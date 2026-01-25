A legjobb AI-eszközök a marketingvezetés számára a növekedés növelése érdekében

A negyedéves áttekintés során valami furcsát vett észre. A kampány teljesítménye látszólag erős volt: a forgalom nőtt, a tartalomtermelés megduplázódott, és a csapat elfoglalt volt. De amikor a bevételek csökkenése felmerült, senki sem tudta egyértelműen megmagyarázni, hogy mely kampányok befolyásolták valójában a folyamatot, vagy hogy miért teljesített alul egy magas prioritású bevezetés.

Az adatok megvoltak, de szétszórtan voltak a műszerfalakon, táblázatokban és eszközökben.

Ahogy a csapatok bővítik a tartalmakat, csatornákat és kísérleteket, a marketingvezetők számára az összehangolás és a betekintés jelent kihívást.

Ezért ebben a blogbejegyzésben olyan AI-eszközöket mutatunk be a marketingvezetők számára, amelyek segítenek összekapcsolni a teljesítményt az eredményekkel, korán felismerni a kockázatokat és a csapatokat okosabb döntések meghozatalára ösztönözni. 📊

A legtöbb vezetői csapatnak nincs szüksége további AI-eredményekre. Szükségük van két kérdés egyértelműbb megválaszolására: mi hajtja a folyamatot, és mi a következő kockázat.

Íme néhány funkció, amelyet a legjobb AI marketingeszközök kínálnak:

Egységes munkaterület és adatok központosítása: Központosítsa a kampányterveket, a teljesítményadatokat, az eszközöket és a beszélgetéseket, hogy megszüntesse a jelentések szilárdítását és az eszközök elszórt használatát.

AI-alapú betekintés: alakítsa a teljesítményadatokat egyértelmű válaszokká természetes nyelvű kérdések segítségével.

Prediktív elemzés és kockázatfelismerés: Jósolja meg a késedelmeket, a költségtúllépéseket és az alulteljesítést, hogy be tudjon avatkozni, mielőtt az eredmények romlani kezdenének.

Célkövetés: A digitális marketing céljait, a KPI-ket és a feladatokat összekapcsoló A digitális marketing céljait, a KPI-ket és a feladatokat összekapcsoló célkövető alkalmazások segítségével hangolja össze a marketingstratégiát a végrehajtással, hogy a vezetők láthassák, hogyan hat a napi munka a bevételekre.

Automatizált jelentések és állapotösszefoglalók: Automatizálja a Automatizálja a marketingvezetői frissítéseket, a heti jelentéseket és a kampányösszefoglalókat, hogy csökkentsék a frissítések után való kutatásra fordított időt.

Személyre szabás: Tesztelés, üzenetváltozatok és csatornaoptimalizálás méretarányos növelése a működési költségek növelése nélkül.

Valós idejű döntéshozatali támogatás: Gyorsabb, magabiztosabb döntések élő irányítópultokkal és AI által generált ajánlásokkal a fragmentált táblázatok helyett.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők mindössze 10%-a használ rendszeresen automatizálási eszközöket, és aktívan keresi az automatizálás új lehetőségeit. Ez rámutat egy fontos, eddig kiaknázatlan termelékenységi tényezőre: a legtöbb csapat még mindig olyan manuális munkákra támaszkodik, amelyeket racionalizálni vagy megszüntetni lehetne. A ClickUp AI-ügynökei megkönnyítik az automatizált munkafolyamatok létrehozását, még akkor is, ha korábban még soha nem használt automatizálást. A plug-and-play sablonok és a természetes nyelvű parancsok segítségével a feladatok automatizálása mindenki számára elérhetővé válik a csapatban! 💫 Valós eredmények: A QubicaAMF a ClickUp dinamikus irányítópultjaival és automatizált diagramjaival 40%-kal csökkentette a jelentések elkészítéséhez szükséges időt, így a több órás kézi munkát valós idejű betekintéssé alakította.

Íme egy rövid áttekintés arról, hogyan teljesítenek ezek a marketingvezetéshez szükséges AI-eszközök:

Íme válogatásunk azoknak a marketingvezetőknek, akiknek szükségük van a teljesítmény és a potenciális ügyfelek közötti kapcsolat tisztázására:

1. ClickUp (A legjobb a teljes körű marketingtevékenységek, tervezés és végrehajtáshoz)

Optimalizálja marketingfolyamatát és másodpercek alatt elemezze a rögzített adatokat a ClickUp Brain segítségével

A listánk első helyén a ClickUp for Marketing Teams áll, amely egy összekapcsolt munkaterületen biztosítja a tervezést, az együttműködést, a dokumentálást és a végrehajtást, kiküszöbölve ezzel a munkaterületek szétszóródását.

A világ első konvergált AI munkaterületeként olyan AI-t kap, amely közvetlenül beépül a dokumentumokba, csevegésbe, táblákba, automatizálásba és még sok másba. Összefoglalhatja a megbeszéléseket, terveket készíthet, és a kontextus váltása nélkül átmehet a vizuális elemekről a cselekvésre.

Vessünk egy pillantást néhány alapvető AI-konvergencia funkciójára:

Kontextusfüggő mesterséges intelligencia a munkaterületén

A ClickUp Brain beépül a munkájába, és megérti a feladatok, dokumentumok, megjegyzések és projektadatok kontextusát. Így általános válaszok helyett munkára vonatkozó válaszokat ad, összefoglalja a tevékenységeket, felismeri az akadályokat, és akár a valódi munkadatok alapján is generál tartalmat.

A következő marketinges esetekben használhatja:

Automatizált kampányösszefoglalók: Kérdezze meg: „Összefoglalja a legutóbbi negyedik negyedévi kampányfeladatainkat, beleértve az előrehaladást, a legfontosabb akadályokat és a következő lépéseket”, és az eszköz lekérdezi a feladatok, megjegyzések és dokumentumok állapotát.

Csatornák közötti visszajelzések: Illessze be a kampány visszajelzéseit vagy teljesítményét tartalmazó táblázatokat, majd adja meg a következő utasítást: „Emelje ki a legfontosabb felhasználói véleményeket és javasolt javításokat. ” A rendszer a nyers adatokat kézi elemzés nélkül hasznosítható információkká alakítja.

