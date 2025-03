Bekerja Lebih Cerdas: Jelajahi 10 Alat Bantu AI Terbaik untuk Mac pada tahun 2025

Sangat menarik untuk melihat bagaimana kecerdasan buatan (AI) mengubah permainan dalam hampir semua hal yang kita lakukan! ๐Ÿค–

Mulai dari memprediksi perilaku pelanggan hingga penulisan yang diperluas, penanganan data yang sangat besar dan kemampuan pembelajaran progresif dari AI telah membuat hidup manusia menjadi lebih mudah dengan berbagai cara. Selain menghemat sumber daya Anda, Solusi perangkat lunak AI dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi pekerjaan Anda dan membantu Anda menghasilkan lebih cepat.

Jika Anda pengguna Mac yang ingin memanfaatkan AI, kami siap membantu Anda! Selami daftar 10 alat bantu AI paling berpengaruh untuk perangkat Mac yang dipilih oleh para ahli. Kami telah menyajikan opsi serbaguna yang akan memperluas kemungkinan dalam bidang kreativitas, produktivitas, dan kenyamanan.

Apa yang Harus Anda Cari dalam Alat AI untuk Mac?

AI untuk perangkat Mac hadir dalam bentuk berbagai aplikasi, seperti chatbot, asisten digital, dan alur kerja dan solusi manajemen proyek . Kemampuannya dapat bervariasi sesuai dengan model analitik yang digunakan.

Sebagai contoh, banyak alat AI menggunakan pemrosesan bahasa alami (NLP) untuk membantu komputer memahami, menafsirkan, dan merespons bahasa manusia. Perangkat lunak kecerdasan buatan juga menggunakan fitur otomatisasi untuk membantu meningkatkan produktivitas dan menyelesaikan tugas lebih cepat dengan petunjuk teks untuk meringkas konten-bahkan dalam tugas!

Meringkas utas komentar yang panjang secara instan dengan satu klik tombol menggunakan ClickUp AI

Meskipun Anda dapat mencari fitur spesifik tergantung pada kebutuhan Anda, berikut ini adalah beberapa hal umum yang perlu dipertimbangkan saat memilih solusi AI untuk Mac:

Kompatibilitas: Apakah Anda sudah mendalami dunia Apple dengan iPhone, iPad, dan Mac Anda? Jika demikian, Anda sebaiknya memilih alat AI yang kompatibel dengan semua gadget Apple Anda ๐Ÿ“ฑ Pengalaman pengguna: Antarmuka yang bersih dan intuitif yang mudah dinavigasi bisa sangatmeningkatkan produktivitas Kinerja: Lihatlah kecepatan dan efisiensi alat. Apakah pengguna lainmelaporkan bug dan gangguan? ๐Ÿž Keterukuran: Alat ini harus dapat mengakomodasi kebutuhan Anda seiring dengan pertumbuhan proyek Anda Kustomisasi: Kustomisasi perangkat lunak dapat berkisar dari penyesuaian antarmuka yang sederhana hingga modifikasi yang lebih mendalam Kemampuan integrasi: Alat bantu AI terbaik biasanya terintegrasi dengan sistem, aplikasi, atau basis data lain untuk mengoptimalkan proses sehari-hari Anda

10 Alat AI Terbaik untuk Mac: Ditinjau

Dari manajemen tugas dan kolaborasi hingga pencarian prospek dan pembuatan diagram yang cerdas kami telah menyusun daftar 10 alat AI dengan berbagai fungsi untuk Mac. Ulasan di bawah ini akan membantu Anda menemukan solusi ideal Anda! ๐ŸŒš

1. ClickUp

Gunakan ClickUp Brain untuk menulis lebih cepat dan menyempurnakan naskah, tanggapan email, dan lainnya

ClickUp adalah kolaborasi yang komprehensif dan alat manajemen proyek dengan kemampuan AI asli untuk industri atau ceruk apa pun. Ini adalah platform berbasis cloud, tetapi Anda dapat mengunduh klien khusus Mac atau Mac M1 untuk fleksibilitas penggunaan yang lebih besar pada desktop Anda. ClickUp Brain adalah asisten kerja yang sangat terlatih untuk membantu Anda mempercepat pengiriman di berbagai peran. Alat ini menghilangkan dugaan dengan menyediakan lusinan perintah dan petunjuk khusus peran yang telah ditemplat sepenuhnya untuk mempercepat tugas-tugas harian Anda.

