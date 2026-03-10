Sintra AI vs. ChatGPT: Melyik AI asszisztens a jobb Önnek?

Az új jelszó: „Hagyjuk, hogy egy AI-ügynök végezze el a feladatot”, de ahhoz, hogy ez működjön, a működési számításoknak összhangban kell lenniük.

Az elemzők optimisták a beágyazott ügynökökkel kapcsolatban: a Gartner becslése szerint az év végére a vállalati alkalmazások akár 40%-a tartalmaz majd feladatspecifikus AI-segítőket.

Ebben a Sintra AI vs. ChatGPT útmutatóban az értékelést az eredményekre alapozzuk: kontextuskezelés, integrációs mélység, irányítás és mérhető megtérülési idő.

Áttekintjük, hol tűnik ki a ChatGPT általános felülete, és hol illeszkedik a Sintra segítő- és automatizálásközpontú megközelítése, hogy Ön magabiztos, üzleti szempontból megalapozott döntést hozhasson arról, melyik platform illeszkedik az Ön terveihez.

Sintra AI vs. ChatGPT egy pillantásra

Képességek Sintra AI ChatGPT ClickUp Alapvető megközelítés AI platform, amely 12 speciális „segítő” köré épül, akik olyan üzleti szerepeket képviselnek, mint szövegíró, toborzó vagy SEO szakember. Általános célú, beszélgető AI, amely kutatásra, írásra, elemzésre és kódolásra tervezett nagy nyelvi modelleken alapul. Konvergens AI-munkaterület a munkavégzéshez, amely feladatok, dokumentumok, csevegés, automatizálás és AI kombinálásával egyetlen platformon egyesíti ezeket. Elsődleges felhasználási eset Irányított AI-segítség marketinghez, közösségi médiához és egyszerű üzleti munkafolyamatokhoz Széles körű AI-asszisztens ötleteléshez, kutatáshoz, vázlatkészítéshez, kódoláshoz és elemzéshez Operatív központ, ahol az AI-kimenetek feladatokká, projektekké és munkafolyamatokká alakulnak AI-modell rugalmasság Rögzített belső segítők előre meghatározott szerepkörökkel és munkafolyamatokkal Erőteljes általános modell egyedi GPT-kkel és GPT Store-ral speciális asszisztensek számára Többféle AI-modell a ClickUp Brain segítségével, elérhető a munkamegbízásokon és dokumentumokon belül. Kontextus- és tudáskezelés A Brain AI tárolja a márkairányelveket, linkeket és fájlokat, így a segítők konzisztens kontextust oszthatnak meg egymással. Hosszú kontextusú érvelés és Projektek az utasítások, fájlok és beszélgetések szervezéséhez Munkaterület-specifikus tudás – az AI hivatkozhat feladatokra, dokumentumokra, csevegésekre és korábbi munkákra a kontextus szerinti válaszokhoz. Automatizálás és integrációk Alapvető integrációk (Google Naptár, Gmail, Notion, Facebook) ütemezéshez és egyszerű automatizáláshoz Eszközhívás és integrációk egyedi GPT-k és vállalati eszközök segítségével Mélyreható munkafolyamat-automatizálás triggerekkel, műveletekkel és kódolás nélküli automatizálással a feladatok és csapatok között. Együttműködés és csapatmunka Elsősorban egyéni felhasználók vagy kis csapatok számára készült, akik segítőket használnak. Csapat- és vállalati csomagok irányítással, SSO-val és rendszergazdai ellenőrzéssel Csapatmunka céljára készült, projektmenedzsmenttel, irányítópultokkal, csevegéssel, dokumentumokkal és AI-vel, amelyek együttesen működnek. Kreatív tartalomgenerálás Erős a közösségi médiában és a szerepkörökön alapuló tartalomkészítésben, beépített képgeneráló funkcióval. Erős kutatás, hosszú szövegek írása és több területet érintő feladatok terén. Az AI segít a tartalom közvetlen megfogalmazásában a dokumentumokban, feladatokban és megjegyzésekben, amelyek a projekt munkafolyamataival kapcsolatosak. Végrehajtás és feladatkezelés Korlátozott feladatkövetés a segítő kimeneteken túl Külső eszközökre van szükség a kimenetek megvalósítható munkafolyamatokká alakításához. Natív feladat- és projektkezelés, az AI-javaslatok közvetlen átalakítása kiosztható feladatokká Skálázhatóság szervezetek számára Leginkább szabadúszóknak vagy kis csapatoknak ajánlott Nagyon jól skálázható, vállalati irányítással és egyedi asszisztensekkel. Egyetlen rendszerben egyesíti a munkamenedzsmentet és az AI-t, így több részlegen is használható. Leginkább alkalmas Egyéni vállalkozók vagy marketingesek, akik irányított AI „csapat” élményre vágynak Egyének vagy csapatok, akiknek rugalmas AI asszisztensre van szükségük különböző feladatok elvégzéséhez. Azok a szervezetek, amelyek az AI-t, az együttműködést és a projektvégrehajtást egy munkaterületen szeretnék központosítani.