Azonnali tartalomtámogatás: Használja a ClickUp Brain alkalmazást e-mail szövegek, közösségi média bejegyzések vagy blogvázlatok megírásához olyan utasítások alapján, mint például: „Készítsen 5 e-mail tárgyat az anyák napi akciókhoz, a korábbi megnyitási arányok alapján”.

Autonóm segítők a munkafolyamatokhoz

A ClickUp Super Agents olyan AI-társak, akik alkalmazkodnak a munkaterület változásaihoz, és az Ön utasításai alapján cselekszenek. Minimális felügyelet mellett képesek figyelni a tereket, válaszolni a kérdésekre, feladatokat létrehozni és a munkát szervezni.

A ClickUp Super Agents segítségével beépítheti az AI szakértőket minden fontos marketing munkafolyamatba

Például a következőkre használhatja őket:

Kampányok osztályozása: Állítson be egy Triage Agent alkalmazást egy olyan utasítással, mint például: „Ha egy üzenetben szerepel a „bevezetés” vagy „határidő” szó, hozzon létre egy feladatot, és jelölje meg a kampány vezetőjét”.

Answers Agent a gyakran ismételt kérdésekhez: Telepítsen egy Answers Agentet a csevegőbe, hogy kezelje a rutin kérdéseket, mint például „Mi a márkánk hangnemre vonatkozó irányelve?”

Teljesítményjelentések: Hozzon létre egy egyéni ügynököt, amely összesíti a heti mutatókat és közzéteszi az összefoglalókat, például: „Heti érintési pontok teljesítményének generálása e-mail, közösségi média és fizetett csatornák esetében. Az ügynökök a nap 24 órájában dolgoznak, így csapata mindig naprakész információkat kap.

Ezek az ügynökök idővel alkalmazkodnak és egyre jobban igazodnak a csapat munkamódszereihez.

További információk itt:

Egységes AI-asztal az összes munkájához

Hozza ki a ClickUp Brain és a ClickUp Agents erejét a ClickUp-on kívülre egy dedikált AI asztali alkalmazásba, amely egyesíti a keresést, az AI modelleket és a kontextust az összes csatlakoztatott alkalmazásból a ClickUp BrainGPT segítségével. Ez véget vet az AI terjedésének, és a munka kontextusát ott jeleníti meg, ahol szüksége van rá.

Szerezzen be egy központi AI-központot, és cserélje le a kontextusfüggő intelligencia több pontszerszámát a ClickUp BrainGPT-re

A következőket kapja:

Egységes keresés az eszközök között: Kerülje el a Figma, a Google Drive és a ClickUp közötti váltást.

Hangalapú feladatmegfogalmazás: Használja Használja a ClickUp Talk-to-Text funkciót , hogy diktálja a találkozók jegyzetét vagy a kampány ötleteit. A BrainGPT a kimondott gondolatokat gépelés nélkül végrehajtható feladatokká alakítja.

Alkalmazások közötti betekintés: Kérdezze meg: „Összegezze a legutóbbi weboldalak és linkforrások versenytársi trendjeit”, és a BrainGPT piackutatási eredményeket ad Önnek, hivatkozásokkal, amelyek visszavezethetők a Kérdezze meg: „Összegezze a legutóbbi weboldalak és linkforrások versenytársi trendjeit”, és a BrainGPT piackutatási eredményeket ad Önnek, hivatkozásokkal, amelyek visszavezethetők a növekedési marketing stratégiájának dokumentumaihoz.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A fejlett funkciókhoz idő kell, hogy megszokja őket.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4500 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valós felhasználók?

Íme, mit mondott egy felhasználó:

…Az AI belső feladatok nagyon hasznosak, segítenek az összefoglalásokban, az újraelosztásban, a feladatok megtalálásában és általában időt takarítanak meg a kis dolgokban. Az automatizálások is hatékonyak, segítenek csökkenteni a prioritások kijelöléséhez szükséges sok ismétlődő feladatot stb., és ezeket AI-ügynökökkel lehet helyettesíteni, amelyek lényegében szteroidokkal felturbózott automatizálások lol…Szeretem, hogy mind a lista, mind a tábla nézet elérhető (ellentétben az Asanával, ahol csak lista, és a Trellóval, ahol csak tábla van). A csevegőcsatornák Slack-hez hasonlóak, ami remek, mert így nem kell újabb szoftverért fizetnem, és nagyon hasznos, hogy a feladatokon belül dokumentumokat is lehet létrehozni, így nem kell a Drive-ba menni, Google Doc-ot létrehozni, majd azt a feladathoz linkelni. Segít megőrizni a józan eszedet...

…Az AI belső feladatok nagyon hasznosak, segítenek az összefoglalásokban, a feladatok újraelosztásában, a feladatok megtalálásában és általában időt takarítanak meg a kis dolgokban. Az automatizálások is hatékonyak, segítenek csökkenteni a prioritások kijelöléséhez szükséges sok ismétlődő feladatot stb., és ezeket AI-ügynökökkel lehet helyettesíteni, amelyek alapvetően szteroidokkal működő automatizálások lol…Szeretem, hogy mind a lista, mind a tábla nézet elérhető (ellentétben az Asanával, ahol csak lista, és a Trellóval, ahol csak tábla van).

A csevegőcsatornák Slack-hez hasonlóak, ami remek, mert így nem kell újabb szoftverért fizetnem, és nagyon hasznos, hogy a feladatokon belül dokumentumokat is lehet létrehozni, így nem kell a Drive-ba menni, Google Doc-ot létrehozni, majd azt a feladathoz linkelni. Segít megőrizni a józan eszedet...

🚀 ClickUp előnye: A ClickUp Dashboards segítségével a szétszórt marketingadatokból döntéseket hozhat. AI-kártyákat kap, amelyek valós idejű, vezetői szintű áttekintést nyújtanak a kampány teljesítményéről, a tartalom sebességéről és a csapat kapacitásáról. Ahelyett, hogy manuálisan kellene lekérnie a feladatok, dokumentumok és megjegyzések frissítéseit, az AI Cards automatikusan összefoglalja az előrehaladást, jelzi a kockázatokat és feltárja a munkaterületén található információkat. Adjon hozzá AI kártyákat a ClickUp irányítópultjához, hogy azonnali betekintést nyerjen marketingstratégiáiba Például egy növekedési marketinges hozzáadhat egy AI-kártyát a következő utasítással: „Összefoglalja az összes harmadik negyedévi keresletgeneráló kampány állapotát, és emelje ki az akadályokat”, hogy azonnal lássa, mi halad a terv szerint, mi késik, és miért. A tartalomért felelős vezetők megkérdezhetik: „Melyik blogbejegyzések ragadtak a felülvizsgálatban, és mennyi ideig?”, míg a teljesítményért felelős marketingesek figyelemmel kísérhetik a kiadások ütemét, a bevezetés készségét vagy az eszközök függőségét.

