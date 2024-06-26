Hogyan bővítsd a marketing csapatot?

Vállalkozóként tudja, hogy a marketing kritikus szerepet játszik az ügyfelek életciklusában, a márka ismertségének növelésétől és a bizalom kiépítésétől az ügyfelek megszerzéséig és megtartásáig.

Hatékony marketingcsapat nélkül a költségvetés elszívódik, az üzleti lehetőségek és a potenciális ügyfelek elúsznak, és mindenki idejét pazarolják a „szórás és imádkozás” típusú kampányokra, amelyek több frusztrációt okoznak, mint bevételt.

Mi lenne, ha lenne egy jobb módszer a marketingtevékenységek bővítésére, amely örömet okoz az ügyfeleknek és új potenciális ügyfeleket vonz?

Ebben az útmutatóban mindent megosztunk a marketingcsapatok bővítéséről, a technológia kihasználásáról, a kommunikáció legjobb gyakorlatairól és a bővítéssel kapcsolatos kihívásokról, amelyeket szem előtt kell tartani.

A marketingcsapat fontosságának megértése a szervezetben

El tudod képzelni egy marketingcsapat nélküli vállalkozást? Hogyan biztosítanád, hogy a termékedet felfedezzék? Ki tájékoztatná a potenciális ügyfeleket a kínálatodról?

Természetesen vannak vásárlói értékelések és visszajelzések, de a szájpropagandára csak korlátozott mértékben lehet támaszkodni. Itt jön be a képbe a marketing, amely az adatok, a bizalom és a tehetség kombinálásával aktiválja a növekedést.

Így tud egy marketingcsapat változást hozni a szervezetében:

Javítja a márka ismertségét: A marketing fontos szerepet játszik a márka népszerűsítésében a termék üzeneteinek és pozicionálásának, a potenciális ügyfelek tájékoztatásának a termék vagy szolgáltatás által megoldott problémákról, valamint a bizalom kiépítésének a partnerként, aki segít nekik.

Megtartja és elkötelezi az ügyfeleket: A marketingcsapatok végigvezetik a potenciális ügyfeleket a vásárlásig vezető mérlegelési fázison.

Az értékesítés és a jövedelmezőség növelése: Marketingesként szorosan együttműködik az értékesítési csapattal, hogy potenciális ügyfeleket szerezzen és őket vásárlókká alakítsa.

A marketingcsapat tagjai felméréseket végeznek, elemzik a piaci trendeket és az iparági adatokat, valamint beszélgetnek az ügyfelekkel. Még akkor is, ha a kutatást harmadik felek végzik, a marketingosztály elemzi ezeket az adatokat, hogy a megállapítások alapján megtervezze a testreszabott piacra lépési stratégiát és marketing ütemtervet

Segít a termékfejlesztésben: A termék, a versenytársak helyzete és a potenciális ügyfélkör átfogó ismerete alapján a marketingtevékenységek a termékfejlesztő csapatnak is hasznos információkkal szolgálnak.

Mikor érdemes bővíteni a marketingcsapatot?

Marketingfunkciójának több, a bevételi célokhoz kapcsolódó célkitűzést és feladatot kell egyszerre kezelnie.

Azonban a vállalkozás növekedésével a „kevesebből többet kihozni” megközelítés már nem feltétlenül működik. Sőt, ez teljesen kimerítheti a marketingcsapatot, és termelékenységüket is csökkentheti.

Ugyanakkor a teljes értékű marketingosztály felépítésébe történő hatalmas beruházások a korai szakaszban szintén nem feltétlenül bölcsek.

Szóval, honnan tudhatja, hogy eljött az ideje a marketingcsapat bővítésének? Itt bemutatjuk, mire lesz szüksége a marketingnek a növekedés minden szakaszában.

Figyelmeztetés: A bővítés módjának könnyebb megértése érdekében a bővítést befektetés vagy tőke alapján osztályoztuk. Természetesen ez nem egy univerzális megközelítés. A marketingcsapatok bővítésének és méretének növelésének számos más módja is létezik.

Kezdő szakasz

A kezdeti szakaszban a hangsúly: A minimálisan életképes termék (MVP) és a korai felhasználók megtalálása.

