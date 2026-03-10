Sintra AI vs. ChatGPT: Melyik AI asszisztens a jobb Önnek?

Az új jelszó: „Hagyjuk, hogy egy AI-ügynök végezze el a feladatot”, de ahhoz, hogy ez működjön, a működési számításoknak összhangban kell lenniük.
Az elemzők optimisták a beágyazott ügynökökkel kapcsolatban: a Gartner becslése szerint az év végére a vállalati alkalmazások akár 40%-a tartalmaz majd feladatspecifikus AI-segítőket.
Ebben a Sintra AI vs. ChatGPT útmutatóban az értékelést az eredményekre alapozzuk: kontextuskezelés, integrációs mélység, irányítás és mérhető megtérülési idő.
Áttekintjük, hol tűnik ki a ChatGPT általános felülete, és hol illeszkedik a Sintra segítő- és automatizálásközpontú megközelítése, hogy Ön magabiztos, üzleti szempontból megalapozott döntést hozhasson arról, melyik platform illeszkedik az Ön terveihez.
Sintra AI vs. ChatGPT egy pillantásra
|Képességek
|Sintra AI
|ChatGPT
|ClickUp
|Alapvető megközelítés
|AI platform, amely 12 speciális „segítő” köré épül, akik olyan üzleti szerepeket képviselnek, mint szövegíró, toborzó vagy SEO szakember.
|Általános célú, beszélgető AI, amely kutatásra, írásra, elemzésre és kódolásra tervezett nagy nyelvi modelleken alapul.
|Konvergens AI-munkaterület a munkavégzéshez, amely feladatok, dokumentumok, csevegés, automatizálás és AI kombinálásával egyetlen platformon egyesíti ezeket.
|Elsődleges felhasználási eset
|Irányított AI-segítség marketinghez, közösségi médiához és egyszerű üzleti munkafolyamatokhoz
|Széles körű AI-asszisztens ötleteléshez, kutatáshoz, vázlatkészítéshez, kódoláshoz és elemzéshez
|Operatív központ, ahol az AI-kimenetek feladatokká, projektekké és munkafolyamatokká alakulnak
|AI-modell rugalmasság
|Rögzített belső segítők előre meghatározott szerepkörökkel és munkafolyamatokkal
|Erőteljes általános modell egyedi GPT-kkel és GPT Store-ral speciális asszisztensek számára
|Többféle AI-modell a ClickUp Brain segítségével, elérhető a munkamegbízásokon és dokumentumokon belül.
|Kontextus- és tudáskezelés
|A Brain AI tárolja a márkairányelveket, linkeket és fájlokat, így a segítők konzisztens kontextust oszthatnak meg egymással.
|Hosszú kontextusú érvelés és Projektek az utasítások, fájlok és beszélgetések szervezéséhez
|Munkaterület-specifikus tudás – az AI hivatkozhat feladatokra, dokumentumokra, csevegésekre és korábbi munkákra a kontextus szerinti válaszokhoz.
|Automatizálás és integrációk
|Alapvető integrációk (Google Naptár, Gmail, Notion, Facebook) ütemezéshez és egyszerű automatizáláshoz
|Eszközhívás és integrációk egyedi GPT-k és vállalati eszközök segítségével
|Mélyreható munkafolyamat-automatizálás triggerekkel, műveletekkel és kódolás nélküli automatizálással a feladatok és csapatok között.
|Együttműködés és csapatmunka
|Elsősorban egyéni felhasználók vagy kis csapatok számára készült, akik segítőket használnak.
|Csapat- és vállalati csomagok irányítással, SSO-val és rendszergazdai ellenőrzéssel
|Csapatmunka céljára készült, projektmenedzsmenttel, irányítópultokkal, csevegéssel, dokumentumokkal és AI-vel, amelyek együttesen működnek.
|Kreatív tartalomgenerálás
|Erős a közösségi médiában és a szerepkörökön alapuló tartalomkészítésben, beépített képgeneráló funkcióval.
|Erős kutatás, hosszú szövegek írása és több területet érintő feladatok terén.
|Az AI segít a tartalom közvetlen megfogalmazásában a dokumentumokban, feladatokban és megjegyzésekben, amelyek a projekt munkafolyamataival kapcsolatosak.
|Végrehajtás és feladatkezelés
|Korlátozott feladatkövetés a segítő kimeneteken túl
|Külső eszközökre van szükség a kimenetek megvalósítható munkafolyamatokká alakításához.
