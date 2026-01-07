Cara Menggunakan Kerangka Kerja Latihan Start-Stop-Continue (Contoh + Template)

Ketika banyak orang bersama-sama memecahkan satu masalah, Anda akan mendapatkan solusi yang efektif.

Di organisasi yang sibuk dan menghadapi banyak masalah, bayangkan betapa hebatnya jika semua orang bekerja sama untuk menemukan solusi.

Latihan Start-Stop-Continue adalah salah satu pendekatan yang efektif. Mengapa hal ini penting?

Nah, ada tiga alasan—Anda harus mulai menerapkan pendekatan inovatif, berhenti membuang-buang sumber daya pada proses yang tidak efisien, dan melanjutkan praktik yang berhasil untuk mencapai tujuan organisasi Anda.

Apakah Anda mengalami kesulitan dalam perencanaan, inovasi, efisiensi operasional, keterlibatan karyawan, atau penanganan krisis, jawabannya terletak pada brainstorming dan menjawab tiga pertanyaan ini.

Terlihat cukup mudah? Sebenarnya, ada lebih dari itu, dan kami akan membahas secara detail mengenai makna, elemen, manfaat, serta cara yang tepat dalam menerapkan kerangka kerja Start-Stop-Continue.

⏱️Ringkasan 60 Detik Kerangka kerja Start-Stop-Continue adalah alat yang sederhana namun efektif untuk meningkatkan kinerja tim dan proses

Hal ini melibatkan pemikiran kreatif mengenai tiga aspek—apa yang harus dimulai, apa yang harus dihentikan, dan apa yang harus dilanjutkan

Tim dapat menerapkan kerangka kerja ini dalam 4 langkah

Template Start-Stop-Continue dapat membantu memberikan struktur dan efisiensi pada kegiatan tersebut

Apa itu Kerangka Kerja Start-Stop-Continue?

Kerangka kerja Start-Stop-Continue (SSC) adalah alat umpan balik yang sederhana namun efektif yang digunakan di berbagai bidang, seperti bisnis, pengembangan diri, manajemen proyek, dan latihan pembentukan tim.

Latihan ini dirancang untuk membantu individu atau tim merefleksikan tindakan, perilaku, proses, atau strategi mereka dengan mengelompokkannya ke dalam tiga area utama: hal-hal yang perlu dimulai, hal-hal yang perlu dihentikan, dan hal-hal yang perlu dilanjutkan.

Mengumpulkan umpan balik yang jujur bukan sekadar formalitas—ini adalah cara untuk menunjukkan kepada karyawan Anda bahwa Anda menghargai pendapat dan ide mereka. Namun, hasil terbaik diperoleh dengan menjadikannya upaya bersama. Di sinilah kerangka kerja Start-Stop-Continue berperan. Kerangka kerja ini menyatukan tim Anda sehingga setiap orang memberikan masukan untuk menangani tiga aspek:

Pertama-tama, apa yang harus Anda mulai lakukan? Identifikasi aktivitas yang sejalan dengan tujuan Anda. Hal ini menjadi landasan bagi inisiatif proaktif yang berkontribusi pada kesuksesan secara keseluruhan Selanjutnya, apa yang perlu dihentikan? Hentikan sementara aktivitas yang tidak lagi memberikan nilai tambah. Keputusan strategis ini akan membuka ruang bagi upaya yang benar-benar penting Terakhir, apa yang harus Anda lanjutkan? Identifikasi tindakan-tindakan yang secara diam-diam mampu mengatasi bahkan tugas-tugas paling menantang sekalipun. Ini tentang mengenali dan memperkuat hal-hal yang sudah berjalan dengan baik

Dengan ketiga hal ini, Anda dapat menciptakan tenaga kerja yang lebih produktif dan bahagia. Ini adalah bahasa bersama yang memudahkan para pemimpin dan anggota tim untuk menganalisis dan meningkatkan kinerja.

Elemen-elemen Retrospektif Start-Stop-Continue

Setelah kami menjelaskan mengapa Anda harus memulai, menghentikan, dan melanjutkan, mari kita buat elemen-elemen ini lebih mudah dipahami.

