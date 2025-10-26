15 Perangkat Lunak OKR Terbaik pada Tahun 2026 (Ulasan & Harga)

Ketika saya beralih dari seorang kontributor individu menjadi manajer tim besar, saya mengalami momen Eureka! yang sangat penting. Saya menyadari apa yang membuat sebuah bisnis kuat dan sukses: Bukan, bukan dengan membangun jajaran produk yang masif atau mengejar angka seolah-olah tidak ada hari esok; melainkan tentang menyelaraskan upaya semua orang menuju tujuan organisasi kita.

Awalnya, saya mengandalkan Google Docs dan spreadsheet untuk membuat dan melacak Objectives and Key Results (OKR) kami. Alat-alat tersebut sederhana dan mudah digunakan, dan berfungsi dengan baik saat tim kami masih kecil.

Namun, seiring pertumbuhan perusahaan, spreadsheet sederhana tidak lagi memadai. Saya membutuhkan visibilitas terhadap OKR produk dan OKR agile, analitik dan pelaporan lanjutan, serta kemampuan untuk mengintegrasikan OKR individu dan tim ke dalam OKR departemen, yang tidak ditawarkan oleh alat-alat sederhana tersebut.

Pencarian saya untuk perangkat lunak OKR terbaik memakan waktu lama. Namun, penelitian yang saya lakukan bersama tim saya menghasilkan daftar pendek 15 alat OKR yang kami anggap sebagai yang terbaik di kelasnya.

Dalam artikel ini, kami akan berbagi wawasan dan pengalaman kami mengenai alat manajemen OKR, menyoroti apa yang berhasil dan apa yang tidak, untuk membantu Anda menemukan solusi terbaik bagi tim Anda.

And if you want to get our recommendations via video, we've prepared it for you here:

Platform perangkat lunak OKR memungkinkan penetapan tujuan yang terstruktur dengan fitur-fitur seperti pelacakan kemajuan, dasbor tim, pengecekan otomatis, dan integrasi dengan alat-alat lain. Platform ini membantu tim mengembangkan Tujuan dan Hasil Utama mereka secara efisien sambil menjaga keselarasan dan kejelasan di seluruh departemen dan tingkat kepemimpinan.

Sebelum kita masuk ke daftar tersebut, mari kita bahas dasar-dasarnya terlebih dahulu. Berikut adalah beberapa fitur yang harus Anda prioritaskan saat memilih perangkat lunak manajemen OKR:

Dashboard OKR: Alat ini harus dilengkapi dengan fitur Alat ini harus dilengkapi dengan fitur dashboard OKR yang mengintegrasikan semua data dalam satu tempat, sehingga memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana OKR dan KPI Anda bekerja sama

Pelacakan kemajuan secara real-time: Cari fitur yang memungkinkan pelacakan kemajuan OKR secara real-time dengan diagram Gantt, papan Kanban, dan lainnya, sehingga semua karyawan dan manajer dapat memantau Cari fitur yang memungkinkan pelacakan kemajuan OKR secara real-time dengan diagram Gantt, papan Kanban, dan lainnya, sehingga semua karyawan dan manajer dapat memantau metrik tujuan dan mengambil keputusan yang tepat

Kemampuan integrasi: Pastikan perangkat lunak OKR tersebut dapat terintegrasi dengan mulus ke dalam infrastruktur teknologi yang sudah ada, seperti perangkat lunak manajemen proyek, sistem CRM, atau platform komunikasi

Opsi penyesuaian: Carilah alat yang memungkinkan Anda menyesuaikan Carilah alat yang memungkinkan Anda menyesuaikan templat OKR , alur kerja, dan pelaporan agar selaras dengan strategi penetapan tujuan Anda

Fitur kolaborasi: Perangkat lunak tersebut harus memfasilitasi kolaborasi di antara anggota tim, memungkinkan mereka untuk menyelaraskannya dengan tujuan, berbagi pembaruan, dan memberikan umpan balik

Skalabilitas: Pilih alat yang dapat berkembang seiring pertumbuhan organisasi Anda, menampung jumlah pengguna, OKR, dan tim yang semakin banyak tanpa mengorbankan kinerja

Antarmuka yang ramah pengguna: Prioritaskan antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan baik oleh tim teknis maupun non-teknis

Pelaporan dan analitik: Pilih perangkat lunak yang menyediakan fitur pelaporan dan analitik yang komprehensif. Anda akan mendapatkan wawasan tentang kinerja tim Anda dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan

Sekilas tentang Perangkat Lunak OKR

Bagan ini memaparkan detail utama dari pilihan terbaik saya untuk perangkat lunak OKR.

Alat OKR Pilihan Terbaik Untuk Fitur unggulan Harga ClickUp Manajemen proyek OKR ClickUp Goals dengan target yang dapat dilacak dan templat OKR yang dapat disesuaikan Gratis Selamanya Tanpa Batas: $7 per pengguna per bulanBisnis: $12 per pengguna per bulanEnterprise: Hubungi kami untuk informasi hargaClickUp Brain tersedia di semua paket berbayar seharga $5 per anggota per Workspace per bulan Weekdone Mengukur kemajuan mingguan Umpan berita harian dan pembaruan mingguan Premium Gratis: Mulai dari $108/bulan (paket 10 pengguna, seharga $10,80 per pengguna/bulan) Workboard Meningkatkan produktivitas tim Agenda cerdas NA Lattice Manajemen kinerja dan keterlibatan karyawan Umpan balik berkelanjutan Manajemen Kinerja + OKR & Tujuan: $11/bulan per penggunaKeterlibatan: +$4/bulan per penggunaPertumbuhan: +$4/bulan per penggunaKompensasi: +$6/bulan per pengguna 15Five Pelacakan OKR berbasis umpan balik Dasbor tinjauan Best-self dan tepuk tangan Engage: $4/bulan per pengguna (hanya penagihan tahunan)Perform: $10/bulan per pengguna (hanya penagihan tahunan)Total Platform: $16/bulan per pengguna (hanya penagihan tahunan) Asana Manajemen proyek dan tugas Pelacakan kemajuan secara visual dan berbagai integrasi Paket Pemula Gratis: $13,49/bulan per penggunaPaket Lanjutan: $30,49/bulan per penggunaPaket Perusahaan: Harga khususPaket Perusahaan+: Harga khusus Betterworks Umpan balik dan komunikasi Kalibrasi yang tidak memihak Perusahaan: Harga khususPasar menengah: Harga khusus Peoplebox Membangun budaya kinerja tinggi Wawasan tentang keselarasan tim Talent Management: $7/bulan per pengguna (pembayaran tahunan saja)OKR Platform: $8/bulan per pengguna (pembayaran tahunan saja)Full-Suite Professional: $12/bulan per pengguna (pembayaran tahunan saja)Full-Suite Premium: $15/bulan per pengguna (pembayaran tahunan saja)Enterprise Plan: Harga disesuaikan PerformYard Penilaian kinerja yang dapat disesuaikan Penetapan tujuan yang fleksibel dan siklus penilaian yang dapat disesuaikan Manajemen Kinerja: $5-$10 per bulan per pengguna (hanya penagihan tahunan)Keterlibatan Karyawan: Mulai dari $1-$3 per bulan per pengguna (hanya penagihan tahunan) Hirebook Meningkatkan keterlibatan karyawan Diagram organisasi terperinci Bisnis: $15/bulan per penggunaEnterprise: Harga disesuaikan Quantive Results Laporan perbandingan Sorotan pencapaian dan riwayat versi OKR Essentials: GratisScale: $9/bulan per penggunaEnterprise: Harga Sesuai Permintaan Kallidus Perform Pembelajaran dan pengembangan serta manajemen siklus hidup karyawan Pelacakan OKR berjenjang Harga khusus Profit. co Manajemen OKR yang dapat disesuaikan Lebih dari 400 KPI bawaan dan kustom serta dasbor visual Harga khusus Viva Goals Penetapan dan pelacakan tujuan menggunakan templat Kerangka presentasi siap pakai untuk PowerPoint Microsoft Viva di Microsoft 365: Tersedia sebagai bagian dari paket Microsoft 365 EnterpriseMicrosoft Viva Employee Communications and Communities: $2/bulan per pengguna (hanya penagihan tahunan)Microsoft Viva Workplace Analytics and Employee Feedback: $6/bulan per pengguna (hanya penagihan tahunan)Microsoft Viva Suite: $12/bulan per pengguna (hanya penagihan tahunan) Mooncamp Perancangan strategi hierarkis Pohon strategi Essential: $6/bulan per pengguna (hanya penagihan tahunan) Professional: $10/bulan per pengguna (hanya penagihan tahunan) Enterprise: Harga khusus

Mari kita lihat alat OKR yang masuk dalam daftar 15 teratas saya. Saya telah menyoroti fitur utama, keterbatasan, harga, dan peringkatnya untuk membantu Anda memilih alat terbaik untuk bisnis Anda.