|Natív feladat- és projektkezelés, az AI-javaslatok közvetlen átalakítása kiosztható feladatokká
|Skálázhatóság szervezetek számára
|Leginkább szabadúszóknak vagy kis csapatoknak ajánlott
|Nagyon jól skálázható, vállalati irányítással és egyedi asszisztensekkel.
|Egyetlen rendszerben egyesíti a munkamenedzsmentet és az AI-t, így több részlegen is használható.
|Leginkább alkalmas
|Egyéni vállalkozók vagy marketingesek, akik irányított AI „csapat” élményre vágynak
|Egyének vagy csapatok, akiknek rugalmas AI asszisztensre van szükségük különböző feladatok elvégzéséhez.
|Azok a szervezetek, amelyek az AI-t, az együttműködést és a projektvégrehajtást egy munkaterületen szeretnék központosítani.
Mi az a Sintra AI?
A Sintra AI lényegében egy termelékenységi platform, amely az mesterséges intelligenciát nem csupán egyetlen, mindent magában foglaló eszközként definiálja újra. Ehelyett 12 speciális AI-asszisztensből álló gyűjteményt kínál, amelyeket „Helpers” néven emlegetnek.
Ahelyett, hogy egy üres parancssort nyitnának meg, a felhasználók egy sor digitális alkalmazottat látnak, akik mindegyike egy adott üzleti szerepre van szabva: Penn, a szövegíró, Soshie, a közösségi média menedzser, Dexter, az adatelemző és mások.
Ez a „csapat kontra eszköz” megközelítés a Sintra legfőbb megkülönböztető jegye egy olyan piacon, amelyet többnyire általános modellek, mint például a ChatGPT töltenek be.
A Sintra AI funkciói
Ahhoz, hogy valóban megértsük a Sintrát, meg kell vizsgálnunk azokat a alapvető funkciókat, amelyek lehetővé teszik működését.
1. 12 speciális segédprogram
A Sintra legfőbb előnye az előre betanított AI „segítők” gyűjteménye. Minden segítő egy adott funkcióra van szabva, és saját kontextussal és szakértelemmel rendelkezik. Ezzel csökken az igény a részletes utasítások megfogalmazására a szerepek meghatározásához.
- Buddy: Üzletfejlesztés
- Cassie: Ügyfélszolgálat
- Kommentár: e-kereskedelem
- Dexter: Adatelemző
- Emmie: E-mail marketinges
- Gigi: Személyes fejlődés
- Milli: értékesítési vezető
- Penn: Szövegíró
- Scouty: Toborzó
- Seomi: SEO szakértő
- Soshie: közösségi média menedzser
- Vizzy: Virtuális asszisztens
2. A Brain AI mint működésének központi eleme
A Brain AI-t tekintsd a Sintra AI-asszisztenseit működtető közös tudásbázisnak. Töltsd fel márkairányelvekkel, GYIK-ekkel, linkekkel és fájlokkal, hogy minden asszisztens ugyanabból a forgatókönyvből dolgozzon – nincs ismételt promptolás, kevesebb átadás.
Ügynökségek és szabadúszók külön profilokat hozhatnak létre az ügyfelek kontextusának elkülönítésére, ami biztosítja a kimenetek tisztaságát az összes fiókban és kampányban. Ahogy új anyagokat ad hozzá, a rendszer alkalmazkodik, és idővel javítja a szövegeket, az adatelemzési jegyzeteket és a feladatjavaslatokat.
Ez a központi memória teszi lehetővé, hogy a Sintra AI-asszisztensei konzisztens javaslatokat, összefoglalókat és válaszokat generáljanak a finom árnyalatok elvesztése nélkül. A gyakorlatban a Brain AI az összekötő szövetként működik, amely összehangolja az üzleti folyamatokat, csökkenti az újramunkálást és felgyorsítja a tartalomkészítést ott, ahol a kontextus valóban fontos.
🧩 Érdekesség: A globális AI prezentációs szoftverpiac várhatóan 2030-ig évente több mint 22%-kal fog növekedni, mivel egyre több csapat cseréli le a hagyományos diákkészítést AI-alapú eszközökre, amelyek automatizálják a tervezést és a tartalomkészítést.
3. Integrációk és képalkotás
A Sintra összeköti a munkaterületét a mindennapi eszközökkel, így az ügynökök nem csak cseveghetnek, hanem cselekedhetnek is. A Google Naptár, a Gmail, a Notion és a Facebook összekapcsolásával a segítők beoszthatják a közösségi média bejegyzéseit, összefoglalhatják a beérkező leveleket és naplózhatják a teendőket, így a munka zökkenőmentesen folyhat a már használt alkalmazások közötti zökkenőmentes integrációval.