Kerangka kerja Start-Stop-Continue disusun berdasarkan tiga elemen utama yang membantu individu, tim, atau organisasi merefleksikan praktik mereka dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

Berikut adalah tiga elemen utama:

Mulai: Apa yang harus dilakukan terlebih dahulu

Berfokus pada identifikasi tindakan, perilaku, strategi, atau inisiatif baru yang perlu diterapkan guna meningkatkan kinerja, meningkatkan efektivitas, atau mengatasi tantangan.

Contoh pertanyaan:

Apa yang masih kurang yang dapat membantu kita mencapai tujuan kita?

Praktik atau strategi baru apa yang sebaiknya kita terapkan?

Apa yang bisa kita lakukan secara berbeda untuk meningkatkan hasil?

Mulailah dengan mengidentifikasi inisiatif, praktik, atau proses baru yang perlu Anda terapkan untuk meningkatkan produktivitas atau mengatasi tantangan yang muncul. Hal ini mencakup aspek teknis maupun perilaku.

Misalnya, anggaplah pendelegasian tugas di organisasi Anda masih bisa ditingkatkan. Ada banyak kebingungan, dan tenggat waktu sering terlewatkan. Itulah saatnya Anda mengintegrasikan perangkat lunak manajemen proyek untuk meningkatkan komunikasi dan pelacakan tugas.

Dari segi perilaku, mulailah melakukan latihan pembentukan tim secara rutin yang membantu menciptakan tim yang kolaboratif dengan semangat kerja yang meningkat.

Berhenti: Apa yang harus dihentikan

Metode ini berfokus pada identifikasi tindakan, perilaku, atau proses yang kontraproduktif atau tidak efisien yang harus dihilangkan. Ini tentang mengenali apa yang menghambat kemajuan, menciptakan hambatan yang tidak perlu, atau membuang-buang sumber daya.

Contoh pertanyaan:

Apa yang menghambat kita atau menciptakan hambatan?

Kegiatan apa saja yang membuang-buang waktu atau sumber daya?

Tindakan atau perilaku apa yang tidak membantu kita mencapai tujuan kita?

Selanjutnya, hilangkan aktivitas atau proses yang dianggap tidak efektif, berlebihan, atau menghambat kemajuan. Hal ini memungkinkan tim untuk menyingkirkan elemen-elemen yang mungkin menghambat kemajuan mereka.

Misalnya, mungkin seluruh tim Anda mengikuti proses pembuatan laporan manual yang memakan waktu. Menghentikan proses tersebut sepenuhnya dan beralih ke sistem otomatis adalah kuncinya di sini.

Lanjutkan: Apa yang perlu terus dilakukan

Mengidentifikasi praktik, perilaku, atau strategi yang berjalan dengan baik dan perlu dipertahankan atau ditingkatkan. Hal ini bertujuan untuk memperkuat hal-hal yang efektif dan bermanfaat serta memastikan bahwa tindakan atau praktik yang sukses tidak terabaikan atau ditinggalkan.

Contoh pertanyaan:

Praktik atau strategi apa saja yang telah terbukti bermanfaat dan sebaiknya dipertahankan?

Apa yang saat ini berjalan dengan baik dan sebaiknya kita terus lakukan?

Apa saja kekuatan yang dapat kita kembangkan untuk meraih kesuksesan lebih lanjut?

Pada tahap ini dalam kerangka kerja Start-Stop-Continue, Anda mengidentifikasi dan memperkuat praktik-praktik yang berhasil dan efektif untuk mempermudah proses. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan aktivitas yang berkontribusi positif terhadap tujuan dan hasil organisasi Anda.

Misalnya, anggaplah saluran komunikasi tertentu telah berperan besar dalam memastikan semua anggota tim tetap mendapat informasi. Saluran ini memberikan visibilitas real-time terhadap proyek dan memastikan semua orang tetap terinformasi. Bahkan karyawan baru pun merasa sangat mudah menggunakannya.

Anda perlu terus menggunakannya karena sistem ini memberikan transparansi dan kolaborasi yang baik. Demikian pula, jika metodologi manajemen proses tertentu telah secara konsisten memberikan hasil yang baik, Anda dapat menerapkan hal yang sama pada proyek-proyek mendatang.

