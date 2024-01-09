10 hatékony vezetési stratégia a csapat teljesítményének javításához

Jó vezetőként vagy menedzserként az egyik legfontosabb célja egy olyan, magas teljesítményű csapat felépítése, amely következetesen hozza az eredményeket. Ez a csapat nem igényel utólagos ellenőrzést, elkötelezett a munkája iránt, és minden tagja folyamatosan tanul és fejlődik, hogy magasabbra tegye a lécet.

A jó vezetés inkább a megfelelő hozzáállásról szól, mint a technikai készségekről. A jó készségek megtanulhatók, míg a hozzáállás egy bizonyos idő alatt alakul ki.

A Gallup egy tanulmánya azonban kimutatta, hogy csak 10 emberből 1 rendelkezik a jó vezetéshez szükséges veleszületett tehetséggel. A legtöbb vezető számára a hatékony vezetéshez folyamatos fejlesztésre van szükség a vezetési készségek és stratégiák terén a jobb teljesítmény és együttműködés érdekében.

A hatékony vezetés megkülönbözteti a tervezés hiánya miatt küszködő szervezeteket azoktól, amelyek a vezetők stratégiai tervezésének köszönhetően virágoznak.

Ez a bejegyzés 10 hatékony vezetési stratégiát ismertet, amelyekkel befolyásolhatja csapattagjait, hogy javítsák teljesítményüket és minden alkalommal túlteljesítsék az elvárásokat.

Mi az a vezetési stratégia?

A vezetési stratégia egy olyan módszerek, taktikák és hozzáállások összessége, amelyet a vezetők alkalmaznak csapataik irányítására és motiválására, valamint a szervezeti célokhoz való igazítására.

Lehetővé teszi, hogy a szervezet kultúrája és értékrendje összhangba kerüljön az ötletekkel és a hatásokkal, ami messzemenő következményekkel járó mentális és érzelmi hatást eredményez.

A hatékony vezetési stratégia strukturált jövőképét kínál, amely a csapat tagjai és a felső vezetés számára a siker és a termelékenység felé vezető utat jelöli ki.

A vezetési stratégia fontossága

Képzelje el, hogy térkép nélkül halad egy ismeretlen útvonalon. Útbaigazítás vagy útmutatás nélkül könnyen eltévedhet.

Vízió, tudás és visszajelzés nélkül lehetetlen lenne hosszú távú sikert elérni egy szervezetben.

Szilárd vezetési stratégiával könnyebb lesz vezetni a csapatokat, delegálni a felelősséget és elősegíteni az innovációs kultúrát a munkahelyen. Az elvárások kezelésétől és a munkavállalók motiválásától a termelékenységük növeléséig, vezetői képességei minőségi változásokat hoznak a csapatokban és a csapat tagokban.

Vessünk egy pillantást a stratégiai vezetési készségek előnyeire, amelyek segítenek abban, hogy jobb vezetővé váljon.

A viselkedésre gyakorolt hatások

A stratégiai vezetők előre látják, befolyásolják, bevonják, támogatják és felhatalmazzák a csapat tagjait, hogy reagáljanak a piaci és iparági trendekre, valamint az ügyfelek preferenciáira. Bármely üzleti tevékenységben a vezetési stratégia nagyban befolyásolja a viselkedést.

A hatékony vezető elképzeli a jövőt, meghozza a végső döntéseket, együttműködik a kollégákkal és az iparág vezetőivel, és irányítja a csapatot az üzleti célok eléréséhez szükséges stratégiák kidolgozásában.

Tehetségek vonzása és menedzselése

A sikeres vezető egyik legfontosabb tulajdonsága a tehetségek vonzása és megtartása. A megfelelő vezetési stratégia segítségével azonosíthatók a legjobb tehetségek, és motiválhatók őket a legjobb teljesítményre. A jó vezetőket az a képességük jellemzi, hogy magas teljesítményű csapatokat tudnak felépíteni és vezetni.

Eredmények elérése

A hatékony vezetési stratégia elengedhetetlen a többféle szervezeti stratégia végrehajtásához.

A jó vezetők képesek olyan környezetet teremteni, amelyben csapattagjaik elérhetik és túlteljesíthetik a szervezeti célokat. Aktívan törekednek az eredményekre, nyomon követik az előrehaladást, és olyan környezetet teremtenek, amelyben a csapattagok szükség szerint javíthatják teljesítményüket.

