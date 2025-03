Todoist vs Microsoft To Do: Dilema Manajemen Tugas

Anda sedang menangani banyak proyek dan merasa seperti berada di puncak dunia! Namun, pada satu titik, tugas-tugas Anda seperti bola salju-Anda kehilangan kendali dan tidak dapat mengingat apa yang seharusnya Anda lakukan. Satu atau dua tugas (atau tiga atau empat!) lolos dari perhatian Anda, dan semuanya menjadi kacau balau!

Anda tidak dapat fokus dan tidak dapat menemukan jalan keluar dari siklus manajemen tugas yang buruk yang tidak pernah berakhir.

Di sinilah aplikasi manajemen tugas datang untuk menyelamatkan-mereka membantu Anda mengatur hari-hari Anda, menetapkan prioritas, dan memenuhi tenggat waktu. Dua permata dalam mahkota manajemen tugas adalah Todoist dan Microsoft To Do.

Sekilas, kedua aplikasi ini menawarkan fitur yang sama-cerdas daftar yang harus dilakukan untuk mengatur pekerjaan dan kehidupan. Namun, jika dilihat lebih dekat, akan terlihat perbedaan dalam hal kemampuan dan pilihan yang tersedia.

Dalam artikel ini, kami akan membahas lebih dalam tentang fitur-fitur andalan dari kedua aplikasi tersebut dan mendiskusikan pro dan kontranya untuk membantu Anda memilih salah satu dari Dilema Todoist vs. Microsoft dan menjadi ahli dalam menangani tugas-tugas terpenting Anda. 💪

Apa itu Todoist?

Todoist adalah platform manajemen tugas populer yang memungkinkan Anda membuat daftar tugas untuk menyusun hari-hari Anda dan tetap fokus pada tanggung jawab Anda. Baik Anda menggunakannya untuk pekerjaan, hal-hal pribadi, atau keduanya, Todoist dapat memulai keterampilan organisasi Anda -memfasilitasi perencanaan hari yang cermat, memastikan tidak ada tugas yang terlewatkan atau tidak terawasi.

Via: Pencatat tugas (Todoist) Beberapa fitur dasar yang akan Anda dapatkan dengan Todoist adalah:

Penambahan tugas dengan cepat

Mengatur tugas berulang untuk membuat rutinitas

Menyortir tugas Anda menjadi beberapa bagian

Memilih tingkat prioritas untuk tugas Anda, menyesuaikan pengingat dan bagikan daftar tugas Anda dengan rekan kerja (atau anggota keluarga atau teman sekamar) agar mereka tetap mendapatkan informasi terbaru.

Todoist menawarkan lusinan integrasi, sehingga Anda bisa menghubungkannya ke email atau perangkat lunak kalender dan menetapkan serta menjadwalkan tugas dengan mudah.

Karena menawarkan lebih dari sekadar daftar tugas yang sederhana di mana Anda mencoret tugas, Todoist dapat berguna bagi siapa pun yang ingin membawa pengaturan dan ketekunan ke tingkat yang lebih tinggi. 📈

Fitur-fitur Todoist

Ya, Todoist memang populer, tetapi apa yang membuat platform ini berbeda dari aplikasi daftar tugas lainnya? Mari kita lihat beberapa fitur unggulannya.

1. Papan Kanban Papan kanban sangat populer

manajemen proyek yang tangkas alat yang membantu Anda memvisualisasikan proyek dan proses serta mengoptimalkan alur kerja. Meskipun Todoist bukanlah platform PM, tetapi merupakan alat untuk mengelola tugas, mengatur pengingat, memantau aktivitas tugas, dan banyak lagi. Ini mengakui manfaat dari papan Kanban dan memungkinkan penggunanya untuk memanfaatkannya.