2. HubSpot Marketing Hub (AI) (A legjobb bejövő marketing automatizáláshoz és CRM integrációhoz)

A HubSpot Marketing Hub mesterséges intelligenciát használ a mindennapi marketingfeladatok, például a potenciális ügyfelek megszerzése, a személyre szabás és a teljesítmény nyomon követése támogatására. Mesterséges intelligencia funkciói közvetlenül a platformba vannak beépítve, így a csapatok a CRM-adatokat felhasználva irányíthatják kampányaikat. Ez a felépítés segít a marketingeseknek az e-mailek, a céloldalak és a webhelyek hatékonyabb kezelésében, különösen a kampányok volumenének növekedésével.

A HubSpot-on belül már dolgozó marketingcsapatok bővítése szempontjából az AI a meglévő munkafolyamatok természetes kiterjesztésének tűnik. A platform Breeze AI eszközei segítenek a gyakori marketingfeladatok automatizálásában. A webhely látogatóit a releváns tartalmakhoz irányítják, a látogatói viselkedés alapján alakítják az űrlapokat, és SEO-javítási javaslatokkal támogatják a tartalmi terveket.

A HubSpot Marketing Hub (AI) legjobb funkciói

Ismerje meg, mely csatornák és üzenetek járulnak hozzá a konverziókhoz a multi-touch attribúció és a vásárlói útvonallal kapcsolatos betekintés segítségével.

A webhely tartalmát, az e-maileket, a termékleírásokat és a CTA-kat az elkötelezettségi jelzések alapján módosítsa.

Az AI-alapú lead scoring segítségével rangsorolja a legalkalmasabb potenciális ügyfeleket, amely a viselkedés alapján szegmentálja a potenciális ügyfeleket.

Ösztönözze a beszélgetéseket az AI Marketing Agent (korábban chatbot) segítségével, amely valós időben minősíti a komoly szándékú látogatókat, irányítja őket a forrásokhoz, és közvetlenül szinkronizálja az adatokat a CRM-mel.

A HubSpot Marketing Hub (AI) korlátai

Az e-mailes marketingkampányok alapján nem lehet nyomon követni az eladásokat vagy a lezárt üzleteket, ami nagy hátrány.

A felhasználók panaszkodnak a korlátozott testreszabási lehetőségekre ( az e-mailes növekedési terv sablonok esetében) és a kampánykezelés során felmerülő teljesítményproblémákra.

HubSpot Marketing Hub (AI) árak

Ingyenes

Egyedi árazás

HubSpot Marketing Hub (AI) értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 14 200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 6100 értékelés)

Mit mondanak a HubSpot Marketing Hub (AI) valós felhasználói?

Egy Capterra felhasználó szerint:

A felhasználói felület nagyon intuitív, így még az új csapat tagok is gyorsan elsajátíthatják. Különösen hasznosnak találom a CRM és a marketingfunkciók zökkenőmentes integrációját, mivel ez biztosítja az adatok konzisztenciáját és automatizálja a folyamatokat. Sokat spórolok az időmön, mert már nem kell különböző eszközök között ugrálnom. Imádom az e-mail eszközt, nagyon könnyű és intuitív a használata. Drag and drop segítségével gyorsan létrehozhat és elküldhet remek hírleveleket... Bizonyos esetekben a kapcsolatfelvételi űrlapok és a levelezési sablonok/modulok korlátozottak a legördülő menük és a különböző hozzájárulási láblécek számát illetően.

A felhasználói felület nagyon intuitív, így még az új csapat tagok is gyorsan elsajátíthatják. Különösen hasznosnak találom a CRM és a marketingfunkciók zökkenőmentes integrációját, mivel ez biztosítja az adatok konzisztenciáját és automatizálja a folyamatokat. Sokat spórolok az időmön, mert már nem kell különböző eszközök között ugrálnom. Imádom az e-mail eszközt, nagyon könnyű és intuitív a használata. Drag and drop segítségével gyorsan létrehozhat és elküldhet remek hírleveleket... Bizonyos esetekben a kapcsolatfelvételi űrlapok és a levelezési sablonok/modulok korlátozottak a legördülő menük és a különböző hozzájárulási láblécek számát illetően.

3. Salesforce Marketing Cloud + Einstein (legalkalmasabb komplex, nagyszabású, többcsatornás ügyfélutakhoz és személyre szabáshoz)

A Salesforce Marketing Cloud az Einstein AI-t használja az e-mail, mobil és webes csatornákon történő adatközpontú marketing támogatására. Az AI marketing eszköz a Salesforce Data Cloudon működik, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy valós időben elemezzék a vásárlói viselkedést, előre jelezzék az elkötelezettséget és módosítsák a kampányokat.

A platform gyakori választás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek nagy mennyiségű ügyfélkapcsolatot és összetett ügyfélutakat kezelnek. Az Einstein segít automatizálni az olyan döntéseket, mint például mikor kell üzeneteket küldeni, hogyan kell értékelni az elkötelezettséget és mely közönségeket kell előnyben részesíteni, megkönnyítve ezzel a marketingmenedzser munkáját.

Támogatja az AI által generált tartalmakat is, mint például a tárgymezők, e-mail vázlatok és közönségszegmensek. Az elemzés terén a marketingcsapatok betekintést nyerhetnek a többcsatornás attribúcióba és az ügyfélút teljesítményébe, valamint ajánlásokat kapnak az optimalizálandó területekről.

A Salesforce Marketing Cloud + Einstein legjobb funkciói

Az Einstein Engagement Scoring segítségével jósolja meg a megnyitási, kattintási és leiratkozási arányokat, hogy finomítsa a közönségszegmenseket és javítsa a ROI-t.

Maximalizálja a megnyitások számát az Einstein Send Time Optimization használatával, amely elemzi a címzettek viselkedését, hogy az e-maileket és push üzeneteket a legnagyobb érdeklődés idejére ütemezze.

Az Einstein Content Selection segítségével személyre szabott üzeneteket küldhet, amely a korábbi adatok alapján kiválasztja a legrelevánsabb tartalmi elemeket.