Elősegíti az üzleti stratégia változásait

Az üzleti stratégiák kidolgozása és megvalósítása időigényes feladat. Még nehezebb azonban, ha szükség esetén irányt kell váltani, és meg kell győzni a csapatot. Ebben a szakaszban az erős vezetők képesek bátorítani a csapatot, összehangolni mindenki elképzeléseit, és motiválni őket az új üzleti stratégia, célok és célkitűzések elérése érdekében.

Összefoglalva: egy vezetési stratégia segítségével a szervezeted jobb helyzetben van ahhoz, hogy megvalósítsa a jövőbeli terveit.

A hatékony vezetési stratégia hatásai

Íme néhány módszer, amellyel a kiváló vezetők és a hatékony vezetési stratégiák alakítják a szervezetet.

Több lehetőséget találni

A nagy képet látó vezetők a mindennapi működésre való összpontosítás helyett a jövőbe tekintenek, ami versenyelőnyt biztosít számukra.

A visionárius vezetés segít azonosítani azokat a lehetőségeket, amelyekkel hatékonyabb folyamatokat, termékeket és üzleti modelleket hozhat létre, mielőtt versenytársai utolérnék.

Képezzen más vezetőket

A vezetési stratégia egyik fontos hatása, hogy a kiváló vezetők átadják tudásukat a következő generációnak. Végül is a jó vezetők ösztönösen megértik az üzleti környezetet, és örömüket lelik abban, hogy kollégáik fejlődnek és sikereket érnek el.

Erősebb szervezeti kultúra építése

A kiváló vezetés egy felülről lefelé irányuló megközelítés, amely javítja a szervezet kultúráját. A csapat mindig tükrözi a vezető meggyőződéseit és hozzáállását. Inspiráló vezetőkkel a szervezet átláthatóbbá és innovatívabbá válik, irányítva az egyes csapattagok egymáshoz és az ügyfelekhez való viszonyulását.

Magasabb bevételek elérése

A kiváló vezetők motiválják a munkatársakat, hogy keményen dolgozzanak, ne pazarolják az időt, optimalizálják a munkafolyamatokat, és jobban elkötelezzék magukat a munkájuk iránt, javítva ezzel a termelékenységüket és a munka minőségét. A stratégiai vezetés olyan szenvedélyes kultúrát alakít ki, amelyben minden csapattag a legjobb munkáját igyekszik nyújtani a közjó érdekében.

10 vezetési stratégia a csapat teljesítményének javításához

A stratégiai vezetés egy átlagos szervezetet magas teljesítményű csapattá alakíthat, amely nagyobb hatást gyakorol és jobb eredményeket ér el. Íme a 10 vezetési stratégia, amelyet alkalmazhat a csapat optimális bevonása és támogatása érdekében.

1. Határozza meg és fogalmazza meg vízióját

A vezetés fő feladata, hogy átlássa a nagy képet, minden szempontból elemezze a helyzetet, és megfogalmazza a vállalat stratégiáját.

Ez nem annyira egy részletes terv kidolgozásáról vagy célok kitűzéséről szól, hanem inkább arról, hogy meggyőzően mutassa be a jövőt és azt a víziót, amelyet az érdekelt felek és az alkalmazottak elfogadnak.

Legyen világos elképzelése a vállalat hosszú távú céljairól, és inspirálja és motiválja munkatársait a tágabb célok elérése érdekében.

Ha a csapatod hisz a víziódban, akkor mindent meg fog tenni annak megvalósításáért. Fejlessz ki olyan csapatkultúrát, ahol mindenki láthatja a víziód megvalósulását. Adj lehetőséget a csapat tagjainak, hogy lássák, milyen változást hoznak létre.

Ha tetteid másokat arra inspirálnak, hogy többet álmodjanak, többet tanuljanak, többet tegyenek és többé váljanak, akkor te egy vezető vagy.

2. Ismerje el mindenki eredményeit

Az elismerésnek köszönhetően az ember értékesnek és megbecsültnek érzi magát. Minden alkalommal, amikor a csapatod valamelyik tagja a várakozásokat felülmúló teljesítményt nyújt a céljai elérése érdekében, ünnepeljétek meg és ismerjétek el az elkötelezettségét a vállalatod küldetése iránt.

A vezetők gyakran figyelmen kívül hagyják azt az egyszerű elvet, hogy „ami jutalmat kap, az megismétlődik”. Ne hagyja figyelmen kívül a pozitív megerősítés hatását!