Kelola Proyek dengan Dasbor ClickUp Buat, capai, dan lacak semua OKR Anda di seluruh tim dan departemen dalam satu tempat dengan ClickUp

Mungkin kami terlihat bias, tetapi ClickUp tak tertandingi dalam hal manajemen proyek berbasis OKR. Dengan fitur evaluasi kinerja yang canggih dan kemampuan manajemen tim jarak jauh yang efektif, ClickUp menawarkan nilai lebih dibandingkan kebanyakan perangkat lunak manajemen proyek gratis dan alat OKR lainnya. Perangkat lunak ini cocok untuk perusahaan dari berbagai skala dan dapat disesuaikan untuk melacak serta mengelola OKR di berbagai industri.

Terbaik untuk manajemen proyek OKR

ClickUp adalah platform manajemen OKR andalan saya. Saya menggunakannya untuk menetapkan tujuan pemasaran konten yang selaras dengan tujuan pemasaran akuisisi kami secara keseluruhan.

Menggunakan ClickUp meningkatkan transparansi di seluruh departemen dan memungkinkan saya untuk terus memantau manajemen kinerja tim saya yang kecil namun tangguh.

Berikut adalah cara fitur OKR ClickUp mendukung alur kerja saya:

Kelola semua tujuan di satu tempat dengan ClickUp Goals

Tetapkan tujuan strategis yang selaras dengan tujuan keseluruhan perusahaan Anda menggunakan ClickUp Goals

Saya menggunakan ClickUp Goals untuk mengelola OKR saya di satu pusat kendali.

Fitur ini sangat cocok untuk berbagai tujuan penetapan tujuan, mulai dari OKR pribadi hingga tujuan perusahaan secara keseluruhan. Saya dapat dengan mudah menyesuaikan tujuan dengan memberi nama, menetapkan tanggal jatuh tempo, menambahkan penanggung jawab yang bertanggung jawab atas tujuan tersebut, mengontrol akses, dan membagikan rincian terperinci dari setiap tujuan ke dalam tujuan yang dapat diukur dan tonggak pencapaian.

Pecah tujuan menjadi target yang lebih kecil menggunakan ClickUp Goals, tetapkan tenggat waktu, dan lacak kemajuan

Saya menggunakan ClickUp Targets untuk memecah tujuan besar menjadi tugas-tugas yang lebih mudah dikelola. Saya dapat menetapkan beberapa target per tujuan dan menyesuaikan nama, deskripsi, pemilik, serta metrik pelacakan (seperti mata uang, tugas, dan angka).

Berikut ini contohnya: Jika tujuannya adalah mencapai peningkatan 25% dalam jumlah pendaftaran dari postingan blog kami dalam waktu tiga bulan, saya membaginya menjadi tujuan/target yang lebih kecil, seperti Menerbitkan 100 postingan blog baru setiap bulan

Mengoptimalkan 50 postingan blog teratas berdasarkan lalu lintas untuk konversi dengan menambahkan CTA interaktif

Membuat 20 materi promosi yang dapat diunduh dan sarat manfaat sebagai sumber daya gratis yang menyertai postingan blog terbaik kami

Pendekatan ini menawarkan panduan langkah demi langkah untuk mencapai tujuan keseluruhan kami sambil memastikan saya tetap mendapat informasi terbaru mengenai kemajuan setiap Target.

Mengatur OKR menggunakan Templat ClickUp

Saya tidak perlu lagi membuat dan mengelola OKR dari awal, berkat perpustakaan templat yang lengkap dari ClickUp.

Unduh Template Ini Susun OKR dan inisiatif Anda, serta lacak kemajuannya dengan templat OKR ClickUp

Template OKR ClickUp, misalnya, menyediakan kerangka kerja untuk mengatur OKR sesuai preferensi saya—saya dapat mengurutkan tujuan berdasarkan prioritas, departemen, kemajuan, jadwal, dan lainnya. Planning Cadence menguraikan struktur untuk membuat OKR, sedangkan OKR Lists memecah tujuan menjadi tindakan.

Dengan lima Bidang Kustom dan jenis tampilan, serta tujuh status untuk melacak OKR secara akurat, templat ini memudahkan saya untuk tetap berada di jalur yang benar dalam mencapai tujuan saya.

Unduh Template Ini Dapatkan visibilitas atas OKR di seluruh perusahaan, pantau kemajuan, jaga transparansi, dan gabungkan tindakan harian untuk mencapai tujuan yang lebih besar dengan Template Kerangka Kerja OKR dari ClickUp

Sebagai alternatif, saya lebih menyukai Template Kerangka Kerja OKR dari ClickUp untuk proyek-proyek kompleks yang melibatkan banyak orang. Template ini memastikan semua orang berada di halaman yang sama, menghilangkan ambiguitas, dan meningkatkan akuntabilitas di antara anggota tim.

Tim saya dan saya menggunakan templat ini untuk:

Buat tujuan SMART yang selaras dengan tujuan tim

Lacak kemajuan secara real-time

Identifikasi hambatan dan ambil tindakan cepat

Tetap fokus pada prioritas

Perangkat lunak ini juga terbukti berguna selama rapat OKR tingkat tim ketika saya harus mengambil laporan kemajuan untuk mengevaluasi kinerja dan memutuskan rencana tindakan guna meningkatkan pendekatan kami.

Membuat OKR menggunakan ClickUp Brain

Buat OKR kontekstual dengan cepat menggunakan ClickUp Brain

Saya tidak bisa lagi lepas dari ClickUp Brain untuk brainstorming dan pengembangan ide! Alat AI ini menyarankan OKR yang paling relevan untuk dilacak berdasarkan Tugas ClickUp saya dan aktivitas real-time di ruang kerja ClickUp saya.

Berikut cara saya melakukannya:

Masukkan data Tugas dan Aktivitas: ClickUp Brain menganalisis tugas dan aktivitas di dalam Workspace untuk memberikan wawasan yang relevan guna menyusun OKR. Saya bisa memasukkan data yang diperlukan atau membiarkan ClickUp Brain mengumpulkan informasi secara otomatis dari Workspace

Buat OKR: Setelah ClickUp Brain menganalisis data, platform ini akan menyarankan OKR berdasarkan tugas dan aktivitas yang telah dianalisis. OKR ini disesuaikan dengan konteks kerja dan tujuan spesifik

Tinjau dan edit: Tinjau OKR yang disarankan dan lakukan perubahan atau penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan OKR tersebut selaras dengan tujuan dan hasil kunci saya

Finalisasi dan implementasi: Setelah saya puas dengan OKR yang dihasilkan, saya memfinalisasinya dan mengimplementasikannya dalam alur kerja saya, serta memantau kemajuan menggunakan fitur pelacakan ClickUp

Dengan hanya menyediakan konteks yang diperlukan, seperti area fokus, hasil yang diinginkan, atau metrik kunci, saya dapat menghasilkan OKR tanpa perlu usaha manual. Hal ini menghemat banyak waktu saya dan memastikan bahwa OKR didukung oleh data serta selaras dengan tujuan organisasi.