Mi az a Sintra AI?

A Sintra AI lényegében egy termelékenységi platform, amely az mesterséges intelligenciát nem csupán egyetlen, mindent magában foglaló eszközként definiálja újra. Ehelyett 12 speciális AI-asszisztensből álló gyűjteményt kínál, amelyeket „Helpers” néven emlegetnek.

Ahelyett, hogy egy üres parancssort nyitnának meg, a felhasználók egy sor digitális alkalmazottat látnak, akik mindegyike egy adott üzleti szerepre van szabva: Penn, a szövegíró, Soshie, a közösségi média menedzser, Dexter, az adatelemző és mások.

Ez a „csapat kontra eszköz” megközelítés a Sintra legfőbb megkülönböztető jegye egy olyan piacon, amelyet többnyire általános modellek, mint például a ChatGPT töltenek be.

A Sintra AI funkciói

Ahhoz, hogy valóban megértsük a Sintrát, meg kell vizsgálnunk azokat a alapvető funkciókat, amelyek lehetővé teszik működését.

1. 12 speciális segédprogram

A Sintra legfőbb előnye az előre betanított AI „segítők” gyűjteménye. Minden segítő egy adott funkcióra van szabva, és saját kontextussal és szakértelemmel rendelkezik. Ezzel csökken az igény a részletes utasítások megfogalmazására a szerepek meghatározásához.

Buddy: Üzletfejlesztés Cassie: Ügyfélszolgálat Kommentár: e-kereskedelem Dexter: Adatelemző Emmie: E-mail marketinges Gigi: Személyes fejlődés Milli: értékesítési vezető Penn: Szövegíró Scouty: Toborzó Seomi: SEO szakértő Soshie: közösségi média menedzser Vizzy: Virtuális asszisztens

2. A Brain AI mint működésének központi eleme

A Brain AI-t tekintsd a Sintra AI-asszisztenseit működtető közös tudásbázisnak. Töltsd fel márkairányelvekkel, GYIK-ekkel, linkekkel és fájlokkal, hogy minden asszisztens ugyanabból a forgatókönyvből dolgozzon – nincs ismételt promptolás, kevesebb átadás.

Ügynökségek és szabadúszók külön profilokat hozhatnak létre az ügyfelek kontextusának elkülönítésére, ami biztosítja a kimenetek tisztaságát az összes fiókban és kampányban. Ahogy új anyagokat ad hozzá, a rendszer alkalmazkodik, és idővel javítja a szövegeket, az adatelemzési jegyzeteket és a feladatjavaslatokat.

Ez a központi memória teszi lehetővé, hogy a Sintra AI-asszisztensei konzisztens javaslatokat, összefoglalókat és válaszokat generáljanak a finom árnyalatok elvesztése nélkül. A gyakorlatban a Brain AI az összekötő szövetként működik, amely összehangolja az üzleti folyamatokat, csökkenti az újramunkálást és felgyorsítja a tartalomkészítést ott, ahol a kontextus valóban fontos.

🧩 Érdekesség: A globális AI prezentációs szoftverpiac várhatóan 2030-ig évente több mint 22%-kal fog növekedni, mivel egyre több csapat cseréli le a hagyományos diákkészítést AI-alapú eszközökre, amelyek automatizálják a tervezést és a tartalomkészítést.

3. Integrációk és képalkotás

A Sintra összeköti a munkaterületét a mindennapi eszközökkel, így az ügynökök nem csak cseveghetnek, hanem cselekedhetnek is. A Google Naptár, a Gmail, a Notion és a Facebook összekapcsolásával a segítők beoszthatják a közösségi média bejegyzéseit, összefoglalhatják a beérkező leveleket és naplózhatják a teendőket, így a munka zökkenőmentesen folyhat a már használt alkalmazások közötti zökkenőmentes integrációval.