Például, amikor az ügyfélszolgálati képviselőkkel beszél, mondja el nekik, hogy milyen remek munkát végeznek, és hogyan segítik előre a vállalatot. Ha egy ügyféltől kap egy megjegyzést arról, hogy egy ügyfélszolgálati képviselő hogyan segített neki, ossza meg ezt a csapattal.

Tájékoztassa csapatát arról, hogy mennyire fontosak az Ön vállalkozása számára, és miért van rájuk szükség a vállalatnak. Ez segít nekik újult energiával és lelkesedéssel dolgozni.

Az emberek pénzért dolgoznak, de elismerésért, dicséretért és jutalomért még többet tesznek.

3. Hatékony kommunikáció

A kommunikáció nemcsak a vezetők és menedzserek számára fontos készség, hanem mindenki számára, aki sikeres szeretne lenni. Képesnek kell lenned kommunikálni a jövőképedet, az ahhoz vezető üzleti stratégiát, valamint azt, hogy minden egyes személy hogyan fog hozzájárulni a vállalat céljainak eléréséhez.

Valójában a legjobb szervezetek aktív kétirányú kommunikációs kultúrával rendelkeznek. Ez ösztönzi a nyílt eszmecserét és elősegíti a jobb együttműködést.

Az a szervezet, amely jól kommunikál a munkatársaival, pozitív eredményeket fog elérni a személyzet elkötelezettségének szintjén. Ez az erőteljes motiváló tényező a vezető kommunikációs képességeihez kapcsolódik.

A nagyszerű vezetők kommunikálnak, a nagyszerű kommunikátorok pedig vezetnek.

4. Készülj fel a lehetséges eseményekre

Miután megtanulta, hogyan fogalmazza meg elképzeléseit, nézze meg azokat egy szélesebb perspektívából, és azonosítsa azokat a potenciális kihívásokat és innovációkat, amelyekkel vállalkozása hamarosan szembesülhet.

Ezután gondolja át, hogyan készülhet fel ezekre az akadályokra, hogyan kezelheti őket, vagy hogyan használhatja ki a potenciális lehetőségeket, amelyek csak arra várnak, hogy Ön rájuk összpontosítson.

Ha sikeresen előre látja a lehetőségeket és az akadályokat, akkor jobban felkészülhet a jövőbeli helyzetekre, mint versenytársai.

A pesszimista panaszkodik a szélre. Az optimista reméli, hogy megváltozik. A vezető pedig beállítja a vitorlákat.

5. Mutasson példát

A vezető meghatározza, hogy mi elfogadható és mi nem az szervezeten belül – és nincs ennél hatékonyabb szabály vagy irányelv. Ahhoz, hogy jobb vezető legyél, légy tudatában viselkedésed hatásának, és úgy viselkedj, ahogyan azt másoktól elvárnád.

Például egy jó vezető úgy hoz döntéseket, ahogy azt szeretné, hogy a vállalat többi vezetője is tegye.

A munkatársak elkötelezettsége, elégedettsége és morálja közvetlenül összefügg a munkavállalók közvetlen feletteseikkel kapcsolatos tapasztalataival. A jó vezetők biztonságérzetet, befogadást és elégedettséget keltenek az emberekben a munkájukkal kapcsolatban.

A vezető példával jár elöl, nem erőszakkal.

6. Építsen összetartó csapatot

A jó vezető összetartó csapatokat épít.

Tudnia kell, hogyan kell kezelni a konfliktusokat, mikor kell hagyni, hogy a csapat átvészelje a vihart, és mikor kell segíteni nekik megtalálni az utat. A összetartó csapat felépítése megköveteli, hogy ismerje az egyes egyének erősségeit és gyengeségeit, bizalmat építsen ki és ösztönözze az együttműködést.

A összetartó csapat együtt dolgozik, és a vezetés szerepe ennek a csapatnak a felépítésének elősegítése.

A nagyszerű ember vonzza a nagyszerű embereket, és tudja, hogyan tartsa őket össze.

7. Soha ne veszítse szem elől az innovációt és a kreativitást

Az innováció, az új ötletek és az új gondolkodásmódok, amelyekkel ügyfeleit lelkesedésben tarthatja, elengedhetetlenek a jó vezetéshez.

Vezetőként az innováció és a kreativitás kultúrájának kialakításának legjobb módja a nyílt kommunikáció és az ötletek megosztásának ösztönzése. Hangsúlyozza az ügyfélközpontúságot, támogassa csapatát a problémamegoldás kreatív módszereinek megtalálásában, és jutalmazza a szokatlan megközelítéseket.

Sok vezető képzési és vezetői fejlesztési költségvetést használ fel arra, hogy ilyen környezetet teremtsen a munkahelyén.

