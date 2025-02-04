10 YouTrack alternatíva és versenytárs 2025-ben

A projektmenedzsment területén gyakran érvényes Murphy törvénye: ami rosszul sülhet el, az el is fog. Ezért a megfelelő felkészülés kulcsfontosságú, és ehhez hozzátartozik a megfelelő eszköz megléte is, amellyel nyomon követhetőek az esetleges problémák. ?️

A YouTrack sokoldalúságának köszönhetően nagy népszerűségre tett szert. Segít hatékonyan kezelni a projektfeladatokat és az ütemterveket. Ugyanakkor lehetővé teszi a szoftverhibáktól az ügyfélpanaszokig, sőt a belső kérdésekig terjedő problémák naplózását, kategorizálását és prioritásba rendezését.

Különösen előnyös szoftverfejlesztő csapatok, ügyfélszolgálati részlegek és minden olyan csoport számára, amelynek komplex projekteket kell kezelnie, miközben számos problémával kell megbirkóznia.

Ha azonban a YouTrack projektmenedzsment és hibajelentés-követés kombinációja nem felel meg az Ön igényeinek, akkor talán egy jobb mobil- vagy integrációs képességekkel rendelkező eszközt keres. Itt jövünk mi a képbe!

Összeállítottuk a 2024-es év 10 legjobb YouTrack alternatíváját, megvizsgálva azok funkcióit, árait és felhasználói értékeléseit. Útmutatónk segít kiválasztani a tökéletes eszközt, amellyel üzleti tevékenységét az egekbe repítheti.

Mit kell keresnie a YouTrack alternatíváiban?

A YouTrack alternatíváinak keresésekor fontos figyelembe venni a következő kulcsfontosságú tulajdonságokat:

Átfogó funkcionalitás : A YouTrack átfogó funkciókészletéhez hasonlóan az eszköznek teljes körű : A YouTrack átfogó funkciókészletéhez hasonlóan az eszköznek teljes körű problémakövetési és projektmenedzsment funkciókat kell kínálnia, a Gantt-diagramoktól az időkövetésig.

Rugalmasság : A rendszernek könnyen használhatónak kell lennie mind a technikai, mind a nem technikai csapatok számára, és elég rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy megfeleljen az Ön egyedi üzleti igényeinek.

Fejlett funkciók : Keressen egy : Keressen egy agilis projektmenedzsment eszközt, amely olyan funkciókat kínál, mint a dokumentumkezelő rendszer tudásbázisa , hatékony automatizálási lehetőségek és átfogó jelentések.

Aktív fejlesztés: Válasszon egy olyan eszközt, amely folyamatosan fejlődik a hagyományos projektmenedzsment technikákhoz képest, és amelynek proaktív fejlesztőcsapata rendszeresen új funkciókat és frissítéseket bocsát ki.

A 10 legjobb YouTrack alternatíva

Ezeket a fontos elemeket szem előtt tartva nézzük meg a jelenleg elérhető 10 legjobb YouTrack alternatívát. Akár szoftverfejlesztésről, akár digitális marketingről van szó, ezek az eszközök varázslatos hatást gyakorolnak a mindennapi munkafolyamataira, és segítenek hatékonyabban irányítani csapatait és projektjeit. ✨

Több mint 15 nézet segítségével vizualizálhatja feladatait a ClickUp-ban, beleértve a Gantt, a Board és a Calendar nézeteket.

A ClickUp egy hatékony, all-in-one projektmenedzsment eszköz ingyenes problémakövető sablonokkal, amelynek célja a problémák hatékony szervezése, prioritásainak meghatározása és megoldása. A skálázható hierarchikus infrastruktúrával ellátott, átfogó megoldás hatékonyan kezeli a komplex projekteket azáltal, hogy azokat kezelhető feladatokra és alfeladatokra bontja.

