Lendület a mozgás helyett: Hogyan tudják a vezetők felszabadítani az emberi kapacitást a végrehajtás és az AI segítségével

Vasárnap este van, és áttekinti csapata heti jelentéseit. Papíron mindenki elfoglalt. A projektek „folyamatban vannak”. A csapatok keményen dolgoznak. Mégis, valahogy a legfontosabb kezdeményezések – azok, amelyek a negyedéves célokhoz kapcsolódnak – mintha megrekedtek volna a homokban.

Ismerősnek tűnik?

Ha bólintasz, akkor azt tapasztalod, amit én a rossz projektvégrehajtás „láthatatlan adójának” nevezek. Ez az a rejtett költség, amely megkülönbözteti a sikeres szervezeteket azoktól, amelyek ugyanolyan keményen dolgoznak, de folyamatosan elmaradnak a várakozásoktól.

A végrehajtási káosz valódi költsége

A ClickUp ügyvezető igazgatójaként közel 700 embert irányítok számos különböző csapatban – a marketingtől és az értékesítéstől az adatokig és a rendszerekig. Csapatom bármelyik pillanatban 30–40 nagyon fontos kezdeményezésen dolgozik világszerte. Ezzel a tapasztalattal – és számtalan beszélgetéssel más vezetőkkel – megtanultam, hogy a projektmenedzsmentben a kudarc ritkán történik egyik napról a másikra.

Ehelyett a projektek „ezer apró vágás által halnak meg”.

Ez az a jóváhagyás, amelynek az első lépésben kellett volna megtörténnie, de csak az ötödik lépésben került napvilágra. Ez az, amikor a csapatok újra feltalálják a kereket, mert az üzleti folyamatok nincsenek szabványosítva. Ez az, amikor a tehetséges munkatárs kiég, mert ahelyett, hogy értéket teremtene, a státuszmegbeszélésekbe fullad.

Ezek nem olyan drámai kudarcok, amelyek címlapra kerülnek. Ezek a lendület csendes eróziói, amelyek idővel összeadódnak, és létrehozzák azt, amit én „zombi projekteknek” nevezek – olyan kezdeményezéseket, amelyek a felszínen élnek, de alapvetően megrekedtek.

A vezetői hatása valós:

A jövőbeli növekedést elősegítő kezdeményezések megakadnak

A csapatok láthatatlan adót fizetnek a felesleges munkáért

A kiemelkedő teljesítményű munkatársak inkább az operatív káosz miatt égnek ki, mint a jelentőségteljes munka miatt.

A szervezetek feláldozzák a versenyelőny szempontjából kritikus lendületet

A legtöbb szervezet még mindig táblázatok és e-mailek segítségével kezeli a komplex, többfunkciós projekteket, mint elsődleges koordinációs eszközöket. Mielőtt csatlakoztunk a ClickUp-hoz, ez volt a mi valóságunk is – a projekteket táblázatokban hajtottuk végre, ahol a kommunikációs hiányosságok áthidalásának legjobb módja az volt, hogy egymást másoltuk be az e-mailekbe. Képzelje el, hogy egy szimfonikus zenekart próbál koordinálni, ahol minden szekció más kottát olvas, és a karmester egyszerre csak egy hangszert hall.

Ez a fragmentált megközelítés három kritikus hibalehetőséget eredményez:

1. Kommunikációs káosz: Amikor a projektfrissítések e-mail szálakban jelennek meg, a kritikus információk elvésznek. Valaki elfelejti CC-ben megjelölni egy fontos érdekelt felet, ami egy teljesen új szálat hoz létre, teljes kontextus nélkül. Hamarosan többféle verziója lesz az igazságnak, és a döntések hiányos információk alapján születnek.

2. Láthatósági vakfoltok: A teljesítménymutatók és a legfontosabb teljesítményindikátorok valós idejű láthatósága nélkül a vezetők elavult információk alapján működnek. Mire a problémák a hivatalos felülvizsgálatok során felszínre kerülnek, azok már láncreakciószerű késedelmet okoztak a függő kezdeményezésekben.

3. Manuális adó A csapatok aránytalanul sok időt töltenek adminisztratív feladatokkal – táblázatok frissítésével, állapotjelentések írásával és olyan információk felkutatásával, amelyek automatikusan elérhetők lennének. Ez az „adó” csökkenti a valóban eredményes, nagy értékű munkára fordítható időt.

Hogyan alakítja át az AI a végrehajtást reaktívból prediktívvé?

