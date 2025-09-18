10 Aplikasi Pembuat Catatan Terbaik untuk Mac pada Tahun 2026

Aplikasi pencatat catatan dapat membuat alur kerja Anda jauh lebih efisien. Aplikasi-aplikasi ini mempermudah tugas mencatat yang biasanya membosankan, sehingga Anda dapat dengan mudah mencatat poin-poin penting dari rapat, menuangkan ide-ide produk kreatif baru ke dalam catatan, dan memantau kemajuan tim Anda.

Namun, tidak semua aplikasi pencatat catatan berfungsi dengan lancar di produk Apple Anda. Anda memerlukan aplikasi pencatat catatan untuk macOS agar benar-benar dapat memaksimalkan manfaat dari alat-alat ini. (Pikirkan pintasan keyboard dan banyak integrasi yang berguna!)

Di sini, kami akan membahas aplikasi pencatat catatan untuk Mac dan fitur-fitur penting yang perlu diperhatikan. Selain itu, kami akan mengungkap 10 aplikasi pencatat catatan terbaik untuk Mac beserta penjelasan mengapa aplikasi-aplikasi tersebut begitu hebat.

Apa itu Aplikasi Pembuat Catatan untuk Mac?

Aplikasi pencatat catatan untuk Mac merupakan aplikasi bawaan sistem operasi Mac. Artinya, aplikasi ini dirancang untuk terintegrasi dengan perangkat lunak Mac. Sama seperti aplikasi penulisan untuk Mac, aplikasi ini berbeda dari alat yang dibuka di jendela browser. Aplikasi ini menyinkronkan data di semua perangkat Apple, beroperasi di cloud, dan dirancang untuk terintegrasi langsung ke dalam sistem operasi Mac.

Aplikasi pencatat catatan ini lebih baik untuk produktivitas karena dirancang khusus untuk alur kerja Mac. Artinya, Anda tidak akan menerima notifikasi dari luar ruang kerja Anda. Selain itu, lebih mudah untuk mencari catatan tanpa harus membuka jendela browser dan teralihkan.

Ada beberapa jenis aplikasi pencatat catatan untuk Mac. Mulai dari alat pencatat sederhana untuk mencatat beberapa ide hingga ekosistem perangkat lunak lengkap yang berfungsi sebagai pusat manajemen proyek. ?

Apa yang Harus Anda Perhatikan dalam Memilih Aplikasi Pembuat Catatan untuk Mac?

Tersedia beragam aplikasi pencatat catatan untuk Mac, yang menawarkan puluhan pilihan di ujung jari Anda. Baik Anda menginginkan tampilan tradisional atau alat canggih yang dapat menangani segala hal, pasti ada aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan Anda. ?

Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih aplikasi pencatat catatan untuk Mac:

Pengorganisasian yang lancar : Seringkali kita tersesat dalam pikiran kita—dan kehilangan catatan tersebut di dalam folder yang tidak terorganisir dengan baik. Carilah aplikasi pencatat catatan yang menyusun segala sesuatunya secara terstruktur sesuai dengan cara yang masuk akal bagi Anda

Fitur pencarian yang berguna : Tidak ada gunanya membuat catatan jika Anda tidak bisa menemukannya nanti. Pilih aplikasi pencatat catatan yang menawarkan alat pencarian yang efektif

Cepat digunakan : Pilih aplikasi pencatat catatan yang memiliki antarmuka intuitif dan alat yang memungkinkan Anda mulai dengan cepat

Waktu muat yang cepat: Pastikan aplikasi Anda memuat dengan cepat dan memungkinkan Anda membuat catatan dengan cepat—nilai tambah jika dilengkapi dengan pintasan keyboard dan alat yang mempercepat proses lebih lanjut

10 Aplikasi Pembuat Catatan Terbaik untuk Mac

Berikut adalah aplikasi terbaik untuk mencatat di Mac. Mulai dari aplikasi sederhana dengan alat pengedit teks yang dirancang untuk menulis memo hingga alat manajemen perangkat lunak, ada pilihan untuk setiap kebutuhan bisnis. ✨

Lihat lebih dari 15 tampilan di ClickUp untuk menyesuaikan alur kerja Anda sesuai kebutuhan

ClickUp adalah perangkat lunak manajemen proyek yang bekerja dengan lancar di Mac dan sistem operasi lainnya. Aplikasi ini menawarkan fitur-fitur unggulan seperti otomatisasi tugas, pembuatan dasbor kustom, dan pembuatan basis data konten, serta fitur-fiturnya sangat cocok untuk kebutuhan mencatat Anda.