Manfaat Menggunakan Retrospektif Start-Stop-Continue

Tujuan dari retrospektif Start-Stop-Continue adalah untuk memberikan umpan balik dan pembelajaran yang dapat diterapkan pada proyek dan upaya di masa depan.

Melakukan penilaian Start-Stop-Continue secara rutin memungkinkan tim Anda tetap gesit dan responsif terhadap persyaratan proyek yang terus berkembang serta perubahan di industri.

Konsistensi adalah kuncinya di sini, yang akan memberikan manfaat sebagai berikut:

Mendorong umpan balik yang konstruktif: Dengan mengikuti format ini, anggota tim akan memberikan umpan balik yang dapat ditindaklanjuti untuk membantu mengarahkan perbaikan lebih lanjut. Hal ini mencegah fokus berlebihan pada hal-hal negatif dengan menyoroti hal-hal yang berjalan dengan baik (lanjutkan) dan meningkatkan semangat tim

Mengajak ide-ide baru: Pendekatan ini mendorong anggota tim untuk mengemukakan ide atau pendekatan baru dalam bekerja atau memecahkan masalah (start). Baik itu mengadopsi alat baru, menerapkan teknik inovatif, atau memperkenalkan proses yang efisien, pendekatan ini memotivasi tim Anda untuk menemukan cara yang lebih baik dalam menyelesaikan tugas.

Mendorong perbaikan berkelanjutan: Dengan secara rutin mengidentifikasi hal-hal yang perlu dimulai dan dihentikan, organisasi dapat terus berkembang dan berinovasi. Hal ini memastikan bahwa karyawan secara konsisten merenungkan cara-cara untuk meningkatkan kinerja mereka dan lingkungan kerja secara keseluruhan. Hal ini membangun pola pikir yang berorientasi pada pertumbuhan di seluruh organisasi

Meningkatkan komunikasi tim: Kerangka kerja retrospektif ini membantu setiap anggota tim mengemukakan pendapat mereka tentang hal-hal yang berjalan baik dan yang perlu ditingkatkan. Hal ini membantu mereka saling memahami dengan lebih baik dan membuat setiap anggota merasa didengarkan

Meningkatkan efisiensi tim: Dengan secara rutin mengidentifikasi hal-hal yang perlu dihentikan—karena merupakan proses yang tidak efisien atau tindakan yang tidak berkontribusi pada tujuan organisasi—tim dapat tetap fokus pada aktivitas yang bernilai tinggi. Demikian pula, mengidentifikasi aktivitas atau pendekatan baru yang lebih mendukung tujuan tim akan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan

Meningkatkan rasa tanggung jawab: Dengan merefleksikan hal-hal yang perlu dihentikan dan dimulai, karyawan akan lebih cenderung mengambil inisiatif untuk melakukan perbaikan dalam peran dan tim mereka

Mendukung cara kerja yang agile: Kerangka kerja Start-Stop-Continue sangat selaras dengan pendekatan agile atau iteratif dalam bekerja. Kerangka kerja ini memungkinkan refleksi dan penyesuaian secara berkala dalam siklus singkat, sehingga mendukung penyesuaian cepat dan keterbukaan terhadap perubahan

Siapa yang Harus Menggunakan Kerangka Kerja Ini dan Kapan

Meskipun kerangka kerja retrospektif Start-Stop-Continue dapat digunakan kapan saja, kerangka kerja ini sangat bermanfaat dalam situasi tertentu:

Di setiap tahap penting dalam proyek untuk mengetahui bagaimana kemajuan proyek tersebut

Di akhir proyek, catat pembelajaran yang diperoleh untuk proyek-proyek di masa depan

Selama diskusi evaluasi kinerja

Selama rapat tim

Saat meluncurkan proses atau inisiatif baru

Saat mencari masukan mengenai tantangan tertentu

Selama diskusi penetapan tujuan

Saat ingin mengatasi masalah tertentu, misalnya kesenjangan komunikasi

Penggunaan kerangka kerja Start-Stop-Continue secara rutin mendorong refleksi berkelanjutan terhadap kinerja dan strategi. Ini adalah alat yang serbaguna yang dapat digunakan oleh berbagai individu dan kelompok di tempat kerja. Berikut ini adalah rincian siapa saja yang sebaiknya menggunakannya:

Pemimpin tim dan manajer

Manajer sumber daya manusia dan pemimpin tim dapat menggunakan kerangka kerja ini untuk mendapatkan umpan balik dari anggota tim dan pemangku kepentingan mengenai proses tim, alur kerja proyek, atau tujuan departemen. Hal ini membantu mereka memahami faktor-faktor yang memengaruhi kinerja dan di mana penyesuaian diperlukan.