Bár nem egy teljes értékű iPaaS, elegendő egyszerű, nagy hatékonyságú feladatok automatizálásához, anélkül, hogy további AI eszközökkel kellene bajlódnia. A vizuális elemek tekintetében a natív képalkotás lehetővé teszi képek létrehozását és könnyű szerkesztést – ez hasznos lehet gyors kampányváltozatok, borítók vagy történetelemek készítéséhez.

Ez nem helyettesíti a dedikált tervezési stacket, de az egy platformon belüli gyors iterációkhoz az integrációk és a képek kombinációja jelentősen csökkenti a váltást és segít a feladatok végigkövethető automatizálásában.

Sintra AI árak

12 hónapos előfizetés : 52 USD/hó

3 hónapos előfizetés : 59 USD/hó

1 hónapos csomag: 97 dollár

Felhívjuk figyelmét, hogy a Sintra AI gyakran alkalmaz promóciókat, ezért érdemes a weboldalukon ellenőrizni az aktuális árakat és az esetleges akciókat.

📖 Olvassa el még: A legjobb munkafolyamat-automatizáló szoftverek

🎥 Nem biztos benne, hogy a munkahelyén a lehető legjobban használja az AI-t? Nézze meg ezt a videót!

Mi az a ChatGPT?

A ChatGPT egy OpenAI által fejlesztett AI-chatbot, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy természetes párbeszédhez hasonló beszélgetéseket folytassanak. Kérdéseket tehet fel vagy kéréseket intézhet a promptok segítségével, és a ChatGPT ennek megfelelően válaszol.

Ez a felhasználóbarát platform népszerűvé vált a hagyományos keresőmotorok alternatívájaként és az AI-írás forrásaként, többek között kutatási és stratégiaépítési célokra.

🔍 Tudta? A Deloitte 2025-ös Z generációs és millenniumi felmérése szerint 57%, illetve 56% már használja a GenAI-t munkájához. A tartalomkészítés mindkét csoport számára népszerű felhasználási terület.

📖 Olvassa el még: Teszteltük a legjobb ChatGPT alternatívákat és versenytársakat

A ChatGPT funkciói

A ChatGPT izgalmas áttörést jelent a generatív AI területén, és olyan funkciókat kínál, amelyek gondos használat esetén segíthetnek bizonyos feladatok gyorsabb elvégzésében.

Egyedi GPT-k és a GPT áruház

via ChatGPT

A ChatGPT segítségével kódolás nélkül hozhat létre feladatspecifikus AI-asszisztenseket (GPT-ket). Testreszabhatja az utasításokat, feltölthet fájlokat és csatlakoztathat eszközöket, így a GPT javaslatokat, minőségbiztosítási specifikációkat készíthet, vagy kezelheti a csapat munkafolyamatainak automatizálását.

Ezeket magáncélra használhatja, belsőleg megoszthatja, vagy a GPT Store-ban közzéteheti szélesebb körű felhasználás céljából, így szervezetének szabályozott módszert biztosítva az ismétlődő AI-eszközök méretezhetőségéhez.

Multimodális, valós idejű gondolkodás

A GPT-5. 2 segítségével a ChatGPT mélyebb érvelést, hosszabb kontextusokat és megbízhatóbb, több lépésből álló végrehajtást képes kezelni. Komplex munkafolyamatokhoz lett kifejlesztve – tervezés, elemzés és ügynöki eszközhívás, amely a promptokat nem csak javaslatokká, hanem teljes lépésekké alakítja.

A gyakorlatban ez kevesebb átadást és gyorsabb munkafolyamat-automatizálást jelent, még akkor is, ha a bemenetek nagy specifikációkat, értekezletjegyzeteket és képernyőképeket tartalmaznak. A csapatok világosabb gondolatmenetet kapnak a kimenetekben és magasabb sikerarányt érnek el a végpontok közötti feladatokban.

Hasznos mindenben, a PMO frissítésektől az operációs futtatási kézikönyvekig, ahol a pontosság és a következetesség fontos.

Vállalati szintű együttműködés és ellenőrzés

A ChatGPT Team és Enterprise adminisztrátori vezérlőket, SSO-t, domain-ellenőrzést, használati elemzéseket és adatkezelési garanciákat (a csevegéseit nem használják modellek képzésére) tartalmaz. Nagy AI-csapatok számára biztonságos bevezetésre tervezték, így asszisztenseket telepíthet különböző részlegekbe, miközben megfelel a megfelelőségi és együttműködési követelményeknek.