Fitur terbaik ClickUp

Atur tujuan yang serupa menggunakan folder—lihat persentase kemajuan mereka dalam satu tampilan

Tambahkan deskripsi unik untuk setiap Tujuan dan Target agar anggota tim tahu apa yang sedang mereka upayakan

Hubungkan Tugas di ClickUp dengan Tujuan dan lacak kemajuan secara otomatis

Tetapkan dan pantau hasil kunci yang dapat diukur, seperti angka (misalnya, membuat 15 posting blog per minggu), nilai moneter (misalnya, mencapai $75K dalam pendapatan bulanan), atau Target Benar/Salah (misalnya, pembayaran kepada kontraktor—Ya/Tidak)

Tetapkan satu atau beberapa pemilik untuk Tujuan, kelola izin lihat dan edit, serta tetap kendalikan siapa saja yang dapat mengakses OKR Anda

Keterbatasan ClickUp

Pengguna baru mungkin merasa kewalahan dengan beragam fitur yang ditawarkan ClickUp

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 9.000 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Pengguna lain menyukai cara ClickUp meningkatkan akuntabilitas dan memperjelas peran dalam berbagai proyek.

Kemampuan untuk mendefinisikan peran spesifik dan menugaskan tugas telah menjadi kunci dalam meningkatkan transparansi di seluruh tim kami. Setiap orang tahu persis apa yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga tumpang tindih dan kebingungan berkurang secara signifikan. Kami kini lebih solid daripada sebelumnya.

Pelajari cara membuat dasbor OKR untuk proyek Anda—dengan ClickUp. Lihat caranya. 👇🏼

2. Weekdone

melalui Weekdone

Weekdone adalah alat perangkat lunak OKR yang membantu mengkomunikasikan strategi tahunan perusahaan kepada semua karyawan dan mengimplementasikannya melalui tujuan tim triwulanan.

Alat ini berguna untuk meningkatkan semangat kerja karyawan, berkat fitur Leaderboard yang memungkinkan anggota tim saling memberikan suara positif. Pengakuan ini membangun budaya saling mendukung, memastikan kontribusi individu diperhatikan, dan memotivasi anggota tim untuk memberikan yang terbaik.

Terbaik untuk mengukur kemajuan mingguan

Kemajuan yang berkelanjutan membutuhkan tindakan harian yang konsisten dan bermakna. Saat saya menetapkan OKR triwulanan, saya meninjaunya di akhir setiap minggu untuk memeriksa kemajuan saya dan memastikan upaya saya berada di arah yang benar.

Saat menguji fitur-fitur Weekdone, saya sangat menyukai fitur pembaruan mingguan dan opsi untuk mengadakan rapat evaluasi mingguan.

Untuk proyek yang mengharuskan saya lebih terlibat langsung, saya biasanya lebih suka mengadakan rapat harian dengan tim saya. Namun, bentrokan jadwal sering terjadi lebih sering daripada yang kita inginkan!

Dalam situasi seperti itu, feed berita harian Weekdone sangat berguna—fitur ini membuat saya tetap mendapat informasi terbaru tentang apa yang sedang dikerjakan oleh anggota tim saya, dan saya bahkan dapat memuji rekan tim atas pekerjaan yang baik atau memberikan umpan balik.

Fitur terbaik Weekdone

Tetapkan tujuan dan hasil kunci untuk masing-masing departemen serta seluruh organisasi

Prioritaskan proyek-proyek berdampak tinggi dengan tujuan mingguan dan pembaruan

Berikan penghargaan kepada karyawan berprestasi melalui Leaderboard

Dapatkan gambaran yang jelas tentang bagaimana tim dan tugas terhubung dengan strategi utama menggunakan pohon hierarki

Bekerja sama dan berbagi wawasan dengan tim jarak jauh

Keterbatasan Weekdone

Rencana gratis mendukung hingga tiga orang

Menetapkan tujuan memang mudah, tetapi menyusun OKR yang spesifik sedikit lebih menantang

Harga Weekdone

Gratis

Premium: Mulai dari $108/bulan (paket 10 pengguna, seharga $10,80 per pengguna/bulan)

Peringkat dan ulasan Weekdone

G2: 4,1/5 (lebih dari 30 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 60 ulasan)

3. Workboard

melalui Workboard

Workboard menawarkan fitur OKR yang lengkap yang memfasilitasi umpan balik secara real-time, visibilitas tujuan, dan pelacakan kemajuan. Antarmukanya mungkin bukan yang terbaik yang bisa Anda dapatkan, tetapi aplikasi ini pasti mampu membantu Anda tetap berada di jalur yang tepat untuk mencapai target Anda.

Terbaik untuk meningkatkan produktivitas tim

Beberapa fitur yang menonjol bagi saya adalah integrasi yang mulus dengan alat bisnis populer seperti Microsoft Teams, Jira, Slack, dan Outlook, dasbor yang intuitif, serta pelacakan kemajuan yang terperinci.

Saya juga menemukan Smart Agendas yang mencatat pembelajaran dan poin penting yang berguna untuk membuat rapat lebih produktif serta menciptakan budaya akuntabilitas dan perbaikan berkelanjutan.

Fitur terbaik Workboard

Tetapkan tujuan dan OKR, ringkasan status, serta dapatkan gambaran kemajuan karyawan dengan Co-Author (alat AI dari Workboard)

Tugaskan tindakan langsung dalam rapat dan lacak kemajuannya di ruang kolaboratif Workboard, Workstream

Tingkatkan akuntabilitas melalui pengingat dan pembaruan otomatis

Ambil keputusan yang tepat dengan analisis canggih yang memberikan wawasan mendalam tentang metrik kinerja

Dapatkan laporan yang dapat disesuaikan dan bagikan kepada tim serta pemangku kepentingan

Keterbatasan Workboard

Perangkat lunak ini mungkin sulit dinavigasi bagi pengguna baru

Harga Workboard

Tidak tersedia

Peringkat dan ulasan Workboard

G2: 4,5/5 (lebih dari 15 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 90 ulasan)

4. Lattice

melalui Lattice

Saya sering melihat organisasi mengabaikan satu faktor penting dalam pengukuran kinerja: Karyawan harus melihat sejauh mana mereka telah berkembang dan bagaimana pekerjaan mereka berkontribusi pada gambaran besar—cara yang pasti untuk meningkatkan keterlibatan karyawan!

Terbaik untuk manajemen kinerja dan keterlibatan karyawan

Sebagai alat manajemen sumber daya manusia pada intinya, Lattice membantu menghubungkan kontribusi individu dengan kesuksesan organisasi.

Alat ini mengintegrasikan OKR ke dalam strategi manajemen kinerja perusahaan, memastikan upaya tim selaras dengan prioritas bisnis utama.

Hal yang paling saya sukai dari perangkat lunak OKR ini adalah fokusnya pada umpan balik berkelanjutan. Hal ini memungkinkan saya untuk mengatur pertemuan 1:1 dengan anggota tim dan melakukan evaluasi kinerja dengan cepat, memastikan setiap tindakan dilakukan dengan sengaja dan berorientasi pada tujuan, serta memastikan masalah diselesaikan tanpa membuang-buang waktu.

Fitur terbaik Lattice

Selaraskan tujuan strategis di seluruh organisasi dengan alat penyelarasan yang mudah digunakan dari Lattice

Pantau kemajuan secara efisien dengan dasbor yang intuitif dan dapat disesuaikan

Memfasilitasi komunikasi melalui alat terintegrasi yang mendukung umpan balik dan kolaborasi

Sesuaikan OKR dengan templat yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan bisnis spesifik

Integrasikan alat ini dengan Jira, Salesforce, dan Microsoft Teams

Keterbatasan Lattice

Integrasi pihak ketiga yang terbatas dibandingkan dengan pesaing, yang mungkin menghambat alur kerja di lingkungan dengan keragaman teknologi

Fungsi aplikasi seluler terbatas, yang mungkin memengaruhi pengalaman pengguna

Harga Lattice

Manajemen Kinerja + OKR & Tujuan : $11/bulan per pengguna

Keterlibatan : +$4/bulan per pengguna

Grow : +$4/bulan per pengguna

Biaya: +$6 per bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Lattice

G2: 4,7/5 (lebih dari 3.800 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 120 ulasan)

Beberapa fitur Lattice yang paling disukai antara lain Survei Keterlibatan, pelacakan OKR, dan Penilaian Kinerja.