Mereka juga dapat menggunakannya untuk mendapatkan umpan balik yang jujur mengenai gaya dan metode kepemimpinan mereka sendiri, sehingga mereka dapat melihat di mana mereka dapat memperbaiki diri.

Para supervisor juga dapat menerapkan pendekatan ini dalam diskusi tatap muka dengan anggota tim untuk menyoroti hal-hal yang berjalan baik dan area yang perlu ditingkatkan.

Tim

Tim dapat menggunakan kerangka kerja ini untuk mengumpulkan umpan balik tentang cara mereka bekerja sama, mengidentifikasi hambatan, dan meningkatkan kolaborasi. Hal ini memungkinkan anggota tim untuk mendiskusikan apa yang berjalan baik, apa yang tidak, dan perubahan apa yang diperlukan.

Tim lintas fungsi dapat menggunakan kerangka kerja Start-Stop-Continue untuk menyelaraskan tujuan, memperjelas proses, dan memastikan kolaborasi yang efektif.

Pada akhir atau selama fase-fase kunci suatu proyek, tim proyek dapat menggunakan kerangka kerja ini untuk mengevaluasi kemajuan, mengidentifikasi hambatan, dan mengusulkan perbaikan.

Pimpinan senior

Para eksekutif dan pemimpin senior organisasi dapat menggunakan model Start-Stop-Continue untuk mengevaluasi kinerja organisasi secara keseluruhan dan menentukan inisiatif strategis mana yang akan diimplementasikan. Mereka juga dapat menerapkan pendekatan ini untuk memastikan bahwa setiap departemen bekerja menuju tujuan organisasi yang sama.

Tim SDM dan pelatih

Para profesional HR dapat menggunakan kerangka kerja ini untuk mengumpulkan masukan karyawan mengenai budaya kerja, proses, dan kebijakan. Mereka juga dapat mempertimbangkan kerangka kerja ini saat merancang proses evaluasi kinerja bagi karyawan organisasi.

Cara Menerapkan Kerangka Kerja Start-Stop-Continue

Untuk memastikan tim Anda mendapatkan manfaat dari latihan Start-Stop-Continue yang disebutkan di atas, berikut adalah proses sederhana untuk menerapkan kerangka kerja Start-Stop-Continue.

Langkah 1: Mulailah dengan menetapkan tujuan yang jelas

Saat menerapkan model Start-Stop-Continue, Anda memerlukan arahan yang jelas untuk mengidentifikasi praktik baru, tolok ukur untuk mengevaluasi praktik yang ada yang perlu dihentikan, serta landasan untuk memperkuat praktik yang berhasil.

Di situlah penetapan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu (SMART) dapat membantu.

Alih-alih menetapkan tujuan yang luas seperti meningkatkan penjualan, fokuslah pada produk atau layanan tertentu. Selanjutnya, lakukan pengukuran terhadap tujuan-tujuan ini untuk evaluasi yang akurat. Selama proses ini, libatkan semua pemangku kepentingan utama, seperti perwakilan penjualan dan tim pemasaran.

Setelah Anda mengumpulkan dan menyimpan umpan balik, gunakanlah untuk menetapkan tujuan yang akan dicapai. Misalnya, berikut adalah contoh tujuan yang telah ditetapkan dengan baik:

Identifikasi tindakan yang perlu dimulai, dihentikan, atau dilanjutkan dalam strategi pemasaran digital kami untuk mencapai peningkatan penjualan sebesar 25% untuk Produk X pada akhir kuartal ini.