Gunakan Bilah Alat ClickUp Brain untuk meningkatkan konten Anda secara real time. Meringankan pekerjaan admin Anda dengan membuat ringkasan, ringkasan proyek , catatan pertemuan , email, dan item tindakan secara instan dengan Manajer Proyek AI, Manajer Pengetahuan AI, dan Penulis AI untuk Pekerjaan ClickUp.

Alat AI ini dapat mengoptimalkan item apa pun yang Anda buat di Dokumen ClickUp . Sorot teks tertentu dan gunakan petunjuk penulisan yang tersedia untuk membuatnya lebih pendek, lebih panjang, lebih menarik, atau lebih sederhana.

Periksa ejaan dan tata bahasa dengan cepat, sehingga meningkatkan kualitas keseluruhan komunikasi internal dan eksternal . ClickUp Brain juga dapat menerjemahkan bahasa, memfasilitasi kolaborasi yang lebih efektif untuk tim global. ๐ŸŒŽ

Dengan memanfaatkan ClickUp Brain, Anda memangkas waktu dalam alur kerja apa pun - baik untuk pemasaran, penjualan, dan lainnya, Manajemen proyek yang gesit , desain, atau tim teknik! Dan ceri di atasnya? ClickUp memiliki aplikasi asli untuk perangkat iPad, iPhone, dan Apple Watch, sehingga Anda bisa tetap terhubung dengan proyek Anda di mana saja!

Fitur terbaik ClickUp

ClickUp Brain dengan 100+ petunjuk khusus peran bawaan

Bantuan penulisan agar terdengar lebih profesional, langsung, atau menarik

Instan Menerjemahkan tindakan Deteksi dan koreksi kesalahan

Dukungan konten kreatif

Papan tulis dan Peta Pikiran untuk membuat diagram

Rangkuman yang menghemat waktu dan ekstraksi langkah selanjutnya dari dokumen yang panjang

Integrasi dengan lebih dari 1.000 alat lainnya

1.000+ templat untuk berbagai kasus penggunaan (termasukTemplat permintaan ChatGPT)

15+ tampilan alur kerja yang dapat disesuaikan

Skalabilitas dengan dukungan multi-perangkat

Keterbatasan ClickUp

Pembuatan tugas berbasis AI belum tersedia (tetapi segera hadir)

Menjelajahi semua fungsi AI mungkin membutuhkan waktu

Harga ClickUp*

**Gratis Selamanya

Tidak Terbatas : $7/bulan per pengguna

: $7/bulan per pengguna Bisnis : $12/bulan per pengguna

: $12/bulan per pengguna Perusahaan : Hubungi tim penjualan untuk paket khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda

: Hubungi tim penjualan untuk paket khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda ClickUp Brain tersedia di semua paket berbayar dengan harga $5 per anggota Workspace per bulan

*Semua harga yang tercantum mengacu pada model penagihan tahunan

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.500+ ulasan)

: 4.7/5 (8.500+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (3.500+ ulasan)

2. Mengetik Pikiran

Via: Mengetik Pikiran Jika Anda mencari cara mudah untuk menggunakan ChatGPT dengan beberapa fasilitas tambahan, TypingMind siap membantu Anda. Aplikasi ini memiliki pustaka prompt khusus bersama dengan karakter AI seperti "Stand-up Comedian" atau "Peneliti Akademik" untuk membantu menjawab pertanyaan Anda dengan cara yang berbeda.

Anda juga dapat mengunggah dokumen dan berinteraksi dengan AI tentang isinya. Hal ini sangat berguna bagi pengguna akademis atau profesional yang mencari asisten AI. ๐ŸŽ“

Gunakan TypingMind secara langsung di peramban web Anda tanpa perlu masuk, atau unduh aplikasinya ke dok Mac Anda. Selain itu, kunci API Anda tetap aman dan sehat, tersimpan di komputer Anda sendiri untuk lapisan privasi ekstra.

