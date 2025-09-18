10 Aplikasi Pembuat Catatan Terbaik untuk Mac pada Tahun 2026

Aplikasi pencatat catatan dapat membuat alur kerja Anda jauh lebih efisien. Aplikasi-aplikasi ini mempermudah tugas mencatat yang biasanya membosankan, sehingga Anda dapat dengan mudah mencatat poin-poin penting dari rapat, menuangkan ide-ide produk kreatif baru ke dalam catatan, dan memantau kemajuan tim Anda.
Namun, tidak semua aplikasi pencatat catatan berfungsi dengan lancar di produk Apple Anda. Anda memerlukan aplikasi pencatat catatan untuk macOS agar benar-benar dapat memaksimalkan manfaat dari alat-alat ini. (Pikirkan pintasan keyboard dan banyak integrasi yang berguna!)
Di sini, kami akan membahas aplikasi pencatat catatan untuk Mac dan fitur-fitur penting yang perlu diperhatikan. Selain itu, kami akan mengungkap 10 aplikasi pencatat catatan terbaik untuk Mac beserta penjelasan mengapa aplikasi-aplikasi tersebut begitu hebat.
Apa itu Aplikasi Pembuat Catatan untuk Mac?
Aplikasi pencatat catatan untuk Mac merupakan aplikasi bawaan sistem operasi Mac. Artinya, aplikasi ini dirancang untuk terintegrasi dengan perangkat lunak Mac. Sama seperti aplikasi penulisan untuk Mac, aplikasi ini berbeda dari alat yang dibuka di jendela browser. Aplikasi ini menyinkronkan data di semua perangkat Apple, beroperasi di cloud, dan dirancang untuk terintegrasi langsung ke dalam sistem operasi Mac.
Aplikasi pencatat catatan ini lebih baik untuk produktivitas karena dirancang khusus untuk alur kerja Mac. Artinya, Anda tidak akan menerima notifikasi dari luar ruang kerja Anda. Selain itu, lebih mudah untuk mencari catatan tanpa harus membuka jendela browser dan teralihkan.
Ada beberapa jenis aplikasi pencatat catatan untuk Mac. Mulai dari alat pencatat sederhana untuk mencatat beberapa ide hingga ekosistem perangkat lunak lengkap yang berfungsi sebagai pusat manajemen proyek. ?
Apa yang Harus Anda Perhatikan dalam Memilih Aplikasi Pembuat Catatan untuk Mac?
Tersedia beragam aplikasi pencatat catatan untuk Mac, yang menawarkan puluhan pilihan di ujung jari Anda. Baik Anda menginginkan tampilan tradisional atau alat canggih yang dapat menangani segala hal, pasti ada aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan Anda. ?
Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih aplikasi pencatat catatan untuk Mac:
- Pengorganisasian yang lancar: Seringkali kita tersesat dalam pikiran kita—dan kehilangan catatan tersebut di dalam folder yang tidak terorganisir dengan baik. Carilah aplikasi pencatat catatan yang menyusun segala sesuatunya secara terstruktur sesuai dengan cara yang masuk akal bagi Anda
- Fitur pencarian yang berguna: Tidak ada gunanya membuat catatan jika Anda tidak bisa menemukannya nanti. Pilih aplikasi pencatat catatan yang menawarkan alat pencarian yang efektif
- Cepat digunakan: Pilih aplikasi pencatat catatan yang memiliki antarmuka intuitif dan alat yang memungkinkan Anda mulai dengan cepat
- Waktu muat yang cepat: Pastikan aplikasi Anda memuat dengan cepat dan memungkinkan Anda membuat catatan dengan cepat—nilai tambah jika dilengkapi dengan pintasan keyboard dan alat yang mempercepat proses lebih lanjut
10 Aplikasi Pembuat Catatan Terbaik untuk Mac
Berikut adalah aplikasi terbaik untuk mencatat di Mac. Mulai dari aplikasi sederhana dengan alat pengedit teks yang dirancang untuk menulis memo hingga alat manajemen perangkat lunak, ada pilihan untuk setiap kebutuhan bisnis. ✨
1. ClickUp
ClickUp adalah perangkat lunak manajemen proyek yang bekerja dengan lancar di Mac dan sistem operasi lainnya. Aplikasi ini menawarkan fitur-fitur unggulan seperti otomatisasi tugas, pembuatan dasbor kustom, dan pembuatan basis data konten, serta fitur-fiturnya sangat cocok untuk kebutuhan mencatat Anda.