Bár nem egy teljes értékű iPaaS, elegendő egyszerű, nagy hatékonyságú feladatok automatizálásához, anélkül, hogy további AI eszközökkel kellene bajlódnia. A vizuális elemek tekintetében a natív képalkotás lehetővé teszi képek létrehozását és könnyű szerkesztést – ez hasznos lehet gyors kampányváltozatok, borítók vagy történetelemek készítéséhez.
Ez nem helyettesíti a dedikált tervezési stacket, de az egy platformon belüli gyors iterációkhoz az integrációk és a képek kombinációja jelentősen csökkenti a váltást és segít a feladatok végigkövethető automatizálásában.
Sintra AI árak
- 12 hónapos előfizetés: 52 USD/hó
- 3 hónapos előfizetés: 59 USD/hó
- 1 hónapos csomag: 97 dollár
Felhívjuk figyelmét, hogy a Sintra AI gyakran alkalmaz promóciókat, ezért érdemes a weboldalukon ellenőrizni az aktuális árakat és az esetleges akciókat.
📖 Olvassa el még: A legjobb munkafolyamat-automatizáló szoftverek
🎥 Nem biztos benne, hogy a munkahelyén a lehető legjobban használja az AI-t? Nézze meg ezt a videót!
Mi az a ChatGPT?
A ChatGPT egy OpenAI által fejlesztett AI-chatbot, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy természetes párbeszédhez hasonló beszélgetéseket folytassanak. Kérdéseket tehet fel vagy kéréseket intézhet a promptok segítségével, és a ChatGPT ennek megfelelően válaszol.
Ez a felhasználóbarát platform népszerűvé vált a hagyományos keresőmotorok alternatívájaként és az AI-írás forrásaként, többek között kutatási és stratégiaépítési célokra.
🔍 Tudta? A Deloitte 2025-ös Z generációs és millenniumi felmérése szerint 57%, illetve 56% már használja a GenAI-t munkájához. A tartalomkészítés mindkét csoport számára népszerű felhasználási terület.
📖 Olvassa el még: Teszteltük a legjobb ChatGPT alternatívákat és versenytársakat
A ChatGPT funkciói
A ChatGPT izgalmas áttörést jelent a generatív AI területén, és olyan funkciókat kínál, amelyek gondos használat esetén segíthetnek bizonyos feladatok gyorsabb elvégzésében.
Egyedi GPT-k és a GPT áruház
A ChatGPT segítségével kódolás nélkül hozhat létre feladatspecifikus AI-asszisztenseket (GPT-ket). Testreszabhatja az utasításokat, feltölthet fájlokat és csatlakoztathat eszközöket, így a GPT javaslatokat, minőségbiztosítási specifikációkat készíthet, vagy kezelheti a csapat munkafolyamatainak automatizálását.
Ezeket magáncélra használhatja, belsőleg megoszthatja, vagy a GPT Store-ban közzéteheti szélesebb körű felhasználás céljából, így szervezetének szabályozott módszert biztosítva az ismétlődő AI-eszközök méretezhetőségéhez.
Multimodális, valós idejű gondolkodás
A GPT-5. 2 segítségével a ChatGPT mélyebb érvelést, hosszabb kontextusokat és megbízhatóbb, több lépésből álló végrehajtást képes kezelni. Komplex munkafolyamatokhoz lett kifejlesztve – tervezés, elemzés és ügynöki eszközhívás, amely a promptokat nem csak javaslatokká, hanem teljes lépésekké alakítja.
A gyakorlatban ez kevesebb átadást és gyorsabb munkafolyamat-automatizálást jelent, még akkor is, ha a bemenetek nagy specifikációkat, értekezletjegyzeteket és képernyőképeket tartalmaznak. A csapatok világosabb gondolatmenetet kapnak a kimenetekben és magasabb sikerarányt érnek el a végpontok közötti feladatokban.
Hasznos mindenben, a PMO frissítésektől az operációs futtatási kézikönyvekig, ahol a pontosság és a következetesség fontos.
Vállalati szintű együttműködés és ellenőrzés
A ChatGPT Team és Enterprise adminisztrátori vezérlőket, SSO-t, domain-ellenőrzést, használati elemzéseket és adatkezelési garanciákat (a csevegéseit nem használják modellek képzésére) tartalmaz. Nagy AI-csapatok számára biztonságos bevezetésre tervezték, így asszisztenseket telepíthet különböző részlegekbe, miközben megfelel a megfelelőségi és együttműködési követelményeknek.