A legkiemelkedőbb funkció azonban a ClickUp AI. Ez egy intelligens AI eszköztárat tartalmaz, amely az Ön igényeinek megfelelő írásos tartalmat generál, legyen szó technikai jelentésről, csapatfrissítésről vagy közösségi média bejegyzésről. Ráadásul a ClickUp AI projektmenedzsment eszköze automatizálással is segít, átvéve olyan feladatokat, mint az ütemezés, az ütemterv készítése és még sok más. Olyan, mintha egy személyes, rendkívül hatékony projektmenedzser állna rendelkezésre éjjel-nappal. ⏰

A ClickUp legjobb funkciói

Teljesen testreszabható irányítópultok több mint 15 nézetopcióval, például Gantt, Kanban tábla és naptár, átfogó munkafolyamat-áttekintés és erőforrás-kezelés érdekében.

ClickUp Sprints az agilis sprinttervezés és a szoftverfejlesztési folyamat felgyorsításához

Mesterséges intelligenciával támogatott projektmenedzsment funkciók az ismétlődő feladatok kiküszöbölésére és a hatékonyság növelésére

Ellenőrizze a listákat, hogy minden egyes problémát figyelemmel kísérhessen, ami zavarja ügyfeleit.

Prioritások a világos elvárások meghatározásához és a csapat figyelmének a fontos dolgokra összpontosításához

Natív időkövetés

Több mint 1000 szoftverintegráció

A ClickUp korlátai

Gyakran kerülnek hozzá új funkciók, ami az új felhasználókat könnyen túlterhelheti.

Tanulási görbét igényel

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot az : Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal egyedi tervért!

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

2. Gyorsbillentyű

A Shortcut szoftverfejlesztő csapatok számára készült, elegáns megoldást kínál a projektmenedzsmenthez és a problémák nyomon követéséhez. Tiszta, Kanban-stílusú felülete segít megelőzni az adatsilók kialakulását, amelyek gyakran elzárják az információkat bizonyos csoportok előtt, és akadályozzák a zökkenőmentes együttműködést. A Shortcut célja, hogy lebontsa ezeket a falakat, és olyan teret teremtsen, ahol a csapatok zökkenőmentesen kapcsolatba léphetnek egymással, megoszthatják ötleteiket, és közösen dolgozhatnak céljaik elérésén. ?

A Shortcut a munkát úgy szervezi, hogy a történeteket, az alapvető feladategységeket epikákba csoportosítja, amelyek szélesebb körű kezdeményezéseket jelentenek. Ez a struktúra különösen hasznos a többfunkciós csapatok számára, mivel a történetek különböző projektekhez és munkafolyamatokhoz tartozhatnak. Végül ezek az epikák mérföldkövekké alakulnak, amelyek magas szintű áttekintést nyújtanak a haladásról.

A legjobb funkciók gyorsbillentyűi

Backlog és sprint tervezés a projekt szervezéséhez

Munkafolyamat-automatizálás és üzleti folyamatok menedzsmentje a hatékonyság növelése érdekében

A projekt előrehaladásának vizualizálása nyomon követési célokra

50 másik platformmal integrálható, és API-n keresztül egyedi integrációkat is kínál.

Támogatás az agilis módszerekhez, mint például a Scrum és a Kanban

Felhasználóbarát felület keresési funkcióval

A gyorsbillentyűk korlátai

Az általános név megnehezíti az erőforrások keresését.

Az ingyenes csomag meglehetősen korlátozott.

Rövidített árak

Ingyenes

Csapat : 8,50 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Rövidített értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)

3. Redmine

A Ruby on Rails keretrendszer segítségével létrehozott Redmine egy sokoldalú, nyílt forráskódú projektmenedzsment platform, amely olyan funkciókkal rendelkezik, mint a Gantt-diagramok, a problémák nyomon követése és még sok más. Különösen előnyös az agilis csapatok számára, mivel lehetővé teszi a Scrum projektmenedzsmentet támogató bővítmények integrálását.

Az eszköz lehetővé teszi, hogy egy problémát egy projekthez, felhasználóhoz vagy termékverzióhoz kössön. Emellett részletes áttekintést nyújt a probléma megoldása érdekében elért előrehaladásról. A „Kapcsolódó problémák” funkció lehetővé teszi a fejlesztőknek, hogy a problémákat különböző kapcsolatok alapján összekapcsolják, például duplikátumok, blokkok, előzmények és következmények alapján, ezáltal megelőzve a redundanciát és elősegítve a munkafolyamat egyszerűségét.