ClickUp AI Notetaker adalah alat unggulan bagi pengguna Mac yang ingin menyederhanakan catatan rapat mereka dan meningkatkan produktivitas. Dengan transkripsi otomatis dan ringkasan cerdas, aplikasi ini menangkap setiap detail penting dari rapat Anda dan mengubahnya menjadi catatan yang terorganisir dan dapat ditindaklanjuti.
Terintegrasi secara mulus dengan ruang kerja ClickUp Anda, AI Notetaker memastikan Anda tidak pernah melewatkan poin penting dan memudahkan Anda mengubah wawasan menjadi tugas atau tindak lanjut—semuanya dalam satu tempat.
Tonton video ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang aplikasi pencatat ini.
ClickUp Brain MAX adalah asisten desktop bertenaga AI Anda. Cari di seluruh aplikasi kerja dan web menggunakan model AI terbaik, serta ubah suara Anda menjadi teks menggunakan fitur Talk-to-Text.
Fitur ini memungkinkan Anda mendiktekan catatan, ringkasan rapat, atau ide tanpa perlu menyentuh layar—di semua aplikasi, bukan hanya ClickUp. Anda dapat langsung mencari di ruang kerja ClickUp, aplikasi terhubung (seperti Google Drive, Figma, GitHub), dan web, sehingga memudahkan pencarian dan pengorganisasian informasi dari berbagai sumber. Brain MAX juga mendukung fitur pengetikan suara cerdas, mengubah suara Anda menjadi catatan, email, atau dokumen yang rapi dengan sedikit penyuntingan.
Notepad dari ClickUp adalah alat pencatatan yang dapat disesuaikan. Gunakan untuk memberi anotasi pada proposal proyek, menulis daftar periksa, atau membuat catatan singkat setelah rapat. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur pengeditan yang lengkap dan alat seret dan lepas untuk memudahkan pengorganisasian. Selain itu, ubah catatan apa pun menjadi tugas dengan tanggal jatuh tempo, prioritas, dan penanggung jawab.
ClickUp Docs menawarkan cara lain untuk membuat catatan. Fitur-fitur canggih seperti halaman bersarang, tabel tertanam, dan alat pemformatan memungkinkan Anda mengangkat pembuatan catatan sederhana ke level yang lebih tinggi. Kolaborasikan catatan Anda secara real-time dengan rekan kerja dan temukan kembali catatan tersebut dengan mudah nanti menggunakan fitur pencarian yang intuitif.
Butuh bantuan dalam menulis catatan? ClickUp AI menawarkan saran, mengedit pekerjaan Anda, dan menghemat waktu dengan ringkasan instan. Perangkat lunak asisten penulisan ini juga menghasilkan daftar tindakan dan menyederhanakan pemformatan untuk pengorganisasian yang lebih baik.
Fitur terbaik ClickUp
- Ribuan templat, termasuk panduan penggunaan Docs, templat organisasi, dan templat alur kerja, membantu menghemat waktu saat Anda ingin tetap mengontrol daftar tugas Anda.
- Sederhanakan pengelolaan dokumen berkat wiki, dasbor, dan filter khusus untuk menemukan segala sesuatu dalam hitungan detik
- Gunakan aplikasi desktop ini di semua perangkat Apple Anda, termasuk iPad, iPhone, komputer desktop Mac, dan MacBook.