A mesterséges intelligencia nem csupán automatizálja a feladatokat, hanem megváltoztatja a sikeres szervezetek projektvégrehajtási megközelítését is. Az AI-eszközök és AI-rendszerek így hoznak létre egy új paradigmát:

Központosított intelligencia

ClickUp Brain Intelligence

Ahelyett, hogy több eszközön keresztül kellene keresnie a projekt állapotát, az AI egységes nézetet hoz létre, ahol minden munka, kommunikáció és döntés egy helyen található. A csapatok közvetlenül a feladatokon belül együttműködnek, és a vezetők folyamatos ellenőrzés nélkül is valós idejű áttekintést kapnak.

Prediktív problémamegoldás

Automatizálja a projektösszefoglalásokat és frissítéseket a ClickUp Brain segítségével

A hagyományos projektmenedzsment reaktív: a problémákat akkor fedezi fel, amikor azok már késedelmet okoztak. Az AI elemzi a korábbi adatokat, hogy azonosítsa az összes projektben fellelhető mintákat, és felismerje a kockázatokat, mielőtt azok megvalósulnának. Jelzi a kockázatos függőségeket, a szűk keresztmetszeteket okozó erőforrásokat és a lendületüket vesztő kezdeményezéseket. Ez különösen értékes a különböző részlegek közötti komplex adatok kezelése során. Ez a prediktív projektvégrehajtás ereje, amely adat alapú betekintést használ.

Automatizált koordináció

Adjon hozzá AI-alapú kártyákat a műszerfalakhoz és áttekintésekhez, hogy azonnal összefoglalókat, jelentéseket, állapotfrissítéseket vagy bármit, amit csak el tud képzelni, generálhasson.

Az AI automatizálja a rutin feladatokat, így megszünteti a manuális munkát:

Vezetői összefoglalók készítése a projekt tevékenységéből

Szabványosított jelentések és irányítópultok létrehozása

A döntések továbbítása a megfelelő érdekelt feleknek

A függőségek nyomon követése és a konfliktusok automatikus jelzése

Ezáltal több idő marad az ügyfelek viselkedésének jobb megértésére és a stratégiai célok elérésére.

Kontextusérzékeny gyorsítás

Az AI nem csak automatizál, hanem felgyorsítja a döntéshozatalt is, mivel pontosan akkor biztosít releváns kontextust, amikor arra szükség van. Felhozhat hasonló korábbi döntéseket, azonosíthat szakértőket, és akár kezdeti ajánlásokat is kidolgozhat a korábbi projektadatok alapján.

Az ügyvezetői kézikönyv: Vezetés az AI korában

A ClickUpnál szerzett végrehajtás-skálázási tapasztalataim alapján a vezetők az alábbiak szerint tudják kihasználni az AI-t a szervezetük végrehajtásának átalakításához:

1. Ellenőrizze végrehajtási adóját

Mint már említettem, a csapatok gyakran láthatatlan adót fizetnek, mert újra és újra feltalálják a kereket. A felülvizsgálati folyamatok nem működnek, és a jóváhagyási folyamatok sem. Amit az első lépésben kellett volna megbeszélniük, azt most az ötödik lépésben vitatják meg. Ez az adó gyakran dönti el a siker és a kudarc közötti különbséget.

2. Valós idejű láthatóságot követeljen

Ne fogadja el többé a heti állapotjelentéseket a projektinformációk elsődleges forrásaként. Vezessen be olyan rendszereket, amelyek folyamatos áttekintést nyújtanak a projekt állásáról, az erőforrások elosztásáról és a felmerülő kockázatokról. Az AI-alapú irányítópultok olyan hasznos információkat kell, hogy nyújtsanak, amelyek segítségével proaktív módon, nem pedig reaktív módon vezethet.

Mely kezdeményezéseknél fennáll a határidő túllépésének kockázata?

Hol alakulnak ki erőforrás-szűkületek?

Milyen függőségek tehetik tönkre több projektet?

3. Szüntesse meg a döntési adósságot

A döntési adósság – azaz a késleltetett vagy elkerült döntések – gyakran a projektkésések fő oka. Használja az AI-t a projektmenedzsmentben a döntéshozatal egyszerűsítésére: automatikusan továbbítsa a döntéseket a megfelelő érdekelt feleknek, biztosítsa a releváns kontextust és a korábbi precedenseket, és kövesse nyomon a döntéshozatal sebességét, mint kulcsfontosságú mutatót.

4. Fektessen be a lendület felépítésébe

A kiváló végrehajtás nem csak a feladatok elvégzéséről szól, hanem egy megállíthatatlan lendület felépítéséről is. Az AI a következőképpen segít:

Automatizált ünneplés létrehozása a győzelmekért, hogy növelje a morált

A sikeres végrehajtási minták azonosítása és megismétlése

A csapatok számára világos áttekintést nyújtani arról, hogy munkájuk hogyan kapcsolódik az eredményekhez

5. Növelje vezetői hatását

Vezetőként a leghatékonyabb tevékenységed az, ha felszabadítod a csapatokat és irányt mutatsz nekik. Az AI ezt a következőképpen erősíti:

Automatikusan felveti azokat a kérdéseket, amelyek vezetői figyelmet igényelnek

Összefoglaló kontextust nyújtunk, hogy gyorsan megérthesse a komplex helyzeteket.