Fitur terbaik TypingMind

Penelusuran web di dalam obrolan untuk menyempurnakan jawaban

Perpustakaan perintah yang besar

Tersedia text-to-speech

Chatbot yang dapat disesuaikan dengan antarmuka yang dapat dibagikan

Plugin tak terbatas (pada tingkat tertinggi)

Keterbatasan TypingMind

Memerlukan kunci API OpenAI untuk penyiapan

Karakter AI terbatas pada paket gratis

Harga TypingMind

**Gratis

Standar: $39 per lisensi*

$39 per lisensi* Diperpanjang: $59 per lisensi

$59 per lisensi Premium: $79 per lisensi

* Setiap kunci lisensi dapat digunakan pada lima perangkat

Peringkat dan ulasan TypingMind

Belum ada peringkat yang tersedia

3. Elephas

Via: Gajah Elephas, sebuah asisten penulisan AI, dapat berintegrasi langsung ke dalam aplikasi Mac, iPhone, dan iPad. Hal ini memungkinkan Anda melanjutkan alur kerja Anda tanpa berpindah antar aplikasi atau menggunakan browser.

Elephas memperkenalkan fitur baru yang disebut Super Brain untuk memusatkan basis pengetahuan Anda. Fitur ini mengambil data dari berbagai sumber seperti PDF, halaman web, dan platform seperti Gagasan dan Obsidian dan menghembuskan kehidupan ke dalamnya. Anda benar-benar dapat bertukar pikiran dan mengobrol dengan dataset Elephas Anda! ๐Ÿ˜

Data yang diunggah diindeks secara lokal dan bekerja bersama dengan OpenAI untuk mendukung tugas-tugas penulisan seperti menanggapi email atau membuat konten.

Elephas memiliki fokus pada privasi, memberikan pengguna opsi untuk menggunakan kunci OpenAI mereka sendiri untuk menghindari menyimpan data di server publik.

Fitur terbaik Elephas

Terintegrasi dengan aplikasi Mac

Super Brain yang disesuaikan sesuai keinginan Anda

yang disesuaikan sesuai keinginan Anda Kumpulan data terpusat dengan opsi obrolan

fitur Snippets memungkinkan pengguna untuk menentukan tugas mereka sendiri

memungkinkan pengguna untuk menentukan tugas mereka sendiri Penulisan ulang konten tersedia

Keterbatasan Elephas

Desain UI bisa diperketat

Kurva pembelajaran yang curam

Harga Elephas

Standar : $ 4,99/bulan

: $ 4,99/bulan Pro : $8,99/bulan

: $8,99/bulan Pro+: $14,99/bulan

Peringkat dan ulasan Elephas

Perburuan Produk : 4.4/5 (4+ ulasan)

: 4.4/5 (4+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (15+ ulasan)

4. Kerajinan

Via: Kerajinan Craft adalah pencatatan, kolaborasi, dan alat produktivitas diakui sebagai Mac App of the Year di App Store Best of 2021 Awards dari Apple.

Selain dipuji karena antarmuka penggunanya yang indah, platform ini memanfaatkan teknologi GPT-3 untuk membantu Anda mengatasi hambatan menulis. Asisten AI-nya ideal untuk menghasilkan ide konten, meringkas dokumen yang panjang, dan menyusun ulang laporan yang rumit ke dalam bahasa yang lebih sederhana.

Craft AI dapat langsung mengoreksi ejaan dan tata bahasa serta menerjemahkan teks ke dalam bahasa apa pun yang Anda butuhkan. AI ini juga membantu mengekstrak informasi dari dokumen yang tersimpan dalam format Tanya Jawab. Misalnya, Anda dapat bertanya, "Apa yang sedang dikerjakan Tom minggu ini?" untuk mendapatkan ringkasan tugas yang ditugaskan. ๐Ÿ”

Fitur terbaik Craft

Desain dan tata letak yang menarik secara visual

Bilah pencarian untuk akses cepat ke dokumen dan saran cerdas

Organisasi catatan tingkat lanjut dengan kemampuan untuk membuat subhalaman untuk topik-topik bernuansa

Dapat disesuaikanwiki tim Tujuan Mingguan untuk menugaskan tugas dan menetapkan tenggat waktu