Saya sangat menyukai desain antarmuka (UI) dari seluruh platform ini. Kemudahan penggunaan dan kesederhanaan tidak hanya pada administrasi alat ini, tetapi juga pada semua materi keterlibatan dan pelatihan—termasuk Lattice University dan Help Desk Lattice. Kami memanfaatkan begitu banyak fitur, termasuk pertemuan 1:1, Pembaruan, Umpan Balik, Survei Keterlibatan, pelacakan Tujuan/OKR, dan Penilaian Kinerja.

📮ClickUp Insight: 92% pekerja menggunakan metode yang tidak konsisten untuk melacak tugas-tugas, yang mengakibatkan keputusan terlewatkan dan pelaksanaan tertunda. Baik Anda mengirim catatan tindak lanjut atau menggunakan spreadsheet, prosesnya sering kali terpisah-pisah dan tidak efisien. Solusi Manajemen Tugas ClickUp memastikan konversi percakapan menjadi tugas secara mulus—sehingga tim Anda dapat bertindak cepat dan tetap selaras.

5. 15Five

melalui 15Five

15Five adalah platform HR SaaS dan alat OKR yang meningkatkan keterlibatan karyawan serta memperkuat manajemen kinerja melalui penetapan tujuan yang efektif dan pengakuan terhadap karyawan.

Terbaik untuk pelacakan OKR berbasis umpan balik

Saya menyukai antarmuka yang ramah pengguna dan penekanan pada dukungan siklus umpan balik berkelanjutan antara manajer dan karyawan. Dasbor Best-Self Review merupakan tambahan yang sangat berguna—dasbor ini mengintegrasikan pertumbuhan pribadi karyawan dengan manajemen kinerja.

Sebagai seorang manajer, saya menggunakan dasbor penilaian untuk memantau kemajuan tim saya, dan kontributor individu dapat menggunakannya untuk mengukur kemajuan siklus penilaian pribadi mereka.

Pilihan favorit lainnya adalah High Fives, sebuah alat pengakuan antar rekan kerja yang menumbuhkan budaya kerja yang positif. Anggota tim dapat saling memberikan ‘High Five’ untuk menunjukkan apresiasi, dan pemimpin tim dapat menggunakannya untuk merayakan keberhasilan dan kontribusi.

Selain itu, 15Five dilengkapi dengan alat pelaporan yang canggih dan integrasi dengan perangkat lunak bisnis populer. Saya sangat menyukai integrasi yang mulus dengan Google Calendar—membuatnya sangat cepat dan mudah untuk menjadwalkan pertemuan satu lawan satu dengan anggota tim saya langsung dari aplikasi.

15 fitur terbaik

Berikan dan kumpulkan umpan balik melalui fitur check-in mingguan yang mendorong komunikasi terbuka antara manajer dan karyawan

Tingkatkan keselarasan strategis dengan menghubungkan tujuan individu karyawan dengan tujuan bisnis secara keseluruhan

Pantau dan analisis kinerja dengan alat pelaporan yang komprehensif, serta dapatkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti

Integrasikan dengan mulus ke alat lain seperti Slack, Microsoft Teams, dan platform HRIS untuk meningkatkan efisiensi alur kerja Anda

Keterbatasan 15Five

Ketergantungan pada masukan pengguna secara rutin: efektivitas alat ini akan berkurang tanpa partisipasi yang konsisten dari semua pengguna

Harga 15Five

Engage : $4 per bulan per pengguna (hanya penagihan tahunan)

Perform : $10 per bulan per pengguna (hanya penagihan tahunan)

Total Platform: $16/bulan per pengguna (hanya penagihan tahunan)

Ulasan dan penilaian 15Five

G2: 4,6/5 (lebih dari 1.700 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 880 ulasan)

6. Asana

melalui Asana

Asana, yang dikenal luas karena kemampuannya dalam manajemen proyek, juga dapat berfungsi sebagai alat OKR untuk membantu bisnis menyederhanakan proses penetapan dan pelacakan tujuan mereka.

Terbaik untuk manajemen proyek dan tugas

Platform ini mengintegrasikan manajemen tugas dengan tujuan strategis, memastikan setiap anggota tim selaras dengan visi perusahaan dan kontribusi individu mereka terlihat dengan jelas.

Saya sangat menyukai fitur pelacakan kemajuan Asana, yang dilengkapi dengan indikator visual yang jelas dan pembaruan real-time yang menjaga tim tetap terhubung dan terinformasi. Fitur-fitur ini sangat berguna saat Anda berencana menyusun OKR yang efektif dan memantaunya secara massal.

Selain itu, Asana mendukung berbagai integrasi dengan alat bisnis lainnya, sehingga tumpukan teknologi Anda tetap ringkas dan alur kerja tetap lancar.

Fitur terbaik Asana

Prioritaskan dan bagikan tugas secara efisien dalam tampilan daftar

Otomatiskan tugas-tugas berulang, menghemat waktu, dan mengurangi upaya manual

Rencanakan sprint dan tetapkan tonggak pencapaian untuk menjaga tim Anda tetap fokus dan berada di jalur yang benar

Pantau kemajuan OKR tim secara real-time dengan portofolio

Keterbatasan Asana

Paket gratis hanya memungkinkan hingga 15 pengguna per tim

Secara umum berorientasi pada tugas, yang mungkin melemahkan fokus pada tujuan strategis tingkat tinggi

Tidak dapat menugaskan tugas kepada beberapa anggota tim, sehingga mempersulit kolaborasi dalam mencapai tujuan

Harga Asana

Gratis

Starter : $13,49 per bulan per pengguna

Tingkat Lanjut : $30,49 per bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Enterprise+: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Asana

G2: 4,3/5 (lebih dari 9.900 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 12.000 ulasan)

Pengguna menyukai cara Asana membantu mereka menyimpan semuanya di satu tempat:

Penetapan OKR dan tujuan secara top-down. Mulai dari tujuan utama hingga rincian taktik.

7. Betterworks

melalui Betterworks

Betterworks adalah perangkat lunak manajemen kinerja yang membantu menetapkan OKR untuk mendorong kesuksesan organisasi dan keselarasan karyawan. Perangkat lunak ini mengintegrasikan pelacakan tujuan dengan pembinaan kinerja berkelanjutan.

Terbaik untuk umpan balik dan komunikasi

Kami terkesan dengan kemampuan Betterworks dalam menerapkan OKR di perusahaan besar, berkat alat-alat yang mendukung komunikasi transparan, penyelarasan tujuan, dan penilaian kemajuan secara berkala.

Saya sangat menyukai bagaimana alat ini tetap fokus pada karyawan—tetap berkomitmen pada perkembangan mereka, berinvestasi dalam pembelajaran mereka, dan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Saya dapat menjadwalkan pertemuan 1:1 dengan anggota tim saya secara instan, memberikan umpan balik secara real-time, dan mengumpulkan masukan dari mereka mengenai cara manajemen dapat meningkatkan pengalaman mereka.

Dengan alat ini, mudah untuk menciptakan lingkungan yang berfokus pada pencapaian dan perbaikan berkelanjutan, yang pada akhirnya membawa organisasi lebih dekat ke tujuannya.

Fitur terbaik Betterworks

Rencanakan perkembangan triwulanan dan tetapkan tonggak pencapaian untuk memantau kemajuan

Gunakan umpan balik dari atasan dan rekan kerja untuk meningkatkan kinerja individu

Lakukan kalibrasi dan dapatkan wawasan yang akurat dan objektif mengenai kinerja karyawan

Ubah manajer menjadi pelatih dan kembangkan potensi tenaga kerja Anda

Keterbatasan Betterworks

Memiliki kurva pembelajaran yang curam

Umpan balik real-time dan multi-penilai hanya tersedia di paket enterprise

Harga Betterworks

Perusahaan: Harga khusus

Segmen Menengah: Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan Betterworks

G2: 4,2/5 (lebih dari 120 ulasan)

Capterra: 3,9/5 (15+ ulasan)

8. Peoplebox

melalui Peoplebox

Peoplebox menggabungkan penetapan tujuan dengan manajemen talenta, sehingga OKR menjadi bagian integral dari alur kerja setiap orang.

Terbaik untuk membangun budaya kinerja tinggi

Peoplebox dilengkapi dengan serangkaian fitur canggih seperti pembaruan tujuan otomatis, umpan balik real-time, dan pertemuan satu lawan satu yang terintegrasi, memastikan keselarasan yang berkelanjutan dan diskusi kinerja.