Tetapkan tujuan tim yang spesifik untuk membantu tim Anda terus berkembang dalam mencapainya.

Gunakan tonggak pencapaian yang dapat diukur di ClickUp Goals untuk memantau kemajuan dengan berbagai target yang mencakup angka, keuangan, hasil biner, dan tujuan yang berorientasi pada tugas di seluruh tim

Setelah Anda mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan (Start), tindakan yang harus dihentikan (Stop), dan praktik yang harus dilanjutkan (Continue), ClickUp Goals memungkinkan Anda untuk mengubah wawasan ini menjadi tujuan tim yang spesifik.

Misalnya, jika ‘memperbaiki saluran komunikasi‘ diidentifikasi sebagai inisiatif awal, tetapkan tujuan di ClickUp untuk meningkatkan efektivitas komunikasi tim.

Fitur ini juga memungkinkan Anda memvisualisasikan dan melacak berbagai tujuan dalam satu dasbor. Pantau semua tujuan penting Anda dengan target yang terukur dan pelacakan kemajuan otomatis.

Langkah 2: Memilih templat Start-Stop-Continue

Sekarang setelah Anda menetapkan tujuan yang spesifik, saatnya mengumpulkan masukan dari tim Anda dengan jelas.

Meskipun Anda bisa mengelola lembar kerja Excel dan dokumen Word, kami menyarankan untuk menjelajahi beberapa templat Start-Stop-Continue terbaik guna mengkategorikan, menganalisis, dan membagikan tugas. Dan jangan lupakan representasi visual yang memudahkan pemberian umpan balik dan pemahaman terhadap setiap aspek.

Namun, kuncinya terletak pada pemilihan templat Start-Stop-Continue yang tepat, dengan fokus pada hal-hal berikut:

Representasi yang jelas menggunakan baris, kategori, dan elemen seperti catatan tempel

Desain yang ramah pemula untuk memastikan tim Anda dapat dengan mudah beradaptasi dengan model umpan balik

Kemampuan beradaptasi dengan berbagai skenario bisnis, mulai dari menghilangkan hambatan hingga meningkatkan komunikasi dan proses orientasi karyawan baru

Desain intuitif yang memudahkan pembuatan rencana yang dapat diterapkan dan penugasan tugas

Kemampuan untuk mengubah data yang dikumpulkan menjadi sumber daya yang berharga, seperti panduan langkah demi langkah

Cukup dengan sekali pandang ke seluruh papan, Anda dapat memahami apa yang bermanfaat dan apa yang tidak. Template ini melampaui dasar-dasar, memberikan gambaran komprehensif tentang aktivitas inti tim Anda melalui data yang berharga.

Mari kita ambil contoh skenario di mana Anda berencana untuk meningkatkan strategi pembuatan konten dan pemasaran Anda. Dengan menggunakan templat ini, identifikasi dan sebutkan hal-hal berikut:

Mulailah menjelajahi pembuatan konten video: Menanggapi tren konsumsi video yang semakin meningkat, mulailah mengintegrasikan konten video ke dalam strategi Anda. Saran ini dapat memicu ide untuk membuat reel atau konten video pendek yang berorientasi pada tindakan. Tanpa disadari, Anda akan memiliki banyak catatan tempel berisi ide-ide kreatif

Hentikan penggunaan kata kunci tertentu : Jika Anda menyadari bahwa kata kunci tertentu tidak lagi relevan bagi audiens target Anda atau tidak berkinerja baik di hasil mesin pencari, mungkin sudah waktunya untuk berhenti mengutamakannya. Pada saat yang sama, frasa atau kata kunci lain yang belum mendapat perhatian akan muncul. Ketika Anda menjadikannya sebagai latihan tim, Anda akan mendapatkan semua hasil ini lebih cepat.

Terus manfaatkan postingan blog yang menarik: Jika tim Anda secara konsisten menghasilkan konten blog yang mendapat tanggapan positif, melanjutkan strategi yang sukses ini sangatlah penting. Untuk mengembangkan hal tersebut, anggota tim Anda mungkin juga mengusulkan topik-topik yang secara konsisten menarik perhatian. Dengan demikian, Anda tahu apa lagi yang perlu diproduksi dan diposting

Seperti yang terlihat di atas, templat ini tidak hanya memunculkan ide-ide; tetapi juga memberi ruang bagi tim Anda untuk berpikir dan mengembangkan ide-ide orang lain.