ChatGPT árak
- Ingyenes
- Go: 8 USD/hó (bizonyos régiókban elérhető)
- Plus: 20 USD/hó
- Pro: 200 USD/hó
📮ClickUp Insight: Az alacsony teljesítményű csapatok 4-szer nagyobb valószínűséggel használnak 15 vagy több eszközt, míg a magas teljesítményű csapatok hatékonyságukat úgy tartják fenn, hogy eszköztárukat 9 vagy annál kevesebb platformra korlátozzák. De mi lenne, ha csak egy platformot használnánk?
A ClickUp, mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, egyetlen platformon egyesíti feladatait, projektjeit, dokumentumait, wikijeit, csevegéseit és hívásait, AI-alapú munkafolyamatokkal kiegészítve. Készen áll az okosabb munkavégzésre? A ClickUp minden csapat számára alkalmas, láthatóvá teszi munkáját, és lehetővé teszi, hogy a fontos dolgokra koncentráljon, míg az AI elvégzi a többit.
📖 Olvassa el még: A legjobb ingyenes folyamatmunka-sablonok Excelben és ClickUpban
Sintra AI vs. ChatGPT: funkciók összehasonlítása
Láttad, hogy a Sintra AI hogyan szervezi a munkát a szerepkörökön alapuló segítők és a Brain AI segítségével, míg az OpenAI ChatGPT-je egy hatékony általános modellre, a Projects-re és a vállalati vezérlésre összpontosít. Íme egy összehasonlítás a két eszköz közül választó csapatok számára legfontosabb három képességről.
1. funkció: Kontextus és tudáskezelés
A Sintra Brain AI segítségével legfeljebb öt elkülönített „profilt” hozhat létre, így az asszisztensek a megfelelő márka dokumentumokat, linkeket és fájlokat oszthatják meg egymással, anélkül, hogy azok egymást befolyásolnák – ez kiváló megoldás az ügyfelekkel foglalkozó ügynökségek számára.
A ChatGPT a GPT-5. 2 és a Projects hosszú kontextusú érveléssel válaszol, hogy az utasítások, fájlok és csevegések tartós kontextusban maradjanak.
🏆 Győztes: A szükségletek alapján döntetlen. Ha szigorú munkaterület-elválasztásra van szüksége, akkor a Sintra a legjobb választás; ha viszont a nagyon nagy bemeneti adatok és a több lépésből álló feladatok feldolgozása a prioritás, akkor a ChatGPT vezet.
2. funkció: Automatizálás és integrációk
A Sintra beépített automatizálási funkciókat és alkalmazáskapcsolatokat (Google Naptár, Gmail, Notion, Facebook) kínál, így az asszisztensek bejegyzéseket ütemezhetnek, összefoglalhatják a beérkező leveleket és ismétlődő feladatokat futtathatnak.
A ChatGPT az eszközhívást és a multimodális érvelést Team/Enterprise vezérlőkkel párosítja, lehetővé téve a szervezetek számára az egyéni asszisztensek (GPT-k segítségével) szabványosítását és a használat nagymértékű szabályozását.
🏆 Győztes: ChatGPT általában szélesebb körű munkafolyamat-lefedettségével és vállalati szintű bevezetésével nyer.
3. funkció: Tartalom és kreatív kivitelezés
A Sintra képalkotási/szerkesztési és szerepkörspecifikus segédprogramokat (szövegíró, közösségi média menedzser) tartalmaz, amelyek gyorsan közösségi média bejegyzésekké és vizuális elemekké alakítják a briefeket.
A ChatGPT továbbra is erősebb a változatos kutatások, a hosszú formátumú vázlatok és a több területet érintő feladatok terén, a Projects pedig segít a csapatoknak a kimenetek konzisztenciájának megőrzésében.
🏆 Győztes: Sintra AI specializációi miatt, különösen akkor, ha munkaterhelése elsősorban a közösségi médiára koncentrálódik, és ismétlődő mintákkal jellemezhető.
📖 Olvassa el még: A legjobb Sintra AI alternatívák az okosabb AI asszisztensekhez
Sintra AI és ChatGPT: előnyök és hátrányok
Mielőtt összehasonlítanánk őket, íme egy rövid áttekintés: mind a Sintra AI, mind a ChatGPT hatékony AI-ügynökök, de különböző problémákat oldanak meg. Az alábbiakban egy kiegyensúlyozott áttekintést adunk az erősségekről és a kompromisszumokról, hogy segítsünk Önnek a Sintra AI és a ChatGPT közötti döntésben.
