21 Alat AI Terbaik untuk Agen Pemasaran agar Sukses di Tahun 2026

Pernahkah Anda menatap lembar kerja, kewalahan dengan data pelanggan, sambil berusaha menemukan pola untuk kampanye berikutnya? Atau kesulitan membuat konten baru saat menghadapi tenggat waktu yang ketat dan sumber daya yang terbatas? Dan perdebatan yang tak kunjung usai dengan klien mengenai kinerja kampanye?

Ini adalah tantangan yang dihadapi banyak pemasar setiap hari, terutama ketika alat yang Anda miliki tidak cukup memadai. Namun, bagaimana jika Anda memiliki asisten yang dapat menangani tugas-tugas yang membosankan, sehingga Anda dapat fokus pada kreativitas dan strategi?

Di sinilah kecerdasan buatan berperan. Alat pemasaran AI membantu agensi pemasaran menghasilkan hasil yang lebih cerdas dan lebih personal. Bagian terbaiknya? Anda menghemat waktu dan mendapatkan hasil yang lebih baik dengan usaha yang lebih sedikit.

Siap untuk meningkatkan performa dengan AI? Mari kita jelajahi 21 alat AI terbaik untuk agensi pemasaran yang dapat membuat Anda tak terhentikan tahun ini.

Memilih alat AI sama seperti merekrut anggota tim baru. Anda membutuhkan alat yang memudahkan pekerjaan Anda, terintegrasi dengan lancar, dan memberikan nilai tambah yang nyata. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan:

Otomatisasi dan kecerdasan: Cari alat yang dapat menangani tugas-tugas berulang seperti menjadwalkan posting atau mengirim kampanye pemasaran email. Dan manfaatkan AI untuk meningkatkan hasil, seperti mengoptimalkan waktu pengiriman atau merekomendasikan kata kunci 🤖

Integrasi: 🔌 Alat pemasaran AI Anda harus dapat terintegrasi dengan mulus ke dalam sistem yang sudah ada. Periksa apakah alat tersebut menawarkan integrasi bawaan atau API untuk alat seperti Google Analytics, HubSpot, Google Drive, Figma, Twilio, dll. Semakin mulus integrasinya, semakin mudah bagi AI untuk mengambil data dan mengotomatisasi tugas

Kemudahan penggunaan: Jika tim Anda kesulitan menggunakan perangkat lunak tersebut, Anda tidak akan melihat ROI apa pun. Pilih alat AI yang mudah digunakan dengan fitur seret dan lepas, dasbor sederhana, serta tutorial yang bermanfaat agar pemasar Anda dapat langsung memulainya 💁

Penyesuaian dan kendali: Pilih alat AI yang dapat Anda sesuaikan—baik itu mengatur aturan otomatisasi, menyesuaikan nada konten AI, atau memilih metrik mana yang akan dilacak. Alat AI yang fleksibel untuk agensi pemasaran akan memungkinkan AI bekerja sesuai keinginan Anda, bukan sebaliknya 💡

Harga dan skalabilitas: Pastikan alat tersebut sesuai dengan anggaran dan pertumbuhan bisnis Anda. Beberapa alat AI untuk agensi pemasaran menawarkan paket gratis atau tingkatan harga yang terjangkau, sementara yang lain bisa jadi mahal. Periksa bagaimana sistem pembayarannya—berdasarkan jumlah pengguna, penggunaan, atau biaya tetap—dan apakah harganya dapat disesuaikan seiring pertumbuhan bisnis Anda 💸

Analisis dan pelaporan: Alat yang andal harus menyediakan metrik kinerja untuk menunjukkan hasil. Misalnya, platform pemasaran konten AI mungkin menyediakan skor SEO atau prediksi tingkat keterlibatan

Keamanan dan kepatuhan: Agen pemasaran menangani data sensitif. Pastikan perangkat lunak AI Anda memiliki keamanan yang kuat dan mematuhi peraturan seperti GDPR, dll. 🔒

Mulailah dengan tujuan yang jelas dan evaluasi alat-alat tersebut berdasarkan tujuan tersebut. Banyak agensi memulai dengan uji coba berisiko rendah dan uji coba gratis untuk menganalisis data dan memastikan alat tersebut memberikan hasil.

Alat AI ada di mana-mana, tetapi inilah pilihan terbaik untuk mendorong kesuksesan agensi Anda.

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk manajemen konten dan alur kerja pemasaran yang didukung AI)

Buat email pemasaran, studi kasus, postingan blog, dan teks iklan dengan mudah menggunakan ClickUp Brain

ClickUp adalah aplikasi serba guna untuk pekerjaan yang disukai tim pemasaran. Bagi agensi, ini adalah pusat kendali kampanye Anda, tempat Anda dapat mengelola proyek, kalender konten, dan tugas klien, bahkan membuat salinan pemasaran. Singkatnya, ini seperti memiliki manajer proyek, editor konten, dan analis dalam satu aplikasi.

Selain itu, ClickUp menawarkan asisten AI bawaan, ClickUp Brain, untuk membantu menyusun draf teks, mengemukakan ide-ide baru, dan merangkum dokumen yang panjang. Butuh keterangan untuk media sosial atau kerangka blog? ClickUp Brain dapat membuatnya dalam hitungan detik, disesuaikan dengan gaya bahasa merek dan strategi konten Anda.

Sekarang, bayangkan sebuah asisten AI desktop yang menghubungkan informasi di seluruh ruang kerja ClickUp Anda dan aplikasi pihak ketiga yang terhubung seperti Slack, Google Drive, dan lainnya. Menggunakan wawasan cerdasnya untuk mendukung kampanye Anda… benar-benar sebuah terobosan, bukan? Anda bisa menanyakan kampanye mana yang berkinerja terbaik berdasarkan laporan di Google Sheets, mengambil brief kreatif dari Google Docs, memeriksa umpan balik klien di thread Slack, lalu menyusun teks iklan baru langsung di ClickUp—semuanya tanpa perlu berpindah tab.

Itulah ClickUp Brain MAX! Dan itu baru sebagian kecil dari kemampuannya!

💡 Tips Pro: Anda juga dapat membuat gambar untuk kampanye pemasaran Anda di ClickUp Brain dan Brain MAX serta beralih di antara berbagai model bahasa besar (LLM)—mulai dari Claude hingga ChatGPT, Gemini, dan DeepSeek—sambil hanya membayar untuk satu alat!

Anda juga dapat mengotomatiskan pekerjaan rutin, seperti penugasan tugas, pembaruan status, dan pemberitahuan, menggunakan ClickUp Automations. Misalnya, ketika seorang desainer selesai mengerjakan sebuah aset, ClickUp dapat secara otomatis memberi tahu klien atau memindahkan tugas tersebut ke antrian copywriter.

