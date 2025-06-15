11 Alternatif Terbaik Rytr AI untuk Pembuatan Konten yang Lebih Cerdas di Tahun 2026

Meskipun perdebatan antara konten AI dan konten buatan manusia masih jauh dari selesai, banyak organisasi telah mulai memanfaatkan kekuatan kecerdasan buatan.

Alat penulisan AI seperti Rytr dan beberapa aplikasi lain yang dapat menulis esai untuk Anda membantu menciptakan konten berkualitas tinggi, menarik, dan dioptimalkan untuk SEO dengan lebih cepat dan mudah daripada sebelumnya.

Rytr adalah asisten penulisan berbasis AI untuk pembuatan konten dalam berbagai format, dengan fitur-fitur seperti pelengkapan otomatis AI, pemeriksa tata bahasa, dan generator pengubahan kalimat. Namun, beberapa pengguna melaporkan bahwa Rytr memiliki kemampuan pengeditan yang terbatas dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan alat lain.

Tapi tidak perlu khawatir, karena ada banyak alternatif Rytr ( ClickUp siap membantu Anda!).

Blog ini akan memandu Anda melalui beberapa alternatif Rytr AI yang mumpuni, fitur-fiturnya, harga, dan lainnya.

Sekilas tentang Alternatif Terbaik untuk Rytr AI

Lihat daftar di bawah ini untuk mengetahui alternatif Rytr terbaik.

Alat Fitur utama Pilihan terbaik untuk Harga ClickUp Manajemen proyek dan konten all-in-one, penulisan dan otomatisasi berbasis AI, dasbor dan tampilan alur kerja yang dapat disesuaikan, obrolan real-time, dokumen, dan integrasi Individu, agensi, dan bisnis dari berbagai skala yang ingin membuat konten AI secara efisien Tersedia paket gratis; Tersedia penyesuaian untuk perusahaan Jasper AI Konsistensi suara merek, alur kerja kampanye dan templat AI , alat kolaborasi, serta integrasi dengan platform pemasaran Perusahaan menengah dan korporasi yang membuat konten pemasaran yang sesuai dengan merek Tersedia uji coba gratis; paket berbayar mulai dari $49/bulan per orang Copy.ai Lebih dari 90 alat penulisan konten, kolaborasi tim, dukungan multibahasa, otomatisasi alur kerja Perusahaan atau agensi skala besar hingga menengah yang membuat konten multibahasa Tersedia paket gratis; paket berbayar mulai dari $49/bulan per orang Anyword Analisis prediktif dan penilaian konten, optimasi saluran, wawasan berbasis data, serta penulisan naskah iklan dan halaman arahan menggunakan AI Tim pemasaran dan agensi yang menangani kampanye pemasaran kinerja Tersedia uji coba gratis; paket berbayar mulai dari $49/bulan per orang Scalenut Riset dan optimasi SEO, pengelompokan topik, konten panjang berbasis AI, dan ringkasan konten Perusahaan dan agensi yang membuat konten SEO dalam jumlah besar Tersedia uji coba gratis; paket berbayar mulai dari $49/bulan per orang Sudowrite Brainstorming dan pembuatan kerangka, pengembangan cerita, prompt kreatif, bantuan penulisan ulang Orang-orang yang sedang mengerjakan proyek penulisan kreatif Tersedia uji coba gratis, paket berbayar mulai dari $19/bulan per orang Describely Pembuatan deskripsi produk massal, optimasi SEO, pengelolaan data produk, integrasi e-commerce Tim e-commerce dari berbagai skala yang membuat daftar produk Tersedia uji coba gratis; paket berbayar mulai dari $19/bulan per orang Frase. io Ringkasan konten dan analisis SERP, penulisan dan optimasi AI, riset topik, penilaian konten SEO Perusahaan menengah dan korporasi yang ingin membuat konten SEO Tersedia uji coba gratis; paket berbayar mulai dari $45/bulan per orang Grammarly Saran tata bahasa dan kejelasan secara real-time, deteksi nada, pemeriksa plagiarisme, analisis tim Individu dan bisnis yang ingin meningkatkan kualitas konten mereka Tersedia paket gratis; paket berbayar mulai dari $12/bulan per orang ChatGPT AI percakapan, brainstorming dan pengembangan ide, pembuatan konten, pemrograman, dan bantuan penelitian Individu, bisnis, dan perusahaan yang mencari AI multimodal untuk penelitian Tersedia paket gratis; paket berbayar mulai dari $20/bulan per orang Writesonic Lebih dari 100 templat konten, penulis artikel/blog berbasis AI, chatbot, dan pembuat gambar, akses API Bisnis kecil dan perusahaan yang ingin membuat berbagai jenis konten dengan cepat Tersedia uji coba gratis; paket berbayar mulai dari $20/bulan per orang