Melalui Todist

Seperti aplikasi daftar tugas lainnya, Todoist memungkinkan Anda melihat tugas-tugas Anda dalam bentuk daftar. Katakanlah Anda memiliki daftar bernama "Strategi Pemasaran" dengan beberapa kategori seperti "Gagasan," Harus Dilakukan," dan "Sedang Berlangsung." Jika Anda mengklik tiga titik di sudut kanan atas daftar Anda dan memilih "Lihat sebagai papan," daftar dan kategorinya akan berubah menjadi papan Kanban di mana tugas-tugas ditampilkan sebagai kartu.

Todoist memungkinkan Anda memindahkan kartu-kartu tersebut dengan aksi seret dan lepas yang sederhana untuk memperbarui proses Anda dengan mudah.

2. Templat

Tidak ingin membuat daftar tugas dari awal? Todoist memahami bahwa Anda mungkin tidak punya waktu atau takut melewatkan sesuatu, jadi mereka menawarkan templat-templat yang fantastis. Templat-templat ini dilengkapi dengan tugas-tugas yang sudah jadi yang dapat Anda sesuaikan dengan proses Anda.

Platform ini hadir dengan 60+ templat yang dibagi ke dalam berbagai kategori seperti Pemasaran & Penjualan, Kreatif, Desain & Produk, dan Manajemen. Jika Anda tidak ingin memilah-milah kategori secara manual, gunakan bilah pencarian untuk menemukan templat yang tepat berdasarkan kata kunci yang dimasukkan.

Katakanlah Anda adalah merencanakan sebuah acara -gunakan Templat Perencanaan Acara Todoist yang mengurutkan tugas berdasarkan waktu penyelesaiannya. Anda memiliki tiga kategori-Sebelum Acara, Hari Acara, dan Setelah Acara. Setiap kategori dibagi lagi untuk mempermudah pengaturan. Misalnya, di Sebelum Acara, Anda memiliki subkategori seperti Tempat, Katering, dan Pembicara. Coret tugas-tugas dari daftar Anda, menyelesaikan sesuatu dan nikmati kesuksesan acara Anda. 🏅

3. Melacak tren produktivitas

Mengetahui seberapa produktif Anda di masa lalu dapat menginspirasi Anda untuk terus maju dan memberikan wawasan yang berharga tentang seberapa banyak yang telah Anda capai. Todoist memungkinkan Anda untuk menetapkan sasaran produktivitas dan melacak tren untuk melihat seberapa banyak yang telah Anda capai pada tingkat harian dan mingguan serta melacak pencapaian target.

Melalui Todoist

Aplikasi ini juga memungkinkan Anda melihat riwayat aktivitas, menyaringnya berdasarkan proyek atau orang, dan mendapatkan data objektif tentang efisiensi Anda dan tim Anda.

Selain menampilkan jumlah tugas yang telah diselesaikan, Todoist juga memungkinkan Anda untuk melihat tugas-tugas yang telah dicoret dari daftar. Hal ini membantu Anda melacak aktivitas dan memvisualisasikan jalur yang mengarah pada penyelesaian proyek-proyek besar! 🥰

Pilihan lain yang berharga adalah Todoist Karma-ini memberi Anda poin untuk menggunakan fitur-fitur canggih dan menyelesaikan tugas. Jika Anda kompetitif dan menikmati rasa pencapaian, Anda akan menyukai fitur gamifikasi ini.

Harga Todoist

Pemula : Versi gratis

: Versi gratis Pro: $4/bulan per pengguna

*Harga yang tercantum mengacu pada model penagihan tahunan

Apa yang Dilakukan Microsoft?

Microsoft To Do adalah aplikasi manajemen tugas sederhana berdasarkan daftar tugas. Aplikasi ini memungkinkan Anda memecah pekerjaan Anda menjadi bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola (tugas) dan menanganinya satu per satu sampai Anda mencapai tujuan Anda. ✔️

Via: Yang Harus Dilakukan Microsoft Microsoft To Do bisa menjadi pilihan sempurna bagi pengguna yang mencari kesederhanaan. Aplikasi ini dapat membantu Anda tetap berada di atas hari-hari Anda dan berkolaborasi dengan orang lain sejak awal, tanpa ada waktu yang terbuang untuk mengenal antarmukanya.