💡 Tips Pro: Autopilot Agents dari ClickUp mengubah aturan “if-this-then-that” menjadi rekan tim AI yang sesungguhnya. Alih-alih hanya memindahkan tugas, mereka dapat melakukan tindakan secara mandiri, seperti menjawab pertanyaan klien di ClickUp Chat, menyiapkan laporan status kampanye, atau mengidentifikasi hambatan sebelum tenggat waktu terlewat. Anggap saja mereka sebagai manajer akun digital yang bekerja diam-diam di latar belakang, memastikan proyek tetap berjalan sesuai rencana tanpa Anda perlu repot. Jawab pertanyaan berulang di saluran ClickUp Chat, otomatiskan laporan harian dan mingguan, prioritaskan dan alokasikan pesan, tambahkan pengingat, dan masih banyak lagi dengan ClickUp Autopilot Agents

Fitur terbaik ClickUp

Otomatisasi tugas: ClickUp Brain dapat membuat tugas dari obrolan atau menghasilkan subtugas dari nama tugas. Misalnya, alat ini dapat membagi tugas “meluncurkan kampanye media sosial” menjadi “mendesain visual,” “menulis keterangan,” dan “menjadwalkan posting,” sehingga menghemat waktu dan memastikan tim Anda tetap pada jalurnya

Ringkasan real-time: Rangkum banyak data—pembaruan proyek, umpan balik klien, hasil kampanye—dengan ClickUp Brain. Butuh informasi status kampanye? AI merangkum aktivitas tugas, komentar, dan perubahan prioritas, serta menyoroti pembaruan penting dan hambatan secara instan

Komunikasi dan kolaborasi: ClickUp Brain memastikan tim pemasaran tetap selaras dengan agen obrolan berbasis AI. Tanyakan, “Bagaimana status kampanye iklan Facebook?” dan AI akan menampilkan pembaruan terbaru secara instan. Alat ini juga membantu menyusun balasan email profesional menggunakan data tugas real-time

Terjemahan dan lokalisasi: ClickUp Brain menerjemahkan konten Anda ke dalam berbagai bahasa, memastikan pesan tetap jelas dan relevan.

Manajemen pengetahuan: Pastikan tim Anda tetap selaras dengan mengakses jawaban real-time dari wiki Workspace dan Connected Search . Tanyakan, "Kapan jadwal peluncuran produk berikutnya?" dan AI akan memberikan detail yang akurat dan instan

Perencanaan dan pengorganisasian proyek: Gunakan ClickUp Brain untuk dengan cepat menyusun rencana proyek, menetapkan tonggak pencapaian, dan membuat jadwal. Misalnya, alat ini dapat menghasilkan peta jalan kampanye media sosial dengan tugas-tugas seperti pembuatan konten, desain, dan penjadwalan

Transkripsi dan pencatatan: ClickUp AI Notetaker secara otomatis mentranskripsikan rapat Anda, dan mengubah catatan rapat tersebut menjadi ringkasan yang mencakup tindakan yang harus dilakukan, langkah selanjutnya, serta orang-orang yang bertanggung jawab atas tugas-tugas tertentu.

Umpan balik video: ClickUp Clips adalah cara yang sempurna untuk berbagi (dan menerima) umpan balik video serta penyampaian langsung video kampanye, strategi pemasaran, dan lainnya.

Batasan ClickUp

ClickUp dilengkapi dengan banyak fitur, yang mungkin terasa membingungkan pada awalnya, tetapi antarmuka pengguna yang intuitif memudahkan penyesuaian dan navigasi

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.400 ulasan)

📮ClickUp Insight: Monday blues? Ternyata hari Senin menonjol sebagai titik lemah dalam produktivitas mingguan (tanpa bermaksud membuat permainan kata), dengan 35% pekerja menyebutnya sebagai hari paling tidak produktif. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan waktu dan energi yang dihabiskan untuk mencari pembaruan dan prioritas mingguan pada pagi hari Senin. Aplikasi serba guna untuk pekerjaan, seperti ClickUp, dapat membantu Anda di sini. Misalnya, ClickUp Brain, asisten AI bawaan ClickUp, dapat ‘memberi Anda gambaran’ tentang semua pembaruan penting dan prioritas dalam hitungan detik. Dan semua yang Anda butuhkan untuk bekerja, termasuk aplikasi terintegrasi, dapat dicari menggunakan Connected Search dari ClickUp. Dengan Manajemen Pengetahuan ClickUp, membangun titik referensi bersama untuk organisasi Anda menjadi mudah! 💁

2. Jasper AI (Penulis konten AI terbaik untuk konten dan salinan pemasaran)

Jasper AI seperti penulis kreatif yang siap sedia untuk membantu membuat konten untuk blog, media sosial, email, dan lainnya. Alat ini menghasilkan teks yang mirip dengan tulisan manusia dan mendukung berbagai bahasa, sehingga memudahkan Anda menjangkau audiens yang berbeda-beda.

Dan bagian terbaiknya? Anda tidak perlu berpindah-pindah antar alat. Alat ini bahkan dilengkapi dengan ekstensi Chrome, sehingga memudahkan penggunaan saat Anda bekerja di berbagai situs web dan aplikasi.

Fitur terbaik Jasper

Menyediakan lebih dari 50 templat untuk keterangan Instagram, deskripsi produk, dan pengantar blog yang ramah SEO. Masukkan kata kunci atau deskripsi singkat, dan dapatkan variasi instan

Mempelajari panduan gaya, katalog produk, dan riwayat Anda untuk memastikan konten tetap sesuai dengan merek

Menghasilkan gambar berkualitas tinggi untuk iklan, blog, dan halaman arahan—cukup jelaskan apa yang Anda butuhkan

Mode Boss dari Jasper mempercepat penulisan artikel panjang dengan perintah AI. Ketik “Tulis paragraf tentang AI dalam pemasaran,” dan hasilnya langsung muncul

Keterbatasan Jasper

Topik khusus atau teknis mungkin memerlukan penyuntingan yang intensif. Hal ini juga dapat menimbulkan ketidakakuratan, sehingga verifikasi fakta sangat penting

Penggunaan skala besar bisa menjadi mahal karena batasan jumlah kata pada paket yang lebih murah. Fitur-fitur yang lengkap juga memerlukan waktu untuk mempelajarinya

Harga Jasper

Pro: $69/bulan untuk hingga 5 pengguna

Creator: $49/bulan untuk 1 lisensi

Bisnis: Penawaran harga khusus untuk grup pemasaran dengan 10 orang atau lebih

Peringkat dan ulasan Jasper

Ulasan G2: 4,7/5 (lebih dari 1.200 ulasan)

Ulasan Capterra: 4,8/5 (lebih dari 1.800 ulasan)

Baca Selengkapnya: Alternatif ChatGPT Terbaik untuk Pemasaran

3. Copy.ai (Asisten penulisan AI terbaik untuk teks singkat dan pengembangan ide)

Copy.ai mengotomatiskan alur kerja konten, menghemat waktu, dan meningkatkan produktivitas. Alat ini menghasilkan postingan blog, pembaruan media sosial, dan teks pemasaran dalam hitungan detik, menjadikannya salah satu alat AI populer bagi pemasar dan pembuat konten yang membutuhkan konten yang cepat dan konsisten.