Keterbatasan Rytr AI

Beberapa keterbatasan Rytr AI adalah sebagai berikut:

Kemampuan pengeditan teks yang terbatas : Rytr tidak memiliki tombol Undo dan hanya menyediakan dukungan minimal untuk pemformatan teks kaya (misalnya, menyorot teks), yang dapat menghambat proses pengeditan

Batasan karakter yang ketat : Platform ini memberlakukan batas karakter bulanan yang rendah, yang dianggap membatasi oleh banyak pengguna dibandingkan dengan alat penulisan AI lainnya

Model bahasa yang sudah ketinggalan zaman : Rytr menggunakan model bahasa yang terasa sudah ketinggalan zaman, sehingga mengurangi relevansi dan efektivitas alat ini

Fitur terbatas : Aplikasi ini menawarkan lebih sedikit alat dan opsi penyesuaian dibandingkan pesaingnya, sehingga memengaruhi fleksibilitasnya

Harga yang relatif mahal dibandingkan dengan fitur yang ditawarkan: Harga Rytr dianggap cukup mahal, terutama jika dibandingkan dengan alat AI lain yang menawarkan fungsi yang lebih lengkap

🧠 Fakta Menarik: 90% pemasar konten berencana menggunakan alat AI untuk mendukung upaya pemasaran konten mereka.

Tapi ada kabar baiknya: Anda tidak harus tetap menggunakan Rytr AI. Banyak alternatif Rytr AI yang menawarkan lebih banyak fitur dengan biaya lebih murah.

11 Alternatif Rytr AI Terbaik yang Bisa Anda Gunakan

Kami telah mengevaluasi beberapa alat penulisan blog berbasis AI untuk mengidentifikasi alternatif Rytr yang paling efektif. Di bagian ini, kami akan memandu Anda melalui temuan kami, termasuk fitur, keterbatasan, dan harga masing-masing alat.

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat yakin bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sesungguhnya. Berikut ini adalah penjelasan terperinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk pembuatan konten berbasis AI dan manajemen alur kerja)

Buat konten yang menarik, kelola alur kerja, pantau pembaruan proyek, dan berkolaborasi dengan tim, semuanya dalam ClickUp

Jika Anda mencari platform tunggal yang menawarkan pembuatan konten dengan manajemen proyek yang kuat, ClickUp adalah pilihan yang tepat. Ini lebih dari sekadar alat produktivitas; melainkan, ini adalah aplikasi serba guna untuk pekerjaan yang bertindak sebagai mitra kreatif dan pengelola alur kerja Anda.

Dengan penulisan dan brainstorming yang dibantu AI, ClickUp Brain membantu Anda menghasilkan ide, menyusun draf konten, dan menyempurnakan teks—semuanya tanpa harus meninggalkan tugas atau dokumen Anda. Baik saat membuat postingan blog panjang, ringkasan kampanye, atau kalender konten, AI bawaan ini mempercepat tugas penulisan Anda sekaligus membantu Anda tetap terorganisir.

Manfaatkan ClickUp Brain untuk membuat konten hanya dengan memberikan prompt

Yang benar-benar membedakan platform manajemen proyek ClickUp adalah kombinasi antara saran cerdas dan otomatisasi alur kerja. ClickUp Brain berfungsi di seluruh siklus proyek, mulai dari menyusun rencana proyek hingga rapat.

Punya blog, email, atau pidato yang perlu ditulis? Cukup buat dokumen baru di ClickUp Docs, lalu gunakan opsi Tulis dengan AI untuk membuat konten yang Anda butuhkan. Bagikan ke tim dengan satu klik, atau ekspor sebagai PDF.

