasi

Keterbatasan Formstack

Pilihan font dan format yang terbatas

Antarmuka pengguna mungkin bermasalah dan bisa membingungkan

Tidak dapat mengekspor data dalam format yang berbeda

Harga Formstack

Forms: $99/bulan

Paket: $299/bulan

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Formstack

G2: 4,4/5 (lebih dari 400 ulasan)

Capterra: 4/5 (lebih dari 100 ulasan)

10. Wufoo (Terbaik untuk pelaporan dan analisis formulir)

melalui Wufoo

Jika perusahaan Anda mengandalkan laporan visual dan dasbor yang terperinci, Wufoo memudahkan analisis data.

Aplikasi ini membuat laporan kustom dengan pembaruan real-time, tabel pivot, grafik dinamis, dan tabulasi silang—tanpa perlu alat tambahan. Anda juga dapat mengotomatiskan pembagian laporan dan mengatur dasbor yang diperbarui saat data baru masuk.

Fitur terbaik Wufoo

Pilih dari lebih dari 400 templat formulir atau rancang sendiri dengan Theme Designer

Izinkan responden mengunggah file langsung melalui formulir

Lindungi data dengan enkripsi SSL 256-bit

Buat laporan khusus dengan dasbor yang diperbarui secara otomatis dan analisis formulir dengan fitur analitik bawaan

Tetapkan batasan untuk menutup formulir setelah batas jumlah tanggapan atau batas waktu

Terhubung dengan lebih dari 2.000 aplikasi, termasuk gateway pembayaran seperti PayPal

Keterbatasan Wufoo

Antarmukanya terlihat ketinggalan zaman dan mungkin tidak ramah pengguna

Pilihan widgetnya cukup dasar dibandingkan dengan alat lain

Aplikasi ini tidak mendukung formulir offline

Harga Wufoo

Paket Pemula: $22/bulan

Profesional: $39/bulan

Lanjutan: $99/bulan

Ultimate: $249/bulan

Peringkat dan ulasan Wufoo

G2: 4,2/5 (lebih dari 290 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 200 ulasan)

💡 Fakta Menarik: SurveyMonkey mengakuisisi Wufoo pada tahun 2011. Sejak saat itu, Wufoo telah mengadopsi sistem keamanan tingkat tinggi dari SurveyMonkey dan kini terintegrasi langsung dengan platform tersebut—sehingga Anda dapat mengelola entri Wufoo dari akun SurveyMonkey Anda.

11. WPForms (Pilihan terbaik untuk membuat formulir sederhana di WordPress)

melalui WPForms

Pilihan utama bagi pemilik situs WordPress, WPForms adalah pembuat formulir yang ramah pemula dan terintegrasi dengan mulus dengan plugin WordPress.

Aplikasi ini sangat dapat disesuaikan dan aman, memungkinkan pengguna untuk membuat formulir eksklusif, pengiriman yang dibatasi waktu, atau konten yang dibatasi akses—sangat cocok untuk pendaftaran anggota, penawaran khusus, atau pendaftaran dengan batas waktu.

Yang membedakan WPForms adalah kontrol aksesnya yang kuat. Anda dapat melindungi formulir dengan kata sandi, menetapkan batasan peran pengguna, membatasi pengiriman, menjadwalkan ketersediaan, atau bahkan memberikan akses hanya kepada pengguna yang telah membeli atau melihat konten tertentu.

Fitur terbaik WPForms

Tingkatkan formulir Anda dengan add-on seperti Surveys & Polls dan Form Pages

Sesuaikan bidang formulir dengan pembuat formulir yang didukung AI

Batasi akses menggunakan add-on Form Locker

Buat formulir secara instan dengan lebih dari 2.000 templat gratis

Blokir spam dengan Captcha dan Google reCAPTCHA

Terhubung ke lebih dari 7.000 aplikasi melalui integrasi bawaan dan Zapier

Keterbatasan WPForms

Penyesuaian memerlukan pemahaman tentang CSS

Fitur-fitur canggih dan integrasi tersedia di paket premium

Mahal dibandingkan dengan alat lain

Harga WPForms

Basic: $99/bulan

Plus: $199/bulan

Pro: $399/bulan

Elite: $599/bulan

Peringkat dan ulasan WPForms

G2: 4,7/5 (lebih dari 900 ulasan)

Capterra: 4,3/5 (lebih dari 20 ulasan)

Semua data tetap berada di tangan Anda (terutama penting jika Anda mengumpulkan informasi yang tidak ingin Anda bagikan dengan Google atau layanan lain). Orang-orang dapat merespons tanpa perlu login atau menggunakan akun pihak ketiga (Google Forms mengharuskan penggunaan akun Google). Mudah digunakan setelah sedikit proses adaptasi.