- Dengan kolaborasi real-time, Anda dapat bekerja sama dengan tim untuk mengedit catatan atau mengintegrasikannya ke dalam sistem manajemen tugas yang lebih besar
- Antarmuka pengguna yang sederhana memudahkan Anda membuat catatan dan mengaturnya tanpa perlu waktu lama untuk mempelajarinya
- Alat yang mudah dicari ini memungkinkan Anda menemukan catatan dan ide Anda dalam hitungan detik
Batasan ClickUp
- ClickUp AI saat ini hanya tersedia di aplikasi desktop, tetapi versi selulernya akan segera hadir
- Meskipun fitur-fitur pencatatan catatan mudah dipahami, ada kurva pembelajaran untuk memanfaatkan seluruh fitur perangkat lunak ini.
Harga ClickUp
Peringkat dan ulasan ClickUp
- G2: 4,7/5 (8.900+ ulasan)
- Capterra: 4,6/5 (lebih dari 3.800 ulasan)
📮ClickUp Insight: 49% responden survei efektivitas rapat kami masih membuat catatan tulisan tangan—sebuah tren yang mengejutkan di era digital-first. Ketergantungan pada pena dan kertas ini mungkin merupakan preferensi pribadi atau pertanda bahwa alat pencatatan digital belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam alur kerja.
Di sisi lain, survei ClickUp lainnya menemukan bahwa 35% orang menghabiskan 30 menit atau lebih untuk merangkum rapat, membagikan daftar tindakan, dan memastikan tim tetap terinformasi. 👀 ClickUp AI Notetaker menghilangkan beban administratif ini! Biarkan AI secara otomatis merekam, mentranskrip, dan merangkum rapat Anda sambil mengidentifikasi dan menetapkan tugas-tugas—tidak perlu lagi mencatat dengan tangan atau melakukan tindak lanjut manual! Tingkatkan produktivitas hingga 30% melalui ringkasan rapat instan, tugas otomatis, dan alur kerja terpusat dari ClickUp
2. Catatan iCloud Apple
Apa yang lebih baik daripada alat pencatat yang dirancang oleh Apple untuk Mac? Apple Notes, yang tersedia di App Store, adalah aplikasi bawaan Mac yang memudahkan Anda membuat catatan rapat dan mencatat poin-poin penting.
Yang terbaik dari semuanya, catatan Anda selalu terupdate berkat penyimpanan cloud. Artinya, Anda akan melihat versi terbaru dari ide-ide Anda di ponsel, meskipun Anda menuliskannya di desktop Mac.
Fitur terbaik Apple iCloud
- Folder memungkinkan Anda mengatur catatan berdasarkan tujuan, sasaran, atau struktur apa pun yang sesuai dengan kebutuhan Anda
- Fitur berbagi memungkinkan Anda mengontrol akses dan izin ke catatan Anda
- Gunakan fitur pencarian untuk menemukan ide dan catatan, baik yang Anda buat pagi ini maupun dua tahun yang lalu
- Pulihkan catatan yang terhapus dalam waktu 30 hari hanya dengan dua langkah sederhana
- Gunakan tagar untuk menandai catatan agar lebih terorganisir dan mudah dicari
Batasan iCloud Apple
- Aplikasi Apple Notes tidak dapat mengakses catatan yang disimpan di aplikasi lain, seperti milik Google atau Yahoo, dan tidak mendukung Markdown
- Aplikasi ini tidak sinkron dengan Windows atau Android, jadi paling cocok untuk pengguna yang hanya menggunakan perangkat lunak Apple iOS
Harga Apple iCloud
- Gratis
Peringkat dan ulasan Apple iCloud
- G2: 4,3/5 (lebih dari 900 ulasan)
- Capterra: 4,7/5 (lebih dari 1.500 ulasan)
3. Evernote