Dan tahukah Anda? Jika Anda ingin menggunakan ChatGPT atau asisten penulisan AI favorit Anda, Anda bisa melakukannya langsung dari ruang kerja Anda!

Bekerja dengan berbagai model bahasa besar (LLM) langsung dari ruang kerja Clickup Anda

Dengan lebih dari 100+ alat otomatisasi di ClickUp Automations, Anda dapat mengotomatiskan tugas-tugas proyek rutin, menyederhanakan aktivitas berulang, mendelegasikan pekerjaan, dan melacak kemajuan—sehingga Anda dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk berkreasi dan lebih sedikit waktu untuk mengelola.

ClickUp menawarkan lebih dari 15 tampilan tugas dan lebih dari 1.000 templat standar untuk memperlancar alur kerja. Templat-templat ini memungkinkan perencanaan konten yang lancar, dokumentasi strategis, dan kolaborasi tim secara real-time, menjadikannya solusi satu platform.

Fitur terbaik ClickUp

Keterbatasan ClickUp

Jumlah fitur yang sangat banyak bisa membuat kewalahan

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 10.200 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.400 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Seperti yang dikatakan Heather L., Manajer Akun:

Saya menghargai bahwa Click-up terus berkembang dalam hal inovasi perangkat lunak, terutama dengan kemunculan AI. Alat-alat AI yang telah mereka integrasikan ke dalam platform ini telah menghemat waktu tim produksi kami dalam membantu pembuatan tugas, penulisan prompt, atau ringkasan rapat.

2. Jasper AI (Terbaik untuk pembuatan konten pemasaran)

via Jasper AI

Jika Anda membandingkan Jasper AI dengan Rytr, Jasper AI muncul sebagai perangkat lunak asisten penulisan yang lebih baik. Perangkat lunak ini berorientasi pada hasil dan membantu menyampaikan pesan yang tepat dari perusahaan. Alat ini mempelajari gaya dan nada suara merek Anda agar setiap konten, baik berupa teks maupun gambar, tetap sesuai dengan identitas merek.

Anda dapat mengunggah panduan gaya, informasi produk, dan detail perusahaan sendiri atau membiarkan Jasper memindai situs web Anda. Setelah memahami gaya penulisan Anda (santai dan ramah), Jasper akan menulis seperti Anda, memastikan konsistensi di seluruh konten.

Fitur terbaik Jasper AI

Jangkau audiens global dengan dukungan lebih dari 30 bahasa

Manfaatkan Perpustakaan Aplikasi AI untuk membuat halaman arahan, brief, dan konten pemasaran berkualitas tinggi

Pastikan keaslian konten Anda dengan pemeriksa plagiarisme Jasper yang didukung oleh Copyscape

Pilih dari lebih dari 50 templat—mulai dari baris subjek email hingga postingan LinkedIn dan lainnya

Keterbatasan Jasper AI

Kurang memiliki kreativitas yang biasanya dimiliki oleh penulis manusia, sehingga memerlukan penyempurnaan tambahan

Harga Jasper AI

Creator: $49/bulan per pengguna

Pro: $69/bulan per pengguna

Bisnis: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Jasper AI

G2: 4,7/5 (lebih dari 1.200 ulasan)

Capterra: 4,8/5 (lebih dari 1.800 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Jasper AI?

Inilah yang dikatakan dalam ulasan G2:

Meskipun platform ini luar biasa dan merupakan salah satu alat penulisan AI terbaik yang pernah saya gunakan, layanan pelanggan mereka benar-benar membedakan mereka dari yang lain. Saya sudah menjadi pelanggan selama lebih dari setahun dan bahkan tidak mencoba alat lain lagi karena tidak ada yang sebanding. Mudah digunakan, mudah diintegrasikan, dan saya menggunakannya setiap hari. Terima kasih khusus untuk Meredith, Spesialis Produk Senior, yang telah membuat pengalaman saya menjadi yang terbaik!

3. Copy.ai (Pilihan terbaik untuk teks pemasaran yang cepat dan siap pakai)

Selanjutnya dalam daftar alternatif Rytr AI adalah Copy.ai, platform AI Go-to-Market (GTM) pertama yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di seluruh strategi GTM Anda. Dengan lebih dari 90 templat, asisten penulisan AI ini memenuhi berbagai kebutuhan konten.