ChatGPT árak

Ingyenes

Go : 8 USD/hó (bizonyos régiókban elérhető)

Plus : 20 USD/hó

Pro: 200 USD/hó

📮ClickUp Insight: Az alacsony teljesítményű csapatok 4-szer nagyobb valószínűséggel használnak 15 vagy több eszközt, míg a magas teljesítményű csapatok hatékonyságukat úgy tartják fenn, hogy eszköztárukat 9 vagy annál kevesebb platformra korlátozzák. De mi lenne, ha csak egy platformot használnánk? A ClickUp, mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, egyetlen platformon egyesíti feladatait, projektjeit, dokumentumait, wikijeit, csevegéseit és hívásait, AI-alapú munkafolyamatokkal kiegészítve. Készen áll az okosabb munkavégzésre? A ClickUp minden csapat számára alkalmas, láthatóvá teszi munkáját, és lehetővé teszi, hogy a fontos dolgokra koncentráljon, míg az AI elvégzi a többit.

📖 Olvassa el még: A legjobb ingyenes folyamatmunka-sablonok Excelben és ClickUpban

Sintra AI vs. ChatGPT: funkciók összehasonlítása

Láttad, hogy a Sintra AI hogyan szervezi a munkát a szerepkörökön alapuló segítők és a Brain AI segítségével, míg az OpenAI ChatGPT-je egy hatékony általános modellre, a Projects-re és a vállalati vezérlésre összpontosít. Íme egy összehasonlítás a két eszköz közül választó csapatok számára legfontosabb három képességről.

1. funkció: Kontextus és tudáskezelés

A Sintra Brain AI segítségével legfeljebb öt elkülönített „profilt” hozhat létre, így az asszisztensek a megfelelő márka dokumentumokat, linkeket és fájlokat oszthatják meg egymással, anélkül, hogy azok egymást befolyásolnák – ez kiváló megoldás az ügyfelekkel foglalkozó ügynökségek számára.

A ChatGPT a GPT-5. 2 és a Projects hosszú kontextusú érveléssel válaszol, hogy az utasítások, fájlok és csevegések tartós kontextusban maradjanak.

🏆 Győztes: A szükségletek alapján döntetlen. Ha szigorú munkaterület-elválasztásra van szüksége, akkor a Sintra a legjobb választás; ha viszont a nagyon nagy bemeneti adatok és a több lépésből álló feladatok feldolgozása a prioritás, akkor a ChatGPT vezet.

2. funkció: Automatizálás és integrációk

A Sintra beépített automatizálási funkciókat és alkalmazáskapcsolatokat (Google Naptár, Gmail, Notion, Facebook) kínál, így az asszisztensek bejegyzéseket ütemezhetnek, összefoglalhatják a beérkező leveleket és ismétlődő feladatokat futtathatnak.

A ChatGPT az eszközhívást és a multimodális érvelést Team/Enterprise vezérlőkkel párosítja, lehetővé téve a szervezetek számára az egyéni asszisztensek (GPT-k segítségével) szabványosítását és a használat nagymértékű szabályozását.

🏆 Győztes: ChatGPT általában szélesebb körű munkafolyamat-lefedettségével és vállalati szintű bevezetésével nyer.

3. funkció: Tartalom és kreatív kivitelezés

A Sintra képalkotási/szerkesztési és szerepkörspecifikus segédprogramokat (szövegíró, közösségi média menedzser) tartalmaz, amelyek gyorsan közösségi média bejegyzésekké és vizuális elemekké alakítják a briefeket.

A ChatGPT továbbra is erősebb a változatos kutatások, a hosszú formátumú vázlatok és a több területet érintő feladatok terén, a Projects pedig segít a csapatoknak a kimenetek konzisztenciájának megőrzésében.

🏆 Győztes: Sintra AI specializációi miatt, különösen akkor, ha munkaterhelése elsősorban a közösségi médiára koncentrálódik, és ismétlődő mintákkal jellemezhető.

📖 Olvassa el még: A legjobb Sintra AI alternatívák az okosabb AI asszisztensekhez

Sintra AI és ChatGPT: előnyök és hátrányok

Mielőtt összehasonlítanánk őket, íme egy rövid áttekintés: mind a Sintra AI, mind a ChatGPT hatékony AI-ügynökök, de különböző problémákat oldanak meg. Az alábbiakban egy kiegyensúlyozott áttekintést adunk az erősségekről és a kompromisszumokról, hogy segítsünk Önnek a Sintra AI és a ChatGPT közötti döntésben.

Sintra AI

Előnyök

Speciális asszisztensek : A „segítők csapata” modell (szövegíró, közösségi média menedzser, adatelemző stb.) csökkenti a promptok közötti vitákat, és a tartalomkészítést és a kampányok beállítását olyan érzéssé teszi, mintha szerepkörök alapján szakemberekre bíznánk.