Langkah 3: Melakukan sesi brainstorming untuk mengisi templat

Template Start-Stop-Continue bukan sekadar survei yang dilakukan untuk mengumpulkan umpan balik. Tujuannya adalah mengumpulkan masukan dari diskusi bersama dan meningkatkan kinerja tim Anda.

Di situlah sesi brainstorming yang melibatkan berbagai tim untuk menyampaikan sudut pandang masing-masing guna mencapai kesimpulan bersama sangat membantu.

Misalnya, beberapa anggota tim yang berpengalaman mungkin merasa puas dengan alat yang sudah ada, baik untuk manajemen proyek, analisis data, maupun tugas-tugas lainnya. Namun, anggota tim lainnya, terutama karyawan baru, mungkin kesulitan untuk menguasai alat-alat tersebut secara efektif.

Bagaimana jika masalah-masalah ini tidak langsung disampaikan kepada Anda? Daripada membiarkan karyawan meninggalkan organisasi tanpa suara, penting untuk mendorong mereka untuk menyampaikan pendapat mereka. Mengumpulkan umpan balik membantu Anda menjelajahi alternatif yang lebih baik atau menerapkan pelatihan untuk menyederhanakan tugas-tugas Anda.

Meskipun ruang rapat dan Google Meets cocok untuk mengumpulkan umpan balik, memiliki alat yang secara visual dapat berkomunikasi, mengoordinasikan, dan menghubungkan tim virtual dan tim di kantor sangatlah penting, terutama ketika skenario kerja jarak jauh terus berkembang.

Langkah 4: Rencana tindakan setelah analisis umpan balik

Sekarang setelah Anda memahami poin-poin utama, saatnya menyusun rencana tindakan praktis untuk menanggapi masukan ini. Untuk melakukannya secara efektif, mari kita tentukan dengan jelas poin-poin kritis dari sesi brainstorming—tantangan, peluang, atau tren.

Berikut adalah beberapa contoh untuk memahami hal ini dengan lebih baik:

Mulai

Umpan Balik: Anggota tim Anda ingin mengadakan sesi brainstorming secara rutin untuk meningkatkan kolaborasi.

Rencana tindakan: Jadwalkan rapat brainstorming mingguan untuk mendorong pertukaran ide dan kolaborasi. Untuk memastikan tim Anda menghasilkan ide-ide terbaik, sediakan alat yang memungkinkan mereka mendiskusikan ide-ide tersebut satu sama lain secara instan, dari mana pun mereka berada.

Berhenti

Umpan Balik: Penggunaan alat komunikasi tertentu menyebabkan kebingungan dan menghambat kolaborasi.

Lanjutkan

Umpan Balik: Anggota tim menghargai pembaruan kemajuan mingguan yang saat ini diterapkan. Rencana Tindakan: Pertahankan praktik memberikan pembaruan kemajuan mingguan. Pertimbangkan untuk memperbaiki formatnya berdasarkan saran-saran spesifik agar pembaruan tersebut menjadi lebih informatif dan menarik.

Berikut ini gambaran rencana jangka pendek, menengah, dan panjang Anda:

Tindakan Segera: Mulailah menjadwalkan sesi brainstorming mingguan dan sampaikan perubahan ini melalui alat komunikasi

Tindakan Jangka Menengah : Kumpulkan umpan balik mengenai alat komunikasi baru setelah satu bulan dan lakukan penyesuaian jika diperlukan. Terapkan perbaikan pada format laporan kemajuan

Tindakan Jangka Panjang: Pantau dampak perubahan selama kuartal berikutnya, kumpulkan umpan balik secara berkelanjutan, dan sesuaikan strategi sesuai kebutuhan

Pastikan Anda terus memantau kemajuan saat menjalankan rencana tindakan Anda. Namun, sekadar memantau saja tidak cukup. Template pelajaran yang dipetik akan membantu Anda mendokumentasikan dan menganalisis keberhasilan serta kegagalan proyek Anda di setiap tahap.