Infobase-nya menyimpan informasi merek penting untuk membantu menghasilkan konten yang akurat dan sesuai konteks. Anda dapat dengan cepat mengubah wawancara, acara, atau panggilan penjualan menjadi teks yang rapi, dengan analisis transkrip yang menyoroti wawasan sambil tetap mempertahankan gaya bahasa asli.

Fitur terbaik Copy.ai

Lokalkan aset penjualan dan pemasaran ke dalam berbagai bahasa

Otomatiskan tugas-tugas berulang seperti kampanye email dan analisis data untuk meningkatkan produktivitas di seluruh tim

Tingkatkan visibilitas mesin pencari Anda dengan saran praktis untuk deskripsi meta, tag judul, dan integrasi kata kunci spesifik guna meningkatkan

Keterbatasan Copy.ai

Membatasi panjang prompt, sehingga konten yang dihasilkan AI mungkin terdengar kaku dan kurang sentuhan manusiawi

Harga Copy.ai

Gratis

Paket Pemula: $49/bulan per pengguna

Tingkat Lanjut: $249/bulan untuk lima pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Copy.ai

G2: 4,7/5 (lebih dari 180 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 60 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Copy.ai?

Inilah yang dikatakan oleh seorang pengulas di G2,

Saat saya baru memulai karier sebagai pemasar digital, Copy.ai menjadi panduan saya dalam menulis dan membuat konten berkualitas. Menurut saya, antarmuka alat ini sederhana dan ramah pengguna. Saya menggunakan Copy.ai untuk postingan media sosial dan deskripsi produk, pengantar blog, serta teks situs web. Yang paling saya sukai dari alat ini adalah paket harganya yang ramah bagi pemula yang baru memulai karier sebagai pemasar konten. Mereka juga memiliki layanan dukungan yang sangat baik. Saya menerima email dari mereka mengenai cara menggunakan beberapa fitur terbaru mereka.

4. Anyword (Pilihan terbaik untuk penulisan AI dengan penilaian kinerja prediktif)

via Anyword

Anyword adalah platform penulisan konten berbasis AI yang berfokus pada kinerja, dirancang khusus untuk pemasar yang ingin memaksimalkan dampak pesan mereka. Kemampuan uniknya dalam menggabungkan analisis data dengan penulisan kreatif memastikan bahwa setiap konten dioptimalkan sesuai dengan tujuan konten Anda.

Editor berbasis data ini membantu pemasar menyusun konten yang dioptimalkan dengan memprediksi kinerjanya sebelum dipublikasikan. Alat ini menawarkan Predictive Performance Score dengan mengevaluasi variasi konten berdasarkan metrik potensi keterlibatan dan konversi.

Dengan fitur seperti penargetan persona audiens dan lebih dari 100 templat pemasaran siap pakai, asisten penulisan AI ini membantu bisnis menyusun dan menghasilkan iklan, email, blog, serta postingan media sosial yang orisinal, dipersonalisasi, dan berkinerja tinggi hanya dengan memberikan petunjuk penulisan AI dasar.

Fitur terbaik Anyword

Latih AI dengan gaya dan pesan unik merek Anda untuk hasil yang konsisten

Tingkatkan visibilitas konten dengan fitur optimasi SEO bawaan

Optimalkan teks di mana pun Anda menulis, dengan ekstensi Chrome

Batasan Anyword

Pengguna baru mungkin merasa lebih sulit untuk mempelajarinya dibandingkan alternatif Rytr AI lainnya

Harga Anyword

Paket Pemula: $49/bulan

Berbasis Data: $99/bulan

Bisnis: $499/bulan

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Anyword

G2: 4,8/5 (lebih dari 1.200 ulasan)

Capterra: 4,8/5 (lebih dari 390 ulasan)

👀 Tahukah Anda? Penelitian menunjukkan bahwa model AI generatif, seperti GPT-4, dapat menghasilkan konten dengan tingkat kreativitas yang sebanding dengan manusia, meskipun hanya sebagian kecil manusia yang mampu menghasilkan karya yang lebih kreatif daripada output AI paling kreatif.