Irányított élmény : Az asszisztensek intelligens, tisztázó kérdéseket tesznek fel, így a nem technikai csapatok is automatizálhatják az üzleti folyamatokat anélkül, hogy bonyolult prompt-tervezésre lenne szükség.

Előre látható árak egyéni vállalkozóknak: A „korlátlan használatú” havi átalánydíj azoknak a szabadúszóknak és kisvállalkozásoknak ideális, akik nem akarnak tokeneket vagy krediteket nyomon követni.

Hátrányok

Nincs segítők közötti memória : A segítők között nem történik kontextusátvitel; a stratégiai jegyzeteket újra be kell illesztenie, hogy egy másik segítő elvégezze a feladatokat, ami megtöri az „AI-csapat” illúzióját.

Korlátozott automatizálás és integráció : Egyszerű folyamatokhoz jó, de nem helyettesíti a robusztus, többlépcsős : Egyszerű folyamatokhoz jó, de nem helyettesíti a robusztus, többlépcsős munkafolyamat-automatizálást vagy a széles körű, zökkenőmentes integrációt az alapvető funkciókon túlmutató stackekkel.

A tapasztalt felhasználók számára nem elégséges : Az első vázlatok megfelelőek, de a szakértői szintű eredmények gyakran jelentős szerkesztést igényelnek; a haladó felhasználók számára a „wrapper” élmény már nem elégséges.

Adatvédelmi konfliktusok: Egyes felhasználók kényelmetlenséget jelentenek mélyreható üzleti kérdésekkel kapcsolatban; a méretezést megelőzően értékelje az adatvédelmi helyzetet.

📖 Olvassa el még: Hogyan optimalizálhatja a projektmenedzsmentet az automatizálással?

ChatGPT

Előnyök

Sokoldalú kialakítás : Egy helyen kezeli a kutatást, a kódolást és az adatelemzést; hasznos azoknak a túlterhelt vállalkozóknak, akiknek egy AI asszisztensre van szükségük többféle feladatra.

A folyamathoz igazodik : A projektek/hosszú kontextus (GPT-5. 2) segítségével a csapatok egységesíthetik a briefeket, utasításokat és eszközöket, ami hasznos az ismétlődő üzleti munkafolyamatok és a megvalósítható betekintések szempontjából.

Ökoszisztéma és irányítás: Gazdag plugin/eszközkészlet és vállalati ellenőrzési lehetőségek; a bevezetés előtt ingyenes próbaverzió is rendelkezésre áll.

Hátrányok

Eredetiség korlátai : A kimenetek másolatnak tűnhetnek; az emberi perspektíva és a márkaélmény továbbra is győzedelmeskedik (gondoljon az E-E-A-T-ra).

A márka hangjának eltérése : még stílusúti mutatók és példák ellenére is előfordulhat, hogy a hangnem néha általánosnak tűnik, ezért felülvizsgálati ciklusokra lesz szükség, hogy a márka hangja megmaradjon.

Hallucinációk előfordulhatnak : Kiváló ötletekhez, de a tények ellenőrzése szükséges. Fontos döntések esetén vonja be egy embert a folyamatba.

Kontextus/aktualitásbeli hiányosságok: Még nagyobb ablakok esetén is szükség lesz a bevitelek szerkesztésére és az eszközök összekapcsolására az élő adatok és a webes keresés érdekében, ha szükséges.

A ChatGPT Projects használatának megtanulásához nézze meg a videóban található tippeket 👇

Mikor érdemes a Sintra AI-t és a ChatGPT-t használni?

Ha olyan AI asszisztenst szeretne, amely automatizálja a közösségi médiával kapcsolatos feladatokat és a könnyű munkafolyamat-automatizálást, akkor a Sintra jól működik. Ez különösen azoknak a felhasználóknak ajánlott, akik értékelik a vezetett, „gyakorlatias” segítő modellt.

Ha viszont szélesebb körű kutatásra, hosszú formátumú tartalomra, változatos AI-eszközökre, valamint szigorúbb ellenőrzésre és gyors fejlesztésre van szüksége, akkor a ChatGPT (Plus/Projects) általában rugalmasságában nyer. A folyamatba és a szerkesztésbe azonban továbbra is időt kell fektetnie.

Sintra AI vs. ChatGPT a Redditen

Átnéztük a legújabb Reddit-szálakat, hogy megnézzük, hogyan hasonlítják össze a valódi felhasználók a Sintra AI-t és a ChatGPT-t a mindennapi marketing- és operatív munkában.