Evernote adalah aplikasi lintas platform yang populer dan telah merevolusi dunia pencatatan. Baik Anda seorang pelajar yang menggunakannya untuk mencatat di kelas, seorang profesional yang memanfaatkannya untuk mengorganisir tim, atau seseorang yang menggunakannya untuk mengatur urusan pribadi, Evernote menawarkan lebih dari sekadar pencatatan tradisional. ✍️
Fitur terbaik Evernote
- Buat dan tetapkan tugas secara instan di catatan Anda untuk mempercepat proses kerja
- Gunakan alat web clipper untuk mengambil tangkapan layar halaman web dan membuat catatan langsung di atasnya
- Pindai catatan tulisan tangan dan dokumen penting langsung ke dalam aplikasi pencatat catatan untuk memudahkan referensi
- Integrasi dengan Google Calendar membantu Anda tetap teratur dan menyematkan catatan Anda ke rapat, sehingga Anda selalu tahu perkembangan terkini
Keterbatasan Evernote
- Versi gratisnya memiliki batasan, dan paket berbayar mungkin terlalu mahal bagi individu yang hanya membutuhkan alat pencatatan sederhana
- Meskipun Anda dapat berbagi catatan, fitur ini tidak mendukung kolaborasi secara real-time
Harga Evernote
- Gratis
- Personal: $14,99/bulan
- Professional: $17,99/bulan
- Untuk Tim: Hubungi kami untuk informasi harga
Peringkat dan ulasan Evernote
- G2: 4,4/5 (lebih dari 2.000 ulasan)
- Capterra: 4,4/5 (lebih dari 8.100 ulasan)
4. Microsoft OneNote
OneNote dari Microsoft adalah alat yang membawa pencatatan sederhana ke level berikutnya. Bagikan catatan dan berkolaborasi dengan rekan tim Anda dengan mudah dalam satu ekosistem. Alat pengorganisasian dan pencarian membantu Anda tetap teratur dan membuat pencarian ide menjadi lebih mudah dari sebelumnya.
Fitur terbaik Microsoft OneNote
- Aplikasi ini menawarkan sensasi seperti kertas, yang menarik bagi para penggemar gaya tradisional yang merindukan masa-masa menggunakan pena dan kertas
- Langganan ini menggabungkan fitur pencatatan dengan alat-alat seperti Excel, PowerPoint, Word, dan Outline
- Atur catatan Anda ke dalam bagian dan halaman agar Anda tidak pernah kehilangan ide penting lagi
- Fitur seperti menyorot teks, menambahkan anotasi, dan menggambar memungkinkan Anda menambahkan konteks lebih lanjut pada ide-ide Anda
Keterbatasan Microsoft OneNote
- Tidak ada penyimpanan khusus offline—artinya, catatan yang Anda buat saat offline tidak akan disinkronkan hingga Anda terhubung ke internet—dan jika Anda menutup catatan tersebut sebelum terhubung, perubahan yang Anda buat akan hilang
- Aplikasi ini tidak memiliki opsi ekspor, jadi beralih ke aplikasi lain berarti Anda harus mentransfer catatan Anda secara manual
Harga Microsoft OneNote
- Microsoft 365 Business Basic: $6,00/bulan
- Microsoft 365 Personal: $6,99/bulan
- Microsoft 365 Apps for Business: $8,25/bulan
- Microsoft 365 Family: $9,99/bulan
- Microsoft 365 Business Standard: $12,50/bulan
- Microsoft 365 Business Premium: $22,00/bulan
Peringkat dan ulasan Microsoft OneNote
- G2: 4,5/5 (lebih dari 1.800 ulasan)
- Capterra: 4,6/5 (lebih dari 1.300 ulasan)
5. Slite
Slite adalah alat manajemen pengetahuan yang didukung oleh AI. Aplikasi ini memungkinkan Anda membuat dan menyimpan konten, baik itu wiki perusahaan, catatan rapat tim, maupun proses dan panduan orientasi karyawan baru. Fitur AI-nya menerjemahkan, mengedit, dan memformat pekerjaan Anda, serta sangat berguna untuk menyederhanakan, merangkum, dan mempersingkat konten.