ClickUp AI Notetaker adalah alat unggulan bagi pengguna Mac yang ingin menyederhanakan catatan rapat mereka dan meningkatkan produktivitas. Dengan transkripsi otomatis dan ringkasan cerdas, aplikasi ini menangkap setiap detail penting dari rapat Anda dan mengubahnya menjadi catatan yang terorganisir dan dapat ditindaklanjuti.

Terintegrasi secara mulus dengan ruang kerja ClickUp Anda, AI Notetaker memastikan Anda tidak pernah melewatkan poin penting dan memudahkan Anda mengubah wawasan menjadi tugas atau tindak lanjut—semuanya dalam satu tempat.

ClickUp Brain MAX adalah asisten desktop bertenaga AI Anda. Cari di seluruh aplikasi kerja dan web menggunakan model AI terbaik, serta ubah suara Anda menjadi teks menggunakan fitur Talk-to-Text.

Fitur ini memungkinkan Anda mendiktekan catatan, ringkasan rapat, atau ide tanpa perlu menyentuh layar—di semua aplikasi, bukan hanya ClickUp. Anda dapat langsung mencari di ruang kerja ClickUp, aplikasi terhubung (seperti Google Drive, Figma, GitHub), dan web, sehingga memudahkan pencarian dan pengorganisasian informasi dari berbagai sumber. Brain MAX juga mendukung fitur pengetikan suara cerdas, mengubah suara Anda menjadi catatan, email, atau dokumen yang rapi dengan sedikit penyuntingan.

Notepad dari ClickUp adalah alat pencatatan yang dapat disesuaikan. Gunakan untuk memberi anotasi pada proposal proyek, menulis daftar periksa, atau membuat catatan singkat setelah rapat. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur pengeditan yang lengkap dan alat seret dan lepas untuk memudahkan pengorganisasian. Selain itu, ubah catatan apa pun menjadi tugas dengan tanggal jatuh tempo, prioritas, dan penanggung jawab.

ClickUp Docs menawarkan cara lain untuk membuat catatan. Fitur-fitur canggih seperti halaman bersarang, tabel tertanam, dan alat pemformatan memungkinkan Anda mengangkat pembuatan catatan sederhana ke level yang lebih tinggi. Kolaborasikan catatan Anda secara real-time dengan rekan kerja dan temukan kembali catatan tersebut dengan mudah nanti menggunakan fitur pencarian yang intuitif.

Butuh bantuan dalam menulis catatan? ClickUp AI menawarkan saran, mengedit pekerjaan Anda, dan menghemat waktu dengan ringkasan instan. Perangkat lunak asisten penulisan ini juga menghasilkan daftar tindakan dan menyederhanakan pemformatan untuk pengorganisasian yang lebih baik.

Fitur terbaik ClickUp

Ribuan templat, termasuk panduan penggunaan Docs , templat organisasi, dan templat alur kerja, membantu menghemat waktu saat Anda ingin tetap mengontrol daftar tugas Anda.

Sederhanakan pengelolaan dokumen berkat wiki, dasbor, dan filter khusus untuk menemukan segala sesuatu dalam hitungan detik

Gunakan aplikasi desktop ini di semua perangkat Apple Anda, termasuk iPad, iPhone, komputer desktop Mac, dan MacBook.