Analisis yang kuat dari perangkat lunak ini membantu saya mendapatkan wawasan mendalam tentang keselarasan tim. Saya dapat mengidentifikasi potensi hambatan (dalam kasus saya, tim yang kekurangan personel sehingga tidak dapat memenuhi tenggat waktu) dan mengambil keputusan yang lebih baik untuk mengatasinya.

Peoplebox juga terintegrasi dengan alat-alat populer seperti Slack dan Microsoft Teams, sehingga tim dapat menggunakannya sebagai bagian dari infrastruktur teknologi yang sudah ada tanpa kesulitan.

Fitur terbaik Peoplebox

Selaraskan tujuan tim secara efisien dengan strategi organisasi melalui pelacakan OKR yang sederhana

Memfasilitasi umpan balik secara real-time untuk menjaga agar anggota tim tetap terlibat dan mendapat informasi tentang kemajuan mereka

Lakukan pertemuan satu lawan satu yang produktif dengan agenda rapat bawaan dan tindakan tindak lanjut yang terhubung langsung dengan OKR

Otomatiskan pembaruan untuk meminimalkan entri manual dan memastikan semua orang tetap mendapat informasi terbaru mengenai status tujuan

Keterbatasan Peoplebox

Memiliki kurva pembelajaran yang curam bagi pengguna baru yang ingin menjelajahi fitur-fitur lanjutan

Tidak ada paket bulanan

Harga Peoplebox

Talent Management : $7/bulan per pengguna (hanya penagihan tahunan)

Platform OKR : $8/bulan per pengguna (hanya penagihan tahunan)

Full-Suite Professional : $12/bulan per pengguna (hanya penagihan tahunan)

Paket Lengkap Premium : $15/bulan per pengguna (hanya penagihan tahunan)

Paket Enterprise: Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan Peoplebox

G2: 4,5/5 (300 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (229 ulasan)

9. PerformYard

melalui PerformYard

Dirancang untuk mendukung organisasi dalam mencapai keselarasan strategis, PerformYard memungkinkan penetapan, pelacakan, dan pengelolaan OKR yang jelas di seluruh tingkatan perusahaan. Perangkat lunak ini berfokus pada kemudahan penggunaan untuk membedakan diri dari pesaing. Saya sangat menyukai betapa mudahnya untuk segera menguasai dan mulai menggunakan alat ini. PerformYard seharusnya sangat cocok untuk usaha kecil yang baru mengenal OKR dan penilaian kinerja.

Terbaik untuk penilaian kinerja yang dapat disesuaikan

Fitur favorit saya adalah penyesuaian tujuan yang fleksibel, siklus evaluasi yang dapat disesuaikan, dan mekanisme umpan balik secara real-time. Kemampuan ini memastikan bahwa tujuan selalu selaras dengan tujuan bisnis, sehingga membantu siapa pun untuk secara aktif mengelola dan mengoptimalkan kinerja karyawan.

PerformYard juga terintegrasi dengan mulus ke sistem HR yang sudah ada, memberikan pengalaman yang terpadu yang mendukung budaya yang berorientasi pada kinerja.

Fitur terbaik PerformYard

Sederhanakan proses penetapan tujuan dengan templat OKR yang dapat disesuaikan dan fleksibel

Tingkatkan keselarasan strategis melalui penerapan tujuan yang efektif di seluruh departemen

Memfasilitasi umpan balik secara real-time untuk memastikan komunikasi yang berkelanjutan dan penyesuaian tujuan

Sesuaikan penilaian kinerja agar sesuai dengan jadwal dan kriteria unik organisasi Anda

Integrasikan secara efektif dengan sistem HR yang sudah ada untuk menjaga kelangsungan data dan mengurangi beban administratif

Keterbatasan PerformYard

Integrasi pihak ketiga yang terbatas dibandingkan dengan alat OKR lainnya

Transparansi harga kurang jelas, karena detailnya tidak tersedia secara langsung di situs web, sehingga memerlukan kontak langsung untuk mendapatkan penawaran harga

Harga PerformYard

Manajemen Kinerja : $5-$10/bulan per pengguna (hanya penagihan tahunan)

Keterlibatan Karyawan: Mulai dari $1-$3 per bulan per pengguna (hanya penagihan tahunan)

Peringkat & ulasan PerformYard

G2: 4,7/5 (lebih dari 800 ulasan)

Capterra: 4,8/5 (lebih dari 80 ulasan)

10. Hirebook

melalui Hirebook

Hirebook menata praktik manajemen yang semrawut dan membimbing karyawan untuk berkontribusi secara lebih efektif. Alat ini secara otomatis mengubah aktivitas harian menjadi hasil kunci, sehingga karyawan dapat melihat dengan jelas dampak yang mereka hasilkan dan merasa termotivasi untuk memberikan yang terbaik.

Terbaik untuk meningkatkan keterlibatan karyawan

Bagi bisnis kecil dan tim jarak jauh yang ingin meningkatkan keterlibatan dan mengintegrasikan pelacakan kinerja, Hirebook menawarkan serangkaian fitur yang dirancang dengan baik. Beberapa di antaranya mendorong komunikasi rutin dan siklus umpan balik positif: check-in, pembaruan hasil kunci, pertemuan satu lawan satu, dan lainnya.

Saya menemukan bahwa Org Charts cocok dengan alur kerja saya.

Seiring pertumbuhan tim kami yang pesat, semakin sulit untuk memantau siapa yang bekerja di departemen mana dan proyek apa. Dengan Bagan Organisasi, saya dapat dengan cepat memperoleh informasi tentang karyawan baru, memeriksa kemajuan mereka secara terperinci, dan memberikan bantuan yang diperlukan melalui sesi pengecekan.

Fitur terbaik Hirebook

Visualisasikan kemajuan dengan OKR berjenjang dan dorong karyawan untuk tetap mengikuti perkembangan kontribusi individu mereka

Dapatkan laporan OKR yang dikirimkan ke email atau perangkat seluler Anda

Sesuaikan proses pengecekan berkala berdasarkan departemen, tim, atau individu—ajukan pertanyaan yang relevan dan kumpulkan umpan balik karyawan yang akurat

Berikan kesempatan kepada karyawan untuk melaporkan kemajuan mereka secara asinkron

Keterbatasan Hirebook

Tidak ada paket gratis

Tidak dapat menetapkan tujuan atau tugas kepada beberapa anggota tim

Harga Hirebook

Bisnis : $15/bulan per pengguna

Enterprise: Harga disesuaikan

Peringkat & ulasan Hirebook

G2: 4,9/5 (lebih dari 300 ulasan)

Capterra: Belum cukup ulasan

Pengguna Mot menyukai betapa sederhana dan intuitifnya alat ini digunakan, dan terkejut dengan berbagai kemampuannya.

Meskipun saya membeli Hirebook karena fitur penyelarasan OKR-nya, saya terkejut secara positif saat menemukan fitur-fitur lain yang mereka tawarkan (misalnya, membuat rapat dengan rekan tim dan dapat menindaklanjuti beberapa poin agenda dari waktu ke waktu, menetapkan KPI harian untuk karyawan yang lebih operasional, serta fitur check-in agar bawahan langsung Anda dapat memberi tahu Anda secara rutin bagaimana perasaan mereka dan apa yang menjadi kekhawatiran mereka). Fitur OKR-nya sangat baik, intuitif, dan visual. Anda dapat menyelaraskan OKR untuk seluruh organisasi dan memahami bagaimana tim-tim yang berbeda bergerak menuju tujuan mereka.

11. Quantive Results

melalui Quantive Results

Dirancang untuk usaha kecil dan perusahaan besar, perangkat lunak OKR dari Quantive memberikan fleksibilitas yang tinggi dalam proses pengelolaan OKR. Perangkat lunak ini secara otomatis mengimpor data dari aplikasi pihak ketiga dan memperbarui OKR—tanpa perlu upaya manual!

Terbaik untuk laporan perbandingan

Selama pengujian kami, salah satu fitur yang menonjol adalah kemampuan untuk membandingkan kemajuan dan proses guna mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

Dalam kasus saya, tujuannya adalah meningkatkan lalu lintas organik ke situs web kami sebesar 20%. Seiring berjalannya waktu dan sistem memiliki cukup data untuk dianalisis, saya dapat membandingkan kemajuan dan hasil saya dengan hasil pelanggan Quantive lainnya yang memiliki tujuan serupa.