Amire szüksége van: Egy marketinggeneralista, aki képes kidolgozni a márka üzeneteit, segíteni a közösségépítésben, tesztelni az MVP-t és összegyűjteni a felhasználói visszajelzéseket.

A sorozat

A sorozat A szakaszban a hangsúly a következőkre helyeződik: Készítsen termék-piac illeszkedési PMF-et, tervezze meg a piacra lépési stratégiát, bővítse 1-2 csatornát, és mutassa be, hogy a vállalkozás előre jelezhető növekedést tud elérni.

Amire szüksége van: Ekkor bővíti az egyfős marketingcsapatot, és további szerepköröket ad hozzá, többek között: Tartalomstratéga és író a történetmesélés és a SEO szakértője, aki a weboldal forgalmát növeli.

Teljesítményorientált marketinges a növekedésért és a digitális marketingkampányok felügyeletéért

Vizuális tervező – grafikus vagy UX UI tervező, aki márkás képeket és egyéb vizuális elemeket készít.

B sorozat

A B sorozatú finanszírozási szakaszban a hangsúly: bővítse ügyfélkörét, összpontosítson a növekedési marketingre és bővítse működését, miközben új csapatvezetőket vesz fel az egyes csatornák növekedésének és bővítésének elősegítésére.

Amire szüksége van: Fel kell vennie egy CMO-t és/vagy marketing igazgatót , aki felügyeli a marketing osztályt. A Series A marketingcsapat tagjain kívül további szerepkörök is lesznek: Adatelemző a kampányok hatásának mérésére, a legjobban teljesítő csatornák és növekedési lehetőségek azonosítására, valamint automatizálási eszközök segítségével adat alapú döntések meghozatalára.

Technológiai szakértő épületautomatizálási rendszerek és munkafolyamatok területén

A keresletgenerálás vezetője , aki a növekedés és a bevételek növelését célzó stratégiákat valósít meg.

Termékmarketing-menedzser , aki megérti a termék értékajánlatát és a fejlesztő üzeneteit a meglévő és potenciális ügyfelek, valamint a belső közönség számára.

C sorozat

A C sorozatú finanszírozási szakaszban a hangsúly: A marketing növeli a márka ismertségét és felügyeli a márkaépítést, kapcsolódik a bevételek növekedéséhez, felgyorsítja a tartalomgyártást, a vevői elkötelezettségre összpontosít és új piacokra terjeszkedik.

Amire szüksége van: A fent említett szerepkörök mellett létrehoz egy termékmarketing csapatot, és felvesz egy kommunikációs stratégát vagy PR-szakértőt, aki kidolgozza a csapat marketingkommunikációs stratégiáját.

A marketingcsapat bővítésének legfontosabb stratégiái és tippjei

Ahhoz, hogy marketingosztálya zökkenőmentesen működjön, és szakértői optimalizálják a teljesítményt, a következő stratégiákat kell alkalmaznia:

1. Növekedési célok kitűzése, nyomon követése és elérése

A marketingcsapat minden tevékenységének célja kapcsolódik a szervezet céljaihoz.

Marketingesként ezeket a technológiákat, eszközöket, bevált gyakorlatokat és folyamatokat tekinti irányadó elveknek, amelyek segítenek a munkák fontossági sorrendjének megállapításában és a felelősségvállalásban.

A ClickUp célkitűző eszközei segítenek elérni céljaidat azáltal, hogy reális célokat tűzöl ki, nyomon követed az előrehaladást és vizualizálod a sikerhez vezető utat.

A ClickUp Goals segítségével olyan növekedési ütemtervet készíthet, amely összehangolja a csapatokat, fenntartja az egyének koncentrációját, és lehetővé teszi a csapat egészére kiterjedő célok kitűzését és teljesítményértékelést.

Állítson be havi és heti célokat osztályok és egyének számára a ClickUp Goals* segítségével.

A célok és a feladatvégzés, a numerikus értékek és az igaz/hamis mezők hozzáadásával nyomon követheti marketingcéljainak és növekedési célkitűzéseinek előrehaladását. A ClickUp automatikusan frissíti az előrehaladást, ha a célok feladatokhoz vannak kötve.

Például a belső csapatunk minden hétfőn áttekinti a heti célokat, és pénteken meghatározza a következő hét céljait. Így a csapat folyamatosan halad előre, és mindenki felelős a közös eredményekért.