Salah satu fitur yang menonjol adalah ‘Blog Post Wizard’, yang dengan cepat membuat kerangka dan draf konten berdasarkan kata kunci dan judul Anda.

Copy.ai juga dilengkapi dengan fitur file dan dokumentasi seperti Infobase dan Teamspaces. Infobase memungkinkan Anda menyimpan pedoman, referensi, dan konten panjang, sedangkan Teamspaces menjaga konten tetap terstruktur dan mudah diakses, sehingga memfasilitasi kolaborasi dan pengendalian versi.

Fitur terbaik Copy.ai

Menyediakan lebih dari 90 templat untuk berbagai kebutuhan konten, seperti teks iklan digital, deskripsi produk eCommerce, dan postingan media sosial

Mendukung pembuatan konten dalam lebih dari 25 bahasa, sehingga sangat fleksibel untuk pengguna di seluruh dunia

Memiliki antarmuka yang intuitif sehingga baik penulis pemula maupun yang berpengalaman dapat dengan mudah mengakses dan menggunakan fitur-fiturnya

Batasan Copy.ai

Beberapa teks yang dihasilkan kurang memiliki ciri khas merek atau kreativitas yang mungkin ditambahkan oleh manusia. Seringkali diperlukan sentuhan manusia untuk menyempurnakannya

Beberapa pengguna menginginkan kemampuan dokumentasi proyek dan file yang lebih baik

Harga Copy.ai

Paket gratis

Paket Pemula: $49/bulan untuk 1 pengguna

Tingkat Lanjut: $249/bulan untuk 5 pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Copy.ai

G2: 4,7/5 (lebih dari 180 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 60 ulasan)

4. Frase (Generator dan pengoptimal konten SEO AI terbaik)

Frase adalah alat pemasaran berbasis AI yang dirancang khusus untuk pemasar konten dan agensi yang berfokus pada SEO. Alat ini membantu Anda meneliti, menulis, dan mengoptimalkan postingan blog, halaman arahan, atau konten apa pun yang bertujuan untuk menarik lalu lintas organik.

Selain itu, Frase menyediakan alat pengedit paragraf berbasis AI gratis, yang memungkinkan pengguna untuk merumuskan ulang kalimat atau paragraf guna meningkatkan keterbacaan atau menyesuaikan nada konten. Anda juga dapat mencoba chatbot AI-nya, yang menggunakan konten situs web Anda untuk menjawab pertanyaan pengunjung.

Fitur terbaik Frase

Membuat ringkasan SEO dengan cepat dengan menganalisis halaman teratas, mengekstrak judul utama, pertanyaan, statistik, dan istilah

AI Writer dari Frase menggunakan panduan SEO untuk menyusun paragraf di bawah judul yang ditentukan, dengan mengambil wawasan dari artikel-artikel teratas

Menghitung skor optimasi secara real-time berdasarkan topik dan kata kunci yang dibahas

Batasan frasa

Pengguna baru mungkin merasa antarmuka dan fitur Frase cukup rumit

Alat ini mungkin kurang memadai untuk topik-topik yang sangat spesifik yang memerlukan pengetahuan mendalam di bidang tersebut

Harga Frase

Paket gratis

Paket Dasar: $45/bulan untuk 1 pengguna

Tim: $115/bulan untuk 3 pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Frase

G2: 4,8/5 (lebih dari 290 ulasan)

Capterra: 4,8/5 (lebih dari 330 ulasan)

Perangkat Lunak Konten Visual & Desain

5. Adobe Firefly Video Model (Pilihan terbaik untuk membuat klip video singkat yang dihasilkan oleh AI)

Adobe Firefly Video Model memungkinkan pengguna membuat klip video berdurasi lima detik dengan resolusi 1080p hanya dengan memasukkan teks deskriptif atau mengunggah gambar referensi. Bayangkan mengetik “seekor golden retriever berselancar di atas ombak, gaya sinematik” dan mendapatkan video berdurasi 5 detik yang persis seperti itu.

Alat ini juga terintegrasi ke dalam paket Creative Cloud Adobe, sehingga Anda dapat membuat konten di Firefly dan menyempurnakannya di Premiere Pro atau After Effects tanpa langkah tambahan.

Bagian terbaiknya? Alat ini dilatih menggunakan konten dari Adobe Stock dan domain publik. Artinya, apa pun yang Anda buat aman digunakan dalam proyek komersial Anda tanpa perlu khawatir soal masalah lisensi.

Fitur terbaik Adobe Firefly Video Model

Memberikan kendali atas pengaturan kamera seperti sudut, gerakan, dan zoom sehingga Anda dapat menyesuaikan perspektif dan gerakan pada klip yang dihasilkan AI

Menambahkan efek seperti asap, pantulan lensa, dan hujan, serta animasi sederhana seperti cahaya neon dan salju yang turun—tanpa perlu pengeditan manual

Menerjemahkan narasi suara ke dalam berbagai bahasa sambil mempertahankan suara pembicara dan menyinkronkan gerakan bibir secara realistis dalam video

Batasan Model Video Adobe Firefly

Klip video Firefly berdurasi lima detik, resolusi 1080p, dan 24 FPS mungkin tidak cocok untuk proyek yang lebih panjang atau beresolusi tinggi

Kesulitan dalam membuat konten yang berpusat pada manusia, yang mengakibatkan representasi yang kurang realistis

Harga Adobe Firefly Video Model

Standar: $9,99/bulan

Pro: $29,99/bulan

Peringkat dan ulasan Model Video Adobe Firefly

G2: (4,6/5, lebih dari 50 ulasan)

Capterra: Ulasan belum cukup

6. Midjourney (Terbaik untuk menghasilkan variasi gambar)

Midjourney adalah alat berbasis AI yang mengubah teks menjadi gambar menakjubkan. Ini seperti memiliki tim desain yang siap sedia 24/7. Butuh sketsa konsep, latar belakang iklan, atau mockup cepat untuk ditunjukkan kepada klien? Cukup ketik ide Anda, dan Midjourney akan membuatnya dalam hitungan menit.

Bagi agensi pemasaran, ini berarti visual yang menarik untuk media sosial, grafis blog, materi iklan, dan storyboard—tanpa perlu fotografer atau desainer grafis. Selain itu, Anda tidak memerlukan perangkat lunak canggih. Midjourney beroperasi melalui Discord, di mana Anda cukup mendeskripsikan apa yang Anda inginkan, dan AI akan mewujudkannya.