A SEO + közösségi posztolás szálból:

Több kommentelő szerint a Sintra hangvétele kissé „furcsa”, míg a ChatGPT Plus sokoldalú, de még mindig egyértelmű folyamatra és gyors struktúrára van szüksége. Egy nagyon népszerű vélemény: a Plus projektjei „a leghasznosabb eszközök” olyan ismétlődő munkákhoz, mint a blogok és a feliratok.

Egy másik összefoglaló: „A Sintra nem varázslatos megoldás... inkább egyfajta burkolat”, és a ChatGPT még mindig szerkesztést igényel, bár a niche íróeszközök segíthetnek a SEO-barát struktúra kialakításában.

A ChatGPT Plus segítségével (én a 4o modellt használom) másodpercek alatt elkészítheti blogvázlatokat, kulcsszavakban gazdag bevezetőket és meta leírásokat. Rendkívül rugalmas, de végülis módosítania kell a parancsokat és be kell állítania a kimenetet, hogy megkapja a kívánt hangnemet és szerkezetet. De ez valamennyire kezelhető.

A ChatGPT Plus segítségével (én a 4o modellt használom) másodpercek alatt elkészítheti blogvázlatokat, kulcsszavakban gazdag bevezetőket és meta leírásokat. Rendkívül rugalmas, de végülis módosítania kell a parancsokat és be kell állítania a kimenetet, hogy megkapja a kívánt hangnemet és szerkezetet. De ez valamennyire kezelhető.

Az automatizálás + közösségi tartalomszálból:

Egy régóta használó felhasználó szerint a Sintra valóban hasznos volt közösségi média menedzserként, és dicsérte az új automatizálási funkciókat, amelyek a stratégiát és a vizuális elemeket kezelik; a Sintra felületét részesítette előnyben az alternatívákkal szemben. Egy későbbi kérdés a képalkotás minőségére vonatkozik – a válaszok szerint ez „több mint megfelelő” a Gemini Nano Banana miatt.

Kipróbáltam más alternatívákat is, de azok nem feleltek meg, vagy egyszerűen nem tetszett a felületük. A Sintra viszont szórakoztató!

Kipróbáltam más alternatívákat is, de azok nem feleltek meg, vagy egyszerűen nem tetszett a felületük. A Sintra viszont szórakoztató!

Ismerje meg a ClickUp-ot – a Sintra AI és a ChatGPT legjobb alternatíváját

A ClickUpnál megoldottuk az Ön előtt álló ismétlődő kihívást: a munka terjeszkedését.

A munka szétszóródása a munkafolyamatok több, egymással nem kommunikáló eszköz, platform és rendszer között történő felaprózódását jelenti. Ez hatékonyságcsökkenést, információs szigetek kialakulását és a termelékenység csökkenését eredményezi a szervezet egészében.

A mai csapatok egyre inkább elszigetelődnek egymástól, annak ellenére, hogy rengeteg eszköz áll rendelkezésre. A feladatok több projektre oszlanak, a csapat tagjai különböző időzónákban dolgoznak, és a sok alkalmazásban tárolt hatalmas mennyiségű történeti adat (amelyek értékesek lehetnek, ha tudjuk, hogyan kell értelmezni őket) miatt nincs egyetlen megbízható információforrás.

A ClickUp konvergens AI-munkaterülete összes feladatát, csevegését, fájljait és csapattagjait egy AI-alapú platformon egyesíti, hogy véget vessen a munka szétszóródásának.

ClickUp Brain: Az Ön mindent magában foglaló AI asszisztense

A ClickUp Brain segítségével több AI-modellhez férhet hozzá egy áráért.

A ClickUp Brain egy AI-alapú asszisztens, amely a ClickUp-ba integrálva segít Önnek hatékonyabban és gyorsabban dolgozni. A ClickUp Brain-t úgy használhatja, hogy @Brain-t említ a feladat megjegyzéseiben vagy a csevegésben, hasonlóan ahhoz, ahogy egy csapattagot említ. Íme, mire képes:

Adjon utasításokat és válaszoljon kérdésekre a munkaterület kontextusának felhasználásával.

Összefoglalja a munkaterület elemeit, például a ClickUp feladatait , megjegyzéseit, csevegéseit és dokumentumait.

Feladatok létrehozása, a haladás állapotának frissítése, megjegyzések közzététele, a munkaterület keresése és még sok más

Hozzáférés a munkaterületén található nyilvános és (engedéllyel) magánelemekhez, hogy relevánsabb és kontextusban megfelelőbb válaszokat adhasson.