Lehetővé teszi, hogy valós időben hozzáadott értéket teremtsen, ahelyett, hogy a tervezett felülvizsgálatokra kellene várnia.

A vezetés alapvető követelménye: az emberi képességek tisztelete

Az alábbiak miatt nem tudok aludni éjszaka: tehetséges emberek hihetetlenül keményen dolgoznak, de a hibás végrehajtási keretrendszer miatt nem érnek el sikereket.

Voltam már olyan helyzetben, amikor a csapat tagjai egész éjszaka dolgoztak valamiben, csak azért, hogy aztán folyamatosan szerkeszthessék és újra szerkeszthessék, mert a felülvizsgálati és jóváhagyási folyamat nem volt egyértelmű a kezdetektől fogva. Végül káoszban és pánikban dolgoztak, nem azért, mert nem voltak képesek rá, hanem mert a rendszerek cserbenhagyták őket.

A vezetőknek kötelességük felszabadítani az emberi kapacitást, nem pedig felesleges bonyodalmakkal terhelni azt.

Amikor AI-alapú projektvégrehajtási rendszereket vezetünk be, nem csak a hatékonyságot javítjuk, hanem tiszteletet tanúsítunk csapataink ideje, tehetsége és emberi szakértelme iránt is. A súrlódások eltávolításával és a világosság megteremtésével jobb projekt eredményeket érünk el.

A versenyképesség valósága: a végrehajtás az új megkülönböztető tényező

A mai piacon nem elég csak jó ötletekkel rendelkezni. Azok a szervezetek nyernek, amelyek gyorsabban tudnak végrehajtani, gyorsabban tudnak alkalmazkodni és tanulni tudnak a végrehajtási mintáikból. Az AI három versenyelőnyt biztosít:

Sebesség: Az automatizált munkafolyamatok és a valós idejű döntéshozatal lerövidítik a végrehajtási határidőket.

Agilitás: A prediktív betekintés lehetővé teszi, hogy a problémák válságba torkollása előtt változtasson a stratégián.

Skálázhatóság: Az AI segítségével a növekedés során is fenntarthatja a végrehajtás minőségét anélkül, hogy arányosan növelné az általános költségeket.

Azok a szervezetek, amelyek még mindig manuális, egymástól független végrehajtási folyamatokra támaszkodnak, lényegében írógépekkel versenyeznek a számítógépek világában.

A következő lépés: Nézze meg az AI végrehajtását a gyakorlatban

Ha ez összhangban van a vezetői tapasztalataival, akkor szeretettel meghívom Önt a közelgő virtuális rendezvényünkre: Projektvégrehajtás az AI korában július 23-án, 12:00 órakor (PST).

Ebben a szekcióban bemutatjuk, hogyan lehet az AI-alapú projektvégrehajtással központosítani, automatizálni és felgyorsítani kezdeményezéseit. Valós példákat láthat arra, hogyan lehet az AI-t felhasználni a következőkre:

Automatizált tervezés és erőforrás-elosztás

Valós idejű nyomon követés és kockázatfelismerés

Intelligens jelentések és vezetői irányítópultok

Funkciók közötti koordináció és kommunikáció

Mit kapsz:

Élő bemutatók az AI-alapú projektvégrehajtásról

Átfogó útmutató a manuális menedzsmentről az intelligens automatizálásra való áttéréshez

Teljes eseményfelvétel a csapat számára

Ingyenes konzultáció és a jelenlegi folyamatok auditja

A szervezeti siker és kudarc közötti különbség még soha nem volt ilyen kicsi. Tapasztalatom szerint ez a különbség gyakran a kiváló végrehajtáson múlik.

Ne hagyja, hogy újabb negyedév teljen el azzal, hogy azon töpreng, miért nem hoz a kemény munka áttörő eredményeket. Csatlakozzon hozzánk, és fedezze fel, hogyan alakíthatják át az AI-alapú eszközök csapata képességét, hogy kevesebb késedelemmel és nagyobb átláthatósággal valósítsák meg a projekt eredményeit.

Gaurav Agarwal a ClickUp operatív igazgatója, ahol az összes bevételi műveletet felügyeli és közel 700 főt irányít a globális csapatokban. Több gyorsan növekvő technológiai vállalatnál bővítette a műveleteket, és szenvedélyesen foglalkozik az emberi potenciál felszabadításával intelligens rendszerek segítségével.