Fitur terbaik Midjourney

Memungkinkan pengguna menentukan gaya dengan merujuk pada URL gambar atau menentukan gaya seni, seperti “iklan teknologi yang berani dan modern” atau “editorial mode mewah”

Menghasilkan empat variasi untuk setiap prompt. Pilih yang paling Anda sukai, tingkatkan resolusinya, atau minta variasi lainnya

Memungkinkan modifikasi yang ditargetkan pada area tertentu dalam sebuah gambar

Menyediakan ruang komunitas tempat para pemasar berbagi prompt yang telah terbukti efektif, seperti “foto produk dengan kontras tinggi dan pencahayaan sinematik”

Keterbatasan Midjourney

Secara default, semua gambar yang dihasilkan bersifat publik. Mode Stealth menyembunyikannya di Midjourney.com tetapi tidak di saluran Discord publik

Antarmuka Discord bisa jadi rumit bagi mereka yang belum terbiasa dengan platform ini

Harga Midjourney

Paket Dasar: $10/bulan

Standar: $30/bulan

Pro: $60/bulan

Mega: $120/bulan

Peringkat dan ulasan Midjourney

G2: 4,4/5 (lebih dari 80 ulasan)

Capterra: Ulasan belum cukup

7. Canva (Terbaik untuk memvisualisasikan aset pemasaran)

Salah satu alat AI populer lainnya dalam daftar kami untuk agensi pemasaran dan wirausahawan mandiri adalah Canva. Generator Gambar AI Canva dengan mudah menghasilkan visual berkualitas tinggi untuk kampanye, iklan, dan branding. Cukup masukkan teks, pilih gaya—Watercolor, Filmic, Neon, Color Pencil, atau Retrowave—dan dapatkan gambar menawan yang sesuai dengan merek dalam hitungan detik.

Fitur unggulannya adalah rekomendasi font dan warna yang didukung AI, yang secara otomatis memastikan desain tetap sesuai dengan identitas merek. Selain itu, Canva terintegrasi dengan berbagai generator seni AI, seperti Magic Media, Dream Lab, DALL·E, dan Imagen, memberikan tim pemasaran kemungkinan kreatif yang tak terbatas.

Fitur terbaik Canva

Menyediakan ribuan templat siap pakai untuk segala hal—Instagram Stories, brosur, header email, dan banyak lagi

Magic Write menghasilkan ide teks, sementara Magic Design membuat berbagai variasi desain dari satu masukan

Fitur Penghapus Latar Belakang secara instan menghapus latar belakang dari foto—sangat cocok untuk foto produk

Memungkinkan Anda membuat ‘Brand Kit’ dengan logo, warna, dan font agensi atau klien Anda. AI akan mengaplikasikannya ke dalam desain untuk tampilan yang konsisten

Keterbatasan Canva

Gambar yang dihasilkan AI dapat mengalami distorsi, terutama pada anatomi manusia. Hal ini memerlukan perbaikan manual

Pengguna gratis memiliki akses terbatas ke fitur AI, dengan batasan penggunaan tertentu

Harga Canva

Gratis (hingga 50 generasi gambar)

Pro: $15 per bulan

Tim: $10 per bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Canva

G2: 4,7/5 (lebih dari 4.400 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 12.500 ulasan)

8. HubSpot (Terbaik untuk otomatisasi pemasaran)

HubSpot adalah perangkat lunak pemasaran B2B berbasis AI terkemuka yang menggabungkan CRM, pemasaran email, pengelolaan media sosial, dan pembuatan konten, semuanya dalam satu platform. Hal ini berarti agensi pemasaran dapat mengelola kampanye pemasaran digital klien mereka dari awal hingga akhir tanpa perlu berganti alat.

Solusi manajemen hubungan pelanggan (CRM) dari HubSpot membantu agensi melacak semua interaksi klien di satu tempat, mulai dari pertanyaan pelanggan hingga alur penjualan. Solusi ini juga menyediakan laporan dan analisis terperinci sehingga agensi dapat memberikan wawasan yang jelas kepada klien mengenai kinerja kampanye dan ROI.

Dan ya, HubSpot terintegrasi secara native dengan ClickUp!

Fitur terbaik HubSpot

Menyediakan fitur otomatisasi canggih, termasuk alur kerja email, pemeliharaan prospek, dan kampanye bertahap

ChatSpot, asisten AI dari HubSpot, memungkinkan Anda mengajukan pertanyaan dalam bahasa Inggris sehari-hari, seperti “tunjukkan postingan blog teratas bulan lalu” atau “buat draf email tindak lanjut untuk Lead X”

Pembuat alur kerja visual HubSpot memungkinkan Anda menyeret dan melepas untuk membuat cabang otomatisasi if/then

Terintegrasi dengan alat seperti Gmail, Outlook, WordPress, dan Slack, serta memiliki pasar aplikasi untuk pilihan yang lebih banyak

Keterbatasan HubSpot

Meskipun fungsi dasar mudah digunakan, alat canggih seperti otomatisasi pemasaran dan pelaporan kustom mungkin memerlukan waktu adaptasi.

Tingkat Professional dan Enterprise bisa menjadi mahal seiring bertambahnya daftar kontak Anda

Harga HubSpot

Gratis

Marketing Hub Starter: $20/bulan untuk 1 lisensi

Platform Pelanggan Pemula: $20/bulan untuk 1 pengguna

Marketing Hub Professional: $890/bulan untuk 3 lisensi (lisensi tambahan seharga $50/bulan)

Marketing Hub Enterprise: Mulai dari $3.600/bulan untuk 5 lisensi

Peringkat dan ulasan HubSpot

G2: 4,4/5 (lebih dari 12.300 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 4.300 ulasan)

Baca Selengkapnya: Alat Otomatisasi AI Terbaik untuk Meningkatkan Produktivitas

9. Zapier (Pilihan terbaik untuk otomatisasi tanpa kode)

Zapier adalah platform otomatisasi pemasaran berbasis AI yang menghubungkan berbagai aplikasi dan mentransfer data di antara mereka tanpa perlu coding. Bayangkan Zapier sebagai jembatan yang menghubungkan aplikasi favorit Anda—seperti Gmail, Slack, dan Google Sheets—dan memungkinkan mereka bekerja sama secara otomatis.

Dengan Zapier, Anda dapat membuat “Zaps,” yaitu alur kerja sederhana yang memicu tindakan di satu aplikasi setiap kali terjadi sesuatu di aplikasi lain. Misalnya, email baru di Gmail dapat secara otomatis menambahkan baris di Google Sheets.

Dengan integrasi ClickUp dan Zapier, Anda dapat menghubungkan akun ClickUp Anda dengan ratusan aplikasi dan meningkatkan tingkat produktivitas Anda.

Alat ini mudah digunakan. Cukup pilih pemicu, seperti ‘prospek baru’, dan tindakan, seperti ‘kirim pesan Slack’. Hubungkan data antar aplikasi dan aktifkan.