Dengan kolaborasi real-time, Anda dapat bekerja sama dengan tim untuk mengedit catatan atau mengintegrasikannya ke dalam sistem manajemen tugas yang lebih besar

Antarmuka pengguna yang sederhana memudahkan Anda membuat catatan dan mengaturnya tanpa perlu waktu lama untuk mempelajarinya

Alat yang mudah dicari ini memungkinkan Anda menemukan catatan dan ide Anda dalam hitungan detik

Batasan ClickUp

ClickUp AI saat ini hanya tersedia di aplikasi desktop, tetapi versi selulernya akan segera hadir

Meskipun fitur-fitur pencatatan catatan mudah dipahami, ada kurva pembelajaran untuk memanfaatkan seluruh fitur perangkat lunak ini.

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2 : 4,7/5 (8.900+ ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 3.800 ulasan)

📮ClickUp Insight: 49% responden survei efektivitas rapat kami masih membuat catatan tulisan tangan—sebuah tren yang mengejutkan di era digital-first. Ketergantungan pada pena dan kertas ini mungkin merupakan preferensi pribadi atau pertanda bahwa alat pencatatan digital belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam alur kerja. Di sisi lain, survei ClickUp lainnya menemukan bahwa 35% orang menghabiskan 30 menit atau lebih untuk merangkum rapat, membagikan daftar tindakan, dan memastikan tim tetap terinformasi. 👀 ClickUp AI Notetaker menghilangkan beban administratif ini! Biarkan AI secara otomatis merekam, mentranskrip, dan merangkum rapat Anda sambil mengidentifikasi dan menetapkan tugas-tugas—tidak perlu lagi mencatat dengan tangan atau melakukan tindak lanjut manual! Tingkatkan produktivitas hingga 30% melalui ringkasan rapat instan, tugas otomatis, dan alur kerja terpusat dari ClickUp

2. Catatan iCloud Apple

Apa yang lebih baik daripada alat pencatat yang dirancang oleh Apple untuk Mac? Apple Notes, yang tersedia di App Store, adalah aplikasi bawaan Mac yang memudahkan Anda membuat catatan rapat dan mencatat poin-poin penting.

Yang terbaik dari semuanya, catatan Anda selalu terupdate berkat penyimpanan cloud. Artinya, Anda akan melihat versi terbaru dari ide-ide Anda di ponsel, meskipun Anda menuliskannya di desktop Mac.

Fitur terbaik Apple iCloud

Folder memungkinkan Anda mengatur catatan berdasarkan tujuan, sasaran, atau struktur apa pun yang sesuai dengan kebutuhan Anda

Fitur berbagi memungkinkan Anda mengontrol akses dan izin ke catatan Anda

Gunakan fitur pencarian untuk menemukan ide dan catatan, baik yang Anda buat pagi ini maupun dua tahun yang lalu

Pulihkan catatan yang terhapus dalam waktu 30 hari hanya dengan dua langkah sederhana

Gunakan tagar untuk menandai catatan agar lebih terorganisir dan mudah dicari

Batasan iCloud Apple

Aplikasi Apple Notes tidak dapat mengakses catatan yang disimpan di aplikasi lain, seperti milik Google atau Yahoo, dan tidak mendukung Markdown

Aplikasi ini tidak sinkron dengan Windows atau Android, jadi paling cocok untuk pengguna yang hanya menggunakan perangkat lunak Apple iOS

Harga Apple iCloud

Gratis

Peringkat dan ulasan Apple iCloud

G2 : 4,3/5 (lebih dari 900 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 1.500 ulasan)

3. Evernote

Evernote adalah aplikasi lintas platform yang populer dan telah merevolusi dunia pencatatan. Baik Anda seorang pelajar yang menggunakannya untuk mencatat di kelas, seorang profesional yang memanfaatkannya untuk mengorganisir tim, atau seseorang yang menggunakannya untuk mengatur urusan pribadi, Evernote menawarkan lebih dari sekadar pencatatan tradisional. ✍️

Fitur terbaik Evernote

Buat dan tetapkan tugas secara instan di catatan Anda untuk mempercepat proses kerja

Gunakan alat web clipper untuk mengambil tangkapan layar halaman web dan membuat catatan langsung di atasnya

Pindai catatan tulisan tangan dan dokumen penting langsung ke dalam aplikasi pencatat catatan untuk memudahkan referensi