Platform ini mungkin tidak dilengkapi dengan lonceng dan peluit, tetapi bagi banyak pengguna, ini lebih dari cukup untuk mengelola kewajiban dengan sukses. Selain membuat daftar tugas, Anda bisa mengatur tanggal jatuh tempo dan pengingat, memprioritaskan, mengkategorikan, melampirkan file, dan menambahkan catatan untuk meningkatkan organisasi Anda.

Fitur-fitur Microsoft To Do

Mari kita lihat fitur apa saja yang membuat aplikasi daftar tugas yang tampaknya sederhana seperti Microsoft To Do begitu menarik.

1. Daftar Tugas

Secara default, Microsoft To Do memiliki beberapa daftar tugas yang membantu Anda melacak aktivitas dan tugas yang telah direncanakan.

Melalui Microsoft

Daftar pertama adalah Hari Saya, di mana Anda akan menemukan tugas-tugas yang dijadwalkan untuk "hari ini" dan hari-hari berikutnya. Daftar ini memberikan gambaran umum tentang agenda harian Anda, dan Anda dapat menggunakan opsi pengurutan untuk mengatur tugas berdasarkan faktor-faktor seperti tingkat kepentingan, tanggal jatuh tempo, surat pertama, atau tanggal pembuatan.

Daftar berikutnya adalah Penting, yang menunjukkan tugas yang Anda tandai sebagai penting dengan menekan bintang di sebelah kanan. ⭐

Daftar ketiga adalah Terencana, di mana Anda akan menemukan semua tugas dengan tanggal jatuh tempo.

Daftar Ditugaskan kepada saya menampilkan semua tugas yang ditugaskan kepada Anda di aplikasi atau Perencana Microsoft (Aplikasi perencanaan Microsoft). Terakhir, Daftar tugas secara komprehensif mengumpulkan semua tanggung jawab yang Anda berikan.

Anda tidak harus menggunakan daftar ini-Microsoft To Do memungkinkan Anda membuat daftar Anda sendiri dengan menekan opsi Daftar Baru pada menu di sisi kanan layar.

2. Pengingat

Bayangkan Anda membuka aplikasi daftar tugas Anda dan melihat ada rapat penting yang dijadwalkan hari ini. Tapi sekarang jam 11 pagi, dan rapatnya jam 10 pagi. Untungnya, Anda bisa mencegah skenario mimpi buruk ini dengan menggunakan opsi pengingat di Microsoft To Do. ⏰

Selain menambahkan tanggal jatuh tempo untuk tugas-tugas Anda, Anda dapat mengatur pengingat untuk tetap berada di depan hari-hari Anda dan menghindari melewatkan aktivitas penting.

Pilih tanggal dan waktu dengan memilih tugas dan memilih opsi Ingatkan saya dari bilah alat di sisi kanan layar. Microsoft To Do akan mengirimkan notifikasi ke perangkat Anda pada waktu yang ditentukan dan membantu Anda mengurangi stres, memenuhi tenggat waktu, dan mengelola pekerjaan seperti seorang profesional.

3. Pengaturan tugas

Mengingat Microsoft To Do adalah aplikasi manajemen tugas yang sederhana, aplikasi ini menawarkan pengaturan yang sangat rinci untuk mengatur antarmuka dan daftar Anda.

Anda akan menemukan pengaturan di sudut kanan atas aplikasi-klik ikon roda gigi untuk mengaksesnya. ⚙️

Anda akan melihat daftar pengaturan yang dapat Anda sesuaikan dengan mengganti tombol sakelar. Misalnya, Anda dapat memilih untuk menempatkan tugas baru di bagian atas, memutar suara penyelesaian, atau mengirim pemberitahuan pengingat.

Dari pengaturan umum hingga menyesuaikan daftar dan aplikasi yang terhubung, Microsoft To Do menempatkan Anda di kursi pengemudi dan memungkinkan Anda membuat ruang yang selaras dengan kebutuhan perencanaan Anda.