12. 123FormBuilder (Pilihan terbaik untuk membuat formulir multibahasa)

melalui 123FormBuilder

Ketika perusahaan Anda melayani audiens global, formulir Anda harus dapat menyesuaikan diri dengan berbagai bahasa. 123FormBuilder memudahkan hal ini dengan mendeteksi lokasi pengguna secara otomatis dan menampilkan formulir dalam bahasa pilihan mereka. Aplikasi ini juga menstandarkan respons di seluruh bahasa sambil mempertahankan aturan, format, dan perhitungan.

Platform yang intuitif dan terjangkau ini memiliki kurva pembelajaran yang minim. Anda dapat menyeret dan meletakkan elemen, menyesuaikan pengaturan, serta menerbitkan formulir dalam hitungan menit.

Fitur terbaik 123FormBuilder

Deteksi lokasi pengguna secara otomatis untuk menampilkan formulir dalam bahasa yang tepat

Standarkan format respons terlepas dari bahasa pengisian formulir

Gunakan logika bersyarat untuk menampilkan atau menyembunyikan kolom secara dinamis

Buat formulir offline dan sinkronkan data saat kembali online

Lindungi data dengan CAPTCHA dan enkripsi SSL

Akses lebih dari 2.000 templat untuk berbagai industri dan kebutuhan

Keterbatasan 123FormBuilder

Tata letak aplikasi seluler mungkin tidak ramah pengguna

Pilihan penyesuaian formulir yang terbatas

Antarmukanya bisa bermasalah

Harga 123FormBuilder

Dasar: Gratis

Gold: $37/bulan

Platinum: $49/bulan

Diamond: $99/bulan

Enterprise: $225/bulan

Peringkat dan ulasan 123FormBuilder

G2: 4,5/5 (lebih dari 150 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 170 ulasan)

13. HubSpot Form Builder (Terbaik untuk menghasilkan prospek dari formulir)

melalui HubSpot Form Builder

Sebagai salah satu fitur utama dalam rangkaian pemasaran dan penjualan HubSpot, HubSpot Form Builder dirancang untuk menghasilkan prospek. Fitur ini secara otomatis mengarahkan prospek ke tim penjualan, sehingga memungkinkan tindak lanjut yang dipersonalisasi berdasarkan respons yang diberikan.

Bagaimana caranya? Dengan sinkronisasi langsung ke HubSpot CRM, fitur ini memperbarui detail kontak dan menilai prospek secara instan. Selain itu, fitur Progressive Profiling-nya mengingat pengunjung yang kembali dan mengajukan pertanyaan baru alih-alih mengulang pertanyaan lama—sesuatu yang tidak dimiliki Google Forms.

Fitur terbaik HubSpot Form Builder

Menyinkronkan pengiriman formulir dengan HubSpot CRM untuk melacak dan mengelola prospek

Menggunakan Progressive Profiling untuk mengumpulkan detail baru dari pengguna yang kembali

Mengotomatiskan email yang dipersonalisasi dan alur kerja setelah pengiriman formulir

Termasuk bidang tersembunyi untuk mengumpulkan data kampanye dan sumber prospek

Menyematkan formulir di situs web mana pun dengan fitur pelacakan dan analitik bawaan

Terintegrasi dengan lebih dari 1.000 aplikasi dalam ekosistem HubSpot untuk segmentasi dan pemeliharaan prospek

Keterbatasan HubSpot Form Builder

Anda tidak dapat membeli langganan platform formulir saja

Fitur pelaporan yang terbatas

Kurva pembelajaran yang curam bagi pemula

Harga HubSpot Form Builder

Pembuat formulir ini gratis sebagai bagian dari HubSpot CRM dan Marketing Hub; fitur ini tidak dapat dibeli sebagai produk terpisah.

Peringkat dan ulasan HubSpot Form Builder

G2: Tidak ada ulasan yang tersedia

Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia

🧠 Fakta Menarik: Formulir bertahap dapat meningkatkan tingkat penyelesaian hingga 46%, karena pengguna merasa formulir tersebut tidak terlalu membingungkan dibandingkan formulir satu halaman yang panjang!

14. Ninja Forms (Pembuat formulir WordPress terbaik untuk pengembang)

melalui Ninja Forms

Meskipun Ninja Forms menjadi favorit di kalangan pemilik situs WordPress, plugin ini benar-benar unggul bagi pengembang yang membutuhkan penyesuaian dan interaksi pengguna yang canggih.