Integrasi dengan Google Calendar membantu Anda tetap teratur dan menyematkan catatan Anda ke rapat, sehingga Anda selalu tahu perkembangan terkini

Keterbatasan Evernote

Versi gratisnya memiliki batasan, dan paket berbayar mungkin terlalu mahal bagi individu yang hanya membutuhkan alat pencatatan sederhana

Meskipun Anda dapat berbagi catatan, fitur ini tidak mendukung kolaborasi secara real-time

Harga Evernote

Gratis

Personal : $14,99/bulan

Professional : $17,99/bulan

Untuk Tim: Hubungi kami untuk informasi harga

Peringkat dan ulasan Evernote

G2 : 4,4/5 (lebih dari 2.000 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 8.100 ulasan)

4. Microsoft OneNote

OneNote dari Microsoft adalah alat yang membawa pencatatan sederhana ke level berikutnya. Bagikan catatan dan berkolaborasi dengan rekan tim Anda dengan mudah dalam satu ekosistem. Alat pengorganisasian dan pencarian membantu Anda tetap teratur dan membuat pencarian ide menjadi lebih mudah dari sebelumnya.

Fitur terbaik Microsoft OneNote

Aplikasi ini menawarkan sensasi seperti kertas, yang menarik bagi para penggemar gaya tradisional yang merindukan masa-masa menggunakan pena dan kertas

Langganan ini menggabungkan fitur pencatatan dengan alat-alat seperti Excel, PowerPoint, Word, dan Outline

Atur catatan Anda ke dalam bagian dan halaman agar Anda tidak pernah kehilangan ide penting lagi

Fitur seperti menyorot teks, menambahkan anotasi, dan menggambar memungkinkan Anda menambahkan konteks lebih lanjut pada ide-ide Anda

Keterbatasan Microsoft OneNote

Tidak ada penyimpanan khusus offline—artinya, catatan yang Anda buat saat offline tidak akan disinkronkan hingga Anda terhubung ke internet—dan jika Anda menutup catatan tersebut sebelum terhubung, perubahan yang Anda buat akan hilang

Aplikasi ini tidak memiliki opsi ekspor, jadi beralih ke aplikasi lain berarti Anda harus mentransfer catatan Anda secara manual

Harga Microsoft OneNote

Microsoft 365 Business Basic : $6,00/bulan

Microsoft 365 Personal : $6,99/bulan

Microsoft 365 Apps for Business : $8,25/bulan

Microsoft 365 Family : $9,99/bulan

Microsoft 365 Business Standard : $12,50/bulan

Microsoft 365 Business Premium: $22,00/bulan

Peringkat dan ulasan Microsoft OneNote

G2 : 4,5/5 (lebih dari 1.800 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 1.300 ulasan)

5. Slite

Slite adalah alat manajemen pengetahuan yang didukung oleh AI. Aplikasi ini memungkinkan Anda membuat dan menyimpan konten, baik itu wiki perusahaan, catatan rapat tim, maupun proses dan panduan orientasi karyawan baru. Fitur AI-nya menerjemahkan, mengedit, dan memformat pekerjaan Anda, serta sangat berguna untuk menyederhanakan, merangkum, dan mempersingkat konten.

Fitur terbaik Slite

Ketik pertanyaan di fitur pencarian dan dapatkan jawaban berdasarkan catatan dan dokumen Anda

Wawasan AI menyoroti catatan yang perlu ditinjau, diperbarui, atau diarsipkan sehingga catatan Anda selalu terkini

Gabungkan catatan dengan cepat dan hapus duplikat

Impor hampir semua jenis dokumen dari aplikasi seperti Notion, Evernote, dan aplikasi pencatat lainnya berkat fitur pengenalan karakter optik (OCR) bawaan

Keterbatasan Slite

Pilihan ekspor dan impor yang terbatas membuat pemindahan catatan dari alat lain menjadi lebih sulit

Aplikasi ini tidak terintegrasi dengan baik dengan aplikasi lain, sehingga mungkin terlalu terbatas bagi organisasi yang menggunakan berbagai macam alat alur kerja

Harga Slite

Gratis

Standard : $10 per pengguna per bulan

Premium : $15 per pengguna per bulan

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Slite

G2 : 4,7/5 (lebih dari 100 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 40 ulasan)

6. Notebooks untuk Mac

Notebooks for Mac adalah alat pencatatan sederhana yang memberikan struktur dan keteraturan pada catatan tertulis Anda. Simpan catatan Anda dalam bentuk buku bertingkat dan buat segmen untuk melacak semua konten Anda. ?