Bagi agensi, Zapier mengotomatiskan tugas sehari-hari seperti menambahkan prospek dari Facebook Lead Ads ke HubSpot atau membagikan postingan blog baru di X. Hal ini menghemat waktu, memperlancar alur kerja, dan menghilangkan tugas yang berulang.

Fitur terbaik Zapier

Terhubung dengan lebih dari 7.000 aplikasi, mulai dari alat-alat utama seperti Gmail dan Mailchimp hingga yang lebih spesifik

Memungkinkan Anda menambahkan logika if-else dengan filter dan jalur, sehingga tindakan dapat disesuaikan berdasarkan kriteria, seperti “jika prospek berasal dari Webinar, lakukan X; jika dari Iklan Facebook, lakukan Y”

Membuat Zaps bertahap di mana satu pemicu memicu urutan tindakan, seperti menambahkan kontak CRM, memperbarui Google Sheet, dan mengirim email yang dipersonalisasi

Memungkinkan Anda berbagi Zaps dengan rekan tim dan di seluruh akun klien (dengan izin yang tepat)

Batasan Zapier

Harga Zapier didasarkan pada tugas (aksi). Pengguna dengan volume tinggi, seperti agensi yang menangani ribuan prospek, mungkin memerlukan paket yang lebih tinggi

Fitur-fitur canggih seperti Zaps multi-langkah, logika bersyarat, dan integrasi AI mungkin memerlukan waktu untuk dipelajari

Harga Zapier

Gratis Selamanya

Profesional: $29,99/bulan

Tim: $103,50/bulan

Perusahaan: Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan Zapier

Ulasan G2: 4,5/5 (lebih dari 1.300 ulasan)

Ulasan Capterra: 4,7/5 (lebih dari 2.900 ulasan)

10. AppLovin (Terbaik untuk pemasaran aplikasi seluler)

Jika agensi Anda berfokus pada pemasaran aplikasi seluler—seperti mempromosikan game, mengoptimalkan iklan dalam aplikasi, dan sejenisnya—AppLovin bisa menjadi tambahan yang sangat berguna untuk perangkat Anda. Ini adalah platform pemasaran berbasis AI yang berfokus pada membantu aplikasi mendapatkan pengguna dan menghasilkan uang.

AppLovin menawarkan berbagai alat, termasuk jaringan iklan, platform mediasi, dan analitik data. Namun, keunggulan sesungguhnya terletak pada teknologi machine learning-nya, yang memastikan iklan yang tepat menjangkau pengguna yang tepat untuk ROI maksimal.

Fitur terbaik AppLovin

Membuat dan menguji berbagai materi iklan, menggunakan algoritma untuk menemukan yang berkinerja terbaik untuk segmen audiens yang berbeda

Mengelola header bidding dalam aplikasi dan persaingan harga secara real-time untuk mendapatkan tawaran tertinggi untuk setiap tayangan iklan

Menyediakan dasbor terpadu yang memantau akuisisi pengguna, keterlibatan, dan monetisasi dalam satu tempat

Batasan AppLovin

Tidak cocok untuk menangani pemasaran digital yang lebih luas, seperti iklan web atau email

Ada kurva pembelajaran dalam menyiapkan jaringan perantara dan memahami analitik seperti LTV versus CPI

Harga AppLovin

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan AppLovin

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Ulasan belum cukup

Platform Pengelolaan Media Sosial

11. Hootsuite OwlyWriter AI (Terbaik untuk membuat keterangan media sosial)

Hootsuite adalah alat manajemen media sosial yang sudah lama ada dan membantu agensi menjadwalkan posting, memantau interaksi, serta mengelola beberapa akun dalam satu platform.

Pada tahun 2025, Hootsuite meluncurkan OwlyWriter AI, sebuah alat AI yang menghasilkan teks dan ide untuk media sosial. Cukup berikan prompt, dan alat ini akan membuat teks yang menarik untuk platform seperti Instagram, Twitter, dan Facebook. Anda juga dapat menyesuaikan nada teks menjadi santai, lucu, atau profesional sesuai kebutuhan.

Alat AI ini membantu Anda menghasilkan ide konten baru dan memanfaatkan kembali postingan Anda yang berkinerja terbaik di berbagai platform. Alat ini juga terintegrasi ke dalam platform Hootsuite. Jadi, jika Anda sudah menggunakan Hootsuite, OwlyWriter AI adalah tambahan yang mulus untuk alur kerja Anda.

Fitur terbaik Hootsuite OwlyWriter AI

Menganalisis konten Anda yang paling berhasil dan menyarankan cara untuk menyunting atau menyesuaikannya agar menarik bagi audiens baru

Memberikan Anda keunggulan awal, baik Anda membutuhkan ide postingan untuk tema tertentu atau sekadar mencari inspirasi

Mengubah blog dan artikel menjadi keterangan di media sosial

Membantu Anda merencanakan dengan matang dan menyiapkan postingan tepat waktu untuk acara-acara khusus

Keterbatasan Hootsuite OwlyWriter AI

Pengguna mungkin perlu menyesuaikan teks keterangan agar sesuai dengan gaya bahasa merek mereka

OwlyWriter AI merupakan bagian dari paket berbayar Hootsuite, yang bisa jadi mahal bagi usaha kecil

Harga Hootsuite OwlyWriter AI

Profesional : $99/bulan untuk satu pengguna (ditagih per tahun)

Paket Tim : $249/bulan untuk tiga pengguna (ditagih per tahun)

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Hootsuite OwlyWriter AI

G2: 4,2/5 (lebih dari 5.500 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 3.700 ulasan)

12. Lately.ai (Terbaik untuk mengubah konten panjang menjadi postingan media sosial)

Lately.ai adalah platform pemasaran yang menggunakan AI dan ilmu saraf untuk mengubah konten panjang Anda, seperti blog, podcast, dan video, menjadi berbagai postingan media sosial yang menarik.

Misalnya, alat ini dapat mengubah webinar berdurasi 30 menit menjadi cuplikan seukuran tweet atau mengambil kutipan penting dari artikel 1.000 kata untuk postingan LinkedIn. Selain itu, alat ini melacak seberapa baik kinerja setiap postingan dan menggunakan data ini untuk menyempurnakan saran konten di masa mendatang.

Bagian terbaiknya? Antarmuka Lately.ai yang ramah pengguna membuatnya mudah diakses oleh mereka yang tidak memiliki pengetahuan teknis mendalam.