5. Scalenut (Pilihan terbaik untuk pembuatan konten panjang yang berfokus pada SEO)

via Scalenut

Dirancang untuk tim internal, agensi, dan ahli strategi SEO, Scalenut adalah salah satu alat pembuatan konten AI paling serbaguna yang ada saat ini, yang menawarkan riset kata kunci, perencanaan konten, pembuatan, pengoptimalan, dan analisis. Content Optimizer-nya menggunakan pemrosesan bahasa alami untuk mengevaluasi konten yang ada dan menyarankan perbaikan untuk SEO.

Fitur lain yang patut diperhatikan adalah penulis artikel Cruise Mode, yang menghasilkan konten panjang yang dioptimalkan untuk SEO dan terdengar alami hanya dalam lima langkah. Fitur ini juga mengintegrasikan wawasan dari data SERP, analisis persaingan, dan statistik real-time.

Fitur terbaik Scalenut

Integrasikan Traffic Analyzer -nya dengan Google Search Console untuk melacak metrik situs web seperti lalu lintas, tayangan, dan rasio klik-tayang

Temukan ide topik dan kelompok kata kunci terkait untuk membangun otoritas topik dan meningkatkan lalu lintas organik

Optimalkan strategi pembangunan tautan internal dan eksternal Anda

Keterbatasan Scalenut

Kurangnya integrasi, seperti dengan WordPress, dapat menghambat efisiensi alur kerja

Harga Scalenut

Paket Essential: $49/bulan​

Paket Growth: $79/bulan​

Paket Pro: $149/bulan

Layanan Terkelola: Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan Scalenut

G2: 4,7/5 (lebih dari 300 ulasan)

Capterra: 4,8/5 (lebih dari 400 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Scalenut?

Menurut ulasan G2,

Saya sangat menyukai bahwa saya bisa melakukan begitu banyak hal sekaligus di Scalenut saat membuat blog dan mengoptimalkannya untuk mesin pencari. Kemampuan untuk melihat skor SEO dan saran perbaikan membuatnya menjadi pilihan yang jelas sebagai salah satu alat AI terbaik di pasaran.

6. Sudowrite (Pilihan terbaik untuk bantuan penulisan fiksi dan kreatif)

via Sudowrite

Alternatif Rytr AI ini ditujukan bagi para kreator. Jika Anda seorang penulis yang pernah kesulitan memulai cerita baru atau mengikuti alur cerita yang semakin rumit, Sudowrite menawarkan pendekatan yang segar dan didukung AI untuk penulisan kreatif. Aplikasi ini dikenal karena dua fiturnya, Brainstorm dan Canvas, yang keduanya dirancang untuk membuat proses penulisan terasa tidak terlalu membebani dan jauh lebih menginspirasi.

Brainstorm bertindak seperti mitra kreatif, membantu Anda menghasilkan ide-ide segar untuk karakter, alur cerita, plot twist, atau bahkan dunia yang utuh. Cukup berikan prompt penulisan atau konsep, dan Brainstorm akan menghasilkan saran yang memicu imajinasi Anda.

Lalu ada Canvas, ruang kerja visual yang memungkinkan Anda mengatur elemen cerita dalam tata letak yang terstruktur dan interaktif. Anda dapat memetakan perkembangan karakter, titik-titik plot, latar, dan lainnya—sangat cocok untuk tetap fokus dan menjaga cerita Anda tetap kohesif dari awal hingga akhir.

Fitur terbaik Sudowrite

Buat kerangka cerita yang detail untuk novel, termasuk karakter, sinopsis, dan poin-poin penting setiap bab

Gambarkan gambaran yang jelas menggunakan fitur Describe , yang berfungsi sebagai kamus sinonim tingkat kalimat untuk deskripsi yang lebih kaya

Sempurnakan tulisan Anda dengan pilihan kata alternatif untuk meningkatkan kejelasan dan keterlibatan

Keterbatasan Sudowrite

Menjaga koherensi dalam tulisan yang lebih panjang memerlukan penyuntingan tambahan untuk memastikan konsistensi

Harga Sudowrite

Hobi dan Pelajar: $19/bulan

Profesional: $29/bulan

Max: $59/bulan

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Sudowrite

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Sudowrite?