Proses perbandingan ini membantu saya memahami lebih baik situasi lalu lintas organik. Karena kami hampir sejajar dengan patokan, saya yakin kami berada di jalur yang benar.

Fitur terbaik Quantive Results

Tampilkan pencapaian terbesar dari sebuah tim atau individu dan berikan penghargaan atas kinerja mereka dengan lencana, GIF, dan komentar untuk menjaga tingkat keterlibatan tetap tinggi

Tetap terinformasi tentang aktivitas OKR tim Anda dan jaga jejak audit dengan riwayat aktivitas

Tetap terhubung dengan rekan tim dan berkolaborasi dalam mencapai tujuan serta menyelesaikan tugas secara real-time melalui integrasi Slack dan Microsoft Teams

Buat bagan organisasi secara otomatis untuk membantu anggota tim memahami struktur perusahaan

Keterbatasan Quantive Results

Pengaturan awal dan pelatihan memerlukan waktu dan sumber daya agar dapat memanfaatkan sepenuhnya kemampuan platform ini

Harga Quantive Results

Essentials : Gratis

Scale : $9 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga Sesuai Permintaan

Peringkat dan ulasan Quantive Results

G2: 4,6/5 (lebih dari 100 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 80 ulasan)

12. Kallidus Perform

melalui Kallidus Perform

Kallidus Perform adalah perangkat lunak OKR yang dirancang untuk menyederhanakan manajemen kinerja dan meningkatkan proses penetapan tujuan di dalam organisasi. Perangkat lunak ini memungkinkan perusahaan untuk mendefinisikan dan melacak tujuan serta hasil kunci secara jelas, baik di tingkat individu maupun tim, sehingga menumbuhkan budaya kinerja tinggi dan perbaikan berkelanjutan.

Terbaik untuk pengembangan dan pembelajaran (L&D) serta manajemen siklus hidup karyawan

Antarmuka yang ramah pengguna menjadi hal yang menonjol bagi saya. Saya sangat menyukai cara perangkat lunak ini menyederhanakan pelacakan dan pengelolaan OKR berjenjang, sehingga dapat diakses oleh semua karyawan.

Namun, keunggulan Kallidus tidak hanya terletak pada fitur OKR-nya yang sudah sangat baik. Kallidus merupakan ekosistem yang dirancang dengan baik untuk mendukung berbagai program pembelajaran dan pengembangan. Saya mencoba mengarahkan kampanye pelatihan melalui Kallidus dengan menyesuaikan templat dan merancang modul-modulnya, dan saya mendapat tanggapan positif dari seluruh tim.

Kallidus Perform juga mendukung siklus manajemen kinerja berkelanjutan, dengan mengintegrasikan pertemuan rutin dan umpan balik real-time yang menjaga tim tetap selaras dan fokus pada tujuan mereka. Saya merekomendasikannya untuk organisasi yang ingin mempertahankan kelincahan dan kemampuan beradaptasi dalam operasi strategis mereka.

Fitur terbaik Kallidus Perform

Sederhanakan proses penetapan tujuan dengan templat OKR yang dapat disesuaikan, mudah diubah, dan selaras dengan strategi bisnis

Tingkatkan keterlibatan karyawan dengan memfasilitasi umpan balik dan pertemuan rutin, serta mempromosikan budaya perbaikan berkelanjutan

Sederhanakan pelacakan kinerja dengan antarmuka yang ramah pengguna sehingga semua orang dapat dengan mudah mengadopsi dan memanfaatkan OKR

Sesuaikan penilaian kinerja untuk memenuhi kebutuhan dan jadwal unik dari berbagai tim

Integrasikan peluang pembelajaran dan pengembangan ke dalam proses manajemen kinerja

Keterbatasan Kallidus Perform

Kurva pembelajaran bagi pengguna baru bisa cukup curam karena kedalaman fitur dan opsi penyesuaian yang tersedia

Kemampuan integrasi dengan sistem lain terbatas

Harga Kallidus Perform

Harga khusus

Peringkat & ulasan Kallidus Perform

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Belum cukup ulasan

13. Profit.co

Profit.co adalah perangkat lunak OKR lain yang semakin populer berkat pendekatan komprehensifnya dalam pengelolaan tujuan dan hasil kunci, yang memungkinkan perusahaan menyempurnakan perencanaan dan pelaksanaan strategis mereka.

Perangkat lunak ini memiliki alur pengguna yang dirancang dengan indah dan penyesuaian yang sangat detail, sehingga membuatnya sangat menyenangkan untuk digunakan.

Pilihan terbaik untuk pengelolaan OKR yang dapat disesuaikan

Profit.co menawarkan serangkaian fitur yang mendorong keselarasan di seluruh tingkatan organisasi, memastikan bahwa semua orang bergerak selaras menuju tujuan bersama. Saya terkesan dengan lebih dari 400 KPI bawaan dan kustomnya yang memungkinkan pengukuran kinerja secara efisien.

Saat menggunakan Profit.co, saya sering menyoroti betapa visualnya dasbor tersebut kepada rekan-rekan saya. Sebagai ruang serba guna untuk berbagi pembaruan, umpan balik, dan sumber daya terkait tujuan, Profit.co berfungsi dengan sangat baik—perangkat lunak ini membantu saya menjelajahi pembaruan real-time dan tetap memantau OKR sambil berkolaborasi dengan anggota tim. Anda juga dapat membuat OKR tim dengan bantuan panduan dan templat OKR.

Saya sangat menyukai bagaimana platform ini berfokus pada penyediaan sumber daya pendidikan. Modul pelatihan ini membantu pengguna memaksimalkan manfaat OKR dan meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan.

Fitur terbaik Profit.co

Berikan karyawan gambaran umum tentang visi perusahaan melalui dasbor penyelarasan

Manfaatkan lebih dari 400 KPI bawaan dan kustom untuk mengukur kinerja secara efisien

Sesuaikan dan buat periode OKR atau siklus penilaian kinerja dengan judul dan durasi sesuai pilihan Anda

Keterbatasan Profit.co

Tidak dapat membuat bidang OKR khusus dalam paket gratis

Integrasi yang terbatas dengan alat manajemen proyek lain seperti Asana, Trello, dan Proofhub

Tidak dapat menampilkan tugas Anda dalam tampilan Gantt

Harga Profit.co

Harga khusus

Peringkat & ulasan Profit.co

G2: 4,8/5 (lebih dari 200 ulasan)

Capterra: 4,9/5 (lebih dari 80 ulasan)

14. Viva Goals

melalui Viva Goals

Microsoft Viva Goals adalah alat perangkat lunak OKR strategis yang terintegrasi dalam rangkaian Microsoft Viva, dirancang untuk menyelaraskan upaya tim dengan tujuan paling kritis suatu organisasi.

Terbaik untuk penetapan dan pelacakan tujuan menggunakan templat siap pakai

Dengan memanfaatkan infrastruktur yang kokoh dari ekosistem Microsoft, Viva Goals memungkinkan Anda menetapkan, melacak, dan mengelola tujuan serta hasil kunci baik di tingkat tim maupun organisasi.

Integrasi yang cepat dan mulus dengan produk Microsoft lainnya, seperti Teams dan Azure DevOps, merupakan fitur yang wajib ada.

Selain itu, Viva Goals dapat mengotomatiskan pembaruan kemajuan dan memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti melalui analitik canggih. Saya juga terkejut melihat banyaknya OKR dan templat penetapan tujuan yang dapat disesuaikan, yang mencakup berbagai kasus penggunaan, sehingga memudahkan penetapan dan pelacakan kinerja dalam skala besar.