Az Einstein Engagement Frequency segítségével megelőzheti a fáradtságot, mivel ez az eszköz az érdeklődés fenntartásához optimális kapcsolattartási gyakoriságot javasol.

Salesforce Marketing Cloud + Einstein korlátozások

Ahhoz, hogy a platformot a lehető legjobban kihasználhassa (például SQL lekérdezések használatával), rendelkeznie kell a megfelelő technikai szakértelemmel, például az AMPScript megértésével.

A felület elveszíti a kontextust, és a felhasználók összeomló mappaszerkezeteket tapasztalnak, amikor egy oldal újra betöltődik.

Salesforce Marketing Cloud + Einstein árak

Salesforce Starter: 25 USD/hó felhasználónként

Marketing Cloud Growth: 1500 USD/hó a teljes szervezet számára (éves számlázás)

Marketing Cloud Advanced: 3250 USD/hó az egész szervezet számára (éves számlázás)

Salesforce Personalization: 8000 USD/hó az egész szervezet számára (éves számlázás)

Marketing Intelligence: 10 000 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Hűségkezelés: 20 000 USD/hó az egész szervezet számára (éves számlázás)

Account Engagement+: 1250 USD/hó az egész szervezet számára (éves számlázás)

Engagement+: 2000 USD/hó az egész szervezet számára (éves számlázás)

Intelligence+: 11 000 USD/hó az egész szervezet számára (éves számlázás)

Personalization+: 15 000 USD/hó az egész szervezet számára (éves számlázás)

Salesforce Marketing Cloud + Einstein értékelések és vélemények

G2: 4/5 (több mint 4400 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 500 értékelés)

Mit mondanak a Salesforce Marketing Cloud + Einsteinről a valós felhasználók?

A G2 értékelése szerint:

A Salesforce Marketing Cloud Engagement kiemelkedik robusztus és rendkívül rugalmas Journey Builder funkciójával, amely sokkal fejlettebb funkciókat kínál, mint olyan platformok, mint a Pardot (MCAE), a HubSpot és a Marketo. Ez az eszköz lehetővé teszi a marketingesek számára, hogy vizuálisan megtervezzék és automatizálják a bonyolult, többcsatornás ügyfélutakat, beépítve a valós idejű döntéshozatalt és a személyre szabott élményeket. Fő erőssége a beépített támogatás a mobil üzenetküldő csatornákhoz, mint a WhatsApp, az SMS a MobileConnecten keresztül és a push értesítések – ezek a funkciók gyakran csak kiegészítőként érhetők el, vagy más platformokon korlátozottak... Vállalati szintű skálázhatóságával, fejlett adatkezelési funkcióival és az Einstein által biztosított AI-vezérelt személyre szabással kombinálva az SFMC egy igazán átfogó és előremutató marketing automatizálási platformként emelkedik ki.

A Salesforce Marketing Cloud Engagement kiemelkedik robusztus és rendkívül rugalmas Journey Builder funkciójával, amely sokkal fejlettebb funkciókat kínál, mint például a Pardot (MCAE), a HubSpot és a Marketo platformok. Ez az eszköz lehetővé teszi a marketingesek számára, hogy vizuálisan ábrázolják és automatizálják a bonyolult, többcsatornás ügyfélutakat, beépítve a valós idejű döntéshozatalt és a személyre szabott élményeket. Fő erőssége a beépített támogatás a mobil üzenetküldő csatornákhoz, mint a WhatsApp, az SMS a MobileConnecten keresztül és a push értesítések – ezek a funkciók gyakran csak kiegészítőként érhetők el, vagy más platformokon korlátozottak… Vállalati szintű skálázhatóságával, fejlett adatkezelési funkcióival és az Einstein által biztosított AI-vezérelt személyre szabással kombinálva az SFMC egy igazán átfogó és előremutató marketing automatizálási platformként emelkedik ki.

4. Adobe Marketo Engage (a legjobb B2B lead menedzsmenthez és marketing automatizáláshoz)

az Adobe Marketo Engage segítségével

Az Adobe Marketo Engage-et gyakran használják azok a B2B csapatok, amelyeknek hosszú, összetett vásárlói utakat kell kezelniük több csatornán keresztül. AI funkciói úgy lettek kialakítva, hogy támogatják a személyre szabást nagy léptékben, legyen szó e-mailről, weboldalról, hirdetésekről vagy mobil eszközökről.

A mindennapi munkában a Marketo végrehajtáskezelő mesterséges intelligenciája segít olyan feladatokban, mint a márkának megfelelő e-mailek megírása, a tárgy sorok módosítása és a tartalom személyre szabása a viselkedés alapján. Az automatizálás kezeli a potenciális ügyfelek pontozását, a folyamat lépéseit és az időzítéssel kapcsolatos döntéseket, míg a marketingelemzés áttekintést ad a folyamat hatékonyságáról és a kampány teljesítményéről.

Az Adobe Marketo Engage legjobb funkciói

Telepítse az Adobe Dynamic Chat alkalmazást a GenAI-val a prompt-alapú forgatókönyvek, a tudásalapú válaszok és a valós idejű útválasztás érdekében, hogy a látogatókat konvertálja.

Készítsen fejezeteket, összefoglalókat és kulcsfontosságú betekintéseket a GenAI segítségével rögzített interaktív webináriumokból , ezzel elősegítve a tartalom újrafelhasználását és hozzáférhetőségét.

Vezesse be az AI Marketing Agent alkalmazást a folyamatos lead scoring, az életciklus-staging és az elkötelezettségi adatokon alapuló, értékesítésre kész összefoglalók elkészítéséhez.

Az Adobe Marketo Engage korlátai

Az egyszerű feladatok, mint például az adatok tisztítása, adminisztrátori szintű támogatást igényelnek, vagy több lépés mögött rejtőznek.

Nincs fejlett natív elemzési funkciója, ami miatt a mélyebb betekintéshez manuális munkára van szükség.

Az Adobe Marketo Engage árai

Egyedi árazás

Adobe Marketo Engage értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (több mint 3000 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 700 értékelés)

Mit mondanak az Adobe Marketo Engage-ről a valós felhasználók?