Inilah yang dikatakan dalam ulasan G2,

Alat ini menyediakan berbagai fitur untuk membantu menulis dan menyunting bagian-bagian cerita. Adanya "story bible" sangat membantu, sehingga Anda tidak perlu menggunakan banyak alat. AI berfungsi baik pada naskah maupun "story bible", sehingga Anda dapat mengembangkan semua aspek cerita dengan cepat.

7. Describely (Pilihan terbaik untuk deskripsi produk e-commerce dalam skala besar)

via Copysmith

Saat mengelola toko eCommerce besar atau katalog produk, pembuatan konten bisa menjadi rumit dan memakan waktu. Di sinilah Describely dari Copysmith benar-benar unggul, dengan menghasilkan deskripsi produk, judul, dan meta tag yang kaya dan ramah SEO secara massal.

Peningkatan data produk di Describely membantu menghilangkan spreadsheet dan data yang tersebar. Fitur ini memberi Anda satu pusat yang rapi untuk mengelola semua konten produk Anda dan membuat deskripsi yang memiliki tingkat konversi tinggi.

Anda dapat membuat konten berkualitas tinggi dengan cepat, mengoptimalkan untuk SEO, dan menjaga konsistensi suara merek. Ini adalah solusi all-in-one Anda untuk pembuatan konten e-commerce yang efisien dan efektif.

Fitur terbaik Describely

Buat dan edit deskripsi produk serta gambar dalam jumlah besar untuk menghemat waktu dan menjaga konsistensi

Bekerja sama secara real-time, memungkinkan tim untuk mengedit dan mempublikasikan konten dengan lancar

Integrasikan dengan mudah ke platform eCommerce terkemuka seperti Shopify, WooCommerce, dan Salsify—dengan integrasi Amazon dan Wix yang akan segera hadir

Keterbatasan Describely

Harga yang tinggi dibandingkan dengan pesaing, terutama dengan kuota kredit yang terbatas pada paket pemula

Harga Describely

Paket Starter: $19/bulan

Paket Profesional: $59/bulan

Paket Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Describely

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Describely?

Sebuah ulasan dari Capterra menyebutkan,

Saya sangat menyukai produk ini. Produk ini sangat fleksibel dan memungkinkan saya memperbarui deskripsi produk klien saya secara massal sehingga tidak sama dengan yang digunakan oleh pengecer lain. Memiliki konten yang unik sangat penting untuk mendapatkan peringkat yang baik di Google!

8. Frase.io (Pilihan terbaik untuk konten SEO berbasis riset)

Frase.io adalah pilihan yang tepat bagi penulis dan profesional SEO yang ingin membuat konten berperingkat tinggi dengan cepat. Platform ini menonjol berkat fitur seperti Wikipedia Concept Map—sebuah alat yang memetakan subtopik terkait dari tema apa pun secara visual. Hal ini memudahkan penemuan sudut pandang khusus, hubungan yang relevan, dan subtopik tersembunyi, sehingga membantu Anda menyusun konten yang lebih kaya dan komprehensif.

Lalu ada Topic Planner, yang menganalisis 20 hasil teratas Google untuk kata kunci Anda dan mengekstrak tema serta pertanyaan utama, sehingga membantu Anda membuat ringkasan konten yang terstruktur dan didukung data dalam hitungan menit. Secara keseluruhan, fitur-fitur ini menjadikan Frase.io sebagai platform yang didorong oleh SEO yang cerdas untuk merencanakan dan membuat konten.

Fitur terbaik Frase.io

Lacak dan ukur pertumbuhan organik dengan integrasi Google Search Console

Buat ringkasan konten yang komprehensif dengan menganalisis kerangka kerja pesaing teratas dan mengidentifikasi pertanyaan pengguna yang relevan

Optimalkan konten yang sudah ada atau buat materi baru dengan bantuan AI, yang mendukung berbagai bahasa

Keterbatasan Frase.io

Membutuhkan penyuntingan tambahan, karena fitur pemeriksaan tata bahasa dilaporkan kurang andal

Harga Frase.io

Basic: $45/bulan

Tim: $115/bulan

Perusahaan: Harga khusus

Bayar Sesuai Penggunaan: Dokumen AI siap publikasi mulai dari $3,50 per dokumen

Peringkat dan ulasan Frase.io

G2: 4,8/5 (lebih dari 290 ulasan)

Capterra: 4,8/5 (lebih dari 330 ulasan)

📮 Wawasan ClickUp: 37% responden kami menggunakan AI untuk pembuatan konten, termasuk penulisan, penyuntingan, dan email. Namun, proses ini biasanya melibatkan perpindahan antar berbagai alat, seperti alat pembuat konten dan ruang kerja Anda. Dengan ClickUp, Anda mendapatkan bantuan penulisan berbasis AI di seluruh ruang kerja, termasuk email, komentar, obrolan, Dokumen, dan lainnya—semuanya sambil mempertahankan konteks dari seluruh ruang kerja Anda.