2. Dokumentáljon mindent

Az átfogó dokumentáció kritikus referenciapont mindennek a nyilvántartásához, az eddig elért eredményektől, a mérföldkövektől, a termékadatoktól és a döntésektől a részletes projekttervekig, sőt a rendszeres teendőlistákig.

Ha csapata más részlegekkel is együttműködik, a dokumentáció segít elkerülni a félreértéseket és a téves értelmezéseket. Mindenki hozzáférhet ugyanazokhoz a termék- és projektleírásokhoz.

A ClickUp Docs segítségével összes termék- és munkával kapcsolatos tudását egy helyen rendszerezheti, így az információk azonnal elérhetőek és könnyen megtalálhatók lesznek. Ezzel a tudással marketingcsapatai sokkal gyorsabban és magabiztosabban fogják végezni munkájukat.

A ClickUp Docs minden marketingtevékenységével kapcsolatos információt tárolhat.

A marketingcsapatok számára a legnépszerűbb és legszélesebb körben használt Doc funkciók a következők:

Marketing Space Wikis

Ezek tökéletes helyek arra, hogy információkat osszon meg marketing kezdeményezéseiről az Önnel együttműködő külső csapatok számára.

Hozzon létre egy Marketing Space wiki dokumentumot a ClickUp-ban a külső csapatokkal való hatékony együttműködés érdekében

Dokumentumtár

Használja ezt a dokumentáció rögzítésére, beleértve az SOP-sablonokat, az e-mail kampányok kampányismertetőit, a keresőmotor-optimalizálást, a fizetett hirdetéseket és egyéb marketingkezdeményezéseket.

Hozzon létre egy dokumentumtárat minden csapatmappában, hogy egyszerűsítse a marketing dokumentációt a ClickUp-ban

Marketing cselekvési terv sablon

A ClickUp marketing akcióterv-sablonja biztosítja, hogy mindenki tisztában legyen azzal, mit kell tenni a marketingtevékenységek végrehajtásához, hogyan lehet a eredményeket rendszerezve nyomon követni, és hogyan lehet a marketingstratégiát a különböző csatornákon keresztül vizualizálni.

Töltse le ezt a sablont Hozzon létre és kezeljen sikeres hirdetési projekteket a marketing akcióterv sablon segítségével

A marketing bővítésével olyan marketingterveket kell készítenie, amelyeket a csapat az Ön állandó irányítása nélkül is végre tud hajtani.

Ez a sablon hatékony betekintést nyújt minden feladatra és projektre, lehetővé teszi a marketingvezetők számára, hogy nyomon kövessék a költségvetéshez és az ütemtervhez viszonyított előrehaladást, valamint egységesíti a folyamatokat, így marketingtevékenységét új szintre emeli.

További információ: Hogyan bővítheti marketingügynökségét

3. Szervezze meg csapatát egy bővíthető hierarchiában

Tegyük fel, hogy egy évvel ezelőtt a marketingcsapatod két főből állt. A B sorozatú finanszírozási kör után már több mint 15 főből áll, akik mindegyike egyedi igényekkel és munkafolyamatokkal rendelkezik.

Természetesen a munkaterület a méret növekedésével bővül, ezért fontos, hogy szervezetten működjünk, hogy a marketingtevékenységeket a vállalat egészére kiterjedő üzleti célokhoz igazítsuk.

A ClickUp Hierarchy segítségével rendkívül egyszerűen szervezheti csapatát, és rugalmasan bővítheti tevékenységét, függetlenül attól, hogy egyfős csapatról vagy 15 főnél több tagú csapatról van szó.

Használja a ClickUp hierarchiáját a marketingcsapat és a műveletek szervezéséhez

Miért érdemes használni a ClickUp hierarchiáját?

Először is, átláthatóságot biztosít arról, hogy ki mit csinál a csapatban.

Spaces, Lists és Folders segítségével szervezheti a különböző kezdeményezéseket, és a változó igényeknek megfelelően szerkesztheti őket.

Áttekintést kaphat a dátumokról, a megbízottakról és az egyéni mezőkről.

Nem szeretné a bővítést az irányítás elvesztésének árán megvalósítani. A Hierarchia nézetben mindent felülről lefelé, részletes nézetben láthat. Ezzel a nézettel bővítheti kezdeményezéseit a következő szintre.