Selain fitur standar seperti logika bersyarat, opsi pembayaran, unggahan file, dan perhitungan, Ninja Forms menyediakan akses API yang mendalam dengan filter dan hook, sehingga memungkinkan pengalaman formulir yang sepenuhnya disesuaikan.

Pengembang juga dapat membuat alur kerja pemrosesan khusus tanpa perlu menulis skrip backend yang rumit, sehingga memudahkan pengalihan data, penerapan logika bersyarat, dan integrasi dengan layanan pihak ketiga.

Fitur terbaik Ninja Forms

Editor seret dan lepas untuk formulir kontak, pesanan, atau pembayaran yang sederhana

Ekspor dan impor data formulir ke Excel, PDF, atau Google Sheets

Cegah spam dengan ReCaptcha dan kolom pertanyaan dan jawaban kustom

Akses penuh ke API WordPress untuk penyesuaian formulir yang lebih canggih

Terintegrasi dengan Trello, Slack, dan alat pihak ketiga lainnya

Mulailah dengan cepat menggunakan 16 templat siap pakai

Keterbatasan Ninja Forms

Beberapa pengguna mungkin menganggap versi berbayar terlalu mahal

Tidak ada add-on gratis

Harga Ninja Forms

Inti: Gratis

Plus: $99/tahun

Pro: $199/tahun

Elite: $499/tahun

Peringkat dan ulasan Ninja Forms

Ulasan belum cukup

Ulasan belum cukup

15. Formsite (Pilihan terbaik untuk pemrosesan formulir dengan keamanan tinggi)

melalui Formsite

Tidak ada pembuat formulir online dalam daftar kami yang mengutamakan keamanan seperti Formsite.

Enkripsi tingkat bidang yang dimilikinya memungkinkan pengguna melindungi bidang formulir tertentu, sehingga data sensitif—seperti nomor jaminan sosial atau detail medis—tetap aman sementara bidang lainnya tetap dapat diakses. Fitur keamanan tambahan meliputi enkripsi SSL 256-bit, kontrol akses berbasis peran, dan opsi tempat penyimpanan data, yang memastikan privasi dan kepatuhan terhadap peraturan yang kompleks.

Fitur terbaik Formsite

Sesuaikan formulir dengan logo dan desain yang sesuai dengan merek Anda

Sematkan formulir di halaman mana pun dengan kode salin-tempel yang sederhana

Enkripsi formulir dan survei menggunakan kode QR dan kode batang 2D

Buat formulir pesanan dengan penetapan harga otomatis dan berbagai opsi pembayaran

Visualisasikan hasil dalam berbagai format untuk memudahkan analisis

Integrasikan dengan alat pihak ketiga seperti Salesforce dan lainnya melalui Zapier

Keterbatasan Formsite

Kustomisasi terbatas

Antarmukanya bisa sedikit membingungkan

Harga Formsite

Pribadi: $24,95/bulan

Profesional: $39,95/bulan

Bisnis: $69,95/bulan

Business +: $99,95/bulan

Enterprise: $249,95/bulan

Peringkat dan ulasan Formsite

G2: 4,4/5 (lebih dari 30 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 40 ulasan)

Ucapkan Selamat Tinggal pada Formulir yang Membosankan dengan Alternatif Google Forms Terbaik!

Formulir yang canggih dan interaktif dapat membantu Anda mengumpulkan data yang lebih baik, melibatkan pengguna, dan mengambil keputusan yang lebih cerdas. Meskipun ada banyak alternatif gratis yang bagus untuk Google Forms, pilihan yang tepat bergantung pada kebutuhan Anda.

Namun, menurut kami, ClickUp mampu menangani segala jenis kebutuhan yang Anda hadapi. Dengan fitur-fitur seperti bidang yang dapat disesuaikan, otomatisasi formulir, integrasi yang mulus, dan pelaporan real-time, ClickUp adalah alat yang sangat berguna untuk mengelola formulir dan proyek di satu tempat.

FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)

Ya. Alat seperti Jotform, Typeform, Zoho Forms, dan Cognito Forms menawarkan paket gratis dengan fitur dasar dan jumlah tanggapan yang terbatas.

Jotform dan Zoho Forms keduanya memungkinkan pengiriman formulir secara offline yang akan disinkronkan secara otomatis saat Anda kembali online.

Sebagian besar alternatif memungkinkan Anda mengimpor data Google Forms dengan mudah, meskipun Anda mungkin perlu menyesuaikan pemetaan bidang atau format setelah mengimpor.

Cari opsi penyesuaian, integrasi, analitik, otomatisasi, dan fitur keamanan—sesuai dengan tujuan Anda.