Közvetlenül a G2 értékeléséből:

Ez egy forradalmi eszköz, amely zökkenőmentesen integrálható az Adobe termékeivel, például a Target-tel, és hatékonyan célozza meg azokat a potenciális ügyfeleket, akik valószínűleg potenciális vásárlóinkká válnak. Imádom a CRM-integrációt az értékesítés nyomon követése érdekében. Sokoldalúságával kampányokat hozhatunk létre, és többcsatornás terjesztéssel szélesebb közönséget érhetünk el. A legjobb, ha a potenciális ügyfelek ápolásáról és szegmentálásáról van szó... A testreszabás nem gyenge idegzetűeknek való, időt és érdeklődést igényel.

Ez egy forradalmi eszköz, amely zökkenőmentesen integrálható az Adobe termékeivel, például a Target-tel, és hatékonyan célozza meg azokat a potenciális ügyfeleket, akik valószínűleg potenciális vásárlóinkká válnak. Imádom a CRM-integrációt az értékesítés nyomon követése érdekében. Sokoldalú, kampányok létrehozására és többcsatornás terjesztésre alkalmas, így szélesebb közönséget érhet el. A legjobb a potenciális ügyfelek ápolása és szegmentálása terén... A testreszabás nem gyenge idegzetűeknek való, időt és érdeklődést igényel.

5. 6sense (a legjobb B2B-fiókok azonosításához és a szándék előrejelzéséhez)

via 6sense

A 6sense célja, hogy segítse a B2B bevételi csapatokat a vásárlók szándékainak a vásárlási folyamat korai szakaszában történő megértésében. Ennek központi eleme a 6AI, amely a 6sense Signalverse-en keresztül elemzi a szándékadatok, a firmográfiai és technográfiai adatok, valamint a viselkedési jelek alapján előre jelzi a vásárlási szakaszokat, még mielőtt a potenciális ügyfelek azonosítanák magukat.

Ez az információ közvetlenül befolyásolja a fiókok prioritásainak meghatározását, segítve a modern marketing- és értékesítési csapatokat abban, hogy azokra a fiókokra koncentráljanak, amelyek valódi vásárlási szándékot mutatnak.

Az olyan vezetői eszközök, mint a prediktív modellezés és a vásárlási szakaszok szegmentálása, pontszámot adnak a fiókoknak és feltérképezik a beszerzési bizottságokat. Ezenkívül az Identity Graph összekapcsolja a névtelen webhely-aktivitást a Salesforce-hoz hasonló CRM-ek ismert fiókjaival.

A 6sense legjobb funkciói

Automatizálja a hirdetések, e-mailek és webes élmények terjesztését AI-alapú e-mail ügynökök, intelligens munkafolyamatok és többcsatornás koordináció segítségével.

A jelentési irányítópultok segítségével feltárhatja a piacon lévő fiókokat, a potenciális ügyfelekkel kapcsolatos kockázatokat és az elkötelezettség időzítését.

Indítson el AI-vezérelt e-mail ügynököket a Conversational Email segítségével, amelyek kontextusérzékeny válaszokat és többszálú ügyleteket generálnak a folyamatok felgyorsítása érdekében.

A 6sense korlátai

A felhasználók panaszkodnak az intuitív felület hiányára és a hibák gyakori előfordulására.

Az integrációk, különösen a Salesforce beállítása időigényes feladat.

6sense árak

Ingyenes

Egyedi árazás

6sense értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (30+ értékelés)

Mit mondanak a 6sense-ről a valós felhasználók?

Íme, mit mondott egy felhasználó:

A webes anonimizálás és a közönségépítők valóban forradalmi változást hoznak. A beépített munkafolyamatok és koordinációs eszközök pedig azt jelentik, hogy az adatokat könnyen felhasználhatóvá teheti. A nagyszerű az, hogy ezt úgy is megváltoztathatja, hogy ne csak az egyszerű műveletekre koncentráljon, hanem komplex, dinamikus változások áramlását is létrehozhatja. Különböző szintű készségekhez is alkalmas. Ha egyszer megépítette a motorját, hogy azt tegye, amire szüksége van, bízhat abban, hogy a 6sense gondoskodik a többiről. A 6sense használata során mind a jegyrendszer, mind a CSM ügyfélszolgálata felbecsülhetetlen segítséget nyújtott. Gyorsan reagálnak, elmagyarázzák az új funkciókat és betekintést nyújtanak.

A webes anonimizálás és a közönségépítő eszközök valóban forradalmi változást hoznak. A beépített munkafolyamatok és koordinációs eszközök pedig azt jelentik, hogy az adatokat könnyen felhasználhatóvá teheti. A nagyszerű az, hogy ezt úgy is megváltoztathatja, hogy ne csak az egyszerű műveletekre koncentráljon, hanem komplex, dinamikus változások sorozatát is létrehozhatja. Különböző szintű készségekhez is alkalmas. Ha egyszer megépítette a motorját, hogy azt tegye, amire szüksége van, bízhat abban, hogy a 6sense gondoskodik a többiről. A 6sense használata során mind a jegyrendszer, mind a CSM ügyfélszolgálata felbecsülhetetlen értékű támogatást nyújtott. Gyorsan reagálnak, bemutatják az új funkciókat és betekintést nyújtanak.

Kattintson a ClickUp egyéni mezőire, mint például Csatorna , OKR típus és Negyedév , hogy minden feladat stratégiai kontextusát rögzítse. Ez megkönnyíti a terv csatornák (pl. e-mail, közösségi média, fizetett), fókuszterületek vagy negyedéves ütemtervek szerinti felosztását.

Welcome page (mindenki bevonása a tervbe) és az OKRs view (a legfontosabb eredmények előrehaladásának nyomon követése) ClickUp nézetek , például a(mindenki bevonása a tervbe) és az(a legfontosabb eredmények előrehaladásának nyomon követése)

6. Demandbase (A legjobb átfogó, fiókalapú marketing és értékesítési összehangoláshoz)

via Demandbase

A Demandbase egy kampánykezelő eszköz, amelyet olyan fiókalapú piacra lépési csapatok számára fejlesztettek ki, amelyeknek egyértelműbb jelzésekre van szükségük arról, hogy mely fiókokkal érdemes foglalkozni. Mesterséges intelligenciája valós időben elemzi a vásárlási szándékra vonatkozó adatokat és a fiókok aktivitását, hogy felmérje a vásárlási hajlandóságot, összehangolja az értékesítést és a marketinget, és irányt mutasson a potenciális ügyfelek megkereséséhez.