4. Tekintse át az összes marketingtevékenységét egy helyen

Bár azt gondolhatja, hogy az összes martech eszköz segít racionalizálni marketingtevékenységét, az igazság az, hogy ha növeli a marketingesek számát, a több eszköz csak még nagyobb káoszt jelent.

A legtöbb marketingcsapat ugyanazokkal a kihívásokkal szembesül: szilárd csatornák, ROI-kérdések és futó kampányok, hogy csak néhányat említsünk.

Szüksége van egy egységes információforrásra, hogy áttekintse a múltban, jelenben és jövőben végzett munkákat.

Az olyan innovatív megoldások, mint a ClickUp for Marketing Teams, segítenek egy szuperhatékony marketing-flywheel felépítésében.

Tervezze meg, működjön együtt és hajtsa végre marketing terveit a ClickUp marketing projektmenedzsment platformján keresztül

Ha Ön, akárcsak a ClickUp csapata, úgy gondolja, hogy a jó marketing nem csak a cselekvésről szól, hanem arról is, hogy minden erőfeszítésnek eredménye legyen, akkor itt van néhány ClickUp funkció, amely segít Önnek a szervezettségben, a gyors haladásban és a változásokban.

Villámgyorsan készíts kampányokat a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain egyik leggyakoribb felhasználási területe a marketingcsapatok számára az, hogy néhány kattintással marketingkampány-összefoglalókat, termékkiadási jegyzeteket és tartalmi összefoglalókat készíthetnek.

Írjon be néhány utasítást az AI marketingeszközök segítségével, és a ClickUp Brain kitölti a briefeket és a vázlatokat. Sőt, másodpercek alatt elkészíti a projektjelentéseket, amelyeket tovább finomíthat.

A ClickUp Brain segítségével gyorsan elkészítheti a tartalmi eredményeket, például esettanulmányokat.

További ötleteket szeretne kapni a ClickUp Brain használatának megkezdéséhez?

Használja AI projektmenedzserként a projektösszefoglalók, stand-upok és haladásfrissítések automatizálásához.

Mint mesterséges intelligencia tudásmenedzser, a ClickUp Brain a kontextus alapján azonnali és pontos válaszokat ad.

Mint AI-író, használja a ClickUp Brain alkalmazást, hogy sablonokat hozzon létre feladatokhoz és esettanulmányokhoz meglévő ügyfelek számára, adatgazdag táblázatokat és jegyzeteket készítsen megbeszélésekből.

Együttműködés a munkafolyamatok között a ClickUp Docs és a Whiteboards segítségével

Tartsa a csapat minden tagját egy hullámhosszon és szinkronban az ötletelés szakaszától a termék bevezetéséig. Ehhez használja a ClickUp együttműködési munkaterület funkcióit, mint például:

Akár marketingfolyamatra vonatkozó SOP-sablont, akár kampányirányelveket tartalmazó dokumentumot ír, a ClickUp Docs segítségével minden részletet egy helyen tárolhat.

A csapat tagjai valós időben szerkeszthetik a dokumentumot, megjegyzésekben megjelölhetik a közreműködőket, feladatokhoz rendelhetnek teendőket, és beágyazhatnak multimédiás elemeket, például táblázatokat, videókat, PDF-fájlokat stb.

Használja a ClickUp Docs alkalmazást a csapatával való együttműködéshez és az ötletek nyomon követhető feladatokká alakításához

Használja a ClickUp Whiteboards-ot együttműködési munkaterületként, hogy megtervezze az ötleteket, a felhasználói utakat a csatorna minden szakaszában, valamint a legfontosabb mérföldköveket, és megnézze, hogyan illeszkednek egymáshoz.

Profi tipp💡: A ClickUp Whiteboards-ba beágyazhat élő ClickUp Docs dokumentumokat, így a tábláról el sem kell hagynia, hogy hozzáférjen a fontos projektdokumentumokhoz és kontextust adjon hozzájuk.

A ClickUp Docs élő dokumentumait közvetlenül a Whiteboardsba ágyazhatja, így a tábláról el sem kell hagynia, hogy hozzáférjen a fontos projektdokumentumokhoz, kutatásokhoz és kontextusokhoz.