Kreatív szövegeket és munkaterülettel kapcsolatos javaslatokat generálhat a ClickUp Brain segítségével.

Ez a Reddit-vélemény mindent elárul:

„Eleinte bizonytalan voltam a ClickUp Brain-nel kapcsolatban, úgy tűnt, csak egy újabb AI-trükk. De megkímélt néhány unalmas írási feladattól, különösen akkor, amikor hosszú ügyfél-e-maileket kellett összefoglalnom vagy meg kellett kezdenem egy vázlatot. ”

„Eleinte bizonytalan voltam a ClickUp Brain-nel kapcsolatban, úgy tűnt, csak egy újabb AI-trükk. De megkímélt néhány unalmas írási feladattól, különösen akkor, amikor hosszú ügyfél-e-maileket kellett összefoglalnom vagy meg kellett kezdenem egy vázlatot. ”

📖 Olvassa el még: Ingyenes projektmenedzsment sablonok minden típusú projekthez

Egyszerűsítse AI-használatát az all-in-one ClickUp Brain MAX segítségével.

A hatékonyság növelése érdekében a ClickUp Brain MAX, az asztali AI asszisztens, az AI-alapú termelékenységet integrálja az egész munkafolyamatába, nem csak a ClickUp-on belül.

A Brain MAX megszünteti az AI-eszközök szétszóródását azáltal, hogy az összes AI-eszközt és munkafolyamatot egy helyen központosítja. Egyetlen egységes felületről kereshet, hozhat létre és hajthat végre műveleteket a ClickUp-ban, a csatlakoztatott munkaalkalmazásokban (például Figma, GitHub, Google Drive, SharePoint) és az interneten.

A Talk-to-Text funkcióval pedig a kimondott szavakat is világos és strukturált jegyzetekké, üzenetekké vagy megjegyzésekké alakíthatja a ClickUp alkalmazásban.

Akárcsak a ClickUp Brain a ClickUp-on belül, a ClickUp Brain MAX is hozzáférést biztosít az összes vezető fizetős LLM modellhez, mint például az OpenAI, a Gemini, a Claude és még sok más, egy helyen. Miért használna mást?

Ez egy AI az összes munkádhoz.

Bővítse lehetőségeit a ClickUp Super Agents segítségével

A ClickUp Super Agents-et tekintsd úgy, mint a ClickUp-on belül mindig elérhető csapattársakat – @megemlítheted őket, feladatokat oszthatsz rájuk, és üzeneteket küldhetsz nekik, mintha emberek lennének.

Ezek a végtelen memóriával rendelkező, emberhez hasonló ügynökök úgy lettek kialakítva, hogy alkalmazkodjanak a munkafolyamataihoz és eszközeihez. A nap 24 órájában működnek, emlékeznek a kontextusra, és több feladatot és idővonalat átfogóan cselekszenek a projektek előrehaladásának érdekében.

Gyorsítsa fel a munkafolyamatokat a ClickUp Super Agents segítségével

Az ügynökök az emberekkel együtt dolgoznak: Ön irányítja őket, meghatározza a feladatkörüket, ők pedig „háttérben” végzik el a munkájukat – hibákat szűrnek, prezentációkat készítenek, kulcsszavakat követnek nyomon, frissítéseket szerkesztenek és még sok mást –, majd ugyanabban a munkaterületen jelentik vissza az eredményeket, ahol a döntések is születnek.

Válasszon a folyamatosan bővülő, kész ügynökökből álló katalógusból – PM, értékesítés, kódolás, tervezés és még sok más –, vagy hozzon létre egyedi ügynököket a saját igényeinek megfelelően.

Hozzon létre egyedi AI szuperügynököket a ClickUp-on egy intuitív, kódolás nélküli építővel

Az ügynökök ideálisak:

Nagy volumenű projektműveletek (nyomon követés, ütemezés, függőségek)

Tartalomkezelés (összefoglalók, lektorálás, versenytársak elemzése)

Működési higiénia (irányítópultok, emlékeztetők, kockázati jelzések)

A csapatok ezeket használják, hogy heti két napot megtakarítsanak azáltal, hogy automatizálják a rutinmunkákat, miközben megőrzik az emberi felügyeletet.

Szeretné kipróbálni az első Super Agent létrehozását? Ez nagyon egyszerű, és ez a videó megmutatja, hogyan kell csinálni:

Automatizálja az ismétlődő feladatokat a maximális hatékonyság érdekében a ClickUp Automations segítségével.