A JourneyIQ a vásárlási szakaszok előrehaladtával alkalmazkodik a hirdetésekhez és az elkötelezettséghez. Emellett a Demandbase GPT lehetővé teszi a csapatok számára, hogy természetes nyelvű kérdéseket tegyenek fel szegmensek vagy kampányajánlások generálása céljából. A végrehajtás oldalán a Buying Group Setup Agents és a Filter Agents automatizálja a személyiségtérkép készítését és a fiókok prioritásainak meghatározását.

A Demandbase legjobb funkciói

Indítson el műveleteket hirdetésekben, webhelyeken és CRM-munkafolyamatokban a Next Gen Orchestration segítségével.

Kövesse nyomon az ügyfélút előrehaladását, a folyamat sebességét és a bevételre gyakorolt hatást a Pipeline Influence és az AI-alapú irányítópultok segítségével.

A Demandbase One segítségével cookie-mentes, IP-alapú hirdetéseket juttathat el a döntéshozókhoz, miközben az AI segítségével optimalizálhatja a torzításokat és a kreatív elemeket.

Végezze el a teljes munkafolyamatot az Agentbase csatlakoztatott AI-ügynökök segítségével, a potenciális ügyfelek azonosításától a többcsatornás játékokig és az értékesítési riasztásokig.

A Demandbase korlátai

A lead-to-account matching engine nem intuitív, ami megnehezíti a magas adatminőség biztosítását.

Gyakoriak a szinkronizálási problémák, amelyek késleltetik az ügyféladatok frissítését, ami hatással van a valós idejű döntéshozatalra.

Demandbase árak

Egyedi árazás

Demandbase értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 1900 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Demandbase-ről a valós felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

A Demandbase One felületét nagyon intuitívnak találom. Használatához nincs szükség kiterjedt képzésre, így azok számára is hozzáférhető és felhasználóbarát, akik nem tudnak jelentős időt fordítani a platform megtanulására. Értékelem a hirdetési oldalon nyújtott képességeit is, különösen a display hirdetésekben a konkrét fiókok megcélzását, ami e eszköz nélkül lehetetlen lenne... A Demandbase One kezdeti beállítása meglehetősen bonyolult, és egy dedikált csapatra van szükség a szükséges technikai integrációk kezeléséhez. Ez a komplexitás kihívást jelenthet azok számára, akik nem rendelkeznek technikai szakértelemmel. Ezenkívül az integrációs folyamat megnehezülhet, ha a belső csapat rosszul kezeli, ahogyan az én tapasztalatomban is történt.

A Demandbase One felületét nagyon intuitívnak találom. Használatához nincs szükség kiterjedt képzésre, így azok számára is hozzáférhető és felhasználóbarát, akik nem tudnak jelentős időt fordítani a platform megtanulására. Értékelem a hirdetési oldalon nyújtott képességeit is, különösen a display hirdetésekben a konkrét fiókok megcélzását, ami e eszköz nélkül lehetetlen lenne... A Demandbase One kezdeti beállítása meglehetősen bonyolult, és egy dedikált csapatra van szükség a szükséges technikai integrációk kezeléséhez. Ez a komplexitás kihívást jelenthet azok számára, akik nem rendelkeznek technikai szakértelemmel. Ezenkívül az integrációs folyamat megnehezülhet, ha a belső csapat rosszul kezeli, ahogyan az én tapasztalatomban is történt.

7. Dynamic Yield (A legjobb AI-alapú valós idejű weboldal-személyre szabás és optimalizálás)

via Dynamic Yield

A Mastercardhoz tartozó Dynamic Yield a digitális hirdetési érintési pontok valós idejű személyre szabására összpontosít. Az Experience OS natív AI-t, többek között AdaptML-t használ, hogy a viselkedés és a kontextus alapján eldöntse, mely tartalmakat, termékeket vagy ajánlatokat mutassa meg az egyes felhasználóknak.

A platformot általában azok a csapatok használják, amelyeknek következetes személyre szabásra van szükségük a web, a mobil, az alkalmazások, az e-mailek és a hirdetések terén, különösen a nagy forgalmú vagy kereskedelmi szempontból fontos környezetben.

Az AdaptML előrejelző modellekre és öntanuló NLP-re épül. Ezzel támogatja olyan funkciókat, mint a termékajánlások, az elhagyott kosár élményei és a „folytassa onnan, ahol abbahagyta” utazások. Az ajánló motor mélytanulást és megerősítő tanulást kombinál, hogy nagy termékválasztékokat kezeljen és valós időben módosítsa az élményeket.

A Dynamic Yield legjobb funkciói

Jósolja meg és mutassa meg a legalkalmasabb termékeket a NextML önképző modellekkel, és viselkedéselemzés és „folytassa onnan, ahol abbahagyta” logika segítségével irányítsa a felhasználók figyelmét a releváns termékekre.

Végezzen A/B tesztelést és többváltozós kísérleteket automatikus optimalizálással, kihasználva az AI-t a nyertes változatok kiválasztásához az élő teljesítményadatok alapján.

Építsen adaptív felhasználói profilokat vezetői stratégiaként prediktív lead scoring algoritmusokkal, kombinálva firmográfiát, technográfiát és valós idejű interakciókat az 1:1 célzáshoz vállalati szinten.

A Dynamic Yield korlátai

A munkafolyamatok testreszabásához és irányításához technikai ismeretekkel kell rendelkeznie.

A harmadik féltől származó eszközökhöz való csatlakozás időigényes, mivel oldalról oldalra kell integrálnia őket.

Dynamic Yield árazás

Egyedi árazás

Dynamic Yield értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Dynamic Yieldről a valós felhasználók?

Egy felhasználó véleménye:

A Dynamic Yield egy kategóriájában a legjobb személyre szabási platform, amely jelentősen növelte személyre szabási erőfeszítéseink hatékonyságát több márkánál is. Robusztus szegmentációs és célzási eszközei lehetővé teszik számunkra, hogy hatékony, adatközpontú kampányokat valósítsunk meg a weben, mobil eszközökön és e-mailben, így zökkenőmentes omnichannel élményt teremtve. Szeretem és nagyon ajánlom a Dynamic Yieldet. Nincs semmi, amit nem szeretnék, de vannak kisebb korlátozások, amelyek azonban leküzdhetők: Korlátozott beépített elemzési képességek (ahol átfogó részletekre van szükség) – Dolgozunk azon, hogy a nyers adatokat belső elemzési eszközeinkbe továbbítsuk, hogy ezt a nézetet megkapjuk.