Fitur terbaik Lately.ai

Mendukung berbagai bahasa, termasuk Inggris, Spanyol, Italia, Portugis, Jepang, dan Jerman, sehingga cocok untuk pasar dan audiens yang beragam

Menyediakan analisis komprehensif yang memberikan wawasan berharga mengenai kinerja konten dan keterlibatan audiens untuk mendukung dan menyempurnakan strategi pemasaran

Dilengkapi dengan fitur penjadwalan bawaan, memungkinkan Anda merencanakan dan mempublikasikan postingan di berbagai platform media sosial

Keterbatasan Lately.ai

Tidak ideal untuk menghasilkan ide-ide baru dari nol

Lebih mahal daripada penjadwal dasar, dengan proses pengaturan yang memerlukan koneksi akun dan pelatihan AI

Harga Lately.ai

Paket Pemula : $19/bulan

Pertumbuhan : $239/bulan

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Lately.ai

G2: 4,5/5 (lebih dari 15 ulasan)

Capterra: Ulasan belum cukup

13. Buffer (Terbaik untuk penjadwalan media sosial)

Buffer adalah alat penjadwalan media sosial yang populer dan disukai karena antarmukanya yang sederhana dan rapi. Alat ini membantu pengguna menjadwalkan postingan, melacak kinerja, dan berinteraksi dengan audiens di platform seperti Facebook, Instagram, LinkedIn, X (Twitter), dan Pinterest.

Alat ini juga dilengkapi dengan Asisten AI yang dapat menghasilkan ide postingan, menyarankan keterangan, dan bahkan memanfaatkan kembali konten yang sudah ada.

Misalnya, berikan tautan artikel atau beberapa poin penting, dan alat ini dapat membuat postingan media sosial dari bahan tersebut. Atau, Anda dapat meminta draf tentang topik tertentu, dan alat ini dapat memberikan titik awal yang solid.

Fitur terbaik Buffer

Memungkinkan Anda mengirimkan draf untuk disetujui klien dengan fitur kolaborasi tim Buffer (pada paket berbayar)

Memungkinkan Anda untuk merancang postingan dalam bentuk draf tanpa harus menjadwalkannya segera. Anda juga dapat menggunakannya bersama AI untuk menghasilkan ide, menyimpannya sebagai draf, lalu menyempurnakan dan menjadwalkan yang terbaik

Menyajikan gambaran yang komprehensif tentang kinerja media sosial, seperti tingkat keterlibatan dan jumlah pengikut, tanpa terlalu rumit

Memungkinkan respons terhadap komentar/pesan dari berbagai akun dalam satu kotak masuk

Batasan Buffer

Kurangnya fitur seperti pemantauan media sosial dan analisis pesaing yang canggih

Asisten AI ini menghasilkan saran, tetapi tidak mempelajari gaya bahasa merek Anda

Harga Buffer

Gratis selamanya

Essentials : $6/bulan/saluran untuk 1 pengguna

Tim : $12/bulan/saluran untuk pengguna tak terbatas

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Buffer

G2: 4,3/5 (lebih dari 1.000 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 1.400 ulasan)

14. Surfer SEO (Terbaik untuk optimasi SEO on-page)

Jika agensi Anda membuat blog atau halaman web SEO, Surfer SEO dapat membantu Anda meraih peringkat teratas di halaman hasil mesin pencari.

Didukung oleh AI dan analisis data, platform berbasis cloud ini dirancang untuk membantu pemasar digital mengoptimalkan konten mereka untuk mesin pencari. Ini seperti memiliki editor ahli SEO yang duduk di samping penulis Anda, memberikan umpan balik secara real-time mengenai artikel tersebut.

Surfer menganalisis halaman-halaman teratas untuk suatu kata kunci dan memberikan panduan mengenai apa yang harus disertakan dalam konten Anda—mulai dari kata kunci, judul, hingga panjang konten.

Fitur terbaik Surfer SEO

Membuat kerangka dengan saran berbasis kata kunci untuk jumlah kata, judul, gambar, dan istilah kunci. Saat Anda menulis, alat ini memberikan skor (0-100) yang meningkat seiring Anda membahas topik-topik yang relevan

Menyediakan daftar periksa berbasis AI dengan tugas SEO mingguan, seperti menambahkan kata kunci atau membangun backlink, untuk memastikan konten Anda tetap dioptimalkan

Menganalisis SERP untuk menunjukkan korelasi seperti jumlah kata versus peringkat dan membantu mengidentifikasi celah konten melalui Google Search Console

Menyediakan volume kata kunci dan saran secara real-time melalui ekstensi browser saat Anda melakukan pencarian di Google

Keterbatasan Surfer SEO

Beberapa pengguna merasa kata kunci yang disarankan Surfer untuk kelompok konten tidak terlalu relevan dengan topik asli

Biayanya terlalu tinggi bagi sebagian orang, sehingga sulit bagi usaha kecil untuk membayarnya

Ini bukanlah solusi AI yang lengkap untuk pembuatan atau pengeditan konten

Harga Surfer SEO

Essential: $99/bulan untuk hingga 30 artikel dan 5 artikel AI

Paket Scale: $219/bulan untuk hingga 100 artikel dan 20 artikel AI

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Surfer SEO

G2: 4,8/5 (lebih dari 530 ulasan)

Capterra: 4,9/5 (lebih dari 400 ulasan)

15. Clearscope (Terbaik untuk riset kata kunci dan optimasi konten)

Clearscope adalah alat optimasi konten SEO terbaik yang menggunakan AI dan pemrosesan bahasa alami untuk membantu Anda membuat konten yang ramah mesin pencari. Tujuan utamanya adalah memastikan konten Anda mendapat peringkat yang baik dan memberikan nilai tambah bagi pembaca Anda.

Alat ini menganalisis artikel-artikel teratas di niche Anda dan mengidentifikasi kata kunci, istilah, serta subtopik utama yang perlu dimasukkan ke dalam konten Anda. Banyak agensi menggunakan Clearscope secara bersamaan dengan para penulis—memberikan laporan Clearscope kepada mereka sama seperti memberikan peta jalan tentang apa yang perlu dimasukkan ke dalam sebuah artikel.

Fitur terbaik Clearscope

Memberikan penilaian terhadap konten Anda (A+ hingga F) dan menyarankan kata kunci yang dapat digunakan untuk meningkatkan peringkat

Terintegrasi dengan Google Docs dan WordPress, sehingga penulis dapat melihat saran secara langsung tanpa perlu berpindah platform

Menemukan kata kunci dan topik terkait. Untuk “strategi media sosial,” Clearscope mungkin menyarankan istilah seperti “kalender konten,” “tingkat keterlibatan,” atau “ROI” berdasarkan halaman teratas

Menyediakan antarmuka yang sederhana sehingga penulis dapat dengan mudah mengikuti arahan tanpa merasa kewalahan

Batasan Clearscope

Agensi pemasaran kecil mungkin menganggapnya mahal karena tidak ada paket berbiaya rendah untuk penggunaan sesekali

Berfokus pada optimasi konten, bukan seluruh aspek SEO. Selain itu, alat ini tidak menangani audit teknis atau analisis tautan

Harga Clearscope

Essentials: $189/bulan

Bisnis: $399/bulan

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Clearscope

G2: 4,9/5 (lebih dari 90 ulasan)

Capterra: 4,9/5 (lebih dari 60 ulasan)

16. Grammarly (Terbaik untuk pengeditan konten berbasis AI)

Grammarly adalah asisten penulisan berbasis AI yang wajib dimiliki oleh setiap agensi pemasaran. Alat ini menawarkan saran secara real-time terkait tata bahasa, ejaan, tanda baca, kejelasan, dan nada tulisan. Selain itu, Grammarly dapat digunakan dengan lancar di berbagai perangkat—baik melalui ekstensi browser, aplikasi desktop, maupun aplikasi seluler.