Harga Microsoft To Do

Gratis

Todoist vs Microsoft To Do: Fitur-fitur yang dibandingkan

Todoist dan Microsoft To Do memiliki tujuan yang sama-mereka membantu Anda membuat daftar tugas dan mengelola tugas untuk meningkatkan organisasi dan produktivitas. Memilih favorit bukanlah hal yang mudah, jadi mari kita lihat bagaimana kedua aplikasi ini dibandingkan dalam tiga aspek penting - integrasi, kolaborasi, dan pembuatan tugas.

1. Integrasi

Terhubung dengan berbagai platform produktivitas, manajemen proyek, dan kolaborasi dapat meningkatkan efisiensi dan membuka fungsionalitas tambahan. Baik Todoist dan Microsoft To Do menawarkan lusinan opsi integrasi untuk memenuhi kebutuhan Anda.

Todoist terintegrasi dengan 80+ aplikasi yang dikelompokkan ke dalam kategori seperti berbagi file dan konten, pelacakan waktu, dan asisten suara.

Microsoft To Do, seperti yang bisa Anda tebak, lebih berfokus pada integrasi dalam ekosistem Microsoft. Anda dapat menghubungkannya dengan mudah ke aplikasi seperti Outlook, OneDrive, dan Tim Microsoft .

Baik Todoist maupun Microsoft To Do dapat terhubung ke Zapier, sehingga membuka pintu ke ribuan integrasi perangkat lunak.

Tidak ada pemenang yang jelas dalam bidang ini. Microsoft To Do mungkin merupakan pilihan yang tepat jika Anda sudah bekerja dengan aplikasi-aplikasi Microsoft. Tetapi, jika Anda menginginkan lebih banyak keserbagunaan, Todoist tampaknya merupakan pilihan yang lebih baik.

2. Opsi kolaborasi

Jika Anda bekerja dalam sebuah tim, Anda akan tertarik pada opsi yang mendorong kolaborasi dan komunikasi.

Todoist menawarkan banyak sekali fitur seperti itu, yang mencakup kemampuan seperti komentar tugas, delegasi tugas yang mudah, dan pelacakan. Fitur ini mendorong lingkungan yang ramah kolaborasi di mana Anda bisa memantau tren produktivitas setiap anggota tim dan menggunakan informasi ini untuk penjadwalan di masa depan dan manajemen beban kerja .

Sebaliknya, Microsoft To Do tidak bersinar di bidang ini. Meskipun Anda bisa menugaskan tugas ke anggota tim tertentu, prosesnya agak memakan waktu. Anda dapat meninggalkan catatan pada setiap tugas, tetapi Anda tidak dapat menambahkan komentar, yang dapat menghambat kelancaran kolaborasi dan komunikasi.

**Todoist unggul dalam fitur kolaborasi - cocok untuk tim kecil dan besar dan memungkinkan Anda memantau tren dan pola. Microsoft To Do, di sisi lain, bisa menjadi pilihan yang baik untuk individu dan tim yang lebih kecil.

3. Fitur pembuatan tugas

Anda tidak menginginkan aplikasi daftar tugas yang membuat pembuatan tugas, tujuan utamanya, menjadi mimpi buruk. Untungnya, hal ini tidak terjadi pada salah satu kontestan kami-keduanya memungkinkan Anda membuat tugas dalam beberapa klik. Anda juga bisa menambahkan penerima tugas, tanggal jatuh tempo, dan prioritas. Tetapi, ada beberapa perbedaan yang harus diperhatikan.