Sintra AI
Előnyök
- Speciális asszisztensek: A „segítők csapata” modell (szövegíró, közösségi média menedzser, adatelemző stb.) csökkenti a promptok közötti vitákat, és a tartalomkészítést és a kampányok beállítását olyan érzéssé teszi, mintha szerepkörök alapján szakemberekre bíznánk.
- Irányított élmény: Az asszisztensek intelligens, tisztázó kérdéseket tesznek fel, így a nem technikai csapatok is automatizálhatják az üzleti folyamatokat anélkül, hogy bonyolult prompt-tervezésre lenne szükség.
- Előre látható árak egyéni vállalkozóknak: A „korlátlan használatú” havi átalánydíj azoknak a szabadúszóknak és kisvállalkozásoknak ideális, akik nem akarnak tokeneket vagy krediteket nyomon követni.
Hátrányok
- Nincs segítők közötti memória: A segítők között nem történik kontextusátvitel; a stratégiai jegyzeteket újra be kell illesztenie, hogy egy másik segítő elvégezze a feladatokat, ami megtöri az „AI-csapat” illúzióját.
- Korlátozott automatizálás és integráció: Egyszerű folyamatokhoz jó, de nem helyettesíti a robusztus, többlépcsős munkafolyamat-automatizálást vagy a széles körű, zökkenőmentes integrációt az alapvető funkciókon túlmutató stackekkel.
- A tapasztalt felhasználók számára nem elégséges: Az első vázlatok megfelelőek, de a szakértői szintű eredmények gyakran jelentős szerkesztést igényelnek; a haladó felhasználók számára a „wrapper” élmény már nem elégséges.
- Adatvédelmi konfliktusok: Egyes felhasználók kényelmetlenséget jelentenek mélyreható üzleti kérdésekkel kapcsolatban; a méretezést megelőzően értékelje az adatvédelmi helyzetet.
📖 Olvassa el még: Hogyan optimalizálhatja a projektmenedzsmentet az automatizálással?
ChatGPT
Előnyök
- Sokoldalú kialakítás: Egy helyen kezeli a kutatást, a kódolást és az adatelemzést; hasznos azoknak a túlterhelt vállalkozóknak, akiknek egy AI asszisztensre van szükségük többféle feladatra.
- A folyamathoz igazodik: A projektek/hosszú kontextus (GPT-5. 2) segítségével a csapatok egységesíthetik a briefeket, utasításokat és eszközöket, ami hasznos az ismétlődő üzleti munkafolyamatok és a megvalósítható betekintések szempontjából.
- Ökoszisztéma és irányítás: Gazdag plugin/eszközkészlet és vállalati ellenőrzési lehetőségek; a bevezetés előtt ingyenes próbaverzió is rendelkezésre áll.
Hátrányok
- Eredetiség korlátai: A kimenetek másolatnak tűnhetnek; az emberi perspektíva és a márkaélmény továbbra is győzedelmeskedik (gondoljon az E-E-A-T-ra).
- A márka hangjának eltérése: még stílusúti mutatók és példák ellenére is előfordulhat, hogy a hangnem néha általánosnak tűnik, ezért felülvizsgálati ciklusokra lesz szükség, hogy a márka hangja megmaradjon.
- Hallucinációk előfordulhatnak: Kiváló ötletekhez, de a tények ellenőrzése szükséges. Fontos döntések esetén vonja be egy embert a folyamatba.
- Kontextus/aktualitásbeli hiányosságok: Még nagyobb ablakok esetén is szükség lesz a bevitelek szerkesztésére és az eszközök összekapcsolására az élő adatok és a webes keresés érdekében, ha szükséges.
A ChatGPT Projects használatának megtanulásához nézze meg a videóban található tippeket 👇
Mikor érdemes a Sintra AI-t és a ChatGPT-t használni?
Ha olyan AI asszisztenst szeretne, amely automatizálja a közösségi médiával kapcsolatos feladatokat és a könnyű munkafolyamat-automatizálást, akkor a Sintra jól működik. Ez különösen azoknak a felhasználóknak ajánlott, akik értékelik a vezetett, „gyakorlatias” segítő modellt.
Ha viszont szélesebb körű kutatásra, hosszú formátumú tartalomra, változatos AI-eszközökre, valamint szigorúbb ellenőrzésre és gyors fejlesztésre van szüksége, akkor a ChatGPT (Plus/Projects) általában rugalmasságában nyer. A folyamatba és a szerkesztésbe azonban továbbra is időt kell fektetnie.