Contoh Latihan Start-Stop-Continue

Penilaian Start-Stop-Continue secara rutin akan membekali tim Anda dengan perspektif yang tajam untuk mengidentifikasi area-area spesifik yang perlu ditingkatkan dalam proses Anda.

a. Komunikasi tim

Misalnya, bayangkan sebuah skenario di mana tim Anda sangat bergantung pada komunikasi melalui email. Dari sudut pandang kepemimpinan, Anda mungkin menganggap ini sebagai cara yang efisien untuk menyebarkan informasi.

Namun, melalui penilaian Start-Stop-Continue, seorang anggota tim mungkin mengemukakan kekhawatiran mengenai keterlambatan dan potensi kesalahpahaman yang disebabkan oleh penggunaan email, terutama untuk urusan mendesak.

Berikut adalah cara seorang anggota tim dapat mengidentifikasi kesenjangan ini menggunakan kerangka kerja Start-Stop-Continue:

Mulailah menggunakan platform kolaboratif yang menyediakan pembaruan secara berkala

Umpan Balik: “Saya perhatikan bahwa pembaruan penting dan pesan mendesak sering kali tersembunyi di antara thread email. Menggunakan platform kolaboratif seperti ClickUp, Slack, atau Microsoft Teams akan lebih efektif. Alat-alat ini menyediakan umpan real-time sehingga pesan mendesak tidak terlewatkan, dan tim tetap terinformasi tanpa harus menyortir banyak email.”

Hentikan penggunaan email untuk kebutuhan komunikasi mendesak

Umpan balik: “Email bukanlah media terbaik untuk urusan mendesak. Pesan penting mudah terlewatkan atau hilang di kotak masuk yang penuh. Kita sebaiknya mempertimbangkan untuk menghentikan penggunaan email dalam komunikasi mendesak dan mendorong tim untuk menggunakan pesan instan di platform kolaboratif untuk urusan yang sensitif terhadap waktu.”

Lanjutkan mengadakan rapat tim secara rutin untuk mendapatkan kejelasan yang lebih baik mengenai proyek-proyek

Umpan Balik: “Saya menghargai rapat tim rutin kita; rapat ini memberikan ruang untuk diskusi proyek dan kejelasan. Mari kita lanjutkan praktik ini karena memastikan semua orang berada di halaman yang sama. Namun, kita dapat memanfaatkan rapat ini untuk mengatasi tantangan yang timbul akibat komunikasi melalui email dan menjajaki cara-cara untuk membuat transisi ke platform kolaboratif menjadi lebih lancar.”

Itu hanyalah salah satu contoh bagaimana kerangka kerja Start-Stop-Continue membantu mengoptimalkan alur kerja.

Dengan kerangka kerja ini, Anda dapat mengatasi teknologi yang sudah usang atau kurang dimanfaatkan, celah dalam layanan pelanggan, strategi pengembangan produk, dan sebagainya.

Mari kita lihat beberapa skenario lagi untuk memahami hal ini dengan lebih baik.

b. Manajemen waktu

Tim pemasaran secara konsisten menghadapi tantangan dalam memenuhi tenggat waktu proyek dan menyadari adanya penurunan efektivitas kampanye media sosial mereka.

Dengan menggunakan proses Start-Stop-Continue, mereka dapat: Lanjutkan sesi brainstorming mingguan mereka dan berkomitmen untuk terus menerapkan pendekatan kolaboratif ini

Mulailah menggunakan alat media sosial untuk meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan

Hentikan kebiasaan menghabiskan waktu berlebihan untuk analisis data manual karena hal itu menghambat efisiensi Anda

Mulailah mencari alat analitik otomatis untuk menghemat waktu dan fokus pada pengambilan keputusan yang lebih strategis

Berkat penyesuaian ini, anggota tim merasa termotivasi untuk segera memulai. Alat penjadwalan media sosial baru yang mereka putuskan untuk diterapkan meringankan beban kerja mereka dan sejalan dengan praktik terbaik di industri.

c. Tingkat turnover karyawan

Misalkan perusahaan Anda sedang menghadapi tingkat pergantian karyawan baru yang tinggi. Dalam situasi seperti itu, siapa lagi yang lebih tepat untuk dimintai pendapat selain para karyawan yang telah memilih untuk tetap bertahan? Departemen SDM Anda memutuskan untuk melakukan survei terhadap para karyawan tersebut.