Fitur terbaik aplikasi catatan untuk Mac

Antarmuka visualnya membuat mencatat menjadi menyenangkan

Fitur impor mendukung berbagai jenis file, termasuk format Markdown, HTML, dan teks biasa

Catatan disimpan sebagai berkas HTML, sehingga mengurangi kerumitan dan membuat aplikasi ini lebih cepat dimuat

Sinkronisasi yang mudah memungkinkan Anda menghubungkannya dengan alat lain untuk alur kerja yang lebih efisien

Keterbatasan aplikasi catatan untuk Mac

Beberapa pengguna melaporkan bahwa aplikasi ini macet saat dimuat, terutama jika Anda memiliki banyak catatan

Aplikasi Dropbox yang baru mungkin menyebabkan fungsi pencarian tidak berfungsi, tetapi Anda dapat memperbaiki masalah tersebut dengan mengikuti beberapa langkah yang dijelaskan oleh tim dukungan.

Harga aplikasi pencatat untuk Mac

Uji coba gratis

Berlangganan: $43,99

Peringkat dan ulasan aplikasi catatan untuk Mac

G2 : N/A

Capterra: N/A

7. Bear

Bear adalah aplikasi catatan berbasis Markdown yang dirancang untuk Apple Mac, iPhone, dan iPad. Gunakan aplikasi pemenang penghargaan ini untuk membuat catatan, menambahkan tabel, menyisipkan foto, dan membuat daftar tugas, semuanya dalam satu tempat.

Fitur terbaik Bear

Ekspor catatan dalam berbagai format dan bagikan catatan Anda sesuai keinginan Anda

Antarmuka yang menawan ini memenangkan Apple Design Award, dan sangat intuitif untuk digunakan

Fitur keamanan seperti catatan terenkripsi menjaga data dan pemikiran Anda tetap aman

Fitur pencarian OCR memungkinkan Anda mencari teks di dalam file PDF dan gambar

Keterbatasan Bear

Versi gratisnya memiliki batasan, jadi Anda harus membayar untuk mengakses semua fiturnya

Tidak ada integrasi pihak ketiga, artinya Anda hanya dapat bekerja di dalam aplikasi

Harga Bear

Uji coba gratis : Uji coba selama 7 hari

Bear Pro: $2,99/bulan

Peringkat dan ulasan Bear

G2 : 4,5/5 (lebih dari 40 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (10+ ulasan)

8. Obsidian

Obsidian adalah aplikasi pencatat yang sepenuhnya dapat disesuaikan, yang memungkinkan Anda mengakses catatan Anda baik secara online maupun offline. Dilengkapi dengan ratusan plugin dan tema, Anda dapat membuat jurnal, mencatat ide, dan membangun basis data pengetahuan yang sesuai dengan gaya Anda.

Fitur terbaik Obsidian

Gunakan aplikasi yang sangat dapat disesuaikan ini sebagai asisten pribadi mini yang tahu persis di mana semua informasi Anda disimpan

Hubungkan catatan dengan mudah untuk membuat hubungan antar gagasan dan proyek

Gambarkan hubungan antara pemikiran dan catatan Anda pada grafik yang menarik secara visual untuk mendapatkan wawasan tentang cara berpikir Anda

Gunakan fitur Canvas sebagai ruang kreatif untuk bereksperimen dengan ide-ide

Keterbatasan Obsidian

Anda harus membayar untuk fitur-fitur sederhana, seperti sinkronisasi, yang sudah termasuk dalam harga alat-alat lain

Tidak ada fitur kolaborasi bawaan, yang membatasi tim bisnis

Harga Obsidian

Penggunaan Pribadi : Gratis

Penggunaan Komersial: $50 per pengguna per tahun

Peringkat dan ulasan Obsidian

G2 : N/A

Capterra: 4,9/5 (lebih dari 20 ulasan)

9. UPDF

UPDF adalah editor PDF online yang didukung oleh fitur-fitur AI. Unggah file PDF, lalu langsung beri anotasi, edit, dan rangkum informasinya menjadi catatan sederhana.