Sintra AI vs. ChatGPT a Redditen
Átnéztük a legújabb Reddit-szálakat, hogy megnézzük, hogyan hasonlítják össze a valódi felhasználók a Sintra AI-t és a ChatGPT-t a mindennapi marketing- és operatív munkában.
A SEO + közösségi posztolás szálból:
- Több kommentelő szerint a Sintra hangvétele kissé „furcsa”, míg a ChatGPT Plus sokoldalú, de még mindig egyértelmű folyamatra és gyors struktúrára van szüksége. Egy nagyon népszerű vélemény: a Plus projektjei „a leghasznosabb eszközök” olyan ismétlődő munkákhoz, mint a blogok és a feliratok.
- Egy másik összefoglaló: „A Sintra nem varázslatos megoldás... inkább egyfajta burkolat”, és a ChatGPT még mindig szerkesztést igényel, bár a niche íróeszközök segíthetnek a SEO-barát struktúra kialakításában.
A ChatGPT Plus segítségével (én a 4o modellt használom) másodpercek alatt elkészítheti blogvázlatokat, kulcsszavakban gazdag bevezetőket és meta leírásokat. Rendkívül rugalmas, de végülis módosítania kell a parancsokat és be kell állítania a kimenetet, hogy megkapja a kívánt hangnemet és szerkezetet. De ez valamennyire kezelhető.
A ChatGPT Plus segítségével (én a 4o modellt használom) másodpercek alatt elkészítheti blogvázlatokat, kulcsszavakban gazdag bevezetőket és meta leírásokat. Rendkívül rugalmas, de végülis módosítania kell a parancsokat és be kell állítania a kimenetet, hogy megkapja a kívánt hangnemet és szerkezetet. De ez valamennyire kezelhető.
Az automatizálás + közösségi tartalomszálból:
- Egy régóta használó felhasználó szerint a Sintra valóban hasznos volt közösségi média menedzserként, és dicsérte az új automatizálási funkciókat, amelyek a stratégiát és a vizuális elemeket kezelik; a Sintra felületét részesítette előnyben az alternatívákkal szemben. Egy későbbi kérdés a képalkotás minőségére vonatkozik – a válaszok szerint ez „több mint megfelelő” a Gemini Nano Banana miatt.
Kipróbáltam más alternatívákat is, de azok nem feleltek meg, vagy egyszerűen nem tetszett a felületük. A Sintra viszont szórakoztató!
Kipróbáltam más alternatívákat is, de azok nem feleltek meg, vagy egyszerűen nem tetszett a felületük. A Sintra viszont szórakoztató!
📖 Olvassa el még: Hogyan használhatja az AI-t a termelékenység növelésére (használati esetek és eszközök)
Ismerje meg a ClickUp-ot – a Sintra AI és a ChatGPT legjobb alternatíváját
A ClickUpnál megoldottuk az Ön előtt álló ismétlődő kihívást: a munka terjeszkedését.
A munka szétszóródása a munkafolyamatok több, egymással nem kommunikáló eszköz, platform és rendszer között történő felaprózódását jelenti. Ez hatékonyságcsökkenést, információs szigetek kialakulását és a termelékenység csökkenését eredményezi a szervezet egészében.
A mai csapatok egyre inkább elszigetelődnek egymástól, annak ellenére, hogy rengeteg eszköz áll rendelkezésre. A feladatok több projektre oszlanak, a csapat tagjai különböző időzónákban dolgoznak, és a sok alkalmazásban tárolt hatalmas mennyiségű történeti adat (amelyek értékesek lehetnek, ha tudjuk, hogyan kell értelmezni őket) miatt nincs egyetlen megbízható információforrás.
A ClickUp konvergens AI-munkaterülete összes feladatát, csevegését, fájljait és csapattagjait egy AI-alapú platformon egyesíti, hogy véget vessen a munka szétszóródásának.
ClickUp Brain: Az Ön mindent magában foglaló AI asszisztense
A ClickUp Brain egy AI-alapú asszisztens, amely a ClickUp-ba integrálva segít Önnek hatékonyabban és gyorsabban dolgozni. A ClickUp Brain-t úgy használhatja, hogy @Brain-t említ a feladat megjegyzéseiben vagy a csevegésben, hasonlóan ahhoz, ahogy egy csapattagot említ. Íme, mire képes:
- Adjon utasításokat és válaszoljon kérdésekre a munkaterület kontextusának felhasználásával.