A ClickUp Dashboards segítségével alakítsa csapatmunkáját adatokká

A ClickUp Dashboards segítségével egy pillanat alatt nyomon követheti és elemezheti a marketingcélok elérésének előrehaladását. Így mindenki naprakész információkkal rendelkezik, anélkül, hogy több jelentési eszközt kellene kezelnie.

A legjobb az egészben, hogy más platformokról, például a Google Sheetsről származó jelentéseket közvetlenül beágyazhatja a Dashboardsba, és mélyebben belemerülhet a teljesítménymutatókba.

Használja a testreszabható ClickUp Dashboards alkalmazást a legfontosabb mutatók nyomon követéséhez

„A ClickUpnál a mindennapi közösségi média menedzsmenthez legfontosabb három funkció számomra a Dashboards, a Calendar View és az Automations. A műszerfalak testreszabható áttekintést nyújtanak a legfontosabb mutatókról, a kampányok teljesítményéről és a csapat tevékenységéről, így egy pillanat alatt adat alapú döntéseket hozhatunk. A Naptár nézet segítségével láthatóvá tehetjük tartalomütemtervünket, hatékonyan tervezhetjük kampányainkat és fenntarthatjuk a posztolási ritmust. Az automatizálás egyszerűsíti az ismétlődő feladatokat, mint például a csapat tagjainak kijelölése vagy az állapotok frissítése, így több időnk marad a kreatív stratégiák kidolgozására és az elkötelezettség növelésére. Ezek a funkciók nemcsak a közösségi csapatom hatékonyságát növelik, hanem lehetővé teszik számomra, hogy kreatív legyek, és minden közösségi tevékenységet zökkenőmentesen és egyszerűen nyomon kövessek. "

„A ClickUpnál a mindennapi közösségi média menedzsmenthez legfontosabb három funkció számomra a Dashboards, a Calendar View és az Automations.

A műszerfalak testreszabható áttekintést nyújtanak a legfontosabb mutatókról, a kampányok teljesítményéről és a csapat tevékenységéről, így egy pillanat alatt adat alapú döntéseket hozhatunk.

A Naptár nézet segítségével láthatóvá tehetjük tartalomütemtervünket, hatékonyan tervezhetjük kampányainkat és fenntarthatjuk a posztolási ritmust.

Az automatizálás egyszerűsíti az ismétlődő feladatokat, mint például a csapat tagjainak kijelölése vagy az állapotok frissítése, így több időnk marad a kreatív stratégiák kidolgozására és az elkötelezettség növelésére.

Ezek a funkciók nemcsak a közösségi média csapatom hatékonyságát növelik, hanem lehetővé teszik számomra, hogy kreatív legyek, és minden közösségi médiával kapcsolatos dolgot zökkenőmentesen és egyszerűen nyomon kövessek. „

Profi tipp💡: Míg a csapat tagjai és a projektmenedzserek a ClickUp Dashboards segítségével követik nyomon a napi előrehaladást és a mutatókat, az érdekelt felek ezt a Dashboard reporting feature funkciót használják, hogy átfogó képet kapjanak a projekt vagy kampány előrehaladásáról.

5. A időigényes, ismétlődő vagy speciális feladatokat kiszervezze

A marketinggel kapcsolatos feladatok kiszervezése ideális megoldás, ha a csapatodnak nincs kapacitása a fontos célok eléréséhez szükséges további feladatok elvégzésére.

Például, ha van tartalomnaptára, fontolja meg a tartalomgyártás kiszervezését szabadúszóknak. Nézzünk szembe a ténnyel: a tartalomgyártás bővítése időigényes és elengedhetetlen a csapata sikeréhez.

Akár több blogot írsz, több e-könyvet készítesz, vagy több tervet szállítasz, szerződéses alapon együttműködhetsz szabadúszókkal vagy szakértőkkel, miközben szemmel tartod a marketing költségvetést.

Profi tipp💡: Használja a ClickUp tartalomkészítési SOP sablonját , hogy megossza a részleteket, irányelveket és átfogó utasításokat a vállalat írásbeli eljárásairól. Ez a sablon három fontos szakaszból áll, amelyek biztosítják a tartalom kimenetének következetességét: cél, hatály és eljárások.