A Redmine legjobb funkciói

Szisztematikus problémakövető szoftverrendszer a problémák hatékony kezeléséhez és megoldásához

A kollaboratív wikik lehetővé teszik a csapatok számára, hogy dokumentálják a projektterveket, a megbeszélések jegyzetét és egyebeket.

Egyedi mezők különböző adattípusokhoz, beleértve a problémákat, projekteket és felhasználókat

Szerepkörök hozzárendelése és jogosultsági beállítások a felelősségi körök egyértelmű meghatározása és a biztonság növelése érdekében

Vizuális áttekintések, például Gantt-diagramok és naptár a hatékony projektkövetéshez és feladatütemezéshez ?

A Redmine korlátai

Elavult felhasználói felület

Meredek tanulási görbe

Nincs ügyfélszolgálat

Redmine árak

Ingyenes

Redmine értékelések és vélemények

G2 : 4/5 (200+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (100+ értékelés)

4. Confluence

A Confluence-t a neves szoftvercég, az Atlassian fejlesztette ki, és nem csupán egy hibajelentő szoftver. Legnagyobb erőssége abban rejlik, hogy dokumentumok létrehozását, tudás szervezését és projektmunkát egyetlen központi munkaterületen egyesíti.

Felhasználóbarát szövegszerkesztője, előre elkészített sablonjai és ellenőrzési nyomvonalai miatt a Confluence az egyik legjobb platform a csapatprojektek dokumentálásához és nyomon követéséhez. Valós idejű szerkesztési funkcióját kiegészíti egy intuitív megjegyzésrendszer, amely inline és oldalkommenteket, lájkokat és vizuális elemeket, például képeket, GIF-eket és emojikat tesz lehetővé. Amikor a csapat tagjai meg vannak jelölve vagy feladatot kapnak, az értesítések biztosítják, hogy mindenki naprakész legyen.

A Confluence legjobb funkciói

Széles választékú sablonok a projektek kezeléséhez

Intuitív oldalhierarchia és keresési funkciók

Valós idejű együttműködés és szerkesztés, verziótörténet-követéssel

Szerepkör-hozzárendelési funkciók a felhasználói jogosultságok pontos ellenőrzéséhez

Több mint 1000 szoftverintegráció

Biztosítja az adatok biztonságát a továbbítás és tárolás során végzett titkosítással

A Confluence korlátai

Néha nem reagál

Egyes felhasználók formázási problémákat tapasztalnak, különösen a táblázatokkal kapcsolatban.

A Confluence árai

Ingyenes

Standard : 5,75 USD/hó/felhasználó áron kezdődik

Prémium : 11 USD/hó/felhasználó áron

Vállalati : 102 500 USD/évtől

Adatközpont: Éves licenc ára 27 000 dollártól kezdődik.

Confluence értékelések és vélemények

G2 : 4,1/5 (több mint 3000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

5. Asana

Az Asana, a projektmenedzsment eszközök világának igazi nehézsúlyú szereplője, széles körben használatos a folyamatos kommunikációra támaszkodó nagy csapatok körében. Robusztus vizuális eszközeivel forradalmasítja a csapatok koordinációját és optimalizálja a munkafolyamatokat.

A Workflow Builder lehetővé teszi a csapatvezetőknek és a projektmenedzsereknek, hogy folyamatokat állítsanak be, jelentéseket készítsenek az előrehaladásról, és megosszák a frissítéseket a csapatok között. Lehetővé teszi szabályok létrehozását az üzleti folyamatok automatizálása érdekében, például szervezett kérésekhez szükséges űrlapok és más gyakran használt eszközökkel való szinkronizálás a zökkenőmentes adatintegráció érdekében.