- Összefoglalja a munkaterület elemeit, például a ClickUp feladatait, megjegyzéseit, csevegéseit és dokumentumait.
- Feladatok létrehozása, a haladás állapotának frissítése, megjegyzések közzététele, a munkaterület keresése és még sok más
- Hozzáférés a munkaterületén található nyilvános és (engedéllyel) magánelemekhez, hogy relevánsabb és kontextusban megfelelőbb válaszokat adhasson.
Ez a Reddit-vélemény mindent elárul:
„Eleinte bizonytalan voltam a ClickUp Brain-nel kapcsolatban, úgy tűnt, csak egy újabb AI-trükk. De megkímélt néhány unalmas írási feladattól, különösen akkor, amikor hosszú ügyfél-e-maileket kellett összefoglalnom vagy meg kellett kezdenem egy vázlatot. ”
„Eleinte bizonytalan voltam a ClickUp Brain-nel kapcsolatban, úgy tűnt, csak egy újabb AI-trükk. De megkímélt néhány unalmas írási feladattól, különösen akkor, amikor hosszú ügyfél-e-maileket kellett összefoglalnom vagy meg kellett kezdenem egy vázlatot. ”
📖 Olvassa el még: Ingyenes projektmenedzsment sablonok minden típusú projekthez
Egyszerűsítse AI-használatát az all-in-one ClickUp Brain MAX segítségével.
A hatékonyság növelése érdekében a ClickUp Brain MAX, az asztali AI asszisztens, az AI-alapú termelékenységet integrálja az egész munkafolyamatába, nem csak a ClickUp-on belül.
A Brain MAX megszünteti az AI-eszközök szétszóródását azáltal, hogy az összes AI-eszközt és munkafolyamatot egy helyen központosítja. Egyetlen egységes felületről kereshet, hozhat létre és hajthat végre műveleteket a ClickUp-ban, a csatlakoztatott munkaalkalmazásokban (például Figma, GitHub, Google Drive, SharePoint) és az interneten.
A Talk-to-Text funkcióval pedig a kimondott szavakat is világos és strukturált jegyzetekké, üzenetekké vagy megjegyzésekké alakíthatja a ClickUp alkalmazásban.
Akárcsak a ClickUp Brain a ClickUp-on belül, a ClickUp Brain MAX is hozzáférést biztosít az összes vezető fizetős LLM modellhez, mint például az OpenAI, a Gemini, a Claude és még sok más, egy helyen. Miért használna mást?
Ez egy AI az összes munkádhoz.
Bővítse lehetőségeit a ClickUp Super Agents segítségével
A ClickUp Super Agents-et tekintsd úgy, mint a ClickUp-on belül mindig elérhető csapattársakat – @megemlítheted őket, feladatokat oszthatsz rájuk, és üzeneteket küldhetsz nekik, mintha emberek lennének.
Ezek a végtelen memóriával rendelkező, emberhez hasonló ügynökök úgy lettek kialakítva, hogy alkalmazkodjanak a munkafolyamataihoz és eszközeihez. A nap 24 órájában működnek, emlékeznek a kontextusra, és több feladatot és idővonalat átfogóan cselekszenek a projektek előrehaladásának érdekében.
Az ügynökök az emberekkel együtt dolgoznak: Ön irányítja őket, meghatározza a feladatkörüket, ők pedig „háttérben” végzik el a munkájukat – hibákat szűrnek, prezentációkat készítenek, kulcsszavakat követnek nyomon, frissítéseket szerkesztenek és még sok mást –, majd ugyanabban a munkaterületen jelentik vissza az eredményeket, ahol a döntések is születnek.
Válasszon a folyamatosan bővülő, kész ügynökökből álló katalógusból – PM, értékesítés, kódolás, tervezés és még sok más –, vagy hozzon létre egyedi ügynököket a saját igényeinek megfelelően.
Az ügynökök ideálisak:
- Nagy volumenű projektműveletek (nyomon követés, ütemezés, függőségek)
- Tartalomkezelés (összefoglalók, lektorálás, versenytársak elemzése)
- Működési higiénia (irányítópultok, emlékeztetők, kockázati jelzések)
A csapatok ezeket használják, hogy heti két napot megtakarítsanak azáltal, hogy automatizálják a rutinmunkákat, miközben megőrzik az emberi felügyeletet.
Szeretné kipróbálni az első Super Agent létrehozását? Ez nagyon egyszerű, és ez a videó megmutatja, hogyan kell csinálni:
Automatizálja az ismétlődő feladatokat a maximális hatékonyság érdekében a ClickUp Automations segítségével.