Meskipun tidak dirancang khusus untuk pemasaran, Grammarly secara signifikan meningkatkan kualitas teks apa pun—mulai dari teks iklan hingga email dan posting blog—dengan mendeteksi kesalahan dan merekomendasikan perbaikan.

Dengan fitur seperti deteksi nada dan penulisan ulang cuplikan, alat ini memastikan konten Anda tidak hanya bebas dari kesalahan, tetapi juga disesuaikan agar sesuai dengan audiens target Anda.

Fitur terbaik Grammarly

Menyediakan asisten AI generatif untuk membantu Anda mengumpulkan ide, menyusun draf teks, dan menyempurnakan tulisan Anda—sangat berguna untuk mengatasi kebuntuan menulis

Mendeteksi kesalahan ketik, tata bahasa, dan tanda baca saat Anda mengetik, serta menawarkan perbaikan cepat

Memberikan saran untuk meningkatkan kejelasan dan kesederhanaan dalam teks pemasaran Anda

Menyesuaikan saran nada dan gaya bahasa agar suara merek Anda tetap konsisten

Versi Premium Grammarly dilengkapi dengan fitur pemeriksaan plagiarisme untuk memastikan keaslian

Keterbatasan Grammarly

Seringkali melewatkan konteks atau menandai pilihan yang disengaja

Beberapa pengguna merasa fitur Grammarly bekerja lebih baik di browser desktop daripada di aplikasi seluler

Meskipun ada pengaturan nada, AI Grammarly terkadang dapat membuat konten terdengar terlalu formal

Harga Grammarly

Gratis

Premium: Mulai dari $12/bulan (ditagih per tahun)

Bisnis: Mulai dari $15/bulan per pengguna (ditagih per tahun)

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Grammarly

G2: 4,7/5 (lebih dari 10.500 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 7.000 ulasan)

Perangkat Lunak Periklanan & Manajemen Kampanye

17. Omneky (Terbaik untuk optimasi kampanye iklan)

Bayangkan mengotomatiskan pembuatan iklan Anda, menjadikannya personal dan dapat diskalakan tanpa perlu repot. Itulah yang dilakukan Omneky. Omneky menggunakan AI untuk membantu bisnis dengan mudah membuat, mengelola, dan mengoptimalkan kampanye iklan, termasuk gambar dan video.

Omneky tidak berhenti sampai di situ; platform ini dapat menghasilkan berbagai variasi visual dan teks, lalu menyempurnakannya berdasarkan kinerjanya. Bagi agensi pemasaran yang mengelola banyak iklan media sosial, hal ini berarti mempercepat proses kreatif dan mengidentifikasi apa yang disukai audiens, berkat wawasan yang didukung AI.

Fitur terbaik Omneky

Membuat variasi iklan dengan memilih gambar, memotong, menambahkan teks, dan memilih warna sesuai dengan merek Anda

Mengotomatiskan pengujian multivariat dengan menjalankan eksperimen di berbagai platform iklan, menguji berbagai kombinasi visual dan teks

Menyediakan wawasan AI, seperti “wajah tersenyum meningkatkan keterlibatan” atau “’diskon 50%’ mendorong konversi,” yang membentuk kampanye di masa depan

Terintegrasi dengan platform iklan (Facebook, Instagram, Google) untuk mengambil data real-time dan secara otomatis menyesuaikan kampanye berdasarkan ambang batas yang ditetapkan

Batasan Omneky

Omneky, yang berspesialisasi dalam optimasi materi iklan berbayar, mungkin terlalu mahal bagi agensi yang memiliki anggaran kampanye berbayar terbatas

Hal ini mungkin tidak ideal untuk merek baru atau merek yang tidak memiliki data kampanye historis

Tidak cocok untuk agensi dengan anggaran iklan yang kecil

Harga Omneky

Product Generation Pro: Mulai dari $25/bulan

Creative Generation Pro: Harga disesuaikan

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Omneky

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Ulasan belum cukup

18. Anyword (Terbaik untuk penulisan naskah berbasis AI)

Anyword adalah platform penulisan konten berbasis AI yang menghasilkan teks pemasaran untuk iklan, email, halaman arahan, dan lainnya. Fokusnya pada penulisan konten berbasis data membuatnya berbeda—platform ini tidak hanya menulis teks, tetapi juga memprediksi kinerja teks tersebut dengan skor keterlibatan atau konversi.

Selain itu, Anyword menggunakan data untuk mengoptimalkan pesan, sehingga membantu pengguna memilih konten yang paling efektif tanpa perlu melalui proses coba-coba. Hal ini memungkinkan kampanye yang lebih cepat dan efisien, yang kemungkinan besar akan menghasilkan hasil yang lebih baik.

Fitur terbaik Anyword

Menghasilkan berbagai variasi teks untuk berbagai keperluan, seperti iklan, email, dan deskripsi produk. Cukup masukkan konteksnya, dan alat ini akan segera menyusun beberapa opsi

Dengan memanfaatkan AI dan data iklan, “Performance Prediction Score” dari Anyword memprediksi teks mana yang akan menarik perhatian atau mengonversi audiens Anda

Menyesuaikan dengan gaya bahasa merek Anda dengan menggunakan konten yang sudah ada atau pedoman SEO

Menyesuaikan teks sesuai dengan profil pelanggan yang berbeda dan membuat pesan yang ditargetkan

Batasan Anyword

Membutuhkan arahan manusia untuk masukan kreatif

Skor konversi memang berguna, tetapi tidak menjamin hasil. Gunakanlah sebagai panduan, tetapi selalu lakukan uji A/B pada teks yang krusial.

Harga membatasi jumlah salinan yang dapat Anda buat berdasarkan kredit pada paket Anda

Harga Anyword

Starter: Mulai dari $49/bulan

Berbasis data: Mulai dari $99/bulan

Bisnis: Mulai dari $499/bulan

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Anyword

G2: 4,8/5 (lebih dari 1.200 ulasan)

Capterra: 4,8/5 (lebih dari 350 ulasan)

19. Optmyzr (Terbaik untuk mengoptimalkan kampanye PPC)

Optmyzr adalah platform AI yang dirancang untuk membuat pengelolaan kampanye bayar per klik menjadi lebih efisien dan efektif, terutama Google Ads dan Microsoft Ads.