Automatizálja a feladatkiosztást, az értesítéseket és a munkafolyamatokat a ClickUp Automations segítségével.

Készítsen kód nélküli automatizálásokat természetes nyelven a ClickUp Automations segítségével, hogy elvégezze azokat a napi ismétlődő feladatokat, amelyek annyira lekötik csapata idejét. Az állapotváltozások, a feladatok vagy a határidők automatizálhatók, így csapata a nagyobb problémákra koncentrálhat.

Automatizáljon olyan eseményeket, mint a feladat létrehozása, állapotváltozások vagy közelgő határidők.

Több műveletet (feladat kiosztás, prioritás frissítés, megjegyzések hozzáadása) kombinálhat egyetlen automatizált folyamatba, hogy egyszerűsítse a komplex munkafolyamatokat.

Használjon természetes nyelvet az automatizálási szabályok és a dátumlogika beállításához, így a konfigurálás gyors és intuitív lesz.

Alkalmazzon automatizálásokat a tér, mappa vagy lista szintjén a folyamatok egységesítéséhez vagy azok adott csapatok igényeihez való igazításához.

Szükségleteinek változásával szerkesztheti, szüneteltetheti vagy másolhatja az automatizálásokat, így munkafolyamatait rugalmasan és naprakészen tarthatja.

📖 Olvassa el még: AI feladatkezelők, amelyek valóban elvégzik a munkát Ön helyett

Tartsa csapatát összehangoltan és a helyes úton a ClickUp all-in-one platformjával.

A ClickUp projektmenedzsment platformja átalakítja a csapatok projektjeinek tervezését, dokumentálását és végrehajtását. Íme néhány további módszer, amellyel a ClickUp növeli a csapatok termelékenységét:

Készítsen egyedi ClickUp irányítópultokat , hogy valós időben követhesse nyomon a projektmutatókat, a csapat munkaterhelését és a több projektben elért előrehaladást – mindezt egy helyen, így mindig naprakész információkkal rendelkezik a fontos dolgokról, és nem kell többé órákat töltenie a kézi jelentésekkel.

Használja ki a különböző ClickUp nézeteket a munkák nyomon követéséhez, szűréséhez és kezeléséhez a legmegfelelőbb módon, a Gantt-diagramoktól a Kanban táblákig.

Beszélje meg a projekteket, a teendőket, és ossza ki a feladatokat közvetlenül a ClickUp Chat ből, ahol a beszélgetésekből generált feladatok gyors nyomon követést tesznek lehetővé.

Az AI Meeting Notetaker segítségével automatikusan rögzítheti a csapatértekezleteket, kiválaszthatja a legfontosabb pontokat, és feladatokkal láthatja el a megfelelő személyeket.

Tervezze meg ötleteit és projektjeinek folyamatát, rögzítse a követelményeket, és alakítsa át azonnal bármilyen koncepciót kiosztható feladatokká a ClickUp AI-alapú tábláival.

AI-alapú jelentések a ClickUp-ban Dashboardok AI-kártyákkal

Válasszon egy AI asszisztenst, majd futtassa azt a ClickUp-ban.

Ha a Sintra AI és a ChatGPT között vacillál, itt van egy rövid összefoglaló: válassza azt az eszközt, amelyik megfelel a rövid távú céljainak, majd rögzítse a végrehajtást egyetlen munkaterületen.

A Sintra szerepköralapú segítői felgyorsíthatják az ismétlődő marketing- és szociális munkát; a ChatGPT általános modellje és projektjei kutatáshoz, hosszú szövegek megírásához és többlépcsős érveléshez alkalmasak.

Akár így, akár úgy, a valódi előnyök akkor jelentkeznek, amikor az eredményeket egy helyre összegyűjti a munkafolyamatok automatizálása, az átadások és a jelentések érdekében. Ez az a terület, ahol a ClickUp segít a csapatoknak növelni a termelékenységet: összekapcsolja a tájékoztatókat, a feladatokat és a döntéseket, így nem csak a csevegés, hanem a munka is halad.

A Sintra AI és a ChatGPT elsősorban ötletek és tartalom generálásában segít, míg a ClickUp automatizálással, átláthatósággal és felelősségre vonhatósággal segíti a csapatokat abban, hogy ezeket az eredményeket összehangolt munkává alakítsák.

Készen állsz az AI-munkád központosítására és a projektek közötti lendület fenntartására? Próbáld ki ingyen a ClickUp-ot, és alakítsd a mai kísérleteket megbízható eredményekké.