Misalnya, Todoist memungkinkan Anda membuat subtugas di dalam subtugas, sedangkan Microsoft To Do tidak. Selain itu, dengan Todoist, Anda bisa membuat bagian dalam daftar untuk mengatur tugas berdasarkan kriteria yang diinginkan, yang tidak bisa dilakukan di Microsoft To Do.

via Todoist

**Pengingat tugas adalah fitur yang tersedia di kedua aplikasi, tetapi di sinilah Microsoft To Do memiliki sedikit keunggulan. Tidak seperti Todoist, yang membutuhkan langganan paket Pro untuk mengakses fungsi ini, Microsoft To Do menyediakannya secara gratis. Namun, perlu dicatat bahwa dengan paket Pro Todoist, Anda mendapatkan manfaat tambahan menggunakan bahasa alami untuk mengatur pengingat (dan detail tugas lainnya), yang dapat membuat investasi menjadi berharga.

Dalam hal menetapkan prioritas microsoft To Do memungkinkan Anda menggunakan bintang untuk menandai tugas-tugas dengan prioritas tinggi. Todoist memungkinkan Anda untuk memilih di antara empat tingkat prioritas dan mengatur alur kerja Anda untuk memenuhi tenggat waktu dengan mudah. 💪

Todoist vs Microsoft To Do di Reddit

Apa yang harus dilakukan Pengguna Reddit memiliki pendapat tentang pertarungan Microsoft To Do vs Todoist? Mari kita lihat beberapa komentar mereka.

Seorang pengguna menyebutkan bahwa mereka menggunakan keduanya namun lebih memilih Todoist karena pilihannya yang lebih canggih:

"Saya terus berganti-ganti di antara keduanya, tetapi preferensi saya adalah Todoist. Pilihan bahasa alami dan tugas berulang adalah daya tariknya."

Pengguna lain menganjurkan untuk Microsoft To Do karena integrasinya:

"Jika kantor Anda sepenuhnya menggunakan paket 365 bersama perencana, integrasinya bagus karena tugas yang diberikan kepada Anda melalui perencana akan terhubung dengan mulus._"

Perkenalkan ClickUp-Alternatif Terbaik untuk Todoist Vs Microsoft To Do

Memilih antara Todoist dan Microsoft To Do sering kali bermuara pada kompromi. Di satu sisi, Anda memiliki opsi manajemen tugas yang kuat, meskipun dengan antarmuka yang sedikit lebih rumit. Di sisi lain, Anda memiliki aplikasi yang mudah digunakan dari suite Microsoft, tetapi tidak ada fitur-fitur canggih.

Bagaimana jika kami katakan bahwa Anda tidak perlu puas? ClickUp dapat menjadi platform manajemen tugas yang tepat untuk Anda dan membantu Anda mencapai tingkat organisasi dan produktivitas yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Menawarkan opsi fantastis untuk perencanaan, pengorganisasian, penugasan, dan melacak tugas sambil menekankan kolaborasi waktu nyata .

Berkat fitur-fiturnya yang sangat beragam, ClickUp telah dinobatkan sebagai Forbes 2023 Cloud 100 -daftar 100 perusahaan cloud pribadi teratas. Mari kita lihat beberapa kemampuan yang menjadikannya todoist yang fantastis dan Alternatif Microsoft To Do !

1. KlikDokumen

Deteksi dan pengeditan kolaboratif, menambahkan komentar, dan menyematkan tautan di dalam ClickUp Documents

Menugaskan, mengatur, dan berkolaborasi dalam tugas menjadi mudah dengan Dokumen ClickUp -keunikan platform ini manajemen dokumen fitur.

Opsi ini memungkinkan Anda untuk membuat, mengedit, dan berbagi dokumen yang berhubungan dengan proyek dan tugas. Baik untuk memberikan instruksi atau menyertakan info tambahan untuk tim Anda, ClickUp Docs dapat menjadi tambahan yang berharga untuk gudang manajemen tugas Anda. Izinkan anggota tim Anda mengedit dokumen yang berhubungan dengan tugas dan berkolaborasi secara real time, di mana pun lokasinya.

Setelah Anda menyelesaikan sebuah dokumen, Anda bisa menghubungkannya dengan tugas untuk meningkatkan organisasi dan memusatkan alur kerja Anda.