Mereka mungkin menyarankan hal-hal berikut: Terus tawarkan program bimbingan dan tetapkan tujuan komunikasi yang tepat

Mulailah seri video untuk meningkatkan panduan orientasi

Adakan makan siang sambutan bulanan di mana semua karyawan baru dapat bertemu dengan para pemimpin perusahaan dan mendengarkan tentang tujuan serta pencapaian organisasi

Hentikan penggunaan sesi rekaman untuk orientasi karyawan, karena metode tersebut sudah ketinggalan zaman dan mengurangi tingkat keterlibatan

Anda menerapkan perubahan ini dan menyadari bahwa melibatkan karyawan dalam budaya perusahaan kini lebih mudah dari sebelumnya

d. Efisiensi proyek

Mari kita lihat sebuah tim proyek yang sedang mengerjakan proyek pengembangan perangkat lunak dan menerapkan kerangka kerja Start-Stop-Continue untuk mengevaluasi kinerja mereka setelah menyelesaikan proyek besar atau sprint.

Dengan menggunakan kerangka kerja Start-Stop-Continue, tim proyek dapat mengidentifikasi tindakan spesifik untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat komunikasi, dan mengoptimalkan proses. Contohnya: Lakukan rapat harian dan gunakan pengujian otomatis untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas

Hentikan penundaan tinjauan kode dan pengumbaran cerita pengguna yang berlebihan untuk mengurangi hambatan

Teruslah fokus pada dokumentasi yang jelas, penerapan praktik Agile, dan pengumpulan umpan balik pengguna untuk memastikan kesuksesan proyek

Refleksi terstruktur ini membantu tim mengatasi kelemahan, mengembangkan kekuatan mereka, dan menyesuaikan pendekatan mereka pada fase berikutnya dari proyek.

Mari kita pahami bagaimana tim-tim lain dapat menggunakan kerangka kerja Start-Stop-Continue untuk meningkatkan kinerja mereka.

Departemen Mulai Berhenti Lanjutkan Tim Pengembangan Produk Memasukkan wawancara pelanggan untuk memahami kebutuhan dengan lebih baik Bergantung sepenuhnya pada riset pasar sekunder untuk inovasi produk Siklus pengujian produk mingguan untuk memastikan kualitas Bagian Sumber Daya Manusia Membangun proses orientasi yang lebih kokoh untuk karyawan baru Menyelenggarakan program pelatihan dan pengembangan secara berkala Menyelenggarakan acara tahunan untuk meningkatkan keterlibatan karyawan Tim Pemasaran Memanfaatkan analisis data untuk strategi pemasaran Menjalankan kampanye media sosial umum Pemasaran konten melalui posting blog dan buletin Layanan Pelanggan Menerapkan fitur obrolan langsung untuk menanggapi pertanyaan pelanggan secara langsung Menggunakan email saja sebagai sarana komunikasi dengan pelanggan Sesi pelatihan rutin untuk meningkatkan keterampilan layanan pelanggan Bagian TI Sesi pelatihan keamanan siber secara berkala untuk semua karyawan Pencadangan data secara manual Pemeliharaan rutin dan pemecahan masalah

Setiap contoh ini menunjukkan bagaimana kerangka kerja Start-Stop-Continue dapat digunakan untuk mengembangkan strategi perbaikan. Sesuaikan contoh-contoh ini sesuai dengan standar industri dan struktur organisasi Anda untuk mendapatkan manfaat maksimal.

Kerangka kerja Start-Stop-Continue mendorong budaya perbaikan berkelanjutan, kejelasan, dan kolaborasi di tempat kerja.

Dengan mendorong refleksi rutin, latihan ini membantu tim dan individu bekerja lebih efisien, mengatasi tantangan, serta mempertahankan praktik-praktik yang sukses, yang semuanya berkontribusi pada kesuksesan dan pertumbuhan jangka panjang.