Készítsen kód nélküli automatizálásokat természetes nyelven a ClickUp Automations segítségével, hogy elvégezze azokat a napi ismétlődő feladatokat, amelyek annyira lekötik csapata idejét. Az állapotváltozások, a feladatok vagy a határidők automatizálhatók, így csapata a nagyobb problémákra koncentrálhat.
- Automatizáljon olyan eseményeket, mint a feladat létrehozása, állapotváltozások vagy közelgő határidők.
- Több műveletet (feladat kiosztás, prioritás frissítés, megjegyzések hozzáadása) kombinálhat egyetlen automatizált folyamatba, hogy egyszerűsítse a komplex munkafolyamatokat.
- Használjon természetes nyelvet az automatizálási szabályok és a dátumlogika beállításához, így a konfigurálás gyors és intuitív lesz.
- Alkalmazzon automatizálásokat a tér, mappa vagy lista szintjén a folyamatok egységesítéséhez vagy azok adott csapatok igényeihez való igazításához.
- Szükségleteinek változásával szerkesztheti, szüneteltetheti vagy másolhatja az automatizálásokat, így munkafolyamatait rugalmasan és naprakészen tarthatja.
📖 Olvassa el még: AI feladatkezelők, amelyek valóban elvégzik a munkát Ön helyett
Tartsa csapatát összehangoltan és a helyes úton a ClickUp all-in-one platformjával.
A ClickUp projektmenedzsment platformja átalakítja a csapatok projektjeinek tervezését, dokumentálását és végrehajtását. Íme néhány további módszer, amellyel a ClickUp növeli a csapatok termelékenységét:
- Készítsen egyedi ClickUp irányítópultokat, hogy valós időben követhesse nyomon a projektmutatókat, a csapat munkaterhelését és a több projektben elért előrehaladást – mindezt egy helyen, így mindig naprakész információkkal rendelkezik a fontos dolgokról, és nem kell többé órákat töltenie a kézi jelentésekkel.
- Használja ki a különböző ClickUp nézeteket a munkák nyomon követéséhez, szűréséhez és kezeléséhez a legmegfelelőbb módon, a Gantt-diagramoktól a Kanban táblákig.
- Beszélje meg a projekteket, a teendőket, és ossza ki a feladatokat közvetlenül a ClickUp Chatből, ahol a beszélgetésekből generált feladatok gyors nyomon követést tesznek lehetővé.
- Az AI Meeting Notetaker segítségével automatikusan rögzítheti a csapatértekezleteket, kiválaszthatja a legfontosabb pontokat, és feladatokkal láthatja el a megfelelő személyeket.
- Tervezze meg ötleteit és projektjeinek folyamatát, rögzítse a követelményeket, és alakítsa át azonnal bármilyen koncepciót kiosztható feladatokká a ClickUp AI-alapú tábláival.
📖 Olvassa el még: ChatGPT vs. ClickUp: Melyik generatív AI eszköz a legjobb?
Válasszon egy AI asszisztenst, majd futtassa azt a ClickUp-ban.
Ha a Sintra AI és a ChatGPT között vacillál, itt van egy rövid összefoglaló: válassza azt az eszközt, amelyik megfelel a rövid távú céljainak, majd rögzítse a végrehajtást egyetlen munkaterületen.
A Sintra szerepköralapú segítői felgyorsíthatják az ismétlődő marketing- és szociális munkát; a ChatGPT általános modellje és projektjei kutatáshoz, hosszú szövegek megírásához és többlépcsős érveléshez alkalmasak.
Akár így, akár úgy, a valódi előnyök akkor jelentkeznek, amikor az eredményeket egy helyre összegyűjti a munkafolyamatok automatizálása, az átadások és a jelentések érdekében. Ez az a terület, ahol a ClickUp segít a csapatoknak növelni a termelékenységet: összekapcsolja a tájékoztatókat, a feladatokat és a döntéseket, így nem csak a csevegés, hanem a munka is halad.
A Sintra AI és a ChatGPT elsősorban ötletek és tartalom generálásában segít, míg a ClickUp automatizálással, átláthatósággal és felelősségre vonhatósággal segíti a csapatokat abban, hogy ezeket az eredményeket összehangolt munkává alakítsák.
Készen állsz az AI-munkád központosítására és a projektek közötti lendület fenntartására? Próbáld ki ingyen a ClickUp-ot, és alakítsd a mai kísérleteket megbízható eredményekké.