Keterbatasan kerajinan

Model berbagi bisa lebih baik

Bisa menggunakan lebih banyak templat

Harga kerajinan*

Pemula : Gratis

: Gratis Pro : $5 / bulan per anggota

: $5 / bulan per anggota Bisnis : $10 / bulan per anggota

: $10 / bulan per anggota Perusahaan: Hubungi untuk harga

*Semua harga yang tercantum mengacu pada model penagihan tahunan

Peringkat dan ulasan kerajinan

G2 : 4.8/5 (15+ ulasan)

: 4.8/5 (15+ ulasan) Capterra: Tidak tersedia

5. Ditambah AI oleh Setapp

Via: Ditambah di Setapp Plus adalah asisten menulis bertenaga GPT lainnya, tersedia secara eksklusif di Mac OS melalui langganan bulanan Setapp. Tidak perlu pembayaran tambahan atau kunci API terpisah, karena semuanya sudah termasuk dalam keanggotaan Setapp Anda.

Setelah diaktifkan dengan tombol pintas, Plus berintegrasi dengan mulus ke dalam aplikasi apa pun. Platform ini bertujuan untuk menyederhanakan dan meningkatkan proses penulisan, baik untuk menulis email, membuat presentasi, atau meringkas artikel yang panjang.

Gunakan Plus untuk pembuatan teks penulisan ulang, dan penerjemahan. Aplikasi ini juga menyediakan layanan pengoreksian untuk mencegah kesalahan ejaan dan tata bahasa. Buat dan sesuaikan perintah Anda sendiri untuk tugas-tugas yang sering dilakukan. โœ๏ธ

Ditambah fitur terbaik AI

Teknologi GPT-4 yang canggih

Terintegrasi ke dalam aplikasi Mac

Unggul dalam penulisan bisnis formal, khususnya dengan fitur Improve Writing

Petunjuk yang dapat disesuaikan

Ditambah keterbatasan AI

Beberapa pengguna merasa UI-nya membingungkan dan bermasalah

Anda tidak dapat menggunakan kunci API OpenAI Anda sendiri untuk saat ini

Harga Plus AI (langganan Setapp)

Mac : $9,99/bulan

: $9,99/bulan Mac + iOS : $12,49/bulan

: $12,49/bulan Pengguna Daya: $14,99/bulan

Ditambah peringkat dan ulasan AI (untuk Setapp)

G2 : 4.8/5 (20+ ulasan)

: 4.8/5 (20+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (30+ ulasan)

6. Freshchat

Via: Freshchat Freshchat, bagian dari rangkaian Freshworks, melayani kebutuhan penjualan dan dukungan pelanggan bisnis kecil dan besar. Platform ini dapat diakses di berbagai saluran, termasuk web, seluler, WhatsApp, LINE, Facebook Messenger, dan Apple Business Chat.

Gunakan platform ini untuk membuat chatbot berkemampuan AI serbaguna yang dapat memindai maksud dari pertanyaan pelanggan, memberikan solusi yang lebih relevan dan sesuai dengan konteks.

Jika percakapan menjadi terlalu rumit untuk ditangani oleh bot, bot akan mengalihkan pertanyaan tersebut ke agen langsung dengan sekali klik. Bot memperbaharui data pelanggan secara otomatis, yang dapat sangat membantu agen saat mereka melanjutkan pekerjaan yang ditinggalkan bot, memastikan kesinambungan dan pengalaman pelanggan yang dipersonalisasi. ๐Ÿ—จ๏ธ

Fitur-fitur terbaik Freshchat

Dukungan omnichannel

Dirancang untuk dukungan pelanggan dengan fitur chatbot AI yang terperinci

Widget obrolan yang dapat disesuaikan dengan opsi untuk menambahkan lampiran dan emoji

Pembuatan bot khusus untuk berbagai skenario keterlibatan pelanggan

Keterbatasan Freshchat

Kemampuan pelaporan dan analitik yang terbatas

Agen tidak selalu menerima notifikasi dari obrolan yang masuk

Harga Freshchat*

Gratis

Pertumbuhan : $15/bulan per agen

: $15/bulan per agen Pertumbuhan Omnichannel : $29/bulan per agen

: $29/bulan per agen Pro : $39/bulan per agen

: $39/bulan per agen Pro Omnichannel : $59/bulan per agen

: $59/bulan per agen Enterprise : $69/bulan per agen

: $69/bulan per agen Enterprise Omnichannel: $99/bulan per agen

*Semua harga yang tercantum mengacu pada model penagihan tahunan

Peringkat dan ulasan Freshchat

G2 : 4.4/5 (400+ ulasan)