Setiap elemen di ClickUp Docs dapat disesuaikan, sehingga Anda dapat menyelaraskan dokumen Anda dengan sifat tugas dan proyek serta dinamika tim secara keseluruhan.

2. ClickUp AI

Menggunakan ClickUp AI untuk menulis ringkasan proyek

Tingkatkan keterampilan manajemen tugas Anda dengan ClickUp AI . Ini unik asisten penulis memanfaatkan kekuatan kecerdasan buatan untuk membantu Anda membuat, mengatur, dan mengelola tugas dan proyek.

Menggunakan ClickUp AI untuk meringkas dokumen dan mengekstrak informasi yang relevan berdasarkan informasi yang akan Anda gunakan untuk membuat dan menetapkan tugas. Anda dapat mengambil langkah lebih jauh dan membiarkan alat ini menghasilkan item tindakan untuk dokumen dan tugas Anda!

Opsi canggih ini membuat pembuatan dokumen dan tugas menjadi sangat mudah-ini dapat menghasilkan ide dan membantu Anda bertukar pikiran. Anda juga dapat menggunakannya sebagai penyunting pribadi dan membuat tulisan Anda menjadi jelas dan lebih menarik.

ClickUp menawarkan banyak Templat perintah AI untuk membantu Anda "berkomunikasi" dengan chatbot seperti ChatGPT untuk produktivitas maksimum. Meskipun fitur tambahan AI tidak ada dalam versi gratis ClickUp, fitur ini memiliki kekuatan untuk menghemat waktu Anda dalam menyelesaikan tugas dan menulis komunikasi yang lebih baik.

3. Templat Daftar Tugas Harian ClickUp

Gunakan Templat Daftar Tugas Harian ClickUp untuk mengelola tugas-tugas Anda dengan mudah

Templat dapat membuat pengelolaan tugas menjadi lebih cepat dan mudah - alih-alih membuat daftar tugas dari awal, Anda dapat menggunakan entri yang telah dibuat sebelumnya dan menghemat waktu saat Anda menyelesaikan tugas. ClickUp menawarkan perpustakaan yang mengesankan dengan 1.000+ templat dan banyak di antaranya berkisar pada pengelolaan beberapa tugas, organisasi, dan fitur kolaboratif untuk bekerja bersama pada platform yang sama.

The Templat Daftar Tugas Harian ClickUp bisa menjadi pilihan yang sempurna jika Anda mencari templat proyek yang mudah dan tidak berbelit-belit agar Anda tetap berada di jalur yang benar.

Templat tugas ini adalah daftar tugas dengan tiga sub-tugas-Rutinitas Pagi, Rutinitas Siang, dan Rutinitas Malam. Setiap sub-tugas dibagi lagi menjadi beberapa kategori seperti Baca Buku dan Makan Sarapan Berserat Tinggi di bawah Rutinitas Pagi. Kategorikan setiap tugas dan lacak garis untuk memantau kemajuan Anda.

Tentunya, ini daftar periksa harian template ini berfokus pada kehidupan pribadi Anda, bukan pada pekerjaan. Namun Anda bisa dengan cepat mengubahnya, karena setiap elemen dapat disesuaikan. Ganti daftar dan subtugas saat ini dengan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan, tambahkan anggota tim Anda, tambahkan komentar tugas, mulai menghapus item dari daftar periksa Anda dan nikmati rasa pencapaiannya! 😎

Membandingkan_ Notion Vs Todoist !

ClickUp: Menyulap Tugas dengan Mata Tertutup

Memilih alat untuk mengelola tugas secara efisien seharusnya tidak perlu bingung-Anda berhak mendapatkan yang terbaik, dan itu adalah ClickUp!

Dengan opsi pembuatan dan pengelolaan tugas yang nyaman, asisten AI, dan 1.000+ integrasi dan templat, ClickUp dapat menjadi senjata rahasia untuk menyelesaikan tugas-tugas Anda dan meningkatkan produktivitas. Coba paket gratis ClickUp dan jelajahi manfaatnya. 🙌