Fitur terbaik Viva Goals

Integrasikan dengan mudah dengan alat dan layanan Microsoft Office untuk menjaga alur kerja yang terpadu

Otomatiskan pelacakan kemajuan untuk memberikan pembaruan secara real-time dan mengurangi entri data manual

Dorong keselarasan strategis dengan menghubungkan secara jelas tujuan individu dan tim dengan tujuan bisnis secara keseluruhan

Tingkatkan pengambilan keputusan dengan analitik canggih yang memberikan wawasan mendalam tentang kinerja OKR

Mempermudah kolaborasi dengan memanfaatkan Microsoft Teams untuk komunikasi dan pembaruan terkait OKR

Keterbatasan Viva Goals

Ketergantungan pada ekosistem Microsoft mungkin membatasi daya tariknya bagi organisasi yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan produk Microsoft

Biaya dapat menjadi hambatan bagi usaha kecil atau startup, karena harga biasanya digabungkan dengan produk Viva atau Microsoft 365 lainnya

Pengaturan awal dan implementasi mungkin memerlukan waktu dan upaya yang cukup besar, terutama bagi organisasi yang belum pernah menggunakan antarmuka Microsoft sebelumnya

Harga Viva Goals

Microsoft Viva di Microsoft 365: Tersedia sebagai bagian dari paket Microsoft 365 Enterprise

Microsoft Viva Employee Communications and Communities: $2 per bulan per pengguna (hanya penagihan tahunan)

Microsoft Viva Workplace Analytics dan Umpan Balik Karyawan: $6 per bulan per pengguna (hanya penagihan tahunan)

Microsoft Viva Suite: $12 per bulan per pengguna (hanya penagihan tahunan)

Peringkat dan ulasan Viva Goals

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Belum cukup ulasan

15. Mooncamp

via Mooncamp

Mooncamp adalah perangkat lunak untuk membuat dan mengomunikasikan strategi bisnis kepada pihak internal serta mendorong keselarasan di seluruh perusahaan menggunakan OKR.

Terbaik untuk perancangan strategi hierarkis

Saya mencoba fitur Strategy Tree untuk memberikan gambaran umum tentang strategi organisasi kami kepada semua orang. Papan gambar yang dapat diedit ini memungkinkan saya memetakan area fokus utama kami untuk kuartal ini, tujuan, dan inisiatif berdasarkan hierarki.

Misalnya, hierarki tujuan triwulanan kami untuk tim keberhasilan pelanggan terlihat seperti ini:

Fokus: Keunggulan layanan pelanggan

Tujuan: Meningkatkan responsivitas dan efektivitas layanan pelanggan

Hasil Utama 1: Mengurangi waktu respons rata-rata terhadap pertanyaan pelanggan sebesar 20%

Hasil Kunci 2: Mencapai tingkat penyelesaian 90% pada kontak pertama

Hasil Kunci 3: Meningkatkan tingkat kepuasan layanan pelanggan menjadi 85%

Inisiatif:

Terapkan sistem tiket baru untuk pelacakan dan pengelolaan pertanyaan yang lebih baik

Latih perwakilan layanan pelanggan dalam teknik pemecahan masalah tingkat lanjut

Buat basis pengetahuan layanan pelanggan untuk referensi yang lebih cepat

Perangkat lunak ini memungkinkan tim saya untuk memahami hierarki bertahap ini secara sekilas dan mengambil tindakan yang sesuai.

Fitur terbaik Mooncamp

Lakukan perubahan pada tujuan secara massal menggunakan fitur seperti edit, hapus, atau duplikat

Jadikan tujuan Anda terlihat oleh publik atau jaga kerahasiaannya—kendali ada di tangan Anda

Integrasikan alat ini dengan Slack atau Microsoft Teams dan lakukan pengecekan rutin

Tambahkan properti khusus ke tujuan Anda menggunakan terminologi yang spesifik untuk industri

Keterbatasan Mooncamp

Pengalaman menggunakan versi seluler tidak sehalus versi desktop

Harga Mooncamp

Essential : $6/bulan per pengguna (hanya penagihan tahunan)

Professional : $10/bulan per pengguna (hanya penagihan tahunan)

Enterprise: Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan Mooncamp

G2: 4,8/5 (lebih dari 200 ulasan)

Capterra: Belum cukup ulasan

Hampir semua pengguna Mooncamp (seperti saya) mengagumi kesederhanaan dan kemudahan penggunaan alat ini, serta menganggapnya telah mempermudah pengelolaan OKR mereka.

Saya menggunakan Mooncamp untuk melacak OKR, dan aplikasi ini sangat membantu saya dalam menjaga fokus pada tujuan saya. Saya pernah menggunakan alat pelacak OKR lainnya sebelumnya, tetapi saya bisa lebih konsisten dengan Mooncamp. Hal ini terutama karena kemudahan penggunaan dan fleksibilitasnya, yang sangat penting di perusahaan rintisan, karena prioritas bisa berubah-ubah secara terus-menerus.

Perangkat lunak OKR menawarkan berbagai manfaat yang dapat secara signifikan meningkatkan cara organisasi menetapkan tujuan dan mengukur kinerja. Berikut adalah manfaat utamanya:

1. Keselarasan dan transparansi

Alat OKR membantu memastikan bahwa setiap orang di organisasi memahami tujuan strategis dan melihat bagaimana upaya mereka berkontribusi dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Transparansi membantu menyelaraskan upaya di berbagai departemen dan tim, sehingga mendorong pendekatan yang terpadu terhadap tujuan organisasi.

2. Peningkatan fokus dan kejelasan

Dengan menetapkan tujuan yang jelas dan terukur, alat OKR membantu tim dan individu memprioritaskan pekerjaan mereka dan fokus pada aktivitas yang paling berdampak.

Bagi kami, hal ini berarti tidak ada lagi upaya yang terbuang percuma untuk tugas-tugas dengan prioritas rendah dan memastikan alokasi sumber daya yang efisien.

3. Peningkatan keterlibatan

Ketika karyawan memahami bagaimana pekerjaan mereka berkontribusi terhadap tujuan perusahaan, tingkat keterlibatan dan motivasi mereka pun meningkat.

Dengan menggunakan ClickUp untuk melacak OKR di ClickUp, kami berhasil menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab yang lebih besar, karena karyawan dapat melihat hasil dari upaya mereka dan memahami peran mereka dalam kesuksesan perusahaan.

4. Kelincahan dan kemampuan beradaptasi

Alat OKR mendorong dilakukannya pengecekan rutin dan pembaruan, sehingga tim dapat menyesuaikan strategi mereka dengan cepat sebagai respons terhadap kondisi pasar yang tidak menentu.

Kelincahan ini memastikan bahwa organisasi tetap responsif dan dapat memanfaatkan peluang.

5. Keputusan berbasis data

Dengan alat OKR, pengambilan keputusan menjadi lebih berorientasi pada data. Para pemimpin dapat memantau kemajuan secara real-time, menganalisis hasil, dan mengambil keputusan yang terinformasi berdasarkan data kinerja aktual, bukan sekadar asumsi, sehingga menghasilkan penyesuaian strategis dan hasil yang lebih baik.

Kita dapat dengan cepat melihat, misalnya, apakah memproduksi lebih banyak konten berkorelasi dengan peningkatan jumlah pendaftaran atau apakah kita sebaiknya fokus pada optimalisasi konten yang sudah ada terlebih dahulu.

6. Peningkatan manajemen kinerja

Dengan metrik dan tujuan yang jelas untuk mengevaluasi kinerja karyawan, proses penilaian kinerja menjadi lebih efisien.

Pendekatan terstruktur dari alat OKR membuka jalan bagi penilaian kinerja yang objektif, transparan, dan tidak memihak, serta membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

7. Mendorong perbaikan berkelanjutan

Fitur pengukuran dan pelaporan rutin pada alat OKR mendorong siklus berkelanjutan dalam menetapkan tujuan, mengukur hasil, dan menyempurnakan strategi.

Proses berkelanjutan ini mendorong budaya perbaikan terus-menerus di dalam organisasi. Di ClickUp, hal ini juga tercermin dalam salah satu nilai inti kami: Tumbuh 1% setiap hari.

8. Skalabilitas

Alat OKR bersifat skalabel dan dapat digunakan secara efektif oleh organisasi dari berbagai ukuran—mulai dari startup hingga perusahaan besar.

Seiring pertumbuhan organisasi, alat-alat ini dapat beradaptasi dengan struktur yang lebih kompleks dan menampung lebih banyak pengguna.