: 4.4/5 (400+ ulasan) Capterra: 4.1/5 (100+ ulasan)

7. PhotosRevive

Via: PhotosRevive PhotosRevive digunakan untuk mewarnai foto hitam-putih. Tersedia pada platform MacOS dan iOS, aplikasi ini menawarkan opsi otomatis dan manual untuk menambahkan warna pada gambar lama atau monokromatik. ๐Ÿ“ท

Mengimpor foto dari perangkat Anda, baik melalui aplikasi Foto atau Finder, atau secara langsung memindainya ke dalam aplikasi. Perangkat lunak ini mengakomodasi gambar yang tidak sempurna dan juga memungkinkan penyesuaian kecerahan dan kontras.

Bagi mereka yang baru saja memulai atau mencari inspirasi, aplikasi ini menawarkan perpustakaan contoh dengan berbagai ide untuk transformasi yang dapat dilakukan dengan alat ini.

Fitur terbaik PhotosRevive

Pewarnaan foto dengan bantuan AI

Mode manual dan penanda warna yang dapat disesuaikan bagi mereka yang lebih menyukai kontrol yang lebih besar atas prosesnya

Produksi batch dengan preset yang dibuat pengguna

Antarmuka seret dan lepas yang intuitif untuk menambahkan foto

Keterbatasan PhotosRevive

AI terkadang melewatkan pewarnaan bagian tertentu, seperti tangan, yang memerlukan penyesuaian manual

Terkadang warna tumpah ke area yang tidak diinginkan

Harga PhotosRevive

PhotosRevive Tidak Terbatas: $18,99 per lisensi seumur hidup untuk 3 Mac

Peringkat dan ulasan PhotosRevive

Mac App Store: 4.2/5 (100+ ulasan)

8. Taskheat

Via: Taskheat Tersedia di MacOS dan iOS, Taskheat adalah manajemen tugas aplikasi yang dirancang untuk merampingkan daftar yang harus dilakukan dan membantu Anda mencapai tujuan dengan lebih cepat. Aplikasi ini menggunakan AI untuk menghasilkan tugas yang disesuaikan berdasarkan masukan Anda, memprioritaskannya dalam diagram alir visual .

Kelola hubungan tugas yang kompleks dengan membuat, memodifikasi, dan menghapus tautan yang ada. Jika Anda menugaskan tugas kepada pihak ketiga dengan keahlian khusus, aplikasi akan menyesuaikan diagram alirnya.

Fitur seperti tag berkode warna membuat navigasi lebih mudah, dan tanggal jatuh tempo memastikan Anda diberi tahu tentang tenggat waktu yang akan datang. Taskheat juga menawarkan pengingat berbasis lokasi dan kemampuan untuk berbagi atau mencetak diagram alur Anda. ๐Ÿ–จ๏ธ

Fitur terbaik Taskheat

Mengatur proyek berdasarkanketergantungan tugas Memecah tugas secara visual menjadi subtugas

Diagram alur dan tampilan daftar membantu memvisualisasikan alur kerja yang rumit

Antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan

Keterbatasan Taskheat

Aplikasi ini terkadang macet atau lambat

Alat berbagi terbatas di antara pengguna

Harga Taskheat

Taskheat Versi Lengkap: $14,99 per lisensi seumur hidup untuk Mac, iPad, dan iPhone

Peringkat dan ulasan Taskheat

Mac App Store: 4.2/5 (230+ ulasan)

9. Miro

Via: Miro Perlu membuat sketsa ide atau menyusun tayangan slide? Miro siap membantu Anda sebagai papan tulis virtual . Ini menawarkan kolaborasi waktu nyata di berbagai perangkat-iOS, Android, Windows, dan Mac.