Fitur terbaik Slite
- Ketik pertanyaan di fitur pencarian dan dapatkan jawaban berdasarkan catatan dan dokumen Anda
- Wawasan AI menyoroti catatan yang perlu ditinjau, diperbarui, atau diarsipkan sehingga catatan Anda selalu terkini
- Gabungkan catatan dengan cepat dan hapus duplikat
- Impor hampir semua jenis dokumen dari aplikasi seperti Notion, Evernote, dan aplikasi pencatat lainnya berkat fitur pengenalan karakter optik (OCR) bawaan
Keterbatasan Slite
- Pilihan ekspor dan impor yang terbatas membuat pemindahan catatan dari alat lain menjadi lebih sulit
- Aplikasi ini tidak terintegrasi dengan baik dengan aplikasi lain, sehingga mungkin terlalu terbatas bagi organisasi yang menggunakan berbagai macam alat alur kerja
Harga Slite
- Gratis
- Standard: $10 per pengguna per bulan
- Premium: $15 per pengguna per bulan
- Enterprise: Harga khusus
Peringkat dan ulasan Slite
- G2: 4,7/5 (lebih dari 100 ulasan)
- Capterra: 4,7/5 (lebih dari 40 ulasan)
6. Notebooks untuk Mac
Notebooks for Mac adalah alat pencatatan sederhana yang memberikan struktur dan keteraturan pada catatan tertulis Anda. Simpan catatan Anda dalam bentuk buku bertingkat dan buat segmen untuk melacak semua konten Anda. ?
Fitur terbaik aplikasi catatan untuk Mac
- Antarmuka visualnya membuat mencatat menjadi menyenangkan
- Fitur impor mendukung berbagai jenis file, termasuk format Markdown, HTML, dan teks biasa
- Catatan disimpan sebagai berkas HTML, sehingga mengurangi kerumitan dan membuat aplikasi ini lebih cepat dimuat
- Sinkronisasi yang mudah memungkinkan Anda menghubungkannya dengan alat lain untuk alur kerja yang lebih efisien
Keterbatasan aplikasi catatan untuk Mac
- Beberapa pengguna melaporkan bahwa aplikasi ini macet saat dimuat, terutama jika Anda memiliki banyak catatan
- Aplikasi Dropbox yang baru mungkin menyebabkan fungsi pencarian tidak berfungsi, tetapi Anda dapat memperbaiki masalah tersebut dengan mengikuti beberapa langkah yang dijelaskan oleh tim dukungan.
Harga aplikasi pencatat untuk Mac
- Uji coba gratis
- Berlangganan: $43,99
Peringkat dan ulasan aplikasi catatan untuk Mac
- G2: N/A
- Capterra: N/A
7. Bear
Bear adalah aplikasi catatan berbasis Markdown yang dirancang untuk Apple Mac, iPhone, dan iPad. Gunakan aplikasi pemenang penghargaan ini untuk membuat catatan, menambahkan tabel, menyisipkan foto, dan membuat daftar tugas, semuanya dalam satu tempat.
Fitur terbaik Bear
- Ekspor catatan dalam berbagai format dan bagikan catatan Anda sesuai keinginan Anda
- Antarmuka yang menawan ini memenangkan Apple Design Award, dan sangat intuitif untuk digunakan
- Fitur keamanan seperti catatan terenkripsi menjaga data dan pemikiran Anda tetap aman
- Fitur pencarian OCR memungkinkan Anda mencari teks di dalam file PDF dan gambar
Keterbatasan Bear
- Versi gratisnya memiliki batasan, jadi Anda harus membayar untuk mengakses semua fiturnya
- Tidak ada integrasi pihak ketiga, artinya Anda hanya dapat bekerja di dalam aplikasi
Harga Bear
- Uji coba gratis: Uji coba selama 7 hari
- Bear Pro: $2,99/bulan
Peringkat dan ulasan Bear
- G2: 4,5/5 (lebih dari 40 ulasan)
- Capterra: 4,5/5 (10+ ulasan)
8. Obsidian
Obsidian adalah aplikasi pencatat yang sepenuhnya dapat disesuaikan, yang memungkinkan Anda mengakses catatan Anda baik secara online maupun offline. Dilengkapi dengan ratusan plugin dan tema, Anda dapat membuat jurnal, mencatat ide, dan membangun basis data pengetahuan yang sesuai dengan gaya Anda.