Anda dapat memantau kinerja iklan, mengidentifikasi tren, dan bahkan melakukan penyesuaian untuk meningkatkan ROI Anda. Platform ini juga menyediakan templat siap pakai untuk mengotomatisasi tugas-tugas seperti menyesuaikan tawaran, membuat laporan, atau mengelola kata kunci.

Dengan alat pemasaran otomatisasi dan AI ini, Anda dapat fokus pada strategi alih-alih tugas manual. Singkatnya, ini seperti memiliki ahli PPC yang bekerja 24/7 untuk memastikan kampanye Anda tetap berjalan lancar dan menangkap setiap peluang.

Sebagai alat AI untuk e-commerce, Optmyzr menyesuaikan tawaran untuk produk-produk dengan kinerja terbaik dan menandai masalah pada feed seperti data yang hilang atau judul yang kurang baik.

Fitur terbaik Optmyzr

Memberikan rekomendasi yang dapat langsung diterapkan berdasarkan data Anda, yang dapat Anda terapkan hanya dengan satu klik

Memungkinkan Anda menetapkan aturan khusus atau menggunakan templat siap pakai untuk mengotomatiskan tugas-tugas seperti menaikkan tawaran untuk kata kunci dengan ROI tinggi atau menghentikan sementara grup iklan yang kinerjanya kurang memuaskan

Menyediakan dasbor kustom dan penyaringan lanjutan, serta terintegrasi dengan Google Analytics untuk wawasan yang lebih mendalam. Alat ini juga memungkinkan pelaporan lintas klien dan lintas platform

Keterbatasan Optmyzr

Butuh waktu untuk mengetahui optimasi mana yang dapat diandalkan dan cara menetapkan ambang batas dengan benar

Bagi agensi yang lebih kecil, biaya tersebut dapat memengaruhi margin keuntungan

Harga Optmyzr

Optmyzr Core: Mulai dari $249/bulan

Peringkat dan ulasan Optmyzr

G2: 4,6/5 (lebih dari 100 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 190 ulasan)

20. Drift (Pilihan terbaik untuk chatbot berbasis AI dan pemasaran percakapan)

Drift adalah platform pemasaran percakapan yang menggunakan chatbot AI untuk berinteraksi dengan pengunjung situs web, mengumpulkan prospek, dan mengotomatiskan tugas-tugas seperti kualifikasi prospek. Tujuannya adalah untuk membuat percakapan dengan pelanggan menjadi lebih personal, otomatis, dan efisien.

Bagi agensi pemasaran, Drift menggantikan formulir statis dengan chatbot interaktif yang menyaring pengunjung, menjadwalkan pertemuan, dan memelihara prospek secara real-time. Hal ini mempermudah proses bagi bisnis maupun pelanggan.

Fitur terbaik Drift

Chatbot Drift menyaring prospek menggunakan pertanyaan yang ditargetkan dan mengarahkan mereka berdasarkan jawaban yang diberikan

Menyesuaikan percakapan dengan mengenali pengunjung yang kembali dan menawarkan pesan yang disesuaikan berdasarkan perilaku pengguna

Memungkinkan pengalihan obrolan langsung berdasarkan pemicu bernilai tinggi yang memberi tahu agen

Menyediakan aplikasi seluler yang memungkinkan anggota tim merespons di mana saja

Termasuk integrasi email dan video untuk menindaklanjuti atau memelihara prospek

Batasan Drift

Fitur kualifikasi lanjutan Drift mungkin terlalu berlebihan untuk obrolan dukungan dasar

Paket pemula tidak dilengkapi dengan fitur-fitur canggih seperti alat pengujian AI, pengalihan, dan chatbot AI

Beberapa pengguna juga melaporkan adanya bug sesekali pada aplikasi seluler

Harga Drift

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Drift

G2: 4,4/5 (lebih dari 1.250 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 190 ulasan)

21. Amazon Personalize (Terbaik untuk rekomendasi yang dipersonalisasi)

Amazon Personalize adalah layanan dari AWS yang membantu bisnis memberikan pengalaman yang dipersonalisasi kepada pengguna. Layanan ini menganalisis perilaku dan preferensi pelanggan untuk memberikan rekomendasi produk atau konten yang disesuaikan, sehingga meningkatkan keterlibatan dan kepuasan.

Bagi agensi pemasaran yang bekerja sama dengan bisnis eCommerce, media, atau bidang serupa, Amazon Personalize menyediakan AI siap pakai yang Anda butuhkan, sehingga Anda tidak perlu repot membangun algoritma rumit dari awal.

Fitur terbaik Amazon Personalize

Menggunakan AI generatif untuk menciptakan tema yang menarik untuk rekomendasi, sehingga meningkatkan personalisasi

Mengekstrak wawasan dari data tidak terstruktur seperti deskripsi produk dan ulasan untuk meningkatkan rekomendasi

Mudah terhubung dengan layanan AWS lainnya dan aplikasi pihak ketiga, sehingga memungkinkan bisnis untuk mengintegrasikan rekomendasi yang dipersonalisasi ke dalam alur kerja yang sudah ada

Batasan Amazon Personalize

Agensi perlu bekerja sama dengan pengembang atau spesialis AWS untuk mengonfigurasinya

Rekomendasi mungkin kurang efektif untuk situs web dengan lalu lintas rendah atau data historis yang terbatas

Diperlukan pengetahuan dasar tentang cloud untuk menavigasi konsol AWS dan memantau hasilnya

Harga Amazon Personalize

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Amazon Personalize

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: 4,6/5 (25 ulasan)

Baca Selengkapnya: Alat AI Terbaik untuk Layanan Pelanggan guna Meningkatkan Kualitas Dukungan Anda

Tingkatkan Alur Kerja Agen Pemasaran Anda dengan ClickUp

Mengelola agensi berarti harus mengelola banyak proyek dan tenggat waktu. Alat AI terbaik untuk agensi pemasaran dapat mengubah kekacauan tersebut menjadi alur kerja yang lancar dan efisien.

Anda dapat memilih banyak alat yang tercantum di sini sesuai kebutuhan spesifik Anda, tetapi ada satu alat yang wajib Anda coba jika Anda benar-benar ingin meningkatkan produktivitas Anda 10 kali lipat—ClickUp!

Dengan ClickUp Brain, Anda mendapatkan asisten AI yang menangani pekerjaan-pekerjaan yang membosankan—mengotomatiskan tugas, menyusun draf konten, dan merangkum pembaruan penting. Singkatnya, alat ini menangani pekerjaan rutin sehingga tim Anda dapat fokus pada hal yang penting: mencapai target dan menghasilkan hasil.

Selain itu, dengan manajemen tugas, komunikasi, dan dokumentasi yang terintegrasi dalam satu platform yang didukung oleh AI, ClickUp adalah solusi Anda untuk mengatasi pergantian konteks dan beban beralih antar aplikasi.

Ingin meningkatkan pertumbuhan agensi pemasaran Anda? Daftar ke ClickUp hari ini.