Bekerja bersama dengan papan Miro Anda, Miro AI menawarkan fitur yang berkisar dari menghasilkan gambar berdasarkan catatan tempel hingga meringkas konten atau membuat blok kode. Misalnya, ia dapat mengelompokkan catatan tempel berdasarkan kata kunci, menghapus latar belakang gambar, memperluas peta pikiran dengan pertanyaan atau ide, dan banyak lagi. ๐Ÿ“Œ

Meskipun masih dalam versi beta dan terus berkembang, Miro AI tersedia untuk semua pelanggan Miro, bahkan dengan paket gratis.

Fitur terbaik Miro

Pembuatan gambar yang didukung AI

Ruang tak terbatas untuk kebutuhan kreatif dan perencanaan proyek Anda

Alat-alat seperti catatan tempel, pena bentuk bebas, bentuk, panah, dan gambar pintar

Berbagai opsi komunikasi (umpan balik, ulasan, dan persetujuan)

Templat yang dapat disesuaikan

Tersedia aplikasi desktop, seluler, dan tablet

Keterbatasan Miro

Waktu pemuatan yang relatif lebih lama dibandingkan dengan aplikasi serupa

Beberapa pengguna merasa fitur navigasi dan zoomingnya kikuk

Harga Miro*

**Gratis

Pemula : $8/bulan per anggota

: $8/bulan per anggota Bisnis : $16/bulan per anggota

: $16/bulan per anggota Perusahaan: Hubungi bagian penjualan untuk harga

*Semua harga yang tercantum mengacu pada model penagihan tahunan

Peringkat dan ulasan Miro

G2 : 4.8/5 (5.000+ ulasan)

: 4.8/5 (5.000+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (1.300+ ulasan)

10. Pipedrive

Via: Pipedrive Suka platform CRM lainnya , Pipedrive dirancang untuk membantu tim penjualan menutup lebih banyak kesepakatan dengan lebih sedikit pekerjaan. Namun, yang benar-benar memberikan keunggulan adalah fitur AI-nya yang cerdas.

Misalnya, alat AI-driven Prospector memberi Anda akses ke Basis data B2B yang diambil dari data publik dan pribadi untuk memberikan Anda prospek yang paling segar.

Asisten Penjualan Sales Assistant menawarkan kiat kinerja berbasis perilaku, integrasi aplikasi, dan pemberitahuan untuk menjaga semua orang tetap sinkron. Ingin menghilangkan tugas-tugas yang berulang ? Otomatisasi Pipedrive siap membantu Anda, merampingkan segalanya mulai dari entri data untuk tindak lanjut melalui email. ๐Ÿ“ง

Platform ini bertujuan untuk mengurangi kesalahan manusia, mengotomatiskan tugas-tugas administratif, dan menawarkan wawasan yang dipersonalisasi untuk membantu Anda memenangkan transaksi dan meningkatkan proses penjualan Anda.

Fitur terbaik Pipedrive

Pipeline penjualan visual yang dapat disesuaikan dengan antarmuka seret dan lepas

Alat bantu AI prediktif untuk berburu prospek

Alat-alat praktis untukmemfilter, mengkategorikan, dan mengurutkan prospek aplikasi iPad dan iOS dengan akses offline



Keterbatasan Pipedrive

Kemampuan pelaporan terbatas

Opsi otomatisasi bisa lebih baik

Harga Pipedrive*

Penting : $9,90/bulan per pengguna

: $9,90/bulan per pengguna * Lanjutan : $19,90/bulan per pengguna

: $19,90/bulan per pengguna Profesional : $39,90/bulan per pengguna

: $39,90/bulan per pengguna Power : $49,90/bulan per pengguna

: $49,90/bulan per pengguna Perusahaan: $59,90/bulan per pengguna

*Semua harga yang tercantum mengacu pada model penagihan tahunan

Peringkat dan ulasan Pipedrive

G2 : 4.2/5 (1.500+ ulasan)

: 4.2/5 (1.500+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (2.500+ ulasan)

Masa Depan Adalah Sekarang: Jangan Lewatkan Gelombang AI di Mac Anda

Spektrum alat bantu AI yang dirancang untuk pengguna Mac sangat beragam dan terus berkembang. Semua alat yang kami bahas membawa kekuatan unik, jadi silakan periksa sebanyak yang Anda suka!

ClickUp menonjol di sini karena fitur dukungan alur kerja bertenaga AI yang intuitif dan integrasi tanpa batas dalam ekosistem Apple- daftar dan jelajahi platform secara gratis !