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp tartalomkészítési SOP sablonját, hogy világos és következetes írási irányelveket biztosítson a szabadúszó íróknak.

Ha pedig óradíjban fizetett szabadúszókat alkalmaz, az automatizált időkövető rendszer pontosan rögzíti a munkaidőt, manuális adatbevitel nélkül.

A ClickUp időkövetési funkciója lehetővé teszi, hogy:

Időbejegyzés leírásának hozzáadása

Jelölje meg a számlázható időbejegyzéseket

Címkék hozzáadása az időbejegyzéshez

Kövesse nyomon a konkrét feladathoz nem kapcsolódó időt

Készítsen és testreszabjon munkaidő-nyilvántartásokat csapattagjai számára a ClickUp időkövető funkciójával

További információ: Hogyan lehet növelni egy digitális marketing ügynökség méretét

6. Egyszerűsítse az új alkalmazottak beilleszkedését és képzését

Egy folyamatosan növekvő csapat esetében célszerű egyszerűsíteni az új munkatársak beilleszkedését és képzését, hogy azok minél hamarabb kiváló munkát tudjanak végezni.

Az utolsó dolog, amit szeretne, az az, hogy időt pazaroljanak az erőforrások keresésével. Hozzon létre egy erőforrás-wikit a ClickUp Docs segítségével, amelyben minden alkalmazott számára elérhető linkek és videó oktatóanyagok találhatók.

Hallgassa meg Kathryn Recchia, a ClickUp képzési és fejlesztési vezetőjének szavait:

„Szervezés és bővíthetőség! Ha havonta több mint 100 ember csatlakozik a csapathoz, elengedhetetlen a szervezettség és ugyanazok a műveletek zökkenőmentes megismétlése , akár kattintás nélkül is (üdvözlünk, automatizálás)! A ClickUp pontosan ezt teszi lehetővé számunkra, azáltal, hogy a legfontosabb információkat egy helyen gyűjti össze, és mindenki rendezheti, szűrheti és átrendezheti azokat aszerint, hogy éppen mire van szüksége vagy mit szeretne látni. ” A ClickUpnál automatizált folyamatokat hoztunk létre az új csapattagok beillesztésére és a számukra szükséges videók másodpercek alatt történő megosztására.

„Szervezés és méretezhetőség!

Ha havonta több mint 100 ember csatlakozik a csapathoz, elengedhetetlen, hogy szervezettek maradjunk és ugyanazokat a műveleteket zökkenőmentesen ismételjük , vagy akár kattintás nélkül (üdvözlünk, automatizálás)!

A ClickUp pontosan ezt teszi lehetővé számunkra, azáltal, hogy a legfontosabb információkat egy helyen gyűjti össze, és mindenki rendezheti, szűrheti és átrendezheti azokat aszerint, hogy éppen mire van szüksége vagy mit szeretne látni. ”

A ClickUpnál automatizált folyamatokat hoztunk létre az új csapattagok beillesztésére és a számukra szükséges videók másodpercek alatt történő megosztására.

Fontolja meg, hogy az összes képzési anyagot, beleértve a szövegeket, videókat és dokumentumokat, a ClickUp központi adattárában tárolja, hogy azok könnyen hozzáférhetők legyenek.

Ez még fontosabbá válik, ha távoli vagy aszinkron marketingcsapattal dolgozik, ahol mindenki különböző időzónákban dolgozik. Például a ClickUp Assign Comments funkciója biztosítja, hogy semmi fontos ne maradjon ki.

Ne hagyja, hogy a dolgok elvesszenek a megjegyzések között, és a ClickUp Assign Comments funkciójával gyorsan reagáljon rájuk!

Hozzon létre teendőket, rendelje hozzá őket másokhoz vagy magához, oldja meg a megjegyzéseket vagy rendelje hozzá őket másokhoz, és kezelje az összes megjegyzést egy helyen. Ez megkönnyíti a zökkenőmentes megbeszéléseket, és mindenki tájékozott marad, függetlenül a helyszíntől vagy az időzónától.

8. Optimalizálja az erőforrások elosztását

A napi feladatok számát tekintve a marketingcsapat munkája stresszes. Ez különösen igaz akkor, ha a műveleteket bővítik, miközben egységesítik az eljárásokat és növekedési stratégiákat dolgoznak ki a következő negyedévre vagy évre.