Fitur terbaik UPDF

Dukungan untuk puluhan format, termasuk HTML, XML, dan PDF, memungkinkan Anda mengunggah berbagai dokumen untuk diubah menjadi catatan

Gunakan fitur OCR untuk mencari teks dalam file PDF

AI bawaan membuat proses merangkum, menyoroti poin penting, dan menulis catatan menjadi lebih cepat dari sebelumnya

Beragam alat anotasi seperti penyorot teks, bentuk, dan kotak teks mengubah setiap catatan menjadi sebuah karya seni

Batasan UPDF

Pengguna melaporkan bahwa aplikasi ini terkadang bermasalah, sehingga menghambat proses berpikir

Alat tanda tangan pada trackpad tidak intuitif dan mungkin sulit digunakan

Harga UPDF

Paket Tahunan UPDF Pro : $59,99 dibayar per tahun

UPDF Pro Perpetual Plan : $109,99 pembayaran sekali bayar, akses seumur hidup

UPDF AI Add-On : $12/bulan

Paket UPDF Enterprise: Biaya satu kali sebesar $109

Peringkat dan ulasan UPDF

G2 : 4,8/5 (10+ ulasan)

Capterra: 3,8/5 (5+ ulasan)

10. Joplin

Joplin adalah aplikasi pencatat catatan sumber terbuka yang memungkinkan Anda mengakses pekerjaan Anda dari mana saja. Alat ini mendukung teks, gambar, dan file audio, sehingga catatan Anda menjadi lebih lengkap dan beragam formatnya.

Fitur terbaik Joplin

Gunakan fitur kolaborasi dan berbagi untuk bekerja sama dengan rekan tim atau teman dalam mengembangkan ide-ide baru

Ekstensi Firefox dan Chrome Clipper mengubah halaman web menjadi catatan yang dapat diedit

Plugin dan tema memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi

Fitur enkripsi menjaga catatan Anda tetap aman dan melindungi ide-ide Anda dari pesaing

Keterbatasan Joplin

Fitur kolaborasi hanya berfungsi di Joplin Cloud

Tidak memiliki fitur canggih seperti OCR atau pemindaian seluler

Harga Joplin

Basic : $2,99/bulan

Pro : $5,99/bulan

Teams: $7,99/bulan

Peringkat dan ulasan Joplin

G2 : 5/5 (1+ ulasan)

Capterra: N/A

Tingkatkan Kemampuan Membuat Catatan Anda dengan ClickUp

Pilih salah satu dari aplikasi pencatat catatan terbaik untuk Mac ini dan mulailah menyederhanakan alur kerja Anda serta membuat catatan yang lebih baik. Dengan fitur seperti kolaborasi real-time, berbagi yang mudah, dan keamanan, Anda dapat melibatkan seluruh tim dalam proses dan mengungguli pesaing saat meluncurkan produk baru. Selain itu, alat-alat ini memudahkan Anda menyederhanakan kehidupan pribadi atau mengatur pikiran Anda.

Daftar ke ClickUp hari ini dan tingkatkan proses pencatatan Anda. Buat tugas, tambahkan penanggung jawab, dan tandai prioritas langsung di catatan Anda. Atau rangkum poin-poin penting dari rapat dan bangun basis pengetahuan dalam hitungan detik—bukan jam—berkat AI bawaan. Dengan alat-alat ini, Anda siap untuk merumuskan ide-ide yang lebih baik, membagikannya dengan tim Anda, dan mengambil tindakan. ?