Az Asana a világosságra és a szervezettségre összpontosítva ellensúlyozza a nyüzsgő munkakörnyezetekben előforduló „káoszt”. Célja, hogy koherens teret biztosítson, ahol a csapatok könnyedén együttműködhetnek, feladatokat oszthatnak ki és nyomon követhetik azok előrehaladását. ?

Az Asana legjobb funkciói

Feladatok és alfeladatok létrehozása és kezelése egyértelmű felelősségi körökkel és határidőkkel

A Szabályok funkció automatizálja az ismétlődő folyamatokat.

Táblák, listák, idővonalak és naptárak az optimális munkafolyamat-megjelenítéshez

Fejlett keresési funkciók

Több mint 100 külső eszközzel integrálható

Különleges hely a munkával kapcsolatos frissítések és megbeszélések számára

Az Asana korlátai

Egy feladatot nem rendelhet két felhasználóhoz

Egyes felhasználók szerint túlzsúfoltnak tűnik

Asana árak

Alap : Örökre ingyenes

Prémium : 10,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 24,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Asana értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 12 000 értékelés)

6. Csapatmunka

A Teamwork egy felhőalapú projektmenedzsment szoftver, amely magasan testreszabható munkafolyamatokat és ügyféljogosultságokat kínál. Ez egy robusztus eszközzé teszi, amely különösen alkalmas olyan vállalkozások számára, amelyek ügynökségi vagy ügyfélszolgálati modellt követnek, például marketingügynökségek.

A Teamwork segítségével korlátlan számú ügyfelet, sőt szabadúszókat is meghívhat projektjeibe. Ők nem csak megfigyelők, hanem aktív közreműködők is, akik kommentálhatnak, időt rögzíthetnek és még sok minden mást is tehetnek. A testreszabott jogosultságok segítségével szabályozhatja az egyes résztvevők hozzáférési szintjét, biztosítva ezzel a zökkenőmentes együttműködést.

A Teamwork legjobb funkciói

Részletes testreszabási lehetőségek a munkafolyamatokhoz, az ügyféljogosultságokhoz és még sok máshoz

Egyszerűsített automatizálási funkciók a Kanban táblán történő egyszerű feladatkezeléshez

Beépített időkövető és pénzügyi menedzsment eszközök

Több mint 80 népszerű eszközzel integrálható

Gantt-diagramok és feladatfüggőségek

Testreszabható sablonok létrehozása és a projekt mérföldköveinek nyomon követése

Csapatmunka korlátai

A csevegő eszköz lehetne jobb

Egyes felhasználók a korlátozott diagrambeállítások miatt gyengének tartják az adatok vizualizálását.

Csapatmunka árak

Örökre ingyenes

Starter : 5,99 USD/hó felhasználónként, minimum három felhasználó

Szállítás : 9,99 USD/hó felhasználónként, minimum három felhasználó

Grow : 19,99 USD/hó felhasználónként, minimum öt felhasználó

Skálázhatóság: Vegye fel velünk a kapcsolatot a bemutató és az árakért!

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Csapatmunka értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (800+ értékelés)

7. nTask

Az nTask célja, hogy egyszerűsítse a problémák nyomon követésének és a kockázatkezelésnek a folyamatát a projektmunkafolyamatokon belül, így azok átláthatóbbá és kezelhetőbbé válnak.

A státusz és prioritási szintek hozzárendelésének lehetőségével a platform biztosítja, hogy mindenki tájékozott maradjon a folyamatban lévő vagy lezárt ügyekről. Ez segít a csapatoknak a potenciális akadályok korai felismerésében és hatékony stratégiák kidolgozásában azok kezelésére.

Az nTask innovatív számlázási módszereivel kiválóan alkalmas a költségvetés-kezelés racionalizálására is. Feladatonként vagy erőforrásonként rögzített díjakat vagy óradíjakat állíthat be, így a projekt igényeinek megfelelő számlázási módszert hozhat létre. Ez lehetővé teszi, hogy jobban összpontosítson a feladatok kidolgozására, miközben szemmel tartja a projekt pénzügyi helyzetét.