A nagy munkaterhelés kezelésének kulcsa az optimális erőforrás-elosztás és a munkaterhelés-kezelés. Nem csak arról van szó, hogy minden csapattagnak egyenlő számú feladatot osszunk el, hanem arról is, hogy ismerjük az egyes személyek munkastílusát és készségeit, és biztosítsuk, hogy senki ne legyen túlterhelve.

Az egyes alkalmazottak munkaterhelésének kézi kiszámítása vagy a feladatok táblázatokban való nyomon követése nem skálázható. Keressen olyan csapat munkaterhelés-kezelési funkciókat, amelyek segítenek ebben.

A ClickUp Workload View segít a csapat erőforrásainak és munkakapacitásának kezelésében

A ClickUp Workload View funkciójával beállíthatja a csapatában dolgozó egyes marketingesek napi, heti és havi munkaterhelését. Beállíthatja a feladatok vagy órák kapacitását, és ha agilis marketing módszertant alkalmaz, akkor a Scrum story pontok kapacitását is.

Amikor munkát osztasz, kérdezd meg alkalmazottaidat négyszemközt, hogy mit gondolnak erről. Ha tudod, hogy mi terheli őket, könnyebb eldönteni, hogy több vagy kevesebb feladatot tudnak-e vállalni.

Profi tipp💡: A csapat munkaterhelésének figyelemmel kísérésére egy másik módszer a ClickUp Team View —ez megmutatja, hogy ki min dolgozik, így könnyen azonosítható, hogy ki van túlterhelve, és a feladatokat ennek megfelelően lehet átosztani.

A ClickUp Team View segítségével hatékonyan kezelheti a csapat erőforrásait

„Nem ismerek más ügynökséget, amely úgy osztja meg a Gantt-diagramokat, mint mi. Ezáltal azonnal láthatóvá válik, ha valami nem került leszállításra, de ez jó, mert javítja az átláthatóságot, amit az ügyfelek nagyra értékelnek.”

„Nem ismerek más ügynökséget, amely úgy osztja meg a Gantt-diagramokat, mint mi. Ezáltal azonnal láthatóvá válik, ha valami nem került leszállításra, de ez jó, mert javítja az átláthatóságot, amit az ügyfelek nagyra értékelnek.”

9. Növelje működési hatékonyságát az automatizálással

Minden kiváló csapat tudja, hogy a dinamikusabb működéshez és a növekedés követelményeinek való megfeleléshez automatizálás és hatékonyságnövelés szükséges.

Íme néhány a ClickUp Automation legjobb funkciói közül, amelyekkel maximalizálhatja a marketingcsapat termelékenységét:

Ugrás a listára

Hozzon létre egy automatizálást a marketingcsapat számára, hogy az új marketingkérések a Beérkező kérések mappából a megfelelő csapat mappájába kerüljenek, amikor a feladat egyéni mezője megváltozik.

Testreszabható ClickUp automatizálások marketingcsapatok számára

Sablon alkalmazása

Hozzon létre automatizálásokat, amelyek bizonyos műveletek végrehajtásakor sablonokat alkalmaznak.

Amikor a feladat státusza megváltozik, az Automation a kampány aktuális előrehaladási állapotához igazodó sablont alkalmaz.

Konfiguráljon egy automatizálást, hogy egy sablont alkalmazzon meghatározott műveletek alapján

Egy másik lehetőség az automatizálás létrehozása, amely fontos mérföldköveknél értesíti az adott csapatokat vagy csapattagokat.

Például, amikor az írója beküld egy blogbejegyzést, az automatizálás hozzászólást hagyhat a feladathoz, megemlítve a szerkesztőt, aki át fogja nézni a vázlatot.

A marketingcsapatok bővítésének főbb kihívásai és azok leküzdésének módjai

1. Az adatsilók megszakítják a munkafolyamatokat

A marketingcsapatok különböző eszközöket használnak a különböző feladatok elvégzéséhez. Ha nincs egy platform, amelyen az összes információt központosítani lehet, nehéz zökkenőmentesen átváltani egyik eszközről a másikra, ami adatátviteli hibákhoz és a különböző rendszerekbe történő manuális adatbevitelhez vezet.