Az innováció különbözteti meg a vezetőt a követőtől.

8. Legyen hajlandó változni és meghozni nehéz döntéseket

2010 elején a Dominos rájött, hogy nem felel meg az emberek elvárásainak. Az eladások visszaestek, a részvényárfolyam zuhant, és a lánc az utolsó helyen végzett a fogyasztók „ízlésranglistáján”.

Mit tettek a probléma megoldása érdekében? A pizzalánc úgy döntött, hogy frontálisan támadja meg a problémát. A Dominos az elkövetkező néhány évben innovatív marketingkampányokat indított, új helyszíneket nyitott, élőben közvetítette a vásárlói véleményeket, és bővítette online rendelési lehetőségeit.

Sőt, még a pizza receptjüket is megváltoztatták!

2010 és 2022 között a részvényárfolyam 11 dollárról 260 dollárra emelkedett.

A Dominos kiváló példa arra, hogy a vezetők hogyan hoznak meg nehéz döntéseket és fogadják el a változásokat, hogy segítsék a vállalatot a fordulatban.

Ön is megteheti ugyanezt vezetőként. Ismerje meg céljait, dolgozzon ki részletes stratégiákat, és fejlesszen ki olyan rendszereket és folyamatokat, amelyeket munkatársai követni tudnak. Ha változásra vagy nehéz döntésekre van szükség, ne habozzon, cselekedjen!

A fejlődés változást jelent; a tökéletesség pedig gyakori változást.

9. Folyamatos tanulás

Sok vezető egyetért azzal, hogy a vezetés egy olyan út, amelyen új kihívások és tanulási lehetőségek várnak rád. A nagyszerű vezetők soha nem hagyják abba a tanulást – gyakorlati alkalmazás, hálózatépítés, szakmai fejlődés és folyamatos képzés révén.

Vezetőként való fejlődésed során oszd meg tudásodat és tapasztalataidat másokkal. Vállald fel a coach és mentor szerepét, elkötelezd magad a csapatod vezetői készségeinek fejlesztése mellett, és elégedettséget fogsz érezni, amikor megalapozod az erős vezetői utánpótlás alapjait.

A vezetés és a tanulás egymás nélkülözhetetlen elemei.

10. Adjon hatalmat a csapatának

Vezetőként az egyik legfontosabb feladatod az, hogy irányítsd a csapatodat, hogy teljes potenciáljukat kiaknázzák. Ehhez át kell adnod a felelősséget, és meg kell adnod nekik a sikerhez szükséges támogatást.

Adjon nekik egyértelmű célokat és teljes felelősséget az eredményekért; gyakran ellenőrizze, hogy szükség esetén segítséget kapnak-e, és ösztönözze a csapatmunkát. Ahhoz, hogy ezt jól tudja csinálni, ismernie kell az erősségeiket és gyengeségeiket, és készen kell állnia arra, hogy teljes mértékben megbízzon bennük.

A cél az alkalmazottak fejlődése, nem a sajátod. Te az alkalmazottaid sikereiből merítesz erőt.

Gyakori vezetői hibák, amelyeket el kell kerülni

Az igazság az, hogy a vezetés egyszerre jutalmazó és stresszes feladat. Különböző személyiségeket kell irányítania, összehangolnia őket a szervezet víziójával, nehéz döntéseket hoznia, és szembenéznie a problémákkal, mielőtt azok jelentős gondokká válnának.

Íme néhány gyakori hiba, amelyet érdemes elkerülni.

1. Feladatok nem delegálása

A legveszélyesebb gondolat, amelyet el kell kerülnie: ha azt akarja, hogy valami jól legyen elvégezve, csinálja meg maga.

A jó vezető bízik abban, hogy csapata a legmagasabb színvonalon végzi el a feladatát, a csapat pedig elvárja, hogy Ön irányítsa őket. Minden alkalmazottnak tudnia kell, hogy Ön bízik benne, és motiváltnak kell lennie, hogy megfeleljen az elvárásoknak, folyamatosan tanuljon és fejlődjön.

A kutatások azt mutatják, hogy a feladatok delegálása növeli az alkalmazottak visszajelzéseinek meghallgatására való képességét, ami viszont segít Önnek vezetőként fejlődni.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy megszűnne a felelősségre vonhatóság. Tartsa a csapatát felelőssé mindenért, ami az ő feladata. Ha azonban az alkalmazottak nem tudnak lépést tartani, akkor ezt inkább egyénileg közölje velük, ne pedig csapatértekezleten. Mielőtt eldöntené, hogy elbúcsúzik tőlük, fontolja meg, hogy további képzést biztosít-e számukra.