A nTask legjobb funkciói

Könnyen használható felület feladatok és alfeladatok létrehozásához, valamint a különböző nézetek közötti váltáshoz

A feladatokba beépített időkövetési funkció, amely lehetővé teszi a munkaidő hatékony kezelését több projektben is.

Világos projektáttekintések, amelyek bemutatják az egyéni felelősségi köröket, a heti kapacitást és a költségvetéseket

Robusztus együttműködési eszközök, beleértve a projektfeladatokon és alfeladatokon belüli élő csevegést, videók beágyazásának, dokumentumok csatolásának és URL-ek megosztásának lehetőségét a valós idejű kommunikáció érdekében.

Több mint 1000 alkalmazással integrálható

Az nTask korlátai

Néha lassú lehet a betöltése.

Nincs fejlett jelentéskészítési funkciója

nTask árak

Alap : Örökre ingyenes

Prémium : 3 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 8 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Az árakról érdeklődjön az értékesítési csapatnál.

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

nTask értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (17 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (100+ értékelés)

8. Trello

Vizuális vonzerejével és könnyen kezelhető Kanban-stílusú kialakításával a Trello egyszerűsége és alkalmazkodóképessége miatt ideális választás még azok számára is, akik még nem ismerik a projektmenedzsment eszközöket.

A Trello egyik megkülönböztető jellemzője a Butler nevű kód nélküli automatizálási eszköz. Ez lehetővé teszi szabályok, gombok és parancsok létrehozását, amelyek szinte minden műveletet egyszerűsítenek és automatizálnak a Trello-ban. Például a Butler automatikusan áthelyezhet egy feladatot a „Teendők” listáról a „Folyamatban” listára, beállíthat határidőket és tagokat adhat hozzá a feladatokhoz.

A Trello segítségével a csapatok fájlokat oszthatnak meg, nyomon követhetik az ütemterveket és kezelhetik a munkaterhelést. Bár más platformok fejlettebb projektmenedzsment funkciókkal rendelkeznek, a Trello kiváló választás kis csapatok és egyszerűbb projektek számára.

A Trello legjobb funkciói

Drag-and-drop szerkesztő az intuitív felhasználói élményért

Naptárak és projekt ütemtervek a holisztikus áttekintés és a jobb nyomon követés érdekében

Trello kártyák feladatkiosztáshoz, fájlcsatolásokhoz és kategorizáláshoz

Sablonok létrehozása ismétlődő projektekhez

Munkafolyamat-automatizálás a Butler funkcióval

Több mint 180 más alkalmazással integrálható

A Trello korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek

Nincs Gantt-diagram és időkövetési lehetőség

Trello árak

Ingyenes

Standard : 5 USD/hó felhasználónként

Prémium : 10 USD/hó felhasználónként

Enterprise: 17,50 USD/hó/felhasználó áron, minimum 50 felhasználóval

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Trello értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 13 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 22 000 értékelés)

9. Userback

A Userback egy visszajelzési és hibabejelentési platform , amelyet szoftvertervezők, fejlesztők és olyan vállalkozások számára hoztak létre, akik központi projektmenedzsment rendszert keresnek. A platform nevének megfelelően „visszahelyezi a felhasználót a fejlesztésbe”. Intuitív visszajelzési eszközökkel támogatja a felhasználókat, és pontos hibabejelentésekkel segíti a fejlesztőcsapatokat. ?

A Userback segítségével megjegyzésekkel ellátott képernyőképek és videofelvételek segítségével aprólékos visszajelzéseket gyűjthet. A Userback minden kattintást, nagyítást és átméretezést rögzít, így biztosítva a felhasználók szoftverével való interakciójának mélyreható megértését. Ez jelentősen javítja a fejlesztési folyamat reagálóképességét, ami végső soron az ügyfelek sikerét eredményezi.

A Userback legjobb funkciói

A felhasználói azonosítás növeli a visszajelzési folyamat hatékonyságát, mivel a mezők előre kitöltésre kerülnek a felhasználói információkkal, hogy prioritást kapjon a válaszadás és az ügyfelek sikere.