A Dynamic Yield egy kategóriájában a legjobb személyre szabási platform, amely jelentősen növelte személyre szabási erőfeszítéseink hatékonyságát több márkánál is. Robusztus szegmentációs és célzási eszközei lehetővé teszik számunkra, hogy hatékony, adatközpontú kampányokat valósítsunk meg a weben, mobil eszközökön és e-mailben, így zökkenőmentes omnichannel élményt teremtve. Szeretem és nagyon ajánlom a Dynamic Yieldet. Nincs semmi, amit nem szeretnék, de vannak kisebb korlátozások, amelyek azonban leküzdhetők: Korlátozott beépített elemzési képességek (ahol átfogó részletekre van szükség) – Dolgozunk azon, hogy a nyers adatokat átvisszük a belső elemzési eszközeinkbe, hogy megkapjuk ezt a nézetet.

8. Braze (A legjobb a többcsatornás ügyfélkapcsolatok és a mobil marketing terén)

via Braze

Ha személyre szabott ügyfélélményt szeretne nyújtani, a Braze jó választás. A BrazeAI a platform középpontjában áll, és valós idejű, adatalapú döntéshozatalban segíti a csapatokat e-mail, SMS, push, WhatsApp és alkalmazáson belüli üzenetküldés terén. Az elsődleges adatokat prediktív és generatív mesterséges intelligenciával kombinálja, hogy támogassa a felhasználói viselkedéshez igazodó kampányokat.

A Canvas és a Canvas Context rugalmas utazásszervezést tesz lehetővé ideiglenes változókkal a mélyebb személyre szabás érdekében. Ezenkívül a Zero-copy Canvas Triggers közvetlenül a felhőalapú adattárolókból aktiválja az adatokat.

A Braze legjobb funkciói

Finomítsa közönségét következetesen kiszámított attribútumokkal a Segment Builder segítségével.

Aktiválja a BrazeAI Decisioning Studio alkalmazást, hogy felhasználónként optimális csatorna-, tartalom- és időzítésválasztásokat hajtson végre, automatikusan optimalizálva az elkötelezettség és a megtartás KPI-jeit.

Indítson el nulla másolással járó személyre szabást az adatraktárakból a Canvas Triggers segítségével, amely lehetővé teszi az azonnali vásárlás utáni folyamatokat vagy a dinamikus szegmenseket.

Számítsa ki az átlagos rendelési érték és a vásárlási gyakorisághoz hasonló attribútumokat a kampányok során az intelligens szegmentálás és a személyre szabott üzenetek érdekében.

A Braze korlátai

Nem lehet kampányokat létrehozni tesztkörnyezetben, és azokat közvetlenül közzétenni.

Hiányoznak az ügyfélközpontú elemzési és jelentéskészítési funkciók

Braze árak

Egyedi árazás

Braze értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1400 értékelés)

Capterra: 4,74/5 (160+ értékelés)

Mit mondanak a Braze-ről a valós felhasználók?

Egy Capterra felhasználó így nyilatkozott:

Hasonló termékekhez és vállalkozásokhoz képest a Braze messze kiemelkedik a többi közül. A Braze robusztusabb funkciókkal és képességekkel rendelkezik, és folyamatosan fejlesztik és frissítik. A szervezet nemcsak hatékony üzleti eszközt biztosít Önnek, hanem rengeteg információt is nyújt arról, hogyan lehet azt hatékonyan használni. Az onboarding személyzet segítségével gyorsan felvettük a ritmust, és ügyfélszolgálatuk is kiváló.

Hasonló termékekhez és vállalkozásokhoz képest a Braze messze kiemelkedik a többi közül. A Braze robusztusabb funkciókkal és képességekkel rendelkezik, és folyamatosan fejlesztik és frissítik. A szervezet nemcsak hatékony üzleti eszközt biztosít Önnek, hanem rengeteg információt is nyújt arról, hogyan lehet azt hatékonyan használni. Az onboarding személyzet segítségével gyorsan fel tudtunk zárkózni, és ügyfélszolgálatuk is kiváló.

9. Amplitude AI (A legjobb termékelemzéshez és AI-vezérelt digitális növekedéshez)

via Amplitude AI

Az Amplitude-ot azok a termék-, marketing- és növekedési csapatok használják, akik meg akarják érteni, miért viselkednek a felhasználók úgy, ahogy. A viselkedési adatokat egyértelmű betekintéssé alakítja a Product Analytics, a Web Analytics és a Session Replay együttes működésével.

Az AI több rétegben segít a csapatoknak a minták felismerésében, a problémák diagnosztizálásában és a gyorsabb iterációban, különösen az aktiválás, a megtartás vagy a konverzió változásainak nyomon követése során.

Az AI ügynökök olyan funkciók, amelyek folyamatosan figyelik az adatokat, jelzik az anomáliákat és javaslatokat tesznek a következő lépésekre. Természetes nyelvű kérdéseket tehet fel, például: „Miért csökkent a konverzió a múlt héten?”, és közvetlen válaszokat kaphat. A funkciók és webes kísérletek támogatják a kód nélküli A/B és többváltozós tesztelést.

Az Amplitude AI legjobb funkciói

Lehetővé teszi a viselkedésalapú bevezetést és visszajelzést a termékben a Guides and Surveys segítségével.

Figyelje a mutatókat a nap 24 órájában, hogy észlelje a hirtelen emelkedéseket vagy csökkenéseket az AI-alapú anomália-felismerő rendszerrel, amely a problémák diagnosztizálásához a kiváltó okok elemzését is magában foglalja.

Készítsen célzott webes kísérleteket és alkalmazáson belüli útmutatókat viselkedési szegmensekből, optimalizálja az utazásokat munkamenet-visszajátszásokkal és hőtérképekkel.

Az Amplitude AI korlátai

A felhasználók arról számolnak be, hogy nehezen tudják megkülönböztetni a fiókalapú elemzéseket a felhasználóalapú elemzésektől.

Hiányoznak az Amplitude alternatíváiban elérhető ügyfélsiker- és egészségi állapot-értékelési elemek.