Megoldás : Szüksége van egy olyan integrált projektmenedzsment rendszerre, mint a ClickUp, amely integrálható a marketing technológiai eszközeivel, beleértve a HubSpot CRM-et, a Figma-t, a Vimeo-t és másokat. A ClickUp Integrations több mint 1000 eszközhöz kapcsolódik, és lehetővé teszi egyedi integrációk létrehozását, segítve az adatok pontosságának és időszerűségének biztosítását az adatátvitel során.

2. Kommunikációs túlterhelés

Míg a kommunikáció minden sikeres csapat középpontjában áll, a marketingcsapat információkat kap különböző forrásokból, többek között e-mailekből, közösségi médiából, Slackből és más csatornákból.

Könnyű elveszíteni a fontos információkat, ami túlterheltséghez vezethet. Az eszközök és platformok közötti állandó váltás zavarba ejtheti az alkalmazottakat, időpazarláshoz vezethet és gátolhatja a termelékenységet, így ez a leggyakoribb kommunikációs kihívás a munkahelyeken.

Megoldás: Szüksége van egy megbízható kommunikációs csatornára a csapatokon belül és a részlegek között. A ClickUp Chat View egy alkalmazáson belüli kommunikációs eszköz a munkahelyi kommunikációhoz. Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy dokumentumokat, frissítéseket és erőforrásokat osszanak meg egy helyen.

Egyszerűsítse a csapat kommunikációját a ClickUp Chat View funkciójával

Profi tipp 💡: Hozzon létre egy csevegőablakot a ClickUp-on belül egy csapatspecifikus projektben. Használja az @mention funkciót a csapattagok megjelöléséhez, és ágyazzon be táblázatokat, videókat és PDF-fájlokat a könnyű hozzáférés érdekében.

3. A folyamatok, a felügyelet és az autonómia közötti egyensúly

A növekedés és a bővítés legnehezebb része az, hogy az 5 fős csapatnál jól működő folyamatok nagyobb csapatoknál hatástalanok lennének.

Például, egy kisebb csapatban mindenki tudja, min dolgoznak a többiek.

Könnyű egymással együttműködni

Ha azonban túllépsz az 5-7 fős csapaton, hogyan tudod egyensúlyba hozni a folyamatokat, a felügyeletet és az autonómiát?

Segít olyan keretrendszerek és sablonok létrehozásában, amelyek a csapatával együtt növekedhetnek és bővíthetők.

Megoldás: A magas teljesítményű csapatok hatékony bővítéshez sablonokkal rendelkeznek. Például, függetlenül attól, hogy csapata két vagy húsz főből áll, a ClickUp marketing akcióterv sablonja felvázolja a termékek és szolgáltatások promóciójának vagy értékesítésének stratégiáit. Bárki beillesztheti és felhasználhatja az adatokat, beleértve a növekedési marketingstratégiákat, a célközönséget, a marketingkiadásokat stb. ebben a kezdőknek is könnyen használható sablonban, és szükség szerint újra felhasználhatja azokat. Aki használja, tudja, mit várnak tőle, és rendelkezik a jövőbeli marketingkezdeményezésekhez szükséges termékadatokkal.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp kezdőbarát marketing akcióterv-sablonja áthidalja a folyamatok, a felügyelet és az autonómia közötti szakadékot.

Növelje marketingtevékenységét a ClickUp segítségével

A marketingcsapat bővítése nem csupán a létszám növelését jelenti – ehhez olyan megfelelő emberek, eszközök és folyamatok bevonására is szükség van, amelyek segítenek a csapatnak növelni a befektetés megtérülését. A marketingcsapat bővítésének fő célja, hogy olyan erőforrásokkal lássa el Önt, amelyekkel elérheti a szervezeti célokat.

Ha azt szeretné, hogy marketingcsapata növekedjen és nagy léptékben teljesítsen, akkor olyan eszközre van szüksége, amely minden lépésnél támogatja őket.

A csapatoddal való kapcsolattartástól és együttműködéstől a célok nyomon követésén és a létszám kezelésén át az új alkalmazottak beillesztési és képzési folyamatainak beállításáig, valamint a működési hatékonyság automatizálásáig – a ClickUp segítségével mindezt megteheted.

A kezdéshez regisztrálj ingyenesen a ClickUp-on.