Egyedi munkafolyamatok a projektmenedzsment racionalizálásához

A Feature Portal központosítja a visszajelzéseket, és platformot biztosít a felhasználóknak, ahol megoszthatják gondolataikat, érvényesíthetik ötleteiket, feladatokat oszthatnak ki és nyomon követhetik az előrehaladást.

A Merge Feedback funkció hasonló visszajelzéseket csoportosít, hogy időt takarítson meg.

Zökkenőmentes integráció más projektmenedzsment eszközökkel, mint például a GitHub, a Slack és a Jira.

A Userback korlátai

Nincsenek fejlett projektmenedzsment funkciók

A korlátozott felhasználói szám miatt a nagyobb csapatok esetében az ár gyorsan megnő.

Userback árak

Startup : 59 USD/hó 10 felhasználó esetén; 4,50 USD/hó minden további felhasználó után

Vállalat : 119 USD havonta 15 felhasználó számára; 4,50 USD/hó minden további felhasználó után

Prémium: 217 USD/hó 25 felhasználó esetén; 4,50 USD/hó minden további felhasználó után

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Userback értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (több mint 160 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (70+ értékelés)

10. Freshservice

A Freshservice (a Freshworks fejlesztése) praktikus eszközöket kínál az IT-szolgáltatási ügyfélszolgálat hatékony irányításához. Ez magában foglalja az incidensek, változások és szolgáltatási kérelmek kezelésétől a bonyolultabb IT műveletek irányításáig mindent. A Freshservice segítségével az IT-csapatok egyetlen irányítópultról láthatják és kezelhetik munkafolyamataikat.

A Freshservice mesterséges intelligenciát alkalmaz a projekt eredményeinek és a késedelmes feladatok előrejelzésére azáltal, hogy tanul a korábbi feladatmintákból és teljesítménymutatókból, így gyorsabbá téve az incidensek megoldását. Emellett intelligens javaslatokkal optimalizálja a támogató csapatok termelékenységét, csökkentve a jegyek feldolgozási idejét és növelve az általános ügyfél-elégedettséget. ?

A Freshservice legjobb funkciói

A munkafolyamat-automatizálás lehetővé teszi a jegyek automatikus hozzárendelését a megfelelő csapattagokhoz.

Robusztus jelentéskészítő és elemző eszközök a munkafolyamatok optimalizálásához és az IT-teljesítmény nyomon követéséhez

Önkiszolgáló portál, ahol a felhasználók jegyet nyithatnak, nyomon követhetik azok állapotát, vagy megoldásokat találhatnak gyakori problémákra.

Incidenskezelő eszközök a problémák gyors megoldásához

Kiadáskezelő eszközök a kiadások tervezéséhez, a tesztelési tervek dokumentálásához és a csapat tagjainak frissítéséhez

Munkaterhelés-kezelési funkciók a feladatok nyomon követéséhez és a kiegyensúlyozott munkaterhelés biztosításához

A Freshservice korlátai

Egyes felhasználóknak nehézséget okoz a navigáció

Hiányoznak belőle olyan projektmenedzsment funkciók, mint például a Kanban táblázatos nézet.

A Freshservice árai

Starter : 19 USD/hó ügynökönként

Növekedés : 49 USD/hó ügynökönként

Pro : 95 USD/hó ügynökönként

Vállalati: 119 USD/hó ügynökönként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Freshservice értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (500+ értékelés)

A megfelelő YouTrack alternatívák kiválasztása

Ezek a 10 kiváló YouTrack alternatíva mindegyike robusztus funkciókkal és képességekkel rendelkezik. Legyen szó olyan átfogó megoldásról, mint a ClickUp, amely a projektmenedzsment széles körű igényeit elégíti ki, vagy olyan speciális eszközről, amely ügyek nyomon követésére vagy együttműködésre alkalmas, a piac gazdag választékot kínál.

A megfelelő szoftver döntő szerepet játszhat a projektek hatékony és egyszerű kezelésében. Próbálja ki a ClickUp-ot, és élvezze a legjobb együttműködési és projektmenedzsment eszközöket!