Tren Alat OKR

Perangkat lunak OKR terus berkembang seiring dengan semakin disadarinya pentingnya penetapan tujuan strategis dan penyelarasan oleh organisasi. Berikut adalah beberapa tren utama dalam lanskap alat OKR yang perlu diperhatikan:

1. OKR kini meluas ke luar lingkup bisnis

Lembaga nirlaba, lembaga pendidikan, dan bahkan individu pun mulai mengadopsi kerangka kerja OKR untuk penetapan tujuan.

Selain itu, terdapat tren di perusahaan-perusahaan besar dan tradisional untuk menggabungkan OKR dengan KPI guna meningkatkan kelincahan dan mengintegrasikan penetapan tujuan jangka pendek triwulanan untuk proyek-proyek dengan KPI keberhasilan tahunan yang lebih kaku.

Organisasi sedang mencari wawasan yang lebih mendalam mengenai data kinerja dan tren yang dapat menjadi panduan dalam pengambilan keputusan strategis.

Alat-alat OKR kini dilengkapi dengan fitur analitik yang lebih canggih untuk memberikan wawasan ini, termasuk analitik prediktif dan rekomendasi yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI).

3. Pengalaman pengguna dan aksesibilitas semakin membaik

Terdapat tren menuju alat OKR yang lebih ramah pengguna dan mudah diakses.

Seiring dengan semakin pentingnya alat-alat ini dalam budaya organisasi, permintaan akan platform yang mudah digunakan dan dapat diakses dari berbagai perangkat, termasuk perangkat seluler, pun semakin meningkat.

Tujuannya adalah untuk mendorong semua karyawan agar berpartisipasi secara aktif dalam proses OKR.

4. Pelatihan dan pembinaan OKR semakin penting

Seiring dengan meningkatnya penerapan metodologi OKR, kebutuhan akan pelatihan dan dukungan yang tepat pun semakin meningkat.

Banyak penyedia alat OKR kini menawarkan layanan pembinaan profesional, sumber daya pendidikan, dan modul pelatihan untuk memastikan implementasi OKR yang sukses dan penggunaan yang berkelanjutan.

Misalnya, ClickUp University (platform pembelajaran daring untuk menguasai ClickUp) menyelenggarakan lokakarya langsung bertajuk " Menerapkan dan Melacak OKR secara Efektif " untuk membantu pengguna dalam perjalanan mereka melacak tujuan.

5. Fitur otomatisasi kini menjadi yang terdepan

Otomatisasi dalam alat OKR semakin meningkat, dengan fitur-fitur seperti pembaruan kemajuan otomatis, sistem pemberitahuan, dan pengingat otomatis yang kini menjadi standar.

Fitur-fitur ini membantu mengurangi beban administratif dan memastikan semua orang tetap terinformasi tentang perkembangan penting. ClickUp Automations adalah contoh yang sangat baik!

6. Ada penekanan pada tujuan keberlanjutan dan dampak sosial

Terdapat tren yang semakin meningkat untuk memasukkan tujuan keberlanjutan dan dampak sosial ke dalam kerangka kerja OKR.

Misalnya, Patagonia, merek pakaian dan perlengkapan outdoor yang populer, telah menetapkan beberapa tujuan iklim, seperti membuat kemasannya sepenuhnya dapat digunakan kembali pada tahun 2025, menghilangkan bahan minyak bumi murni dalam produknya pada tahun 2025, dan mencapai net zero pada tahun 2024.

Organisasi menggunakan alat OKR untuk menetapkan, mengelola, dan melaporkan tujuan yang berkaitan dengan dampak lingkungan dan tanggung jawab sosial, serta menyelaraskan strategi perusahaan dengan tujuan masyarakat yang lebih luas.

7. Perusahaan semakin gencar meningkatkan keterlibatan karyawan

Seiring dengan semakin meluasnya kerja jarak jauh, penggunaan alat OKR untuk meningkatkan keterlibatan karyawan semakin ditekankan.

Fitur-fitur yang mendorong pengakuan, pengembangan pribadi, dan umpan balik berkelanjutan diprioritaskan untuk menjaga tim jarak jauh tetap termotivasi dan terhubung dengan tujuan organisasi.

8. Peningkatan transparansi

Transparansi, kolaborasi lintas tim, dan keselarasan merupakan kunci keberhasilan implementasi OKR. Melalui penggunaan alat OKR, OKR dan data keberhasilan menjadi semakin terintegrasi dalam organisasi.

Perusahaan-perusahaan menggabungkan OKR strategis top-down dengan OKR bottom-up yang didorong oleh tim untuk menjembatani kesenjangan antara arah keseluruhan dan kontribusi individu.

Itulah mengapa saya selalu mendukung agar OKR dapat dilihat di setiap tingkatan organisasi dan menyelenggarakan lokakarya OKR lintas tim, misalnya untuk menetapkan OKR proyek atau pengalaman pelanggan.

Pilih Perangkat Lunak OKR Terbaik untuk Tim Anda

Pilihan perangkat lunak OKR yang kami pilih dalam artikel ini cocok untuk organisasi dengan berbagai ukuran. Perangkat lunak ini menawarkan panduan untuk menetapkan dan memantau OKR serta mendorong Anda untuk mewujudkan target ambisius Anda.

Meskipun mereka memiliki sistem penetapan tujuan yang mulus, tidak semuanya cukup komprehensif untuk mengintegrasikan seluruh sumber daya manusia, proses, dan sistem organisasi Anda di bawah satu atap. Beberapa di antaranya berfungsi dengan baik sebagai alat pelacakan OKR mandiri, sementara yang lain hanya mendukung kemampuan kolaborasi yang terbatas.

Organisasi yang berkembang pesat membutuhkan solusi yang lebih kuat daripada perangkat lunak pelacakan OKR yang terpisah-pisah. Perangkat lunak OKR yang tepat terintegrasi dengan alur kerja dan sistem manajemen proyek Anda, memastikan tim tetap berada di halaman yang sama, dan dapat berkembang seiring dengan pertumbuhan Anda.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, ClickUp jelas menjadi pilihan terbaik.

ClickUp Goals menghubungkan tujuan individu dengan visi perusahaan yang lebih besar, memungkinkan tim untuk berkomunikasi satu sama lain dan memvisualisasikan kemajuan, membantu Anda membuat OKR dengan cepat dan sistematis menggunakan templat, dan, yang terpenting, Anda memiliki ClickUp Brain untuk mengembangkan ide terkait OKR berbasis tugas.

Pertanyaan Umum tentang Perangkat Lunak OKR

1. Apa itu perangkat lunak OKR?

Perangkat lunak OKR adalah platform pelaksanaan strategi yang dirancang untuk membantu organisasi menetapkan, melacak, dan mengelola tujuan dan hasil utama (OKR) bagi tim dan karyawan. Platform ini menyediakan wadah terpusat bagi tim untuk membuat, menyelaraskan, dan memantau tujuan mereka, sekaligus menjaga transparansi dan akuntabilitas.

2. Apakah perangkat lunak OKR cocok untuk semua jenis organisasi?

Perangkat lunak OKR bermanfaat bagi organisasi dari berbagai ukuran dan industri. Meskipun umumnya digunakan di perusahaan teknologi dan startup, industri lain seperti kesehatan, pendidikan, dan keuangan juga telah mengadopsi OKR untuk mendorong kinerja dan pertumbuhan.

3. Fitur apa saja yang harus saya cari dalam perangkat lunak OKR?

Saat memilih perangkat lunak OKR, pertimbangkan fitur-fitur seperti penetapan dan pelacakan tujuan, visualisasi kemajuan, kemampuan integrasi dengan alat lain (seperti perangkat lunak manajemen proyek), serta kemudahan penggunaan. Pastikan perangkat lunak tersebut sesuai dengan kebutuhan dan tujuan spesifik organisasi Anda.

4. Apa perbedaan antara OKR dan Balanced Scorecard (BSC)?

Dalam membandingkan OKR dengan Balanced Scorecard, OKR berfokus pada pencapaian yang spesifik dan terukur untuk mendorong inovasi, sedangkan Balanced Scorecard menyelaraskan aktivitas bisnis dengan strategi organisasi, menggunakan kombinasi metrik kinerja untuk memberikan gambaran yang komprehensif.