9. Grammarly (Pilihan terbaik untuk perbaikan tata bahasa dan kejelasan secara real-time)

via Grammarly

Mari kita akui saja—baik saat menulis email penting, menyusun postingan blog, atau sekadar memperbarui profil LinkedIn Anda, cara Anda menyampaikan sesuatu sama pentingnya dengan apa yang Anda sampaikan. Di sinilah Grammarly berperan.

Grammarly adalah asisten penulisan real-time yang dirancang untuk membuat komunikasi Anda jelas, rapi, dan berkesan, di mana pun Anda menulis. Alat tata bahasanya tidak hanya mendeteksi kesalahan ketik dasar. Alat ini membantu Anda menyempurnakan struktur kalimat, tanda baca, dan pemilihan kata untuk meningkatkan kejelasan dan kelancaran tulisan.

Sementara itu, fitur deteksi nada menganalisis nada emosional pesan Anda (seperti ramah, profesional, atau tegas) dan memberikan saran untuk membantu Anda menyesuaikan nada yang tepat dengan audiens Anda.

Fitur terbaik Grammarly

Dapatkan saran berbasis AI untuk membantu Anda menyusun dan menyempurnakan teks dengan mudah

Pastikan keaslian konten Anda dengan memeriksanya terhadap basis data yang luas untuk mendeteksi potensi plagiarisme

Buat kutipan yang akurat dalam gaya seperti APA, MLA, dan Chicago untuk menjaga kredibilitas

Keterbatasan Grammarly

Terkadang menyarankan koreksi yang tidak sesuai dengan makna yang dimaksud, terutama pada nama dan istilah khusus

Harga Grammarly

Paket Gratis

Paket Pro: $12/bulan per anggota

Paket Bisnis: $15/bulan per anggota

Paket Enterprise: Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan Grammarly

G2: 4,7/5 (lebih dari 10.500 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (7.100+ ulasan)

👀 Tahukah Anda? Sekitar 50% konsumen dapat mengenali konten yang dihasilkan oleh AI, dan meskipun sebagian menyukainya, sebagian lainnya akan berhenti berinteraksi begitu mencurigai konten tersebut dihasilkan oleh AI.

10. ChatGPT (Terbaik untuk percakapan AI yang serbaguna dan pengembangan ide)

via ChatGPT

Jika Anda membandingkan Grammarly dengan ChatGPT, ChatGPT adalah alternatif Rytr AI yang lebih cepat dan lebih mendalam. Dibuat oleh OpenAI, ChatGPT adalah alat berbasis AI yang kuat yang membantu Anda melakukan brainstorming, menulis, mengedit, dan bahkan meneliti, semuanya dalam satu tempat.

Platform ini menawarkan beberapa opsi, termasuk GPT kustom dan kemampuan multimodal. Dengan GPT kustom, Anda dapat membuat versi ChatGPT yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik Anda, baik itu suara merek, gaya penulisan, maupun alur kerja Anda.

Dengan kemampuan multimodal, ChatGPT dapat memahami dan merespons teks, gambar, file, dan bahkan suara, sehingga pengalaman pengguna menjadi lebih fleksibel dari sebelumnya.