2. A konfliktusok elkerülése

Bár a konfliktusok káros hatással lehetnek a csapatra, a konfrontáció elkerülése csak ront a helyzeten.

Ahelyett, hogy elkerülné az összes konfliktust, szembesüljön a problémákkal, amikor azok felmerülnek. Ha hagyja, hogy tovább növekedjenek, később elvonhatják a figyelmét, és visszafordíthatatlanul károsíthatják a csapatát.

A konfliktusok megoldásának legjobb módja az, ha közvetlenül foglalkozunk velük, és a feleket kompromisszumra ösztönözzük.

3. Önmagad megkérdőjelezése

Természetesen egy egészséges adag önbizalomhiány óvatosabbá tesz. De ne feledje, hogy bíznia kell a saját ítéletében, mert ha nem teszi, akkor ki más tenné?

Bár mások véleményének meghallgatása elengedhetetlen, ugyanakkor döntéshozatalkor bízz magadban. Ugyanakkor maradj önkritikus, hogy ne legyél arrogáns vagy vak a konstruktív kritikával szemben.

Hatékony vezetés a ClickUp segítségével

Vezetőként valószínűleg több tevékenységet is egyszerre kell végeznie különböző részlegeken. Hogyan követi nyomon csapata előrehaladását? Időpazarlás a táblázatokkal foglalkozni ezeknek a részleteknek a nyomon követése érdekében.

Ehelyett használjon olyan projektmenedzsment eszközöket, mint a ClickUp, amelyek segítségével jobban nyomon követheti a csapat tevékenységét, sikereit és kudarcait.

A ClickUp projektmenedzsment funkcióira támaszkodva biztosíthatja a szoftverprojektek teljes átláthatóságát, miközben visszatartja a kockázatvállalást és ápolja a csapatban a bizalmat.

A ClickUp Goals segítségével a feladatokat sürgősség, prioritási szint és hatások alapján bontja szét. Követható célokat hozhat létre, és azokat napi, heti, havi és negyedéves szinten kezelhető feladatokra bontja.

A haladás vizualizálása a ClickUp Célok mappájában

A ClickUp segítségével feladatokat rendelhet a csapat tagjaihoz, és megjegyzéseket és határidőket adhat hozzájuk.

Profi tipp: építs be tartalékidőt arra az esetre, ha kihívások merülnek fel.

A ClickUp feladatprioritási funkciója egyszerű és könnyen használható, és segít egyértelmű prioritásokat meghatározni a csapat számára. Négy különböző színű jelölővel (sürgős, magas, normál és alacsony prioritás) Ön és csapata madártávlatból áttekintheti a kritikus feladatokat. Hogyan segít ez abban, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon?

Állítson be színkódolt feladatprioritásokat a ClickUp-ban, hogy csapata tudja, mit kell a lehető leghamarabb elvégezni.

A ClickUp automatizált munkafolyamatokkal és sablonokkal is jelentős időt takarít meg Önnek és csapatának, így hatékonyabban tudnak dolgozni. Ráadásul több mint 1000 gyakran használt eszközzel integrálható, a Slack-től a Zoom-on és a Salesforce-on át a Google Drive-ig.

Látjuk, hogy az újkori vezetők projektmenedzsment szoftvereket és csapatépítő alkalmazásokat használnak, hogy valódi kapcsolatokat ápoljanak helyszíni és virtuális csapataikkal, elősegítsék a zökkenőmentes kommunikációt, és minden csapattagban közös célérzetet keltsenek.

A vezetési stratégiák folyamatosan változnak; a legjobb vezetők rugalmasak maradnak

Ahhoz, hogy jobb vezető legyél, gyakran vizsgáld felül stratégiáidat, és mérd az elért eredményeket, hogy lássad, elérted-e a kitűzött célokat.

Ugyanakkor használjon olyan projektkövető szoftvert, mint a ClickUp, hogy nyomon kövesse, kezelje és rangsorolja szervezeti és csapat szintű teljesítményét. A diagramok, emlékeztetők, naptárak és a feladatok automatizálása biztosítja, hogy mindig mindenről tisztában legyen.

Legyen az a vezető, akinek mindig is lennie kellett. Erősítse meg csapatát és hatékonyan kezelje saját projektjeit a ClickUp segítségével.

Regisztrálj ingyenesen a ClickUp-on, és kezdj el még ma!