Fitur terbaik Obsidian
- Gunakan aplikasi yang sangat dapat disesuaikan ini sebagai asisten pribadi mini yang tahu persis di mana semua informasi Anda disimpan
- Hubungkan catatan dengan mudah untuk membuat hubungan antar gagasan dan proyek
- Gambarkan hubungan antara pemikiran dan catatan Anda pada grafik yang menarik secara visual untuk mendapatkan wawasan tentang cara berpikir Anda
- Gunakan fitur Canvas sebagai ruang kreatif untuk bereksperimen dengan ide-ide
Keterbatasan Obsidian
- Anda harus membayar untuk fitur-fitur sederhana, seperti sinkronisasi, yang sudah termasuk dalam harga alat-alat lain
- Tidak ada fitur kolaborasi bawaan, yang membatasi tim bisnis
Harga Obsidian
- Penggunaan Pribadi: Gratis
- Penggunaan Komersial: $50 per pengguna per tahun
Peringkat dan ulasan Obsidian
- G2: N/A
- Capterra: 4,9/5 (lebih dari 20 ulasan)
9. UPDF
UPDF adalah editor PDF online yang didukung oleh fitur-fitur AI. Unggah file PDF, lalu langsung beri anotasi, edit, dan rangkum informasinya menjadi catatan sederhana.
Fitur terbaik UPDF
- Dukungan untuk puluhan format, termasuk HTML, XML, dan PDF, memungkinkan Anda mengunggah berbagai dokumen untuk diubah menjadi catatan
- Gunakan fitur OCR untuk mencari teks dalam file PDF
- AI bawaan membuat proses merangkum, menyoroti poin penting, dan menulis catatan menjadi lebih cepat dari sebelumnya
- Beragam alat anotasi seperti penyorot teks, bentuk, dan kotak teks mengubah setiap catatan menjadi sebuah karya seni
Batasan UPDF
- Pengguna melaporkan bahwa aplikasi ini terkadang bermasalah, sehingga menghambat proses berpikir
- Alat tanda tangan pada trackpad tidak intuitif dan mungkin sulit digunakan
Harga UPDF
- Paket Tahunan UPDF Pro: $59,99 dibayar per tahun
- UPDF Pro Perpetual Plan: $109,99 pembayaran sekali bayar, akses seumur hidup
- UPDF AI Add-On: $12/bulan
- Paket UPDF Enterprise: Biaya satu kali sebesar $109
Peringkat dan ulasan UPDF
- G2: 4,8/5 (10+ ulasan)
- Capterra: 3,8/5 (5+ ulasan)
10. Joplin
Joplin adalah aplikasi pencatat catatan sumber terbuka yang memungkinkan Anda mengakses pekerjaan Anda dari mana saja. Alat ini mendukung teks, gambar, dan file audio, sehingga catatan Anda menjadi lebih lengkap dan beragam formatnya.
Fitur terbaik Joplin
- Gunakan fitur kolaborasi dan berbagi untuk bekerja sama dengan rekan tim atau teman dalam mengembangkan ide-ide baru
- Ekstensi Firefox dan Chrome Clipper mengubah halaman web menjadi catatan yang dapat diedit
- Plugin dan tema memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi
- Fitur enkripsi menjaga catatan Anda tetap aman dan melindungi ide-ide Anda dari pesaing
Keterbatasan Joplin
- Fitur kolaborasi hanya berfungsi di Joplin Cloud
- Tidak memiliki fitur canggih seperti OCR atau pemindaian seluler
Harga Joplin
- Basic: $2,99/bulan
- Pro: $5,99/bulan
- Teams: $7,99/bulan
Peringkat dan ulasan Joplin
- G2: 5/5 (1+ ulasan)
- Capterra: N/A
Tingkatkan Kemampuan Membuat Catatan Anda dengan ClickUp
Pilih salah satu dari aplikasi pencatat catatan terbaik untuk Mac ini dan mulailah menyederhanakan alur kerja Anda serta membuat catatan yang lebih baik. Dengan fitur seperti kolaborasi real-time, berbagi yang mudah, dan keamanan, Anda dapat melibatkan seluruh tim dalam proses dan mengungguli pesaing saat meluncurkan produk baru. Selain itu, alat-alat ini memudahkan Anda menyederhanakan kehidupan pribadi atau mengatur pikiran Anda.