Fitur terbaik ChatGPT

Ringkas dokumen, transkrip, atau artikel yang panjang menjadi ringkasan yang padat dan mudah dipahami

Buat kerangka untuk postingan blog, esai, naskah, atau laporan—lengkap dengan subjudul dan alur yang logis

Periksa tulisan Anda untuk memastikan tata bahasa, ejaan, tanda baca, dan alurnya; tulis ulang atau ubah kalimat yang canggung agar lebih jelas

Keterbatasan ChatGPT

Kurangnya personalisasi, karena sering kali memberikan respons yang terlalu umum dan mungkin tidak sepenuhnya menjawab pertanyaan yang spesifik dan rumit

Harga ChatGPT

Gratis

Plus: $20/bulan

Pro: $200/bulan

Tim: $30 per pengguna/bulan

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan ChatGPT

G2: 4,7/5 (lebih dari 750 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 160 ulasan)

11. Writesonic (Pilihan terbaik untuk pembuatan konten cepat dan multi-format)

via Writersonic

Jika Anda mencari alat bantu pembuatan konten all-in-one, cobalah Writesonic. Dirancang untuk pemasar, pengusaha, dan penulis yang membutuhkan konten berkualitas tinggi dengan cepat, Writesonic menggabungkan kecerdasan buatan (AI) dengan antarmuka yang mudah digunakan agar proses menulis terasa mudah bahkan saat tenggat waktu semakin mendekat.

AI Writer-nya sangat cocok untuk membuat konten panjang seperti blog, artikel, dan halaman arahan hanya dengan beberapa klik. Anda cukup memberikan prompt, dan alat ini akan menghasilkan konten terstruktur yang ramah SEO dan siap dipublikasikan.

Writesonic juga menawarkan Chatsonic, sebuah chatbot yang ideal untuk percakapan real-time, riset, dan brainstorming kreatif. Chatbot ini bahkan mengambil data dari internet agar tetap up-to-date.

Fitur terbaik Writesonic

Perluas dan tingkatkan konten Anda dengan menambahkan detail dan kedalaman yang lebih banyak

Ubah kalimat teks yang sudah ada dengan mudah untuk meningkatkan kejelasan dan keterlibatan pembaca sambil tetap mempertahankan makna aslinya

Buat judul dan deskripsi meta yang dioptimalkan untuk meningkatkan visibilitas situs web Anda di mesin pencari dan tingkat klik

Keterbatasan Writesonic

Dianggap mahal oleh sebagian pengguna, terutama bagi tim kecil atau individu

Harga Writesonic

Basic: $20/bulan

Lite: $49/bulan

Paket Standar: $99/bulan​

Profesional: $249/bulan

Tingkat Lanjut: $499/bulan

Enterprise: $1.499/bulan (diperlukan komitmen tahunan)

Peringkat dan ulasan Writesonic

G2: 4,7/5 (lebih dari 2.000 ulasan)

Capterra: 4,8/5 (lebih dari 2.100 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Writesonic?

Sebuah ulasan di G2 menyebutkan,

Saya suka betapa mudahnya memilih artikel apa pun yang diinginkan sebagai referensi saat menyusun draf artikel SEO. Beberapa alat membatasi pilihan hanya pada 20 teratas. Alat ini juga memiliki langkah-langkah terperinci yang dapat dengan mudah disesuaikan oleh pembuat konten untuk menghasilkan konten AI berkualitas. Meskipun tidak sebanding dengan karya manusia, namun hasilnya sangat mendekati.

Tingkatkan Program Konten Anda dengan ClickUp

Memilih alat penulisan AI yang tepat dapat membuat perbedaan besar dalam strategi konten Anda, terutama jika Anda ingin melangkah lebih jauh dari dasar-dasarnya. Meskipun Rytr merupakan titik awal yang bagus, banyak alternatif Rytr AI yang kuat menawarkan fitur yang lebih canggih, skalabilitas yang lebih baik, dan penyesuaian yang lebih mendalam.

Baik Anda membutuhkan konten panjang, optimasi SEO, atau alat yang sesuai dengan gaya bahasa merek Anda, ada pilihan yang tepat untuk setiap gaya penulisan dan kebutuhan bisnis.

Dan hei, jika Anda juga mencari cara yang lebih cerdas untuk mengatur alur kerja konten, berkolaborasi dengan tim, dan memastikan semua proyek penulisan Anda tetap berjalan lancar, ClickUp wajib dicoba.

Ini bukan hanya untuk manajemen tugas—ini adalah platform produktivitas lengkap yang bekerja dengan sangat baik bersama alat AI favorit Anda. Jadi, mengapa tidak mencobanya dan lihat seberapa lancar proses pembuatan konten Anda bisa menjadi? Daftar ke ClickUp hari ini!