Amplitude AI árak

Kezdő: Ingyenes

Plusz: 61 USD/hó

Növekedés: Egyedi árazás

Vállalatok: Egyedi árak

Amplitude AI értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 2600 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 60 értékelés)

Mit mondanak az Amplitude AI-ről a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése így fogalmazott:

Az Amplitude Analytics-ben leginkább az tetszik, hogy tökéletesen ötvözi a könnyű használatot, a sebességet és a rugalmasságot. A platform nagyon könnyen implementálható és zökkenőmentesen integrálható a meglévő adatállományunkba, ami lehetővé tette a csapatok közötti zökkenőmentes átállást... Az Amplitude Analytics egyik kihívása, hogy egyszerre csak egy évre lehet vizualizációkat létrehozni. Azoknál a csapatoknál, amelyek többéves trendeket vagy a múltbeli teljesítményt szeretnék egy pillanat alatt elemezni, ez korlátozó lehet. A vizualizációk időtartamának meghosszabbítása még hatékonyabbá tenné a platformot a hosszú távú elemzésekhez.

Az Amplitude Analytics-ben leginkább az tetszik, hogy tökéletesen ötvözi a könnyű használatot, a sebességet és a rugalmasságot. A platform nagyon könnyen implementálható és zökkenőmentesen integrálható a meglévő adatállományunkba, ami lehetővé tette a csapatok közötti zökkenőmentes átállást... Az Amplitude Analytics egyik kihívása, hogy egyszerre csak egy évre lehet vizualizációkat létrehozni. Azoknál a csapatoknál, amelyek többéves trendeket vagy a múltbeli teljesítményt szeretnék egy pillanat alatt elemezni, ez korlátozó lehet. A vizualizációk időtartamának meghosszabbítása még hatékonyabbá tenné a platformot a hosszú távú elemzésekhez.

Adjon hozzá értelmes attribútumokat a feladatokhoz, például prioritást, kampánytípust, közönségszegmenseket, linkeket és egyebeket az egyéni mezők segítségével.

Csökkentse a beállítási időt, és biztosítson minden csapattagnak egyértelmű útmutatást a munkához hat egyéni nézettel, köztük a Marketing Wiki, Organizációs ábra és Csapatdokumentumok nézettel.

10. Canva Magic Studio (a legjobb AI-támogatott vizuális tartalomkészítéshez és tervezéshez)

via Canva Magic Studio

A Canva Magic Studio az AI-t közvetlenül a Canva tervezési munkafolyamatába integrálja. A csomag szöveg-, kép- és videógenerálást kombinál, így egyszerű utasítások alapján hozhat létre közösségi bejegyzéseket, prezentációkat és kampányvizuális elemeket.

Az olyan eszközök, mint a Magic Media és a Magic Design, a korai szakaszban végzik el a létrehozást, míg a Magic Edit, a Magic Grab és a Magic Expand részletes módosításokat tesznek lehetővé speciális tervezési ismeretek nélkül. A Magic Switch a különböző csatornákhoz igazítja a terveket, a Magic Write pedig a vizuális elemek mellett a szövegek finomításában is segít.

A Canva Magic Studio legjobb funkciói

A Magic Media és a Dream Lab segítségével alakítsa át a promptokat egyedi képekké, grafikákká vagy illusztrációkká.

Alkalmazzon mozgáshatásokat, átmeneteket és videókiemeléseket a Magic Animate és a Beat Sync segítségével, és alakítsa statikus tartalmát vonzó prezentációkká és közösségi médiás videókká.

A Magic Switch segítségével egyetlen tervet alkalmazhat különböző formátumokban (Instagram, LinkedIn, e-mail), miközben a minőséget megőrizve automatikusan módosítja az elrendezést és a szöveget.

A Canva Magic Studio korlátai

Nincs minden réteghez keverési lehetőség, ami az alternatívákban elérhető.

A felhasználók panaszkodnak, hogy az AI képalkotás nem felel meg az elvárásoknak, és a fizetős csomagok ellenére is további költségeket jelent.

Canva árak

Ingyenes

Pro: 15 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 20 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Canva Magic Studio értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 6400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 13 000 értékelés)

Mit mondanak a Canva Magic Studio valós felhasználói?

Egy felhasználó megosztotta tapasztalatait:

A Canva hihetetlenül sokoldalú, és az elmúlt néhány évben sokat használtam... A Canva olyan sok funkcióval bővült, hogy már túl bonyolulttá vált. A felhasználóbarát jelleg jelentősen romlott, ezért úgy döntöttem, hogy a jelenlegi előfizetésem lejárta után nem újítom meg. Az AI funkciók nem pontosan azok, amiket vártam, a képek néha nagyon furcsák. Néhány AI funkció további költségekkel jár, ami nem igazán az, amit vártam, amikor fizetett előfizetésem van.

A Canva hihetetlenül sokoldalú, és az elmúlt néhány évben sokat használtam... A Canva olyan sok funkcióval bővült, hogy már túl bonyolulttá vált. A felhasználóbarát jelleg jelentősen romlott, ezért úgy döntöttem, hogy a jelenlegi előfizetésem lejárta után nem újítom meg. Az AI funkciók nem pontosan azok, amiket vártam, a képek néha nagyon furcsák. Néhány AI funkció további költségekkel jár, ami nem igazán az, amit vártam, amikor fizetett előfizetésem van.

ClickUp Knows It AI-L

Az AI segítségével gyorsabban írhat, okosabban tesztelhet, mélyebb személyre szabást végezhet és korábban megjósolhatja az eredményeket. A marketing esetében azonban azt is tudnia kell, mikor kell cselekednie, mit kell figyelmen kívül hagynia és hogyan kell összehangolni a csapatokat. Ez az a pont, ahol sok rendszer megbukik – az insightok az egyik eszközben, a kampányok pedig egy másikban találhatók.

A ClickUp konvergált AI-munkaterületként egyesíti a tervezést, az együttműködést, a dokumentációt, a végrehajtást és az AI-t egy rendszerben. A ClickUp Brain összefoglalja a kampányok teljesítményét, a megbeszéléseket cselekvési tételekké alakítja, és a kontextus elvesztése nélkül generál terveket.

Ráadásul a ClickUp Super Agents segítségével nyomon követheti a munkafolyamatokat, jelölheti a kockázatokat és automatizálhatja a rutin döntéseket. A ClickUp BrainGPT segítségével a csapatok gyorsabb és mélyebb AI-támogatást kapnak a munkában, a dokumentumokban, a műszerfalakon és a feladatokban. Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